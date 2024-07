- Trump bị ám sát hụt, trúng đạn sướt tai, máu chảy. Tay súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, bắn tỉa từ mái nhà gần đó, bị mật vụ bắn chết. Crooks là cử tri ghi danh Cộng Hòa, nhưng có 1 lần quyên tặng 15 USD cho 1 nhóm Dân Chủ. - Biden lên án vụ xả súng: lên án mọi hình thức bạo lực - TT Biden và cựu TT Trump nói chuyện qua điện thoại sau vụ nổ súng. Biden về lại Bạch Ốc, họp với các Giám đố

Cựu Tổng Thống Trump đưa tay cao, được các đặc vụ vây quanh, lấy thân che, dìu xuống xe. (Photo: YouTube)

- Trump bị ám sát hụt, trúng đạn sướt tai, máu chảy. Tay súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, bắn tỉa từ mái nhà gần đó, bị mật vụ bắn chết. Crooks là cử tri ghi danh Cộng Hòa, nhưng có 1 lần quyên tặng 15 USD cho 1 nhóm Dân Chủ.

- Biden lên án vụ xả súng: lên án mọi hình thức bạo lực

- TT Biden và cựu TT Trump nói chuyện qua điện thoại sau vụ nổ súng. Biden về lại Bạch Ốc, họp với các Giám đốc Mật vụ, FBI

- Trump viết lên mạng về chuyện bị bắt sướt tai trái, chia buồn tới gia đình người biểu tình bị bắn chết. Cậu Donald Trump Jr. lên mạng, chụp mũ "phe tả cực đoan" bắn bố mình

- Mật vụ bị chỉ trích vì sao để tòa nhà kia cho tên bắn tỉa lên

- Ủy ban Giám sát Hạ viện triệu tập Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle ra trình bày vụ nổ súng

- Các lãnh đạo NATO, LHQ, Pháp, Anh, Ấn, Úc, Nhật... lên án vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Trump

- Ban tranh cử của Biden tạm thời gỡ bỏ tất cả các quảng cáo truyền hình

- PTT Kamala Harris gặp người Mỹ gốc Á ở Philadelphia, xin bầu cho Biden vì chỉ có Biden đấu tranh cho dân Mỹ, còn Trump thì không.

- 46% cử tri người Mỹ gốc Á sẽ bỏ phiếu cho Biden, 31% sẽ bầu Trump.

- TNS độc lập Bernie Sanders kêu gọi đảng Dân chủ "ngưng cãi vã" và hãy toàn lực ủng hộ Biden

- Nhóm Dân biểu cấp tiến ủng hộ Biden.

- Đại hội toàn quốc Cộng hòa có danh sách diễn giả: TNS Marco Rubio, TNS JD Vance, Thống đốc Doug Burgum, 2 cậu Donald Jr. và Eric Trump, rapper Amber Rose, Dana White, Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Teamsters Sean O'Brien, nhà báo Tucker Carlson, Thống đốc Ron DeSantis... nhưng không có bà Melania

- Thống đốc Hawaii (cũng là 1 bác sĩ) bênh vực TT Biden: Biden vẫn sắc bén tuyệt vời, hãy bầu cho Biden

- Hôm nay, Chủ Nhật, 14/7/2024, đá chung kết Giải Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh ở sân Berlin, Đức

- Đại sứ quán TQ tại Bình Nhưỡng tiệc mừng 63 năm ký hiệp ước song phương, vắng mặt các sếp lớn Bắc Hàn

- Đài Loan: đóng tàu chiến tàng hình có sức bắn sập mẫu hạm

- Nigeria: ngôi trường sập, 22 học sinh chết, 100 bị thương

- Sân bay tốt nhất nước Mỹ: 1. Sân bay Quốc tế Thành phố Salt Lake (SLC); 2. Sân bay Quốc tế Washington Dulles (IAD); 3. Sân bay quận Detroit Metropolitan Wayne (DTW)

- Sân bay tệ nhất nước Mỹ: 1. Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood (FLL); 2. Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO); 3. Sân bay quốc tế Orlando (MCO)

- Tiểu bang chất lượng cuộc sống tệ nhất 2024: 1. Texas. 2. Indinana. 3. Alabama. 4. Oklahoma. 5. Arkansas. 6. Tennessee. 7. Missouri. 8. Louisiana. 9. Kansas. 10. Arizona.

- Tăng giá tem: Chi phí gửi thư hôm nay tăng lên 73 xu

- Quận Los Angeles: cảnh sát truy đuổi 1 xe bị đánh cắp, tên cướp xe ngừng, trao chìa khóa cho 1 chị nộp cảnh sát

- Quận Riverside: ép 1 ông cụ đến ngân hàng rút tiền mặt rồi cướp tiền, nghi can bị bắt

- Quận Los Angeles: 2 nhóm đánh nhau giữa phố, 1 người chết

- Quận Cam: 1 cảnh sát Anaheim bị điều tra về cáo buộc hiếp dâm sau khi 1 phụ nữ kiện đòi bồi thường 10 triệu đô

- Dệt may Indonesia đang gặp khó khăn do đơn hàng xuất cảng giảm, nhà máy đóng cửa nên có thể sẽ siết thương mại VN

- South Dakota: Du học sinh Than Dat Nguyen bị kêu án tù vì giữ phim ảnh sex trẻ em. Tù xong, sẽ bị trục xuất.

- HỎI 1: Hơn 70% người Israel tin rằng Thủ Tướng Netanyahu nên từ chức? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Luật hạn chế súng giảm tỷ lệ tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng dường như chúng không làm giảm nguy cơ bị sát hại? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-14/7/2024) ⦿ ---- FBI vào sáng sớm Chủ nhật đã xác định kẻ xả súng tại cuộc biểu tình của cựu Tổng thống Trump là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania. Cơ quan này cho biết các nhân viên Mật vụ đã bắn chết Crooks, người đã tấn công từ một vị trí trên cao bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc biểu tình tại một cuộc triển lãm nông trại ở Butler, Pennsylvania. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi một khẩu súng trường kiểu AR tại hiện trường. Thomas Matthew Crooks là cử tri ghi danh Cộng Hòa.

Nhà chức trách cho biết một người tham dự đã thiệt mạng và hai khán giả bị thương nặng. Tất cả đều được xác định là nam giới. Vụ tấn công là nỗ lực nghiêm trọng nhất nhằm ám sát một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống kể từ khi Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981. Nó có thể làm thay đổi cách giữ an ninh tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, sẽ bắt đầu từ thứ Hai ở Milwaukee. Ban tổ chức cho biết hội nghị sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Phân tích của AP về video và hình ảnh từ hiện trường, cũng như hình ảnh vệ tinh, cho thấy kẻ xả súng có thể đến gần một cách đáng kinh ngạc sân khấu nơi cựu tổng thống đang phát biểu. Một đoạn video được AP đăng lên mạng xã hội và được AP định vị cho thấy thi thể của một người mặc đồ rằn ri màu xám nằm bất động trên nóc một tòa nhà tại AGR International Inc., một nhà máy sản xuất ngay phía bắc khuôn viên Triển lãm Trang trại Butler. Mái nhà nơi người đó nằm cách nơi Trump đang phát biểu chưa đầy 160 yards (146 mét), một khoảng cách mà một tay thiện xạ giỏi có thể bắn trúng mục tiêu có kích thước bằng con người một cách hợp lý. (Ghi chú: bản tin khác ước tính là 130 yards=119 mét).

Các quan chức cho biết các thành viên của đội phản công của Sở Mật vụ đã tiêu diệt kẻ xả súng. Đội chiến thuật được vũ trang mạnh mẽ đi khắp nơi cùng với tổng thống và các ứng cử viên của đảng lớn và có nhiệm vụ đối đầu với mọi mối đe dọa đang hoạt động trong khi các đặc vụ khác tập trung vào việc bảo vệ và di tản người ở trung tâm bảo vệ.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa nhanh chóng đổ lỗi bạo lực cho Tổng thống Biden và các đồng minh của ông, cho rằng các cuộc tấn công liên tục nhằm vào Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ đã tạo ra một môi trường độc hại. Họ đặc biệt chỉ ra nhận xét mà Biden đưa ra với các nhà tài trợ vào ngày 8 tháng 7, nói rằng “đã đến lúc đưa Trump vào thế khó”.

Khi được hỏi tại cuộc họp báo liệu cơ quan thực thi pháp luật có biết kẻ xả súng đang ở trên mái nhà cho đến khi hắn bắt đầu nổ súng hay không, Kevin Rojek, Đặc vụ phụ trách Văn phòng Thực địa Pittsburgh của FBI, trả lời rằng "đó là đánh giá của chúng tôi vào thời điểm này." Ông nói thêm: “Thật đáng ngạc nhiên” khi tay súng có thể nổ súng trên sân khấu trước khi bị Mật vụ giết chết.

Trump bay tới New Jersey sau khi ghé đến để được khám tại một bệnh viện địa phương ở Pennsylvania, hạ cánh ngay sau nửa đêm tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty. Đoạn video cho thấy cựu tổng thống xuống máy bay riêng của ông, bên cạnh là các nhân viên Mật vụ và các thành viên được trang bị vũ khí hạng nặng của đội phản công của cơ quan, một màn phô trương vũ lực rõ ràng bất thường bởi đội bảo vệ của ông.

Hai lính cứu hỏa từ Steubenville, Ohio gần đó, những người có mặt tại cuộc biểu tình nói với AP rằng họ đã giúp đỡ những người có vẻ bị thương và nghe thấy tiếng đạn bắn vào loa phát sóng. Chris Takach kể: “Những viên đạn rung chuyển quanh khán đài, một viên trúng tháp loa và sau đó hỗn loạn nổ ra. Chúng tôi rơi xuống đất và sau đó cảnh sát tập trung vào khán đài”. Dave Sullivan nói: “Điều đầu tiên tôi nghe thấy là một vài vết nứt. Sullivan cho biết anh nhìn thấy một trong những chiếc loa bị trúng đạn và tiếng đạn vang rền và "chúng tôi đã lao xuống núp."

Cựu Tổng Thống Trump đưa tay cao, được các đặc vụ vây quanh, lấy thân che, dìu xuống xe. (Photo: YouTube)

⦿ ---- Nhà chức trách đã xác định được tay súng liên quan đến vụ tấn công cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, người đã bị các nhân viên Mật vụ bắn chết tại hiện trường sau vụ nổ súng. FBI nêu tên Crooks trong một tuyên bố vào sáng sớm Chủ nhật, xác định ông ta là cư dân của Bethel Park, Pennsylvania – cách Butler khoảng 35 dặm về phía nam, nơi ông Trump đang tổ chức cuộc vận động tranh cử. Theo một báo cáo phương tiện truyền thông địa phương và một đoạn video về lễ khai giảng của trường, Crooks tốt nghiệp trường trung học Bethel Park vào năm 2022.

Y đã đăng ký cử tri với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa, theo dữ liệu cử tri của Pennsylvania khớp với tên, tuổi của anh ta và địa chỉ ở Bethel Park mà cơ quan thực thi pháp luật đã tìm kiếm vào tối thứ Bảy và có liên quan đến Crooks trong hồ sơ công khai. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay có lẽ là cuộc bầu cử đầu tiên y đủ tuổi đi bầu.

Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy một nhà tài trợ được liệt kê là Thomas Crooks có cùng địa chỉ đã trao 15 đô la cho một ủy ban hành động chính trị liên kết với Đảng Dân chủ có tên là Dự án Tiến bộ cử tri (Progressive Turnout Project) đi bỏ phiếu vào tháng 1 năm 2021.

Khi được CNN liên hệ vào tối muộn thứ Bảy, cha của Crooks, Matthew Crooks, cho biết ông đang cố gắng tìm hiểu “chuyện quái gì đang xảy ra” nhưng sẽ “đợi cho đến khi tôi nói chuyện với cơ quan thực thi pháp luật” trước khi nói về con trai mình.

⦿ ---- Vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Pennsylvania hôm thứ Bảy đang được điều tra như một âm mưu ám sát cựu tổng thống và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa. Ban tranh cử của Trump cho biết trong một tuyên bố rằng cựu tổng thống “bình an” sau vụ nổ súng ở Butler, Pennsylvania. Nhà chức trách cho biết tay súng bị tình nghi và một người tham dự cuộc biểu tình đã chết, và hai người tham dự bị thương.

Lúc đó, Trump đang trình bày biểu đồ về số lượng vượt biên trong cuộc biểu tình cuối cùng của ông trước khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa khai mạc hôm thứ Hai thì tiếng súng bắt đầu. Khi Trump đang nói, một âm thanh bốp vang lên. Trump nói: "Ồ," và đưa tay phải lên tai phải trong khi những người ở khán đài phía sau ông tỏ ra bị sốc. Hai tiếng bốp nữa nhanh chóng vang lên và Trump cúi xuống, được các mật vụ vây quanh lấy thân che đạn cho Trump.

Tiếng la hét vang lên trong đám đông hàng nghìn người. Tiếng nổ vẫn tiếp tục khi các đặc vụ chăm sóc anh ấy trên sân khấu. Người ta có thể nghe thấy Trump trên video nói ít nhất hai lần, "Để tôi lấy giày, để tôi lấy giày," với một giọng nói khác nói, "Tôi lấy xong rồi, thưa ngài." Trump đứng dậy ngay sau đó và có thể thấy Trump đang vung tay phải lên cao. Trên tai và mặt bên phải của Trump có vệt máu. Đám đông reo hò khi Trump đứng dậy và tung nắm đấm. Trump được các mật vụ vây quanh và i dìu Trump ra chiếc xe SUV bọc sắt để tới bệnh viện.

Video dài 2:21 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=ENIkHL10iZs

⦿ ---- Tổng thống Biden đã nhanh chóng lên án vụ xả súng tại một cuộc biểu tình của Donald Trump hôm thứ Bảy trong các bình luận của công chúng. "Không có chỗ cho kiểu bạo lực này ở Mỹ. Thật là bệnh hoạn. Thật là bệnh hoạn. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết đất nước này", Biden nói từ Delaware, theo báo Politico và the Hill. Biden nói thêm rằng ông đã cố gắng tiếp cận Trump, người có máu trên tai và mặt khi Trump được các nhân viên Mật vụ vội vã đưa đi. “Tôi đã cố gắng liên lạc với [Trump]—Trump đang ở cùng các bác sĩ của mình,” Biden nói. "Rõ ràng là Trump đang ổn. Tôi hy vọng sẽ sớm nói chuyện với Trump."

.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ đây là một vụ ám sát chính trị hay không, Biden trả lời: "Tôi có ý kiến, nhưng tôi không có bất kỳ sự kiện thật tế nào. Vì vậy, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có tất cả sự thật trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào nữa. Điểm mấu chốt là, cuộc biểu tình của Trump là một cuộc biểu tình mà lẽ ra ông ấy có thể tiến hành một cách hòa bình mà không gặp vấn đề gì. Ý tưởng cho rằng có bạo lực chính trị hoặc bạo lực như thế này ở Mỹ là chưa từng được nghe đến. Nó thực sự không phù hợp. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra. Mọi người, mọi người phải lên án bạo lực."

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện qua điện thoại vào tối thứ Bảy sau vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Trump ở Butler, Pennsylvania. Tuy nhiên, chi tiết của cuộc trò chuyện không được biết. Biden đã xác nhận cuộc trò chuyện thông qua một quan chức Bạch Ốc. Ngoài ra, Biden đã nói chuyện với Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thị trưởng Butler Bob Dandoy.

Như đã đưa tin trước đó, để giải quyết vụ việc, Biden sẽ trở về Bạch Ốc từ ngôi nhà bên bờ biển của mình ở Bãi biển Rehoboth, Delaware, sớm hơn một ngày so với dự kiến. Bây giờ, người ta biết rằng ông dự kiến ​​​​sẽ nhận được một cuộc họp ngắn từ các quan chức An ninh Nội địa và thực thi pháp luật, bao gồm cả Giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, các cố vấn an ninh hàng đầu của ông và Giám đốc FBI Christopher Wray.

⦿ ---- Donald Trump đã bị trúng đạn hôm thứ Bảy khi tiếng súng vang lên trong cuộc vận động tranh cử của ông ở Pennsylvania. Bản thân Trump đã viết về vụ việc vài giờ sau đó trên Truth Social: “Tôi bị một viên đạn bắn xuyên qua phần trên tai phải. Tôi biết ngay có điều gì đó không ổn khi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và ngay lập tức cảm thấy viên đạn xé toạc da. Máu chảy nhiều nên lúc đó tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Trump gửi lời chia buồn tới gia đình của người tham dự cuộc biểu tình không xác định danh tính đã thiệt mạng. (Hai người tham dự khác bị thương.) Trump cũng cảm ơn Sở Mật vụ và cảnh sát vì phản ứng nhanh chóng của họ: “Thật không thể tin được rằng một hành động như vậy lại có thể diễn ra ở đất nước chúng ta”.

Con trai của ông, Donald Trump Jr. đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Bảy: “Tôi vừa nói chuyện với cha tôi qua điện thoại và ông ấy đang rất vui mừng. Bố tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để cứu nước Mỹ, bất kể phe cánh tả cực đoan ném vào anh ấy điều gì." Vụ nổ súng đang được điều tra như một vụ ám sát, tờ New York Times đưa tin.

⦿ ---- Nhiều bản tin sau vụ ám sát tại cuộc vận động tranh cử của Trump hôm thứ Bảy ở Butler, Pennsylvania, cho thấy tay súng đã ở trên một mái nhà gần đó. Một người đàn ông đang lắng nghe cuộc biểu tình từ bên ngoài địa điểm cho biết anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi đi từ bên này sang bên kia của mái nhà gần đó. Anh không nhìn thấy súng nhưng vẫn báo cảnh sát và vài phút sau, tiếng súng vang lên. Người đàn ông nói với tờ Wall Street Journal rằng sau đó anh nhìn thấy các cảnh sát trên mái nhà, dường như đang đứng bên cạnh thi thể của kẻ xả súng. Mãi đến khi về đến nhà, ông mới biết tin từ vợ mình là Trump đã bị bắn.

Các nguồn tin nói với tờ New York Post rằng kẻ xả súng ở trên nóc một nhà máy sản xuất, cách sân khấu hơn 130 yards (119 mét) tại địa điểm tổ chức cuộc biểu tình, khuôn viên Butler Farm Show. Những nguồn tin này cho biết một đội bắn tỉa phản công đã nổ súng từ một mái nhà khác, giết chết kẻ xả súng.

⦿ ---- Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ đã triệu tập Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle để ra trình bày tại phiên điều trần ngày 22/7. Ủy ban do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trích dẫn yêu cầu của công chúng về vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của Cheatle là tự nguyện. Theo một phát ngôn viên, Cơ quan Mật vụ đã cam kết thông báo cho ủy ban về mọi chuyện.

⦿ ---- Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên án vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Donald Trump ở Pennsylvania hôm thứ Bảy, nơi cựu tổng thống bị bắn vào tai phải. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi vụ nổ súng là "hành động bạo lực chính trị". Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh việc đứng vững trước bạo lực thách thức nền dân chủ. Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án vụ tấn công, tuyên bố: "Bạo lực chính trị dưới mọi hình thức không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta."

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ lo ngại, khi Trudeau tuyên bố: "Bạo lực chính trị không bao giờ được chấp nhận." Các nhà lãnh đạo bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng lên án vụ tấn công, kêu gọi lập trường thống nhất chống lại bạo lực trong chính trị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tình đoàn kết với Hoa Kỳ sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc mít tinh ở Pennsylvania. Macron gửi lời chúc Trump nhanh chóng bình phục, đồng thời lưu ý đến cái chết bi thảm của một khán giả và vết thương của một số người khác. Ông nhấn mạnh tác động của vụ việc đối với nền dân chủ, đồng thời chia sẻ “sốc và phẫn nộ” với người dân Mỹ. Ông Macron nói: “Đó là một bi kịch đối với nền dân chủ của chúng ta”.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông lên án vụ tấn công, chúc cựu tổng thống "nhanh chóng bình phục" và tái khẳng định sự đoàn kết của các đồng minh NATO trong việc bảo vệ "tự do và các giá trị". Người đứng đầu NATO tuyên bố: “Bạo lực chính trị không có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta”.

⦿ ---- CNN đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn ghi chú của Giám đốc Julie Chavez Rodriguez và Chủ tịch Jen O'Malley, để đối phó với vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của Donald J. Trump ở Butler, Pennsylvania, Ban tranh cử của Biden đã quyết định gỡ bỏ tất cả các quảng cáo truyền hình và hạn chế các tin nhắn công khai.

“Chúng tôi cũng yêu cầu mọi người tạm dừng mọi hoạt động liên lạc chủ động về vận động trên tất cả các nền tảng và trong mọi trường hợp cho đến khi chúng tôi biết thêm”, thông báo mà CNN có được cho biết. Trước đó, Cựu Tổng thống Donald Trump xác nhận ông bị “bắn một viên đạn xuyên qua phần trên” tai phải khi đang tham gia một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders kêu gọi đảng Dân chủ "ngưng cãi vã" và hãy toàn lực ủng hộ Tổng thống Joe Biden, đồng thời cảnh cáo những người bị thúc đẩy bởi lo ngại về sức khỏe của người đương nhiệm hãy kêu gọi một ứng cử viên mới để cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump. "Đủ rồi nhé!" Sanders, một người độc lập đến từ Vermont, người họp kín với đảng Dân chủ, đã viết trên tờ New York Times hôm thứ Bảy.

“Ông Biden có thể không phải là ứng cử viên lý tưởng, nhưng Biden sẽ là ứng cử viên và nên là ứng cử viên”, Sanders viết. "Và với một cuộc tranh cử hiệu quả nói lên nhu cầu của các gia đình lao động, Biden sẽ không chỉ thắng phiếu Trump mà còn sẽ thắng Trump long trời lở đất".

Sanders, 82 tuổi, là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đương nhiệm lớn tuổi thứ hai sau Chuck Grassley của Đảng Cộng hòa Iowa, cũng chỉ trích “các phương tiện truyền thông doanh nghiệp” vì tập trung “một cách ám ảnh” vào khả năng nhận thức của Biden. Sanders viết: “Các cơ quan truyền thông đã điên cuồng tìm kiếm mọi người còn sống không còn ủng hộ tổng thống hoặc bất kỳ nhà thần kinh học nào muốn xuất hiện trên TV. Thật không may, có quá nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã tham gia vào đội xử bắn vòng tròn đó."

⦿ ---- Chủ tịch Nhóm cấp tiến của Quốc hội (Congressional Progressive Caucus) và Đồng Chủ tịch Nhóm công tác phụ nữ về nhập cư (Women's Working Group on Immigration), Dân biểu Pramila Jayapal, cho biết hôm thứ Bảy rằng Nhóm cấp tiến đã có một “cuộc trò chuyện hiệu quả và hấp dẫn” với Tổng thống Joe Biden.

Jayapal lưu ý rằng cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, trong đó các thành viên họp kín bày tỏ mối quan ngại của họ và đặt ra "những câu hỏi khó" về kế hoạch tương lai của chính quyền. Cô ca ngợi khả năng đáp ứng và sự cống hiến của Biden trong việc giải quyết các vấn đề mà cuộc họp kín nêu ra. Cuộc trò chuyện nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác đang diễn ra giữa Nhóm Cấp tiến và chính quyền trong việc giải quyết các thách thức chính sách quan trọng. Cuối cùng, Nhóm Cấp tiến tái khẳng định cam kết đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump và thúc đẩy "Chương trình nghị sự Đề xuất" (Proposition Agenda) của họ.

⦿ ---- Các nhà tổ chức Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa đã công bố danh sách chính thức các diễn giả vào thứ Bảy và bà Melania Trump không có tên trong danh sách diễn giả đó. AP đưa tin, ba ứng cử viên được yêu thích trở thành bạn đồng hành của Donald Trump đã được liệt kê—Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, Thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, và Thống đốc tiểu bang North Dakota Doug Burgum—cùng với các con trai của ông là Donald Jr. và Eric.

.

Những người khác trong lịch trình của Milwaukee bao gồm người mẫu và rapper Amber Rose, Giám đốc điều hành Ultimate Fighting Championship Dana White, nhà truyền giáo Franklin Graham, Chủ tịch Teamsters Sean O'Brien và cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson. John Nieporter, một chuyên gia câu lạc bộ từng làm caddie cho Trump, theo New York Times, và Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis cũng sẽ làm diễn giả.

.

⦿ ---- Thống đốc Hawaii Josh Green (D) đã bênh vực Tổng Thống Biden hôm thứ Sáu trong bối cảnh những chất vấn về tuổi giả và sức khỏe tâm thần của tổng thống, cho rằng Biden thể hiện “khá sắc bén” trong cuộc họp báo hôm thứ Năm tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington.

“Anh ấy khá sắc sảo,” Green nói, phản ứng với đoạn clip Biden phát biểu trong cuộc họp báo. “Hãy nhìn xem, một quý ông 81 tuổi sẽ có những lúc họ bỏ qua một chữ và cảm thấy kiệt sức - đó là trường hợp khi chúng ta có Ronald Reagan (R) làm tổng thống, và ông ấy đã trải qua hai nhiệm kỳ. được nhiều người coi là đặc biệt thành công,” Thống đốc Hawaii cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên “The Hill on NewsNation” với người dẫn chương trình Blake Burman.Green, cũng là một bác sĩ, nói thêm rằng Trump và Biden đều là những người đàn ông lớn tuổi, nghĩa là họ có thể sẽ có những ngày tồi tệ. “Bạn cũng sẽ chứng kiến những ngày tồi tệ của cựu Tổng thống Trump. Hai ông này già rồi. Đó có phải là một điều ngạc nhiên? Không, không cần phải có bác sĩ mới nói với bạn điều đó,” ông nói. “Điều tôi có thể nói với bạn là về mặt nhận thức, ông ấy hoàn toàn có khả năng kết hợp các chính sách lớn phức tạp lại với nhau,” Green nói khi đề cập đến Biden.Green bác bỏ một số lo ngại về khả năng thực hiện công việc của Biden, nói rằng nhóm của tổng thống Biden đã mang lại “công việc tuyệt vời” trong nhiều năm. “Tôi đã gặp trực tiếp anh Biden vì chúng tôi vừa xảy ra trận cháy rừng ở Maui cách đây chưa đầy một năm. Biden đã đi bộ, bạn biết đấy, Biden đã đi bộ trong vùng thảm họa cùng chúng tôi. Biden đã chào đón 300 người,” anh nói.Nhận xét của Green được đưa ra sau khi Biden gặp các thống đốc đảng Dân chủ vào tuần trước - bao gồm cả Green. Các thống đốc sau cuộc họp đó nói rằng họ “ủng hộ ông Biden” và họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phục vụ và giành chiến thắng của tổng thống.⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã phát biểu tại Hội trường của Hội Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (APIAVote) ở Philadelphia vào chiều thứ Bảy, nói với cử tri rằng bà và Tổng thống Joe Biden đang trông cậy vào sự ủng hộ của họ trong “cuộc bầu cử quan trọng, có hệ quả và mang tính tồn tại nhất của chúng ta trong cả đời." Harris nói: “Tổng thống Biden và tôi biết đây là một cộng đồng là một thế lực và phải luôn được công nhận cũng như phải luôn được công nhận về khả năng lãnh đạo đã mang lại rất nhiều tiến bộ trong suốt lịch sử của đất nước chúng ta.”Harris nhấn mạnh cam kết của chính quyền trong việc củng cố và bảo vệ Đạo luật Y tế Giá cả phải chăng (Affordable Care Act) và quyền phá thai. Bà cũng nhấn mạnh khoản đầu tư liên bang gần 160 triệu đô la để xây dựng Đường cao tốc Vine Street - “Chinatown Stitch” - để hỗ trợ và biến đổi những cộng đồng đã trải qua “sự bất bình đẳng" lâu đời. “Về cơ bản, cuộc bầu cử này sẽ diễn ra như thế này,” bà nói với khoảng 1.200 người tham dự “Tổng thống Biden và tôi chiến đấu vì người dân Mỹ. Donald Trump thì không.”Harris đề cập đến những lo ngại đang diễn ra về sức khỏe của Biden và nhấn mạnh sự ủng hộ của bà đối với Biden. Bà nói: “Những ngày qua là một lời nhắc nhở rằng việc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ không bao giờ là điều dễ dàng và cũng không nên như vậy. Nhưng có một điều chúng tôi biết về Tổng thống Joe Biden của chúng tôi, ông ấy là một chiến binh. Và anh ấy là người đầu tiên nói, khi bạn bị đánh gục, bạn sẽ đứng dậy ngay lập tức.”Giữa bài phát biểu của Harris, một số khán giả đã hét lên: “Palestine tự do, tự do” và “Từ sông ra biển, Palestine sẽ được tự do”. Họ bị hộ tống ra khỏi hội trường. Những người tham dự khác đã hô vang “Bốn năm nữa” để đáp lại. Cảnh sát cho biết không bắt giữ ai. “Chúng tôi tôn trọng quyền nói lên mối quan ngại của mọi người,” Harris nói trước những người biểu tình. “Tuy nhiên, bây giờ tôi đang nói và tôi sẽ tiếp tục chủ đề hiện tại.”Cuộc khảo sát cử tri người Mỹ gốc Á gần đây nhất cho thấy 46% cử tri người Mỹ gốc Á sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden, giảm từ mức 54% vào năm 2020 và 31% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Theo cuộc khảo sát, nền kinh tế, việc làm, lạm phát, chăm sóc sức khỏe và giáo dục là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri AAPI.⦿ ---- Hôm nay, Chủ Nhật, 14/7/2024, vào lúc 12 giờ trưa giờ Califonria (tức 3 giờ chiều, giờ New York), sẽ là trận bóng đá chung kết Giải Euro 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh tại sân Olympiastadion Berlin ở Berlin, Đức. Nếu bạn không thể xem qua truyền hình tại nhà, bạn có thể ra các quán cà phê tại các khu phố của người Việt hải ngoại để xem trực tiếp truyền hình. Hai đội Tây Ban Nha và Anh gặp nhau trong trận chung kết Giải vô địch châu Âu vào Chủ nhật. Tây Ban Nha đang tìm kiếm danh hiệu kỷ lục thứ tư tại Euro để vượt qua Đức/Tây Đức, trong khi Anh đang nỗ lực giành chiếc cúp lớn đầu tiên ở môn bóng đá nam kể từ World Cup 1966.– Tây Ban Nha được xem là đội được yêu thích nhất sau khi thắng cả 6 trận đấu tại Euro 2024 và được nhiều người đánh giá là đội xuất sắc nhất giải đấu. Việc giành được danh hiệu này sẽ tiếp tục một giai đoạn thành công mạnh mẽ của các đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, với việc nam đã vô địch UEFA Nations League vào tháng 6 năm ngoái và nữ tiếp theo là chức vô địch World Cup hai tháng sau đó.– Lamine Yamal là ngôi sao mới của Tây Ban Nha khi đã lập ba bàn thắng trước trận bán kết, nơi anh ghi một cú sút xa ngoạn mục trong chiến thắng trước Pháp – tất cả đều ở tuổi 16. Anh tròn 17 tuổi vào thứ Bảy 13/7/2024, một ngày trước trận chung kết. Đây là một giải đấu lớn mang tính đột phá đối với Yamal, giống như giải đấu của Kylian Mbappé 19 tuổi tại World Cup 2018 và Pelé 17 tuổi tại World Cup 1958.– Lần cuối cùng Tây Ban Nha góp mặt trong một trận chung kết tại một giải đấu lớn là vào năm 2012, khi đội này giành được chức vô địch châu Âu thứ ba khi đánh bại Ý với tỷ số 4-0. Anh đã chơi ở trận chung kết Euro 2020, diễn ra vào năm 2021 vì đại dịch coronavirus, và thua Ý trong loạt sút luân lưu.– Anh đã thể hiện sự kiên cường khi lội ngược dòng trong cả ba trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp tại Euro 2024. Jude Bellingham ghi bàn gỡ huề từ một cú đá trên cao ở phút bù giờ thứ năm trong trận thắng Slovakia trong hiệp phụ ở vòng 16 đội , Bukayo Saka gỡ huề ở phút 80 trước Thụy Sĩ ở tứ kết trước khi Anh giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, và cầu thủ vào thay người Ollie Watkins đã ghi bàn ấn định chiến thắng gần như chính xác ở phút 90 trước Hoà Lan ở bán kết.

– Huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate thường bị chỉ trích về cách quản lý trong trận đấu nhưng ông đã thay đổi văn hóa trong đội và thường xuyên đưa đội vào sâu tại các giải đấu lớn. Trong nhiệm kỳ của Southgate bắt đầu từ năm 2016, tuyển Anh đã lọt vào bán kết World Cup 2018 và giờ là hai lần liên tiếp vào chung kết Giải vô địch châu Âu.

⦿ ---- Bắc Hàn: Truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Sáu đưa tin Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng đã tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 63 năm ký hiệp ước song phương. Tham gia sự kiện hôm thứ Năm bao gồm đặc phái viên hàng đầu của Trung Quốc tại Bình Nhưỡng, Wang Yajun, và Kim Sung-chan, hiệu trưởng Đại học Kim Nhật Thành, cùng các quan chức khác, Thông tấn xã Trung ương Bắc Hàn (KCNA) cho biết trong một công văn ngắn.

Không có quan chức cấp cao nào của Bắc Hàn tham dự bữa tiệc, so với năm ngoái khi Kang Yun-sok, phó chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Bắc Hàn, tham dự bữa tiệc kỷ niệm do Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng tổ chức. Đó có thể được coi là dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn ngày càng xích lại gần Nga và rời xa Trung Quốc vào thời điểm Bình Nhưỡng và Moscow đang tăng cường đáng kể hợp tác quân sự kể từ hội nghị thượng đỉnh tháng trước giữa nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Bắc Hàn, mang lại cho Bắc Kinh đòn bẩy đáng kể đối với Bình Nhưỡng. Hai nước đã ký hiệp ước vào ngày 11 tháng 7/1961, theo đó họ có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho nhau, một thỏa thuận được coi là nền tảng của liên minh bền chặt của họ trong nhiều thập niên.

⦿ ---- Đài Loan: Tổng thống Lai Ching-te hôm thứ Bảy (13/7) đã đi thăm tàu hộ tống Hsu Chiang của Hải quân trong chuyến thăm thành phố Keelung. Con tàu tàng hình này là chiếc thứ ba trong số 6 tàu chiến thuộc lớp Tuo Chiang được mệnh danh là “tàu sát thủ đối với hàng không mẫu hạm” và được hạ thủy vào tháng 2/2023. Chuyến thăm hôm thứ Bảy tới Hạm đội 131 đánh dấu lần đầu tiên Lai lên tàu Hải quân kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20/5.

Trong bài phát biểu trước thủy thủ đoàn, tổng thống nhấn mạnh rằng tàu chiến này được thiết kế và sản xuất tại Đài Loan. Ông cũng chỉ ra khả năng phòng thủ hỏa tiễn mạnh mẽ của tàu. Tàu Hsu Chiang được trang bị 8 hỏa tiễn Hsiung Feng II, 4 hỏa tiễn chống hạm Hsiung Feng III và 16 hỏa tiễn phòng không Sea Sword II. Hải quân đã đặt mua thêm 5 tàu chiến cùng loại vì yếu tố tàng hình khiến chúng khó bị kẻ thù theo dõi và có hỏa lực có thể bắn chìm mẫu hạm.

⦿ ---- Nigeria: Một ngôi trường hai tầng bị sập trong giờ học buổi sáng hôm thứ Sáu ở miền trung bắc Nigeria, khiến 22 học sinh chết và lực lượng cứu hộ phải nỗ lực tìm kiếm hơn 100 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Trường cao đẳng Saints Academy ở cộng đồng Busa Buji của tiểu bang Plateau đã sụp đổ ngay sau khi học sinh, nhiều người trong số đó từ 15 tuổi trở xuống, đến lớp. AP đưa tin, tổng cộng 154 học sinh ban đầu bị mắc kẹt trong đống đổ nát, nhưng phát ngôn viên cảnh sát Plateau Alfred Alabo sau đó cho biết 132 học sinh trong số đó đã được giải cứu và đang được điều trị vết thương tại bệnh viện.

⦿ ---- AirHelp, một công ty bảo vệ quyền hành khách hàng không, đã công bố bản báo cáo Điểm AirHelp năm 2024 (The 2024 AirHelp Score) về các sân bay tốt nhất và tệ nhất trên thế giới. Báo cáo đã xếp hạng 239 sân bay từ 69 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Để xếp hạng các sân bay, công ty đã sử dụng dữ liệu, một phần dựa trên các khiếu nại mà công ty xử lý trên toàn thế giới, để tính toán tần suất các chuyến bay khởi hành theo lịch trình tại các sân bay trên cả nước và khảo sát hành khách về thời gian chờ đợi, mức độ sạch sẽ, cửa hàng bán lẻ và nhà hàng. Các sân bay được tính điểm dựa trên các chuyến bay từ ngày 1 tháng 5/2023 đến ngày 30 tháng 4/2024.

AirHelp xác định thứ hạng cuối cùng của sân bay dựa trên ba yếu tố: Hiệu suất đúng giờ; Chất lượng phục vụ; Thực phẩm và cửa hàng. Sân bay Quốc tế Thành phố Salt Lake được xếp hạng là sân bay số 1 của Hoa Kỳ theo khách du lịch. Nó đạt điểm 8,28 trên 10. Sân bay này cũng đứng thứ sáu trong hạng mục hiệu suất đúng giờ và là sân bay tốt thứ tám trên thế giới, theo báo cáo của AirHelp.

Nhóm 5 sân bay tốt nhất nước Mỹ theo đánh giá của khách du lịch:

1. Sân bay Quốc tế Thành phố Salt Lake (SLC)

2. Sân bay Quốc tế Washington Dulles (IAD)

3. Sân bay hạt Detroit Metropolitan Wayne (DTW)

4. Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL)

5. Minneapolis-St. Sân bay quốc tế Paul (MSP)

Nhóm 5 sân bay tệ nhất nước Mỹ theo đánh giá của du khách:

1. Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)

2. Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO)

3. Sân bay quốc tế Orlando (MCO)

4. Sân bay quốc tế Harry Reid (LAS)

5. Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK).

⦿ ---- Các công ty tìm cách thu hút những nhân viên giỏi thường đặt trụ sở ở những tiểu bang có chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Hàng năm, nghiên cứu về các tiểu bang hàng đầu dành cho doanh nghiệp tại Mỹ của CNBC xem xét chất lượng cuộc sống trong số 10 hạng mục cạnh tranh được sử dụng để xếp hạng các tiểu bang. Theo phương pháp của năm nay, hạng mục Chất lượng cuộc sống (Quality of Life) chiếm 13% tổng điểm của tiểu bang.

Bảng điểm CNBC chấm từng tiểu bang dựa trên nhiều yếu tố về khả năng sống bao gồm tỷ lệ tội phạm, chăm sóc sức khỏe, chất lượng không khí và chăm sóc trẻ em. Bảng điểm cũng xem xét các biện pháp bảo vệ người lao động và các biện pháp bảo vệ pháp lý chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Và, cũng xem xét quyền tự do cá nhân bao gồm cả quyền sinh sản.

Tiểu bang có Điểm chất lượng cuộc sống tệ nhất năm 2024:

1. Texas. 75 trên 325 điểm (Điểm F)

2. Indinana.78 trên 325 điểm (Điểm F)

3. Alabama.83 trên 325 điểm (Điểm F)

4. Oklahoma. 85 trên 325 điểm (Điểm F).

5. Arkansas. 93 trên 325 điểm (Điểm F)

6. Tennessee. 96 trên 325 điểm (Điểm F)

7. Missouri. 98 trên 325 điểm (Điểm F)

8. Louisiana. 100 trên 325 điểm (Điểm F)

9. Kansas. 113 trên 325 điểm (Điểm F)

10. Arizona. 119 trên 325 điểm (Điểm D-)

⦿ ---- Chi phí gửi thư sẽ tăng lên 73 xu bắt đầu từ Chủ Nhật sau khi Bưu điện Hoa Kỳ công bố đợt tăng giá lần thứ hai trong năm nay. Việc tăng chi phí bao gồm giá tem vĩnh viễn mà Bưu điện đưa ra ở mức giá cố định để gửi thư và các mặt hàng khác.

Giá hiện tại là 68 xu cho tem bưu chính hạng nhất và tem vĩnh viễn phản ánh mức tăng giá 5 xu được thực hiện vào ngày 9 tháng 7/2023, sau khi Bưu điện tăng giá thêm 3 xu vào ngày 22 tháng 1/2023. Hai lần tăng giá trong năm nay đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Bưu điện Mỹ hai lần tăng giá tem trong cùng một năm.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cuộc truy đuổi của cảnh sát nhằm vào một chiếc xe bị đánh cắp ở Thung lũng San Fernando Valley đã kết thúc bất ngờ khi một phụ nữ đến gần tài xế và lấy chìa khóa xe từ tay tài xế trước khi cảnh sát kịp có cơ hội. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cuộc rượt đuổi bắt đầu vào khoảng 9h35 giờ tối Thứ Ba ở khu vực Northridge và kéo dài khoảng 30 phút. Nó kết thúc sau khi cảnh sát triển khai các dải gai và các nghi phạm dừng lại ở Reseda gần giao lộ Welby Way và Yarmouth Avenue.

Trước khi cảnh sát có thể tiếp cận chiếc xe, một phụ nữ lạ mặt không có mặt trong chiếc xe bị đánh cắp đã tiếp cận tài xế và trò chuyện ngắn. Theo phóng viên Gil Leyvas của KTLA, người phụ nữ đã thuyết phục cả tài xế và hành khách ra ngoài đầu hàng. KTLA đưa tin người phụ nữ đã lấy chìa khóa từ tài xế và giao cho cảnh sát. LAPD nói với Patch rằng cả hai nghi phạm đều bị bắt mà không xảy ra trở ngại gì và không có báo cáo về thương tích.

⦿ ---- Quận Riverside: Một người đàn ông 33 tuổi bị tình nghi ép 1 ông cụ cao niên ở Riverside đến ngân hàng và rút tiền mặt mà anh lấy trộm của nạn nhân đang bị giam hôm thứ Sáu với số tiền tại ngoại bảo lãnh là 1 triệu USD. Tyreez Daishon Marzette đã bị bắt và đưa vào Trại tù Smith ở Banning hôm thứ Năm vì nghi ngờ bắt cóc để phạm tội cướp, ngược đãi người cao tuổi và chống lại việc bắt giữ.

Theo Cảnh sát Riverside, Ryan Railsback, vào chiều ngày 2 tháng 7, nạn nhân, chỉ được xác định là một cụ ông, đang rời White Park sau khi đi thăm bạn bè thì Marzette được cho là đã đối đầu với cụ, nhá ra như có một khẩu súng dưới quần áo của y. Railsback cáo buộc nghi phạm đã lấy tiền mà nạn nhân sở hữu, scụ."

Người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Nghi phạm đã đợi bên ngoài trong khi nạn nhân vào ngân hàng, nhưng thay vào đó, nạn nhân lại yêu cầu giúp đỡ. Trước khi cảnh sát của chúng tôi đến, nghi phạm đã chạy bộ trốn khỏi hiện trường."

Vào chiều thứ Năm, một tình nguyện viên cộng đồng cảnh sát đã phát hiện Marzette dọc theo Phố Chestnut và nhận ra y theo mô tả, khiến họ phải gọi ngay cho các nhà điều tra, họ đã bắt giữ y mà không trở ngại nào, Railsback cho biết. Thông tin cơ bản về Marzette không có sẵn.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một “cuộc ẩu đả” giữa hai nhóm người đã khiến một người đàn ông tử vong ở Quận Los Angeles vào tối thứ Sáu. Thông cáo từ Sở Cảnh sát Quận Los Angeles cho biết cảnh sát đã có mặt tại dãy nhà số 5800 Phố Loveland St. ở Bell Gardens vào khoảng 7:45 giờ tối vì có báo cáo về một cuộc ẩu đả. Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy một người đàn ông bất tỉnh. Anh ngay lập tức được chuyển đến một bệnh viện gần đó, nơi anh tắt thở. Cái chết của anh vẫn chờ Sở Giám định Y khoa Quận Los Angeles xác định. Chưa có thông tin nào liên quan đến người đàn ông đã chết được tiết lộ.

⦿ ---- Quận Cam: Một cảnh sát Anaheim đang là trung tâm của một cuộc điều tra hình sự và một vụ kiện dân sự mới được đệ trình, trong đó cáo buộc anh đã hiếp một phụ nữ tại nhà cô trong khi anh đang làm nhiệm vụ. Phụ nữ ở Quận Cam, người chỉ được xác định là Jane Doe trong đơn khiếu nại, đã kiện dân quyền lên tòa án liên bang trong tuần này, cáo buộc rằng họ gặp tại một nhà hàng In-N-Out trên Đại lộ Orange và Phố Brookhurst St., nơi cô thấy một cảnh sát Anaheim mỉm cười với cô vào tháng 5 năm ngoái.

Đơn khiếu nại cho biết ngày hôm sau, cô nhận được yêu cầu Kết bạn trên Facebook từ cảnh sát Carlos Romero, người sau đó xác nhận trong tin nhắn rằng anh đã tra cứu thông tin biển số xe của cô để biết tên cô. Vụ kiện cáo buộc Romero bắt đầu gửi tin nhắn cho cô và cô nói rõ rằng cô không muốn bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Nhưng vài tháng sau, cô khẳng định Romero đến nhà cô khi anh đang làm nhiệm vụ. Theo đơn khiếu nại, họ hôn nhau một cách đồng thuận, nhưng cô từ chối yêu cầu quan hệ tình dục của anh.

Sau đó, vào tháng 9/2023, Jane Doe nói rằng Romero đã đến khi anh đang làm nhiệm vụ, cưỡng bức cô, tấn công tình dục cô sau khi cô liên tục từ chối anh ta. Cô nói, khi khẩu súng của Romero đưa ra trong tầm nhìn rõ ràng và trong tầm tay của anh, cô vô cùng sợ hãi và lo sợ cho tính mạng của mình.

Biện lý Quận Cam đã từ chối truy tố Romero vì họ không thể chứng minh tội ác vượt quá nghi ngờ hợp lý. Công tố đã truy tố anh về tội nhẹ làm lộ thông tin từ hồ sơ DMV vì anh bị cáo buộc đã sử dụng biển số xe của cô để tra cứu thông tin của cô. Romero không nhận tội đó. Jane Doe đang đòi bồi thường 10 triệu USD cho nỗi đau tinh thần, thể chất và tinh thần mà cô đang phải chịu.

⦿ ---- Theo báo Fibre2Fashion, Sở Thương vụ về Việt Nam tại Indonesia cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam rằng ngành dệt may Indonesia đang gặp khó khăn do đơn hàng xuất cảng giảm và nhà máy đóng cửa nên có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại đối với một số sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là hàng dệt may. Một lượng lớn công nhân trong ngành dệt may của Indonesia cũng đã bị sa thải.

Dệt may, da giày và hàng điện tử là những mặt hàng xuất cảng chủ lực của Việt Nam sang Indonesia, với kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ USD, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia năm ngoái. Do đó, văn phòng thương mại tin rằng Indonesia có khả năng lên kế hoạch áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm từ Trung Quốc và các quốc gia khác như Việt Nam.

⦿ ---- South Dakota: Một người đàn ông Việt Nam đến South Dakota theo thị thực du học đã bị kết án tù sau khi nhận tội sở hữu nội dung phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Theo Bộ trưởng Tư pháp Nam Dakota Marty Jackley, Than Dat Nguyen, 28 tuổi, đã bị kết án hôm thứ Năm tại Quận Hughes 240 ngày tù cho mỗi tội danh và phải nộp phạt 2.000 USD. Tội ác thực hiện ở Quận Hughes vào năm 2021.

Bộ trưởng Tư pháp Jackley cho biết: “Trường hợp này chứng tỏ Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Internet đối với trẻ em (ICAC) của Nam Dakota hoạt động hiệu quả như thế nào trong việc bảo vệ trẻ em trên khắp Nam Dakota”. Cả hai bản án sẽ được chấp hành đồng thời và Nguyễn sẽ bị trục xuất về VN sau khi mãn hạn tù.

⦿ ---- HỎI 1: Hơn 70% người Israel tin rằng Thủ Tướng Netanyahu nên từ chức?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hơn 70% người Israel tin rằng Thủ Tướng Netanyahu nên từ chức - theo thăm dò ý kiến của băng tần N12. Những người Israel được thăm dò tin tưởng mạnh mẽ rằng Netanyahu phải từ chức, với 44% muốn từ chức ngay lập tức và 28% tin rằng ông phải từ chức sau chiến tranh.

Chi tiết:

https://www.jpost.com/israel-news/article-810113

⦿ ---- HỎI 2: Luật hạn chế súng giảm tỷ lệ tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng dường như chúng không làm giảm nguy cơ bị sát hại?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho biết luật hạn chế sử dụng súng có thể làm giảm tỷ lệ tự tử ở trẻ em và thanh thiếu niên, nhưng dường như chúng không làm giảm nguy cơ bị sát hại. Các nhà nghiên cứu cho biết, các tiểu bang có luật yêu cầu cất giữ súng an toàn và thời gian chờ bắt buộc có tỷ lệ tử vong do tự tử ở trẻ em dưới 18 tuổi thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không có luật súng nào làm giảm nguy cơ trẻ em bị sát hại bằng súng, ngay cả những luật cấm những người có nguy cơ gây hại cho bản thân và người khác.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Krista Haines, Phó giáo sư phẫu thuật và khoa học sức khỏe dân số tại Trường Y thuộc Đại học Duke, viết: “Tôi rất ngạc nhiên khi dường như không có luật nào ảnh hưởng đến tỷ lệ giết người ở trẻ em, thậm chí cả khả năng tiếp cận an toàn”. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về hơn 17.000 ca tử vong do súng ở trẻ em xảy ra từ năm 2009 đến năm 2020, bao gồm hơn 6.700 vụ tự tử và hơn 10.200 vụ giết người. Họ so sánh 36 luật về súng đạn cấp tiểu bang khác nhau để xem liệu có luật nào làm giảm hoặc tăng nguy cơ tự tử hoặc giết người ở trẻ em hay không.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/07/12/gun-laws-reduce-suicides-not-murders-children/2391720794837/

