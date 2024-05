Seoul tưng bừng Phật đản: hàng chục ngàn người cầm dù che mưa, tuần hành với xe hoa mừng Phật đản.

Seoul tưng bừng Phật đản: hàng chục ngàn người cầm dù che mưa, tuần hành với xe hoa mừng Phật đản

- Thắng giải âm nhạc Eurovision 2024: Ca sĩ, nhạc sĩ Nemo của Thụy Sĩ với ca khúc “The Code”

- Trump gọi TT Biden là "kẻ ngu ngốc hết cỡ" vì cho tòa truy tố Trump. Thực sự, Biden không chỉ thị gì.

- Biden nói "sẽ có lệnh ngừng bắn vào ngày mai" nếu Hamas thả hết các con tin Israel. Nhưng Hamas nói Israel đã từ chối đề xuất mới nhất về ngưng bắn.

- Trump chuẩn bị dư luận cho trường hợp bị tòa New York xử có tội, khẳng định Thẩm phán Merchant thiên vị, nói sẽ kháng án và bản án sẽ lật ngược

- Trump kêu gọi cảnh sát mạnh tay giải tán các sinh viên biểu tình kêu gọi ngưng bắn ở Gaza, chỉ trích Biden hoãn gửi bom qua Israe, hứa khi vào Bạch Ốc sẽ trục xuất các sinh viên biểut ình ra khỏi đại học

- Trump cơ nguy bị Sở Thuế IRS phạt hơn 100 triệu USD vì gian thuế trong thương vụ tòa nhà chọc trời ở Chicago

- Trump quy chụp Biden đã "cho phép" giá dầu tăng, để Nga "làm giàu" và có tiền tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

- Virginia: Đại học VCU mời Thống đốc Glenn Younkin đọc diễn văn lễ ra trường, 100 sinh viên đứng dậy, bước ra tẩy chay

- California: Hiệu trưởng Đại học UC Berkeley đọc diễn văn vinh danh các sinh viên tốt nghiệp, trong khi nhiều sinh viên ca hát, hô khẩu hiệu kêu gọi Israel đừng chiếm đóng Palestine nữa

- Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace: cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas đã được tiên tri trong Kinh thánh, và Israel không chiếm đất vì đó là miền đất [Chúa đã] hứa là của Israel.

- Los Angeles: 1 xe Tesla đâm vào mặt 1 tòa nhà, làm 3 người chết, 3 người khác phải nhập viện.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Israel hành động ở Gaza y hệt Adolf Hitler, làm Hitler phải ghen tỵ

- Ngoại trưởng Anh: không nên cấm vận vũ khí đối với Israel

- Đại học Vrije Universiteit Brussel của Bỉ xin Liên Âu được ngưng hợp tác với Israel về dự án trí tuệ nhân tạo.

- Xe tăng của quân Israel tiến sâu hơn vào Trại tị nạn Jabalia

- Gaza: 2 bác sĩ chăm sóc cho dân Palestine bị giết

- Tổng thống Colombia lên án Israel diệt chủng dân Palestine, và Thủ tướng Israel tố ngược là bài-Do-Thái

- New York: hàng trăm người biểu tình đòi ngưng bắn ở Gaza dàn hàng ngang ở Cầu Manhattan bị giải tán, bắt nhiều người

- Người Israel biểu tình, kêu gọi chính phủ Netanyahu từ chức vì cách họ làm tăng xung đột với Hamas

- Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ lên án Israel coi thường luật pháp quốc tế, kêu gọi LHQ công nhận Nhà nước Palestine

- Hamas đổ lỗi cho Mỹ làm tăng bạo lực ở Gaza, viện trợ vũ khí giúp Israel diệt chủng dân Palestine

- Nhật Bản: xe lửa cao tốc tổ chức đấu vật để thu hút du khách. Vé ghế cao cấp 160.40 USD, vé thường 114 USD/ghế

- California: trò lừa đảo dùng trí tuệ nhân tạo AI giả giọng nói y hệt để tống tiền

- Quận San Diego: rao bán thị trấn Campo rộng 16 mẫu Anh, có bưu điện, trạm xăng, nhà thờ và trụ sở Biên phòng, giá 6,6 triệu USD

- TIN VN: Cháy hàng trăm quầy hàng người Việt tại trung tâm thương mại lớn ở Ba Lan.

- TIN VN: Giáo viên ở Bình Định lâm cảnh túng quẫn khi lương, chế độ vẫn ở trên giấy.

- TIN VN. Nghệ An: Nông dân đứng ngồi không yên vì hàng trăm ha ngô không thể tạo hạt.

- HỎI 1: Khoảng 8/10 công nhân Mỹ muốn làm 32 giờ mỗi tuần? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Càng thể thao, càng sống thọ... Người chạy 1 dặm trong thời gian dưới 4 phút sống thọ hơn người đồng tuổi 3 năm tới 9 năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/5/2024) ⚪ ---- Quận Los Angeles: Một chiếc Tesla đã đâm vào mặt một tòa nhà vào sáng thứ Bảy khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác phải nhập viện ở Pasadena. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2:30 giờ sáng gần Sierra Madre trên Đại lộ Foothill Bl. và Phố Vista St. Theo Cảnh sát Pasadena, chiếc Tesla chở 6 hành khách đã vượt đèn đỏ ở tốc độ cao khiến tài xế mất lái. Chiếc xe lao vào lề đường trước khi lao vào tòa nhà, khiến 3 người trên xe tử vong và những người khác, độ tuổi từ 17 đến 22, bị thương.

Theo các quan chức nhà trường, một số người liên quan là học sinh tại trường trung học Maranatha. Trường trung học Maranatha bày tỏ sự đau buồn và kêu gọi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng. Tai nạn đang được điều tra, chưa rõ có liên hệ tới chức năng Tự động lái hay không. Tên các nạn nhân còn được giữ kín.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden là "kẻ ngu ngốc hết cỡ" trong một cuộc biểu tình ở New Jersey, và rằng ông sẽ không "nói chuyện với thái độ thiếu tôn trọng như vậy đối với một tổng thống" nếu chính quyền Biden không truy tố ông "về tội cố gắng giành được phiếu bầu. Các nhà lãnh đạo quốc gia khác cười nhạo Biden." Trump cũng tuyên bố rằng Trump đang dẫn đầu so với Biden trong các cuộc thăm dò và rằng Trump “nổi tiếng hơn tôi từng có” bất chấp các cáo buộc hình sự.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng "sẽ có lệnh ngừng bắn vào ngày mai" nếu Hamas thả các con tin Israel mà họ giam giữ ở Gaza. Biden nói tại một buổi gây quỹ: "Israel nói rằng điều đó tùy thuộc vào Hamas, nếu họ muốn làm điều đó, chúng tôi có thể chấm dứt nó vào ngày mai. Và lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày mai." Tuy nhiên, Hamas nói Israel đã từ chối đề xuất ngừng bắn mới nhất, trong khi Israel cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch Rafah ngay cả khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

⚪ ---- Khi Donald Trump tuyên bố rằng Bộ tư pháp muốn tống Trump vào tù, Trump không chỉ phản đối các phiên tòa xét xử ông. Trump cũng đang chuẩn bị cho cử tri về khả năng Trump bị phán quyết có tội. Theo các nhà phân tích pháp lý, tại các cuộc biểu tình chính trị, trên mạng xã hội và trước các phóng viên tập trung tại tòa án ở New York, các cuộc tấn công của Trump vào phiên tòa New York được thiết kế một phần để thuyết phục cử tri coi thường một phán quyết tồi.

“Hệ thống tư pháp New York đã bị lạm dụng hoàn toàn”, ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. "Cả thế giới đang theo dõi." Trump bị cáo buộc gây ảnh hưởng không đúng đắn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 bằng cách trả tiền để bịt miệng phụ nữ, tìm cách ngăn họ công khai quan hệ tình dục. Trump đã không nhận tội. Trump chưa nói rõ ràng rằng ông mong đợi một bản án có tội và đôi khi bày tỏ sự lạc quan của công chúng về kết quả của phiên tòa.

Nhưng Trump chuẩn bị thua: Trump đã dành nhiều thời gian hơn để khẳng định sự thiên vị chính trị của thẩm phán, công tố viên và bồi thẩm đoàn, đồng thời vu khống rằng các đối thủ chính trị của Trump, cụ thể là Biden, sẽ làm bất cứ điều gì để đưa Trump vào tù. Trump và phe Trump cũng dự đoán rằng bản án có tội sẽ bị hủy bỏ khi kháng cáo, một bước sẽ không cần thiết nếu Trump được trắng án hoặc nếu bồi thẩm đoàn bị treo (hung jury: khi có ít nhất 1 trong 12 bồi thẩm chống).

Khi chửi mắng Thẩm phán và Công tố, quy chụp rằng phiên tòa là không công bằng, mục tiêu của Trump nhắm tới là các cử tri ôn hòa và độc lập, những người từ lâu đã hoài nghi về hành vi của Trump, chứ không phải làng MAGA. Bởi vì Bradley P. Moss, luật sư ở Washington, D.C., chuyên về các vấn đề minh bạch của chính phủ, cho biết: “Cơ sở có sẵn của Trump sẽ tin mọi điều Trump nói. Bây giờ Trump muốn thuyết phục người độc lập." Làng MAGA trước giờ vẫn tin rằng Trump là người Chúa chọn đưa xuống, một số mục sư và linh mục dẫn Kinh Thánh và nói Trump là một Vua David được tiên tri sẵn.

⚪ ---- Trump trước giờ vẫn chửi mắng Bộ tư pháp và cảnh sát từ khi Biden nhậm chức Tổng Thống, rằng họ để cho tội phạm tràn lan, đối xử dịu dàng với di dân lậu, tống giam những "người yêu nước" tham dự bạo loạn 6/1/2021, nhưng bây giờ Trump tin vào cảnh sát, ca ngợi cảnh sát khi họ đàn áp sinh viên biểu tình chống Israel, nhổ bỏ các lều trại trong sân đại học để đòi ngưng bắn Gaza.

Donald Trump nói, nhằm dập tắt bất kỳ cuộc nổi dậy chính trị nào, dù là biểu tình ôn hòa của sinh viên khi chống Israel, là phải sử dụng vũ lực của nhà nước. Nói về cuộc chiến của Israel ở Gaza trong một cuộc vận động tranh cử ở Wildwood, New Jersey hôm thứ Bảy, Trump đã chỉ trích các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong các khuôn viên trường đại học của Mỹ, nói rằng: “Khi tôi là tổng thống, chúng tôi sẽ không cho phép các trường đại học bị tiếp quản bởi những người những kẻ cực đoan bạo lực. Nếu bạn đến đây từ một quốc gia khác và cố gắng mang chủ nghĩa thánh chiến, chủ nghĩa chống Mỹ hoặc chủ nghĩa bài Do Thái đến trường của chúng tôi, chúng tôi sẽ trục xuất bạn ngay lập tức, bạn sẽ bị đuổi khỏi trường đó”.

Trump cũng cáo buộc những người biểu tình trong khuôn viên trường đang được tài trợ bởi các nhà tài trợ chính trị của Tổng thống Joe Biden, lặp lại một câu chuyện của Politico mà báo Rolling Stone đã vạch ra là sai sự thực. Trước đây, ông đã so sánh những người biểu tình trong khuôn viên trường Đại học Columbia với những người nổi dậy ngày 6 tháng 1, mặc dù ông phân biệt nhóm trước là phá hoại và gây tổn hại còn nhóm sau là “những người yêu nước không thể tin được.”

Trump cũng chỉ trích quyết định của Biden tạm ngưng vận chuyển bom tới Israel do kế hoạch Thủ Tướng Netanyahu đưa quân vào tấnc ông thị trấn Rafah trong Gaza: “Hành động Crooked Joe (mắng Biden bằng tên gọi xấu) là một trong những sự phản bội tồi tệ nhất đối với một đồng minh của Mỹ trong lịch sử đất nước chúng ta. Tôi ủng hộ quyền chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố của Israel, điều đó có được không?”

Trẻ em Thiên Chúa Giáo, trong đó có Biden và Trump, từ lâu đã tin vào Kinh Thánh, trong đó nói rằng Chúa Trời đã chọn dân tộc Israel là dân Chúa, chọn đất thánh cho dân tộc Israel và sẽ tàn sát các bộ lạc Amalek, một tiền thân bây giờ hiểu là dân Ả rập. Khi Trump giữ chức Tổng Thống, Trump ra lệnh dọn tòa đại sứ Mỹ vào thành Jerusalem, nhằm vuốt ve các giáo dân khi hoàn tất một mệnh lệnh tiên tri siêu hình. Nhiều hành vi tương tự của Trump đã được nhiều lãnh đạo Thiên chúa giáo nhiều hệ phái gọi Trump là hiện thân Vua David. Khi Biden siết viện trợ Israel, cơ nguy sẽ mất phiếu giáo dân.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với hóa đơn từ Sở Thuế IRS vượt quá 100 triệu USD sau khi một cuộc kiểm toán của chính phủ cho thấy Trump đã gian lận giảm hai lần khoản lỗ thuế liên quan đến một tòa nhà chọc trời ở Chicago, theo một báo cáo của The New York Times và ProPublica dựa trên cuộc kiểm toán kéo dài nhiều năm và hồ sơ công khai.

Những phát hiện của báo cáo có thể đặt trọng tâm mới vào sự nghiệp kinh doanh của Trump khi ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa đang cố gắng giành lại Bạch Ốc sau thất bại vào năm 2020. Trump đã sử dụng dấu ấn của mình với tư cách là một nhà phát triển bất động sản và ngôi sao truyền hình để xây dựng một phong trào chính trị, tuy nhiên Trump đã từ chối tiết lộ hồ sơ thuế của mình như các ứng cử viên tổng thống trước đây đã làm. Các hồ sơ thuế mà công chúng biết đều đến từ báo cáo trước đây của NY Times và việc công bố hồ sơ bởi các Dân biểu Đảng Dân chủ trong Ủy ban Phương thức và Phương tiện Hạ viện hồi năm 2022.

.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump đã đưa ra một tuyên bố đứng tên con trai Eric Trump nói rằng cuộc điều tra IRS “đã được giải quyết từ nhiều năm trước, chỉ được khôi phục lại sau khi cha tôi tranh cử. Chúng tôi tự tin vào vị trí của mình”.

Hồ sơ thuế được báo cáo trích dẫn chỉ ra rằng Trump đã hai lần khấu trừ lỗ cho Tòa nhà và Khách sạn Trump International Hotel and Tower, khai trương vào năm 2009 gần bờ sông Chicago cắt ngang trung tâm thành phố đó. Báo cáo cho biết Trump ban đầu báo cáo khoản lỗ 658 triệu USD trong hồ sơ năm 2008 với tiền đề rằng tài sản này phù hợp với định nghĩa của IRS là “vô giá trị” vì doanh số bán chung cư đáng thất vọng và không gian bán lẻ không được lấp đầy trong bối cảnh suy thoái kinh tế sâu sắc ở Mỹ.

Nhưng vào năm 2010, báo cáo được công bố cho biết, Trump đã chuyển quyền sở hữu tài sản này cho một công ty cổ phần khác mà Trump cũng kiểm soát, sử dụng động thái này để tiết kiệm tiền thuế bằng cách báo cáo khoản lỗ thêm 168 triệu USD trong thập niên tới đối với cùng tài sản đó. Có nghĩa là, Trump làm chủ 2 công ty, và khai lỗ ở công ty này để bán lỗ cho công ty kia, rồi công ty kia cũng khai lỗ lần nữa cho Trump. Giống như tiền bên túi bên phải chuyển qua túi bên trái và ngược lại, mà khai lỗ 2 lần để lấy tiền chính phủ hoàn thuế.

.

Báo cáo không có bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng cuộc điều tra của IRS kể từ tháng 12/2022, nhưng cho biết Trump có thể nợ hơn 100 triệu USD, bao gồm cả các khoản phạt, nếu Trump thua trong cuộc chiến kiểm toán. Walter Schwidetzky, giáo sư luật tại Đại học Baltimore, một chuyên gia về các vấn đề này, nói về Donald Trump, "Tôi nghĩ ông Trump đã gian lận hệ thống thuế."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Joe Biden đã "cho phép" giá dầu tăng, từ đó cho phép Nga "làm giàu" và dùng lợi nhuận thu được để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. “Bạn sẽ không kết thúc chiến tranh trừ khi bạn hạ giá dầu xuống”, Trump nói tại một cuộc biểu tình ở New Jersey. Trump cũng bình luận về quyết định được cho là của Biden nhằm tăng thuế đối với xe điện của Trung Quốc, nói rằng lẽ ra việc này phải được thực hiện từ 4 năm trước. Ông khẳng định Mỹ phải áp thuế đối với các xe khác đến từ Trung Quốc, không chỉ xe điện.

⚪ ---- Các sinh viên tại Đại học Virginia Commonwealth University (VCU) đứng dậy, bước ra khỏi lễ khai giảng để phản đối bài phát biểu của Thống đốc Glenn Younkin (R-Va.). Khoảng 100 trong số 1.200 sinh viên tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp hôm thứ Bảy đã lặng lẽ bước ra khỏi Trung tâm Hội nghị Greater Richmond, một số đeo khăn kaffiyeh (của người Palestine) và đeo biển ghi “Hãy dạy lịch sử cho người da đen [để họ biết họ bị đối xử tàn bạo thế nào]” và “Cấm sách [không bằng] hãy tôn trọng việc mở sách ra học,” theo báo The Washington Post báo cáo.

Youngkin, người đã thắng cử năm 2021, tiếp tục bài phát biểu của mình. Trường đại học này ở Richmond có lịch sử lâu đời về việc thống đốc đương nhiệm đọc diễn văn khai giảng. Đầu tuần này, chi nhánh VCU NAACP của Virginia đã gửi một lá thư tới Hội đồng Khách Viếng (Board of Visitors) và Hiệu trưởng đại học VCU để yêu cầu hủy bỏ lời mời phát biểu của Youngkin.

Lý do vì đại học này dìm các chương tình học về vấn đề da màu và vì "Thống đốc Youngkin xem các giáo trình về lịch sử vấn đề da màu là phản dân chủ và phản trí thức. Những hành động này không chỉ làm suy yếu quyền tự do học thuật khỏi sự tìm hiểu trí tuệ mà còn tiếp tục duy trì một câu chuyện bỏ qua các sắc thái phức tạp của lịch sử chủng tộc.” Cần ghi nhận rằng Virginia là tiểu bang có truyền thống nô lệ da đen lâu đời và kỳ thị da màu khắc nghiệt. Youngkin cũng là người chống rõ ràng cộng đồng giới tính thứ ba LGBTQ+.

⚪ ---- California: Carol Christ, Hiệu trưởng Đại học UC Berkeley, đã mở đầu bài phát biểu của mình tại lễ vinh danh các sinh viên tốt nghiệp của trường hôm thứ Bảy bằng cách nói về các cuộc biểu tình gần đây của sinh viên trong khuôn viên trường với di sản hoạt động lâu dài và có ảnh hưởng sâu sắc của sinh viên: “Tôi rất buồn vì cuộc xung đột này đã chia rẽ sinh viên, giảng viên và nhân viên. Trong khi hầu hết cộng đồng trong khuôn viên trường đã giữ gìn hòa bình, thì các quan điểm chính trị đã chuyển sang chủ nghĩa bài Do Thái và quấy rối chống người Palestine một cách quá dễ dàng và nhanh chóng.”

Hiệu trưởng nói thêm: “Chúng ta đã mất khả năng nói chuyện với nhau. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể sớm tìm ra cách để nhận ra tính nhân văn chung của chúng ta.” Những tiếng huýt sáo phản đối và tiếng vỗ tay hoan hô vang lên từ đám đông tụ tập tại Sân vận động California Memorial Stadium. Cuối cùng, khi một số người bắt đầu ca hát và la hét, Hiệu trưởng tiếp tục bài diễn văn trong lúc mọi người đang ồn ào. Vài phút sau, Sunny Lee, trưởng khoa sinh viên của trường đại học, yêu cầu đám đông im lặng.

Lee nói: “Nếu các bạn làm gián đoạn sự kiện, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn rời đi.” Đoạn phát trực tiếp của sự kiện cho thấy một số nhân viên thực thi pháp luật đang bước nhanh phía sau bục phát biểu. Vài phút sau, khi những tiếng hô to hơn bắt đầu vang lên từ đám đông - bao gồm cả điệp khúc "Này này, ho ho, sự chiếm đóng [của Israel trên đất Palestine] phải kết thúc!" - Lee lại yêu cầu im lặng.

Một lúc sau, buổi phát trực tiếp của sự kiện bị cắt đứt mạng trong vài phút và thay vào đó là âm nhạc, bao gồm cả bài “Don’t Stop Believin'” (Chớ ngừng tin tưởng) của Journey được phát trong nền. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas, các trường đại học trên toàn tiểu bang và toàn quốc đã phải vật lộn với cách ứng phó với các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường cũng như bình luận của sinh viên về cuộc chiến ở các địa điểm bên ngoài khuôn viên trường và trên mạng.

Hồi tháng 4, một bữa tối dành cho sinh viên luật tốt nghiệp UC Berkeley tại nhà của một trưởng khoa đã biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng và những cáo buộc về lòng căm thù chống người Hồi giáo và chống người Do Thái - một cảnh quay đã thu hút sự chú ý của cả nước sau khi đoạn video lan truyền về cảnh Giáo sư Trưởng khoa hét vào mặt một sinh viên, “Xin hãy bước ra khỏi nhà. Đi ngay.”

⚪ ---- Dân biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-S.C.) đã nhận xét về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza giữa Israel và Hamas, gọi đó là “Chiến tranh được ghi trước trong Kinh thánh”. DB Mace viết trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Israel không chiếm đất mà họ sở hữu nó. Miền đất [Chúa đã] hứa là của Israel. Đó là cuộc chiến trong Kinh thánh, rõ ràng và đơn giản.”

DB Mace, giống như nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác, đã ủng hộ quyền tự vệ của Israel sau khi Hamas tấn công vào ngày 7 tháng 10. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12, Mace chỉ trích gay gắt các Dân Biểu Đảng Dân chủ tại Hạ viện vì đã không lên tiếng phản đối hành vi bạo lực tình dục mà Hamas đã gây ra cho người Israel ngày hôm 7/10/2023.

“Tôi không thể nghĩ ra điều gì đáng xấu hổ hơn khi chứng kiến những nhóm phụ nữ này, chứng kiến phụ nữ cánh tả, phụ nữ trong Hạ viện, đồng nghiệp cánh tả của tôi từ chối nói đây là gì, điều đó thật đáng xấu hổ. Nó thật kinh tởm. Thật là dã man,” cô nói. “Và chúng ta phải lên án nó từ mọi nơi trên đất nước chúng ta. Mọi phụ nữ đều nên lên án điều này. Và tôi nghĩ điều đó thật đáng xấu hổ.”

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ví hành động của ông ở Gaza giống với hành động của Adolf Hitler. Nói với tờ báo Kathimerini của Hy Lạp, ông Erdogan đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc Israel bắn phá Gaza, trích dẫn các cuộc tấn công vào bệnh viện và dân thường. “Netanyahu đã đạt đến mức độ khiến Hitler ghen tị với các phương pháp diệt chủng của hắn”, Erdogan tuyên bố, nhấn mạnh việc Israel nhắm mục tiêu vào xe cứu thương và đoàn xe viện trợ.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron cảnh báo không nên áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel, vìy sẽ củng cố Hamas và cản trở đàm phán về con tin. Nói với Sky News hôm Chủ nhật, Cameron nói rằng một động thái như vậy sẽ không khôn ngoan, nhấn mạnh sự khác biệt trong hoàn cảnh của Anh và Mỹ liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Israel. Ngoại trưởng nói rằng Anh với tư cách là nhà cung cấp dưới 1% vũ khí của Israel khác biệt đáng kể so với Mỹ, quốc gia đóng vai trò là nhà cung cấp số lượng lớn: "Tôi nghĩ điều đó có thể khiến một vụ thỏa thuận con tin ít xảy ra hơn. Vì vậy, tôi không nghĩ một tuyên bố chính trị nào đó là câu trả lời đúng. Chúng ta nên tuân thủ quy trình nghiêm ngặt của mình để đảm bảo rằng chúng ta hành động theo luật pháp".

.

⚪ ---- Một đại học của Bỉ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang có kế hoạch chấm dứt hợp tác với hai tổ chức của Israel trong một dự án trí tuệ nhân tạo. Thông tấn xã Belga đưa tin, quyết định đưa ra sau khi ủy ban đạo đức của Đại học Vrije Universiteit Brussel đánh giá tiêu cực. Trường sẽ bắt đầu thảo luận với Ủy ban Liên Âu, nơi tài trợ cho dự án nghiên cứu, để xin rút lui. Đại học Vrije Universiteit Brussel hôm thứ Ba cho biết họ mong muốn đạt được sự minh bạch cao hơn trong công việc của mình với các tổ chức của Israel do "sự leo thang không thể chấp nhận được của cuộc xung đột ở Trung Đông".⚪ ---- Theo Al Jazeera, hôm Chủ nhật xe tăng của quân lực Israel tiến sâu hơn vào Trại tị nạn Jabalia trong bối cảnh các cuộc đụng độ đang diễn ra với các chiến binh Hamas. Nhiều xe tăng bao vây các trung tâm sơ tán và các tòa nhà dân cư trong khu trại đông dân cư. Người dân, vật lộn với các cuộc sơ tán hàng loạt, buộc phải chạy trốn về phía tây của Thành phố Gaza, tìm nơi ẩn náu khỏi cuộc xung đột ngày càng gia tăng.⚪ ---- Hai bác sĩ đã bị giết trong cuộc đột kích của Israel vào thành phố Deir al-Balah ở miền trung Gaza, theo dân phòng Gaza cho AFP biết hôm Chủ nhật. Họ được xác định là Bác sĩ Muhammad Nimr Qazaat và con trai ông, Bác sĩ Youssef. Việc chăm sóc sức khỏe ở Gaza đã phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10. Israel đã tấn công các bệnh viện trên khắp vùng đất và việc thiếu nguồn cung cấp y tế cũng như nhiên liệu đã khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn.⚪ ---- Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục chỉ trích nhau về tình hình ở Dải Gaza. Petro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel từ ngày 1/5, tố cáo chính phủ Netanyahu phạm tội diệt chủng dân Palestine. Netanyahu đã trả lời vào thứ Bảy, gọi Petro là "người ủng hộ bài Do Thái của Hamas." Cuối cùng, Petro kêu gọi Netanyahu “ít nhất hãy cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát” trong một tin nhắn trên X. Ông nói thêm: “Việc thả bom xuống hàng nghìn trẻ em, phụ nữ và người già vô tội không khiến bạn trở thành anh hùng. Bạn vẫn sát cánh cùng những kẻ đã giết hại hàng triệu người Do Thái ở châu Âu.”⚪ ---- Tờ New York Post đưa tin nhiều người biểu tình và nhà báo đã bị bắt giam trong một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở thành phố New York. Người biểu tình khoác tay nhau và đi dọc theo Cầu Manhattan kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho các tù nhân chính trị Palestine bị Israel giam. Ty Cảnh sát New York cho đến nay vẫn chưa công bố thông tin về số lượng người biểu tình bị bắt giữ.Hàng trăm người biểu tình chống Israel đã chiếm cầu Manhattan vào chiềui thứ Bảy 11/5/2024, khiến giao thông đình trệ, theo những hình ảnh chia sẻ trên X. Họ khoác tay nhau và từ từ tuần hành qua nhịp cầu, hô vang, “Chúng tôi không muốn cuộc chiến tàn bạo của quý vị,” theo một bài đăng X, trong khi cảnh sát tập trung ở phía Manhattan, cuối cùng gặp nhóm và cố gắng vây bắt họ. Nhiều người biểu tình, cũng như các nhà báo có mặt đưa tin về cuộc biểu tình, đã bị bắt giữ.⚪ ---- Người biểu tình phản đối chính phủ Israel đã đụng độ với cảnh sát ở Tel Aviv hôm thứ Bảy. Tờ Times of Israel đưa tin rằng "nhiều" vụ bắt giữ đã được thực hiện và ít nhất một người biểu tình bị thương. Những người biểu tình kêu gọi chính phủ Netanyahu từ chức vì cách họ xử lý cuộc xung đột với Hamas và không đảm bảo việc thả các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza.⚪ ---- Omer Celik, người phát ngôn của Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ, lên án hành động của Israel tại LHQ, cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu coi thường luật pháp quốc tế. Celik kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động cứng rắn hơn chống lại điều mà ông mô tả là "sự xâm lược dã man" đối với người Palestine. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ công nhận Nhà nước Palestine và ca ngợi việc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ quyền của người Palestine. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Celik nhấn mạnh cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ sự nghiệp lập quốc của người Palestine, lặp lại quan điểm của tổng thống nước này.⚪ ---- Hamas đổ lỗi cho Hoa Kỳ về sự gia tăng bạo lực gần đây ở Gaza, đặc biệt trích dẫn các cuộc tấn công trên bộ của Israel ở Rafah, Jabalia và Zeitoun. Theo Hamas, các cuộc tấn công thể hiện ý định của Israel tiếp tục "tàn sát" người Palestine. Hamas quy trách nhiệm cho chính quyền Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Joe Biden, về cái mà tổ chức này gọi là “tội ác chống lại dân thường”. Nhóm kêu gọi cộng đồng quốc tế và LHQ thực hiện hành động quyết đoán và gây áp lực buộc Israel ngừng các cuộc tấn công và đảm bảo viện trợ đến được với dân thường đang gặp khó khăn.⚪ ---- Cầm dù và hoa sen giấy màu hồng, hàng chục ngàn người Nam Hàn vui vẻ chen chúc trên những con đường mưa phùn của thủ đô Seoul trong một cuộc thi thường niên chào mừng lễ Phật Đản. Bất chấp trời mưa, các nhà tổ chức dự kiến sẽ có khoảng 50.000 người tham dự Cuộc thi Yeon Deung Hoe hôm Thứ Bảy, cuộc tuần hành ban đêm thu hút đông người đến xem những chiếc xe hoa nổi bật, một số được mang đi và một số khác lăn trên bánh xe dọc theo không gian trung tâm thành phố của lễ hội. thủ đô Seoul.

Lễ hội Đèn Hoa Sen 2024 (Yeon Deung Hoe) mừng Phật đản tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 tháng 5 (Thứ Sáu) đến ngày 12 (Chủ nhật) năm 2024. Cuộc thi đèn hoa sen của dân tộc Đại Hàn bắt đầu cách đây hơn 1.000 năm và đã đăng bộ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận vào năm 2020 - nhằm mục đích truyền bá sự giác ngộ của Đấng cha lành sáng lập Phật giáo trên toàn thế giới.

Hàng ngàn người đã tập trung vào thứ Bảy tại trường Cao đẳng Dongguk của Seoul, nơi bắt đầu cuộc tuần hành, để đến Chùa Jogyesa, nơi hàng trăm chiếc đèn lồng đầy màu sắc đã được treo trên sân chùa, tạo thành câu: “Thật yên bình như cách nó diễn ra,” mà rất có thể được nhìn thấy từ trên bầu trời.

.



Mặc áo mưa, những người tham gia lễ hội bước đi trên đường phố với những chiếc đèn lồng và hoa sen hồng được chiếu sáng. Những người khác mang theo những chiếc kiệu lớn theo chủ đề Phật giáo, cùng với các tượng Phật nhỏ và 4 Thiên Vương - những vị thần huyền thoại bảo vệ những người sùng đạo khỏi cái ác. Một số xe diễn hành có hình hổ, voi và một con rồng khổng lồ. Ngoài ra còn có các nhân vật hoạt hình thế kỷ 21, bao gồm Charlie Brown, Snoopy và Lucy.

.



Lễ Phật đản, được tổ chức vào thứ Tư 15/5/2024, sẽ là một ngày nghỉ lễ trên toàn quốc ở Nam Hàn. Vào ngày này, nhiều ngôi chùa sẽ tặng bữa ăn và trà miễn phí cho du khách. Lễ hội trong sân chùa và công viên bao gồm các trò chơi điện tử truyền thống và các buổi biểu diễn nghệ thuật đa dạng.

⚪ ---- Ca sĩ, nhạc sĩ Nemo của Thụy Sĩ đã giành chiến thắng trong Cuộc thi Bài hát Eurovision Song Contest đầy hỗn loạn và đầy tính chính trị, chiến thắng trong một cuộc thi ở Thụy Điển vốn bị phản đối bởi những tranh cãi và la ó trước sự hiện diện của Israel. Sự kiện vui nhộn điển hình này – một trong những sự kiện được theo dõi nhiều nhất trong lịch văn hóa thế giới – đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong những ngày gần đây, khi các nhà tổ chức cố gắng nhưng không thể kiềm chế được sự tức giận nhắm vào phái đoàn Israel.

.

Nhưng Nemo, một nhân vật được yêu thích trong suốt quá trình, đã chinh phục được đám đông với màn trình diễn tuyệt đẹp của “The Code”, một bài hát có thể xem là quốc ca cho người giới tính thứ ba khi nhận ra căn cước phi nhị phân của họ. Nemo nói sau khi nhận cúp: “Tôi hy vọng cuộc thi này có thể thực hiện đúng lời hứa và tiếp tục ủng hộ hòa bình và phẩm giá cho mỗi người.”

Nemo, 24 tuổi, là người giới tính LGBT đầu tiên thắng giải âm nhạc này trong cuộc thi vốn từ lâu đã được cộng đồng LGBT coi là nơi trú ẩn an toàn. Nemo cũng là người Thụy Sĩ đầu tiên vô địch kể từ năm 1988, khi ca sĩ Celine Dion tuy là người Canada nhưng thi đấu dưới lá cờ Thụy Sĩ.

Thị trấn Malmo là nơi tổ chức cuộc thi âm nhạc vào dịp kỷ niệm 50 năm ABBA đột phá Eurovision, nhưng sự kiện này nhanh chóng trở nên xoay quanh tâm điểm chính trị khó chịu và căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong những giờ trước trận chung kết. Những người biểu tình ủng hộ ngưng bắn cho Gaza cho biết sự kiện này là “sự tẩy rửa nghệ thuật” cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza, vốn đã giết chết hơn 34.000 người Palestine kể từ khi được tiến hành sau vụ tấn công của nhóm chiến binh vào Israel ngày 7 tháng 10.

Nemo

Các nhà tổ chức EBU (Liên minh Phát thanh Truyền hình Châu Âu) đã mạnh mẽ bảo vệ sự hiện diện của phái đoàn âm nhạc Israel và khẳng định cuộc thi này không mang tính chính trị - một quan điểm ngày càng trở nên khó chấp nhận khi các nghệ sĩ, đài truyền hình và người hâm mộ xung đột vì sự hiện diện của ca sĩ Eden Golan của Israel. Golan đã bị một số thành viên trong đám đông la ó trong buổi biểu diễn của cô ấy, trong khi một số quay lưng lại hoặc rời khỏi đấu trường, nhưng nhiều người tham dự đã cổ vũ cho màn trình diễn của Israel.

Nemo—tên đầy đủ là Nemo Mettler—những thí sinh lọt vào vòng chung kết xuất sắc nhất đến từ 24 quốc gia khác, tất cả đều biểu diễn trước hàng nghìn khán giả trực tiếp và ước tính khoảng 180 triệu người xem qua TV hay qua mạng trên khắp thế giới. Ca sĩ người Israel là cô Eden Golan, người đã trải qua tuần lễ Eurovision ở thị trấn Malmo trong điều kiện an ninh chặt chẽ, đã bước lên sân khấu trong một bức tường âm thanh—tiếng la ó xen lẫn tiếng cổ vũ—để biểu diễn bản ballad mạnh mẽ "Hurricane".

Nữ ca sĩ Golan (đại diện Israel) đã tăng vọt trên bảng tỷ lệ cược trong suốt tuần lễ, bất chấp sự phản đối mà sự xuất hiện của cô đã thu hút và kết thúc ở vị trí thứ năm sau Nemo (Thụy sĩ), Baby Lasagna (đại diện Croatia), song ca alyona alyona & Jerry Heil (đại diện Ukraine) và ca sĩ người Pháp Slimane. Ban tổ chức Eurovision đã ra lệnh thay đổi tựa đề ban đầu của bài hát của cô, bàn đầu là "Hurricane" (Bão tố) thành "October Rain" (Mưa tháng 10) - rõ ràng là ám chỉ đến cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10.

Và bên ngoài nhà thi đấu, cảnh sát đã bao vây một nhóm nhỏ những người biểu tình ủng hộ Palestine, giữ họ tách biệt với đám đông đến xem sự kiện khi họ hô vang “Palestine tự do, tự do!” và “Tẩy chay Eurovision.” Nhưng EBU sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì trận chung kết – một trong những sự kiện căng thẳng nhất trong lịch sử Eurovision – hầu như đã trôi qua mà không xảy ra trở ngại nào.

Sự kiện biểu diễn chung kết đêm thứ Bảy có sự góp mặt của các lễ kỷ niệm của ABBA và các ngôi sao âm nhạc Thụy Điển khác cũng như màn trình diễn của 26 thí sinh lọt vào vòng chung kết thuộc nhiều thể loại, ngôn ngữ và phong cách. Sự kiện thi năm sau sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ, sau chiến thắng của Nemo. Ngày và thành phố tổ chức cuộc thi sẽ được công bố trong những tháng tới.

Các ca khúc dự thi có thể nghe đầy đủ vì đã đệ trình từ 3 tháng trước ở:

https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest/videos

⚪ ---- Nhật Bản: xe lửa cao tốc tổ chức đấu vật để thu hút du khách. Các đô vật đối đầu trên tàu cao tốc shinkansen đi từ Tokyo đến Nagoya ở miền trung Nhật Bản, với tiếng reo hò vang dội khắp toa tàu chật cứng khi họ trao đổi những cú đá và đấm. Đây chỉ là phần nổi của xu hướng mới trong trải nghiệm du lịch hậu đại dịch, nơi tàu cao tốc đang được biến thành địa điểm giải trí sôi động, khiến hành trình trở nên thú vị như đích đến.

Sự kiện đấu vật shinkansen được tổ chức từ tháng 9 năm ngoái được tổ chức bởi DDT Pro-Wrestling có trụ sở tại Tokyo bằng cách sử dụng dịch vụ thuê tàu của Công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản. Tất cả 75 ghế cao cấp có giá 25.000 yên (160.40 USD) và ghế đặt trước có giá 17.700 yên (114 USD) đã được bán hết trong khoảng 30 phút.

Chủ tịch DDT Pro-Wrestling Sanshiro Takagi cho biết ông tổ chức sự kiện này để giúp mọi người có được "trải nghiệm đặc biệt trên tàu shinkansen. Tôi muốn tổ chức những sự kiện như vậy một lần nữa vì nó để lại tác động đến nhiều người hâm mộ”, đô vật chuyên nghiệp 54 tuổi nói và cho biết thêm rằng nó cũng thu hút sự chú ý từ nước ngoài thông qua mạng xã hội.

Vào tháng 3, khoảng 60 người đã có thể thưởng thức sushi và rượu sake từ một nhà hàng cao cấp ở Tokyo khi họ đi trên toa xanh hạng nhất được thuê riêng của chuyến tàu Kodama của Tuyến Tokaido Shinkansen Line từ Tokyo đến Nagoya. Mặc dù giá vé lên tới 55.000 yên (353 USD) nhưng chúng cũng nhanh chóng bán hết.

⚪ ---- California: Một trò lừa đảo mới đáng sợ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để lừa mọi người bằng cách giả giọng nói của người thân. Đó chính xác là điều đã xảy ra với một bà mẹ ở San Jose, người gần đây đã mất hàng trăm đô la. Vài tuần trước, Livier Hernandez nhấc điện thoại và nghe thấy tiếng hét của cô con gái 20 tuổi ở đầu dây bên kia. Đó là cuộc gọi từ số New Jersey. Giọng của một người đàn ông tự nhận mình là kẻ buôn ma túy và giải thích rằng con gái của Hernandez đã chứng kiến một vụ buôn bán ma túy và anh ta đã bắt cóc cô.

Sau đó y đòi hàng ngàn đô la. Nếu không, y đe dọa sẽ đưa con gái cô đến Tijuana và Hernandez sẽ không bao giờ gặp lại cô. Vì vậy, cô vội vã đến một dịch vụ chuyển tiền gần đó ở San Jose theo hướng dẫn của giọng nói, lần đầu tiên cô gửi 400 USD dưới tên một phụ nữ ở Tultepec, Mexico. Hernandez nói với người đàn ông đó là tất cả số tiền mặt mà cô có - nhưng cô nói rằng sau đó cô lại nghe thấy tiếng la hét của con gái mình, cầu xin sự giúp đỡ. Cô đã có thể kiếm được số tiền còn lại và sau đó chuyển nó cho cùng một người phụ nữ.

Hernandez không bao giờ nghe tin gì từ họ nữa. Cuối cùng, cô gọi vào điện thoại di động của con gái mình - và nhận ra rằng từ trước đến nay con gái vẫn an toàn. Cuộc gọi là một trò lừa đảo. Đặc vụ FBI Gilberto Lujan cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện với dịch vụ chuyển tiền này và họ nói với chúng tôi rằng đây không phải là trường hợp lừa đảo đầu tiên họ thấy ở đây. AI đã trao khả năng cho nhiều người không có kinh nghiệm kỹ thuật trước đó hoặc kinh nghiệm kỹ thuật chuyên sâu để có thể giả giọng nói như thật."

⚪ ---- Quận San Diego: Bạn muốn mua 1 thị trấn lịch sử? Bạn quan tâm đến việc mua toàn bộ thị trấn Campo ở Quận San Diego? Đó là một khu đất rộng 16 mẫu Anh có đầy đủ bưu điện và nhà thờ. Thị trấn nhỏ bé Campo đã có mặt trên thị trường khoảng 5 năm nay và mặc dù chưa có người mua nào thực hiện nhưng nỗ lực bán mới này khiến một số người dân tự hỏi tương lai của Campo sẽ ra sao.

“Tôi có thể nói rằng đó là một viên ngọc ẩn,” cư dân Shannon Martinez nói. Ẩn mình ở East County, Campo nằm cách Thành phố San Diego hơn một giờ đồng hồ. “Chúng tôi thích điều đó ở Campo,” Martinez nói, “nó khác xa với những nơi khác!”

Mặc dù xa thành phố nhưng những người coi Campo là nhà chắc chắn rất thân thiết. Crystal Rivera, cư dân Campo cho biết: “Mọi người đều biết nhau, vì vậy ngay cả khi bạn bước vào 1 cửa tiệm, bạn cũng phải chào mọi người. Tôi nghĩ nó giống gia đình hơn."

“Ở đây chúng tôi rất hướng tới gia đình,” cư dân Nicole Leon nói thêm. "Mọi người đều ở đó vì nhau. Mọi người đều ủng hộ nhau. Sẽ thật tuyệt vời nếu ai mua nó đều tập trung vào trẻ em”. Theo Leon, điều này sẽ bao gồm việc cải tạo và nâng cấp không gian công viên và sân bóng mà các bậc cha mẹ hiện phải tự bảo trì.

Khu đất rộng 16 mẫu được rao bán bao gồm bưu điện, trạm xăng, nhà thờ và thậm chí cả trụ sở Biên phòng, cũng như các căn hộ và nhà ở, một số trước đây là doanh trại quân đội. Giá chào bán hiện tại là 6,6 triệu USD, một bước nhảy vọt đáng kể so với mức giá 1,75 triệu USD mà những người chủ trước đây của Campo đã đưa ra vào năm 1994 khi thị trấn cũng được rao bán.

⚪ ---- TIN VN: Cháy hàng trăm quầy hàng người Việt tại trung tâm thương mại lớn ở Ba Lan. Theo Báo Tuổi Trẻ. Đám cháy lớn bùng phát tại một trung tâm thương mại ở Warsaw, Ba Lan tối 11-5 và thiêu rụi gần như toàn bộ tòa nhà. Theo TTXVN, trong ngày, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam tại trung tâm thương mại Marywilska 44 đã bị cháy. Thông tin sơ bộ ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người, song gần như toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi. Theo Đại sứ Hà Hoàng Hải, khoảng 1/3 trong số 1.400 gian hàng tại Marywilska 44 là của người Việt Nam.

⚪ ---- TIN VN: Giáo viên ở Bình Định lâm cảnh túng quẫn khi lương, chế độ vẫn ở trên giấy. Theo Báo Lao Động. Bị chậm lương, nợ chế độ kéo dài, khiến cho nhiều giáo viên ở huyện miền núi Vân Canh rơi vào cuộc sống túng quẫn. Nhiều lần họ đã đệ đơn lên các cấp, đòi quyền lợi nhưng kết quả bất thành.

⚪ ---- TIN VN. Nghệ An: Nông dân đứng ngồi không yên vì hàng trăm ha ngô không thể tạo hạt. Theo Báo Tiền Phong. Nghĩa Đồng là một trong những địa phương có diện tích ngô lớn nhất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Thời điểm này, những bãi ngô đã ngả màu vàng do cháy lá, nhiều thân ngô còi cọc, bắp nhỏ và không có hạt, nhiều cây không trổ cờ. Ông Võ Duy Hiển, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, toàn xã có khoảng 180 ha trồng ngô thì hầu hết đều chịu thiệt hại nặng. Nguyên nhân là do ngô trổ cờ vào đúng giai đoạn nắng nóng kỷ lục. Nắng nóng, thiếu nước khiến cây ngô sinh trưởng, phát triển kém. “Sau khi nhận được thông tin của người dân, xã đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng ngô trên địa bàn. Gần như toàn bộ diện tích ngô đều bị thiệt hại do hạn nặng với các đặc điểm như ngô không trổ cờ, râu mỏng, ngắn, nhiều cây bị cháy lá, hầu hết đều không có hạt… Hiện xã đã thống kê, báo cáo lên huyện để tìm phương án khắc phục”, ông Hiển cho hay.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 8/10 công nhân Mỹ muốn làm 32 giờ mỗi tuần?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, ý tưởng về một tuần làm việc bốn ngày phổ biến với một số công nhân đến mức họ sẵn sàng giảm lương để biến điều đó thành hiện thực. Cuộc khảo sát bao gồm 1.250 người làm việc toàn thời gian, được thực hiện vào tháng 4 bởi Resume Builder, một công ty dịch vụ nghề nghiệp. Người ta phát hiện ra rằng 8 trong 10 công nhân sẽ hào hứng làm việc 32 giờ một tuần thay vì 40 giờ vì họ tin rằng điều đó sẽ giúp họ đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn, cải thiện sức khỏe, giảm thiểu tình trạng kiệt sức, làm việc hiệu quả hơn và giảm chi phí đi lại.

Chi tiết:

https://www.cleveland.com/news/2024/05/survey-workers-really-love-the-idea-of-a-four-day-week.html

⚪ ---- HỎI 2: Càng thể thao, càng sống thọ... Người chạy 1 dặm trong thời gian dưới 4 phút sống thọ hơn người đồng tuổi 3 năm tới 9 năm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho biết các vận động viên cố gắng đạt thành tích tối đa dường như không phải trả giá khi nói đến tuổi thọ của mình. Theo kết quả được công bố trên Tạp chí British Journal of Sports Medicine, 200 vận động viên đầu tiên chạy một dặm trong thời gian dưới 4 phút thực sự sống lâu hơn dân số nói chung gần 5 năm. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét 200 vận động viên đầu tiên vượt qua cự ly 4 phút và so sánh họ với tuổi thọ của một người bình thường trong thời đại của họ.

Nhóm 200 người đầu tiên phá vỡ kỷ lục chạy 4 phút kéo dài trong khoảng thời gian hai thập niên từ 1954 đến 1974. Họ đến từ 28 quốc gia. Các vận động viên sinh từ năm 1928 đến năm 1955 và có độ tuổi trung bình là 23 khi họ chạy một dặm trong thời gian dưới 4 phút. Trong số tất cả các vận động viên, 60 người đã chết và 140 người vẫn còn sống tại thời điểm phân tích.

Nghiên cứu cho biết nhìn chung, những người chạy ít hơn 4 phút sống lâu hơn tuổi thọ dự đoán của họ gần 5 năm. Kết quả cho thấy những người đã phá vỡ kỷ lục chạy 4 phút một dặm vào những năm 1950 sống lâu hơn trung bình 9 năm so với dân số nói chung. Các nhà nghiên cứu cho biết những người đạt được mục tiêu đó vào những năm 1960 sống lâu hơn trung bình thêm 5 năm rưỡi, và những người vào những năm 1970 sống lâu hơn gần 3 năm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/05/10/extreme-sports-life-span/9841715358844/

.