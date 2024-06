Hình trên. Ngập lụt ngày 14/6 trên đường Lê Lợi, Q1, TPSG. Tại nhiều tỉnh, Mưa lớn kèm dông lốc làm 2 người chết, gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

.

- Trump: nếu thắng cử tháng 11, Trump sẽ cắt viện trợ Ukraine 'trước khi nhậm chức Tổng thống'

- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu ca ngợi rằng tuần lễ vừa qua là một "thành công chính trị" đối với Ukraine.

- Tổng thống Phần Lan nhấn mạnh vai trò tiềm năng của TQ trong việc chấm dứt xung đột Ukraine

- Alyssa Farah Griffin (cựu giám đốc truyền thông cho chính phủ Trump): Trump nhiều lần nói về việc xử tử kẻ thù chính trị

- Trump bịa đặt rằng Biden nói nhầm tên tiểu bang, và Trump gọi tên DB Ronny Jackson nhầm thành Ronny Johnson.

- Báo LA Times: Trump nói bị tòa án New York kết tội vì New York là tiểu bang Dân Chủ, nhưng Trump không nói về Hunter Biden bị Tòa Delaware kết tội tại tiểu bang xanh Delaware

- Luật gia MSNBC: Tòa tối cao khó trao quyền miễn tố hoàn toàn cho Trump, có thể để ngày chót sẽ quăng lựu đạn rồi về nghỉ hè

- Trump chụp mũ Biden: Biden sẽ mở thị trường Mỹ cho xe điện TQ vào xóa sổ các hãng xe Mỹ

- CNN: Joe Biden và Donald Trump sẽ tranh luận k90 phút vào ngày 27/6

- Michigan: Có 9 trẻ em và người lớn bị bắn trúng, bị thương. Tay súng sau đó tự sát

- Chủ tịch Nước Cuba lên thăm tàu chiến Nga

- Bộ trưởng An ninh QG Israel chỉ trích quyết định của quân đội tạm dừng giao tranh vì nhân đạo

- Israel: sẽ tiếp tục chiến đấu ở miền nam Gaza bất chấp "tạm dừng chiến thuật" để viện trợ nhân đạo.

- Gaza: Một vụ nổ đã giết 8 binh sĩ Israel đang đi trên xe bọc sắt

- Thái Lan dân số suy giảm: 44% số người được hỏi bày tỏ không muốn có con.

- California xóa nợ tiền nước cho 4 triệu dân.

- Quận Los Angeles: Pomona sẽ tài trợ, tư vấn 2 nhóm dân nghèo trong 18 tháng để thử nghiệm

- Quận Los Angeles: 1 cô độ tuổi 20 cầm dao, bị cảnh sát bắn chết

- Quận San Bernadino: FAA điều tra vụ phi cơ 2 chỗ bị rớt

- Nhật Bản: 88 người Việt ký hợp đồng làm việc bị chờ không trả lương trong 2 tháng rưỡi sẽ đưiợc trả bồi thường

- TIN VN. Bộ Công an bắt Viện trưởng, Viện phó Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

- HỎI 1: Gần 1/2 nam giới 19 tới 29 tuổi nguy cơ trầm cảm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Cao niên New York được tặng thú cưng robot để đỡ cô đơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-16/6/2024) ⦿ ---- Michigan: Có 9 trẻ em và người lớn đang cố gắng giải nhiệt trong một ngày nắng nóng gần Detroit đã bị bắn và bị thương tại một "bãi tạt nước" bên trong một công viên công cộng hôm thứ Bảy. Cảnh sát cho biết tay súng sau đó được tìm thấy đã chết tại một ngôi nhà gần đó sau vụ tấn công dường như ngẫu nhiên ở Rochester Hills.

.

Cảnh sát cho biết tay súng bước ra khỏi xe ở đường Brooklands Plaza Splash Pad vào khoảng 5:10 chiều và bắt đầu nổ súng, theo tờ Detroit News đưa tin. Dựa vào vỏ đạn tại hiện trường, tay súng đã bắn 28 phát bằng súng lục hoặc súng ngắn.

.

Nạn nhân: Một cậu bé 8 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào đầu, AP đưa tin. Mẹ của bé, bị bắn vào bụng, cũng đang trong tình trạng nguy kịch, còn em trai 4 tuổi của cậu bé này đang trong tình trạng ổn định với vết thương ở chân. Còn 6 người khác bị thương đang trong tình trạng ổn định. Tất cả đều ở độ tuổi từ 30 trở lên, trong đó có một người đàn ông 78 tuổi.

.

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn tại hiện trường và lần theo dấu vết của nó đến một ngôi nhà cách hiện trường vụ nổ súng khoảng nửa dặm, theo CNN. Họ tìm thấy thi thể của một người đàn ông 42 tuổi bên trong với vết thương do súng tự gây ra. Cảnh sát cho biết anh ta dường như đã tự sát khi cảnh sát bao vây nơi cư trú.

.

Không có động cơ: Cảnh sát trưởng quận Oakland Michael Bouchard cho biết vụ nổ súng dường như là ngẫu nhiên, vì nghi phạm “không có mối liên hệ nào với các nạn nhân”. Cuộc điều tra đang tiếp tục.

.

⦿ ---- Chủ tịch Nước Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết ông đã lên tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Nga và tàu ngầm hạt nhân Kazan để tham quan bên trong các tàu. Một phân đội tàu chiến của Hạm đội phương Bắc của Nga đã tới Cuba vào ngày 12/6. Diaz-Canel đã chào đón "những người bạn Nga" trong thời gian lên tàu. Nga khẳng định chuyến thăm, bao gồm cả các cuộc tập trận, là "hoạt động bình thường" và không gây ra mối đe dọa nào.

.

⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir chỉ trích quyết định của quân đội thực hiện tạm dừng giao tranh dọc theo con đường phía nam Gaza để chuyển hàng viện trợ. Ben-Gvir lên án hành động này là "ảo tưởng", cho rằng nó được thực hiện mà không có sự chấp thuận của nội các chiến tranh Israel, bất chấp thương vong gần đây của binh lính Israel: “Người quyết định ‘tạm dừng chiến thuật’ cho chuyến đi nhân đạo đặc biệt, vào thời điểm mà nhiều binh sĩ của chúng tôi đang ngã xuống trong trận chiến, là một kẻ ngu ngốc, không nên tiếp tục giữ chức vụ của mình”.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố quân đội của họ sẽ tiếp tục chiến đấu ở miền nam Gaza bất chấp "tạm dừng chiến thuật" đã được thông báo trước đó để viện trợ nhân đạo. IDF tuyên bố rằng các hoạt động quân sự trong khu vực sẽ tiếp tục, nhấn mạnh rằng không cần thiết phải chấm dứt chiến sự. Nó tuyên bố rằng ngoại lệ duy nhất là việc mở các tuyến vận chuyển viện trợ nhân đạo với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế.

.

⦿ ---- Một vụ nổ đã giết 8 binh sĩ Israel đang đi trên xe bọc sắt vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Bảy tại Rafah ở miền nam Gaza. Vụ nổ này trở thành sự kiện nguy hiểm nhất đối với lính IsraelF kể từ tháng 1 trong cuộc chiến chống lại Hamas bắt đầu vào tháng 10/2023.

.

⦿ ---- Trump đe dọa cắt viện trợ cho Ukraine 'trước khi nhậm chức Tổng thống nếu đắc cử.' Cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ viện trợ của Mỹ cho Ukraine tại một cuộc vận động tranh cử ở Detroit vào ngày 15/6. Phát biểu tại sự kiện Turning Point USA, Trump tuyên bố ông sẽ "giải quyết vấn đề đó (viện trợ của Mỹ cho Ukraine) trước khi nhậm chức tổng thống đắc cử vào Bạch Ốc."

.

Trump mô tả Tổng thống Volodymyr Zelensky là "người bán hàng giỏi nhất" để đảm bảo hỗ trợ tài chính đáng kể từ Hoa Kỳ. “Tôi nghĩ Zelensky có lẽ là nhân viên bán hàng vĩ đại nhất trong số các chính trị gia từng sống. Mỗi lần ông ấy đến đất nước chúng ta, ông ấy đều ra đi với 60 tỷ USD”, Trump nhận xét.

.

Trump tuyên bố: “Bây giờ, đây là cú hốt bạc rất đẹp. Zelensky vừa rời đi bốn ngày trước với 60 tỷ USD, sau đó về nhà và thông báo rằng ông ấy cần thêm 60 tỷ USD nữa. Nó không bao giờ kết thúc. Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó trước khi tiếp nhận Nhà Trắng làm tổng thống đắc cử.”

.

Tuyên bố của Trump có điểm sai, có những điểm không chính xác về viện trợ của Mỹ cho Ukraine, vì một dự luật viện trợ nước ngoài trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào cuối tháng 4. Còn tuần lễ qua chỉ là phía Châu Âu cam kết viện trợ Ukraine, và Biden ký hiệp ước 10 năm an ninh song phương và Phó Tổng Thống Harris công bố viện trợ bổ sung 1 tỷ rưỡi.

.

Trump trước đó đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chối hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Trump cũng tuyên bố Nga sẽ không tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào năm 2022 nếu Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai.

.

⦿ ---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel hôm Chủ nhật đã ca ngợi rằng tuần vừa qua là một "thành công chính trị" đối với Ukraine. Trong một tweet lên mạng, Michel chỉ ra những diễn biến quan trọng: quyết định của G7 sử dụng 50 tỷ USD tài sản của Nga để cho Ukraine vay, sự ủng hộ toàn cầu đối với Hiến chương Liên hợp quốc tại một hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ và sự chấp thuận của Hội đồng châu Âu để tiến hành đàm phán cho Hội nghị liên chính phủ đầu tiên

.

⦿ ---- Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhấn mạnh vai trò tiềm năng của Trung Quốc trong việc chấm dứt xung đột Ukraine, theo công ty phát thanh truyền hình nhà nước Yle. Trong các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, Stubb kêu gọi Trung Quốc tận dụng ảnh hưởng của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin để ngăn chặn cuộc xung đột đang diễn ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của các quốc gia Nam bán cầu trong việc thúc đẩy con đường hướng tới hòa bình: “Điều này mang lại hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể bắt tay vào con đường dẫn đến hòa bình và tôi tin rằng điều quan trọng là điều này phải xảy ra theo các điều kiện của Ukraine”.

.

⦿ ---- Trump bịa đặt rằng Biden nói nhầm tên tiểu bang, và Trump gọi tên DB Ronny Jackson nhầm thành Ronny Johnson. Cựu Tổng Thống Donald Trump khoe rằng mình có “khả năng nhận thức” tốt hơn nhiều so với Joe Biden vào tối thứ Bảy, đồng thời cáo buộc đối thủ Đảng Dân chủ của Trump về một loạt sai lầm ngớ ngẩn. Sau lần đầu tiên lặp lại tuyên bố đã bị vạch trần là do Cộng Hòa bịa đặt rằng Biden đã nhầm lẫn giữa Idaho và Iowa, đồng thời cho rằng Biden cũng đã nhầm Florida với Iowa, Trump một lần nữa kêu gọi Biden trải qua bài kiểm tra nhận thức. Khẳng định Biden “thậm chí còn không biết từ lạm phát nghĩa là gì,” Trump nói, “Tôi nghĩ Biden nên làm một bài kiểm tra nhận thức như tôi đã làm. Tôi đã làm một bài kiểm tra nhận thức và tôi đã đạt thành tích cao.”

.

Sau đó, Trump tiếp tục lặp lại câu chuyện bịa đặt khét tiếng hiện nay của Trump về việc Trump “trả lời đúng mọi câu hỏi” trước đám đông tại một hội nghị bảo thủ ở Detroit, khoe khoang về việc cựu bác sĩ Bạch Ốc thực hiện cuộc kiểm tra “chưa bao giờ thấy” một kết quả ấn tượng như vậy trước đây. Nhưng với chính vị bác sĩ đó đang ngồi trên ghế khán giả, Trump đã tiếp tục hủy hoại tên mình—hai lần. “Bác sĩ Ronny! Bác sĩ Ronny Johnson! Mọi người có biết Ronny Johnson không? Dân Biểu đến từ Texas,” Trump hào hứng tuyên bố. Tất nhiên, Trump đang đề cập đến Dân Biểu Ronny Jackson (R-TX), cựu bác sĩ và đồng minh của Đảng Cộng hòa, người đã nhiều lần nói về “gen đáng kinh ngạc” của Trump.

.

⦿ ---- Theo một cựu nhân viên, cựu Tổng thống Donald Trump thường công khai nói về việc xử tử người trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Alyssa Farah Griffin, người từng làm giám đốc truyền thông cho chính quyền Trump, nói với Mediaite trong một lần xuất hiện trên podcast hôm thứ Sáu rằng Trump nói về việc xử tử kẻ thù chính trị của mình không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần.

.

“Trump thẳng thắn nói rằng một nhân viên tiết lộ câu chuyện sẽ bị xử tử,” Griffin nhớ lại. Griffin nói thêm: “Có những người khác nói về việc hành quyết mọi người." Theo tạp chí Rolling Stone, Trump trước đó đã hứa sẽ đưa các đội xử bắn trở lại nếu Trump thắng cử tổng thống vào tháng 11. “Như Tổng thống Trump đã nói, cách trả thù tốt nhất là sự thành công và thịnh vượng của tất cả người Mỹ”, người phát ngôn của Trump, Steven Cheung nói với Newsweek khi phản ứng lại những bình luận của Griffin.

.

⦿ ---- Khi con trai của Tổng thống Joe Biden, Hunter Biden, bị bồi thẩm đoàn Delaware kết án về cả ba tội danh liên quan đến súng vào tuần trước, nhiều chuyên gia pháp lý khẳng định rằng kết quả là những tuyên bố về đàn áp của cựu tổng thống Donald Trump đã bị phá vỡ. Phóng viên cấp cao của CNN Politics, Stephen Collinson, đã viết hôm thứ Tư: “Trong suốt phiên tòa xét xử ở Manhattan, quê hương cũ của ông, Trump đã khẳng định rằng Trump không thể có được phán quyết công bằng ở một thành phố mà hầu hết cử tri là đảng Dân chủ. Nhưng Delaware là một tiểu bang xanh - và có bồi thẩm đoàn ở đó vừa kết án con trai của tổng thống."

.

Trong bài xã luận hôm Chủ nhật, ngày 16 tháng 6, Ban Biên tập của LA Times đã lên án Trump vu khống tòa án: "Mặc dù bất kỳ hệ thống tư pháp có thẩm quyền nào đều cố gắng hết sức để đưa ra hình phạt hình sự hoặc miễn tội mà không phụ thuộc vào xu hướng chính trị, sự nổi tiếng hoặc lợi ích cá nhân, chính trị có liên quan mật thiết đến việc định hình hệ thống tư pháp hình sự. Đó là lý do tại sao, người Mỹ phải bảo vệ chống lại những nỗ lực của Trump và những người khác nhằm đưa thêm chính trị vào hệ thống, bằng cách gọi những người phạm tội bị kết án và bỏ tù là 'con tin', ân xá cho những người ủng hộ Trump, nhấn mạnh vào quyền miễn trừ đối với các hành vi của tổng thống (bằng cách miễn tố riêng cho Trump, tất nhiên, không phải miễn tố cho Biden) và coi bất kỳ phán quyết nào chống lại Trump là sản phẩm của một hệ thống gian lận mà chỉ Trump mới có thể gỡ bỏ."

.

⦿ ---- Trong lần xuất hiện trên chương trình "The Alex Witt Show" của MSNBC, đồng nghiệp và cựu công tố viên Katie Phang của MSNBC đã được hỏi khi nào Tòa tối cao cuối cùng sẽ ra phán quyết về nỗ lực của Donald Trump để có được quyền miễn trừ tuyệt đối của tổng thống và cho rằng sự chậm trễ có thể dẫn đến việc Tòa này sẽ quăng " lựu đạn" vào ngày chót rồi bỏ chạy. Nói chuyện với Witt, Phang nói rằng cô không nghĩ Trump sẽ được miễn tố hoàn toàn.

.

Với thời hạn thông thường của Tòa tối cao thường kết thúc từ giữa đến cuối tháng 6, Phang lưu ý rằng có khả năng rất thực tế là nó có thể kéo dài sang đầu tháng 7. Witt nhắc nhở vị khách của mình: “Quyền miễn trừ của tổng thống hôm qua đã không được đưa ra từ Tòa Tối cao. Nhiều người đã dự đoán rằng điều đó sẽ xảy ra, bạn nghĩ nguyên nhân đằng sau việc tạm dừng này là gì?"

"Tôi không biết," cựu công tố viên thú nhận. "Bạn biết đấy, họ còn thời hạn cho đến cuối nhiệm kỳ, tức là về mặt kỹ thuật thì là cuối tháng 6 nhưng chúng tôi nghĩ rằng có thể nó sẽ kéo dài đến đầu tháng 7. Tôi ghét phải nghĩ rằng có điều gì đó giống như các thẩm phán nói ‘Hãy để tôi ném quả lựu đạn này rồi bỏ đi và đi nghỉ hè.’ Bạn biết đấy, điều này đã từng xảy ra với quyết định của Dobbs vào phút cuối trước khi họ nói 'hòa bình nhé, chúng tôi sẽ rời đi.' Vì vậy, tôi hơi lo ngại – nhưng nghe này, dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng phải giải quyết hậu quả của nó, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bạn sẽ không nhận được phán quyết từ Tòa Tối cao Hoa Kỳ rằng Donald Trump có quyền miễn trừ hình sự tuyệt đối."⦿ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Detroit rằng xe hơi điện "tất cả sẽ được sản xuất tại Trung Quốc" nếu Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông tuyên bố rằng mức thuế 27,5% đối với xe Trung Quốc là "lý do duy nhất khiến chúng ta vẫn còn tồn tại ngành công nghiệp xe hơi."Trump vu khống Biden: “Quyết định phát triển xe điện điên rồ của Joe Biden có chỉ số IQ thấp sẽ xóa sổ hoàn toàn ngành công nghiệp xe của Mỹ và sẽ không mất nhiều thời gian”. Ông nói rằng Biden đang "gặp khó khăn trong việc dỡ bỏ thuế quan [đối với xe Trung Quốc] vì có quá nhiều tiền đổ vào" nhưng cuối cùng ông sẽ "làm những gì những người cộng sản bảo ông ấy làm". Trump không nhắc chuyện chính quyền Biden đã tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc lên 100% vào tháng 5.⦿ ---- Đài truyền hình CNN hôm thứ Bảy (15/6) cho biết Joe Biden và Donald Trump sẽ đối đầu trong một cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, khi đài này đặt ra các quy tắc cơ bản cho cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa hai người trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Các quy tắc cho cuộc tranh luận ngày 27/6, sẽ có hai người dẫn chương trình và không có khán giả ở trường quay, đã được các ban tranh cử của Biden và Trump đồng ý.CNN cho biết: “Cả hai ứng cử viên đều đồng ý xuất hiện trên bục thống nhất và vị trí trên bục của họ sẽ được xác định bằng cách lật đồng xu”, đồng thời cho biết thêm rằng micrô “sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận ngoại trừ ứng cử viên đến lượt phát biểu”.CNN cho biết, không có đạo cụ hoặc ghi chú nào được phép đưa lên sân khấu, Biden và Trump chỉ được phát bút, tập giấy và một chai nước. Cuộc tranh luận, được tổ chức tại Atlanta, Georgia, sẽ kéo dài 90 phút với hai thời gian nghỉ quảng cáo – trong thời gian đó, nhân viên chiến dịch không thể tương tác với ứng cử viên của họ.CNN cho biết: “Một số khía cạnh của cuộc tranh luận – bao gồm cả việc không có khán giả trường quay – sẽ khác xa với các cuộc tranh luận trước đó”. Tuy nhiên, mạng lưới cho biết, người điều hành Jake Tapper và Dana Bash - cả hai đều là người dẫn chương trình tin tức ngôi sao của CNN - "sẽ sử dụng tất cả các công cụ theo ý của họ để thực thi thời gian và đảm bảo một cuộc thảo luận văn minh."⦿ ---- Thái Lan: Theo một cuộc khảo sát của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan vào tháng 9 năm ngoái, 44% số người được hỏi bày tỏ không muốn có con. Những lý do hàng đầu được đưa ra là chi phí nuôi dạy trẻ, lo ngại về tác động của điều kiện xã hội đối với trẻ em và không muốn gánh nặng chăm sóc trẻ. Tỷ lệ sinh của Thái Lan, đứng ở mức 1,08 vào năm ngoái, thấp thứ hai ở Đông Nam Á sau 0,97 của Singapore năm ngoái.Phó Thủ tướng Somsak Thepsutin cảnh báo rằng nếu Thái Lan tiếp tục đi theo quỹ đạo này, dân số có thể giảm một nửa, từ 66 triệu hiện tại xuống còn 33 triệu, trong vòng 60 năm. Trong khi tỷ lệ sinh giảm là một hiện tượng toàn cầu, Thái Lan đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có ở phía trước. Thái Lan đã nổi bật so với các nước láng giềng ở mức độ phát triển tương tự. Các quốc gia như Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia có tỷ lệ sinh gần bằng hoặc dao động quanh mức thay thế là 2,1 ca sinh trên mỗi phụ nữ.Với 95% dân số theo đạo Phật, cho phép một số hình thức ngừa thai nhất định, Thái Lan đứng ngoài các nước láng giềng nơi các tôn giáo thường cấm tránh thai, như Hồi giáo hay Công giáo, đang thống trị. Dân số già không chỉ biểu thị sự sụt giảm tỷ lệ sinh mà còn làm tăng dân số già. Và ở Thái Lan, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên đã chiếm 1/5 dân số.⦿ ---- California xóa nợ tiền nước cho 4 triệu dân. Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Năm công bố rằng tiểu bang đã thanh toán các hóa đơn tiện ích nước và nước thải cho 4 triệu người dân California. Gần 880 triệu USD từ Chương trình Thanh toán Nợ Nước và Nước thải của tiểu bang đã được sử dụng để xóa nợ của hơn 1,3 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp, tương đương 4 triệu người.“Chương trình truy thu bắt đầu vào năm 2021, sau khi Thống đốc Newsom và Cơ quan lập pháp California phê duyệt gần 1 tỷ USD tài trợ liên bang từ Kế hoạch giải cứu người Mỹ của Chính quyền Biden-Harris để cứu trợ các khoản nợ nước và nước thải của hộ gia đình và thương mại liên quan đến đại dịch,” một thông cáo báo chí cho biết.⦿ ---- Quận Los Angeles: Thành phố Pomona thông báo hôm thứ Hai rằng Pomona đã bắt đầu nhận đơn xin hưởng chương trình thu nhập đảm bảo, dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 6. Chương trình Trợ cấp Phổ quát cho Hộ gia đình Pomona (HUG: Pomona Household Universal Grant) sẽ chọn ngẫu nhiên 600 người nộp đơn đủ điều kiện bằng hệ thống xổ số để tham gia. Những ứng viên được chọn sau đó sẽ được phân vào một trong hai nhóm, được trả lương hoặc kiểm soát.Đối với nhóm được nhận tiền trợ cấp, 250 người tham gia sẽ nhận được 500 USD mỗi tháng trong 18 tháng. 350 người tham gia còn lại sẽ nhận được khoản thanh toán trợ cấp 20 USD trong 18 tháng với tư cách là thành viên của nhóm kiểm soát.Pomona HUG là sự hợp tác với FORWARD, một tổ chức hợp tác với các chính phủ để cung cấp nguồn lực và tài trợ cho cộng đồng. Chương trình này cũng bao gồm một nghiên cứu của UCLA nhằm giúp xác định xem các chương trình trợ cấp dựa trên thu nhập tác động như thế nào đến người tham gia. Tất cả những người tham gia Pomona HUG sẽ có cơ hội hoàn thành các cuộc khảo sát cho UCLA và sẽ được thưởng 50 USD sau khi hoàn thành mỗi cuộc khảo sát.Sau khi chương trình bắt đầu thanh toán, đợt xổ số thứ hai sẽ diễn ra để chọn ngẫu nhiên 300 người tham gia (150 người từ mỗi nhóm) để nhận các dịch vụ tư vấn lợi ích và điều hướng nguồn lực miễn phí.Pomona không phải là thành phố đầu tiên ở Quận LA triển khai chương trình thu nhập phổ cập để giúp người dân trang trải chi phí sinh hoạt. Compton, El Monte và Los Angeles cũng đưa ra các sáng kiến tương tự với các yêu cầu đủ điều kiện khác nhau cho mỗi chương trình.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một phụ nữ ở độ tuổi 20, được trang bị một con dao, đã bị bắn chết khi đối đầu với các sảnh sát Los Angeles vào sáng sớm thứ Bảy tại Thành phố Panorama. Theo LAPD, cảnh sát của sở đã được gọi vào lúc 12:30 sáng đến một khu chung cư ở dãy nhà 9400 Đại lộ Van Nuys giữa đường Gledhill và Vincennes liên quan đến một nghi phạm cầm dao và đe dọa các thành viên trong gia đình.

Khi cảnh sát đến nơi, họ gặp người phụ nữ và yêu cầu cô bỏ dao xuống và đầu hàng. Phụ nữ này đã không tuân thủ và ngay sau đó, cảnh sát đã nổ súng. Cảnh sát cho biết trước khi nổ súng, các sĩ quan đã triển khai súng điện Taser. Nghi phạm trúng đạn và bị bắt giữ. Cô được đưa đến bệnh viện, nơi cô được thông báo đã chết một thời gian ngắn sau đó. Một con dao đã được thu hồi tại hiện trường và sẽ được lưu giữ làm bằng chứng. Không có ai bị thương.

.

⦿ ---- Quận San Bernadino: Cục Hàng không Liên bang đang điều tra sau khi một chiếc máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh ở Chino vào đầu giờ chiều thứ Bảy. Theo báo cáo sơ bộ do FAA đưa ra, chiếc Lockheed 12A hai động cơ đã bị rơi ngay sau khi khởi hành từ Sân bay Chino lúc 12:35 chiều. FAA cho biết có hai người trên máy bay. Tình trạng của họ chưa được thông báo lập tức.

.

⦿ ---- Nhật Bản: Theo tin Kyodo, 88 người Việt Nam ký hợp đồng làm việc cho công ty sản xuất bánh kẹo Nhật Bản Chaterraise Co đã phải chờ không trả lương trong khoảng 2 tháng rưỡi, theo công ty này cho biết hôm thứ Bảy. Công ty có kế hoạch bồi thường thiệt hại về thu nhập từ khoảng đầu tháng 7 cho 88 công nhân Việt Nam, nhiều người trong số họ có thị thực "Công nhân có tay nghề đặc định", tình trạng cư trú được thành lập vào năm 2019 để thu hút nhiều lao động nước ngoài đến Nhật Bản trong bối cảnh tình hình lao động gay gắt thiếu.

.

Theo công ty có trụ sở tại Kofu, tỉnh Yamanashi, nhóm người Việt dự kiến làm việc tại một nhà máy ở tỉnh này từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc vận hành toàn bộ các nhà máy mới ở các địa điểm khác đã buộc họ phải ở trạng thái chờ. Lao động Việt Nam bao gồm những người đã bỏ việc trước đây để làm việc tại nhà máy Chaterraise do chương trình “Công nhân kỹ năng đặc định” cho phép chuyển đổi công việc trong cùng lĩnh vực.

.

Một số trong số họ đã bắt đầu hoạt động và tất cả dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng này. Công ty thừa nhận đã gây ra sự bất tiện và lo lắng cho người lao động nước ngoài. Người nước ngoài có kỹ năng làm việc cụ thể đủ điều kiện xin thị thực lao động có tay nghề, cấp cho họ quyền làm việc trong 12 lĩnh vực nghề nghiệp, bao gồm sản xuất thực phẩm, xây dựng và chăm sóc điều dưỡng. Khoảng 200.000 người nước ngoài được tuyển dụng theo loại thị thực này.

.

⦿ ---- TIN VN. Bộ Công an bắt Viện trưởng, Viện phó Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo Báo Pháp Luật. Đến nay Bộ Công an đã bắt hơn 10 người trong đó có 2 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nhiều bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ngày 16-6, liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa), Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục bắt giữ thêm nhiều người, trong đó có hai lãnh đạo của Viện là bác sĩ Lê Văn Hùng, Viện trưởng và bác sĩ Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Theo nguồn tin của PLO, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ hơn 10 người là bác sĩ, điều dưỡng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Sau khi thi hành lệnh bắt giữ, cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của những người này để phục vụ công tác điều tra.

.

⦿ ---- TIN VN. Mưa lớn kèm dông lốc làm 2 người chết, gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Theo Báo Tin Tức. Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 14-16/6, mưa lớn, mưa đá kèm dông lốc đã làm hai người chết và gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Tính đến 18 giờ ngày 16/6, mưa dông lớn kèm theo mưa đá đã làm một người chết (do sập nhà) tại thành phố Cần Thơ. Thiên tai làm 41 căn nhà bị sập hoàn toàn và tốc mái, khoảng 300 cây thanh nhãn bị đổ. Mưa đá và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng làm một người chết (do nước cuốn trôi), hai căn nhà và một cư xá tại phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên bị tốc mái, 91 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 4 cây xanh đô thị bị gãy đổ và một đường dây điện bị đứt.

.

Trong Chợ Bến Thành cũng ngập nước.

.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn trên diện rộng kéo dài hàng giờ đã làm nhiều cây xanh bị đổ ở đường Nguyễn Văn Trỗi (Phường 11, quận Phú Nhuận), đường Pasteur (Quận 1), đường Lý Thái Tổ (Quận 10)...; ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường như, đường Lê Lai, đường Lê Thánh Tôn, các tuyến đường xung quanh khu vực Chợ Bến Thành (Quận 1)... khiến nhiều phương tiện giao thông chết máy. Đặc biệt, tại các Quận 1, 3, 4, 8, 10... đồng loạt xuất hiện mưa đá.

.

⦿ ---- HỎI 1: Gần 1/2 nam giới 19 tới 29 tuổi nguy cơ trầm cảm?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần một nửa nam giới từ 19 đến 29 tuổi có nguy cơ bị trầm cảm từ mức độ trung bình đến nặng. Khi nói đến mức độ lo lắng ở mức độ trung bình đến cao, con số đó tăng lên 57%. Đàn ông đồng tính, lưỡng tính và phân biệt chủng tộc cũng có nguy cơ cao hơn ở cả hai loại. Đây là những phát hiện của một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi "Canadian Men's Health Foundation" (Tổ chức Sức khỏe Nam giới Canada), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Vancouver chuyên nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe nam giới.

Chi tiết:

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/mens-health-week-new-study-1.7235228

.

⦿ ---- HỎI 2: Cao niên New York được tặng thú cưng robot để đỡ cô đơn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 31.500 thú cưng robot đã được Văn phòng Người cao tuổi Tiểu bang New York (NYSOFA) tặng. Con chó robot sủa, quay đầu và giơ chân lên. Điều quan trọng là chó cưng robot không chạy ra khỏi con phố đông đúc. Vào ngày 3 tháng 6, NYSOFA thông báo rằng họ sẽ tặng thêm 4.725 thú cưng robot cho người cao tuổi trong nỗ lực không ngừng nhằm chống lại sự cô đơn của người cao tuổi. Greg Olsen, quyền giám đốc của NYSOFA, nói rằng sự cô đơn gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người cao tuổi và nó "có thể giết chết bạn theo đúng nghĩa đen". Thú cưng robot là một công cụ giúp giảm bớt sự cô đơn.

Chi tiết:

https://www.yahoo.com/news/lifestyle/more-4-000-additional-robotic-085952013.html

.

.