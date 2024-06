Nhà nước Hà Nội lên tiếng lần nữa: lần trước là để Thầy Minh Tuệ ngồi gốc cây sơn vôi trắng trả lời phỏng vấn của truyền hình VTV, lần này để Thầy ngồi nơi bãi cỏ xanh để chính phủ thanh minh thanh nga rằng Thầy Minh Tuệ vẫn bình an.

.

- TV Hà Nội lại phỏng vấn, cho Thầy Minh Tuệ ngồi nơi bãi cỏ xanh đối diện với nữ phóng viên VTV

- Hoàng Nguyễn, ứng cử viên Dân Biểu liên bang địa hạt 23 tại Utah, hy vọng thắng sơ bộ Dân Chủ ngày 25/6.

- Trump lo mất Nevada, xin dẹp hay siết lại quyền bầu phiếu qua thư ở Nevada

- Phe Trump đang biến tiểu bang Georgia thành phòng thí nghiệm để làm mô hình vĩnh viễn bầu cho Cộng Hòa trên toàn quốc: xóa sổ hay làm khó bầu qua thư, hăm dọa các viên chức bầu cử, sa thải Cộng Hòa lương thiện, luôn luôn nói là có "gian lận" dù thắng hay thua...

- Sắc lệnh siết biên giới của Biden hiệu quả: giảm 20% số lượng di dân lậu vài ngày qua

- Biden củng cố phiếu bầu của cử tri gốc Latinh ở Nevada và Arizona, suy tính về sắc lệnh "tạm tha tại chỗ" cho di dân lậu đang kết hôn với côngd ân Mỹ hay đang chờ quyền công dân

- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg sẽ ra làm chứng trước ủy ban Tư pháp Hạ viện về phiên tòa truy tố Trump

- Trump tới gặp các đại gia Quận Cam gây quỹ trong khu có cổng Newport Beach

- TT Biden chúc mừng Israel cứu thành công 4 con tin khỏi Gaza

- MAGA nổi giận vì Biden tạo ra việc làm thần tốc, chụp mũ Biden tạo ra việc làm cho dân nhập cư.

- Chuyên gia Michael Strain: nếu Trump thắng cử 2024, rồi giảm thuế nhà giàu, áp đặt thuế hàng Trung Quốc, trục xuất di dân thì giá chợ sẽ tăng vọt

- South Dakota: nổ súng, 3 người chết và 2 người khác bị thương.

- Giá kim cương nhân tạo giảm liên tục, rẻ hơn 85% so với kim cương khai thác. Ngành khai thác mỏ kim cương thê thảm

- Quân Israel tấn công, 274 người Palestine, gây bị thương 698 người Palestine để cứu 4 con tin

- Mỹ cung cấp tin tình báo để Israel cứu 4 con tin

- LHQ lên án Israel về cuộc tấn công vào trại tỵ nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza

- Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Ai Cập, và Jordanlên án cuộc tấn công của Israel vào trại Nuseirat ở Gaza là "tội ác ghê tởm" và "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế"

- Gaza: 37.084 người Palestine chết và 84.494 người bị thương

- Israel báo cáo chưa tới 100 người Palestine đã chết trong chiến dịch giải cứu con tin tại trại Nuseirat

- Cao ủy Liên Âu Josep Borrell lên án Israel tấn công trại tị nạn Nuseirat

- Iran lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở Gaza

- Palestine xin họp khẩn cấp Hội đồng Bảo an LHQ vì Israel thảm sát ở trại tị nạn Nuseirat, giết 210 người Palestine

- Đài Loan: Coi chừng TQ tấn công bất ngờ.

- Nhiều thành phố bị xe gắn máy gây rối vì nhu cầu tăng vọt về thực phẩm được giao nhanh.

- Thể dục nhẹ sẽ giảm trầm cảm.

- California: thị trường bất động sản nóng nhất là Sacramento-Roseville-Arden-Arcade; Santa Rosa; Modesto; Santa Cruz-Watsonville; Oxford-Thousand Oaks-Ventura; Visalia-Porterville metro; San Diego-Carlsbad; Stockton-Lodi; San Francisco-Oakland-Hayward; Fresno.

- Quận Los Angeles: trong 1 đêm đập phá hơn 25 xe hơi và 7 cửa tiệm, hung thủ bị bắt

- Quận Los Angeles: nổ súng, ít nhất 1 người đã chết và ít nhất 5 người khác bị thương

- Quận Los Angeles: bán vé SuperLotto Plus trị giá 23 triệu USD, tiệm Copacabana Market được thưởng 115.000 USD

- Quận Cam: Trump tới gây quỹ, hốt bạc MAGA

- TIN VN. Cuộc đua mới trên thị trường xe điện: Bài học 'xe máy Tàu'. Việt Nam có nguy cơ thành bãi rác cho xe điện?

- TIN VN. Áo in hình ông Thích Minh Tuệ được bán trên toàn thế giới.

- TIN VN. Hơn 40 cảnh sát bao vây, khám xét nhà vụ bạo hành do cuồng tín đạo lạ “Thiên triều Nam Đế” ở Bình Thuận.

- HỎI 1: Giá xe tăng, dân giữ xe lâu hơn, nên tuổi của xe hơi trung bình trên đường phố là 14 năm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ăn nhiều chất flavonoid (hợp chất có trong trà, quả berries và táo) giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-9/6/2024) ⦿ ---- Nhà nước Hà Nội lên tiếng lần nữa: lần trước là để Thầy Minh Tuệ ngồi gốc cây sơn vôi trắng trả lời phỏng vấn của truyền hình VTV, lần này để Thầy ngồi nơi bãi cỏ xanh để chính phủ thanh minh thanh nga rằng Thầy Minh Tuệ vẫn bình an. Tuy nhiên...

.

Bản tin TV của nhà nước nhan đề "Ông Thích Minh Tuệ chưa xác định thời gian tiếp tục bộ hành khất thực | VTV24" viết: Trong trường hợp người dân vẫn tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông thì ông Thích Minh Tuệ sẽ lựa chọn địa điểm để an trú. Ghi nhận: có lúc, một lằn đen viền quanh đầu Thầy Minh Tuệ, nêu nghi vấn hình do Photoshop.

.

Video dài 2 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=PNo3t_xZ7h0

.

.

⦿ ---- Cảnh sát địa phương ở South Dakota cho biết một vụ nổ súng ở khu phố Sioux Falls đã khiến 3 người chết và 2 người khác bị thương. Nghi phạm đang bị giam giữ. Các nạn nhân bị thương đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện gần đó và được cho là sẽ sống sót. Cảnh sát xác nhận họ đã bắt giữ một nghi phạm và đảm bảo với công chúng rằng không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng. Cuộc điều tra đang diễn ra.

.

⦿ ---- Nếu các xu hướng gần đây là dấu hiệu cho thấy, kim cương thiên nhiên đang mất dần vẻ quyến rũ với người tiêu dùng. CNBC News xem xét sự suy thoái trong ngành mà dường như vẫn tồn tại khi một trong những cái tên dễ nhận biết nhất trong ngành, De Beers, đang mất đi công ty mẹ. Hãng Anglo American có kế hoạch thoái vốn công ty con De Beers và chuyển sang các mặt hàng hỗ trợ cơ sở hạ tầng xanh, chẳng hạn như đồng.

.

Giá kim cương đã giảm 5,7% trong năm nay và giảm 30% so với mức đỉnh năm 2022. Marcelo Esquivel của Anglo American nói với CNBC: “Năm ngoái là một giai đoạn khó khăn hơn nhiều đối với ngành khi những thách thức kinh tế, sự tương tác tạm lắng sau Covid và sự tăng trưởng về nguồn cung kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm đều ảnh hưởng đến điều kiện nhu cầu”.

.

Sự sụt giảm sự quan tâm đến kim cương thiên nhiên tại thị trường quan trọng là Trung Quốc cũng gây tổn hại. Nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với ngành này đến từ sự gia tăng phổ biến của kim cương nhân tạo trong phòng thí nghiệm, loại kim cương có thể rẻ hơn 85% so với kim cương khai thác. Ankur Daga của công ty bán kim cương Angara cho biết đá quý được chế tạo trong phòng thí nghiệm là "vấn đề cốt lõi" trong ngành và dự đoán giá có thể giảm thêm 15 đến 20% trong năm nay. “Ngành công nghiệp kim cương đang gặp khó khăn,” ông nói.

.

⦿ ---- Quận Cam: Hơn 100 người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã tập trung tại Newport Beach vào sáng sớm thứ Bảy, cổ vũ cho Trump và hy vọng được nhìn thoáng qua đoàn xe của Trump trên đường đến một buổi gây quỹ độc quyền trên Đảo Harbor có cổng rào. Mọi người vẫy những lá cờ có dòng chữ “Trump 2024” và một biểu ngữ có dòng chữ “Không bao giờ đầu hàng!” và "Chúng tôi đoàn kết với Trump!"

.

Những người ủng hộ đã đến Newport Beach, ngay cả trên thuyền, cho chuyến thăm gây quỹ của Donald Trump tới Bãi biển Newport Beach do Palmer Luckey, Kimberly và John Word tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 6/2024.

.

Trước đó, vào tối thứ Sáu, Trump đã chủ trì một buổi gây quỹ tại biệt thự Beverly Hills Italianate của Lee Samson, một nhà từ thiện lâu năm và là thành viên ban giám đốc của Liên minh Do Thái Cộng hòa. Ông đã tổ chức nhiều cuộc gây quỹ cho các chính trị gia Cộng Hòa trong nhiều năm, bao gồm một cuộc gây quỹ cho Trump vào năm 2019 và một cuộc gây quỹ khác vào năm 2020 với sự ủng hộ của con gái tổng thống khi đó là Ivanka để tái tranh cử và quyên góp được 2 triệu đô la.

.

⦿ ---- Một quan chức biên giới cấp cao của Hoa Kỳ nói với Reuters rằng số người di cư lậu vào Mỹ bị bắt khi vượt biên giới Mỹ-Mexico đã giảm vào hôm thứ Sáu, đồng thời cho biết điều đó báo hiệu chính sách hạn chế mới của chính quyền Biden đang ngăn chặn một số hoạt động nhập cư bất hợp pháp.

.

Quan chức ẩn danh này cho biết, Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ khoảng 3.100 người vượt biên trái phép, giảm khoảng 20% ​​so với những ngày trước đó. Quan chức này nói: “Vẫn còn quá sớm để nói đây là một xu hướng rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy một số thành công ban đầu có thể xảy ra, nhờ sắc lệnh Biden đưa ra để hạn chế hồ sơ xin tỵ nạn ở biên giới." Tổ chức dân quyền ACLU (American Civil Liberties Union) nói rằng sẽ kiện để cấm Biden hạn chế số lượng xin tỵ nạn vì các lý do chính đáng.

.

⦿ ---- Tìm cách củng cố phiếu bầu của cử tri gốc Latinh ở Nevada và Arizona cho chiến dịch tái tranh cử của mình, Tổng thống Joe Biden sắp sửa thực hiện hành động hành pháp vào tuần trước nhằm hạn chế việc vượt biên bằng một động thái khác tập trung vào việc cung cấp tư cách pháp lý cho những người nhập cư không có giấy tờ dài hạn nhưng đã kết hôn với công dân Mỹ.

.

Mặc dù chi tiết cuối cùng vẫn chưa được quyết định, các quan chức đang xem xét một cơ quan pháp lý hiện có được gọi là “tạm tha tại chỗ” (parole in place) nhằm bảo vệ những người nhập cư không có giấy tờ khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc hợp pháp trong nước khi họ tìm kiếm quyền công dân. Các mệnh lệnh này vẫn chưa được trình lên để Biden trực tiếp xem xét.

.

Nhận định về chính sách mới này, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Arizona Mark Kelly cho biết. “Cảm giác của tôi là nó sẽ giúp ích.” Các ước tính đưa ra số người có thể bị ảnh hưởng trực tiếp từ 750.000 đến 800.000, với tác động lan tỏa giữa vợ chồng, con cái, đại gia đình và bạn bè - và chủ yếu là người Latinh. Đó là hàng triệu phiếu bầu tiềm năng chỉ ở Arizona, Nevada và Georgia. Đó đều là những tiểu bang chiến trường, đều là nơi sinh sống của nhiều người gốc Latinh và tất cả đều có vẻ sẽ được quyết định bởi một phần nhỏ cử tri vào tháng 11.

.

Một người tham gia vào cuộc thảo luận về lý do tại sao Biden bắt đầu thực hiện hành động thắt chặt các quy tắc tị nạn vào tuần trước cho biết: “Chúng tôi đã lạc mất câu chuyện ở biên giới, và vì vậy chúng tôi cần bắt đầu giành lại nó”.

.

Nhưng “cử tri người Latinh nói riêng cực kỳ nhiệt tình khi thấy điều gì đó được thực hiện để giúp đỡ những người họ biết. Đó có thể là người thân hoặc bạn bè trực tiếp, người mà họ làm việc cùng”, người này lập luận. “Đó là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến những cộng đồng này rằng Đảng Dân Chủ quan tâm đến họ và bạn hiểu điều gì đang xảy ra ở đó.”

.

Điều này có thể tương đương với chương trình cứu trợ lớn nhất của chính phủ liên bang kể từ chương trình Trì hoãn hành động dành cho trẻ em (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals) đến Mỹ dưới thời Obama. Chương trình đó, cho phép những người nhập cư không có giấy tờ đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ để sống và làm việc ở Mỹ, đã được công bố vào giữa tháng 6 trong năm tái tranh cử của Obama vào năm 2012.

.

Một số cựu chiến binh trong thời kỳ tái đắc cử của Obama coi thời điểm đó là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của ông. Biden, khi đó là phó tổng thống, đã tham gia vào nhiều cuộc thảo luận đó.

.

⦿ ---- Theo chuyên gia Dân chủ, Donald Trump đang lo sợ mất Nevada. Luật sư về quyền bầu cử của đảng Dân chủ Marc Elias đã sử dụng dữ liệu về hồ sơ Trump kiện tụng để đưa ra kết luận về các nỗi lo ưu tiên của Trump: “Ban tranh cử của Donald Trump đã đệ trình hai vụ kiện trong toàn bộ chu kỳ bầu cử này. Cả hai đều được đệ trình trong vài tuần qua và nhắm mục tiêu dẹp bỏ hay siết lại phiếu qua thư ở Nevada”. Kết luận rất rõ ràng: 1. Trump phản đối việc bỏ phiếu qua thư. 2. Trump lo lắng sẽ mất Nevada."

.

@ mwpotter23 đã trả lời rằng: "Nếu đảng Dân chủ tự tin đến mức có thể giành chiến thắng ở Nevada thì tại sao lại phải đối mặt với phe đối lập? Họ 'không cần' dựa vào các lá phiếu gửi qua thư để giành chiến thắng ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ." Những người bảo vệ Trump khác cũng lên tiếng phản đối bình luận của Elias.

.

Có một nan đề đối với cử tri Dân Chủ nếu không cho bầu phiếu qua thư: hầu hết cử tri Dân Chủ là dân lao động, và bầu cử luôn luôn là Thứ Ba trongt uần, do vậy mất một ngày lao động để xếp hành trước phòng phiếu là chuyện không nhiều cử tri muốn. Thêm nữa, nhiều cử tri Dân Chủ gốc di dân không thể đứng trong phòng phiếu mà đọc nhanh các hướng dẫn phiếu bầu vì trở ngại ngôn ngữ, và ngay cả các hướng dẫn đã dịch sang tiếng mẹ đẻ của di dân cũng có khi khó hiểu hơn đọc trong tiếng Anh.

.

⦿ ---- Theo báo Rolling Stone, các luật sư và nhà hoạt động bảo thủ ủng hộ Donald Trump đang bận rộn để biến tiều bang Georgia thành phòng thí nghiệm thử nghiệm cách đảm bảo Cộng Hòa sẽ không thua cuộc bầu cử, và họ sẽ lên kế hoạch xuất cảng thành công ở Georgia sang các tiểu bang khác.

.

Như 2 phóng viên Adam Rawsley và Asawin Suebsaeng của Roling Stones đưa tin, kể từ khi Donald Trump đánh mất tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 - nơi Trump đã điện thoại để xin "quậy" cho ra hơn 70.000 phiếu bầu nhưng bị Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger từ chối - đã có một nỗ lực phối hợp của những người MAGA để dản dựng các hàng rào phiếu bầu bằng các quan chức Cộng Hòa có cùng âm mưu gian lận cho Trump, đồng thời khiến tiểu bang Georgia tràn ngập những thách thức về tư cách bầu phiếu của cử tri, bất kể trong quá khứ các cử tri này đã nhiều lần bầu phiếu.

.

Theo bản tin, "Khi Trump tiếp tục nói dối rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "đánh cắp" và 'gian lận', cựu tổng thống và những người ủng hộ Trump đã đạt được những tiến bộ cụ thể, từng bước trong việc định hình các quy trình bầu cử vì lợi ích của Trump. Trên khắp tiểu bang Georgia, những người MAGA đang dành nguồn lực đáng kể để thanh lọc danh sách cử tri, đe dọa các quan chức bầu cử lương thiện, sử dụng các thủ đoạn bẩn thỉu về mặt pháp lý và sa thải các quan chức Đảng Cộng hòa cũng như những người được bổ nhiệm bầu cử chưa chịu sùng bái Trump.

.

Theo một người trong cuộc của Trump đã thừa nhận, "Georgia là phòng thí nghiệm [xào nấu phiếu bầu] của chúng tôi. Nếu bạn có thể triển khai và vận hành nó ở Georgia, bạn sẽ có được lộ trình cho các tiểu bang khác, có thể là cả đất nước nói chung."

.

Là một phần trong kế hoạch đảm bảo những thay đổi lâu dài, các luật sư làm việc cho Trump đã lên kế hoạch sử dụng kết quả bỏ phiếu ở Georgia như một phần của chiến dịch nhằm tạo thêm nghi ngờ về gian lận.

.

Bản tin cho biết: “Các luật sư thân cận với Trump đã chuẩn bị cho việc cựu tổng thống tuyên bố có gian lận ở Georgia và thách thức kết quả bầu cử - ngay cả trong trường hợp Trump thắng - chỉ để chứng minh quan điểm về 'lừa đảo' tưởng tượng ở các khu vực Dân chủ."

.

Một luật sư nói thêm, "Có một vụ gian lận lớn, vì vậy điều đó cần được ... giải quyết, bất kể ai thắng ở Georgia hay bất kỳ tiểu bang nào. Bạn không thể để cánh tả thoát khỏi nó chỉ vì hành vi gian lận của họ không thành công. Gần như mọi nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong các đảng Cộng hòa ở nhiều tiểu bang, Đảng Cộng hòa quốc gia và trong phong trào bảo thủ đều đang tham gia vào một nỗ lực phối hợp, được tài trợ tốt nhằm làm hỏng các cuộc bầu cử ở Mỹ theo một cách rất hoài nghi, rất độc đoán, rằng nó làm cho các cuộc trấn áp 'gian lận cử tri'' của cánh hữu thời kỳ trước Trump trông giống như một chút bình tĩnh về mặt trí tuệ khi được so sánh."

.

⦿ ---- Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đã đồng ý ra làm chứng trước ủy ban Tư pháp Hạ viện về phiên tòa truy tố Trump về tội giả giấy tờ để che giấu việc trả tiền bịt miệng 1 cô bạn tình cũ của Trump, dẫn đến việc Trump bị bồi thẩm đoàn xử có tội. Phản ứng của Bragg được đưa ra sau khi Chủ tịch Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio) yêu cầu trong một lá thư vào tháng trước rằng Bragg và Matthew Colangelo, một công tố viên khác trong vụ án, phải ralàm chứng tại phiên điều trần ngày 13 tháng 6 về “vụ truy tố chính trị chưa từng có đối với Tổng thống Trump”.

.

Giờ đây, các công tố viên đã trả lời hôm thứ Sáu rằng văn phòng “cam kết hợp tác tự nguyện”, theo luật sư Leslie Dubeck của luật sư quận cho biết trong một thư mà The Hill có được. Dubeck nói với Jordan trong một bức thư rằng Bragg sẽ có mặt để làm chứng “vào một ngày đã thỏa thuận”, nhưng cho biết thời gian đề xuất có “những xung đột về lịch trình khác nhau”.

.

Bản án Tòa New York sẽ dành cho Trump được ấn định vào ngày 11 tháng 7, chỉ bốn ngày trước khi Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa diễn ra ở Milwaukee và Trump dự kiến sẽ được đề cử chính thức là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Trong thư trả lời, các công tố viên lưu ý rằng vụ án vẫn chưa kết thúc. Theo bức thư, văn phòng vẫn phải cung cấp cho thẩm phán những hậu quả được đề xuất của họ đối với cựu tổng thống.

.

⦿ ---- Tổng thống Biden chúc mừng việc Israel giải cứu thành công 4 con tin khỏi Gaza, đồng thời thề rằng Mỹ “sẽ không dừng lại” cho đến khi tất cả các con tin được trao trả và đạt được lệnh ngừng bắn trong khu vực này. Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi hoạt động này trong cuộc họp báo quốc tế chung của họ vào thứ Bảy tại Paris. Cả hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi sự hợp tác giữa Mỹ và Pháp, cùng với việc đảm bảo rằng cả hai nước phương Tây sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga.

.

“Chúng tôi sẽ không ngừng làm việc cho đến khi tất cả các con tin trở về nhà và đạt được lệnh ngừng bắn,” Biden nói trước khi đi sâu vào phần sau của bài phát biểu kéo dài tổng cộng chưa đầy năm phút của mình. “Điều đó là cần thiết để xảy ra.”

.

⦿ ---- MAGA nổi giận vì Biden tạo ra việc làm thần tốc, chụp mũ Biden tạo ra việc làm cho dân nhập cư. Phía Biden nói, Trump nằm mơ cũng không có tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% như Biden. Thị trường lao động có thể vẫn còn nóng, nhưng siêu ủy ban MAGA Inc. ủng hộ Trump đang sử dụng báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi được công bố hôm thứ Sáu để tấn công Tổng thống Joe Biden trên một mặt trận khác - vấn đề nhập cư. Bộ Lao động cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo thêm 272.000 việc làm trong tháng 5 đã “vẽ nên một bức tranh thảm khốc cho nền kinh tế Mỹ”, theo MAGA Inc. viết trong một thông cáo báo chí có tiêu đề “Báo cáo việc làm tháng 5: Người nhập cư thắng trong khi người Mỹ bản địa thua”.

.

Báo cáo cho biết số lượng lao động gốc bản địa được tuyển dụng đã giảm và số lượng lao động sinh ra ở nước ngoài có việc làm trong tháng 5 tăng so với tháng 4. MAGA Inc. cũng chỉ ra những bình luận từ phóng viên kinh tế cấp cao của CNBC, Steve Liesman, người vào sáng thứ Sáu đã nói “có một phần vấn đề về nhập cư” trong khi thảo luận về báo cáo việc làm.

.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Biden, Ammar Moussa, cho biết trong một tuyên bố với POLITICO rằng “Nhóm của Trump đang thúc đẩy các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bản địa” và “cố gắng chia rẽ đất nước của chúng ta để giúp đỡ chính Trump” thay vì “vạch ra tầm nhìn phát triển nền kinh tế. Điều này giống như một tuyên bố của các chính trị gia theo chủ nghĩa bản địa, phân biệt chủng tộc vào những năm 1800s, những kẻ đã phỉ báng những người nhập cư và chia rẽ người Mỹ để giành quyền lực. Điều đó cũng sai: dưới sự lãnh đạo của Joe Biden, thêm 15,6 triệu người Mỹ có việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức hoặc dưới 4% kể từ tháng 1 năm 2022. Đó là kỷ lục kinh tế mà Donald Trump chỉ có thể mơ ước”.

.

⦿ ---- Một kế hoạch trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump là hạ giá xăng và giá hàng ngoài chợ, điều vẫn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết cử tri Mỹ. Nhưng ít nhất một chuyên gia kinh tế nghi ngờ rằng các chính sách của Trump sẽ làm giá cả có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa dưới thời chính quyền Trump thứ hai.

.

Trump lập luận rằng ông có kế hoạch "loại bỏ lạm phát" nếu được đưa trở lại Bạch Ốc, chủ yếu thông qua việc kết hợp việc gia hạn cắt giảm thuế cho các tập đoàn và người giàu, cắt giảm các quy định và cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Hầu hết các quy định mà ông đưa ra nhằm loại bỏ đều là những quy định mà Tổng thống Joe Biden đưa ra đối với ngành công nghiệp khai thác. Trump cũng đã vận động bãi bỏ các khoản trợ cấp cho ngành năng lượng tái tạo giống như các khoản trợ cấp trong Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022.

.

Nhưng theo New York Times, Michael Strain - giám đốc nghiên cứu chính sách kinh tế tại Viện Doanh nghiệp Mỹ bảo thủ - cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy giá cả sẽ cao hơn nếu các chính sách mà Trump đang thực hiện trở thành hiện thực. Strain nói: “Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự tin nói rằng các chính sách thương mại và chính sách nhập cư của Tổng thống Trump sẽ khiến giá cả tăng đột biến”.

.

Strain chỉ ra lời hứa của cựu tổng thống sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư và áp đặt mức thuế hai con số mới đối với hàng hóa nhập cảng là lý do để tin rằng giá cả có thể cao hơn nếu Trump tái đắc cử. Ông cho biết nhiều sản phẩm mà người Mỹ mua bày bán trên kệ của các nhà bán lẻ lớn như Walmart và Target đều được nhập từ Trung Quốc và những mức thuế cao đó sẽ được chuyển sang người tiêu dùng dưới dạng giá dán nhãn cao hơn.

.

Ngoài ra, Strain cho biết việc vây bắt, giam giữ và trục xuất hàng triệu người nhập cư sẽ “gây ra cú sốc nghiêm trọng về nguồn cung cho thị trường lao động”, vì nhiều ngành bao gồm nông nghiệp, sản xuất, xây dựng và dịch vụ giáo dục và y tế phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư. Ông nói rằng nếu những công việc chủ yếu do người nhập cư đảm nhiệm - nhiều người trong số họ làm việc với mức lương rất thấp và không có phúc lợi - đột nhiên bị bỏ trống, các nhà tuyển dụng sẽ gặp khó khăn đáng kể trong việc tuyển dụng người Mỹ gốc bản địa đảm nhận những vai trò đó. Tỷ lệ thất nghiệp thời Biden vẫn khá thấp, khoảng 4%, và Strain cho biết người Mỹ gần như chắc chắn sẽ từ bỏ những công việc lương thấp đó để chuyển sang công việc được trả lương cao hơn và thị trường việc làm dồi dào sẽ cho phép họ lựa chọn.

một ứng cử viên là gốc Việt: Doanh nhân Hoàng Nguyên

Hoàng Nguyễn, ứng cử viên Dân Biểu liên bang địa hạt 23 tại Utah.

Áo in hình ông Thích Minh Tuệ được bán trên toàn thế giới.

Hơn 40 cảnh sát bao vây, khám xét nhà vụ bạo hành do cuồng tín đạo lạ “Thiên triều Nam Đế” ở Bình Thuận.

Cuộc đua mới trên thị trường xe điện: Bài học 'xe máy Tàu'. Việt Nam có nguy cơ thành bãi rác cho xe điện?

⦿ ---- Quân Israel tấn công, làm gần 1.000 người Palestine thương vong để cứu 4 con tin: Bộ Y tế Gaza tiết lộ rằng 274 người Palestine đã chết và 698 người bị thương trong cuộc hành quân của Israel nhằm giải cứu 4 người bị Hamas giam ở trung tâm trại tị nạn Palestine Nuseirat ở trung tâm Gaza. Hành động của Israel đã gây ra sự lên án rộng rãi và làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang trong khu vực.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật chỉ trích cuộc hành quân của Israel nhằm giải cứu những người bị bắt giữ ở Gaza là "man rợ", đồng thời tố cáo vụ tấn công khiến hơn 200 người Palestine thiệt mạng. Bộ này cho biết đây là một hoạt động khác trong chuỗi tội ác chiến tranh bị cáo buộc của Israel ở Gaza.Tương tự, các Bộ Ngoại giao Kuwait, Ai Cập, và Jordan hôm Chủ nhật cũng đã lên án cuộc tấn công của Israel vào trại Nuseirat ở Gaza, coi vụ tấn công là "tội ác ghê tởm" và "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế", kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an LHQ hành động và ngăn chặn điều mà họ mô tả là "sự xâm lược dã man" đối với người Palestine.⦿ ---- Phó Tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths lên án mạnh mẽ hoạt động quân sự gần đây của Israel tại Nuseirat ở trung tâm Gaza, mô tả tình hình ngày càng khủng khiếp. Trong một tuyên bố sâu sắc, Griffiths nhấn mạnh tác động thảm khốc đối với dân thường và hệ thống chăm sóc sức khỏe, khi các bệnh viện đang phải vật lộn để chăm sóc những người bị thương trong bối cảnh xung đột đang diễn ra."Nhìn thấy những thi thể được che phủ trên mặt đất, chúng tôi được nhắc nhở rằng không nơi nào an toàn ở Gaza. Chứng kiến ​​những bệnh nhân đẫm máu đang được điều trị trên sàn bệnh viện, chúng tôi được nhắc nhở rằng việc chăm sóc sức khỏe ở Gaza đang bị treo lơ lửng […] Nỗi thống khổ tập thể này có thể và phải chấm dứt ngay bây giờ,” Griffiths khẳng định, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến sự, thả tất cả 120 con tin vẫn đang bị giam giữ và quay trở lại hòa bình.⦿ ---- Bộ Y tế Gaza hôm Chủ nhật báo cáo rằng các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đã khiến 37.084 người Palestine chết và 84.494 người bị thương. Trong 24 giờ qua, Bộ này đã ghi nhận 283 người Palestine thiệt mạng và 814 người bị thương trong bạo lực.⦿ ---- Một nhóm quan chức Hoa Kỳ ở Israel đã cung cấp thông tin quan trọng cho Lực lượng Phòng vệ Israel, cho phép Israel giải cứu 4 con tin trong chiến dịch hôm thứ Bảy, theo tờ New York Times đưa tin trích dẫn các nguồn tin giấu tên từ cả hai nước. Nguồn tin Israel đề cập đến cả thông tin tình báo từ các đội Mỹ và Anh đều không tham gia xây dựng hoặc thực hiện kế hoạch cho các hoạt động quân sự như vậy nhưng thừa nhận thông tin quốc tế là chìa khóa để cứu các con tin Noa Argamani, Andrey Kozlov, Almog Meir Jan và Shlomi Ziv.Trong cuộc họp chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính phủ của ông "sẽ không ngừng hoạt động cho đến khi tất cả các con tin trở về nhà và đạt được lệnh ngừng bắn", theo lời của Ngoại trưởng Antony Blinken.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo rằng ít hơn 100 người Palestine, bao gồm cả một số người được cho là chiến binh, đã chết trong chiến dịch giải cứu con tin tại trại Nuseirat của Gaza. Người phát ngôn của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói quân đội đã gặp phải hỏa lực dày đặc và Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công trên không và trên bộ. Tin này được đưa ra sau khi chính quyền Palestine tuyên bố có 210 người chết và hơn 400 người bị thương, gọi sự kiện này là một "vụ thảm sát".⦿ --- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza. Theo chính quyền Palestine, cuộc tấn công đã giết chết ít nhất 200 người, mặc dù Israel tuyên bố có dưới 100 người thương vong. “Cuộc tắm máu phải chấm dứt ngay lập tức”, ông Borrell nói, ủng hộ kế hoạch ngừng bắn ba giai đoạn của Tổng thống Mỹ Joe Biden.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Iran lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở Gaza khiến hàng trăm người chết, với lý do toàn cầu không hành động là một yếu tố góp phần: "Những tội ác khủng khiếp và gây sốc này... là kết quả của sự thiếu hành động của các chính phủ và các cơ quan quốc tế có trách nhiệm, bao gồm cả Hội đồng Bảo an LHQ, trước 8 tháng tội ác chiến tranh và những vi phạm của chế độ Do Thái". Cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch giải cứu 4 con tin bị Hamas bắt giữ hồi tháng 10.⦿ ---- Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm thứ Bảy đã chỉ đạo đặc phái viên của Palestine tại LHQ yêu cầu một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo hãng tin Wafa của Palestine. Hành động này diễn ra sau vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở Gaza khiến 210 người Palestine thiệt mạng. Động thái này là một phần trong chiến dịch mà Israel đã giải cứu được 4 con tin bị Hamas bắt giữ vào tháng 10.⦿ ---- Đài Loan: Coi chừng TQ tấn công bất ngờ. Cựu quan chức chính quyền Trump Elbridge Colby cho biết trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Bảy (8/6) rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan có thể xảy ra bất ngờ vì Trung Quốc đã từ bỏ mục tiêu “thống nhất hòa bình”. Colby từng là phó phụ tá bộ trưởng quốc phòng về chiến lược và phát triển lực lượng năm 2017-2018. Ông được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ an ninh quốc gia nếu Donald Trump đắc cử tổng thống vào tháng 11.Trả lời phỏng vấn của báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) được thực hiện tại Washington D.C. vào ngày 30/5, Colby nói quân đội cần chuẩn bị phản ứng tức thời trước sự xâm lược của Trung Quốc. Ông nói một cuộc tấn công có thể xảy ra mà không có cảnh báo rõ ràng vì Tập Cận Bình có lẽ đã kết luận rằng việc thống nhất Đài Loan với Trung Quốc một cách hòa bình là không thể.Cựu quan chức Pentagon cho biết một cuộc chiến xuyên eo biển có thể có sự tham gia của các đội quân Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines. Colby khuyên Mỹ nên chuyển sự hỗ trợ từ Ukraine sang Đài Loan vì châu Á hiện là “sân khấu chính”. Trong khi ông nói rằng Mỹ không nên bỏ rơi châu Âu, ông thấy châu Âu có khả năng tự mình đối phó với Nga tốt hơn nhiều so với châu Á sẽ phải đối mặt với Trung Quốc.⦿ ---- Nhu cầu tăng vọt về thực phẩm được giao nhanh đã tạo ra những đội quân giao hàng nhỏ - và gia tăng mức độ báo động - ở các thành phố lớn, nơi xe gắn máy nhỏ (moped: dưới 50cc), xe mô tô (scooters: máy 50cc tới 250cc), và xe gắn máy (motorcycles: máy trên 250cc) cứ lao vào và ra khỏi dòng xe cộ và nhảy lên vỉa hè đầy người đi bộ khi tài xế của họ đua nhau giao thức ăn nhanh như cơm trưa và bánh mì.Các quan chức ở Boston, New York và Washington, D.C., đã bắt đầu trấn áp các công ty giao hàng bằng cách ban hành thư cảnh báo, tịch thu các xe chưa đăng bộ hoặc trái phép, đồng thời tuần tra đặc biệt trên đường phố để giới hạn tốc độ. Sự phản kháng không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ: Cũng đã có một loạt cuộc đàn áp ở London và các thành phố khác của Anh.Trong một lá thư tuần này gửi cho các công ty giao đồ ăn DoorDash, Grubhub và Uber, các quan chức Boston đã trích dẫn “sự gia tăng đáng báo động về hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm của xe máy, xe gắn máy và xe tay ga có động cơ” mà họ cho rằng khiến người lái xe, những người lái xe hơi khác và người đi bộ “gặp nguy hiểm sắp xảy ra”. .”Tại thành phố New York, cảnh sát đã tịch thu 13.000 xe tay ga và xe gắn máy trong năm nay; hôm thứ Tư, họ đã nghiền nát hơn 200 chiếc xe máy các loại trái phép và các xe giao hàng khác. Trong khi đó, thủ đô Washington, D.C., đã phát động một chương trình hôm thứ Tư có tên là Chiến dịch Quyền đi xe (Operation Ride Right) để gười lái xe hai bánh phải giữ đúng luật pháp. Kể từ khi nó bắt đầu, chính quyền đã thực hiện 5 vụ bắt người và tạm giữ 17 chiếc xe máy nhỏ.⦿ ---- Thể dục nhẹ sẽ giảm trầm cảm. Nghiên cứu mới của Đại học Anglia Ruskin (ARU) có ý nghĩa toàn cầu. Người ta phát hiện ra rằng tập thể dục cường độ thấp đến trung bình có liên quan đến tỷ lệ trầm cảm thấp hơn, một vấn đề sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới. Nghiên cứu này, xem xét các nghiên cứu toàn cầu khác nhau, cho thấy hoạt động thể chất có thể giúp cải thiện sức khỏe tâm thần. Nó nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần thông qua tập thể dục.Phân tích được công bố trên tạp chí Neuroscience and Biobehavioral Reviews cho thấy hoạt động thể chất giúp giảm 23% nguy cơ trầm cảm và 26% nguy cơ lo âu. Các hoạt động ở mức độ thấp đến trung bình như làm vườn, chơi gôn và đi bộ cho thấy mối liên hệ chắc chắn với việc giảm nguy cơ trầm cảm, không giống như tập thể dục cường độ cao. Hoạt động thể chất cũng làm giảm các tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, như rối loạn tâm thần/tâm thần phân liệt, tới 27%. Những kết quả này nhất quán giữa các giới tính, độ tuổi và khu vực. Ngược lại, tập thể dục cường độ cao có thể làm tăng căng thẳng cho một số người, điều này nêu bật sự cần thiết phải có hướng dẫn tập luyện chính xác.⦿ ---- 10 khu vực đô thị California có thị trường bất động sản nóng nhất. Theo một trang web bất động sản nổi tiếng, một số thị trấn ở California đang có nguồn cung thay đổi nhanh chóng và nhu cầu ngày càng tăng đối với thị trường nhà đất. Trên thực tế, 19 thị trấn ở Golden State đã lọt vào danh sách “thị trường bất động sản nóng nhất” của Realtor.com vào năm 2024.Trang web giải thích rằng bảng xếp hạng dựa trên “những hiểu biết độc quyền về hoạt động của người mua và dữ liệu toàn diện nhất về khoảng không quảng cáo đang hoạt động”. Nghiên cứu cũng “phân tích động lực cung và cầu để xếp hạng các khu vực đô thị, quận và mã zip so với phần còn lại của đất nước.”Realtor.com xem xét lượt xem danh sách theo thị trường như một chỉ báo về nhu cầu và số ngày trung bình trên thị trường như một chỉ báo về nguồn cung. Tổng cộng có 300 thành phố được liệt kê. Sau đây là 10 khu thành phố California được coi là “thị trường nhà ở nóng nhất” trong nước tính đến tháng 3/2024:— Thứ 39 toàn quốc: Sacramento-Roseville-Arden-Arcade;– Thứ 40: Santa Rosa;— Thứ 41: Modesto (huề với Cincinnati, OH);– Thứ 51: Santa Cruz-Watsonville;— Thứ 53: Oxford-Thousand Oaks-Ventura;– Thứ 63: Visalia-Porterville metro;– Thứ 64: San Diego-Carlsbad;— Thứ 74: Stockton-Lodi metro (đồng hạng với Scranton-Wilkes-Barre-Hzelton, PA metro);— Thứ 77: San Francisco-Oakland-Hayward (đồng hạng với York-Hanover, PA);– Thứ 86: Fresno.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người bị bắt sau khi xảy ra vụ phá hoại nhắm vào hàng chục xe hơi và một số cửa hàng dọc theo một đoạn đường phổ biến ở Long Beach. Theo Sở Cảnh sát Long Beach, hơn 25 xe hơi và 7 cửa tiệm đã bị đập phá hư hại ở East Village. Các quan chức đã trả lời vào sáng thứ Sáu về nhiều báo cáo về việc cửa sổ các doanh nghiệp và ô tô bị đập vỡ. Sở Cảnh sát Long Beach cho biết một người đã bị bắt vì liên quan đến vụ phá hoại, nhưng không tiết lộ tên của nghi phạm.Những chiếc xe hơi bị đập vỡ cửa sổ đều đậu trong bãi đậu xe của ngân hàng Chase. Một camera giám sát khu chung cư đã ghi lại cảnh một người đàn ông đang phá hoại tài sản. Joe Harding, quản lý tòa nhà Long Beach, cho biết: “Nạn đập phá đã diễn ra ít nhất trong ba năm qua. Cửa sổ vỡ, doanh nghiệp đóng cửa trong đêm. Họ quay lại vào sáng hôm sau và tự hỏi liệu họ có phải là nạn nhân bằng cách nào đó hay không. Mọi người đậu xe trên đường, mỗi sáng ra ngoài đều tự hỏi liệu xe mình có bị đập bể kính chưa..”⦿ ---- Quận Los Angeles: Theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles, ít nhất 1 người đã chết và ít nhất 5 người khác bị thương vào tối thứ Sáu trong vụ nổ súng ở Compton. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng trước 8 giờ tối. trên dãy nhà 800 Đại lộ East Greenleaf tại một khu dân cư có khoảng 100 người tham dự. Thông tin chi tiết về vụ nổ súng chưa có sẵn ngay lập tức. Không rõ liệu có bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện liên quan đến vụ nổ súng hay không.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hồi tháng 12, Adrian Mac đã mua vé SuperLotto Plus từ một cửa tiệm nhỏ ở khu Northridge của Los Angeles. Vài ngày sau, anh trở thành triệu phú sau khi mang về nhà số tiền 23 triệu USD từ việc trúng số độc đắc. Chiến thắng của Mac không chỉ mang lại lợi ích cho anh mà còn mang lại giải thưởng cho cửa tiệm nơi mà vé bán ra.Ven Lem, chủ tiệm Chợ Copacabana Market ở Northridge, cho biết ông đã nhận được khoản tiền thưởng trị giá 115.000 đô la nhờ bán ra tờ vé số trúng thưởng, và dự định sử dụng để cải thiện cửa hàng. Lem đã làm thợ điện trong 30 năm trước khi mở Chợ Copacabana Market khoảng hai năm trước.⦿ ---- Quận Cam: Trump tới gây quỹ. Cựu Tổng thống Trump đã đến thăm Nam California hôm thứ Sáu để tham dự một sự kiện gây quỹ tranh cử ở Beverly Hills trước một sự kiện tranh cử khác vào thứ Bảy tại Newport Beach. Theo Đảng Cộng hòa Quận Cam, sự kiện thứ Bảy tại Newport Beach sẽ được chủ trì bởi giám đốc công nghệ Palmer Luckey, Kimberly và John Word. Luckey cũng đã tổ chức chuyến thăm của Trump hồi năm 2020. Vé cho sự kiện ở Quận Cam dao động từ $3,300 đến $100,000.Theo Đảng Cộng hòa của Quận Los Angeles, vé cho sự kiện riêng tư ở Beverly Hills sẽ có giá 5.000 USD để tham dự tiệc chiêu đãi, 40.000 USD cho cơ hội chụp ảnh, 100.000 USD cho chỗ ngồi bàn tròn VIP và 250.000 USD để được chỉ định làm chủ tọa sự kiện. Chuyến đi về phía tây của Trump bao gồm chuyến thăm Vùng Vịnh và tập hợp ở Nevada, một bang chiến trường khác mà ông đã thua sít sao vào năm 2020.⦿ ---- Nếu bạn là cư dân Utah, và ở địa hạt 23, thì đây là tin quan trọng. Hai ứng cử viên đang tranh cử để trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ của Quận 23 trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 25 tháng Sáu, trong đóphải đối mặt với giám đốc bán hàng công nghệ Jeff Howell ở Quận 23. Ứng cử viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ 25/6 sẽ là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong nỗ lực thay thế Dân Biểu liên bang Brian King, người đã phục vụ Cơ quan lập pháp từ năm 2009 và không tranh cử thêm một nhiệm kỳ nào nữa vì sẽ ra lệnh tranh cử chức Thống đốc Utah.Tại địa hạt 23, vì không có người đương nhiệm tái tranh cử, nên đây là một trong những cuộc đua được theo dõi nhiều nhất trong Đảng Dân chủ. Cả hai ứng cử viên -- Nguyen và Howell -- đều cho biết họ sẽ ủng hộ giáo dục, môi trường, quyền sinh sản, khả năng chi trả về nhà ở và nguồn lực cho người vô gia cư. Họ cho biết cả hai đều đã từng tình nguyện và vận động hành lang vì những lý do đó.Tự nhận là một phụ nữ có hoàn cảnh “độc nhất vô nhị”, là người Việt tị nạn, Nguyễn cho biết cô nhìn thấy những lỗ hổng trong xã hội mà người khác có thể bỏ qua. Cô hứa sẽ hỗ trợ tầng lớp trung lưu và các công đoàn của Utah. Hành trình cá nhân của Hoàng Nguyễn vẽ nên bức tranh về Giấc mơ Mỹ: một gia đình nhập cư trốn thoát khỏi Việt Nam thời hậu chiến, nơi họ không an toàn do phải đấu tranh cho tự do của Việt Nam cùng với người Mỹ, và đến Hoa Kỳ vào năm 1983 với tư cách là người tị nạn.Ngay sau khi đến nơi, thân phụ cô Nguyen đã bị giết trong một vụ cướp. Mẹ cô phải vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để cố gắng tạo dựng cuộc sống cho bảy đứa con nhỏ. Bất chấp khó khăn vô cùng và nỗi đau to lớn đi kèm với sự mất mát, gia đình họ Nguyễn đã vượt qua mọi trở ngại đặt ra trước mặt để đi đến thành công.Cô Hoàng Nguyễn là đối tác quản lý của Sapa Investments và từng là giám đốc điều hành của Holding Dragons khi thành lập vào năm 2019. Hoàng đã có bằng Cử nhân tại Đại học Utah và tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Cô xuất thân từ một gia đình nữ doanh nhân lâu đời đã sở hữu và điều hành nhiều doanh nghiệp khác nhau. Thông tin về ứng cử viên Hoàng Nguyễn: https://www.hoangforhouse.com/ ⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Công Thương. Không chỉ những chiếc áo thun được phối màu giống y phục của ông Thích Minh Tuệ mà cả những chiếc áo in hình ông được bày bán tràn lan trên Amazon, eBay… Thời gian gần đây, trên các thương mại điện tử xuyên biên giới như: Amazon, eBay,… bày bán tràn lan các mẫu áo thun được thiết kế giống với màu sắc y phục của ông Thích Minh Tuệ. Đáng chú ý, nhiều gian hàng còn bày bán các mẫu áo in trực tiếp hình ông Thích Minh Tuệ. Khảo sát của phóng viên Báo Công Thương tại trang thương mại điện tử eBay, những chiếc áo thun in hình ông Thích Minh Tuệ được bày bán với thiết kế đơn giản, chủ đạo là 2 màu trắng và đen. Ở trước và sau áo đều in hình ông Thích Minh Tuệ. Áo có đủ size từ S - 5XL, có giá bán giao động từ 300.000 - 700.000 VND. Trong khi đó, với loại áo có thiết kế giống y phục của ông Thích Minh Tuệ có giá thành cao hơn từ 700.000 - 900.000 VND. Con trên trang thương mại điện tử Amazon, không chỉ có áo thun, trang này còn bày bán những chiếc cốc uống nước in hình ông Thích Minh Tuệ.⦿ ---- TIN VN.Bốn bị can bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật, trong vụ bạo hành do cuồng tín tà giáo “Thiên triều Nam Đế” ở Bình Thuận. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9-6, hơn 40 cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với một số người, trong vụ giữ người trái pháp luật, bạo hành do cuồng tín tà giáo, xảy ra tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết. Như đã đưa, ngày 18-4, sau nhiều ngày bị giam giữ, bạo hành dã man, chị TTBD (33 tuổi) đã đến cơ quan công an tố cáo gia đình chồng cũ là ông NTT và hai người chị chồng là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Hoài Diễm... Theo tố cáo của chị D, từ đầu năm 2023, cả gia đình chồng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức có tên "Thiên Triều Nam Quốc". Từ thời điểm này, vì cuồng tín tà giáo nên họ cho rằng chị D là “yêu quái” đầu thai và về làm dâu để hãm hại cả gia đình của họ nên sau khi ép buộc ly hôn, cả gia đình liên tục đánh đập, hành hạ dã man chị…⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Thanh Niên. Việc thiếu quy chuẩn kỹ thuật với xe điện đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ ô tô điện kém chất lượng sẽ tràn vào Việt Nam, như bài học xe máy Trung Quốc trước đây. Việt Nam có nguy cơ thành bãi rác cho xe điện? Chia sẻ với Thanh Niên, TS Võ Duy Thành (Trưởng phòng thí nghiệm Nghiên cứu xe điện, trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết, Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật cho pin ô tô điện từ 5 chỗ trở lên. Cho tới nay, tại Việt Nam đã có một số tiêu chuẩn về pin sử dụng cho xe điện như TCVN 12503, 12241 hay 12668. Mặc dù vậy, các tiêu chuẩn này chỉ là khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng, không phải là yêu cầu bắt buộc. Ông Thành cũng cảnh báo về nguy cơ rất lớn về ô nhiễm môi trường khi phải xử lý pin hết hạn sử dụng. Khi phải giảm giá để cạnh tranh, nhà sản xuất có thể sẽ sử dụng cell pin có chất lượng không cao, tiêu chuẩn không rõ ràng.⦿ ---- HỎI 1: Giá xe tăng, dân giữ xe lâu hơn, nên tuổi của xe hơi trung bình trên đường phố là 14 năm?ĐÁP 1: Đúng thế. Rất nhiều tài xế trên khắp nước Mỹ đang lái xe y hệt như năm 2010. Hoặc ít nhất, lái xe theo cách đó. Một nghiên cứu về dữ liệu đăng ký phương tiện trên toàn quốc cho thấy tuổi trung bình của một chiếc xe hơi thường trên đường hiện nay là 14 tuổi. Đối với xe tải nhẹ, tuổi trung bình là 11,9 tuổi. Tuổi thọ trung bình của tất cả các loại xe là 12,6 năm.Nghiên cứu của công ty tư vấn ngành xe hơi S&P Global Mobility đổ lỗi cho sự kết hợp giữa giá xe mới cao và việc nhiều người lái xe không muốn mua xe điện. Tác giả nghiên cứu Nishant Parekh và Todd Campau viết: “Sự kết hợp của những yếu tố này đã dẫn đến việc người tiêu dùng giữ phương tiện của họ trên đường lâu hơn, khiến độ tuổi trung bình tăng lên”.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Ăn nhiều chất flavonoid (hợp chất có trong trà, quả berries và táo) giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu gần đây, một chế độ ăn giàu flavonoid - các hợp chất có trong thực phẩm như trà, quả berries và táo - có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu theo dõi hơn 113.000 người tham gia trong 12 năm cho thấy những người tiêu thụ sáu phần thực phẩm giàu flavonoid mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 26% so với những người ăn tối thiểu. Các nhà nghiên cứu cho rằng thực phẩm giàu flavonoid có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách cải thiện chức năng gan và thận, viêm và chuyển hóa đường.Chi tiết: