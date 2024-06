Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã đưa ra đề xuất ba giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

- Các báo VN đưa ra nhiều tiếng nói đa chiều về Thầy Minh Tuệ: siết các Youtuber & TikToker, ngăn chận sự công kích GHPGVN, giữ trật tự & an toàn giao thông

- Trump tự khoe là "tù nhân chính trị của một quốc gia đang sụp đổ"

- Những người ủng hộ Trump tràn ngập các trang web ủng hộ Trump, đòi xử tử Thẩm phán Merchant, đòi nội chiến, nổi dậy vũ trang.

- Ban tranh cử của Trump đã huy động 52,8 triệu USD trong chưa đầy 2 ngày

- Tài tử Robert De Niro, vì bày tỏ thái độ chống Trump, đã bị một hội từ thiện thu hồi giải thưởng vinh danh từ thiện

- Tỷ phú Elon Musk: phán quyết Trump có tội chỉ nhằm ngăn bỏ phiếu cho Trump 2024

- TT Biden: Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Hoa Kỳ và hệ thống tòa án.

- Hội đồng kỷ luật liên kết với D.C. Bar đề nghị tước bằng hành nghề luật của Rudy Giuliani vì giúp Trump lật ngược bầu cử 2020

- Các nhà xuất bản cuốn sách và phim về "gian lận" bầu cử "2,000 mules" xin lỗi chính thức, thú nhận không có chứng cớ bầu cử 2020 gian lận

- Vì Trump là tội phạm đại hình, sẽ bị 37 quốc gia (kể cả Canada và Anh) cấm nhập cảnh

- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin: Hoa Kỳ “chỉ an toàn nếu châu Á an ninh”

- Cựu Tư lệnh phó Tác chiến Hải quân Hoa Kỳ đô đốc 4 sao Robert Burke bị bắt vì cáo buộc móc nối hợp đồng cho hãng tư

- Thủ tướng Israel: sẽ ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza sau khi xóa sổ Hamas; Biden không nói xóa sổ Hamas, chỉ nói cần lộ trình hòa bình

- Gaza: 36.379 người chết, 82,407 người bị thương

- Tổng thống Indonesia: sẵn sàng đưa lính tới giữ hòa bình cho Gaza

- TTK/LHQ Antonio Guterres hoan nghênh TT Biden đòi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel

- Thủ tướng Israel: cuộc chiến chống Hamas ở Gaza sẽ không kết thúc cho đến khi đưa tất cả con tin về và xóa sổ Hamas

- Bộ trưởng Ngoại giao Anh: Hamas phải chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel do Biden đưa ra

- Đức giáo hoàng Francis lại lỡ lời coi thường phụ nữ: chuyện phiếm là các bà, còn những kẻ mặc quần thì phải khác

- Pháp: chặn âm mưu tấn công các trận bóng đá Thế vận Olympic sắp tới ở Paris, bắt 1 thanh niên đến từ Chechnya

- Google LLC sa thải khoảng một trăm nhân viên trong đơn vị Cloud

- Nơi tốt nhất để sống: 1. Naples, Florida; 2. Boise, Idaho; 3. Colorado Springs, Colorado; 4. Greenville, South Carolina; 5. Charlotte, North Carolina

- Quận Los Angeles: đụng xe, 2 người chết trên Xa lộ 405

- Các tiểu bang bị cư dân dọn ra khỏi nhiều nhất: California, New York, New Jersey và Illinois. Các tiểu bang có thu hút người dọn vào nhiều nhất: Nam Carolina, Florida, Tennessee và Texas

- Quận Cam: quyên góp thực phẩm giúp người nghèo

- Quận Cam: bị bắt vì hăm dọa chống Do Thái nhắm vào các giáo đường Do Thái và đe dọa đánh bom cảnh sát

- HỎI 1: Người Mỹ da đen và gốc Latinh dựa phần lớn vào thông tin Facebook và YouTube, nên dễ bị ảnh hưởng bởi tin vịt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người giới tính LGBTQ+ cơ nguy bị ung thư cao hơn, đồng thời bị kỳ thị về chăm sóc y tế? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/6/2024) ⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Bảy cho biết Hoa Kỳ “chỉ an toàn nếu châu Á an ninh” và “cam kết sâu sắc với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. Austin nhận xét tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore: “Hoa Kỳ và khu vực này sẽ an toàn và thịnh vượng hơn khi chúng ta hợp tác cùng nhau”. Trước đó, trong sự kiện này, Austin đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Dong Jun và nói về sự cần thiết của việc hai nước tăng cường quan hệ.

⚪ ---- Một cựu Tư lệnh phó Tác chiến Hải quân Hoa Kỳ đã bị bắt hôm thứ Sáu vì cáo buộc lèo lái các hợp đồng của chính phủ với một công ty để đổi lấy lời mời làm việc béo bở khi chỉ huy lực lượng Hải quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi và Bộ Tư lệnh Liên quân Đồng minh (Allied Joint Forces Command).

Theo Bộ Tư pháp, Robert Burke, Đô đốc bốn sao đã nghỉ hưu, cùng các đồng CEO (Tổng quản trị) của công ty là Yongchul “Charlie” Kim và Meghan Messenger đang phải đối mặt với cáo buộc hối lộ và âm mưu. Burke cũng bị buộc tội thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến lợi ích tài chính cá nhân và che giấu sự thật quan trọng với Hoa Kỳ.

Nếu bị kết tội, Burke phải đối mặt với mức án tối đa là 30 năm tù, còn Kim và Messenger mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù. Trong một tuyên bố với CNN hôm thứ Sáu, Chuẩn đô đốc Ryan Perry nói rằng Hải quân xem xét các cáo buộc “rất nghiêm túc” và “đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra này ngay từ đầu”.

Timothy Parlatore, nhà bình luận pháp lý của CNN và cũng là người đại diện cho Burke trước tòa, nói với CNN hôm thứ Sáu rằng Burke phản đối cáo buộc của các công tố viên. Parlatore nói: “Chúng tôi dự định đưa những cáo buộc này ra xét xử và chúng tôi dự kiến rằngg anh ta sẽ không có tội”.

⚪ ---- Ban tranh cử năm 2024 của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Trump đã huy động được 52,8 triệu USD kể từ khi cựu nguyên thủ quốc gia bị kết tội 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, ban tranh cử đã bác bỏ phiên tòa là "phiên tòa giả mạo của Tổng thống Joe". Trong khi đó, Trump khẳng định sẽ kháng cáo bản án.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại lên Truth Social để bình luận về việc ông bị kết có tội 34 tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh cấp độ một bằng cách tuyên bố rằng Trump là "tù nhân chính trị của một quốc gia đang sụp đổ". Trump viết bằng chữ in hoa: "Nhưng tôi sẽ sớm được tự do, vào ngày 5 tháng 11 và Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!" Trump trước đó cho biết ông sẽ kháng cáo bản án.

⚪ ---- Những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nổi giận trước việc Trump bị bồi thẩm đoàn New York kết án 34 trọng tội, đã tràn ngập các trang web ủng hộ Trump với những lời kêu gọi bạo loạn, cách mạng và trừng phạt bằng bạo lực. Sau khi Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội, những người ủng hộ ông đã phản ứng bằng hàng chục bài đăng trực tuyến bạo lực, theo đánh giá của Reuters về các bình luận trên ba trang web liên kết với Trump: nền tảng Truth Social của chính cựu tổng thống, Patriots.Win và Gateway Pundit.

Một số lời kêu gọi tấn công các bồi thẩm đoàn, xử tử thẩm phán, Thẩm phán Juan Merchan, hoặc nội chiến hoàn toàn và nổi dậy vũ trang. Một nhà bình luận trên Patriots.Win viết: “Ai đó ở NY không còn gì để mất cần phải chăm sóc Merchan. Hy vọng rằng y sẽ gặp di dân lậu mang dao rựa tới xử đẹp,” theo bài đăng nói về những người nhập cư bất hợp pháp.

Trên mạng Gateway Pundit, một người đăng đề nghị bắn những người theo chủ nghĩa cấp tiến sau bản án. Bài đăng cho biết: “Đã đến lúc bắt đầu siết giới hạn một số người phe tả. Điều này không thể giải quyết được bằng cách bỏ phiếu.”

Những lời đe dọa bạo lực và những lời lẽ đe dọa tăng vọt sau khi Trump thua cuộc bầu cử năm 2020 và tuyên bố sai sự thật rằng phiếu bầu đã bị đánh cắp. Khi vận động tranh cử nhiệm kỳ Nhà Trắng thứ hai, Trump đã vô căn cứ coi các thẩm phán và công tố viên trong các phiên tòa xét xử ông là công cụ tham nhũng của chính quyền Biden, có ý định phá hoại nỗ lực tranh cử vào Bạch Ốc của Trump. Những người trung thành với Trump đã đáp trả bằng một chiến dịch đe dọa và hăm dọa nhắm vào các thẩm phán và quan chức tòa án.

⚪ ---- Bất kể anh đã có 2 giải Oscar, tài tử Robert De Niro, vì bày tỏ thái độ chống Trump, đã bị một hội từ thiện thu hồi giải thưởng "Service to America Award" (“Giải thưởng Phục vụ nước Mỹ”) mà De Niro dự kiến sẽ nhận được vì các hoạt động từ thiện. Hội Leadership Foundation của Hiệp hội National Association of Broadcasters đã hủy bỏ “Giải thưởng Phục vụ nước Mỹ” mà hội sẽ trao cho nam diễn viên vào tuần tới sau khi anh ủng hộ Tổng thống Joe Biden bên ngoài phiên tòa xét xử Donald Trump, theo báo The Hill đưa tin hôm thứ Năm.

Một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố: “Sự kiện này đáng tự hào mang tính chất lưỡng đảng, đoàn kết những người thuộc các chính trường khác nhau để tôn vinh công việc có tác động của các đài truyền hình địa phương và các đối tác của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ quyền của mọi người Mỹ được thực hiện quyền tự do ngôn luận và tham gia vào các hoạt động dân sự, nhưng rõ ràng là các hoạt động nổi bật gần đây của ông De Niro sẽ khiến công việc từ thiện mà chúng tôi hy vọng được ghi nhận sẽ bị xao nhãng. Để duy trì sự tập trung phục vụ những người đoạt giải, ông De Niro sẽ không tham dự sự kiện này nữa ”.

De Niro, người thường xuyên chỉ trích Trump, đã xuất hiện bên ngoài tòa án nơi Trump bị xét xử hồi tuần qua trong một sự kiện do chiến dịch Biden tài trợ. Ông nói Trump muốn phá hủy thành phố New York và phần còn lại của đất nước, vì mối đe dọa của Trump đối với nền dân chủ.

De Niro, người đã giành được hai giải Oscar, tỏ ra không quá buồn khi bị từ chối giải thưởng từ thiện. Điều này nhằm tôn vinh “công việc từ thiện và dịch vụ công cộng” của ông tại một sự kiện hôm thứ Ba ở Washington. De Niro nói với báo The Hill: “Tôi ủng hộ công việc của Quỹ Leadership Foundation NAB và muốn bày tỏ lòng cảm kích cũng như lòng biết ơn đối với những gì Quỹ đã làm và sẽ tiếp tục làm vì lợi ích của tất cả chúng ta, đồng thời tôi chúc họ tiếp tục làm tốt công việc của mình.”

⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu tuyên bố rằng phán quyết trong vụ kiện về tiền bịt miệng chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm ngăn người ta bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới: "Tuy nhiên, không có nạn nhân thực sự trong vụ án này! Điều này rõ ràng là có động cơ chính trị, với mục tiêu làm suy yếu dân chủ bằng cách ngăn cản nửa số người Mỹ không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ ưa thích." Hơn nữa, Musk nói rằng Musk không hỗ trợ tài chính cho Trump và cũng không bỏ phiếu cho Trump. "Quan điểm của tôi về vấn đề này sẽ không thay đổi với bất kỳ ứng cử viên nào," Musk kết luận.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Hoa Kỳ và hệ thống tòa án. "Donald Trump đang đe dọa nền dân chủ của chúng ta. Đầu tiên, Trump đặt câu hỏi về hệ thống bầu cử của chúng ta. Sau đó, Trump đặt câu hỏi về hệ thống tư pháp của chúng ta", Biden nói trên tài khoản X cá nhân của mình, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông và "ngăn chặn Trump". Trước đó, Trump nói rằng phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Tòa án Tối cao Manhattan là "gian lận, đáng hổ thẹn". Trump hôm thứ Năm đã bị kết án về 34 tội nghiêm trọng.

⚪ ---- Một hội đồng kỷ luật liên kết với D.C. Bar (Hội đồng Luật khoa Thủ đô) đã đề nghị tước bằng hành nghề luật của Rudy Giuliani hôm thứ Sáu, vì những nỗ lực mà ông đã thực hiện nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực sau khi cựu Tổng thống Trump thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 2020. Khuyến nghị - vẫn phải được Tòa kháng án thủ đô D.C. chấp thuận - đưa ra đánh giá gay gắt về những nỗ lực của Giuliani trong việc chống lại sự thất bại của Trump ở Pennsylvania.

Giuliani “đã thúc đẩy thẩm phán liên bang tước quyền bầu cử của hàng trăm nghìn cử tri Pennsylvania mặc dù ông không có bằng chứng khách quan đáng tin cậy nào cho thấy có bất kỳ kế hoạch nào như vậy tồn tại,” theo Ban Trách nhiệm Nghề nghiệp viết.

Hội đồng lưu ý rằng việc tước quyền thường không được đề xuất đối với các vụ kiện phù phiếm, nhưng viết rằng không có trường hợp nào khác “liên quan đến các tình tiết tăng nặng” như trong trường hợp của Giuliani. Giuliani, người đang phải đối mặt với cáo buộc can thiệp bầu cử cùng với Trump, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự ở Arizona và là một đồng phạm giấu tên, không bị truy tố trong vụ án liên bang chống lại cựu tổng thống liên quan đến vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021.

⚪ ---- Các nhà xuất bản cuốn sách và phim về "gian lận" bầu cử đã bị vạch trần của nhà hoạt động cánh hữu Dinesh D'Souza sẽ ngừng phát hành phim và sách "2.000 Con La" ("2,000 mules") và đã đưa ra lời xin lỗi công khai tới người đàn ông Georgia mà họ đã cáo buộc sai lầm là bỏ phiếu bất hợp pháp. Salem Media đã đưa ra một thông cáo báo chí hôm thứ Sáu xin lỗi Mark Andrews, cử tri đã kiện D'Souza, nhà xuất bản của anh và một tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ có tên True the Vote đã cung cấp "bản nghiên cứu" gian lận bầu cử mà không có bằng chứng chứng minh.

Tuyên bố viết: “Chúng tôi chưa bao giờ có ý định cho rằng việc xuất bản bộ phim và cuốn sách "2,000 mules" sẽ gây hại cho ông Andrews. Chúng tôi xin lỗi vì việc đưa hình ảnh của ông Andrews vào phim, sách và các tài liệu quảng cáo đã gây ra tổn thương cho ông Andrews và gia đình ông."

Salem Media chuyển phần lớn trách nhiệm sang nhà hoạt động bảo thủ và tổ chức phi lợi nhuận mà họ tin tưởng sẽ cung cấp những sự thật đáng tin cậy. Tuyên bố của Salem Media cho biết: “Chúng tôi dựa vào những tuyên bố của Dinesh D’Souza và True the Vote…rằng các cá nhân được mô tả trong các video do TTV cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả ông Andrews, đã gửi phiếu bầu bất hợp pháp. Chúng tôi được biết rằng Cục Điều tra Georgia đã xóa bỏ hành vi bỏ phiếu bất hợp pháp của ông Andrews liên quan đến sự kiện được mô tả trong "2,000 mules"."

Theo tuyên bố, bộ phim đã bị xóa khỏi nền tảng Salem và cả cuốn sách cũng như bộ phim sẽ không được phân phối lại trong tương lai. Hãng tin AP đưa tin vào thời điểm đó, "bộ phim tài liệu" của D'Souza đã trở thành một trong những bộ phim truyền bá hàng đầu về các tuyên bố gian lận bầu cử vô căn cứ vào năm 2022 khi nó được chiếu tại hơn 270 rạp trên toàn quốc.

Bản tin lưu ý rằng bộ phim dựa trên phân tích thiếu sót về dữ liệu điện thoại di động và cảnh quay giám sát, được cựu Tổng thống Donald Trump ca ngợi vào thời điểm đó vì đã vạch trần “gian lận bầu cử lớn”. Đầu năm nay, True the Vote đã thú nhận với thẩm phán Georgia rằng họ không có bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình.

⚪ ---- Có vẻ như là luật nhân quả: Là một tội phạm đã bị kết án, các lựa chọn đi lại của Donald Trump đã giảm đi đáng kể. Trong khi chuẩn bị kháng cáo và chờ tuyên án vào ngày 11 tháng 7 – Trump có thể bị cấm nhập cảnh vào 37 quốc gia bao gồm Canada và Anh. Các quốc gia này duy trì các biện pháp nghiêm ngặt cấm những người có tiền án vào biên giới của họ. Trump cũng là ứng cử viên được cho là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, có thể phải tìm kiếm một chỗ ở đặc biệt để có thể thực hiện những chuyến đi như vậy.

Hôm thứ Năm, Trump bị kết tội 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh trong nỗ lực chôn vùi mối tình được cho là năm 2006 với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử năm 2016. Lệnh cấm tiềm năng đối với Trump có thể đặc biệt chua chát vì với tư cách là tổng thống, Trump đã áp đặt lệnh cấm sâu rộng đối với một số quốc gia châu Phi và Trung Đông.

Khi lên nắm quyền vào năm 2017, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp có thời hạn 90 ngày ngăn chặn bất kỳ người tị nạn và du khách nào từ bảy quốc gia có đa số người Hồi giáo bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen vào Hoa Kỳ. Ông cũng giới hạn số người tị nạn vào Mỹ từ 110.000 xuống còn 50.000. Đã có những làn sóng phản đối kịch liệt cho rằng đó là sự tàn ác, vô nhân đạo và vi phạm luật pháp quốc tế. Hai năm sau, Trump cũng đưa ra các hạn chế đối với các cá nhân đến từ Trung Quốc, Ma Cao và Hồng Kông vào Hoa Kỳ khi đại dịch đang hoành hành.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza phụ thuộc vào việc dỡ bỏ các cơ cấu quản lý và quân sự của Hamas. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn do Israel đề xuất, tùy thuộc vào việc Hamas thả con tin. “Các điều kiện của Israel để chấm dứt chiến tranh không thay đổi”, ông Netanyahu nói.

Trên các trang báo nhà nước VN, có nhiều tiếng nói đa chiều về Thầy Minh Tuệ

Có dị biệt trong ngôn ngữ: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết đề xuất mới của Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza là “lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài và thả tất cả con tin”, đồng thời nói thêm rằng “đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này”. Nhưng Netanyahu không nói lộ trình hòa bình, chỉ nói là xòa sổ Hamas.⚪ ---- Bộ Y tế Gaza đã báo cáo rằng số người chết đã gia tăng lên 36.379 người, và bị thương là 82,407 người do cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Palestine. Trong 24 giờ gần đây nhất, Bộ này ghi nhận 95 người Palestine bị quân Israel giết, và 350 người bị thương.⚪ ---- Theo Al Jazeera Arabic, Tổng thống đắc cử của Indonesia, Prabowo Subianto, nói rằng Indonesia sẵn sàng phái quân gìn giữ hòa bình đến Gaza để duy trì lệnh ngừng bắn nếu cần thiết. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La uy tín, một diễn đàn an ninh được đánh giá cao ở châu Á, Prabowo tán thành lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza của Tổng thống Mỹ Joe Biden, coi đây là một bước tiến tích cực.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã đưa ra đề xuất ba giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza. Giai đoạn đầu tiên sẽ đảm bảo lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Dải Gaza và rút lực lượng Israel khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza trong thời gian này.Hơn nữa, đề xuất này sẽ bao gồm các điều khoản trao đổi những người Palestine bị giam giữ để trả tự do cho các con tin do Hamas bắt giữ. Tổng thống nhấn mạnh rằng trong suốt thời gian sáu tuần, hai bên tham chiến sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm tiến tới giai đoạn 2, nhằm mục đích ngăn chặn vĩnh viễn các hành động thù địch. Biden nói rõ nếu các cuộc đàm phán kéo dài hơn sáu tuần, lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì trong suốt thời gian đàm phán. Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng giai đoạn cuối sẽ đưa ra một "kế hoạch tái thiết lớn cho Gaza".“Tôi kêu gọi lãnh đạo Israel ủng hộ thỏa thuận này bất chấp mọi áp lực”, Biden nhấn mạnh. Ông nói thêm: “Tất cả những ai mong muốn hòa bình bây giờ phải lên tiếng và nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc.”⚪ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Israel: “Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều đau khổ và tàn phá ở Gaza. Đã đến lúc phải dừng lại. Tôi hoan nghênh sáng kiến của @POTUS Biden và khuyến khích tất cả các bên nắm bắt cơ hội này để ngừng bắn, thả tất cả con tin, đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và cuối cùng là một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông”.⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bình luận về đề xuất ngừng bắn mới và tuyên bố rằng cuộc chiến chống lại Hamas ở Dải Gaza sẽ không kết thúc cho đến khi tất cả các mục tiêu của Israel đạt được, theo văn phòng của ông trong một tuyên bố hôm thứ Sáu: "Thủ tướng đã ủy quyền cho đội đàm phán để trình bày một kế hoạch để đạt được các mục tiêu chiến tranh, bao gồm việc trả lại tất cả con tin của chúng ta và loại bỏ khả năng quân sự và chính trị của Hamas.Bản dự thảo chính xác được đề xuất bởi Israel, bao gồm việc chuyển đổi có điều kiện từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, cho phép Israel duy trì những nguyên tắc này."⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh cho biết vào thứ Sáu rằng Hamas phải chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Israel được đưa ra bởi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Với một thỏa thuận con tin mới trên bàn, Hamas phải chấp nhận thỏa thuận này để chúng ta có thể thấy sự ngừng chiến đấu, các con tin được thả và trở về gia đình của họ và một lượng lớn viện trợ nhân đạo đổ vào Gaza, theo Cameron đăng trên X.Trong buổi sáng, Biden giải thích rằng đề xuất mới nhất bao gồm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần ở Gaza và rút quân Israel khỏi tất cả các khu vực đông dân của khu vực đó trong thời gian đó, cũng như một thỏa thuận về việc trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm việc ngừng bắn vĩnh viễn, trong khi giai đoạn thứ ba sẽ cung cấp một kế hoạch tái thiết cho Gaza.⚪ ---- Theo hãng tin Silere Non Possum của Vatican, Đức giáo hoàng Francis, thường được ca ngợi vì khuynh hướng hiện đại của mình, bị cáo buộc đã đưa ra nhận xét phân biệt giới tính về phụ nữ chỉ hai ngày sau khi ngài buông ra những lời nói thô tục kỳ thị đồng tính sau cánh cửa đóng kín ở Rome. Đức giáo hoàng Francis được cho là đã cảnh báo một nhóm linh mục trẻ trong một cuộc họp kín khác hôm thứ Năm 30/5 về việc nói xấu giáo dân và những người khác.Thật không may, Đức giáo hoàng cũng củng cố những định kiến sai lầm về phụ nữ trong cách lựa chọn từ ngữ của mình: “Chuyện phiếm xì xào (Gossip) là chuyện của phụ nữ”, ông nói với nhóm linh mục. “Chúng ta là kẻ mặc quần, chúng ta phải nói những điều [ý nghĩa].” Marco Perfetti, giám đốc của Silere Non Possum, tuyên bố đã có bản ghi âm của Đức giáo hoàng đưa ra những nhận xét đáng sợ và cho biết nhiều nguồn đã xác nhận nhận xét của giáo hoàng.⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng cơ quan an ninh Pháp đã ngăn chặn kế hoạch tấn công các sự kiện bóng đá trong Thế vận hội Olympic sắp tới ở Paris. Tổng cục An ninh Nội địa đã bắt một thanh niên 18 tuổi đến từ Chechnya vào ngày 22/5, người bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công trong các sự kiện bóng đá diễn ra ở thành phố Saint-Etienne, nhắm vào khán giả và cảnh sát. Bộ trưởng kết luận: “Đây là cuộc tấn công đầu tiên bị ngăn chặn nhằm vào Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024 và là cuộc tấn công thứ 50 được cơ quan tình báo của chúng tôi ngăn chặn kể từ năm 2017”.⚪ ---- Google LLC được cho là đã sa thải khoảng một trăm nhân viên trong đơn vị Cloud của mình tuần này, Business Insider đưa tin vào thứ Sáu dựa trên một tài liệu nội bộ. Việc sa thải đã xảy ra trong nhóm "Go To Market" của Cloud tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như ảnh hưởng đến các nhóm chuyên về tư vấn, kỹ sư đối tác và bền vững. Trong tháng này, công ty công nghệ lớn đã sa thải ít nhất 200 nhân viên từ đơn vị Core của mình như một phần của việc tổ chức lại chiến lược nhằm mở rộng toàn cầu.⚪ ---- US News & World Report vừa công bố bảng xếp hạng "Những nơi tốt nhất để sống" hàng năm tại Hoa Kỳ. Ấn phẩm đã xem xét dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau - Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, FBI, Bộ Lao động, v.v. - của 150 thành phố lớn nhất quốc gia. Nó chia mọi thứ thành bốn chỉ số về chất lượng cuộc sống: giá trị, thị trường việc làm và mức độ mong muốn. Thành phố Naples của Florida trở thành điểm nóng hàng đầu trong 10 thành phố hàng đầu ở Mỹ:1. Naples, Florida2. Boise, Idaho3. Colorado Springs, Colorado4. Greenville, South Carolina5. Charlotte, North Carolina6. Raleigh, North Carolina7. Huntsville, Alabama8. Virginia Beach, Virginia9. Austin, Texas10. Boulder, Colorado⚪ ---- Quận Los Angeles: Hai người đã thiệt mạng vào sáng thứ Sáu trong một vụ tai nạn làm đóng cửa một phần Xa lộ 405 ở khu vực Thành phố Culver. Lực lượng Tuần tra Xa lộ California đã phản ứng vào khoảng 2 giờ sáng về phía xa lộ hướng bắc và Đại lộ Quốc gia, nơi một chiếc Toyota Prius và một xe tải thương mại va chạm. Chiếc Prius bốc cháy. Một người đàn ông và một phụ nữ chết tại hiện trường.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát của ConsumerAffairs, California được xếp hạng là tiểu bang số 1 có nhiều người rời bỏ nhất, rồi tới New York, New Jersey và Illinois. California đã chứng kiến khoảng 17.000 người rời khỏi tiểu bang, trong khi chỉ có hơn 7.000 người dọn vào, khiến California trở thành tiểu bang dẫn đầu về số lượng người dọn ra ngoài. Để so sánh, New York, đứng thứ hai trong danh sách, có ít người dọn ra hơn đáng kể.Nhóm ConsumerAffairs đã phân tích dữ liệu từ hơn 143.000 người dùng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, cho thấy North Carolina chứng kiến sự gia tăng lớn nhất về số người dọn vào. Các tiểu bang có số lượng di cư vào đáng kể nhất chủ yếu nằm ở miền Nam Hoa Kỳ, trong đó Nam Carolina, Florida, Tennessee và Texas có mức tăng đáng chú ý.⚪ ---- Quận Cam: Bạn muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn? Tổ chức phi lợi nhuận "Orange County Rescue Mission" có trụ sở tại Quận Cam vừa đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp quyên góp thực phẩm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vô gia cư trên toàn tiểu bang. Tổ chức phi lợi nhuận này đang thu thập thực phẩm tại trụ sở Tustin bảy ngày một tuần và phục vụ các bữa ăn lành mạnh cho những người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở Quận Cam.Chủ tịch hội OCRM là Bryan Crain cho biết: “Tình trạng vô gia cư có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai, ngay cả ở những khu vực giàu có như Quận Cam. Ngoài việc cung cấp các nhu cầu cơ bản về chỗ ở và thực phẩm lành mạnh, chúng tôi còn đào tạo và giáo dục mọi người phát triển kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp để tự lập.” Hội phục vụ thực phẩm cho những người sống trong khuôn viên trường và các gia đình có nhu cầu trên khắp Quận Cam. Những người dân muốn quyên góp được yêu cầu mang theo những vật phẩm như sau.Đồ hộp: Cá ngừ, Thịt, Hoa quả, Rau, Nước sốt spaghetti hoặc marinara, Đậu, Canh (Soup).Các mặt hàng đóng gói: Bơ đậu phộng, Gạo, Ngũ cốc, Món ăn nhẹ (snack bars), Mì ống, Mì gói.Cư dân có thể quyên tặng bảy ngày một tuần tại trụ sở Tustin của tổ chức phi lợi nhuận, 1 Hope Dr. Tustin. Để quyên góp hoặc hỏi về các cơ hội tình nguyện với hội, vui lòng liên hệhoặc truy cập https://www.rescuemission.org/ ⚪ ---- Quận Cam: Một người từ Huntington Beach đã bị bắt vì bị đưa ra những lời đe dọa chống Do Thái nhắm vào các giáo đường Do Thái ở North Carolina và đe dọa đánh bom cơ quan thực thi pháp luật ở đó. Kevin Dunlow, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 sau khi “đưa ra nhiều lời đe dọa nhắm vào nhiều thực thể và cá nhân, bao gồm một quan chức dân cử, các thành viên cơ quan thực thi pháp luật và một số giáo đường Do Thái ở North Carolina," theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.Anh ta phải đối mặt với cáo buộc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc nào để gửi lời đe dọa làm hại hoặc bắt cóc người khác một cách có chủ ý và cố ý đưa ra những báo cáo sai lệch về bom. Mỗi cáo buộc có mức án lên tới 5 năm tù liên bang. Dunlow bị cho là vào ngày 7 tháng 5 đã nói, “Người Do Thái không đáng được sống. Người Do Thái không xứng đáng có mặt trên trái đất này. Tôi sẽ giết người Do Thái. Tôi đến Đền thờ để giết tất cả người Do Thái và trẻ em.” Y cũng đưa ra lời đe dọa đánh bom giả tới Văn phòng Cảnh sát trưởng Wake County ở Bắc Carolina.⚪ ----. Truyền hình Công an Nhân Dân (mạng ANTV) đòi siết các Youtuber, TikToker để cho Thầy Minh Tuệ tự tu, trích: "Cơn say của đám đông khiến các vấn đề bị đẩy lên ngày càng nóng và có thể trở nên mất kiểm soát. Cư dân mạng cho rằng đã tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số. Nếu không, vì lợi ích kinh tế, các Youtuber, TikToker sẽ tiếp tục bất chấp, miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, còn hậu quả thế nào xã hội tự chịu, họ không quan tâm. Hãy để cho tất cả được yên. Hãy để cho "người-bộ-hành-tự-chiêm-nghiệm" kia được yên. Và, hãy để cho chính mình được yên. Đây là quan điểm của nhiều cư dân mạng xung quanh vụ việc ông Thích Minh Tuệ. Còn bạn, bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên Fanpage của Truyền hình CAND.Trong khi đó, Báo Tin Tức quan bài "Nhận diện âm mưu lợi dụng ‘hiện tượng Thích Minh Tuệ" của Thu Hằng, trích: "Lợi dụng hình ảnh một người bộ hành “tập học Phật” để gieo rắc những thông tin phỉ báng, công kích Giáo hội Phật giáo và các nhà tu hành Phật giáo, gây mất niềm tin của nhân dân, phật tử, phá hoại Phật pháp, gây chia rẽ giữa các tôn giáo, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Đó là những biến tướng nguy hiểm từ những ồn ào liên quan đến hiện tượng ông Thích Minh Tuệ, cần phải được nhận diện và ngăn chặn... Với những người tu hành chân chính, chùa to hay các điều kiện vật chất khác chỉ để phục vụ cho chí nguyện hoằng pháp độ sinh, và thực tế là nhiều “ngôi chùa to Phật lớn” nhưng vẫn không thể đủ không gian cho phật tử tu tập. Lại có một nghịch lý là trong xã hội ta ngày nay, nhiều người kêu ca phàn nàn về tình trạng thiếu trường học, kêu gọi xây thêm trường lớp cho học sinh; nhưng những ngôi chùa vốn là “trường học tâm”, “trường học đạo đức”, khi được xây dựng làm nơi tu học cho tăng ni, phật tử thì lại bị những thành phần chống phá phỉ báng, bôi nhọ..."Bài viết của Trần Lâm (VTC News) đăng trên Gia Lai Online nhan đề "Phải chặn đứng ‘cơn say’ của Youtuber, TikToker đi theo đưa clip ông Minh Tuệ" trích: "Nếu không chặn đứng được “cơn say” view của những người đi theo sản xuất, đăng tải clip về ông Minh Tuệ, hệ lụy sẽ ngày càng nguy hiểm. Từ rất nhiều ngày trước, chứng kiến đám đông đi theo ông Minh Tuệ, đã có cảnh báo về nguy cơ sức khỏe đối với những người đang quen với lối sinh hoạt bình thường bỗng chuyển sang kiểu sống màn trời chiếu đất, ăn ngày một bữa, đi bộ triền miên của tu sỹ hạnh đầu đà. Hôm qua, một người trong số họ đã hôn mê rồi qua đời vì sốc nhiệt, tai biến mạch máu não sau 3 ngày đi bộ dưới nắng nóng. Người đàn ông 47 tuổi này mới trở về từ Mỹ 4 ngày trước đó, cơ thể không kịp thích nghi với thời tiết và lối sống khắc nghiệt của hành giả... Hàng nghìn người nhằng nhẵng bám theo là sự quấy nhiễu, làm phiền vị tu sỹ mà họ kính trọng, cản trở sự tu tập của ông. Hệ lụy về an ninh trật tự, an toàn giao thông thì đã quá rõ. Đám đông khiến các con đường tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, công tác của bao người, tạo ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an."⚪ ---- HỎI 1: Người Mỹ da đen và gốc Latinh dựa phần lớn vào thông tin Facebook và YouTube, nên dễ bị ảnh hưởng bởi tin vịt?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc thăm dò dư luận do Free Press BSP Research và Tổ chức hợp tác nghiên cứu người Mỹ gốc Phi (African American Research Collaborative) ủy quyền đã khảo sát 3.000 người ở Mỹ. Các phát hiện cho thấy rằng người Mỹ da đen và gốc Latinh có nhiều khả năng truy cập tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube hơn so với những người Mỹ da trắng và người Mỹ gốc Á. Nhóm này cũng tham gia nhiều hơn vào nội dung mạng xã hội, với 69% người da đen và 62% người gốc Latinh thường xuyên tìm kiếm tin tức về trải nghiệm của họ.Thật không may, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào mạng xã hội khiến những cộng đồng này dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch hơn. Cuộc khảo sát cho thấy người trưởng thành da đen có nhiều khả năng gặp phải thông tin sai lệch trực tuyến hơn đáng kể, với 32% cho biết thường xuyên bị quấy rối trực tuyến, so với 18% người da trắng trả lời. Việc tiếp xúc không cân xứng với thông tin sai lệch và quấy rối này góp phần gây ra mối lo ngại lớn hơn về độ tin cậy của thông tin trực tuyến.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Người giới tính LGBTQ+ cơ nguy bị ung thư cao hơn, đồng thời bị kỳ thị về chăm sóc y tế?ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy, mặc dù những người LGBTQ+ có yếu tố nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn nhưng họ có xu hướng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử khi cần được chăm sóc y tế chất lượng cao. Đặc biệt, những người LGBTQ+ phải lo lắng rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ từ chối điều trị cho họ do kỳ thị giới tính và khuynh hướng tình dục của họ, báo cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) cho biết.ACS lưu ý rằng mối lo ngại đó đặc biệt có giá trị đối với 20% dân số Hoa Kỳ cư trú tại một trong chín tiểu bang nơi việc từ chối chăm sóc cho những người LGBTQ+ là hợp pháp. Những tiểu bang này có “điều khoản lương tâm” cho phép nhân viên y tế và công ty bảo hiểm từ chối chăm sóc dựa trên niềm tin cá nhân hoặc tôn giáo của họ.Chi tiết: