- PTT Kamala Harris lên án Trump về Project 2025. Trump chối không biết gì. - Dự án 2025: trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, cắt giảm tiền an sinh xã hội, xóa bỏ giới hạn giá insulin, bãi bỏ Bộ giáo dục liên bang (sẽ trao quyền về địa phương), cấm gắt phá thai, sa thải hàng chục ngàn công chức để gài vào người bổ nhiệm chính trị, đưa bộ tư pháp và FBI vào dưới quyền tổng thống (để Trump sẽ v

Xe hơi ngoại ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Trung Quốc xuất sang tăng hơn 150%, giá giảm mạnh so với cùng kỳ.

- PTT Kamala Harris lên án Trump về Project 2025. Trump chối không biết gì.

- Dự án 2025: trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, cắt giảm tiền an sinh xã hội, xóa bỏ giới hạn giá insulin, bãi bỏ Bộ giáo dục liên bang (sẽ trao quyền về địa phương), cấm gắt phá thai, sa thải hàng chục ngàn công chức để gài vào người bổ nhiệm chính trị, đưa bộ tư pháp và FBI vào dưới quyền tổng thống (để Trump sẽ vũ khí hóa nhằm đàn áp đối thủ chính trị)...

- Heritage Foundation bị tin tặc trộm Dự án 2025 (Project 2025), kế hoạch tư vấn Trump biến đổi nước Mỹ nếu Trump thắng cừ 2024.

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: Hãy để Tổng Thống Biden tự quyết định rút hay không, và bà luôn luôn ủng hộ Biden.

- Trump nói giỡn với báo chí Florida: Phó Tổng Thống nghe đồn sẽ từ Florida

- Cậu út xuất hiện trong buổi Trump vận động ở Florida.

- Đội an nnh của Thẩm phán Tối cao Sonia Sotomayor bị chĩa súng cướp xe, liền rút súng bắn tên cướp bị thương

- Vẫn có khả năng Trump bị Thẩm phán Chutkan lôi ra tòa thủ đô trước ngày bầu cử 11/2024 để khai về các bằng chứng khi các nhân chứng (như cựu Phó TT Pence) khai

- TT Biden được ủng hộ từ hầu hết dân cử Dân Chủ ở lưỡng viện

- Dân Biểu Dân Chủ Mikie Sherrill kêu gọi TT Biden rút lui tranh cử

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) ủng hộ Trump sẽ trục xuất "gần 20 triệu người di dân"

- Bạch Ốc: TT Biden cam kết phục vụ thêm một nhiệm kỳ trọn 4 năm nữa nếu thắng cử, không có chuyện bệnh gì hết

- Nikki Haley thả tất cả 97 đại biểu của bà, khuyến khích họ ủng hộ Trump tại Đại hội toàn quốc Cộng hòa

- Biden họp thượng đỉnh, trao huân chương cho TTK NATO

- Biden diễn văn ở NATO: bảo đảm rằng Ukraine "có thể và sẽ ngăn chặn Putin". Mỹ và NATO sẽ cấp Ukraine hàng chục dàn phòng không mới

- Thủ tướng Israel: "lằn ranh đỏ" của Israel phải được tôn trọng trong đàm phán về lệnh ngừng bắn Gaza

- Gaza: bom Israel đã giết 38.295 người Palestine, gây bị thương 88.241 người

- Israel ra lệnh toàn dân ở Gaza di tản về phía nam

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel: 60% thành viên Hamas ở Gaza đã bị tiêu diệt hoặc bị thương

- Đại sứ Israel tại Mỹ: Biden cần ngưng bắn và lấy con tin ở Gaza để có điểm chính trị.

- Hãng xe BMW bán xe chạy hoàn toàn bằng điện tăng 34,1% trong nửa đầu năm 2024

- Hãng xe Mercedes-Benz: nhu cầu về xe điện đã giảm 6%

- Doanh số xe TQ đạt 2,55 triệu chiếc trong tháng 6, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng doanh số bán hàng tháng vẫn tăng 5,6%.

- Belarus: 2.000 xe tải chở hàng đang bị kẹt ở biên giới để vào Liên Âu

- Bắc Hàn kinh hoàng vì TQ ra lệnh đón vê toàn bộ 100.000 công nhân đang ở TQ

- Nhật Bản: 2 chiếc Boeing trục trặc trong một ngày, chỉ cách nhau vài giờ, đều hạ khẩn an toàn.

- Đài tưởng niệm chiến sĩ Nhật Bản bị 3 ông TQ dùng sơn xịt chửi mắng, quay video. Cả 3 ông bị bắt.

- Đài Loan: nắng nóng, cá chết trôi trên sông.

- Hoa Kỳ: TSA tịch thu ở sân bay trung bình 19 khẩu súng/ngày trong 6 tháng đầu năm 2024

- Hội đồng giám sát Quận San Bernardino xin California ra lệnh khẩn cấp vì bảo hiểm nhà không mua nổi

- Nghiên cứu: cà phê là "chế độ ăn Địa Trung Hải thu nhỏ" giúp giảm nguy cơ ung thư, tiểu đường, lãng trí

- Quận Cam: Sở y tế báo động muỗi mang virus West Nile.

- Quận Cam: hung thủ giết 2 người và gây bị thương 1 người khác. Nghi can bị cảnh sát bắn bị thương.

- Philippines: Hai người Việt bị bắt vì xài súng lậu, dí súng đe dọa 1 khách hàng quán bar

- Georgia: Cảnh sát truy tố bà Hồng T. Huynh , 61 tuổi, tội ném bom xăng, giết ông Thủy Huỳnh

- Illinois: Allen Nguyễn nhận tội sở hữu hình ảnh lạm dụng sex trẻ em, bị kết án 18 năm tù.

- RFA, BBC: Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân bị bắt.

- TIN VN. Ô tô ngoại ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Trung Quốc xuất sang tăng hơn 150%, giá giảm mạnh so với cùng kỳ.

- TIN VN. Cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM: 'Tiền nhận hối lộ cho con đi học'.

- TIN VN. Luật sư ám chỉ vụ mua bằng thật: Có thể kiện được người tung tin đồn về bằng giả?

- HỎI 1: Thăm dò: 60% thế hệ Z lo rằng họ có thể không bao giờ sở hữu một ngôi nhà? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một xét nghiệm mới về nước tiểu sẽ dò ra bệnh ung thư cổ tử cung? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-10/7/2024) ⦿ ---- Hãng xe BMW báo cáo doanh số bán xe chạy hoàn toàn bằng điện tăng 34,1% trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết họ đã giao 179.557 xe chạy hoàn toàn bằng điện và "vượt trội" so với các đối thủ cạnh tranh truyền thống, đồng thời tăng thị phần tại châu Âu.

Mặt khác, tổng doanh số bán hàng của tập đoàn trên toàn thế giới đã giảm 0,1%, trong đó mức giảm lớn nhất được báo cáo là ở Trung Quốc, nơi mức giảm lên tới 4,2%. Sự tăng trưởng chỉ được ghi nhận ở Châu Mỹ, với doanh số bán hàng ở Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng 1,7%. Trong khi đó, mức tăng lần lượt là 2,6% và 2,1% được báo cáo ở Châu Âu và Châu Mỹ. Doanh số bán hàng của thương hiệu BMW đã tăng 2,3% trong nửa đầu năm, đạt 1.096.486.

⦿ ---- Hãng xe Mercedes-Benz hôm thứ Tư cho biết nhu cầu về xe điện đã giảm 6% trong quý tài chính thứ hai năm 2024, hứa hẹn sẽ bù đắp thị phần đã mất với lượng sẵn có ngày càng tăng và ra mắt thị trường. Hãng sản xuất xe hơi này cho biết họ đã bán được 600.100 xe trong cùng quý. Trong số đó, 51.000 chiếc là xe điện chạy pin, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Mercedes tuyên bố trong một tuyên bố: “Mức gia tăng của xe điện đã chậm lại ở các thị trường trọng điểm, trong khi công ty tập trung vào tăng trưởng lành mạnh trong môi trường thị trường có đặc điểm là giảm giá mạnh”.

⦿ ---- Theo Hội các hãng xe Trung Quốc (CAAM: China Association of Automobile Manufacturers) hôm thứ Tư, doanh số bán sỉ ô tô của Trung Quốc đạt 2,55 triệu chiếc trong tháng 6, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giảm hàng năm nhưng doanh số bán hàng tháng vẫn tăng 5,6%. Từ tháng 1 đến tháng 6, tổng doanh số bán xe tại Trung Quốc lên tới 14,05 triệu chiếc, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xe trong giai đoạn này cũng tăng 4,9%, đạt 13,89 triệu chiếc.

⦿ ---- Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus hôm thứ Tư tuyên bố rằng khoảng 2.000 xe tải chở hàng đang bị mắc kẹt ở biên giới để vào Liên minh Châu Âu và đặc biệt để vào Ba Lan, con số này đã tăng thêm 600. Cơ quan quản lý biên giới thường xuyên cập nhật tình hình tại các cửa khẩu, cho biết tình hình đang trở nên nguy cấp mỗi ngày.

Báo cáo này được đưa ra vài tuần sau khi Liên minh châu Âu đồng ý gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Belarus để ngăn nước này “đóng vai trò là con đường lách các lệnh trừng phạt của chúng tôi đối với Nga”. Ngoài ra, quân đội Trung Quốc và Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận chung vào thứ Hai gần thành phố Brest của Belarus, chỉ cách biên giới Ba Lan 5 km.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư đã gặp Brett McGurk, cố vấn hàng đầu về Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nhấn mạnh rằng “lằn ranh đỏ” của Israel phải được tôn trọng trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận bắt giữ con tin giữa Israel và Hamas, theo văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố viết: “Thủ tướng nhấn mạnh cam kết của ông đối với thỏa thuận miễn là các lằn ranh đỏ của Israel được duy trì”. Trước đó, Hamas đã cáo buộc ông Netanyahu cản trở các cuộc đàm phán và kêu gọi các nhà hòa giải trong quá trình này dừng "các hành động" và "tội ác" của ông ta.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza hôm thứ Tư cho biết số người thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra chống lại Israel lên tới 38.295, trong khi 88.241 người bị thương. Bộ này cho biết: "Sự chiếm đóng của Israel đã thực hiện 4 vụ thảm sát nhằm vào các gia đình ở Dải Gaza, khiến 52 người tử vì đạo và 208 người bị thương phải nhập viện trong 24 giờ qua".

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), được truyền thông địa phương dẫn lời, đã kêu gọi toàn bộ người dân Thành phố Gaza sơ tán về phía nam. Sư đoàn 99 của IDF tiếp tục hoạt động tại trụ sở UNRWA đặt tại Thành phố Gaza, nơi mà Israel cho rằng được Hamas sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố chống lại lực lượng của họ.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Tư tuyên bố rằng 60% thành viên Hamas ở Dải Gaza đã bị tiêu diệt hoặc bị thương kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Phát biểu trước Knesset (Quốc Hội Israel), Gallant cũng tiết lộ rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiêu diệt hơn 24 tiểu đoàn Hamas trong khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Bộ trưởng cho biết thêm rằng Israel tiếp tục cung cấp điện cho Gaza để đảm bảo việc tiếp tục hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến chống lại Hamas. Gallant kết luận: "Chúng tôi đã lấy lại một nửa số con tin và chúng tôi quyết tâm lấy lại số còn lại. Cơ sở an ninh quyết tâm đạt được các mục tiêu của cuộc chiến. Để hoàn thành những mục tiêu này, chúng tôi nên duy trì sự hỗ trợ của mình trên chiến trường".

⦿ ---- Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Mike Herzog hôm thứ Tư tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn và bắt giữ con tin giữa Hamas và Israel nhằm củng cố vị thế của Biden và giành được tín nhiệm chính trị nếu nỗ lực của Biden mang lại kết quả thành công.

Herzog nói với Đài phát thanh quân đội Israel: “Biden sẽ coi đó là một thành tựu và sẽ muốn ghi công. Đó không phải là lý do chính, nhưng tất nhiên, nó có khía cạnh chính trị trong đó”. Hơn nữa, Đại sứ thừa nhận rằng có những bất đồng giữa Mỹ và Israel về cuộc chiến ở Gaza, nhưng tiếp tục nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước vẫn “mạnh mẽ”.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trao tặng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg Huân chương Tự do của Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Biden đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh và tuyên bố rằng "NATO hiện mạnh hơn bao giờ hết". Ông nhấn mạnh những hậu quả tiềm ẩn nếu không có NATO, bao gồm các cuộc chiến tranh được cho là sẽ nổ ra ở châu Âu, những cái chết của quân đội Mỹ sẽ xảy ra sau đó, cùng với sự sụp đổ kinh tế và các "thảm họa" khác. Tổng thống Mỹ cũng hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh.

⦿ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden đảm bảo rằng Ukraine "có thể và sẽ ngăn chặn Putin" trong bài phát biểu kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). “Đặc biệt là với sự hỗ trợ chung đầy đủ của chúng tôi,” ông nói thêm trước khi công bố “khoản quyên góp lịch sử” năm hệ thống phòng không chiến lược bổ sung cho Ukraine. Ông tiếp tục nói rằng Mỹ và một loạt đồng minh NATO khác có ý định cung cấp cho Ukraine “hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật bổ sung” trong những tháng tới.

“Đừng nhầm lẫn, Nga đang thất bại trong cuộc chiến này”, ông Biden nhấn mạnh tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, đồng thời nói thêm rằng những tổn thất của Tổng thống Nga Vladimir Putin “rất đáng kinh ngạc” trong “cuộc chiến mà ông lựa chọn”.

⦿ ---- Một nhóm tin tặc đã đột nhập vào tổ chức tư vấn cánh hữu The Heritage Foundation—tổ chức đứng sau Dự án 2025 (Project 2025)—bằng cách tiết lộ mật khẩu, tên người dùng và nhật ký sử dụng của người dùng. Các nhà hoạt động, được gọi là SiegedSec, đã đăng khoảng hai gigabyte dữ liệu lên mạng mà họ cho rằng đã được lấy từ máy chủ của tổ chức.

Vụ hack hôm thứ Bảy nhằm vào nhóm chính sách có ảnh hưởng này xảy ra sau khi nhóm này gây chú ý với tài liệu Dự án 2025 gây tranh cãi, nhằm tìm cách hướng dẫn chính quyền bảo thủ trong tương lai chuyển đổi hoàn toàn chính phủ liên bang bằng chương trình nghị sự cánh hữu sâu rộng. Trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba của SiegedSec, nhóm tin tặc tự mô tả "hacker đồng tính" đã viết: "Dự án 2025 đe dọa quyền chăm sóc sức khỏe phá thai và cộng đồng LGBTQ+ nói riêng. nên tất nhiên, chúng tôi sẽ không ủng hộ điều đó!"

Bài đăng bao gồm một ảnh chụp màn hình có vẻ là dòng dữ liệu người dùng của tổ chức và một liên kết đến cơ sở dữ liệu được cho là chứa mật khẩu, địa chỉ email và tên đầy đủ của những người dùng trang web The Heritage Foundation, bao gồm cả các nhân viên chính phủ và chủ tịch tổ chức tư vấn, Kevin Roberts. Hàng chục người đã tham dự cho Dự án 2025 trước đây từng phục vụ trong chính quyền Trump, bao gồm giám đốc dự án Paul Dans cũng như các thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa Peter Navarro và Ben Carson.

⦿ ---- Kamala Harris, phó tổng thống Hoa Kỳ, đã nói với những người ủng hộ một cuốn nẩm nang cực kỳ bảo thủ có thể củng cố nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump là một “cuộc tấn công vào nền dân chủ”. Đó là một tài liệu dài 922 trang đưa ra các đề xuất cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump tại Bạch Ốc, được đặt tên là Dự án 2025. Nhóm Biden đã đưa ra 30 bản tin báo chí chỉ trích Dự án 2025 trong hai tuần sau cuộc tranh luận – chỉ riêng 7 bản trong số đó chỉ diễn ra vào hôm qua, thứ Ba.

Trump đã tuyên bố không biết gì về tài liệu này, mặc dù có nhiều đề xuất trong đó phù hợp với các ưu tiên của Trump. Tài liệu nhắc đến tên ông hàng trăm lần. Bà Harris phát biểu tại một cuộc biểu tình hôm thứ Ba rằng Dự án 2025 sẽ cắt giảm an sinh xã hội, xóa bỏ giới hạn giá insulin và bãi bỏ Bộ giáo dục liên bang.

Nhưng đáng lo ngại nhất, bà Harris nói với những người ủng hộ: “Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ là cuộc tấn công mới nhất trong cuộc tấn công toàn diện của Donald Trump vào quyền tự do sinh sản”. Bà dẫn ra các đoạn văn trong Dự án 2025, rằng việc tiếp cận phá thai sẽ bị hạn chế hơn nữa và các giới hạn về kiểm soát sinh sản sẽ được áp dụng.

Quỹ Di sản (The Heritage Foundation), tổ chức tư vấn đằng sau dự án, nói rằng nó mở đường cho một “chính quyền bảo thủ hiệu quả” và giúp đất nước thoát khỏi bàn tay của “cánh tả cấp tiến”. Dự án 2025 bề ngoài được thiết lập để giúp Trump, nếu Trump giành lại Bạch Ốc, và chiến dịch tranh cử của ông coi nó giống như một thứ giống như một quả lựu đạn chính trị và đã nhiều lần từ chối các đề xuất của mình.

Trong một số lĩnh vực chính, tài liệu này lặp lại các quan điểm mà Trump đã đặt ra trong quá khứ và vạch ra cách ông có thể thực hiện chúng với tư cách là tổng thống. Đề xuất sẽ trục xuất hàng loạt hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp, Trump đã cam kết thực hiện “hoạt động trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Dự án đề xuất trao quyền hành pháp để sa thải hàng chục ngàn công chức để ủng hộ những người được bổ nhiệm chính trị - một động thái mà Trump đã ra lệnh nhưng không có thời gian thực hiện trước khi rời Bạch Ốc sau bầu cử 2020.

Và dự án đề xuất đưa bộ tư pháp và FBI vào dưới sự kiểm soát của tổng thống. Trump đã kêu gọi "cắt tài trợ" cho cả hai cơ quan này sau cáo trạng hình sự của mình và nói rằng Trump sẽ vũ khí hóa chúng để chống lại các đối thủ chính trị.

Dự án 2025 cũng kêu gọi đặt ra giới hạn đối với các yêu cầu bồi thường của Medicare nhằm “không khuyến khích sự lệ thuộc lâu dài” vào chương trình bảo hiểm y tế ở những người trên 65 tuổi. Trump đã buộc phải phản đối một cách giận dữ vào đầu năm nay khi ông ấy dường như đang cân nhắc việc cắt giảm Medicare. Cương lĩnh mới được phát hành của Đảng Cộng hòa cam kết sẽ duy trì mức chi tiêu hiện tại – làm dịu đi một quan điểm lâu dài khác.

⦿ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Tư tuyên bố rằng việc ông Biden có tranh cử tổng thống Hoa Kỳ hay không là tùy thuộc vào bản thân Tổng thống Joe Biden. Bình luận này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Morning Joe. Bà Pelosi nói: “Tổng thống có quyền quyết định xem ông ấy có tranh cử hay không. Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông Biden đưa ra quyết định đó. Vì thời gian không còn nhiều nữa”.

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, khi người dẫn chương trình Jonathan Lemire hỏi liệu bà có muốn ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai hay không, Pelosi nhắc lại sự ủng hộ của bà đối với sự lựa chọn của tổng thống. "Tôi muốn Biden làm bất cứ điều gì Biden quyết định làm. Và mọi chuyện là như vậy. Dù Biden quyết định thế nào, chúng tôi sẽ làm theo", cô nói thêm.

Pelosi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, nơi các nhà lãnh đạo thế giới tụ tập để thảo luận về các vấn đề toàn cầu và cuộc chiến ở Ukraine. Với ý nghĩa đó, bà đề nghị Biden nên tập trung vào cuộc họp trước khi chuyển sự chú ý trở lại quyết định tái tranh cử. "Hãy tạm dừng lại. Dù bạn đang nghĩ gì, hãy nói riêng với ai đó, nhưng bạn không cần phải đặt điều đó lên bàn cho đến khi chúng ta xem chúng ta sẽ tiến triển như thế nào trong tuần này", Pelosi khuyên.

⦿ ---- Trump nói giỡn với báo chí Florida. Cựu Tổng thống Donald Trump đã bóng gió một cách nghịch ngợm về lựa chọn phó tổng thống sắp tới của ông trong một cuộc biểu tình ở Doral, Florida, làm dấy lên những đồn đoán về Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio. Trump nói đùa về việc giới truyền thông mong đợi ông sẽ công bố Rubio là người đồng hành cùng mình. Cựu tổng thống nói: “Họ có thể nghĩ rằng tôi sẽ thông báo rằng Marco sẽ trở thành phó tổng thống,” cựu tổng thống nói, thừa nhận sự hiện diện rộng rãi của giới truyền thông tại sự kiện.

⦿ ---- Cậu út xuất hiện. Con trai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron Trump, đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt khi lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện tranh cử kể từ khi bước sang tuổi 18. “Cậu là một chàng trai rất đặc biệt”, Trump nói khi chào đón con trai lên sân khấu trong cuộc vận động tranh cử ở Doral, Florida. Cựu tổng thống nói thêm: “Đây là lần đầu tiên anh ấy làm điều đó. Đó là lần đầu tiên”. Trump nói với con trai mình: “Con rất nổi tiếng. Thật tốt khi có bạn. Chào mừng đến với hiện trường, Barron."

⦿ ---- Theo các nguồn tin và một tài liệu cáo buộc gần đây vừa gỡ niêm phong, một thành viên đội an ninh của Thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor đã bắn một người đàn ông có vũ trang trong lúc đang thực hiện một vụ cướp xe hơi vào tuần trước. Các cảnh sát Hoa Kỳ, mặc những chiếc áo sơ mi có tên như vậy, đang ngồi trong một chiếc xe không nhãn mác bên ngoài dinh thự của thẩm phán ở Washington, DC, vào rạng sáng ngày 5 tháng 7 thì một chiếc xe tải nhỏ màu bạc dừng lại và một người đàn ông bước ra và chĩa súng vào phía cửa sở xe của các cảnh sát chìm, theo Politico đưa tin.

Một trong những cảnh sát chìm đã bắn vào nghi phạm, trúng vào miệng y. Sơ cứu đã được thực hiện cho anh ta tại hiện trường cho đến khi y được chuyển đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tờ Washington Post đưa tin, nghi phạm thứ hai trong chiếc xe minivan mà cảnh sát cho rằng đã bị đánh cắp đã bỏ trốn khỏi hiện trường và chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy.

Hồ sơ tố cáo hình sự không xác định danh tính của Sotomayor, nhưng Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ xác nhận các cảnh sát tư pháp liên quan đến vụ việc là thành viên của đơn vị bảo vệ nhà của các thẩm phán Tòa án Tối cao và các nguồn tin giấu tên xác nhận họ đang theo dõi nhà của Sotomayor vào thời điểm đó. Các nguồn tin cũng nói với CNN rằng vụ này dường như chỉ là ngẫu nhiên, không có chủ đích. Tuy nhiên, nó xảy ra khi an ninh của các thẩm phán tòa án tối cao ngày càng được quan tâm. Nghi phạm được xác định là thanh niên 18 tuổi; y phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cướp xe có vũ trang.

⦿ ---- Tổng thống Biden hôm thứ Tư đã công bố mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập cảng nhằm ngăn chặn kim loại Trung Quốc sản xuất giá rẻ ra khỏi thị trường Hoa Kỳ và bảo vệ sản xuất trong nước trước cuộc bầu cử tháng 11. Các mức thuế mới sẽ tập trung vào thép và nhôm nhập cảng từ Mexico, quốc gia đã trở thành kênh dẫn trung chuyển cho nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc khi Mỹ đã điều chỉnh lại một số chuỗi cung ứng trực tiếp ra khỏi Trung Quốc sau hậu quả của đại dịch.

Thép đến từ Mexico sẽ bị đánh thuế theo Mục 232 ở mức 25% trừ khi thép được nấu chảy và đổ ở Mexico, Canada hoặc Mỹ. Tương tự, nhôm từ Mexico sẽ nhận mức thuế 10% nếu nó được nấu chảy hoặc đúc ở Trung Quốc, Belarus, Iran hoặc Nga, theo nhà kinh tế Bạch Ốc Lael Brainard nói với các phóng viên hôm thứ Ba. Các mức thuế mới đang được điều phối với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador, người đã đưa ra tuyên bố chung với Tổng thống Biden hôm thứ Tư.

⦿ ---- Vẫn có khả năng cựu Tổng thống Donald Trump vẫn có thể phải đối mặt với các phiên điều trần hình sự trước cuộc bầu cử tháng 11 trong vụ lật ngược bầu cử ngày 6 tháng 1 của ông - và Trump đang cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra. Quyết định gây tranh cãi của Tòa án Tối cao hồi đầu tháng này đã đưa ra giả định về quyền miễn truy tố đối với "các hành vi chính thức" do các tổng thống đương nhiệm thực hiện, nhưng đưa ra rất ít hoặc không có hướng dẫn nào về điều gì khiến một hành động trở thành "chính thức", kéo dài nhiều tháng tranh cãi pháp lý ở các tòa án cấp dưới về vấn đề này, về bằng chứng và cáo buộc nào là hợp hiến trong cuộc truy tố cựu tổng thống của công tố viên đặc biệt Jack Smith.

Nhiều chuyên gia cho biết điều đó gần như đảm bảo rằng nó không thể được đưa ra xét xử cho đến sau cuộc bầu cử. Nhưng Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan, người giám sát vụ án, vẫn có thể đưa ra cái mà một số chuyên gia gọi là "phiên tòa nhỏ", nơi bà tổ chức các phiên điều trần rộng rãi về bằng chứng để quyết định điều gì được và không được chấp nhận - về cơ bản có thể diễn ra giống như cách một phiên tòa sẽ làm và trình bày tất cả các tình tiết của vụ án để công chúng bỏ phiếu xem trước khi nó được đưa ra tòa.

Theo Hugo Lowell của The Guardian, Trump và đội ngũ pháp lý của ông hiện đang cố gắng hành động để ngăn điều đó xảy ra. Cụ thể, theo các nguồn tin, họ "dự kiến sẽ lập luận rằng thẩm phán có thể quyết định liệu hành vi đó có được miễn truy tố hay không chỉ dựa trên các lập luận pháp lý, phủ nhận sự cần thiết của nhân chứng hoặc nhiều phiên điều trần có bằng chứng."

Hơn nữa, nếu các công tố viên liên bang tiến hành buộc nhân chứng phải lấy lời khai, Trump sẽ sử dụng đặc quyền hành pháp để ra lệnh cho họ không tuân thủ. Hồ sơ một cách không chính thức trao lại thẩm quyền xét xử của Thẩm phán Chutkan cho đến tháng 8, khi thời gian chờ đợi 25 ngày sau khi phán quyết của Tòa Tối cao kết thúc. Vào thời điểm đó, nhóm của Trump sẽ bắt đầu đưa ra lập luận của mình và dự kiến sẽ yêu cầu toàn bộ hành vi bị buộc tội và bằng chứng thuộc phạm vi quyền miễn truy tố của tổng thống.

Theo báo cáo, nhóm của Trump không mong đợi sẽ thắng hoàn toàn và đang chuẩn bị cho Chutkan ra lệnh ít nhất một số phiên điều trần - nhưng họ hy vọng ít nhất họ có thể sử dụng phán quyết của Tòa Tối cao để ngăn chặn lời khai từ những người như cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người là trung tâm của âm mưu ngăn chặn việc chứng nhận của đại cử tri và đã từ chối làm như vậy.

“Một lần nữa, kế hoạch của Trump là can thiệp bầu cử”, luật sư an ninh quốc gia Bradley Moss viết lên để phản hồi bản báo cáo. “Trump muốn đảm bảo cử tri không bao giờ biết được chi tiết đầy đủ về cách Trump cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và vô hiệu hóa phiếu bầu của họ.”

⦿ ---- Theo nhiều lời kể từ Quốc hội, nỗ lực tích cực của Tổng thống Biden nhằm duy trì vị trí ứng cử viên Đảng Dân chủ dường như đang phát huy tác dụng: Đảng Dân chủ ở Hạ Viện và Thượng Viện đã tổ chức các cuộc họp kín vào thứ Ba để trút giận, và báo The Hill báo cáo rằng "cuộc tranh luận đã nghiêng về việc giữ nguyên tổng thống có tên trong danh sách - một động lực cho thấy rằng ít nhất là vào thời điểm hiện tại, Biden đã ngăn chặn sự lan truyền chậm rãi của những lời gièm pha cá nhân trở thành một trận lũ lụt."

.

Philippines: Hai người Việt Nam đã bị bắt

Hồng T. Huynh

Allen Nguyễn

RFA, BBC: Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân bị bắt.

Luật sư ám chỉ vụ mua bằng thật: Có thể kiện được người tung tin đồn về bằng giả?

Ô tô ngoại ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Trung Quốc xuất sang tăng hơn 150%, giá giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM: 'Tiền nhận hối lộ cho con đi học'.

Quan điểm của Politico về cuộc họp ít dứt khoát hơn, tuyên bố rằng nó khiến các đảng viên Đảng Dân chủ không có con đường rõ ràng phía trước. Nhưng câu chuyện lưu ý rằng Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rất ít trong diễn đàn ngoài lời kêu gọi đoàn kết chung ngay từ đầu, điều mà một số người hiểu là ủng hộ Biden. Tổng thống được coi là khó có thể rút lui trừ khi các nhà lãnh đạo như Jeffries và Lãnh đạo đa số Thượng viện Charles Schumer thúc giục Biden làm như vậy.Cũng không phải từ Schumer: “Tôi ủng hộ Joe,” thượng nghị sĩ New York đã nói ba lần vào thứ Ba trong cuộc họp báo hàng tuần của ông, theo số lượng của Politico. Một thành viên Đảng Dân chủ giấu tên cho biết: “Hầu hết các cuộc họp kín của chúng tôi vẫn ủng hộ anh ấy… có nghĩa là anh ấy sẽ ở lại”. Một người khác muốn Biden ra đi, nói thêm: "Là một người muốn tính toán và thực sự thất vọng vì mọi chuyện đã kết thúc, hãy tin tôi: mọi chuyện đã kết thúc."Một người được trích dẫn rộng rãi là Dân Biểu lâu năm Jerry Nadler, người hồi đầu tuần được cho là nằm trong số những người kêu gọi riêng tư yêu cầu Biden rút lui. Nadler nói với các phóng viên hôm thứ Ba: “Việc tôi có lo ngại hay không thì không quan trọng. Biden sẽ là ứng cử viên của chúng tôi và tất cả chúng tôi phải ủng hộ anh ấy." Và Dân Biểu James Clyburn, một thành viên nổi bật của Nhóm da đen trong Quốc hội, đã tuyên bố, "Chúng tôi đang đồng hành cùng Biden."⦿ ---- Dân Biểu Dân Chủ Mikie Sherrill đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 của đất nước, sau cuộc họp vào sáng thứ Ba với các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện. “Tôi biết Tổng thống Biden quan tâm sâu sắc đến tương lai của đất nước chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu ông ấy tuyên bố rằng ông ấy sẽ không tái tranh cử”, theo nhà lập pháp New Jersey viết.Bà ca ngợi những thành tựu của Biden trên cương vị tổng thống nhưng nhấn mạnh rằng "nguy cơ quá cao - và mối đe dọa quá thực tế - để phải giữ im lặng" và kêu gọi Biden chuyển hướng nỗ lực của mình sang việc tìm kiếm một ứng cử viên mới của Đảng Dân chủ. Sherrill nhấn mạnh: “Tôi nhận ra điều này thật khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm những việc khó khăn để theo đuổi dân chủ kể từ khi thành lập đất nước này. Đã đến lúc phải làm lại điều đó”.⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) đồng tình với kế hoạch trục xuất “gần 20 triệu người” của cựu Tổng thống Donald Trump trong khi phát biểu trước đám đông tại Viện nghiên cứu Hudson hôm thứ Hai. “Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong nhiều thập niên tới,” Johnson nói với đám đông, khi đề cập đến số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Johnson sau đó tiếp tục tán thành kế hoạch của Trump nhằm “bắt đầu nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử. Nó cần thiết."⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba xác nhận rằng Tổng thống Joe Biden sẽ cam kết phục vụ thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. “Ông Biden đã có một đêm tồi tệ, chúng tôi đã nói về điều đó và ông ấy hiểu mối lo ngại của mọi người”, thư ký báo chí nói trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc về màn trình diễn của Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên.ABC News đưa tin trước đó hôm Thứ Ba rằng các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện dự kiến sẽ thảo luận riêng liên quan đến Biden với tư cách là ứng cử viên tổng thống của đảng. Trước đó có thông tin cho rằng chuyên gia về bệnh Parkinson Kevin Cannard đã đến thăm Biden nhiều lần trong 8 tháng từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 3 năm nay.⦿ ---- Cựu Thống đốc Nam Carolina và cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley được cho là đã thả tất cả 97 đại biểu của mình, khuyến khích họ ủng hộ Donald Trump tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa sắp tới, các nguồn tin nói với Politico hôm thứ Ba. “Đại hội đề cử là thời điểm để Đảng Cộng hòa đoàn kết”, tờ báo này trích dẫn tuyên bố của Haley, nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden không đủ thẩm quyền để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của mình và cảnh báo rằng Phó Tổng thống Kamala Harris “sẽ là một thảm họa đối với nước Mỹ”.Bà nói: “Chúng ta cần một tổng thống có thể buộc kẻ thù của chúng ta phải chịu trách nhiệm, bảo vệ biên giới, cắt giảm nợ và đưa nền kinh tế của chúng ta đi đúng hướng. Tôi khuyến khích các đại biểu của mình ủng hộ Donald Trump vào tuần tới tại Milwaukee”.⦿ ---- Hoa Lục: Một nguồn tin hôm thứ Ba cho biết chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Hàn đưa vê toàn bộ công nhân xuất khẩu ở Trung Quốc, một động thái sẽ làm giảm thu nhập bằng ngoại tệ của Bắc Hàn. Bắc Hàn được cho là muốn dần dần triệu hồi các công nhân của họ ở Trung Quốc về phía Bắc, nhưng TQ được cho là đã yêu cầu Bắc Hàn hồi hương hàng loạt công nhân đã hết hạn thị thực.Bắc Hàn đã đưa công nhân ra nước ngoài, bao gồm Nga, Trung Quốc, Mông Cổ và châu Phi, để kiếm tiền, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) chống lại các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn. Tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc được yêu cầu hồi hương bất kỳ người Bắc Hàn nào có thu nhập trong khu vực tài phán của họ trước cuối năm 2019 theo Nghị quyết 2397 của UNSC, được thông qua vào năm 2017.Tuy nhiên, phần lớn công nhân Bắc Hàn được cho là vẫn đang ở lại Trung Quốc, một số người ước tính con số này vào khoảng 100.000 người. TQ là đồng minh chính và là nhà hảo tâm kinh tế của Bắc Hàn, cũng được cho là đã thắt chặt thủ tục hải quan đối với hàng xuất cảng của TQ sang Bắc Hàn và tăng cường trấn áp các hoạt động buôn lậu bị nghi ngờ của Bắc Hàn. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể cố gắng tăng cường đòn bẩy đối với Bắc Hàn vào thời điểm Bắc Hàn đang tăng cường hợp tác quân sự và các lĩnh vực khác với Nga.⦿ ---- Nhật Bản: 2 chiếc Boeing trục trặc trong một ngày, chỉ cách nhau vài giờ, hạ khẩn an toàn. Bộ Giao thông Vận tải Nhật cho biết một chiếc máy bay của United Airlines đi Guam hôm Chủ Nhật đã phải quay trở lại sân bay Chubu ở tỉnh Aichi để hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện trục trặc hệ thống trong chuyến bay.Theo Bộ, chuyến bay 136, một chiếc máy bay Boeing 737, hạ cánh trở lại vào khoảng 11h35 sáng. Không có ai bị thương trong số 44 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Bộ cho biết chuyến bay đã bị hủy và đường băng tại sân bay Chubu tạm thời bị đóng cửa, đồng thời cho biết thêm rằng không có thiệt hại nào đối với máy bay được xác nhận.Trong khi đó, hãng hàng không khu vực Nhật Bản Airdo Co. cho biết sau đó trong ngày rằng chuyến bay 73, một chiếc máy bay Boeing 737 đi Kushiro ở Hokkaido từ sân bay Haneda của Tokyo, đã gặp trục trặc hệ thống thủy lực (hydraulic system) vào khoảng 5:45 chiều. Máy bay đã được chuyển hướng đến sân bay Memanbetsu ở Hokkaido do tầm nhìn kém do sương mù ở sân bay Kushiro, đồng thời cho biết thêm không ai trong số 148 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương.⦿ ---- Nhật Bản: 3 ông TQ dùng sơn xịt trả thù dân tộc, bị bắt. Một công dân Trung Quốc sống ở Nhật Bản đã bị bắt hôm thứ Ba vì bị cáo buộc âm mưu cùng hai người khác phun sơn chữ "toilet" ("nhà vệ sinh") bằng tiếng Anh lên một cột đá tại đền thờ Yasukuni liên quan đến chiến tranh ở Tokyo hồi đầu năm nay, cảnh sát cho biết. Jiang Zhuojun, 29 tuổi, bị tình nghi mua sơn xịt và các thứ khác để phá hoại cây cột có khắc tên ngôi đền gần lối vào.Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã ban hành lệnh bắt giữ hai công dân Trung Quốc khác là Dong Guanming, 36 tuổi và Xu Laiyu, 25 tuổi, đưa họ vào danh sách truy nã. Cả ba được cho là đã phá hoại cây cột vào khoảng 9:55 tối. vào ngày 31 tháng 5. Dong và Xu rời Nhật Bản đến Trung Quốc vào ngày 1/6, nhưng một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một người đàn ông dường như đang đứng "tè" lên cột đá trước khi phun sơn xịt chữ "toilet" ("nhà vệ sinh") màu đỏ. Thiệt hại ước tính khoảng 4,2 triệu yên (26.000 USD), trong đó Dong bị nghi là thủ phạm và Xu bị cáo buộc đã quay phim hành động này.⦿ ---- Đài Loan: nắng nóng, cá chết trôi trên sông. Người dân địa phương báo cáo hàng trăm con cá chết trôi nổi trên sông Dahan River ở Tân Đài Bắc, khiến Cục Bảo vệ Môi trường Thành phố Tân Đài Bắc (EPD) phải tiến hành kiểm tra. EPD cho biết họ đã nhận được báo cáo từ công chúng rằng 200 đến 300 con cá chết được tìm thấy trôi nổi dưới cầu Fuzhou Bridge trên sông Dahan River. Theo CNA, cá chết ước tính có chiều dài từ 30 đến 40 cm.Các chuyên gia môi trường suy đoán nhiệt độ nước cao và lượng oxy hòa tan trong sông không đủ đã dẫn đến cá chết. Công tác dọn dẹp để loại bỏ cá chết được thực hiện. EPD cho biết nước sông rất sạch. Nhiệt độ nước được ghi nhận là 30,4 C, nồng độ oxy hòa tan là 2,27 mg/L. Nước lạnh hơn thường chứa nhiều oxy hòa tan hơn, trong khi nước tốt cho sức khỏe nên có nồng độ oxy hòa tan trên 6,5-8 mg/L. Thử nghiệm kim loại nặng cho thấy không có phản ứng độc cấp tính hoặc xả nước thải bất thường. EPD cho biết họ sẽ tăng cường kiểm tra sông để truy tìm các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn.⦿ ---- Hoa Kỳ: Các quan chức cho biết, các đặc vụ TSA tìm thấy trung bình 19 khẩu súng mỗi ngày tại các trạm kiểm soát sân bay trong nửa đầu năm nay. Các quan chức an toàn giao thông vận tải cho biết trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm thứ Ba rằng hơn 94% số súng đó đã được nạp đạn. Dữ liệu trong nửa đầu năm 2024 - kết thúc vào ngày 30 tháng 6 - chỉ ra rằng 3.269 khẩu súng đã bị chặn, tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2023, khi 3.251 khẩu súng bị chặn.Trong tám ngày đầu tiên của tháng 7, thêm 166 khẩu súng được thu hồi, nâng tổng số súng hàng năm lên 3.435. Các quan chức lưu ý: “Tỷ lệ hành khách mang theo súng trong quý gần đây nhất là 7,5 khẩu súng trên một triệu hành khách, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023, khi tỷ lệ phát hiện là 7,9 trên một triệu hành khách”.⦿ ---- California: Các giám sát viên của Quận San Bernardino đang yêu cầu tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang khi các công ty bảo hiểm tiếp tục hạn chế hoạt động kinh doanh ở California. Ban Giám sát đã đồng thuận bỏ phiếu để thông qua nghị quyết yêu cầu Ủy viên Bảo hiểm California Ricardo Lara, Thống đốc Gavin Newsom và Lập pháp Tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp và thực hiện hành động nhằm củng cố và ổn định thị trường bảo hiểm của tiểu bang, theo San Bernardino Sun báo cáo.Tình trạng khẩn cấp, nếu được tuyên bố, sẽ cấm các nhà cung cấp bảo hiểm từ bỏ các chính sách hiện tại dành cho chủ sở hữu nhà. Nghị quyết được đưa ra khi các công ty bảo hiểm lớn, bao gồm State Farm và Allstate, đã quyết định hạn chế kinh doanh ở California. Năm ngoái, State Farm tuyên bố sẽ ngừng nhận đơn xin muya bảo hiểm mới cho tất cả tài sản cá nhân và doanh nghiệp ở California.Gần đây nhất, công ty con của công ty ở California, State Farm General, gần đây đã gửi yêu cầu tới Bộ Bảo hiểm California để tăng giá bảo hiểm cho chủ nhà, chủ sở hữu căn hộ và người thuê nhà ở California. Các công ty bảo hiểm khác, bao gồm Allstate và Farmers Insurance, đã công bố kế hoạch hạn chế kinh doanh tại California.⦿ ---- Các chuyên gia nói rằng cà phê là một "chế độ ăn Địa Trung Hải thu nhỏ". Lợi ích sức khỏe của loại đồ uống mà hàng triệu người uống để bắt đầu ngày mới vượt xa những rủi ro tiềm ẩn, giống như chế độ ăn kiêng phổ biến hạn chế ăn thịt đỏ và chất béo. Stephen Safe, một nhà nghiên cứu có chuyên môn về phòng chống ung thư, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Chế độ ăn Địa Trung Hải chủ yếu là chế độ ăn dựa trên thực vật và cà phê là đồ uống có nguồn gốc từ thực vật."Safe, giáo sư nổi tiếng về hóa sinh và lý sinh tại Đại học Texas A&M ở College Station, cho biết: “Nếu bạn so sánh lợi ích của cà phê với lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải, bạn khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa chúng”. Khi xem xét các nghiên cứu được bình duyệt về đồ uống, Safe và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra rằng tiêu thụ cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, cũng như bệnh tiểu đường Loại 2, bệnh Parkinson và chứng mất trí nhớ.⦿ ---- Quận Cam: Sự hiện diện của virus West Nile đã được xác nhận ở những con muỗi được thu thập ở Huntington Beach, theo Cơ quan Orange County Mosquito and Vector Control District (OCMVCD) cho biết trong tuần này. Mẫu muỗi này là mẫu đầu tiên có kết quả dương tính trong quận trong năm nay.Amber Semrow, Giám đốc Dịch vụ Khoa học và Kỹ thuật, cho biết: “Thị trấn Huntington Beach trước đây là khu vực có nguy cơ cao về hoạt động của vi rút Tây Nile. Các điều kiện trong khu vực rất thuận lợi cho hoạt động của virus kéo dài trong những tháng hè ấm áp." Ông cho biết họ sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp giám sát, kiểm tra và kiểm soát nhằm ngăn chặn muỗi sinh sản thêm trong khu vực, sử dụng “phương pháp quản lý véc tơ tổng hợp”.Các quan chức cũng có kế hoạch dán các biển cảnh báo về virus tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi người dân góp phần giảm sự sinh sản của muỗi trong khu vực bằng cách đổ nước đọng. Theo CDC, các triệu chứng của virus West Nile bao gồm nôn mửa, đau nhức cơ thể, sốt và tiêu chảy. Tính đến thứ Hai, Quận Cam chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nào ở người nhiễm virus West Nile.⦿ ---- Quãn Cam: Hai người chết và một người khác bị thương hôm thứ Ba tại một công viên nhà di động ở Nam Quận Cam, nơi cảnh sát dường như đã nổ súng và làm bị thương một nghi phạm. Theo Sở Cảnh sát Quận Cam, cảnh sát đã phản ứng về một "sự kiện trong nhà" vào khoảng 7 giờ 30 tối ở dãy nhà 32000 phố Alipaz, gần Del Obispo, ở San Juan Capistrano.Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của hai người - một người đàn ông 77 tuổi và một phụ nữ 79 tuổi - bên trong ngôi nhà di động khi đến nơi. Cảnh sát cũng tìm thấy một con chó được cho là đã chết tại hiện trường. Khi điều tra hiện trường, cảnh sát nhận được tin báo rằng một nam nghi phạm "đầy máu" đang rượt đuổi một nhân viên bảo trì trong khu vực. Cảnh sát đã truy tìm người công nhân và cuối cùng bắn nghi can. Anh ta được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định.⦿ ----tại thành phố Pasay vào sáng thứ Ba vì bị cáo buộc đe dọa một khách hàng quán bar bằng cách sử dụng súng sở hữu trái phép của họ, theo Cảnh sát Khu vực phía Nam (SPD). SPD xác định danh tính của những người nước ngoài bằng tên tắt Van, 26 tuổi và Huang, 23 tuổi. Hai người này bị bắt dọc theo Đại lộ Roxas ở Barangay 76, Khu 10, vào khoảng 3 giờ sáng.Dựa trên cuộc điều tra, cảnh sát được trình báo từ nguyên đơn tên là “Truong”, cũng là người Việt Nam, cho biết 2 nghi phạm đã đe dọa anh bằng cách chĩa súng khi ở trong quán bar. Cảnh sát đang tuần tra khu vực đã phản ứng với báo cáo, tóm cổ các nghi phạm, tịch thu một khẩu súng lục chứa ba viên đạn (không có giấy phép sở hữu và sở hữu súng) và một túi nhỏ chứa ma túy đá màu trắng bị nghi ngờ là ma túy đá hoặc shabu, trị giá P10.200. Họ hiện đang bị giam giữ tại Trụ sở Pasay để chờ bị truy tố.⦿ ---- Georgia: Cảnh sát Gwinnett đã buộc tội một phụ nữ 61 tuổi tội giết người sau khi cảnh sát cho biết một người đàn ông bị bà đốt đã chết. Cảnh sát cho biếtđã ném bom xăng cocktail Molotov nhằm cố ý đốt cháy các ngôi nhà gần Buckingham Court và Turners Ridge Drive vào ngày 1/6. Lệnh bắt mới cáo buộc Huỳnh cũng châm lửa đốt một người đàn ông bằng cách ném xăng vào người này bên ngoài ngôi nhà ở Buckingham Court. Nạn nhân được xác định là Thủy Huỳnh, sau đó đã tử vong vào ngày 25/6.Hiện công an đã khởi tố Hồng T. Huỳnh về tội giết người. Cả điều tra viên lẫn lệnh bắt giữ đều không cho biết mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân là gì. Hong T. Huynh vẫn bị giam trong nhà tù Quận Gwinnett mà không được bảo lãnh tại ngoại.⦿ ---- Illinois:, 30 tuổi, cư dân Huntley đã nhận tội sở hữu hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và bị kết án 18 năm tù. Nguyen đã thương lượng nhận tội đối với hai tội sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em: một tội liên quan đến video trẻ em dưới 18 tuổi bị lạm dụng tình dục và tội khác vì phát tán video trẻ em dưới 13 tuổi bị lạm dụng tình dục, theo hồ sơ tại tòa án Quận McHenry.Lời nhận tội bắt nguồn từ việc Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Internet chống lại trẻ em nhận được thông báo trên mạng vào ngày 20/6/2023, liên quan đến cáo buộc trao đổi trên Snapchat các video có chứa hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Sở Cảnh sát Huntley đã thực hiện lệnh khám xét địa chỉ IP liên quan, cuối cùng dẫn đến nhà của Nguyễn. Theo một bản tin từ văn phòng Biện lý Patrick Kenneally của quận McHenry County, nhiều thiết bị điện tử đã được định vị, chứa hàng nghìn video và hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài 4 tháng.Nguyễn đã nhận tội phát tán một đoạn video quay cảnh một đứa trẻ dưới 13 tuổi thực hiện hành vi tình dục với người lớn qua Snapchat vào ngày 24/5/2023 và bị kết án 12 năm tù. Nguyen cũng nhận tội sở hữu một video quay cảnh trẻ em dưới 18 tuổi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người lớn và bị kết án 6 năm tù. Các bản án sẽ được chấp hành liên tục và Nguyễn phải chấp hành 50% tổng số bản án. Nguyễn cũng bị yêu cầu đăng ký là tội phạm tình dục suốt đời.Khi ra tù, Nguyen sẽ bị quản chế bắt buộc trong ít nhất ba năm và có thể là suốt đời. Theo lệnh tuyên án, y sẽ bị phạt 256 ngày trong nhà tù quận và thêm 120 ngày, nửa ngày cho mỗi ngày trong số 240 ngày anh ta làm việc, tình nguyện hoặc tham gia vào một chương trình tự hoàn thiện. Hồ sơ tòa án cho thấy anh ta cũng phải nộp phạt 5.300 USD.⦿ ----Theo Đài Á Châu Tự Do và đài BBC. RFA ghi rằng Ủy ban thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân (Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15.) và đồng ý việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông. Công an tỉnh Thái Bình vào chiều ngày 10/7 cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân (sinh năm 1964, ngụ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.Hồi năm 2020, ông Lê Thanh Vân đề nghị Quốc hội giám sát tối cao đối với vụ án của tử tù Hồ Duy Hải kêu oan, ông cũng có một số phát biểu nổi tiếng tại nghị trường Quốc hội như: "Cán bộ, công chức không hành động, không làm gì cả cũng là một hành vi vi phạm pháp luật", hay "cái áo thể chế của chúng ta đã quá chật hẹp, cần rà soát đồng bộ để có đổi mới toàn diện thay vì vá víu một cách ngắn hạn”.BBC ghi nhận: Hồi tháng 5/2024, siêu dự án Đại Ninh tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã khiến nhiều lãnh đạo, quan chức rơi vào vòng lao lý, trong đó có ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Vân từng nhìn nhận, nhiều "người nhà quan miệng gang, gan thép" và không ít thư ký, giúp việc có vị thế "dưới một người, trên muôn người"… liên quan đến đại án "chuyến bay giải cứu"."Không loại trừ khả năng có sự đồng thuận, tương tác lẫn nhau giữa cán bộ giúp việc và thủ trưởng hoặc thủ trưởng ngơ đi, bật đèn xanh cho người dưới làm càn. Việc này bản thân người thủ trưởng mới biết được và chuyện xác định trách nhiệm pháp lý thì khó có bằng chứng cụ thể, nguyên tắc là người nào làm người nấy chịu," ông Vân trả lời báo Dân Trí hồi tháng 10/2023 về vụ "chuyến bay giải cứu", đề cập đến ông Phạm Trung Kiên, thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ.⦿ ---- TIN VN.Có vẻ như ám chỉ tới Thầy Thích Chân Quang học "thần tốc" lấy bằng Tiến Sĩ. Theo Báo Người Lao Động: "Bạn đọc Lê Anh Đào (ngụ quận 7, TP HCM) hỏi: Mấy hôm nay tôi thấy mạng xã hội đồn một người dùng bằng cấp 3 giả để học tập, thăng tiến. Vậy cho tôi hỏi người đó có thể kiện những ai đồn ông ta dùng bằng giả hay không? Luật sư Lê Ngọc Luân (Hãng luật Gold Key) trả lời: Thứ nhất, kiện là quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định nhưng phải xác định kiện ai, kiện cái gì và người đó phải có nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Nếu không toà án sẽ không thụ lý hoặc có thụ lý sẽ bác yêu cầu khởi kiện khiến người kiện gánh lấy hậu quả thiệt hại cả về vật chất, tinh thần và uy tín. Trên cơ sở đó, nếu một người đòi kiện ai đó vì cho rằng họ tung tin mình sử dụng bằng giả thì trước tiên chính họ phải chứng minh mình có bằng thật, không sử dụng bằng giả..."⦿ ---- TIN VN.Theo Nhịp Sống Thị Trường. Thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ nhiều thị trường về Việt Nam chỉ bằng 0%. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2024, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam đạt 15.890 chiếc, tương đương hơn 310 triệu USD, tăng 6,4% về lượng nhưng giảm 0,1% về kim ngạch so với tháng 5. Tính chung 2 quý đầu năm, nước ta nhập khẩu tổng cộng 74.585 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá hơn 1,55 tỷ USD, tăng 5,2% về lượng nhưng giảm 6,4% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu trung bình đạt 20.788 USD/chiếc (529 triệu đồng/chiếc), giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Trung Quốc đang là thị trường tích cực đẩy mạnh xuất khẩu ô tô sang Việt Nam kể từ đầu năm. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu 14.729 chiếc trong 6 tháng đầu năm, tương đương 455,8 triệu USD, giá đạt 30.950 USD/chiếc (787 triệu đồng/chiếc), tăng 152% về lượng, tăng 103% về kim ngạch nhưng giảm 19,4% về giá so với cùng kỳ.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Ông Dương Hoa Xô thừa nhận sai phạm trong việc giúp Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 8 gói thầu trị giá hơn 460 tỷ đồng, nhận hối lộ 11,35 tỷ cho con đi học. Chiều 10/7, phiên tòa xét xử ông Dương Hoa Xô, 64 tuổi, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, và 12 người khác về các sai phạm trong việc đấu thầu thiết bị 12 phòng thí nghiệm gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng bước vào phần xét hỏi.⦿ ---- HỎI 1: Thăm dò: 60% thế hệ Z lo rằng họ có thể không bao giờ sở hữu một ngôi nhà?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát mới từ Clever Real Estate, một công ty bất động sản có trụ sở tại St. Louis, 60% thế hệ Z lo lắng rằng họ có thể không bao giờ sở hữu một ngôi nhà, trong đó gần như tất cả thế hệ Z trưởng thành (98%) đều nêu ra những rào cản đáng kể đối với việc sở hữu nhà.Những trở ngại chính được Gen Z nêu ra bao gồm giá nhà cao (50%) và lãi suất cao (31%). Hiện tại, 61% người không sở hữu nhà thuộc Thế hệ Z có ít hơn 10.000 USD để mua một ngôi nhà, số tiền này sẽ chỉ đủ để trả trước 20% cho một tài sản có giá trị dưới 50.000 USD.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Một xét nghiệm mới về nước tiểu sẽ dò ra bệnh ung thư cổ tử cung?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu cho biết, xét nghiệm nước tiểu mới có thể giúp các bác sĩ sàng lọc ung thư cổ tử cung dễ dàng hơn. Xét nghiệm này tìm kiếm các protein được tạo ra bởi một loại vi rút u nhú ở người gây ung thư, HPV 16. Theo Viện Ung thư Quốc gia, các chủng HPV 16 và 18 là nguyên nhân gây ra gần như tất cả các bệnh ung thư cổ tử cung. Các nhà nghiên cứu cho biết những protein này, được gọi là protein E7, có liên quan đến nguy cơ cao mắc bệnh ung thư cổ tử cung.Chi tiết: