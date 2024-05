Hình trên: chiến đấu cơ Đài Loan bay lên nghênh cản, trong khi Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan.

- Ấn Độ: Cậu 17 tuổi say rượu lái xe, tông chết 2 người, bị tòa phạt 15 ngày làm cộng đồng và viết 1 bài văn sám hối.

- TQ tập trận phi cơ chiến đấu và tàu chiến bao vây Đài Loan kéo dài hai ngày

- Mexico: Ít nhất 9 người chết và 63 người khác bị thương sau khi một sân khấu bị sập do gió bạt

- Có tới 47% công dân Liên Âu đánh giá nền kinh tế là "tốt"

- Xiaomi quý 1 doanh thu tăng 27%, tới 10,42 tỷ USD.

- Lenovo: doanh thu quý 4 lên tới 13,8 tỷ USD, tăng 9%

- Israel nói đã tiêu diệt Mohammad Ali Nasser Farran, một thành viên Hezbollah ở Lebanon chuyên sản xuất vũ khí

- Thủ tướng Israel chỉ thị quay lại đàm phán về một lệnh ngừng bắn khác và trao đổi tù nhân với Hamas.

- Cao ủy Liên Âu: sẽ vận động các nước Liên Âu công nhận quốc gia Palestine.

- Trump vu khống rằng TT Biden đã cho FBI quyền bắn chết Trump khi bố ráp khu nhà ở Florida của Trump để tìm tài liệu mật năm 2022. FBI nói Trump bịa đặt.

- Nikki Haley nói rằng bà sẽ bỏ phiếu cho Trump

- Trụ sở của Ủy ban Quốc gia Cộng hòa RNC tại thủ đô DC di tản và đóng cửa sáng thứ Tư vì bưu kiện gửi Trump có 2 ống nghiệm máu

- Lá cờ thứ nhì: Một lá cờ ủng hộ ngày bạo loạn 6/1/2021 đã treo bên ngoài ngôi nhà ở bãi biển New Jersey của Thẩm phán Tòa Tối cao Samuel Alito hồi mùa hè 2023. Alito im lặng.

- Đoán theo Thị trường chứng khoán: cơ hội tái đắc cử của Biden là 58,8%. Tỷ lệ cược sẽ tăng nếu thị trường chứng khoán tăng từ nay đến Ngày bầu cử và sẽ giảm nếu thị trường giảm.

- 5 nơi đến du lịch hàng đầu: Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Pháp, Úc châu

- Pennsylvania: nổ súng, 2 người chết, 3 người bị thương, tay súng đã bị bắt

- California: Thượng viện California đã thông qua dự luật SB 961, xe chạy quá tốc độ sẽ kêu cho biết

- Lưỡng viện California chỉ trong ngày Thứ Ba 21/5/2024 đã thông qua tổng cộng khoảng 330 dự luật, trong đó có thuế quảng cáo trên mạng để trả tiền cho nhà báo.

- Quận Cam: 3 thiếu niên bị bắt vì cướp hàng loạt cửa hàng tiện lợi

- Quận Cam: Cô bé Athena Elling, 11 tuổi, sẽ tốt nghiệp Cao đẳng Irvine Valley College, trở thành người trẻ nhất như thế

- Anh quốc: Tiến sĩ Duc Nguyen được tài trợ 477,030 USD để nghiên cứu dùng phi cơ không người lái để thu hoạch điện gió

- Anh quốc: truy tố nhiều người Việt vì tội nhập lậu người vào Anh

- BS Trung Nam Nguyen bị tiểu bang kỷ luật vì kê đơn các chất bị kiểm soát không đúng cách khi điều trị từ xa, phạt 5.000 đô la

- RFA: Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng sau tố cáo của Ngân hàng Sacombank về lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

- TIN VN. Tàu Singapore và sà lan tông nhau trên sông Sài Gòn.

- TIN VN. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an.

- HỎI 1: Kinh tế Mỹ tăng, nhưng 55% dân Mỹ nghĩ là kinh tế đang giảm và đổ tội cho Biden? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chỉ 1/2 cư dân Hoa Kỳ trên 18 tuổi được đào tạo sơ cứu y tế? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/5/2024) ⚪ ---- Có tới 47% công dân Liên Âu đánh giá nền kinh tế là "tốt", theo khảo sát Eurobarometer tháng 4/tháng 5 được công bố hôm thứ Năm, tăng 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 10 và tháng 11/2023. Con số này cũng đánh dấu tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2019. Có 45% số người được hỏi kỳ vọng tình hình kinh tế ở Liên Âu sẽ giữ nguyên, 19% cho rằng nó sẽ được cải thiện, trong khi 26% cho rằng nó sẽ tồi tệ hơn.

Cuộc chiến ở Ukraine, nhập cư và lạm phát là hai vấn đề quan trọng nhất mà Liên Âu phải đối mặt vào thời điểm hiện tại, nhận được lần lượt 35% và 24% số phiếu bầu, tiếp theo là tình hình quốc tế và lạm phát ở mức 22% và 19%. Nhiều người được hỏi cho rằng "mọi thứ đang đi sai hướng" ở Liên Âu, với 48% phiếu bầu, hơn là đi đúng hướng, ở mức 34%.

⚪ ---- Tập đoàn Xiaomi đã công bố kết quả quý đầu tiên của năm tài chính 2024 vào thứ Năm, cho biết doanh thu của hãng đã tăng 27% trong cùng kỳ, đạt 75,51 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,42 tỷ USD. Trong khi đó, lợi nhuận gộp của công ty đã tăng 45,2% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 16,82 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,32 tỷ USD.

Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động của công ty giảm mạnh 37,6% xuống còn 3,68 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 510 triệu USD. Nó cũng ghi nhận thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 0,16 nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu, tệ hơn so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,17 nhân dân tệ được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

"Chúng tôi duy trì thứ hạng doanh số điện thoại thông minh toàn cầu số 3 với thị phần 13,8%. Trong quý đầu tiên của năm 2024, doanh thu điện thoại thông minh của chúng tôi đạt 46,5 tỷ RMB, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số điện thoại thông minh toàn cầu của chúng tôi đạt 40,6 triệu chiếc, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái", theo báo cáo cho biết thêm.

⚪ ---- Lenovo hôm thứ Năm cho biết doanh thu của hãng trong quý 4 năm tài chính 2023/24 lên tới 13,8 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động tăng 68% lên 489 triệu USD và lợi nhuận ròng tăng 118% lên 248 triệu USD, tương đương 1,95 xu mỗi cổ phiếu. Trong cả năm kết thúc vào ngày 31/3, doanh thu của công ty công nghệ Trung Quốc ở mức 56,9 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động giảm 25% xuống còn 2 tỷ USD và lợi nhuận ròng giảm 37% xuống còn 1 tỷ USD, tương đương 8,05 cent trên mỗi cổ phiếu pha loãng.

⚪ ---- Ấn Độ: Cậu 17 tuổi say rượu lái xe, tông chết 2 người, bị tòa phạt 15 ngày làm cộng đồng và viết 1 bài văn sám hối. Sự phẫn nộ đang dâng cao ở Ấn Độ sau khi một thiếu niên được tại ngoại, bị phạt 15 ngày phục vụ cộng đồng và bị buộc viết một bài luận về an toàn giao thông sau khi bị cáo buộc giết chết hai người khi lái xe trong tình trạng say rượu. Theo CNN, dẫn lời Phó thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, thanh niên 17 tuổi được cho là đã tăng tốc khi lái chiếc Porsche khi xe của anh tông vào một xe máy và khiến hai người thiệt mạng trong vụ va chạm ở thành phố Pune. Cậu thiếu niên bị bắt giam nhưng sau đó được Ban Tư pháp Vị thành niên thả ra.

“Sự phẫn nộ ngày càng tăng sau vụ việc này. Theo cảnh sát, cậu bé mới 17 tuổi 8 tháng. Đây là một tội ác ghê tởm”, Fadnavis nói với các phóng viên hôm thứ Ba, theo CNN. Luật vị thành niên của Ấn Độ quy định một đứa trẻ trên 16 tuổi có thể bị xét xử nếu bị cáo buộc phạm tội “ghê tởm”. Fadnavis nói: “Đây là một mệnh lệnh đáng ngạc nhiên được thông qua (bởi Ban Tư pháp Vị thành niên)." Đoạn video CCTV được chia sẻ trên mạng xã hội và các kênh tin tức địa phương được cho là được quay ngay trước khi vụ tai nạn cho thấy chiếc Porsche đang chạy quá tốc độ trên đường vài giây trước khi xảy ra vụ việc, khi mọi người đổ xô đến hiện trường.

⚪ ---- Mexico: Ít nhất 9 người chết và 63 người khác bị thương sau khi một sân khấu bị sập do gió giật mạnh trong cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống đối lập Jorge Maynez ở phía đông bắc Mexico. Maynez trốn thoát mà không hề hấn gì nhưng cho biết một số thành viên trong nhóm của anh đang được điều trị tại bệnh viện và nói thêm rằng anh sẽ ở lại hiện trường “cho đến khi người bị thương cuối cùng được đưa đến bệnh viện”. Cuộc bầu cử tổng thống Mexico dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 2 tháng 6 với Maynez tranh cử với tư cách là ứng cử viên của Phong trào Công dân và chống lại ứng cử viên của liên minh cầm quyền là Claudia Sheinbaum và Xochitl Galvez.

⚪ ---- Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan. Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của nước này đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài hai ngày quanh đảo Đài Loan vào hôm thứ Năm: “Các cuộc tập trận đang được tiến hành ở eo biển Đài Loan, phía bắc, nam và đông đảo Đài Loan, cũng như các khu vực xung quanh các đảo Kinmen, Matsu, Wuqiu và Dongyin”.

Theo AFP, Bắc Kinh tuyên bố rằng các cuộc tập trận quân sự của họ "bao quanh" Đài Loan, có sự tham gia của tàu hải quân và máy bay và là "sự trừng phạt mạnh mẽ" đối với "các hành động ly khai". Hôm Thứ Tư tuần trước, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hiện 45 máy bay quân sự Trung Quốc ở vùng lân cận hòn đảo, con số cao nhất trong năm nay.

⚪ ---- Quân đội Israel hôm thứ Năm tuyên bố họ đã tiêu diệt Mohammad Ali Nasser Farran, một thành viên nổi bật của nhóm chiến binh Hezbollah ở Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Farran chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp vũ khí cho Hezbollah.IDF cho biết Farrah đã tham gia sản xuất vũ khí "chiến lược và độc nhất" cho Hezbollah trong những năm gần đây. Hiện chưa rõ liệu cuộc tấn công có gây thương vong khác hay không.

⚪ ---- Kênh 12 đưa tin hôm thứ Năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và những người còn lại trong nội các chiến tranh của ông đã chỉ thị cho nhóm đàm phán của nước này quay lại đàm phán về một lệnh ngừng bắn khác và trao đổi tù nhân với Hamas. Tuy nhiên, các nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và cách thức các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Trước đó cùng ngày, có cáo buộc rằng Ai Cập, một trong những trung gian hòa giải trong quá trình này, đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán với cả Israel và Hamas.

⚪ ---- Người đại diện cao cấp của Liên Âu về Ngoại giao và Chính sách An ninh, Josep Borrell, cho biết vào thứ Tư rằng ông sẽ làm việc với tất cả các quốc gia thành viên để thúc đẩy "vị thế chung của Liên Âu" về việc công nhận quốc gia Palestine. Borrell viết trên X: "Tôi lưu ý đến thông báo hôm nay [Thứ Tư] của 2 Quốc gia thành viên của Liên Âu - Ireland và Tây Ban Nha - và của Na Uy về việc công nhận Nhà nước Palestine." Trước đó hôm nay, Ireland chính thức công nhận quốc gia Palestine. Dự kiến, Na Uy và Tây Ban Nha cũng sẽ làm điều tương tự vào ngày 28 tháng 5.

⚪ ---- Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người rút lui khỏi cuộc đua tổng thống đảng Cộng hòa, đã thông báo hôm thứ Tư rằng bà sẽ bỏ phiếu cho Donald Trump, người đã đảm bảo được đề cử của đảng của cô. "Trump không hoàn hảo... nhưng Biden đã là một thảm họa. Vì vậy, tôi sẽ bỏ phiếu cho Trump. Nhưng tôi vẫn đứng vững với những gì tôi nói trong bài phát biểu tạm ngừng của mình: Trump sẽ thông minh nếu tiếp cận với hàng triệu người đã bỏ phiếu cho tôi, và không chỉ đơn giản là cho rằng họ sẽ theo tôi." Haley rút lui khỏi cuộc đua tổng thống vào tháng Ba sau khi Trump giành chiến thắng gần như tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ trước đó.

⚪ ---- Donald Trump đã đưa ra lời vu khống bịa đặt trong một email gây quỹ trong tuần này rằng Tổng thống Biden đã ủy quyền cho FBI bắn Trump khi các đặc vụ khám xét khu nhà ở Florida của Trump để tìm tài liệu mật hồi năm 2022 — mặc dù FBI đã cố tình chọn một ngày cho cuộc đột kích khi Trump không có mặt ở nhà.

Tờ Washington Post đưa tin, bất chấp thực tế đó và tuyên bố của FBI về cáo buộc, ít nhất một đồng minh của Trump và nhân viên chiến dịch tranh cử của Trump đã khuếch đại tuyên bố sai lầm đó. Trump dường như đã trình bày sai một chính sách tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp được công bố hôm thứ Ba trong hồ sơ tòa án.

FBI hôm thứ Ba cho biết cuộc tìm kiếm của họ tuân theo giao thức thông thường, theo Axios, theo đó "bao gồm một tuyên bố chính sách tiêu chuẩn hạn chế việc sử dụng vũ lực chết người". Mỗi mệnh lệnh đều có lời nhắc nhở về chính sách, theo một cựu quan chức FBI đăng trên X. Chính sách này nói rằng các đặc vụ chỉ có thể sử dụng vũ lực gây chết người nếu có "nguy cơ tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng sắp xảy ra" đối với ai đó.

"Họ được phép bắn tôi!" Trump vu khống trong email, đồng thời nói rằng "Joe Biden đã cho lên đạn, sẵn sàng đưa tôi lìa đời." Trump đã đưa một cái gì đó tương tự lên Truth Social. Dân Biểu Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã nâng cáo buộc lên thành kế hoạch của chính phủ nhằm ám sát Trump. Một phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Trump vẫn giữ nguyên cáo buộc, theo New York Times.

FBI đã liên hệ trước với các nhân viên Mật vụ của Mar-a-Lago để đảm bảo không xảy ra đối đầu và các đặc vụ này đã thảo luận trước về việc tìm kiếm với Bộ Tư pháp, theo AP. Steve D'Antuono của FBI đã làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện hồi năm ngoái rằng các đặc vụ đã không vào câu lạc bộ của Trump, nơi đã đóng cửa vào ngày hôm đó, giống như những vụ bố ráp băng đảng.

“Chúng tôi sẽ không tông vào bất kỳ cánh cửa nào,” ông nói. "Chúng tôi không mang theo bất kỳ phương tiện nào giống như của FBI, mọi thứ được đưa tin về máy bay trực thăng và hàng trăm đặc vụ đáp xuống, giống như một bộ phim Die Hard, hoàn toàn sai sự thật, đúng không. Đó không phải là cách chúng tôi làm việc."

⚪ ---- Trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC tại thủ đô Washington, DC đã được sơ tán và đóng cửa vào sáng thứ Tư sau điều mà chủ tịch RNC Michael Whatley mô tả là một “cuộc tấn công nổi loạn”. Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ cho biết hai ống nghiệm máu đã được tìm thấy trong một gói hàng khả nghi được gửi đến tòa nhà, CBS News đưa tin. Lực lượng này cho biết họ đang điều tra nguồn gốc của máu. Gói hàng đã được Bộ phận Ứng phó Nguy hiểm của lực lượng kiểm tra và thông quan. Một nguồn tin nói với AP rằng những chiếc lọ này được gửi tới Donald Trump.

Cảnh sát cho biết gói hàng này còn chứa túi nước đá và một văn bản triết học Trung Quốc, ban đầu được mô tả không chính xác là "Kinh thánh tiếng Hàn", theo tờ Washington Post đưa tin. Chưa xác định được nghi phạm, nhưng Whatley đã đưa ra tuyên bố tố cáo “chiến thuật bạo lực” của “những người cực tả” của Tổng thống Biden. Ông nói: “Chúng tôi rất biết ơn cảnh sát, những người đã phản ứng nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho mọi người. Việc phong tỏa đã được dỡ bỏ và các nhân viên đã tiếp tục nhiệm vụ văn phòng của mình vì chúng tôi vẫn không hề sợ hãi và không nản lòng trong nỗ lực bầu Tổng thống Trump vào Bạch Ốc.”

⚪ ---- Theo một bản tin trên tờ The New York Times, một lá cờ ủng hộ ngày bạo loạn 6/1/2021 đã được phát hiện bên ngoài ngôi nhà ở bãi biển New Jersey của Thẩm phán Tòa Tối cao Samuel Alito hồi mùa hè năm ngoái. Lá cờ thứ hai như vậy bay bên ngoài một ngôi nhà thuộc sở hữu của luật gia Alito được cho là phi đảng phái. Lần này là lá cờ “Lời kêu gọi lên trời” (“Appeal to Heaven”) hay còn gọi là “Cờ Cây thông” (“Pine Tree flag”), di tích thời Chiến tranh Cách mạng 1775-1783 (trước khi Mỹ độc lập, kháng chiến chống Đế quốc Anh), rồi nhanh chóng trở thành biểu tượng ủng hộ chiến dịch “Ngăn chặn trộm cắp” (“Stop the Steal”) của Donald Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

Cả Alito và Tòa án Tối cao đều từ chối bình luận về ý nghĩa của lá cờ. Tờ NY Times trước đó đã tiết lộ rằng trong những ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden vào năm 2021, một lá cờ Mỹ lộn ngược đã được tung bay bên ngoài ngôi nhà của thẩm phán ở phía bắc Virginia — một lá cờ khác được những người ủng hộ chiến dịch “Ngăn chặn trộm cắp” ưa chuộng. Hàng chục nhà lập pháp Đảng Dân chủ kể từ đó đã kêu gọi Alito rút lui khỏi bất kỳ vụ án nào liên quan đến ngày 6 tháng 1 trước tòa, và những tiết lộ này thậm chí còn thu hút một số lời khuyên răn hiếm hoi của Đảng Cộng hòa trong những ngày gần đây. Lần trước, Thẩm phán Tối Cao Alito đổ tội cho vợ treo, lần này ông chưa nói gì.

⚪ ---- Phân tích của Mark Hulbert, chuyêng ia kinh tế của MarketWatch: Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là một trong những công cụ dự đoán tốt nhất về việc liệu đảng đương nhiệm có giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hay không. Điều quan trọng cần biết là do các thông điệp hỗn hợp rộng rãi của thị trường dự đoán điện tử mà cho đến nay nhiều người đã chuyển sang sử dụng để có được những dự đoán đáng tin cậy.

Nhiều người hâm mộ những thị trường đó gần đây đã vỡ mộng trước những thông điệp trái chiều này. Ví dụ: một cuộc khảo sát về một số thị trường dự đoán nổi tiếng nhất vào đầu tuần này đã tiết lộ rằng, tùy thuộc vào sự tập trung của bạn, xác suất Tổng thống Joe Biden sẽ tái đắc cử hiện dao động từ dưới 38% đến cao nhất là 76%. Đó là một phạm vi rộng đến mức khó có thể đặt nặng vào bất kỳ dự đoán nào. Còn các chỉ số kinh tế, tài chính và tâm lý khác thì sao?

Để tìm hiểu, tôi đã phân tích thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, nền kinh tế được đo bằng GDP thực tế, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Trong mỗi trường hợp, tôi tập trung vào những thay đổi hàng năm của họ cho tới Ngày bầu cử.

Chỉ có một bản tiên đoán - thị trường chứng khoán - có mối tương quan đáng kể với cơ hội chiến thắng của đảng đương nhiệm (ở mức độ tin cậy 95% mà các nhà thống kê thường sử dụng khi quyết định xem một mô hình có xác thực hay không). Dựa trên các mối tương quan trong lịch sử và mức tăng giá tính đến thời điểm hiện tại của chỉ số Dow là 5,6%, cơ hội tái đắc cử của Biden là 58,8%. Tỷ lệ cược đó sẽ tăng lên nếu thị trường chứng khoán tăng giá nhiều hơn từ nay đến Ngày bầu cử và sẽ giảm nếu thị trường sụt giảm.

⚪ ---- Nhật Bản đứng thứ ba trong danh sách các điểm đến trong báo cáo phát triển du lịch và lữ hành do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) công bố hôm thứ Ba, đạt điểm cao về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và cơ sở hạ tầng giao thông. Hoa Kỳ đứng đầu danh sách, Tây Ban Nha đứng thứ hai. Nhật Bản là quốc gia có thứ hạng cao nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Duc Nguyen

Hợp Cảnh Nguyễn

Hoàng Mỹ Trà Nguyễn

Trung Nam Nguyen

Tàu Singapore và sà lan tông nhau trên sông Sài Gòn.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an.

RFA: Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng sau tố cáo của Ngân hàng Sacombank về lợi dụng các quyền tự do dân chủ.

Trong số các tiêu chí riêng lẻ, Nhật Bản xếp thứ 2 về tài nguyên văn hóa như các địa điểm khảo cổ và cơ sở giải trí và thứ 4 về cơ sở hạ tầng mặt đất và cảng đối với mạng lưới đường bộ và đường sắt. Trong khi Nhật Bản cũng được xếp hạng cao trong hạng mục tài nguyên phi giải trí do có nhiều tập đoàn lớn và trường đại học danh tiếng, Nhật lại đạt điểm tương đối thấp về khả năng cạnh tranh về giá, dịch vụ du lịch và các chỉ số cơ sở hạ tầng.Trong bảng xếp hạng tổng thể đánh giá 119 quốc gia và khu vực, Pháp đứng thứ tư, tiếp theo là Úc ở vị trí thứ năm. Trong số các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương khác, Trung Quốc đứng thứ 8, Singapore thứ 13 và Hàn Quốc thứ 14.⚪ ---- Pennsylvania: Hôm thứ Tư, Công tố Quận Delaware Jack Stollsteimer thông báo rằng hai người đã thiệt mạng, trong khi ba người khác bị thương, trong một vụ bắn súng xảy ra tại Công ty Delaware County Linen ở Chester, Pennsylvania. Ông nói: "Có hai người đã chết chỉ vì đến làm việc hôm nay bởi một cựu nhân viên không hài lòng và hiện có ba người khác đang ở bệnh viện và chúng tôi đang cầu nguyện cho họ." Thủ phạm đã cố gắng trốn thoát, cảnh sát đã bắt giữ được anh ta. Kẻ bắn sử dụng súng ngắn.⚪ ---- California: Thượng viện California đã thông qua dự luật SB 961, yêu cầu lắp đặt “bộ giới hạn tốc độ thụ động” trên tất cả xe mới được sản xuất hoặc bán ở California trước năm 2032. Đề xuất do Thượng nghị sĩ Scott Wiener (D-San Francisco) đưa ra sẽ biến California trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước ban hành yêu cầu an toàn, tương tự như luật ở Liên Âu sẽ có hiệu lực vào tháng Bảy. Theo sáng kiến của Liên Âu, người lái xe “luôn có quyền kiểm soát và có thể dễ dàng ghi đè” hệ thống hỗ trợ tốc độ thông minh.Theo Thượng nghị sĩ Wiener, California - và toàn nước Mỹ - đã chứng kiến mức tăng “kinh hoàng” về ca tử vong của người lái xe, đi bộ và đi xe đạp trong các năm qua. SB 961 sẽ yêu cầu mọi loại xe chở khách, xe tải và xe buýt được sản xuất hoặc bán ở California phải trang bị “bộ điều chỉnh tốc độ thụ động” vào năm 2032, với tỷ lệ áp dụng theo từng giai đoạn là 50% vào năm 2029.⚪ ---- Với hạn chót là thứ Sáu để các dự luật được Hạ viện thông qua, các nhà lập pháp tiểu bang đang bận rộn quyết định số phận của hàng chục biện pháp sẽ thay đổi chính sách của California về nhiều vấn đề. Hôm qua thứ Ba, Hạ viện và Thượng viện đã thông qua tổng cộng khoảng 330 dự luật, còn lại khoảng 530 dự luật chưa được thông qua.Dự luật An toàn giao thông: Quốc hội đã thông qua biện pháp tiếp tục quản lý xe tự lái. Trong số các nhiệm vụ khác, dự luật sẽ cho phép các công ty xe không người lái bị phạt vì vi phạm giao thông và yêu cầu họ thông báo cho tiểu bang trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn. Trong khi đó, Thượng viện đã đưa ra đề xuất trang bị cho tất cả xe mới vào năm 2032 các thiết bị cảnh báo người lái xe khi họ vượt quá tốc độ cho phép.Dự luật thuế quảng cáo trên mạng để trả tiền cho nhà báo. Google thông báo với các hãng tin phi lợi nhuận trên toàn quốc rằng nguồn tài trợ tin tức của họ ở Hoa Kỳ đang gặp nguy hiểm do thuế quảng cáo kỹ thuật số được đề xuất của California nhằm giúp trả tiền cho các nhà báo. Dự luật SB 1327, được Thượng nghị sĩ Dân Chủ Steve Glazer giới thiệu trong tháng này, sẽ yêu cầu Google, Amazon, Meta và những nơi khác phải trả thuế 7,25% đối với doanh thu quảng cáo kỹ thuật số của họ ở California là hơn 2,5 tỷ USD, tạo ra khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Google cũng phản đối một dự luật khác (dự luật này nhằm hỗ trợ các hãng tin đang gặp khó khăn).⚪ ---- Quận Cam: 3 thiếu niên đã bị bắt hôm thứ Hai sau một loạt vụ cướp cửa hàng tiện lợi qua đêm, sau đó là một cuộc truy đuổi ngắn và kết thúc ở khu vực Long Beach. Nhóm này chịu trách nhiệm về ít nhất 6 vụ cướp cửa hàng tiện lợi bắt đầu hơn một tuần trước. Có 2 trong nhóm nghi can vẫn chưa bị bắt. Tên được cảnh sát giữ kín do tuổi vị thành niên.Vụ cướp gần đây nhất là vào lúc 1 giờ sáng tại Circle K ở 3899 E. Riverdale Ave., McClintock cho biết. Những vụ cướp khác là ở tiệm 7 Eleven ở 775 N. East St. vào khoảng 10 giờ tối Chủ nhật và Trạm xăng Shell ở 3080 E. La Palma Ave. khoảng 10:21 giờ tối Chủ nhật.Cảnh sát Fullerton đáp trả một vụ cướp lúc 10:30 tối. Kristy Wells thuộc Sở Cảnh sát Fullerton cho biết ở dãy nhà 1000 trên Đại lộ West Orangethorpe. Ông Wells cho biết 5 nghi phạm đã nhảy qua quầy tính tiền tại một cửa hàng tiện lợi, chộp lấy máy tính tiền và thuốc lá trước khi bỏ trốn.⚪ ---- Quận Cam: Cô bé Athena Elling, 11 tuổi, sẽ tốt nghiệp trường Cao đẳng Irvine Valley College trong tuần này và trở thành người trẻ nhất làm được điều đó, phá kỷ lục của chính anh trai cô. Athena, có gia đình từ San Juan Capistrano, sẽ tốt nghiệp với bằng cao đẳng về nghệ thuật tự do vào thứ Năm. Như vậy, cô sẽ trẻ hơn anh trai Tycho Elling khoảng 6 tháng khi anh lập kỷ lục của trường vào năm ngoái. Athena cho biết chính vì anh trai cô mà cô bắt đầu tham gia các lớp học ở trường đại học này.Cô nói: “Vì vậy, tôi đã theo đuổi anh trai mình, người rất hay cạnh tranh với tôi, theo đuổi môn toán vì anh ấy thực sự thích môn toán." Toán không phải là môn học yêu thích của Athena nhưng cô đã tìm thấy rất nhiều khóa học khác thu hút được sự quan tâm của cô. “Tôi mới bắt đầu tham gia các lớp học… Có rất nhiều lớp học đa dạng và vì tôi thực sự thích diễn xuất nên tôi có thể tham gia tất cả các lớp học thực sự thú vị để giúp tôi điều đó,” cô nói.Cha của Athena là một kỹ sư phần mềm và mẹ cô là giáo viên hóa học ở trường trung học và trở thành tác giả viết truyện cho trẻ em. “Tôi vừa tự hào vừa có chút kính phục các con mình. Rằng 2 đứa đã phát triển rất tốt”, bà Christina Chow nói. “Tôi ước gì có thể nói ra thứ nước sốt bí mật là gì và tôi cảm thấy như mình không biết… Tôi cảm thấy rất may mắn khi có được những đứa con này”.Tycho Elling hiện là sinh viên năm cuối của UC Irvine nhưng cô bé Athena dự định ở lại Irvine Valley College và hoàn thành bằng cao đẳng thứ hai.⚪ ---- Anh quốc: Tđược tài trợ để nghiên cứu sâu hơn về việc sử dụng máy bay không người lái để thu hoạch điện gió và như thế sẽ thành tựu sứ mệnh không khí thải của Vương quốc Anh. Giảng viên về Động lực học và Điều khiển Chuyến bay của Đại học Bristol, Tiến sĩ Đức H. Nguyễn đã nhận được khoản tài trợ trị giá 375.000 bảng Anh (477,030 USD) từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật (EPSRC) để tiến hành nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực mới nổi là Hệ thống Năng lượng gió trên không (AWES: Airborne Wind Energy Systems).Bằng cách buộc máy bay không người lái vào trạm mặt đất, AWES thu năng lượng gió ở độ cao cao hơn so với tua-bin gió thông thường. Gió lớn kéo máy bay không người lái ra khỏi trạm mặt đất, vận hành máy phát điện và sản xuất điện. Công nghệ này có thể mang lại lợi ích cho ngành năng lượng của Vương quốc Anh bằng cách giảm lượng khí thải carbon, mang lại sự linh hoạt ngoài khơi và trên bờ, đồng thời nâng cao khả năng hoạt động ở các vùng sâu, vùng xa.Để tạo ra nhiều năng lượng nhất, AWES phải bay theo các kiểu phức tạp trong khi chịu tác động của lực khí động học mạnh. Sự sắp xếp này tạo ra một hệ thống phức tạp với các đặc điểm xử lý tinh vi – một tính toán sai lầm nhỏ có thể khiến máy bay không người lái rơi xuống đất. Đây chính là thách thức mà Tiến sĩ Nguyễn và các cộng sự hy vọng sẽ giải quyết được trong dự án này. Bằng cách cải thiện tính an toàn và hiệu quả của AWES, Nguyen hy vọng dự án sẽ mở đường cho việc thương mại hóa AWES.Tiến sĩ Nguyễn, từ Trường Kỹ thuật Xây dựng, Hàng không Vũ trụ và Thiết kế (School of Civil, Aerospace and Design Engineering), giải thích: “Năng lượng gió trên không có tiềm năng to lớn và được dự đoán sẽ tạo ra lượng điện trị giá 70 tỷ euro mỗi năm vào năm 2050. Tuy nhiên nó vẫn là một công nghệ mới nổi. Trong nhiều trường hợp, một sự đánh đổi đã được thực hiện: các thiết kế mới đã nhanh chóng được triển khai cho các chuyến bay thử nghiệm trước khi các đặc tính bay của chúng được hiểu đầy đủ. Điều này đã ngăn cản nhiều nguyên mẫu AWES đạt được công suất tối đa khi vận hành, dẫn đến việc chấm dứt sớm chương trình và cản trở quá trình thương mại hóa."Tiến sĩ Nguyễn kết luận: “Bằng cách thay thế các kỹ thuật hiện có bằng phương pháp phân nhánh, AWES có thể tiết kiệm chi phí đáng kể và cải thiện hiệu suất, cuối cùng sẽ đưa công nghệ này đến gần hơn với thương mại hóa”. Ngoài nguồn tài trợ EPSRC, dự án còn được hưởng lợi từ sự hợp tác với hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, công ty khởi nghiệp Kitemill của Na Uy và Đại học University Carlos the III of Madrid.⚪ ---- Anh quốc: Một người đàn ông ở Leicester và hai người khác bị cáo buộc tội nhập lậu người bằng cách quảng cáo các điểm vượt thuyền nhỏ trên Facebook sẽ bị đưa ra xét xử., một người đàn ông 35 tuổi ở phố Grasmere, gần Bệnh viện Hoàng gia Leicester trong thành phố và, một phụ nữ 24 tuổi ở đường Heathfield, Croydon, phía nam London, đều bị truy tố về tội dàn xếp và tạo điều kiện cho người di cư đến Vương quốc Anh bất hợp pháp.Hung Huan Dang, một người đàn ông 64 tuổi đến từ Abinger Grove, Deptford, phía đông nam London, bị cáo buộc sắp xếp việc vận chuyển những người di cư vào Anh và bị cáo buộc đón họ từ những chiếc thuyền nhỏ và chở họ đến địa chỉ Croydon trong ít nhất một trường hợp, theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết.Cả ba đều được mô tả là công dân Việt Nam. Trong phiên điều trần ngắn tại Tòa án Croydon Crown vào thứ Ba, ngày xét xử tạm thời đã được ấn định vào thứ Hai, ngày 14 tháng 10, sau khi họ nhận tội vào thứ Sáu, ngày 2 tháng 8.NCA cáo buộc nhóm này đã chia sẻ các bài đăng trên mạng xã hội nhằm vào cộng đồng người Việt và tính phí hàng nghìn bảng Anh cho người di cư khi vượt biên. Ba người này đã bị bắt vào tháng 4 như một phần của cuộc điều tra chung giữa Anh và Pháp.Thuận Sỹ Trần, 25 tuổi, cũng bị bắt tại địa chỉ Croydon theo lệnh của nhà chức trách Pháp. Anh ta phải đối mặt với thủ tục dẫn độ tại Tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 16 tháng 8 sau khi bị cáo buộc liên quan đến buôn lậu người và tội phạm ma túy. Thêm 12 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến cùng một mạng lưới buôn lậu người đã bị bắt ở Paris. Cả Trà Nguyễn và Cảnh Nguyễn đều bị tạm giam, còn Huân Đặng được tại ngoại.⚪ ---- Ủy ban Kiểm tra Y tế Connecticut hôm thứ Ba đã kỷ luật hai bác sĩ, trong đó có một bác sĩ ở Essex, người bị phạt 10.000 USD vì hành vi kê đơn của ông. Theo các nhà điều tra của Bộ Y tế Công cộng, bác sĩ Timothy Tobin của Essex đã không cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc theo một số cách, bao gồm cả việc ông kê đơn “quá nhiều chất được kiểm soát góp phần khiến bệnh nhân nghiện” chất opioid. Tài liệu cho biết Tobin đã khám cho bệnh nhân từ năm 2017 đến năm 2020. Bệnh nhân đã chết, theo tài liệu trước đây của DPH.Tài liệu của DPH cho biết Tobin cũng không ghi chép chính xác việc điều trị cho bệnh nhân, không theo dõi việc sử dụng các chất được kiểm soát của bệnh nhân và không cung cấp đủ giấy giới thiệu để giải quyết các triệu chứng trầm cảm của bệnh nhân, dẫn đến cái chết của người này do dùng thuốc quá liều. Tài liệu cho biết Tobin đã hoạt động ngoài phạm vi hành nghề của mình khi điều trị cho bệnh nhân để kiểm soát cơn đau lâu dài. Hội đồng quản trị đồng ý phạt Tobin 10.000 đô la và quản chế giấy phép của anh ta trong một năm.Hội đồng cũng phạt 5.000 USD đối với một bác sĩ có giấy phép y tế Connecticut đã hết hạn dựa trên kỷ luật do chính quyền Kentucky, Alabama và Texas ban hành. Theo tài liệu của DPH,đã bị chính quyền Kentucky kỷ luật vào tháng 3 dựa trên cáo buộc rằng Nguyen kê đơn các chất bị kiểm soát không đúng cách khi tiến hành điều trị từ xa.Tài liệu của DPH cho biết, kỷ luật này đã khiến các quan chức y tế ở các tiểu bang khác nơi Nguyễn có giấy phép hành nghề y tế xem xét và kỷ luật, bao gồm cả Connecticut. Theo lệnh đồng ý được hội đồng quản trị phê duyệt hôm thứ Ba, BS Nguyen phải nộp phạt 5.000 đô la và giấy phép y tế Connecticut của Nguyen bị khiển trách. Tuy nhiên, theo DPH, Nguyễn “không có ý định” gia hạn giấy phép y tế Connecticut, đã hết hiệu lực vào tháng 2 năm ngoái.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật TPHCM. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm 9 container rỗng bị rơi xuống sông Sài Gòn và trôi về khu vực Phà Cát Lái. Đến cuối giờ chiều 23-5, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Cảng vụ hàng hải TP.HCM, Cảnh sát giao thông đường thủy Cát Lái và các đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu và sà lan va chạm nhau trên sông. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, Tàu INTERASIA PURSUIT (quốc tịch Singapore) đang lưu thông trên sông Sài Gòn theo hướng từ cảng Phú Mỹ về cảng SP ITC. Khi đến khu vực Ngã Ba Đèn Đỏ (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) thì xảy ra va chạm với sà lan SG 8259. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng làm khoảng chín container rỗng bị rơi xuống sông và trôi về khu vực Phà Cát Lái. Ngoài ra, một số container trên sà lan cũng bị hư hỏng.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Quảng Ninh. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Theo Quyết định, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (22/5/2024).⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hôm 22/5 thông báo về việc truy tìm ông Đặng Tất Thắng, cựu Phó chủ tịch FLC và Chủ tịch, Tổng giám đốc Bamboo Airways, theo cáo buộc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) đối với ông Thắng liên quan đến tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Đặng Tất Thắng (sinh năm 1981) và đã thôi mọi chức vụ tại FLC và Bamboo Airways vào cuối tháng 7/2022 sau tám năm gắn bó. Cựu Chủ tịch FLC là Trịnh Văn Quyết đã bị bắt giam vào tháng 3 năm 2022 với cáo buộc tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ông Quyết bị bắt giam, Sacombank do ông Dương Công Minh (tức Minh Xoài) làm Chủ tịch HĐQT đã tham gia vào quá trình tái cơ cấu hãng hàng không này với tư cách là chủ nợ lớn nhất, theo truyền thông Nhà nước. Ông Đặng Tất Thắng sau đó đã sử dụng tài khoản mạng Facebook cá nhân để đưa các thông tin liên quan đến Minh Xoài và Sacombank... Nhưng vào tháng 4 vừa qua, ông Thắng tiếp tục gây xôn xao mạng Facebook khi đưa thông tin về việc công an có lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Dương Công Minh và cho rằng ôn Minh có hành vi rửa tiền giúp bà Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - người vừa bị kết án tử hình trong một vụ án lừa đảo và gian lận trong ngành ngân hàng. Các thông tin được ông Thắng đưa lên mạng đã lan truyền nhanh chóng và khiến giá cổ phiếu của Sacombank giảm.⚪ ---- HỎI 1: Kinh tế Mỹ tăng, nhưng 55% dân Mỹ nghĩ là kinh tế đang giảm và đổ tội cho Biden?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò của Harris được thực hiện riêng cho Guardian, gần 3/5 người Mỹ tin sai rằng Mỹ đang suy thoái kinh tế và phần lớn đổ lỗi cho chính quyền Biden. Cuộc khảo sát cho thấy sự bi quan dai dẳng về nền kinh tế khi ngày bầu cử đến gần. Cuộc thăm dò nêu bật nhiều quan niệm sai lầm của mọi người về nền kinh tế, bao gồm:. 55% tin rằng nền kinh tế đang co cụm và 56% cho rằng Mỹ đang trải qua thời kỳ suy thoái, mặc dù thước đo rộng nhất của nền kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đang tăng lên.. 49% tin rằng chỉ số thị trường chứng khoán S&P 500 giảm trong năm nay, mặc dù chỉ số này đã tăng khoảng 24% vào năm 2023 và tăng hơn 12% trong năm nay.. 49% tin rằng tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao nhất trong 50 năm, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức dưới 4%, mức thấp nhất trong gần 50 năm.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chỉ 1/2 cư dân Hoa Kỳ trên 18 tuổi được đào tạo sơ cứu y tế?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy trong khi những người ngoài cuộc anh hùng đã thực hiện sơ cứu cứu mạng ai đó, thì chỉ một nửa số cư dân Hoa Kỳ trên 18 tuổi được đào tạo để thực hiện hô hấp nhân tạo hoặc cầm máu nghiêm trọng. Kết quả cũng tiết lộ rằng chỉ có 56% số người được hỏi cho biết có khả năng ngăn một người bị nghẹn. Kết quả của nghiên cứu, được SSRS thay mặt cho Trung tâm Y tế Wexner của Đại học Tiểu Bang Ohio ở Columbus thực hiện trên nền tảng Opinion Panel Omnibus, đã được công bố hôm thứ Tư.Chi tiết: