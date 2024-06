Robot nữ trông như người thật, sản xuất tại 1 nhà máy ở Đại Liên (Dalian) của Trung Quốc. Có nhiều công việc mà robot sẽ làm được trong tương lai, như thư ký, nhân viên tiếp tân, y tá...(Hình: youtube)

Chuẩn bị mặt trận cứu Đài Loan khi TQ tấn công, quân Mỹ sẽ tạo ra một "vùng địa ngục" của hàng trăm ngàn vũ khí robot: phi cơ robot, tàu ngầm robot, xuồng robot

Philippines: TQ là mối đe dọa "hiện hữu" ở Biển Đông

Biển Đông: 73% dân Philippines ủng hộ cả hành động quân sự và ngoại giao để chống TQ ở Biển Đông

TQ sản xuất robot y như người thật cho dùng trong nhà, văn phòng... làm thư ký, nhân viên tiếp tân, y tá...

Biden ra quy định mới: nợ y tế sẽ không làm mất điểm tín dụng khi dân Mỹ tìm mua nhà, mua xe...

Đơn xin vay thế chấp mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 15,6% trong tuần

Châu Âu dựng rào thuế đối với xe điện TQ.

TQ: thuế xe điện mới của Liên Âu là "bảo hộ trần trụi" và vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới

Jeff Gunter (ứng cử viên Cộng Hòa vào Thượng Viện ở Nevada) tố Trump nhận tiền để ủng hộ

Trump chỉ trích Biden về đồng tiền điện tử Bitcoin

Tòa Florida: Trump nộp đơn mới, đòi hủy bỏ vụ truy tố Trump vì FBI đã "hủy bỏ bằng chứng giải thích" khi đột kích Mar-a-Lago để thu hồi hồ sơ mật

Tòa Florida: Thẩm phán Aileen Cannon cho Trump câu giờ, chấp thuận cho Trump hoãn việc nộp danh sách các chuyên gia về hồ sơ mật

Nam Hàn: hơn 65% người Nam Hàn ủng hộ Joe Biden làm Tổng Thống hơn là Trump

Nhật Bản: 60% người Nhật ủng hộ Joe Biden làm Tổng Thống hơn là Trump

Nam Hàn: nguy cơ nhất là Bắc Hàn (80,1%), Trung Quốc (61,4%), Nga ( 51,7%), Nhật Bản (29,7%) và Mỹ (13,6%).

Hunter Biden (con trai Tổng Thống Biden) đã bị tòa phán có tội cả 3 tội nghiêm trọng khi mua 1 khẩu súng lục năm 2018

Trump thú nhận còn giữ 1 khẩu súng ở Florida sau khi đã nộp 2 khẩu súng

Dân biểu Jim McGovern (D-Mass.) chỉ trích Cộng Hòa Hạ Viện bệnh hoạn: khi Hunter Biden bị xử có tội, Cộng Hòa nói là tòa án công bằng, khi Trump bị xử có tội, Cộng Hòa nói là tòa án bất công.

Không quân Israel hạ sát chỉ huy Đơn vị Hezbollah Nasr Sami Taleb Abdullah

Biển Đỏ: Một tàu buôn đã gửi tín hiệu cấp cứu sau khi bị trúng phi đạn

LHQ: cả quân Israel và các nhóm vũ trang Palestine đều phạm tội ác chiến tranh kể từ ngày 7 tháng 10/2023.

Hamas trình phản ứng chính thức về ngưng bắn, đồng ý nhưng xin ghi mốc thời gian giai đoạn ngưng bắn

Mỹ sẽ gửi Ukraine một dàn tên lửa phòng không Patriot

LHQ cảnh báo về sự gia tăng vi phạm quyền trẻ em trong chiến tranh, tăng 21% vào năm 2023.

Los Angeles: Ít nhất 25 người đã bị bắt khi biểu tình vì hòa bình Gaza ở khuôn viên Đại học UCLA.

WEF: năm bầu cử 2024 mang cơ hội duy nhất để tăng quyền cho phụ nữ toàn cầu

FBI bắt 8 người đàn ông từ Tajikistan có quan hệ tiềm năng với Nhà Nước Hồi Giáo ISIS ở Trung Á vào Mỹ xin tỵ nạn

Khoảng 9/10 người từ 65 tuổi trở lên đang nhận trợ cấp An sinh xã hội và có thể có thêm khoảng 15% tiền để chi tiêu khi nghỉ hưu.

Mua nhà ở California rất tốn kém nhưng chi phí bảo trì cũng cao ngất: chủ nhà trung bình phải trả 28.790 USD/năm

Trong 10 bãi biển ô nhiễm nhất Hoa Kỳ, California có 3 bãi biển: 1. Imperial Beach, San Diego, CA; 5. Linda Mar Beach, Pacifica, CA; 9. San Luis Creek Mouth, San Luis Obispo, CA

Minnesota: Christina Nguyen thắng giải Đầu bếp xuất sắc nhất vùng Trung Tây (Best Chef Midwest)

Honolulu: bơi ra biển cứu con gái bị sóng dạt, David Huynh tử vong

San Francisco: Hội Đồng Giám sát SF bỏ phiếu đồng thuận rằng tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của SF

Houston: Curtis Allen Holliday chấp nhận thỏa thuận nhận tội giết cô Lê Thị Liên Chi

TIN VN. Người nhà ông Thích Minh Tuệ gửi đơn đề nghị xử lý các trường hợp lợi dụng hình ảnh, livestream.

TIN VN. Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) khất thực tại Gia Lai: Đề phòng hiện tượng người dân đi theo đông.

TIN VN. Thu ngân sách TP.HCM 'mất' 5.900 tỉ đồng (232 triệu USD) từ thuế ô tô nhập khẩu.

HỎI 1: Xâm mình có thể gây ra ung thư? ĐÁP 1: Đúng thế.

HỏI 2: Hoạt động cơ thể làm tăng sức khỏe, lão hóa chậm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/6/2024) ⦿ ---- Các khoản nợ y tế đã làm rất nhiều người Mỹ bị mất cơ hội mua nhà, mua xe... vì điểm tín dụng xuống thấp, và bây giờ Tổng Thống Biden muốn cho người đang nợ y tế cơ hội tăng tín dụng. Chính quyền Biden hôm thứ Ba đã công bố các quy định mới nhằm ngăn chặn việc nợ y tế ảnh hưởng đến việc liệu ai đó có đủ điều kiện để thuê một căn hộ, mua xe hơi hay thế chấp hay không. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) cho biết những thay đổi này sẽ loại bỏ các hóa đơn y tế ra khỏi báo cáo tín dụng và ngăn hãng cho vay đưa ra quyết định dựa trên thông tin y tế, theo AP. Các quy định được đề xuất cũng sẽ ngăn hãng cho vay thu hồi các thiết bị y tế như xe lăn nếu người dân không thể trả nợ. Những thay đổi dự kiến ​​sẽ được hoàn tất vào đầu năm tới.

Giám đốc CFPB Rohit Chopra cho biết những thay đổi về quy tắc sẽ ngăn cản những người đòi nợ “sử dụng báo cáo tín dụng như một đòn roi” để buộc mọi người thanh toán những hóa đơn mà họ có thể thực sự không nợ. Cơ quan này trước đây đã nói rằng nợ y tế có thể là một yếu tố dự báo kém về việc liệu ai đó có khả năng trả nợ hay không.

Ba cơ quan báo cáo tín dụng quốc gia—Experian, Equifax và TransUnion—năm ngoái cho biết họ đã xóa khoản nợ thu phí y tế dưới 500 USD ra khỏi các báo cáo tín dụng tiêu dùng của Hoa Kỳ. Nhưng CFPB cho biết ngay cả với sự thay đổi đó, 15 triệu người vẫn còn nợ 49 tỷ USD nợ y tế trong hệ thống báo cáo tín dụng. CFPB sẽ tiếp nhận ý kiến ​​hoặc phản hồi về quy tắc được đề xuất cho đến ngày 12 tháng 8.

⦿ ---- Theo bản Khảo sát đơn xin thế chấp hàng tuần (Weekly Mortgage Applications Survey) mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) vào thứ Tư, số đơn xin vay để thế chấp mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 15,6% trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 6. Mức tăng mới nhất trái ngược với mức giảm 5,2% được quan sát vào tuần trước. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản vay thế chấp có lãi suất cố định 30 năm giảm xuống 7,02% từ mức 7,07% trước đó. Chỉ số mua hàng tăng lên 143,7 từ 132,3 của tuần trước, trong khi chỉ số tái cấp vốn tăng lên 554,7 từ 432,1.

Nhà kinh tế trưởng Mike Fratantoni của MBA nói: “Nhiều nguồn dữ liệu hiện đang chỉ ra rằng mức tồn kho nhà, mặc dù vẫn ở mức thấp trong lịch sử, nhưng đã tăng đáng kể so với năm ngoái vào thời điểm này. Đây là tin tốt cho nhiều người mua nhà tiềm năng đang thất vọng vì thiếu nhà trên thị trường”.

⦿ ---- Châu Âu dựng rào thuế đối với xe điện. Ủy ban Châu Âu (EC) đã vạch ra các mức thuế đối kháng tạm thời mà họ dự định áp dụng đối với xe điện chạy bằng pin (BEV) nhập từ Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không dẫn đến giải pháp liên quan đến việc trợ cấp không công bằng cho các nhà sản xuất xe Trung Quốc vào thứ Tư.

Ủy ban cho biết trong báo cáo: “Điều này đang gây ra mối đe dọa gây thiệt hại kinh tế cho các nhà sản xuất xe điện chạy pin của Liên Âu”. Các mức thuế riêng lẻ sẽ bao gồm mức thuế 17,4% đối với xe hãng BYD, mức thuế 20% đối với xe hãng Geely và mức thuế 38,1% đối với xe hãng SAIC. Ngoài ra, tất cả các nhà sản xuất BEV Trung Quốc khác tham gia điều tra sẽ phải đối mặt với mức thuế trung bình là 21%. Các nhà sản xuất xe không hợp tác trong cuộc điều tra sẽ phải chịu khoản thuế còn lại là 38,1%. Các biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 4/7 nếu các cuộc đàm phán với chính quyền Bắc Kinh thất bại. Hơn nữa, xe Tesla cũng có thể bị áp thuế suất được tính riêng ở giai đoạn cuối.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Tư nói rằng thuế xe điện mới được công bố của Liên Âu “thiếu cơ sở thực tế và pháp lý” và là một “hành động bảo hộ trần trụi” và Liên Âu đã coi thường các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới khi thực hiện chúng. Người phát ngôn của Bộ cho biết: “Trung Quốc rất quan ngại và không hài lòng với điều này, đồng thời ngành công nghiệp Trung Quốc vô cùng thất vọng và kiên quyết phản đối điều này”.

Bộ kêu gọi Liên Âu "ngay lập tức sửa chữa các hành vi sai trái của mình" và giải quyết những khác biệt song phương thông qua đối thoại và tham vấn. Họ nói thêm rằng chính phủ Trung Quốc sẽ “theo dõi chặt chẽ tiến trình tiếp theo của Liên Âu và sẽ kiên quyết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc”.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilbert Teodoro nói với Financial Times rằng Trung Quốc đặt ra mối đe dọa "hiện hữu" đối với Philippines do các mối đe dọa của Bắc Kinh ở Biển Đông đang tranh chấp. “Đây là một vấn đề mang tính sống còn đối với chúng tôi”, Teodoro nói, đề cập đến những tranh chấp hiện nay giữa Manila và Bắc Kinh trên vùng biển giàu tài nguyên. Bộ trưởng Quốc phòng nói: “Họ đang cố bắt nạt chúng tôi để phải phục tùng hoặc họ đang cố bắt nạt chúng tôi để xoa dịu, điều mà chúng tôi sẽ không đồng ý”.

Ông nói thêm: "Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước nếu tài sản của chúng tôi bị ai đó chiếm đoạt bất hợp pháp, đặc biệt là những kẻ bắt nạt", đồng thời nhấn mạnh thực tế rằng các nguồn tài nguyên ở vùng biển tranh chấp là "cần thiết để duy trì các thế hệ Philippin tương lai".

⦿ ---- Một cuộc khảo sát mới cho thấy đại đa số người Philippines ủng hộ cả hành động quân sự và ngoại giao để chống lại mối đe dọa được cho là của Trung Quốc ở Biển Đông, điều mà các nhà phân tích cho rằng phản ánh sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng đối với lập trường của Tổng thống Ferdinand Marcos Jnr trong tranh chấp lãnh thổ.

Cuộc khảo sát – được thực hiện vào tháng 3 như một phần trong loạt cuộc khảo sát do nhà thăm dò tư nhân Octa Research thực hiện, theo dõi thái độ của người Philippines đối với tranh chấp Biển Đông kể từ năm 2021 – cho thấy 73% trong số 1.200 người được hỏi trên toàn quốc ủng hộ việc “khẳng định hơn nữa quyền lãnh thổ của Philippines thông qua hành động quân sự, chẳng hạn như mở rộng tuần tra hải quân và hiện diện quân đội ở Biển Tây Philippines”.

⦿ ---- Trung Quốc. Các cô thư ký văn phòng, y tá, giúp việc... trong tương lai có thể sẽ là những phụ nữ robot thoạt ngó y như người thật. Tại thành phố ven biển phía đông bắc Đại Liên (Dalian) của Trung Quốc có một nhà máy nơi các kỹ sư đang phát triển robot hình người phù hợp cho sử dụng văn phòng và gia đình.

Tập trung vào việc nâng cao biểu cảm khuôn mặt và cảm xúc thông qua AI, Giám đốc điều hành Ex-Robot cho biết những người máy này sẽ có vai trò lớn hơn trong ngành chăm sóc sức khỏe, gia đình và giáo dục. Trên sàn của nhà máy Ex-Robots, các kỹ sư phát triển robot hình người với trọng tâm là tăng cường biểu cảm và cảm xúc trên khuôn mặt.

Giám đốc Li Boyang nói: “Quầy tiếp tân của khách sạn, nhân viên tiếp tân của trung tâm dịch vụ hành chính công. Có rất nhiều công việc mà robot hình người thực sự có thể làm được”. Boyang hy vọng rằng trong tương lai mỗi người có thể có một robot ở nhà để thực hiện dịch vụ của họ, hoặc có thể là nhiều robot hơn tại nhà.

Những chiếc mặt nạ silicon dài đến cổ nằm dài trên bàn cùng với cánh tay và bàn chân silicon, trong khi những chiếc đầu quái dị được trưng bày và những robot hình người ở các giai đoạn xây dựng khác nhau đứng gần đó. Các bản vẽ thiết kế robot tô điểm trên tường. Ex-Robots cho biết phải mất từ ​​hai tuần đến một tháng để sản xuất một robot hình người, với giá dao động từ 1,5 triệu nhân dân tệ (207.000 USD) đến 2 triệu nhân dân tệ.

Mục đích chính của robot của công ty cho đến nay là để trưng bày trong các viện bảo tàng, một trong số đó Ex-Robots đã đặt trong cùng tòa nhà với nhà máy của họ. Nhìn về phía trước, Li Boyang tin rằng robot hình người sẽ có vai trò lớn hơn trong ngành chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Robot nữ trông như người thật. Có rất nhiều công việc mà robot hình người thực sự có thể làm được trong tương lai, như thư ký, nhân viên tiếp tân, y tá... (Hình: Youtube)

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Tư nói rằng một máy bay của Không quân Israel (IAF) đã "loại bỏ" chỉ huy Đơn vị Hezbollah Nasr Sami Taleb Abdullah vào tối thứ Ba bằng cách tấn công vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát của nhóm gần Jouaiyya ở miền nam Lebanon. Hezbollah có trụ sở tại Lebanon xác nhận cái chết của chỉ huy cấp cao Taleb Abdullah trong một cuộc không kích do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành.

Tin tức cuối cùng xác nhận một báo cáo trước đó về vụ ám sát chỉ huy của Hezbollah, sau đó là một cuộc tấn công khác vào sáng sớm với 90 quả tên lửa vào các cơ sở của Israel như một biện pháp trả đũa. IDF cho biết thêm: "Abdullah là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah ở miền nam Lebanon, người đã lên kế hoạch, tiến hành và thực hiện một số lượng lớn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường Israel. Ba tên khủng bố khác của Hezbollah cũng bị tiêu diệt trong cuộc tấn công".

⦿ ---- Một tàu buôn đã gửi tín hiệu cấp cứu hôm thứ Tư sau khi bị trúng một tên lửa cách Al Hudaydah, Yemen khoảng 66 hải lý về phía tây nam. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết nhà chức trách đang điều tra. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại của con tàu cũng như số thương vong có thể xảy ra. Người ta cũng không rõ liệu nhóm phiến quân Houthi Yemen có thực hiện vụ tấn công hay không.

⦿ ---- Theo báo cáo của một ủy ban độc lập của Liên hợp quốc công bố hôm thứ Tư, cả quân đội Israel và các nhóm vũ trang Palestine đều phạm tội ác chiến tranh kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 7 tháng 10/2023. Nó cũng cho biết Israel đã cản trở cuộc điều tra và ngăn cản ủy ban tiếp cận các vùng lãnh thổ của Israel và Palestine. Những phát hiện này dựa trên các cuộc phỏng vấn với nạn nhân và nhân chứng, phân tích pháp y, hình ảnh vệ tinh và báo cáo y tế pháp y, cùng các nguồn khác.

Báo cáo kêu gọi Israel "ngay lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn, chấm dứt cuộc bao vây Gaza, đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo và ngừng nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự", cũng như tuân thủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. Nó cũng kêu gọi chính quyền và các nhóm Palestine "ngưng ngay lập tức tất cả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, thả tất cả con tin vô điều kiện, đồng thời điều tra kỹ lưỡng và công bằng các vi phạm và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác."

⦿ ---- Hamas đã đệ trình lên các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar phản ứng chính thức của mình đối với đề xuất ngừng bắn ở Gaza mà Tổng thống Biden đã vạch ra gần đây. Nhóm Palestine đang tìm kiếm sự đảm bảo mạnh mẽ hơn về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc Israel rút quân khỏi Gaza. Theo đề xuất ban đầu, hai bên sẽ đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn trong giai đoạn một và thực hiện nó trong giai đoạn hai.

Một quan chức quen thuộc với các cuộc đàm phán nói với tờ The Washington Post rằng phản ứng của Hamas bao gồm “những sửa đổi đối với đề xuất của Israel, bao gồm cả nhu cầu định ra mốc thời gian cho lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc rút hoàn toàn quân đội Israel khỏi Dải Gaza”.

Hamas và Palestinian Islamic Jihad (Thánh chiến Hồi giáo Palestine) cho biết trong tuyên bố chung rằng phản ứng này “ưu tiên vì lợi ích của người dân Palestine và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt hoàn toàn hành vi xâm lược đang diễn ra ở Gaza”.

Khi Tổng thống Biden phác thảo đề xuất ngừng bắn vào ngày 31 tháng 5, Biden nói rằng nó sẽ mang lại sự chấm dứt vĩnh viễn cho các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và nhiều lần nói rằng cuộc tấn công dữ dội sẽ không kết thúc cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu của mình, trong đó bao gồm cả việc tiêu diệt Hamas.

⦿ ---- Một ứng cử viên Cộng Hòa đang tranh vào Thượng Viện ở Nevada cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump lấy tiền để đổi lấy sự ủng hộ - một tuyên bố gây chấn động rằng ban tranh cử của ứng cử viên này, khi bị báo The New York Times ép đưa ra bằng chứng, đã nói rằng điều đó có thể chứng minh. “Có, Gunter có thể chứng minh, hãy chú ý theo dõi,” một đại diện cho chiến dịch tranh cử của Jeff Gunter nói với tờ báo. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào được đưa ra. Tuyên bố ban đầu được đưa ra trong một loạt bài đăng trên X, trước đây là Twitter, vào tối Chủ nhật sau cuộc biểu tình của Trump ở Las Vegas.

Gunter cáo buộc rằng “các chiến binh MAGA tuyệt vời và không hề sợ hãi” đã thuyết phục xong Trump đừng tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Sam Brown (đối thủ của Gunter) — nhưng sau khi nhận được một “tấmchi phiếu lớn” từ “đầm lầy (PAC liên kết với McConnell?),” cựu tổng thống rốt cuộc đã thay đổi ý định và tuyên bố ủng hộ Brown. Nhưng Chris LaCivita, cố vấn cấp cao của Trump, đã bác bỏ cáo buộc của Gunter, rằng “Tổng thống Trump tự đưa ra quyết định và đây là một ví dụ khác về việc Trump đã lựa chọn sáng suốt”.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích lập trường của Tổng thống Joe Biden về đồng tiền Bitcoin, cho rằng nó giúp ích cho Trung Quốc, Nga và “cánh tả cộng sản cực đoan”. Trump nhắc lại lập trường của mình về tầm quan trọng của việc sản xuất Bitcoin trong nước để thúc đẩy sự thống trị về năng lượng của Hoa Kỳ. Trump kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho ông vào tháng 11, coi động thái này là tài sản chiến lược cho sự độc lập về kinh tế và năng lượng của Mỹ. Trump lập luận rằng khai thác tiền điện tử là “tuyến phòng thủ cuối cùng” của Mỹ trước Đồng tiền kỹ thuật số tiềm năng của Ngân hàng Trung ương (CBDC). “Chúng tôi muốn tất cả số Bitcoin còn lại được sản xuất tại Hoa Kỳ,” Trump kết luận.

⦿ ---- Donald Trump một lần nữa nộp đơn, yêu cầu thẩm phán liên bang bác bỏ vụ truy tố Trump về tội trộm và giấu tài liệu mật của ông, lần này với lý do FBI đã "hủy bỏ bằng chứng giải thích" trong cuộc đột kích vào khu bất động sản Mar-a-Lago của cựu tổng thống. Người bào chữa cho Trump lập luận trong một hồ sơ được đưa ra vào cuối ngày thứ Hai nhưng được ban tranh cử của Trump công bố hôm thứ Ba rằng các đặc vụ FBI đột kích Mar-a-Lago vào tháng 8/2022 đã xử lý sai việc ghi chép bằng chứng, mà những bằng chứng này có thể được sử dụng để chống lại cáo buộc của chính phủ rằng cựu tổng thống biết rằng Trump đang sở hữu các hồ sơ mật.

Trump đã không nhận tội đối với 41 tội danh liên quan đến việc lưu giữ các tài liệu mật và nỗ lực cản trở cuộc điều tra liên bang. Các công tố viên cáo buộc cựu tổng thống giữ trái phép các tài liệu sau khi rời Bạch Ốc và sau đó không giao chúng, dẫn đến việc FBI đột kích khu bất động sản Mar-a-Lago của ông.

⦿ ---- Nhưng Thẩm phán cho Trump câu giờ.... Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Aileen Cannon đã chấp thuận yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump về việc trì hoãn việc nộp đơn trong vụ kiện tài liệu mật của ông. Hôm thứ Hai, nhóm pháp lý của Trump đã yêu cầu trì hoãn việc nộp đơn để tiết lộ các chuyên gia mà Trump dự định sử dụng tại phiên tòa. Cannon lần đầu tiên đặt ra thời hạn vào tháng Năm. Bây giờ bà nói thêm: “Vào hoặc trước ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bị cáo sẽ nộp hồ sơ tiết lộ tên các chuyên gia ra làm chứng theo Quy tắc 16 của họ”. Cannon cho đến nay vẫn tránh ấn định ngày xét xử.

⦿ ---- Nam Hàn: Một cuộc khảo sát hôm thứ Ba cho thấy hơn 65% người Nam Hàn nói rằng họ thích Joe Biden hơn Donald Trump với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Theo một cuộc thăm dò do Hankook Ilbo, tờ báo chị em của The Korea Times và nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản thực hiện, 65,7% số người được hỏi ở Nam Hàn cho biết chiến thắng của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, dự kiến vào ngày 5 tháng 11, sẽ còn lớn hơn mong muốn. Chỉ 20,1% trong số họ chọn Trump, một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa đang tìm cách giành lại Bạch Ốc sau thất bại trước Biden trong cuộc bầu cử trước.

Nhật Bản: Khi được hỏi câu hỏi tương tự, 60% người Nhật được hỏi cho biết họ thích Biden hơn, trong khi 23% chọn Trump. Kết quả cho thấy sự lo lắng chung của họ về chủ nghĩa biệt lập mới của Trump, được biểu tượng bằng khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của Trump, với tư cách là công dân của hai đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Điều này xảy ra khi ngày càng có nhiều người Nam Hàn tin rằng rủi ro địa chính trị đang gia tăng trong những năm gần đây. Khi được hỏi quốc gia nào ngoài Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Bắc Hàn gây rủi ro quân sự cho Nam Hàn (câu hỏi được phép chọn nhiều lựa chọn), 80,1% chọn Bắc Hàn, tiếp theo là Trung Quốc (61,4%), Nga ( 51,7%), Nhật Bản (29,7%) và Mỹ (13,6%).

⦿ ---- Hunter Biden (con trai Tổng Thống Biden) đã bị xử có tội hôm thứ Ba về cả ba tội nghiêm trọng liên quan đến việc mua một khẩu súng lục ổ quay vào năm 2018 khi nói dối trong mẫu đơn mua súng rằng anh không sử dụng trái phép hoặc nghiện ma túy. Hunter Biden, 54 tuổi, nhìn thẳng về phía trước và tỏ ra ít cảm xúc khi bản án được đọc sau cuộc tranh luận của bồi thẩm đoàn chỉ kéo dài ba giờ trong hai ngày ở Wilmington, Delaware. Hunter ôm luật sư của mình, mỉm cười uể oải và hôn vợ mình, Melissa, trước khi rời phòng xử án cùng cô.

Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau phán quyết rằng ông sẽ chấp nhận kết quả và “tiếp tục tôn trọng quy trình xét xử khi Hunter xem xét kháng cáo”.

Hunter Biden phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù khi bị Thẩm phán quận Maryellen Noreika của Hoa Kỳ kết án, và vì là người phạm tội lần đầu, Hunter sẽ không nhận được mức án nào gần mức tối đa và không có gì đảm bảo thẩm phán sẽ tống anh vào tù. Chưa ấn định ngày tuyên án.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump được cho là đã thừa nhận sở hữu một khẩu súng ở Florida trong cuộc phỏng vấn trước khi tuyên án hôm thứ Hai - một trọng tội tiềm tàng khác có khả năng vi phạm các điều khoản trả tự do cho Trump. Việc thừa nhận diễn ra chỉ vài tuần sau khi Trump bị kết tội 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh. Trump nói với các quan chức rằng trong số 3 vũ khí được liệt kê trong giấy phép mang theo giấu ở Thành phố New York của ông, một khẩu được cho là đã quay trở lại Florida.

Hai trong số 3 súng đã được bàn giao cho cảnh sát vào tháng 3 năm ngoái, nhưng chiếc thứ ba, Trump tuyên bố, “đã được chuyển đến Florida một cách hợp pháp”, theo CNN. Việc sở hữu súng hoặc đạn dược với tư cách là tội phạm bị kết án là vi phạm liên bang. Cảnh sát thị trấn Palm Beach nói với CNN rằng không có khẩu súng nào như vậy được giao nộp kể từ khi Trump bị kết án trọng tội trong khi một quan chức ở New York, “đã thông báo về cuộc điều tra quản chế”, nói với CNN rằng khẩu súng còn tồn đọng “sẽ được chuyển đến chính quyền địa phương ở Florida để xử lý bất cứ điều gì là cần thiết.”

Các đại diện của Trump đã không trả lời khi được CNN chất vấn. Tờ báo này dẫn lời Cảnh sát thành phố New York cho biết giấy phép mang theo vật dụng giấu kín của Trump, vốn đã bị đình chỉ kể từ khi ông bị bắt vào năm 2023, giờ đây sẽ bị thu hồi.

Christina Nguyen

David Huynh

tuyên bố tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố

Chi Thi Lien Le

Người nhà ông Thích Minh Tuệ gửi đơn đề nghị xử lý các trường hợp lợi dụng hình ảnh, livestream

Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) khất thực tại Gia Lai: Đề phòng hiện tượng người dân đi theo đông.

Thu ngân sách TP.HCM 'mất' 5.900 tỉ đồng (232 triệu USD) từ thuế ô tô nhập khẩu

⦿ ---- Dân biểu Jim McGovern (D-Mass.), Đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Nội quy Hạ viện, đã chỉ trích các Dân Biểu Cộng hòa vì họ chấp nhận phán quyết của Hunter Biden hôm thứ Ba là nền tư pháp hợp lý sau khi cho rằng bản án có tội của Trump là kết quả của một hệ thống tư pháp gian lận. Hunter Biden đã bị kết án hôm thứ Ba với ba tội danh liên quan đến việc không thừa nhận việc sử dụng ma túy khi mua vũ khí.“Sự tương phản ngày nay thật đáng kinh ngạc. Rõ ràng, khi một thành viên Đảng Cộng hòa bị kết án, đó là hành vi vũ khí hóa nền tư pháp. Nhưng khi một đảng viên Đảng Dân chủ bị kết án - không hơn không kém, là con trai của tổng thống - thì lại gọi đó là công lý. Tôi mệt, cho tôi một khoảng nghỉ ngơi. Hunter Biden đã bị bồi thẩm đoàn gồm những người ngang hàng của ông ta kết tội, giống như Donald Trump, bởi vì đây là hệ thống tư pháp của chúng ta đang hoạt động,” McGovern nói.“Sau phán quyết sáng nay, làm sao bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào có tâm trí đúng đắn có thể lập luận rằng chính quyền Biden đang vũ khí hóa [Bộ Tư pháp] để làm tổn thương các đảng viên Cộng hòa và giúp đỡ các đảng viên Đảng Dân chủ? Họ vừa kết án con trai riêng của tổng thống,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng việc truy tố Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Bob Menendez (N.J.) và Dân biểu Đảng Dân chủ Henry Cuellar (Texas) đang diễn ra với các cáo buộc liên quan đến lạm dụng chức vụ của họ.Sau khi Trump bị kết án vào tháng trước về 34 cáo buộc liên quan đến việc che giấu các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một diễn viên phim người lớn trước cuộc bầu cử năm 2016, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong quốc hội tuyên bố sẽ giữ lại nguồn tài trợ từ Bộ Tư pháp và thậm chí tiền của cả các công tố viên địa phương.Một số người, dù không có bằng chứng, vẫn tuyên bố rằng Bạch Ốc và Bộ Tư pháp có liên quan đến vụ truy tố Trump ở cấp tiểu bang, điều mà cả hai đều phủ nhận. Bộ đã mạnh mẽ bác bỏ các yêu cầu bồi thường trong một lá thư tuần này lưu ý rằng họ không có hồ sơ về bất kỳ thông tin liên lạc nào với văn phòng luật sư quận Manhattan.Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) cho biết ông có một kế hoạch gồm ba hướng để xử lý triệt để hệ thống tư pháp sau phán quyết. Bản thân Trump đã gợi ý rằng ông sẽ có lý khi tìm cách trả thù nếu ông tái đắc cử.⦿ ---- Ít nhất 25 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza vào tối thứ Hai trong khuôn viên Đại học UCLA. Chi nhánh tại UCLA của hội Students for Justice in Palestine bắt đầu buổi cầu nguyện lúc 2 giờ chiều Thứ hai tại Bruin Plaza. Họ cố gắng dựng trại trong khuôn viên trường, và các cuộc giao tranh nhỏ đã được chứng kiến khi cảnh sát bắt đầu vào vị trí để đẩy lùi nhóm gần Dodd Hall.Cuộc biểu tình bao gồm một cuộc tuần hành giống như đám tang với những người mang thi thể và các bộ phận cơ thể giả đẫm máu. Nhóm này tập trung tại khu vực Dickson Plaza, địa điểm của một khu trại lớn hồi đầu năm nay đã tồn tại hơn một tuần trước khi bị cảnh sát tháo dỡ trong một chiến dịch dẫn đến hơn 200 vụ bắt giữ.Sau nhiều giờ biểu tình ôn hòa, tình hình trở nên hỗn loạn khi những người biểu tình bắt đầu hô vang tên của hàng nghìn người đã thiệt mạng ở Dải Gaza. Cảnh sát cho biết những người biểu tình đã phá hủy tài sản và chặn lối vào các tòa nhà. Người biểu tình cũng nhuộm đỏ đài phun nước ở quảng trường.⦿ ---- Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, Mỹ sẽ gửi một hệ thống tên lửa Patriot khác tới Ukraine để đáp lại lời kêu gọi của Kiev về việc tăng cường phòng không. Đây sẽ là hệ thống tên lửa Patriot thứ hai mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Theo hãng tin này trích dẫn, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã chấp thuận động thái này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng nước này cần ít nhất 7 hệ thống Patriot nếu muốn bảo vệ các thành phố lớn trước ưu thế trên không của Nga.⦿ ---- Một báo cáo của Liên hợp quốc được cho là đã cảnh báo về sự gia tăng "gây sốc" của tình trạng vi phạm quyền trẻ em trong chiến tranh, theo AFP đưa tin. Theo bản báo cáo, số vụ vi phạm như vậy đã tăng 21% vào năm 2023. Báo cáo này được đưa ra sau quyết định của LHQ đưa Israel vào danh sách đen gồm các quốc gia có hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em trong các cuộc xung đột, thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đáp lại bằng cách gọi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) là "đội quân đạo đức nhất thế giới" và rằng "không có quyết định ảo tưởng nào của LHQ sẽ thay đổi được điều đó." Báo cáo nói trên sẽ được công bố vào thứ Năm.⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tạo ra một “khung cảnh địa ngục” (hellscape) của những trận mưa máy bay không người lái ở eo biển Đài Loan nếu Trung Quốc tiến hành tấn công Đài Loan, theo chỉ huy quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ trong khu vực nói với tờ The Washington Post.Đô đốc Samuel Paparo, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nói với nhà báo Josh Rogin của chuyên mục WP rằng ý tưởng sẽ là gửi hàng nghìn máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái và thuyền không người lái vào eo biển Đài Loan để câu giờ cho Mỹ và Đài Loan chuẩn bị phòng thủ hòn đảo.Paparo nói: “Tôi muốn biến eo biển Đài Loan thành một địa ngục của vũ khí robot không người lái bằng cách sử dụng một số khả năng mật. Để tôi có thể khiến cuộc sống của họ hoàn toàn khốn khổ trong một tháng, điều đó giúp tôi có thêm thời gian cho những việc còn lại.”Mỹ đã có những bước đi theo hướng phát triển đàn máy bay không người lái cho cuộc chiến tranh với Trung Quốc trong tương lai. Năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks đã vạch ra kế hoạch triển khai hàng nghìn máy bay không người lái do Trí tuệ nhân tạo điều khiển, được gọi là “Sáng kiến tái tạo”. Hicks cho biết tại một hội nghị ở Tháng 9 năm 2023. Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai máy bay không người lái “với quy mô hàng nghìn chiếc, trên nhiều lĩnh vực, trong vòng 18 đến 24 tháng tới”.⦿ ---- Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF: World Economic Forum), năm bầu cử 2024 mang đến cơ hội duy nhất để đạt tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách giới tính toàn cầu. Theo báo cáo mới công bố hôm thứ Tư, WEF cho biết mặc dù tình trạng bất bình đẳng giới trên toàn thế giới đã giảm nhẹ trong năm qua nhưng với tốc độ chậm hơn trước. WEF cho biết hiện nay ước tính phải mất 134 năm - hoặc 5 thế hệ - để thu hẹp khoảng cách giới tính trên toàn cầu, tăng từ mức 131 năm vào năm 2023.Tuy nhiên, chu kỳ bầu cử sâu rộng năm nay có thể thu hẹp khoảng cách đó bằng cách tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Saadia Zahidi, giám đốc điều hành tại WEF, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Chúng ta không thể đợi đến năm 2158 để đạt được sự ngang bằng: bây giờ là lúc để hành động quyết định”.Báo cáo khoảng cách giới tính toàn cầu của WEF, hiện đã là năm thứ 18, là chỉ số hàng năm được thiết kế để đo lường bình đẳng giới. Nó đánh giá khoảng cách về giới trong bốn lĩnh vực: sự tham gia và cơ hội kinh tế; trình độ học vấn; sức khỏe và sự sống còn; và trao quyền chính trị.Sự tham gia chính trị được xác định là một lĩnh vực mất cân bằng rõ ràng, mặc dù mức tăng khiêm tốn ở cấp liên bang và địa phương. Nhưng với khoảng một nửa dân số thế giới đủ điều kiện bỏ phiếu trong nhiều cuộc bầu cử năm nay, đây cũng được coi là một lĩnh vực có tiềm năng đáng kể.Báo cáo cho biết: “Với hơn 60 cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2024 và lượng dân số toàn cầu lớn nhất trong lịch sử sẽ đi bỏ phiếu, tỷ lệ đại diện chính trị của phụ nữ và khoảng cách giới tính tổng thể có thể sẽ được cải thiện”. Điều đó có thể xảy ra cả ở cấp cao nhất, với nhiều vị trí lãnh đạo dành cho phụ nữ hơn, cũng như thông qua các chính sách được thiết kế để hỗ trợ và trao quyền cho phụ nữ.⦿ ---- Có 8 người đàn ông từ Tajikistan có mối quan hệ tiềm năng với ISIS ở Trung Á đã bị bắt vào cuối tuần qua tại New York, Philadelphia và Los Angeles, theo 3 người quen thuộc với vấn đề này nói với NBC News hôm thứ Ba. Các nghi phạm đã nằm trong tầm ngắm của Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung của FBI và đã bị bắt giữ bởi các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, hay còn gọi là ICE.Theo hai quan chức quen thuộc với vấn đề này, tất cả 8 người đàn ông đã vượt qua biên giới phía nam vào Hoa Kỳ và quá trình kiểm tra lý lịch tư pháp của họ hoàn toàn rõ ràng vào thời điểm họ vượt biên. Có ít nhất 2 trong số những người đàn ông này đã vượt biên vào mùa xuân năm 2023 và một trong những người đàn ông đó đã sử dụng ứng dụng CBP One do chính quyền Biden tạo ra để cho phép người di cư đặt lịch hẹn xin tị nạn. FBI đã theo dõi nhóm này trong vài tháng và theo dõi chặt chẽ các hoạt động của họ.Hai nguồn tin cho biết, mặc dù họ chưa bị buộc tội có liên quan hoặc âm mưu khủng bố nhưng FBI đã cảnh báo ICE rằng họ nên bị bắt vì có thể có mối quan hệ với ISIS và họ bị bắt vì tội nhập cư. Họ hiện đang bị giam giữ và đang phải đối mặt với thủ tục trục xuất trước một thẩm phán nhập cư và sau đó họ có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến khủng bố.⦿ ---- Theo Cơ quan An sinh Xã hội, khoảng 9/10 người từ 65 tuổi trở lên đang nhận trợ cấp An sinh xã hội (Social Security) tính đến tháng 12/2023. Nhưng tiền An Sinh Xã Hội có được tính vào thu nhập chịu thuế của bạn không? Mặc dù là nguồn thu nhập chính cho người về hưu, nhưng những lợi ích này có thể ảnh hưởng đến tình hình thuế của bạn nếu tổng thu nhập của bạn vượt quá một ngưỡng nhất định. Vì ngưỡng đó có thể khác nhau đối với mỗi người nên bạn nên nói chuyện với cố vấn tài chính.Nghiên cứu cho thấy những người làm việc với cố vấn tài chính cảm thấy thoải mái hơn về tài chính của họ và có thể có thêm khoảng 15% tiền để chi tiêu khi nghỉ hưu. Một nghiên cứu của Northwestern Mutual năm 2022 cho thấy 62% người trưởng thành ở Hoa Kỳ thừa nhận việc lập kế hoạch tài chính của họ cần được cải thiện. Tuy nhiên, chỉ có 35% người Mỹ chịu làm việc với cố vấn tài chính.⦿ ---- Mặc dù việc mua nhà ở California rất tốn kém nhưng chi phí bảo trì cũng có thể tốn kém không kém. Nghiên cứu mới từ Bankrate đã chỉ ra số tiền mà các chủ nhà ở tất cả 50 tiểu bang phải trả cho việc bảo trì nhà hàng năm. Tại California, chủ nhà trung bình phải trả khoảng 28.790 USD/năm cho chi phí sở hữu nhà, bao gồm thuế tài sản, bảo hiểm chủ nhà, cáp, internet và hóa đơn năng lượng hàng năm.Mức giá 28.790 USD/năm là tăng 32% so với năm 2020, chủ yếu là do giá nhà tăng, lạm phát và phí bảo hiểm đắt đỏ. Để ước tính giá bảo trì nhà trung bình ở mỗi tiểu bang, Bankrate đã tính 2% giá trị căn nhà. Chi phí bảo trì đã được điều chỉnh theo lạm phát. Đối với một ngôi nhà thông thường dành cho một gia đình, chi phí bảo trì trung bình là 18.118 USD hàng năm, tăng so với năm 2020 khi những chi phí tương tự là 14.428 USD hàng năm.⦿ ---- Hãy kể tên những bãi biển ô nhiễm nhất Hoa Kỳ. Đứng đầu là ỏ California. Năm ngoái, các phòng thí nghiệm do Lực lượng Đặc nhiệm Nước Xanh (Blue Water Task Force) của Surfrider điều hành đã xử lý 9.538 mẫu nước được thu thập từ 567 địa điểm lấy mẫu riêng biệt trên khắp Hoa Kỳ. Trong số 567 bãi biển được lấy mẫu, 362 trong số đó cho kết quả ít nhất một loại vi khuẩn cao vượt quá tiêu chuẩn y tế của tiểu bang.Nhóm tuyên bố trong báo cáo của mình rằng nước mưa chảy tràn là nguyên nhân số một dẫn đến việc đóng cửa bãi biển và đưa ra khuyến cáo về việc bơi lội ở Hoa Kỳ. Nó có thể cuốn trôi các hóa chất và các chất ô nhiễm khác từ đường phố và bãi cỏ vào các tuyến đường thủy địa phương và xuống bãi biển. Trong các bãi biển được lấy mẫu, 10 bãi biển nổi bật so với phần còn lại với tỷ lệ vi khuẩn cao liên tục được nêu rõ trong báo cáo.1. Imperial Beach, San Diego, CA [ô nhiễm] 100%2. Nāwiliwili Stream, Līhuʻe, Kauaʻi, HI: 100%3. Kahalu’u, O’ahu, HI 86%4. Park View Kayak Launch, Miami Beach, FL: 73%5. Linda Mar Beach, Pacifica, CA : 54%6. South Sound Thea Floss Floating Dock, Tacoma, WA: 47%7. Flying Point: Mecox Bay, Southampton, NY: 46%8. Ballard Park, Melbourne, FL: 37%9. San Luis Creek Mouth, San Luis Obispo, CA 35%10. Playa Crashboat, Aguadilla, Puerto Rico 26%⦿ ----, một đầu bếp ở Minneapolis nổi tiếng với các nhà hàng Hải Hải và Hola Arepa, đã được vinh danh vào tối thứ Hai là một trong những đầu bếp hàng đầu trong khu vực. Nguyễn đã thắng giải Đầu bếp xuất sắc nhất vùng Trung Tây (Best Chef Midwest) tại lễ trao giải James Beard Awards năm 2024 vào tối thứ Hai tại Chicago. “Không có gì để khóc,” cô nói đùa khi bước lên bục nhận vinh dự.Cô Nguyễn ca ngợi các nhân viên tại nhà hàng của cô, chồng cô và cha mẹ cô, những người đã trốn khỏi Việt Nam “không báo trước” để tị nạn ở Hoa Kỳ. “Cảm ơn Quỹ James Beard vì đã công nhận giá trị của thực phẩm dành cho người nhập cư,” Nguyễn nói. “Khi chúng tôi thành lập nhà hàng, điều mà một nhà hàng Đông Nam Á có thể hy vọng nhất là ‘Đồ ăn giá rẻ tốt nhất’ và tôi cảm thấy như chúng tôi đã đi được một chặng đường dài.”Cô là đầu bếp gần đây nhất của Twin Cities giành được giải thưởng James Beard, cùng với các nghệ sĩ ẩm thực địa phương nổi tiếng như Ann Kim (Young Joni), Sean Sherman (Owamni) và Gavin Kaysen (Spoon and Stable), cùng những người khác.⦿ ---- Honolulu: Cảnh sát đã xác định được một người đàn ông 52 tuổi chết đuối gần Đảo Magic Island khi cố gắng giải cứu con gái mình. Vụ này xảy ra vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 6. Giám định Y khoa Honolulu đã xác định nạn nhân làở Honolulu. Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với Island News rằng Huỳnh có mặt ở bãi biển cùng con gái 11 tuổi và con trai 23 tuổi.Con gái của Huỳnh đang bơi thì bắt đầu gặp khó khăn trước làn sóng dữ dội. Huỳnh cũng lao vào cứu bé gái thì anh cũng bắt đầu vùng vẫy giữa sóng. Con trai của Huỳnh sau đó đã nhảy xuống để cố gắng giải cứu cả em gái và bố mình. Cứu hộ nhanh chóng phản ứng và chèo ra để giải cứu cả ba thành viên trong gia đình.Tất cả đều được đưa vào bờ và được Cơ quan Y tế Khẩn cấp Honolulu (EMS) đưa đến bệnh viện – Huỳnh đang trong tình trạng nguy kịch, con trai và con gái của anh đều trong tình trạng nguy kịch. Huỳnh được xác định đã chết tại bệnh viện. Vẫn chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của 2 đứa con của Huỳnh.⦿ ---- San Francisco: Hội Đồng Giám sát San Francisco hôm thứ Ba đã bỏ phiếu đồng thuận, cùng với tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philipin là những ngôn ngữ mà thành phố bắt buộc phải cung cấp dịch vụ dịch thuật.Việc này, cùng với những thay đổi khác đối với sắc lệnh tiếp cận ngôn ngữ của San Francisco, nhằm đảm bảo rằng cư dân có thể được phục vụ bằng ngôn ngữ mà họ cảm thấy thoải mái nhất.Sắc lệnh tiếp cận ngôn ngữ của thành phố, ban hành năm 2001, trước đây yêu cầu các ban ngành của thành phố phải dịch các dịch vụ sang bất kỳ ngôn ngữ nào với ít nhất 10.000 người nói trong thành phố có trình độ tiếng Anh hạn chế.Bản sửa đổi hôm thứ Ba đã hạ ngưỡng xuống còn 6.000, cho phép bao gồm cả tiếng Việt. Theo bảng điều khiển dữ liệu ngôn ngữ của thành phố, tổng cộng có 6.791 cư dân San Francisco được xác định là người nói tiếng Việt là chủ yếu. Thành phố hiện sẽ phải cung cấp thông dịch qua điện thoại, văn bản trên trang web, thông báo bằng văn bản và các dịch vụ chính thức khác bằng tiếng Việt.Đạo luật này đã được đưa ra vào năm ngoái bởi Giám sát viên Quận 10 Shamann Walton, người cho biết thành phố cần mở rộng khả năng tiếp cận ngôn ngữ để đảm bảo cộng đồng người nhập cư có thể tham gia vào quy trình của chính phủ.Bệnh viện S.F. General cho biết họ đã sử dụng các bác sĩ lâm sàng song ngữ được chứng nhận và nhân viên song ngữ được chỉ định và cung cấp dịch vụ thông dịch trực tiếp, qua video và qua điện thoại 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần: “Có một mối liên hệ cố hữu giữa khả năng tiếp cận ngôn ngữ và công bằng về sức khỏe và việc cung cấp dịch vụ này, miễn phí cho bệnh nhân, là ưu tiên hàng đầu của bệnh viện”.Các sửa đổi cũng khuyến khích các ban ngành của thành phố tăng cường nhân sự song ngữ và yêu cầu các ban ngành duy trì danh sách nhân viên song ngữ và ngôn ngữ của họ. San Francisco có 2.638 nhân viên song ngữ trong năm tài chính 2022-2023, giảm gần 6% so với năm trước.⦿ ---- Houston: Một phụ nữ ở Houston viết trong một bức thư đánh máy mà cảnh sát tìm thấy: “Nếu đột nhiên không ai có thể tìm thấy tôi hoặc thấy tôi đã chết, hãy kiểm tra chồng tôi”.(có lẽ là: Lê Thị Liên Chi?) sau đó được phát hiện tử vong trong tủ đông tại nhà. Chồng của cô, 62 tuổi, đã nhận tội giết người trong cái chết năm 2020 của cô vào thứ Hai, ngay khi phiên tòa xét xử anh ta bắt đầu.KTRK đưa tin, thỏa thuận nhận tội của Curtis Allen Holliday yêu cầu mức án 10 năm tù, hai năm trong số đó y đã thụ án trong Nhà tù Quận Harris. Luật sư của y cho biết Holliday vẫn duy trì sự vô tội của mình và thực hiện thỏa thuận này để tránh khả năng bị kết án chung thân.Dick DeGuerin nói: “Chúng tôi tin rằng đây thực sự là một vụ tự sát, nhưng anh đó đã hoảng sợ sau khi tìm thấy xác cô ấy. Thay vì gọi cảnh sát, anh lại đặt cô ấy vào tủ đông và điều đó thật kỳ lạ. Và tôi không biết liệu bồi thẩm đoàn có thích điều đó quá không."Le, 29 tuổi, viết rằng cô đặc biệt lo lắng vì cô và Holliday sắp ly hôn, theo People. Cô nói rằng anh ta đã nhiều lần đe dọa rằng "anh ta sẽ giết tôi". Holliday bị bắt vào tháng 1/2020, bị cáo buộc tội liên tục hành hung vợ và ra lệnh không được liên lạc với cô ấy. Y đã vi phạm lệnh cấm liên lạc và tiền thế chân của y đã bị thu hồi. Lúc đó cô Le đã chết. Lê được nhìn thấy lần cuối còn sống vào ngày 3 tháng 4/2020.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Công An Nhân Dân. Ngày 12/6, ông Lê Anh Tuấn (SN 1978, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, là anh trai của ông Lê Anh Tú) xác nhận, gia đình ông đã có đơn đề nghị gửi Công an huyện Ia Grai để nhờ giúp đỡ và đề nghị xử lý việc một số cá nhân lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú đăng tải trên các nền tảng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân ông Tú cũng như người thân trong gia đình. Theo đơn, ông Lê Anh Tuấn cho biết, em trai ông là Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ; SN 1981; trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Vào năm 2017, em trai ông đã đi bộ khất thực, tu tập theo lời Phật dạy. Trong quá trình đi chưa có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, trong quá trình em trai ông đi bộ từ tỉnh Cao Bằng về lại tỉnh Khánh Hòa, khi đi đến địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, một số đối tượng đã lợi dụng hình ảnh của em trai ông để livestream trên các nền tảng xã hội, gây ảnh hưởng đến bản thân em trai ông cũng như tình hình ANTT, ATGT. Do đó, em trai ông đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực để đảm bảo sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, từ khi về lại quê nhà để ẩn dật và tiếp tục tu tập, em trai ông vẫn thường xuyên bị các đối tượng này tìm đến làm phiền, làm ảnh hưởng đến bản thân cũng như người thân trong gia đình...⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Gia Đình Việt Nam. Người thân của ông Tú cho biết, khoảng 4h sáng, ông Tú đã rời khỏi túp lều nhỏ để bộ hành trên những con đường quen thuộc mà nhiều năm nay ông không có dịp về thăm. Theo thông tin từ báo VietNamNet, ông Lê Anh Tú (tên thường gọi là Thích Minh Tuệ) đi khất thực ở Gia Lai. Người thân của ông Tú cho biết, khoảng 4h sáng, ông Tú đã rời khỏi túp lều nhỏ để bộ hành trên những con đường quen thuộc mà nhiều năm nay ông không có dịp về thăm. Người dân trong thôn đã đứng đợi bên đường để được nhìn thấy ông Thích Minh Tuệ... Đề phòng hiện tượng người dân đi theo đông, từ sáng sớm, lực lượng chức năng sở tại đã có mặt để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Pháp Luật. Nguồn thu ngân sách TP.HCM giảm chủ yếu do tác động giảm của giá trị nhập khẩu các mặt hàng chính có thuế suất cao, trị giá lớn như ô tô, thiết bị máy móc... Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.HCM, lũy kế đến ngày 28-5-2024, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 47 tỉ USD, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương tăng 1,5 tỉ USD. Đáng chú ý, giá trị xuất nhập khẩu có thuế tăng gần 740 triệu USD, tương đương tăng hơn 5%, đạt gần 15 tỉ USD. Mặc dù, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu có thuế đều tăng nhưng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP.HCM lại giảm gần 9%, tương đương giảm hơn 4.580 tỉ đồng, đạt 36% dự toán pháp lệnh và mới thu được hơn 47.600 tỉ đồng.⦿ ---- HỎI 1: Xâm mình có thể gây ra ung thư?ĐÁP 1: Đúng thế. Nghiên cứu mới liên kết hình xăm với bệnh ung thư. Một nghiên cứu mới cho thấy hình thức nghệ thuật cơ thể cực kỳ phổ biến này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe - tăng khả năng phát triển ung thư hạch ác tính, một loại ung thư máu có khả năng gây tử vong.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hoạt động cơ thể làm tăng sức khỏe, lão hóa chậm?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, việc hoán đổi thời gian xem TV để dành cho hoạt động thể chất nghe có vẻ không phải là một sự đánh đổi thú vị nhất, nhưng nó có liên quan đến cơ hội lão hóa khỏe mạnh cao hơn đáng kể. Tác giả nghiên cứu cấp cao, Tiến sĩ Molin Wang, cộng tác viên, cho biết: “Thông điệp mang về nhà của chúng tôi là việc thay thế thời gian xem TV bằng hoạt động thể chất nhẹ nhàng, hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ và ngủ (đối với những người tham gia ngủ không đủ giấc) sẽ có lợi cho quá trình lão hóa khỏe mạnh”. giáo sư y khoa tại khoa dịch tễ học tại T.H. Trường Y tế Công cộng Chan.Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Nghiên cứu Sức khỏe Y tá của hơn 45.000 người từ 50 tuổi trở lên vào năm 1992, những người cũng không mắc bệnh mãn tính, theo nghiên cứu công bố hôm thứ Ba trên tạp chí JAMA Network Open.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi trong 20 năm để tìm thông tin về thời gian mọi người ngồi ở nơi làm việc, ở nhà và xem tivi cũng như số giờ họ đứng hoặc đi bộ ở nhà và nơi làm việc. Dữ liệu đó được phân tích cùng với dữ liệu về sự lão hóa của họ.

Nghiên cứu cho biết, lão hóa khỏe mạnh được định nghĩa là sống đến ít nhất 70 tuổi và duy trì ít nhất bốn lĩnh vực khỏe mạnh - chẳng hạn như không mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng và không bị suy giảm trí nhớ chủ quan, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu cho thấy, cứ thêm hai giờ ngồi xem TV sẽ làm giảm 12% nguy cơ lão hóa một cách lành mạnh. Mặt khác, thêm hai giờ hoạt động thể chất nhẹ nhàng tại nơi làm việc sẽ làm tăng 6% khả năng lão hóa khỏe mạnh.

.