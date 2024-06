Tổng Thống Nga Putin thăm Bắc Hàn, kêu gọi LHQ gỡ lệnh trừng phạt Bắc Hàn. Hình trên: Putin và Kim Jong-Un. (Photo YT)

- Tranh cử Tổng Thống Mỹ sẽ biến đổi Hoa Kỳ, và cả thế giới, vì chính sách dị biệt đối với Nga, Ukraine, NATO, TQ, Đài Loan, Bắc Hàn.

- Trump: các giám đốc công ty hãy "ủng hộ Trump 100%" để sẽ được giảm thuế, nếu không, họ nên bị sa thải vì kém năng lực. Biden: Trump gây thiệt hại cho các gia đình lao động.

- Hơn 1/4 số cử tri có thể đổi ý, nói sẽ chờ xem tranh luận Biden-Trump.

- CNN: Trump tới biểu tình ở Wisconsin, nói 30 lời nói dối trong 1 buổi vận động

- Hunter Biden lãnh búa kỷ luật: giấy phép hành nghề luật bị yêu cầu treo bằng

- Vài ngày sau khi mắng Milwaukee là chỗ kinh hoàng, Trump liền thanh minh: rất mực yêu thương Milwaukee

- Biden trong 5 ngày, gây quỹ được 40 triệu USD, cảnh báo rằng kẻ tội hình sự Trump muốn phá nát hệ thống tư pháp

- Tòa kháng án New York bác đơn kháng cáo của Trump, nhưng cho Trump 30 ngày để kháng cáo tiếp

- Cử tri gốc Latinh chú tâm về mua nhà, lạm phát và chi phí sinh hoạt

- Mỹ: sẽ làm mọi thứ để chặn luồng vũ khí từ Iran và Bắc Hàn giúp Nga

- Putin thăm Bắc Hàn, kêu gọi LHQ gỡ lệnh trừng phạt Bắc Hàn

- Kim Jong-un: thỏa thuận chiến lược toàn diện giữa Nga và Bắc Hàn là vì hòa bình và phòng thủ

- Malaysia xin gia nhập khối BRICS

- Đơn vay tiền mua nhà thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 0,9% trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 6.

- Đức: TQ là đối tác lớn, nhưng kinh tế Đức sẽ không để lệ thuộc vào một thị trường

- Mỹ: máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sẽ đồn trú tại Ukraine.

- Gaza: 37.396 Palestine bị giết, 85.523 người bị thương kể từ ngày 7/10.

- Israel: đã sẵn sàng tấn công Lebanon để xóa sổ Hezbollah

- Israel hăm dọa: sẽ tiêu diệt Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon trong "một cuộc chiến tổng lực".

- Vốn hóa thị trường của Nvidia Corporation đạt tới 3,33 nghìn tỷ USD, trở thành công ty có giá trị nhất toàn cầu.

- Sản xuất công nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng 0,9% trong tháng 5

- Châu Á: 81% sinh viên đại học và 62% nhân viên văn phòng đang sử dụng các chương trình trí tuệ nhân tạo AI

- Thái Lan: thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

- 1 ông bị kết án hơn 32 năm tù vì lái xe nổi giận, rút súng bắn 1 bà mẹ đang chở 2 con nhỏ

- California: bố ráp trộm vặt, bắt 2.700 nghi can, tịch thu các lô hàng bạc triệu.

- Quận Los Angeles: Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt vì vụ đâm chết người

- Florida: Hung Nguyen (nhân viên nhà hàng) bị truy tố vì múa dao hù dọa khách

- Tòa Tối cao Maryland sẽ xét đơn của cựu cảnh sát Christopher Nguyen, xem lại vụ án bị Tòa dưới phạt vì không cản kịp 1 vụ tấn công

- Alabama: Minh Nguyen bị truy tố về tội hiếp, giết cô Thuy Duong Thi Truong.

TIN VN. Chính phủ bơm tiền, xây trung tâm văn hóa ở nước ngoài lãng phí tốn kém, đại biểu lo 'chết yểu', sống ngắc ngoải.

- TIN VN. Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức.

- VIDEO: Tổng hợp những câu nói gây bão mạng xã hội của sư Thích Chân Quang

- HỎI 1: Xe tự lái an toàn hơn xe do người lái một chút? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mỹ phải chuẩn bị cho đại dịch kế tiếp, cho dù vi khuẩn mới chưa xuất hiện? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-19/6/2024) ⦿ ---- Theo Bản Khảo sát đơn xin thế chấp hàng tuần (Weekly Mortgage Applications Survey) mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA) được công bố hôm thứ Tư, số đơn vay tiền mua nhà thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 0,9% trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 6. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm xuống 6,94% từ mức 7,02% trước đó. Chỉ số Mua nhà (Purchase Index) được điều chỉnh theo mùa đã tăng 2% so với tuần trước, trong khi chỉ số Tái cấp vốn (Refinance) giảm 0,4% so với tuần trước.

Nhà kinh tế trưởng Mike Fratantoni của MBA cho biết: “Đơn đăng ký mua hàng đã tăng một lượng nhỏ trong tuần, dẫn đầu là đơn đăng ký các khoản vay thông thường. Số lượng đơn đăng ký tái cấp vốn cũng giảm nhẹ trong tuần nhưng vẫn cao hơn khoảng 30% so với thời điểm này năm ngoái”.

⦿ ---- Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Tư tuyên bố rằng mặc dù Berlin không tìm cách “tách” khỏi Bắc Kinh nhưng “quá phụ thuộc vào một quốc gia” là một vấn đề. “Trung Quốc là một đối tác quan trọng trong mọi lĩnh vực”, Habeck nói với các phóng viên trước khi khởi hành chuyến công du Đông Á, bao gồm cả chuyến đi tới Trung Quốc vào cuối tuần này, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Berlin đã trở nên “phức tạp hơn”.

Bộ trưởng kinh tế trước tiên sẽ đến Nam Hàn và sau đó thăm Trung Quốc trước khi trở về Đức. Habeck, người cũng giữ chức phó thủ tướng Đức, sẽ tới Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Liên Âu và Trung Quốc sau khi khối Liên Âu công bố tăng thuế đối với việc nhập khẩu xe điện của Trung Quốc.

⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết trong cuộc phỏng vấn với PBS hôm 17/6 rằng thỏa thuận an ninh song phương giữa Washington và Kyiv quy định rằng các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sẽ được đồn trú tại Ukraine. Ông cũng cho biết trong trường hợp nguy hiểm, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng hệ thống phòng không của Mỹ để tiêu diệt máy bay Nga. Sullivan làm rõ rằng điều này bao gồm cả những máy bay đang ở trong không phận Nga.

Trước đó, Serhiy Holubtsov, người đứng đầu lực lượng hàng không của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết một số máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine sẽ được triển khai tại các căn cứ không quân nước ngoài để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Đồng thời, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ilya Yevlash cho biết Ukraine đang thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoạt động của F-16 và việc triển khai chúng trong Ukraine.

Hoà Lan và Đan Mạch đã cam kết cùng chuyển giao 61 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine, sau khi được Mỹ chấp thuận vào tháng 8 năm 2023. Na Uy cũng đã xác nhận ý định cung cấp F-16 và Bỉ có kế hoạch gửi F-16 bắt đầu từ năm 2025.

⦿ ---- Mỹ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn chặn việc cung cấp vũ khí từ Iran và Bắc Hàn cho Nga, theo Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 18/6. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của ngăn chận vì nguồn cung cấp vũ khí của các đồng minh Nga là nhiên liệu mà Vladimir Putin cần cho cỗ máy chiến tranh của mình. Blinken nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để cắt đứt sự hỗ trợ mà các quốc gia như Iran và Bắc Hàn đang cung cấp”.

Nga đang tìm cách tăng cường mối quan hệ với các quốc gia có thể cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết để tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là Iran và Bắc Hàn. Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã gửi khoảng 7.000 thùng container đạn dược và các thiết bị quân sự khác tới Nga kể từ năm ngoái.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết Nga và Bắc Hàn phản đối các biện pháp trừng phạt có động cơ chính trị, cho rằng chúng gây tổn hại đến tình hình địa chính trị. "Chúng tôi phản đối việc áp dụng các biện pháp trừng phạt và hạn chế có động cơ chính trị. Những hành động bất hợp pháp như vậy chỉ làm suy yếu hệ thống kinh tế và chính trị toàn cầu", ông Putin tuyên bố trong hội nghị chung với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, nguyên thủ quốc gia Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét lại các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bắc Hàn và do Mỹ kích động. Ông nói thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau "như những người bạn thực sự và hàng xóm tốt", bất chấp áp lực quốc tế.

⦿ ---- Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận chiến lược toàn diện được ký giữa Moscow và Bình Nhưỡng là “yêu chuộng hòa bình” và “phòng thủ”, nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai nước liên quan. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã ký thỏa thuận bao gồm điều khoản phòng thủ chung, đảm bảo sự hợp tác giữa hai nước trong trường hợp có thể xảy ra sự xâm lược.

“Tôi không nghi ngờ gì rằng nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy việc tạo ra một thế giới đa cực mới”, nhà lãnh đạo Bắc Hàn nhấn mạnh. "Thời thế đã thay đổi. Vị thế của Bắc Hàn [Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên] và Liên bang Nga trong cấu trúc địa chính trị toàn cầu cũng đã thay đổi", ông Kim nói thêm và nhấn mạnh rằng mối quan hệ song phương giữa hai nước "đã lên một tầm cao mới". của các mối quan hệ đồng minh."

⦿ ---- Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã yêu cầu Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang ủng hộ Bắc Kinh đối với quy trình gia nhập khối BRICS của cựu thủ tướng này trong một cuộc họp, Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin chính phủ. Li đã đến Malaysia vào thứ Ba sau khi đến thăm New Zealand và Australia trong khuôn khổ chuyến đi khu vực của mình.

Ibrahim tiết lộ vào Chủ nhật rằng Malaysia chuẩn bị bắt đầu quá trình gia nhập chính thức trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Trung Quốc Guancha. "Tôi đang hợp tác chặt chẽ với Tổng thống [Brazil] Lula [da Silva] về việc mở rộng số lượng thành viên. Chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng và phản hồi từ chính phủ Nam Phi."

⦿ ---- Tranh cử Tổng Thống Mỹ sẽ thay đổi cả Hoa Kỳ, như chính sách thuế, và biến đổi cả thế giới, vì chính sách dị biệt đối với Nga, Ukraine, NATO, Trung Quốc, Đài Loan, Bắc Hàn. Cả TT Biden (ứng cử viên Dân Chủ) và cựu TT Trump (ứng cử viên Cộng Hòa) hiện nay đã cam kết tham gia ít nhất hai cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử, cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 27/6 do CNN tổ chức và cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 10/9 do ABC tài trợ.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của NPR/PBS News/Marist, cả hai ứng cử viên giả định đều nhận được 49% sự ủng hộ từ cử tri trước cuộc tranh luận đầu tiên, chỉ ra thực tế là cả hai đối thủ đều có những thách thức phía trước cần giải quyết trước ngày trọng đại. Ví dụ, người đứng đầu Bạch Ốc hiện tại đã mất đi sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi. Các báo cáo chỉ ra cảm giác thất vọng với nền kinh tế, vấn đề nhập cư, những lo ngại liên quan đến tuổi tác và thể lực tinh thần của ông, cũng như mối lo ngại chính là cuộc chiến Israel-Hamas.

Về phần mình, ban tranh cử của Donald Trump không chỉ phải đối mặt với vấn đề tài chính mà còn phải đáp trả trước những cáo buộc và xét xử của cựu tổng thống. Theo nghĩa đó, gần đây hơn, chiến dịch Biden đã ra mắt một quảng cáo mới nhắm mục tiêu đến các tiểu bang chiến trường và coi cựu tổng thống là một kẻ trọng tội chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là câu hỏi Donald Trump sẽ xử lý các xung đột quốc tế đang diễn ra như lạm phát, thuế doanh nghiệp và mối quan hệ với Trung Quốc trong cuộc xung đột với Đài Loan như thế nào.

Cuối cùng, cả hai tổng thống đều phải phục vụ cử tri của mình và cố gắng đưa ra tầm nhìn cho một đất nước đang giữa cuộc khủng hoảng niềm tin. Rủi ro đang cao hơn bao giờ hết và cả hai ứng cử viên đều phải vượt qua một loạt thách thức phức tạp để thuyết phục người dân Mỹ rằng họ là lựa chọn đúng đắn để lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn này.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba nói rằng các giám đốc điều hành doanh nghiệp và đại diện cổ đông nên "ủng hộ Trump 100%" vì nếu không, họ sẽ phải đối mặt với việc chấm dứt hợp đồng [không được giảm thuế]. Trump viết trên Truth Social: “Các nhà điều hành doanh nghiệp và Đại diện cổ đông nên ủng hộ Donald Trump 100%! Bất kỳ ai không làm như vậy đều nên bị sa thải vì kém năng lực!"

Bài đăng của Trump đề cập đến một bài báo trên The Wall Street Journal hôm thứ Hai so sánh thuế suất doanh nghiệp giữa chính quyền Biden và Trump. Trong một bài đăng khác, Trump trích dẫn bài báo nói rằng: "Các tập đoàn đã giành được cắt giảm thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và họ sẽ được hưởng lợi nếu Trump thắng trở lại".

Trump đã cố gắng thuyết phục các giám đốc điều hành doanh nghiệp trong một cuộc họp bàn tròn ở Washington, D.C., vào tuần trước nhưng một số CEO trong phòng nói với CNBC rằng họ cảm thấy choáng ngợp trước những đề xuất chính sách “quanh co” của Trump. Hai người trong phòng cho biết Trump đã đưa ra một số chi tiết về kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp và các quy định.

Biden đã nhiều lần chỉ ra việc Trump muốn cắt giảm thuế cho người giàu trong quá trình tranh cử. “Nếu Trump đắc cử, Trump sẽ cắt giảm thuế cho Trump và những người bạn giàu có của Trump, chỉ gây thiệt hại cho các gia đình lao động. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra”, Biden viết trên X vào tuần trước.

⦿ ---- Một cuộc thăm dò mới cho thấy hơn 1/4 số cử tri vẫn có thể thay đổi quyết định về việc sẽ ủng hộ ai vào tháng 11. Có 9% cho biết trong một cuộc thăm dò của NPR/Marist rằng họ vẫn chưa quyết định và thêm 25 phần trăm nói rằng mặc dù họ có “ý tưởng hay” về việc họ sẽ ủng hộ ai, nhưng họ vẫn có thể thay đổi quyết định. Giám đốc Viện Ý kiến ​​Công chúng của Đại học Marist, Lee Miringoff, nói với NPR rằng điều này “đánh vào quan niệm rằng vẫn còn rất nhiều tháng nữa”.

Trong khi đó, 61% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ theo dõi cuộc tranh luận vào tuần tới giữa Donald Trump và Joe Biden. 24% khác cho biết họ sẽ không xem cuộc tranh luận nhưng sẽ theo dõi tin tức đưa ra và 14% tỏ ra không quan tâm. Những người độc lập ít nói rằng họ sẽ theo dõi cuộc tranh luận hơn so với những người thuộc Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ.

Các cử tri trẻ hơn và không phải da trắng có nhiều khả năng nói với những người thăm dò rằng phiếu bầu của họ vẫn còn trong tầm tay - 55% cả hai nhóm cho biết họ không chắc chắn mình sẽ bỏ phiếu cho ai. Trump và Biden đang huề nhau trong cuộc thăm dò với tỷ lệ 49% mỗi người trong cuộc đối đầu trực tiếp. Biden đang đạt được tiến bộ với số lượng cử tri độc lập, tăng từ 42% vào tháng trước lên 49% vào tháng Sáu.

⦿ ---- Cuộc biểu tình của Donald Trump ở Wisconsin hôm thứ Ba đã được đánh dấu bởi rất nhiều lời nói dối của Trump đến nỗi nỗ lực kiểm tra sự thật của CNN, Daniel Dale, để liệt kê chúng một cách nhanh chóng vẫn phải mất trọn ba phút. Dale nói với Abby Phillip rằng anh đã tìm thấy 30 lời nói dối hiển nhiên. Một số là những tuyên bố sai lầm thông thường của Trump và các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020, trong khi một số khác có nguồn gốc mới hơn, chẳng hạn như đề cập đến việc chỉnh sửa đoạn phim “giả rẻ tiền” về Tổng thống Joe Biden tại cuộc họp G7 đã lưu chuyển trên các phương tiện truyền thông cánh hữu. .

“Trump nói Biden đi lang thang ở G7 và không biết mình đang ở đâu,” Dale tóm tắt. Sau đó, anh đính chính: “Không, Biden đang trò chuyện ngắn gọn với một vận động viên nhảy dù đã hạ cánh gần nhóm.” Dale cũng nhanh chóng kiểm tra thực tế những tuyên bố của Trump về mọi thứ, từ Al Capone đến Nancy Pelosi cho đến thuế. “Trump nói kế hoạch của Biden sẽ tăng gấp bốn lần thuế của bạn,” Dale nói. “Hoàn toàn hư cấu.” (Thực tế, Biden nói chỉ tăng thuế với người có lương hơn 400.000 USD/năm.)

⦿ ---- Cậu Hunter Biden lãnh búa kỷ luật: Một văn phòng kỷ luật ở Washington, D.C., đang yêu cầu đình chỉ giấy phép hợp pháp của Hunter Biden sau khi Hunter bị kết án vào tuần trước về tội sử dụng súng liên bang. Văn phòng Luật sư Kỷ luật (ODC: Office of the Disciplinary Counsel), đóng vai trò là công tố viên trong các vụ án kỷ luật đối với các thành viên của luật sư ở D.C., đã gửi một lá thư hôm thứ Hai tới Tòa kháng án D.C. với lệnh đề xuất đình chỉ Biden, trích dẫn các quy tắc quản lý việc đình chỉ luật sư sau khi bị kết án trọng tội.

Ngôn ngữ đề xuất cho lệnh đã thúc giục tòa kháng án xét thấy rằng con trai của tổng thống “bị đình chỉ hành nghề luật ngay lập tức ở thủ đô Quận Columbia để chờ giải quyết vấn đề này,” sau khi bồi thẩm đoàn ở Delaware kết luận Hunter phạm 3 tội trọng tội liên quan đến súng.

Lệnh được đề xuất, trong đó cho biết Biden là thành viên của đoàn luật sư D.C. từ năm 2007, cũng sẽ chỉ thị cho Ủy ban Trách nhiệm nghề nghiệp “tiến hành một thủ tục chính thức để xác định bản chất của hành vi phạm tội và liệu nó có liên quan đến sa đọa đạo đức hay không”.

Theo quy định của D.C. Bar, bất kỳ trọng tội nào đều được coi là “tội nghiêm trọng” và tòa án có trách nhiệm ra lệnh “đình chỉ luật sư ngay lập tức” bất kể kháng cáo đang chờ xử lý, trong khi hội đồng tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng kỷ luật nào. Nhưng tòa án cũng có toàn quyền từ bỏ việc đình chỉ "khi việc làm đó có lợi cho công lý."

⦿ ---- Donald Trump đã thanh minh thanh nga nhằm giành được sự ủng hộ ở tiểu bang xung đột quan trọng Wisconsin hôm thứ Ba bằng cách tuyên bố tình cảm của ông với trung tâm dân số lớn nhất của tiểu bang, Milwaukee, chỉ vài ngày sau khi chê bai nơi đây là “một thành phố kinh hoàng khủng khiếp”.

Cần phải giải thích lời nói của chính Trump với một thành phố sẽ đăng cai đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tháng tới, Trump có thể dự đoán sẽ chọn giải quyết vấn đề trực tiếp tại một cuộc vận động tranh cử ở vùng lân cận Racine, cách Milwaukee khoảng 30 dặm dọc theo bờ hồ Michigan. “Tôi yêu thương Milwaukee. Tôi là người đã chọn Milwaukee,” Trump nói trong lời mở đầu trước đám đông đang cổ vũ tại công viên lễ hội ngoài trời của Racine.

Thông điệp hòa giải của Trump tới Milwaukee phản ánh sự nhạy cảm của Ban tranh cử của ông đối với chi phí bầu cử tiềm ẩn của những nhận xét tuần trước trong cuộc họp với các Dân Biểu Đảng Cộng hòa tại Điện Capitol Hoa Kỳ, chuyến thăm đầu tiên của Trump kể từ cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 bởi một đám đông đang cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống của ông trước Joe Biden .

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden một lần nữa giễu cợt Donald Trump là “tên tội hình sự bị kết án” trong một buổi gây quỹ trị giá nhiều đô la hôm thứ Ba, nói rằng Trump đang tiến hành một “cuộc tấn công tổng lực” vào hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Sự kiện hôm thứ Ba với cựu Tổng thống Bill Clinton đã quyên góp được 8 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của Biden.

Theo Ban tranh cử, đó là một phần trong số tiền khoảng 40 triệu USD mà Biden và những người đại diện hàng đầu của ông đã huy động được trong 5 ngày qua. Phần lớn đến từ buổi gây quỹ hôm thứ Bảy với sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh và cựu Tổng thống Barack Obama ở Los Angeles đã quyên góp được hơn 30 triệu USD. Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đang thực hiện hoạt động gây quỹ cá nhân của riêng mình và thu về 1,5 triệu USD.

Biden và Clinton, những người đã xuất hiện cùng với Obama tại buổi gây quỹ tháng 3 tại Radio City Music Hall ở New York, đã đưa tin về sự kiện hôm thứ Ba, được tổ chức tại nhà của cựu Thống đốc Virginia Terry McAuliffe, một cố vấn lâu năm của Clinton. Tác giả John Grisham, Jill Biden và cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cũng tham dự sự kiện ở McLean, Virginia, vùng ngoại ô sang trọng của Washington.

Biden nói với đám đông khoảng 450 người ở sân sau rằng Trump đang tuyệt vọng và “mối đe dọa mà Trump đặt ra trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ lớn hơn nhiệm kỳ đầu tiên”, đồng thời đề cập đến 34 cáo buộc trọng tội của cựu tổng thống trong một vụ án tiền bịt miệng ở New York. Biden nói: “Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một cựu tổng thống là một kẻ phạm tội bị kết án. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là cuộc tấn công tổng lực mà Trump đang thực hiện đối với hệ thống tư pháp của chúng ta càng đáng lo ngại hơn.”

⦿ ---- Tòa kháng án New York đã từ chối nghe đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về lệnh bịt miệng trong vụ án ngụy ạto hồ sơ kế toán để che giấu tiền bịt miệng nữ nhơn của ông, theo danh mục của tòa án cho thấy hôm thứ Ba. Tòa án giải thích rằng họ quyết định bác bỏ đơn kháng cáo "với lý do không có vấn đề hiến pháp quan trọng nào liên quan trực tiếp."

Hồi tháng 5, Trump bị kết tội 34 tội gian lận kinh doanh liên quan đến việc bịt miệng thanh toán tiền cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nhằm ngăn cản cô tiết lộ mối quan hệ bị cáo buộc giữa cô với cựu nguyên thủ quốc gia. Theo đại diện tòa án, luật sư của Trump hiện có 30 ngày để nộp đơn giữ hồ sơ để xin kháng cáo. Trong khi đó, Trump dự kiến sẽ bị Thẩm phán Juan Merchant kêu án vào ngày 11/7.

⦿ ---- Khi giá nhà tiếp tục tăng, nghiên cứu mới cho thấy tác động của vấn đề nhà ở đối với cử tri Latinh. Theo UnidosUS, một tổ chức vận động và dân quyền người Latinh, giờ đây nó đã trở thành vấn đề hàng đầu trước cuộc bầu cử năm nay. “Nếu chúng ta chuyển sang vấn đề số một - vấn đề được xếp hạng hàng đầu của bạn là gì? Lạm phát và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng là số một,” Gary Segura, Tiến sĩ, Chủ tịch và đồng sáng lập của BSP Research cho biết.

UnidosUS đã tổ chức một diễn đàn trực tuyến để xem xét các số liệu khảo sát mới được thu thập bởi nghiên cứu của BSP. Các chuyên gia cho rằng lý do các nhà lập pháp nên chú ý là vì số lượng cử tri gốc Latinh tăng lên hàng năm trên toàn quốc. Tại California, vào năm 2024, tỷ lệ cử tri gốc Latinh được dự đoán là 28,4%.Samuel Kenney, nhà phân tích chính sách cấp cao của UnidosUS cho biết: “Người La tinh theo dõi hành động của các nhà hoạch định chính sách và khi chúng tôi tiến tới cuộc bầu cử, chúng tôi biết người La tinh sẽ tham gia và chú ý đến những gì đang xảy ra ở Washington, những gì đang xảy ra tại các tòa nhà tiểu bang cũng như tòa thị chính của họ."Tạm thời, người Latinh đã tìm ra những cách sáng tạo để mua nhà. Các chuyên gia cho biết một số gia đình sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ và tập hợp các nguồn lực của họ lại với nhau để có thêm sức mua. Laurie Goodman của Viện Urban Institute cho biết: “Bạn có bố và mẹ đang thế chấp nhưng bạn có thể có con trai và bà ngoại 20 tuổi đang đóng góp vào khoản thanh toán thế chấp đó”. Đó là một chiến lược mà chúng ta có thể thấy nhiều hơn khi giá tiếp tục tăng cao.Theo Viện Urban Institute, trong thời kỳ đại dịch, quyền sở hữu nhà của người Latinh tăng nhiều hơn quyền sở hữu nhà của người da đen và da trắng. Đó là xu hướng mà UnidosUS mong đợi sẽ tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của vấn đề nhà ở. Laura Arce, Phó Chủ tịch Cấp cao về Sáng kiến Kinh tế của UnidosUS cho biết: “Người Latinh sẽ chiếm khoảng 70% tổng số chủ sở hữu nhà mới cho đến năm 2040. Cộng đồng người Latinh đánh giá cao quyền sở hữu nhà”.⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Tư nói rằng số người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel hiện đã lên tới 37.396. Và 85.523 người đã bị thương kể từ ngày 7/10. Trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 24 người chết và 71 người bị thương, đồng thời cho biết thêm rằng xe cứu thương không thể tiếp cận nhiều nạn nhân vì họ nằm dưới đống đổ nát và trên đường.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba nói rằng các kế hoạch cho “cuộc tấn công” ở Lebanon đã được “phê duyệt” và “xác thực”. Theo lời quân đội, Chỉ huyu Bộ Tư lệnh phía Bắc của IDF, Thiếu tướng Ori Gorder và Trưởng Ban Tác chiến, Thiếu tướng Oded Basiuk đã tổ chức cuộc “đánh giá” trong đó đưa ra quyết định nhằm “đẩy nhanh sự sẵn sàng của các lực lượng bộ chiến." Việc này diễn ra trong bối cảnh xung đột xuyên biên giới giữa lực lượng Israel và Hezbollah. Ngoại trưởng Israel Israel Katz trước đó đã nói rằng Hezbollah sẽ bị tiêu diệt trong "một cuộc chiến tổng lực".⦿ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm thứ Ba tuyên bố rằng Israel sẽ tiêu diệt Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon trong "một cuộc chiến tổng lực". Katz nói trong một bài đăng trên X: “Chúng tôi đang tiến rất gần đến việc quyết định thay đổi luật chơi chống lại Hezbollah và Lebanon. Trong một cuộc chiến tổng lực, Hezbollah sẽ bị tiêu diệt và Lebanon sẽ bị tấn công nặng nề”.Ông nói thêm rằng Israel quyết tâm khôi phục an ninh ở phía bắc đất nước, nơi đã diễn ra chạm súng liên tục giữa quân Israel và Hezbollah kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Bình luận của Katz được đưa ra trong bối cảnh Cố vấn cấp cao về Năng lượng và Đầu tư của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Amos Hochstein, tới khu vực trong nỗ lực ngăn chặn xung đột giữa Israel và Hezbollah kết thúc thành một cuộc chiến toàn diện.⦿ ---- Vốn hóa thị trường của Nvidia Corporation đạt tới 3,33 nghìn tỷ USD hôm thứ Ba, khiến nó trở thành công ty có giá trị nhất trên toàn cầu. Giá trị thị trường của Nvidia có trụ sở tại California hiện đã vượt qua Tập đoàn Microsoft ở mức 3,32 nghìn tỷ USD và Apple Inc. ở mức 3,27 nghìn tỷ USD. Kể từ đầu năm, cổ phiếu của Nvidia đã tăng 172%, với thu nhập quý đầu năm tài chính 2025 cao hơn ước tính. Tổng doanh thu của nó đạt 26 tỷ USD, tăng đáng kinh ngạc 262% so với quý tương ứng một năm trước.⦿ ---- Sản xuất công nghiệp ở Hoa Kỳ đã tăng 0,9% trong tháng 5 sau khi không thay đổi trong tháng trước, theo Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Ba. Sản lượng sản xuất tăng 0,9% so với tháng trước và 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động hầm mỏ tăng 0,3% hàng tháng nhưng giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số tiện ích tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.Công suất sử dụng (capacity utilization) của toàn ngành công nghiệp tăng lên 78,7%, thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với mức trung bình dài hạn. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 1,4 điểm phần trăm.⦿ ---- Một cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng sinh viên đại học và nhân viên công ty thường xuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong cuộc sống của họ với tỷ lệ cao đáng kể trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo báo cáo mới nhất của Deloitte Hàn Quốc, “Hiện trạng và ý nghĩa của việc sử dụng AI sáng tạo ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, tới 81% sinh viên đại học và 62% nhân viên được khảo sát đang sử dụng các chương trình AI sáng tạo.Đặc biệt, những nhân viên từ 18 đến 24 tuổi có khả năng sử dụng AI cao gần gấp đôi so với những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều này cho thấy rằng nhóm tuổi và việc tiếp xúc sớm với công nghệ kỹ thuật số là động lực chính trong việc áp dụng AI sáng tạo. Trong báo cáo được công bố hôm thứ Ba, Deloitte Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát lớn với 2.903 sinh viên đại học và 9.042 nhân viên công ty trên 13 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, New Zealand và Đông Nam Á. Châu Á – Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam – vào tháng 2 và tháng 3 năm nay.Điều đáng chú ý là các nước đang phát triển đang đi trước các nước tiên tiến hơn trong khu vực APAC trong việc áp dụng AI sáng tạo. Chẳng hạn, 87% số người được hỏi ở Ấn Độ và 76% số người được khảo sát ở Đông Nam Á cho biết họ sử dụng AI tổng quát, trong khi chỉ có 39% số người được hỏi ở Nhật Bản cho biết họ sử dụng AI tổng quát. Về tỷ lệ người dân tích cực hưởng ứng xu hướng chuyển đổi AI mang tính sáng tạo, Ấn Độ và Trung Quốc cũng nổi bật với hơn 70% số người được hỏi trả lời tích cực, trong khi Nhật Bản tụt lại ở mức 30%.Báo cáo dự báo rằng trong 5 năm tới, 32% dân số ở khu vực APAC sẽ sử dụng AI hàng ngày. Hơn nữa, khoảng 11 tỷ giờ làm việc sẽ bị ảnh hưởng tích cực bởi AI tổng quát, vì công nghệ AI sẽ ảnh hưởng đến 61% công việc của họ trong 5 năm tới. Bốn ngành được mong đợi nhất sẽ trải qua những thay đổi đáng kể do công nghệ AI tổng quát bao gồm tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông và truyền thông, dịch vụ chuyên nghiệp và các lĩnh vực giáo dục, chiếm khoảng 20% nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.⦿ ---- Thái Lan hôm thứ Ba đã thông qua dự luật mang tính bước ngoặt hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đặt nền móng cho nước này trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên và là quốc gia thứ ba trên toàn châu Á, nơi các cặp đôi cùng giới có thể kết hôn với tư cách pháp lý bình đẳng như các cặp đôi dị tính. Thượng viện gồm 152 ghế của đất nước đã phê chuẩn lần đọc cuối cùng về luật 130-4 với 18 phiếu trắng và dự luật hiện đang được chuyển đến cung điện để được Vua Maha Vajiralongkorn phê duyệt. Luật sẽ có hiệu lực sau 120 ngày kể từ khi được công bố trên Công báo Hoàng gia, dọn đường cho những cuộc hôn nhân đầu tiên trước cuối năm nay.⦿ ---- Các công tố viên liên bang cho biết người lái chiếc Maserati bắn trúng một người mẹ trong xe của bà sau một vụ nổi giận trên đường vào năm 2021 đã bị kết án hơn 32 năm tù. Kenneth Miles Davis Jr., 45 tuổi, ở Maryland, đã bị kết án hôm thứ Hai sau khi bị bồi thẩm đoàn kết tội vì nhiều tội danh, bao gồm cả hành hung với ý định giết người khi có vũ khí, vào cuối tháng 1 sau phiên tòa kéo dài ba tuần tại Tòa thủ đô DC.Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều. vào ngày 19 tháng 5/2021. Davis bước ra khỏi chiếc Maserati GranTurismo của mình tại một ngã tư ở Washington, D.C. và nổ súng giữa lúc giao thông đông đúc vào một chiếc xe do một phụ nữ và hai đứa con của cô điều khiển. Phụ nữ kia bị bắn trúng tay và đứa con 5 tuổi của cô bị kính vỡ gây thương tích, trong khi đứa con 11 tuổi của cô không bị thương.Davis bắn 7 viên đạn vào xe trước khi bắn thêm 6 viên nữa vào những người xung quanh. Phim camera giám sát về vụ nổ súng do Sở Cảnh sát D.C. công bố khi các đặc vụ truy lùng nghi phạm cho thấy vụ nổ súng xảy ra khi giao thông đã dừng lại. Davis được xác định là nghi phạm sau một cuộc điều tra và bị cơ quan thực thi pháp luật ở Coast Rica bắt ngày 5 tháng 8/2021. Y bị dẫn độ về Mỹ 2 tháng sau đó.Video dài 1:18 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=QucVORKdKcc&t=39s

⦿ ---- California: bố ráp trộm vặt, bắt 2.700 nghi can, tịch thu các lô hàng bạc triệu. Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom đã công bố một con số cho thấy sự tiến bộ trong cuộc chiến chống tội phạm bán lẻ có tổ chức trên toàn tiểu bang. Cảnh sát đã thu hồi được số hàng hóa bị đánh cắp nhiều hơn 525% so với thời điểm này năm ngoái. Các quan chức cho biết tổng cộng 216.754 món đồ bị đánh cắp đã được thu hồi kể từ đầu năm 2024. Trên toàn tiểu bang, 636 nghi phạm tội phạm bán lẻ có tổ chức đã bị bắt sau 279 cuộc điều tra khác nhau.

Giá trị của tất cả các món đồ được thu hồi là gần 5,7 triệu USD. Những nỗ lực của năm nay tương đương với hơn một nửa số hàng hóa bị đánh cắp mà Lực lượng đặc nhiệm tội phạm bán lẻ có tổ chức của bang thu hồi vào năm 2023. Kể từ khi thành lập lực lượng đặc nhiệm vào năm 2019, 2.600 cuộc điều tra đã được tiến hành, dẫn đến việc bắt giữ hơn 2.700 cá nhân và thu hồi hơn 827.000 món đồ bị đánh cắp trị giá 43,8 triệu USD.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắt sau vụ đâm chết người tại USC's Greek Row vào tối thứ Hai trong vụ mà cảnh sát mô tả là cuộc đối đầu giữa một nhân chứng và một người đàn ông đột nhập vào xe. Vụ đâm được báo cáo vào khoảng 8:15 giờ tối Thứ Hai tại dãy nhà 700 phố W. 28 St., phía đông Đại lộ University Ave. Cuộc ẩu đả dường như diễn ra bên ngoài một ngôi nhà của hội huynh đệ.

Cảnh sát cho biết dường như đã có sự đối đầu nào đó giữa nhân chứng và người đột nhập vào một chiếc xe. LAPD cho biết hôm thứ Ba: “Nạn nhân nam đang đột nhập vào các xe thì nghi phạm đối đầu và đâm nạn nhân. Nhân viên y tế LAFD tuyên bố nạn nhân đã chết tại hiện trường. Nghi phạm vẫn ở hiện trường và bị bắt giữ mà không xảy ra sự kiện gì."

Người đàn ông bị đâm được cho là ở độ tuổi 30. Nghi phạm được xác định là Ivan Gallegos, 19 tuổi, cư dân Los Angeles, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Anh ta bị bắt vì nghi ngờ giết người và bị giữ tại ngoại 2 triệu USD.

⦿ ---- Florida: Một nhân viên nhà hàng phải đối mặt với vụ tấn công nghiêm trọng với cáo buộc sử dụng vũ khí chết người sau khi dùng dao làm bếp đe dọa khách hàng. Vào ngày 15 tháng 6, Sở Cảnh sát Coral Springs đã phản ứng trước một vụ tấn công tại Nhà hàng Moon Thai & Japanese Restaurant, tọa lạc tại 9637 Westview Drive. Theo báo cáo, một nghi phạm say rượu, sau này được xác định là nhân viên của tiệm tên là Hung Nguyen, 41 tuổi, ở Boca Raton, đã gây hấn trong ca trực của mình.

Khi đến nơi, cảnh sát đã nói với Nguyễn, người rõ ràng đang say xỉn và bất hợp tác. Theo lời khai của nhân chứng, hành vi của Nguyễn ngày càng leo thang trong ca làm việc, dẫn đến việc đối đầu với một nạn nhân ngồi ở quầy sushi. Nguyễn đã nhặt một cái bát và ra hiệu như thể định dùng nó tấn công nạn nhân trước khi lấy một con dao bạc dài khoảng 6 đến 7 inch có cán màu đen và đe dọa nạn nhân trong khi chửi bới.

Lo sợ, nạn nhân nói với cảnh sát rằng anh lập tức rời khỏi quầy sushi và đến gặp người quản lý nhà hàng tại quầy tiếp viên, người này sau đó đã gọi cho CSPD để xin hỗ trợ. Đoạn phim giám sát về cuộc đối đầu đã được ghi lại và sẽ được sử dụng làm bằng chứng trong vụ án. CSPD đã bắt Nguyễn và sau đó chuyển đi để kiểm tra y tế do tình trạng say xỉn ở mức độ cao, rồi đưa Nguyen Nhà tù Broward County Main Jail.

⦿ ---- Maryland: Tòa Tối cao Maryland hôm thứ Hai đồng ý sẽ nghe đơn kháng cáo của Christopher Nguyễn, cựu cảnh sát Baltimore, người đã không ngăn được nghi phạm trong vụ tấn công 1 người đàn ông nằm trên mặt đất. Tại một phiên tòa xét xử vào năm 2022, Thẩm phán Kendra Y. Ausby đã kết án cảnh sát Christopher Nguyễn, 29 tuổi, ở Hanover, về tội liều lĩnh gây nguy hiểm. Cô tha cho Nguyen về hành vi sai trái trong văn phòng.

Thẩm phán ban đầu kêu án Nguyễn 1 năm, trong đó là án treo và 60 ngày tù giam, cộng thêm 1 năm rưỡi quản chế. Cô cũng ra lệnh cho Nguyen phải hoàn thành khóa đào tạo về thành kiến ngầm và sự nhạy cảm về văn hóa. Vài ngày sau, Ausby đổi bản án và đình chỉ việc giam. Các thẩm phán Tòa Tối Cao đồng ý sẽ xem xét ba câu hỏi pháp lý của Nguyen. Theo hồ sơ tòa án, cuộc tranh luận bằng miệng dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 10.

Vào ngày 12 tháng 8/2020, Nguyễn trả lời cuộc gọi về hai người đàn ông đánh nhau trên Đại lộ Kolb gần Đường Belair ở Đông Bắc Baltimore và thấy Wayne Brown nằm úp mặt và chảy máu trên vỉa hè, không phản hồi. Nguyễn gọi bác sĩ và sau đó bắt đầu nói chuyện với Kenneth Somers, người nói rằng Brown đã trộm xe của y. Somers nói rằng y đã đánh Brown. Sau đó, Somers bước tới Brown lần thứ hai và chế nhạo, đá thẳng vào mặt Brown một lần.

Somers, 43 tuổi, ở Dundalk, sau đó bị kết tội tại Tòa án Baltimore Circuit về tội hành hung cấp độ một và liều lĩnh gây nguy hiểm và bị kết án bảy năm tù. Tại phiên tòa, Nguyễn khai rằng anh có tầm nhìn không rõ, cảm thấy choáng ngợp, không biết Somers sẽ đá Brown và cũng không muốn điều đó xảy ra. Nhưng Công tố Baltimore nói rằng Nguyễn không phản ứng chống Somers để cứu Brown đã tạo ra nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. Anh ta đã bị đình chỉ vào thời điểm bị kết án và sau đó đã từ chức cảnh sát. Chủ tịch Đội Cảnh sát Huynh đệ số 3 của Thành phố Baltimore, Mike Mancuso, đã chỉ trích công tố Baltimore vào thời điểm đó, Marilyn Mosby, vì đã truy tố Nguyễn.

⦿ ---- Alabama: Đại bồi thẩm đoàn đã truy tố một người đàn ông ở thị trấn Dothan trong tuần này với tội danh giết một cô gái tuổi vị thành nien trong kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Bản cáo trạng ghi rằng nghi can sát nhân Minh Nguyễn sẽ bị xét xử vào ngày 16 tháng 9/2024. Cảnh sát cho biết khám nghiệm tử thi cho thấy cô Trương Thị Thùy Dương, 17 tuổi, đã bị cưỡng hiếp và tài sản cá nhân bị biến mất trong phòng ngủ.

Cô Truong đã chết tại bệnh viện Dothan sau khi các nhân viên y tế đưa cô từ nhà mẹ cô trên đường Hartford Highway. Các nhà điều tra cho biết mẹ của cô Trương và nghi phạm – Nguyễn – đã là tình nhân của nhau. Hồ sơ truy tố Nguyen ra Tòa Quận Houston có hình phạt có thể là tử hình.

⦿ ---- TIN VN. Chính phủ bơm tiền, xây trung tâm văn hóa ở nước ngoài lãng phí tốn kém, đại biểu lo 'chết yểu', sống ngắc ngoải. Theo Báo Tuổi Trẻ. Nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy mô chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đang xây dựng sẽ dàn trải, chưa hiệu quả và không phù hợp với quy định Luật Đầu tư công. Sáng 19-6, Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa. Nêu quan điểm về việc thành lập các trung tâm văn hóa ở nước ngoài, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) cho rằng hiện chương trình chưa có mục tiêu cụ thể về nội dung này. Băn khoăn hiệu quả trung tâm văn hóa ở nước ngoài: “Tôi đề nghị bổ sung mục tiêu trong giai đoạn 2030-2035 sẽ bao nhiêu trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, để có kế hoạch triển khai thực hiện” - ông Mạnh nêu vấn đề. Dùng quyền tranh luận, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) cũng băn khoăn, lo lắng khi đánh giá đây là ý tưởng hay nhưng không mới. Bởi việc duy trì có hiệu quả hay không với các trung tâm này là vấn đề đặt ra, do lãng phí và tốn kém.

⦿ ---- TIN VN. Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức. Theo Báo Pháp Luật. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, cấm Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người trong 2 năm. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang:

- Không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 02 năm.

- Thiền tôn Phật Quang và Thượng toạ Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các Phái Quy y Tam bảo có nội dung tự sửa 1 trong 5 giới không đúng với Ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội.

- Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố. Không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền tôn Phật Quang.

⦿ ---- VIDEO: Tổng hợp những câu nói gây bão mạng xã hội của sư Thích Chân Quang, dài 15:50 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=36FP6Wcw9Ng

⦿ ---- HỎI 1: Xe tự lái an toàn hơn xe do người lái một chút?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu của Đại học Central Florida đã thử nghiệm xe tự hành và xe do con người điều khiển với dữ liệu tai nạn ở California. Vì DMV của California cho phép thử nghiệm xe tự hành (AV) trên đường công cộng nên Mohamed Abdel-Aty và Shengxuan Ding đã có quyền truy cập vào 2.100 hồ sơ tai nạn AV và 35.133 hồ sơ tai nạn do con người điều khiển (HDV). Theo nghiên cứu của họ được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Nature, những hồ sơ này có thông tin về các loại tai nạn, điều kiện đường xá và môi trường, chuyển động của xe trước tai nạn và kết quả của tai nạn.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng chung hàng năm ở cả số dặm di chuyển hàng năm của xe AV và số vụ tai nạn xe AV trên đường công cộng ở California, ngoại trừ mức giảm được thấy vào năm 2020, có thể là do đại dịch Covid-19. Ngoài số vụ tai nạn, Abdel-Aty và Ding còn nhận thấy sự khác biệt về thời điểm xảy ra tai nạn AV và HDV.

Dù do xe tự lái hay do con người điều khiển, tai nạn xe hầu hết xảy ra khi lái xe thẳng về phía trước, chiếm 56% số vụ tai nạn xe AV và 58% số vụ tai nạn xe HDV. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho biết các sự kiện giao thông trước đây như khu vực làm việc, phương tiện dành cho người khuyết tật và hàng hóa bị đổ đã dẫn đến 5% số vụ tai nạn AV, nhưng chỉ có 1,3% số vụ tai nạn do con người điều khiển, cao hơn so với xe tự lái. Tuy nhiên, về khả năng tập trung, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc thiếu chú ý và hành vi lái xe kém gây ra 1,8% số vụ tai nạn AV, nhưng 19,8% số vụ tai nạn HDV.

Về yếu tố môi trường, hầu hết các vụ tai nạn liên quan đến cả xe AV và HDV đều xảy ra trong điều kiện thời tiết quang đãng, tuy nhiên tai nạn do xe HDV xảy ra thường xuyên hơn một chút với tỷ lệ 83% so với 73% của xe AV. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu viết rằng có 5,25 “khả năng xảy ra tai nạn [AV] so với tai nạn HDV” vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, có thể là do “bóng và phản chiếu của mặt trời có thể gây nhầm lẫn cho các cảm biến” trên xe tự lái.

Chi tiết:

https://www.courthousenews.com/autonomous-cars-are-slightly-safer-than-human-drivers-study-says/

⦿ ---- HỎI 2: Mỹ phải chuẩn bị cho đại dịch kế tiếp, cho dù vi khuẩn mới chưa xuất hiện?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, mặc dù nhiều người vẫn còn mệt mỏi sau trận đại dịch vừa qua và không có dấu hiệu nào cho thấy cúm gia cầm - từng được cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu - sẽ lây lan rộng rãi trong nhân loại. nói với UPI.

Michael Osterholm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách Bệnh Truyền nhiễm tại Đại học University of New York: “Sẽ có nhiều đại dịch hơn và chúng hoàn toàn có thể tồi tệ hơn bất cứ điều gì chúng ta từng chứng kiến cho đến nay, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn”. Minnesota, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Điều đó nói lên rằng, “loại vi rút gây ra đại dịch tiếp theo có thể sẽ là một loại vi rút hiện chưa xuất hiện,” ông nói thêm.

Đến bây giờ, hầu hết đều biết những số liệu thống kê đại dịch vừa qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, trên toàn quốc Hoa Kỳ, cho đến nay, gần 112 triệu trường hợp được xác nhận mắc bệnh COVID-19 đã được báo cáo và hơn 1,2 triệu người đã chết vì coronavirus.

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/18/next-pandemic-united-states/5051718663197/

