Hình trên: 2 nữ Dân Biểu Đài Loan xô xát, được can ra kịp. Tuy nhiên, nhiều dân biểu cãi nhau, đấm nhau, bị thương, nhập viện.

- Trump biểu tình ở Minnesota, la làng: Biden sắp đưa dân Palestine ở Gaza vào Mỹ tràn ngập

- Trump tự thú là có hợp đồng "giữ bí mật" (NDA) với cô Stormy Daniels là chuyện bình thường trong xã hội Mỹ, tại sao Biện lý cho là bất hợp pháp

- Cậu út Barron Trump ra trường, Donald Trump và Melania dự lễ tốt nghiệp trung học của cậu ở Florida

- DB Dân Chủ Jamie Raskin: cần điều tra chuyện các Dân Biểu uống rượu trong phòng điều trần đêm thứ Năm

- Trump: cần kiểm tra chất kích thích trước khi tranh luận vì nghi Biden xài thuốc tăng lực

- DB Hakeem Jeffries yêu cầu Thẩm phán Tòa Tối cao Samuel Alito tự rút ra khỏi tất cả các vụ kiện về bầu cử 2020 và về Trump vì nhà Alito từng treo cờ ủng hộ Trump

- John Eastman (Cựu luật sư của chính phủ Trump) bị truy tố ở tòa Arizona: không nhận tội trong vụ "đại cử tri giả" ở Arizona.

- Nữ DB Beth Van Duyne (R-TX), 53 tuổi, xác nhận hẹn hò với DB Rich McCormick (R-GA), 55 tuổi, trước khi McCormick ly dị vợ

- Phe Trump lên kế hoạch sẽ trục xuất hàng loạt di dân nếu Trump trở lại Bạch Ốc.

- Thẩm phán Merchant góp tiền cho Biden 15 USD năm 2020, bị khiếu nại đòi rời phiên tòa của Trump, nhưng Ủy ban Tư pháp NY nói không sao, vì góp tiền ít quá.

- Nữ DB Cộng Hòa chỉ trích nữ DB Dân Chủ mang lông mi giả, nữ DB Dân Chủ liền nói tấn công bề ngoài là sai trái, cũng như nếu nói về tấm thân mập xồ xề màu vàng nhạt (ám chỉ các hí họa vẽ Trump)

- Israel: đã tìm thấy thi thể của ba con tin Israel bị Hamas bắt ngày 7 tháng 10

- Hamas: quân Israel sẽ không cứu nổi một con tin nào hết

- Gaza: 35.386 người Palestine chết từ ngày 7/10/2023

- Áo sẽ tiếp tục tài trợ cho UNRWA

- Mỹ thu xếp bang giao cho 2 nước Saudi Arabia, Israel. Nhưng Saudi đòi khả năng làm bom nguyên tử để chống Iran

- Biển Đông: Philippines sẽ mua 5 tàu tuần tra của Nhật trị giá 413 triệu USD

- Singapore Airlines sẽ thưởng cho nhân viên tiền thưởng trị giá gần 8 tháng lương

- Đài Loan: nhiều dân biểu cãi nhau, đấm nhau, bị thương, nhập viện.

- Kẻ tấn công Paul Pelosi, chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, bị kết án 30 năm tù

- Los Angeles tối thui: trong tổng cộng 223.000 đèn đường, có 25.890 đèn đường đã đứt bóng, chưa thay

- Reuters: chính phủ VN quăng bỏ 2,5 tỷ USD tiền của LHQ và World Bank chỉ vì rào cản pháp lý, nội bộ đấu đá chính trị

- Denver: Kevin Bui đã nhận 2 tội giết người trong vụ phóng hỏa làm chết 5 người, dự kiến lãnh 60 năm tù

- TIN VN. Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

- TIN VN. Việt kiều chuẩn bị lên máy bay về Mỹ thì bị bắt, bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhứt vì lệnh truy nã 27 năm trước.

- HỎI 1: Khảo sát: 85% dân Ấn Độ nói rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến họ, 91% lo vì gâm nóng địa cầu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giảm cân bằng chế động ăn ít calories có hiệu ứng phụ: hết mụn trên mặt? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/5/2024) ⚪ ---- Cậu út Barron Trump đã chính thức tốt nghiệp trung học hôm thứ Sáu, ngày 17 tháng 5. Các bức ảnh được chụp bởi AP và AFP cho thấy chàng trai 18 tuổi nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu, và tiết lộ rằng cha mẹ anh, Donald và Melania Trump, cũng như ông ngoại của cậu, Viktor Knavs, ngồi hàng ghế đầu trong khán giả.

.

Donald Trump trước đó đã được miễn xuất hiện tại tòa án cho phiên tòa hình sự Manhattan của mình vào thứ Sáu để Trump có thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp trung học của cậu con. Trump dự kiến sẽ tham dự một sự kiện Cộng Hòa tại Minnesota vào tối thứ Sáu. Cậu út Barron học tại Trung học Học viện Oxbridge ở West Palm Beach, Florida, sau khi gia đình anh rời Bạch Ốc vào năm 2021. Anh vẫn chưa công khai các bước tiếp theo của mình, mặc dù cha anh gần đây đã xác nhận rằng anh đang cân nhắc các lựa chọn đại học.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Tổng thống Joe Biden đang lên kế hoạch "đưa vào một số lượng lớn người Palestine từ Trung Đông và tái định cư họ vào các cộng đồng Mỹ." Một bản tin của CBS News dựa trên tài liệu chính phủ cho biết Biden đang xem xét việc tái định cư người Palestine "có thành viên gia đình trực tiếp là công dân hoặc cư dân cố định của Mỹ."

.

Trong một bài phát biểu tại Minnesota đêm qua, Trump cảnh báo người ủng hộ của Trump rằng chính quyền Biden sẽ cho phép những người từ "một trong những nơi trú ẩn khủng bố lớn nhất trên hành tinh" đến Mỹ, đề cập đến Gaza. "Những người này sẽ không thể được kiểm tra, đa số lớn ủng hộ Hamas, và thậm chí các nước láng giềng như Ai Cập và Jordan cũng không muốn họ," ông nói. Thực tế, các nước láng giềng không muốn thêm gánh nặng, vì họ đã và đang cưu mạng người tỵ nạn Palestine từ hơn nửa thế kỷ qua, từ khi người Do Thái được Mỹ và phương Tây hỗ trợ đưa vào lấy đất của dân Palestine để lập quốc Israel.

.

⚪ ---- Trump tự thú là có hợp đồng "giữ bí mật" với cô Stormy Daniels. Donald Trump trong một cuộc nói chuyện ở hành lang tòa án dường như đã sơ ý thừa nhận tham gia vào thỏa thuận NDA (không tiết lộ thông tin) trị giá 130.000 đô la với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Lời Trump nói hiển nhiên mâu thuẫn với lời của luật sư của Trump trước bồi thẩm đoàn rằng Trump không biết gì về thỏa thuận "giữ bí mật" này.

.

“‘NDA (Hợp đồng giữ bí mật) là hợp pháp và phổ biến, nhưng Biện Lý Bragg cáo buộc Trump là bất hợp pháp.’ Như thế, tôi có NDA bất hợp pháp duy nhất,” Trump nói chiều thứ Năm trong bài phát biểu sau ngày xét xử với các phóng viên ở New York. Trump phàn nàn rằng “chỉ” NDA của Trump bị coi là bất hợp pháp.

.

Các cáo buộc chống lại Trump, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, dựa trên các khoản hoàn trả cho luật sư của ông, Michael Cohen, cho khoản thanh toán cho Stormy Daniels - điều mà Trump đã tuyên bố không biết cho đến tận sau khi sự việc xảy ra. Bản thân tính hợp pháp của NDA chưa bao giờ bị nghi ngờ và khoản thanh toán cho cô Daniels không phải là một hành vi vi phạm bị buộc tội.

.

Các luật sư đại diện cho Trump trong vụ án đã không trả lời các câu hỏi. Nhưng trong suốt phiên tòa, họ lập luận rằng nỗ lực mua chuộc sự im lặng của cô Daniels về cuộc gặp gỡ tình dục mà cô nói với Trump vào năm 2006 là công việc tự phát riêng của các nhân viên của Trump, chứ không phải do Trump ra lệnh.

.

⚪ ---- Dân Biểu Jamie Raskin (Md.), đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Giám sát và Giải trình Hạ viện, nói rằng “đáng điều tra” liệu có chuyện các Dân biểu đã uống rượu trong phiên điều trần hôm thứ Năm hay không, sau khi có tin đồn rằng các thành viên không thuộc ủy ban đã say bí tỷ .

.

Theo Dân biểu Melanie Stansbury (D-N.M.), có “một số thành viên trong phòng đang uống rượu trong phòng điều trần.” Stansbury cho biết các nhà lập pháp đang uống rượu không phải thành viên trong ủy ban, Axios đưa tin.

.

⚪ ---- Trump nói ông sẽ yêu cầu kiểm tra chất kích thích trước các cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden, cáo buộc rằng Biden sử dụng các loại thuốc tăng lực. "Tôi không muốn Biden đến như trong bài phát biểu tại Quốc hội, lúc đó Biden như đang phê, bay bổng," Trump nói tại một bữa tối của Đảng Cộng hòa, đề cập đến bài phát biểu của Biden tại Quốc hội hồi tháng Ba. Trump đã đồng ý tranh luận với Biden trong hai cuộc tranh luận, vào ngày 27/6 và ngày 10 tháng 9.

.

⚪ ---- Lãnh đạo đảng đối lập Hạ viện Hoa Kỳ Hakeem Jeffries đã phát đi thông cáo hôm thứ Sáu yêu cầu Thẩm phán Tòa án Tối cao Samuel Alito tự rút ra khỏi tất cả các vụ kiện liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và cựu Tổng thống Donald Trump. Hôm Thứ Sáu, Alito đã xác nhận thông tin rằng một lá cờ Mỹ bị đảo ngược đã được treo trước sân nhà của ông. Lá cờ bị đảo ngược đã được người ủng hộ Trump sử dụng để nói họ tin rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị gian lận để ủng hộ Tổng thống hiện tại Joe Biden.

.

Dân Biểu Jeffries nói: "Thẩm phán Tối cao Samuel Alito nên xin lỗi ngay lập tức vì không tôn trọng lá cờ Mỹ và vì đồng cảm với những người nổi dậy bạo lực cánh hữu." Ông cũng kêu gọi Quốc hội xem xét một dự luật sẽ "áp đặt một quy luật đạo đức hành vi đối với Tòa Tối cao đang hoạt động không kiểm soát."

.

⚪ ---- Cựu luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, John Eastman, đã không nhận tội trong vụ án "đại cử tri giả" ở Arizona. Eastman bị cáo buộc có liên quan đến nỗ lực lật ngược chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. CNBC dẫn lời ông nói bên ngoài tòa: "Tôi không liên lạc gì với các đại cử tri ở Arizona, không tham gia vào bất kỳ vụ kiện tụng bầu cử nào ở Arizona hoặc các phiên điều trần lập pháp. Và tôi tin tưởng rằng với những luật được áp dụng một cách trung thực, tôi sẽ được miễn tội hoàn toàn khi kết thúc quá trình này." Eastman là bị cáo đầu tiên trong số 18 bị cáo trong vụ án bị buộc tội. Những người khác sẽ bị buộc tội trong những tuần tới.

.

⚪ ---- Dân Biểu Beth Van Duyne (R-TX), 53 tuổi, đã xác nhận rằng cô đang hẹn hò với Dân Biểu Rich McCormick (R-GA), 55 tuổi, chỉ một ngày sau khi tin về vụ ly hôn của McCormick nổ ra và vợ của McCormick đã đưa ra một gợi ý khó hiểu rằng hai Dân biểu đã ngoại tình . Hôm thứ Năm, Van Duyne xác nhận những thông tin cho rằng cả hai đã trở thành những đồng nghiệp bình thường và bảo thủ hơn.

.

Van Duyne nói với Daily Mail: “Theo tôi hiểu thì cuộc hôn nhân của anh ấy đã kết thúc được một thời gian, anh ấy đã đệ đơn ly hôn. Tôi độc thân. Chúng tôi đều là cha mẹ của những đứa trẻ đã trưởng thành và là những người đơn độc. Chúng tôi đang hạnh phúc trong một mối quan hệ và hơn thế nữa đó là vấn đề cá nhân.”. McCormick đã đệ đơn ly hôn vào đầu tháng này, trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng anh và Van Duyne được nhìn thấy đang thân mật trong phòng của Hạ viện, được cho là nắm tay nhau dưới gầm bàn.

.

⚪ ---- Theo một báo cáo, các đồng minh của Donald Trump đang lên kế hoạch làm thế nào để hiện thực hóa lời hứa của Trump về việc trục xuất hàng loạt nếu Trump trở lại Bạch Ốc. Những người liên quan đến kế hoạch này nói với The Wall Street Journal rằng các lệnh điều hành và bản ghi nhớ chính sách hiện đang được soạn thảo để Trump có thể sẵn sàng vào ngày đầu tiên của chính quyền mới nhằm ngăn chặn người di cư qua biên giới phía Nam và bắt đầu thực hiện những gì Đảng Cộng hòa gọi sẽ là “chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

.

Theo WSJ, trong số các ý tưởng đang được xem xét là tìm cách đẩy nhanh các phiên điều trần trước tòa về quyền tị nạn của người di cư để giúp họ đủ điều kiện bị trục xuất trong khung thời gian ngắn hơn và tước bỏ các biện pháp bảo vệ trục xuất đối với hàng trăm nghìn người di cư do chính quyền của Tổng thống Joe Biden tạo ra. Các cố vấn cũng được cho là đang hy vọng đạt được các thỏa thuận tị nạn mới với các quốc gia ở Nam Mỹ sau khi được truyền cảm hứng một phần từ thỏa thuận của Anh gửi người di cư xin tị nạn đến Rwanda. Theo luật, khi 1 di dân lậu đặt chân vào Mỹ, họ sẽ được phép điền đơn xin tỵ nạn, ghi rõ lý do xin tỵ nạn ở Mỹ vì lý do bị quê cũ đàn áp tôn giáo, nhân quyền... và nhận giấy tạm trong khi chờ gọi ra tòa di trú giải thích. Nếu tòa thấy lý do tỵ nạn hợp lý; họ sẽ được ở lại Mỹ, nếu không, sẽ bị trục xuất.

.

⚪ ---- Thẩm phán Merchant góp tiền cho Biden 15 USD năm 2020, bị khiếu nại đòi rời phiên tòa của Trump, nhưng Ủy ban Ứng xử Tư pháp New York nói không sao, vì góp tiền ít quá. Ủy ban Ứng xử Tư pháp Tiểu Bang New York đã bác bỏ đơn khiếu nại về đạo đức chống lại Thẩm phán Juan Merchan, người đang giám sát vụ án hình sự về tiền bịt miệng chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo người phát ngôn của thẩm phán cho biết. Người phát ngôn Al Baker của Văn phòng Quản lý Tòa án tiểu bang cho biết trong tuần này trước cuộc điều tra của Reuters: “Thảm phán Merchan cho biết đơn khiếu nại từ hơn một năm trước đã bị bác bỏ hồi tháng 7 một cách thận trọng”.

.

Theo quy định của ủy ban, cảnh báo có thể được xem xét trong trường hợp có bất kỳ hành vi sai trái nào trong tương lai. Khiếu nại bắt nguồn từ các khoản quyên góp vào năm 2020, theo Ủy ban Bầu cử Liên bang, là 35 đô la cho nhóm Dân chủ ActBlue, bao gồm 15 đô la dành cho Biden cho vị trí Tổng thống và 10 đô la cho mỗi Dự án Tiến bộ cử tri đi bỏ phiếu và Ngăn chặn Đảng Cộng hòa. Reuters không thể xác định ai đã khiếu nại.

.

⚪ ---- Nữ Dân biểu Cộng Hòa chỉ trích nữ Dân biểu Dân Chủ mang lông mi giả, nữ Dân Biểu Dân Chủ liền nói tấn công bề ngoài là sai trái, cũng như nếu có ai tấn công ai đó là tấm thân mập xồ xề màu vàng nhạt (ám chỉ các hí họa vẽ Trump). Nữ Dân biểu Dân chủ Jasmine Crockett (da đen) đã chỉ trích nữ Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, gọi bà Greene là “kẻ phân biệt chủng tộc”, trong buổi họp của Ủy ban giám sát Hạ viện căng thẳng vào tối thứ Năm bỗng nhiên nhanh chóng chuyển sang tấn công cá nhân.

.

Khi họp để thúc đẩy các thủ tục tố tụng Cộng Hòa muốn quy lỗi khinh thường đối với Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland về việc ông Garland từ chối nộp bản ghi âm cuộc phỏng vấn của Tổng thống Joe Biden với Công tố đặc biệt Robert Hur, DB Greene (da trắng), một đảng viên Cộng hòa Georgia, đã gây ra sự phẫn nộ khi cô Greene bình luận về vẻ ngoài của nữ DB Crockett. DB Greene nói: “Tôi nghĩ lông mi giả của bà đang làm rối tung những gì bà đang đọc."

.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu về vụ chỉ trích bề ngoài, DB Crockett nói, “Chỉ có vậy thôi, đó là sự phân biệt chủng tộc. Và cô Greene đã quyết định rằng cô sẽ trở thành người kỳ thị một cách công khai vào ngày hôm qua. Cô Greene là người phân biệt chủng tộc. Ý tôi là, tôi không có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó.”

.

Được CNN yêu cầu bình luận, văn phòng của DB Greene cho biết, “thành viên duy nhất đưa ra bất kỳ đề cập nào đến màu da sắc tộc là nữ Dân biểu Crockett.”

.

Các quy tắc của Hạ viện quy định các thành viên không được đưa ra những bình luận xúc phạm cá nhân hoặc đối với một thành viên khác. Nếu điều đó xảy ra, thành viên bị xúc phạm có thể yêu cầu xóa các ngôn ngữ đó khỏi hồ sơ và nếu điều đó xảy ra, thành viên vi phạm không được phép phát biểu trong phần còn lại của quá trình tố tụng.

.

Đảng viên Dân chủ hàng đầu trong ủy ban, Dân Biểu Jamie Raskin, nói rằng hành vi của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện “đã mang lại sự ô nhục cho toàn thể tổ chức”, chỉ trích hành vi của DB Greene trong phiên điều trần. Ông nói: “Khi chủ tịch cho phép quý bà quý phái đến từ Georgia tấn công lông mi hoặc diện mạo cá nhân của các thành viên khác, toàn bộ cuộc họp đã kết thúc vào thời điểm đó."

.

⚪ ---- Bộ Y tế Gaza báo cáo số người dân Palestine chết đã tăng lên 35.386 người do cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, kể từ ngày 7 tháng 10. Trong 24 giờ qua, bộ ghi nhận có 83 người Palestine thiệt mạng và 105 người bị thương.

.

⚪ ---- Áo sẽ tiếp tục tài trợ cho cơ quan LHQ hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi tạm ngừng do cáo buộc nhân viên hỗ trợ Hamas dẫn đầu, theo Bộ Ngoại giao Áo thông báo. Israel đã quy chụp các nhân viên của UNRWA đã tham gia vào các cuộc tấn công vào Israel, khiến cho nhiều nước tài trợ ngừng cung cấp tiền. Sau khi xem xét kế hoạch hành động của UNRWA, một số quốc gia bao gồm Đức, Thụy Điển, Canada và Nhật Bản đã bắt đầu cấp lại nguồn tài trợ.

Biển Đông:

2 nam Dân biểu đánh nhau, được các đồng viện can ra. Nhưng DB Puma Shen phải nhập viện

2 nữ Dân Biểu cũng xô xát, được các bạn đồngv iện kéo ra kịp.

Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong ba năm qua

Kevin Bui

Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Việt kiều chuẩn bị lên máy bay về Mỹ thì bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhứt vì lệnh truy nã 27 năm trước.

⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đang hướng đến Saudi Arabia và Israel vào cuối tuần này với Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm với hy vọng mang lại một thỏa thuận lớn giữa Mỹ-Saudi-Israel để sẽ nâng cấp liên minh Mỹ-Saudi trong khi bình thường hóa quan hệ giữa Riyadh và Jerusalem. Những người ủng hộ coi đây là một đề xuất có lợi, nhưng trái tim của thỏa thuận là một nhượng bộ nguy hiểm của Mỹ: Saudi Arabia đang yêu cầu Mỹ đảo ngược chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ và cung cấp cho Riyadh phương tiện để làm giàu uranium - một quá trình cần thiết để sản xuất nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân hoặc vũ khí nguyên tử. Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman đã công khai nói rằng Riyadh sẽ tìm vũ khí hạt nhân nếu Iran có vũ khí hạt nhân.⚪ ---- Quân đội Israel hôm thứ Sáu cho biết họ đã tìm thấy thi thể của ba con tin Israel bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, bao gồm cả Shani Louk người Đức gốc Israel. Một bức ảnh chụp thi thể bị vặn vẹo của Shani, 22 tuổi ở phía sau một chiếc xe bán tải đã lan truyền khắp thế giới và làm sáng tỏ quy mô cuộc tấn công của phiến quân nhằm vào các cộng đồng ở miền nam Israel. Quân đội xác định hai thi thể còn lại là của một phụ nữ 28 tuổi, Amit Buskila và một người đàn ông 56 tuổi, Itzhak Gelerenter.Phát ngôn viên quân đội, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết trong một cuộc họp báo rằng cả ba người đều bị Hamas giết chết tại lễ hội âm nhạc Nova, một bữa tiệc khiêu vũ ngoài trời gần biên giới Gaza và thi thể của họ được đưa vào lãnh thổ Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi những cái chết là “đau lòng” và nói: “Chúng tôi sẽ trao trả tất cả con tin của mình, cả người sống và người chết”.Quân đội cho biết các thi thể được tìm thấy trong đêm mà không cung cấp thông tin chi tiết và không cung cấp thông tin chi tiết ngay lập tức về nơi họ ở. Israel đang hoạt động ở thành phố Rafah ở phía nam dải đất, nơi họ cho biết họ có thông tin tình báo rằng các con tin đang bị bắt giữ. Israel cho biết khoảng 100 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, cùng với thi thể của khoảng 30 người khác. Theo các quan chức y tế Gaza, cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ vụ tấn công đã giết chết hơn 35.000 người Palestine.⚪ ---- Hamas hôm thứ Sáu đã phản ứng trước thông báo của Israel rằng họ đã tìm thấy thi thể của ba con tin ở Gaza, đồng thời tuyên bố rằng họ đã bị giết trên lãnh thổ Israel và sau đó bị kéo đến Dải Gaza. Al Jazeera dẫn lời nhóm chiến binh này nói rằng họ "hoài nghi" về những tuyên bố của Israel. Hamas nhấn mạnh: “Phe kháng chiến tin rằng kẻ thù sẽ không bắt được tù nhân của mình ngoại trừ những xác chết vô hồn hoặc thông qua một thỏa thuận trao đổi danh dự cho người dân của chúng tôi”. Trước đó, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, đã nhấn mạnh rằng hoạt động quân sự của Israel ở Rafah đang gây tổn hại cho các cuộc đàm phán.⚪ ----Philippines sẽ mua 5 tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển từ Nhật Bản trong một thỏa thuận nhiều mặt trị giá hơn 400 triệu USD. Nhật Bản sẽ cho Philippines vay 64,38 tỷ yên (413 triệu USD) để mua 5 tàu phản ứng đa chức năng (MRRV) dài 97 mét và các phương tiện hỗ trợ cần thiết, theo Bộ Ngoại giao Manila giải thích trong một tuyên bố. Bộ này cho biết thêm: “Điều này sẽ hỗ trợ [Cảnh sát biển Philippines] nâng cao năng lực cho các hoạt động hàng hải, đặc biệt là giải quyết tội phạm xuyên quốc gia”.Dựa trên thiết kế của các tàu lớp Kungami, các tàu tuần tra lớp Teresa Magbanua được chế tạo đặc biệt cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG), vì chúng có thêm các hệ thống và cơ sở vật chất. Thiết kế này cho phép PCG thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ, vì mỗi MRRV đều có sân bay trực thăng, ga-ra chứa máy bay, bến tàu cho các thuyền làm việc nhỏ hơn và bến tàu cho tàu dưới nước. Philippines đã mua hai chiếc MRRV từ Nhật Bản, điều đó có nghĩa là đội tàu MRRV của Cảnh sát biển nước này sẽ được mở rộng lên bảy chiếc sau khi thỏa thuận hoàn tất.⚪ ---- Singapore Airlines sẽ thưởng cho nhân viên của mình một khoản tiền thưởng trị giá gần 8 tháng lương, theo một người quen thuộc với vấn đề này nói với CNN hôm thứ Sáu. Người này yêu cầu không nêu tên vì thông tin không nhằm mục đích công khai. Singapore Airlines đã không trả lời yêu cầu bình luận. Hôm thứ Tư, công ty đã báo cáo lợi nhuận ròng hàng năm kỷ lục là 1,98 tỷ USD trong năm tài chính 2023-2024.Hãng hàng không mang cờ Singapore được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm ngoái, theo Giải thưởng Hàng không Thế giới Skytrax uy tín. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử 23 năm của giải thưởng hãng hàng không này giành được vị trí dẫn đầu.⚪ ---- Đài Loan: các dân biểu quyền cước xô xát, bị thương, nhập viện. Nhà lập pháp của Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) Puma Shen đã được đưa đến bệnh viện sau một ngày xô xát tại Viện Lập pháp, các bản tin cho biết hôm thứ Sáu (17/5). Viện lập pháp gồm 113 thành viên có nhiệm vụ thảo luận và bỏ phiếu về các dự luật đề xuất cải cách các thủ tục của mình. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc giữa DPP với phe đối lập Quốc Dân Đảng (KMT) và Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) đã dẫn đến làn sóng đụng độ suốt cả ngày.Khoảng 7 giờ tối, một nhóm các nhà lập pháp DPP đã cố gắng chiếm bục phát biểu để ngăn phiên họp tiếp tục. Các chính trị gia của Quốc Dân Đảng đã cố gắng đánh bật và đẩy họ ra xa, theo CNA. Trong lúc la hét và xô xát, Shen đã bị thương. Người ta nhìn thấy Shen được đưa ra khỏi Viện Lập pháp trên cáng và được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan gần đó.Bản chất vết thương của Shen không rõ ràng, nhưng sau khi Shen rời đi, Chủ tịch Lập pháp Han Kuo-yu đã yêu cầu tạm dừng. Ít nhất một nhà lập pháp khác của DPP, Chuang Jui-hsiung, cũng phải nhập viện do cảm thấy đau đớn. Trước đó vào buổi tối, phe đối lập đã thông qua đề xuất TPP kéo dài phiên họp đến tận đêm. Người ta thấy nhà lập pháp DPP Kuo Kuo-wen đã chạy trốn ra ngoài với những tài liệu mà ông giật được từ bàn làm việc của tổng thư ký Viện Lập pháp.⚪ ---- David DePape, người đàn ông tấn công Paul Pelosi, chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, đã bị kết án 30 năm tù hôm thứ Sáu, theo Biện Lý Hoa Kỳ tại Quận Bắc California tuyên bố trong một tuyên bố. DePape trước đây đã bị kết tội cố ý bắt cóc một quan chức liên bang, cũng như hành hung thành viên gia đình trực hệ của quan chức liên bang đó. Thẩm phán Jacqueline Scott Corley tiết lộ rằng y bị kết án 20 năm cho một tội danh và 30 năm cho tội danh còn lại, với bản án được thi hành đồng thời. Các công tố viên đề nghị mức án 40 năm tù cho kẻ tấn công.⚪ ---- Quận Los Angeles: Nhóm phóng viên NBC4 đã phát hiện hàng chục ngàn đèn đường đã tắt trên khắp Los Angeles và một số dãy nhà trong khu thương mại và dân cư hiện đã hoàn toàn tối đen. Estela Lopez, người điều hành Khu công nghiệp Downtown LA, cho biết: “Đây là một vấn đề an toàn công cộng”, nơi cô cho biết 40% đèn đường đã tắt.Nhiều người dận phàn nàn rằng đèn ở khu vực lân cận của họ đã tắt trong nhiều tháng và thậm chí sau khi gọi 311, đèn vẫn không được sửa. Nhiều con đường ở Los Angeles đã tắt đèn, như ở những khu vực đông người và đông đúc xung quanh Đấu trường Crypto.Com và Trung tâm Hội nghị LA. Tất cả ánh sáng đều tắt ở các khu nhà xung quanh Trường Tiểu học Ninth Street Elementary School. Trong số 223.000 đèn đường ở LA, 25.890 trong số đó hiện không hoạt động. Đó là một con số kỷ lục, theo Cục Chiếu sáng đường phố LA.⚪ ---- Theo tin Reuters, chính phủ VN đã quăng bỏ 2,5 tỷ USD chỉ vì thủ tục.và có thể mất thêm 1 tỷ USD do tình trạng tê liệt hành chính, theo LHQ, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây nói với chính phủ trong một bức thư mà Reuters được xem.Những số liệu chưa được báo cáo trước đây từ tài liệu chưa được công bố ngày 6 tháng 3, nêu bật sự thất vọng của các nhà đầu tư nước ngoài về các rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài đã gây ra bế tắc kéo dài khi đất nước do Cộng sản cai trị đang bị bao vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và bất ổn chính trị.Bức thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Khoảng 1 tỷ USD vốn phát triển đang chờ phê duyệt, với 2,5 tỷ USD bổ sung được hoàn trả do hết hạn tài trợ”. Khoản tài trợ hết hạn có thể trì hoãn các dự án rất cần thiết, chẳng hạn như nâng cấp cơ sở hạ tầng, và các nhà tài trợ nhấn mạnh trong thư rằng nhiều khoản tiền bổ sung có thể đã bị mất do “bị cản trở bởi quá trình phê duyệt kéo dài”.Hai quan chức nước ngoài cấp cao được Reuters phỏng vấn đã trực tiếp liên kết các rào cản hành chính với nỗ lực chống tham nhũng “lò lửa”, lặp lại những nhận xét tương tự từ các nhà ngoại giao và quan chức khác trong những tháng gần đây. Phong trào chống tham nhũng đã tạo ra một dạng tê liệt, trong đó các quan chức chậm phê duyệt hoặc thúc đẩy các sáng kiến vì họ sợ vô tình vi phạm các quy định phức tạp.Theo Bộ tài chính, trong bối cảnh những hạn chế đó, đất nước VN đang phải vật lộn để chi tiêu ngay cả quỹ công của mình, khi đã không đầu tư khoảng 19 tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2023, ít hơn 1/4 so với kế hoạch.Bức thư được người đứng đầu LHQ và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam gửi và có chữ ký của 18 đại sứ, trong đó có Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam.Văn phòng thủ tướng Việt Nam và Bộ đầu tư không trả lời yêu cầu bình luận. LHQ và Ngân hàng Thế giới cho biết họ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ trong các dự án, và Liên hợp quốc thừa nhận trong một tuyên bố với Reuters rằng có những “thách thức” trong việc sử dụng nguồn tài trợ.⚪ ---- Denver: Kẻ cuối cùng trong 3 thiếu niên đốt nhà khiến một gia đình 5 người người Sengalese thiệt mạng đã nhận tội hôm thứ Sáu.đã nhận tội hai tội giết người cấp độ hai trong một thỏa thuận nhận tội, trong đó 60 tội danh khác mà Bui phải đối mặt ban đầu đã bị bác bỏ. Bùi là một trong ba thiếu niên bị truy tố tội đốt nhà hồi tháng 8/2020 tại khu Green Valley Ranch của Denver. Bui dự kiến sẽ bị kêu án 60 năm tù tại Cục Cải huấn vào ngày 2 tháng 7/2024.Vụ cháy nhà vào ngày 5 tháng 8 năm 2020 đã giết chết Djibril Diol, vợ anh ta là Adja và con gái 2 tuổi của họ, cùng với Hassan Diol và cô con gái sơ sinh Hawa Beye, tất cả đều là người nhập cư Senegal. Có 3 người trốn thoát bằng cách nhảy qua cửa sổ.Hai thiếu niên khác bị buộc tội đốt phá chết người cũng đã nhận tội. Gavin Seymour bị kết án 40 năm tù vào tháng 3. Dillon Siebert cũng bị kết án ba năm giam giữ vị thành niên, bên cạnh bảy năm tù tiểu bang dành cho tù nhân trẻ tuổi. Hình phạt tối đa cho mỗi tội giết người cấp độ hai là 48 năm tù và số tiền phạt lên tới 1 triệu USD.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Công Thương. Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được Trung ương thống nhất giới thiệu bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 18/5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt. Tổng bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. Khi thấy bị can đang trốn lệnh truy nã làm thủ tục xuất cảnh trở lại Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất, công an đã kịp thời bắt giữ. Ngày 18- 5, thông tin từ công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ được Lê Hồng Bích (59 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Bích đang trốn lệnh truy nã về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Trước đó, Bích đã tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép ra khỏi Việt Nam. Đến năm 1997, Bích đã xuất cảnh trốn sang Mỹ với tên Bùi Văn Bích, sau đó đổi tên thành Danny Bùi và nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2005 tại Houston, Texas. Ngày 20-12-1997, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đối với Lê Hồng Bích về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.⚪ ---- HỎI 1: KHảo sát: 85% dân Ấn Độ nói rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến họ, 91% lo vì gâm nóng địa cầu?ĐÁP 1: Đúng thế. Có tới 85% người được khảo sát ở Ấn Độ cho biết họ đã trải qua những tác động của biến đổi khí hậu và hơn 1/3 trong số họ đã di dời hoặc cân nhắc di chuyển vì các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng gay gắt, hạn hán và lũ lụt.Có tới 91% trong số 2.178 người trưởng thành được Chương trình Yale về Truyền thông Biến đổi Khí hậu và CVoter khảo sát từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 1 tháng 11 năm ngoái đang "lo lắng về sự nóng lên toàn cầu".. 38% đã phải sống không có đủ nước uống sạch ít nhất một ngày trong năm qua và. 72% bị mất điện vào một ngày thông thường.. 34% số người được hỏi cho biết họ đã chuyển đi hoặc đang cân nhắc chuyển đi vì các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng gay gắt, hạn hán, lũ lụt hoặc các lý do khác.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Giảm cân bằng chế động ăn ít calories có hiệu ứng phụ: hết mụn trên mặt?ĐÁP 2: Đúng thế. Trong một nghiên cứu thí điểm nhỏ, một số phụ nữ trẻ muốn giảm cân bằng chế độ ăn ít calo đã nhận được lợi ích bất ngờ: Mụn của họ bắt đầu biến mất. Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Những phát hiện này mang đến cơ hội kiểm soát căn bệnh về da ảnh hưởng đến hầu hết thanh thiếu niên và nhiều người trưởng thành tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ, gây ra đau khổ, bối rối, lo lắng và thiếu tự tin ở những người mắc bệnh, cướp đi chất lượng cuộc sống của họ.” Tác giả nghiên cứu là Luigi Barrea, thuộc Đại học Telematica Pegaso ở Naples, Ý.Nhóm của ông đã trình bày những phát hiện của mình hôm thứ Ba tại Hội nghị European Congress on Obesity ở Vienna, Ý. Nhóm của Barrea giải thích, mụn trứng cá được cho là một bệnh viêm mãn tính ảnh hưởng đến những gì được gọi là đơn vị tuyến bã nhờn: nang lông, thân tóc và tuyến bã nhờn gần đó. Khoảng 9% dân số thế giới bị ảnh hưởng bởi mụn trứng cá, phần lớn ở độ tuổi thanh thiếu niên.Chi tiết: