- TT Biden và Đức Giáo hoàng Francis hội kiến về khủng hoảng nhân đạo ở Gaza - PTT Harris công bố 1,5 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine - Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Nga yêu cầu Ukraine nộp lãnh thổ cho Nga và không xin vào NATO - Putin: đang có 700.000 binh sĩ Nga hiện đang chiến đấu ở Ukraine.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris công bố hơn 1,5 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine khi bà tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Lucerne, Thụy Sĩ. Harris, người thay mặt Tổng thống Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh, đã công bố gói viện trợ bao gồm 500 triệu USD tài trợ mới cho hỗ trợ năng lượng. Ngoài ra, 324 triệu USD từ nguồn vốn được phân bổ trước đó sẽ được chuyển hướng để khẩn cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại trong các cuộc tấn công gần đây của Nga. Phó tổng thống nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm mục đích tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine sau sự gián đoạn năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi năng lượng của Ukraine.

.

⦿ ---- Lara Trump, đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) và là con dâu của cựu Tổng thống Trump, hôm thứ Sáu đã hứa sẽ truy tố bất kỳ ai gian lận trong cuộc bầu cử, đe dọa “chúng tôi sẽ truy lùng bạn”. Lara Trump nói tại hội nghị Detroit của Turning Point USA: “Năm nay là năm chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi cũng đang gửi một thông điệp lớn và rõ ràng tới bất kỳ ai nghĩ đến việc gian lận trong một cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, chúng tôi sẽ truy tìm bạn và chúng tôi sẽ truy tố bạn theo đúng pháp luật.”

.

Lara Trump và các quan chức RNC khác đã khởi động một nỗ lực lớn nhằm huy động hàng nghìn cơ quan giám sát “sự liêm chính trong bầu cử” để giám sát từng bước của quy trình bầu cử, tạo đường dây nóng để những người theo dõi cuộc thăm dò báo cáo các vấn đề đã nhận thấy và chuyển những vấn đề đó thông qua hành động pháp lý. Hãng tin AP đưa tin, sáng kiến ​​​​này ngay lập tức gây lo ngại rằng nó sẽ dẫn đến hành vi quấy rối nhân viên bầu cử.

.

Lara Trump nói tại sự kiện được tổ chức tại một quận quan trọng ở Michigan: “Điều chúng tôi cần đảm bảo là tính liêm chính trong quá trình bầu cử của mình. Chúng ta không bao giờ có thể quay lại và lặp lại năm 2020, nhưng chúng ta có thể học được những bài học từ năm 2020.”

.

Bố chồng cô, Trump, tiếp tục từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và ông cùng các đồng minh đã bịa đặt đủ thứ chuyện trên Fox News, đã tung ra những tuyên bố sai sự thật về việc gian lận cử tri, dẫn đến các cuộc chiến pháp lý ngay lập tức sau cuộc bầu cử và bị truy tố trong nhiều năm kể từ đó.

.

Fox News đã bị các công ty máy bầu phiếu kiện vì các lời tuyên bố bĩa đặt của Trump, và Fox News đã thương lượng bồi thường cho công ty máy bầu Dominion Voting Systems tới 787 triệu USD vào tháng 4/2023 để khỏi ra tòa. Các đồng minh của Trump đã ra tín hiệu rằng Trump có thể không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm nay nếu thua Tổng thống Biden.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đức Giáo hoàng Francis đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Apulia hôm thứ Sáu. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các đảng Israel và Hamas đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết lệnh ngừng bắn ngay lập tức, thỏa thuận con tin và tình hình "nghiêm trọng" ở Gaza.

Ngoài ra, Biden bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của Vatican liên quan đến việc trả lại trẻ em Ukraine bị bắt cóc cho người thân, biến đổi khí hậu và xung đột toàn cầu.





Ngoài ra, Biden bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của Vatican liên quan đến việc trả lại trẻ em Ukraine bị bắt cóc cho người thân, biến đổi khí hậu và xung đột toàn cầu.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland sẽ không bị truy tố tội khinh thường Quốc hội vì quyết định không công bố đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của Tổng thống Joe Biden liên quan đến vụ tài liệu mật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hôm thứ Sáu tuyên bố rằng hành động của Garland “không cấu thành tội phạm”. Hôm thứ Tư, Hạ viện đã bỏ phiếu từ 216 đến 207 để coi Garland là khinh thường Quốc hội.

.

Tuy nhiên, Bộ Tư Pháp liên bang cho biết trong một lá thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng hòa Mike Johnson: "Phù hợp với quan điểm lâu dài và thông lệ thống nhất này, Bộ đã xác định rằng phản hồi của Bộ trưởng Tư pháp Garland đối với trát đòi hầu tòa do các Ủy ban đưa ra không cấu thành tội phạm và do đó, Bộ sẽ không đưa cáo buộc coi thường quốc hội ra trước đại bồi thẩm đoàn hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác để truy tố Bộ trưởng Tư pháp."

.

⦿ ---- Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT) cho biết hôm thứ Sáu trong một báo cáo rằng tính đến ngày 29/5, gần 65% tổng mạng lưới đường bộ của Gaza đã bị hư hại: “UNOSAT đã xác định được khoảng 1.100 km đường bị phá hủy, 350 km đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 1.470 km đường bị ảnh hưởng ở mức độ vừa phải”.

.

⦿ ---- Pháp "ngạc nhiên" trước những tuyên bố mâu thuẫn của chính quyền Israel liên quan đến nỗ lực của Pháp nhằm giảm leo thang xung đột với Hezbollah, theo tờ The Times of Israel đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời một quan chức cấp cao của Pháp. Bộ Ngoại giao Israel lên án nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant liên quan đến đề xuất của Pháp tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Hezbollah.

.

Nhận xét của Gallant được đưa ra sau khi Macron tuyên bố hôm Thứ Năm trong hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý rằng Pháp và Mỹ sẽ thúc đẩy lộ trình ngăn chặn cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Theo Gallant, Pháp đã phớt lờ "những hành động tàn bạo mà Hamas đã gây ra đối với trẻ em, phụ nữ và đàn ông Israel" khi áp dụng "các chính sách thù địch chống lại Israel".

.

⦿ ----- Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Qassam, hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giết 2 con tin Israel đang bị nhóm chiến binh bắt giữ trong một cuộc không kích vào thành phố Rafah phía nam Gaza "vài ngày trước". Lữ đoàn Qassam cho biết trong một tuyên bố: “Chính phủ Israel không muốn con tin trở về ngoại trừ trong quan tài”. Trước đó, Hamas cáo buộc lực lượng Israel giết chết 3 con tin, trong đó có một công dân Mỹ, trong một chiến dịch được thực hiện tại trại tị nạn Nuseirat.

.

⦿ ---- Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Nga yêu cầu Ukraine nộp lãnh thổ cho Nga và từ bỏ mục tiêu trở thành thành viên NATO, chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã cố gắng tự coi mình là người hòa giải. Bộ Ngoại giao Ukraine viết: “Thật vô lý khi Putin, người đã lên kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện cùng với các đồng phạm của mình cuộc xâm lược vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, lại tự cho mình là người kiến tạo hòa bình và đưa ra các phương án để chấm dứt cuộc chiến mà ông ta đã bắt đầu từ đó để làm suy yếu nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.”

.

Tuyên bố nói thêm: “Các kế hoạch của Nga không phải vì hòa bình mà là để tiếp tục chiến tranh, chiếm đóng Ukraine, hủy diệt người dân Ukraine và gây hấn hơn nữa ở châu Âu”.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Brussels rằng ông Putin “không có tư cách ra lệnh cho Ukraine những gì họ phải làm để mang lại hòa bình”.

.

Putin đưa ra đề xuất này vào đêm trước Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu ở Thụy Sĩ, nơi các quốc gia sẽ tập trung vào cuối tuần này để thảo luận về kế hoạch hòa bình trong tương lai ở Ukraine. Thụy Sĩ sẽ tổ chức 90 phái đoàn và các tổ chức quốc tế bao gồm Liên hợp quốc cũng sẽ tham dự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã có chuyến đi tới các nước châu Á để cố gắng vận động sự tham gia.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết trong cuộc gặp với những người tham gia chương trình Time of Heroes rằng gần 700.000 binh sĩ Nga hiện đang chiến đấu ở Ukraine. Putin cho biết thêm, quân đội Nga hiện phải "đẩy lùi tiền tuyến về hướng Kharkiv để giảm bớt các cuộc tấn công khủng bố vào Belgorod và các khu vực đông dân cư khác". Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow sẽ xem xét các hành động trả đũa tiếp theo nếu "kẻ thù" tiếp tục tiến hành "các cuộc tấn công khủng bố" bên trong lãnh thổ Nga.

.

⦿ ---- Thư ký Báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng các nước phương Tây “chắc chắn” sẽ xem xét đề xuất hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Peskov lưu ý rằng Mỹ và một số nước châu Âu quyết tâm tiếp tục chiến đấu chống lại Nga bằng cách sử dụng người Ukraine và phản ứng tiêu cực của họ đối với đề xuất của Putin là "có thể đoán trước được". Trước đó, Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán hòa bình với Ukraine nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia.

.

⦿ ---- Bạch Ốc hôm thứ Sáu công bố dự thảo gần đây nhất của Nhóm G7, nhấn mạnh rằng thiệt hại ước tính đối với Ukraine trong "chiến dịch đặc biệt" của Nga lên tới 486 tỷ USD. Theo Ngân hàng Thế giới, "Nga phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp và bồi thường những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine. Những thiệt hại này hiện vượt quá 486 tỷ USD, theo Ngân hàng Thế giới".

.

Tuyên bố chung của G7 cũng lưu ý rằng họ "cam kết tăng chi phí cho cuộc chiến của Nga bằng cách xây dựng gói trừng phạt toàn diện và các biện pháp kinh tế hiện có". Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý cung cấp cho Kiev khoản vay 50 tỷ USD, được hoàn trả từ số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga.

.

⦿ ---- Đức Giáo Hoàng Francis đã cảnh báo về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo (AI) trong bài phát biểu đầu tiên của một vị giáo hoàng gửi đến các nhà lãnh đạo của Nhóm Bảy nước (G7) hôm thứ Sáu. Ngài mô tả công nghệ tiến bộ nhanh chóng là một “công cụ thú vị và đáng sợ” đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự giám sát của con người tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm được tổ chức tại Borgo Egnazia, Ý.

.

Ngài nói: “Đối mặt với sự kỳ diệu của máy móc, dường như có thể lựa chọn một cách độc lập, chúng ta phải hiểu rõ rằng việc đưa ra quyết định, ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với những khía cạnh đôi khi kịch tính và cấp bách của nó, luôn phải được giao cho con người. Chúng ta sẽ đẩy nhân loại vào một tương lai không còn hy vọng nếu chúng ta tước đi khả năng đưa ra quyết định về bản thân và cuộc sống của con người, bằng cách khiến họ phải phụ thuộc vào những lựa chọn của máy móc. Chúng ta cần đảm bảo và bảo vệ một không gian để con người kiểm soát đúng đắn đối với những lựa chọn do các chương trình trí tuệ nhân tạo đưa ra: chính phẩm giá con người phụ thuộc vào điều đó”.

.

Đức Giáo Hoàng đặc biệt kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cấm sử dụng vũ khí tự động gây chết người, lập luận rằng “không có cỗ máy nào nên chọn lấy đi mạng sống của con người”. Ngài cũng mời chào việc ký kết Lời kêu gọi về Đạo đức AI tại Rome vào năm 2020 – mà Học viện Giáo hoàng về Sự sống của nhà thờ là một trong những bên ký kết đầu tiên, cùng với những hãng công nghệ lớn IBM và Microsoft – và lập luận rằng các mô hình AI phải có “cảm hứng đạo đức”.

.

⦿ ---- Quốc hội Nhật Bản hôm thứ Sáu đã ban hành luật sửa đổi để thay thế chương trình thực tập sinh nước ngoài đang gây tranh cãi bằng một hệ thống mới khuyến khích người lao động từ nước ngoài ở lại lâu hơn, khi các nhà chức trách tìm cách giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng do cuộc khủng hoảng nhân khẩu học của đất nước gây ra.

.

Những thay đổi này cũng bao gồm một biện pháp mới gây tranh cãi cho phép chính phủ thu hồi tư cách thường trú đối với những người nước ngoài cố tình không nộp thuế hoặc phí bảo hiểm xã hội, gây lo ngại cho những người đã sống ở Nhật Bản trong nhiều năm.

.

Theo Cơ quan Dịch vụ Di trú, tính đến cuối năm 2023, số lượng thực tập sinh theo chương trình thực tập kỹ thuật đã tăng 24,5% so với một năm trước lên khoảng 404.000 người. Người có thị thực Công nhân lành nghề số 1 được phép cư trú tối đa 5 năm trong nhiều ngành công nghiệp.

.

Theo những điều kiện nhất định, người sở hữu có thể được cấp thị thực số 2, giúp họ trở thành thường trú nhân có thể đưa thành viên gia đình đến Nhật Bản. Dữ liệu của cơ quan này cho thấy số lượng lao động nước ngoài có tay nghề cao được chỉ định đã tăng 59,2% lên khoảng 208.000 người, trong đó chỉ có 37 người có thị thực số 2.

.

⦿ ---- Trước "World Elder Abuse Awareness Day" (Ngày Nhận thức về Lạm dụng Người cao tuổi Thế giới) vào ngày 15 tháng 6, Cục Điều tra Liên bang FBI cảnh báo họ đã chứng kiến sự gia tăng hai con số trong các vụ lừa đảo người cao tuổi được báo cáo. Theo một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Sáu, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã chứng kiến thiệt hại 1,6 tỷ USD do lừa đảo người cao tuổi từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, tăng gần 300 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

.

Cơ quan này thống kê tổng thiệt hại được báo cáo là 3,4 tỷ USD vào năm 2023 và các khiếu nại gian lận về người cao tuổi đã tăng 14% so với năm trước. Các vụ lừa đảo đầu tư đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến người Mỹ lớn tuổi, chủ yếu là do sự phổ biến của tiền điện tử. Theo FBI, từ năm 2021 đến năm 2023, tỷ lệ người cao tuổi trở thành nạn nhân của những âm mưu này đã tăng 209% và tổn thất bằng đô la tăng 419%.

.

⦿ ---- Nhiều người ở Philippines lo lắng đất nước của họ đang bị quân nhân Trung Quốc xâm nhập sau khi có thông tin cho rằng quân phục lính TQ được tìm thấy trong cuộc đột kích vào khu phức hợp điều hành trò chơi ngoài khơi Philippines (POGO) được thực hiện vào tuần trước vào ngày 4/6. Tờ Inquirer đưa tin, khu phức hợp Lucky South 99, nằm ở Porac, Pampanga, phía bắc Manila đã bị nhiều cơ quan cảnh sát đột kích sau khi có báo cáo về hoạt động buôn bán tình dục và tra tấn những người bị giam giữ.

.

Hôm thứ Hai (10/6), có thông tin cho biết trong cuộc đột kích, nhà chức trách Philippines cũng phát hiện hơn chục bộ quân phục do PLA cấp, cùng với một số huy hiệu và huy chương. Sự hiện diện của đồng phục đã được Ủy ban chống tội phạm có tổ chức của Tổng thống (PAOCC) tiết lộ cho công chúng. Để đáp lại phát hiện này và trong nỗ lực xoa dịu những lo ngại của công chúng, Lực lượng vũ trang Philippines cho biết đồng phục rất có thể là đạo cụ được sử dụng trong các vụ lừa đảo do các POGO bất hợp pháp thực hiện, thường đóng vai trò là trung tâm cuộc gọi cho các đường dây lừa đảo quốc tế.Số lượng POGO trên khắp Philippines, chủ yếu do công dân Trung Quốc điều hành, đã tăng lên nhanh chóng dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte. Trong một số trường hợp, POGO có thể tiếp tục hoạt động bất hợp pháp ngay cả sau khi giấy phép chính thức của chính phủ hoạt động kinh doanh trò chơi và cờ bạc trực tuyến quốc tế đã bị thu hồi. Đây là trường hợp của khu phức hợp Lucky South 99 bị đột kích vào tháng 9 năm 2022 và được lệnh đóng cửa, Inquirer đưa tin.Cuộc đột kích tuần trước đã dẫn đến việc giải cứu 186 người nước ngoài và người Philippines bị bắt giữ trái với ý muốn của họ, cùng với việc bắt giữ một số công dân Trung Quốc chưa được công bố đang bị giam giữ để điều tra thêm. Giám đốc Văn phòng Cảnh sát Pampanga cũng bị cách chức vì không ngăn chặn được hoạt động bất hợp pháp.⦿ ---- Alex Jones đang tỉnh ngộ rằng bạn không thể đưa ra một thuyết âm mưu cho rằng nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt là diễn viên đóng phim đối với những khán giả rất dễ bị tổn thương của bạn thuộc phe cánh hữu, những kẻ cuồng súng. Jones đã phải bồi thường 1,5 tỷ USD sau khi thua kiện trong vụ kiện phỉ báng gia đình Sandy Hook. Hôm thứ Sáu 14/6, Thẩm phán Christopher Lopez của Texas đã ra lệnh bán tài sản cá nhân của Jones, bao gồm trang trại trị giá 2,8 triệu USD, bộ sưu tập súng và các tài sản khác, theo hãng tin AP.Jones được cho là dường như không có bất kỳ phản ứng nào trước phán quyết về tài sản cá nhân của anh ta trước tòa hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, khi biết được số phận của mình, Jones đã nói với khán giả InfoWars của mình được phát sóng vào ngày 1 tháng 6, thông báo với họ, trong nước mắt, rằng "vào cuối ngày, chúng ta sẽ đánh bại những người này, tôi không cố tỏ ra kịch tính ở đây, nhưng đó là một cuộc chiến khó khăn." Nói dối phải trả giá là vậy.⦿ ---- California: Một người đàn ông ở Quận Sacramento đã đệ đơn kiện Sở Cảnh sát Elk Grove vào tháng trước sau một vụ được cho là đã bị một cảnh sát đấm liên tục vào mặt trong một lần dừng giao thông dẫn đến bị bắt giữ vào năm ngoái. James Barber đang kiện Sở Cảnh sát vì vi phạm luật dân quyền California, giam giữ trái pháp luật, bắt giữ mà không có lý do chính đáng, bỏ tù sai trái, truy tố ác ý, cố ý gây đau khổ về tinh thần, sơ suất và không sàng lọc, thuê, đào tạo, giám sát và kỷ luật đúng cách, theo đơn khiếu nại cho biết. Vụ kiện yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử đã được đệ trình vào ngày 22 tháng 5.Theo đơn khiếu nại dân sự nộp lên Tòa Thượng thẩm Sacramento, vụ việc xảy ra vào tháng 7 năm 2023, khi người lái xe ô tô ở Sacramento bị kéo ra ngoài vì không gắn biển số. Theo đơn kiện, Barber vừa rời khỏi một cửa hàng McDonald's drive-thru ở 8220 Calvine Road, gần Power Inn Road và Geneva Point Drive thì bị 2 cảnh sát thị trấn Elk Grove là Cody Nguyen và Bryan Gates chặn lại vào khoảng 7:30 tối.Khi Barber hỏi tại sao lại bị chặn lại, Nguyễn nói rằng đó là vì xe không có biển số phía trước, đơn kiện cho biết. Theo đơn khiếu nại, Barber đã giải thích với Nguyễn rằng chiếc xe – một chiếc Chevrolet Tahoe màu trắng đời 2004 – mới được mua và đưa ra biên lai. Theo báo cáo do Sở Cảnh sát Elk Grove cung cấp, Barber lần đầu tiên thừa nhận với Nguyễn rằng bằng lái của anh đã bị đình chỉ và anh không có bảo hiểm xe hơi.Vụ kiện cho biết Nguyễn lại tiếp cận xe của Barber và yêu cầu y bước ra khỏi xe, Barber hỏi liệu anh ta có bị giam giữ hay không. Theo vụ kiện, ban đầu Nguyễn trả lời. Barber hỏi lần thứ hai liệu anh ta có bị giam giữ hay không, tài liệu tòa án cho biết, và lần này Nguyễn xác nhận rằng Barber đang bị giam giữ vì lái xe với bằng lái bị treo. Hai cảnh sát đã yêu cầu Barber ra khỏi chiếc SUV vì nó sẽ bị kéo đi vì vi phạm lái xe. Vụ kiện cho biết Barber đặt câu hỏi liệu viên chức này có quyền làm như vậy hay không. Theo đơn kiện, ông Nguyễn xác nhận rằng họ có thẩm quyền để tiếp tục. Barber không chịu rời khỏi xe.Theo đơn kiện, Barber lo sợ cho sự an toàn của mình nên bắt đầu ghi lại cuộc chạm trán khi Nguyễn mở cửa xe và tháo dây an toàn. Cảnh sát cho biết Barber đã "được áp giải ra khỏi xe và xuống đất", nơi y tiếp tục chống cự lại nỗ lực bắt giam. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Barber đã bị Nguyễn lôi ra khỏi xe với sự hỗ trợ của sĩ quan thứ hai, Gates. Họ đã ép Barber xuống đất, sau đó Gates liên tục đấm vào mặt Barber trước khi anh ta bị giam giữ "trong một khoảng thời gian vô lý". Vụ kiện nói rằng Nguyễn không làm gì để can thiệp vào vụ tấn công thể chất được cho là của Gates đối với Barber.⦿ ---- New York: Một giáo viên và là cựu thí sinh chương trình Jeopardy! đã bị bắt trước mặt các học sinh như một phần của cuộc điều tra về những hình ảnh khiêu dâm được chia sẻ trên mạng xã hội. Winston Nguyen, giáo viên dạy toán tại một trường tư thục ở Brooklyn, đã bị bắt trong một cuộc điều tra về những hình ảnh khiêu dâm được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng anh ta chưa bị buộc tội. Nguyễn đã được thả ra khỏi nơi giam giữ, nhưng vẫn là nghi phạm trong cuộc điều tra đang diễn ra.Người phát ngôn của Trường St. Ann, nơi Nguyễn dạy ở khu Brooklyn Heights cao cấp, xác nhận rằng anh ta đang bị điều tra vì "phổ biến những hình ảnh thân mật qua mạng xã hội", theo Daily Beast. Người phát ngôn cho biết: “Sau khi bị bắt vào thứ Năm, anh ấy ngay lập tức bị nhà trường cho nghỉ phép và vẫn tiếp tục nghỉ phép”. Kenyatte Reid, hiệu trưởng trường St. Ann's, đã gửi email cho phụ huynh xác nhận có việc bắt giữ giáo viên Nguyen.Đây không phải là lần vi phạm pháp luật duy nhất của Nguyễn. Năm 2017, Nguyễn bị cáo buộc tội bòn rút một số tiền lớn từ một cặp vợ chồng già để hỗ trợ cho lối sống xa hoa của mình. Nguyễn bị bắt vì ăn trộm 300.000 đô la từ một người đàn ông mù 96 tuổi và người vợ 92 tuổi của ông khi Nguyen làm trợ tá tại nhà cho họ. Nguyen đã nhận tội, ngồi tù và quản chế, đồng thời bị yêu cầu bồi thường.Nguyên bắt đầu giảng dạy tại trường tư thục vào năm 2020. Nhà trường biết về hồ sơ tội phạm của Nguyen, nhưng nó dường như không ảnh hưởng gì đến việc làm của Nguyen. Người phát ngôn của St. Ann cho biết: "Hồ sơ tội phạm bất bạo động có thể không ngăn cản việc làm. Nhà trường đưa ra đánh giá cẩn thận và sáng suốt về khả năng phù hợp tiềm năng của ứng viên với trường. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật trong nỗ lực của họ và hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc giúp sinh viên xử lý tin tức này."Tuy nhiên, các bậc cha mẹ không coi nhẹ tin tức về việc Nguyễn bị bắt và tiền án trước đây của anh ta. "Quy trình kiểm tra trông như thế nào? Quá trình lý lịch trông như thế nào," một phụ huynh hỏi. "Ý tưởng cho rằng đây là một người gần gũi với các con tôi… thật đáng sợ."⦿ ---- Missouri: Hai nghi phạm khác trong vụ sát hại Chaviz Nguyen ở trung tâm thành phố Springfield năm 2023 đã được đưa ra ánh sáng hôm thứ Sáu tại phiên điều trần tại ngoại. Cả hai đều đang trên đường chạy trốn. Năm ngoái, các thiếu niên Elysha Bedell, Timothy Hester, và Carlos Bolanos đã bị bắt và buộc tội giết người cấp độ một và một loạt tội nghiêm trọng liên quan đến súng vì được cho là đã bắn chết Nguyễn, 26 tuổi, và bạn gái đang mang thai của anh ta vào ngày 14 tháng 11.Gia đình nạn nhân cho biết họ không hề biết những kẻ xả súng bị cáo buộc, một nhóm được cho là đã chất lên một chiếc xe, đuổi theo và bắn tập thể hơn 30 phát đạn vào xe của cặp đôi khi họ đến gần Grand Street và College Avenue. Theo hồ sơ buộc tội được nộp vào tháng 4, được cho là có hai kẻ tấn công khác trong xe, bao gồm Quartez Washington, 18 tuổi và Arshaun Bradley, 20 tuổi.Thông qua các cuộc phỏng vấn của điều tra viên, camera giám sát và tổng hợp dữ liệu mạng xã hội, SPD cho biết họ có thể xác định được Washington và Bradley, những người hiện đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự như Bedell, Hester và Belanos. Washington được cho là đã trốn sang Texas và sau đó là trốn sang California sau vụ nổ súng.Nguyễn, có gia đình sở hữu nhà hàng Lucky Time ở trung tâm thành phố Springfield, được nhiều đồng nghiệp, cựu giáo viên và huấn luyện viên mô tả là một người đàn ông được yêu mến và chăm chỉ của gia đình. Cái chết của cựu cầu thủ bóng đá Parkview High và Đại học Lincoln đã làm dấy lên một cuộc biểu tình chống bạo lực súng ống.⦿ ---- Canada: Quân Long Hoàng, 27 tuổi, cư dân Ontario, Canada, đã bị Cảnh sát Quận Caldwell bắt giữ hôm thứ Ba (13/6). Hoang bị cáo buộc tội ở Quận Caldwell vì tội bắt cóc cấp độ một. Hoàng bị giam không bảo lãnh tại Trung tâm giam giữ Quận Caldwell. Hoang dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án quận vào thứ Sáu. Không có chi tiết khác đã được đưa ra.⦿ ---- Quận Cam: Theo báo OC Tribune, Sau năm giờ, cuộc bỏ phiếu đã có ba người ủng hộ – Thị trưởng Chi Charlie Nguyễn, Phó Thị trưởng Kimberly Ho và Ủy viên Hội đồng Carlos Manzo – với Ủy viên Hội đồng NamQuan Nguyễn phản đối và West bỏ phiếu trắng.Hồ và Manzo đã đưa đề xuất chỉ trích lên hội đồng, cáo buộc rằng West có những hành động như ngắt lời người khác, rời khỏi chỗ ngồi khi đang bình luận trước công chúng và đôi khi, vi phạm tính bảo mật, không trung thực, v.v. Ban đầu, West cố gắng bác bỏ các cáo buộc, nói rằng bản thân các cáo buộc chống lại cô là vi phạm quy tắc ứng xử và gọi các thành viên khác là “The Gang of Three”.Nhưng khi cuộc bỏ phiếu đến gần, cô ấy thay đổi giọng điệu, thừa nhận mọi cáo buộc và hứa sẽ sửa chữa hành vi của mình nếu hội đồng trì hoãn việc kiểm duyệt được đề xuất. Thị trưởng Nguyễn đã bác bỏ điều đó và nói rằng “Tôi không coi đó là sự chân thành”. Nghị quyết để hội đồng chính thức thông qua sẽ được gửi lại hội đồng vào ngày 11 tháng 9.Cũng trong ngày thứ Tư, hội đồng đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất mở rộng thời gian lấy ý kiến công chúng từ ba phút lên năm phút cho mỗi diễn giả. Cuộc họp tiếp theo của hội đồng dự kiến diễn ra vào ngày 26/6.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Lao Động. Ngày 15-6, tại TP HCM, hãng xe Trung Quốc BYD ra mắt 3 mẫu ô tô thuần điện và từ ngày 15 đến 19-6, tổ chức cho khách lái thử xe. Tại sự kiện, BYD giới thiệu 3 dòng xe điện sedan có SEAL, dòng hatchbaack có DOLPHIN và dòng SUV là ATTO 3. Hiện BYD đã có 20 đại lý và ngày 19-6 tới sẽ tổ chức phỏng vấn thêm 20 nhà đầu tư mở đại lý. Ngày 18-7 sẽ tổ chức bàn giao xe cho khách hàng.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Tiền Phong. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh vụ phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội giám thị ép thí sinh thi vào lớp 10 mang bài thi ra nhà vệ sinh để chụp ảnh ở trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du, Bắc Ninh). Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh phản ánh sự việc giám thị yêu cầu thí sinh thi vào lớp 10 mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi, sau đó dùng điện thoại chụp bài thi của thí sinh. Sự việc xảy ra vào sáng 7/6 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Theo phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội, người con của vị phụ huynh này tham gia thi môn toán vào lớp 10. Khi làm bài gần xong, có một giám thị coi thi tự ý mời ra ngoài phòng thi (yêu cầu cầm theo bài làm) vào trong nhà vệ sinh. Giám thị này đóng cửa nhà vệ sinh lại và dùng điện thoại chụp toàn bộ bài làm của thí sinh. Thí sinh hỏi thầy chụp làm gì, thì cán bộ coi thi trả lời là thầy chụp mang về tham khảo. “Theo cháu kể lại thì cán bộ coi thi trên đã mời 3 đến 4 em làm bài nhanh nhất, có mã đề khác nhau, ra ngoài vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài như vậy” vị phụ huynh viết trên mạng xã hội.⦿ ---- HỎI 1: Cô đơn sẽ làm hại sức khỏe của bạn?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy, nếu bạn cảm thấy cô đơn, ngay cả việc mất kết nối tạm thời với người khác cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của bạn. Nhà nghiên cứu Dakota Witzel giải thích: "Rất nhiều nghiên cứu tập trung vào việc cô đơn là một đặc điểm nhị phân -- bạn cô đơn hoặc không. Nhưng dựa trên cuộc sống mang tính giai thoại của chính chúng ta, chúng ta biết rằng không phải vậy. Một số ngày còn tệ hơn những ngày khác -- thậm chí vài giờ.” Witzel, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Center for Healthy Aging (Trung tâm Lão hóa khỏe mạnh) tại Đại học Penn State University, cho biết: “Nếu chúng ta có thể hiểu được những biến thể của sự cô đơn hàng ngày, chúng ta có thể bắt đầu hiểu nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe hàng ngày và lâu dài của chúng ta”.

.

Như nhóm của Witzel đã lưu ý, sự cô đơn lâu dài là một yếu tố nguy cơ sức khỏe đã được biết đến - đến mức vào năm 2023, Tổng y sĩ phẫu thuật Hoa Kỳ Vivek Murthy đã coi sự cô đơn là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Ông lưu ý rằng tỷ lệ trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác gắn liền với sự cô đơn tăng lên, cũng như nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 29%, nguy cơ đột quỵ tăng 32% và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tăng 50% ở người lớn tuổi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/14/loneliness-affect-physical-health/4631718373788/

.

⦿ ---- HỎI 2: Làm việc chỉ tới sở 3 ngày/tuần kết hợp với làm ở nhà là thành công lớn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học đầy uy tín Nature, lịch trình làm việc tại văn phòng kéo dài ba ngày kết hợp với làm từ nhà là “đôi bên cùng có lợi”. Trong nghiên cứu, Nick Bloom từ Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế của Stanford - một chuyên gia được đánh giá cao về phương thức làm việc, người đã nghiên cứu năng suất làm việc từ xa từ rất lâu trước đại dịch - đã cung cấp bằng chứng cụ thể về lợi ích của công việc kết hợp. Bloom trước đây đã lập luận rằng công việc kết hợp mang lại lợi ích cho cả nhân viên và người sử dụng lao động, đồng thời tiếp tục khuyên người sử dụng lao động đưa ra các thỏa thuận công việc linh hoạt hơn khi ngày càng nhiều công ty gọi nhân viên trở lại văn phòng.

.

Nghiên cứu của Bloom và các đồng tác giả, Ruobing Han và James Liang, là nghiên cứu lớn nhất cho đến nay về lợi ích của công việc kết hợp giữa các chuyên gia được đào tạo tại trường đại học và là nghiên cứu lớn nhất bao gồm công việc kết hợp sử dụng cấu trúc thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong thiết kế thử nghiệm. Nó có sự tham gia của 1.612 nhân viên tại Trip.com, một công ty công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc và diễn ra trong sáu tháng để phân tích khả năng duy trì công việc, sự hài lòng, năng suất và sự phát triển.

.

Nghiên cứu sử dụng tuần làm việc 2 ngày/tuần tại nhà vì đây là thời gian chính cơ cấu cho 70% nhân viên toàn cầu làm việc theo lịch trình kết hợp. Bloom ước tính rằng khoảng 100 triệu nhân viên trên toàn thế giới hiện nay có một số dạng lịch trình kết hợp, nhiều người giữ vai trò công nhân tri thức.

Dữ liệu cho thấy phương pháp làm việc kết hợp tại văn phòng kéo dài ba ngày/tuần đã cải thiện khả năng giữ chân và sự hài lòng, đồng thời mang lại thành công ngang bằng cho nhân viên giữa những nhân viên sáng tạo và có định hướng nhóm trong các chức năng như tiếp thị, tài chính và kỹ thuật - thường cung cấp các cấu trúc kết hợp.

Chi tiết:

https://www.nbcwashington.com/news/business/money-report/win-win-win-three-day-hybrid-work-week-is-a-success-study-published-in-nature-says/3641774/

.

.