Huế: Chùa Thuyền Lâm (chùa cổ, nơi nghi có lăng mộ Vua Quang Trung nằm dưới nền chùa) cháy trong đêm 23-6. (Photo: YouTube)

.

- Đức Đạt Lai Lạt Ma tới New York, chữa trị đầu gối

- Cựu lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Steele: Thẩm phán Cannon thay vì xét xử Trump, thì lại xét xử Công tố đặc biệt Jack Smith

- Trump chiêu dụ nhà thờ Ky Tô: ủng hộ trưng bày Mười Điều Răn của Kinh Thánh trong trường học và nhiều nơi khác

- Louisiana: ra luật "cắt chim" của phạm nhân hiếp dâm trẻ em.

- Thống đốc New York Kathy Hochul (D) chỉ trích Tòa Tối Cao vì Tòa cho bán loại nút bấm để súng bắn từng viên thành bắn hàng loạt

- Saudi Arabia: 1.300 hành hương về Thánh địa Hồi giáo chết vì nóng

- Bộ trưởng Truyền thông Israel nói thẳng: cuộc chiến ở Gaza chỉ đổi chiến thuật, không đổi chiến lược

- Gaza: 37.626 người chết, 86.098 người Palestine bị thương

- Không có chuyện ngưng bắn như LHQ và Biden nằm mơ: Thủ tướng Israel nói sẽ không ngưng bắn

- Liên Âu: lo xung đột Israel-Hamas tràn sang Lebanon. Cơ cấu xã hội Gaza đã bị phá hủy và tan rã

- Quân đội Israel thú nhận đã lấy thân 1 người Palestine bị thương trói vào đầu xe để hứng đạn.

- 3 trưởng khoa của Đại học Columbia đã bị cho nghỉ hành chính sau khi lộ ra các tin nhắn (text messages) trong buổi họp về Israel

- Thánh chiến không ngừng: tấn công nhà thờ Do Thái và 1 nhà hờ Chính Thống bằng súng ở Dagestan, 15 người chết

- Hội đồng Châu Âu: trừng phạt 6 tin tặc liên hệ với Nga đã tấn công mạng ở Liên Âu và Ukraine.

- Ukraine: Nga đã mất 1.300 binh sĩ trong các cuộc giao tranh 24 giờ qua.Cho đến nay Nga đã mất khoảng 535.660 chiến binh ở Ukraine.

- Mỹ: Bắc Hàn có thể đã chuyển 1,6 triệu quả đạn pháo sang Nga trong 6 tháng qua

- Slovenia sẽ ký Hiệp ước an ninh song phương với Ukraine

- TQ có thể cố gắng sáp nhập Đài Loan thông qua việc cách ly [chống dịch] thay vì đưa quân xâm lược

- Chủ tịch ICC Tomoko Akane hối thúc Nhật Bản ký hiệp ước LHQ trừng phạt tội diệt chủng

- FBI treo thưởng 10.000 đô cho ai cho tin về những kẻ phóng hỏa, gây ra 2 vụ cháy rừng ở New Mexico

- CDC: Dịch cúm gia cầm đã lây sang 4 người cho đến nay và lây nhiễm sang động vật có vú ở ít nhất 31 tiểu bang.Có ít nhất 21 con mèo nhà ở 9 tiểu bang đã nhiễm virus

- Quận Los Angeles: 1 người bị bắn chết khi đang ở trên tàu điện. Cảnh sát truy nã 4 người tuổi từ 15 đến 20

- Quận Los Angeles: 1 cậu 18 tuổi bị đâm chết tại lễ hội .

- Quận Cam: cá mập xuất hiện, bãi biển ra lệnh đóng.

- Quận Cam: 1 đứa trẻ 12 tuổi chết tại Công viên nước Wild Rivers

- Đài Loan: 4 người Việt ở quá hạn bị bắt, sẽ bị trục xuất

- Canada: Cô Kimberly Bùi bị đụng xe, hung thủ biến mất. Tòa cho cô Bùi thắng kiện buộc kẻ vô danh bồi thường, nhưng chưa tìm ra.

- Canada: Bé Marcus Vũ, 2 tuổi và cô Thi Trang Do, 40 tuổi, bị bắn chết, và 2 người khác bị thương. Tay súng Văn Việt Dương bị bắt.

- TIN VN. Các quan chức văn hóa: "Thuyết pháp gây hoang mang: Đề xuất tăng nặng mức xử phạt."

- TIN VN. Bộ Trưởng Nội Vụ CSVN chụp mũ: Đa số những người theo Thầy Minh Tuệ là có ý đồ xấu.

- HỎI 1: Thế hệ dưới 30 tuổi thấy họ bị rơi vào hoàn cảnh khó hơn: chiến tranh nhiều hơn, mua nhà khó hơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nên ăn các loại hạt và tập tạ để giảm cân? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-24/6/2024) ⦿ ---- Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến New York hôm Chủ nhật để điều trị đầu gối, nhận được sự chào đón nồng nhiệt và đậm chất lễ hội từ hàng nghìn tín đồ. Văn phòng của ngài ở thị trấn đồi núi Dharamsala của Ấn Độ, nơi Ngài tỵ nạn nhiều thập niên qua, hồi đầu tháng này đã thông báo rằng nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo 88 tuổi sẽ đến Hoa Kỳ để "điều trị y tế" nơi đầu gối của ông, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào được tiết lộ.

.

Những tín đồ, nhiều người mặc trang phục truyền thống của Tây Tạng, đợi bên ngoài khách sạn Manhattan của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong cái nóng thiêu đốt. Cô Tenzin Pasang, 18 tuổi, sinh ra ở Mỹ, đã từng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ba lần trước giờ, cho biết: “Khi chúng tôi nhìn thấy Ngài, chúng tôi cảm thấy rất mạnh mẽ. Và mọi người đều rất xúc động vì Ngài là nhà lãnh đạo của chúng tôi. Thật vui được gặp Ngài ở New York,” cô nói. Cô đã chào đón vị lãnh đạo tinh thần bằng cách tham gia biểu diễn điệu múa truyền thống của Tây Tạng.

.

Đón rước Đức Đạt Lai Lạt Ma ở New York.

.

Tuần trước, một nhóm các nhà lập pháp cấp cao của Hoa Kỳ bao gồm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ lưu vong Tây Tạng ở Dharamsala, gây ra sự chỉ trích nặng nề từ Trung Quốc. Chuyến thăm đó diễn ra sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một dự luật nhằm khuyến khích TQ đàm phán với các nhà lãnh đạo Tây Tạng – vốn đã bị đóng băng kể từ năm 2010. Nhiều người Tây Tạng lưu vong lo ngại TQh sẽ chỉ định người kế vị đối thủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, củng cố quyền kiểm soát vùng đất mà họ đã xâm chiếm vào năm 1950.

.

⦿ ---- Chính phủ Saudi Arabia đêm Chủ Nhật thông báo số người hành hương thiệt mạng trong cái nóng thiêu đốt trong cuộc hành hương Hajj năm nay lên tới hơn 1.300 người. Bộ trưởng Y tế Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajel cho biết trên truyền hình nhà nước rằng 83% số ca tử vong là trong số những người hành hương trái phép đã đi bộ quãng đường dài dưới ánh mặt trời.

.

Tại Cairo, các quan chức cho biết tổng số người bao gồm hơn 660 người đến từ Ai Cập. Chính phủ Saudi Arabia đã trục xuất hàng chục nghìn người hành hương trái phép, nhưng nhiều người vẫn đi bộ đến thánh địa Mecca. Họ không có khách sạn để trú ẩn khỏi cái nóng.

.

⦿ ---- Cựu lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Michael Steele cho biết thẩm phán giám sát vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Trump đang “đưa công tố ra xét xử” [thay vì xét xử Trump]. Steele đã chỉ trích Thẩm phán Aileen Cannon, người đang giám sát vụ án tài liệu mật, vì đã xử lý các chuyển biến trước khi xét xử một cách chậm chạp và có thành kiến ​​với các công tố viên trong chương trình “Inside with Jen Psaki” của MSNBC. Steele đề cập đến một báo cáo của New York Times vào tuần trước cho biết 2 đồng nghiệp (Thẩm phán) của Cannon đã thúc giục Cannon bàn giao vụ án cho Thẩm phán khác, cho thấy có lẽ tốt hơn là vụ án nên được xét xử tại tòa án Miami.

.

“Kể từ đó, như tờ NY Times đưa tin, cô Cannon đã thể hiện thái độ thù địch với các công tố viên [của Jack Smith], xử lý các động thái trước khi xét xử một cách chậm rãi và hoãn phiên tòa vô thời hạn. Gần như thể những thẩm phán đã khuyến khích cô Cannon từ chối vụ án này đều biết tất cả những điều này sẽ diễn ra như thế nào,” ông nói. Ông nói thêm: “Trên thực tế, Thẩm phán Cannon đã chứng tỏ mình rất thiên vị Trump, cô Cannon đang đưa công tố ra xét xử một cách hiệu quả”.

.

Cannon đã hoãn vô thời hạn phiên tòa xét xử tài liệu mật, khiến phiên tòa khó có thể diễn ra trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Steele đề cập đến phiên điều trần kéo dài ba ngày trong vụ án bắt đầu vào thứ Sáu để thảo luận về các vấn đề pháp lý chưa được giải quyết trong vụ án.

.

Nhóm của Trump hôm thứ Sáu đã lập luận rằng công tố viên đặc biệt Jack Smith đã được bổ nhiệm bất hợp pháp và vụ việc nên được bác bỏ, theo hãng tin AP. Steele mô tả lập luận này là một thách thức “tầm xa” có thể sẽ bị một thẩm phán khác đưa ra, đồng thời nói thêm rằng nó “không có cơ sở pháp luật” và “chưa có tiền lệ”.

.

“Nhưng rõ ràng là Thẩm phán Cannon chỉ cần có một buổi điều trần về chuyện đó. Đó là chiến thuật trì hoãn cuối cùng của một thẩm phán, người đã lãng phí vô số tháng trời cho những hành động phù phiếm. Cô Cannon đã từ chối cho phép vụ án của Trump được đưa ra xét xử và vẫn chưa ấn định ngày bắt đầu phiên tòa,” ông nói. “Vì vậy, khi nói đến sự trợ giúp mà Trump đang nhận được từ băng ghế Thẩm phán ngay bây giờ, đó là Phụ lục A,” ông nói thêm.

.

⦿ ---- Thống đốc New York Kathy Hochul (D) cho biết Tòa Tối cao đang “sống ở những năm 1700s” sau khi Tòa Tối cao đã vô hiệu hóa lệnh cấm hồi đầu tháng này đối với nút bấm bắn liên thanh (nghĩa là, bây giờ Tòa cho súng được phép gắn "gun bump stocks" để bắn hàng loạt, thay vì bắn từng viên). Bà nói trên chương trình “State of the Union” của CNN hôm Chủ Nhật: “Ý tôi là, họ quá mất liên lạc. Họ thực sự đang sống ở những năm 1700s."

.

Bà nói thêm: “Chúng tôi không muốn có khả năng xảy ra một vụ xả súng hàng loạt cướp đi sinh mạng của người dân ở quê hương Buffalo [thủ phủ New York] của tôi hoặc giết chết nhiều người như vậy tại một buổi tụ tập thanh niên ở phía tây tại một buổi hòa nhạc”.

.

Tòa Tối cao đã vô hiệu hóa lệnh cấm hồi đầu tháng này đối với nút bấm bắn hàng loạt, vốn chuyển đổi vũ khí bán tự động thành loại có khả năng bắn hàng trăm viên đạn mỗi phút. Các đảng viên Đảng Dân chủ, trong đó có Tổng thống Biden, đã chỉ trích phán quyết này ngay sau đó.

.

Hochul lặp lại tuyên bố của Biden về phán quyết, người đã kêu gọi Quốc hội thông qua "luật cấm nút bấm đổi súng từng viên thành súng bắn hàng loạt" sau quyết định này. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) đã đưa ra luật vào tuần trước để cấm loại nút bấm giết người hàng loạt, nói rằng “không có gì ngạc nhiên khi thấy Tòa án Tối cao hủy bỏ quy tắc an toàn công cộng cần thiết này khi họ thúc đẩy chương trình nghị sự cực đoan ngoài tầm này.”

.

⦿ ---- Trump chiêu dụ nhà thờ Ky Tô. Donald Trump đã nói với một nhóm những người theo đạo Tin lành rằng họ “đừng ngồi bên lề” cuộc bầu cử năm 2024, và cầu xin họ “hãy đi bỏ phiếu, những người theo đạo Cơ đốc, làm ơn!” Trump cũng nói ủng hộ việc trưng bày Mười Điều Răn của Kinh Thánh trong trường học và những nơi khác trong khi nói chuyện với một nhóm những người theo đạo Tin lành có ảnh hưởng về mặt chính trị ở Washington vào thứ Bảy.

.

Trump đã thu hút sự cổ vũ khi nói về một đạo luật mới được ký ở Louisiana trong tuần này yêu cầu tấm bảng Mười Điều Răn phải được trưng bày trong mọi lớp học ở trường công. "Có ai đọc 'Ngươi không được ăn trộm' chưa? Ý tôi là, có ai đọc thứ đáng kinh ngạc này chưa? Thật không thể tin được", Trump nói tại cuộc họp của Liên minh Niềm tin & Tự do (Faith & Freedom Coalition). “Họ không muốn dựng tấm bảng lên. Đó là một thế giới điên khùng.”

.

Trong Mười Điều Răn có rất nhiều điều cấm mà Trump đã vi phạm, theo Tòa án Manhattan: nói dối và ngoại tình. Trump bị kết án trong vụ án hình sự đầu tiên trong số bốn vụ án hình sự mà Trump phải đối mặt, trong đó bồi thẩm đoàn vào tháng trước đã kết luận Trump phạm tội ngụy ạto hồ sơ kinh doanh vì điều mà các công tố viên cho là một nỗ lực nhằm che đậy khoản tiền bịt miệng cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels chỉ trước cuộc bầu cử năm 2016.

.

⦿ ---- Louisiana: ra luật "cắt chim" của phạm nhân hiếp dâm. Louisiana đã trở thành tiểu bang đầu tiên mà các thẩm phán có thể ra lệnh cho những kẻ phạm một số tội phạm tình dục đối với trẻ em phải "phẫu thuật thiến đứt" theo một dự luật được Thống đốc Đảng Cộng hòa Jeff Landry ký thành luật hôm thứ Ba.

.

Trong khi hình phạt thiến phẫu thuật được áp dụng ở các quốc gia khác được biết đến với các biện pháp trừng phạt hình sự khắc nghiệt hơn - bao gồm cả Cộng hòa Czech và Nigeria - thì đây sẽ là hình thức mới ở Hoa Kỳ. Văn phòng thống đốc xác nhận với AP hôm thứ Sáu rằng Landry đã ký dự luật trước đó trong tuần.

.

Những người ủng hộ luật Louisiana, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, hy vọng hình phạt mới có thể sẽ ngăn cản mọi người phạm tội tình dục đối với trẻ em. Những người phản đối cho rằng đây là hình phạt “tàn nhẫn và bất thường”, vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ. Họ cho rằng chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý.

.

Louisiana có 2.224 người đang ngồi tù vì những tội danh như vậy. Luật này chỉ có thể được áp dụng đối với những người đã kết án tội phạm vào hoặc sau ngày 1 tháng 8 năm nay. Katrina Sifferd, giáo sư triết học tại Đại học Elmhurst, cho biết Hoa Kỳ đã quyết định rằng hình phạt trả thù - "mắt đền mắt" - là tàn nhẫn và bất thường, kiểu như ăn trộm sẽ bị chặt tay như thời xưa.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Karhi nói với báo chí hôm thứ Hai rằng các hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas ở Gaza sẽ thay đổi "về mặt chiến thuật, nhưng hoàn toàn không phải về mặt chiến lược. Hôm nay quân Israel có mặt ở khắp Dải Gaza. Việc Thủ tướng nói rằng trong hai tuần nữa, cường độ sẽ giảm không có nghĩa là chúng tôi sẽ ngừng giao tranh, nhưng các hoạt động sẽ thay đổi về mặt chiến thuật, nhưng hoàn toàn không phải về mặt chiến lượ." Bình luận của Karhi được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng “giai đoạn chiến đấu căng thẳng” chống lại Hamas và hoạt động trên bộ ở Rafah “sắp kết thúc”.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Hai thông báo rằng số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công đang diễn ra của Israel chống lại Hamas lên tới 37.626 người. Bị thương đã lên tới 86.098 người. Trong 24 giờ qua, có thêm 28 thường dân Palestine bị giết và 66 người bị thương. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt Muhammad Salah, một trong những thành viên Hamas, người được cho là lãnh đạo các thành viên Hamas khác phát triển vũ khí.

.

⦿ ---- Không có chuyện ngưng bắn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật cho biết ông đã rút lại kế hoạch chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn được LHQ và Joe Biden thông qua, Axios đưa tin, trích dẫn một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ủng hộ Netanyahu của Israel, Kênh 14. Netanyahu cho biết ông hy vọng để đạt được một “thỏa thuận một phần” theo đó một số con tin Israel được Hamas thả trong khi cuộc tấn công trên bộ của Israel ở Gaza vẫn tiếp tục. “Tôi sẵn sàng thực hiện một phần thỏa thuận, không có gì bí mật, điều đó sẽ mang lại một số người,” ông nói với một mạng truyền hình Israel hôm Chủ nhật. “Nhưng chúng tôi cam kết tiếp tục cuộc chiến sau khi tạm dừng để đạt được mục tiêu tiêu diệt Hamas. Tôi sẽ không từ bỏ điều này. Tôi sẽ không dừng chiến tranh và để Hamas đứng vững ở Gaza”, ông nói.

.

Trong khi Netanyahu tuyên bố lập trường của ông không có gì bí mật, hôm Chủ nhật đánh dấu lần đầu tiên ông cho biết ông không còn xem xét một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn đã được các quan chức Mỹ đàm phán một phần. Bạch Ốc từ chối bình luận về bình luận của Netanyahu, Axios đưa tin.

.

⦿ ---- Cao ủy về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Hai cho biết nguy cơ xung đột Israel-Hamas tràn sang Lebanon đang gia tăng hàng ngày và cảnh báo rằng "chúng ta đang đứng trước cuộc chiến mở rộng". Borrell cho biết đề xuất ngừng bắn do Hoa Kỳ đưa ra sẽ không được thực hiện vì "thiếu ý chí" từ cả Israel và Hamas. Ông cho biết không có viện trợ nhân đạo nào được đưa vào Dải Gaza và thay vào đó nó được dự trữ ở biên giới với Ai Cập. Ông cho biết việc phân phối viện trợ đã trở nên bất khả thi do thiếu tổ chức. Ông cảnh báo: “Cơ cấu xã hội đã bị phá hủy và xã hội dân sự đang tan rã”.

.

⦿ ---- Quân đội Israel thú nhận đã lấy thân người Palestine để hứng đạn. Israel xác nhận rằng quân đội của họ đã trói một người đàn ông Palestine bị thương vào phía trước xe của họ và lái xe đi trong cuộc đột kích hôm thứ Bảy tại Bờ Tây (West Bank) bị Israel chiếm đóng, đồng thời cho biết hành vi này vi phạm giao thức và "không phù hợp với các giá trị của IDF."

.

Video về hành động ở thành phố Jenin đã được Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đăng lên mạng xã hội. “Vụ việc sẽ được điều tra và xử lý phù hợp”, một tuyên bố của Israel cho biết. Người đàn ông cuối cùng đã được đưa đến PRCS để điều trị vết thương. Quân Israel trước đó đã bị tấn công khi truy lùng ở khu vực Wadi Burqin, IDF cho biết.

.

Người Palestine kia bị thương trong cuộc đọ súng. Người nhà cho biết họ đã yêu cầu xe cấp cứu nhưng thay vào đó quân Israel đã đón anh và đưa anh lên một chiếc xe. Video cho thấy anh ta gục xuống mui xe khi chiếc xe chạy ngang qua xe cứu thương PRCS, theo CNN. Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, gọi hành vi của quân đội Israel là "hành động lấy sinh mạng người Palesitine hứng đạn cho lính Israel", theo Business Insider.

.

⦿ ---- Thế lực của người Do Thái trong các đại học Mỹ rình rập ngay cả những câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhất. Ba trưởng khoa của Đại học Columbia đã bị cho nghỉ hành chính sau khi những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn (text messages) của họ bị rò rỉ bởi những người tham dự một hội thảo về chủ nghĩa bài Do Thái. Vào ngày 31/5, những người tham dự sự kiện của cựu sinh viên được tổ chức tại trường đại học đã ngồi lại để nói chuyện kéo dài hai giờ về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường Columbia.

.

Theo Free Beacon, một người tham dự hội thảo đã chụp ảnh điện thoại của các quản trị viên trường đại học đang có mặt tại khán giả, trao đổi văn bản phê bình hội thảo. Các trưởng khoa Josef Sorett, Susan Chang-Kim, Kristen Kromm và Matthew Patashnick đã bị một người tham dự lén lút chụp ảnh điện thoại của họ trong cuộc trò chuyện nhóm bằng tin nhắn văn bản.

.

Một hình ảnh ghi lại đoạn văn bản do Chang-Kim gửi cho Sorett có nội dung: “Điều này thật khó nghe nhưng tôi đang cố gắng giữ một tâm trí cởi mở để tìm hiểu quan điểm này,” và Sorett trả lời “Đúng vậy”. Patashnick cũng bị bắt gặp trong một cuộc trò chuyện nhóm với Kromm và Chang-Kim nói rằng hội thảo là một cơ hội “gây quỹ”. Tờ Columbia Spectator đưa tin hôm thứ Sáu rằng Chang-Kim, Kromm và Patashnick đã bị đình chỉ công tác hành chính, chờ một cuộc điều tra của trường đại học về các tin nhắn văn bản của họ. Hình như không có câu nói nào giựt gân hơn.

.

⦿ ---- Thánh chiến không ngừng. Hôm thứ Hai, người đứng đầu nước cộng hòa Dagestan, ông Sergey Melikov, cho biết một vụ tấn công bằng súng ở Dagestan nhằm vào một giáo đường Do Thái và nhà thờ Chính thống giáo địa phương ở Derbent đã khiến ít nhất 15 cảnh sát thiệt mạng vào cuối tuần qua. Melikov nói thêm rằng một số thường dân, cũng như một linh mục Chính thống, nằm trong số những người thiệt mạng ở vùng Dagestan, Bắc Caucasus của Nga.

.

Người đứng đầu khu vực đã thông báo rằng ngày 24, 25 và 26 tháng 6 sẽ là ngày để tang ở Dagestan, với các lá cờ nhà nước được treo rủ trên khắp nước cộng hòa. Vào cuối tháng 3, có 145 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào Tòa thị chính Crocus ở Nga, trong đó Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

.

⦿ ---- Hội đồng Châu Âu hôm thứ Hai đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với sáu người liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở Liên Âu và Ukraine. Hội đồng cho biết các biện pháp này lần đầu tiên nhắm vào “các tác nhân tội phạm mạng sử dụng các chiến dịch phóng mã độc ransomware chống lại các dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như y tế và ngân hàng”..

Danh sách trừng phạt mới bao gồm hai thành viên của nhóm Callisto, một tổ chức gồm các sĩ quan tình báo quân đội Nga thực hiện “các chiến dịch lừa đảo kéo dài nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm trong các cơ quan quan trọng của nhà nước”. Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm hai thành viên của nhóm hacker Armageddon được Cơ quan An ninh Liên bang Nga hỗ trợ và hai người có liên quan đến nhóm Wizard Spider của Nga, nhóm "chịu trách nhiệm về thiệt hại kinh tế đáng kể" ở Liên Âu.

.

Hội đồng cho biết: “Với những danh sách mới này, Liên Âu và các quốc gia thành viên tái khẳng định sẵn sàng tăng cường nỗ lực nhằm đưa ra phản ứng mạnh mẽ và bền vững hơn đối với các hoạt động mạng độc hại dai dẳng nhắm vào Liên Âu, các quốc gia thành viên và đối tác”.⦿ ---- Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm thứ Hai tuyên bố rằng Nga đã mất 1.300 binh sĩ trong các cuộc giao tranh xảy ra ở Ukraine trong 24 giờ qua. Trong một bài đăng trên Facebook, quân đội cho biết thêm họ cũng đã phá hủy 12 xe tăng Nga, 15 xe chiến đấu bọc thép, 51 hệ thống pháo binh các loại, 27 máy bay không người lái và 2 tên lửa hành trình, cùng nhiều thứ khác. Theo số liệu của Bộ Tổng tham mưu, cho đến nay Nga đã mất khoảng 535.660 chiến binh ở Ukraine.⦿ ---- Tờ Washington Post đưa tin Bắc Hàn có thể đã chuyển khoảng 1,6 triệu quả đạn pháo sang Nga trong 6 tháng qua, dẫn dữ liệu từ tổ chức an ninh toàn cầu C4ADS của Mỹ ngày 22/6. Báo cáo bao gồm khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024. Trong thời gian này, hơn 74.000 tấn chất nổ đã được vận chuyển từ Bắc Hàn tới Nga. Hàng hóa được phân phối từ hai cảng ở Viễn Đông Nga đến biên giới phía Tây của Nga gần Ukraine, tương đương với khoảng 1,6 triệu quả đạn pháo được Nga sử dụng để chống lại Ukraine.⦿ ---- Tổng thống Slovenia Nataša Pirc Musar sẽ tới Kyiv trong chuyến thăm chính thức vào ngày 27/6 để ký Hiệp ước an ninh song phương với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy, theo TV Slovenija đưa tin hôm 23/6. Ukraine đang bảo vệ toàn bộ "cấu trúc của luật pháp quốc tế" và thỏa thuận an ninh sẽ thể hiện "cam kết tiếp tục giúp đỡ Ukraine của Slovenia miễn là cần thiết", theo bà nói và cho biết thêm rằng tài liệu này tương tự như những tài liệu mà Kiev đã ký trước đây với các nước khác. Hai chính phủ đã làm việc trong vài tuần để thông qua thỏa thuận, với sự tham gia của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao.⦿ ---- Trung Quốc có thể cố gắng sáp nhập Đài Loan thông qua việc cách ly thay vì tham gia vào một cuộc chiến toàn diện, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (ISIS: Center for Strategic and International Studies) cảnh báo. Trong khi phong tỏa là một hoạt động quân sự, việc cách ly, như kiểm dịch, nhằm “kiểm soát giao thông hàng hải hoặc hàng không trong một khu vực cụ thể”. Nó không phải là một lời tuyên chiến với Đài Loan, nó nói thêm.Nếu các quốc gia khác tuân thủ lệnh cách ly do TQ đưa ra, điều đó sẽ củng cố các yêu sách của Trung Quốc đối với Đài Loan và làm suy yếu chủ quyền của Đài Loan. TQ có thể chấm dứt việc cách ly sau khi tuyên bố đã đạt được mục tiêu. Cách ly kiểu kiểm dịch sẽ không yêu cầu Trung Quốc đóng cửa hoặc hạn chế quyền tiếp cận eo biển Đài Loan, nghĩa là quyền tự do hàng hải sẽ không bị vi phạm. Điều này sẽ gây khó khăn cho Mỹ và các đối tác trong việc biện minh cho việc can thiệp. CSIS tuyên bố nếu Mỹ hành động, cộng đồng quốc tế có thể coi nước này là kẻ xâm lược.Bằng cách tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc, TQ có thể yêu cầu khai báo hải quan đối với tất cả các tàu cập cảng ở đó. Báo cáo cho biết: “Các tàu thực thi pháp luật của Trung Quốc sẽ được phép lên tàu, tiến hành kiểm tra tại chỗ, thẩm vấn nhân viên và thực hiện các biện pháp khác đối với các tàu không tuân thủ”. TQ có thể “có tác động răn đe lớn và ngăn chặn những hành vi vi phạm tương tự” bằng cách khám xét và bắt giữ một số tàu.Ngoài ra, Trung Quốc sẽ chỉ phải cảnh báo một số máy bay dân sự để hạn chế giao thông hàng không trong khu vực, CSIS suy đoán. Báo cáo cho biết cuối cùng, việc cách ly thành công hay không phụ thuộc vào cách Đài Loan, Mỹ và các đồng minh khác phản ứng.⦿ ---- Người đứng đầu Tòa án Hình sự Quốc tế Nhật Bản đã kêu gọi Nhật Bản "ngay lập tức hành động" để giới thiệu cơ quan lập pháp trong nước tham gia hiệp ước của Liên hợp quốc nhằm trừng phạt tội diệt chủng, đồng thời nói rằng bà cảm thấy "xấu hổ" khi đất nước của bà vẫn chưa làm như vậy. Chủ tịch ICC Tomoko Akane cho biết trong cuộc họp báo ở Tokyo: “Thật không thỏa đáng… khi Nhật Bản chưa ban hành luật trong nước để trừng phạt tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người”. Bà là người Nhật đầu tiên lãnh đạo cơ quan tư pháp độc lập có trụ sở tại The Hague.Hiệp ước, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1948 để ứng phó với nạn diệt chủng Holocaust, yêu cầu các bên ký kết ngăn chặn và trừng phạt các hành vi diệt chủng, bao gồm cả việc ban hành luật pháp liên quan và trừng phạt thủ phạm. Được 153 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc phê chuẩn, nó đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh cuộc chiến tranh Israel-Hamas đang diễn ra và xung đột Nga-Ukraine.Vào tháng 5, trưởng công tố viên của ICC đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các lãnh đạo cấp cao của nhóm chiến binh Palestine Hamas, giờ đây trọng tâm là liệu các thẩm phán tòa án có đồng ý với đơn xin này hay không. Động thái đưa Netanyahu ra ICC về việc Israel tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Israel và Hoa Kỳ, cả hai đều không phải là thành viên ICC.⦿ ---- Chính quyền liên bang treo thưởng cho ai cung cấp thông tin về những kẻ phóng hỏa, gây ra hai vụ cháy rừng ở New Mexico khiến hai người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong tuần qua. FBI hôm thứ Bảy đã treo giải thưởng lên tới 10.000 đô la cho thông tin liên quan đến vụ cháy South Fork và Salt Fire ở miền nam New Mexico, khiến hàng ngàn người phải chạy trốn, theo AP.Một tuyên bố của cơ quan cho biết họ đang tìm kiếm sự hỗ trợ của công chúng trong việc "xác định nguyên nhân" của các vụ cháy gần Ruidoso, New Mexico, được phát hiện vào ngày 17 tháng 6. Nhưng thông báo cũng chỉ ra rằng bàn tay con người phải chịu trách nhiệm, nói rằng phần thưởng dành cho thông tin dẫn đến vụ cháy, bắt giữ và kết án "người chịu trách nhiệm gây ra vụ cháy."⦿ ---- Dịch cúm gia cầm đã lây sang 4 người cho đến nay và lan rộng nhanh chóng ở Hoa Kỳ đã lên tới hàng chục loài, lây nhiễm sang động vật có vú ở ít nhất 31 tiểu bang. Trong số những người bị nhiễm bệnh có bò ở 12 tiểu bang, cáo, chuột, chồn hôi sọc, sư tử núi, hải cẩu cảng và lạc đà alpaca.Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ít nhất 21 con mèo nhà ở 9 tiểu bang đã nhiễm virus kể từ ngày 1 tháng 3. Những con mèo có kết quả xét nghiệm dương tính bao gồm mèo hoang, mèo chuồng và vật nuôi trong nhà.CDC cho biết, mặc dù có khả năng con người có thể bị bệnh từ những người bạn lông xù của họ, nhưng khả năng đó là không cao. Vi rút H5N1 có thể lây lan qua nước bọt, phân hoặc các chất dịch cơ thể khác của mèo. Tất cả những người mắc bệnh đều bị phơi nhiễm tại các trang trại và đã bình phục hoàn toàn, đồng thời các quan chức đang nỗ lực giảm sự lây lan.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một đài tưởng niệm nhỏ đã được đặt tại ga tàu điện ngầm West Adams một ngày sau khi một người đàn ông bị bắn vào đầu và chết khi đang ở trên tàu. Hoa và nến nằm trên vỉa hè bên ngoài ga Metro E Line, nơi vào thứ Sáu, một nhóm đã bắn chết một người đàn ông trên tàu rồi bỏ chạy. Bạo lực được báo cáo ngay trước 7:30 tối. trên dãy nhà 5660 của Đại lộ Jefferson, theo Sở Cảnh sát Los Angeles. Nạn nhân được cảnh sát xác định là Juan Garcia, 38 tuổi, người được bạn bè gọi là “Tony”.LAPD cho biết cuộc điều tra cho thấy một cuộc tranh cãi đã xảy ra ở tầng trệt của nhà ga và những cá nhân liên quan đến tranh chấp sau đó đã lên một chuyến tàu đang chờ ở sân ga. Đó là lúc vụ nổ súng xảy ra. Cảnh sát hiện đang truy lùng một nhóm gồm 4 người được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng ván trượt. Họ được cho là ở độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi. Không có mô tả chi tiết hơn về những kẻ tấn công.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hôm thứ Bảy, một thanh niên 18 tuổi bị đâm chết tại một lễ hội ở thành phố Culver. Lễ hội hóa trang tạm thời gần giao lộ Đại lộ Venice và Đại lộ Keystone đã bị đóng cửa do bạo lực. Nạn nhân bị đâm vào bụng và tử vong do vết thương quá nặng. Chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ đâm vẫn chưa rõ ràng. Cảnh sát không xác định được danh tính người chết. Họ cũng không công bố bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc. Cuộc điều tra đang diễn ra.⦿ ---- Quận Cam: cá mập xuất hiện, bãi biển ra lệnh đóng. Bãi biển Surfside ở Seal Beach đã bị đóng cửa hôm thứ Bảy sau khi người ta phát hiện một con cá mập trong nước biển. Sở Cảnh sát Seal Beach cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngay trước 6 giờ chiều Thứ bảy rằng cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi nhìn thấy. Không có thương tích đã được báo cáo. Không có chi tiết bổ sung nào được cung cấp hôm Chủ Nhật.⦿ ---- Quận Cam: Theo Sở Cảnh sát Irvine, một đứa trẻ 12 tuổi đã chết hôm thứ Bảy sau tại Công viên nước Wild Rivers ở Quận Cam. Cứu hỏa địa phương cũng có mặt tại hiện trường trước khi đứa trẻ được đưa đến bệnh viện và qua đời. Cảnh sát nói thêm rằng có vẻ như vụ việc không liên quan đến nước. Quận Cam khuyến cáo về nắng nóng trong vài ngày. NWS cho biết thêm: “Nhiệt độ nóng có thể gây ra các bệnh về nhiệt”. Hiện chưa rõ cậu bé chết vì nguyên nhân gì. Cảnh sát không tiết lộ bản chất của cuộc gọi hỗ trợ y tế. Tên của cậu bé đã chết không được tiết lộ.⦿ ---- Đài Loan:không có giấy tờ đã bị cảnh sát Đài Nam (Tainan) thẩm vấn hôm thứ Bảy và giao cho Cơ quan Di trú Quốc gia (NIA), sau khi phát hiện ra rằng họ đã ở lại quá hạn thị thực, cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật. Nhóm 4 người Việt hiện đang bị NIA giam giữ và cơ quan này sẽ bắt đầu quá trình trục xuất. Cảnh sát Đài Nam cho biết họ nhận được tin báo hôm thứ Bảy rằng một chiếc xe chật cứng được phát hiện ở quận Vĩnh Khang của thành phố, chở những người di cư được cho là công nhân không có giấy tờ.Cảnh sát đã chặn chiếc xe do một người Đài Loan lái và thẩm vấn bốn hành khách - một cặp vợ chồng và hai người đàn ông, tất cả đều là người Việt Nam. Theo cảnh sát, cặp vợ chồng và một người đàn ông đã đến Đài Loan bằng thị thực du lịch nhưng họ đã ở lại quá hạn, trong khi người đàn ông còn lại có thị thực lao động nhưng thời gian cư trú của anh ta đã hết hạn vào tháng 8 năm 2022.⦿ ---- Canada: Bị đụng xe nhưng không lấy được thông tin về bảo hiểm của người gây ra đụng xe, do vậy côđã rất khó khăn tìm bồi thường. Bùi bị một chiếc xe bán tải tông vào phía sau vào ngày 6/12/2017, thế rồi tài xế gây tai nạn đã phóng đi mà không trao đổi chi tiết bảo hiểm, theo lý do phán quyết tại Tòa án B.C. Supreme Court của Canada.Điều đó khiến Bùi phải quay lại hiện trường để tìm nhân chứng, kiểm tra khu vực Starbucks nơi cô được cho là người tài xế làm việc trong khu vực, dán áp phích và đăng thông báo tìm kiếm nhân chứng, đồng thời tìm biển số xe mà cô nghĩ có thể có ai lúc đó nhìn thấy. Nhưng người lái xe không bao giờ được tìm thấy, Thẩm phán Maria Morellato viết, và Bùi đã nêu tên John Doe 1, John Doe 2 và ICBC (Sở bảo hiểm Insurance Corporation of British Columbia) thay cho người lái xe trong thông báo yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự. (Chữ John Doe nghĩa là: Vô Danh).Vụ án đã được xét xử vào tháng 9 và các bên đã đồng ý về số tiền bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường không được tiết lộ trong bản án. Nhưng để kết thúc vụ án, Thẩm phán Morellato được yêu cầu xác định xem liệu Bùi có nỗ lực hợp lý để xác định danh tính người lái xe kia hay không. Thẩm phán Morellato kết luận rằng Bùi đã làm như vậy và có quyền theo đuổi vụ kiện chống lại ICBC với tư cách là bị đơn danh nghĩa. Bây giờ thì, Thẩm phán Morellato cho biết Bùi “đáp ứng các yêu cầu” của pháp luật và đã nỗ lực hết sức để tìm ra tài xế.⦿ ---- Canada: Hai nạn nhân và một nghi phạm đã được xác định sau vụ xả súng bốn người hôm Thứ Sáu ở Woodbridge, phía bắc Toronto. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9:30 giờ sáng tại một ngôi nhà trên đường Casa Nova Drive, gần đường Davos, trong cộng đồng ngoại ô rộng lớn ở Vaughan. Khi đến ngôi nhà, Cảnh sát khu vực York và những người ứng cứu đầu tiên khác tìm thấy 4 người bị vết thương do đạn bắn. Một người được cho là đã chết tại hiện trường trong khi 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện.Theo cảnh sát, một trong những người được đưa đến bệnh viện có vết thương nguy hiểm đến tính mạng, trong khi hai nạn nhân còn lại bị thương ít nghiêm trọng hơn. Bản tin cập nhật được cung cấp hôm Thứ Bảy (22/6) cho biết: cảnh sát xác nhận rằng một đứa trẻ mới biết đi và một phụ nữ nằm trong số những người bị giết chết.Bé, 2 tuổi và cô, 40 tuổi, đã tử vong do vết thương quá nặng. Danh tính của hai nạn nhân còn lại, bị thương nhẹ và được cho là đang trong tình trạng ổn định, chưa được cảnh sát công bố., 41 tuổi, cư dân Toronto, bị truy tố hai tội giết người cấp độ một và hai tội cố ý giết người liên quan đến vụ nổ súng. Dương quen biết các nạn nhân, tuy nhiên bản chất mối quan hệ của họ chưa được cảnh sát tiết lộ.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Giác Ngộ. Khoảng 21 giờ ngày 23-6, một vụ cháy đã xảy ra tại chùa Thuyền Lâm (150 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên Huế). Ngọn lửa được phát hiện tại chánh điện và sau đó bùng phát dữ dội. Lực lượng PCCC đã điều hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhưng đám cháy ở chánh điện bùng phát mạnh, lan sang những dãy nhà bên cạnh nên phải đến khoảng 23 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do chánh điện chùa Thuyền Lâm được làm bằng gỗ nên đám cháy vẫn âm ỉ, lực lượng PCCC phải liên tục bám hiện trường để khống chế ngọn lửa. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên gây thiệt hại nghiêm trọng phần nội thất và các cấu kiện gỗ của ngôi chùa. (Theo các tài liệu khác, một số nhà khảo cổ nghi rằng dưới nền Chùa Thuyền Lâm là lăng mộ bí mật của Vua Quang Trung.)⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Trước hiện tượng nhiều trường hợp bị kỷ luật vì có những bài giảng pháp gây hoang mang, chuyên gia văn hóa, tôn giáo cho rằng cần xem xét kỹ tính chất sự việc để có hình thức xử phạt phù hợp đảm bảo tính răn đe, giáo dục. GS.TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - khẳng định việc kỷ luật đối với những người tu hành có phát ngôn không chuẩn mực là phù hợp, kịp thời. "Việc này kịp thời chấn chỉnh những phát ngôn trên mạng xã hội của một số người tu hành. Chúng ta đều thấy những phát ngôn, luận giải đó đều đi ngược lại giáo lý của Phật giáo", GS.TS Từ Thị Loan nêu.PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cho rằng những bài thuyết pháp sai lệch gây nên sự nhiễu loạn về quan niệm, triết lý, phương pháp tu hành của các Phật tử. Ông nhấn mạnh các nhà quản lý về văn hóa, thông tin cần mạnh tay chấn chỉnh những hành vi này. Với các dự án, các buổi thuyết giảng tốt cần được tuyên truyền rộng rãi hơn. Những bài giảng mang tính sai lệch, méo mó cần được gỡ bỏ càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, người tu hành bên cạnh bị kỷ luật theo hình thức quy định của GHPGVN có thể còn chịu mức tăng nặng nếu có vi phạm liên quan đến các bộ luật khác. "Một số nhà sư, thượng tọa đã bị GHPGVN xử lý tuy nhiên cần xem xét kỹ hơn để xác định có vi phạm đạo luật khác hay không. Nếu họ vi phạm, phải áp dụng hình thức xử lý thấu đáo, đúng tính chất sự việc. Khi đó việc xử phạt sẽ mang tính răn đe, giáo dục, giữ gìn sự trật tự trên không gian mạng", PGS.TS Phạm Ngọc Trung đề xuất.⦿ ---- TIN VN.Bản tin "Chấn chỉnh những người lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú" trên báo SGGP hôm 23/6 viết: "Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, đi cùng ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) thời gian qua có thêm những người giống sư, họ cũng cạo đầu, cũng vấn quần áo giống với ông Lê Anh Tú, cũng ôm ruột nồi cơm điện, có thời điểm lên tới hơn 70 người, số này thường với ý đồ xấu. Bên cạnh đó, còn nhóm người có động cơ lợi dụng công nghệ mạng để làm tiền.Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, với vai trò quản lý nhà nước về tôn giáo, bộ đã có ý kiến với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay, tiếp tục phối hợp cùng giáo hội với tư cách quản lý nhà nước, chứ không phải cơ quan chỉ đạo giáo hội. “Chúng tôi đã yêu cầu các địa phương mà ông Lê Anh Tú đi qua cần phối hợp với giáo hội, nhất là lúc xảy ra những hệ lụy không mong muốn, phải đảm bảo an ninh trật tự, không thể chủ quan nghĩ rằng trong đám đông đó không có kẻ xấu. Về lâu dài, chúng tôi yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở địa phương phải làm việc với ban trị sự, để thẩm định lại các phát ngôn, thuyết pháp mà gây ồn ào trên mạng xã hội, để có cơ sở chấn chỉnh”, ông Vũ Chiến Thắng cho biết." Tuy nhiên, ông không nói ý đồ xấu là gì, và đã có ai bị bắt vì ý đồ xấu chưa. Có vẻ như sẽ cấm tất cả các hoạt động của Thầy Minh Tuệ và người đi theo?⦿ ---- HỎI 1: Thế hệ dưới 30 tuổi thấy họ bị rơi vào hoàn cảnh khó hơn: chiến tranh nhiều hơn, mua nhà khó hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều người dưới 30 tuổi tin rằng người lớn tuổi đang để lại cho họ một thế giới nguy hiểm hơn, với môi trường tồi tệ hơn và ít cơ hội hơn. Những cử tri trẻ này là một nhóm đa dạng hơn so với các thế hệ lớn tuổi và trái ngược với những cử tri lớn tuổi nhất nước Mỹ, họ nghĩ rằng chính trị cũng sẽ tốt hơn nếu có nhiều sự đa dạng đó hơn.Họ đã phải đối mặt với những thách thức. Họ đã bị gián đoạn bởi COVID: người trẻ nhất trong số họ đang học trung học hoặc đại học trong thời gian khóa cửa và hiện nói rằng việc học của họ bị gián đoạn vì điều đó. Và ở một mức độ lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước, nhiều người cũng nhìn lại và mô tả việc lớn lên với mối lo ngại về bạo lực súng đạn.Ngày nay, họ phần lớn cảm thấy việc mua nhà trở nên khó khăn hơn (lãi suất hiện tại cho thấy họ đúng), nuôi gia đình, kiếm được công việc mà họ cho là tốt (điều này, bất chấp số lượng việc làm toàn quốc mạnh mẽ) hoặc để bắt đầu kinh doanh hơn so với các thế hệ trước họ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nên ăn các loại hạt và tập tạ để giảm cân?ĐÁP 2: Đúng thế. Các loại hạt bị mang tiếng xấu vì chứa nhiều calo, nhưng nghiên cứu mới của Đại học Nam Úc cho biết chúng thực sự có thể là một phần tuyệt vời trong kế hoạch giảm cân. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn kiểm soát lượng calo thực sự giúp mọi người giảm cân nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu nói rằng các loại hạt - chứa chất béo, protein và chất xơ lành mạnh - hạn chế cơn đói, có thể ngăn cản mọi người ăn quá nhiều. Hạt điều, quả óc chó, quả hạnh nhân, đậu phộng... đều tốt.Theo một nghiên cứu mới, tập ạt, nâng vật nặng có thể mang lại lợi ích về lâu dài. Nghiên cứu, bao gồm những người trưởng thành gần đây đã nghỉ hưu, phát hiện ra rằng những người tham gia tập luyện sức đề kháng với tạ nặng không chỉ cải thiện đáng kể sức mạnh của chân mà còn duy trì sức mạnh này bốn năm sau đó.Chi tiết: