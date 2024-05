TT Nga Putin tuần này thăm Trung Quốc, có thể ghé thăm Việt Nam và Bắc Hàn.

- Putin tuần này thăm Trung Quốc, có thể ghé thăm Việt Nam và Bắc Hàn.

- Biden siết thuế TQ: xe điện từ TQ thuế tăng từ 25% lên 100%, thuế pin lithium-ion EV tăng từ 7,5% lên 25%, sản phẩm thép và nhôm thuế từ 0-7,5% lên 25%, thuế pin mặt trời sẽ từ 25% lên 50%

- TQ lên án Mỹ áp thuế cao hơn đối với xe điện, chất bán dẫn và khoáng sản đến từ TQ.

- Anh triệu tập Đại sứ TQ tại Anh Zheng Zeguang, chất vấn tình báo bất hợp pháp

- Indonesia: mưa lũ và dòng dung nham lạnh từ núi lửa làm 50 người chết và 27 người mất tích, 37 người bị thương và hơn 3.000 người phải sơ tán.

- 1 Thiếu tá Tình báo Quốc phòng Mỹ gốc Do Thái từ chức vì lý do đạo đức, phản đối Mỹ giúp Israel tàn sát người Palestine

- BBC từ chối lời Ngoại Trưởng Anh yêu cầu gọi Hamas là khủng bố.

- Thụy Điển: nhiều cuộc tuần hành và biểu tình ngồi ủng hộ người Palestine

- Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) sẽ điều trần công khai vào ngày 16 và 17/5 về quân Israel tấnc ông Rafah

- Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nộp đơn xin tham gia Nam Phi kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về thảm sát ở Gaza

- Hàng trăm người Israel xông vào sân Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem (thánh địa Hồi giáo, xây từ thế kỷ thứ 7)

- Quân đội Israel tấn công trên khắp Gaza, bom rơi vào 1 căn nhà, xóa sổ 14 người trong đó có trẻ em.

- Ít nhất 35.173 người Palestine chết và 79.061 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10.

- Hamas báo động: Thất lạc 4 con tin Israel vì bặt tin nhóm canh giữ 4 con tin

- Cao ủy Nhân quyền LHQ lên án quân Israel vào Rafah, gây khủng hoảng nhân đạo, nhiều mồ tập thể có xác trẻ em, phụ nữ, có thể có người bị chôn sống

- Tổng thư ký LHQ: yêu cầu điều tra vụ 1 nhân viên LHQ bị bắn chết và 1 người khác bị thương khi xe đang đi tới Bệnh viện Châu Âu ở Rafah

- Dân Chủ sẽ tung ra 1 quảng cáo về y tế bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha ở các tiểu bang chiến trường: Trump sẽ làm hàng triệu người Latinh và các gia đình lao động mất bảo hiểm y tế

- Sáng nay, Thứ Ba, Cohen sẽ khai tiếp, Trump sẽ ngồi nghe tiếp, và có nhiều đồng minh, trong đó có Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson sẽ ngồi trong tòa để ủng hộ Trump.

- Nhiều quan chức Cộng Hòa nói sẽ bầu cho Biden, trong đó có Geoff Duncan (cựu phó thống đốc Georgia), cựu DB Adam Kinzinger, R-Illinois, TNS Mitt Romney)...

- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis khinh thường, công khai chỉ trích Trump, theo sách mới của George Stephanopoulos.

- 1 mô hình tập trận của Anh: Nếu Trump thắng cử tháng 11/2024, NATO có thể tan rã

- Trump: sẽ dừng ngay các dự án điện gió ngoài khơi “vào ngày đầu tiên” vào Bạch Ốc

- Ấn Độ: mưa lớn và gió mạnh làm sập 1 bảng quảng cáo cao 100 feet (30.5 mét), làm 3 người chết và hơn 45 người khác bị thương.

- Đài Loan: lễ cưới tập thể cho 29 cặp lao động nhập cư Indonesia

- Nhật Bản: khó tuyển dụng nữ quân nhân, nhập ngũ nữ binh giảm 12% trong năm kết thúc vào tháng 3/2023

- London: truy tố 3 người nghi là gián điệp TQ

- Melinda French Gates (vợ cũ Bill Gates) rời hội từ thiện chung để cầm 12,5 tỷ USD ra lập hội từ thiện riêng

- Biden bơm đầu tư cơ sở hạ tầng 537 tỷ USD, nhiều tiền đổ vào các tiểu bang chiến trường bầu cử

- Nhiều hãng hàng không lớn kiện Biden, đòi xóa bỏ quyết định của Bộ Giao Thông về công bó bí mật tiền vé

- Kinh tế Mỹ tăng tốc, chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ lên xấp xỉ 90%.

- Home Depot doanh thu quý đầu đạt 36,4 tỷ USD, giảm 2,3%

- Sony Group doanh thu quý cuối 2023 lên tới 22,4 tỷ USD, tăng 14%

- Alibaba doanh thu quý 4 tăng 7%, đạt 30,73 tỷ USD.

- 2 tai nạn xe vì xe robot taxi tự lái bị điều tra.

- Tập thể dục sẽ làm thời gian chậm lại.

- Quận Los Angeles: Các chủ tiệm ở Hollywood đặt các chậu cây dọc hè phố để dânv ô gia cư không có chỗ cắm lều

- Úc châu: diễn viên hài Diana Nguyen để quên thẻ ở trụ đậu xe, bị 21 người kế tiếp cà thẻ 21 lần, rồi để thẻ lại

- HỎI 1: Dân Mỹ bi quan vì lạm phát làm nhiều người tăng nợ và trễ nợ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Giấc ngủ không làm sạch độc tố trong não bộ, nhưng thể dục làm sạch? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/5/2024) ⚪ ---- Kinh tế Mỹ tăng tốc, chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ lên xấp xỉ 90%. Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) đã công bố trong báo cáo hôm thứ Ba rằng Chỉ số Lạc quan của Doanh nghiệp Nhỏ đạt 89,7 trong tháng 4, tăng 1,2 điểm so với tháng trước và tăng lần đầu tiên vào năm 2024. Tỷ lệ phần trăm chủ sở hữu ròng kỳ vọng doanh số bán hàng thực tế sẽ cao hơn đã tăng sáu điểm so với tháng trước để đạt mức âm 12%. Trong khi đó, tỷ lệ chủ sở hữu coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của họ đạt 22%, giảm 3 điểm so với tháng 3.

⚪ ---- Hôm thứ Ba, Home Depot Inc. tiết lộ rằng doanh thu của họ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đạt 36,4 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, thu nhập ròng giảm 7% xuống còn 3,6 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu giảm 5%, xuống mức 3,63 USD. Thu nhập hoạt động trong quý được báo cáo giảm 8,5% so với cùng khung thời gian năm 2023, lên tới 5,1 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty đã giảm 0,87% trong phiên tiếp thị trước giờ thị trường, sau báo cáo.

⚪ ---- Sony Group Corporation hôm thứ Ba tiết lộ rằng tổng doanh thu của họ trong quý cuối cùng của năm tài chính 2023 lên tới 3,5 nghìn tỷ Yên (= 22,4 tỷ USD), tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập hoạt động tăng 57% lên 229 tỷ Yên (gần 1,5 tỷ USD). Thu nhập ròng thuộc về cổ đông đã tăng 34% lên 189 tỷ Yên trong quý báo cáo. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của nó đứng ở mức 153,60 Yên, đánh dấu mức tăng 35% so với năm trước. Trong cả năm tài chính, doanh thu của Sony đã tăng 19% lên 13 nghìn tỷ Yên (=83 tỷ USD), trong khi thu nhập hoạt động của hãng giảm 7% xuống còn 1,2 nghìn tỷ Yên. Thu nhập ròng dành cho các cổ đông đạt 786 tỷ Yên, giảm so với mức 809 tỷ Yên năm ngoái.

⚪ ---- Alibaba Group Holding Limited đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu của họ trong quý 4 của năm tài chính 2024 đã tăng 7% hàng năm, đạt 30,73 tỷ USD. Mặt khác, thu nhập ròng của công ty đã giảm 96% so với cùng kỳ năm 2023, xuống còn 127 triệu USD. Trong khi đó, thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) của nó giảm mạnh 86% so với cùng kỳ xuống còn 0,02 USD. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Alibaba đã giảm 5,20% trong giao dịch tiếp thị trước giờ thị trường.

⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Ba công bố quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về việc áp dụng mức thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, áp đặt các mức thuế sâu rộng đối với việc TQ xuất cảng xe điện, chất bán dẫn và khoáng sản sang Mỹ. Động thái này nhằm mục đích “bảo vệ” người lao động và doanh nghiệp Mỹ khỏi “các hoạt động thương mại không công bằng” của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, thuế suất đối với xe điện đến từ Trung Quốc sẽ tăng từ 25% lên 100% trong năm nay sau khi "trợ cấp rộng rãi" và "các hành vi phi thị trường" làm tăng nguy cơ dư thừa thị trường. Thuế đánh vào chất bán dẫn sẽ tăng từ 25% lên 50% vào năm 2025 do "việc mở rộng công suất nhanh chóng" có nguy cơ "thúc đẩy đầu tư của các công ty theo định hướng thị trường".

Thuế đối với pin lithium-ion EV sẽ tăng từ 7,5% lên 25% trong năm nay, trong khi thuế đối với pin lithium-ion không phải EV sẽ tăng từ 7,5% lên 25% vào năm 2026. Ngoài ra, thuế đối với một số loại pin nhất định sẽ tăng từ 7,5% lên 25% trong năm nay. sản phẩm thép và nhôm sẽ được nâng từ 0-7,5% lên 25% vào năm 2024. Thuế suất đối với pin mặt trời sẽ tăng từ 25% lên 50% trong năm nay.

Hành động tăng thuế với hàng TQ cũng có ý nghĩa đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, vì Biden muốn củng cố hình ảnh của mình là người cứng rắn và thông minh hơn đối với Trung Quốc so với cựu Tổng thống Donald Trump. Tại các tiểu bang xung đột quan trọng, Biden đã tuyên bố sẽ bảo vệ người lao động Mỹ khỏi sự cạnh tranh từ nước ngoài và cho biết vào tháng trước tại Pennsylvania rằng ông sẽ tăng thuế đối với thép từ Trung Quốc.

⚪ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Ba đã tố cáo quyết định mới nhất của Hoa Kỳ về việc áp dụng mức thuế cao hơn đối với xe điện, chất bán dẫn và khoáng sản đến từ Trung Quốc. Người phát ngôn của Bộ này bình luận trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh “kiên quyết phản đối” những hành động như vậy, cáo buộc Washington liên tục “chính trị hóa và công cụ hóa các vấn đề kinh tế và thương mại”.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Tổ chức Thương mại Thế giới đã ra phán quyết rằng thuế quan theo Mục 301 vi phạm các quy tắc [của tổ chức]”, đồng thời nhấn mạnh rằng hành vi đó mâu thuẫn với các cam kết trước đây của Mỹ là không ngăn cản hoặc kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Bộ nhấn mạnh rằng hành động này sẽ ảnh hưởng "nghiêm trọng" đến hợp tác song phương.

⚪ ---- Văn phòng Phát triển và Thịnh vượng chung nước ngoài của Anh (FCDO: British Foreign Commonwealth and Development Office) hôm thứ Ba tuyên bố đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Vương quốc Anh Zheng Zeguang vì nghi ngờ Bắc Kinh cố gắng thu thập thông tin tình báo bất hợp pháp: “FCDO đã chứng minh rằng mô hình hành vi gần đây của Trung Quốc chống lại Anh bao gồm các cuộc tấn công mạng, báo cáo về các liên kết gián điệp và việc ban hành tiền thưởng là không thể chấp nhận được”. Phản ứng của FCDO được đưa ra sau khi chính quyền Anh truy tố 3 cá nhân vi phạm Đạo luật An ninh Quốc gia 2023 và cung cấp thông tin tình báo cho các dịch vụ nước ngoài.

⚪ ---- Cơ quan thiên tai Indonesia báo cáo số người chết tăng cao sau lũ quét và dòng dung nham lạnh từ một ngọn núi lửa ở miền tây Indonesia. Thảm họa do mưa lớn gây ra đã tấn công hai quận trên đảo Sumatra, được kết hợp bởi vật liệu núi lửa từ núi Marapi. Con số mới nhất là 50 người chết và 27 người mất tích, 37 người bị thương và hơn 3.000 người phải sơ tán. Theo thông báo, nỗ lực tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng đang gặp khó khăn do đường sá bị phong tỏa, buộc người dân phải sử dụng đường hàng không và đường bộ để cung cấp viện trợ.

⚪ ---- Putin tuần này thăm Trung Quốc, và dự kiến có thể thăm Việt Nam và Bắc Hàn. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này, nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ 6 năm mới của ông để nhấn mạnh mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc.

Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” vào tháng 2 năm 2022 khi Putin đến thăm Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi ông gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine. Điện Kremlin cho biết hôm thứ Ba: “Theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào ngày 16-17/5, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức.”

Theo báo Kyiv Independent của Ukraine hôm Thứ Ba 14/5/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tận dụng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của mình như một cơ hội để thăm các đồng minh trong khu vực là Việt Nam và Bắc Hàn, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 10/5 dẫn lời các chuyên gia phân tích đưa tin. Các chuyên gia nói với VOA rằng chuyến thăm Việt Nam sẽ giúp Putin chứng minh rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã không cô lập được Nga, trong khi Hà Nội có thể tiếp tục theo đuổi một trung gian giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

.



Việt Nam cũng có thể quan tâm đến việc theo đuổi một thỏa thuận vũ khí với Nga, như đồng minh của Điện Kremlin là Bắc Hàn đã làm. Ian Storey, một thành viên tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, nói với VOA qua email vào ngày 1/4: “Putin có thể tận dụng cơ hội này để thăm ba đối tác thân thiết nhất của Nga ở châu Á: Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn. Putin sẽ sử dụng chuyến thăm này để báo hiệu với thế giới rằng chính sách 'Hướng Đông' của chính phủ ông vẫn đi đúng hướng và phương Tây đã thất bại trong việc cô lập Nga."

Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học New South Wales Canberra (Úc châu), cho rằng Hà Nội cũng có thể đang đàm phán một thỏa thuận vũ khí với chính phủ Nga. “Nếu Putin đến thăm, đó sẽ là cơ hội rất tốt để Việt Nam khám phá những khả năng đó bằng cách nào đó họ có thể mua vũ khí từ Nga,” Phương nói với VOA vào ngày 8 tháng 4.

⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden sẽ tung ra một quảng cáo chăm sóc sức khỏe mới vào thứ Ba, được phân phối bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Đây là một phần của chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trị giá 14 triệu USD chạy ở các tiểu bang chiến trường trong tháng 5. Giám đốc Chiến dịch Biden-Harris 2024 Julie Chavez Rodriguez nói: “Các cộng đồng người Latinh đang phải đối mặt với sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe, cuộc bầu cử này không chỉ vì chính trị - mà còn vì sự sống còn. Người Latinh xứng đáng có một tổng thống đang đấu tranh để làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giá cả phải chăng hơn - và đó chính xác là điều mà Tổng thống Biden đã tập trung vào trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.”

Rodriguez nói tiếp: “Tất cả những điều đó sẽ có nguy cơ xảy ra nếu Trump đặt chân vào Bạch Ốc lần nữa. Chiến dịch trả thù và trừng phạt của Trump có nghĩa là hàng triệu người Latinh và các gia đình lao động sẽ mất bảo hiểm y tế, trong khi chi phí chăm sóc sức khỏe và chi phí thuốc theo toa sẽ tăng vọt để mang lại lợi ích cho các nhà tài trợ Big Pharma (Dược phòng Khổng lồ) của Trump.”

Thông điệp của quảng cáo, được truyền tải bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, nêu trái ngược rõ ràng giữa Biden và cựu Tổng thống Trump về vấn đề chăm sóc sức khỏe, cáo buộc đảng Cộng hòa ủng hộ lợi ích doanh nghiệp trong khi nêu bật chi phí insulin thấp hơn dưới thời Biden. Theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​của cử tri Latino của UnidosUS, chăm sóc sức khỏe là vấn đề quan trọng thứ ba đối với nhóm đó, được 33% số người được hỏi coi là vấn đề hàng đầu, chỉ sau việc làm và lạm phát.

⚪ ---- Sáng nay, Thứ Ba,Cohen sẽ khai tiếp, Trump sẽ ngồi nghe tiếp, và có nhiều đồng minh, trong đó có Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson sẽ ngồi trong tòa để bày tỏ ủng hộ Trump. Cựu luật sư và người sửa chữa của Donald Trump, Michael Cohen, sẽ tiếp tục lời khai của mình vào sáng nay trong phiên tòa xét xử tội phạm lịch sử ở New York về tiền bịt miệng của cựu tổng thống. Các công tố viên sẽ tiếp tục thẩm vấn nhân chứng quan trọng của họ.

Hôm qua, Cohen đã kể chuyện Trump chi tiền để bịt miệng để trả tiền cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2016, nói rằng ông đã chuyển 130.000 USD theo chỉ đạo của Trump và được hứa hoàn trả. Lời khai của Cohen liên kết với các cáo buộc của bên công tố rằng Trump đã vi phạm luật bằng cách làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để hoàn trả cho Cohen và che giấu khoản thanh toán. Trump đã không nhận tội và phủ nhận không có quan hệ gì với Daniels.

Theo một quan chức chiến dịch tranh cử của Trump, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Thống đốc tiểu bang North Dakota Doug Burgum, Hai Dân biểu liên bang từ Florida là Byron Donalds và Cory Mills và cựu ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Vivek Ramaswamy sẽ cùng cựu Tổng thống Donald Trump ra tòa hôm nay.

Các đồng minh của Trump đã đổ xô đến tòa án Manhattan nơi Trump đang bị xét xử và một số chính trị gia thực hiện chuyến đi, bao gồm cả Burgum và JD Vance ngày hôm qua, được cho là đang được xem xét làm ứng viên Phó tổng thống cho Trump.

⚪ ---- Geoff Duncan, cựu phó thống đốc tiểu bang Georgia của Đảng Cộng hòa, đã gây chú ý vào tuần trước với một bài đăng trên báo Atlanta Journal-Constitution thông báo rằng ông dự định bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 và kêu gọi những người khác cũng làm như vậy: “Tôi đang bỏ phiếu cho một người tử tế mà tôi không đồng ý về chính sách đối với một bị cáo hình sự không có la bàn đạo đức."

Duncan là một phần của một nhóm nhỏ đảng viên Cộng hòa, nói rằng họ hiện coi cựu Tổng thống Donald Trump là một mối đe dọa vượt xa chính trị đảng phái. Trong số những đảng viên Cộng hòa nổi tiếng nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Biden có cựu Dân biểu Hoa Kỳ Adam Kinzinger, R-Illinois, người đã đoạn tuyệt với đảng của mình sau cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitt Romney, R-Utah, người cũng nằm trong số ít đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu luận tội Trump vào năm 2019 và 2020, cho biết trên chương trình Meet the Press của NBC vào tháng 12 rằng ông có thể bỏ phiếu cho Biden nhưng ông hiển nhiên đã quyết định sẽ không bỏ phiếu cho Trump.

⚪ ---- Sự khinh miệt của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đối với ông sếp cũ -- cựu Tổng Thống Donald Trump -- được phơi bày trong một cuốn sách mới. Mattis đã cố gắng tránh xa Bạch Ốc càng nhiều càng tốt trong thời gian phục vụ trong chính quyền Trump, theo một đoạn trích từ sách “The Situation Room: The Inside Story of Presidents in Crisis” (Phòng Tình huống: Câu chuyện nội bộ của các Tổng thống trong khủng hoảng) sắp phát hành. Sách này là tác phẩm mới của người dẫn chương trình ABC News George Stephanopoulos.

Stephanopoulos dẫn lời cựu cố vấn An ninh Nội địa của Trump, Tom Bossert, nói: “Bất kỳ ai có ý thức - ai đó như Mattis hoặc [cựu Ngoại trưởng Trump] Rex Tillerson - họ ngay lập tức xa lánh và tránh xa Trump”.

The Guardian đã chia sẻ một đoạn trích từ cuốn sách vào tuần trước. Mattis, tướng Thủy quân lục chiến 4 sao đã nghỉ hưu, phục vụ trong chính quyền Trump từ năm 2017 cho đến cuối năm 2018. Ông từ chức sau khi không đồng tình với quyết định rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Syria của Trump.

Vào năm 2020, Tướng Mattis phá vỡ sự im lặng và chỉ trích Trump trong một bức thư ngỏ gửi báo The Atlantic, nói rằng Trump “là tổng thống đầu tiên trong đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ - thậm chí không giả vờ cố gắng. Thay vào đó, Trump cố gắng chia rẽ chúng ta. Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của ba năm nỗ lực có chủ ý này. Chúng ta đang chứng kiến hậu quả của ba năm không có sự lãnh đạo trưởng thành.”

⚪ ---- Nếu Donald Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc vào tháng 11/2024, NATO có thể tan rã, theo một mô hình tập trận cho thấy. Với tư cách là ứng cử viên tổng thống, Trump đã đe dọa sẽ đưa Mỹ rời NATO trừ khi các đồng minh châu Âu đóng góp nhiều hơn và nếu Trump thực hiện điều đó, châu Âu có thể quyết định tự mình phòng thủ, theo mô hình tập trận dẫn tới.

Finley Grimble, chuyên gia quốc phòng người Anh, người thiết kế và điều hành tập trận, viết: “Chính sách của Mỹ làm NATO thất vọng có khả năng khiến NATO sụp đổ, trong đó Liên Âu là ứng cử viên cuối cùng thay thế chức năng cuối cùng của NATO – bảo vệ châu Âu khỏi Nga.”

Mỹ không cần phải rút khỏi NATO để gây nguy hiểm cho liên minh 75 tuổi này. Về mặt kỹ thuật, Mỹ bị cấm rời NATO sau khi Quốc hội Mỹ bỏ phiếu vào năm 2023 cấm rút quân mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng mô hình cho thấy Trump - ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa, người đã nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ khuyến khích Nga "làm bất cứ điều gì họ muốn" với các đồng minh NATO chi quá ít cho quân đội của họ - có thể làm suy yếu NATO chỉ bằng cách hỗ trợ liên minh càng ít càng tốt. Grimble nói với Business Insider: “Những gì Trump có thể làm thực sự chỉ là làm hỏng những gì NATO làm. Trump không cần phải rời NATO để hủy hoại nó. Trump có thể hủy hoại nó từ bên trong."

⚪ ---- Donald Trump đã tuyên bố sẽ dừng ngay lập tức các dự án năng lượng gió ngoài khơi “vào ngày đầu tiên” của nhiệm kỳ mới với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, trong mối đe dọa rõ ràng nhất của ông đối với điện gió và mới nhất trong một loạt lời hứa sẽ hủy bỏ các khía cạnh quan trọng của chính sách quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Trump lặp lại những cáo buộc sai sự thật về các dự án gió có thể gây chết cá voi trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy ở Wildwood, một thành phố nghỉ mát trên bờ biển New Jersey, hứa sẽ dập tắt ngành công nghiệp được Joe Biden nhiệt tình ủng hộ.

“Điện gióó sẽ kết thúc vào ngày đầu tiên,” Trump, ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, nói về các cơ sở điện gió ngoài khơi. “Tôi sẽ viết nó ra theo một mệnh lệnh hành pháp. Nó sẽ kết thúc vào ngày đầu tiên.” Trước đó, Trump đã phát biểu trong một bữa tối gây quỹ gần đây với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ, trong đó ông thề sẽ loại bỏ nhiều quy định về môi trường khác nhau, sau khi đắc cử, nếu ông được các giám đốc ngành dầu mỏ quyên góp 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử.

⚪ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) chia sẻ rằng họ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai vào ngày 16 và 17 tháng 5 (tức là Thứ Năm, Thứ Sáu tuần này) liên quan đến yêu cầu mới được Nam Phi đệ trình nhằm giải quyết hành động quân sự của Israel tại thành phố Rafah phía nam Gaza, theo tòa án cho biết trong tuyên bố công bố hôm thứ Ba.

Tuần trước, Nam Phi đã đệ trình thêm một yêu cầu "khẩn cấp" lên Tòa án Thế giới, kêu gọi các lực lượng Israel rút khỏi Rafah, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Israel vào thành phố này gây ra rủi ro cho sự tồn tại của một nhóm người Palestine ở Dải Gaza. Ai Cập, một trong những trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, tuyên bố sẽ chính thức tham gia vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Thế giới.

⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch nộp đơn xin can thiệp chính thức vào vụ Nam Phi chống lại Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza, theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết hôm thứ Ba. “Chúng tôi lên án việc thường dân bị giết hại vào ngày 7 tháng 10”, Bộ trưởng Ngoại giao nói trong một cuộc họp báo và nói thêm rằng việc Israel “giết hại một cách có hệ thống” những người Palestine vô tội và “khiến toàn bộ khu dân cư không thể ở được” là một “tội ác chống lại loài người” và “cố gắng diệt chủng”. Trước đó, Ai Cập và Libya tuyên bố sẽ tham gia vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel.

Một diễn viên hài người Úc gốc Việt

Tòa án đã thông báo trước đó rằng họ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai trong tuần này liên quan đến yêu cầu được đệ trình gần đây của Nam Phi trong vụ án diệt chủng chống lại Israel, kêu gọi Tòa án Thế giới giải quyết các cuộc tấn công của Israel vào Rafah, nơi hơn một triệu người Palestine đã trú ẩn kể từ khi bắt đầu chiến tranh. chiến tranh.⚪ ---- Hàng trăm người Israel đã xông vào sân của Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem hôm thứ Ba, theo Al-Jazeer và hãng thông tấn Palestine WAFA đưa tin. Nhà thờ này cũng là thánh địa Hồi giáo, xây từ thế kỷ thứ 7. Theo bản tin, người Israel đã treo cờ Israel tại địa điểm này. Vụ này xảy ra vào Ngày Độc lập của Israel trong bối cảnh các nhóm Do Thái kêu gọi nắm quyền kiểm soát nhà thờ Hồi giáo. Trong khi đó, cảnh sát Israel được cho là đã thắt chặt các biện pháp xung quanh nhà thờ Hồi giáo và tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người Palestine đang cố gắng vào đó.⚪ ---- Quân đội Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công chết người trên khắp Gaza. Máy bay phản lực của Israel ném bom ngôi nhà ở trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza, giết chết 14 người Palestine trong đó có trẻ em. Ở phía bắc, xe tăng, máy ủi và xe bọc thép của Israel bao vây các khu sơ tán và nơi trú ẩn ở Jabalia.⚪ ---- Ít nhất 35.173 người Palestine chết và 79.061 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Số người chết được điều chỉnh ở Israel sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là 1.139, với hàng chục người vẫn bị Hamas giam giữ.Theo Liên hợp quốc, gần nửa triệu người Palestine đã chạy trốn khỏi phía nam Gaza khi quân đội Israel tiếp tục tấn công vào khu vực này. Theo UNRWA (Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên hợp quốc), cơ quan Liên hợp quốc chuyên cung cấp cứu trợ cho người tị nạn Palestine, gần 450.000 người đã rời bỏ thành phố Palestine ở phía nam Dải Gaza trong tuần qua.⚪ ---- Các cuộc tuần hànhh và biểu tình ngồi ủng hộ người Palestine lan rộng khắp các trường đại học trên khắp thế giới dường như đã đến Thụy Điển, với nhà hoạt động khí hậu người Thụy Điển Greta Thunberg tham gia cắm trại sinh viên tại Đại học Stockholm. Trong một bài đăng trên X, cô cho biết Đại học Stockholm đã không cắt đứt quan hệ với giới học thuật Israel và không đưa ra tuyên bố đoàn kết với Gaza và người dân Palestine.Thunberg nói: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền Đại học Stockholm cắt đứt mọi quan hệ, thỏa thuận và hợp tác với nhà nước diệt chủng, phân biệt chủng tộc của Israel, cho dù họ là toàn trường đại học hay được môi giới bởi các tổ chức riêng lẻ tại Đại học Stockholm. Chúng ta không thể trung lập hay im lặng trong một cuộc diệt chủng”.⚪ ---- Hoa Kỳ: Một sĩ quan quân đội làm việc tại Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) của Pentagon đã từ chức để phản đối Hoa Kỳ ủng hộ việc Israel tàn sát người Palestine ở Gaza. Thiếu tá Harrison Mann đã đăng lá thư từ chức của mình trên LinkedIn và cho biết nó ban đầu được phân phát trong DIA vào ngày 16/4. Trong thư, ông cho biết DIA không chỉ “thông báo chính sách” mà còn “tạo điều kiện và đôi khi trực tiếp thực thi chính sách, ” ám chỉ sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel.Mann viết trong thư: “Chính sách chưa bao giờ rời xa tâm trí tôi trong sáu tháng qua là sự hỗ trợ gần như phi tiêu chuẩn dành cho chính phủ Israel, chính phủ Mỹ đã tạo điều kiện và trao quyền cho việc giết hại và bỏ đói hàng chục nghìn người Palestine vô tội. Như chúng tôi đã được nhắc nhở gần đây, sự hỗ trợ vô điều kiện này cũng khuyến khích sự leo thang liều lĩnh có nguy cơ xảy ra chiến tranh rộng hơn”.Ông nói rằng công việc của anh ấy tại DIA “chắc chắn” đã góp phần hỗ trợ Israel và những hình ảnh “kinh hoàng và đau lòng” đến từ Gaza đã khiến ông vô cùng xấu hổ. Mann đã nộp đơn từ chức vào ngày 1 tháng 11/2023, nhưng theo The New York Times, vẫn chưa rõ khi nào ông sẽ tách khỏi Quân đội.Mann chỉ ra dòng máu Do Thái của ông là một trong những lý do khiến ông từ chức và lên tiếng: “Và tôi muốn làm rõ rằng với tư cách là hậu duệ của những người Do Thái ở Châu Âu, tôi đã lớn lên trong một môi trường đạo đức đặc biệt không thể tha thứ khi đề cập đến chủ đề chịu trách nhiệm thanh lọc sắc tộc - ông nội tôi từ chối mua các sản phẩm được sản xuất tại Đức - nơi mà điều quan trọng nhất là tầm quan trọng của việc 'không bao giờ nữa' và sự thiếu sót của việc 'chỉ tuân theo mệnh lệnh' thường được lặp đi lặp lại. Tôi bị ám ảnh khi biết rằng mình đã thất bại với những nguyên tắc đó. Nhưng tôi cũng hy vọng ông nội sẽ ban cho tôi chút ân huệ; rằng ông nội vẫn sẽ tự hào về tôi vì đã rời bỏ cuộc chiến này, dù muộn màng đến thế nào.”⚪ ---- BBC từ chối lời Ngoại Trưởng Anh yêu cầu gọi Hamas là khủng bố. Ngoại Trưởng Anh David Cameron đã thúc giục BBC mô tả Hamas là một tổ chức khủng bố, làm sống lại cáo buộc rằng BBC đã trốn tránh mô tả xác đáng về nhóm Hồi giáo đang bắt giữ các con tin Israel. Ngoại trưởng Anh nói với phóng viên Laura Kuenssberg của BBC rằng tổ chức này nên xem xét lại các hướng dẫn của mình sau khi Hamas công bố một đoạn video cho thấy con tin người Anh gốc Israel Nadav Popplewell, người mà Hamas cho biết đã chết ở Gaza.Hamas đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy nói rằng người đàn ông 51 tuổi này đã chết sau khi bị thương trong một cuộc không kích của Israel một tháng trước. Đoạn video cho thấy anh ta có một con mắt bầm đen. Cameron hôm Chủ nhật cho biết ông không thể cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về số phận của Popplewell trong khi Bộ Ngoại giao điều tra chuyện gì đã xảy ra.Người phát ngôn của BBC cho biết: “Không ai theo dõi BBC News mà không biết về bản chất tàn bạo khủng khiếp của các hành động của Hamas. Chúng tôi đã thể hiện rất rõ quan điểm lâu dài của mình về vấn đề này. Chúng tôi sử dụng từ 'khủng bố' khi tríchd ẫn lời những người khác, chẳng hạn như chính phủ Anh.” BBC nói rằng bản tin của BBC phải là khách quan, chỉ trình bày sự kiện và không đứng về phe nào.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Hai kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ sau khi một nhân viên của Bộ An toàn và An ninh Liên hợp quốc (DSS) chết và một người khác bị thương khi xe của họ bị bắn trúng trong khi đang đi tới Bệnh viện Châu Âu ở Rafah, Gaza. Theo người phát ngôn Farhan Haq, đã xác minh được người chết là một nhân viên quốc tế, đây là trường hợp tử vong đầu tiên của LHQ tại Gaza từ nhóm DSS.Bình luận trên X, Guterres nói rằng cho đến nay "hơn 190 nhân viên LHQ đã thiệt mạng ở Gaza" và kêu gọi bảo vệ những người làm việc nhân đạo. “Tôi lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào nhân viên LHQ và nhắc lại lời kêu gọi khẩn cấp của tôi về một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tự do của tất cả các con tin," ông nhấn mạnh.⚪ ---- Thất lạc 4 con tin. Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas hôm thứ Hai tiết lộ rằng họ không thể thiết lập liên lạc với các cá nhân có vũ trang được giao nhiệm vụ bảo vệ bốn con tin Israel ở Gaza. Trong một tuyên bố, nhóm quân sự nói rằng việc mất liên lạc xảy ra do hậu quả của các cuộc tấn công của quân Israel trong mười ngày qua. Trong số những người bị bắt, Hersh Goldberg Pauline được cho là người đã kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thả anh ta trong một tin nhắn video được Al Qassam đăng vào cuối tháng Tư.⚪ ---- Cao ủy Nhân quyền LHQ, Volker Turk, đã lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào Rafah. Lời chỉ trích này được đưa ra thông qua một tin nhắn video được phát hành ban đầu vào Chủ nhật, nêu bật cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trong khu vực.Mới đây, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã ban hành một lá thư lên án hành vi bạo lực có hệ thống chống lại người Palestine ở Gaza. Bức thư, được ký bởi một số chuyên gia, nêu ra những lo ngại nghiêm trọng về việc di dời khoảng 1,7 triệu người và tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 1,1 triệu người dân ở Gaza."Chúng tôi kinh hoàng trước những chi tiết nổi lên từ những ngôi mộ tập thể được khai quật gần đây ở Dải Gaza. Hơn 390 thi thể đã được phát hiện tại bệnh viện Nasser và Al Shifa, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, trong đó nhiều thi thể được cho là có dấu hiệu bị tra tấn và hành quyết tóm tắt, cũng như các trường hợp tiềm ẩn của những người bị chôn sống," theo các chuyên gia đã lên tiếng.⚪ ---- Ấn Độ hôm thứ Hai cho biết mưa lớn và gió mạnh đã làm 1 bảng quảng cáo cao 100 feet (30.5 mét) đổ sập xuống một trạm xăng ở Mumbai, khiến ít nhất 3 người chết và hơn 45 người khác bị thương. Sập bảng xảy ra tại Giao lộ Cheddanagar ở khu vực Ghatkopar, nơi tấm biển lớn khiến hơn 100 người mắc kẹt bên trong trạm xăng. Những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Rajawadi do dân sự điều hành.⚪ ---- Đài Loan: Khoảng 200 người đã tập trung tại Đài Bắc vào Chủ nhật để chứng kiến lễ cưới của 29 cặp vợ chồng mới cưới, tại một đám cưới tập thể do Văn phòng Kinh tế và Thương mại Indonesia tổ chức tại thành phố, đây là sự kiện thứ ba kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Hầu hết các cặp đôi là công nhân nhập cư Indonesia ở Đài Loan, và một số người trong số họ đã nói chuyện với thông tấn CNA, giải thích lý do tại sao họ chọn tổ chức đám cưới tập thể.⚪ ---- Nhật Bản gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nữ quân nhân. Sau làn sóng các vụ quấy rối tình dục, số phụ nữ xin gia nhập Lực lượng Phòng vệ (SDF) đã giảm 12% trong năm kết thúc vào tháng 3/2023, sau vài năm tăng trưởng ổn định. Lời kêu gọi giải quyết tận gốc tình trạng quấy rối và tăng số lượng nữ quân nhân được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang già đi phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga cũng như đang phải đối mặt với di sản nặng nề của quá khứ thời chiến. Phụ nữ chỉ chiếm 9% quân nhân ở Nhật Bản, so với 17% ở Mỹ, đồng minh an ninh quan trọng của Tokyo.⚪ ---- London: 3 người đàn ông bị truy tố tội hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài của Hồng Kông ở Anh đã xuất hiện tại tòa án London hôm thứ Hai sau một loạt vụ bắt giữ trên khắp nước Anh.Chung Biu Yuen, 63 tuổi, Chi Leung Wai, còn được gọi là Peter Wai, 38 tuổi và Matthew Trickett, 37 tuổi, đã bị bắt vào đầu tháng này sau cuộc điều tra của Bộ chỉ huy chống khủng bố của Cảnh sát Thủ đô Anh quốc.Bộ ba này mỗi người bị buộc tội hai tội theo Đạo luật An ninh Quốc gia của Anh, được thông qua năm ngoái và đưa ra các biện pháp mới nhằm nhắm vào các mối đe dọa từ các quốc gia nước ngoài. Ba người đàn ông xuất hiện tại tòa sơ thẩm Westminster, nơi họ chỉ nói để xác nhận tên, ngày sinh và địa chỉ của mình. Họ sẽ ra tòa ở London vào ngày 24/5/2024. Cả ba người đàn ông đều được tại ngoại. Cảnh sát Metropolitan trước đó cho biết tổng cộng 11 người đã bị giam giữ trong tháng này, gần như tất cả đều ở khu vực Yorkshire, miền bắc nước Anh.⚪ ---- Cô Melinda French Gates đang tận dụng lối thoát trong thỏa thuận ly hôn với Bill Gates: Hôm thứ Hai, cô tuyên bố sẽ từ chức khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates với số tiền đủ để bắt đầu một dự án từ thiện của riêng cô, theo CNBC đưa tin. French Gates cho biết cô sẽ ra đi với 12,5 tỷ USD và tập trung vào việc cải thiện quyền bình đẳng của phụ nữ trên toàn thế giới. Ngày cuối cùng của cô sẽ là ngày 7 tháng 6/2024. Quỹ mà cô thành lập cùng với người chồng khi đó vào năm 2000 đã trở thành một trong những nhómtừ thiện lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới, theo báo Wall Street Journal..“Đây không phải là một quyết định mà tôi xem nhẹ,” cô viết trong một tweet. “Tôi vô cùng tự hào về quỹ mà Bill và tôi đã cùng nhau xây dựng cũng như những công việc phi thường mà quỹ này đang thực hiện nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng trên toàn thế giới.” Khi 2 người ly hôn vào năm 2021, họ đã đồng ý tiếp tục làm việc cùng nhau tại tổ chức của mình trong ít nhất hai năm và sẽ đánh giá lại sau đó. Bill Gates cảm ơn vợ cũ trong một tuyên bố của riêng mình. Ông viết: “Tôi rất tiếc khi thấy Melinda ra đi, nhưng tôi chắc chắn rằng cô sẽ có tác động rất lớn đến công việc từ thiện trong tương lai của mình”. Trước đó, Bill thừa nhận chính anh đã "gây ra những đau đớn" vì lỗi ngoại tình.⚪ ---- Chính quyền Biden đã công bố khoản đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 537 tỷ USD kể từ khi thông qua các dự luật tài trợ mang tính bước ngoặt của chính phủ như Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, Đạo luật CHIPS và Đạo luật Giảm lạm phát. Dữ liệu mới của Bạch Ốc theo từng tiểu bang được công bố hôm thứ Hai cung cấp một bức chân dung toàn diện về cách Tổng thống Joe Biden cho đến nay đã phân bổ khoản tài trợ đó trên khắp Hoa Kỳ.10 khoản đầu tư lớn nhất nằm rải rác về mặt địa lý và có xu hướng đến các tiểu bang có nền kinh tế lớn nhất được đo bằng tổng sản phẩm quốc nội. Một số khoản tiền lớn nhất đã thuộc về các tiểu bang chiến trường sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống 2024.Sau đây là các tiểu bang nhận nhiều đô la nhất cho cơ sở hạ tầng cho đến nay:. California: 45,1 tỷ USD. Texas: 33,2 tỷ USD. New York: 24,1 tỷ USD. Florida: 17 tỷ USD. Pennsylvania: 16,7 tỷ USD. Illinois: 16,6 tỷ USD. Arizona: 15,4 tỷ USD. Maryland: 12,9 tỷ USD. Ohio: 12,8 tỷ USD. Michigan: 12,4 tỷ USDPennsylvania, Arizona và Michigan nằm trong số 7 tiểu bang xôi đậu quan trọng mà các chuyên gia cho rằng có thể quyết định liệu Biden hay cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giành được nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 11. Georgia, một trong 7 tiểu bang dao động quan trọng, đã nhận được khoản đầu tư công lớn thứ mười hai với 10,8 tỷ USD. Biden đã giành được 4 tiểu bang đó hồi năm 2020 với tỷ số cách biệt rất mỏng sau khi Trump giành được chúng hồi năm 2016.⚪ ---- Các hãng hàng không lớn và một hiệp hội thương mại trong ngành đã yêu cầu tòa kháng án liên bang đưa ra quy định mới của Bộ Giao thông vận tải (DPT) yêu cầu tiết lộ sớm hơn các khoản phí bổ sung khi đặt vé máy bay. Các hãng thách thức - Airlines for America, cùng với các hãng hàng không Alaska, American, Hawaiian, Delta, JetBlue và United - cho rằng Bộ đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của mình khi công bố quy tắc này vào cuối tháng 4 và rằng quy tắc này là "tùy tiện, thất thường" và " lạm dụng quyền tự quyết."Đơn yêu cầu xem xét lại đã được nộp lên Tòa kháng khu vực thứ năm của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Sáu. Chính quyền Biden lần đầu ra quy tắc tiết lộ phí hàng không vào tháng 9/2022. Quy tắc này yêu cầu các hãng hàng không và đại lý du lịch trực tuyến tiết lộ phí lựa chọn chỗ ngồi, hành lý ký gửi và các tiện ích bổ sung trả trước khác cùng với giá vé máy bay, thay vì cộng thêm chi phí khi thanh toán dựa trên sự lựa chọn của một khách hàng. Các hãng hàng không nói rằng khi điều chỉnh các hoạt động kinh doanh tư nhân trong một thị trường đang phát triển thì Bộ đã vượt quá thẩm quyền của Bộ.⚪ ---- 2 tai nạn xe vì xe robot taxi bị điều tra. Đơn vị robotaxi tự lái của Amazon đang bị cơ quan an toàn đường cao tốc của chính phủ Hoa Kỳ điều tra sau khi hai phương tiện của hãng này phanh gấp đột ngột và bị người đi xe máy tông vào phía sau. Sở Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration) cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ đánh giá hệ thống lái xe tự động do Zoox phát triển.Cả hai tai nạn đều liên quan đến xe SUV Toyota Highlander có công nghệ lái tự động. Tai nạn đều xảy ra vào ban ngày và những người đi xe máy bị thương nhẹ. Trong cả hai trường hợp, Sở đều xác nhận rằng mỗi xe của Amazon đều hoạt động ở chế độ tự động dẫn đến vụ tai nạn. Sở cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào hiệu suất của hệ thống lái xe tự động của công ty trong các vụ va chạm, cũng như cách nó hoạt động ở các lối sang đường xung quanh người đi bộ và những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương khác.⚪ ---- Tập thể dục sẽ làm thời gian chậm lại. Được công bố trên tạp chí Brain and Behavior, kết quả của một nghiên cứu mới lần đầu tiên cho thấy các cá nhân có xu hướng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn, trong khi họ tập thể dục so với trong khi họ nghỉ ngơi hoặc sau khi hoàn thành bài tập thể dục.Giáo sư Andrew Edwards, Hiệu trưởng School of Psychology and Life Sciences tại Đại học Canterbury Christ Church, dẫn đầu nghiên cứu cùng với Tiến sĩ Stein Menting và Phó Giáo sư Marije Elferink-Gemser, cuả Đại học Groningen và Giáo sư Florentina Hettinga của Đại học Northumbria. Nhóm nghiên cứu xác định rằng không chỉ nhận thức về thời gian bị chậm lại trong khi tập thể dục mà hiệu ứng này không bị ảnh hưởng thêm bởi sự hiện diện của các đối thủ cạnh tranh.⚪ ---- Quận Los Angeles: Các chủ doanh nghiệp ở Hollywood đã chịu chi phí lắp đặt các chậu cây để người vô gia cư không vào lập các lều trại trước cửa tiệm của họ. Các chậu cây được dựng dọc theo vỉa hè gần Phòng thu âm thanh Sunset huyền thoại, nằm trên Đại lộ Sunset. Lối lái xe đến các tiệm trước đây không thể tiếp cận được do có quá nhiều lều của người vô gia cư trên vỉa hè. Nhưng bây giờ, khu này trông khác hẳn.Đoạn video mà KTLA thu được từ khu vực cho thấy một số lều vẫn được dựng gần các cơ sở kinh doanh. Nhưng chỉ cách đó một đoạn ngắn, một số chậu trồng cây đã được đặt cách nhau một khoảng bằng nhau dọc theo vỉa hè để gây khó khăn hơn cho việc dựng lều cắm trại của người vô gia cư.⚪ ----đang chế nhạo khoảnh khắc vô tình “trả tiền trước” của cô, khi cô vô ý để 21 tài xế thu được 160 USD phí đậu xe trên thẻ của cô. Diana Nguyen, người kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh nước Úc lần thứ 42 tại Sydney vào Ngày của Mẹ, cho biết cô đã thực hiện hành động tử tế vô tình - và đắt giá - sau khi để quên thẻ ngân hàng của cô ở đồng hồ đậu xe ở Bondi, Sydney, trong 24 giờ. Cô Nguyen, 39 tuổi, nói với Yahoo News rằng cô quên lấy thẻ khi “vội vã” dưới cơn mưa lớn bên ngoài căn nhà thuê Airbnb của cô, nơi cô chỉ định đậu xe chỉ trong nửa giờ vào thứ Sáu.“Sáng [Vào Chủ nhật], tôi thức dậy và định trả tiền cho một người bạn cho bữa tối tối qua, và tôi chỉ hỏi 'tại sao lại có 21 khoản lệ phí ở Waverley Council?' Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho đến khi tôi nhận ra rằng tất cả đều là tiền tính từ đồng hồ đậu xe,” Diana cười. Ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng của cô cho thấy 21 giao dịch khác nhau, dao động từ 1 USD đến 17,50 USD. Khi quay lại đồng hồ đậu xe hôm Chủ nhật, Diana nói "thẻ vẫn còn ở đó nhưng ai đó đã hào phóng - tôi nghĩ đó là lý do tại sao nó ngừng gõ - họ đặt nó lên trên máy".“Nhưng 21 người còn lại thì không, họ chỉ để quên thẻ trong máy. Chắc hẳn họ đã nghĩ rằng đó là một loại thiên thần nào đó ở Bondi đang trả tiền đậu xe cho mọi người,” cô nói đùa, làm sáng tỏ tình huống mà cô không thể không lưu ý là thật kỳ lạ.

“Có một quán cà phê ngay bên cạnh, ai đó có thể đã đưa thẻ vào [quán để xài]. Có tất cả những tình huống có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra… không ai đi mua sắm bằng thẻ của tôi… chỉ có 21 lần đậu xe.” Sau đó, cô đã báo cáo hành vi gian lận với ngân hàng của mình nhưng không chắc liệu tiền có được trả lại vào thẻ của cô hay không.

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ bi quan vì lạm phát làm nhiều người tăng nợ và trễ nợ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trong bối cảnh có sự gia tăng rõ ràng về cả nợ tiêu dùng và nợ quá hạn, rất ít người Mỹ lạc quan về tình hình tài chính hiện tại của họ. Theo báo cáo đầu tiên của Achieve, công ty dẫn đầu về tài chính cá nhân kỹ thuật số, nhiều người cho rằng nợ nần gia tăng và khó khăn trong việc sống trong khả năng của mình là thủ phạm chính.

Cơ quan tư vấn của Achieve, Trung tâm Achieve Center for Consumer Insights, đã khảo sát 2.000 người tiêu dùng có tài khoản đang hoạt động trên sáu loại nợ tiêu dùng, bao gồm thẻ tín dụng, thế chấp và hạn mức tín dụng thế chấp nhà, các khoản vay mua xe hơi và sinh viên.

Người tiêu dùng có nợ quá hạn trên bất kỳ tài khoản nào trong sáu tháng qua đã chỉ ra một số lý do khiến họ chậm thanh toán, bao gồm tác động của lạm phát đối với các chi phí thiết yếu (21%), giảm công việc và thu nhập (20%) và quên trả nợ (11%). Ngoài ra, những người tiêu dùng gần đây mắc nợ thẻ tín dụng cho biết lãi suất tăng (6%) khiến việc thanh toán trở nên khó khăn, trong khi những người vay mua xe quá hạn cho biết khó khăn trong việc quản lý dòng tiền giữa thời điểm người trả lời nhận được thu nhập và ngày đến hạn thanh toán (7%).

Chi tiết:

https://www.prnewswire.com/news-releases/inflation-lost-wages-and-forgetting-to-pay-achieve-survey-examines-why-american-households-are-drowning-in-debt-302142728.html

⚪ ---- HỎI 2: Giấc ngủ không làm sạch độc tố trong não bộ, nhưng thể dục làm sạch?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu cho thấy giấc ngủ KHÔNG làm sạch não các độc tố - nhưng tập thể dục thì có. Trong một thời gian dài, người ta cho rằng não sử dụng giấc ngủ để thải độc tố và loại bỏ các phân tử gây hại. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới hiện cho thấy điều ngược lại có thể đúng - và các chuyên gia cho rằng hoạt động tích cực có thể có lợi hơn cho việc 'làm sạch' não.

.

Một nhóm từ Viện nghiên cứu chứng mất trí nhớ (UK Dementia Research Institute) của Vương quốc Anh của Đại học Hoàng gia Luân Đôn (Imperial College London) đã sử dụng thuốc nhuộm huỳnh quang để nghiên cứu não chuột, theo dõi tốc độ thuốc nhuộm di chuyển từ vùng này sang vùng não khác trước khi bị loại bỏ.

Đồng trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Bill Wisden, giám đốc trung tâm lâm thời của UKDRI, cho biết: “Có nhiều giả thuyết về lý do tại sao chúng ta ngủ và mặc dù chúng tôi đã chỉ ra rằng việc loại bỏ độc tố có thể không phải là lý do chính, nhưng không thể phủ nhận rằng giấc ngủ là quan trọng. Giấc ngủ bị gián đoạn là một triệu chứng phổ biến ở những người mắc chứng mất trí nhớ – tuy nhiên, chúng tôi vẫn không biết liệu đây là hậu quả hay yếu tố thúc đẩy sự tiến triển của bệnh. Có thể giấc ngủ ngon sẽ giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ vì những lý do khác ngoài việc loại bỏ độc tố. Mặt khác trong nghiên cứu của chúng tôi là chúng tôi đã chỉ ra rằng việc giải phóng não có hiệu quả cao trong trạng thái thức. Nói chung, tỉnh táo, năng động và tập thể dục có thể làm sạch não hiệu quả hơn.'

Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience.

Chi tiết:

https://www.dailymail.co.uk/health/article-13411937/Sleep-does-NOT-clear-brain-toxins-exercise-does-finds-study.html

.