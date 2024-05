Cô Việt-Hạnh Winchell hôm nay, Thứ Hai, sẽ tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán, và là Thẩm phán gốc Việt đầu tiên ở Minnesota. (Photo: Courtesy of the Office of Minnesota Gov. Tim Walz and Lt. Gov. Peggy Flanagan)

- Thẩm phán gốc Việt đầu tiên ở Minnesota: Việt-Hạnh Winchell, 41 tuổi, hôm nay nhậm chức thẩm phán

- TNS Lindsey Graham (R-SC) nói trên đài NBC: Israel có quyền dội bom nguyên tử Gaza, y như Mỹ dội bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki

- Dân Biểu Cory Mills (R-FL) chính thức nộp hồ sơ luận tội Tổng thống Biden vì đã ghìm lô bom, hoãn gửi Israel

- Đại sứ Mỹ tại Israel Jack Lew nói trên TV 12 rằng Biden hoãn gửi 1 lô bom chỉ là 1 lô vì tất cả các lô bom đạn khác đều gửi bình thường

- Chính quyền Palestine chỉ có thể trả một phần tiền lương công chức vì chính phủ Israel ghìm lại tiền thuế vì cho là Palestine kiện lên tòa quốc tế hồ sơ Israel thảm sát

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel trấn an Ngoại trưởng Mỹ rằng Israel cần tiêu diệt các tiểu đoàn Hamas còn lại

- Thủ tướng Israel: không có gì có thể ngăn cản Israel tiếp tục cuộc chiến tiêu diệt Hamas.

- LHQ: 360.000 người đã rời Rafah kể từ khi Israel ra lệnh sơ tán

- Israel ra lệnh cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Kuwaiti của Rafah. Bộ Y tế Gaza cảnh báo y tế trên khắp Gaza đang sụp đổ

- Ít nhất 35.034 người Palestine đã chết và 78.755 người bị thương từ 7/10

- Cohen ra tòa, khai về Trump: nói chuyện với Trump hàng ngày, giúp quỵt 80% tiền Trump nợ các công ty hợp đồng ở Trump University

- Trump hơn Biden ở 5 trong 6 tiểu bang chiến trường nhờ cử tri trẻ, da đen, da nâu

- Cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump khoe làm "từ thiện" bằng cách đưa tiền giả cho dân vô gia cư để khi họ xài, sẽ bị cảnh sát bắt và đường phố sẽ sạch hơn, vắng người vô gia cư.

- TT Biden sẽ gây quỹ với những người nổi tiếng tháng sau: Barack Obama và các diễn viên George Clooney và Julia Roberts.

- Thủ tướng Anh: vài năm tới sẽ là thời kỳ “nguy hiểm nhất” vì Putin đã đưa thế giới đến gần hơn với nguy cơ leo thang hạt nhân; rằng Nga, TQ, Iran và Triều Tiên làm hại Anh cả trong và ngoài nước.

- Ukraine thay chức Tư lệnh Nhóm chiến thuật tác chiến Kharkov

- Máy bay không người lái của Ukraine đã bắn cháy 1 kho dầu và 1 trạm biến áp điện ở Nga. Nga nói đã chặn 31 máy bay không người lái của Ukraine, cùng 16 tên lửa.

- Cổ phiếu GameStop Corp. đã tăng hơn 38% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa

- Amazon sẽ đầu tư vào Pháp hơn 1,2 tỷ euro và tạo ra hơn 3.000 việc làm ở Pháp.

- Nam Phi: tòa nhà sập, làm chết 19 người và ít nhất 33 người vẫn mất tích.

- TQ sử dụng chiến thuật “vùng xám” để gây chia rẽ xã hội và thay đổi “hiện trạng” ở eo biển Đài Loan.

- Đài Loan bị 5 triệu cuộc tấn công mạng mỗi ngày. TQ bịa đặt thông tin gây rối xã hội Đài Loan

- Nhật Bản: 9 triệu nhà dân bỏ trống, vì dân số giảm, tức là 14% tổng số nhà ở Nhật bị bỏ trống.

- Khoảng 37.000 người TQ đột nhập biên giới Mỹ-Mễ, xin vào Mỹ tỵ nạn năm 2023, gấp 10 lần năm 2022

- TQ giành thị trường xe điện, hơn 70 mẫu xe mới trong năm nay, rút ngắn thời gian sản xuất xe 20%. Biden tuần sau áp thuế nhập cảng.

- Chỉ có 27% nhân viên ở Mỹ được nghỉ phép có lương vì lý do gia đình

- Quận San Diego: Một phụ nữ say rượu lái xe, đụng xe, làm nhiều người bị thương, đối mặt với án tù hơn 13 năm

- Quận Cam: Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn chết trong vụ nổ súng từ xe hơi này bắn vào xe hơi kia

- TIN VN. Hơn 100 hồ thủy lợi dưới mực nước chết, miền Trung thiệt hại nặng.

- HỎI 1: Hầu hết trước khi đặt mua qua mạng, dân Mỹ đọc các đánh giá trực tuyến trước? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nửa muỗng dầu ô-liu (olive) mỗi ngày sẽ giảm rủi ro bệnh và mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/5/2024) ⚪ ---- Cổ phiếu của GameStop Corp. đã tăng hơn 38% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sáng thứ Hai. Giá cổ phiếu của công ty tăng vọt trùng hợp với sự trở lại của Keith Gill, còn được gọi là "Roaring Kitty", trên nền tảng truyền thông xã hội X. Gill là một trong những nhà giao dịch chính của Reddit đã dẫn đầu cuộc biểu tình cổ phiếu meme vào năm 2021. Cổ phiếu của công ty đã tăng 38,89% lúc 7:21 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, với giá 24,25 USD mỗi cổ phiếu.

.

⚪ ---- Amazon.com Inc. nói hôm thứ Hai rằng họ sẽ đầu tư hơn 1,2 tỷ euro vào kinh doanh tại Pháp và do đó tạo ra hơn 3.000 vị trí việc làm: “Đầu tư bao gồm tăng cường cơ sở hạ tầng đám mây Amazon Web Services ở khu vực Paris để hỗ trợ cơ hội phát triển AI của Pháp và cơ sở hạ tầng hậu cần ở Auvergne-Rhone-Alpes để tăng tốc độ giao hàng và cải thiện việc giao hàng bền vững cho khách hàng”. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Chọn nước Pháp đang diễn ra tại Cung điện Versailles. Người đứng đầu khu vực của Amazon Frederic Duval lưu ý rằng "việc mở rộng mạng lưới hậu cần của chúng tôi hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm có chất lượng và cho phép giảm lượng khí thải carbon trong quá trình giao hàng, cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng."

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai nói rằng các quốc gia "độc tài", bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, đang hành động một cách "quyết đoán" và đe dọa các giá trị và lợi ích của Anh cả trong và ngoài nước. Sunak nhấn mạnh rằng quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội của ông đã ngay lập tức được thực hiện bằng cách phân bổ thêm 500 triệu bảng cho Ukraine. Ông nói thêm: “Đầu tư vào an ninh của Ukraine là đầu tư vào an ninh của chúng tôi”.

.

Thủ tướng "bác bỏ hoàn toàn" câu hỏi của phóng viên báo The Sun về việc liệu việc tăng chi tiêu quốc phòng có diễn ra quá muộn hay không, đồng thời lưu ý rằng chi tiêu quốc phòng của Anh vẫn phù hợp với yêu cầu 2% của NATO trong suốt những năm qua.

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai nói rằng những năm tới sẽ là thời kỳ “nguy hiểm nhất” nhưng “có tính biến đổi nhất” mà Vương quốc Anh “ từng biết đến”. Thủ tướng nói rằng cuộc tổng tuyển cử ở Anh sẽ diễn ra "vào một thời điểm nào đó" trong nửa cuối năm nay: “Và tôi vẫn tin rằng đảng của tôi có thể thắng thế - không chỉ vì thành tích của chúng tôi mà bởi vì chúng tôi sẽ là đảng duy nhất thực sự nói về tương lai”.

.

Thủ tướng cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa thế giới đến gần hơn với nguy cơ leo thang hạt nhân "hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba". Ngoài ra, Sunak chỉ ra rằng Đảng Bảo thủ đặt mục tiêu ưu tiên an ninh của Anh bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2030.

.

⚪ ---- RBC-Ukraine hôm thứ Hai dẫn lời phát ngôn viên quân sự Nazar Voloshyn đưa tin, rằng Yury Galushkin đã bị cách chức ra khỏi chức Tư lệnh Ukraine của Nhóm chiến thuật tác chiến Kharkov (OTU). Mykhailo Drapatyi đã được chọn để thay vị trí vừa nói. Drapatyi vẫn sẽ giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng. Thay đổi diễn ra trong khi quân Nga đang tiến sâu hơn trong khu vực. Tổng tư lệnh quân lực Ukraine Alexander Syrsky cho biết: “Tình hình rất khó khăn, nhưng lực lượng phòng thủ Ukraine đang làm mọi cách để giữ vững các tuyến và vị trí phòng thủ, đồng thời gây thiệt hại cho quân Nga”.

.

⚪ ---- Kênh 24 của Ukraine hôm thứ Hai cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu và một trạm biến áp điện ở Nga. Theo nguồn tin, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bay lượn trên khu vực Belgorod và Lipetsk, nằm trong lãnh thổ Nga, trong đêm, tấn công các cơ sở trên và gây hư hại chúng. Trước đó, Nga nói rằng lực lượng của họ đã chặn 31 máy bay không người lái của Ukraine, cùng với 16 tên lửa.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói thêm chi tiết về hoạt động quân sự của Israel tại Rafah với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, theo bản văn từ Bộ Quốc phòng Israel hôm thứ Hai. Trong cuộc gọi diễn ra qua đêm, hai bên đã "thảo luận về những diễn biến ở Gaza... và hoạt động chính xác ở khu vực Rafah nhằm chống lại các tiểu đoàn Hamas còn lại, đồng thời đảm bảo an ninh cho cửa khẩu." Trước đó, Blinken đã nhắc lại rằng Mỹ vẫn phản đối "hoạt động quân sự lớn trên bộ" trong khu vực.

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai nói rằng "không có gì" có thể ngăn cản Israel tiếp tục cuộc chiến nhằm tiêu diệt Hamas. “Cuộc chiến giành độc lập vẫn chưa kết thúc”, ông Netanyahu tuyên bố trong bài phát biểu tại buổi lễ Ngày Tưởng niệm, đồng thời thề sẽ cứu tất cả các con tin bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10. Cụ thể, có tin là Mỹ đã cung cấp thông tin mật cho Israel để hỗ trợ xác định vị trí của các thủ lĩnh Hamas, với điều kiện Israel phải từ bỏ kế hoạch xâm chiếm Rafah. Cuối tuần qua, lực lượng Israel được cho là đã tiến vào trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Dải Gaza.

.

⚪ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) hôm thứ Hai viết trên X rằng gần 360.000 người đã rời Rafah kể từ khi Israel ra lệnh sơ tán: “Trong khi đó, các vụ Israel dội bom #Gaza ở phía bắc và các lệnh sơ tán khác đã tạo ra thêm sự di dời và nỗi sợ hãi cho hàng nghìn gia đình. Không còn nơi nào để đi. KHÔNG có sự an toàn nếu không có #ngừng bắn." Cộng đồng quốc tế đã cảnh báo Israel về một cuộc xâm lược Rafah, trong đó Ai Cập báo động rằng nó sẽ gây ra một làn sóng di cư ra nước ngoài mà phần lớn dân tỵ nạn sẽ chạy vào Ai Cập.

.

⚪ ---- Lực lượng Israel ra lệnh cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Kuwaiti của Rafah sơ tán khi Bộ Y tế Gaza cảnh báo rằng hệ thống y tế có thể sụp đổ trên khắp Dải Gaza trong "vài giờ tới".

.

Ít nhất 35.034 người Palestine đã chết và 78.755 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10. Đụng độ dữ dội ở Jabalia ở phía bắc Gaza khi Israel gửi quân và xe tăng trở lại khu vực. Cuộc tấn công trên bộ diễn ra sau một đêm phi cơ Israel không kích dữ dội trong khu vực.

.

⚪ ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel Jack Lew nhấn mạnh trên Kênh 12 vào tối Chủ nhật rằng “về cơ bản, không có gì thay đổi trong mối quan hệ cơ bản” giữa Israel và Mỹ - bất chấp quyết định vào tuần trước của Tổng thống Mỹ Joe Biden trì hoãn vận chuyển bom có trọng tải cao tới Israel. và tuyên bố của Biden rằng Biden sẽ không cung cấp vũ khí tấn công cho Israel cho một cuộc tấn công lớn ảnh hưởng đến các trung tâm dân cư ở Rafah phía nam Gaza.

.

Lưu ý rằng viện trợ quân sự từ Washington đến Jerusalem đã tăng lên kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza sau cuộc tấn công dữ dội của Hamas ngày 7 tháng 10, Lew nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn trên Kênh 12 rằng chỉ có “một lô đạn dược” bị giữ lại và “mọi thứ khác vẫn tiếp tục gửi tới Israel”. Lew nói rằng tuyên bố của Biden có nghĩa là Israel không nên dùng bom 2,000-pound (900-kilogram) vào khu cư dân Rafah.

.

⚪ ---- Chính quyền Palestine (PA) cho biết hôm Chủ nhật rằng họ sẽ chỉ có thể trả một phần tiền lương của khu vực công trong tuần này vì Bộ Tài chính Israel đang tiếp tục giữ lại các khoản thu thuế mà họ thu được cho Ramallah, đồng thời duy trì việc siết chặt biên chế đã kéo dài trong nhiều tháng. Kênh 12 đưa tin cuối tuần qua rằng Bezalel Smotrich, Bộ trưởng Tài chính Israel, đã giữ lại 170 triệu shekel NIS (46 triệu USD) tiền thuế trong 9 ngày, để phản đối những nỗ lực của Chính quyền Palestine “đấu tranh chống lại Nhà nước Israel”.

.

Tuyên bố đó rõ ràng là ám chỉ đến các báo cáo rằng Chính quyền Palestine đã thúc đẩy Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ các quan chức hàng đầu của Israel vì cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế ở Gaza trong cuộc chiến chống lại Hamas. PA cho biết họ sẽ trả lương cho các nhân viên khu vực công của Palestine 50% mức lương tháng 3 của họ vào ngày mai, thứ Ba, sau khi Israel từ chối chuyển khoản đến hạn trong tháng Tư.

.

⚪ ---- Dân Biểu Cory Mills (R-FL) đã chính thức đệ trình hồ sơ luận tội Tổng thống Biden vào thứ Sáu do những bình luận gần đây của Biden về việc từ chối giao bom hạng nặng cho Israel nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công lớn vào “các trung tâm dân cư” ở Rafah, thành phố cực nam của Gaza. Mills so sánh động thái của mình với cuộc luận tội Tổng thống Donald Trump năm 2019 vì đã trì hoãn một thời gian ngắn các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine và cho rằng Biden đã lạm dụng quyền lực của mình bằng cách cố gắng tận dụng viện trợ quân sự để khiến Israel thay đổi chiến thuật quân sự.

.

Mills cho biết: “Vi phạm lời thề thực hiện một cách trung thực chức vụ Tổng thống và bảo vệ Hiến pháp, Tổng thống Biden đã lạm dụng quyền lực trong văn phòng của mình bằng cách gạ gẫm một 'có qua có lại' với Israel trong khi tận dụng viện trợ quân sự quan trọng để thay đổi chính sách," theo tin Fox News Digital.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) đã lớn tiếng trước người dẫn chương trình Kristen Welker của NBC hôm Chủ nhật khi ông kêu gọi ném bom Gaza giống như Mỹ đã ném bom Hiroshima trong Thế chiến thứ hai. Welker đã hỏi Graham trên giờ Meet the Press: “Tôi đoán câu hỏi là tại sao Israel lại cần những quả bom lớn nhất có khả năng san bằng cả một khu nhà để tiến hành cuộc chiến này? Tại sao nó không thể có bom chính xác hơn?”

.

TNS Graham trả lời: “Tại sao chúng ta lại thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki để kết thúc một cuộc chiến mà chúng ta không thể thua? Rõ ràng là các bạn không hiểu Israel đang phải đối mặt với điều gì. Vì vậy, khi một quốc gia chúng ta phải đối mặt với sự hủy diệt sau Trân Châu Cảng, chiến đấu với quân Đức và quân Nhật, chúng ta đã quyết định chấm dứt chiến tranh bằng cách ném bom Hiroshima và Nagasaki bằng vũ khí nguyên tử. Đó là quyết định đúng đắn. Hãy trao cho Israel những quả bom mà họ cần để kết thúc cuộc chiến mà họ không thể để thua và bom như thế sẽ để giảm thiểu thương vong."

.

Người dẫn chương trình NBC tiếp tục nhận xét rằng cựu Tổng thống Ronald Reagan cũng đã từ chối cung cấp vũ khí cho Israel: "Tổng thống Reagan có cho thấy rằng việc sử dụng viện trợ quân sự của Mỹ làm đòn bẩy thực sự có thể là một cách hiệu quả để kiềm chế và tác động đến chính sách của Israel?"

.

Graham trả lời: “Đây là quyết định tồi tệ nhất trong lịch sử mối quan hệ Mỹ-Israel nhằm từ chối vũ khí vào thời điểm nhà nước Do Thái có thể bị phá hủy. Tôi có thể nói điều này được không? Tại sao Mỹ không thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki để chấm dứt cuộc chiến đe dọa sự sống còn của họ? Tôi nghĩ điều đó hợp lý. Vì vậy, Israel, hãy làm bất cứ điều gì bạn phải làm để tồn tại với tư cách là một quốc gia Do Thái! Mấy quan chức quân sự mà quý vị đang nói đến đều là bọn khốn nạn!" (Nguyên văn: These military officials that you're talking about are full of crap! Không rõ TNS Graham mắng các quan chức quân sự của Reagan hay của Biden.)

.

⚪ ---- Sáng nay, Thứ Hai 13/5/2024, tại phiên tòa New York. Michael Cohen làm chứng trong phiên tòa xét xử Trump về tiền bịt miệng các cô trong chiến dịch tranh cử 2016. Cựu luật sư và người sửa chữa của Donald Trump, Michael Cohen đang bị công tố viên Susan Hoffinger thẩm vấn trong phiên tòa xét xử hình sự về tiền bịt miệng ở New York khi Trump lắng nghe lời khai của ông trước tòa.

.

Công tố cáo buộc Trump đã làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy việc hoàn trả cho Cohen số tiền 130.000 USD mà ông đã trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để ngăn cô này công khai về mối quan hệ bị cáo buộc với Trump trước cuộc bầu cử năm 2016. Trump đã phủ nhận và không nhận tội đối với các cáo buộc.

.

Công tố viên Susan Hoffinger hỏi liệu một phần công việc của Michael Cohen có phải là cập nhật thông tin cho Donald Trump về công việc của ông hay không. Cohen nói: “Nó thực sự được yêu cầu.”

.

Michael Cohen nói rằng Cohen không cần hẹn trước để gặp Trump tại văn phòng. Cohen nói: “Ông Trump có chính sách mở cửa." Văn phòng của Michael Cohen nằm gần văn phòng của Donald Trump ở Tháp Trump Tower. Cohen nói rằng anh ta đã giữ văn phòng cũ của Ivanka Trump trên tầng 26 khi Cohen bắt đầu làm việc ở đó. Cuối cùng, Cohen chuyển đến một văn phòng cách văn phòng Trump khoảng 50 feet. Cohen nói chuyện với Trump "mỗi ngày và nhiều lần trong ngày." Michael Cohen cho biết Cohen nói chuyện trực tiếp với Trump hoặc qua điện thoại di động. Cohen nói: “Ông Trump chưa bao giờ có địa chỉ email."

.

Michael Cohen làm chứng rằng việc tương tác với báo chí là một "một phần" công việc của anh ấy. Cohen cho biết ông đã đưa ra những câu chuyện tích cực về Trump với giới truyền thông và nhắc lại, "nếu có một bài báo khiến ông ấy không hài lòng, tôi cũng sẽ nói với họ về chúng."

.

Cohen khai về những vấn đề khác nhau mà Cohen giải quyết cho Trump. Cohen mô tả việc đàm phán lại khoản thanh toán cho các nhà cung cấp làm việc với Đại học Trump University: “Đại học Trump gặp rắc rối và khoảng 50 nhà cung cấp chưa được trả tiền”.

.

Cohen đề nghị trả cho những nhà cung cấp đó 20% hóa đơn của họ. Tất cả trừ hai nhà cung cấp đều chấp nhận lời đề nghị. Cohen yêu cầu thanh toán trong vòng 48 giờ kể từ khi họ chấp nhận hóa đơn được thương lượng lại. Khi được hỏi về việc hai công ty hợp đồng còn lại không chấp nhận, Cohen nói: “Họ vừa rời đi”.

.

"Có nghĩa là bạn đã trả tiền cho họ?" Hoffinger hỏi.

“Không, thưa bà,” Cohen nói.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vượt hơn đương nhiệm Tổng Thống Joe Biden ở 5 trong số 6 tiểu bang chiến trường, theo cuộc thăm dò mới của New York Times (NYT) và Siena College về ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy hôm thứ Hai.

.

Cô Việt-Hạnh Winchell hôm nay, Thứ Hai, sẽ tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán, và là Thẩm phán gốc Việt đầu tiên ở Minnesota.

Hơn 100 hồ thủy lợi dưới mực nước chết, miền Trung thiệt hại nặng.

Cuộc khảo sát cho thấy Trump dẫn trước Biden ở Georgia, Nevada, Arizona và Pennsylvania, trong khi Biden dẫn đầu ở Michigan. Trong khi đó, ở Wisconsin, Trump là ứng cử viên ưa thích của những cử tri tiềm năng và Biden của những cử tri đã đăng ký. Nhà phân tích Nate Cohn của NYT nhận thấy rằng "Sức mạnh của Trump phần lớn nhờ vào sự ủng hộ của các cử tri trẻ, người da đen và người gốc Tây Ban Nha."

⚪ ---- Cựu phụ tá Bạch Ốc của Donald Trump đang bị chỉ trích sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy ông tuyên bố rằng ông phát tiền giả cho những người vô gia cư để họ bị bắt khi tiêu tiền. Johnny McEntee, trước đây là Giám đốc Phòng Nhân sự Tổng thống Bạch Ốc dưới thời cựu tổng thống Trump, đã đăng một video lên TikTok, trong đó ông nói về kế hoạch có mục đích “làm sạch cộng đồng”.McEntee, cũng là cố vấn cấp cao của Trump trong dự án Project 2025 (chương trình khi Trump thắng cử 2024), nói: “Vì vậy, tôi luôn giữ số tiền Hollywood giả này trong xe của mình, để khi một người vô gia cư xin tiền thì tôi đưa cho họ tờ 5 đô la, tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình, họ cũng cảm thấy hài lòng. Và khi họ sử dụng nó, họ lại bị bắt, vì vậy tôi thực sự đang giúp dọn dẹp cộng đồng và đuổi họ ra khỏi đường phố."⚪ ---- Theo NBC News, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch gây quỹ với những người nổi tiếng để tăng cơ hội tái tranh cử bằng một sự kiện vào tháng tới với sự tham gia của cựu Tổng thống Barack Obama và các diễn viên George Clooney và Julia Roberts. Sự kiện ở Los Angeles đã được lên kế hoạch sẽ có sự góp mặt của Clooney và Roberts phát động một cuộc thi trên mạng xã hội với chiến dịch Biden để thu hút các nhà tài trợ cấp cơ sở và cả hai cũng sẽ để tên của họ xuất hiện trong tin nhắn và email của những người ủng hộ Biden.Sự kiện đó sẽ diễn ra vài tháng sau khi Biden tổ chức buổi gây quỹ tại Radio City Music Hall với sự góp mặt của Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton vào tháng 3, quyên góp được hơn 26 triệu USD. Việc triển khai các nhân vật nổi tiếng của chiến dịch Biden đã góp phần một phần vào việc dẫn trước về mặt tiền mặt lớn so với chiến dịch Trump, cho phép chiến dịch này xây dựng cơ sở hạ tầng cấp tiểu bang của mình. Theo NBC News, chiến dịch tranh cử của Biden cũng có kế hoạch tổ chức một sự kiện vào mùa hè này với cựu ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton.⚪ ---- Nam Phi: Theo báo cáo từ văn phòng thị trưởng thành phố, số người chết trong vụ sập tòa nhà ở George, Nam Phi, đã tăng lên 19 người và ít nhất 33 người vẫn mất tích. Trong số những người được cứu, 14 người đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện. Vụ sập xảy ra vào ngày 6 tháng 5 tại khu trung tâm George, thành phố có dân số hơn 200.000 người và ban đầu, chính quyền báo cáo có 14 người chết.⚪ ---- Một báo cáo do Hội đồng các vấn đề đại lục (MAC: Mainland Affairs Council) ủy quyền cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục sử dụng chiến thuật “vùng xám” để gây chia rẽ xã hội ở Đài Loan và thay đổi “hiện trạng” ở eo biển Đài Loan. Hội đồng cho biết báo cáo học thuật mà họ ủy quyền phân tích tình trạng quan hệ Đài Loan-Trung Quốc-Mỹ cho thấy TQ đang tiếp tục sử dụng các lỗ hổng pháp lý, chiến tranh tâm lý và chiến thuật “vùng xám” nhằm cố gắng thay đổi dư luận ở Đài Loan và thay đổi “nguyên trạng” trên eo biển Đài Loan.Đồng thời, Mỹ đang thúc đẩy trao đổi thương mại và quân sự với Đài Loan, quản lý rủi ro cạnh tranh với TQ và tăng cường hội nhập với các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để ngăn chặn TQ, theo trích dẫn báo cáo. Trong khi TQ tiếp tục đàn áp Đài Loan về mặt ngoại giao nhưng cũng sử dụng các chiến thuật kinh tế như thuế quan và rào cản thương mại để ảnh hưởng đến xuất cảng của Đài Loan.⚪ ---- Theo các quan chức chính phủ cấp cao, Đài Loan nhận được khoảng 5 triệu cuộc tấn công mạng mỗi ngày. Cường độ các cuộc tấn công mạng đã đạt đến tầm cao mới trong cuộc bầu cử vào tháng 1/2024 ở Đài Loan. Bộ Kỹ thuật số đã báo cáo về việc sử dụng rộng rãi các chiến thuật kỹ thuật xã hội để buộc mọi người nhấp vào liên kết hoặc tải xuống máy, sau đó cho phép thủ phạm đánh cắp thông tin nhạy cảm.Những nỗ lực gây bất ổn cho Đài Loan không chỉ giới hạn ở các kỹ thuật hack thông thường. Các chiến dịch đưa thông tin sai lệch (disinformation) cũng đang gây ra những tổn hại về chính trị, kinh tế và xã hội cho đất nước. Trong số những ví dụ nghiêm trọng nhất là việc phổ biến cuốn sách điện tử dày 300 trang có tựa đề “Lịch sử bí mật của Thái Anh Văn” (蔡英文秘史: Thái Anh Văn Bí Sử), chứa đầy những bịa đặt về Tổng thống Thái Anh Văn nhằm xói mòn lòng tin của công chúng đối với bà và với đảng của bà. Ví dụ, viết rằng mẹ của bà là một gái mại dâm, miêu tả bà Thái là một nhà độc tài, phi đạo đức, lăng nhăng tình dục. Các quan chức an ninh Đài Loan cho biết cuốn sách mang dấu ấn soạn thảo bởi Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc.⚪ ---- Số lượng nhà bỏ trống ở Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục 9 triệu căn nhà, vì dân số ngày càng giảm. Những ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản được gọi là "akiya" - một thuật ngữ thường dùng để chỉ những ngôi nhà dân cư vô chủ nằm ở khu vực nông thôn. Nhưng ngày càng có nhiều akiya xuất hiện ở các thành phố lớn như Tokyo và Kyoto, và đó là vấn đề đối với một chính phủ vốn đang phải vật lộn với tình trạng dân số già đi và số trẻ em sinh ra mỗi năm giảm một cách đáng báo động.Jeffrey Hall, giảng viên tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Kanda ở Chiba, cho biết: “Đây là dấu hiệu của sự suy giảm dân số Nhật Bản”. Đó thực sự không phải là vấn đề xây quá nhiều nhà mà là vấn đề không có đủ người.” Theo số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông tổng hợp, 14% tổng số nhà ở ở Nhật Bản bị bỏ trống.Dân số Nhật Bản ở lần thống kê cuối cùng vào năm 2022, dân số đã giảm hơn 800.000 người kể từ năm trước, xuống còn 125,4 triệu người. Vào năm 2023, số ca sinh mới đã giảm năm thứ 8 liên tiếp, đạt mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã dao động quanh mức 1,3 trong nhiều năm, cách xa so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định và chỉ tuần trước Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết số trẻ em dưới 15 tuổi đã giảm năm thứ 43 liên tiếp xuống mức kỷ lục, mức thấp khoảng 14 triệu, tính đến ngày 1 tháng 4.⚪ ---- Theo số liệu của Mỹ, khoảng 37.000 người di cư Trung Quốc đã bị giam tại biên giới Mỹ-Mexico vào năm ngoái. Con số đó gần gấp 10 lần tổng số năm 2022 và hơn gấp đôi so với cả thập niên trước. Trong số 37.000 người đó, ít nhất 25.000 người đã đến bằng hành trình chết chóc trên đất liền xuyên qua Darien Gap dài 265 dặm giữa Panama và Colombia, khiến người TQ trở thành nhóm lớn nhất từ bên ngoài châu Mỹ đi theo con đường buôn lậu người khét tiếng, và là nhóm di cư tăng trưởng nhanh nhất để làm như vậy.Theo Giáo sư Meredith Oyen, chuyên gia về lịch sử quan hệ TQ-Mỹ tại Đại học Maryland, sự gia tăng mạnh mẽ này bắt nguồn từ một số yếu tố, từ việc chính quyền Trung Quốc đàn áp nhân quyền cho đến sự phục hồi kinh tế yếu ớt sau các lệnh phong tỏa vì Covid-19: “Bạn thấy rất nhiều ví dụ về những người có sự kết hợp của những yếu tố đó, chẳng hạn như các chủ doanh nghiệp nhỏ nhận thấy họ mất việc kinh doanh và trong môi trường chính trị thực sự không có lối thoát nào cho họ.”Theo Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Hoa Kỳ, số lượng công dân Trung Quốc đến biên giới Tây Nam Hoa Kỳ vào tháng 3/2024 đã tăng hơn 8.000% so với tháng 3/2021. Sự tăng vọt gây ra sự nghi ngờ từ phe hữu của Mỹ và làm tăng thêm cuộc tranh luận về vấn đề di cư vốn đã gây tranh cãi trước cuộc bầu cử, mặc dù nhóm này chỉ chiếm một phần nhỏ trong số kỷ lục nửa triệu người di cư đã vượt qua Darien Gap vào năm ngoái, hầu hết trong số họ đã Người Mỹ Latin.Viện America First Policy Institute cho biết trong một cuộc họp ngắn vào tháng 2 có tiêu đề: “The Trojan Horse at the Southern Border: Malign CCP Infiltration” (Con ngựa thành Troy ở biên giới phía Nam: ĐCSTQ gài cán bộ nằm vùng), nhận định: “Với sự suy thoái an ninh biên giới của chúng ta và sự lo ngại vì người TQ vào gia tăng, Hoa Kỳ có nguy cơ cao hơn trước sự xâm lược của ĐCSTQ.”Khi được hỏi trên Fox News vào tháng trước, ông nghĩ “người Trung Quốc” đang làm gì ở biên giới phía nam, cựu Tổng thống Donald Trump nói: “Có lẽ họ đang xây dựng quân đội từ bên trong đất Mỹ.” Thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy như vậy.⚪ ---- Trung Quốc đang đẩy mạnh cuộc chơi của mình trên thị trường xe điện, với hơn 70 mẫu xe mới được bán ra chỉ riêng trong năm nay. Theo Wall Street Journal, một yếu tố quan trọng là các nhà sản xuất xe TQc có thể rút ngắn thời gian sản xuất, nhanh hơn khoảng 30%so với "các nhà sản xuất cũ". Trong khi đó, tờ New York Times điểm qua một số cảnh báo mới hơn gây ra mối đe dọa đối với các sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh phương Tây, bao gồm cả Tesla.Tuổi thọ pin tốt hơn: Công ty sản xuất pin CATL có trụ sở tại Trung Quốc, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, đã trình làng loại pin nhẹ hơn với nhiều năng lượng hơn. Họ tuyên bố rằng một lần sạc 10 phút có thể cung cấp năng lượng cho một chiếc xe hơi đi được quãng đường lên tới 370 dặm. Pin nhỏ hơn mang lại không gian cho nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau.Đó cũng là lý do Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk nói rằng nếu không có rào cản thương mại mạnh mẽ, sự cạnh tranh của Trung Quốc sẽ "phá hủy" ngành công nghiệp Hoa Kỳ, theo Business Insider đưa tin. Có tin các hãng xe hơi MG, BYD và Chery có kế hoạch xây nhà máy ở Mexico, cơ nguy chui cửa sau vào thị trường Mỹ. Reuters nói rằng chính quyền Biden sẽ công bố mức thuế đối với hàng nhập cảng xe điện vào đầu tuần tới.⚪ ---- Theo dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động (BLS: Bureau of Labor Statistics), chỉ có 27% công nhân dân sự (nghĩa là: không phải quân nhân) ở Mỹ được nghỉ phép vì lý do gia đình có lương. Những người lao động ít có khả năng nghỉ phép không lương nhất cũng ít có khả năng được nghỉ phép có lương nhất: Theo BLS, chỉ 14% người lao động ở nhóm có mức lương 25% thấp nhất nhận được phúc lợi đó, so với 48% trong nhóm hàng đầu 10%.Theo Trung tâm Phân tích Chính sách Thế giới (World Policy Analysis Center) tại Đại học California, Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ là một trong bảy quốc gia - và là quốc gia công nghiệp hóa duy nhất - không có chính sách nghỉ thai sản được trả lương trên toàn quốc.⚪ ---- Quận San Diego: Một phụ nữ 26 tuổi bị cáo buộc tội gây ra vụ va chạm khiến đứa con gái ba tuổi của cô bị thương nặng đã bị thụ lý trước tòa hôm thứ Sáu. Ayneisha Frazier đã không nhận tội đối với ba tội nghiêm trọng với các cáo buộc gây thương tích cơ thể nghiêm trọng kèm theo mỗi tội. Theo công tố, nồng độ cồn trong máu của Frazier gần gấp ba lần giới hạn cho phép.Theo các nhà điều tra, Frazier đang lái xe cùng đứa con mới biết đi của mình ngay trước nửa đêm ngày 7 tháng 5 thì cô vượt đèn đỏ ở ngã tư đường East Palomar và Đại lộ Brandywine, đâm vào một xe hơi khác có ba người bên trong. Tất cả họ đều bị thương. Trong khi đó, con gái của Frazier bị thương nặng sau khi ghế em bé bị lật ngược. Bé hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Rady. Bé đã phải phẫu thuật vào sáng thứ Sáu để giảm sưng não và không thể tự thở được. Cô Frazier không có bằng lái xe, đối mặt với án tù hơn 13 năm, sẽ ra tòa điều trần về tại ngoại vào ngày 14 tháng 5.⚪ ---- Quận Cam: Một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn chết trong vụ nổ súng từ xe hơi này bắn vào xe hơi kia trên Xa lộ 10 gần San Dimas vào sáng sớm thứ Bảy. Cảnh sát CHP Sean Lough cho biết các sĩ quan Tuần tra Xa lộ California đã được gọi đến xa lộ hướng đông và lối ra Via Verde vào khoảng 2:16 giờ sáng, nơi họ tìm thấy một chiếc Chevy Camaro màu trắng ở bên phải xa lộ.Đoạn video từ hiện trường cho thấy có vẻ như một lỗ đạn ở bên phải kính chắn gió của chiếc Camaro. Không có thông tin về kẻ nổ súng hoặc chiếc xe kẻ nổ súng. CHP đã ban hành SigAlert yêu cầu đóng tất cả các làn đường của xa lộ hướng đông tại lối ra Via Verde trong vài giờ để họ điều tra vụ nổ súng.⚪ ---- Khi côtuyên thệ nhậm chức thẩm phán tại Tòa án Quận Washington ở Stillwater vào hôm nay, thứ Hai 13/5/2024, cô sẽ trở thành lịch sử: Winchell, 41 tuổi, sẽ là thẩm phán tòa án cấp tiểu bang người Mỹ gốc Việt đầu tiên của Minnesota. Việt-Hạnh Winchell được Thống đốc Minnesota Tim Walz bổ nhiệm vào ngày 12 tháng 3/2024, làm Thẩm phán Tòa án Quận tại Khu Tư pháp số 10 của Minnesota ở Stillwater.Cô nói, “Tôi thật điên rồ khi có thể là người đầu tiên chỉ vì chúng ta đang ở năm 2024, nhưng tôi tự hào đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và tất nhiên, chỉ cộng đồng của tôi nói chung. Cha mẹ tôi đang ở trên mặt trăng.”Cha mẹ của cô Winchell, Học và Hoa Nguyễn, đã vượt biên ra khỏi Việt Nam vào năm 1979 cùng với ba trong số bốn đứa con của họ và ở vài tháng trong trại tị nạn ở Thái Lan trước khi họ được bảo trợ đến Minnesota; Winchell, người trẻ nhất, sinh ra ở Minnesota. Cô nói rằng gia đình họ Nguyễn đến Minnesota mà không biết chút tiếng Anh nào.Winchell, lớn lên ở Golden Valley và Plymouth, cho biết: “‘Tôi học trường luật để có thể trở thành người bào chữa cho những người không có tiếng nói. Đó là lý do tôi muốn trở thành luật sư.”Winchell tốt nghiệp Đại học Minnesota vào tháng 12/2004 với văn bằng ngành Pháp văn và xã hội học về luật, tội phạm học. Cô đã nhận bằng Tiến sĩ Luật từ Đại học Hamline ở St. Paul vào năm 2008. Công việc đầu tiên của Winchell khi ra trường luật là thư ký cho Thẩm phán P. Hunter Anderson ở Khu Tư pháp số 10, cùng khu tư pháp nơi cô sẽ phục vụ. Đó là lúc niềm đam mê được phục vụ trên băng ghế dự bị của cô ấy một ngày nào đó được khơi dậy, cô ấy nói.Winchell đã làm việc cho một số công ty luật, bao gồm Công ty Luật Gallagher ở St. Paul; Woods & Thompson ở Fridley; và Lawson, Marshall, McDonald & Galowitz ở Lake Elmo, sau này trở thành Galowitz Olson, trước khi thành lập công ty riêng của mình, United Rivers Law Firm, ở St. Paul, vào năm 2021.Winchell, người từng là thành viên của Ủy ban Commission on Judicial Selection, cho biết cô quyết định nộp đơn xin làm thẩm phán vì cô biết tác động của một thẩm phán đối với những người xuất hiện trước họ. Winchell sẽ thay thế Thẩm phán Richard Ilkka tại Khu Tư pháp số 10 và sẽ làm việc tại Stillwater. Khu tư pháp này bao gồm các quận Anoka, Chisago, Isanti, Kanabec, Pine, Sherburne, Washington và Wright.Khi thông báo về việc bổ nhiệm Winchell, Thống đốc Tim Walz nói rằng cô là một “người tranh tụng tài năng với kinh nghiệm sống rộng rãi và cam kết xây dựng các mối quan hệ trong cộng đồng của mình sẽ khiến cô trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho… Khu tư pháp.”(Photo: Courtesy of the Office of Minnesota Gov. Tim Walz and Lt. Gov. Peggy Flanagan)⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Tiền Phong. Theo Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trữ nước hiện tại trong các hồ chứa thủy lợi chỉ đạt 43 - 70% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm 2%, thấp hơn năm 2022 và 2023 từ 3 - 10%. Từ nay đến tháng 7, khu vực miền Trung tiếp tục có nắng nóng khiến diện tích hoa màu nguy cơ bị ảnh hưởng từ 25.200-35.200 ha. “Nắng nóng đang khiến khoảng 365 ha cây thanh long thuộc tỉnh Bình Thuận bị thiếu nước, thiệt hại nặng”, đại diện Cục Thủy lợi cho hay.⚪ ---- HỎI 1: Hầu hết trước khi đặt mua qua mạng, dân Mỹ đọc các đánh giá trực tuyến trước?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một cuộc khảo sát từ CardRates.com với hơn 1.000 người mua hàng cho thấy gần như tất cả những người mua sắm trực tuyến đều đọc các đánh giá trực tuyến trước khi mua hàng. Dưới đây là một số điểm nổi bật từ cuộc khảo sát.- 99% số người được hỏi cho biết họ xem các đánh giá và 97% cho biết những đánh giá đó ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.- Người mua hàng dành trung bình 18 phút để đọc các bài đánh giá và hầu hết mọi người sẽ đọc từ 6 đến 10 bài đánh giá.- 54% cho biết những đánh giá đề cập đến ưu và nhược điểm cụ thể về sản phẩm là hữu ích nhất. Trung bình, người mua hàng sẽ cân nhắc mua thứ gì đó có xếp hạng đánh giá tối thiểu 3,9.- Mặc dù đã đọc tất cả các đánh giá đó và xem xét xếp hạng sản phẩm, 96% người mua hàng tin rằng các công ty có thể thao túng các đánh giá trực tuyến.- Các loại đánh giá đáng tin cậy nhất bao gồm đánh giá từ người mua, bạn bè hoặc gia đình đã được xác minh.- Những đánh giá ít được tin cậy nhất bao gồm những đánh giá của những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng và các đánh giá mang tính quảng cáo.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nửa muỗng dầu ô-liu (olive) mỗi ngày sẽ giảm rủi ro bệnh và mất trí nhớ?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu quan sát mới được công bố trên JAMA Network Open cho thấy những người tham gia bổ sung nửa thìa dầu ô liu mỗi ngày vào chế độ ăn uống của họ có nguy cơ tử vong vì chứng mất trí nhớ thấp hơn 28% so với những người không tiêu thụ dầu. Những người tiêu thụ nhiều dầu ô liu hơn có nguy cơ mắc bệnh tổng thể thấp hơn, bất kể chế độ ăn uống còn lại của họ như thế nào.Chi tiết: