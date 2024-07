Dân VN ưa xe đạp Nhật Bản. Bản tin Kyodo viết, Vũ Quang Quyền và Bùi Duy Công từ VN tới Nhật, trộm 2 xe đạp, bị bắt. Nghi đã trộm tới 70 xe đạp, gỡ ra, đưa về VN bán. (Photo YT)

- Bốc lửa bỏ tay người: Phe Cộng Hòa cảnh báo Biden sẽ dùng quyền miễn truy tố, sẽ bám giữ Bạch Ốc “bằng vũ lực” nếu thua phiếu

- Biden tăng 15 điểm trong các cử tri Da đen ở 7 nơi gay go: 65% cử tri Da đen ở 7 tiểu bang chiến địa sẽ bầu Biden

- Họp báo, vấp lời: Biden gọi nhầm Zelensky là Putin, và gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là "Phó Tổng thống Trump"

- Biden ám chỉ Putin và Trump ám trợ: có một "kẻ điên giết người đang hành quân" ở châu Âu

- Biden: Tập Cận Bình phải hiểu rằng “có cái giá phải trả” nếu phá hoại an ninh toàn cầu, yêu cầu đừng giúp Nga

- Các Dân Biểu Dân Chủ thay phiên họp báo lên án Dự án 2025 do phe bảo thủ của Trump sẽ đưa FBI vào Bạch Ốc, xóa sổ Bộ giáo dục liên bang, khai tử bảo hiểm y tế Obamacare.

- Dân Chủ dựng bảng quảng cáo dọc xa lộ 7 tiểu bang, tố cáo Trump và Dự án 2025 sẽ khai tử nền văn minh, dân chủ Mỹ

- Bà Melania Trump sẽ xuất hiện tại Đại hội toàn quốc Cộng hòa tuần tới, hỗ trợ tranh cử

- Trump họp với Thủ Tướng Hungary xong, nhấn mạnh cần gấp hòa bình ở Ukraine

- Biden: đã nói Israel "đừng mắc sai lầm tương tự như Mỹ đã mắc phải sau Bin Laden" (đừng chiếm đóng)

- Biden họp báo, trấn an rằng sức khỏe tốt

- Một tá Dân biểu Dân Chủ và 1 thượng nghị sĩ đã kêu gọi Biden đứng sang một bên.

- Dân Biểu Dân Chủ Jim Himes kêu gọi Tổng thống Joe Biden nhường đường cho thế hệ lãnh đạo mới

- Nếu thay Biden, có thể là: Kamala HARRIS, Gavin NEWSOM, Gretchen WHITMER, J.B. PRITZKER và một số người khác

- Thăm dò: 2/3 dân Mỹ muốn Biden rút lui, nhưng điểm kể như huề 46-47% giữa Biden và Trump

- Ban tranh cử của TT Biden không thuyết phục được hoàn toàn các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ về khả năng Biden thắng Trump

- Thủ tướng Anh quốc Keir Starmer: TT Joe Biden trí tuệ tuyệt vời, không hề già lão

- Ban vận động tranh cử của TT Biden nói ủng hộ Biden tuyệt đối, không so sánh với bà Harris

- Cậu Donald Trump Jr. sẽ phát biểu tại Đại hội toàn quốc Cộng hòa

- Đại hội Cộng Hòa Toàn quốc mời Thống đốc Florida Ron DeSantis phát biểu, nhưng Nikki Haley không được mời dự đại hội

- Cựu luật sư Michael Cohen kiện lên Tòa Tối cao về trường hợp bị Trump trả thù, giam với điều kiện chỉ thả nếu đừng chống Trump

- IRS nhờ luật mới của Biden đã thu được hơn 1 tỷ đô la tiền thuế quá hạn từ các đại gia Mỹ

- TQ sẽ ra “các biện pháp đối phó” trừng phạt các công ty quân sự và giám đốc vì Mỹ gửi thêm vũ khí đến Đài Loan

- TQ kêu gọi Philippines rời khỏi Bãi cạn Sabina (nơi tranh chấp giữa VN, Đài Loan, Philippines và TQ.)

- Australia: Cặp vợ chồng người Nga sống ở Úc bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho Nga

- Công ty Unilever sẽcắt giảm khoảng 1/3 số việc làm ở châu Âu, từ 3.000 đến 3.200 nhân viên

- Wells Fargo: thu nhập ròng quý 2 giảm 1%

- JPMorgan Chase & Co. doanh thu quý 2 tăng 22%

- Hàng không Delta: Thế vận hội ở Paris sẽ làm công ty mất 100 triệu USD vì du khách sẽ tránh Paris mùa Thế vận

- Nhật Bản: 1 cô Trung Quốc 21 tuổi đã được vớt ngoài khơi Nhật sau khi cô bị cuốn vào vùng biển và bơi khoảng 36 giờ

- Texas: cứu 23 người di cư trốn trong một toa tàu xe lửa bị khóa tại biên giới dưới trời nắng nóng

- Hawaii: ông Nhật bị bắt tại sân bay quốc tế Hawaii vì mang 2 lựu đạn lên phi cơ

- Kể từ năm 1990, ít nhất 1.093 trẻ em đã chết sau khi bị bỏ quên trong xe dưới trời nắng nóng.

. Tiểu bang lái xe nguy hiểm nhất: (1) California, (2) Texas và (3) Arizona.

- Tiểu bang lái xe an toàn nhất: (1) Thủ đô Washington, D.C., (2) Delaware và (3) Idaho

- Quận San Bernadino: nghị viên thành phố Ontario say rượu lái xe, đụng xe rồi bỏ chạy

- Quận Los Angeles: Lái xe hơi, tông bể cửa tiệm lúc 3 giờ sáng, bọn gian vào trộm giày thể thao và áo sơ mi cao cấp giá 25.000 USD

- Quận Cam: chặt đầu cha, mẹ, và 1 con chó, hung thủ bị cảnh sát bắn bị thương, sẽ bị truy tố.

- California: Giáo viên Alex Nguyễn bị tạm ngưng dạy vì cho bài kiểm tra kiểu miệt thị dân da màu, sắc tộc.

- Tokyo: Vũ Quang Quyền và Bùi Duy Công từ VN tới Nhật, trộm 2 xe đạp, bị bắt. Nghi đã trộm tới 70 xe đạp, gỡ ra, đưa về VN bán.

- San Bernadino: Thị trưởng Helen Tran sẽ lập tiểu ban đặc biệt về các sáng kiến dành cho người vô gia cư.

- San Jose: Nghị viên Biên Đoàn xin tòa lệnh cấm tới gần đối với Huynh Hai, bị Tòa từ chối vì không có gì nguy hiểm

- BBC: Sư Thích Minh Tuệ 'xuất hiện trở lại' và 'khỏe mạnh'.

- HỎI 1: Hơn 1/3 gia đình Mỹ căng thẳng tài chính? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thay đổi lối sống sẽ thoát 40% nguyên nhân ung thư và giảm 1/2 số tử vong ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-11/7/2024) ⦿ ---- Công ty Unilever PLC đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 1/3 số việc làm văn phòng ở châu Âu vào năm 2024 và 2025, theo The Financial Times (FT) đưa tin hôm thứ Sáu. Giám đốc Nhân sự phụ trách Sắc đẹp và Sức khỏe Constantina Tribou nói rằng "Dự kiến ​​​​tác động ròng đối với các vai trò ở Châu Âu từ nay đến cuối năm 2025 là trong khoảng từ 3.000 đến 3.200 nhân viên, sẽ bao gồm chủ yếu các nhân viên văn phòng." Các cơ sở của Unilever ở Châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chủ yếu là các cơ sở ở các trung tâm lớn London và Rotterdam. Unilever đang nỗ lực giảm chi phí và mở rộng tăng trưởng.

⦿ ---- Wells Fargo & Company đã công bố vào thứ Sáu rằng thu nhập ròng của họ trong quý tài chính thứ 2 của năm 2024 giảm 1% so với cùng kỳ xuống còn 4,9 tỷ USD so với 4,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023 trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu đạt 1,33 USD sau khi tăng 6% hàng năm. Tổng doanh thu đạt 20,7 tỷ USD trong quý 2, tăng 1% so với 20,5 tỷ USD. Cổ phiếu của Wells Fargo đã giảm 5,44% trong giao dịch tiếp thị trước sau khi kết quả được công bố với giá 56,89 USD mỗi cổ phiếu.

⦿ ---- JPMorgan Chase & Co. đã công bố vào thứ Sáu rằng doanh thu của họ trong quý 2 năm tài chính 2024 đã có mức tăng hàng năm là 22%, đạt 50,2 tỷ USD. Thu nhập ròng của ngân hàng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 18,1 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,12 USD. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của JPMorgan đã giảm 0,80% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ ban hành “các biện pháp đối phó” chống lại các công ty quân sự và giám đốc điều hành cấp cao của Hoa Kỳ do kế hoạch gửi thêm vũ khí đến Đài Loan của Washington. Bộ này tuyên bố động thái như vậy của Mỹ là vi phạm nguyên tắc "một Trung Quốc" và là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Toàn bộ 6 công ty Mỹ và 5 giám đốc điều hành nằm trong danh sách "mục tiêu của các biện pháp đối phó", bao gồm việc đóng băng tài sản di chuyển và bất động sản, cũng như bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho vào Trung Quốc, Hồng Kông và Macao. Các công ty bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt mới nhất là Anduril Industries, Maritime Strategic Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace và Summit Technologies Inc. Trung Quốc đã ban hành các biện pháp tương tự chống lại các công ty lớn của Mỹ như Lockheed Martin và Boeing để đáp trả việc bán vũ khí của Đài Loan.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang kêu gọi Philippines rời khỏi đảo san hô đang tranh chấp có tên là Bãi cạn Sabina hay Xianbin Jiao (tên tiếng Anh: Sabina Shoal; tên tiếng Việt: Bãi Sa Bin hay bãi Chóp Mao) vì sự hiện diện của các tàu của nước này đã tạo ra “căng thẳng mới”. (Ghi chú: Bãi Sa Bin cũng là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc.)

Người phát ngôn nhắc lại hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc có “chủ quyền không thể tranh cãi đối với Quần đảo Nam Sa (tên Việt Nam: Quần đảo Trường Sa), bao gồm cả Xianbin Jiao” và các tàu “đóng quân bất hợp pháp” thể hiện sự “vi phạm nghiêm trọng” các thỏa thuận quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi phía Philippines ngay lập tức rút nhân sự và tàu của mình, đồng thời ngừng đi vào con đường sai lầm”. Quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng, với việc Trung Quốc tuyên bố rằng quốc gia quần đảo này đã nhiều lần vượt qua ranh giới trên biển ở các khu vực vẫn đang có tranh chấp.

⦿ ---- Australia: Một cặp vợ chồng người Nga sống ở Úc đã bị bắt vì cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Điện Kremlin của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người vợ, Kira Korolev, 40 tuổi, quân nhân của Lực lượng Phòng vệ Úc, bị cáo buộc cố gắng chuyển thông tin quân sự bí mật của Úc cho chính quyền Điện Kremlin trong chuyến công du nước ngoài. Chồng cô, Igor, 62 tuổi, cũng bị bắt.

Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Reece Kershaw cho biết: “Chúng tôi cáo buộc người phụ nữ này đã thực hiện chuyến đi không được khai báo tới Nga trong thời gian cô ấy đang nghỉ phép dài hạn từ Lực lượng Phòng vệ Úc. Chúng tôi cáo buộc rằng khi ở Nga, cô ấy đã hướng dẫn chồng mình, người vẫn ở Úc, cách đăng nhập vào tài khoản công việc chính thức của cô ấy từ nhà ở Brisbane của họ.”

Cặp vợ chồng này đã bị truy tố tội mỗi người một tội chuẩn bị phạm tội gián điệp, có mức án tối đa là 15 năm tù. Cặp vợ chồng sống ở Công viên Everton, ngoại ô Brisbane.

⦿ ---- Bốc lửa bỏ tay người: Một tổ chức cố vấn bảo thủ đang lên kế hoạch đại tu toàn bộ chính phủ liên bang trong trường hợp đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đang gợi ý về quyền miễn truy tố rằng Tổng thống Joe Biden có thể cố gắng bám giữ Bạch Ốc “bằng vũ lực” nếu ông thua cuộc bầu cử vào tháng 11.

.

Lời cảnh báo của Quỹ "The Heritage Foundation" (Quỹ Di sản) - đi ngược lại với các tuyên bố công khai của chính Biden - đã xuất hiện trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm mà nhóm cho biết là kết quả của một bài tập nhập vai nhằm tìm ra các kịch bản tiềm năng trước và sau cuộc bầu cử năm 2024.

.

Báo cáo viết: “Sự vô luật pháp của Chính quyền Biden - ở biên giới, trong việc cân nhắc nhân sự và thường xuyên thách thức các phán quyết của tòa án - cho thấy rõ rằng tổng thống hiện tại và chính quyền của ông không chỉ sở hữu các phương tiện, mà có lẽ còn cả mục đích, để phá vỡ các giới hạn hiến pháp và coi thường ý chí của cử tri nếu họ yêu cầu một tổng thống mới.”

.

Báo cáo, được công bố ngay trước thềm Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa và 4 tháng kể từ cuộc bầu cử tổng thống, cho thấy các nhóm bảo thủ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đang cố gắng lật ngược tình thế về câu chuyện ứng cử viên nào đại diện cho mối đe dọa lớn nhất đối với truyền thống dân chủ của đất nước. . Biden đã dành một số bài phát biểu để trình bày vụ kiện chống lại Trump, trong khi Trump và những người ủng hộ ông chỉ ra bốn vụ án hình sự của ông để cho thấy rằng Đảng Dân chủ đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp để chống lại đối thủ chính trị chính của họ.

.

Quỹ Di sản và các nhóm ủng hộ Trump khác đã tiếp tục quảng bá những sai trái tương tự về gian lận bầu cử đã thúc đẩy nỗ lực của Trump bám ghế bất chấp việc Trump thua Biden vào năm 2020. Những nỗ lực đó lên đến đỉnh điểm là cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ, khi những kẻ bạo loạn tìm cách ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Trong buổi họp báo hôm Thứ Năm 11/7/2024 tại thủ đô, Mike Howell, giám đốc điều hành Dự án Giám sát của Quỹ Di sản, vu khống: “Trong tình hình hiện tại, không có phần trăm cơ hội nào về một cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Hoa Kỳ." (Gợi ý với các bạn Cộng Hòa: Cộng Hòa không tin sẽ có bầu cử trung thực, thì họ đừng bầu phiếu vào tháng 11/2024 này.)

⦿ ---- Biden tăng 15 điểm trong các cử tri Da đen ở 7 tiểu bang chiến địa. Theo một cuộc khảo sát mới của BlackPAC, tỷ lệ cử tri Da đen ở bảy tiểu bang chiến trường quan trọng sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden chống lại Donald Trump đã tăng 15 điểm. Từ tháng 2 đến tháng 6, tỷ lệ ủng hộ Biden đã tăng từ 50% lên 65% "nếu cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức vào hôm nay" và tỷ lệ ủng hộ Trump giảm từ 8% xuống còn 7%. Tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên bên thứ ba Jill Stein, Robert F. Kennedy Jr. và Cornel West giảm từ 17% xuống 11%, và những người "chưa quyết định" cũng giảm, từ 25% xuống 18%.

Viện nghiên cứu Brilliant Corners Research & Strategies đã thăm dò 800 cử tri Da đen có khả năng ở Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin qua điện thoại từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 với tỷ lệ sai số 3,46%. Brilliant Corners cho biết trước đây họ từng giữ vai trò là người đứng đầu cuộc thăm dò ý kiến ​​cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, trong khi BlackPAC tìm cách "khuyến khích cử tri Da đen tham gia các cuộc bỏ phiếu."

Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ tán thành ròng của Biden với tư cách là tổng thống với cử tri Da đen ở bảy bang xung đột quan trọng đã tăng từ 44 điểm trong tháng 2 lên 54 điểm vào tháng 6, khi 74% hạng mục này tán thành thành tích của ông và chỉ 20% không tán thành.

⦿ ---- Hàng chục vị dân cử Dân Chủ chính thức áp lực TT Biden từ bỏ trái tranh cử. Bốn nguồn tin từ nội bộ đảng Dân chủ nắm rõ tình hình nói với CBS News vào tối thứ Năm rằng làn sóng các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đã công khai kêu gọi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử của ông dự kiến ​​sẽ phát triển thành một làn sóng lớn trong hai ngày tới.

Không có con số chính xác nào được xác nhận ngay lập tức, nhưng mạng này đưa tin rằng “hàng chục” nhà lập pháp dự kiến ​​​​sẽ chống lại tổng thống. Hai nguồn tin nói với CBS rằng kế hoạch này được phối hợp với một số tuyên bố được viết sẵn. Một người trong cuộc nói thêm rằng tới cuối tuần có thể là “tàn bạo” đối với Biden và Biden không thể tiếp tục là ứng cử viên giả định của đảng sớm nhất là vào tuần tới.

Vẫn chưa rõ, sau khi Biden tổ chức một “cuộc họp báo lớn” gập ghềnh với các phóng viên hôm Thứ Năm, sẽ cần bao nhiêu nhà lập pháp Đảng Dân chủ để khiến TT Biden bỏ cuộc — nếu có con số như vậy tồn tại. Tính đến tối thứ Năm, hơn một tá Dân biểu Đảng Dân chủ Hạ viện và một thượng nghị sĩ đã kêu gọi Biden đứng sang một bên.

⦿ ---- CNN đưa tin bà Melania Trump sẽ có sự trở lại trong chiến dịch tranh cử với sự xuất hiện hiếm hoi tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào tuần tới. Cựu đệ nhất phu nhân đã không được chú ý trong phần lớn chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump và cuộc hôn nhân của họ liên tục bị giám sát.

Bà cũng tránh xa phiên tòa xét xử chồng mình liên quan đến cáo buộc ngoại tình với một ngôi sao khiêu dâm vào mùa xuân và chỉ xuất hiện một vài lần tại các buổi gây quỹ tư nhân. CNN đưa tin, Trump được cho là nhận thức được rằng ông cần vợ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và bà Melania Trump có quyền quyết định thời gian và địa điểm bà sẽ vận động tranh cử để cố gắng tập hợp quân đội ủng hộ ông. Dự kiến bà sẽ đóng vai một phụ nữ Cộng Hòa biết vâng lời.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Sáu nhấn mạnh rằng hòa bình phải được thiết lập “nhanh chóng” ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng “quá nhiều người” đã chết trong một cuộc chiến lẽ ra “không bao giờ” nên bắt đầu. Trước chuyến đi Hoa Kỳ, Orban đã đến thăm Ukraine, Nga và Trung Quốc. Truyền thông Ukraine trước đó đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Orban, vì ngưng bắn tức khắc nghĩa là sẽ mát 4 tỉnh Ukraine đã bị Nga chiếm và sáp nhập vào Liên Bang Nga.

Bình luận được Trump đưa ra sau cuộc gặp của ông với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người mà Trump đã gặp tại dinh thự Mar-a-Lago. Hai bên đã thảo luận những cách khả thi để đạt được hòa bình ở Ukraine, trong đó Thủ tướng Hungary bày tỏ sự lạc quan rằng Trump sẽ có thể "giải quyết được vấn đề" nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 này.

⦿ ---- Các bản tin về sức khỏe của Tổng Thống Joe Biden đã làm dấy lên lo ngại về tương lai thắng cừ của ông, khiến Biden phải tăng cường phát biểu trước công chúng và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để đảm bảo với cử tri và các nhà tài trợ rằng ông có thể hoàn thành một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, sự phản đối nội bộ trong đảng của ông đã nổi lên, với một số thượng nghị sĩ và đại diện kêu gọi ông rút lui khỏi cuộc đua. Nếu Biden rút lui, câu hỏi logic tiếp theo được đặt ra: Ai có thể thay thế ông để thách thức cựu Tổng thống Donald Trump? Dưới đây là một số ứng cử viên được đề cập hàng đầu và nổi bật cho đến nay.

Phó Tổng thống Kamala HARRIS, 59 tuổi, là lựa chọn đầu tiên trong hầu hết mọi báo cáo và phân tích. Với vị trí cấp phó, Harris đã trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch bảo vệ quyền sinh sản của chính quyền sau khi Tòa Tối cao lật ngược phán quyết "Roe vs Wade". Harris đã trung thành với Biden, bảo vệ thành tích tranh luận của Biden và nhắc lại sự ủng hộ của bà đối với việc ứng cử của Biden. Mặc dù được công nhận và thu hút các cử tri trẻ, cộng đồng người da đen, thiểu số và phụ nữ, Harris vẫn có tỷ lệ ủng hộ thấp. Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ trái chiều, với 43% cử tri trong một cuộc khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà, nhưng xếp hạng tán thành cho bà vẫn tương tự như của Biden và Trump.

Thống đốc California Gavin NEWSOM, 56 tuổi, là một trong những người đại diện cho Biden-Harris hàng đầu trong chiến dịch tranh cử, gần đây đã vận động cho họ ở các tiểu bang xung đột như Michigan và Pennsylvania. Newsom, người ban đầu mong muốn tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, hiện được coi là người đại diện tiềm năng cho Biden, với một số suy đoán về khả năng ứng cử viên Harris-Newsom. Bất chấp sự ủng hộ của công chúng dành cho Biden, hồ sơ quốc gia của Newsom vẫn tăng lên nhờ sự xuất hiện trên các phương tiện truyền thông bảo thủ của ông và cuộc tranh luận đáng chú ý chống lại Thống đốc Florida Ron DeSantis. Ông đã liên tục ủng hộ Biden, tham dự các cuộc mít tinh và sự kiện tranh cử quan trọng. Trong khi công khai bác bỏ ý tưởng thay thế Biden, hành động của Newsom thường ám chỉ những tham vọng chính trị rộng lớn hơn. Các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ trái chiều, trong đó Ipsos xếp anh chỉ ở mức 39%.

Thống đốc Michigan Gretchen WHITMER, 52 tuổi, trong danh sách ứng cử viên phó tổng thống năm 2020 của Biden và là nhân vật chủ chốt trong thành công trong cuộc bầu cử giữa kỳ của Đảng Dân chủ, một phần nhờ vào khả năng lãnh đạo của bà. Bà ủng hộ luật súng chặt chẽ hơn, bãi bỏ lệnh cấm phá thai và hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non. Với tư cách là thống đốc hai nhiệm kỳ, bà đã trở thành một đảng viên Đảng Dân chủ Trung Tây nổi tiếng và thường được đồn đoán sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028. Whitmer đã vận động cho Biden và bày tỏ mong muốn có một tổng thống Thế hệ X vào năm 2028, mặc dù bà chưa xác nhận việc ứng cử của mình. .

Thống đốc Illinois và là một tỷ phú, J.B. PRITZKER, 59 tuổi, cũng được đưa vào một số danh sách, đặc biệt là nhờ khả năng đối đầu với Trump. Ông gây được sự chú ý sau những cuộc tấn công dữ dội vào cựu tổng thống trong phiên tòa hình sự ở New York. Pritzker có thể xuất trình thông tin xác thực của mình sau khi hệ thống hóa quyền phá thai ở Illinois và tuyên bố đây là "tiểu bang tôn nghiêm" cho những phụ nữ tìm cách phá thai. Anh cũng rất mạnh mẽ trong việc kiểm soát súng và đã hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Các ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Thượng nghị sĩ Ohio Sherrod Brown, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg, và đáng chú ý là cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Đặc biệt, Michelle Obama gần đây đã thu hút được sự chú ý đáng kể của giới truyền thông. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos chỉ ra rằng bà là ứng cử viên duy nhất chắc chắn có thể đánh bại ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đọ sức trực tiếp. Tuy nhiên, bà Obama đã nhanh chóng bác bỏ mọi gợi ý về việc tranh cử.

⦿ ---- Dân Biểu Dân Chủ Hoa Kỳ Jim Himes, người hiện đang giữ chức vụ thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Lựa chọn Thường trực Hạ viện, đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024. Biden "là một nhà lãnh đạo xuất sắc về dịch vụ công vô song, thành tích không thể phủ nhận và lòng yêu nước vô điều kiện... [tuy nhiên] cuộc bầu cử năm 2024 sẽ xác định tương lai của nền dân chủ Mỹ và chúng ta phải đưa ra ứng cử viên mạnh nhất có thể để đương đầu với mối đe dọa do chúng gây ra. Bởi vì [cựu Tổng thống Donald] Trump đã hứa sẽ áp đặt chủ nghĩa độc tài MAGA,” theo Himes nói trong một tuyên bố, thú nhận rằng ông không còn tin rằng Biden nên là người đại diện cho Đảng Dân chủ. Himes bày tỏ hy vọng TT Biden sẽ đặt đất nước lên hàng đầu và “nhường đường cho thế hệ lãnh đạo mới”. Trong khi đó, Biden không hề có dấu hiệu tính đến chuyện bỏ cuộc.

⦿ ---- “Tôi quyết tâm tranh cử nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải xoa dịu nỗi sợ hãi”, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói khi bình luận về việc ông ứng cử trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua, Thứ Năm 11/7, Biden trấn an rằng ông đang ở “tình trạng tốt” vì đã thực hiện “ba bài kiểm tra thần kinh quan trọng và căng thẳng”. Biden tiếp tục nói rằng năng lực thần kinh của Biden đang được kiểm tra hàng ngày với những quyết định mà Biden phải đưa ra.

Nguyên thủ quốc gia cũng nói thêm rằng nếu các bác sĩ yêu cầu ông thực hiện một cuộc kiểm tra thần kinh khác, ông sẽ tuân thủ, tuy nhiên, “hiện tại không có ai đề xuất điều đó”. Biden nhấn mạnh: “Tôi đã thực hiện 20 sự kiện lớn để chứng minh rằng tôi sẽ đến những khu vực mà chúng tôi nghĩ rằng mình có thể giành chiến thắng… Chúng tôi có tổ chức vận động tranh cử rộng rãi nhất mà bất kỳ ai từng có trong một thời gian dài.”

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một cuộc họp báo hôm Thứ Năm rằng ông đã thông báo với Israel "đừng mắc phải sai lầm tương tự như Mỹ đã mắc phải sau Bin Laden." Biden nói với Israel: "Đừng chiếm giữ. Hãy truy lùng những người đã thực hiện công việc đó. Điều đó không có nghĩa là từ bỏ việc truy đuổi Sinwar và Hamas.” Ông cũng bày tỏ sự thất vọng với công việc xây dựng bến tàu tạm thời của Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ cho Gaza, nói rằng "Tôi hy vọng điều đó sẽ thành công hơn."

Joe Biden tuyên bố rằng ông "quyết tâm" chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza trong cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng "vẫn còn những khoảng trống cần phải thu hẹp. Chúng tôi đang đạt được tiến bộ.” Biden nói rằng ông chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel và chấm dứt chiến tranh. Ông nói rằng xu hướng chung của thỏa thuận là "tích cực", đồng thời nói thêm rằng cả Israel và Hamas đều có "thỏa thuận về khuôn khổ này".

⦿ ---- TT Biden đã thảo luận về vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến Nga-Ukraine tại cuộc họp báo, nhấn mạnh rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải hiểu rằng “có cái giá phải trả” nếu phá hoại an ninh toàn cầu. “Trung Quốc phải hiểu rằng nếu họ cung cấp cho Nga thông tin và năng lựơng, cùng với việc hợp tác với Bắc Hàn và những nước khác để giúp Nga về vũ khí, thì họ sẽ không được hưởng lợi về mặt kinh tế do hậu quả của việc đó”, Biden nhấn mạnh. Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã coi Bắc Kinh là "người quyết định" cuộc chiến của Nga với Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nói nhầm (Biden có tật cà lăm) khi giới thiệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "Tổng thống Putin" tại một sự kiện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm thứ Năm. Biden nhầm lẫn khi quay sang giới thiệu Zelensky: "Và bây giờ tôi muốn giao nó cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm cũng như sự quyết tâm. Thưa quý vị, Tổng thống Putin."

“Tôi quá tập trung vào việc đánh bại Putin nên chúng tôi phải lo lắng về điều đó”, Biden nói nhanh sau khi phạm sai lầm, trong nỗ lực phục hồi. “Tôi giỏi hơn [Putin]” Zelensky đáp lại một cách đùa cợt, nhún vai bước đi.

⦿ ---- Báo chí đặt câu hỏi trúc trắc, cho nên tật cà lăm của TT Biden làm nhầm chữ. Tổng thống Joe Biden đã phạm sai lầm thứ hai trong đêm khi gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là "Phó Tổng thống Trump" tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm.

“Hãy nhìn xem, tôi sẽ không chọn Phó Tổng thống Trump làm phó tổng thống nếu tôi không nghĩ bà ấy đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống”, ông Biden nói khi được hỏi liệu ông có lo ngại gì về khả năng thắng phiếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không nếu bà Harris đứng đầu tấm vé [làm ứng cử viên Tổng Thống thay Biden]."

Biden đảm bảo rằng không có nhà lãnh đạo châu Âu nào đến gặp ông và yêu cầu ông rời cuộc tranh cử, đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng ông là “người có trình độ và phẩm chất tốt nhất để thực hiện công việc”.

Khi được hỏi liệu ông có bỏ cuộc đua để ủng hộ Harris hay không, trong trường hợp dữ liệu thăm dò cho thấy bà Harris có cơ hội đánh bại Trump tốt hơn, ông Biden trả lời kiên quyết rằng ông sẽ không làm như vậy “trừ khi các con số thăm dò quay lại và nói rằng không có cách nào để tôi có thể thắng."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng "một lần nữa" có một "kẻ điên giết người đang hành quân" ở châu Âu, ám chỉ người đồng cấp Nga Vladimir Putin và nói thêm rằng ông sẽ không "cúi đầu" trước hắn. Biden nhấn mạnh rằng thời của NATO vẫn chưa trôi qua và cuộc chiến của Nga với Ukraine là bằng chứng cho điều đó. Người đứng đầu nhà nước Hoa Kỳ nhận xét: “Ngày nay Kiev vẫn đứng vững. Và NATO đang đứng vững hơn bao giờ hết”.

Biden cũng chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump không đưa ra cam kết với liên minh NATO. "Ông ấy đã nói rõ rằng ông ấy sẽ không có nghĩa vụ phải tôn trọng Điều 5 (Điều 5 của NATO: bảo vệ lẫn nhau). Ông ấy đã nói với Putin: Hãy làm bất cứ điều gì ông muốn. Nhưng, tôi đã nói rõ: một NATO mạnh là điều cần thiết cho an ninh Mỹ."

⦿ ---- Đảng Dân Chủ liên tục báo động: Dự án 2025 sẽ xóa sổ nền dân chủ Hoa Kỳ. Dự án 2025 là một kế hoạch sâu rộng, dài 900 trang được soạn thảo bởi một tổ chức tư vấn bảo thủ "The Heritage Foundation" soạn thảo nhắm vào ngành hành pháp và đặt ra các ưu tiên của phe cánh hữu cho mọi thứ, từ hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ đến các hạn chế về biên giới và phá thai. Cựu Tổng Thống Trump chối là không biết gì về Dự án này, nhưng trong nhóm soạn thảo có 140 người từng là viên chức trong chính phủ Trump, trong đó có 6 cựu Bộ Trưởng của Trump.

Kế hoạch, còn được gọi là "Dự án chuyển tiếp tổng thống năm 2025" ("2025 Presidential Transition Project") để tổng thống bảo thủ tiếp theo của đất nước tuân theo. Được xuất bản vào tháng 4 năm 2023, nó bao gồm chương trình nghị sự về chính sách đối nội và đối ngoại, danh sách nhân sự, đào tạo và cẩm nang 180 ngày.Trong sáng kiến ​​này có những ý tưởng nhằm thu hút các cơ quan liên bang, bao gồm cả FBI; loại bỏ Bộ Giáo dục [liên bang]; cấm thuốc phá thai; và xem xét lại các chính sách tiến bộ như Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng, đôi khi được gọi là Obamacare. Trang web của dự án đặt ra mục tiêu: "mở đường cho một chính quyền bảo thủ hiệu quả" bằng cách đưa ra một chương trình nghị sự và đưa "những người phù hợp vào đúng vị trí".Dân Biểu Jamie Raskin, D-Md., cho biết hôm thứ Ba trong một sự kiện do Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn theo chủ nghĩa tự do, tổ chức: “Đó không chỉ là những thay đổi chính sách triệt để. Đó không chỉ là sự thay đổi chế độ mà chúng ta có thể không bao giờ phục hồi được. Đó cũng là một kiểu mong muốn cái chết của nền văn minh”.Dân Biểu Jasmine Crockett, D-Texas, đã gọi Dự án 2025 là một “cuốn sách dành cho chủ nghĩa độc tài” trong phiên điều trần quốc hội vào tháng 5.Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đang tung ra các bảng quảng cáo dọc các xa lộ để liên kết cựu Tổng thống Donald Trump với chương trình nghị sự chính sách gây tranh cãi của Dự án 2025. Các bảng quảng cáo sẽ được hiển thị bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha ở Philadelphia và các thành phố khác ở các tiểu bang chiến trường. Các bảng quảng cáo sẽ được treo lên một ngày trước khi Trump dự kiến ​​vận động tranh cử tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, phía bắc Pittsburgh. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của Trump ở phía tây Pennsylvania kể từ tháng 7 năm 2023, khi ông đến thăm Erie.⦿ ---- Hai phần ba người Mỹ trong cuộc thăm dò mới của ABC News/Washington Post/Ipsos – bao gồm phần lớn những người ủng hộ Joe Biden – nói rằng ông nên từ chức với tư cách là ứng cử viên được cho là ứng cử viên tổng thống của đảng mình sau thành tích tranh luận của ông hai tuần trước. Điều đó ngay cả khi Biden tiếp tục tranh cử ngang bằng với Donald Trump mà không có sự thay đổi có ý nghĩa nào sau cuộc tranh luận về ưu tiên bỏ phiếu.Kể như ngang điểm: Người Mỹ chia 46-47% giữa Biden và Trump nếu cuộc bầu cử diễn ra hôm nay, gần giống với kết quả cuộc thăm dò 44-46% của ABC/Ipsos vào tháng 4. Trong số các cử tri đã đăng ký (mặc dù có nhiều thời gian để đăng ký), tỷ lệ này là tỷ lệ hòa tuyệt đối, 46-46%.Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế Biden làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ, tỷ lệ lựa chọn phiếu bầu là 49-46%, Harris-Trump, trong số tất cả người lớn (và 49-47% trong số cử tri đã đăng ký). 49% của Harris nhiều điểm hơn một chút so với 46% của Biden, mặc dù cô Harris không dẫn trước Trump một cách đáng kể về mặt thống kê.⦿ ---- Các viên chức trong Ban tranh cử năm 2024 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã không thuyết phục được hoàn toàn các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, những người trước đây bày tỏ lo ngại về khả năng giành lại Bạch Ốc và lãnh đạo đất nước của ông rằng Biden chắc chắn sẽ thắng cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, theo Politico và Axios đưa tin hôm thứ Năm.Theo nguồn tin của Axios, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden là Mike Donilon, Cố vấn của Tổng thống Steve Ricchetti và Chủ tịch Ban tranh cử Jen O'Malley Dillon đã cố gắng thuyết phục những người tham dự cuộc họp về chiến thắng của Biden. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ cho biết họ thà thấy Biden từ chức đã trả lời rằng họ cảm thấy không có cách nào để bảo vệ tổng thống khỏi những cuộc tấn công vào khả năng của ông.Mặt ngược lại, một số thượng nghị sĩ khác khẳng định họ kiên quyết đứng về phía Biden. Hơn nữa, Axios đưa tin rằng Ban tranh đã hình dung ra một số cách mà Biden có thể giành lại chức tổng thống, dường như tập trung vào các phiếu đại cử tri và nắm giữ các tiểu bang Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.⦿ ---- Thủ tướng Anh quốc Keir Starmer hôm thứ Năm tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyệt vời, không hề già lão trong khi cứ có tin đồn sức khỏe tâm thần và khả năng phục vụ một nhiệm kỳ khác của Biden đã trở thành vấn đề đáng lo ngại sau màn trình diễn yếu kém trong cuộc tranh luận với đối thủ vào bầu cử tháng 11.Starmer đã gặp Biden tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington và đã khen ngợi sự hiểu biết minh mẫn của tổng thống Mỹ trong cuộc gặp. Thủ tướng nói: “Chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều vấn đề - chiến lược, vấn đề quốc tế, không chỉ Ukraine”, đồng thời cho biết thêm rằng Biden “đang có phong độ tốt”.⦿ ---- Ban vận động tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bác bỏ bản tin của New York Times, cáo buộc rằng họ đang tiến hành một cuộc khảo sát để đánh giá sức mạnh của Phó Tổng thống Kamala Harris nếu bà chạy đua với cựu nguyên thủ quốc gia và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa Donald Trump. "Rõ ràng là sai. Không có chuyện khảo sát đó. Ban vận động này vẫn đứng về phía tổng thống", theo họ đăng trên X.Ngoài ra, Ban vận động nhấn mạnh rằng cả dữ liệu nội bộ và cuộc thăm dò ý kiến công khai của họ đều chỉ ra rằng cuộc đua vẫn nằm trong phạm vi sai sót ở các tiểu bang chiến trường quan trọng. Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa các ứng viên vẫn mang tính cạnh tranh cao và có thể diễn biến theo cả hai hướng.⦿ ---- Cậu Donald Trump Jr. dự kiến sẽ phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa (RNC) sắp tới vào tuần sau, trước cha ông, cựu Tổng thống và ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024, nơi Donald Trump sẽ công bố tên người được chọn làm ứng viên Phó Tổng Thống. Lịch phát biểu dự kiến sẽ làm tăng kỳ vọng rằng Trump đã chọn Thượng nghị sĩ Ohio J. D. Vance làm phó tổng thống, vì ông là người được Trump Jr. công khai ủng hộ. Tuy nhiên, một nguồn tin nói với The Hill rằng lịch trình đã được lập từ nhiều tuần trước và Trump Jr. luôn phải phát biểu vào thời điểm đó.⦿ ---- Cựu đối thủ Donald Trump thường xuyên bị chê bai là "Ron DeSanctimonious" sẽ có bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Như NBC News đưa tin, Thống đốc Florida Ron DeSantis — trước đây không được giao vai trò nào — đã được giao một vị trí diễn giả tại hội nghị Milwaukee khai mạc vào tuần tới. Theo lịch trình, Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sẽ từ Thứ Hai, ngày 15/7/2024 tới Thứ Năm, ngày 18/7/2024.Về một đối thủ khác: Nikki Haley, đảng viên Cộng hòa cuối cùng trong cuộc đua tổng thống cúi đầu, người đã thả các đại biểu của mình, hiện không có lịch lên phát biểu. Một đại diện của Haley nói với USA Today rằng cô Haley không được mời tham dự hội nghị. Chaney Denton nói "cô Haley thấy OK với điều đó" trên NBC và nói thêm rằng "Trump xứng đáng với hội nghị mà ông Trump muốn. Cô Haley đã nói rõ rằng cô sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và chúc ông Trump những điều tốt đẹp nhất."⦿ ---- Cựu luật sư Michael Cohen đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lại đơn Cohen khiếu nại rằng Trump đã trả thù Cohen. Một hội đồng của Tòa Kháng án Liên bang Khu vực 2 gần đây đã bác bỏ khiếu nại pháp lý của Cohen nhằm buộc Trump phải chịu trách nhiệm về việc Cohen bị giam giữ vào năm 2018. Cohen đã nhận tội vi phạm luật tài chính chiến dịch liên bang và các tội danh khác.Một thẩm phán liên bang đã tuyên án Cohen ba năm tù, nhưng Coheng đã được thả trong thời gian đại dịch COVID-19 và được chuyển đến quản thúc tại gia. Cohen cho biết một trong những điều kiện để được thả là cấm ngặt, không cho Cohen chỉ trích Trump. Khi Cohen đặt câu hỏi về tính hợp pháp của điều kiện này, Cohen đã bị đưa trở lại nhà tù và bị giam giữ biệt lập.Thẩm phán Alvin Hellerstein của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại New York đã ra phán quyết rằng Cohen phải bị đưa trở lại nhà tù vì cố gắng phát biểu và xuất bản một cuốn sách chỉ trích Trump và sau đó ra lệnh thả ông vĩnh viễn khỏi nhà tù liên bang. Cohen đã kiện Trump và một số quan chức liên bang vì tội trả thù, nhưng các tòa án liên bang cấp dưới đã bác bỏ khiếu nại của ông.Cohen đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao và nói với báo The Hill rằng ông đang cố gắng ngăn chặn những công dân Hoa Kỳ khác "bị bỏ tù vì họ từ chối từ bỏ quyền Tu chính án thứ nhất của họ hoặc vì lời chỉ trích rõ ràng".Trong đơn xin lệnh certiorari (thủ tục nộp lên Tòa Tối Cao) nộp hôm thứ Tư của Cohen, luật sư của ông, Jon-Michael Daughter, cho biết Trump và những người khác đã tìm cách "làm im lặng một trong những người chỉ trích công khai và ồn ào nhất của Tổng thống" bằng cách đưa ông trở lại nhà tù liên bang. Tòa Tối cao thường từ chối thụ lý những vụ án như vậy.⦿ ---- Bộ Tài chính và IRS đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã thu được hơn 1 tỷ đô la tiền thuế quá hạn từ những người Mỹ có thu nhập cao. Các cơ quan này cho biết trong một tuyên bố chung rằng các khoản thu này được thực hiện theo Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) của chính quyền Biden."Đạo luật Giảm lạm phát của Tổng thống Biden đang tăng cường tính công bằng về thuế và đảm bảo rằng tất cả những người nộp thuế giàu có đều phải trả số tiền thuế mà họ nợ, giống như các gia đình lao động", Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết. "Một sáng kiến mới nhằm thu thuế quá hạn từ một nhóm nhỏ những người nộp thuế giàu có đã đạt được thành công lớn, mang lại hơn 1 tỷ đô la doanh thu cho đến nay".Vào năm 2023, IRS đã bắt đầu sáng kiến thu thuế đối với các khoản thuế mà những người giàu nợ, tập trung vào những người có thu nhập trên 1 triệu đô la và có hơn 250.000 đô la tiền thuế quá hạn.⦿ ---- Hàng không Delta Air Lines Inc. dự đoán Thế vận hội Olympic ở Paris sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 7 tại Paris sẽ tiêu tốn của công ty khoảng 100 triệu USD vì du khách sẽ tránh thủ đô của Pháp trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn của thế giới, theo lời Giám đốc điều hành của công ty Ed Bastian nói với CNBC hôm thứ Năm.Bastian nói: “Trừ khi bạn tham dự Thế vận hội, mọi người sẽ không đến Paris. Bạn biết đấy, du lịch kinh doanh, các loại hình du lịch khác có khả năng sẽ đi đến nơi khác”. Delta là hãng hàng không Mỹ có nhiều chuyến bay đến Paris nhất và điều hành liên doanh với Air France. Cổ phiếu của hãng hàng không này đã giảm 5,38% sau thông tin này, được bán với giá 44,37 USD/cổ phiếu.⦿ ---- Nhật Bản: Một phụ nữ Trung Quốc 21 tuổi đã được cứu ngoài khơi tỉnh Chiba của Nhật Bản sau khi cô bị cuốn vào vùng biển sâu hơn khi đang bơi khoảng 36 giờ trước đó, các quan chức cho biết vào thứ Tư. Phụ nữ, không được tiết lộ tên, được tìm thấy trong tình trạng mất nước khi cô được phát hiện trôi dạt trên một con tàu chở hàng cách Chiba khoảng 50 dặm. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết tàu chở hàng ngoài khơi Mũi Nojimazaki đã liên lạc với Cảnh sát biển sau khi phát hiện ra người phụ nữ.Hai thuyền viên từ một tàu chở dầu gần đó đã nhảy xuống nước và kéo người phụ nữ đến nơi an toàn. Người phụ nữ ở dưới nước với một chiếc phao bơi nhưng dường như không gặp phải bất kỳ tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nào. Người phụ nữ, đang du lịch ở Nhật Bản cùng bạn bè, đã bơi cùng một nhóm tại một bãi biển ở Shimoda trước khi cô bị cuốn ra biển vào tối thứ Hai.⦿ ---- Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết các nhân viên của họ đã giải cứu 23 người di cư trốn trong một toa tàu xe lửa bị khóa tại biên giới Texas ở Cotulla vào sáng thứ Ba, một ngày có nhiệt độ lên tới gần 100 độ. Các nhân viên Khu vực Laredo được phân công đến Ga Cotulla, cách biên giới Texas-Mexico khoảng 70 dặm, đang tiến hành kiểm tra các toa tàu thì phát hiện những người di cư bị nhốt trong toa tàu nóng nực mà không có cách nào thoát ra.Biên phòng đã phải sử dụng "các công cụ bổ sung" để cuối cùng mở toa tàu ra để cứu những người di cư. Trưởng khu vực Laredo Jesse Munoz gọi sự kiện này là "tình huống đe dọa đến tính mạng" và đổ lỗi cho các tổ chức buôn người "ưu tiên lợi nhuận hơn tất cả mọi thứ khác". Munoz cho biết "Thông điệp của CBP gửi đến bất kỳ ai đang nghĩ đến việc nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vẫn rất đơn giản: Đừng làm vậy".Cơ quan này cho biết những người di cư này có vẻ đến từ Guatemala, Honduras và El Salvador. CBP cho biết tất cả đều đang được xử lý theo tình trạng nhập cư của họ. "Những kẻ buôn người tiếp tục nói dối người di cư, tuyên bố rằng biên giới an toàn để vượt qua", CBP cho biết trong một tuyên bố. "Biên giới không mở cửa cho di cư bất hợp pháp và mọi người không nên cố gắng thực hiện hành trình nguy hiểm này".⦿ ---- Hawaii: Một người đàn ông Nhật Bản đã bị bắt tại sân bay quốc tế Hawaii sau khi một cặp lựu đạn được tìm thấy trong hành lý xách tay của anh ta. Theo Sở Cảnh sát Hawaii, Akito Fukushima, 41 tuổi, đến từ Kanazawa, thủ phủ của Tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, đã bị bắt vào khoảng 7 giờ sáng thứ Ba với cáo buộc đe dọa khủng bố cấp độ một.Cảnh sát viết trong một tuyên bố rằng Fukushima đang cố gắng rời khỏi Hoa Kỳ khi hai quả lựu đạn trong hành lý của anh ta bị nhân viên của Cục An ninh Giao thông phát hiện trong quá trình kiểm tra bằng tia X. Vào lúc 5:44 sáng, các sĩ quan cảnh sát đã bảo vệ và di tản khu vực phi trường liên hệ, dẫn đến những gì mà sở cảnh sát mô tả là "một cuộc dừng hoạt động ngắn" khi đội phá bom xác định rằng những quả lựu đạn này là trơ (inert: bất động, không thể nổ).Vào ngày Fukushima bị bắt, TSA thông báo rằng họ đã thu giữ 3.269 khẩu súng tại các trạm kiểm soát an ninh sân bay Hoa Kỳ trong nửa đầu năm, tương đương 19 khẩu súng được phát hiện và tịch thu mỗi ngày.⦿ ---- Khi phần lớn Hoa Kỳ đang phải đối mặt với nắng nóng, các quan chức đang cảnh báo về sự nguy hiểm của việc để trẻ em và vật nuôi trong xe nóng bức. Nhiệt độ bên trong một chiếc xe hơi đậu ở nơi có nắng sẽ tăng vọt lên mức nguy hiểm chỉ trong vài phút. Theo Kids and Car Safety, một tổ chức chuyên ngăn chặn những thảm kịch này, tốc độ nhiệt độ tăng nhanh nhất xảy ra trong vòng 10 phút đầu tiên. Say nắng có thể bắt đầu khi nhiệt độ cơ thể đạt tới 104 độ. Cái chết có thể xảy ra ở 107 độ. Vì nhiệt độ cơ thể của trẻ tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn nên xe hơi nóng có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm.Những con chó bị bỏ lại trong xe hơi cũng phải đối mặt với nguy cơ tương tự. Cách duy nhất để hạ nhiệt là thông qua tuyến mồ hôi trên bàn chân hoặc thở hổn hển. Những vụ tử vong do nắng nóng xe hơi tiếp tục là mối lo ngại cấp bách trên cả nước. Theo KidsAndCarSafety.org, kể từ năm 1990, ít nhất 1.093 trẻ em đã thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trong xe. Thêm 7.500 trẻ em sống sót với các mức độ thương tích khác nhau. Gần 90 nạn nhân trong số này có độ tuổi từ 3 tuổi trở xuống.⦿ ---- Lái xe ở nhiều tiểu bang y hệt như trò chơi tử thần, hết sức nguy hiểm. Florida đứng thứ tư trên toàn quốc về số lượng người lái xe liều lĩnh, theo một danh sách mới từ Công ty Luật Barnes. Bảng xếp hạng đã tính đến các số liệu thống kê về va chạm chết người, chạy quá tốc độ và rượu.. Tiểu bang nào đứng đầu? (1) California là nơi tồi tệ nhất, tiếp theo là (2) Texas và (3) Arizona. Cuộc khảo sát cũng cho thấy Florida có số lượng tài xế không có bảo hiểm cao nhất.. Bạn muốn cảm thấy an toàn hơn trên đường? (1) Thủ đô Washington, D.C., (2) Delaware và (3) Idaho là những nơi có số lượng tài xế liều lĩnh ít nhất.⦿ ---- Quận San Bernadino: Một nghị viên thành phố Ontario đang bị điều tra hôm thứ Năm sau khi ông này bị bắt vì gây ra đụng xe rồi bỏ chạy và lái xe trong tình trạng say rượu. Vụ này xảy ra vào thứ Hai vào khoảng 5 giờ chiều. khi những người phản hồi đầu tiên nhận được cuộc gọi về một vụ va chạm trên Phố Locust St.và Đại lộ Laurel. Cảnh sát đã dò ra người lái xe tại nơi ở của ông và biết được người lái xe là Nghị viên Hội đồng Thành phố Ontario Jim Bowman.Khi cảnh sát biết được Bowman “có lỗi” trong vụ tai nạn, quan nghị đã bị bắt. Bowman và người lái xe khác liên quan đến vụ va chạm đã được điều trị tại bệnh viện. Biện lý Quận San Bernardino dự kiến sẽ tiến hành xem xét độc lập vụ việc. Bowman là thành viên của Hội đồng Thành phố Ontario từ năm 1986. Cư dân thị trấn Ontario suốt 77 năm qua cũng từng là thành viên của Sở Cứu hỏa Ontario và là giám đốc cứu hỏa của thành phố Upland.⦿ ---- Quận Los Angeles: Bọn trộm đã lấy đi những đôi giày thể thao và áo sơ mi cao cấp trị giá hàng nghìn đô la từ một cửa hàng ở Nam Los Angeles trong một vụ đập phá để đột nhập vào sáng sớm thứ Năm. Cửa hàng Rich Kids L.A. gần giao lộ Đại lộ Century và Đại lộ Van Ness, bị trộm vào khoảng 3:15 giờ sáng. Video giám sát do OnScene TV thu được cho thấy có tới 10 người chạy vào cửa hàng sau khi một chiếc sedan Kia màu trắng đâm vào phía trước cửa sổ, mở lối cho họ vào tiệm.Bên trong, một đoạn video chiếu cảnh một cuộc tranh giành điên cuồng để lấy những đôi giày và quần áo đắt tiền ra khỏi kệ và giá đỡ. Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe Kia màu trắng. Các chủ cửa hàng cho biết Cảnh sát L.A. phải mất tới hai giờ mới có phản ứng với báo động. Chiếc Kia màu trắng vẫn nổ máy suốt thời gian qua.Mohammad Ghalev, chủ tiệm, nói với Ellina Abovian của KTLA rằng tiệm mới mở được vài tháng. Ghalev ước tính rằng 25.000 USD giày thể thao và 500 USD áo phông đã bị đánh cắp. LAPD không làm rõ liệu chiếc xe Kia màu trắng có bị đánh cắp hay không. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.⦿ ---- Quận Cam: chặt đầu cha, mẹ, và 1 con chó, hung thủ bị cảnh sát bắn bị thương, sẽ bị truy tố. Cảnh sát Quận Cam đã có mặt tại khu nhà số 32000 trên Phố Alipaz St. ở San Juan Capistrano vào khoảng 7:30 sáng ngày 9 tháng 7 sau khi có báo cáo về một “thảm sát trong gia đình.” Theo một thông cáo báo chí của OCSD, cảnh sát đã phát hiện ra một “cảnh tượng kinh hoàng” trong đó hai nạn nhân lớn tuổi, hiện được xác định là Antoinette Gerdvil, 79 tuổi và chồng bà là Ronald Gerdvil, 77 tuổi, đã bị chặt đầu cùng với con chó của họ.Vài phút sau khi cảnh sát tìm thấy xác 2 ông bà cụ, họ nhận được báo cáo về một “người đàn ông đẫm máu” đang đuổi theo một nhân viên bảo trì ở cùng cộng đồng San Juan Mobile Estates, nơi xảy ra vụ giết người rùng rợn. Nghi phạm đẫm máu, được xác định là Joseph Gerdvil, 41 tuổi, sống trong cộng đồng với cha mẹ, được cho là đã đánh cắp xe gôn của nhân viên bảo trì và nhanh chóng bị phát hiện gần lối ra đường dành cho xe đạp trên Calle Arroyo, nơi ít nhất một cảnh sát đã nổ súng vào người đàn ông 41 tuổi, trúng nghi can. Người đàn ông 41 tuổi, vẫn đang nằm viện, sẽ bị truy tố hai tội giết người khi được xác nhận đủ điều kiện về mặt y tế.⦿ ---- California: Giáo viênbị tạm ngưng dạy vì cho bài kiểm tra kiểu miệt th5i sắc tộc. Các học sinh làm bài kiểm tra sinh học tại một trường trung học ở Sacramento, CA nhận thấy tên của họ bị sử dụng trong bài kiểm tra theo cách hạ thấp phẩm giá. Hiện giáo viên đó, Alex Nguyễn, đã bị đình chỉ học, theo báo Sacramento Bee.Tờ báo đưa tin bài kiểm tra của học sinh trường trung học Luther Burbank có câu hỏi này: “Vì lý do nào đó, văn hóa người Mỹ gốc Phi đã ảnh hưởng đến hầu hết sinh viên. Làm sao? Ở người Mỹ gốc Phi, họ có gen di chuyển để làm nghề ma cô dắt gái, nơi gen này chiếm ưu thế. (In African Americans they have the gene for the pimp walk, which is dominant.) Kết quả là gì nếu bạn cho lai giống (tên học sinh) người Latina ưu thế phối giống với với một người lai Hmong kém thế như (tên học sinh)?"Sinh viên da màu tại Luther Burbank chiếm khoảng 97% tổng số sinh viên. Bài kiểm tra tương tự cũng đã được đưa ra trước đó trong ngày cho một lớp khác. Có người đã báo cho hiệu trưởng, người được cho là đã vào lớp khi kỳ thi đang được lặp lại cho một nhóm học sinh khác, nói chuyện với Nguyễn và sau đó thu bài thi trước khi bước ra ngoài. Nguyễn tiếp tục làm bài thi bằng cách chiếu các câu hỏi lên màn hình trên cao.Báo The Root thẳng thừng mô tả bài kiểm tra là “không phù hợp và phân biệt chủng tộc” trong khi người dùng Facebook James Hatton kêu gọi thu hồi giấy phép giảng dạy của Nguyễn. Hatton viết: “Nguyen đã nhân đôi thái độ thiên vị và tư duy phân biệt chủng tộc của (bs:chửi thề) đó khi tiếp tục bài kiểm tra sau khi bị [Hiệu trưởng] khiển trách. Cha mẹ học sinh không nên chỉ chấp nhận một lời xin lỗi.”Một câu hỏi khác trong bài kiểm tra mô tả học sinh trong lớp là “những kẻ lập dị” (weirdoes). Bải thi viết: “Ở trường trung học, có những cá nhân lé mắt (cross-eyed) như (tên học sinh) và (tên một học sinh khác) là đặc điểm nổi bật. Chúng tôi gọi những cá thể đó là 'kẻ kỳ lạ'. Vì vậy, nếu bạn lai giống 2 kẻ lập dị (hai học sinh được nêu tên lần nữa) dị hợp tử (heterozygous) vì bị lé, thì con cháu sẽ ra sao?”Một học sinh phàn nàn về bài kiểm tra được phát hiện vào ngày hôm sau anh ta nhận được điểm 0 trong bài kiểm tra và điểm “D” cho điểm kiểm tra cuối kỳ. Cũng chính học sinh đó đã được vinh danh vào học kỳ trước. “Tôi muốn giáo viên Nguyen xin lỗi toàn thể Burbank, bởi vì đó là phần lớn trẻ em của chúng tôi,” học sinh nói. “Vì vậy, để Nguyen nói những điều đó, nó khá là lộn xộn.” Quận cho biết họ đang điều tra.⦿ ----đã bị bắt vì trộm hai chiếc xe đạp ở Tokyo, theo cảnh sát cho biết hôm thứ Năm, trong một hoạt động được cho là lớn hơn liên quan đến vụ trộm khoảng 70 chiếc xe đạp ở thủ đô. Nghi phạm Vũ Quang Quyền, 33 tuổi và Bùi Duy Công, 31 tuổi, đã bị cảnh sát Tokyo bắt giữ vì tình nghi trộm 2 chiếc xe đạp trị giá khoảng 80.000 yên (500 USD). Các nhà điều tra tin rằng cặp đôi này đã nhiều lần vào Nhật Bản từ tháng 10 để trộm xe đạp, tháo rời thành từng bộ phận rồi đưa về Việt Nam.Các nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc liên quan đến vụ bắt giữ, các nhà điều tra cho biết. Họ khai với cảnh sát rằng những chiếc xe đạp này rất phổ biến và được bán với giá cao ở Việt Nam, đồng thời việc đậu xe đạp phổ biến ở Nhật Bản khiến chúng dễ bị đánh cắp. Cả hai bị nghi ngờ đã đánh cắp hai chiếc xe đạp của một người đàn ông 34 tuổi từ khuôn viên một khu dân cư ở phường Toshima, Tokyo vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2/7.⦿ ---- Quận SanBernadino: Giữa những tranh cãi gần đây xung quanh tình trạng người vô gia cư, Hội đồng Thành phố San Bernardino đang thành lập một tiểu ban đặc biệt để đưa ra khuyến nghị về các sáng kiến dành cho người vô gia cư. Theo phát ngôn viên thành phố Jeff Kraus, hội đồng đã đồng thuận thành lập tiểu ban - do Quyền Giám đốc Thành phố Rochelle Clayton đề xuất - tại cuộc họp vào thứ Tư, ngày 3 tháng 7.sẽ công bố các thành viên hội đồng được bổ nhiệm vào ủy ban trong những tuần tới. Bà Tran nói: “Vô gia cư là ưu tiên hàng đầu của người dân, chủ doanh nghiệp và thành phố của chúng tôi. Ủy ban đặc biệt sẽ cho phép hội đồng thành phố và tôi đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết vấn đề này.” Kraus cho biết tiểu ban mới sẽ cho phép các quan chức cung cấp thông tin cập nhật chi tiết và thường xuyên hơn cho các thành viên hội đồng.⦿ ---- San Jose: Yêu cầu của Ủy viên Hội đồng San Josevề một lệnh cấm tới gần (restraining order) đối với một doanh nhân người Mỹ gốc Việt có mối quan hệ tốt đã bị từ chối - dẫn đến một phiên tòa vạch rõ sự thù địch chính trị trong cộng đồng Việt. Thẩm phán Quận Santa Clara, Eric Geffon, đã ra phán quyết hôm thứ Tư rằng không có đủ bằng chứng cho thấy Hải Huỳnh - một doanh nhân lĩnh vực pháp lý tại ngoại (bail bonds) mà Đoàn cho là có liên hệ với tội phạm có tổ chức - gây nguy hiểm cho sự an toàn của Đoàn.Đoàn cáo buộc Huỳnh đã hung hăng đối đầu và đe dọa Đoàn ít nhất ba lần kể từ khi được bầu vào Hội đồng Thành phố San Jose, khiến Đoàn phải lắp camera an ninh và cổng sắt tại nhà. Nhưng Thẩm phán Geffon nghi ngờ rằng không có nỗi sợ hãi thực sự. Quyết định của Geffon không dựa trên lời khai của nhân chứng hay hồi ức trong khi lấy lời khai, mà là bằng chứng rằng - nhiều tin nhắn văn bản (text messages) vào tháng 6 năm 2023 giữa Huỳnh và Đoàn, trong đó Huỳnh cảnh báo Đoàn về một vụ kiện phỉ báng.⦿ ----Theo Đài BBC Tiếng Việt. Sáng ngày thứ Sáu 12/7, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trở lại bên cạnh người em trai Lê Thìn. Trả lời BBC News Tiếng Việt qua điện thoại vào hôm nay 12/7, em trai của sư Thích Minh Tuệ là ông Lê Thìn cho biết nhà sư "thật sự đã xuất hiện trở lại và khỏe mạnh". Ông Lê Thìn từ chối trả lời những câu hỏi của BBC về nguyện vọng của gia đình trong thời gian tới... Hành tung sư Thích Minh Tuệ là chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội trong những tuần qua. Nhiều người đặt ra câu hỏi ông có thật sự đang ẩn tu hay đang bị khống chế. Trước đó, đã có những đồn đoán cho rằng sư Thích Minh Tuệ đã bị cơ quan an ninh bắt đi từ ngày 12/6 ở tỉnh Gia Lai.⦿ ---- HỎI 1: Hơn 1/3 gia đình Mỹ căng thẳng tài chính?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát của LendingTree, người Mỹ đang cảm thấy căng thẳng khi phải trả các chi phí thông thường trong gia đình. Hơn 1/3 (36,4%) hộ gia đình Mỹ cho biết họ cảm thấy hơi khó hoặc rất khó trả cho những nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, tiền thuê nhà hoặc các khoản nợ khác trong tuần qua. Con số này tăng 6,7% từ mức 34,1% trong cùng kỳ năm 2022.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thay đổi lối sống sẽ thoát 40% nguyên nhân ung thư và giảm 1/2 số tử vong ung thư?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm cho thấy các lựa chọn về lối sống như hút thuốc, uống rượu và các yếu tố có thể tránh được khác là nguyên nhân gây ra 40% số ca ung thư và khoảng một nửa số ca tử vong do ung thư ở người lớn trên 30 tuổi ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu mới do một nhóm tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ dẫn đầu cho thấy 713.340 trường hợp ung thư và 262.120 ca tử vong do ung thư vào năm 2019 là do các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, bao gồm hút thuốc lá, thừa cân, uống rượu, ít hoạt động thể chất, ăn kiêng và nhiễm trùng. cho biết trong một thông cáo báo chí.Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí hàng đầu của ACS, CA: Tạp chí Ung thư dành cho bác sĩ lâm sàng ("A Cancer Journal for Clinicians"), hút thuốc lá cho đến nay là yếu tố nguy cơ hàng đầu, góp phần gây ra gần 20% tổng số ca ung thư và 30% tổng số ca tử vong do ung thư.Chi tiết: