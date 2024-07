- Giuliani: Trump quỵt tiền, còn nợ lương 2 triệu USD đối với Giuliani. - Cô A.J. Delgado (cựu luật sư của Trump) phổ biến nhiều tin nhắn: Ban tranh cử của Trump đã thương lượng để dìm nhiều vụ kiện bị hiếp dâm, bị quấy rối tình dục

Tân Thủ Tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Sáu đã hứa rằng chính phủ Lao động của ông sẽ làm việc ngay từ ngày đầu tiên để đổi mới đất nước, trong bài phát biểu đầu tiên của ông với tư cách là thủ tướng Anh từ Phố Downing.

QUẬN CAM (VB-5/7/2024) ⦿ ---- Hôm thứ Sáu, Samsung Electronics tiết lộ rằng họ kỳ vọng lợi nhuận hoạt động trong quý 2 năm tài chính 2024 sẽ tăng lên 10,4 nghìn tỷ won (7,54 tỷ USD), tăng 1,432% so với mức 670 tỷ won được báo cáo cùng kỳ năm trước. Con số lợi nhuận hoạt động cao hơn ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 dự kiến ​​sẽ tăng 23%, đạt 74 nghìn tỷ won. Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 2 cuối cùng vào ngày 24/7.

⦿ ---- Kể từ thứ Hai 8/7/2024, các doanh nghiệp giải trí dành cho người lớn ở Florida không được phép tuyển dụng bất kỳ ai dưới 21 tuổi, vì một đạo luật nhằm chống lại nạn buôn người do Thống đốc Ron DeSantis ký vào tháng Năm. Kết quả là những vũ công khỏa thân như Serenity Michelle Bushey, 19 tuổi, đã mất việc. Bushey hiện đang khởi kiện, cho rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp của cô, NBC News đưa tin. Các câu lạc bộ thoát y và một cửa hàng đồ lót cũng tham gia vụ kiện của cô, tờ USA Today đưa tin; Cửa hàng đồ lót cho rằng thật không công bằng khi cửa hành phải tuân theo luật mới mặc dù nơi đây không cung cấp bất kỳ chương trình giải trí trực tiếp hoặc ảnh khoả thân nào.

Bushey nói rằng luật vi phạm quyền biểu diễn nghệ thuật cũng như kiếm sống của cô và các nguyên đơn nói rằng không có mối liên hệ nào giữa cơ sở của họ và nạn buôn người. Họ cũng nói rằng thật không công bằng khi cấm những người trưởng thành hợp pháp chưa đủ 21 tuổi tham gia bất kỳ và tất cả công việc tại các cơ sở dành cho người lớn, ngay cả những công việc không liên quan đến ảnh khoả thân. Đơn kiện viết: “Các nguyên đơn khẳng định rằng cơ thể con người là một vẻ đẹp, khi kết hợp với âm nhạc và chuyển động nhịp nhàng dưới hình thức khiêu vũ, sẽ truyền tải một thông điệp quan trọng về sự khêu gợi”.

⦿ ---- Lãnh đạo Đảng Lao động Keir Starmer đã chính thức được bổ nhiệm vào thứ Sáu làm Thủ tướng thứ 58 của Anh quốc sau khi chấp nhận yêu cầu chính thức từ Vua Charles III về việc thành lập chính phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, Đảng Lao động của Starmer đã giành được 412 ghế trong Hạ viện, vượt qua ngưỡng đa số bắt buộc là 326 ghế trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 4 tháng 7.

Starmer đã tiếp quản từ Rishi Sunak, người đã giữ chức vụ này trong hai năm. Trước đó, Vua Charles III của Vương quốc Anh hôm thứ Sáu đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Rishi Sunak, theo Cung điện Buckingham tuyên bố trong một tuyên bố. Lãnh đạo Đảng Lao động sẽ có bài phát biểu đầu tiên bên ngoài số 10 phố Downing vào chiều nay Thứ Sáu.

Hình trên: Tân Thủ Tướng Anh quốc.

Tân Thủ Tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Sáu đã hứa rằng chính phủ Lao động của ông sẽ làm việc ngay từ ngày đầu tiên để đổi mới đất nước, trong bài phát biểu đầu tiên của ông với tư cách là thủ tướng Anh từ Phố Downing. Ông nói: “Công việc thay đổi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ xây dựng lại nước Anh”, sau khi Đảng Lao động kết thúc 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO: Shanghai Cooperation Organization) với tư cách thành viên chính thức. SCO bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Iran, đồng thời hoan nghênh Belarus là thành viên thứ 10 tại hội nghị thượng đỉnh ngày hôm Thứ Năm. Thổ Nhĩ Kỳ được chấp nhận là đối tác đối thoại vào năm 2013.

Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia vào tiến trình hòa bình Nga-Ukraine, đồng thời cho rằng chiến tranh "không mang lại lợi ích gì cho Moscow và Kiev". Ông cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm trung gian hòa giải giữa Nga và Syria và ông có thể gửi lời mời tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo hãng tin Anadolu.

⦿ ---- Hôm thứ Năm, giữa kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7, một cựu nhân viên của Donald Trump, người làm việc trong ban tranh cử năm 2016 của Trump, đã công khai một loạt tin nhắn mà cô được cho là đã gửi với luật sư Jenna Ellis của Trump để hỏi về các thương lượng để gỡ các vụ kiện bí mật vì cáo buộc "quấy rối tình dục và phân biệt giới tính" trong ban tranh cử.

Khi trả lời những tin nhắn đó từ luật sư A.J. Delgado, người đã đăng chúng trực tuyến, Ellis dường như trả lời: "Có, [nhưng] không được ghi lại [vào hồ sơ] - Boris ơi, ban tranh cử đã giải quyết thương lượng nhiều vụ kiện. Yêu cầu điều tra viên của bạn liên hệ với [nhân viên chiến dịch] Michael Glassner. Tất nhiên tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật."

Phóng viên Josh Fiallo của báo Daily Beast đã viết, những tin nhắn "động trời" đã được LS Delgado đưa vào hồ sơ như một phần của vụ kiện mà cô đệ đơn chống lại cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump và người giám sát của cô, Jason Miller, người mà cô đã cáo buộc Miller đã cưỡng hiếp cô trong khi họ đang có một cuộc tình với nhau.

Theo bản tin, "Là một phần của vụ kiện đó, Delgado, một luật sư đại diện cho chính bản thân cô, đã đệ đơn vào thứ Năm trong đó có một chuỗi tin nhắn văn bản mà cô tuyên bố là giữa cô và Jenna Ellis, một cựu nhân viên khác của Trump, đồng phạm của Trump trong vụ bị Biện lý quận Fulton truy tố vì lật ngược bầu cử ở Georgia." LS Ellis đã nhận tội trong vụ Georgia.

Bản tin cho biết thêm rằng Boris được đề cập dường như là Boris Epshteyn, người đã ở bên cạnh Trump trong những lần xuất hiện tại phòng xử án của ông. Bản tin cho biết, "Báo The Daily Beast chưa xác minh độc lập tính xác thực của các tin nhắn văn bản và cả Ellis, Delgado hay đại diện của Trump đều không trả lời các câu hỏi được gửi qua tin nhắn và gửi qua email vào tối thứ Năm. Đây là lần thứ hai các tin nhắn văn bản được Delgado gửi làm bằng chứng." sau khi các luật sư của ban tranh cử của Trump yêu cầu cô ấy gửi lại chúng mà không có tên được biên tập lại và lời đề nghị đánh dấu chúng là “bí mật” dường như đã bị bỏ qua.”

Phóng viên Fiallo viết thêm, "Các tin nhắn văn bản không nêu rõ loại vụ kiện nào mà Boris có thể phải đối mặt, nhưng Epshteyn bị buộc tội liên tục sờ soạng hai chị em tại một quán bar ở Arizona vào năm 2021 cho đến khi một người bảo vệ và cảnh sát can thiệp để đưa anh ta ra quán."

⦿ ---- Trump quỵt tiền, còn nợ lương 2 triệu USD đối với Giuliani. Cựu thị trưởng thành phố New York cho biết trong vụ kiện phá sản của mình, Donald Trump nợ cựu luật sư Rudy Giuliani khoảng 2 triệu USD tiền lương và đã phớt lờ nhiều hóa đơn từ ông để yêu cầu được trả tiền. Giuliani nói với các nhà điều tra rằng Giuliani chưa bao giờ được trả tiền cho các dịch vụ pháp lý của mình cho Trump mà chỉ được hoàn trả các chi phí sinh hoạt của mình, theo Newsweek đưa tin. Giuliani đã yêu cầu số tiền 2 triệu đô la “bất kỳ lúc nào”.

Giuliani tuyên bố phá sản sau khi bị yêu cầu trả 148 triệu USD sau khi thua kiện trong vụ kiện phỉ báng, trong đó Giuliani cáo buộc 2 nhân viên bầu cử Georgia đã tráo phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang này. Trong lời khai được đưa ra vào tháng 2 và được công khai trong tuần này, Giuliani đã tiết lộ việc bị Trump nợ lương cho công việc của mình.

Giuliani nói với luật sư Andrea Schwartz, từ Văn phòng Tín thác Hoa Kỳ (United States Trustee): “Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, một hoặc hai ngày sau, Tổng thống Trump yêu cầu tôi đảm nhận vai trò nhân viên pháp lý của chiến dịch tranh cử. Trump yêu cầu tôi dẫn đầu nỗ lực đó, đứng đầu nỗ lực đó [chống lại cáo buộc gian lận].”

Schwartz hỏi về mức lương của Giuliani và Giuliani trả lời: "Tôi phải làm vậy. Tôi được trả các chi phí sinh hoạt nhưng tôi chưa bao giờ nhận được tiền lương. Khi tôi tiếp quản, tôi hiểu rằng ban tranh cử sẽ trả tiền cho công việc pháp lý của tôi và các chi phí của tôi sẽ được thanh toán. Khi chúng tôi xuất hóa đơn để thanh toán, họ chỉ thanh toán chi phí, không phải tất cả mà hầu hết chi phí. Nhưng họ chưa bao giờ thanh toán phí pháp lý. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu được thanh toán. Các chi phí đã được thanh toán. Và lương chúng tôi vẫn chưa được thanh toán."

⦿ ---- Trong một chuyên mục dành cho tờ New Republic, cựu cố vấn của cả Hillary Clinton và cựu Tổng thống Bill Clinton đã đề nghị Tổng thống Joe Biden sử dụng quyền miễn truyt ố mà Tòa Tối Cao vừa phán quyết để trù cho bầm dập Đảng Cộng Hòa. Lưu ý rằng Tòa có khuynh hướng bảo thủ dường như đang trao cho bất kỳ ai là tổng thống quyền tự do làm bất cứ điều gì họ muốn miễn là việc đó được thực hiện theo lệnh cấm mơ hồ của một "hành vi chính thức", Sidney Blumenthal đã đùa rằng Biden nên bắt đầu bằng cách bắt giam các dân cử đảng Cộng Hòa.

Phát biểu bằng giọng của Biden, ông viết, "Tôi đã đọc ý kiến đa số của Tòa rằng một hành động chính thức của tổng thống "được cho là" miễn nhiễm khỏi mọi truy tố trong và sau nhiệm kỳ của vị tổng thống đó, và rằng động cơ của tổng thống không thể bị nghi ngờ," và sau đó ông nói thêm đã ghi nhớ "ý kiến của Tòa án. Tôi không phải là người thách thức Tòa án. Như nhiều người đã nhận xét, tôi là một người theo chủ nghĩa thể chế."

Với tuyên bố đó, Blumenthal - một lần nữa phát biểu cho Biden - đã viết, "Tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bị bắt giam. Một số thành viên khác của Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bị bắt giam. Jim Jordan, thật không may, Jim đã cố gắng chống lại việc bắt giữ. Sau khi vật lộn với một đặc vụ FBI, Jim đã gặp phải một số phận bi thảm," anh nói thêm, "tất cả chúng ta đều có thể cảm ơn Tòa án Tối cao."

Theo hướng đó, ông nói thêm, "Tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn rằng 10 thành viên trong nhóm họp kín (caucus) của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã bị bắt. Một lần nữa, thật không may, TNS Josh Hawley đã cố gắng bỏ chạy và đã bị thương ở chân. Vụ này hoàn toàn là lỗi của anh ta: giá như Josh chịu đầu hàng chính quyền. TNS Lindsey Graham đã bị bắt tại văn phòng của anh. Lindsey Graham đã từ bỏ tất cả các liên kết trước đây của anh, và tôi đã ban hành lệnh ân xá cho Lindsey Graham - một lệnh ân xá có điều kiện. Một lần nữa, chúng ta sẽ không bị cản trở nữa, có thể cảm ơn tòa án."

Blumenthal tiếp tục rằng Biden nên triệu tập Chánh án Tòa Tối Cao John Roberts "vì nhận xét phản quốc rằng tổng thống đang làm điều gì đó bất hợp pháp, dựa trên ý kiến của chính ông ấy", trước khi nói rằng Biden sẽ mở rộng Tòa Tối Cao và nói thêm rằng Biden sẽ đợi để truy tố Roberts "sau khi 26 thành viên mới đảm nhận vị trí của họ [trong Tòa Tối Cao mới]."

“Nếu bất kỳ độc giả nào của chuyên mục này có thể chỉ ra rằng bất kỳ điều gì được mô tả ở đây sẽ là bất hợp pháp theo phán quyết miễn truy tố của Tòa án Tối cao, vui lòng tự trình diện tại văn phòng FBI gần nhất để tránh một kết quả bi thảm khác,” Blumenthal tiếp tục trước khi chỉ ra một cách khô khan: “những gì chạy loanh quanh sẽ trở lại loanh quanh."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhắc lại rằng ông không có ý định rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 bất chấp áp lực ngày càng gia tăng. “Tôi sẽ không đi đâu cả”, ông nói trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ tại Bạch Ốc. Bình luận của Biden được đưa ra trong bối cảnh một số thành viên Đảng Dân chủ và các nhà tài trợ kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua sau màn thể hiện yếu kém trong cuộc tranh luận tuần trước với cựu Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ đã cảnh báo rằng họ có ý định tạm dừng quyên góp cho đảng cho đến khi Biden bị loại khỏi cuộc đua và thay thế bằng một ứng cử viên khác, đồng thời cho rằng tổng thống chỉ có thể gây thiệt hại cho đảng vì ông không có cơ hội đánh bại Trump trong cuộc bầu cử năm nay.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với sự chống đối từ một số nhà tài trợ giàu có trong đảng của ông, bao gồm cả người thừa kế tài sản của gia đình Disney, những người nói rằng họ sẽ không tài trợ cho Đảng Dân chủ nữa cho đến khi Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống sau màn tranh luận thảm hại của ông. Abigail Disney, cháu gái của Roy O. Disney, người đồng sáng lập Công ty Walt Disney, nói với CNBC hôm thứ Năm rằng cô dự định sẽ từ chối quyên tặng cho đảng mà cô đã tài trợ trong nhiều năm cho đến khi Biden rút lui. Tổng thống cho biết ông không có kế hoạch rút lui khỏi cuộc đua, bất chấp những lời kêu gọi như vậy.

Abigail Disney nói trong một tuyên bố dài với CNBC: "Tôi dự định dừng mọi khoản đóng góp cho đảng Dân Chủ trừ khi và cho đến khi họ thay thế Biden ở vị trí dẫn đầu. Đây là chủ nghĩa thực dụng, không phải thiếu tôn trọng. Biden là một người tốt và đã phục vụ đất nước của mình một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng số tiền đặt cược quá cao. Nếu Biden không từ chức, đảng Dân chủ sẽ thua. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Hậu quả của sự thua cuộc sẽ thực sự thảm khốc."

Hiện thời Dân Biểu Lloyd Doggett, D-Texas, đã kêu gọi Biden bỏ cuộc đua, cho rằng thành tích tranh luận đã chứng minh cho cử tri thấy rằng tổng thống Biden không có khả năng đối đầu với Trump và không thể vượt qua các khoảng cách thăm dò. Thăm dò của New York Times/Sienna College được thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy Biden đứng sau Trump 6% điểm trong số những cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu. Ban tranh cử Biden đã không trả lời yêu cầu bình luận.

⦿ ---- Nữ phóng viên da đen: TRump nói giọng kỳ thị da đen, khi nói việc làm của người da đen là nơi đồng ruộng sẽ bị di dân tràn vào chiếm lấy. Nhận xét của Donald Trump về "Việc làm của người da đen", được đưa ra một tuần trước tại cuộc tranh luận trên CNN với Tổng thống Joe Biden, đã có hiệu lực vào ngày 4 tháng 7 khi nhà báo Jenice Armstrong của chuyên mục Philadelphia Inquirer chỉ trích Trump, và nói rằng đối với bất kỳ ứng cử viên nào khác nói như thế, là tiêut ùng sự nghiệp.

Bị lo ngại về thành tích của Biden về kinh tế Mỹ đang tăng tốc, Trump khẳng định: "Thực tế là việc Biden giết người da đen là hàng triệu người mà Biden cho vào qua biên giới. Hiện họ đang đảm nhận công việc của người da đen - và điều đó có thể là 18, có thể là 19 và thậm chí 20 triệu người. Họ đang đảm nhận công việc của người da đen và họ đang đảm nhận công việc của người gốc Tây Ban Nha, và bạn vẫn chưa thấy điều đó, nhưng bạn sẽ thấy điều gì đó sắp xảy ra, tệ nhất trong lịch sử của chúng ta."

Điều đó khiến nữ phóng viên Armstrong viết: "Tôi là người Mỹ gốc Phi và là phụ nữ, đồng thời là người phụ trách chuyên mục cho một tờ báo lớn của thành phố. Không có nhiều phụ nữ da đen khác làm những việc như tôi để kiếm sống. Tôi có thể đếm được một số ít người. Chúng tôi trải rộng khắp đất nước, vậy có nghĩa là tôi có 'việc làm của người da trắng' phải không?"

Theo người phụ trách chuyên mục, những nhận xét của Trump không gì khác hơn là một chủ đề tiếp tục đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc nhằm mục đích gây phấn khích cho cơ sở MAGA của ông. Chỉ ra rằng Trump đã nói lặp đi lặp lại về "Việc làm của người da đen" tại một cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina một tháng trước, cô viết, "Khi Trump lặp lại điều đó trong cuộc tranh luận tổng thống thảm khốc vào tuần trước, tôi cũng có phản ứng tương tự. Lời nói ngu ngốc đó nói một lần là đủ, không cần lặp lại."

"Đó là một dịp khác khi quyền lực tối cao của người da trắng của Trump được thể hiện đầy đủ và với hầu như bất kỳ ứng cử viên nào khác vào bất kỳ thời điểm nào khác, điều đó sẽ ngay lập tức bị loại. Nhưng Trump? Ông ấy vẫn có cơ hội tốt để trở thành tổng thống tiếp theo. Trump bắt nạt Joe Biden về tuổi tác của Biden, nhưng Trump là người có tư duy bị mắc kẹt trong những năm 1950s. Hồi đó, người da đen phần lớn bị giao cho một số công việc cấp thấp, tầm thường, do sự phân biệt chủng tộc một cách hệ thống. Đó là những ngày xưa tốt đẹp mà Trump dường như muốn quay trở lại."Lưu ý rằng cựu tổng thống đã thực hiện một trong những bước đột phá lớn đầu tiên của mình vào chính trị bằng cách thổi phồng âm mưu "nơi sinh" về Tổng thống Barack Obama, nhà báo nữ giải thích thêm, "Kỷ nguyên của những Người Điên mà Trump và rất nhiều người ủng hộ Trump khao khát đã qua lâu rồi. Chúng tôi đã thức dậy, như người ta nói, và tự hào về điều đó." (Ghi chú: bài viết có nhiều ẩn nghĩa. Mad Men era là chỉ tới loạt phim TV thập niên 1906. Chữ "thức dậy" [woke] là tiếng lóng, chỉ sự tỉnh ngộ rằng hệ thống pháp lý, xã hội Mỹ là guồng máy kỳ thị do thượng đẳng da trắng thiết lập.)⦿ ---- Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Kassem hôm thứ Sáu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng tổ chức này không mong đợi cuộc xung đột với Israel sẽ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, mặc dù ông cho biết Hezbollah cũng đã chuẩn bị cho kết quả đó. “Hamas sẽ không dừng lại nếu Israel không dừng lại, và kết quả có thể xảy ra nhất để kết thúc chiến tranh là thông qua một thỏa thuận”, ông nói và nói thêm rằng ông hy vọng Israel cuối cùng sẽ chấm dứt chiến tranh ở Gaza. lý do chính có khả năng thúc đẩy Israel đến bàn đàm phán.Tuy nhiên, gần đây, Israel tuyên bố đã phá hủy thành công 50 mục tiêu ở Gaza, trong đó các chiến binh Hamas bị tiêu diệt và Hezbollah đã phóng hơn 200 quả tên lửa vào miền bắc Israel để đáp trả cuộc tấn công của Israel giết chết chỉ huy đơn vị của họ.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã bảo đảm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về “cam kết chắc chắn” của Washington đối với an ninh của Israel, đặc biệt là trong bối cảnh “các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn như Hezbollah ở Lebanon”, Bạch Ốc cho biết trong bản chép từ điện đàm của hai nhà lãnh đạo từ đầu ngày.Biden cũng hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Netanyahu cử phái đoàn tiếp tục đàm phán với các nhà hòa giải từ Mỹ, Qatar và Ai Cập trong nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với Hamas sau khi nhóm Palestine gửi đề xuất cập nhật. Bạch Ốc lưu ý: “Tổng thống Biden và Thủ tướng đã thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn cùng với việc thả con tin, như Tổng thống Biden đã vạch ra và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, G7 và các nước trên thế giới tán thành”.⦿ ---- Na Uy bảo Israel ngưng cướp đất của Palestine, hãy trả lại West Bank. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide hôm thứ Năm kêu gọi chính phủ Israel đảo ngược quyết định được đưa ra gần đây nhằm chiếm giữ hơn 12,7 km2 đất của người Palestine ở Bờ Tây (West Bank) nơi bị quân Israel chiếm đóng, đồng thời bác bỏ “chính sách lâu dài về tước quyền sở hữu, tịch thu đất đai và thiết lập các khu định cư bất hợp pháp."Trong tuyên bố, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng "các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và chúng gây ra mối đe dọa đáng kể cho hòa bình và an ninh trong khu vực". Tuần trước, Nội các Israel đã thông qua đề xuất của Bộ trưởng Tài chính cực hữu, Bezalel Smotrich, nhằm hợp pháp hóa các tiền đồn định cư ở Bờ Tây và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chính quyền Palestine (PA). Biện pháp này cũng nhằm mục đích xây dựng 6.016 đơn vị nhà ở cho công dân Israel, đại diện cho đợt chiếm đất lớn nhất kể từ Hiệp định Oslo năm 1993.⦿ ---- Nhật Bản: Một cuộc khảo sát của một công ty nghiên cứu tín dụng cho thấy hôm thứ Năm, số vụ phá sản của các công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng ở Nhật Bản trong sáu tháng đầu năm 2024 đã tăng 50% so với một năm trước đó, đạt mức kỷ lục 81 vụ, trong bối cảnh giá cả tăng cao và tình trạng thiếu lao động.Theo Tokyo Shoko Research Ltd., mức cao nhất trước đây về số vụ phá sản của công ty chăm sóc điều dưỡng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 được ghi nhận năm 2020 là 58 vụ, khi số lượng người sử dụng dịch vụ giảm trong đại dịch coronavirus. Giá xăng dầu, hóa đơn tiện ích và các sản phẩm chăm sóc điều dưỡng tăng cao cũng đè nặng lên các doanh nghiệp.Theo Tokyo Shoko Research, sự gia tăng số vụ phá sản liên quan đến các khoản nợ vượt quá 10 triệu yên (6.200 USD) xảy ra khi sự cạnh tranh để đảm bảo có đủ lao động ngày càng gay gắt, với nhiều công ty mới tham gia đang tìm cách khai thác nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng do dân số Nhật Bản đang già đi nhanh chóng. Một quan chức cho biết: “Các công ty vừa và nhỏ với sức mạnh yếu hơn sẽ không thể tồn tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt”.⦿ ---- Hoa Lục/Đài Loan: Nhiều công ty nước ngoài đang xem xét chuyển nhân viên Đài Loan ra khỏi Trung Quốc sau khi TQh cho biết họ có thể áp dụng án tử hình đối với những người theo chủ nghĩa ly khai Đài Loan, theo 4 người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Nhiều người Đài Loan ở nước ngoài và các công ty đa quốc gia nước ngoài hoạt động tại TQ phải đánh giá rủi ro pháp lý và mức độ nhạy cảm của họ, những người bao gồm một luật sư và hai giám đốc điều hành có hiểu biết trực tiếp về các cuộc thảo luận cho biết.Luật sư James Zimmerman, đối tác của công ty luật Perkins Coie có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết: “Nhiều công ty đã đến gặp chúng tôi để đánh giá rủi ro đối với nhân viên của họ”. Ông từ chối nêu tên các công ty hoặc ngành công nghiệp vì lý do bảo mật. Zimmerman nói: “Các công ty vẫn lo ngại rằng có thể có một số vấn đề chưa rõ ràng, chẳng hạn như liệu một bài hiền lành trên mạng xã hội hay việc bỏ phiếu cho một đảng chính trị hoặc ứng cử viên cụ thể trong cuộc bầu cử ở Đài Loan có thể được hiểu là tham gia vào các hoạt động ủng hộ độc lập hay không”.Theo khảo sát gần đây nhất của chính phủ Đài Loan, khoảng 177.000 người Đài Loan đang làm việc tại TQ tính đến năm 2022. Nhân viên Đài Loan được nhiều công ty đa quốc gia ở TQ tuyển dụng nhờ khả năng ngôn ngữ và sự quen thuộc về văn hóa với đất nước này. Nhiều người khác làm việc cho các công ty Đài Loan hoạt động ở TQ và theo ước tính của chính phủ Đài Loan, đã đầu tư hơn 200 tỷ USD kể từ năm 1991, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.⦿ ---- Singapore: Khoảng 1/3 số lượng xe hơi mới đăng bộ tại Singapore từ tháng 1 đến tháng 5 là xe điện (EV) – gần gấp đôi con số 18,1% vào năm 2023. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Chee Hong Tat cho biết các ưu đãi tài chính để mua xe sử dụng năng lượng sạch hơn, khoản trợ cấp hỗ trợ lắp đặt bộ sạc ở các khu dân cư tư nhân không có đất liền và luật đảm bảo rằng bộ sạc an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận đã khiến việc áp dụng xe điện tăng lên đáng kể.Ông Chee cho biết việc lắp đặt các bộ sạc xe điện cũng đang đi đúng hướng để hỗ trợ sự tăng trưởng dân số xe điện, với hơn 7.100 điểm sạc trên khắp Singapore hiện nay, bao gồm các điểm sạc ở hơn 1/3 số bãi đậu xe của Hội đồng Nhà ở (Housing Board).⦿ ---- Hàn Quốc: Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (NCMH: National Center for Mental Health) công bố hôm thứ Tư, cứ 10 người Hàn Quốc thì có 7 người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần vào năm ngoái, bao gồm căng thẳng tột độ và suy nghĩ trầm cảm. Khảo sát mới nhất cho thấy vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ, với tỷ lệ người mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tăng gần 10% so với cuộc khảo sát trước đó được thực hiện vào năm 2022.Trung tâm, dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Y tế và Phúc lợi, đã bắt đầu cuộc khảo sát vào năm 2016 để đưa ra những hiểu biết cơ bản nhằm giúp đưa ra các chính sách cải thiện sức khỏe tâm thần của người dân. Cuộc khảo sát được thực hiện hai năm một lần kể từ năm 2022. Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện trực tuyến từ tháng 2 đến tháng 5 và nhắm vào 3.000 người từ 15 đến 69 tuổi.⦿ ---- Nữ vô địch thi ăn xúc xích hot dog: Miki Sudo. Sinh viên vệ sinh răng miệng, Miki Sudo đến từ Florida, đã giành được danh hiệu vô địch lần thứ 10 tại cuộc thi ăn xúc xích mừng ngày 4 tháng 7 hàng năm của Nathan. Hôm thứ Năm tại thành phố ở New York, Sudo đã ăn hết 51 chiếc xúc xích trong 10 phút, lập kỷ lục thế giới mới cho phụ nữ.Năm ngoái, nhà đương kim vô địch nữ 38 tuổi đã chiến thắng sau khi hạ gục 39 chiếc xúc xích rưỡi. Cô đã đánh bại 13 đối thủ trên toàn thế giới, trong đó có đối thủ 28 tuổi Mayoi Ebihara của Nhật Bản. Ebihara đứng thứ hai sau khi ăn 37 chiếc xúc xích trong 10 phút. Cô cũng là Á hậu năm 2023. Các thí sinh đến từ hơn chục tiểu bang và năm châu lục, với triển vọng từ Brazil, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hàn Quốc, Úc và Cộng hòa Czech cạnh tranh cho danh hiệu đáng mơ ước và số tiền thưởng 10.000 USD.⦿ ---- Nam vô địch thi ăn xúc xích hot dog: Patrick Bertoletti của Chicago đã ăn 58 chiếc xúc xích để giành danh hiệu nam đầu tiên vào thứ Năm tại cuộc thi ăn xúc xích nổi tiếng vào ngày 4 tháng 7 hàng năm của Nathan. Bertoletti, 39 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc đua căng thẳng kéo dài 10 phút. Bertoletti đã phá kỷ lục trước đó của mình với 55 chiếc xúc xích tại sự kiện được tổ chức vào Ngày Lễ Độc lập hàng năm trên Đảo Coney của New York, một điểm đến bên bờ biển với các công viên giải trí và văn hóa lễ hội mùa hè.⦿ ---- Quận Riverside: "Con vịt cao su lớn nhất thế giới" là một phần của lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 bắt đầu từ thứ Năm và tiếp tục kéo dài đến cuối tuần tại cộng đồng Quận Riverside ở Hồ Lake Elsinore. Thị trưởng thị trấn Lake Elsinore là Steve Manos cho biết: “Sự kiện này không chỉ là lễ kỷ niệm nền độc lập của đất nước chúng ta mà còn là cơ hội duy nhất để chứng kiến chú vịt khổng lồ, đáng yêu đã chiếm được cảm tình của toàn thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón du khách gần xa đến trải nghiệm… điểm thăm và nhiều lễ hội được lên kế hoạch vào cuối tuần."Con vịt cao su có tên "Mama Duck" cao 61 feet (18.6 mét), rộng 64 feet (19.5 mét) và dài 74 feet (22.6 mét). Con vịt màu vàng du lịch đã được thổi phồng vào thứ Tư tại Sân vận động Diamond của Lake Elsinore và sẽ được trưng bày ở đó cho đến tối thứ Bảy. Một buổi hòa nhạc Ngày Độc lập tưng bừng vào tối thứ Năm tại sân khấu. Vào thứ Sáu, sân vận động sẽ tổ chức Triển lãm xe Jeep Duck Day, giới thiệu những chiếc xe Jeep cổ điển và hiện đại. Rocio La Dama de La Cumbia sẽ biểu diễn nhạc sống tại sân vận động vào tối hôm đó.Vào thứ Bảy, ban nhạc vinh danh Queen sẽ có mặt tại sân vận động cùng với những người bán đồ ăn. Theo trang fan hâm mộ của chú vịt, Mama Duck sẽ được xì hơi, đóng gói và vận chuyển để trả về xuất hiện ở Greensboro, Bắc Carolina.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hai cảnh sát Los Angeles đã bị thương trong vụ chạm súng với nghi phạm vào tối thứ Tư. Vụ này xảy ra ở khu phố Broadway-Manchester ở Nam L.A., nơi các cảnh sát cố gắng dừng giao thông trên chiếc Chevrolet Malibu màu trắng vào khoảng 9 giờ tối gần giao lộ của Broadway và Đại lộ Rosecrans. Chiếc Malibu cuối cùng đã dừng lại và tài xế ngay lập tức nổ súng vào các cảnh sát. Các cảnh sát đã bắn trả, mặc dù không biết liệu họ có bắn trúng nghi phạm hay không.Sau khi bắn nhiều phát súng, người lái xe quay xe và phóng đi, cùng với các cảnh sát đuổi theo cho đến khi mất dấu chiếc xe gần Broadway và 135th Street. Cả 2 cảnh sát đã được chuyển đến bệnh viện địa phương và được liệt kê trong tình trạng ổn định. Một người bị thương ở trán trong khi người còn lại bị thương do mảnh kính vỡ, nhà chức trách cho biết. Nghi phạm vẫn chưa bị bắt.⦿ ----đã từng buôn lậu thanh long đỏ từ Đài Loan vào VN. Nhà lập pháp Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) Mai Yu-chen (麥玉珍: Mạch Ngọc Trân) đã gây sốc cho khán giả, trong đó có Bộ trưởng Nông nghiệp Chen Junne-jih (陳駿季: Trần Tuấn Quý) khi nói với họ rằng bà đã từng buôn lậu thanh long đỏ vào Việt Nam, theo các bản tin cho biết hôm thứ Tư (3/7). Nhà lập pháp Mai phát biểu tại buổi lễ ở Đài Trung đánh dấu việc khởi động xuất cảng thanh long đỏ sang Nhật Bản. Tokyo đã phê duyệt nhập cảng từ Đài Loan vào tháng trước sau 8 năm đàm phán.Mai, một người nhập cư Việt Nam, cho biết cô thích loại trái cây này trong chuyến thăm Đài Loan đến nỗi cô đã cắt một quả và giấu trong hành lý để mang về Việt Nam, theo CNA. Cô cho biết, cô trồng trái cây trên mảnh đất rộng 9,7 ha, nơi gia đình cô cũng trồng các loại trái cây và hạt cà phê khác. Tuy nhiên, thanh long không bao giờ trưởng thành thành cây, Mai nói thêm. Nhà lập pháp cho biết, Việt Nam vẫn chỉ có thanh long thịt trắng và ca ngợi bí quyết nông nghiệp của Đài Loan.Phản ứng trước tiết lộ của Mai, Bộ trưởng Nông nghiệp nhấn mạnh công việc của nông dân cần được bảo vệ nên cảnh báo không nên đưa cây giống ra nước ngoài. Ông nói thêm rằng ông không biết nhà lập pháp nói đùa hay nghiêm túc. Chen cho biết ông tin tưởng vào sức mạnh cạnh tranh của hàng nông sản xuất cảng của Đài Loan. Ông nói, ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh xuất hiện, những đặc điểm độc đáo về môi trường của đất nước và trình độ công nghệ tiên tiến của đất nước sẽ khó có thể tái tạo được.⦿ ---- Canada: thiếu bác sĩ ung thư.ở Edmonton cho biết cô đang mất hy vọng vì chồng cô đã phải chờ đợi hàng tháng trời để được gặp bác sĩ ung thư sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư Giai đoạn 4 vào mùa xuân này. Nguyen cho biết cuộc sống của gia đình cô đã "tan vỡ" khi người chồng 41 tuổi khỏe mạnh trước đây của cô, Steven Wong, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày nhưng không thể phẫu thuật vào tháng 5/2024. Trong khi các bác sĩ nói với anh rằng anh cần phải bắt đầu hóa trị ngay lập tức, thì Wong vẫn đang đợi hôm thứ Năm 4/7/2024 để gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư để bắt đầu điều trị.Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Alberta (Alberta Medical Association) cho biết hôm thứ Năm rằng sự chờ đợi của Wong nằm ngoài tiêu chuẩn của tỉnh là 4 tuần để gặp bác sĩ ung thư, nhưng câu chuyện của anh không phải là duy nhất. BS Paul Parks nói: “Thật không may, điều này đang trở nên phổ biến. Ở một số khu vực, thời gian [chờ gặp bác sĩ ung thư] có thể kéo dài tới 12 đến 16 tuần.”Theo AMA, số ca chẩn đoán ung thư đã tăng hơn 40% trong 10 năm qua. Cùng lúc đó, AMA cho biết chỉ có 20 bác sĩ chuyên khoa ung thư được thuê. Sở Y tế Alberta cho biết họ đã thuê 17 bác sĩ chăm sóc bệnh ung thư mới trong năm nay, nhưng Parks cho biết 10 người trong số đó sẽ thay thế các bác sĩ đã nghỉ hưu hoặc đã rời khỏi tỉnh.Với quá ít bác sĩ để điều trị cho bệnh nhân ung thư trong tỉnh, Parks cho biết các bác sĩ ung thư đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Parks cho biết: “Họ đang cố gắng thực sự ưu tiên những bệnh nhân mắc bệnh ung thư có thể điều trị được hoặc có thể chữa được. Chúng tôi thậm chí còn nghe nói về những trường hợp mọi người gặp phải tình trạng rất nghiêm trọng hoặc qua đời trước khi họ gặp bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi.”Trong thời gian chờ đợi, Wong đã phải nằm viện 48 ngày với các biến chứng do bệnh ung thư, bao gồm xuất huyết dạ dày, vỡ dạ dày và xẹp phổi. Mỗi khi có biến chứng xảy ra, Nguyen cho biết chồng cô trở nên ít được ưu tiên hơn trong hệ thống phân loại, nơi những người bệnh nặng nhất không được khám trước."Họ có biết anh ấy là cha của ba đứa con nhỏ không? Họ có biết anh ấy 41 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu và có lối sống năng động không?" Nguyên cho biết. "Họ có biết anh ấy muốn chiến đấu không? Họ có cân nhắc điều đó không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ tại thời điểm này họ chỉ nhìn vào những con số, thế thôi."⦿ ---- Canada: Bonnie Gao, Sunehra Mehrun,và Wren Droesse là những người nhận được lượt tài trợ đầu tiên từ Quỹ Trellis Fund, một chương trình giải thưởng sinh viên mới dành cho những phụ nữ dự định dấn thân vào sự nghiệp năng lượng xanh. Tai Vo đã tham gia Chương trình Kỹ thuật viên Kỹ thuật Xây dựng tại Trường Cao đẳng George Brown ở Toronto.Gao đang nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Năng lượng và Năng lượng Xã hội tại Đại học Victoria. Mehrun đang theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Xe cộ tại Đại học McMaster, tập trung vào xe điện. Và Droesse đã tham gia lĩnh vực này với tư cách là kỹ thuật viên tuabin gió sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại Đại học Bách khoa Lethbridge ở Alberta. Mỗi người sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần trị giá 2.500 đô la để hỗ trợ việc học hoặc chuyển sang lực lượng lao động.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 50% dân Mỹ nói xe điện kém tin cậy hơn xe xăng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nhiều người Mỹ hơn cho biết họ nghĩ xe điện kém tin cậy hơn ô tô và xe tải chạy bằng xăng, trong khi khoảng 30% sẽ “nghiêm túc cân nhắc” việc mua một chiếc xe chạy bằng sạc điện. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 50% số người được hỏi cho biết xe điện kém tin cậy hơn, tăng 16 điểm phần trăm kể từ năm 2021. 9% số người được hỏi cho biết xe điện đáng tin cậy hơn, trong khi 38% cho biết họ tin rằng xe điện và xe ga tốt hơn. về độ tin cậy như nhau.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thái độ biết ơn đối với những điều tích cực trong cuộc sống có thể giúp người lớn tuổi sống lâu hơn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới của Harvard cho thấy thái độ biết ơn đối với những điều tích cực trong cuộc sống có thể giúp người lớn tuổi sống lâu hơn. Nghiên cứu được thực hiện tại T.H. Trường Y tế Công cộng "T.H. Chan School of Public Health" ở Boston, được xuất bản hôm thứ Tư trên tạp chí JAMA Psychiatry.Trong nghiên cứu này về các nữ y tá lớn tuổi ở Hoa Kỳ, những người duy trì quan điểm biết ơn đã giảm nguy cơ tử vong. Những người ở mức độ biết ơn cao nhất, so với những người ở mức độ thấp nhất, giảm 9% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Khi các nhà nghiên cứu xem xét các nguyên nhân gây tử vong cụ thể, lòng biết ơn đã làm giảm 15% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.Chi tiết: