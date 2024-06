Hình trên: Sau tranh luận, Biden dẫn vợ ra tiệm ăn Waffle House gần Atlanta. Hôm nay, Biden sẽ dự biểu tình ở North Carolina. (Photo YT)

.

- Sau tranh luận, Biden dẫn vợ ra tiệm ăn Waffle House gần Atlanta. Hôm nay, Biden sẽ dự biểu tình ở North Carolina

- Nhiều nhà bình luận: cái sai lớn nhất của CNN là không kiểm tra sự thật (fact check) để Trump nói dối nhiều quá.

- Biden: tôi đã tranh luận thắng Trump. Báo NY Times: khi tranh luận, Trump đã nói dối 26 lần.

- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris: Biden có “khởi đầu chậm chạp” nhưng đã kết thúc cuộc tranh luận mạnh mẽ, trong khi Trump nói dối nhiều lần, lại phủ nhận bạo loạn 6/1/2021. Ban tranh cử của Biden: Biden bị cảm lạnh, giọng khàn.

- Thăm dò của CNN: 67% cử tri nói Trump thắng tranh luận.

- Trump: sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 nếu đó là một “cuộc bầu cử công bằng, hợp pháp và tốt đẹp”.

- Biden: 159 nhà sử học đã bỏ phiếu rằng Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ chính là Trump. Trump nói (dối rằng) họ phong cho tôi là Tổng Thống xuất sắc nhất.

- Trump: Joe Biden trở thành một người Palestine yếu đuối, lẽ ra Mỹ nên "để Israel dứt điểm Gaza". Trump từ chối trả lời câu hỏi có ủng hộ một nhà nước Palestine độc ​​lập hay không

- Trump hù dọa: Joe Biden "có thể là một phạm nhân hình sự bị kết án sau khi Biden rời nhiệm sở."

- Biden: Putin là "tội phạm chiến tranh" vì tham vọng khôi phục đế chế Liên Xô cũ", trong khi Trump muốn Mỹ rút khỏi NATO.

- Trump: Biden "không làm gì" để cản Nga xâm lược Ukraine. Trump hứa sẽ chớp nhoáng tìm hòa bình cho Ukraine

- Biden: chính Trump là người chửi mắng lính Mỹ là bọn ngu và là kẻ thua cuộc. Trump chối. Xin đọc fact check của Snopes trên VB.

- Biden: nhập cư lậu đã giảm 40% kể từ khi Biden nhậm chức so với thời Trump

- Trump: phụ nữ trẻ đang bị di dân lậu mà Biden cho vào giết hại (thực tế, tội phạm giảm thời Biden)

- Trump: Biden có điểm về kinh tế vì thừa hưởng tình hình tuyệt vời Trump để lại cho Biden

- Biden: Trump để lại nền kinh tế suy sụp và Biden đã cứu lại, tạo ra 15 triệu việc làm kể từ khi Biden nhậm chức.=

- Cổ phiếu Trump Media & Technology Group Corp. tăng 10,32%

- Xuất xưởng điện thoại thông minh của Apple Inc tại TQ tăng 39,6% trong tháng 5

- Xuất xưởng điện thoại di động nội địa ở Trung Quốc tăng 16,5%, đạt 30,33 triệu chiếc trong tháng 5.

- Mỹ đã sẵn sàng di tản công dân ra khỏi Lebanon. Hiện thời Canada, Đức, Hoà Lan, Bắc Macedonia và Kuwait đã kêu gọi công dân rời khỏi Lebanon

- Các thông điệp gắn trên khinh khí cầu đã bay vào nam Lebanon, yêu cầu dân di tản vì Israel sắp tấn công và sẽ vĩnh viễn chiếm lại đất

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel: chuẩn bị đưa Lebanon trở lại “Thời kỳ đồ đá” bằng chiến dịch ném bom quy mô lớn.

- Các hãng xe TQ sẽ chiếm 33% thị phần toàn cầu vào năm 2030.

- Bắc Hàn bắn thành công hỏa tiễn đạn đạo tầm trung mang nhiều đầu đạn

- 3 đại học số một toàn cầu về giáo dục và nghiên cứu giáo dục: 1) University of Hong Kong; 2) University College London và 3) Chinese University of Hong Kong.

- Hơn 4/5 (=81,5%) người Nam Hàn ở độ tuổi từ 30 đến 34 chưa kết hôn, làm tăng mối lo về tỷ lệ sinh thấp và dân số giảm

- Nam Hàn: Trụ sở ngân hàng và các cây ATM rủ nhau đóng cửa để dân lên mạng giao dịch.

- Tòa Tối cao bác thương lượng mà hãng dược Purdue Pharma đạt được với nhiều nguyên đơn vụ thuốc opioid gây nghiện chết người

- Trí tuệ nhân tạo AI chôm dữ liệu, vi phạm bản quyền, bị kiện. CIR kiện OpenAI và Microsoft vi phạm bản quyền.

- Nike Inc. doanh thu quý 4 đạt 12,6 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Mừng July Fourth: giá của 1 bữa tiệc nướng ngoài trời sẽ tốn hơn 5% so với năm ngoái

- Quận Los Angeles: Cảnh sát xin giúp thông tin về tên cướp có súng mới cướp 4 vụ ở 1 khu phố Long Beach

- Canada: đánh và đâm chết Tommy Hoàng, 3 người lãnh án tù nhiều năm, riêng Jason Long bị án chung thân

- HỎI 1: Thăm dò: 80% dân Ukraine tin Ukraine sẽ thắng Nga và 38% nói chiến thắng sẽ tới trong 1 hay 2 năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thuốc bổ sung vitamin tổng hợp (Multivitamin supplements) không làm bạn tăng thọ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-28/6/2024) ⦿ ---- Theo dữ liệu từ Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) công bố hôm thứ Sáu, các lô hàng điện thoại thông minh của Apple Inc tại Trung Quốc đã tăng 39,6% trong tháng 5 so với cùng tháng năm trước. Lô hàng điện thoại thông minh mang nhãn hiệu nước ngoài đã tăng 40,1% so với cùng kỳ năm ngoái và 44,1% so với tháng trước, đạt 5,03 triệu chiếc trong tháng 5, trong đó Apple thống trị thị trường. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đã xuất xưởng 25,30 triệu chiếc, chiếm 83,4% tổng số. Cổ phiếu của Apple đã tăng 0,89% trong phiên giao dịch tiếp thị trước giờ thị trường mở cửa và được bán với giá 216 USD.

.

⦿ ---- Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT) hôm thứ Sáu tiết lộ rằng số lượng lô hàng điện thoại di động nội địa ở Trung Quốc đã chứng kiến ​​mức tăng hàng năm 16,5%, đạt 30,33 triệu chiếc trong tháng 5. Các thương hiệu Trung Quốc đã xuất xưởng tổng cộng 25,30 triệu điện thoại thông minh, chiếm 83,4% thị phần chung. Các thương hiệu ngoại đóng góp vào thị trường với 5,03 triệu chiếc, tăng 44% so với tháng trước và tăng 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

.

⦿ ---- Sau tranh luận là ra tiệm ăn. Sau màn tranh luận với Donald Trump, Tổng thống Biden đã dẫn vợ vào một quán ăn Waffle House gần Atlanta. Tờ New York Times đưa tin, Biden bảo vệ thành tích của mình trong cuộc tranh luận, cho thấy ông không có ý định suy nghĩ lại về việc ứng cử của mình. Tờ NY Times đưa tin, tổng thống, người đã đến thăm Waffle House ngay sau nửa đêm, dự định tổ chức một cuộc biểu tình ở North Carolina vào hôm nay, thứ Sáu.

.

Sau màn tranh luận với Donald Trump, Tổng thống Biden đã dẫn vợ vào một quán ăn Waffle House gần Atlanta. (Photo YT)

.

⦿ ---- Cái sai lớn nhất của CNN khi tổ chức tranh luận Biden-Trump là không kiểm tra sự thật (fact check). Do vậy những lời nói sai sự thật không ai chỉnh lại. Jon Stewart không phải là người duy nhất phát hiện ra lỗi trong việc điều hành cuộc tranh luận tổng thống hôm thứ Năm. Những lời chỉ trích đang trở nên gay gắt, đặc biệt là từ cánh tả, đối với những người điều hành Dana Bash và Jake Tapper. Về đối thủ của mình, Tổng thống Biden nói, “Tôi không thể nghĩ ra điều gì mà Trump nói là đúng,” theo báo The Hill.

.

“Quyết định của CNN từ bỏ trách nhiệm báo chí của mình bằng cách không kiểm tra thực tế những lời dối trá của Trump là không thể tha thứ”, cựu người dẫn chương trình tin tức truyền hình cáp Keith Olbermann viết trên X, đồng thời cho biết thêm rằng Biden đã phải đối mặt với “nhóm gắn mác Trump và sự thất bại hoàn toàn của CNN với tư cách là một tổ chức tin tức.” Người đóng góp của NBC News và MSNBC Anthony Coley cho biết việc không kiểm tra thực tế là "thất bại lớn nhất" của cuộc tranh luận. “Nếu bạn không biết sự thật, bạn sẽ nghĩ [Trump] rất có lý,” Gayle King của CBS nói thêm, theo AP.

.

Tuy nhiên, nhà báo Nicholas Kristof của chuyên mục NY Times đã đặt câu hỏi "làm thế nào CNN giúp một nền tảng truyền tải những điều sai trái được ngụy trang thành sự thật", theo The Hill. Mặc dù người kiểm tra thông tin của CNN, Daniel Dale đã chia sẻ thông tin xác minh thông tin trực tiếp trên mạng (bằng chữ trên Internet), nhưng không có thông tin nào xuất hiện trên chương trình được hàng chục triệu người theo dõi qua TV. Người dùng mạng xã hội cảm thấy Trump, đặc biệt, cần phải bị chỉ trích, kể cả khi Trump bịa đặt rằng Đảng Dân chủ ủng hộ việc phá thai vào cuối thai kỳ hoặc "sau khi sinh", theo Washington Post. Nhưng cả hai ứng cử viên đều "đưa ra một số tuyên bố sai lệch hoặc sai về các chủ đề từ tội phạm, nhập cư đến nền kinh tế", theo The Hill.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Tập đoàn Công nghệ & Truyền thông Trump (TMTG: Trump Media & Technology Group Corp.) của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tăng vọt vào thứ Sáu sau khi cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên dường như giúp Trump có vị thế tốt hơn so với Tổng thống hiện tại Joe Biden, người có câu trả lời và kỹ năng giao tiếp đang khiến các nhà phân tích, nhà báo và các nhà phân tích lo ngại. Cổ phiếu của công ty đã tăng 10,32% lúc 6:53 sáng theo giờ ET, với giá 40,52 USD mỗi cổ phiếu.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự lạc quan về việc ông tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trên CNN với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. “Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt,” Biden nói với các phóng viên và nói thêm rằng ông không lo ngại về những lời kêu gọi rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống. "Thật khó để tranh luận về một kẻ nói dối. Tờ New York Times chỉ ra rằng ông ấy [Trump] đã nói dối 26 lần", Biden nhấn mạnh và xác nhận thông tin cho rằng bản thân ông bị cảm lạnh.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden có “khởi đầu chậm chạp” nhưng kết thúc cuộc tranh luận tổng thống với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một cách “mạnh mẽ”. Harris nói, nhấn mạnh rằng Biden “cực kỳ mạnh mẽ”. Cô nhấn mạnh rằng mặc dù "mọi người có thể tranh luận về các điểm phong cách", nhưng cuộc bầu cử "phải nói về thực chất. Đúng, có một khởi đầu chậm chạp, nhưng có một kết thúc mạnh mẽ”. Cô tiếp tục khẳng định rằng Trump "đã nói dối nhiều lần", từ chối "phủ nhận những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1/2021".

.

⦿ ---- Theo một nguồn tin giấu tên trong Ban tranh cử Bideng được Wall Street Journal trích dẫn, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang bị cảm lạnh mấy ngày qua. Giọng của Biden có vẻ khàn và ông ho một chút khi bắt đầu cuộc tranh luận tổng thống do CNN tổ chức. Ông cũng dường như đã nói chệch tại một thời điểm trong cuộc tranh luận, tuyên bố rằng chính quyền của ông "cuối cùng đã đánh bại Medicare", trong khi lẽ ra và thực tế là Biden đã bảo vệ cho Medicare. Thế là Trump chớp lấy, nói liền: “Đúng vậy, ông ấy đã đánh Medicaid, ông ấy đã đánh chết nó.” Thực tế, Trump cũng nói líu lưỡi, vì Medicare (y tế cho người trên 65 tuổi) là chương trình khác với Medicaid (y tế cho người nghèo, tàn phế). Biden có tật cà lăm (stuttered) bẩm sinh, và trọn đời phải luyện để vượt thắng tật cà lăm.

.

⦿ ---- Theo cuộc thăm dò chớp nhoáng của CNN, 67% cử tri có ghi danh đã theo dõi cuộc tranh luận tổng thống giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Trump là người chiến thắng tranh luận. Trước cuộc tranh luận, 55% cùng nhóm kỳ vọng Trump sẽ thể hiện tốt hơn Biden. Cuộc thăm dò được tiến hành với 565 cử tri Mỹ đã đăng ký cho biết họ đã theo dõi cuộc tranh luận vào tối thứ Năm.

.

Kết quả cuộc thăm dò phản ánh ý kiến ​​của các cử tri theo dõi cuộc tranh luận, 57% trong số họ bày tỏ rằng họ không thực sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo đất nước của Biden, với 44% nói rằng họ không thực sự tin tưởng vào khả năng của Trump để làm như vậy. sau cuộc tranh luận. Ngoài ra, 36% người theo dõi cuộc tranh luận cho biết họ rất tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Trump, trong khi 14% cũng nói như vậy về Biden.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 nếu đó là một “cuộc bầu cử công bằng, hợp pháp và tốt đẹp”. Trump nói thêm rằng ông thậm chí sẽ không tranh cử nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden làm tốt công việc: “Chắc chắn, tôi không muốn làm gì hơn. Tôi sẽ rất vui khi được đến một nơi khác, một nơi nào đó tốt đẹp.” Trump nói Trump tranh cử sau khi chứng kiến ​​“công việc khủng khiếp” của Biden. Biden bày tỏ rằng Biden nghi ngờ chuyện Trump sẽ đơn giản chấp nhận kết quả bầu cử và cho rằng Trump là "kẻ hay than vãn". Thực tế, Trump đã không chấp nhận kết quả bầu cử 2020 và đã kiện hơn 60 đơn kiện về gian lận ở nhiều tiểu bang, nhưng vì không có chứng cớ gian lận, nên đều thua kiện. Sau đó là Trump dùng bạo lực, cưỡng ép Phó Tổng Thống lúc đó là Mike Pence bác bỏ kết quả Joie Biden thắng cử, nhưng Pence từ chối, và bạo lực 6/1/2021 bùng nổ, nghĩa là, Trump dùng mọi phương tiện để lật ngược bầu cử 2020 và không mấy ai tin năm 2024 sẽ khác.

.

⦿ ---- Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm khẳng định rằng việc cựu Tổng thống Donald Trump là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là “sự thật”. Hai ứng cử viên tổng thống tranh cãi về người mà họ cho là tổng thống tồi tệ nhất mà Hoa Kỳ từng chứng kiến ​​trong khi thảo luận về chi phí chăm sóc trẻ em ở nước này, trong đó Biden khẳng định rằng 159 nhà sử học đã bỏ phiếu rằng Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ là Trump.

.

Cựu tổng thống nói: “Joe, đất nước của chúng ta đang bị hủy diệt khi bạn và tôi ngồi đây và lãng phí rất nhiều thời gian cho cuộc tranh luận này. Họ đánh giá tôi là một trong những người giỏi nhất và nếu được cho thêm 4 năm nữa, tôi sẽ là người giỏi nhất.” Thực tế, theo báo Axios ngày 19/2/2024, các sử gia American Political Science Association chấm điểm Biden là Tổng Thống xuất sắc thứ 14 Hoa Kỳ, và Trump là Tổng Thống tệ nhất. Kiểm chứng ở đây: https://www.axios.com/2024/02/19/presidents-survey-trump-ranks-last-biden-14th

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump so sánh Tổng thống Mỹ Joe Biden với "người Palestine yếu đuối", nhấn mạnh Mỹ nên "để Israel hoàn thành công việc". Trump nói rằng Biden không muốn để Israel "hoàn thành công việc" ở Dải Gaza, nói rằng Biden đã "trở nên giống người Palestine, nhưng là một người yếu đuối". Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một nhà nước Palestine độc ​​lập hay không, Trump né tránh câu hỏi, chỉ nói rằng ông sẽ "phải xem". Lập trường của Biden là muốn có giải pháp 2 nhà nước Israel và Palestine.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden "có thể là một phạm nhân hình sự bị kết án sau khi Biden rời nhiệm sở." Khi được hỏi ý của ông là gì khi nói rằng ông có quyền tìm kiếm trả thù sau khi nhậm chức và liệu Trump có đàn áp các đối thủ chính trị của mình hay không, Trump nói quanh co, nhấn mạnh rằng Biden có thể bị kết án vì "tất cả những gì Biden đã làm" và gọi Biden là "tội phạm". Sau khi Biden chỉ trích Trump bằng cách nói rằng Trump là "tội phạm duy nhất bị kết án trên sân khấu này", Trump đã đáp trả, lưu ý rằng con trai của Biden, Hunter Biden, là một can phạm hình sự.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm bày tỏ niềm tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là "tội phạm chiến tranh" vì tham vọng khôi phục các phần của "đế chế Liên Xô cũ", đồng thời cho rằng Nga có kế hoạch chiếm "toàn bộ Ukraine". Biden nói trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên: “Bạn có nghĩ Putin muốn dừng lại ở đó [Ukraine] không?… Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với Ba Lan, Belarus, với các nước NATO đó?”

.

Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev chứ không phải tiền và nhấn mạnh rằng NATO tài trợ cho Ukraine ở mức độ tương đương với Hoa Kỳ. “Đó là lý do tại sao chúng tôi mạnh mẽ,” ông nói thêm. "Đây là một người [Trump] muốn rút khỏi NATO. Bạn có định ở lại NATO không?", Biden nói. Tổng thống cũng bảo vệ chính sách đối ngoại của chính quyền mình ở Trung Đông, cho rằng nhóm chiến binh Palestine Hamas là nhóm duy nhất không muốn chiến tranh Gaza kết thúc.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong cuộc tranh luận tổng thống do CNN tổ chức rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden "không làm gì" để ngăn cản Nga xâm lược Ukraine. “Trên thực tế, tôi nghĩ Biden đã khuyến khích điều đó,” Trump nói thêm, đồng thời tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm thấy được khuyến khích trước cách xử lý vấn đề Afghanistan của Biden. “Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Putin và [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky trước khi tôi nhậm chức”, ông Trump tuyên bố và nói thêm rằng các điều khoản của Putin về hòa bình ở Ukraine “không thể chấp nhận được”. Trump từng nhiều lần nói rằng Trump chỉ cần 24 giờ để kết thúc chiến tranh Ukraine, nhưng chưa bao giờ nói rõ là gì, vì Putin nói rằng Ukraine phải hòa đàm với điều kiện chấp nhận 4 tỉnh Ukraine bị Nga chiếm và sáp nhập vào Nga là của Nga.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã chỉ trích ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump để đáp lại bình luận của Trump rằng tất cả binh sĩ Mỹ đã hy sinh đều là "những kẻ thua cuộc và ngu ngốc" mà Trump được cho là đã nói trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Biden nói: “Con trai tôi không phải là kẻ thua cuộc hay kẻ ngu ngốc. Ông là kẻ ngu ngốc. Ông là kẻ thua cuộc. Mọi điều Trump nói đều là dối trá. Các cựu chiến binh đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi tôi thông qua Đạo luật Hiệp ước (Pact Act). Một triệu người trong số họ hiện có bảo hiểm y tế và gia đình họ cũng có bảo hiểm đó”.

.

Cựu tổng thống nhanh chóng trả lời, nói rằng câu trích dẫn đó là "bịa đặt" và ông chưa bao giờ nói điều đó. Trump nói thêm: “Không ai chăm sóc binh lính của chúng tôi tốt hơn tôi”.

.

Thực tế, bên cạnh lời Trump bị cho là chửi mắng tử sĩ và quan nhân trong khi Trump công du Pháp năm 2018, có nhiều dịp khác Trump cũng chửi mắng cựu chiến binh. Trump đã công khai xúc phạm John McCain (cố Thượng nghị sĩ khi tham chiến ở VN bị phòng không bắn rớt ở Hà Nội), đặc biệt, bằng cách gọi McCain là "không phải là anh hùng chiến tranh" và "Tôi thích những người không bị bắt", theo đoạn phim trên C-SPAN. Ngoài ra, đối với câu chuyện The Atlantic, các nguồn tin giấu tên cho biết Trump đã gọi cựu Tổng thống George H.W. Bush là "kẻ thua cuộc" vì bị quân Nhật bắn hạ khi còn là phi công Hải quân trong Thế chiến thứ hai. Trump chưa từng đi lính, và được hoãn dịch vì một bác sĩ (bạn thân của bố Trump) nói là Trump bị "gai xương" ở bàn chân, nhưng Trump không cho bác sĩ nào khác khám. Đọc fact check về chuyện Trump mắng chiến binh Mỹ và tử sĩ ở đây, kiểm chứng ở:⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố rằng nhập cư bất hợp pháp đã giảm 40% kể từ khi ông nhậm chức so với mức độ thấy trong thời kỳ quản trị của Tổng thống Trump. Bình luận về vấn đề về việc vượt biên trái phép tại biên giới Mỹ-Mexico, Biden bảo vệ những nỗ lực của chính phủ ông để quản lý lượng di dân đổ vào nước, đồng thời gợi ý rằng cựu Tổng thống Donald Trump và các thành viên của đảng Cộng hòa chịu trách nhiệm cho việc sụp đổ của một thỏa thuận biên giới song phương vào đầu năm nay. Biden cũng chỉ trích Trump vì tách rời các gia đình di dân dưới thời kỳ quản trị của ông.⦿ ---- Trump tuyên bố rằng phụ nữ trẻ đang bị giết hại bởi người nhập cư bất hợp pháp mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cho phép vào nước. "Chúng tôi đã có biên giới an toàn nhất trong lịch sử đất nước của chúng tôi," Trump nói, thêm rằng Biden chỉ cần để mặc kệ. "Người ta đang chết ở khắp mọi nơi, bao gồm cả những người đang nhập cư," Trump nhấn mạnh, chỉ trích chính sách biên giới hiện tại của Biden trong cuộc tranh luận tổng thống Mỹ năm 2024 do CNN tổ chức.⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trong cuộc tranh luận tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 do CNN tổ chức rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang nhận công nhận về "việc làm phục hồi". Trump nói, "Anh không thể làm điều đó," thêm rằng Biden đã tự nhận credit cho việc làm "phục hồi" sau đại dịch COVID-19. Trump nhấn mạnh rằng ông đã tạo ra "một tình hình tuyệt vời" cho Biden, và những thiệt hại mà Biden đã gây ra cho Mỹ đã "phá hủy đất nước."⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh chính phủ của Biden đã kế thừa một nền kinh tế đang "rơi tự do" sau thời kỳ cầm quyền của Trump, nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đã "sụp đổ" trong thời gian ông Trump cầm quyền với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Trong đêm mở màn của cuộc tranh luận tổng thống, Biden nhấn mạnh những nỗ lực của chính phủ ông để "đưa mọi thứ trở lại với nhau" bằng cách tạo ra 15 triệu việc làm kể từ khi nhậm chức. "Ông ta [cựu Tổng thống Donald Trump] đã có mức nợ quốc gia lớn nhất trong bốn năm nhiệm kỳ," Biden nói. Nền kinh tế của Trump "đã thưởng cho người giàu," tổng thống thêm vào.⦿ ---- Mỹ đã sẵn sàng sơ tán công dân và nhân viên khỏi Lebanon trong trường hợp giao tranh giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Theo Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tàu tấn công đổ bộ USS Wasp và TQLC từ Đơn vị viễn chinh 24 đã di chuyển vào Địa Trung Hải hôm thứ Tư để tham gia cùng tàu đổ bộ USS Oak Hill và một tàu khác trong nhóm sẵn sàng đổ bộ của họ. Hiện thời Canada, Đức, Hoà Lan, Bắc Macedonia và Kuwait đã kêu gọi các công dân rời khỏi Lebanon do tình hình giữa nhóm chiến binh Hezbollah và Israel ngày càng xấu đi. Hôm Thứ Năm, Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar nói rằng Israel "sẵn sàng đối đầu với Hezbollah".⦿ ---- Các thông điệp gắn trên khinh khí cầu đã bắt đầu hạ cánh ở miền nam Lebanon, yêu cầu người dân địa phương, những người chưa phải di dời do các cuộc tấn công đang diễn ra và mối đe dọa chiến tranh quy mô lớn, “hãy di tản ngay lập tức”, tuyên bố vùng đất “thuộc về người Do Thái”. Không rõ ai đã gửi các bóng bay, nhưng mối nghi ngờ ngay lập tức là về các nhóm định cư cực đoan, cũng chính là những nhóm đang lớn tiếng vận động Israel không chỉ xâm chiếm và chiếm đóng Lebanon mà còn biến miền nam Lebanon thành một lãnh thổ định cư khác.Các tin nhắn không xác định ai là người gửi bóng bay nhưng chúng được viết bằng cả tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập. Các khí cầu đổ bộ vào các ngôi làng trên khắp miền nam Lebanon và gửi kèm bản đồ Lebanon trong tin nhắn. Israel cũng đang công khai nói về một cuộc xâm lược Lebanon và các thành viên của chính phủ Israel cực hữu đang nói về việc chiếm đóng vĩnh viễn miền nam nước này.Khinh khí cầu bay vào Lebanon cùng với máy bay chiến đấu của Israel. Chỉ riêng cuộc tấn công trong đêm vào thành phố Nabatieh đã khiến 21 người bị thương. Theo báo cáo, vụ tấn công đã san bằng một tòa nhà dân cư, khiến 7 người bên trong bị thương và 14 người khác do hoảng loạn sau đó. Israel thường xuyên tấn công Nabatieh cũng như các thị trấn và làng mạc xung quanh ở miền nam Lebanon.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết Israel đã chuẩn bị đưa Lebanon trở lại “Thời kỳ đồ đá” bằng một chiến dịch ném bom quy mô lớn. Bạch Ốc cố gắng hết sức để ngăn chặn một cuộc chiến lớn ở Trung Đông nhưng không đạt được tiến bộ. Sau ba ngày họp với các quan chức hàng đầu ở Washington, Gallant nói với các phóng viên rằng Israel ưa thích ngoại giao nhưng cũng sẵn sàng tiêu diệt hoàn toàn Lebanon. “Chúng tôi không muốn chiến tranh nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Hezbollah hiểu rất rõ rằng chúng tôi có thể gây ra thiệt hại lớn ở Lebanon nếu một cuộc chiến tranh nổ ra”, ông nói. Israel có thể ném bom “Lebanon trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng chúng tôi không muốn làm điều đó”.⦿ ---- Hôm thứ Năm, một báo cáo của công ty tư vấn AlixPartners cho biết các nhà hãng xe Trung Quốc đang trên đà chiếm 33% thị phần toàn cầu vào năm 2030. Các công ty TQ hiện chiếm 21% thị phần toàn cầu nhưng chỉ chiếm 3% thị phần bên ngoài TQ. Báo cáo kỳ vọng doanh số bán hàng ở nước ngoài sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị phần của các hãng xe TQ trong vài năm tới và tăng từ 3 triệu chiếc xe trong năm nay lên 9 triệu chiếc vào năm 2030, đạt 13% thị phần bên ngoài Trung Quốc.Công ty tư vấn dự đoán mức độ bành trướng sẽ nhỏ hơn ở Bắc Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn, do các nước này áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và thuế quan khắt khe hơn đối với việc nhập cảng xe điện của Trung Quốc.⦿ ---- Truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Năm đưa tin nước này đã tiến hành thành công vụ thử hỏa tiễn đạn đạo tầm trung mang nhiều đầu đạn vào ngày hôm trước. Trong cuộc thử nghiệm, các đầu đạn mang theo hỏa tiễn đạn đạo nhiên liệu rắn đã tách ra và được dẫn hướng chính xác tới ba mục tiêu, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên.⦿ ---- Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan (NTNU: National Taiwan Normal University) đã leo lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng đại học toàn cầu mới nhất của US News & World Report về giáo dục và nghiên cứu giáo dục. Bảng xếp hạng của US News xem xét các yếu tố như hiệu suất nghiên cứu, ấn phẩm và trích dẫn. Theo CNA, đây là một trong những hệ thống xếp hạng đại học toàn cầu có ảnh hưởng nhất, cùng với Xếp hạng của Times Higher Education (THE) và Xếp hạng Đại học Thế giới QS (QS World University Rankings).NTNU, xếp thứ 9 năm ngoái, đã công bố kết quả vào thứ Năm (27/6). Ba trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực này là Đại học Hồng Kông (HKU: University of Hong Kong), Đại học College London (UCL: University College London) và Đại học Trung Quốc Hồng Kông (CUHK: Chinese University of Hong Kong).⦿ ---- Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy hơn 4/5 người Nam Hàn ở độ tuổi từ 30 đến 34 chưa kết hôn, làm tăng thêm mối lo ngại về tỷ lệ sinh thấp và dân số đang suy giảm nhanh chóng của nước này. Trong một báo cáo tóm tắt thường xuyên về dữ liệu của Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS), Sở Thống kê Nam Hàn cho biết 81,5% hay 7,83 triệu trong số 9,61 triệu nam giới và phụ nữ ở độ tuổi nói trên là độc thân vào năm 2020.Tỷ lệ người độc thân tăng hơn ba lần so với mức 18,7% năm 2000. Tốc độ tăng cũng nhanh hơn hai nhóm tuổi được khảo sát khác. Đối với những người từ 25 đến 29 tuổi, tỷ lệ này tăng 33,2% - từ 54,2% lên 87,4% trong giai đoạn từ 2000 đến 2020.. Đối với những người từ 19 đến 24 tuổi, tỷ lệ này tăng 5,6% - từ 93,1% lên 98,7% trong 20 năm.. Với những người từ 30 đến 34 tuổi năm 2020, có 86,1% nam và 76,7% nữ vẫn độc thân.. Đặc biệt, 50,5% số người có trình độ học vấn cao hơn, không kết hôn.⦿ ---- Nam Hàn: Trụ sở ngân hàng và các cây ATM rủ nhau đóng cửa để dân lên mạng giao dịch. Dữ liệu ngân hàng trung ương cho thấy hôm thứ Năm rằng hơn 83% tiền gửi và rút tiền được thực hiện qua ngân hàng trực tuyến. Theo Hệ thống Thống kê Kinh tế (ECOS) của Ngân hàng Hàn Quốc, 83,2% tiền gửi và rút tiền được xử lý bằng ngân hàng trực tuyến trong quý đầu tiên của năm nay. Con số cao nhất mọi thời đại đánh dấu mức tăng 3,4 điểm phần trăm trong năm qua.Ngân hàng trực tuyến chỉ chiếm 16,5% vào cuối tháng 3/2005 khi ngân hàng trung ương bắt đầu tổng hợp dữ liệu. Kể từ đó, nó đã tăng nhanh chóng để vượt quá 50% vào cuối tháng 9/2018, trước khi đạt 80% vào cuối tháng 6 năm ngoái. Điều này dẫn đến việc giảm tiền gửi và rút tiền qua trung gian máy rút tiền và ATM.

Tiền gửi và rút tiền mặt trực tiếp chiếm mức thấp nhất mọi thời đại là 4,1% trong tổng số cuối tháng 3, giảm đáng kể so với 26,9% vào cuối tháng 3 năm 2005. Số lượng chi nhánh ngân hàng trên toàn quốc đạt 3.905 chi nhánh tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, giảm 13 chi nhánh so với năm trước. Con số này giảm 1.761 so với 5.666 chi nhánh một thập niên trước. Số lượng máy ATM mà các ngân hàng thương mại vận hành đạt 17.105 máy tính đến tháng 6/2023, giảm 31% so với 24.832 máy vào năm 2018.

.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã bác bỏ thỏa thuận giải quyết mà hãng dược Purdue Pharma đạt được với nhiều nguyên đơn khác nhau về vai trò của nó trong đại dịch opioid (thuốc an thần gây nghiện dễ chết người). Theo thỏa thuận, các nguyên đơn sẽ nhận được khoảng 6 tỷ USD và Purdue Pharma sẽ phá sản, nhưng chủ sở hữu công ty, gia đình Sackler sẽ được bảo vệ khỏi các vụ kiện tụng tiếp theo.

Đa số Tòa án Tối cao 5-4 cho biết gia đình Sackler có ý định tự bảo vệ mình khỏi "các yêu cầu về cái chết oan uổng và gian lận, và họ tìm cách làm như vậy mà không đặt bất cứ thứ gì gần với tất cả tài sản của họ lên bàn đàm phán." Tuy nhiên, Thẩm phán Brett Kavanaugh lập luận bất đồng quan điểm rằng, do quyết định này, "nạn nhân opioid hiện bị tước đi khoản thu hồi tiền tệ đáng kể mà họ đã đấu tranh từ lâu và cuối cùng đã được bảo đảm sau nhiều năm kiện tụng [quá tốn kém]" trong khi không rõ liệu hai bên có thể đạt được một thỏa thuận khác.

.

⦿ ---- Trí tuệ nhân tạo AI chôm dữ liệu, vi phạm bản quyền, bị kiện. Trung tâm Báo cáo Điều tra Hoa Kỳ (CIR) đã kiện OpenAI và Microsoft hôm thứ Năm về các cáo buộc vi phạm bản quyền. Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ cáo buộc các công ty sử dụng tài liệu có bản quyền của CIR mà không được phép hoặc nộp bồi thường.

.

Monika Bauerlein, Giám đốc điều hành của Trung tâm Báo cáo Điều tra cho biết: “OpenAI và Microsoft bắt đầu thu thập các bài viết của chúng tôi để làm cho sản phẩm của họ mạnh mẽ hơn, nhưng họ chưa bao giờ xin phép hoặc đề nghị bồi thường, không giống như các tổ chức khác cấp phép cho tài liệu của chúng tôi”.

.

Động thái pháp lý được đưa ra sau khi The New York Times đệ đơn kiện chính các công ty này vào tháng 12 năm ngoái vì những cáo buộc tương tự về nội dung báo chí của họ xuất hiện trong dữ liệu đào tạo ChatGPT. OpenAI không đồng ý với cách mô tả các sự kiện của NY Times.

.

---- Nike Inc. cho biết hôm thứ Năm rằng doanh thu của họ trong quý 4 năm tài chính 2024 đạt 12,6 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng tăng 45% hàng năm lên 1,5 tỷ USD, tương đương 0,99 USD trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 5, doanh thu của công ty sản xuất đồ thể thao này hầu như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 51,3 tỷ USD, trong khi EPS (earnings per share: lợi tức mỗi cổ phiếu) tăng 15% lên 3,73 USD.

.

.

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát của Cục Nông trại Hoa Kỳ công bố tuần này, giá của một bữa tiệc nướng ngoài trời mừng Ngày Độc lập 4 tháng 7 sẽ cao hơn 5% vào năm 2024 so với năm trước.

Tổ chức nông dân và chủ trang trại cho biết một bữa tiệc nướng ngoài trời mừng Ngày Độc lập cho 10 người sẽ có giá trung bình là 71,22 đô la trong năm nay so với 67,73 đô la vào năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng chung của Hoa Kỳ đã có xu hướng giảm trong những tháng gần đây, nhưng nhiều người Mỹ vẫn lo ngại về lạm phát trong năm bầu cử.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang tìm thông tin về 4 vụ cướp có vũ trang của những người bán hàng rong được báo cáo tại cùng một khu phố Long Beach trong 3 tháng qua. Các vụ cướp được báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 24/3 đến ngày 25/6 gần Cedar Avenue và Willow Street. Trong mỗi vụ cướp, một người đi xe đạp đã tiếp cận những người bán hàng rong và đòi tiền mặt. Trong ba vụ cướp, tên cướp chĩa súng vào những người bán hàng rong. Trong một trường hợp, hắn ta túm lấy thắt lưng của mình như ám chỉ rằng hắn ta có súng.

.

Cảnh sát đã công bố dòng thời gian để xin hỗ trợ tìm tên cướp:

. Ngày 24/3, lúc 11 giờ tối, gần Cedar Ave. và Willow St.

. Ngày 23/5, lúc 11:40 tối, gần Cedar Ave. và Willow St.

. Ngày 18/6, lúc 11:05 tối, gần Cedar Ave. và Willow St.

. Ngày 25/6, lúc 9:57 tối, gần Cedar Ave. và Willow St.

Vị trí này gần một cửa hàng tạp hóa và một số nhà hàng. Ai có thông tin hãy gọi Thám tử cướp của LBPD theo số 562-570-7464 hoặc 800-222-TIPS.

.

.

⦿ ---- Canada: Ba người có liên quan tới vụ đánh và đâm chết Tommy Hoàng ở Hamilton ba năm trước đã phải nhận hình phạt từ thẩm phán Ontario. Một thẩm phán đã kết án bộ ba này hôm thứ Năm vì vụ tấn công dã man Tommy Hoàng tại một căn hộ dành cho người độc thân ở trung tâm Hamilton, trong đó nạn nhân bị đánh bằng ống sắt và đâm vào cổ. Có 4 người đã tham gia vào âm mưu cướp của Hoàng, 30 tuổi, bắt đầu khi anh ta đến một khu chung cư nhỏ trên Main Street, ngay phía đông Đại lộ Sanford.

.

Tối ngày 10/2/2021, Hoàng bị 2 người đàn ông đánh đập, giam tại nhà riêng, trong lúc 1 người đàn ông và 1 phụ nữ đi tới cướp nhà (không phải khu chung cư độc thân) của Hoang. Cặp đôi này đã lấy xe của Hoàng về nhà và lấy trộm máy tính xách tay, đồ trang sức, steroid và tiền mặt. Một cuộc gọi báo động đã đưa cảnh sát đến căn hộ Main Street và bắt giữ sau khi những kẻ tình nghi bị cảnh sát truy đuổi. Hoàng được đưa đến bệnh viện và qua đời hai tuần sau đó khi máy hỗ trợ sự sống bị rút vào cuối tháng Hai.

.

Bốn bị cáo, Madeleine Peternel, Robyn Cove, Daniel Holland và Jason Long, ban đầu phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một trong cái chết của Hoàng. Peternel, Cove và Holland đã nhận tội ngộ sát nhẹ hơn vào cuối tháng 1/2024. Thẩm phán Paul Sweeny tuyên cho Holland 7 năm tù và thời gian thi hành án, khiến anh ta chỉ còn lại 26 tháng rưỡi. Peternel bị phạt tù 5 năm rưỡi và hiện phải ngồi tù 22 tháng 22 ngày.

.

Long, kẻ chủ mưu được thừa nhận đằng sau vụ cướp, đã nhận tội giảm nhẹ tội giết người cấp độ hai vào ngày 22 tháng 1/2024. Thú nhận với thẩm phán rằng y đã “tiến hành mọi việc”, y bị tuyên án chung thân vì tội giết người vào tháng 5 và không đủ điều kiện được ân xá trong 16 năm.

.

⦿ ---- HỎI 1: Thăm dò: 80% dân Ukraine tin Ukraine sẽ thắng Nga và 38% nói chiến thắng sẽ tới trong 1 hay 2 năm tới?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Đại đa số người Ukraine tin vào chiến thắng của Ukraine và 38% tin rằng điều đó sẽ đến sau một hoặc hai năm nữa. Kết quả thăm dò của Trung tâm Razumkov cho thấy như thế: "Tổng cộng 80% số người được hỏi tin vào chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến và 12% không... Về thời điểm có thể xảy ra chiến thắng, ước tính của những người tin vào nó ít thay đổi so với tháng 3 và tháng 1/2024, khi các cuộc khảo sát tương tự được thực hiện. Chỉ so với tháng 1/2024, số người tin rằng chiến thắng sẽ đến vào cuối năm nay đã tăng nhẹ (tỷ lệ những người trả lời như vậy đã tăng từ 20% lên 24%).

Chi tiết:

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/06/26/7462705/

.

⦿ ---- HỎI 2: Thuốc bổ sung vitamin tổng hợp (Multivitamin supplements) không làm bạn tăng thọ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Thuốc bổ sung vitamin tổng hợp đã trở thành một chất bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống của nhiều người Mỹ, với tỷ lệ cứ 3 người trưởng thành ở Mỹ thì có 1 người tiêu thụ chúng thường xuyên, nhưng liệu những liều lượng hàng ngày này có cải thiện sức khỏe tổng thể và tuổi thọ không? Một nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia (NIH) được công bố hôm thứ Tư cho thấy rằng vitamin tổng hợp sẽ không giúp kéo dài tuổi thọ của bạn, và các nhà nghiên cứu báo cáo rằng "việc sử dụng vitamin tổng hợp để cải thiện tuổi thọ không được hỗ trợ." Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ gần 400.000 người lớn trong 20 năm. Theo nghiên cứu được công bố trên JAMA Network Open, những người tham gia có độ tuổi trung bình là 61,5 tuổi và nhìn chung khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh mãn tính. Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy việc tiêu thụ vitamin tổng hợp hàng ngày làm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh như bệnh tim hoặc ung thư.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/daily-multivitamin-supplements-dont-help-231641068.html

.

.