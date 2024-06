Hình trên, một robot đang mang cà phê, thức ăn tới bàn khách. Tiệm cà phê còn có giờ đóng cửa, robot còn nghỉ ngơi. Nhưng một robot điều hành văn phòng thị trấn Gumi ở Nam Hàn làm việc quá sức, đã tự sát. (Photo YT)

- Biden-Trump sẽ tranh luận 90 phút ở phòng thu hình ở Atlanta. Không khán giả. Các đề tài có thể chạm tới: kinh tế, phá thai, di dân, chiến tranh Ukraine, Biển Đông, thượng đẳng da trắng... Trump chuẩn bị nếu thua, sẽ vu khống rằng Biden đã dùng thuốc ma túy. Sẽ dịch trực tuyến sang tiếng Việt ở YouTube. Khoảng 6/10 dân Mỹ sẽ xem tranh luận trực tiếp hoặc qua clip, hoặc đọc tin.

- CNN phát sóng đoạn ghi âm Trump gọi ngôi sao nhạc pop Taylor Swift là “xinh đẹp” tới 5 lần chỉ trong vài giây.

- Louisiana: cộng đồng Ấn Độ Giáo xin Thống Đốc cho treo bảng Kinh Bhagavad Gita kế bên Mười Điều Răn của Thiên Chúa Giáo.

- Trump hài lòng với đề nghị ngưng bắn tức khắc ở các chiến tuyến Ukraine-Nga và 2 phía phải hòa đàm.

- TT Biden sẽ ân xá cho các quân nhân giới tính thứ ba LGBTQ bị kết tội vì xu hướng tính dục của họ

- Walgreen sẽ đóng cửa khoảng 8.600 cửa hàng ở Mỹ, bất kể ​​thu nhập ròng trong quý 3 năm 2024 tăng vọt 192%

- Toyota doanh số bán hàng toàn cầu đã giảm 2,0% trong tháng 5

- Đảng CSTQ khai trừ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa

- Nam Hàn: Robot viên chức hành chính tự sát vì bị ép làm không cho nghỉ

- Bỉ quốc: Ít nhất 2 người bị bắn chết và 3 bị thương gần một quán cà phê ở thủ đô Bỉ

- Không quân Ukraine phá hủy tổng cộng 23 máy bay không người lái, 5 hỏa tiễn hành trình

- Chủ tịch Cuba lên án âm mưu đảo chính ở Bolivia.

- Gaza: 37.765 người Palestine bị giết, 86.428 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10/2023.

- Amazon sẽ giảm giá mới cho các mặt hàng được vận chuyển trực tiếp từ TQ sang Mỹ

- Cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 3%, lần đầu đẩy vốn hóa thị trường Amazon lên trên 2 nghìn tỷ USD.

- Biển Đông: nếu chiến tranh giữa Đài Loan và TQ ảnh hưởng đến Philippines, Manila có thể cho Mỹ dùng các căn cứ quân sự của Philippines để bảo vệ Đài Loan.

- Quận Cam: Hội Chữ Thập Đỏ kêu gọi hiến máu, sẽ tặng vé xem phim mới, và có thể trúng số chiếc xe đời mới 2025

- Quận Cam: Một chiếc Tesla chạy sai hướng với tốc độ cao, làm 6 xe đụng nhau, 3 người bị thương

- Hiếu Tran (cảnh sát New York) bị truy tố bắn vào đầu 1 người lái xe khác vì nổi giận, làm nạn nhân liệt tứ chi

- TIN VN. Quốc hội chốt cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe.

- TIN VN. Gần 100 công nhân ở Hải Phòng nhập viện sau bữa ăn trưa.

- HỎI 1: Khảo sát về sinh viên Mỹ: 19% đã bỏ học vì kẹt tài chính, 59% tính bỏ học vì kẹt tài chính, 59% căng thẳng thần kinh ví tài chính, 61% ảnh hưởng tiêu cực việc học vì kẹt tài chính? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các bà mẹ nói điện thoại nhiều, sẽ nói ít với trẻ sơ sinh, sẽ giảm kỹ năng ngôn ngữ của trẻ em? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-27/6/2024) ⦿ ---- Giám đốc điều hành Walgreen Boots Alliance Inc., Tim Wentworth, cho biết hôm thứ Năm rằng công ty có kế hoạch đóng cửa khoảng 8.600 cửa hàng ở Hoa Kỳ, mặc dù quyết định cuối cùng về tổng số cửa hàng vẫn chưa được đưa ra. Ông nói với tờ Wall Street Journal rằng công ty dự định đóng cửa một "phần trăm đáng kể" các địa điểm thua lỗ trong vài năm tới nhưng nhấn mạnh rằng hầu hết các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được bố trí lại.

Walgreens chứng kiến ​​thu nhập ròng (net earnings) trong quý 3 năm 2024 tăng vọt 192% so với cùng kỳ lên 344 triệu USD, với thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 185% lên 0,40 USD. . Tổng doanh thu tăng 2,6% hàng năm lên 36,4 tỷ USD. Tuy nhiên, họ đã điều chỉnh lại hướng dẫn cho năm 2024, kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng từ 2,80 USD đến 2,95 USD "phản ánh những xu hướng đầy thách thức của ngành dược phẩm và môi trường tiêu dùng ở Mỹ tồi tệ hơn mong đợi".

⦿ ---- Toyota Motor Corporation tiết lộ hôm thứ Năm rằng doanh số bán hàng toàn cầu của họ, bao gồm các xe hiệu Toyota, Daihatsu và Hino, đã giảm 2,0% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước, đạt 888.491 chiếc. Chỉ riêng doanh số bán hàng tại Nhật Bản đã giảm 20,5%, trong khi doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng 2,0% so với tháng tương ứng một năm trước đó.

Sản lượng toàn cầu giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 900.195 chiếc. Sản lượng trong nước giảm 0,4% và giảm 7,2% bên ngoài Nhật Bản. Xuất cảng giảm 11,6% trong tháng thứ năm năm 2024 so với cùng kỳ năm trước xuống còn 129.529 xe. Doanh số bán xe của công ty đã giảm tháng thứ tư liên tiếp do sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường Trung Quốc và việc đình chỉ giao hàng Prius sau đợt thu hồi ở Nhật Bản. Tuy nhiên, doanh số bán ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã tăng lên, giúp bù đắp tác động lên doanh số bán hàng toàn cầu nói chung.

⦿ ---- Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm thứ Năm tuyên bố trục xuất cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe), theo hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã. Đảng cho biết Wei đã bị khai trừ vì "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật". Wei trở thành bộ trưởng quốc phòng vào năm 2018 và được thay thế vào năm 2023 bởi Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), người bị sa thải vào cuối năm đó. Cả Wei và Li đều đang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc điều tra vì cáo buộc tham nhũng. Theo Tân Hoa Xã, cuộc điều tra cho thấy Wei "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và tổ chức khi giúp người khác đạt được những lợi ích không chính đáng trong việc sắp xếp nhân sự. Ông cũng vi phạm nghiêm trọng kỷ luật về liêm chính, nhận tiền và quà tặng vi phạm các quy định liên quan."

⦿ ---- Theo tin AFP, một hội đồng thành phố ở Nam Hàn hôm thứ Tư cho biết robot viên chức hành chính (administrative officer robot) đầu tiên của họ đã không còn hoạt động sau khi lao xuống cầu thang, trong khi truyền thông địa phương thương tiếc về vụ robot tự sát đầu tiên của nước này. Hội đồng thành phố Gumi của Nam Hàn thông báo robot được phát hiện không phản hồi sau khi rơi xuống cầu thang cao 2m vào tuần trước.

Các nhân chứng nhìn thấy robot này "đi vòng quanh một chỗ như thể có thứ gì đó ở đó" trước khi vụ tai nạn xảy ra, nhưng nguyên nhân chính xác của cú ngã vẫn đang được điều tra, một quan chức hội đồng thành phố nói với AFP. Quan chức này cho biết: “Các mảnh đã được thu thập và sẽ được công ty phân tích”, đồng thời cho biết thêm rằng robot đã “giúp cung cấp tài liệu hàng ngày, quảng bá thành phố và cung cấp thông tin” cho người dân địa phương.

“Nó chính thức là một phần của tòa thị chính, một trong số chúng tôi”, một quan chức khác cho biết. "Nó đã làm việc chăm chỉ." Các nhan đề trên các phương tiện truyền thông địa phương đặt câu hỏi về vụ tự sát thấy rõ của robot, nói rằng: "Tại sao một quan chức dân sự siêng năng lại làm điều đó?" hoặc hỏi "robot làm việc quá vất vả" không?

Hình trên, một robot đang mang cà phê, thức ăn tới bàn khách. Tiệm cà phê còn có giờ đóng cửa, robot còn nghỉ ngơi. Nhưng một robot điều hành văn phòng thị trấn Gumi ở Nam Hàn làm việc quá sức, đã tự sát. (Photo YT)

Được bổ nhiệm vào tháng 8 năm 2023, robot này là một trong những robot đầu tiên được sử dụng theo cách này trong thành phố. Được sản xuất bởi Bear Robotics, một công ty khởi nghiệp phục vụ robot ở California, robot này làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều và có thẻ sĩ quan công vụ riêng. Không giống như các robot khác, chỉ thường có thể sử dụng một tầng, robot của Hội đồng thành phố Gumi có thể gọi thang máy và tự di chuyển tới các tầng khác nhau.

⦿ ---- Bỉ quốc: Ít nhất hai người đã bị bắn chết và ba người khác bị thương gần một quán cà phê ở quận Saint Gilles của thủ đô Bỉ hôm thứ Năm, truyền thông địa phương đưa tin, dẫn nguồn cảnh sát. Khu vực xảy ra vụ việc nổi tiếng là nơi buôn bán ma túy gần ga xe lửa Gare de Midi ở Brussels. Sở cảnh sát địa phương xác nhận có tổng cộng 3 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch và người thứ 3 trong tình trạng ổn định. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết nghi phạm hoặc các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

⦿ ---- Không quân Ukraine hôm thứ Năm thông báo rằng họ đã phá hủy tổng cộng 23 máy bay không người lái hiệu "Shahed-136 và 131", 4 hỏa tiễn hành trình Kalibr và một hỏa tiễn hành trình Kh-59/Kh-59 phóng từ Nga trong nỗ lực tấn công. Trên kênh Telegram của mình, quân Ukraine cho biết các hiện vật được phóng đi trong đêm từ các khu vực Tambov, Kursk và Primorsko-Akhtarsk. Trước đó, phía Nga trong cuộc xung đột cho biết họ đã phá hủy hai máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên khu vực Tver và một cảnh báo không người lái đã được đưa ra ở Belgorod.

⦿ ---- Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm thứ Tư đã lên án một âm mưu đảo chính ở Bolivia, gọi hành động này là “thái quá”. Diaz-Canel viết trong một bài đăng trên X. Trước đó, binh lính được cho là đã xông vào dinh tổng thống Bolivia, đúng lúc Tổng thống Luis Arce cảnh báo về “các cuộc di chuyển quân bất thường” ở thủ đô La Paz.

Truyền thông địa phương đưa tin cựu tướng quân đội Bolivia, Juan Jose Zuniga, người bị cách chức ngay sau nỗ lực đảo chính của ông, đã bị chính quyền Bolivia bắt hôm thứ Tư. Đoạn phim cho thấy Zuniga bị cảnh sát hộ tống khỏi tòa nhà Bộ Tổng tham mưu. Trước đó, xe bọc thép đã lao vào dinh chính phủ ở La Paz, phá tung cửa. Tổng thống Bolivia Luis Arce đối đầu với vị tướng ở hành lang cung điện, và ra lệnh cho ông ta rút quân.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Năm nói rằng tổng số người Palestine chết trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã tăng lên 37.765. Tổng cộng 86.428 người đã bị thương kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Cơ quan y tế cho biết số người thiệt mạng tăng 47 người trong 24 giờ qua, với 52 người bị thương, đồng thời nhấn mạnh rằng nhiều nạn nhân vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

⦿ ---- CNN hôm thứ Tư đã phát sóng đoạn ghi âm Donald Trump gọi ngôi sao nhạc pop Taylor Swift, người kém ông 44 tuổi, là “xinh đẹp” tới 5 lần chỉ trong vài giây. Những lời nói của Trump, được Variety đưa tin lần đầu tiên vào đầu tháng này, đã được đồng tổng biên tập của ấn phẩm đó, Ramin Setoodeh, ghi lại vào tháng 11 năm ngoái cho cuốn sách xuất bản gần đây của ông, Apprentice in Wonderland, về bối cảnh truyền hình thực tế của cựu tổng thống.

“Tôi nghĩ cô ấy đẹp - rất đẹp. Tôi thấy cô ấy rất xinh đẹp”, ông Trump nói. “Tôi nghĩ cô ấy là người phóng khoáng. Cô ấy có lẽ không thích Trump. Tôi nghe nói cô ấy rất tài năng. Tôi nghĩ cô ấy thực sự rất đẹp – đẹp một cách lạ thường.” Setoodeh nói trên CNN hôm thứ Tư rằng vì Trump biết Swift quá nổi tiếng nên ông không thể "đối đầu với cô ấy", đây là cách ông nói rằng ông thích cô ấy "với hy vọng rằng, bằng cách nào đó, Taylor Swift sẽ thích lại Trump."

Setoodeh, người đã phỏng vấn Trump 6 lần kể từ tháng 5/2021, nói với CNN gần đây rằng người đàn ông 78 tuổi này “đi vòng quanh và khó hiểu” và bộc lộ “một số vấn đề về nhận thức” (some cognitive questions: ý thức không còn bình thường) trong suốt cuộc trò chuyện của họ.

⦿ ---- Một người phát ngôn của cộng đồng Ấn Độ Giáo (Hindu) đang tìm cách trưng bày các kinh thánh tiếng Phạn cổ trong các lớp học công cộng cùng với Mười Điều Răn của Ky tô giáo. Hôm thứ Tư, Thống đốc Jeff Landry đã ký một đạo luật yêu cầu mỗi lớp học công lập, bắt đầu từ mẫu giáo đến các trường đại học do tiểu bang tài trợ, ở Louisiana phải trưng bày Mười Điều Răn.

Chủ tịch Hiệp hội Ấn Độ giáo toàn cầu Rajan Zed cho biết trong một tuyên bố rằng Kinh Bhagavad Gita (Chí Tôn Ca), hay Gita, là một tài liệu có ý nghĩa lịch sử và ông tin rằng đó là một kho báu nên được trưng bày trong các lớp học ở trường công Mỹ. Theo Britannica, Gita được công nhận là một bài thơ ở Ấn Độ và được sử dụng như một sự hướng dẫn tinh thần.

Zed tuyên bố cộng đồng người theo đạo Hindu sẽ chi trả chi phí cho các tấm áp phích khổ “11×14” và không cần nguồn tài trợ từ nhà nước hoặc trường học. Chính khách theo đạo Hindu lưu ý rằng nhiều người Mỹ nổi tiếng đã chịu ảnh hưởng bởi Gita, bao gồm triết gia Henry David Thoreau, nhà vật lý J. Robert Oppenheimer, nhà triết học Aldous Huxley và nhà vật lý Albert Einstein. Zed tin rằng việc nâng cao nhận thức về các tôn giáo khác sẽ làm cho các lớp học ở Louisiana trở thành “những công dân được nuôi dưỡng tốt, cân bằng và được giác ngộ trong tương lai”.

⦿ --- Đêm nay là đêm định mệnh của nước Mỹ, vì các chính sách dị biệt giữa 2 ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Đặc biệt, cũng là đêm định mênh cho dân gốc Việt và da màu, vì ứng cử viên Tổng Thống Donald Trump đang, đang và sẽ phất cao lá cờ da trắng thượng đẳng và ưu việt Ky Tô Giáo. Hàng triệu người Mỹ dự định dành một phần thời gian của đêm thứ Năm để xem hai người đàn ông lớn tuổi không được lòng dân tranh luận xem ai trong số họ sẽ điều hành đất nước. Đi sâu vào cuộc tranh luận trên CNN giữa Tổng thống Biden và Donald Trump, tỷ lệ cử tri có quan điểm tiêu cực về cả hai ứng cử viên cao nhất trong nhiều thập niên, Politico đưa tin.

Cuộc bầu cử này sẽ được quyết định ở bên lề và cuộc tranh luận "có thể là một trong những cuộc tranh luận có hậu quả nghiêm trọng hơn trong lịch sử nước Mỹ", theo lời cựu chiến lược gia của Barack Obama, David Axelrod, nói. Báo New York Times dự đoán Biden sẽ cố gắng ép Trump thú nhận chủ trương cấm phá thai, trong khi Trump sẽ nhắm vào biên giới bị xem là điểm yếu của Biden.

Các cử tri cũng sẽ xem cá tính: theo dõi những dấu hiệu yếu đuối ở Biden — và cơn thịnh nộ không kiểm soát được ở Trump. Tờ NY Times dự đoán: “Bất cứ lời nói nào mà ông Biden đưa ra để xoa dịu những câu hỏi xung quanh tuổi tác và năng lực của ông sẽ là một trong những điều được xem xét kỹ lưỡng nhất trong cuộc tranh luận”.

Theo quy định do CNN đưa ra hồi đầu tháng này, các ứng cử viên sẽ đứng cách nhau 8 feet (2.66 mét) trên bục giảng trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút ở phòng thu hình ở Atlanta. Sẽ không có khán giả và họ sẽ chỉ phải đối mặt với những người điều hành Jake Tapper và Dana Bash, theo báo The Hill đưa tin. Micrô của thí sinh sẽ bị tắt tiếng khi thí sinh kia đang phát biểu.

Đây là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử và là cuộc tranh luận đầu tiên được tổ chức bởi một cơ quan báo chí duy nhất kể từ khi cả hai chiến dịch tranh cử đều loại bỏ Ủy ban Tranh luận Tổng thống. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Biden và Trump đứng chung một sân khấu kể từ năm 2020. “Bạn có hai người đàn ông đã không tranh luận trong 4 năm,” cố vấn Đảng Dân chủ Phillippe Reines nói. Reines nói: Các ứng cử viên “không thích nhau, chưa gặp nhau, khá mệt mỏi khi bước vào đêm quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Đó là tổng kết những gì đang bị đe dọa vào thứ Năm.”

Làm thế nào để xem? CNN cho biết cuộc tranh luận sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 9 giờ tối giờ Miền Đông "trên CNN, CNN International và CNN en Español, đồng thời phát trực tuyến trên Max cho người đăng ký và không cần đăng nhập cáp trên CNN.com." Mạng này cho biết họ cũng sẽ "cung cấp cuộc tranh luận để phát sóng trên các mạng tin tức truyền hình và truyền hình cáp bổ sung."

Các chiến lược gia của đảng Dân chủ cho rằng Biden có thể sẽ cố gắng hướng các cuộc trò chuyện sang các vấn đề về tự do, bao gồm quyền bầu cử và quyền phá thai — nhưng do tổng thể Biden không được lòng dân, họ nói rằng Biden nên tập trung vào các kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai chứ không phải hồ sơ của mình, tờ Washington Post đưa tin. Các chiến lược gia của Đảng Cộng hòa cho rằng Trump nên nói về "vấn đề túi tiền" thay vì tập trung vào những bất bình như cuộc bầu cử vừa qua.

Trump đã chuẩn bị sau tranh luận sẽ biện hộ rằng Biden đã dùng thuốc ma túy. Trump đã kêu gọi kiểm tra ma túy theo điều mà tờ The Guardian mô tả là một "cuộc tập trận 'rõ ràng trước khi giao chiến' được thiết kế để chuẩn bị sẵn lý do bào chữa nếu Trump bị tuyên bố là kẻ thua cuộc tranh luận." May mắn, Trump chưa nói tới các lý do thần bí Phương Đông, vì nếu Trump thua, Trump sẽ nói rằng bởi vì Biden nhờ có thuật lên đồng của Việt Nam.

Bạn có thể xem dịch trực tuyến sang tiếng Việt ở Nguoi Viet Channel, thực hiện bởi GS Nguyễn Đình Minh Quốc (coi chừng giờ dị biệt, vì kênh YouTube này phát từ Texas):

Live Tiếng Việt: Tranh luận giữa tổng thống Joe Biden và Donald Trump

https://www.youtube.com/watch?v=b-K85gln2tA

⦿ ---- Đêm nay, Thứ Năm 27/6/2024, sẽ là cuộc tranh luận thu hút sự chú ý của thế giới. Theo một cuộc thăm dò mới từ Trung tâm AP-NORC Center for Public Affairs Research, hầu hết người trưởng thành ở Mỹ dự định xem một số phần của cuộc tranh luận tổng thống đêm thứ Năm và nhiều người cho rằng sự kiện này sẽ quan trọng đối với các chiến dịch tranh cử của cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. Cả hai người nhìn chung vẫn không được ưa chuộng khi họ chuẩn bị đối đầu lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Khoảng 6 trong 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói rằng họ "cực kỳ" hoặc "rất" có khả năng xem cuộc tranh luận trực tiếp hoặc qua clip, hoặc đọc hoặc nghe bình luận về thành tích của các ứng cử viên trên tin tức hoặc mạng xã hội, theo AP. Cuộc thăm dò cho thấy hàng chục triệu người Mỹ có thể sẽ xem hoặc nghe về ít nhất một phần của cuộc tranh luận hôm thứ Năm bất chấp việc nó diễn ra sớm một cách bất thường trong mùa tranh cử.

USA Today đưa tin trước đây người Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận Biden-Trump với số lượng lớn: Cuộc tranh luận vào tháng 9/2020 của các ứng cử viên là một trong những cuộc tranh luận được xem nhiều nhất từ trước đến nay, với hơn 73 triệu người xem, theo Nielsen Media.

Cả hai bên đều coi cuộc tranh luận đêm nay là quan trọng: Khoảng một nửa, 47% người Mỹ nói rằng cuộc tranh luận là “cực kỳ” hoặc “rất” quan trọng đối với sự thành công của chiến dịch tranh cử của Biden và khoảng 4/10 nói rằng nó rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của Trump.

Biden và Trump đều tham gia cuộc tranh luận với tỷ lệ ủng hộ thấp, với khoảng 6 trên 10 người Mỹ trưởng thành cho biết họ có quan điểm rất hoặc hơi bất lợi về Biden; một số tương tự có cái nhìn tiêu cực về Trump.

⦿ ---- Trump đề nghị ngưng bắn tức khắc ở các chiến tuyến Ukraine-Nga và 2 phía phải hòa đàm. Hai cố vấn chủ chốt của Donald Trump đã trình bày với Trump một kế hoạch chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine - nếu Trump thắng cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 - bao gồm việc nói với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ cảnh báo Nga rằng bất kỳ sự từ chối đàm phán nào sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, theo Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, một trong những cố vấn an ninh quốc gia của Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Fleitz cho biết, theo kế hoạch do Kellogg và Fred Fleitz, cả hai đều từng là chánh văn phòng trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021, vạch ra, sẽ có lệnh ngừng bắn dựa trên các chiến tuyến hiện nay để 2 phía hòa đàm. Fleitz nói thêm rằng họ đã trình bày chiến lược của mình với Trump và Trump đã hài lòng. “Tôi không khẳng định rằng Trump đồng ý từng chi tiết, nhưng chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi hài lòng."

Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung cho biết chỉ khi Trump nói hoặc các thành viên được ủy quyền trong Ban tranh cử của Trump mới được coi là chính thức. Chiến lược do Kellogg và Fleitz vạch ra là kế hoạch chi tiết nhất từ trước đến nay của phe Trump, người từng nói rằng Trump có thể nhanh chóng giải quyết cuộc chiến ở Ukraine nếu thắng cử ngày 5/11, mặc dù Trump chưa cho biết sẽ làm như thế nào. làm việc đó đi.

Đề xuất này là y hệt đề xuất của Putin, muốn Nga-Ukraine ngưng bắn tại các chiến tuyến để hòa đàm theo thực tế chiến trường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters: “Giá trị của bất kỳ kế hoạch nào đều nằm ở các sắc thái và tính đến tình hình thực tế trên thực địa. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng Nga đã và vẫn sẵn sàng đàm phán, có tính đến tình hình thực tế trên thực địa”.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm thứ Ba nói rằng tình trạng thù địch đóng băng ở các chiến tuyến hiện hành sẽ là "kỳ lạ" vì Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế khi xâm chiếm Ukraine. Ông nói với Reuters: “Ukraine có sự hiểu biết hoàn toàn rõ ràng và nó được nêu rõ trong công thức hòa bình do Tổng thống (Volodymyr) Zelenskyy đề xuất, nó được tuyên bố rõ ràng ở đó – hòa bình chỉ có thể công bằng và hòa bình chỉ có thể dựa trên luật pháp quốc tế”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc cho biết chính quyền Biden sẽ không ép buộc Ukraine đàm phán với Nga. Người phát ngôn của NSC Adrienne Watson cho biết: “Tổng thống Biden tin rằng mọi quyết định về đàm phán đều tùy thuộc vào Ukraine”.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư nói sẽ ân xá cho các quân nhân LGBTQ bị kết tội vì xu hướng tính dục của họ, ảnh hưởng đến hàng nghìn cựu chiến binh. Bản văn ghi lời Biden: "Các quân nhân của quốc gia chúng ta đứng lên vì tự do và liều mạng để bảo vệ đất nước của chúng ta. Bất chấp lòng dũng cảm và sự hy sinh to lớn của họ, hàng nghìn quân nhân LGBTQI+ đã bị buộc rời khỏi quân đội vì xu hướng tính dục hoặc tính giới của họ."

Quân đội chính thức cấm quan hệ tình dục đồng tính theo Bộ luật thống nhất về Tư pháp quân sự Điều 125 năm 1951. Chính sách đó tiếp tục được duy trì ở Pentagon cho đến khi Tổng thống Barack Obama và Quốc hội bãi bỏ nó vào năm 2014 trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia. Biden có kế hoạch gia hạn số quân nhân được ân xá đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cho các bản án kéo dài từ năm 1951 đến năm 2013.

Tuy nhiên, quá trình này sẽ không diễn ra tự động, thay vào đó, các quân nhân phải nộp đơn xin giấy chứng nhận ân xá để cho phép họ thay đổi tình trạng xuất ngũ. Nếu được chấp thuận, các cựu chiến binh được ân xá sẽ được hưởng các quyền lợi mà họ đã mất do bị kết án.

⦿ ---- Amazon có kế hoạch giới thiệu chương trình giảm giá mới trên nền tảng của mình, bao gồm thời trang không có thương hiệu, hàng gia dụng và nhu yếu phẩm hàng ngày được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc, theo The Information cho biết hôm thứ Tư, theo các slide trình chiếu cho người bán Trung Quốc.

Theo báo cáo, Amazon sẽ bắt đầu đăng ký người bán vào mùa hè này và chấp nhận hàng tồn kho vào mùa thu. Công ty hứa hẹn thời gian giao hàng từ 9 đến 11 ngày cho những chuyến hàng ra nước ngoài này, đánh dấu nỗ lực tích cực nhất của họ để thu hút phân khúc người tiêu dùng có ngân sách hạn hẹp.

⦿ ---- Cổ phiếu của Amazon đã tăng hơn 3% vào thứ Tư, lần đầu tiên đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên trên 2 nghìn tỷ USD. Tình hình này được đưa ra sau khi công ty thông báo rằng họ đang phát triển dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI, có tên mã nội bộ là “Metis” và cũng trước ngày Prime Day vào ngày 16 và 17 tháng 7. Tính đến hôm nay, Amazon đang giao dịch cao hơn 26% tính đến thời điểm hiện tại. Vào lúc 12:37 giờ chiều theo giờ ET, cổ phiếu của công ty đã tăng 3,50% và được bán ở mức 192,84 USD.

⦿ ---- Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba (25/6), Đại sứ Philippines tại Washington Jose Manuel Romualdez cho biết nếu chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc ảnh hưởng đến Philippines, Manila có thể cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của mình để bảo vệ Đài Loan. Nói về khả năng xảy ra xung đột vũ trang trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông với tờ Financial Times, Romualdez nhấn mạnh bốn căn cứ mà Mỹ hiện có nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines và không được sử dụng trong các hoạt động tấn công.

Tuy nhiên, nếu xung đột giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến Philippines, thì Manila “rất có thể” sẽ đồng ý cho Mỹ sử dụng các căn cứ để bảo vệ Đài Loan, ông nói. Romualdez nói thêm rằng ông hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng cho biết Philippines sẽ “đóng một vai trò trên sân khấu châu Á”, theo tờ Financial Times. Cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh tập trung vào sự leo thang tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc về rạn san hô đang tranh chấp, với cảnh báo của Romualdez về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng, đâm tàu và đe dọa sử dụng vũ khí.

⦿ ---- Quận Cam: Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ kêu gọi cư dân hiến máu vì đang thiếu hụt. Người phát ngôn Christine Welch cho biết: “Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu hụt đáng lo ngại về hiến máu cứu sinh kể từ cuối mùa xuân.” Để khuyến khích người dân hiến máu, Hội Chữ Thập Đỏ đã hợp tác với bộ phim mới "TWISTERS" của Universal Pictures để đưa ra những ưu đãi đặc biệt cho những người dân hiến máu trong tháng Bảy.

Hội Chữ thập đỏ Mỹ cho biết: “Hiện tại, các nhà tài trợ đang rất cần sau khi số tiền quyên góp giảm mạnh kể từ cuối mùa xuân. Tất cả các nhóm máu đều cần thiết, đặc biệt là những người hiến máu nhóm O và những người hiến tiểu cầu."

Cư dân Quận Cam hiến máu trong tháng 7 sẽ nhận được một vé xem phim miễn phí do Fandango cung cấp qua email. Những người hiến máu từ ngày 1 đến ngày 14/7 sẽ nhận được vé xem phim "TWISTERS" và 1 chiếc dù của Hội chữ thập đỏ (cho đến khi hết hàng). Ngoài ra, những cư dân quyên góp vào tháng 7 sẽ tự động có cơ hội thắng xổ số là 1 xe đời mới Ram 1500 Big Horn 2025 (trị giá trung bình 60.000 USD).

⦿ ---- Quận Cam: Một chiếc Tesla chạy sai hướng với tốc độ cao trên một con phố đông đúc ở Quận Cam hôm thứ Ba đã gây ra một vụ va chạm giữa 6 chiếc xe khiến ít nhất 3 người bị thương, theo Đại úy Cứu hỏa Quận Cam Greg Barta cho biết. Cứu hỏa đã đến hiện trường vụ tai nạn ở Buena Park, tại giao lộ Đại lộ Beach và Đại lộ Orangethorpe, ngay sau 4 giờ chiều. Lính cứu hỏa đã giải cứu 2 nạn nhân bị thương, trong đó có ít nhất 1 người bị mắc kẹt bên trong chiếc Tesla bị lật và nằm trên nóc. Không rõ tài xế chiếc Tesla có sử dụng rượu hay ma túy hay không.

⦿ ---- Hiếu Tran, một cảnh sát tại thành phố New York, người bị cáo buộc tội nổ súng trên đường ở Voorhees và bị công tố viên so sánh với 'quả bom hẹn giờ', đã được lệnh tạm giam để chờ xét xử. Theo Văn phòng Công tố Quận Camden, Hiếu Trần, 27 tuổi, được cho là đã bắn một người lái xe hơi 30 tuổi tại ngã tư Quốc lộ 73 vào đêm 17/5. Phó công tố Peter Gallagher cho biết nạn nhân, một người đàn ông ở Voorhees, vẫn chưa tỉnh lại và hiện bị liệt tứ chi. Gallagher nói tại phiên điều trần hôm thứ Ba: “Tính đến hôm nay, nạn nhân vẫn đang được hỗ trợ sự sống.”

Luật sư bào chữa Ross Gigliotti cho biết cuộc khám nghiệm tâm thần cho thấy Trần bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trầm cảm và có vấn đề lạm dụng rượu. Tran gọi vụ bắn lúc 11:15 giờ tối là “một sai lầm” và xin được thả ra với sự giám sát đến một cơ sở điều trị các vấn đề về cảm xúc và tâm lý cho anh ta.

Nhưng công tố Gallagher nói viên cảnh sát bị đình chỉ có nguy cơ bỏ trốn, và Tran, nếu được thả ra, sẽ gây ra “nguy cơ nghiêm trọng cho cộng đồng”. Thẩm phán Michael Joyce cho biết ông “tin chắc” rằng Trần nên ở lại Nhà tù Quận Camden. Khoảng 15 người thân và bạn bè của Trần ngồi chật các dãy phòng xử án. Một người phụ nữ khóc nức nở trước phán quyết của Joyce.

Theo Gallagher, Tran đang trở về một mình sau đám cưới ở Sicklerville thì Tran và nạn nhân tình cờ gặp nhau trên đường cao tốc. Video giám sát cho thấy cả hai người đàn ông đã dừng đèn đỏ ở phố Cooper. Xe của nạn nhân bất ngờ lao vào giao lộ rồi tông vào xe ở làn đường đối diện khiến một phụ nữ trên một xe bị thương nặng.

Gallagher cáo buộc Trần đã lái xe đến trạm xăng Mount Laurel Wawa, nơi chiếc xe của sở của anh được sử dụng để mua xăng. Tran sau đó đã đến căn hộ Yonkers của mình. Cảnh sát phản ứng và tìm thấy nạn nhân ngồi trong xe của anh ta với vết thương ở đầu. Gallagher nói: “Trong khi các nhân viên y tế đang ứng phó (với nạn nhân), bị cáo đã tăng tốc độ phóng chạy."

Tìm kiếm trên điện thoại di động của Trần cho thấy vài ngày sau đó Tran đã tìm kiếm trên mạng một bản tin về vụ tai nạn giao thông. Theo công tố Gallagher, ba vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ án sau đó trùng khớp với khẩu súng công vụ của Tran. Công tố Gallagher nói: “Tran đã dùng nó để bắn hạ một người đàn ông không có vũ khí đang cố gắng đi làm về."

⦿ ---- TIN VN. Quốc hội chốt cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe. Theo VnExpress. Quốc hội quyết định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi thông qua dự Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, sáng 27/6. Điều 9 của Luật nêu các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Báo cáo tiếp thu giải trình trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết cấm tuyệt đối nồng độ cồn không phải nội dung mới, được kế thừa của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

⦿ ---- TIN VN. Gần 100 công nhân ở Hải Phòng nhập viện sau bữa ăn trưa. Theo Báo Dân Trí. Hai bệnh viện ở Hải Phòng đang tiếp nhận và điều trị cho gần 100 công nhân của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm (ở An Dương, Hải Phòng) nghi bị ngộ độc sau bữa ăn trưa. Theo báo cáo của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở 1, ở quận Lê Chân, Hải Phòng), khoảng 13h42 ngày 27/6, bệnh viện này tiếp nhận 55 bệnh nhân là công nhân của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm (ở huyện An Dương, Hải Phòng). Ngoài Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ở quận Lê Chân, Hải Phòng) cũng tiếp nhận 30 bệnh nhân là công nhân của công ty đóng tàu nói trên với tình trạng bệnh tương tự. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, sau khoảng 15 phút xử trí, 30 bệnh nhân nói trên đã an toàn, sức khỏe ổn định.

⦿ ---- HỎI 1: Khảo sát về sinh viên Mỹ: 19% đã bỏ học vì kẹt tài chính, 59% tính bỏ học vì kẹt tài chính, 59% căng thẳng thần kinh ví tài chính, 61% ảnh hưởng tiêu cực việc học vì kẹt tài chính?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một báo cáo mới được công bố bởi Ellucian, nhà cung cấp giải pháp công nghệ giáo dục đại học hàng đầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ tài chính trong các quyết định tuyển sinh đại học và hành trình học tập của sinh viên trên khắp Hoa Kỳ. Hợp tác với EMI Research Solutions, Ellucian đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện với 1.500 sinh viên đại học từ nhiều thành phần nhân khẩu học và hoàn cảnh khác nhau.

Laura Ipsen, Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Ellucian cho biết: “Hỗ trợ tài chính là yếu tố quan trọng trong việc xác định nơi sinh viên chọn theo đuổi giáo dục đại học. Trên thực tế, gần một nửa số sinh viên cho biết khoản chênh lệch 5.000 đô la trong hỗ trợ học bổng sẽ thay đổi lựa chọn trường hàng đầu của họ. Với 61% sinh viên cho biết căng thẳng tài chính ảnh hưởng tiêu cực đến việc học của họ, rõ ràng là thành công trong học tập có liên quan trực tiếp đến thành công về tài chính của sinh viên."

Các kết quả khảo sát chính:

. 19% sinh viên được khảo sát đã bỏ học, với nguyên nhân hàng đầu là sự bất ổn về tài chính.

. 59% sinh viên cân nhắc bỏ học do căng thẳng tài chính.

. Chỉ 21% sinh viên được khảo sát cho biết họ cực kỳ tự tin rằng họ hiểu chi tiết về thư đề nghị hỗ trợ tài chính của mình.

. 78% báo cáo tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần do căng thẳng tài chính.

. 61% cho biết áp lực về tài trợ cho việc học của họ đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của họ.

. 57% cho biết họ phải lựa chọn giữa chi phí đại học và những nhu cầu cơ bản như thực phẩm và quần áo.

Chi tiết:

https://www.ellucian.com/news/national-survey-reveals-59-college-students-considered-dropping-out-due-financial-stress

⦿ ---- HỎI 2: Các bà mẹ nói điện thoại nhiều, sẽ nói ít với trẻ sơ sinh, sẽ giảm kỹ năng ngôn ngữ của trẻ em?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy các bà mẹ có xu hướng ít nói chuyện với trẻ sơ sinh khi chúng sử dụng điện thoại thông minh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy các bà mẹ nói chuyện ít hơn 16% với con mình khi chúng nghịch điện thoại. Khoảng thời gian sử dụng điện thoại ngắn hơn từ 1 đến 2 phút thậm chí còn cản trở sự tương tác giữa mẹ và con, làm giảm 26% khả năng nói chuyện của mẹ với con. Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu trước đây cho thấy việc cha mẹ sử dụng điện thoại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/26/moms-smartphone-use-baby-language-development/2661719409132/

.