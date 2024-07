Hình trên, Bangladesh: chết vì lũ lụt lên 8 người, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng nước ngập vì các con sông lớn vỡ bờ. (Photo: YT)

.

- Biden sẽ cho tự do hỏi trong các cuộc phỏng vấn

- Các đồng minh Mỹ trong NATO lo ngại Biden thất cử

- Thẩm phán Aileen Cannon cho hoãn vụ truy tố Trump vụ giấu tài liệu mật, chờ luật sư của Trump phản hồi về chuyện miễn truy tố

- Hội từ thiện Save the Children: trẻ em ở Gaza bị giết "theo những cách khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng được".

- Nói đàm phán sẽ kéo dài, Israel làm khó, đưa ra vấn đề mới

- Hamas chấp thuận đề xuất ngưng bắn ở Gaza do Mỹ đưa ra

- Thương vụ 6 tháng của Hyundai Motor Co. đạt 272.207 xe, tăng 2%

- Xuất cảng xe hơi của Hàn Quốc đạt 37 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng 3,8%

- Đạo diễn Jon Landau, nhà sản xuất phim Titanic và Avatar từng đoạt giải Oscar, chết vì ung thư ở tuổi 63

- Kentucky: nổ súng bắn 7 người, làm 4 người chết và 3 người bị thương. Sát thủ tự tử

- Bangladesh: chết vì lũ lụt lên 8 người, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng nước ngập vì các con sông lớn vỡ bờ.

- Thụy Điển: ông bà chăm sóc cháu nhỏ, được chính phủ cho nghỉ phép có lương

- Mỹ nóng kinh khủng, khoảng 130 triệu người kinh hoàng ví đợt nắng nóng kéo dài

- Các siêu thị Target sẽ ngưng nhận chi phiếu thanh toán

- Quận Los Angeles: 1 nữ sinh viên UCLA tại phòng ký túc xá đang ngủ, bị tấn công sex; dâm tặc bị bắt

- Quận Cam: Cứu hỏa dập tắt đám cháy rừng ven đồi ở Dana Point, 1 tiệm ăn hư hại nhẹ

- California: Rylan Châu, Brandon Lu tham dự nhóm học sinh Trung học Temple City ráp xe chạy năng lượng mặt trời, dự thi

- Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất: Cánh của chiếc Boeing 777 của Eva Airlines bị đụng cột đèn, móp méo

- San Francisco: Hin Hoang bị bắt vì bị cáo buộc sát hại Dacari Spiers

- TIN VN. Doanh nhân 2 lần bị bắt oan kiện công an đòi gần 4 triệu USD.

- HỎI 1: Thăm dò Nhật Bản: 89% thành viên gia đình có ba mẹ theo Giáo hội Thống nhất (Unification Church (hệ phái Tin Lành có giáo chủ là 1 người Hàn quốc), Nhân chứng Giê-hô-va (Jehovah's Witnesses) và các nhóm tôn giáo khác bạo hành, cưỡng bức phải tin? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 72% dân Mỹ mệt mỏi vì nhiệt độ quá cao? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-7/7/2024) ⦿ ---- Dữ liệu từ Liên đoàn Federation of Automobile Dealers Associations of India (FADA) cho thấy doanh số bán hàng của Hyundai Motor Co., một trong những nhà sản xuất xe lớn nhất Hàn Quốc, đã đạt mức cao kỷ lục ở Ấn Độ trong nửa đầu năm 2024.

.

Doanh số bán hàng của Hyundai đạt 272.207 chiếc trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn nói trên, thị phần của nhà sản xuất xe này trên thị trường xe hơi bình thường Ấn Độ là 13,8%. Hyundai đảm bảo vị trí thứ hai, với Maruti Suzuki India Limited đứng đầu danh sách.

.

⦿ ---- Yonhap đưa tin hôm Chủ nhật trích dẫn dữ liệu ngành. Xuất cảng xe hơi của Hàn Quốc được cho là đã đạt 37 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2024. Dữ liệu từ Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Korea International Trade Association cho thấy xuất cảng xe tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt giá trị cao nhất trong nửa đầu năm. Xuất cảng xe sang Hoa Kỳ tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,45 tỷ USD. Mặt khác, xuất cảng xe sang Liên minh châu Âu giảm 30% hàng năm.

.

⦿ ---- Truyền thông Mỹ đưa tin Jon Landau, nhà sản xuất phim Titanic và Avatar từng đoạt giải Oscar đã qua đời ở tuổi 63. Landau, người tham gia sản xuất ba trong số bốn bộ phim có doanh thu cao nhất từ ​​trước đến nay, đã thua trận vì căn bệnh ung thư. Đồng Chủ tịch Disney Giải trí Alan Bergman cho biết trong một tuyên bố: "Jon là một người có tầm nhìn xa trông rộng với tài năng và niềm đam mê phi thường đã mang đến những câu chuyện khó quên nhất trên màn ảnh rộng. Những đóng góp đáng kể của anh cho ngành điện ảnh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ và anh sẽ được ghi nhớ sâu sắc."

.

⦿ ---- Kentucky: Cảnh sát cho biết vụ nổ súng ở Florence, Kentucky, xảy ra tại một bữa tiệc tại nhà, khiến 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Cảnh sát trưởng thành phố, Jeff Mallery, nói với các phóng viên rằng những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch. Mallery nhận xét: “Chúng tôi chưa bao giờ giải quyết vấn đề này trước đây. Tôi biết nó đang diễn ra trên toàn quốc, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi xảy ra vụ xả súng hàng loạt ở Florence”. Nghi phạm, được xác định là Chase Garvey, 21 tuổi, đã cố gắng lái xe bỏ chạy và đang bị cảnh sát truy đuổi. Tuy nhiên, có vẻ như sau đó anh ta đã tự bắn mình và chết vì vết thương.

.

⦿ ---- Biden cho tự do hỏi. CNN đưa tin, ban tranh cử của Biden hứa sẽ không gửi các câu hỏi được chuẩn bị trước cho những người phỏng vấn sẽ thảo luận với Tổng thống Joe Biden nữa, CNN đưa tin trích dẫn một nguồn hiểu biết về vấn đề này. Nguồn tin nhận xét: “Mặc dù những người tổ chức phỏng vấn luôn được tự do hỏi bất kỳ câu hỏi nào họ muốn, nhưng từ nay về sau, chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra các câu hỏi gợi ý”.

.

Bình luận này được đưa ra sau khi người dẫn chương trình đài phát thanh Philadelphia Andrea Lawful-Sanders nói đã nhận được yêu cầu từ các trợ lý của nguyên thủ quốc gia để chọn các câu hỏi mà họ đã chuẩn bị.

.

⦿ ---- Các đồng minh của Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai trước người tiền nhiệm Donald Trump, POLITICO đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn những người có liên hệ với NATO hoặc hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh. Trong khi đó, theo The Wall Street Journal, người dẫn chương trình đài phát thanh Philadelphia Andrea Lawful-Sanders, người đã phỏng vấn Biden trước đó, nhìn nhận những câu hỏi mà cô hỏi đều do các trợ lý của tổng thống gửi đến.

.

Trong khi một quan chức gọi nguyên thủ quốc gia hiện tại là “già”, một quan chức khác nói rằng mặc dù các đồng minh đang cổ vũ cho ông chiến thắng, nhưng cuộc tranh luận vẫn “đau đớn khi theo dõi” và không đưa ra sự đảm bảo nào rằng Biden có thể đánh bại Trump. Một bộ trưởng Anh nhận xét: “Liệu các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ có thể cùng nhau hành động và khiến Biden nghỉ hưu hay không”.

.

⦿ ---- Với việc Tòa Tối cao đã ra phán quyết miễn truy tố đối với các hành động chính thức của Tổng thống, Thẩm phán quận Aileen Cannon của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã hoãn lại một số thời hạn trong vụ kiện tài liệu mật chống lại Donald Trump để luật sư của Trump có thời gian phản hồi về quyết định miễn truy tố của tổng thống.

.

Các luật sư bào chữa hôm thứ Sáu đã yêu cầu Cannon cho phép họ nộp thêm hồ sơ để ủng hộ lập luận của họ về quyền miễn truy tố. Lệnh của Cannon ban hành vào ngày hôm sau cho phép các công tố viên có thời hạn đến ngày 18/7 để trả lời yêu cầu trì hoãn vụ án và trì hoãn một cặp thời hạn liên quan đến nhân chứng chuyên môn và việc khám phá. Tờ New York Times đưa tin, với tình trạng vụ án hầu như không tiến triển, những lần trì hoãn mới sẽ không gây thêm nhiều sự chậm trễ.

.

Công tố đặc biệt Jack Smith cho rằng phán quyết của Tòa Tối cao không liên quan đến vụ kiện tài liệu mật vì Trump không bị truy tố về tội liên quan đến các hành vi chính thức, theo The Hill. Trump không còn là tổng thống khi Trump bị truy tố trộm, giấu các hồ sơ mật và cố gắng cản trở nỗ lực của FBI để phục hồi chúng. Theo NBC News, cả người bào chữa và công tố đều không phản ứng ngay lập tức với lệnh của Cannon hôm thứ Bảy. Vẫn chưa có ngày xét xử. Cannon đã hoãn vô thời hạn để xem xét các động thái bào chữa trước khi xét xử nhằm tìm cách hủy bỏ vụ án.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của Save the Children, Alexandra Saieh nói với Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn rằng các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza đang giết chết trẻ em "theo những cách khủng khiếp nhất có thể tưởng tượng được". Cô nói: "Chúng tôi đã chứng kiến ​​những đứa trẻ, trong vài tuần qua và trong suốt 9 tháng qua, bị chặt rời, tay chân bị xé toạc bởi vũ khí nổ, chúng bị nghiền nát bởi những đống đổ nát rơi xuống... điều đó thật không ngừng nghỉ." Saieh tiếp tục nói rằng hiện tại không có nơi nào ở Gaza an toàn và có thể mang lại cho dân thường sự nghỉ ngơi.

.

⦿ ---- Israel làm khó. Israel nêu ra những vấn đề mới liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng với Hamas, điều này có thể dẫn đến việc kéo dài các cuộc đàm phán, Haaretz đưa tin trích dẫn một nguồn tin nước ngoài giấu tên. Nguồn tin cho biết: “Hamas đã chấp thuận lập trường mới nhất do Israel đưa ra. Nhưng trong cuộc họp hôm thứ Sáu, Israel đã đưa ra những vấn đề mới”. Trong khi đó, một quan chức Israel nói với hãng tin này rằng nước này đã thể hiện "lập trường cứng rắn" trong các cuộc đàm phán.

.

⦿ ---- Hãng tin AP dẫn lời các quan chức Hamas và Ai Cập cho biết Hamas đã chấp thuận đề xuất do Mỹ hậu thuẫn về việc ngừng bắn theo từng giai đoạn và trao đổi con tin ở Gaza. Việc này có thể mở đường cho lệnh ngừng bắn đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái và dẫn đến các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc kéo dài 9 tháng.

.

Theo kế hoạch đề xuất, giai đoạn đầu sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn kéo dài 6 tuần và thả con tin để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine. Lực lượng Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza trong thời gian này, cho phép những người phải di dời trở về nhà của họ ở phía bắc Gaza.

.

⦿ ---- Bangladesh: Các quan chức xác nhận hôm thứ Bảy rằng số người chết vì lũ lụt ở Bangladesh trong tuần này đã tăng lên 8 người, khiến hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng sau khi mưa lớn khiến các con sông lớn vỡ bờ. Quốc gia Nam Á với 170 triệu dân, có hàng trăm con sông trải dài này đã chứng kiến lũ lụt thường xuyên hơn trong những thập niên gần đây. Biến đổi khí hậu đã khiến lượng mưa thất thường hơn và làm tan chảy các dòng sông băng ở thượng nguồn dãy Himalaya.

.

Hai cậu thiếu niên thiệt mạng khi một chiếc thuyền bị lật trong nước lũ ở Shahjadur, cảnh sát trưởng thị trấn nông thôn phía bắc Sabuj Rana nói với AFP. "Có 9 người trên thuyền nhỏ. 7 người bơi đến nơi an toàn. Hai cậu bé không biết bơi nên chết đuối", ông nói.

.

Bishwadeb Roy, cảnh sát trưởng ở Kurigram, nói với AFP rằng 3 người khác đã chết trong hai vụ điện giật riêng biệt sau khi thuyền của họ vướng dây điện trực tiếp trong nước lũ. Có 3 người khác thiệt mạng vì lũ lụt riêng biệt trên khắp đất nước, các quan chức nói với AFP hồi đầu tuần này.

.

Chính phủ cho biết họ đã mở hàng trăm nơi trú ẩn cho người dân sơ tán do nước lũ và gửi lương thực, hàng cứu trợ đến các nơi bị ảnh hưởng nặng nề ở khu vực phía bắc đất nước. Kamrul Hasan, thư ký Bộ quản lý thiên tai của đất nước, nói với AFP: “Hơn 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 17 trong số 64 quận của đất nước đã bị ảnh hưởng”.



Hasan cho biết tình hình lũ lụt có thể trở nên tồi tệ hơn ở phía bắc trong những ngày tới khi sông Brahmaputra, một trong những tuyến đường thủy chính của Bangladesh, chảy trên mức nguy hiểm ở một số khu vực. Tại quận Kurigram bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 8 trong số 9 thị trấn nông thôn đã bị nước lũ cuốn trôi, quan chức cứu trợ và thảm họa địa phương Abdul Hye nói với AFP.



Hình trên, Bangladesh: chết vì lũ lụt lên 8 người, hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng nước ngập vì các con sông lớn vỡ bờ. (Photo: YT)

.

Abdul Gafur, một ủy viên hội đồng địa phương trong quận, nói với AFP: "Chúng tôi sống chung với lũ lụt ở đây. Nhưng năm nay nước rất cao. Trong ba ngày, Brahmaputra đã dâng cao từ 6 đến 8 feet (2-2,5 mét). Nước lũ đã tràn ngập hơn 80% số nhà ở khu vực của tôi. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp thực phẩm, đặc biệt là gạo và dầu ăn. Nhưng đang có một cuộc khủng hoảng nước uống."

.

⦿ ---- Thụy Điển đã đưa ra một luật mới mang tính đột phá, cho phép ông bà tham gia và được hưởng chế độ nghỉ phép có lương khi chăm sóc cháu trong tối đa ba tháng trong năm đầu tiên của đứa trẻ. Sự phát triển này diễn ra sau khi quốc hội Thụy Điển, Riksdag gồm 349 ghế, phê chuẩn đề xuất của chính phủ vào tháng 12/2023 về việc chuyển tiền trợ cấp của cha mẹ. Điều này diễn ra 50 năm sau khi Thụy Điển này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ chứ không chỉ các bà mẹ.

.

Theo luật, cha mẹ có thể chuyển một phần tiền trợ cấp nghỉ phép của mình cho ông bà của đứa trẻ. Theo Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, cơ quan chính phủ quản lý hệ thống bảo hiểm xã hội, một cặp vợ chồng có thể chuyển tối đa 45 ngày cho người khác trong khi cha/mẹ đơn thân có thể chuyển 90 ngày.

.

Brandon Lu

Rylan Châu

bị móp tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Hin Hoang,

Doanh nhân 2 lần bị bắt oan kiện công an đòi gần 4 triệu USD.

Thụy Điển với 10 triệu dân, nổi tiếng với hệ thống phúc lợi xã hội do người đóng thuế tài trợ, qua nhiều thế hệ đã xây dựng một xã hội nơi công dân được chăm sóc từ khi sinh ra cho đến khi chết. Ở Thụy Điển, bạn có quyền nghỉ làm hoàn toàn khi con bạn chào đời. Quyền lợi của cha mẹ được trả trong 480 ngày, tương đương khoảng 16 tháng, cho mỗi đứa trẻ. Trong số đó, khoản bồi thường trong 390 ngày được tính dựa trên toàn bộ thu nhập của một người trong khi trong 90 ngày còn lại, mọi người nhận được số tiền cố định là 180 kronor (17 USD) mỗi ngày.Ngoài ra còn có những lợi ích khác dành cho các bậc cha mẹ ở Thụy Điển - họ cũng có thể giảm giờ làm việc cho đến khi đứa trẻ 8 tuổi, trong khi nhân viên chính phủ có thể được giảm giờ làm cho đến khi đứa trẻ tròn 12 tuổi.⦿ ---- Các nhà dự báo thời tiết cho biết, khoảng 130 triệu người đang bị đe dọa vào thứ Bảy và sang tuần tới do một đợt nắng nóng kéo dài đã phá kỷ lục với nhiệt độ cao nguy hiểm - và dự kiến sẽ ảnh hưởng nhiều hơn từ Bờ Đông đến Bờ Tây. Jacob Asherman, nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia, cho biết nhiệt độ và độ ẩm ngột ngạt có thể khiến nhiệt độ tăng vọt trên 100 độ F (khoảng 38 độ C) ở các khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc.Ở Oregon, kỷ lục có thể bị phá ở các thành phố bao gồm Eugene, Portland và Salem, Asherman cho biết. Asherman cho biết, hàng chục kỷ lục khác trên khắp nước Mỹ có thể bị phá bỏ, khiến hàng triệu người phải tìm kiếm sự giải thoát khỏi tấm chăn nóng bức tại các trung tâm làm mát từ Thành phố Bullhead, Arizona, đến Norfolk, Virginia.Một kỷ lục nhiệt độ mới trong ngày đã được thiết lập vào thứ Sáu 5/7/2024 tại Thung lũng Death Valley của California – một trong những nơi nóng nhất trên Trái đất – với nhiệt độ thủy ngân tăng lên 127 F (52,8 C.). Mốc cũ 122 F (50 C) đã được gắn lần cuối vào 2013. Dự báo gần đây sẽ có những mức nhiệt độ cực cao hơn, bao gồm 129 F (53,8 độ C) cho Chủ Nhật 7/7/2024 tại Furnace Creek ở Công viên Quốc gia Thung lũng Death Valley, và sau đó là khoảng 130 (54,4 C) cho đến Thứ Tư.⦿ ---- Target đang thực hiện một sự thay đổi lớn về cách khách hàng chi trả tại cửa hàng. Từ tháng này, công ty bán lẻ có trụ sở tại Minnesota cho biết họ sẽ không chấp nhận chi phiếu cá nhân làm hình thức thanh toán nữa. Người phát ngôn cho biết động thái này được thực hiện do "số lượng cực kỳ thấp", đồng thời cho biết thêm rằng nhà bán lẻ đã thực hiện "một số biện pháp" để thông báo trước cho khách hàng. Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 7, vài ngày sau sự kiện Tuần lễ vòng tròn nổi tiếng của Target.Theo người phát ngôn, Target chấp nhận một số hình thức thanh toán, bao gồm Thẻ Target Circle, tiền mặt, ví kỹ thuật số, SNAP/EBT, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cũng như mua các dịch vụ trả trước ngay bây giờ. Động thái này diễn ra sau những thay đổi khác gần đây mà Target đã thực hiện, bao gồm cả việc bổ sung các hạn chế đối với chính sách tự thanh toán của nhà bán lẻ.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ tấn công tình dục một nữ sinh viên UCLA tại phòng ký túc xá của cô trong khuôn viên trường. Theo tin từ Sở Cảnh sát UCLA, nghi phạm đã bước vào phòng tại Saxon Residential Suites ở dãy nhà 300 đường De Neve Drive vào khoảng 2:40 giờ sáng thứ Sáu, nơi y bị cáo buộc tấn công tình dục khi cô đang trên giường.Sau đó y rời khỏi phòng theo một hướng không xác định. Thiếu nữ, một sinh viên tại UCLA, đã được “điều trị y tế tại hiện trường”, theo tin cảnh sát. Hiện chưa rõ y bị bắt giam khi nào và ở đâu. Y được mô tả là một người đàn ông da trắng to lớn, khoảng 30 tuổi, có bộ râu xoăn, mặc toàn bộ quần áo màu đen và đội mũ len trong vụ tấn công. Bất kỳ ai có thông tin về tội phạm bị cáo buộc hãy gọi cho Sở cảnh sát UCLA theo số 310-825-1491 hoặc Đường dây nóng ẩn danh theo số 310-794-5824.⦿ ---- Quận Cam: Cứu hỏa Quận Cam (OCFA) cho biết họ đã nhanh chóng ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy rừng bùng phát tại cộng đồng ven đồi ở Dana Point hôm thứ Sáu. Một quan chức của OCFA cho biết, đám cháy thảm cỏ thực vật đã thiêu rụi khoảng một phần tư mẫu Anh trước khi lực lượng cứu hỏa, những người phải chiến đấu với ngọn lửa trên địa hình dốc của khu vực Baby Beach, nhanh chóng dập tắt nó. Mặt ngoài của một nhà hàng trong khu vực lân cận bị hư hại nhẹ.⦿ ---- Ba đội học sinh trung học từ Nam California hôm thứ Sáu đã chuẩn bị tới Texas để tranh tài trong cuộc đua xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời hàng năm với những chiếc xe hơi do họ thiết kế và chế tạo. Đối với chương trình Solar Car Challenge (Thử thách xe hơi năng lượng mặt trời), một cuộc đua kéo dài 4 ngày diễn ra tại Đường đua Texas Motor Speedway, các học sinh tại Trường Trung học Temple City High School (Quận Los Angeles) đang thử nghiệm các xe chạy bằng năng lượng mặt trời do các em chế tạo từ đầu., một người tham gia cuộc đua cho biết: “Chúng tôi đã có thể kiểm tra toàn bộ tấm pin mặt trời của mình thông qua lượng ánh nắng mặt trời lớn mà chúng tôi có được gần đây. “Chúng tôi sẽ xem đầy đủ những gì tấm pin mặt trời có thể tạo ra cho pin”.Không giống như Nam California, Texas có thể không có nhiều ánh nắng mặt trời nên các sinh viên cho biết họ đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Isa Wu, một sinh viên khác trong nhóm nói thêm: “Chúng tôi có thể dự đoán rằng trời có thể nhiều mây khi chúng tôi đến Texas, vì vậy điện áp của chúng tôi sẽ thấp hơn một chút”.Các đội dự đoán rằng ngay cả khi bầu trời nhiều mây ở Texas, họ vẫn có thể “cung cấp năng lượng hoàn toàn” cho các tấm pin mặt trời, cho phép xe đua của họ di chuyển với tốc độ 17 dặm một giờ. Các sinh viên đã miệt mài chuẩn bị trong hội thảo cho cuộc đua năm nay kể từ tháng 9 năm ngoái, mặc dù họ có thể mất tới ba năm để thấy ý tưởng của mình thành hiện thực., một học sinh của trường trung học Temple City cho biết: “Bạn không học được điều này trong lớp học bình thường. Nó cho phép sinh viên làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như công việc cơ khí, hàn, và bao gồm cả kinh doanh.”Theo chương trình, học sinh tham gia Thử thách Solar Car Challenge có cơ hội theo đuổi sự nghiệp STEM cao hơn 23% so với những học sinh tham gia các chương trình STEM khác. Tiến sĩ Lehman Marks, người sáng lập Thử thách Solar Car Challenge cho biết: “Đây là chương trình STEM dựa trên dự án hàng đầu trong nước Mỹ”.⦿ ---- Đài Loan/Việt Nam: Cánh của chiếc Boeing 777 của Eva Airlines đãở Thành phố Sài Gòn, Việt Nam, hôm thứ Tư (3/7) sau khi tông vào cột đèn khi đang di chuyển. Vụ việc xảy ra lúc 4:04 chiều. vào thứ Tư khi máy bay đang chuẩn bị rời sân bay, VN Express đưa tin. Chuyến bay BRE396 ban đầu dự kiến khởi hành từ TPSG lúc 3h55 chiều. để trở về Đài Bắc.Cánh trái của máy bay bị móp nhẹ sau cú va chạm. Giới chức sân bay lưu ý thời tiết và tầm nhìn rất rõ ràng khi máy bay đâm vào cột đèn. Máy bay được hạ cánh ở Việt Nam để sửa chữa. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Eva Airlines đã bố trí chuyến bay thứ hai đến SG vào tối thứ Tư để đưa hành khách đi Đài Bắc vào sáng thứ Năm (4/7). Hãng hàng không cũng trả tiền chỗ ở và bữa tối cho những hành khách bị ảnh hưởng và xin lỗi về vụ việc, theo Now News đưa tin.⦿ ---- Ngay sau nửa đêm ngày 3 tháng 7,43 tuổi, đã bị cảnh sát San Francisco bắt giữ vì cáo buộc sát hại Dacari Spiers, 36 tuổi, đối tượng của một vụ án tàn bạo nổi tiếng năm 2022 của cảnh sát, theo sở cảnh sát thông báo hôm 6 tháng 7/2024. Mission Local đưa tin, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 15/6, một nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng người tranh cãi ở ngõ Wiese, giữa đường 15 và 16. Sau đó, hai tiếng súng vang lên. Cảnh sát đến ngay sau đó và phát hiện Spiers bị vết thương do đạn bắn gần số 15 và Wiese. Anh ta chết ngay sau đó trong bệnh viện.Theo San Francisco Chronicle, cuộc điều tra của cảnh sát về vụ nổ súng cho thấy Spiers đã đến một nhà đánh bạc bất hợp pháp vào đêm hôm đó. Hai tuần rưỡi sau, Hoàng bị bắt ở San Francisco tại một ngôi nhà trên đường Harold Street giữa Holloway và Grafton. Vụ bắt giữ diễn ra với sự hỗ trợ của đội SWAT, đồng thời cảnh sát cũng thu giữ tang vật của Hoàng để hỗ trợ điều tra vụ giết người. Theo hồ sơ nhà tù, Hoàng bị bắt lúc 5h22 sáng và hiện đang ở Nhà tù số 2 của Quận San Francisco để chờ xét xử tội giết người.Năm 2006, tờ East Bay Times đưa tin một người đàn ông cùng tên và tuổi với Hoàng đã bị bắt cùng với cha mẹ vì trồng và phân phối cần sa. Hoạt động này được tiến hành khắp ba ngôi nhà và vào thời điểm bị bắt, họ sở hữu số cần sa trị giá hơn 1 triệu USD. Năm 2006, Hoàng cũng đang bị quản chế vì tội sử dụng súng và bị truy nã ở San Francisco vì tội tàng trữ vũ khí và cần sa mà anh ta đã không ra hầu tòa.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Ông Lâm Hồng Sơn, Việt kiều Mỹ, người vừa được bồi thường gần 3 tỷ đồng (=118.000 USD) do bị bắt giam oan 2 lần, tiếp tục theo đuổi vụ kiện công an đòi hơn 4 triệu USD. Vụ án đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, và bị đơn là Công an tỉnh An Giang đã được TAND tỉnh này thụ lý và trải qua quá trình tố tụng kéo dài hơn 33 năm. Đã có nhiều bản án, quyết định được ban hành nhưng đến nay lại quay về điểm xuất phát.⦿ ---- HỎI 1: Thăm dò Nhật Bản: 89% thành viên gia đình có ba mẹ theo Giáo hội Thống nhất (Unification Church: hệ phái Tin Lành có giáo chủ là 1 người Hàn quốc), Nhân chứng Giê-hô-va (Jehovah's Witnesses) và các nhóm tôn giáo khác bạo hành, cưỡng bức phải tin?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy hôm thứ Bảy chỉ có 8% thành viên "thế hệ thứ hai" của các nhóm tôn giáo như Giáo hội Thống nhất ở Nhật Bản cảm thấy các biện pháp của chính phủ để bảo vệ họ, bao gồm cấm quyên góp với mục đích ác ý, là đủ. Hoàn cảnh của họ đã thu hút sự chú ý kể từ khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị ám sát vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, bởi một người đàn ông tuyên bố có ác cảm với nhóm gây tranh cãi do mẹ anh ta quyên góp tài chính cho họ.Sau vụ ám sát, quốc hội Nhật Bản đã ban hành một đạo luật vào tháng 12 năm 2022 nhằm thắt chặt các quy định về hoạt động gây quỹ của các tổ chức tôn giáo, trong đó có việc áp dụng các hình phạt đối với các thành viên liên quan đến hành vi gạ gẫm bóc lột. Trong cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5 và tháng 6 với phản hồi từ 120 thành viên gia đình của những người theo Giáo hội Thống nhất (Unification Church: hệ phái tin Lành có giáo chủ là 1 người Hàn quốc), Nhân chứng Giê-hô-va (Jehovah's Witnesses) và các nhóm tôn giáo khác, 89% cho biết họ đã bị gia đình và những người thân khác ngược đãi.Cuộc khảo sát cũng cho thấy 72% số người được hỏi đã trải qua khó khăn từ những người bên ngoài gia đình vì đức tin của họ, chẳng hạn như bị bắt nạt ở trường hoặc bị từ chối tiếp cận giáo dục đại học, nhấn mạnh đến việc thiếu các biện pháp cứu trợ thích hợp cho họ. Tổng cộng có 107 trong số 120 người được hỏi cho biết họ đã bị gia đình bạo hành. Ví dụ như việc buộc phải tuân theo các đức tin thông qua việc đe dọa không đóng học phí, hạn chế về việc họ có thể kết hôn với ai, bạo lực thể xác, đổ máu và đánh đòn.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có tới 72% dân Mỹ mệt mỏi vì nhiệt độ quá cao?ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn có hơi cáu kỉnh khi nhiệt độ lên tới 90s không? Nếu nhiệt độ cực cao đang có tác động tiêu cực đến tâm trạng của bạn, bạn không đơn độc. Trong một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov với 1.754 người Mỹ trưởng thành được thực hiện từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, có tới 62% người được khảo sát nói “có” khi được hỏi liệu nhiệt độ quá nóng có ảnh hưởng đến tâm trạng của họ hay không, với 30% nói “không” và 8% nói rằng họ chúng tôi không chắc."Hầu hết những người được khảo sát (72%) cho biết nhiệt độ quá cao khiến họ cảm thấy “mệt mỏi”, tiếp theo là “thất vọng” (40%). Những người khác mô tả tâm trạng của họ khi nắng nóng cực độ là “tức giận” (24%), “lo lắng” (20%), “bối rối” (10%) và “buồn” (10%).Chi tiết: