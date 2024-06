Công an Gia Lai: Hình ảnh Thầy Minh Tuệ nhận căn cước công dân.

- Công an Gia Lai: video trao căn cước công dân cho Thầy Minh Tuệ

- Trump sáng nay trình diện, phỏng vấn qua Zoom, trả lời viên chức quản giáo New York theo thủ tục tội phạm hình sự

- Trump hăm dọa quỵt tiền công ty lo về máy nhắc chữ trong cuộc vận động ở Las Vegas, chỉ chạy 20% thời gian

- Nhiều Thượng nghị sĩ Cộng hòa lo ngại vì Trump hăm dọa nếu Trump thắng cử 2024 sẽ trả thù phe Dân Chủ

- Trump tới vận động tranh cử ở Las Vegas, bên cạnh 1 bảng quảng cáo lên án Trump là thảm họa đối với kinh tế Nevada.

- Thăm dò YouGov: Trump xuống điểm vì 54% cử tri sẽ chọn Biden. Hơn 1/2 số người ủng hộ Biden là để chống Trump

- Australia: Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Bắc Sydney bị người ủng hộ Palestine phá hoại

- Nhân chứng: lính Israel cải trang thành dân quân Hamas để tấn công, cứu 4 con tin

- Gaza: 37.124 người Palestine chết, 84.712 người bị thương.

- 2 ngoại trưởng Nga, Ai Cập bàn về ngưng bắn ở Gaza

- Hamas kêu gọi Mỹ áp lực Israel để ngừng bắn

- Hamas: quân Israel trong khi cứu 4 con tin đã giết chết 3 con tin khác

- Israel: Bộ trưởng Benny Gantz từ chức, đòi Thủ tướng Benjamin Netanyahu định ngày bầu cử

- GDP của Nhật Bản giảm 0,5% trong quý đầu tiên năm 2024

- Một bức tượng của Vua George V ở Úc bị chặt đầu

- Đài Loan bắt 1 cựu nhân viên China Airlines làm gián điệp cho TQ

- Đài Loan: K600 người xuống đường kỷ niệm 5 năm biểu tình lớn ở Hồng Kông chống lại việc sửa đổi luật dẫn độ sang TQ

- Thêm 1 mẫu iPhone vào quá khứ: Apple ngưng hỗ trợ iPhone 5s

- California: 1/3 sinh viên Đại học California (UC) và Cao đẳng Cộng đồng California (CCC) đang nhận phúc lợi thực phẩm Calfresh

- Quận Los Angeles: Võ sĩ quyền anh Ryan Garcia đã bị bắt tại khách sạn Beverly Hills vì đập phá nghiêm trọng.

- Quận Los Angeles: Một người lái xe đã bị thương vì bị súng BB bắn trúng từ 1 xe khác trên Xa lộ 10

- Quận Cam: Một nhân viên Disneyland té từ xe golf, đã qua đời

- HỎI 1: Các trang trại gió lợi ích nhiều cho môi trường? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thể dục mạnh hơn 1 lần/tuần sẽ giảm nguy cơ mất trí nhớ với người bị huyết áp cao? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/6/2024) ⦿ ---- Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết trong báo cáo sơ bộ thứ hai hôm thứ Hai rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản giảm 0,5% trong quý đầu tiên năm 2024 so với quý trước. Con số phù hợp với mong đợi. GDP hàng năm giảm 1,8%, thấp hơn kỳ vọng. Báo cáo cũng lưu ý rằng xuất cảng giảm 5,1% trong quý đầu tiên so với quý trước. Trong khi đó, nhu cầu trong nước giảm 0,1% so với quý trước.

⦿ ---- Một bức tượng của Vua George V ở Úc được tìm thấy bị chặt đầu và tạt sơn đỏ hôm thứ Hai khi phần lớn nước Úc đang nghỉ lễ nhân dịp sinh nhật của Vua Charles III. Theo báo The Age, cảnh sát đã được gọi đến địa điểm điêu khắc không đầu ở khu vực Kings Domain của Melbourne ngay sau 9 giờ sáng. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội lấy bối cảnh là bài hát chống chế độ quân chủ “God Save the Queen” của Sex Pistols cho thấy ai đó đang sử dụng một thiết bị để chặt đầu bức tượng dưới bóng tối bao trùm trước khi tạt sơn đỏ lên tượng đài và viết dòng chữ: “THUỘC ĐỊA SẼ SẼ SỤP ĐỔ.” Vua George V, người trị vì từ năm 1910 đến năm 1936, là ông cố của Charles.

⦿ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump sẽ phải trả lời một nhân viên quản chế của Thành phố New York qua Zoom vào hôm nay, thứ Hai. Đây là thủ tục trong quá trình tuyên án sau khi Trump bị kết án 34 trọng tội trong vụ án giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng hồi tháng trước. NBC News đưa tin, Trump sẽ phải trả lời phỏng vấn từ nhà riêng của ông ở Florida, cùng với luật sư Todd Blanche. Cuộc phỏng vấn là thủ tục tiêu chuẩn; viên chức quản chế sau đó sẽ nộp báo cáo cho Thẩm phán Juan Merchan, người sẽ quyết định bản án cho Trump.

Các báo cáo như vậy bao gồm các thông tin như hồ sơ tội phạm của bị cáo, quá trình làm việc và tình trạng kinh tế, theo Hill. Đội bào chữa dự kiến ​​sẽ đệ trình đề xuất tuyên án vào thứ Năm. Một cựu quan chức quản giáo của Thành phố New York cho biết, phỏng vấn qua Internet là điều không bình thường, nhưng ông thừa nhận rằng chuyến đi đến văn phòng quản giáo có thể gây gián đoạn. Martin Horn nói: “Vì vậy, cuối cùng, điều này có thể tốt hơn cho nhân viên quản giáo”.

⦿ ---- Trump hăm dọa xù tiền công ty lo về kỹ thuật trong cuộc biểu tình vận động ở Las Vegas. Trump đã chỉ trích những người điều hành máy nhắc chữ (teleprompter) về trở ngại kỹ thuật mà Trump nói rằng Trump gặp phải trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật ở Las Vegas. “Tôi không có máy nhắc chữ và tôi cũng không có ngay từ đầu,” Trump nói với đám đông những người ủng hộ đang tập trung dưới cái nóng như thiêu đốt để thể hiện sự ủng hộ.

“Tôi trả tất cả số tiền này cho những người có máy nhắc chữ. Và tôi muốn nói rằng 20 phần trăm thời gian chúng không hoạt động, chúng không hoạt động. Thứ đó đang lúc lắc xung quanh. Họ không thể buộc nó chặt hơn một chút. Tôi đang cố nhìn vào,” anh nói, tự cắt ngang. “Chỉ là một mớ hỗn độn thôi.” Trump nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về vấn đề máy nhắc chữ trong bài phát biểu. Có thời điểm, Trump nói ông sẽ không trả tiền cho dịch vụ máy nhắc chữ vì Trump không hài lòng với công việc.

⦿ ---- Một số thành viên Cộng hòa tại Thượng viện đang bày tỏ quan ngại trước lời kêu gọi trả thù chính trị của cựu Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử năm 2024, cảnh báo rằng các cuộc truy tố trả đũa sẽ khiến đất nước đi vào con đường tồi tệ. Các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.) và Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune (S.D.), đều tỏ ra không muốn chấp nhận lời kêu gọi của Trump truy tố các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden hoặc kẻ thù truyền kiếp của ông là bà Hillary Clinton.

Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa đang phản đối các đồng nghiệp bảo thủ muốn đóng băng nguồn tài trợ của Bộ Tư pháp hoặc hủy bỏ ngân sách cho các vụ truy tố hình sự Trump của Công tố đặc biệt Jack Smith. Họ không muốn rơi vào tình trạng chính phủ đóng cửa bằng cách tiến hành chiến tranh về ngân sách của Bộ Tư pháp hoặc thực hiện các bước trả đũa khác được các đồng minh của Trump ủng hộ.

Thượng nghị sĩ Mike Rounds (R-S.D.) cho biết ông nghĩ vụ truy tố của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg chống lại Trump là “một vụ truy tố bất công”. Nhưng ông lo ngại về lời thề của Trump sẽ trả đũa bằng các vụ truy tố có động cơ chính trị từ Bộ Tư pháp của chính Trump nếu Trump đắc cử vào tháng 11. Ông nói: “Tôi không muốn thấy sự ăn miếng trả miếng trong việc truy tố. Tôi nghĩ đó là hướng đi sai lầm. Tôi nghĩ đó là con đường sai lầm để chúng ta đi xuống.”

⦿ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump nhận được lời chào bi hài khi tớicuộc vận động tranh cử ở Las Vegas hôm Chủ nhật, khi Uy ban Dân chủ Toàn quốc DNC dựng bảng nhắc nhở người dân Nevada về bản án hình sự của Trump. Theo Politico, sau một tuần đưa ra thông điệp đáng lo ngại từ các đảng viên Đảng Dân chủ liên quan đến phán quyết có tội của Trump, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ bắt tay vào thực hiện một bảng quảng cáo mới ở Las Vegas.

Biển quảng cáo, được dựng không xa địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của Trump, có nội dung: “Trump là một thảm họa đối với nền kinh tế Nevada. Bây giờ Trump đã trở lại. Một kẻ lừa đảo cổ trắng bị kết án. Nuông chiều các tỷ phú, bỏ rơi công nhân. Donald Trump: Không thích hợp để phục vụ.”

⦿ ---- Theo một thăm dò mới, hơn 1/2 số người ủng hộ Tổng thống Biden cho biết họ chủ yếu ủng hộ người đương nhiệm vào năm 2024 là để chống lại Trump. Thăm dò mới CBS News/YouGov, công bố hôm Chủ nhật, cho thấy 54% cử tri có khả năng sẽ chọn Biden đang dự định chọn ông trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, tăng 7 điểm so với tháng Ba.

Lý do cao thứ hai để chọn Biden là vì họ thích Biden, với 27% chọn lựa. Con số này giảm 4 điểm so với thời điểm cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 3. Gần 1/5, tương đương 19%, cho biết họ sẽ ủng hộ Biden vì ông là ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ. Những người thăm dò ý kiến của CBS lưu ý cách cử tri đưa ra quyết định của họ, dù là một cuộc trưng cầu dân ý hay một sự lựa chọn, đều có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự lựa chọn của họ.

Trong số những người cho biết họ coi cuộc bầu cử là sự phán xét đối với Trump, hầu hết bỏ phiếu cho Biden, 66% so với 34%. Khi mọi người coi đó là sự phán xét chỉ dành cho Biden, họ bỏ phiếu cho Trump, cũng với tỷ lệ 66% so với 34%.

⦿ ---- Australia: Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Bắc Sydney đã bị phá hoại rạng sáng Thứ Hai. Cảnh sát New South Wales được gọi đến tòa nhà trên phố Miller Street khoảng 3 giờ sáng thứ Hai sau khi một người không rõ danh tính dùng búa đập vỡ 9 cửa sổ. Cảnh sát cho biết graffiti cũng được sơn xịt lên cửa.

Hình ảnh về tòa nhà bị hư hại lan truyền trên mạng cho thấy các cửa sổ của lãnh sự quán bị xuyên thủng và vỡ vụn nhưng vẫn còn nguyên vẹn và Con dấu của Hoa Kỳ trên cửa trước được phun sơn bằng hình tam giác ngược màu đỏ, một biểu tượng được những người biểu tình ủng hộ Palestine sử dụng. Đoạn phim CCTV mà cảnh sát thu được cho thấy một người mặc áo len có mũ trùm đầu màu sậm mang theo vật được cho là một chiếc búa tạ nhỏ.

Đây là lần thứ hai trong vài tháng, cơ sở này bị phá hoại. Dòng chữ "Hãy siải phóng Gaza" ("Free Gaza") được phun sơn lên lãnh sự quán hồi tháng Tư. Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Melbourne cũng bị phá hoại tương tự vào cuối tháng trước. Vụ phá hoại xảy ra trong bối cảnh Mỹ hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza.

⦿ ---- Một cư dân từ trại tị nạn Nuseirat nói với CNN rằng anh đã chứng kiến ​​các quân nhân Israel cải trang thành dân quân Hamas và thường dân Palestine trong chiến dịch gần đây của họ để cứu 4 người bị bắt cóc. CNN trích lời Khalil Al Tirawi: "Tôi nhìn thấy lực lượng đặc biệt đến. Họ mặc quân phục như quân kháng chiến, đội mũ an toàn và đeo phù hiệu kháng chiến, khiến mọi người có ấn tượng rằng họ là chiến binh kháng chiến nhưng thực tế họ là lực lượng đặc biệt của Israel." Hôm thứ Bảy, quân Israel (IDF) đã giải cứu thành công 4 con tin bị bắt trong lễ hội âm nhạc Supernova ngày 7/10.

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ước tính hôm thứ Hai rằng 37.124 người Palestine ở Dải Gaza đã bị giết kể từ khi bắt đầu xung đột Israel-Hamas, và khoảng 84.712 người bị thương. Trong vòng 24 giờ qua, 40 người chết và 218 người bị thương. Trong khi đó, số người chết trong chiến dịch giải cứu của Israel tại trại tị nạn Nuseirat ở Trung Gaza đã tăng lên 283 người và 814 người bị thương.

⦿ ---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã tổ chức các cuộc thảo luận bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng BRICS, nơi họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn sớm ở Dải Gaza, theo TASS đưa tin, trích dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga.

"Trong cuộc trò chuyện, các khía cạnh hiện tại của Trung Đông đã được thảo luận, trong đó nhấn mạnh vào sự leo thang đang diễn ra ở khu vực xung đột Palestine-Israel. Sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực quốc tế vì lợi ích của lệnh ngừng bắn sớm ở Dải Gaza và để đảm bảo Việc tiếp cận nhân đạo bền vững nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho người dân vùng đất Palestine đã được nhấn mạnh", theo TASS cho biết thêm.

⦿ ---- Báo Times of Israel đưa tin hôm thứ Hai, rằng quan chức cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri đã kêu gọi Hoa Kỳ gây áp lực lên Israel để ngừng chiến dịch quân sự chống lại tổ chức này ở Gaza. “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Mỹ gây áp lực lên việc chiếm đóng để chấm dứt chiến tranh ở Gaza và phong trào Hamas sẵn sàng giải quyết tích cực với bất kỳ sáng kiến ​​nào nhằm đảm bảo chấm dứt chiến tranh”, theo truyền thông dẫn lời Zuhri nói.

Lời kêu gọi này của người đại diện được đưa ra trước chuyến thăm dự kiến ​​của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới khu vực, nơi ông nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn. Blinken dự kiến ​​​​sẽ có mặt ở Ai Cập và Israel ngày hôm nay, Thứ Hai.

⦿ ---- Lữ đoàn Qassam, phe vũ trang của Hamas, nói rằng lực lượng Israel đã giết chết 3 con tin, trong đó có một công dân Mỹ, trong chiến dịch gần đây tại trại tị nạn Nuseirat. Mặc dù quân Israel đã cứu ra 4 con tin nhưng chiến dịch này đã giết ít nhất 274 người Palestine. Tuy nhiên, Israel vẫn khẳng định rằng hoạt động của mình là cần thiết vì an ninh quốc gia và bảo vệ công dân của mình.

⦿ ---- Bộ trưởng Israel không có danh mục đầu tư Benny Gantz hôm Chủ nhật đã kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu định một ngày bầu cử mà hai bên đã thống nhất. Nói trước giới truyền thông, khi đưa ra lời từ chức, Gantz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức bầu cử vào mùa thu, một năm sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 mà ông gọi là "thảm họa". Ông kêu gọi Netanyahu không cho phép chia rẽ trong người dân và nhấn mạnh sự cần thiết phải có một cách tiếp cận thống nhất để tiến về phía trước.

Bộ trưởng Israel không có danh mục đầu tư Benny Gantz đã rời khỏi nội các chiến tranh của đất nước. Gantz nhấn mạnh sự cần thiết phải nhìn về phía trước sau 8 tháng xung đột căng thẳng, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thực hiện các hành động cần thiết. Việc từ chức của Gantz diễn ra trong bối cảnh quốc tế lên án hành động của chính phủ Netanyahu ở Gaza.

⦿ ---- Một công tố viên cho biết hôm Chủ nhật, một vụ gián điệp đang diễn ra liên quan đến một người hướng dẫn trò chơi đánh gậy gần đây đã cho thấy một cựu nhân viên của China Airlines (CAL) đã tiết lộ thông tin chi tiết về hành trình chuyến đi của Tổng thống Đài Loan cùng nhiều thông tin nhạy cảm khác. Nguồn tin nói với CNA trong quá trình điều tra thành viên hội đồng Liên đoàn Diabolo Cộng hòa TQ Lu Chi-hsien và 9 cá nhân khác, các công tố viên đã phát hiện ra sự liên quan của một cựu nhân viên điều phối CAL.

Cựu nhân viên hàng không CAL được cho là đã tiết lộ thông tin bí mật cho Lu từ tháng 2 đến tháng 4 năm ngoái, bao gồm hành trình các chuyến thăm nước ngoài của cựu Tổng thống Thái Anh Văn và danh sách "những du khách quan trọng" đến Đài Loan. Cựu nhân viên này còn bị cáo buộc đã cung cấp cho Lu các tài liệu liên quan đến vận chuyển vũ khí và thông tin đường băng, nguồn tin cho biết, trích dẫn phát hiện từ Văn phòng Công tố quận Đài Bắc.

Đáp lại, hàng không CAL cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia và tư pháp để tiến hành điều tra. Hãng hàng không quốc gia của nước này cho biết nhân viên này đã bị sa thải và nhấn mạnh rằng họ "đã xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và đã xem xét lại các quy trình hoạt động của mình". Kể từ đó, cá nhân này đã bị các công tố viên thẩm vấn.

Lu đã bị truy tố năm ngoái về tội vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia khi làm gián điệp cho Trung Quốc với số tiền 5,7 triệu Đài tệ (179.000 USD) nhắm vào quân nhân Đài Loan. Công tố viên tiết lộ rằng Lu đã hoạt động cho TQ từ năm 2020 trong quá trình theo đuổi các cơ hội thương mại ở TQ, với nhiệm vụ thu thập thông tin bí mật từ các quân nhân Đài Loan đang tại ngũ và đã nghỉ hưu.

⦿ ---- Đài Loan: Khoảng 600 người đã xuống đường ở Đài Bắc vào Chủ nhật để thể hiện tình đoàn kết với Hồng Kông, đánh dấu kỷ niệm 5 năm cuộc biểu tình rầm rộ của thành phố chống lại việc sửa đổi luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Giương cao những tấm biểu ngữ có khẩu hiệu như "Đấu tranh vì dân chủ" và "HK & TW sát cánh cùng nhau", những người tham gia - chủ yếu là người Hồng Kông và Đài Loan - đã tham gia sự kiện do nhóm lưu vong Hong Kong Outlanders và các nhóm dân sự khác có trụ sở tại Đài Loan tổ chức.

Những người tham gia tuần hành từ Quảng trường Tự do đến Quảng trường Nishi Honganji, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Hồng Kông bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. Sau khi đến nơi, họ ở lại tham gia một cuộc mít tinh, trong đó những người ủng hộ nhân quyền từ Đài Loan và Hồng Kông đã có những bài phát biểu ngắn kêu gọi tiếp tục chú ý đến tình hình ở Hồng Kông.

Sky Fung, tổng thư ký của Hong Kong Outlanders, cho biết ban tổ chức đã chọn ngày 9 tháng 6 làm ngày tuần hành vì 5 năm trước, vào ngày này, 1,03 triệu người đã xuống đường ở Hồng Kông, đánh dấu cuộc tuần hành quy mô lớn đầu tiên của Phong trào Anti-ELAB Movement.

⦿ ---- Một mẫu iPhone phổ biến đã được thêm vào danh sách các thiết bị bị cho là lỗi thời. iPhone 5s, ra mắt vào tháng 9/2013, gần đây đã gia nhập nhóm click Wheel iPod, iPad đời đầu và một loạt sản phẩm khác của Apple hiện đã không còn tồn tại. Apple giải thích, khi một sản phẩm trở nên lỗi thời, công ty sẽ ngừng tất cả các dịch vụ phần cứng và các nhà cung cấp dịch vụ không thể đặt hàng các bộ phận mới. Các sản phẩm được coi là lỗi thời bảy năm sau khi Apple ngừng phân phối chúng để bán.

Trong khi một số người có thể thương tiếc về sự ra đi chính thức của 5s, thì tin đồn về việc ra mắt iPhone 16 vào tháng 9/2024 đã ngày càng gia tăng. Mặc dù vẫn chưa rõ những tính năng nào sẽ làm hài lòng số đông nhưng có một điều chắc chắn là giá khởi điểm sẽ cao hơn rất nhiều so với iPhone 5S, có giá khởi điểm là 199 USD hồi năm 2013.

⦿ ---- California: Một báo cáo gần đây do Phòng thí nghiệm Chính sách California công bố cho thấy chưa đến 1/3 sinh viên Đại học California (UC) và Cao đẳng Cộng đồng California (CCC) đang sử dụng các phúc lợi Calfresh có thể tiếp cận, một chương trình phát hành các phúc lợi điện tử hàng tháng (tiền trợ cấp chính phủ gửi thẳng vào thẻ người nhận) có thể được sử dụng để mua thực phẩm tại nhiều chợ.

Theo nghiên cứu, 30% sinh viên đại học cộng đồng ở California sử dụng phiếu thực phẩm dễ tiếp cận của họ, nhiều hơn gần một phần ba so với 22% sinh viên UC và 29% sinh viên tốt nghiệp UC đã truy cập chúng vào năm 2019. Điều này có nghĩa là khoảng 93.000 sinh viên đã sử dụng Calfresh trong năm đó, trong khi ước tính có khoảng 235.000 sinh viên đủ điều kiện đã bỏ lỡ các phúc lợi lẽ ra có thể chi trả cho thực phẩm của họ, theo báo cáo nghiên cứu cho biết.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Ngôi sao quyền anh Ryan Garcia đã bị bắt tại khách sạn Beverly Hills hôm thứ Bảy vì cáo buộc phá hoại nghiêm trọng. Theo TMZ, Garcia, 25 tuổi, đang ở Waldorf Astoria, nơi anh ta bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại ước tính khoảng 15.000 USD. Cảnh sát Beverly Hills đến khách sạn vào khoảng 5:45 chiều. sau khi võ sĩ được cho là đã làm hư hại tài sản tại khách sạn, bao gồm cả phòng của anh ta và hành lang. Khi cảnh sát đến, khách sạn quyết định buộc tội. Không rõ điều gì đã dẫn đến tình trạng bạo lực, nhưng anh ta có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu và/hoặc ma túy, TMZ đưa tin.

Những bức ảnh do nhân chứng thu được cho thấy Garcia bị dẫn lên xe tuần tra trong tình trạng cởi trần và đội mũ bảo hiểm xe máy màu đen. Garcia đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội phá hoại trọng tội. Sau đó anh ta đã được thả vào tối thứ bảy. Anh ta hiện đang phải đối mặt với án treo giò từ Ủy ban New York Athletic Commission sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm Ostarine trước chiến thắng khó chịu trước Devin Haney hồi tháng Tư. Garcia kiên quyết phủ nhận việc mình vi phạm quy tắc trong một video đăng trên X: “Tôi chưa bao giờ sử dụng steroid trong đời."

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người lái xe đã bị thương sau khi bị súng BB bắn trúng từ 1 xe khác trên Xa lộ 10 vào tối thứ Bảy. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11 giờ đêm ở phía đông của Quốc lộ 10 ở Pomona. Sau khi bị bắn, nạn nhân bị thương đã kịp ra khỏi xa lộ tại Fairplex Drive và báo cảnh sát. Đoạn video cho thấy một cảnh sát xa lộn CHP đang hỗ trợ người lái xe bị mảnh vỡ chém vào cổ do kính vỡ.

Hai nghi phạm – một người đàn ông và một phụ nữ – đã được xác định trong xe của họ ở San Dimas ngay sau vụ nổ súng và bị bắt giữ. Một khẩu súng BB đã được thu hồi trong xe của họ. Hiện chưa rõ động cơ của vụ nổ súng.

⦿ ---- Quận Cam: Một nhân viên của Disneyland đã qua đời hôm thứ Sáu, hai ngày sau khi rơi từ một chiếc xe golf đang di chuyển và đập đầu vào khu nghỉ dưỡng của công viên giải trí ở Anaheim. Người phát ngôn của cơ quan điều tra Quận Cam cho biết, nạn nhân là cô Bonnye Mavis Lear, 60 tuổi, ở Fullerton. Frank Gonzalez. Cô là quản trị viên tại Câu lạc bộ tư nhân 33 của Disneyland. Lear làm việc trong bộ phận dịch vụ hỗ trợ thành viên tại Club 33, một nhà hàng và sảnh khách chỉ dành cho thành viên ở khu vực Quảng trường New Orleans của công viên, theo báo The Orange County Register.

⦿ ---- TIN VN. Hình ảnh Thầy Minh Tuệ nhận căn cước công dân. Theo Báo Tuổi Trẻ. Sáng 10-6, Công an Gia Lai đưa lên Facebook của Công an tỉnh này video làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ). Tuổi Trẻ Online ghi lại toàn văn nội dung này. Công an Gia Lai cho biết chiều 8-6, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, tức Thích Minh Tuệ. Tại trụ sở công an, ông Lê Anh Tú nhận căn cước sau năm ngày làm thủ tục. Trong khi đó, phóng viên báo Người Lao Động đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với Thầy Minh Tuệ, trong đó "nói sẽ tiếp tục tu tập bình thường, khất thực, sống chỗ này chỗ kia theo đời sống, giới luật mà Đức Phật đã dạy."

Video của Công an Gia Lai dài 2:12 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=_wv7h1sKsHI

⦿ ---- HỎI 1: Các trang trại gió lợi ích nhiều cho môi trường?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới được Tech Xplore báo cáo cho thấy một trang trại gió có thể bù đắp lượng khí gây ô nhiễm được tạo ra trong suốt vòng đời 30 năm của nó chỉ sau hai năm sử dụng, so với các nhà máy nhiệt điện. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Hoàng gia New Zealand, đã kiểm tra trang trại gió Harapaki ở Vịnh Hawke, New Zealand. Nó cũng kiểm tra các nghiên cứu hiện tại về trang trại gió, dữ liệu vận chuyển và ngừng hoạt động cũng như dữ liệu xây dựng, bao gồm cả việc sản xuất các bộ phận riêng lẻ.

Nghiên cứu cho thấy tổng lượng khí gây ô nhiễm được tạo ra trong quá trình sản xuất trang trại gió này sẽ mất từ 1,5 đến 1,7 năm để bù đắp. Ngoài ra, thời gian cần thiết để tạo ra lượng năng lượng tương đương với năng lượng dùng để tạo ra trang trại sẽ là từ 0,4 đến 0,5 năm. Việc lắp đặt và vận chuyển các bộ phận của trang trại gió chiếm 10% lượng khí ô nhiễm.

Chi tiết:

https://www.thecooldown.com/green-tech/wind-farm-lifecycle-emissions-study/

⦿ ---- HỎI 2: Thể dục mạnh hơn 1 lần/tuần sẽ giảm nguy cơ mất trí nhớ với người bị huyết áp cao?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một thử nghiệm lâm sàng mới cho thấy tập thể dục mạnh mẽ hơn một lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở những người bị huyết áp cao. Theo kết quả được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, những người tham gia hoạt động thể chất mạnh mẽ mỗi tuần có tỷ lệ suy giảm nhận thức nhẹ và chứng mất trí nhớ thấp hơn mặc dù huyết áp của họ cao. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, các ví dụ về hoạt động mạnh mẽ bao gồm đi bộ đường dài lên dốc, chạy, đạp xe nhanh, bơi lội, nhảy aerobic, nhảy dây và tập nặng.

.

Tiến sĩ Richard Kazibwe, trợ lý giáo sư nội khoa tại Trường Y thuộc Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, cho biết: “Chúng tôi biết rằng tập thể dục mang lại nhiều lợi ích, bao gồm hạ huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch và có khả năng trì hoãn sự suy giảm nhận thức”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/06/07/blood-pressure-lower-risk-brain/3161717778388/

.