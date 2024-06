Mưa lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 30 năm qua tại Hà Giang 3 người chết, thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.

- Vợ của Thẩm phán Tòa Tối cao Sam Alito bị ghi âm lén, nói rằng cô xứng đáng được giải thưởng vì đã phất cao lá cờ nhà thờ, ngăn cản lá cờ đồng tính

- Bộ Tư pháp trả lời Cộng hòa Hạ viện: Bộ không hề liên lạc email gì với Biện lý Quận Manhattan

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson và Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRCC) Richard Hudson sẽ gặp Trump

- Tòa Florida: Thẩm phán Aileen Cannon bác đơn của Trump xin quăng bỏ cáo buộc về hành vi cản trở và khai báo sai sự thật.

- Trump đã trình diện quản giáo New York qua Internet, hoàn tất thủ tục trả lờit hẩm vấn

- Bộ Tư Pháp tiểu bang New Jersey suy tính: có thể cấm 3 sân golf của Trump bán rượu vì tội phạm hình sự bị cấm bán rượu

- Trump hứa xóa bỏ thuế thu nhập từ tiền boa (tiền tip)

- Đan Mạch: bắt 1 công dân Nga bị nghi hỗ trợ tình báo nước ngoài.

- Zelensky: để chiến thắng Nga “đòi hỏi những nỗ lực toàn diện”. Ukraine cần ít nhất 7 hệ thống Patriot để bảo vệ các thành phố lớn

- Hạm đội Phương Bắc Nga sẽ tới thăm Cuba vào ngày 12/6

- 1 máy bay chiến đấu-ném bom SU-34 của Nga bị rơi vì kỹ thuật

- Cảnh sát TQ bắt 1 người đàn ông đâm bị thương 4 giảng viên đại học người Mỹ

- Doanh số bán xe thường tại TQ đứng ở mức 1,72 triệu chiếc trong tháng 5, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Malawai: Phó Tổng thống và 9 quan chức chết trong vụ rớt phi cơ

- Elon Musk dọa cấm nhân viên sử dụng iPhone

- HGaza: Israel đã giết 37.164 người Palestine, gây bị thương 84.832 người. Cao ủy LHQ: Israel có thể đã có tội diệt chủng

- Hamas: cản trở ngưng bắn chính là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken

- Intel tạm dừng xây nhà máy mới trị giá 25 tỷ USD ở Israel

- CSIS: Đài Loan có thể bị Trung Quốc siết theo 2 kịch bản, hoặc bị phong tỏa, hoặc bị cách ly

- Chế độ ăn uống thân thiện với hành tinh chủ yếu là trái cây, rau và ngũ cốc giúp giảm gần 1/3 nguy cơ chết sớm

- Bạch phiến trôi vào bờ... Một lô cocaine trị giá khoảng 450.000 đô la đã trôi dạt vào bờ biển Alabama

- Nơi hấp dẫn du khách nội: 1. Orlando, FL. 2. Honolulu, HI. 3. Cincinnati, OH. 4. Las Vegas, NV. 5. Tampa, FL. 6. Chicago, IL. 7. San Diego, CA. 8. Atlanta, GA. 9. New Orleans, LA. 10. Tucson, AZ.

- Quận Los Angeles: Hàng chục tên trộm đã xông vào một tiệm AutoZone để chôm đổ phụ tùng xe

- Quận Los Angeles: Bà quản gia thức dậy, kinh hoàng thấy 1 ông trong phòng

- Cô Aurélie Tran đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris môn thể dục dụng cụ

- Reuters: Putin sẽ thăm Triều Tiên và Việt Nam trong vài tuần tới

- TIN VN. Hình ảnh về căn chòi nơi Thầy Thích Minh Tuệ ẩn tu ở Gia Lai, nhiều người đã tìm ra, tới thăm.

- HỎI 1: Trong giới trẻ 18-29 tuổi, Biden vượt hơn Trump tới 25 điểm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 45% người Nhật sống ở nước ngoài thường xuyên cảm thấy cô đơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/6/2024) ⦿ ---- Cảnh sát Trung Quốc hôm thứ Ba đã bắt một người đàn ông 55 tuổi vì nghi đâm 4 giảng viên đại học người Mỹ từ Đại học Cornell College của Iowa, những người đang giảng dạy tại một trường đại học ở Cát Lâm (Jilin) trong một chương trình hợp tác quốc tế. Viện trưởng Đại học Cornell Jonathan Brand xác nhận rằng các giảng viên đã bị tấn công khi đang ở công viên cùng với một giảng viên của Đại học Beihua University.

Cảnh sát thành phố Cát Lâm cho biết nghi phạm ban đầu đã va chạm với một người nước ngoài khi đang đi dạo trong Công viên Beishan. Sau đó, y dùng dao tấn công người này và ba người nước ngoài đi cùng, cũng như một du khách Trung Quốc đã cố gắng ngăn cản y. Cảnh sát lưu ý rằng cả năm cá nhân đều không ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đã nói, nghi phạm có họ Cui, một người đàn ông 55 tuổi ở quận Longtan của thành phố. Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi vào khoảng 11h49 giờ sáng thứ Ba, giờ địa phương, sau đó họ phái cảnh sát đến hiện trường và chuyển những người bị thương đến bệnh viện để điều trị.

Dân biểu tiểu bang Adam Zabner (D, Iowa) nói với CNN rằng anh/em trai ông, David Zabner, là một trong những nạn nhân của vụ đâm. DB/TB Zabner cho biết anh trai của ông, người đang có chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong chương trình của Cornell, đang “khỏe mạnh” và đã “được khâu lại và dường như đang hồi phục” sau khi nói chuyện với anh/em này vào sáng thứ Ba theo giờ Bắc Kinh.

⦿ ---- Hiệp hội Công nghiệp Xe Hơi Trung Quốc (CPCA) cho biết trong một báo cáo sơ bộ hôm thứ Ba rằng doanh số bán xe thường tại TQ đứng ở mức 1,72 triệu chiếc trong tháng 5, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên cơ sở hàng tháng, doanh số bán hàng tăng 11,1% so với tháng Tư.

Trong khi đó, Tesla China đã bán được 72.573 xe trong tháng 5, với cổ phiếu xe điện (EV) giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 6,4%. Hãng sản xuất ô tô này đã xuất cảng 17.358 xe do Trung Quốc sản xuất trong tháng được báo cáo, giảm 50,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

⦿ ---- Malawai: Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima và 9 quan chức khác được Tổng thống Lazarus Chakwera xác nhận đã chết trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhà nước hôm thứ Ba. Sau hơn 24 giờ tìm kiếm, mảnh vỡ của chiếc máy bay quân sự chở Chilima đã được phát hiện tại một vùng núi hiểm trở phía bắc đất nước. Không có ai sống sót trong tai nạn này. Họ trước đó được thông báo mất tích sau khi phi cơ "tắt radar" ngay sau khi khởi hành từ thủ đô Lilongwe. Tuy nhiên, phi cơ đã không đến Sân bay Quốc tế Mzuzu như dự kiến ​​sau khoảng 45 phút vì thời tiết xấu và tầm nhìn kém.

---- Apple đã tiết lộ bước đột phá mới của mình vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào thứ Hai và Elon Musk đã nổi giận. Musk đe dọa cấm nhân viên tại công ty của mình sử dụng iPhone và các sản phẩm khác của Apple, theo CNET đưa tin. Musk nói thêm, ngay cả du khách cũng sẽ phải để lại iPhone ở cửa khi đến nơi. "Nếu Apple tích hợp OpenAI ở cấp độ OS (hệ điều hành) thì các thiết bị Apple sẽ bị cấm tại các công ty của tôi." Musk đã tweet. "Đó là một sự vi phạm an ninh không thể chấp nhận được."

Tim Cook của Apple đã công bố một số tính năng trí tuệ nhân tạo mới vào thứ Hai, bao gồm cả sự hợp tác với OpenAI, người tạo ra ChatGPT. Ví dụ: chatbot AI sẽ được tích hợp với trợ lý về giọng nói Siri của iPhone vào cuối năm nay, mặc dù Cook cho biết khách hàng của Apple sẽ có quyền lựa chọn có nên sử dụng nó hay không, theo CNBC. Apple hứa rằng quyền riêng tư sẽ được đặt lên hàng đầu, nhưng Musk viết, "Thật vô lý khi Apple không đủ thông minh để tạo ra AI của riêng họ, nhưng bằng cách nào đó lại có khả năng đảm bảo rằng OpenAI sẽ bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của bạn!"

⦿ ---- Sở Tình báo và An ninh Quốc gia Đan Mạch hôm thứ Ba thông báo về việc bắt một công dân Nga bị nghi hỗ trợ tình báo nước ngoài. Sở này nói, nghi can cư trú tại Đan Mạch đã bị thẩm vấn vì nghi vi phạm luật hình sự về đến các hoạt động gây ảnh hưởng. Sở này nhấn mạnh vụ này không liên quan tới cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua. Danh tính của người bị bắt giữ vẫn chưa được tiết lộ.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba phát biểu tại Hội nghị Phục hồi Ukraine, rằng chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga “đòi hỏi những nỗ lực toàn diện”. Ông cho biết thách thức chính của Ukraine vào lúc này là "tiêu diệt ưu thế trên không của Nga, bao gồm cả khả năng khủng bố tên lửa và bom của Nga", đồng thời nói thêm rằng Ukraine cần ít nhất 7 hệ thống Patriot để bảo vệ các thành phố lớn của mình.

Zelensky cũng cho biết Ukraine cần xây dựng lại và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng sau khi Nga phá hủy 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng thủy điện. Ông cho biết Ukraine sẽ kết thúc hội nghị với "các thỏa thuận trị giá hàng tỷ euro cho quốc phòng, năng lượng và đời sống xã hội của Ukraine", bao gồm giáo dục, nhà ở và thiết bị y tế.

⦿ ---- Tổng tư lệnh Hải quân Nga Alexander Moiseev nói với RIA Novosti hôm thứ Ba rằng một hạm đội Nga, bao gồm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, dự kiến ​​sẽ tới thăm Cuba vào ngày 12/6 như một phần trong nỗ lực hợp tác quốc tế của họ. Các tàu này sẽ có mặt tại Havana từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 và Bộ Ngoại giao Cuba đã nhấn mạnh rằng sự hiện diện của chúng không gây ra bất kỳ "mối đe dọa nào cho khu vực".

"Ngày 12, một phân đội tàu chiến của Hạm đội phương Bắc, đây là thông tin công khai, đúng vậy, tôi xác nhận. Đây là trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Nga và Cuba", Moiseev nói thêm và cho biết thêm rằng đảo Caribe chỉ đơn thuần là hòn đảo này là một trong những điểm dừng trên hành trình kéo dài của họ.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba thông báo máy bay chiến đấu-ném bom SU-34 của Nga đã bị rơi ở vùng núi phía bắc Caucasus trong chuyến bay huấn luyện định kỳ. Tai nạn khiến tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng có thể do trục trặc kỹ thuật. Chiếc máy bay đang bay phía trên Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania được cho là đã rơi ở khu vực hoang vắng và không gây thiệt hại trên mặt đất.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza hôm thứ Ba báo cáo rằng số người Palestine chết trong cuộc xung đột đang diễn ra với Israel đã lên tới 37.164, với 84.832 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10. Trong vòng 24 giờ qua, 40 người Palestine đã thiệt mạng và 120 người bị thương.

Trước đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) nói có khả năng xảy ra tội ác chiến tranh trong cuộc hành quân gần đây của Israel nhằm giải thoát 4 con tin đang bị Hamas bắt giữ ở Nuseirat, vì trận đột kích này đã giết 283 người Palestine (trong đó 64 trẻ em và 57 phụ nữ) và 814 người bị thương.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Hamas, Osama Hamdan hôm thứ Ba nói rằng chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang cản trở tiến trình hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel: "Blinken là một trong những trở ngại để đạt được thỏa thuận vì ông ấy hành động chỉ theo mong muốn của 'Israel'. Vấn đề trong toàn bộ tình hình là lập trường của Mỹ và Blinken cần phải chính xác hơn."

Hamdan nói những nỗ lực gây áp lực với các nhà hòa giải sẽ không làm thay đổi quan điểm của Hamas. Trước đó, ông Blinken đảm bảo rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "tái khẳng định cam kết" đối với đề xuất ngừng bắn ở Gaza do Mỹ đưa ra và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

⦿ ---- Intel đã tạm dừng việc xây dựng nhà máy mới trị giá 25 tỷ USD ở Kiryat Gat, Israel, theo trang web tin tức Calcalist đưa tin hôm thứ Hai. Quyết định này được đưa ra khi các nhà cung cấp của Intel nhận được thông báo hủy bỏ các hợp đồng cung cấp thiết bị và vật liệu cần thiết cho sự phát triển của nhà máy.

Bộ Tài chính Israel đã được thông báo về việc dừng hoạt động sau thông báo chính thức của nhà máy Intel vào tháng 12/2023. Nhà máy theo kế hoạch dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ 3,2 tỷ USD ưu đãi của nhà nước và cam kết mua 60 tỷ shekel sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp Israel trong thập niên tới.

⦿ ---- Bộ Tư pháp đã thông báo cho các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ Ba rằng một cuộc khám xét toàn diện không mang lại thông tin liên lạc nào giữa bộ và Văn phòng Biện lý Quận Manhattan, đồng thời một lần nữa chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio) vì đã truyền bá “thuyết âm mưu”.

Bức thư gửi Jordan cho biết bộ đã tiến hành “tìm kiếm toàn diện” đối với bất kỳ email nào được tạo ra kể từ Ngày đầu tiên của chính quyền Biden với bất kỳ ai từ văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D), người đã truy tố Trump trong vụ án hình sự ở Manhattan, New York.

“Chúng tôi không tìm thấy gì cả,” Carlos Uriarte, người đứng đầu bộ phận lập pháp của Bộ Tư pháp, viết cho Jordan trong một bức thư mà báo The Hill có được. “Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Văn phòng Biện lý Quận là một thực thể riêng biệt với Bộ. Bộ không giám sát công việc của văn phòng Biện lý quận, không phê chuẩn các quyết định buộc tội và không xét xử các vụ án của họ. Bộ không có quyền kiểm soát Biện lý quận, cũng như Biện lý quận không có quyền kiểm soát Sở. Ủy ban biết điều này,” ông nói thêm.

Bức thư dài ba trang mà The Hill có được là lời khiển trách nghiêm khắc đối với các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, gọi các thành viên của họ là "vô trách nhiệm" khi cho rằng Bộ có liên quan theo bất kỳ cách nào đến vụ truy tố cấp tiểu bang của Trump.

Uriarte viết: “Những cáo buộc về hành vi sai trái được đưa ra mà không có — và trên thực tế là trái ngược với — bằng chứng làm suy yếu niềm tin vào hệ thống tư pháp và góp phần làm gia tăng các mối đe dọa bạo lực cũng như tấn công các quan chức thực thi pháp luật và công tố viên chuyên nghiệp. Những nỗ lực phi thường của chúng tôi nhằm đáp lại những suy đoán của bạn sẽ khiến nó phải dừng lại.”

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson và Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRCC) Richard Hudson dự kiến sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông vào ngày 17/6, theo Axios đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của họ. Cuộc họp diễn ra khi một số thành viên đương nhiệm của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ phải đối mặt hoặc đã đối mặt với các cuộc bầu cử sơ bộ.

⦿ ---- Theo hãng tin AP, thẩm phán liên bang giám sát vụ kiện tài liệu mật chống lại Trump và hai cộng sự của ông hôm thứ Hai đã từ chối bác bỏ một số cáo buộc. Trump bị cáo buộc giữ lại một cách bất hợp pháp các tài liệu mật từ nhiệm kỳ tổng thống của ông và lên kế hoạch cùng người hầu của ông và người quản lý tài sản ở Mar-a-Lago để giấu chính phủ các tài liệu này. Nhóm của Trump đã tìm cách bác bỏ hơn nửa tá trong số 41 tội danh, nêu bật nỗ lực liên tục của họ nhằm trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Aileen Cannon bác bỏ những thách thức liên quan đến hành vi cản trở và tuyên bố sai sự thật. Theo phán lệnh của bà, bà nhấn mạnh rằng những thiếu sót trong bản cáo trạng không dẫn đến việc bác bỏ mà thay vào đó nhấn mạnh tầm quan trọng của một phiên tòa xét xử công bằng của bồi thẩm đoàn. Cannon đã nhiều lần bác bỏ các đề nghị hủy bỏ vụ án, bao gồm cả tuyên bố rằng Trump được phép lưu giữ các tài liệu theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

⦿ ---- Trump đã trình diện nhân viên quản giáo qua mạng trực tuyến, hoàn tất cuộc phỏng vấn theo thủ tục hình sự New York bắt buộc trong vòng chưa đầy nửa giờ, theo AP đưa tin, dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề này. Cuộc phỏng vấn hình sự, do một nhân viên quản chế của Thành phố New York thực hiện, sẽ ghi vào một báo cáo trình lên thẩm phán xét xử Juan Merchan trước khi tuyên án Trump vào ngày 11 tháng 7 trong vụ án hình sự về giả hồ sơ giấu tiền bịt miệng của Trump. Cuộc phỏng vấn được mô tả là không có biến cố gì và chủ yếu bao gồm các câu hỏi và câu trả lời thông thường.

Đáng chú ý, Trump đã xuất hiện trong cuộc phỏng vấn thông qua một cuộc họp video từ nơi ở của ông tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, cùng với luật sư Todd Blanche của ông cũng tham dự. Thông thường, các cuộc phỏng vấn trình bày với những người bị kết án ở New York được tiến hành trực tiếp và luật sư không có mặt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Merchan đã chấp thuận yêu cầu được đứng về phía Trump của Blanche.

Aurélie Tran

Putin sẽ thăm Triều Tiên và Việt Nam

Hình ảnh về căn chòi nơi Thầy Thích Minh Tuệ ẩn tu.

Ông Thích Minh Tuệ trong một căn chòi tạm ở huyện Ia Grai (Hình: Báo Tiền Phong).

Mưa lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 30 năm qua tại Hà Giang 3 người chết, thiệt hại hơn 60 tỉ đồng.

Mưa lũ Hà Giang. Hình: từ YouTube VTC.

⦿ ---- Văn phòng Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang New Jersey đang cân nhắc xem liệu bản án trọng tội gần đây của Donald Trump có khiến Trump không đủ điều kiện để có giấy phép bán rượu cho 3 sân gôn của mình ở tiểu bang này hay không. Một phát ngôn viên của Phòng Kiểm soát Đồ uống Có cồn ở New Jersey, một bộ phận của Bộ Tư Pháp tiểu bang, nói với Associated Press hôm thứ Hai rằng họ đang “xem xét tác động của việc kết án của Tổng thống Trump đối với các giấy phép được đề cập ở trên và từ chối bình luận thêm vào thời điểm này”.Quy định của bộ giải thích rằng bất kỳ ai bị kết tội “liên quan đến suy thoái đạo đức” đều không đủ điều kiện để được cấp giấy phép bán rượu. Tháng trước, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết luận Trump phạm 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến nỗ lực che giấu khoản tiền bịt miệng được trả cho một ngôi sao khiêu dâm để bảo vệ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông. Mối nguy hiểm đối với giấy phép bán rượu của Trump ở New Jersey xuất hiện sau khi có báo cáo rằng NYPD đang chuẩn bị thu hồi giấy phép mang súng sau khi Trump bị kết án.⦿ ---- Vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Sam Alito bị ghi âm lén, khi nói rằng cô xứng đáng được giải thưởng vì cô đã phất cao lá cờ nhà thờ, và ngăn cản lá cờ đồng tính luyến ái, theo đoạn băng mới được phát hiện tiết lộ. Martha-Ann Alito - người đã đưa chồng vào vụ bê bối quốc gia bằng cách cắm trước sân nhà lá cờ "Ngăn chặn hành vi trộm cắp" ("Stop the Steal") sau ngày 6 tháng 1/2021 - đã đưa ra nhận xét này trong đoạn ghi âm được Rolling Stone tiết lộ hôm thứ Hai."Bạn biết những gì tôi muốn?" Bà Alito nói: “Tôi muốn có một lá cờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì tôi phải nhìn qua đầm phá lá cờ Pride (của đồng tính) trong tháng tới.” Bà Alito cũng cân nhắc việc thiết kế lá cờ của riêng mình với từ "vergogna".“Đây là cách tôi thỏa mãn bản thân mình,” cô nói. "Nó màu trắng và có ngọn lửa màu vàng và cam xung quanh. Và ở giữa là từ 'vergogna'. 'Vergogna' trong tiếng Ý có nghĩa là xấu hổ - vergogna. V-E-R-G-O-G-N-A. Vergogna.”Hàng xóm của Alito cho biết gia đình Thẩm phán Tối cao Alito đã phát động chiến dịch quấy rối họ khi căng thẳng gia tăng vì các dấu hiệu chính trị. Âm thanh đến từ nhà làm phim tài liệu theo chủ nghĩa tự do Lauren Windsor, người đóng vai một người theo đạo Cơ đốc bảo thủ trong cuộc trò chuyện với bà Alito tại bữa tối của Hiệp hội Lịch sử Tòa án Tối cao vào tuần trước, Rolling Stone đưa tin.Windsor đã chia sẻ âm thanh trên X nơi có thể nghe thấy đầy đủ. Rolling Stone viết: “[Nó] vẽ ra một bức tranh về hệ tư tưởng cánh hữu phù hợp với danh tiếng riêng tư mà bà Alito đã phát triển trong Đảng Cộng hòa và các mạng xã hội tư pháp ở khu vực thủ đô D.C. và hơn thế nữa”."Trong khoảnh khắc chói tai nhất trong đoạn ghi âm, đạo diễn Windsor cố gắng đưa ra lời nhắc giống như cô ấy đã trình bày với Thẩm phán Alito, về cách đưa nước Mỹ trở lại 'một nơi thần thánh', những người bảo thủ cần phải giành chiến thắng."⦿ ---- Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động ở Las Vegas hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ tìm cách chấm dứt việc đánh thuế thu nhập từ tiền boa (tiền tip), nhằm kiếm phiếu các nhân viên lĩnh vực dịch vụ ở tiểu bang Nevada, nơi mà các cuộc thăm dò cho thấy Trump đang ưu thế trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11/2024. Lời hứa đưa ra tại một cuộc biểu tình ngoài trời ở Las Vegas, lộ thêm một chi tiết nữa vào kế hoạch thuế của Trump, trong đó bao gồm các cam kết mơ hồ về giảm thuế cho người lao động có thu nhập trung bình và doanh nghiệp nhỏ.Trump trước đây đã cam kết thực hiện áp dụng vĩnh viễn các biện pháp cắt giảm thuế cá nhân do Đảng Cộng hòa thông qua mà Trump đã ký thành luật vào năm 2017 nhưng sẽ hết hạn vào cuối năm 2025. Các chuyên gia thuế ước tính rằng làm như vậy sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách của Mỹ lên khoảng 4 nghìn tỷ USD trong một thập niên so với hiện tại. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhân viên được tip phải báo cáo tiền boa của họ dưới dạng thu nhập. Loại bỏ thuế tiền tip sẽ làm tăng thêm thâm hụt mà không có nguồn thu mới ở nơi khác.⦿ ---- Đài Loan có thể bị Trung Quốc siết theo 2 kịch bản, hoặc bị phong tỏa, hoặc bị cách ly thời gian ngắn. Một bài báo của tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, D.C. cho thấy hai kịch bản trong đó Trung Quốc áp đặt lệnh cách ly đối với Đài Loan để gây áp lực với Đài Bắc và chứng minh chủ quyền được cho là của Bắc Kinh. Ngày 5/6, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS: Center for Strategic and International Studies) đưa ra một bài báo khẳng định Trung Quốc nhiều khả năng sẽ áp dụng biện pháp cách ly đối với Đài Loan trong thời gian ngắn hơn là phong tỏa hoàn toàn.Theo kế hoạch này, Bắc Kinh sẽ công khai các quy định hải quan chặt chẽ hơn và triển khai các tàu bảo vệ bờ biển nhắm vào các cảng như Cao Hùng (Kaohsiung), lên tàu “không tuân thủ”, từ đó thiết lập trạng thái “bình thường mới” ở eo biển Đài Loan. Báo cáo cho biết các thuật ngữ cách ly và phong tỏa đã được sử dụng thay thế cho nhau trên các phương tiện truyền thông để mô tả các hành động tiềm tàng của Trung Quốc nhằm cô lập Đài Loan.⦿ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy việc tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn uống thân thiện với hành tinh chủ yếu là trái cây, rau và ngũ cốc giúp giảm gần 1/3 nguy cơ tử vong sớm, đồng thời cắt giảm đáng kể việc thải ra khí nhà kính tàn phá hành tinh. Tiến sĩ David Katz, một chuyên gia về y học phòng ngừa và lối sống, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết: “Ăn nhiều thực phẩm thực vật nguyên chất, ít thực phẩm động vật và ít thực phẩm chế biến kỹ càng sẽ tốt hơn cho con người cũng như hành tinh”.Sản xuất lương thực đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng khí hậu. Các chuyên gia cho biết, việc nuôi gia súc để phục vụ con người sử dụng một lượng lớn đất nông nghiệp và góp phần gây ra nạn phá rừng, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm nguồn nước. Động vật nhai lại có thể thải ra khí độc hại với tác động đáng kinh ngạc đến môi trường. Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, ợ và phân từ gia súc, cừu và dê tạo ra khí mê-tan, một loại khí nhà kính mạnh gấp 80 lần so với carbon dioxide, làm nóng hành tinh trong khoảng thời gian 20 năm.Ví dụ, một con bò trưởng thành có thể ợ hoặc xì hơi tới 500 lít khí mê-tan mỗi ngày. Các chuyên gia cho biết, cộng lại, chúng có thể tạo ra gần 15% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, ăn uống lành mạnh cho hành tinh sẽ giảm việc sử dụng đất 51%, giảm thải khí nhà kính 29% và giảm sử dụng phân bón 21%, và kéo dài tuổi thọ con người. Tác giả nghiên cứu là Walter Willett, giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng tại Harvard T.H. Chan School of Public Health ở Boston.⦿ ---- Bạch phiến trôi vào bờ... Một lô cocaine trị giá khoảng 450.000 đô la đã trôi dạt vào bờ biển Alabama vào tuần trước, sau khi các kho chứa tương tự xuất hiện dọc theo bờ biển Florida. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Mobile (tiểu bang Alabama) cho biết 55 pound ma túy được bọc trong 25 viên gạch riêng lẻ đã trôi dạt vào Đảo Dauphin hôm thứ Năm, WKRG đưa tin. Những viên gạch được trang trí bằng biểu tượng "%".Florida, I: Một ngày trước phát hiện đó, những người lặn biển ngoài khơi Key West đã tìm thấy cùng một lượng cocaine được bọc trong gạch ở độ sâu khoảng 100 feet dưới nước, theo CBS News. Những viên gạch đó có nhãn "Nike SB" và đã được chuyển giao cho Cơ quan Biên phòng Hoa Kỳ.Florida, II: Khoảng một tháng trước hai phát hiện đó, một người đi biển dọc theo Florida Keys đã tìm thấy một gói chứa nhiều cocaine hơn – 65 pound, theo báo cáo của CBS Miami.⦿ ---- Khi xếp hạng các thành phố hấp dẫn về du lịch với khách quốc nội, Orlando (Florida) dường như có lợi thế giống Disney. Thành phố Orlando đứng số 1 trong số 182 thành phố trong bảng xếp hạng Wallet Hub mới. Trang web đã sử dụng một số số liệu, bao gồm những việc cần làm, chi phí nhà hàng, công viên, spa, chi phí mát-xa, thời tiết mùa hè, v.v. Bản tổng điểm như sau:1. Orlando, Florida, 61.852. Honolulu, Hawaii, 60.923. Cincinnati, Ohio, 60.794. Las Vegas, Nevada, 60.725. Tampa, Florida, 58.386. Chicago, Illinois, 57.507. San Diego, California, 57.238. Atlanta, Georgia, 56.219. New Orleans, Louisiana, 55.9710. Tucson, Arizona, 55.70.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hàng chục tên trộm đã xông vào một tiệm AutoZone ở khu vực Nam Los Angeles vào sáng sớm thứ Hai sau khi có người phá cổng an ninh của tiệm phụ tùng xe hơi này. Video về vụ đột nhập cho thấy một nhóm khoảng 50 người bước vào cửa hàng vào khoảng 4 giờ sáng gần Century Boulevard và Hoover Street ở khu Vermont Vista. Hiện chưa rõ bao nhiêu hàng hóa đã bị đánh cắp. Video cho thấy các vật dụng từ cửa hàng nằm rải rác ở bãi đậu xe.Có 1 người bị bắt. Cảnh sát đã truy đuổi một chiếc xe đến Pepper St. và Đại lộ Sycamore ở El Segundo, nơi họ thực hiện vụ bắt giữ. Những kẻ xâm nhập đã để lại những cửa sổ bị vỡ và những hư hỏng khác.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người quản gia đã gọi cảnh sát sau khi cô tỉnh dậy và thấy một người đàn ông trong phòng cô đang ngủ. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, người quản gia đã gọi 911 ngay trước 2:45 giờ sáng thứ Hai để báo cáo về một người đàn ông đã đến trong ngôi nhà mà cô đang ở, nằm ở khu 2700 đường Rinconia Drive ở Hollywood Hills.LAPD cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy hai nghi phạm đã đập vỡ cửa kính để vào nhà; Người ta vẫn chưa biết ngay liệu có món đồ nào đã bị lấy đi hay không. Các nghi phạm được mô tả là hai người đàn ông mặc đồ đen bỏ trốn trên một chiếc sedan màu đen, được cho là một chiếc Honda hoặc Audi. Không có thương tích nào được báo cáo và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.⦿ ---- Vận động viên thể dục dụng cụ(sinh viên sắp vào trường Đại học Iowa) đã đủ điều kiện tham dự Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, Pháp thi đấu cho Đội tuyển Canada. Cô Tran đã mang về huy chương bạc toàn năng tại Giải vô địch Thể dục dụng cụ Canada năm 2024, điều này đảm bảo cho cô một suất trong đội tuyển Olympic. Cô cũng mang về huy chương bạc trên các thanh, xà và sàn và cán đích ở vị trí thứ năm trên xà (vault).Cô Trần sinh tại thị trấn Repentigny, tỉnh bang Quebec của Canada, đã đạt điểm tổng cộng là 108,131, 26,700 trên vault, 27,366 trên thanh ngang (bars), 27,199 trên xà (beam) và 26,866 trên vault.Trần sẽ là vận động viên thể dục đầu tiên trong lịch sử chương trình đại diện cho GymHawks tại Thế vận hội Olympic. Hai tân sinh viên Sydney Turner và Cassie Lee cũng sẽ tranh tài ở giải vô địch và vị trí cuối cùng của Đội Canada sẽ được công bố vào thứ Sáu ngày 14 tháng 6/2024.⦿ ---- Reuters: Tờ Vedomosti của Nga đưa tin hôm thứ Hai rằng Tổng thống Nga Vladimirtrong những tuần tới, đồng thời một quan chức nói với Reuters rằng chuyến thăm Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/6 nhưng vẫn chưa được xác nhận. Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora xác nhận với tờ báo rằng chuyến thăm của ông Putin tới Bình Nhưỡng đang được "tích cực chuẩn bị". Báo này đưa tin ông Putin có thể thăm Việt Nam sớm nhất là vào tháng 6 và rất có thể là ngay sau chuyến thăm Triều Tiên.Một quan chức Việt Nam nói với Reuters rằng thời gian chuyến thăm Hà Nội đã được thống nhất nhưng chương trình nghị sự vẫn đang được thảo luận. Quan chức này cho biết, năng lượng, hợp tác quân sự, giải quyết các khoản thanh toán và thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục là một trong những vấn đề chính dự kiến sẽ được thảo luận. Vedomosti dẫn lời đại diện thương mại của Nga tại Việt Nam cho biết vào tháng trước rằng vấn đề thương mại cấp bách nhất giữa hai nước là hỗ trợ ngân hàng để giải quyết thanh toán.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Ông Lê Anh Tú (43 tuổi, còn gọi là Thích Minh Tuệ) quyết định tạm dừng bộ hành để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Hiện ông Tuệ đang ở trong một căn chòi ở huyện Ia Grai. Căn chòi được lợp tạm bằng tôn, kê vài tấm ván gỗ để ông Tuệ ngồi. Chia sẻ với báo chí, ông Tuệ cho biết, thời gian này ông đã tạm dừng việc đi khất thực để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ông Tuệ nói dự định sẽ tiếp tục học tập bình thường, khất thực, sống chỗ này, chỗ kia theo giới luật của Phật giáo, Phật dạy như thế nào mình làm như thế. Từ thành phố Pleiku (Gia Lai) tới nhà bố mẹ ông Thích Minh Tuệ ở xã Ia Tô (huyện Ia Grai, Gia Lai ) gần 40 cây số. Đây là nơi đã gắn bó với ông Tuệ hơn 30 năm.Tuy nhiên, theo một vài tin trên Facebook, một số vị từng theo Thầy Minh Tuệ những ngày qua, đã tìm được tới căn chòi này để đảnh lễ Thầy Minh Tuệ. Bản tin VietnamPlus đưa ra khía cạnh khác: một số người liên tục tìm tới xin gặp ba mẹ Thầy Minh Tuệ, làm phiền nhiễu gia đình của Thầy.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Trận mưa lũ tại Hà Giang từ đêm ngày 9 đến sáng 10/6 được nhận định lớn nhất trong vòng 30 năm qua, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến trưa ngày 11/6, đợt mưa lớn vừa qua gây ngập úng diện rộng, nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại lên đến hơn 60 tỉ đồng. Có 3 nạn nhân tử vong, gồm hai bố con bị lũ cuốn tại thôn Tân Thượng (xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì), 1 người chết do sạt lở đất tại thôn Pao Mã Phìn (xã Tả Ván, huyện Quản Bạ). Các tuyến đường QL4, QL34, QL279, QL4C bị sạt lở gây hư hỏng mặt đường, ngập úng dẫn đến ách tắc giao thông. Hơn 1.400 ngôi nhà bị thiệt hại, hàng trăm ôtô, máy móc bị ngập nước.⦿ ---- HỎI 1: Trong giới trẻ 18-29 tuổi, Biden vượt hơn Trump tới 25 điểm?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới đã mang lại cho Tổng thống Joe Biden lợi thế hơn cựu Tổng thống Donald Trump khi xét đến số lượng cử tri trẻ hơn, với sự chênh lệch 25 điểm ở những người ở độ tuổi 18-29. Cuộc khảo sát do Yahoo News phối hợp với các nhà thăm dò YouGov thực hiện, cho thấy Biden đang dẫn đầu, sau khi Trump bị kết án trọng tội ở thành phố New York.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có phải 45% người Nhật sống ở nước ngoài thường xuyên cảm thấy cô đơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ cho thấy gần 45% người Nhật sống ở nước ngoài đôi lúc cảm thấy cô đơn, trong đó những khu vực thiếu mối quan hệ cộng đồng chặt chẽ với người Nhật được cho là góp phần làm tăng thêm cảm giác cô lập. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên thuộc loại này do Bộ Ngoại giao Nhật Bản thực hiện, nhắm vào khoảng 1,3 triệu công dân Nhật Bản sống ở nước ngoài. Nó đã thu được 55.420 phản hồi trực tuyến từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái. Theo khảo sát, tổng cộng 44,9% cảm thấy cô đơn “thường xuyên hoặc luôn luôn”, “thỉnh thoảng” hoặc “thỉnh thoảng”. Con số này cao hơn 5,6 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát tương tự do Ban Thư ký Nội các thực hiện trong nước.Chi tiết: