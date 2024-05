Nhà văn, nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024) ra đi. Trần Hoài Thư tên thật Trần Quí Sách, sinh năm 1942 tại Đà Lạt. Ông qua đời vào ngày 27/5/2024 tại New Jersey, hưởng thọ 82 tuổi. (Hình: trong bài của Trần Hoàng Vy.)

.

- Nhà văn, nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024) ra đi.

- Quân đội Israel và Ai Cập đấu súng tại cửa khẩu Rafah

- Bộ trưởng Quốc phòng Ý: hành động của Israel ở Gaza không thể "chính đáng" nữa.

- Gaza: 36.050 người Palestine chết, 81.026 người đã bị thương từ ngày Hamas-Israel xung đột.

- Tổng thống Pháp kêu gọi Israel tạm dừng tấn công nhằm vào thường dân Palestine ở Rafah

- Qatar: Israel tấn công dân thường ở Rafah có thể làm hại đàm phán về ngừng bắn và con tin.

- Israel: 35 người chết sau trận không kích ở Rafah có thể vì hỏa hoạn phựt cháy, không phải vì bom

- Cao ủy Liên Âu Josep Borrell: Israel hãy thực thi phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, ngừng tấn công Rafah

- Ngoại trưởng Tây Ban Nha: công nhận Nhà nước Palestine là động thái chính đáng đối với người Palestine và sẽ giữ an ninh cho Israel.

- Mỹ can ngăn Liên Âu khoan khiển trách Iran về hạt nhân, nên chờ sau bầu cử Mỹ. Bộ ngoại giao Mỹ phủ nhận là không can thiệp.

- Biden không muốn điều tra đạo đức đối với Thẩm phán Tòa Tối cao Samuel Alito vụ cờ bạo loạn 6/1/2021 đã treo tại 2 căn nhà của Alito

- LHQ: lở đất ở Papua New Guinea đã chôn sống hơn 2.000 người vì đất sụp 8 mét, chôn 150 ngôi nhà

- Hội đồng Châu Âu trừng phạt thông tấn Nga Voice of Europe vì tuyên truyền ở Liên Âu và bóp méo sự thật

- Phi cơ Boeing 787 bị gió nhiễu loạn khi bay đến Dublin, Ireland, làm 12 người bị thương trên chuyến bay QR017 của Qatar Airways

- 9% các bệnh liên quan đến thực phẩm do vi trùng có thể từ rau xanh. Có thể chứa vi khuẩn từ phân bón động vật hoặc nguồn nước ô nhiễm.

- Bão khắp Texas, Oklahoma và Arkansas đã giết ít nhất 18 người, phá hủy nhiều nhà và phá hủy 1 trạm dừng xe tải

- Quận Los Angeles: Nhiều xe hơi trong khu Phố Tàu bị đốt cháy

- Quận Los Angeles: Martin Rodriguez bị bắt sau khi bắn 4 người bị thương, bắn cả trực thăng cảnh sát

- Huys Nguyen (cố vấn tại Intelligence.com): các SV tốt nghiệp 2024 từng biểu tình ủng hộ Palestine có thể khó xin việc ở một số công ty, nên nhấn mạnh tới khả năng chuyên môn (1/3 công ty lo ngại về thuê SV ủng hộ Palestine)

- Ohio: Ava Võ học xã hội, hy vọng sẽ làm ở các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng vì từ năm 12 tuổi đã cùng 3 em sống ở các viện này

- TIN VN. Phá sòng bạc ở Nha Trang, 'lòi ra' có cán bộ Bộ Công an bảo kê.

- TIN VN. Từ tháng 9/2024, trẻ mầm non 5 tuổi học trường công lập được miễn học phí.

- TIN VN. TP.HCM: Cây đổ đè người, đường 'biến thành sông' sau mưa lớn.

- HỎI 1: Xăm mình có nguy cơ gây ra ung thư hạch (lymphoma), một loại ung thư máu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nếu ăn khuya, trước khi ngủ, nguy cơ bệnh ung thư đại trực tràng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-27/5/2024) ⚪ ---- Nhà văn, nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024) ra đi. Trần Hoài Thư tên thật Trần Quí Sách, sinh năm 1942 tại Đà Lạt. Ông qua đời vào ngày 27/5/2024 tại New Jersey, hưởng thọ 82 tuổi. Theo học Quốc Học Huế, đại học Sài Gòn. Từ năm 1964-1966 là giáo sư trường trung học Trần Cao Vân tỉnh Quảng Tín. Năm 1967, nhập ngũ khóa 24 SQTB Thủ Đức. Phục vụ tại đại đội 405 Thám kích sư đoàn 22 bộ binh trong 4 năm. Sau đó về làm phóng viên chiến trường ở vùng IV trong 2 năm. Ông đã từng bị thương 3 lần.

.

Năm 1980, ông sang đến Mỹ, đi học trở lại, tốt nghiệp Cử Nhân Điện Toán và Cao Học Toán Ứng Dung. Ông được nhận vào làm cho công ty AT&T và sau đó chuyển sang làm cho công ty điện toán IBM. Khởi sự viết văn từ năm 1964. Truyện ngắn đầu tay “Nước Mắt Tuổi Thơ” đăng trên tạp chí Bách Khoa Sài Gòn. Ngoài Bách Khoa, còn cộng tác với Văn, Văn Học, Đời, Bộ Binh, Thời Tập, Vấn Đề, Khởi Hành, Ý Thức…

.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2004, ông cùng Phạm Văn Nhàn sáng lập tạp chí Thư Quán Bản Thảo và nhà xuất bản Thư Ấn Quán. Cho đến nay, phần lớn các tạp chí văn học dạng báo giấy ở Mỹ đã đóng cửa nhưng Thư Quán Bản Thảo vẫn tồn tại và đã phát hành đến số 75. Tủ sách DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM của nhà xuất bản Thư Ấn Quán đã sưu tầm và in lại hàng trăm tác phẩm giá trị, đáng kể nhất là bộ THƠ MIỀN NAM gồm 5 tập với tổng cộng khoảng 3500 trang và bộ VĂN MIỀN NAM 4 tập với tổng cộng khoảng 2400 trang.

.

Trần Hoài Thư ký tặng sách.

.

Giỏi vi tính, là kỹ sư công nghệ thông tin, Trần Hoài Thư chủ trương trang Web Thư quán bản thảo, rồi Blog THT, đăng tải những sáng tác của thân hữu bạn bè và của ông, bên cạnh việc in sách, báo phát hành trong giới văn nghệ, mới đây, khi chính bản thân ông cũng bị stroke ở lứa tuổi gần 80, phải ngồi xe lăn và chống gậy, nhưng khi đã dần hồi phục, ông lại bắt đầu chơi facebook, với trang facebook Trần Hoài Thư, mà trên nền Avatar, ông đưa lên hình ảnh ông ngồi ghế, chống gậy, đối diện với vợ ông đang ngồi trên xe lăn...bất động, và viết những câu thơ... xa xót lòng người, song cũng đầy sự lạc quan, ý vị: “Và lại mùa thu . Lá bướm bay/ Tôi và em lại đến chốn này/ Tôi đẩy xe, em ngồi, pho tượng/ Nhưng tôi nghe hơi ấm tỏa đầy/ Tôi đẩy xe, hay tôi đẩy tôi/ Mỗi tuần, và chỉ một giờ thôi/ Chân tôi bước, quên mình bị strocke/ Những bước vui, và vững tựa đồng...”.

.

(Tiểu sử trên tóm tắt từ bài viết "Trần Hoài Thư, những câu thơ cuộc đời" của tác giả Trần Hoàng Vỵ đăng trên Việt Báo ngày 12/4/2022. Hình cũng từ bài của THV).

.

Việt Báo sẽ có bài riêng của nhà văn Ngô Thế Vinh về Trần Hoài Thư sau bản tin này. Trần Hoài Thư ra đi là một mất mát lớn của văn học Việt Nam. Việt Báo thành kính chia buồn cùng tang gia và các văn hữu Web Thư Quán Bản Thảo.

.

⚪ ---- Một vụ lở đất đã tàn phá một ngôi làng nông thôn nhỏ ở phía bắc Papua New Guinea vào tuần trước đã chôn sống hơn 2.000 người, theo các quan chức nói với Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai. LHQ được thông báo về con số này trong một lá thư từ Lusete Laso Mana, quyền giám đốc Trung tâm Thảm họa Quốc gia.

.

“Vụ lở đất đã chôn sống hơn 2.000 người và gây ra sự tàn phá lớn đối với các tòa nhà, vườn cây lương thực và gây ảnh hưởng lớn đến huyết mạch kinh tế của đất nước”, Mana viết trong bức thư mà CNN có được. Như thế là gần gấp ba lần so với con số 670 người Serhan Aktoprak, người đứng đầu cơ quan di cư LHQ tại Papua New Guinea, cho biết hôm thứ Bảy được cho là đã bị chôn sống dưới độ sâu tới 26 feet (8 mét) đất. Aktoprak cho biết khoảng 150 ngôi nhà cũng được cho là đã bị chôn vùi, tăng so với con số 90 được báo cáo trước đó.

.

⚪ ---- Hội đồng Châu Âu hôm thứ Hai thông báo rằng họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cơ quan truyền thông Nga Voice of Europe (Đài Tiếng nói Châu Âu) vì "tiến hành các hoạt động tuyên truyền nhắm vào xã hội dân sự ở Liên ÂuU và các nước láng giềng" và "bóp méo và thao túng nghiêm trọng sự thật" để hỗ trợ Nga xâm chiếm Ukraine. Hội đồng cho biết Đài Tiếng nói Châu Âu liên tục nhắm mục tiêu vào các đảng chính trị Châu Âu cũng như các nhóm như người xin tị nạn và các dân tộc thiểu số ở Nga.

.

Hội đồng tuyên bố rằng Đài Tiếng nói Châu Âu "đã được sử dụng như một phương tiện để phân bổ các nguồn tài chính được chỉ định để trả thù lao cho các nhà tuyên truyền và để xây dựng một mạng lưới gây ảnh hưởng đến các đại diện của các đảng phái chính trị ở Châu Âu."

.

Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm Artem Marchevskyi, "người đứng đầu giấu mặt" của Đài Tiếng nói Châu Âu và nhà tài phiệt doanh nghiệp Ukraine Viktor Medvedchuk, người "kiểm soát các phương tiện truyền thông Ukraine và sử dụng chúng để phổ biến tuyên truyền thân Nga ở Ukraine và hơn thế nữa".

.

⚪ ---- Quân đội Israel và Ai Cập hôm thứ Hai đã đấu súng tại cửa khẩu Rafah, theo một số phương tiện truyền thông bằng tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập đưa tin. May mắn vụ việc bất thường và bất ngờ này đến nay chưa gây thiệt hại về người. Kênh 13 của Israel cho biết căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau một cuộc điều tra của IDF về các chi tiết của vụ việc, có thể gây ra "hậu quả chính trị đáng kể".

.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Hai rằng số người chết ở Dải Gaza đã vượt qua 36.000 người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo ước tính của Bộ, 66 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 36.050 người. Khoảng 81.026 người đã bị thương kể từ khi bắt đầu giao tranh, trong đó có 383 người trong ngày hôm qua. Số thương vong trong cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Rafah đã lên tới 294 người, trong đó có 45 người chết và 249 người bị thương.

.

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai kêu gọi Israel tạm dừng cuộc tấn công dữ dội nhằm vào thường dân Palestine ở Rafah, nhấn mạnh rằng những nơi họ có thể ẩn náu khỏi các cuộc tấn công là rất ít. Macron lên mạng xã hội của mình để bày tỏ rằng chính phủ của ông cảm thấy "phẫn nộ trước các cuộc tấn công của Israel khiến nhiều người phải di dời ở Rafah thiệt mạng." Ông nhấn mạnh "các hoạt động phải dừng lại" và kêu gọi "hoàn toàn tôn trọng luật pháp quốc tế và ngừng bắn ngay lập tức".

.

Các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Qatar, Ả Rập Saudi và các nhà lãnh đạo chính trị cũng đã lên tiếng với giọng điệu tương tự bác bỏ các hành động gần đây của Israel nhắm vào lều của thường dân Palestine gần một nhà kho của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên hợp quốc cho Palestine (UNRWA).

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto hôm thứ Hai cho biết hành động của Israel ở Gaza không thể "chính đáng" nữa. Crosetto nói với SkyTG24 TV: “Có một tình huống ngày càng khó khăn, trong đó người dân Palestine đang bị chèn ép mà không quan tâm đến quyền của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội, những người không liên quan gì đến Hamas và điều này không thể biện minh được nữa”.

.

Bình luận này được đưa ra sau khi cuộc không kích mới nhất của Israel vào Rafah khiến ít nhất 35 người Palestine thiệt mạng bất chấp Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã ra lệnh cho nước này chỉ vài ngày trước đó phải dừng “ngay lập tức” mọi hoạt động quân sự và mọi hành động khác ở Rafah theo các nghĩa vụ theo Công ước Diệt chủng. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều quan chức Liên minh châu Âu kêu gọi Israel tôn trọng phán quyết của ICJ.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Qatar hôm thứ Hai nhận xét rằng những diễn biến mới nhất diễn ra ở Rafah có thể gây tổn hại cho các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn và con tin. Qatar "lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ ném bom của Israel nhằm vào một trại tạm trú cho những người di tản ở Rafah... và khiến hàng chục người tử vì đạo và bị thương, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", theo Bộ viết trong một tuyên bố. Bộ này tiếp tục kêu gọi Israel tuân thủ mệnh lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên nước này. Qatar tin rằng hành vi này sẽ không chỉ "làm phức tạp các nỗ lực hòa giải đang diễn ra" mà còn làm trầm trọng thêm những ảnh hưởng của cuộc chiến "đối với an ninh khu vực và quốc tế".

.

⚪ ---- Người phát ngôn Chính phủ Israel Avi Hyman nói với BBC hôm thứ Hai rằng những phát hiện ban đầu cho thấy thường dân thiệt mạng ở Rafah qua đêm có thể đã chết vì cháy bùng phát sau cuộc không kích của Israel nhằm vào "hai mục tiêu có giá trị cao của Hamas. IDF [Lực lượng Phòng vệ Israel] điều tra mọi vụ tai nạn thuộc loại này để xem điều gì thực sự đã xảy ra. Trong khi đó, Hamas chạy đến các phương tiện truyền thông để kể những câu chuyện sẽ giúp họ tuyên truyền một cách khôn ngoan”. Theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, số người chết trong vụ việc đã tăng lên 45 người, trong khi nhiều quan chức trên toàn thế giới lên án vụ dội bom này.

.

⚪ ---- Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell kêu gọi thực thi phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra lệnh cho Israel "ngay lập tức" dừng mọi hoạt động quân sự và bất kỳ hành động nào khác ở Rafah theo nghĩa vụ Công ước diệt chủng. Borrell nói với các phóng viên trước cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu: “Việc giết hơn 30 người phải di dời ở Rafah khiến chúng tôi yêu cầu phải thực thi quyết định của Tòa Công lý Quốc tế về cách cộng đồng toàn cầu có thể "ép buộc" thực hiện." Nhà ngoại giao hàng đầu Liên Âu nói: “Chúng tôi không có sức mạnh ma thuật… Hãy xem chúng tôi có thể làm gì với điều đó và các quốc gia thành viên muốn phản ứng như thế nào.”

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares tuyên bố rằng việc công nhận Nhà nước Palestine là một động thái chính đáng đối với người Palestine. Phát biểu cùng Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa, Albares nhấn mạnh động thái này không chỉ bảo vệ người Palestine mà còn là biện pháp an ninh cho Israel. Mustafa ca ngợi Tây Ban Nha và bày tỏ hy vọng các nước châu Âu khác sẽ làm theo.

.

⚪ ---- Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách can ngăn các nước thuộc Liên Âu khiển trách Iran tại cuộc họp của các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ được tổ chức vào tháng 6, để các biện pháp trừng phạt không diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ phủ nhận những tuyên bố như vậy. Trước đó, Washington đưa ra các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực quốc phòng và an ninh mạng ở Iran.

.

Theo Tạp chí Wall Street Journal hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tham gia cuộc đàm phán, Mỹ phản đối sáng kiến của Pháp và Anh nhằm khiển trách Iran vì bị cáo buộc thúc đẩy kế hoạch hạt nhân của họ và đang gây ảnh hưởng đến các quốc gia không chấp thuận việc kiểm duyệt Iran tại IAEA và thể hiện phản đối việc đồng ý về các bước ngoại giao tiếp theo chống lại Tehran.

.

⚪ ---- Tin xấu cho những người đã hy vọng vào một cuộc điều tra đạo đức đối với Thẩm phán Tòa án Tối cao Samuel Alito sau khi có tin rằng những lá cờ liên kết với ngày bạo loạn 6 tháng 1/2021 đã được treo tại 2 căn nhà của Alito trong hai dịp riêng biệt: TT Joe Biden không muốn diều tra. Mặc dù Biden đã thẳng thắn về việc Đảng Cộng hòa đang tích cực đe dọa các thể chế dân chủ như thế nào, nhưng vẫn do dự khi nói điều đó về Tòa Tối cao, theo các phụ tá nói với Politico.

.

Biden được cho là tin rằng những lời chỉ trích thẳng thắn đối với các thẩm phán có thể bị đối thủ coi là bằng chứng cho thấy ông có động cơ chính trị chống lại nhánh tư pháp, điều này sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của ông với tư cách là người bảo vệ các thể chế dân chủ. Anthony Coley, cựu quan chức cấp cao trong Bộ tư pháp của Biden, cho biết: “Sự phản đối trung tâm nên đến từ nhánh lập pháp chứ không phải nhánh hành pháp”.

.

Các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội cũng không điều tra Tòa án tối cao. Chủ tịch Tư pháp Thượng viện Dick Durbin (D-IL) cho biết ông nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ điều gì đáng giá từ việc kêu gọi một phiên điều trần về lá cờ phe bạo loạn thân Trump. “Tôi không nghĩ điều đó sẽ đạt được bất cứ điều gì,” ông nói với Politico.

.

⚪ ---- Ít nhất hàng chục người bị thương do nhiễu loạn khi đi du lịch đến Dublin, Ireland, vào Chủ nhật trong vụ việc mới nhất như vậy trên các chuyến bay quốc tế. Trong số 12 người bị thương trên chuyến bay QR017 của Qatar Airways, có 6 người là hành khách và 6 người là thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay khởi hành từ Doha, Qatar và gặp sóng gió khi bay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay hạ cánh ngay trước 1 giờ chiều. ở Ireland và đã được những người ứng cứu khẩn cấp đáp ứng. Tám người đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

.

Các quan chức sân bay cho biết: “Chuyến bay trở về Doha (chuyến bay QR018) dự kiến hoạt động bình thường vào chiều nay, mặc dù có sự chậm trễ. Hoạt động bay tại sân bay Dublin không bị ảnh hưởng và tiếp tục diễn ra bình thường vào chiều nay.” Hiện chưa rõ lý do tại sao máy bay không yêu cầu hạ cánh khẩn cấp ở một quốc gia khác vì chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ireland kéo dài hơn 4 giờ. Chiếc máy bay được cho là Boeing 787 Dreamliner.

Huys Nguyen

Ava Võ

Phá sòng bạc ở Nha Trang, 'lòi ra' có cán bộ Bộ Công an bảo kê.

Từ tháng 9/2024, trẻ mầm non 5 tuổi học trường công lập được miễn học phí.

TP.HCM: Cây đổ đè người, đường 'biến thành sông' sau mưa lớn

⚪ ---- Một nghiên cứu gần đây của Đại học tiểu bang Ohio nhấn mạnh tần suất mắc bệnh do thực phẩm gây ra bởi rau diếp (lettuces) và các loại rau xanh tươi khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khoảng 9% các bệnh liên quan đến thực phẩm do vi trùng gây ra có thể liên quan đến rau xanh. Nếu bạn ngạc nhiên khi biết tin này và chỉ nghĩ về thịt sống và sốt mayonnaise hư hỏng là những thứ có thể khiến bạn bị bệnh, thì bạn có thể đã bỏ lỡ việc nghe về một số đợt thu hồi rau diếp romaine lớn trong tin tức trong những năm gần đây.Sự ô nhiễm thường xảy ra do rau diếp và các loại rau lá xanh tươi khác được trồng gần đất, nơi có thể chứa vi khuẩn từ phân bón động vật hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Ví dụ, một đợt bùng phát vi khuẩn E. coli lớn là do nước chảy tràn vào kênh tưới tiêu dùng để tưới rau diếp romaine vào năm 2018. Ô nhiễm chéo có thể xảy ra khi rau xanh cũng được đóng gói. Vào tháng 1 năm 2024, các bộ rau bina và salad đóng gói của BrightFarms đã tự nguyện bị thu hồi do có thể bị nhiễm khuẩn listeria trong nhà máy chế biến.⚪ ---- Những cơn bão mạnh đã giết chết ít nhất 18 người, hàng trăm người bị thương và để lại dấu vết tàn phá rộng khắp Texas, Oklahoma và Arkansas sau khi phá hủy nhiều ngôi nhà và phá hủy một trạm dừng xe tải, nơi hàng chục người tìm nơi trú ẩn trong nhà vệ sinh trong đợt thời tiết chết chóc mới nhất tấn công miền trung nước Mỹ.Các cơn bão đã gây ra thiệt hại nặng nề nhất trong một khu vực trải dài từ phía bắc Dallas đến góc tây bắc của Arkansas và hệ thống này đe dọa sẽ mang đến thời tiết khắc nghiệt hơn cho các khu vực khác của Trung Tây. Các nhà dự báo cho biết đến thứ Hai, rủi ro lớn nhất sẽ chuyển sang phía đông, bao trùm một vùng rộng lớn của đất nước từ Alabama đến gần Thành phố New York.Thống đốc Kentucky Andy Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào đầu ngày thứ Hai trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, trích dẫn “nhiều báo cáo về thiệt hại do gió và lốc xoáy”.Có 7 trường hợp tử vong đã được báo cáo tại Quận Cooke, Texas, gần biên giới Oklahoma, nơi một cơn lốc xoáy đêm thứ Bảy đã càn quét một khu vực nông thôn gần một công viên nhà di động, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật. Theo cảnh sát trưởng quận, người chết bao gồm hai trẻ em, 2 tuổi và 5 tuổi. Ba thành viên trong gia đình được tìm thấy đã chết trong một ngôi nhà.Bão cũng giết chết 2 người và phá hủy nhiều ngôi nhà ở Oklahoma, nơi những người bị thương bao gồm khách dự một đám cưới ngoài trời, 8 người ở Arkansas và một người ở Kentucky. Hàng chục nghìn cư dân khắp khu vực bị mất điện.Tại Texas, khoảng 100 người bị thương và hơn 200 ngôi nhà và công trình bị phá hủy, Abbott cho biết khi ngồi trước một trạm dừng xe tải bị tàn phá gần cộng đồng nông nghiệp nhỏ Valley View. Các quan chức cho biết khu vực này là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với sức gió ước tính lên tới 217 km/h.⚪ ---- Quận Los Angeles: Nhiều xe hơi đã bị đốt cháy ở khu phố Tàu ở Los Angeles rạng sáng Chủ Nhật. Cư dân khu vực sống giữa Đại lộ North Bunker Hill và Phố Bartlett thức dậy vào khoảng 4:30 giờ sáng Chủ nhật khi ngọn lửa nhấn chìm một số xe hơi của họ đậu ở lề đường. Cư dân Daniel Finnerty nói với đài KTLA: “Tôi bước ra ngoài và cảm giác như thế giới đang bốc cháy. Ngày tận thế đang xảy ra ở sân trước của tôi. Bạn có một chiếc xe hơi ở dưới đó bốc cháy và sau đó đi lên một dãy nhà, bạn chỉ nghe thấy tiếng bùm và tôi cho rằng đó là một vụ nổ lốp xe. Đó là thứ điên khùng.”Thật không may, chiếc xe của gia đình Cecelia Martinez đã bốc cháy. Cô giải thích: “Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là những chiếc xe sẽ phát nổ vì tôi vừa đổ xăng vào xe của mình. Hiện giờ tôi không có xe hơi. Đúng, bảo hiểm sẽ chi trả, nhưng điều gì sẽ xảy ra với tất cả những kỷ niệm mà chúng tôi có trên chiếc xe đó. Đó là chiếc xe của gia đình chúng tôi.” Thomas Conrad nói với KTLA rằng ông tin rằng đám cháy có thể là do một người nào đó sống trong khu trại dành cho người vô gia cư gần đó gây ra.⚪ ---- Quận Los Angeles: Martin Rodriguez, 61 tuổi bị bắt hôm Chủ nhật sau khi bắn nhiều người tại một ngôi nhà ở San Fernando và sau đó bắn vào trực thăng cảnh sát khi đang có hàng rào chắn. Cảnh sát tới vào khoảng 11 giờ 20 tối Thứ bảy nơi dãy nhà 900 trên Đại lộ Orange Grove vì báo cáo về vụ nổ súng, theo Trung úy Walter Dominguez thuộc Sở Cảnh sát San Fernando. Cánh sát xác định được nghi phạm, người ban đầu tự rào chắn trong nhà của mình.Dominguez cho biết, cảnh sát đã phát hiện 4 nạn nhân bị trúng đạn tại một nơi cư trú và nạn nhân thứ 5 tự lái xe đến bệnh viện sau đó đã được xác định: “Trong lúc giằng co, nghi phạm được cho là đã bắn vào trực thăng của Sở Cảnh sát Los Angeles đang hỗ trợ trên không cho cảnh sát trên mặt đất”. Nghi phạm Martin Rodriguez ở San Fernando cuối cùng đã bị bắt.⚪ ---- Sinh viên tốt nghiệp năm 2024 nhằm lúc thị trường việc làm khó khăn và vấn đề càng tồi tệ hơn khi các nhà tuyển dụng ngày càng cảnh giác khi tuyển dụng họ. Thực tế, 64% nhà tuyển dụng cho biết họ ngày càng lo ngại về việc tuyển các sinh viên tốt nghiệp trong 5 năm qua, theo một cuộc khảo sát được công bố gần đây với 1.268 lãnh đạo doanh nghiệp ở Mỹ do ấn phẩm giáo dục đại học Intelligence.com thực hiện.Gần 1/3 công ty sử dụng lao động lo lắng về việc tuyển những sinh viên mới tốt nghiệp đã tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong sáu tháng qua, trong khi 22% không muốn thuê các sinh viên tốt nghiệp từng tham dự các cuộc biểu tình này.Các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã nổ ra khắp các đại học ở Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hamas. Theo số liệu chính thức, nhóm chiến binh Palestine Hamas đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người trong vụ tấn công khủng bố ngày 7/10 ở Israel. Và cuộc chiến tranh Israel-Hamas sau đó đã giết chết hơn 35.000 người ở Gaza, theo cơ quan y tế Palestine ở đó.Sinh viên từ các trường cao đẳng danh tiếng đã tham gia, bao gồm Đại học Columbia, Đại học Virginia, Đại học Michigan và Đại học Mississippi cùng nhiều trường khác. Theo cuộc khảo sát, gần 2/3 công ty sử dụng lao động cho biết họ không muốn thuê người biểu tình vì họ có thể thể hiện hành vi đối đầu ở nơi làm việc và hơn 1/2 cho rằng đó là vì họ quá chính trị và có thể khiến những người lao động khác cảm thấy không thoải mái. Các lý do khác bao gồm việc họ coi những người biểu tình là gánh nặng, nguy hiểm, thiếu trình độ học vấn tử tế và có niềm tin chính trị khác với chính họ., cố vấn trưởng về giáo dục và phát triển nghề nghiệp tại Intelligence.com, nói với CNBC Make it: “Với tất cả những tin tức ấn tượng về các cuộc biểu tình gần đây trong khuôn viên trường và các sự kiện khác, có thể hiểu được rằng các nhà tuyển dụng có thể muốn tránh những phiền nhiễu và xung đột tiềm ẩn tại nơi làm việc. Tuy nhiên, việc đánh giá ứng viên dựa trên quan điểm chính trị nhận thức của họ có thể tạo ra một con dốc trơn trượt mà nhà tuyển dụng nên cố gắng tránh. Thực hiện quyền tự do ngôn luận và chia sẻ ý kiến cá nhân về các vấn đề xã hội là quyền cơ bản và người sử dụng lao động nên ưu tiên kỹ năng, kinh nghiệm và các bằng cấp khác liên quan đến công việc của ứng viên hơn bất kỳ thành kiến chính trị nào.”Không phải tất cả các nhà tuyển dụng đều cảm thấy như vậy. Khoảng 21% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát muốn thuê những sinh viên tốt nghiệp đã tham dự các cuộc biểu tình vì họ coi trọng sự thẳng thắn, giá trị mạnh mẽ, sự cống hiến cho một mục đích và niềm tin chính trị phù hợp với chính họ. Trong khi đó, 57% lãnh đạo vẫn trung lập về chủ đề này.Có khả năng chủ đề này có thể xuất hiện trong quá trình xin việc với 31% lãnh đạo doanh nghiệp luôn hoặc thường xuyên hỏi về việc ứng viên có tham gia biểu tình trong các cuộc phỏng vấn hay không. Nhưng theo khảo sát, 54% cho biết họ hiếm khi hỏi về điều đó. Nguyễn giải thích: “Quan điểm chính trị không bao giờ được coi là yếu tố quyết định trình độ của ứng viên trong quá trình tuyển dụng."Nguyễn nhấn mạnh rằng sinh viên đại học và sinh viên tốt nghiệp không nhất thiết phải tự đàn áp quan điểm chính trị và hoạt động tích cực của mình, nhưng họ cần lưu ý rằng một số nhà tuyển dụng có thành kiến. “Khi nộp đơn xin việc, họ nên cố gắng duy trì tính chuyên nghiệp bằng cách tách biệt quan điểm chính trị cá nhân khỏi mục tiêu nghề nghiệp và tập trung làm nổi bật trình độ chuyên môn của mình cho vị trí mà họ đang ứng tuyển”, theo ông Nguyễn nói.⚪ ---- Ohio: Khi, học sinh năm cuối của Trường Trung học Springboro, mới 14 tuổi, một nhân viên xã hội tới đón cô và 3 em của cô và đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng (viện mồ côi). “Cô ta bước vào cửa,” Võ nói. “Và cô nói, các em có 1 giờ để thu dọn đồ đạc của mình.” Võ cho biết nhân viên xã hội đã hẹn giờ trên điện thoại của cô theo đúng nghĩa đen. Võ và các anh chị em của cô đều không có hành lý nên vứt đồ vào túi rác. Họ cố gắng lấy càng nhiều thứ cần thiết càng tốt, nhưng em út của cô mới 8 tuổi và mọi người đều hoảng hốt.Võ cho biết cô biết gia đình mình khác biệt vào khoảng 10 tuổi và một nhân viên xã hội bắt đầu làm việc với gia đình cô khi cô 12 tuổi. Võ nói: “Cho đến thời điểm được đưa vào trung tâm chăm sóc, tôi chưa bao giờ nhận ra sự việc này nghiêm trọng đến mức nào." Bây giờ, Võ sắp rời khỏi nơi chăm sóc nuôi dưỡng và bước vào năm đầu tiên tại Đại học Miami, nơi cô dự định học ngành công tác xã hội. Cô vẫn được chăm sóc nuôi dưỡng trong suốt thời gian học trung học của mình, chuyển đến ba ngôi nhà khác nhau. Hai anh chị em của cô được đưa vào hai ngôi nhà, vì vậy cô và các anh chị em của mình phải xa nhau một thời gian ngắn.Võ đã nhận được Giải thưởng "2024 Franklin B. Walter All-Scholastic Award" (Giải thưởng Toàn năng Franklin B. Walter năm 2024) từ Trung tâm Dịch vụ Giáo dục Quận Warren, và Học bổng tưởng niệm Patricia McCandless của Trường Trung học Springboro hàng năm tại Lễ trao giải cho học sinh cuối cấp ngày 15 tháng 5. Học bổng này cung cấp học bổng một năm trị giá $7,000 cho hai học sinh cuối cấp sắp tốt nghiệp Trường Trung học Springboro.Võ cho biết cô hy vọng trở thành một trong những người làm việc tại cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng có thể cho bọn trẻ thấy rằng cô hiểu những gì chúng đang trải qua. Cô cho biết có nhiều lúc cô cảm thấy không có ai quan tâm đến mình và các anh chị em. Võ cho biết cô cũng muốn cho bọn trẻ thấy rằng việc được chăm sóc nuôi dưỡng không định nghĩa được chúng.Võ nói việc được chăm sóc nuôi dưỡng đôi khi rất đau buồn, nhưng nó cũng mang cho cô nhiều trải nghiệm mà cô sẽ không có được, chẳng hạn như được giải thưởng tiền mặt 500 USD cho bài phát biểu ở Câu lạc bộ Springboro Optimists Club về trải nghiệm của mình. Cô nói rằng cô chờ đợi khi rời chăm sóc nuôi dưỡng. Cô sẽ không phải ngồi cùng nhân viên xã hội, việc đi du lịch sẽ dễ dàng hơn và gia đình cô có thể đăng ảnh cùng cô. Võ nói: “Tôi rất vui mừng được trở lại bình thường."⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. TAND tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc, trong đó có sự bảo kê của một cán bộ Bộ Công an. Theo lịch xét xử, ngày 5-6, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở TP Nha Trang. VKS xác định: từ năm 2017 đến giữa năm 2020, Nguyễn Minh Hải và một số người góp vốn đã mở 10 bàn chơi Poker tại Nha Trang Bridger and Poker Club ở khu vực khách sạn C30 Nguyễn Thiện Thuật nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang. Việc quản lý, vận hành các câu lạc bộ trên được giao cho một số người quốc tịch Trung Quốc, Campuchia. Hải chịu trách nhiệm ngoại giao để các sòng bạc hoạt động mà không bị kiểm tra. Lường Tiến Quân đang là phó Phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng để câu lạc bộ chơi Poker tại khách sạn C30 không bị Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra. Thông qua Lường Tiến Quân, Hải gặp và đưa 100 triệu đồng cho cấp trên của Quân. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập, đến nay cơ quan điều tra xác định lời khai của Nguyễn Minh Hải là không có căn cứ.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Kinh Tế Đô Thị. Từ tháng 9/2024, trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi học tại trường mầm non công lập. Đây là một trong những nội dung trong thông báo của Bộ GD&ĐT gửi các địa phương về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2024- 2025. Đối với giá SGK, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa SGK để thực hiện từ ngày 1/7/2024. Từ nay đến trước ngày 1/7/2024, việc quản lý giá SGK tiếp tục thực hiện Theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.⚪ ---- TIN VN.. Theo VTC News. Trận mưa lớn diễn ra đúng giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng, cây xanh ngã đổ đè trúng người đi đường. Ghi nhận của PV VTC News, khoảng 17h chiều 27/5, TP.HCM xuất hiện mưa ở các quận trung tâm. Chỉ sau khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường ngập nặng. Tại phố đi bộ Bùi Viện (hướng đi Cống Quỳnh, Quận 1), nước ngập sâu, có đoạn lên tới 30cm. Vì là khu vực kinh doanh ăn uống, các cửa hàng tại đây phải huy động nhân viên di dời bàn ghế, tập trung dùng dụng cụ chắn, đẩy nước ra ngoài. Gió giật mạnh khiến hai cây xanh dưới dạ cầu Sài Gòn bật gốc, chắn ngang đường, đè trúng một ô tô 4 chỗ và 2 xe máy chạy ngang qua. Người gặp nạn đã được người dân gần đó hỗ trợ đưa ra ngoài, may mắn không có ai thương vong.Gần 18h, cơn giông lan rộng qua TP Thủ Đức và các quận, huyện khu vực phía Tây và phía Nam thành phố như: Quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh... Tại TP Thủ Đức, một số tuyến đường như: Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch... bị ngập sâu, giao thông qua khu vực ngập nước gặp nhiều khó khăn. Người dân phải bì bõm lội về nhà.⚪ ---- HỎI 1: Xăm mình có nguy cơ gây ra ung thư hạch (lymphoma), một loại ung thư máu?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới ở Thụy Điển cho thấy những người có hình xăm có nguy cơ mắc ung thư hạch, một loại ung thư máu cao hơn 21%. Nhà nghiên cứu Christel Nielsen của Đại học Lund, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước: “Điều quan trọng cần nhớ là ung thư hạch là một căn bệnh hiếm gặp và kết quả của chúng tôi áp dụng ở cấp độ nhóm”. “Các kết quả hiện nay cần được xác minh và điều tra thêm trong các nghiên cứu khác và nghiên cứu như vậy vẫn đang được tiến hành.”Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nếu ăn khuya, trước khi ngủ, nguy cơ bệnh ung thư đại trực tràng?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã tìm thấy mối liên hệ giữa ung thư đại trực tràng và thời điểm bạn ăn uống. Edena Khoshaba, nhà điều tra chính và sinh viên y khoa tại Đại học Y Rush ở Chicago, cho biết nghiên cứu của Khoshaba kết luận rằng ăn trong vòng ba giờ trước khi đi ngủ ít nhất 4 lần/tuần có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng. Trong nghiên cứu trên 664 người được nội soi, 42% tự nhận mình là người ăn muộn. Trong nhóm đó, 46% có nhiều khả năng bị u tuyến (một tổn thương nhỏ không phải ung thư) được phát hiện khi nội soi. Mặc dù u tuyến không phải là ung thư nhưng có tới 10% trong số chúng trở thành ung thư theo thời gian.Chi tiết: