Hình trên: núi rừng Gia Lai mênh mông đang là nơi ẩn tu của Thầy Minh Tuệ. Gia đình Thầy Minh Tuệ cho biết: Thầy Minh Tuệ đang ẩn tu ở Gia Lai.

.

- Gia đình Thầy Minh Tuệ: Thầy Minh Tuệ đang ẩn tu ở Gia Lai.

- Bộ Công an đào tạo thí điểm ứng dụng Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tăng Ni, Phật tử.

- VOA: Việt Nam tính xây dựng các trung tâm văn hóa ở nước ngoài, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc.

- Vợ và các con của Michael Cohen bị MAGA lộ địa chỉ và số phone lên mạng: tràn ngập Cohen bị chửi mắng "đồ phản Trump"

- Trump níu áo Tòa Tối Cao, xin phán quyết trước ngày 11 tháng 7: đừng đưa Trump vô tù.

- Nhóm của Trump bơm tiền gạ gẫm 9 nhân chứng trong các phiên tòa hình sự khác nhau

- Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te: ký ức về đàn áp Thiên An Môn sẽ được lưu giữ mãi

- Mỹ tịch thu hộ chiếu của cựu Sĩ quan Tình báo TQLC Hoa Kỳ và là thanh tra vũ khí của Ủy ban Đặc biệt LHQ Scott Ritter vì nghi sẽ bay tới Nga

- Nga bơm tiền mặt cho các chính trị gia cực hữu châu Âu để tuyên truyền thân Nga, qua đài Voice of Europe

- Quân Israel dội bom quân Hamas đang núp trong 1 ngôi trường LHQ

- Qatar: các nhà đàm phán liên lạc với cả hai bên Israel-Hamas, nhưng cả 2 đều mơ hồ

- Gaza: 36.550 người Palestine đã chết, 82.959 người bị thương

- Các quan chức Israel lo ngại Thủ tướng Israel đang phá hoại cơ hội có thể có ngưng bắn

- TT Biden điện thoại với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar: bây giờ nhóm Hamas là "trở ngại duy nhất cho lệnh ngừng bắn

- Israel: tin tình báo nói, có thêm 4 người bị Hamas bắt làm con tin đã chết, Hamas còn giữ 4 xác này

- Nam Hàn ngưng Hiệp ước quân sự liên Triều để trả thù Bắc Hàn thả 1.000 khinh khí cầu chở đầy rác và phân đổ vào Nam Hàn

- Dân số co cụm: 1/3 người Nam Hàn sinh vào các năm 1960s lo sợ bị bỏ rơi và sẽ chết một mình.

- Bangladesh xin Malaysia cho 17.000 công dân Bangladesh có thị thực lao động đã được phê duyệt trước đó vào Malaysia.

- Nhật Bản: 45,8% người Nhật từng làm việc với đồng nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp, phần lớn do ngôn ngữ. Lao động nước ngoài tại Nhật lần đầu vượt quá 2 triệu người.

- Nhật Bản bị xếp hạng là quốc gia tệ nhất (trong 142 nước toàn cầu) khi giúp người lạ. Quốc gia tuyệt vời nhất là Jamaica.

- Microsoft sẽ sa thải 1.500 nhân viên trong lĩnh vực kinh doanh đám mây Azure

- Minnesota: Một nữ bồi thẩm viên được cho nghỉ, sau khi báo cáo dược hối lộ 120.000 USD nhưng nộp cho cảnh sát. Tòa bắt đầu xử vụ 7 người tội trộm 40 triệu USD từ quỹ liên bang.

- Philadelphia: Đại học University of the Arts đóng cửa sau 150 năm vì cạn tiền, thếu sinh viên

- California: chuỗi tiệm thức ăn nhanh Rubio's Coastal Grill đóng cửa 48 tiệm bán chậm ở California

- Quận Cam: một ông cởi truồng hành hung 1 phụ nữ chung xe, bị tài xế bắn bị thương

- Westminster: (1) Ba Thành Phố Westminster, Garden Grove và Fountain Valley sẽ khai trương Trung Tâm Giúp Người Vô Gia Cư; (2) Sở Môi Trường Vệ Sinh Midway City-Phân Phối phân bón cây FREE Cho Cư Dân; (3) Cảnh Sát Thành Phố Westminster Tăng Cường Kiểm Soát Giao Thông.

- HỎI 1: Chỉ có 4% thanh niên Mỹ nói rằng họ sử dụng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI) gần như hàng ngày? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Được yêu thích nhất ở Châu Á là: Malaysia, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Philippines và Nam Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-4/6/2024) ⦿ ---- Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng ký ức về cuộc đàn áp của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn sẽ được lưu giữ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để lưu giữ ký ức lịch sử này và chạm đến tất cả những ai quan tâm đến nền dân chủ Trung Quốc,” ông nói trong một bài đăng trên Facebook, đánh dấu kỷ niệm 35 năm cuộc đàn áp ngày 4 tháng 6. Ông nói thêm: “Bởi vì điều này nhắc nhở chúng ta rằng dân chủ và tự do không dễ có được, chúng ta phải… đáp lại chế độ chuyên quyền bằng tự do, đối mặt với sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài bằng lòng can đảm”.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã từ chối cho cựu Sĩ quan Tình báo TQLC Hoa Kỳ và thanh tra vũ khí của Ủy ban Đặc biệt LHQ Scott Ritter lên chuyến bay từ New York đến Istanbul, điểm dừng chân trong chuyến đi tới Nga của ông để tham gia Hội nghị Quốc tế St. Diễn đàn Kinh tế với tư cách là diễn giả khách mời.

.

“Khi tôi đang lên chuyến bay rời New York, tôi bị ba nhân viên CBP [Hải quan và Bảo vệ Biên giới] kéo sang một bên và tịch thu hộ chiếu của tôi. Khi được hỏi tại sao, họ nói là lệnh của Bộ Ngoại giao. Không cung cấp thêm thông tin nào. hành lý đã bị dỡ bỏ khỏi chuyến bay và tôi được hộ tống ra khỏi sân bay", Ritter nói với Sputnik. Ritter nói thêm rằng anh cho rằng chính quyền Mỹ đã ngăn cản anh đi du lịch vì họ "sợ" anh tham gia sự kiện ở St. Petersburg. Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về vấn đề này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với hãng tin Tass: “Chúng tôi không thể bình luận về tình trạng hộ chiếu của một công dân Mỹ”.

.

⦿ ---- Theo một báo cáo, Nga đã trao cho các chính trị gia cực hữu châu Âu một lượng lớn tiền mặt thông qua một hoạt động tuyên truyền nhằm gieo rắc sự chia rẽ trên lục địa này. Dẫn lời các quan chức tình báo châu Âu, The Washington Post đưa tin một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thành lập một trang tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin, Tiếng nói Châu Âu (Voice of Europe), tại Cộng hòa Czech vào tháng 5 năm 2023.

.

Tổ chức "Voice of Europe" sử dụng để huy động tới một triệu euro, theo tờ Post, một tháng—dưới 1,1 triệu đô la một chút—cho “hàng chục” chính trị gia cực hữu ở châu Âu để tung tin tuyên truyền thân Nga trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Michal Koudelka, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Czech, cũng tuyên bố Đài Voice of Europe — đã bị chính quyền Czech và Liên Âu đóng cửa — cũng là một nỗ lực nhằm tăng số lượng các chính trị gia cực hữu trong Nghị viện Châu Âu, những người sau đó sẽ “ tiến hành hoạt động gián điệp cổ điển” thay mặt cho Moscow. Koudelka nói với tờ WP: “Đó là một hoạt động nhằm định hình châu Âu”.

.

⦿ ---- Vợ và các con của Michael Cohen đã bị một người cáo buộc Cohen "phản bội Trump" tấn công bằng cách lộ địa chỉ và số phone. Theo nhóm phi lợi nhuận Advance Democracy, các số điện thoại và địa chỉ của họ đã bị đăng vào đầu ngày thứ Hai trên một trang web trước đây có liên quan đến nỗ lực nhắm mục tiêu vào những người có liên quan đến các vấn đề pháp lý của Trump. Daniel J. Jones, chủ tịch của nhóm, nói với NBC News rằng người đã tố cáo gia đình Cohen “có thể có ý định làm hại Cohen” và cung cấp thông tin cá nhân “trong bối cảnh gọi Cohen là 'kẻ khốn nạn dối trá'”.

.

Cohen là nhân chứng chính của bên công tố trong phiên tòa dẫn đến việc Trump bị kết án 34 tội nghiêm trọng vào tuần trước, cho biết trên MSNBC vào tối thứ Hai rằng gia đình ông đã nhận được “các cuộc điện thoại, email và tin nhắn không mong muốn” và rằng một chiếc bánh pizza đã được đặt mua, gửi đến tòa nhà của ông mang tên con trai ông vào khoảng 11 giờ tối đêm trươc. Cohen nói: “Đây là loại hành vi mà chúng tôi đang phải đối mặt chỉ vì tôi đã làm chứng. MAGA không hài lòng với kết quả.”

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm Chủ nhật đã kêu gọi Tòa án Tối cao hành động trước buổi tuyên án vào tháng 7 sau khi ông bị kết tội 34 tội nghiêm trọng trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng ở Thành phố New York vào tuần trước. Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, đã phàn nàn rằng việc tuyên án của ông trong vụ án ở New York được lên lịch bốn ngày trước khi bắt đầu Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, nơi Đảng Cộng hòa chuẩn bị chính thức đề cử ông làm tổng thống.

.

Cựu tổng thống cũng sử dụng chức vụ này để tấn công Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D), người đã đưa ra cáo buộc chống lại ông, và Thẩm phán Juan Mercan, người giám sát phiên tòa, và cho rằng thật không công bằng khi hai người đó “sẽ đưa ra quyết định xác định tương lai của đất nước chúng ta.” Trump viết: “Tòa án tối cao Hoa Kỳ PHẢI QUYẾT ĐỊNH!”

.

Tuần trước, ông Trump đã trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án trọng tội sau khi bồi thẩm đoàn gồm 12 người dân New York kết tội ông về mọi tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các cáo buộc trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù, mặc dù những người phạm tội lần đầu với những cáo buộc như Trump hiếm khi bị bỏ tù. Bragg từ chối cho biết liệu các công tố viên có đề nghị án tù cho cựu tổng thống hay không, đồng thời khẳng định các công tố viên sẽ nói chuyện thông qua hồ sơ tòa án của họ trong những tuần tới. Trump dự kiến ​​​​sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7. Ông cho biết ông sẽ kháng cáo bản án có tội và sẽ đưa lên tòa án cấp cao hơn ở New York.

.

⦿ ---- Trump bơm tiền gạ gẫm nhân chứng... Một cuộc điều tra của ProPublica cho thấy ít nhất 9 nhân chứng trong các phiên tòa hình sự khác nhau của Donald Trump đã nhận được mức tăng lương khổng lồ, gói trợ cấp thôi việc rộng rãi, lời mời làm việc mới và các lợi ích tài chính khác từ ban tranh cử của Trump và các hoạt động kinh doanh khác của Trump. Những chiến lợi phẩm đó được cho là bao gồm một trợ lý chiến dịch với mức lương trung bình của anh ta tăng gấp đôi lên 53.500 USD mỗi tháng, một nhân viên khác nhận được gói trợ cấp thôi việc 2 triệu USD khiến anh không thể tự nguyện hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và một công việc mới sinh lợi trong ban tranh cử của Trump.

.

ProPublica đưa tin, những đặc quyền như thế này có thể là bằng chứng về việc hối lộ nhân chứng, mặc dù sẽ khó chứng minh trước tòa vì các công tố viên cần phải chứng minh rằng những lợi ích đó nhằm mục đích tác động đến lời khai chứ không chỉ là những phần thưởng đặc biệt cho công việc tốt. ProPublica không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chính Trump đã phê duyệt các khoản trợ cấp, nhưng Trump nổi tiếng thắt chặt chi tiêu và các hoạt động của Trump đã được một cựu trợ lý mô tả giống như một “doanh nghiệp gia đình nhỏ” nơi mọi người “theo một nghĩa nào đó đều báo cáo trực tiếp tới ông Trump”.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba cho biết họ đã tấn công một khu nhà của Hamas ở trung tâm Gaza trong đêm: một số chiến binh Hamas lúc đó đã ở bên trong Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ dành cho người tị nạn Palestine ở trường Cận Đông (UNRWA) trong trại tị nạn Bureij. IDF tuyên bố cuộc tấn công được "lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện bằng cách sử dụng bom chính xác" và nỗ lực được thực hiện để tránh gây tổn hại cho dân thường Palestine "càng nhiều càng tốt." Không thấy nói chi tiết về thiệt hại hoặc thương vong.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari hôm thứ Ba xác nhận các nhà hòa giải trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas đang liên lạc với cả hai bên. Tuy nhiên, cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ "sự chấp thuận cụ thể" nào cho thỏa thuận được đề xuất gần đây, al-Ansari cho biết trong một cuộc họp báo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cả Israel và Hamas có lập trường rõ ràng về thỏa thuận để đảm bảo không có hiểu lầm.

.

Hơn nữa, người phát ngôn kêu gọi cộng đồng quốc tế "gây áp lực lên cả hai bên để chấp nhận các đề xuất trên thực tế và chấm dứt [xung đột] này ngay lập tức, điều này chỉ xảy ra khi tất cả chúng ta cùng nhau hợp tác để đảm bảo rằng cả hai bên hiểu rằng họ cần phải làm như vậy để thực hiện một thỏa thuận ngay bây giờ."

.

⦿ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết 36.550 người Palestine đã chết kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Hamas và Israel vào ngày 7/10, trong khi 82.959 người bị thương. Trong 24 giờ qua, 71 người đã thiệt mạng kể từ thứ Hai và 182 người bị thương.

.

⦿ ---- Các quan chức Israel lo ngại rằng những bình luận gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể phá hoại cơ hội đạt được đề xuất ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Biden đưa ra, Axios đưa tin hôm thứ Hai. Các quan chức Israel cho biết có "sự mơ hồ mang tính xây dựng" trong đề xuất có thể cho phép Israel và Hamas bước vào giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần và trao đổi con tin và tù nhân ban đầu mà Israel không cam kết ngừng bắn vĩnh viễn.

.

Lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc Israel rút khỏi Gaza là yêu cầu chính của Hamas về thỏa thuận con tin. Nhưng kể từ khi Biden vạch ra thỏa thuận tiềm năng, ông Netanyahu và các trợ lý thân cận của ông đã nói rằng Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn cho đến khi đạt được các mục tiêu của mình, trong đó bao gồm cả việc “hủy diệt” khả năng của Hamas.

.

Theo thỏa thuận tiềm năng, hai bên sẽ đàm phán các điều khoản để đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn trong giai đoạn đầu. Một quan chức cấp cao của Israel nói với Axios rằng ông Netanyahu đang "giết chết" sự mơ hồ bằng cách loại trừ một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani hôm thứ Hai. "Tổng thống xác nhận sự sẵn sàng của Israel trong việc tiến tới các điều khoản hiện đã được đưa ra cho Hamas", đồng thời nói thêm rằng hiện tại, nhóm chiến binh Hamaslà "trở ngại duy nhất cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn và cứu trợ cho người dân Gaza." Biden một lần nữa cảm ơn Qatar vì mọi nỗ lực làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan.

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Hai tuyên bố thêm 4 cá nhân khác bị Hamas bắt làm con tin đã chết. IDF nêu chi tiết rằng việc xác định cái chết dựa trên thông tin tình báo, đồng thời nói thêm rằng "hoàn cảnh cái chết của họ khi bị Hamas giam giữ vẫn đang được tất cả các cơ quan chuyên môn điều tra." IDF đề cập thêm rằng các thi thể hiện vẫn thuộc quyền sở hữu của Hamas.

.

⦿ ---- Tập đoàn Microsoft sẽ sa thải 1.500 nhân viên làm việc trong lĩnh vực kinh doanh đám mây Azure, theo Business Insider đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn các nguồn tin nội bộ. Những người bị ảnh hưởng thuộc nhóm Điều hành và Kỹ thuật sứ mệnh. Một trong những nguồn tin nêu chi tiết rằng người ta tin rằng 1.500 người từ nhóm "Azure for Operators" sẽ bị cắt giảm. Nhắc lại năm 2023, Microsoft đã tiến hành sa thải hàng loạt với khoảng 10.000 công nhân.

.

⦿ ---- Nam Hàn: Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) hôm thứ Hai đã quyết định đình chỉ thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 để đáp lại việc Triều Tiên gửi bóng bay chứa đầy rác và phân qua biên giới. Văn phòng tổng thống đã triệu tập một cuộc họp ủy ban thường trực NSC do Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Tae-hyo chủ trì để thảo luận cách ứng phó với hàng loạt hành động khiêu khích gần đây của Bắc Hàn gây ra thiệt hại vật chất và gây ra mối đe dọa an ninh cho người dân Hàn Quốc.

.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã ký thỏa thuận quân sự liên Triều nhằm ngăn chặn mọi hành động thù địch chống lại nhau nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới liên Triều sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9 năm 2018. Thỏa thuận cấm mọi hành động thù địch trong vùng đệm 135 km qua biên giới Biển Tây (West Sea) và 80 km vào Biển Đông (East Sea của Nam Hàn: không phải Biển Đông của VN). Tuy nhiên, Triều Tiên đã gửi gần 1.000 quả bóng bay chở rác và phân vào Nam Hàn, gây nhiễu tín hiệu GPS và phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tuần trước.

.

⦿ ---- Người Nam Hàn sinh vào những năm 1960s được coi là thế hệ cuối cùng có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ theo chuẩn mực xã hội. Đồng thời, những người này còn được gọi là thế hệ đầu tiên có nguy cơ không được con cháu chăm sóc do những thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu dân số cả nước. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai, nhận thức này đã khiến cứ ba người sinh vào những năm 1960 thì có một người (tức 1/3) lo lắng về việc bị bỏ rơi và chết một mình.

.

Số người sinh vào những năm 1960s vào khoảng 8,5 triệu người, chiếm 16,4% dân số cả nước. Cuộc khảo sát với 980 người trong độ tuổi từ 55 đến 64 do Hankook Research thực hiện từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 cho thấy 5 đến 6 trong số 10 người được hỏi vẫn hỗ trợ tài chính cho cha mẹ hoặc con cái của họ, hoặc cả hai. Trong cuộc khảo sát, 44% trong số 772 người được hỏi có cha mẹ vẫn còn sống tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cha mẹ họ, chi tiêu trung bình khoảng 730.000 won (530 USD) mỗi tháng.

.

⦿ ---- Bangladesh đã kêu gọi chính phủ Malaysia cho phép khoảng 17.000 công dân Bangladesh có thị thực lao động đã được phê duyệt trước đó vào Malaysia. Đây là những công nhân đã bỏ lỡ thời hạn ngày 31 tháng 5 để các nhà tuyển dụng Malaysia tiếp nhận công nhân hoặc bị hủy bỏ hạn ngạch lao động nước ngoài chưa sử dụng.

.

Thời hạn do Bộ Nội vụ áp đặt đã khiến lượng lao động nhập cư đến đây tăng vọt vào tuần trước. Các nhà chức trách đã làm việc ngoài giờ và bổ sung nguồn lực để giải quyết tình trạng tồn đọng của lượng khách đến Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, theo các đại lý nhân lực nói với CNA. Nhưng hàng chục nghìn công nhân vẫn không thể lên chuyến bay tới Malaysia trước ngày 31/5, theo Hiệp hội các cơ quan tuyển dụng quốc tế Bangladesh (BAIRA) cho biết vào tuần trước.

.

⦿ ---- Nhật Bản: Kết quả khảo sát của một công ty tư nhân cho thấy hôm Chủ nhật, khoảng 45,8% người Nhật từng làm việc với đồng nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong giao tiếp, trong đó phần lớn các trường hợp đều là do vấn đề ngôn ngữ. Số liệu nhấn mạnh rằng các công ty Nhật Bản có thể cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc tạo ra môi trường tốt hơn để hòa nhập nhân viên nước ngoài, vì số lượng nhân viên nước ngoài được tuyển dụng ngày càng tăng trong bối cảnh tình trạng thiếu lao động do dân số Nhật già đi và tỷ lệ sinh trong nước giảm.

.

Số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản lần đầu tiên vượt quá 2 triệu người tính đến cuối tháng 10/2023, theo dữ liệu công bố vào tháng 1 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Khảo sát được thực hiện vào tháng 3 bởi công ty nhân sự Staff Service Holdings Co nhắm vào người lớn từ 20 đến 69 tuổi và nhận phản hồi từ 1.467 người hiện đang làm việc với người nước ngoài hoặc có kinh nghiệm làm việc đó. Vấn đề ngôn ngữ được 57,3% người được hỏi chọn ở phần trắc nghiệm là nguyên nhân gây khó khăn trong giao tiếp. Những hiểu lầm hoặc nhầm lẫn phát sinh do không hiểu được tiếng Nhật được 32,3%.

Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí

Việt Nam tính xây dựng các trung tâm văn hóa ở nước ngoài, bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Bộ Công an đào tạo thí điểm ứng dụng Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tăng Ni, Phật tử.

Gia đình Thầy Minh Tuệ: Thầy Minh Tuệ đang ẩn tu ở Gia Lai.

VỀ BIẾN CỐ RẠNG SÁNG 3.6.2024

⦿ ---- Nhật Bản: Dân Nhật Bản nổi tiếng về lòng tốt, vì vậy có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Nhật Bản bị xếp hạng là quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới khi giúp đỡ người lạ. Tiết lộ này được đưa ra ánh sáng trong Chỉ số Từ thiện Thế giới của Tổ chức Từ thiện (CAF: Charities Aid Foundation) năm 2023, xếp hạng 142 quốc gia theo ba hạng mục khác nhau: quyên góp tiền từ thiện, giúp đỡ người lạ và thời gian tình nguyện.Trong hạng mục “Giúp đỡ người lạ” (“Helped a Stranger”), Nhật Bản xếp cuối cùng, ở vị trí thứ 142 trên 142 quốc gia, với số câu trả lời cho thấy 21% dân số đã giúp đỡ ai đó mà họ không quen biết trong tháng qua. Con số này được so sánh với 83% dân số ở quốc gia đứng đầu là Jamaica.⦿ ---- Minnesota: Một nữ bồi thẩm viên đã được sa thải hôm thứ Hai sau khi báo cáo rằng một người phụ nữ đã đánh rơi một túi tiền mặt trị giá 120.000 USD tại nhà cô bồi thẩm và đề nghị cho cô nhiều tiền hơn nếu cô bỏ phiếu tha bổng cho 7 người bị cáo buộc tội ăn cắp hơn 40 triệu USD từ một chương trình nhằm nuôi sống trẻ em trong đại dịch.Công tố Hoa Kỳ Joseph Thompson nói trước tòa hôm thứ Hai: “Điều này hoàn toàn vượt quá sự nhạt nhẽo. Đây là hành vi thái quá. Đây là điều thường xảy ra trong các bộ phim về đám đông.”Nhóm 7 người này là những người đầu tiên trong số 70 bị cáo dự kiến sẽ ra tòa trong một âm mưu khiến người nộp thuế thiệt hại 250 triệu USD. Có 18 người khác đã nhận tội và chính quyền cho biết họ đã thu hồi được khoảng 50 triệu USD trong một trong những vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch lớn nhất quốc gia. Các công tố viên cho biết chỉ một phần nhỏ số tiền này được dùng để nuôi trẻ em có thu nhập thấp, phần còn lại được chi cho xe hơi sang trọng, đồ trang sức, du lịch và tài sản.Trong phiên tòa bắt đầu vào tháng 4, các luật sư bào chữa đã đặt câu hỏi về chất lượng cuộc điều tra của FBI và cho rằng đây có thể là một trường hợp có vấn đề về lưu trữ hồ sơ hơn là gian lận khi các bị cáo này tìm cách theo kịp các quy tắc thay đổi nhanh chóng của chương trình viện trợ lương thực.Nhóm 7 bị cáo ban đầu này có liên kết với một nhà hàng tham gia chương trình viện trợ lương thực. Những người vẫn đang chờ xét xử bao gồm Aimee Bock, người sáng lập Feeding our Future, người đã không nhận tội và phủ nhận mọi hành vi sai trái.Nữ bồi thẩm 23 tuổi cho biết cô đã ngay lập tức giao túi tiền cho cảnh sát. Cô cho biết một người phụ nữ đã để lại túi tiền cho bố chồng cô vào Chủ nhật với lời nhắn rằng cô sẽ nhận được một túi tiền mặt khác nếu bỏ phiếu trắng án, theo một báo cáo trên tờ Minneapolis Star Tribune. Luật sư bào chữa Andrew Birrell nói với thẩm phán rằng túi tiền mặt là “một lời buộc tội đáng lo ngại và khó chịu”.Trước khi cho phép phiên tòa tiếp tục với nhiều tranh luận cuối cùng vào thứ Hai, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Nancy Brasel đã thẩm vấn 17 bồi thẩm và người dự khuyết còn lại, và không ai báo cáo bất kỳ liên hệ trái phép nào. Brasel quyết định tách bồi thẩm viên trong phần còn lại của quá trình tố tụng để đề phòng.“Tôi không làm điều đó một cách nhẹ nhàng,” Brasel nói. “Nhưng tôi muốn đảm bảo một phiên tòa công bằng.” Cô không quyết định ngay có nên giam giữ các bị cáo hay không, nhưng cô đã ra lệnh cho một đặc vụ FBI tịch thu điện thoại của các bị cáo. Tiền viện trợ đến từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và do Bộ Giáo dục tiểu bang quản lý. Các tổ chức phi lợi nhuận và các đối tác khác trong chương trình có nhiệm vụ phục vụ bữa ăn cho trẻ em.Có 2 trong số các nhóm liên quan, Feeding Our Future và Partners in Nutrition, là các tổ chức phi lợi nhuận nhỏ trước đại dịch, nhưng vào năm 2021, họ đã giải ngân khoảng 200 triệu USD cho mỗi nhóm. Các công tố viên cáo buộc họ đã xuất trình hóa đơn cho những bữa ăn không bao giờ được phục vụ, điều hành các công ty vỏ bọc, rửa tiền, gian lận hộ chiếu và nhận tiền hối lộ.⦿ ---- Đại học University of the Arts, một tổ chức có trụ sở gần một thế kỷ rưỡi ở Philadelphia, đã đột ngột tuyên bố sẽ đóng cửa trong tuần này, với lý do số lượng tuyển sinh và doanh thu giảm cũng như chi phí ngày càng tăng. Hiệu trưởng trường Đại học Kerry Walk và chủ tịch hội đồng quản trị, Judson Aaron, đã thông báo về việc đóng cửa từ ngày 7 tháng 6 trong một thông báo đăng vào tối thứ Sáu trên trang web của đại học, gọi đó là “đau lòng” và “đau đớn sâu sắc”, AP đưa tin. Họ cho biết các buồi họp riêng biệt sẽ được lên kế hoạch vào thứ Hai dành cho sinh viên, giảng viên và nhân viên.Các quan chức tại trường đại học - nơi cung cấp các chương trình về thiết kế, mỹ thuật, nghệ thuật truyền thông, âm nhạc, khiêu vũ và sân khấu - cho biết các khóa học mùa hè sẽ bị hủy bỏ và lớp học mới sẽ không được tuyển sinh vào mùa thu. Họ thề sẽ giúp các sinh viên tiếp tục chuyển tiếp sang các tổ chức khác như trường đại học Temple và Drexel cũng như Cao đẳng Moore College of Art and Design.Tờ Philadelphia Inquirer báo cáo rằng trường đại học này chỉ tuyển dụng dưới 700 giảng viên và nhân viên, những người cuối cùng sẽ thất nghiệp. Walk nói với Inquirer rằng trường mở cửa vào mùa thu với 1.149 sinh viên, giảm so với 2.038 vào năm 2013.⦿ ---- California: Rubio's Coastal Grill, chuỗi nhà hàng có trụ sở tại Carlsbad nổi tiếng với món bánh taco cá, đang đóng cửa 48 địa điểm “hoạt động kém” ở California trong một đòn mới nhất giáng vào ngành công nghiệp thức ăn nhanh của tiểu bang. Trong một tuyên bố với KTLA, người phát ngôn của Rubio đã trích dẫn “chi phí kinh doanh ngày càng tăng” và “môi trường kinh doanh hiện tại” ở California là những yếu tố chính. Việc đóng cửa, công bố vào thứ Sáu, bao gồm 24 địa điểm của Rubio ở khu vực Los Angeles, 13 địa điểm ở San Diego và 11 địa điểm ở Bắc California.⦿ ---- Quận Cam: Các nhân chứng kể rằng một ông cởi truồng trong khi đang hành hung một phụ nữ ở khu Stanton ở Quận Cam thì bị một tài xế đi chung xe bắn vào tối Chủ nhật. Cảnh sát Quận Cam đã phản ứng về vụ việc ở khu 7000 trên đường Custer Way ngay trước 8 giờ tối Chủ nhật.Một người hàng xóm nói chuyện với KTLA hôm thứ Hai cho biết anh ta nhìn qua cửa sổ và thấy một người đàn ông “đánh đập một phụ nữ”. Khi nhân chứng chạy ra ngoài, anh cho biết kẻ tấn công người phụ nữ đã bắt đầu đấm vào xe của một người lái xe chung. “Đó là lúc tôi nhìn thấy anh ấy hoàn toàn khỏa thân”, nhân chứng nói.Video từ hiện trường cho thấy một chiếc SUV với cửa hành khách và cửa sập mở và một điểm đánh dấu bằng chứng ở gần đó. Một người hàng xóm khác, Daiio Egas, cho biết ông nghe thấy mọi người tranh cãi ngay trước khi tiếng súng vang lên. “Tôi nghĩ có thể là tiếng trẻ con chạy xung quanh, nhưng sau đó nghe như tiếng người lớn la hét… và sau đó chúng tôi nghe thấy hai tiếng súng,” Egas cho biết. Ông mô tả khu phố thường yên tĩnh.Một người phụ nữ khác nói với KTLA rằng cô ấy nghe thấy ai đó, được cho là người lái xe chung, nói với nghi phạm rằng anh ta sẽ bắn cảnh cáo và hét lên, “Dừng lại”. Cô nghe thấy tiếng súng thứ hai sau khi chạy vào nhà. Nhà chức trách cho biết người lái xe đi chung đã gọi 911 để báo cáo vụ nổ súng. Theo Sở Cảnh sát Quận Cam, nạn nhân nữ được điều trị vết thương tại hiện trường trong khi kẻ tấn công được cho là đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. Kẻ nổ súng vẫn ở hiện trường, được phỏng vấn và sau đó được thả.⦿ ---- Quận Cam:của Westminster thông báo: (1) Ba Thành Phố Westminster, Garden Grove và Fountain Valley sẽ khai trương Trung Tâm Giúp Người Vô Gia Cư, vào thứ 4 ngày 5 tháng 6, năm 2024, tại Garden Grove. Trung tâm này sẽ được sử dụng bởi 3 thành phố. Người vô gia cư sẽ được đưa vào nơi này, được cung cấp cho nơi ăn chốn ở và giúp huấn nghệ hầu có thể trở lại cuộc sống bình thường. Chương trình này cung ứng theo nhu cầu cần thiết và có thể từ kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc đến 9 tháng. Những người vô gia cư khi được giải về nơi này, ở đây họ phải tuân theo các kỷ luật được đưa ra. Nếu quyết định không cần giúp mà ra ngoài để phá quấy tiếp thì sẽ bị cảnh sát bắt giam tù.(2) Sở Môi Trường Vệ Sinh Midway City-Phân Phối phân bón cây FREE Cho Cư Dân. Thứ Bảy Ngày 20 tháng 7 sẽ có buổi phát free các bao phân bón cây. Sở môi trường vệ sinh Midway City sẽ có mặt tại Westminster Mall. Nhân viên sẽ có mặt từ 8 giờ sáng để phân phối. Quý vị chỉ cần chạy xe vào bãi parking theo sự hướng dẫn, mở trunk xe sau thì nhân viên sẽ bỏ vào cho quý vị và lái về. Năm trước chúng tôi đã thực hiện việc này và đã có sự hưởng ứng rất đáng kể, Đây là dịch vụ miễn phí thêm cho cư dân Westminster và Midway City. Xin Quý vị mang theo ID khi được hỏi. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc 714-893-3553.(3) Cảnh Sát Thành Phố Westminster Tăng Cường Kiểm Soát Giao Thông. Nhân viên sẽ dùng súng đo tốc độ để bắt những ai chạy quá tốc độ quy định. Mục đích là giúp giảm thiểu tai nạn và mang lại sự an toàn giao thông trong thành phố. Xin mọi người chạy xe cẩn thận, theo tốc độ ấn định để tránh bị phạt. Đồng thời nhân viên công lực cũng sẽ bắt đầu ghi giấy phạt nếu ai đậu xe trên các parking thành phố nếu không mua thẻ đậu xe, ngoại trừ có dịch vụ với thành phố trong ngày và đậu đúng nơi dành riêng. Việc đậu xe cần phải mua thẻ đã có từ lâu. Tuy nhiên việc ghi giấy phạt đã không thực hiện kể từ khi bị dịch Covid. Nay việc ghi giấy phạt sẽ được thực hiện lại một cách chặt chẽ. Máy bán thẻ đậu xe theo thường được gắn gần bãi đậu xe và bán theo từng giờ hoặc theo ngày.⦿ ---- VOA:Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam hôm 3/6 đề xuất xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia trọng điểm, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, để quảng bá văn hóa ra nước ngoài. Dự án là một phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 có mức vốn đầu tư hơn 122 tỉ đồng. Đề xuất được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Các trung tâm văn hóa Việt Nam dự kiến sẽ được xây dựng tại một số quốc gia “có mối quan hệ văn hóa lâu dài” như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia. Theo Bộ VHTTDL, đề xuất này nhằm triển khai các nghị quyết của Đảng Cộng sản về văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam để nâng cao vị thế đất nước, Thanh Niên và Tiền Phong cho hay.⦿ ----Theo Báo Giác Ngộ. Sáng ngày 3-6, buổi khai mạc chương trình đào tạo thí điểm Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tăng Ni, Phật tử diễn ra tại chùa Đại Thành - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh. Tham dự sự kiện có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Tổ Phó Thường trực Tổ công tác của Hội đồng Trị sự về Quản lý dữ liệu số Tăng Ni, Phật tử; Thượng tọa Thích Thanh Phụng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh cùng các chư Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh Bắc Ninh. Về phía đại biểu có Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06 - Bộ Công An; Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Dân cư cùng các cán bộ C06. Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tăng Ni, Phật tử được liên kết với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư là nơi ban hành các công văn, thông bạch liên quan đến quá trình thụ giới, an cư, thuyên chuyển.... từ trung ương đến các cấp và được phân quyền, phân cấp rõ ràng. Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tăng Ni, Phật tử ra đời nhằm tối ưu hóa phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ vào việc vận hành Hệ thống Quản trị dữ liệu Tăng Ni, Phật tử trên cả nước. Buổi đào tạo nhằm triển khai giai đoạn thí điểm và đảm bảo triển khai Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tăng Ni, Phật tử được hiệu quả và đồng bộ trên toàn quốc.⦿ ---Theo tin từ Facebook Nguyễn Xuân Diện ghi từ Trung Tran: "Bức tranh “Duyên” bạn Nhung Cao tặng gia đình Thầy đã được gửi đến nhà ba mẹ của Thầy trong chiều nay 04/06/2024. Bức tranh này mình đã có viết status khi đoàn đi qua Quảng Trị. Gia đình cũng cho biết Thầy đang ở Gia Lai và ẩn tu."Theo tin trước đó, từ FB Nguyễn Xuân Diện chuyển từ Minh Thành về sự kiện rạng sáng 3/6/2024 (chưa thấy báo nhà nước nào giải thích chi tiết):Từ chiều 2/6, các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh Tứ Hạ - Phú Bài mà không đi vào thành phố Huế. Đoàn được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của kiểm lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn. Đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng 72 người kể cả Ngài Minh Tuệ. Đoàn người bám theo kể cả các Youtuber, Tiktoker bị ngăn lại bởi barie. Tại đó đã có máy phá sóng viễn thông.Khoảng 9h tối, có một xe ô tô đi vào, và có những người đi quanh lán để chụp ảnh. Khoảng 11h đêm có khoảng 70 người tụ tập ở ngoài đường lớn với mong muốn sáng hôm sau được gặp Ngài Minh Tuệ đã được hốt lên xe, đưa đi làm việc đến 3h sáng.Khoảng hơn 1h sáng ngày 3.6.2024, các lực lượng đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại. Khi đó Ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức ngồi thiền ở phía bên ngoài hiên của lán trại. Các huynh đệ ngủ bên trong lán trại, trong đó có sư Minh Nhuận (vì thế trong lời kể, sư trẻ Minh Nhuận có nói đạp cửa vào bên trong).Đầu tiên là họ “làm việc” với Ngài Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành, nhưng Ngài Minh Tuệ thản nhiên trả lời đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bộ hành. Lúc đó họ đã ập vào bên trong và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi. Các sư phản ứng không chịu đi, nhưng họ quá đông nên cuối cùng cũng phải đi. Không có các cãi vã to tiếng trong lúc đó. Những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt. Riêng với Ngài Minh Tuệ và Ngài Tuệ Đức (Sư Rừng Gọi) thì họ không dùng dây để xích tay. Họ đưa ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó, rồi chia làm hai nhóm, một đi về phía Nam và một đi về phía Bắc. Phía Nam, đến Quảng Ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở. Phía Bắc thì đáp xuống một bãi đất trống ở Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.Họ đưa cho mỗi người một bộ quần áo, gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tảo. Tại Quảng Ngãi, riêng Sư Tuệ Đức – là Thạc sĩ, cũng là một tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo thì họ đưa vào một phòng riêng, những người còn lại ở một phòng lớn để thực hiện các cuộc làm việc. Mọi người đều bị buộc phải mặc đồ mà họ đưa tới. Về y phục, có lẽ chỉ có hai Ngài Tuệ Đức, Minh Tuệ là không thay y, (Ngài Tuệ Đức chỉ cởi y phấn tảo để mặc y màu nâu như các sư của Giáo hội).Ngài Minh Tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe ô tô chở đi. Hiện chưa có thông tin Ngài đang ở đâu, nhưng chắc chắn Ngài không còn ở Thừa Thiên – Huế.Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người (thất thập nhị hiền), con số đông nhất kể từ khi việc bộ hành của Ngài Minh Tuệ được mọi người biết đến. Sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ.Hiện tại, các nhà tu hành phía Nam đã được đưa về các địa phương để bàn giao. Riêng các nhà tu hành phía Bắc đã rải rác đi về phía Nam bằng mọi phương tiện để tìm kiếm huynh đệ và tìm Thầy của mình. Màu sắc của hạnh đầu đà với y phấn tảo nhiều màu đang di chuyển tô điểm trên nền xanh của rừng núi Miền Trung.4.6.2024.Minh Thành tổng hợp từ các clip."⦿ ---- HỎI 1: Chỉ có 4% thanh niên Mỹ nói rằng họ sử dụng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI) gần như hàng ngày?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo về những người trong độ tuổi 14-22 được công bố hôm thứ Hai, chỉ có 4% thanh niên Mỹ nói rằng họ sử dụng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AI) gần như hàng ngày hoặc hàng ngày. Báo cáo bao gồm kết quả của một cuộc khảo sát NORC, được thực hiện cho Hopelab và Common Sense Media vào mùa thu năm ngoái, cho thấy 51% thanh niên Mỹ nói rằng họ đã sử dụng AI vào một thời điểm nào đó trong đời, trong khi 41% nói rằng họ chưa bao giờ sử dụng các công cụ AI và 8% nói rằng họ không biết công cụ AI là gì.Trong số khoảng một nửa số người đã sử dụng AI vào một thời điểm nào đó, 4% sử dụng nó thường xuyên nhất, 11% cho biết họ sử dụng AI một hoặc hai lần mỗi tuần, 12% cho biết một hoặc hai lần mỗi tháng, 7% cho biết một hoặc hai lần mỗi năm và 17% cho biết chỉ mới một hoặc hai lần.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Được yêu thích nhất ở Châu Á là: Malaysia, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Philippines và Nam Hàn?ĐÁP 2: Đúng thế. Đài Loan được xếp hạng là quốc gia được yêu thích thứ 2 ở châu Á nhờ nền dân chủ, thân thiện và được tôn trọng cao. Trang web tài chính Insider Monkey có trụ sở tại New York hôm thứ Sáu (31/5) đã công bố danh sách có tiêu đề “20 quốc gia được yêu thích nhất ở châu Á”. Malaysia xếp thứ nhất và Đài Loan đứng thứ hai, vượt qua các đối thủ trong khu vực như Singapore, Nhật Bản, Philippines và Hàn Quốc.Việc xếp hạng dựa trên phân tích của 5 bài viết trước đây về các quốc gia ở châu Á và mỗi chỉ số trong số 5 chỉ số đó đều được ấn định trọng số. Ba bài viết đầu tiên, đề cập đến các khía cạnh như được tôn trọng nhất, thân thiện nhất và được truy cập nhiều nhất, được đánh giá 75% và 25% được phân bổ cho các quốc gia trong hai bài viết về tính đa dạng và “thông tin dân chủ”.Đối với danh sách vị trí số 1 của Malaysia, tác giả cho biết nước này đứng thứ 8 trong hạng mục “được tôn trọng nhất”, thứ 5 về “được ghé thăm nhiều nhất” và thứ 2 trong số “các quốc gia thân thiện nhất”. Về “đa dạng nhất” Malaysia đứng thứ 14, trong khi trong số các quốc gia “dân chủ nhất” ở châu Á, nước này đứng thứ 6 với tổng điểm là 0,701.Chi tiết: