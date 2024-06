Phải chăng đất trời nổi giận: Sài Gòn lần đầi tiên xuất hiện mưa đá. Mưa lớn làm sập chợ ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy. Trong khi đó, sư Minh Tuệ và 12 nhà sư đi tìm đã biến mất

- RFA: Sư Thích Minh Tuệ "ẩn tu" lần hai, các khất sĩ khác mất tích trên đường tới Gia Lai. Có ít nhất 12 hành giả tìm sư Minh Tuệ bị xe nhà nước xúc đi.

- TIN VN. Sài Gòn lần đầu tiên xuất hiện mưa đá.

- TIN VN. Mưa lớn làm sập chợ ở Bình Dương.

- Boeing và Airbus dính phụ tùng titanium dỏm.

- Fitch Ratings: thuế Liên Âu đối với xe điện do TQ sản xuất lâu dài sẽ bất lợi vì bị trả đũa

- Putin chỉ trích Hiệp ước an ninh 10 năm Mỹ-Ukraine vừa mới ký bởi Biden-Zelensky.

- Putin: các vùng lãnh thổ Ukraine mới sáp nhập vào Nga sẽ vĩnh viễn ở trong Nga.

- Putin: hệ thống an ninh Euro-Atlantic (Châu Âu-Đại Tây Dương) đã "sụp đổ"

- Trump xin Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson giúp Trump "lật ngược" bản án Trump bị xử có tội ở New York

- Thẩm phán Tòa Tối cao Hoa Kỳ Clarence Thomas đã giấu thông tin ít nhất về 3 chuyến đi chơi với tỷ phú Crow

- Trump nói chuyện, hứa với 80 Tổng quản trị doanh nghiệp rằng Trump thắng cử tháng 11 sẽ giảm thuế doanh nghiệp liên bang từ 21% xuống 20%

- Fitch Ratings Inc. nói nợ công sẽ vẫn tăng, bất kể ai sẽ thắng cử tháng 11

- TT Biden và TT Ukraine ký Hiệp ước an ninh song phương 10 năm

- Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Ukraine ký Hiệp ước an ninh 10 năm

- Dân Biểu Matt Gaetz (R-Fla.): Trump thăm Hạ Viện, chỉ trích khoản viện trợ 61 tỷ USD dành cho Ukraine là phí tiền

- Biện lý Fani Willis nộp đơn xin bác đơn của Trump đòi loại bỏ bà Willis ra khỏi vụ truy tố Trump

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ bác đơn xin bản quyền 3 chữ “Trump quá nhỏ” (Trump too small).

- TT Biden nói sẽ không sử dụng quyền lực tổng thống để giảm án cho con Hunter Biden

- Nhật Bản: 5 phụ nữ kiện chính phủ, đòi quyền phẫu thuật triệt sản

- 2 Giáo sư Harvard: Người hành tinh có thể đang đi bộ giữa chúng ta.

- Quận Cam: 1 xe Tesla ở chế độ tự lái đã đâm vào một xe cảnh sát tuần tra đang đậu bên lề

- Quận Cam: Đâm chết 1 người, đâm 1 người khác bị thương, rồi bỏ chạy

- Quận Cam phân loại 3 loại xe đạp diện để kiểm soát vì an toàn

- Delaware: Davis Trương khai vì yêu thương, nên đã bắn chết cô Mercedes Ortiz và bé gái 3 tuổi Aloni Trương, con của 2 người

- Connecticut: Tông xe vào nơi xây dựng, chết 1 công nhân, Tommy Nguyen khai bị lên cơn động kinh

- HỎI 1: Khoảng 4% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên cho biết họ đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Gần 1/6 dân Mỹ tập yoga để giữ sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/6/2024) ⦿ ---- Boeing và Airbus dính phụ tùng titanium dỏm. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã bắt đầu một cuộc điều tra để xác định mức độ và các tác động an toàn tiềm ẩn, cả trước mắt và lâu dài, đối với các máy bay Boeing và Airbus được sản xuất bằng các bộ phận titan (titanium components) được bán với tài liệu giả mạo, theo tờ New York Times đưa tin vào thứ Sáu.

Cuộc điều tra được kích hoạt sau khi Spirit AeroSystems, nhà cung cấp thân máy bay cho Boeing và cánh cho Airbus, phát hiện ra các lỗ nhỏ trên vật liệu do bị ăn mòn. Theo tuyên bố của FAA, Boeing đã báo cáo việc tiết lộ tự nguyện liên quan đến việc mua sắm vật liệu. The New York Times chỉ ra rằng các tài liệu được cho là giả mạo đang được nhà cung cấp phụ tùng và FAA xem xét.

⦿ ---- Fitch Ratings hôm thứ Sáu tuyên bố rằng thuế quan của Liên Âu đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất khó có thể ảnh hưởng đến “bối cảnh cạnh tranh ở châu Âu trong thời gian ngắn”. Tuy nhiên, cơ quan xếp hạng này cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong dài hạn, đặc biệt đối với thị trường Đức. Theo báo cáo, các hãng sản xuất xe Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu “Trung Quốc trả đũa, đặc biệt với các biện pháp rộng hơn bao gồm các loại xe khác hoặc thậm chí các lĩnh vực công nghiệp khác”.

Báo cáo kết luận rằng vào năm 2023, nhập cảng xe của Trung Quốc sang châu Âu, bao gồm cả xe do Volvo, Polestar và Dacia của Renault sản xuất tại Trung Quốc, đóng góp vào chưa đến 4% doanh số bán xe điện. Ngoài ra, Fitch không dự đoán rằng việc Liên Âu áp thuế đối với xe điện sẽ làm thay đổi những dự đoán trước đó rằng thị phần của các thương hiệu xe điện nội địa của Trung Quốc ở châu Âu sẽ vẫn ở mức dưới 5% trong những năm tới.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Hiệp ước an ninh 10 năm vừa mới công bố giữa Ukraine và Hoa Kỳ, gọi đó là "sự lừa bịp. Nếu sau này việc kiểm tra pháp lý nghiêm túc đối với một thỏa thuận như vậy được thực hiện, thì câu hỏi chắc chắn sẽ được đặt ra: ai và với cơ quan nào đã ký những tài liệu này? Hóa ra tất cả chỉ là một trò lừa bịp: thỏa thuận là vô hiệu, và toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ.”

Đồng thời, Tổng thống Nga tuyên bố rằng một Ukraine phi quân sự hóa là rất quan trọng. Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng việc quay trở lại các thỏa thuận trước năm 2020 là không khả thi, đồng thời tái khẳng định rằng sự sẵn sàng tham gia đàm phán của Nga phụ thuộc vào việc Nga rút hoàn toàn khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

⦿ ---- Putin nói hôm thứ Sáu rằng các vùng lãnh thổ Ukraine mới bị sáp nhập vào Liên bang Nga sẽ tồn tại vĩnh viễn trong Liên bang Nga. Phát biểu tại cuộc gặp Bộ Ngoại giao Nga, ông Putin nêu rõ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) có quyền tuyên bố độc lập vì Ukraine là nước phát động chiến tranh chống lại lợi ích của họ. Ông cũng nói rằng Ukraine và Nga lẽ ra sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột, nhưng điều đó không thể thực hiện được do sự can thiệp của "phương Tây". Về vấn đề đó, ông nói thêm, Nga đã không công nhận sự độc lập của DPR và LPR trong 8 năm vì muốn đạt được thỏa thuận.

⦿ ---- Putin nói rằng hệ thống an ninh Euro-Atlantic (Châu Âu-Đại Tây Dương) đã "sụp đổ" và cần được xây dựng lại, và rằng mối quan hệ tốt đẹp với Nga rất quan trọng cho sự phát triển của châu Âu. Putin lên án những nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì sự thống trị toàn cầu và cho rằng mối đe dọa chính của châu Âu đến "từ Mỹ chứ không phải Nga". Theo Putin, việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga sẽ bị trừng phạt. Putin còn cáo buộc "các quốc gia phương Tây phá hoại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB)" và cản trở sự phát triển của Nam bán cầu.

⦿ ---- Hoa Kỳ và Ukraine hôm thứ Năm đã chính thức ký Hiệp ước an ninh kéo dài 10 năm với hai nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, chính thức ký kết văn bản. Văn bản còn đề cập thêm rằng Washington có kế hoạch cung cấp cho Kiev trang thiết bị lâu dài, đào tạo và cố vấn, duy trì, tình báo, an ninh, công nghiệp quốc phòng, thể chế và các hỗ trợ khác.

"Các bên công nhận thỏa thuận này là cầu nối để Ukraine trở thành thành viên cuối cùng của liên minh NATO. Để đảm bảo an ninh cho Ukraine, cả hai bên đều thừa nhận Ukraine cần một lực lượng quân sự đáng kể, khả năng mạnh mẽ và đầu tư bền vững vào cơ sở công nghiệp quốc phòng phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)," theo nội dung tài liệu viết.

⦿ ---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký Hiệp ước an ninh có thời hạn 10 năm vào thứ Năm bên lề cuộc họp Nhóm G7 tại Ý, Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội và chính phủ Nhật Bản đã xác nhận điều đó. Theo quy định này, Tokyo sẽ cung cấp cho Kiev 4,5 tỷ USD vào năm 2024 và tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong 10 năm tới về an ninh, quốc phòng, viện trợ nhân đạo và tài chính. Ngoài ra, Nhật Bản sẽ hỗ trợ Ukraine tái thiết và phục hồi.

"Đối với Nhật Bản, loại thỏa thuận và mức hỗ trợ này là một bước đột phá. Chúng tôi thấy điều này và cảm ơn Nhật Bản vì tình đoàn kết vững chắc với đất nước và người dân chúng tôi, cũng như sự cống hiến của Nhật Bản trong việc bảo vệ sự sống và luật pháp quốc tế", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Clarence Thomas đã thực hiện ít nhất 3 chuyến đi bổ sung bằng số tiền của tỷ phú, nhà hảo tâm Harlan Crow mà Thomas không tiết lộ, theo một đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu tại Thượng viện cho biết hôm thứ Năm. Thượng nghị sĩ Dick Durbin (D-IL), Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã công bố các tài liệu tiết lộ rằng Thomas đã đi trên máy bay riêng của Crow vào năm 2017, 2019 và 2021. Ba chuyến đi mà Thẩm phán Tối cao này đi khắp đất nước, làm tăng thêm sức nặng cho tuyên bố rằng Thomas đã vi phạm đạo đức nghiêm trọng khi giấu các quà tặng cá nhân, theo một cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra sau một báo cáo bùng nổ của ProPublica từ năm ngoái tiết lộ rằng Thomas đã đi trên máy bay phản lực của Crow tới Indonesia và California vào năm 2019.

“Cuộc điều tra đang diễn ra của Ủy ban Tư pháp Thượng viện về cuộc khủng hoảng đạo đức của Tòa án Tối cao đang tạo ra thông tin mới—như những gì chúng tôi đã tiết lộ ngày hôm nay—và cho thấy rõ ràng rằng tòa án cấp cao nhất cần một quy tắc ứng xử có thể thi hành được, bởi vì các thành viên của nó vẫn tiếp tục chọn không đáp ứng vào thời điểm này,” theo TNS Durbin nói trong một tuyên bố. TPTC Thomas thừa nhận các chuyến đi năm 2019 lần đầu tiên vào tuần trước dưới dạng tiết lộ tài chính, nhưng không đề cập đến các chuyến bay khác.

⦿ ---- Theo một bản tin mới, Donald Trump đã cầu xin Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson giúp Trump "lật ngược" bản án Trump bị xử có tội trong vụ truy tố Trump về tội giả hồ sơ kế toán để che giấu khoản tiền bịt miệng nữ nhơn ở Manhattan. Theo các nguồn tin được Politico trích dẫn, trong một cuộc điện thoại đề cập đến “các quả bom F [tiếng chửi thề] liên tục” sau phán quyết ngày 31 tháng 5, Trump đã nói với Johnson, “Chúng ta phải lật ngược điều này”.

Johnson, người từng “tình nguyện” tới ngồi tại phiên tòa xét xử Trump để thể hiện sự ủng hộ, được cho là đã thông cảm với các yêu cầu của Trump và đã nói chuyện với Trump nhiều lần về những gì Hạ viện có thể làm khi Trump tìm cách trả thù. Trump dự kiến gặp các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào hôm qua, Thứ Năm trên Đồi Capitol để có một cuộc họp bề ngoài nhằm tập trung vào mùa bầu cử sắp tới và chương trình nghị sự lập pháp năm 2025, mặc dù có vẻ như những rắc rối pháp lý của chính Trump cũng sẽ nói tới.

⦿ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết ông sẽ không sử dụng quyền lực tổng thống của mình để giảm nhẹ mức án cuối cùng mà con trai ông là Hunter sẽ phải nhận vì tội liên bang liên quan đến tội phạm súng. Biden, sau khi kết thúc cuộc họp báo được tổ chức tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm G-7 của các nền dân chủ giàu có nhất thế giới, khi được hỏi đã trả lời rằng ông sẽ không giảm án cho con trai mình.

Ngày tuyên án của Hunter Biden vẫn chưa được ấn định và ba tội danh có thể phải chịu mức án lên tới 25 năm tù. Liệu Hunter Biden có thực sự vào tù hay không sẽ tùy thuộc vào Thẩm phán quận Hoa Kỳ Maryellen Noreika, người được cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đề cử vào ghế Thẩm phán.

⦿ ---- Donald Trump đã trò chuyện với ít nhất 80 Tổng quản trị (CEO) hôm thứ Năm tại thủ đô Washington với lời hứa rõ ràng với họ: Nếu Trump được bầu lại làm tổng thống vào tháng 11, các CEO sẽ được cắt giảm thuế và cắt giảm các quy định kinh doanh. Theo những người quen thuộc với cuộc họp, Trump nói rằng nếu vào Bạch Ốc, Trump sẽ cắt giảm thuế, bao gồm cả thuế thu nhập và áp dụng lại các chính sách kinh tế giống như Trump đã ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Trump giải thích rằng Trump muốn giảm thuế suất doanh nghiệp liên bang từ 21% xuống 20% nếu trở thành tổng thống. Trump cũng đề cập với các CEO về một đề xuất gần đây mà Trump đưa ra ở Nevada, nhằm loại bỏ thuế đối với tiền boa (tiền tip) của người lao động. Sau đó, Trump kể cho các CEO một câu chuyện về việc những người lao động được trả tiền boa đã vui mừng như thế nào về đề xuất của Trump, khiến các lãnh đạo công ty bật cười, theo nhiều nguồn tin.

Trump đã phát biểu khoảng một giờ tại cuộc họp hàng quý của Hội nghị bàn tròn kinh doanh (Business Roundtable). Tham dự có Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, Gíam đốc JPMorgan Chase Jamie Dimon, Giám đốc Citigroup Jane Fraser và Giám đốc Bank of America Brian Moynihan.

Theo một nguồn tin, chánh văn phòng của Tổng thống Joe Biden, Jeff Zients cũng đã phát biểu trước nhóm này. Các nguồn tin của CNBC được giấu tên để thoải mái kể về một cuộc tụ tập riêng tư. “Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều thứ tương tự hơn trong bốn năm tới,” một người có mặt trong phòng nói, mô tả thông điệp của Trump gửi tới các lãnh đạo công ty.

⦿ ---- Fitch Ratings Inc. cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024 vào tháng 11, gánh nặng nợ công của Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng do “thâm hụt cơ bản lớn và chi phí dịch vụ lãi suất cao hơn”. Cơ quan xếp hạng tín dụng nêu chi tiết: “Một chính phủ có thể bị chia rẽ sẽ tiếp tục làm phức tạp thêm việc hoạch định chính sách”, đồng thời đề cập rằng hiện tại không có nhiều mong muốn chính trị trong việc giải quyết các thách thức tài chính quan trọng.

Fitch nói thêm rằng các vấn đề tài chính của Hoa Kỳ có thể sẽ được chú ý "sớm trong chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ". Cơ quan này cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc phân bổ ngân sách cho năm tài chính 2025 có thể vẫn chưa được giải quyết cho đến đầu năm 2025 và việc treo trần nợ sẽ chấm dứt vào cuối năm”.

⦿ ---- Dân Biểu Matt Gaetz (R-Fla.) cho biết cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích khoản viện trợ 61 tỷ USD dành cho Ukraine được thông qua dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) và ra hiệu rằng Trump không muốn viện trợ thêm cho Ukraine trong cuộc gặp hôm thứ Năm với Các Dân biểu Cộng Hòa.

“TRUMP NÓI VỀ UKRAINE: ‘Họ sẽ không bao giờ ở đó vì chúng ta,’” Gaetz viết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, chia sẻ bình luận của Trump tại cuộc họp buổi sáng Thứ Năm.

Theo Gaetz, Trump cũng khẳng định Mỹ nên “trả tiền cho QUÂN ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI [HOA KỲ]” thay vì gửi hàng tỷ USD cho Ukraine.

Gaetz nói thêm: “Việc Trump mắng chuyện Viện trợ Ukraine vào mặt Chủ tịch Hạ viện Johnson thật là tuyệt vời." Báo The Hill đã liên hệ với Ban tranh cử của Trump và văn phòng của Johnson để yêu cầu bình luận.

DB Gaetz, người từ lâu đã chỉ trích việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine, đã gặp Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trên Đồi Capitol, trong một cuộc họp mà Gaetz trước đó đã ví như một “cuộc biểu tình cổ vũ”. Trump đã có cuộc gặp thứ hai với các thành viên Cộng hòa tại Thượng viện, trong đó có một số Thượng nghị sĩ Cộng hòa từng chỉ trích Trump tại Quốc hội. Cuộc gặp đánh dấu lần đầu tiên Trump tới Đồi Capitol kể từ cuộc bạo loạn tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021.

⦿ ---- Cựu công tố viên liên bang và tiểu bang Glenn Kirschner hôm thứ Năm cho biết ông tin rằng thách thức mà Trump đòi loại bỏ Biện lý Fani Willis ra khỏi hồ sơ truy tố Trump ở Georgia rất có thể đã thất bại sau khi bà Willis (Biện lý Quận Fulton) đệ đơn xin bác bỏ đơn của Trump. Kirschner lập luận trên kênh YouTube "Những vấn đề công lý" của mình rằng kiến nghị yêu cầu loại Willis khỏi vụ gian lận bầu cử ở Georgia là "không được hỗ trợ bởi bằng chứng thực tế mà họ cung cấp."

Lý do Trump nêu lên để xin loại bỏ bà Willis ra khỏi hồ sơ truy tố là vì vụ dan díu tình cảm giữa Willis với công tố viên đặc biệt Nathan Wade. Nhưng Wade hiện đã được rút lui khỏi vụ án, không còn cớ để Trump nói là có xung đột lợi ích trong vụ án của Trump.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Scott McAfee đã phát hiện vào tháng 3 rằng không tồn tại xung đột lợi ích như vậy và Willis có thể tiếp tục phiên tòa. Nhóm của Trump đã tìm cách kháng cáo và McAfee đã chấp nhận yêu cầu kháng cáo. Nhưng Willis đã nộp đơn vào hôm thứ Tư để bác bỏ đơn kháng cáo. Hôm thứ năm, Kirschner đã giải thích lập luận của Willis.

"Chỉ có thẩm phán tòa sơ thẩm mới có thể đưa ra quyết định về độ tin cậy đối với các nhân chứng làm chứng trong phiên điều trần trước thẩm phán tòa sơ thẩm vì chỉ có thẩm phán đó mới có thẩm quyền đánh giá thái độ, phong thái cũng như cách các nhân chứng giao tiếp và đưa ra mọi quyết định quan trọng về việc ai đáng tin và ai không,” theo Kirschner nói, tóm tắt lập luận của Willis.

"Và Thẩm phán McAfee đã làm điều đó và đưa rõ ràng một số quyết định về độ tin cậy vào các phát hiện của mình." Lập luận thứ hai, như Kirschner giải thích, là những phát hiện về sự thật do thẩm phán xét xử đưa ra không thể bị "làm phiền". Ông nói Thẩm phán McAfee là thẩm quyền: “Thẩm phán McAfee phán quyết không có xung đột lợi ích. Những sự thật đó...hoàn toàn được chứng minh bằng bằng chứng. Thế là đủ"

Kirshhner cho biết ông nhận thấy lập luận của Willis hấp dẫn và hợp lý, đồng thời lập luận rằng lẽ ra không bao giờ nên chấp nhận kháng cáo. Kirshner nói: “Không còn trở ngại pháp lý nào nữa. Nó thậm chí không nên được cấp trong phần đầu tiên. Chúng ta hãy thực hiện buổi trình diễn công lý này trên đường vận hành."

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã bác bỏ nỗ lực của một người đàn ông ở California nhằm đăng ký thương hiệu cho cụm từ gợi ý “Trump quá nhỏ” (Trump too small). Tòa nhất trí ra phán quyết rằng Cơ quan Bằng sáng chế và Thương hiệu (PTO) đã từ chối chính xác yêu cầu đăng bộ nhãn hiệu cho khẩu hiệu về ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Steve Elster, người muốn in áo phông có cụm từ này, đã tuyên bố trước tòa rằng việc PTO từ chối đơn đăng bộ nhãn hiệu của ông là vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Tu chính án thứ nhất của ông. Tòa Tối cao bác bỏ lập luận này, lưu ý rằng Đạo luật Lanham cấm đăng bộ nhãn hiệu bao gồm tên của một người đang sống mà không có sự đồng ý bằng văn bản của họ.Thẩm phán Clarence Thomas viết: “Ngay cả khi thông điệp của nhãn hiệu là trung lập hoặc miễn phí, một người có thể từ chối đồng ý để tránh bất kỳ liên quan nào đến hàng hóa hoặc để ngăn tên của mình bị lợi dụng vì lợi ích của người khác”.Trump, một cựu tổng thống đầy tai tiếng đang tìm cách trở lại Bạch Ốc vào tháng 11, không liên quan cá nhân đến vụ việc. Trump đã bị kết án vào tháng trước tại New York vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và cũng bị buộc tội tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 mà Trump đã thua đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden.Cụm từ “Trump quá nhỏ” nảy sinh từ một cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2016, trong đó Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio nói rằng Trump có “bàn tay nhỏ. Và bạn biết người ta nói gì về những chàng trai có bàn tay nhỏ,” Rubio nói thêm trong một trò đùa khêu gợi tình dục, ám chỉ "cái không phải bàn tay của Trump" mới thực sự là nhỏ.Trump, người thường gọi Rubio trong chiến dịch tranh cử là “Marco bé nhỏ”, đã trả lời bằng cách nói “Tôi đảm bảo với bạn rằng không có vấn đề gì cả”. Luật sư của Elster đã lập luận rằng cụm từ “Trump quá nhỏ” là “bình luận chính trị” và nhằm truyền tải “sự nhỏ bé trong cách tiếp cận tổng thể của Donald Trump đối với việc cai trị với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ”.⦿ ---- Nhật Bản: Nếu bạn là phụ nữ ở Nhật Bản muốn phẫu thuật để tránh có con, tốt nhất bạn nên hỏi chồng mình trước. Theo nhóm pháp lý công cộng Ledge, phụ nữ phải đối mặt với án tù 1 năm hoặc phạt 500.000 Yên (4.800 USD) nếu thực hiện triệt sản mà không có sự đồng ý của chồng. Ngay cả khi đó, việc này chỉ được phép trong những điều kiện nghiêm ngặt, chẳng hạn như nếu tính mạng của người phụ nữ gặp nguy hiểm hoặc họ đã có nhiều con và một đứa con khác sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.Đối với Reina Sato, một người phụ nữ chưa bao giờ muốn có con, điều đó là không thể chấp nhận được. Cô nói: “Mọi người đều mong đợi tôi có con trong tương lai và tôi ghét điều đó. Tôi chỉ muốn loại bỏ khả năng mang thai khỏi cơ thể của mình. Vậy tại sao họ lại quyết định về cơ thể của tôi?" Cô Sato là một trong năm phụ nữ đấu tranh đòi lại quyền trên cơ thể của mình thông qua một vụ kiện nộp lên ở Tokyo trong tháng này.Nhưng cuộc chiến không chỉ về luật pháp: nó còn về tương lai kinh tế, cách tiếp cận chăm sóc trẻ em và lịch sử đen tối của Nhật Bản. Luật sư nhân quyền Michiko Kameishi, người đứng đầu vụ kiện, cho biết những hạn chế về triệt sản theo Đạo luật Sức khỏe Bà mẹ (Maternal Health Act) của Nhật Bản "vi phạm quyền tự quyết của cá nhân". Bà cho biết nó có nguồn gốc từ luật pháp từ những năm 1940, khi bộ luật dân sự Nhật Bản hạn chế quyền đưa ra quyết định của phụ nữ đã kết hôn.Trong khi các luật sư đang đấu tranh trong phòng xử án ở Tokyo thì phụ nữ Nhật Bản đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng trong xã hội. Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, dẫn đến đe dọa hiện hữu về dân số và suy giảm kinh tế. Cô Sato cho biết những phụ nữ không có con hoặc bị coi là không có đủ con thường bị đổ lỗi là nguyên nhân gây ra khủng hoảng dân số hơn là các yếu tố khác như tỷ lệ di cư thấp, văn hóa doanh nghiệp khắt khe và chi phí nuôi dạy con cái cao.Cô nói: “Họ cho rằng vấn đề xảy ra là do những người như tôi, những phụ nữ trẻ, quá ích kỷ. Tôi gần như cảm thấy việc nói rằng tôi không muốn có con là điều cấm kỵ." Cô Sato vẫn hy vọng luật triệt sản sẽ được thay đổi, mặc dù kinh nghiệm đã dạy cô rằng cô "không thể mong đợi nhiều".⦿ ----. Một trong các báo cáo về Hiện tượng dị thường không xác định (Unidentified Anomalous Phenomena) - thường được gọi là UAP và trước đây được gọi là UFO - đã khiến chú ý hơn đến khả năng có sự sống ngoài Trái đất. Trong khi một báo cáo của chính phủ được chờ đợi từ lâu được đưa ra vào đầu năm nay “không tìm thấy bằng chứng nào về người ngoài hành tinh hoặc trí thông minh ngoài Trái đất”, theo báo cáo của Associated Press, hai giáo sư từ Đại học Harvard và một đồng nghiệp tại Đại học Công nghệ Montana cho rằng nhân loại có thể đã nhìn nhầm địa điểm.Thay vào đó, thực tế có thể giống với những bộ phim khoa học viễn tưởng như “They Live” năm 1988, trong đó những chiếc kính đặc biệt cho phép con người nhìn thấy những người ngoài hành tinh cải trang thành con người và sống trong tầm nhìn rõ ràng.“UAP có thể phản ánh hoạt động của những sinh vật thông minh được ẩn giấu trong trạng thái tàng hình ở đây trên Trái đất (ví dụ: dưới lòng đất) và/hoặc các vùng lân cận của nó (ví dụ: mặt trăng) và/hoặc thậm chí 'đi lại giữa chúng ta' (ví dụ: đi qua như con người),” theo bài viết của Tim Lomas và Brendan Case của Chương trình Phát triển Con người (Human Flourishing Program) của Harvard và giáo sư nhân chủng học sinh học Michael P. Masters của MTU trong một báo cáo trong tháng này. “Mặc dù ý tưởng này có thể bị hầu hết các nhà khoa học coi là [khả vấn], nhưng bản chất của một số UAP là chúng tôi cho rằng khả năng này không nên bị loại bỏ ngay lập tức và thay vào đó xứng đáng được xem xét thực sự với tinh thần khiêm tốn và cởi mở về mặt nhận thức.”Bài viết của họ đưa ra “một trường hợp cho sự cởi mở về mặt khoa học đối với lời giải thích được che giấu trên trái đất” đối với UAP, lập luận rằng các nhà khoa học và những người khác thường cố gắng xếp UAP thành hai loại: công nghệ do con người tạo ra và “lời giải thích ngoài Trái đất”, một thứ gì đó giống với các nền văn minh ngoài hành tinh cổ đại. nơi nào khác trong vũ trụ.Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù những lời giải thích đó có nhiều khả năng đúng hơn so với nền văn minh ngoài hành tinh trên mặt trăng, nhưng đó không phải là lý do để loại bỏ nó hoàn toàn. Những lý thuyết như vậy “có vẻ xa vời; trong khi chúng tôi suy đoán họ ở đây vì một số khía cạnh của UAP kỳ lạ đến mức họ dường như yêu cầu những lời giải thích độc đáo,” theo hai giáo sư viết.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát cho biết một chiếc Tesla ở chế độ tự lái đã đâm vào một xe cảnh sát tuần tra đang đậu sau vụ tai nạn chết người ở Quận Cam vào sáng thứ Năm. Theo Sở Cảnh sát Fullerton, viên cảnh sát này đang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông chặn Đại lộ Orangethorpe ở Thành phố Fullerton để điều tra một vụ tai nạn nghi ngờ DUI (say rượu, hay say ma túy lái xe) khiến một người đi xe máy thiệt mạng trong cùng khu vực.Theo KTLA, viên cảnh sát đang đứng bên ngoài xe của mình vào khoảng nửa đêm thì nhìn thấy một chiếc Tesla đang chạy về phía mình và không giảm tốc độ. Cảnh sát đã nhảy ra khỏi đường khi chiếc Tesla tông vào xe cảnh sát, làm chiếc xe tuần tra quay vòng và gây hư hỏng nặng phần đầu xe. Viên chức này không bị thương hoặc được xác định danh tính. Cảnh sát Fullerton nói với KTLA rằng chiếc Tesla đang ở chế độ tự lái và người lái xe thừa nhận đang sử dụng điện thoại di động vào thời điểm xảy ra tai nạn.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã bị đâm chết và một người khác bị thương ở Costa Mesa, trong khi kẻ tấn công đằng sau các vụ tấn công vẫn chưa bị bắt. Cảnh sát đã ứng phó với một vụ tấn công bằng dao ở dãy nhà 1700 trên Đại lộ Placentia vào khoảng 11 giờ đêm Thứ ba. Một người đàn ông 22 tuổi, tên còn giữ kín, được cho là đã chết tại hiện trường.Trong khi điều tra vụ đâm chết người, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông 19 tuổi đã bị tấn công trước đó tại Đại lộ Placentia và Shalimar Drive. Nạn nhân thứ hai được người nhà đưa đến bệnh viện, được cho là cũng bị nghi phạm này tấn công. Cảnh sát nghi ngờ các vụ tấn công có liên quan đến băng đảng.⦿ ---- Quận Cam vừa thông qua một loạt quy định nhằm bảo vệ người đi xe đạp điện và những người xung quanh họ, sau khi Hội Đồng Giám sát bỏ phiếu thông qua các quy định mới. Những thay đổi bao gồm việc tách các xe đạp điện thành ba loại:. Xe đạp điện loại 1 (Class 1 E-bikes): Loại xe này cần bàn đạp hỗ trợ với tốc độ lên đến 20 mph (dặm/giờ).. Xe đạp điện loại 2: Xe đạp tự hành có thể đạt tốc độ tối đa 20 dặm/giờ mà không cần đạp.. Xe đạp điện loại 3: Có hỗ trợ bàn đạp lên đến 28 mph. Xe đạp điện loại 3 bị quản lý nghiêm ngặt nhất, không có người dưới 16 tuổi nào được phép vận hành chúng. Tất cả những người đi xe đạp điện loại 3 đều phải đội mũ bảo hiểm trên đường, đường dành cho xe đạp và đường mòn.Trẻ em cho đến 16 tuổi có thể đi xe đạp điện loại 1 và loại 2. Người đi xe đạp điện cũng phải nhường đường cho người đi bộ và người cưỡi ngựa khi đi trên vỉa hè và không được phép đi quá hai người trên đường, làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè. Quy định mới cũng cấm nhiều người đi cùng một xe đạp, ngoại trừ trường hợp xe đạp có ghế đôi hoặc trẻ nhỏ có ghế riêng.⦿ ---- Delaware:đã bắn chết cô Mercedes Ortiz, 31 tuổi và bé gái Aloni Trương, 3 tuổi, con của chính Davis Trương và cô Ortiz. Bản thân Davis Trương cũng bị thương. Hồ sơ tòa án cho thấy Trường bắn hai nạn nhân và chính anh ta như một phần của một vụ giết người-tự sát nhưng trật kế hoạch vì sát thủ không chết. Sau vụ xả súng, người ta thấy Trường qua camera chuông cửa của hàng xóm đang điên cuồng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Y có máu trên đầu và cơ thể nhưng dường như không bị thương nặng.Cảnh sát được gọi đến thì phát hiện Trương bị một vết thương do đạn bắn vào đầu. Trương khai với cảnh sát rằng anh ta bị bắn tại một ngôi nhà trên đường Pebblebrook Drive ở Brookstone Trace. Trong nơi mô tả là phòng ngủ của Trương, cảnh sát tìm thấy người phụ nữ và đứa trẻ, cả hai đều đã chết, cùng một khẩu súng ngắn SCCY 9mm đã nạp đạn. Tại bệnh viện nơi Trương được đưa đi cấp cứu với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, Trương khai với cảnh sát rằng y và Ortiz đã đồng ý giết người rồi tự sát. Y tuyên bố rằng y giết 2 mẹ con "vì yêu chứ không phải ghét." Trương vẫn ở tù với khoản bảo lãnh bằng tiền mặt trị giá 2,2 triệu USD.⦿ ---- Connecticut:, một cư dân thị trấn Hartford 25 tuổi cho biết Nguyen đã lên cơn động kinh trước khi lái xe vào một công trường xây dựng hôm thứ Tư và tông chết một công nhân, theo hồ sơ tòa. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết video giám sát không cho thấy như thế. Tommy Nguyễn viết trong tờ khai với cảnh sát: “Tôi biết rằng có lẽ tôi không nên lái xe vì tôi bị chứng co giật, nhưng tôi không bao giờ biết khi nào chúng sẽ xảy ra hoặc nguyên nhân gì khiến chúng xảy ra”.Nguyễn đã bị truy tố tội ngộ sát cấp độ hai, lái xe liều lĩnh, có nguy cơ gây thương tích cho trẻ vị thành niên, lái xe không có bảo hiểm, điều khiển phương tiện cơ giới không đăng ký, lái xe với giấy phép bị đình chỉ, không sử dụng ghế an toàn cho trẻ em và sử dụng biển số không đúng cách.Người công nhân, Jose Diaz-Nieves, 54 tuổi ở East Hartford, được cho là đã chết tại hiện trường. Ông là nhà thầu tư nhân cho Quận Metropolitan (MDC). Diaz-Nieves bị xe tông vào khoảng 12h15 giờ trưa ở khu vực Đại lộ Tây và Phố Nam Whitney. Hai người khác được đưa tới bệnh viện. Vào thời điểm đó, trên xe cũng có một đứa trẻ nhỏ và một phụ nữ.Theo báo cáo, người phụ nữ đi cùng xe với Nguyễn đã bảo anh ta chạy chậm lại trước khi va chạm. Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, cô nói rằng anh ta không rẽ vào con đường mà cô mong đợi mà thay vào đó lại đi qua ngã tư. Tại tòa hôm thứ Năm, gia đình của Nguyễn và luật sư của anh gọi vụ tông xe là một vụ tai nạn, đồng thời luật sư của Nguyen nhấn mạnh rằng họ đã ở lại hiện trường. Tiền bảo lãnh tại ngoại cho Nguyễn vẫn ở mức 1 triệu USD. Lần tiếp theo Nguyen sẽ ra tòa là ngày 8 tháng 7.⦿ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Sau ba ngày xuất hiện trở lại ở khu rẫy gần nhà tại huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), sư Thích Minh Tuệ (thế danh Lê Anh Tú) rời khỏi nơi này một cách bí ẩn trong đêm 13/6 trong khi nhiều khất sĩ từng bộ hành chung cách đây hơn hai tuần mất tích trên đường đến Gia Lai để gặp lại ông. Sư Minh Tuệ không còn ở trú xứ. Người em ruột của ông trong một video được đăng tải lên mạng xã hội chiều 13/6 khẳng định: "Không còn đi được như vậy nữa, tại vì thầy đã đi ẩn tu ở nơi khác rồi. Không còn ở nơi vườn của em nữa". Chúng tôi (RFA) gọi điện cho Công an huyện Ia Grai để hỏi thông tin về sư Minh Tuệ, người trực điện thoại yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan để được giải đáp. Từ sáng sớm ngày 14/6, người dân không nhìn thấy sư Minh Tuệ đi khất thực như ba ngày gần đây. Các chốt kiểm soát của công an được dựng lên trong mấy ngày qua để ngăn dòng người đổ về đã được dỡ bỏ trong sáng cùng ngày... RFA cũng ghi rằng hai kênh Youtube Nhịp Sống News và Hải Đăng Vlog cho biết nhiều khất sĩ đã mất tích trên đường đến Gia Lai tìm gặp sư Minh Tuệ. Trong đó xe biển xanh 82A 00173 (biển số xe Nhà nước ở tỉnh Kon Tum) mời năm vị khất sĩ lên xe và biến mất luôn. Tương tự, nhóm khác gồm bảy vị hành giả, trong đó có Minh Trí, Chơn Trí, Như Ngộ, Minh Thành, Vô Trụ và Minh Dược mất tích sau khi nghỉ đêm ở một khu đất trống gần đường Hùng Vương, xã Đắk Pék, huyện Đắk Glei.⦿ ----Theo VnExpress. Chiều 14/6, sau thời gian dài nắng nóng, nhiều quận ở trung tâm TP HCM xuất hiện mưa đá bằng đầu ngón tay cái. Khoảng 15h, mây đen kéo mù mịt, sau đó mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm TP HCM. Trong cơn mưa nhiều hạt đá nhỏ, bằng đầu ngón tay út người lớn rơi xuống mặt đường, mái nhà tạo thành tiếng động lớn liên tục. Anh Hải nhà ở quận 1 cho biết chiều nay khi trời đang mưa lớn anh nghe tiếng "bộp bộp" trên mái nhà kéo dài gần 10 phút. Thấy lạ, anh ra sân quan sát phát hiện nhiều viên đá nhỏ rơi xối xả theo mưa xuống đất. "Hạt mưa nhỏ khoảng bằng ngón tay cái, tan nhanh ngay sau đó", anh nói... Một số khu vực khác như quận 3, 4, Bình Thạnh... cũng ghi nhận xảy ra mưa đá. Cơn mưa giông lớn chiều nay cũng khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm như Huỳnh Thúc Kháng, Lê Lợi, Calmette, Nguyễn Thái Bình... bị ngập, hàng loạt cây xanh gãy đổ.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Cơn mưa lớn chiều muộn tại Bình Dương đã làm một số công trình hư hỏng, cây xanh gãy đổ, một người bị nước cuốn trôi mất tích. Tối 14/6, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang cùng người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra. Trước đó vào chiều muộn cùng ngày, tại tỉnh Bình Dương trời mưa lớn khiến một số công trình bị hư hỏng nặng, cây xanh bên đường gãy đổ. Mưa giông làm sập chợ Cư xá Hưng Lợi thuộc phường Uyên Hưng (TP.Tân Uyên). Vụ việc khiến tiểu thương và người dân bỏ chạy tán loạn, 1 người bị thương.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 4% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên cho biết họ đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một báo cáo của một cuộc khảo sát quốc gia công bố hôm thứ Năm, khoảng 4% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên cho biết họ đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ, tỷ lệ này lên tới 13% đối với những người ít nhất 85 tuổi. Báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra dựa trên "2022 National Health Interview Survey" (Khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia năm 2022), một mẫu đại diện trên toàn quốc gồm những người trưởng thành ở Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên. Cuộc khảo sát năm 2019 đã bổ sung tùy chọn báo cáo chứng mất trí nhớ, bao gồm cả bệnh Alzheimer, vào các câu hỏi về tình trạng sức khỏe được bác sĩ chẩn đoán.CDC cho biết 1,7% người trưởng thành từ 65 đến 74 tuổi được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ, tỷ lệ này tăng theo độ tuổi. Đối với những người từ 75 đến 84 tuổi, tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ được báo cáo là 5,7%.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Gần 1/6 dân Mỹ tập yoga để giữ sức khỏe?ĐÁP 2: Đúng thế. Dữ liệu mới của chính phủ cho thấy, cứ 6 người trưởng thành ở Hoa Kỳ thì có gần 1 người đã tham gia tập yoga trong năm qua. Thực tế, khi người Mỹ ngày càng chuyển sang các phương pháp tiếp cận sức khỏe thay thế hoặc bổ sung, thì “mức tăng lớn nhất là tập luyện yoga”, theo các nhà nghiên cứu Nazik Elgaddal và Julie Weeks lưu ý. Họ làm việc tại Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS), một phần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Báo cáo mới của họ dựa trên dữ liệu năm 2022 từ Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia đang diễn ra.Theo dữ liệu, yoga vẫn phổ biến hơn ở phụ nữ (23,3% báo cáo sử dụng trong năm qua) so với nam giới (10,3%). Nhóm CDC cho biết lý do tại sao người Mỹ tham gia vào môn tập yoga lâu đời của người Ấn Độ, khoảng 80% người tập yoga cho rằng "phục hồi sức khỏe tổng thể". Điều đó đặc biệt đúng với những người ở độ tuổi từ 45 đến 64.Chi tiết: