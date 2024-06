Fire (1954) của Yayoi Kusama (1929-)





Hablad por mis palabras y mi sangre (Speak through my words and my blood)

̶ ̶ Pablo Neruda

tôi đứng bên này bờ

đầu mùa tuyết tan

đón nhận những tia nắng nghịch ngợm

soi mói nền đất lạnh

còn vương vãi những giọt mưa sớm mai

cùng làn khói nhẹ lãng đãng từ bếp củi vụn

che bởi nhánh cây khô

và nỗi âu lo triền miên vây hãm

không hề nuông chiều giấc mơ sâu

·

bỗng dưng thấy mình vực dậy

vịn bóng mình

mà đi

mà rồ dại như con thú hoang ngờ ngợ mất trí

với một tràng cười khiếm nhã

bất chợt buổi sáng trôi qua

nỗi nhớ nhà sóng sánh tổn thương

mùi thất thần hanh hao lan tỏa

·

nhất định vượt qua mùa tuyết tan

để nghe tiếng chim hót

dù ray rứt ̶ ̶ ̶

từng đàn từng đàn tìm về

những cánh đồng hướng dương mênh mông

ngút ngàn khoe sắc vàng tươi rực rỡ

·

vẫn không đủ che dấu ám ảnh của

cái chết ̶ ̶ ̶ rất bất ngờ

rất thực và không thể đảo ngược

hiển nhiên như cột mốc sau cùng

trong hành trình vô định

và rồi một thoáng xóa mờ giấc mơ nhiều biến khúc.

Quảng Tánh Trần Cầm