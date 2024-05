Trump hung hăng đêm Thứ Năm, vài giờ sau khi bị bồi thẩm đoàn tuyên phán Trump vi phạm 34 tội hình sự.

- Bồi thẩm đoàn tuyên phán: Trump đã phạm 34 tội hình sự

- Ban tranh cử của Trump thu về 35 triệu đô la vài giờ đồng hồ sau khi Trump bị xử có tội 34 tội danh hình sự

- Trump kêu gọi cử tri góp tiền cho Trump. Trang web quyên tiền bị sập trong thời gian ngắn vì nhiều người vào.

- Michael Taylor, giám đốc truyền thông của ban tranh cử Biden: Ở New York ngày nay, không ai đứng trên pháp luật.

- Các nhà tài trợ hô hào góp tiền cho Trump

- Nhà văn nữ E. Jean Carroll nói về kết quả bản án Trump phạm 34 tội: Đó là Công lý.

- Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell bênh Trump: lẽ ra không nên truy tố Trump

- Các luật sư của Trump có 30 ngày để nộp thông báo kháng cáo.

- Trump vẫn đủ điều kiện tranh cử tổng thống và không có gì ngăn cản Trump tiếp tục phục vụ nếu Trump thắng cử.

- Trump hung hăng, thách thức sau bản án lịch sử, tự nhận vô tội, bị trừng phạt bởi một phiên tòa bất công

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi bản án Trump là "ngày đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ"

- Giám đốc truyền thông của TT Biden ca ngợi bản án, nhưng cảnh báo rằng Trump vẫn có thể thắng cử tháng 11

- Ngày thứ nhì của bồi thẩm đoàn: xin Thẩm phán Merchan đọc các trang từ 6 đến 35 của bản hướng dẫn nghĩ án

- Các luật sư của Trump hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ dẫn tới bản án treo (hung jury)

- Tỷ phú quỹ mạo hiểm Bill Ackman lộ ý có thể sẽ ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

- Tỷ phú Elon Musk: không bàn với Trump về một ghế trong chính phủ nếu Trump thắng cử

- CRFB: chi phí cho việc gia hạn cắt giảm thuế của Trump sẽ làm Mỹ tốn hơn 4 nghìn tỷ USD vào năm 2028.

- Lực lượng Israel rút khỏi trại tị nạn Jabalia ở Gaza, 70% trại đã bị biến thành một đống đổ nát, kể cả trường học, bệnh viện, phòng khám và nhà ở.

- Gaza: thiếu lương thực, thiếu nhiên liệu, khí propane (bình gas) và thuốc tây trầm trọng. Hơn 98% tiệm bánh đóng cửa, 700 giếng nước đã ngừng hoạt động.

- Gaza: 36.224 người Palestine chết và 81.777 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10.

- Hamas: sẵn sàng thả con tin nếu Israel ngưng chiến tranh

- Israel thông báo cho gia đình của một số con tin bị Hamas bắt rằng Israel sẽ không ngưng bắn ở Gaza để đổi việc thả các con tin.

- Stacy Gilbert, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức để phản đối TT Biden ủng hộ Israel tàn sát người Palestine ở Gaza

- TT Biden bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ gần khu vực Kharkiv

- Cây đàn guitar của John Lennon bán với giá gần 2,9 triệu USD

- TT Biden sẽ gặp TT Pháp Emmanuel Macron vào ngày 8 tháng 6 tại Paris, ký kết kinh tế và hợp tác quốc phòng và an ninh

- OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, chống lại, khóa các tài khoản tác nhân độc hại liên kết với nhà nước' TQ, Nga, Bắc Hàn và Iran.

- Bảo hiểm nhà tăng trung bình 38% so với năm 2019, nhưng Arizona, Illinois và Nebraska bị tăng bảo hiểm hơn 55% kể từ 2019.

- California: Hàng trăm tiệm 99 Cents Only đã đóng cửa trên khắp California có thể sớm mở cửa trở lại với tên gọi Dollar Trees.

- Quận Los Angeles: truy tìm 1 nhóm trộm đã tấn công 3 tiệm ăn cùng trong 1 chuỗi nhà hàng Ý ở San Fernando Valley

- Quận Los Angeles: Kẻ lạ ném đá lên xa lộ, làm 1 người lái xe mô tô đã gặp nạn, trượt té

- Năm 2023: Los Angeles đứng đầu Hoa Kỳ vì 65 vụ chó cắn nhân viên bưu điện, thứ nhì là Houston, nơi có 56 vụ.

- Quận Los Angeles: cụ ông 81 tuổi bị bắt vì bắn giàng ná bể các cửa sổ khu xóm và cửa kính xe hơi đã chết

- Texas: bắt ông trùm băng trộm chuyên vào các chùa bưng thùng tiền đi

- Texas: Cảnh sát bắt Linh Trần, 33 tuổi, truy tố tội súng và ma túy, đưa con gái mới biết đi của Tran vào nhà xã hội

- TIN VN. Sau gần 2 tháng thí điểm xe điện ở TP.HCM: Lượng khách tăng 15% mỗi tuần.

- TIN VN. Điều thô tăng giá 50%, doanh nghiệp điều đau đầu vì bị xù hợp đồng.

- TIN VN. Tàu cá bị chìm sau va chạm, 4 thuyền viên may mắn vào bờ an toàn.

- HỎI 1: Gần 2/3 (62%) người Mỹ nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi trước lượng tin tức quá lớn về bầu cử 2024? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 1/3 giáo viên đã dùng trí tuệ nhân ạto AI? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (31/5/2024) ⚪ ---- Ban tranh cử của Trump đã thu về khoảng 35 triệu đô la sau khi Trump bị kết tội 34 trọng tội trong một phiên tòa xét xử Trump ngụy tạo hồ sơ kế toán để che giấu các khoản tiền bịt miệng nữ nhơn ở New York, và ban tranh cử của ông lập luận rằng phán quyết này đã tăng cường sự ủng hộ của các nhà tài trợ cấp cơ sở.

.

“Chỉ vài phút sau khi phán quyết của phiên tòa giả mạo được công bố, hệ thống gây quỹ kỹ thuật số của chúng tôi đã tràn ngập sự ủng hộ và bất chấp sự chậm trễ tạm thời trực tuyến vì lượng truy cập, Tổng thống Trump đã huy động được 34,8 triệu đô la từ các nhà tài trợ đô la nhỏ,” theo cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của Trump, Chris LaCivita và Susie Wiles cho biết trong một tuyên bố chung.

.

Chiến dịch cho biết tổng số tiền gây quỹ đã phá vỡ kỷ lục trước đó của chiến dịch về số tiền quyên góp bằng đô la nhỏ trong một ngày. LaCivita và Wiles cho biết gần 30% số nhà tài trợ sau phán quyết là những người mới sử dụng nền tảng WinRed, nền tảng được các ứng cử viên Đảng Cộng hòa sử dụng để gây quỹ.

.

⚪ ---- Ban vận động tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố hiếm hoi và có tính nghiêm khắc đặc trưng về những rắc rối pháp lý của đối thủ vào thứ Năm, chỉ vài phút sau khi Donald Trump bị tuyên phạm 34 tội nghiêm trọng về gian lận kinh doanh.

.

Michael Taylor, giám đốc truyền thông của chiến dịch Biden-Harris 2024, cho biết: “Ở New York ngày nay, chúng tôi thấy không ai đứng trên pháp luật. “Donald Trump luôn lầm tưởng rằng Trump sẽ không bao giờ phải đối mặt với hậu quả nếu vi phạm luật vì lợi ích cá nhân của mình,” Taylor nói thêm, đồng thời viết rằng cách duy nhất để giữ Donald Trump rời khỏi Bạch Ốc là bỏ phiếu. “Có bị kết án trọng tội hay không, Trump sẽ là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống.”

.

Khi được The New York Times yêu cầu bình luận, Ian Sams, phát ngôn viên của Văn phòng Luật sư Bạch Ốc, chỉ trả lời: “Chúng tôi tôn trọng luật pháp và không có bình luận gì thêm”. Biden chiều Thứ Năm đang ở Bãi biển Rehoboth, Delaware, cùng gia đình.

.

⚪ ---- Donald Trump và các đồng minh của Trump đã sử dụng bản án lịch sử của cựu tổng thống về 34 trọng tội như một cơ hội để nhắc nhở những người theo dõi bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 — và, ít nhất là theo ban vận động tranh cử, những người theo ông thực sự dường như đang tập hợp lại để ủng hộ Trump. Trang gây quỹ của chiến dịch Trump đã bị sập ngay sau phán quyết hôm thứ Năm và chiến dịch này cho biết đó là do có quá nhiều người đang cố gắng đóng góp, báo The Hill đưa tin.

.

"Rất nhiều người Mỹ đã cảm động quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đến nỗi các trang WinRed đã ngừng hoạt động. Chúng tôi đang nỗ lực đưa trang web trở lại trực tuyến nhanh nhất có thể", theo ban vận động của Trump viết trên X. Chiến dịch trước đó đã chuyển hướng trang đích của nó đến một trang gây quỹ tuyên bố Trump là "tù nhân chính trị", theo Politico đưa tin. Trong đêm, trang web này đã hoạt động trở lại trực tuyến.

.

Reuters đưa tin, các nhà tài trợ lớn và các nhà tài trợ lâu năm khác đã nhanh chóng tập hợp lại ủng hộ Trump, cam kết quyên góp hàng triệu USD sau khi Trump bị kết án. AP đưa tin Trump có thể sẽ tiếp tục sử dụng phán quyết này làm thức ăn cho chiến dịch tranh cử trong một thời gian, với cuộc họp báo ở Manhattan được lên kế hoạch vào hôm nay, Thứ Sáu.

.

Nhận định của Politico: "Việc thúc đẩy gây quỹ ngay lập tức là ví dụ mới nhất về việc Trump sử dụng sự bất hạnh về mặt pháp lý của mình để đạt được lợi ích chính trị và tài chính. Và đó có thể là hoạt động sinh lợi nhất từ ​​trước đến nay. Chiến dịch tranh cử của Trump đã nhiều lần biến rủi ro pháp lý thành hàng triệu đô la để thúc đẩy khả năng quay trở lại Bạch Ốc, với những điểm nguy hiểm lớn hơn khiến nhiều tiền hơn đổ vào kho bạc của Trump."

.

Fox News đưa tin, Tổng thống Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng nhanh chóng sử dụng phán quyết này làm điểm khởi đầu cho việc gây quỹ, nhắc nhở những người ủng hộ họ rằng việc kết án sẽ không khiến Trump không thể nắm giữ chức vụ.

.

⚪ ---- Nhà văn nữ E. Jean Carroll đã có một phản ứng ngắn gọn nhưng mang tính biểu tượng trước phán quyết có tội của Donald Trump hôm thứ Năm về tất cả 34 tội danh liên quan đến các khoản thanh toán tiền bịt miệng của ông. Bên cạnh bức ảnh của ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, Carroll viết: “Công lý!!” Phản ứng này là đại diện của hai người phụ nữ đã cáo buộc Trump về hành động của ông ta – và cuối cùng là những người đã được phục vụ công lý trong phòng xử án. Trump đã thua trong hai vụ kiện phỉ báng do Carroll đưa ra và vài ngày trước, một luật sư của Carroll đã cảnh báo vụ kiện thứ ba có thể sắp diễn ra, sau khi cựu tổng thống chửi mắng bà trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Hai.

.

“Chúng tôi đã nói nhiều lần kể từ phán quyết cuối cùng của bồi thẩm đoàn vào tháng 1/2024 rằng tất cả các lựa chọn đều được cân nhắc. Và điều đó vẫn đúng cho đến ngày nay - tất cả các lựa chọn đều được đặt lên bàn,” luật sư Roberta Kaplan nói trong một tuyên bố với phóng viên Maggie Haberman của New York Times. Trong khi đó, cô Stormy Daniels là nhân vật chủ chốt trong vụ án bưng bít của Trump ở New York và đứng ra mô tả cuộc gặp gỡ tình dục khét tiếng của cô trong phòng khách sạn với Trump.

.

⚪ ---- Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell (Ky.), người đã kiên quyết từ chối bình luận về cuộc đua tổng thống hoặc mối thù truyền kiếp của ông với cựu Tổng thống Trump, đã lên tiếng bênh vực Trump vào tối thứ Năm. Vài giờ sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết có tội, Thượng nghị sĩ McConnell tuyên bố rằng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg lẽ ra không bao giờ nên khởi kiện vụ án và dự đoán bản án sẽ bị lật ngược [ở Tòa kháng án].

.

Quyết định bất ngờ của McConnell khi cân nhắc về kết quả của một vụ truy tốn mà ông đã từ chối nói đến trong nhiều tháng có thể cho thấy rằng bản án của Trump có thể có tác động thống nhất đối với Cộng Hòa - tập hợp ngay cả những người hoài nghi lớn nhất trong đảng để bảo vệ Trump. McConnell đã để Trump xoay chuyển tình thế bằng cách giữ im lặng trong những dịp trọng đại khác.

.

⚪ ---- Bồi thẩm đoàn Manhattan đã tuyên bố Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh mà Trump bị truy tố trong phiên tòa xét xử vụ Trump ngụy tạo hồ sơ kế toán để bịt miệng nữ nhơn, khiến Trump trở thành tổng thống đầu tiên trở thành tội phạm. Trump ngồi vô cảm và uể oải ở bàn bào chữa, theo New York Times đưa tin, khi Trump nghe "có tội" được đọc trước tòa 34 lần vào chiều thứ Năm. Có thể nghe thấy tiếng cổ vũ từ con phố bên dưới, nơi những người ủng hộ và phản đối Trump tụ tập, ở hành lang bên ngoài phòng xử án tầng 15.

.

Khi các bồi thẩm đoàn bước ra, họ không nhìn Trump và Trump cũng không nhìn họ. Vài phút sau, cựu tổng thống và ứng cử viên hiện tại nói với các phóng viên: "Tôi là một người rất vô tội". Các công tố viên cáo buộc Trump làm sai lệch hồ sơ kinh doanh nội bộ để che đậy các khoản thanh toán bằng tiền bịt miệng liên quan đến một kế hoạch bị cáo buộc nhằm chôn giấu những câu chuyện có thể cản trở nỗ lực tranh cử vào Bạch Ốc năm 2016 của ông, theo AP.

.

Trump bước ra khỏi tòa, mặt mũi kinh hoàng.

.

Trọng tâm của cáo buộc là khoản bồi hoàn được trả cho cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, khoản tiền 130.000 USD cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels để đổi lấy việc không công khai tuyên bố của cô ấy về cuộc gặp gỡ tình dục năm 2006 với Trump. Các công tố viên cho biết số tiền hoàn trả đã được ghi sai thành "chi phí pháp lý" để che giấu bản chất thực sự của các giao dịch. Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Những tội danh mà Trump bị kết án có thể bị phạt tới bốn năm tù.

.

Bồi thẩm đoàn gồm 12 người dân New York đã thảo luận trong 9 tiếng rưỡi trong hai ngày. Các phán quyết mà hội đồng xét xử đưa ra liên quan đến 11 tội danh liên quan đến hóa đơn, 12 tội danh liên quan đến các ghi vào mục từ sổ cái (ledger entries) và 11 tội danh liên quan đến chi phiếu.

.

⚪ ---- Bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử Donald Trump đòi tiền bịt miệng đã bãi nhiệm và vụ án chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Vì tội Trump không bạo lực nên các chuyên gia cho rằng Trump khó có thể bị giam trước khi tuyên án. Thẩm phán Juan Merchan đã lên lịch tuyên án Trump vào 10 giờ sáng ngày 11 tháng 7/2024. Ông yêu cầu tất cả các bên nộp các kiến ​​nghị liên quan trước ngày 13 tháng 6. Trong bước này bao gồm các bản ghi nhớ tuyên án từ bên công tố và bên bào chữa tranh luận về hình phạt mà họ muốn xem lệnh của Merchan. Bị cáo thường được phỏng vấn bởi một nhân viên quản chế, người này sẽ hỏi về lý lịch cá nhân và bất kỳ hồ sơ tội phạm nào, những thông tin có trong báo cáo trước khi tuyên án. Một nhà tâm lý học hoặc nhân viên xã hội cũng có thể phỏng vấn Trump.

.

Các hình phạt có thể xảy ra: Trump bị kết án về trọng tội bất bạo động Loại E, mức thấp nhất của New York, theo New York Times. Các tội danh này có thể bị phạt từ 16 tháng đến 4 năm tù tiểu bang. Các chuyên gia pháp lý cho biết, là người phạm tội lần đầu, Trump khó có thể phải nhận án tù. Merchan có thể áp dụng hình thức quản chế hoặc giam giữ tại nhà.

.

Quản chế: Các điều khoản có thể yêu cầu Trump phải nhận được sự chấp thuận của nhân viên quản chế để đi ra ngoài tiểu bang quê hương của ông, Florida, theo Washington Post. Có lẽ Trump sẽ phải báo cáo thường xuyên với nhân viên quản chế của mình.

.

Kháng cáo: Các luật sư của Trump có 30 ngày để nộp thông báo kháng cáo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng và chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, ông Trump nói sau phán quyết. Có thể việc tuyên án sẽ được giữ nguyên trong khi kháng cáo diễn ra, điều này có thể trì hoãn bất kỳ hình phạt nào sau Ngày bầu cử.

.

Cuộc bầu cử: Trump vẫn đủ điều kiện tranh cử tổng thống và không có gì ngăn cản Trump tiếp tục phục vụ nếu Trump thắng. Tuy nhiên, theo NY Times, Trump có thể không thể bỏ phiếu cho chính mình; Florida yêu cầu những người phạm trọng tội phải hoàn thành toàn bộ bản án, bao gồm cả thời gian quản chế, trước khi được phép bỏ phiếu lại.

.

⚪ ---- Donald Trump vẫn tỏ ra thách thức hơn bao giờ hết sau bản án lịch sử hôm thứ Năm, tự nhận mình là "một người đàn ông rất vô tội", người đã bị trừng phạt bởi một phiên tòa không công bằng. Báo The Hill đưa tin: “Đây là một phiên tòa gian lận và đáng hổ thẹn”. "Phán quyết thực sự sẽ được người dân đưa ra vào ngày 5 tháng 11 (Ngày Bầu Cử) và họ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra ở đây."

.

Trump đêm Thứ Năm vung tay thách thức.

.

Trump tiếp tục: “Đây là một quyết định gian lận ngay từ ngày đầu với một thẩm phán đầy mâu thuẫn, người lẽ ra không bao giờ được phép xét xử vụ án này. Không bao giờ. Và chúng tôi sẽ đấu tranh cho Hiến pháp của mình. Chuyện này còn lâu mới kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều." Trump phát biểu sau khi bồi thẩm đoàn kết án Trump về tất cả 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh, với bản tuyên án dự kiến ​​vào tháng Bảy.

.

⚪ ---- Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi đây là "ngày đáng xấu hổ trong lịch sử nước Mỹ" trong một tuyên bố. "Các đảng viên Đảng Dân chủ đã reo hò khi họ kết án lãnh đạo của đảng đối lập với những cáo buộc lố bịch, dựa trên lời khai của một kẻ phạm tội bị tước quyền và bị kết án. Đây là một hoạt động thuần túy chính trị, không phải là một hoạt động pháp lý."

.

⚪ ---- Đảng Dân chủ: Giám đốc truyền thông của Tổng thống Biden thực sự đã ca ngợi kết quả này, nhưng ông cũng cảnh báo rằng Trump vẫn có thể giành chiến thắng vào tháng 11, theo Politico lưu ý. Michael Tyler nói: “Vẫn chỉ có một cách để giữ Donald Trump rời khỏi Phòng Bầu dục. Là tại thùng phiếu.”

.

Dân New York tưng bừng sau khi nghe bản án.

.

⚪ ---- Các bồi thẩm bắt đầu ngày thảo luận thứ nhì trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Donald Trump hôm thứ Năm với một ghi chú khác dành cho Thẩm phán Juan Merchan, lần này hỏi liệu ông có thể đọc lại một đoạn hướng dẫn khác của bồi thẩm đoàn hay không. Merchan tôn trọng yêu cầu và bắt đầu đọc các trang từ 6 đến 35 của bản hướng dẫn của bồi thẩm đoàn cho hội đồng gồm 12 bồi thẩm và 6 người dự khuyết. MSNBC đưa tin những bồi thẩm đó đã ghi chép và tỏ ra chăm chú lắng nghe. Ghi chú của bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu tòa án cung cấp tai nghe cho máy tính của họ trong phòng nghị án và Mercan đồng ý cung cấp tai nghe ngoài loa.

.

Thông báo hôm thứ Năm được đưa ra một ngày sau khi bồi thẩm đoàn gửi một cặp ghi chú cho Merchan, yêu cầu cho phép hội đồng xét xử nghe lại một phần lời khai của phiên tòa kéo dài bảy tuần một lần nữa — đặc biệt liên quan đến cựu nhà xuất bản National Enquirer David Pecker — và lặp lại một số điều hướng dẫn của bồi thẩm đoàn. Một số chuyên gia pháp lý đã suy đoán các câu hỏi của bồi thẩm đoàn và thời gian thảo luận ngày càng kéo dài, cho thấy hội thảo có thể nghiêng về việc kết tội Trump, theo báo The Slate đưa tin hôm thứ Năm. Và kết quả là, họ đã kết tội Trump.

.

⚪ ---- Trước đó, các luật sư hy vọng bồi thẩm sẽ bị treo: các luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang hy vọng phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của ông sẽ dẫn đến bồi thẩm đoàn bị treo (hung jury), theo ABC News đưa tin vào sáng hôm thứ Năm. Bồi thẩm đoàn, bắt đầu thảo luận từ hôm Thứ Tư, có thể chứng minh rằng không thể đưa ra phán quyết, có khả năng sẽ tiến hành một phiên tòa mới.

.

Theo báo cáo, một người nắm rõ vấn đề cho biết nhóm pháp lý của Trump đang tìm kiếm "bằng chứng về những bất đồng mạnh mẽ" giữa các bồi thẩm đoàn. Các nguồn tin nói thêm rằng các cuộc thảo luận kéo dài sẽ là dấu hiệu của "những nghi ngờ nghiêm trọng giữa các thành viên bồi thẩm đoàn và có thể dẫn đến việc bồi thẩm đoàn bị treo." Kết quả: có bản án, và thảo luận không bị kéo dài.

.

⚪ ---- Tờ Financial Times hôm thứ Năm dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề này đưa tin, tỷ phú quỹ mạo hiểm Bill Ackman có khả năng sẽ ủng hộ cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Ackman, người trước đó đã dự đoán Trump sẽ thắng cử, đang nghiêng về việc ủng hộ Trump vì "sự không thích [Tổng thống Mỹ Joe] Biden của Ackman vượt xa sự mâu thuẫn của ông" đối với đảng Cộng hòa và dự kiến sẽ đưa ra thông báo về điều đó. trên tài khoản X của ông.

.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Blackstone, Steve Schwarzman, cho biết ông sẽ ủng hộ Trump đắc cử tổng thống vì ông chia sẻ “mối lo ngại của hầu hết người Mỹ rằng các chính sách kinh tế, nhập cư và đối ngoại của chúng ta đang đưa đất nước đi sai hướng” và do đó, một “sự thay đổi” là cần thiết. Thực tế, có lý do lớn mà các tỷ phú không nói rõ: Trump cam kết nhiều lần rằng Trump sẽ giảm thuế.

.

⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Năm phủ nhận các báo cáo rằng ông đã tham gia đàm phán với Donald Trump về việc có vai trò trong chính quyền tiếp theo nếu Trump thắng cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. “Chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về vai trò của tôi trong chức vụ Tổng thống tiềm năng của Trump,” Musk viết trong một bài đăng trên X để đáp lại một bài đăng về báo cáo của CNBC cho biết tỷ phú này có thể đã được Trump đề nghị một vai trò cố vấn đặc biệt.

.

Một số cơ quan truyền thông khác, bao gồm Wall Street Journal và Bloomberg, đã công bố các báo cáo về cuộc gặp của Trump và Musk với cơ quan truyền thông trước đây nói rằng cả hai "đã thảo luận về vai trò cố vấn có thể có" cho Musk và cơ quan truyền thông sau đưa tin rằng họ đã thảo luận về tiền điện tử, cũng như rằng Chiến dịch tranh cử của Trump đang cân nhắc việc mời Musk phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7.

.

⚪ ---- Theo một phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm (CRFB), một tổ chức nghiên cứu ở Washington, ước tính chi phí cho việc gia hạn cắt giảm thuế của Trump đã tăng lên hàng năm và không rõ chính xác tại sao. Theo dự đoán hiện tại của Ủy ban Thuế hỗn hợp và Văn phòng Ngân sách Quốc hội, việc gia hạn các điều khoản sắp hết hạn trong chương trình cắt giảm thuế của cựu Tổng thống Trump dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 4 nghìn tỷ USD vào năm 2028. Con số này được so sánh với khoảng 3 nghìn tỷ USD khi luật được thông qua, đánh dấu mức tăng khoảng 33%, nhiều hơn những gì được mong đợi chỉ từ tăng trưởng của nền kinh tế và lạm phát, theo báo cáo.

.

Các nhà nghiên cứu ngân sách cho biết: “Trong khi lạm phát và tăng trưởng kinh tế giải thích một số khác biệt, chi phí của việc cắt giảm thuế tính theo tỷ trọng trong GDP đã tăng khoảng 30% (0,3 điểm phần trăm) kể từ năm 2018”. Lý do tăng thâm hụt vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức, nhưng CRFB cho biết đó có thể là do trốn thuế đối với một trong những khoản mở rộng doanh thu trong luật năm 2017, cũng như lạm dụng khoản khấu trừ chuyển tiếp của Trump.⚪ ---- Lực lượng Israel đã rút khỏi phần lớn miền bắc Gaza, đặc biệt là trại tị nạn Jabalia. Nhưng họ vẫn có thể quay lại bất cứ khi nào họ muốn. Họ đã để lại dấu vết tàn phá và hủy diệt trong trại tị nạn. Lên đến 70% trại đã bị biến thành một đống đổ nát. Điều này bao gồm các cơ sở công cộng, trường học, bệnh viện, phòng khám và nhà ở. Mọi người quay lại kiểm tra ngôi nhà của mình để xem có thể cứu vãn được gì, nhưng tất cả đều vô ích – chẳng còn gì để cứu vãn. Hiện tại, các nhân viên y tế và dân phòng đang cố gắng thu thập thi thể ở những khu vực mà trước đây họ không thể tiếp cận.⚪ ---- Hơn ba tuần sau khi Israel chiếm giữ cửa khẩu Rafah, Gaza đang rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu, khí propane (bình gas) và thuốc tây trầm trọng, làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người dân Gaza bị bệnh tật và đói khát, Văn phòng Truyền thông Gaza cho biết. Văn phòng truyền thông cho biết, do thiếu nhiên liệu và khí propan, hơn 98% tiệm bánh ở Gaza buộc phải đóng cửa, cắt đứt nguồn thực phẩm quan trọng, trong khi hơn 700 giếng nước đã ngừng hoạt động.---- Có ít nhất 36.224 người Palestine đã chết và 81.777 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10. Một cơ quan của Liên hợp quốc cho biết 18.500 phụ nữ Palestine mang thai đang chạy trốn "cơn ác mộng không ngừng" của Rafah.⚪ ---- Hamas hôm thứ Năm nhắc lại rằng nhóm sẵn sàng đạt được "thỏa thuận đầy đủ" liên quan đến việc trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine nếu Israel chấp nhận ngừng chiến tranh. Hamas cho biết trong một tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi đã thông báo cho các nhà hòa giải về quan điểm rõ ràng của chúng tôi rằng nếu lực lượng chiếm đóng chấm dứt chiến tranh và xâm lược chống lại người dân của chúng tôi ở Gaza, chúng tôi sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đầy đủ bao gồm một thỏa thuận trao đổi toàn diện”.Nhóm này còn tuyên bố rằng họ "thể hiện sự linh hoạt" bằng cách đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của các nhà hòa giải vào ngày 6 tháng 5 trong khi Israel "đáp lại lập trường tích cực của chúng tôi bằng cách xâm chiếm thành phố Rafah và chiếm đóng cửa khẩu."⚪ ---- Kênh 12 đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Tzachi Hanegbi đã thông báo cho gia đình của một số con tin bị Hamas bắt giữ kể từ ngày 7 tháng 10 rằng Israel sẽ không đồng ý chấm dứt chiến tranh ở Gaza để đảm bảo việc thả các con tin. Hanegbi khẳng định Israel tự tin đạt được thỏa thuận "giai đoạn một" để trao trả con tin trong tương lai gần.Hanegbi nói: “Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, giai đoạn nhân đạo, chúng tôi sẽ có thể đạt được trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Sẽ không mất nhiều tháng chứ không phải nhiều năm”. Báo cáo cũng ghi nhận một người thân của con tin đã rời cuộc họp trong nước mắt sau khi Hanegbi xúc phạm các gia đình. Bình luận này được đưa ra sau khi Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt được "thỏa thuận đầy đủ" liên quan đến việc trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine nếu Israel chấp nhận dừng chiến tranh.⚪ ---- Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao đã từ chức vì Tổng thống Biden ủng hộ việc Israel tàn sát người Palestine ở Gaza, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Tư. Stacy Gilbert, một quan chức chuyên nghiệp từng làm việc tại Cục Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao, cho biết trong một email từ chức gửi cho các đồng nghiệp của mình rằng bà không đồng ý với một báo cáo của Bộ Ngoại giao cho rằng Israel đã không chặn việc chuyển hàng viện trợ vào Gaza.Gilbert đã từ chức hôm thứ Ba, và Josh Paul, người đã từ chức Bộ Ngoại giao vào tháng 10, chỉ ra thực tế rằng đó cũng là ngày chính quyền Biden nói rõ rằng việc Israel ném bom vào những người Palestine di tản tại một trại lều ở Rafah sẽ không ảnh hưởng đến sự ủng hộ từ Hoa Kỳ.Paul viết trên Linkedin: “Vào ngày Bạch Ốc thông báo rằng hành động tàn bạo mới nhất ở Rafah không vượt qua ranh giới đỏ, việc từ chức này chứng tỏ rằng chính quyền Biden sẽ làm bất cứ điều gì để tránh sự thật”.

Cho đến nay, 4 quan chức Bộ Ngoại giao đã từ chức vì cuộc chiến diệt chủng ở Gaza và 3 quan chức từ các bộ khác, trong đó có một quan chức từ Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và một thiếu tá Quân đội Hoa Kỳ làm việc cho Cơ quan Tình báo Quốc phòng của Pentagon.

.

⚪ ---- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ gần khu vực Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, nằm gần biên giới với Nga, Politico đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn một nguồn tin. Một quan chức Mỹ nói với hãng truyền thông: “Tổng thống gần đây đã chỉ đạo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công ở Kharkov, để Ukraine có thể đánh trả các lực lượng Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ”. Tuy nhiên, nguồn tin này giải thích rằng chính sách cho phép tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga “không thay đổi”.

.

⚪ ---- Cuối năm 1965, John Lennon đã tặng một trong những cây đàn guitar của mình cho Gordon Waller của nhóm nhạc pop Peter and Gordon nhưng dường như đó không phải là một món quà quý giá. Waller đã đưa nó cho một người quản lý đường lộ, "người đã mang cây đàn guitar về nhà, ném nó lên gác mái và không để ý đến nó trong nhiều thập niên," theo Julien's Auctions.

.

Cây đàn guitar acoustic Hootenanny 12 dây Framus được cho là đã thất lạc hơn 50 năm nhưng nó đã được những người chủ sau này của ngôi nhà ở vùng nông thôn nước Anh phát hiện khi họ chuyển nhà. Tờ Guardian đưa tin, nó đã được bán với giá gần 2,9 triệu USD trong cuộc đấu giá hôm thứ Tư, lập kỷ lục mới cho một cây đàn guitar của Beatles.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron vào ngày 8 tháng 6 tại Paris trong chuyến thăm Pháp từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 nhân kỷ niệm 80 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào Normandy, theo Bạch Ốc cho biết trong một thông báo. một tuyên bố vào thứ năm.

.

Tuyên bố viết: “Chuyến thăm cấp nhà nước sẽ phản ánh mối quan hệ lâu dài và toàn diện giữa Hoa Kỳ và Pháp, đồng minh lâu đời nhất của chúng ta, được thành lập dựa trên các giá trị dân chủ chung, quan hệ kinh tế và hợp tác quốc phòng và an ninh”. Hai nhà lãnh đạo sẽ giải quyết các vấn đề song phương và “một loạt các thách thức toàn cầu”.

.

⚪ ---- OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, đã công bố hôm thứ Năm rằng họ đã có hành động chống lại việc sử dụng sản phẩm của mình bởi 'các tác nhân độc hại liên kết với nhà nước' có liên kết với Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran.

.

Công ty lưu ý rằng, khi hợp tác với Microsoft, họ đã phát hiện ra hai tác nhân đe dọa có liên quan đến Trung Quốc được gọi là Charcoal Typhoon và Salmon Typhoon, Crimson Sandstorm của Iran, Emerald Sleet của Bắc Hàn và Emerald Sleet của Nga. Forest Blizzard “thường tìm cách sử dụng các dịch vụ OpenAI để truy vấn thông tin nguồn mở, dịch, tìm lỗi mã hóa và chạy các tác vụ mã hóa cơ bản” và nói thêm rằng nó đã chấm dứt tài khoản của tất cả các tác nhân nói trên.

.

⚪ ---- Một nghiên cứu mới cho thấy các chủ nhà ở Mỹ đang phải trả nhiều hơn 38% cho bảo hiểm nhà so với năm 2019, nhưng tỷ lệ đó cao hơn đáng kể ở 3 tiểu bang, bao gồm cả Arizona, nơi người dân thậm chí còn phải chi nhiều tiền hơn. Báo cáo do LendingTree công bố trong tuần này cho thấy tỷ lệ bảo hiểm nhà đã tăng 37,8% kể từ trước đại dịch COVID-10.

.

Dữ liệu kéo dài suốt tháng 3 cho thấy rằng trong khi các chủ nhà trên khắp đất nước chứng kiến tỷ lệ của họ tăng vọt thì những người sống ở Arizona, Illinois và Nebraska lại chứng kiến hóa đơn bảo hiểm của họ tăng hơn 55% kể từ năm 2019.

.

Một chủ nhà trung bình phải trả 2.478 USD mỗi năm cho bảo hiểm. Tuy nhiên, theo báo cáo, cư dân ở Oklahoma và Nebraska phải trả gấp đôi số tiền đó hàng năm, với các chủ nhà phải trả phí bảo hiểm hàng năm lần lượt là 5.478 USD và 5.363 USD.

.

⚪ ---- California: Các tiệm 99 Cents Only đã đóng cửa trên khắp California có thể sớm mở cửa trở lại với tên gọi Dollar Trees. Các giám đốc điều hành của Dollar Tree hôm thứ Tư nói công ty đã mua được quyền đối với 170 hợp đồng thuê cửa hàng 99 Cents Only, hơn một nửa trong số đó nằm trên khắp California. Thông báo đưa ra sau khi 99 Cents Only Stores có trụ sở tại California tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn tất cả 371 cửa hàng và nộp đơn xin phá sản vào tháng Tư.

.

Các giám đốc điều hành của công ty cho biết doanh nghiệp đã phải vật lộn để duy trì hoạt động sau đại dịch COVID-19 và cũng viện dẫn nhu cầu thay đổi và nạn trộm cắp gia tăng trong số các lý do phải đóng cửa. Michael Creedon, Jr., Giám đốc điều hành của Dollar Tree cho biết: “Khi chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng nhanh chóng cho thương hiệu Dollar Tree, đây là cơ hội hấp dẫn để đảm bảo hợp đồng thuê tại các thị trường ưu tiên nơi chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ”.

.

Việc Dollar Tree mua lại các cơ sở kinh doanh mới gây bất ngờ khi công ty mẹ của nó tuyên bố sẽ đóng cửa khoảng 1.000 cửa hàng trên toàn quốc vào tháng 3. Rick Dreiling, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dollar Tree cho biết lạm phát và việc giảm phúc lợi của chính phủ gây áp lực lên những khách hàng có thu nhập thấp hơn, những người chiếm phần lớn cơ sở khách hàng.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang tìm 1 nhóm trộm đã tấn công 3 nơim ở San Fernando Valley thuộc cùng một chuỗi nhà hàng Ý trong chưa đầy một giờ vào sáng thứ Tư. Cuộc phạm tội ngắn ngủi bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng khi video giám sát cho thấy các nghi phạm đi trên một chiếc xe hơi màu tối đến địa điểm Maria's Italian Kitchen ở Encino.

.

Ba tên trộm đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu bước ra khỏi xe, cầm xà beng và tiến vào cơ sở kinh doanh, nơi chúng lấy một chiếc két sắt đựng đầy tiền mặt từ văn phòng nhà hàng. Giám đốc điều hành Peggy Gonzales nói với KTLA rằng cô ấy đã đến nhà hàng khi chuông báo động vang lên và trong khi chờ cảnh sát, cô ấy nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ đột nhập tại địa điểm Woodland Hills.

.

Gonzales cho biết bọn trộm ra về tay không nhưng đã đập vỡ cửa kính và làm hư khu vực văn phòng. Khoảng 15 phút sau, cô nhận được một cuộc gọi khác thông báo rằng nhà hàng Sherman Oaks cũng đã bị đột nhập. Cảnh sát Los Angeles tin rằng cùng 1 bọn thực hiện cả 3 vụ. Chủ sở hữu chuỗi Madelyn Alfano cho biết bọn trộm không lấy được nhiều tiền vì các doanh nghiệp hầu như không dùng tiền mặt kể từ sau đại dịch nhưng thiệt hại sẽ rất tốn kém.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người lái xe mô tô đã gặp nạn trong một cơn mưa tia lửa vào sáng sớm thứ Năm trên một đoạn đường cao tốc, nơi người ta nhìn thấy một người đàn ông ném đá xuống đường ở trung tâm thành phố Los Angeles. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 3:30 giờ sáng trên Xa lộ 110, nơi người đi xe máy dường như đã tông vào một trong những tảng đá. Người lái xe máy bị văng ra khỏi xe, tạo ra tia lửa khi nó tiếp tục trượt trên xa lộ.

.

Người đàn ông được nhìn thấy trên video ném đá qua lan can và lên đường cao tốc đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn kinh hoàng. Nhiều người lái xe khác đã dừng lại để giúp đỡ người đi xe máy, người này có vẻ không bị thương nặng. Người điều khiển xe máy quay trở lại xe máy rồi chạy khỏi hiện trường vụ va chạm. Các tài xế khác cho biết đã va phải đá trên Xa lộ 110 gần Phố 23 St. Một số tấp vào lề đường để thay vỏ xe bị xẹp.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Los Angeles nổi tiếng vì vô số lý do - cho dù đó là giải trí, ẩm thực, giao thông hay hàng triệu thứ khác - nhưng Thành phố Thiên thần lại trở nên khét tiếng vì một lý do thú vị khác. Theo Bưu điện Hoa Kỳ, Los Angeles dẫn đầu cả nước về số vụ chó cắn người bưu tín viên.

.

Hồi năm 2023, thành phố có 65 vụ chó tấn công nhân viên bưu điện được báo cáo, chiếm vị trí hàng đầu, rồi thứ nhì là Houston, nơi có 56 vụ. Ngoài L.A., các thành phố của California nằm trong top 30 nơi chó cắn bưu tín viên còn có San Diego (hạng thứ 6, với 41 vụ), Sacramento (thứ 16, với 26 vụ), San Francisco (19, với 20 vụ) và Long Beach (20, với 19 vụ).

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cụ ông bị bắt trong tháng này vì liên quan đến vụ bắn giàng ná nguy hiểm ở Azusa đã chết. Theo Cơ quan Giám định Y tế Quận LA, cụ Prince King, 81 tuổi, qua đời hôm thứ Tư tại một ngôi nhà. Nguyên nhân cái chết không được liệt kê. King đã được thả khỏi nơi giam giữ vào sáng thứ Ba để sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên trong tuần này vì liên quan đến vụ bắn ná phá hoại mà những người hàng xóm cho biết đã diễn ra khoảng 10 năm nay ở khu phố San Gabriel Valley. Hàng chục người dân trong khu vực lân cận cho biết cửa sổ, kính chắn gió xe hơi và các tài sản khác bị hư hỏng do giàng ná bắn bi được tìm thấy trong sân của họ.

.

Cụ King đang phải đối mặt với 5 trọng tội và 2 tội nhẹ. Cảnh sát cho biết thiệt hại từ vụ bắn ná cao su ước tính từ 5.000 đến 10.000 USD. Cụ King đã bị bắt cách đây một tuần vì nghi ngờ có hành vi phá hoại ác ý sau khi cảnh sát đáng ứng ngày 23/5 tại dãy nhà 900 trên Đại lộ North Enid vì “vấn đề về chất lượng cuộc sống”. Những người hàng xóm kể với cảnh sát rằng một người đàn ông trang bị ná cao su và đạn ổ bi đã bắn vỡ cửa sổ và kính chắn gió xe hơi.

.

⚪ ---- Texas: Người đàn ông bị truy nã vì tội trộm các ngôi chùa Phật giáo ở Bắc Texas hiện đã bị bắt. Cảnh sát thị trấn White Settlement cho biết Narcis Chiciu đã bị bắt hồi đầu tháng này tại Woodbury, Minnesota. Y bị xem là kẻ cầm đầu một nhóm trộm bị ghi hình trên video tại Chùa Phật giáo Wat Busayadhammvanaram ở White Settlement vào ngày 20 tháng 11/2022.

.

Cảnh sát đã công bố video về vụ trộm đó, cho thấy các nghi phạm – chủ yếu là phụ nữ đội khăn trùm đầu và đeo mặt nạ – đánh lạc hướng các nhà sư và vào trộm tiền mặt. Một người đàn ông đi cùng họ, sau này được xác định là Chiciu, cũng được nhìn thấy trong video dường như đang cầu nguyện. Cảnh sát cho biết tất cả cầu nguyện chỉ là giả tạo. Một số phụ nữ lẻn vào khu vực phía sau ngôi chùa trong khi những nghi phạm khác trò chuyện với các nhà sư và xin cầu nguyện. Chúng đột nhập vào tủ đựng tài liệu, đá vào cửa và đập phá tài sản trong lúc tìm tiền mặt.

.

Cảnh sát cho biết chỉ sau 23 phút, tất cả các nghi phạm đã lên một chiếc xe tải nhỏ bị đánh cắp và tẩu thoát với số tiền 38.000 USD. Các nhà điều tra tin rằng ngôi chùa là mục tiêu tấn công dựa trên kiến thức về việc cơ sở này có số tiền quyên góp lớn vào tháng 11/2023. Chiciu đang phải đối mặt với cáo buộc tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức.

.

Y sẽ được đưa trở lại Quận Tarrant (Texas) để chờ bất kỳ cáo buộc bổ sung nào mà y phải đối mặt ở Minnesota. Y cũng có liên quan đến các vụ trộm đền thờ tương tự ở Irving, Fort Worth và Denver. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã kết nối y với một tội phạm riêng ở Florida. Cảnh sát sẽ thẩm vấn Chiciu về các nghi phạm khác trong vụ án khi y trở lại Texas.

.

⚪ ---- Texas: Linh Trần, cha của một bé gái ở Fort Myers, đã bị bắt ở Texas khoảng một ngày sau khi chính quyền cho biết ông không giao đứa con gái mới biết đi của mình cho Bộ Trẻ em và Gia đình. Cảnh sát đã bắt giữ Linh Trần, 33 tuổi tại khu vực Houston, Texas. Linh Trần sẽ phải đối mặt với cáo buộc mới ở Texas, bao gồm tội tàng trữ súng của một người bị kết án trọng tội và các cáo buộc liên quan đến ma túy.

.

Nhà chức trách ghi nhận em bé Sofi Tran có "sức khỏe tốt" và Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Texas đang điều phối việc chuyển cô đến Florida. Linh Tran sẽ bị dẫn độ về Florida sau khi cáo buộc của Tran được giải quyết ở Texas. Trước đó, vào tối thứ Ba, cảnh sát thông báo đang truy tìm bé Sofi Tran, người mà chính quyền tin rằng đang đi cùng cha là Linh Trần, và Ashley Palma, 31 tuổi. Cảnh sát cho biết Palma đang ở cùng gia đình Tran. Cô Palma không phải đối mặt với cáo buộc.

.

⚪ ---- TIN VN. Sau gần 2 tháng thí điểm xe điện ở TP.HCM: Lượng khách tăng 15% mỗi tuần. Theo Báo Giao Thông. Số lượng khách đi xe điện tăng 15% mỗi tuần, dự kiến, đơn vị tổ chức thí điểm xe điện sẽ mở rộng quy mô và vùng hoạt động trong thời gian tới. Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Vũ Duy Anh, Giám đốc Công ty TNHH Saigon.PT cho biết, sau 6 tuần đưa xe điện MEX Buggy Saigon vào khai thác, đơn vị này ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Theo đó, bình quân mỗi tuần, lượng khách tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, theo ông Anh, hiệu suất khai thác này mới đạt mục tiêu kỳ vọng của công ty vào thời điểm chiều muộn, buổi tối và các ngày cuối tuần. Vào những thời điểm khác, hiệu suất sử dụng xe điện vẫn còn thấp.

.

⚪ ---- TIN VN. Điều thô tăng giá 50%, doanh nghiệp điều đau đầu vì bị xù hợp đồng. Theo Báo Người Lao Động. Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu đến 90%, các nhà máy chế biến điều Việt Nam đang đứng ngồi không yên vì đối tác bẻ kèo, không giao hàng. Chiều tối 31-5, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin tình hình biến động thị trường hạt điều gần đây. Theo ông Nguyễn Minh Họa, Phó Chủ tịch Vinacas, gần đây Vinacas nhận được phản ánh của các hội viên về việc không nhận được đầy đủ nguyên liệu từ đối tác là các nước Tây Phi trước tình hình giá điều thô tăng mạnh. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu hơn 3 triệu tấn điều thô, trong đó nguồn từ châu Phi khoảng 2,2 triệu tấn (chủ yếu là Tây Phi). Nguồn cung trong nước chỉ chiếm khoảng 10%. Vào tháng 2, giá điều thô chỉ khoảng 1.000 – 1.050 USD/tấn thì vào tháng 5 đã 1.500 – 1.550 USD/tấn. Do đó, các nhà xuất khẩu đã tìm cách trì hoãn giao hàng, đòi hỗ trợ tăng giá và theo thống kê sơ bộ, chỉ khoảng 50% lượng hàng được giao theo hợp đồng. "Thông thường, khi doanh nghiệp mua điều thô sẽ ký hợp đồng xuất khẩu điều nhân tương ứng với giá nguyên liệu. Với tình hình biến động giá nguyên liệu hiện tại, từ cuối quý 3 năm nay sẽ xảy ra nhiều vụ tranh chấp hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu vì giá thành tăng cao, nhiều doanh nghiệp không có cả năng thực hiện hợp đồng đã ký" – ông Họa dự báo.

.

⚪ ---- TIN VN. Tàu cá bị chìm sau va chạm, 4 thuyền viên may mắn vào bờ an toàn. Theo Vietnam Plus. Khoảng 4 giờ 50 phút ngày 31/5, tàu cá BTh 80130 TS khi đang hành trình cách Đông Nam cửa biển La Gi (Bình Thuận) khoảng 1 hải lý thì bị một tàu cá (không rõ số đăng ký) đi ngược chiều đâm va. Ngày 31/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã thông tin về vụ việc một tàu cá của tỉnh bị đâm va trên biển. Trước đó, vào khoảng 4 giờ 50 phút ngày 31/5, tàu cá BTh 80130 TS khi đang hành trình cách Đông Nam cửa biển La Gi (Bình Thuận) khoảng 1 hải lý thì bị một tàu cá (không rõ số đăng ký) đi ngược chiều đâm va. Hậu quả cú va chạm làm tàu cá BTh 80130 TS bị chìm, 4 lao động trên tàu cá may mắn di chuyển lên 2 thúng bơi vào bờ an toàn.

.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 2/3 (62%) người Mỹ nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi trước lượng tin tức quá lớn về bầu cử 2024?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được công bố hôm thứ Ba, gần 2/3 (62%) người Mỹ nói rằng họ cảm thấy mệt mỏi trước lượng tin tức quá lớn về các chiến dịch và ứng cử viên tổng thống năm 2024. Mặt khác, khoảng một phần ba (35%) số người được hỏi cho biết họ “thích xem nhiều tin tức về chiến dịch và ứng cử viên” trong cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/4692472-62-percent-worn-out-by-presidential-campaign-coverage-survey/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 1/3 giáo viên đã dùng trí tuệ nhân tạo AI?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát của RAND Corporation công bố vào tháng trước, cứ ba giáo viên Mỹ thì có một người đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong việc giảng dạy của họ ít nhất một lần, trong đó giáo viên dạy tiếng Anh và xã hội dẫn đầu. Mặc dù công nghệ mới vẫn chưa thay đổi cách học của trẻ nhưng cả giáo viên và lãnh đạo khu học chánh đều mong đợi rằng nó sẽ ngày càng trở thành một đặc điểm phổ biến trong đời sống học đường.

.

Tổng cộng, 2/3 số người được hỏi cho biết họ chưa sử dụng AI trong công việc của mình, trong đó có 9% cho biết họ chưa bao giờ nghe nói đến các công cụ và sản phẩm như ChatGPT của OpenAI hay Gemini của Google. Ngược lại, 18% người tham gia cho biết họ thường xuyên tin tưởng vào những sản phẩm như vậy và 15% cho biết họ đã từng dùng thử trước đây nhưng không có ý định sử dụng chúng thường xuyên hơn.

Chi tiết:

https://www.the74million.org/article/one-third-of-teachers-have-already-tried-ai-survey-finds/

.

.