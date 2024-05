- North Carolina: Nhiều mục sư và chính trị gia kêu gọi bầu cho Biden, và chỉ trích Trump là “vô đạo đức” vì đrao bán Kinh thánh để gây quỹ pháp lý - Cassidy Hutchinson (Cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump) nói sẽ bầu cho Biden, sau trọn 1 đời chỉ bầu cho Cộng Hòa - Thẩm phán đặt ra những hạn chế đối với Michael Cohen: cấm bình luận công khai về Trump hoặc về phiên tòa xử Trump

Khách quốc tế tăng gấp 3 lần, du lịch Ninh Bình thu hơn 4.600 tỷ đồng.

- North Carolina: Nhiều mục sư và chính trị gia kêu gọi bầu cho Biden, và chỉ trích Trump là “vô đạo đức” vì rao bán Kinh thánh để gây quỹ pháp lý

- Cassidy Hutchinson (Cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump) nói sẽ bầu cho Biden, sau trọn 1 đời chỉ bầu cho Cộng Hòa

- Thẩm phán đặt ra những hạn chế đối với Michael Cohen: cấm bình luận công khai về Trump hoặc về phiên tòa xử Trump

- Tòa New York xử Trump: Cohen sẽ ra khai vào Thứ Hai, công tố sẽ kết thúc sớm nhất là vào thứ Năm. Sau đó, phía luật sư của Trump sẽ đưa nhân chứng.

- Tòa kháng án liên bang giữ nguyên bản án hình sự đối với Steve Bannon về tội khinh thường trát đòi

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson nói quanh co hàm ý đòi quyền miễn tố tuyệt đối của tổng thống là phi lý

- Afghanistan: Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do lũ quét do mưa theo mùa

- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ): Nam Phi đã đệ trình thêm “yêu cầu khẩn cấp” buộc Israel rút khỏi Rafah

- Pháp kêu gọi Israel chấm dứt tấn công Rafah tức khắc

- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) từ chối lời Israel mời quản trị Gaza vì như thế là công nhận quyền Israel chiếm đóng đất Palestine

- TNS Bernie Sanders: nếu Israel tấn công quân sự vào Rafah, Mỹ phải ngưng mọi hỗ trợ quân sự

- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Israel có thể đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Gaza, nhưng không vi phạm điều khoản sử dụng vũ khí Mỹ viện trợ

- Hamas: không có ngưng bắn vì Thủ tướng Israelmuốn chiến tranh tiếp tục.

- LHQ bỏ phiếu 143-9 cho Palestine là thành viên LHQ (VN bỏ phiếu thuận), có 25 phiếu trắng. Bỏ phiếu chống là Mỹ, Israel, Argentina...

- Louisiana: 1 thiếu niên quay video cảnh mẹ mình bị một cảnh sát Louisiana bắt giữ năm 2020 đã được bồi thẩm đoàn trao 185.000 đô la

- Khi bị ung thư tấn công, bạn có thể dễ dàng mắc nợ, ngay cả khi có bảo hiểm y tế: 47% cựu bệnh nhân ung thư mắc nợ y tế.

- 10 tên bé trai đông nhất sinh năm 2023: Liam, Noah, Oliver, James, Elijah, Mateo, Theodore, Henry, Lucas và William.

- 10 tên bé gái đông nhất sinh năm 2023: Olivia, Emma, Charlotte, Amelia, Sophia, Mia, Isabella, Ava, Evelyn và Luna.

- Colorado: chồng chết vì xe Tesla lái tự động đụng vào cây, vợ kiện Tesla đói bồi thường

- California: giá điện sẽ tăng 24 USD/tháng - khoảng 300 USD/năm

- California thâm hụt ngân sách là 27,6 tỷ USD, Thống đốc Gavin Newsom đề xuất cắt 10.000 việc làm còn trống của tiểu bang, cắt giảm tài trợ cho 260 chương trình tiểu bang.

- Quận Cam: Một bác sĩ 79 tuổi ở Irvine bị truy tố vì ưa xoa ngực nữ bệnh nhân

- TIN VN. Khách quốc tế tăng gấp 3 lần, du lịch Ninh Bình thu hơn 4.600 tỷ đồng.

- TIN VN. Đại diện công nhân TP HCM: 'Nhà ở xã hội chỉ thấy trên tivi'.

- TIN VN: TP HCM: Xôn xao giáo viên phát đơn 'xin không thi tuyển lớp 10' cho học sinh.

- RFA: Hơn 300 khuyến nghị cho Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.

- HỎI 1: Ngày Lễ Mẹ, có phải 60% bà mẹ muốn vui bên con, 20% bà mẹ muốn lui về đơn độc ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thăm dò: 61% giáo viên Georgia, 63% giáo viên khắp Hoa Kỳ muốn bỏ nghề vì bị học sinh bạo lực hành hung? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-11/5/2024) ⚪ ---- Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do lũ quét do mưa theo mùa ở tỉnh Baghlan, miền bắc Afghanistan, theo truyền thông địa phương hôm thứ Bảy dẫn lời Người phát ngôn Bộ Nội vụ Abdul Mateen Qaniee. Lũ lụt đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản ở một số huyện. Số người chết chỉ là sơ bộ và có thể tăng lên khi có nhiều người mất tích. Các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng và nhân viên cấp cứu đang tìm kiếm nạn nhân. Lều, chăn và thực phẩm đã được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng.

.

⚪ ---- Cựu phụ tá Bạch Ốc của Donald Trump, Cassidy Hutchinson, có thể rời bỏ Đảng Cộng hòa và sẽ bầu phiếu cho Joe Biden vào tháng 11. Hutchinson đã đưa ra nhận xét này trong một sự kiện tại Đại học Colorado Mesa hôm thứ Ba. Video đăng lên X hôm thứ Năm cho thấy Hutchinson đang phát biểu trước đám đông: “Trong đời tôi chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Đảng Dân chủ, nhưng tôi hoàn toàn sẽ cân nhắc bỏ phiếu cho Joe Biden vào tháng 11 sắp tới vì Biden sẽ không tìm cách tiêu diệt đất nước của chúng ta. Biden sẽ không tìm cách phá hủy Hiến pháp của chúng ta.”

.

Tuyên bố của Hutchinson không hề nhẹ nhàng. Cô đã có một khoảng thời gian đau khổ khi làm việc tại Bạch Ốc của Trump, nơi cô mô tả một môi trường thù địch nơi Trump ném bát đĩa, muốn cho phép những người ủng hộ có vũ trang tham dự cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 của ông và cố gắng bóp cổ một nhân viên Mật vụ.

.

Trong cuốn sách của cô nhan đề "Enough" (Đủ rồi), Hutchinson cáo buộc cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani, đã sờ soạng cô ngay trước bài phát biểu của Trump vào ngày 6 tháng 1/2021. Cô cũng phải chịu đựng những gạ gẫm gợi dục từ Dân Biểu Matt Gaetz, một phụ tá của Trump, người thậm chí còn tuyên bố sai lạc rằng hai người đã hẹn hò. Cô đã trở thành nhân chứng ngôi sao cho ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hạ viện, và điều này làm Trump nổi giận.

.

⚪ ---- Nhiều mục sư và chính trị gia hôm thứ Năm đã gọi cựu Tổng thống Donald Trump là “vô đạo đức” vì đã rao bán Kinh thánh để gây quỹ pháp lý trong khi chiến dịch tranh cử của Biden tiếp tục cố gắng và tập hợp sự ủng hộ để biến North Carolina trở thành màu xanh. Nói tại nhà thờ Rockwell A.M.E. Zion ở khu phố Derita của Charlotte, các mục sư đã chỉ trích Trump vì Trump rao bán cuốn Kinh thánh “God Bless the USA” (“Chúa phù hộ cho Hoa Kỳ”) và khuyến khích các giáo đoàn của họ ủng hộ Tổng thống Joe Biden.

.

Mục sư Tiến sĩ J. Elvin Sadler, tổng thư ký-kiểm toán viên của Nhà thờ AME Zion nói: “Chúng tôi được ơn Chúa gọi để chỉ ra những con sói đội lốt cừu và đó là những gì chúng tôi được kêu gọi ra thực hiện trong chiến dịch này”.

.

Ban vận động của Biden đã biến North Carolina và Quận Mecklenburg trở thành tâm điểm chính trong chiến lược năm 2024 của họ khi các đảng viên Đảng Dân chủ hy vọng sẽ thắng tiểu bang này lần đầu tiên kể từ năm 2008. Các quan chức chiến dịch, chiến lược gia và đảng viên Đảng Dân chủ địa phương và tiểu bang cho biết ngày càng tăng Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở khu vực Charlotte sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng ở tiểu bang chiến địa này cho Biden.

.

Hôm thứ Năm, Mục sư Sadler cho biết ông tin rằng các nhà thờ có thể góp phần giúp Biden giành chiến thắng: “Trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi, nhà thờ luôn là tiếng nói của người dân chúng tôi và bục giảng luôn là nơi mà sự thật được nói ra. Nhà thờ kêu gọi mọi người hãy khích lệ và xuống đường cũng như khuyến khích và trao quyền cho những người khác bỏ phiếu. Đó là những gì chúng tôi sẽ làm trong năm nay.”

.

Một chuyên gia cho biết, đó là một chiến lược có thể giúp tiếp thêm sinh lực cho cơ sở của Biden và thu hút một số cử tri dao động nhưng điều đó có thể không phù hợp với các cử tri tôn giáo khác. Các nhà lãnh đạo đức tin thay nhau giải thích: Trump là kẻ phạm thượng. Nhiều diễn giả hôm thứ Năm đã chỉ trích Trump vì đã bán Kinh thánh trong chiến dịch tranh cử.

.

⚪ ---- Trong số những lời phàn nàn lặp đi lặp lại của Donald Trump về phiên tòa xét xử Trump là thẩm phán đã yêu cầu Trump không nói về các nhân chứng tiềm năng trong phiên tòa ở New York mà không đặt ra những hạn chế đối với Michael Cohen: “Không có lệnh bịt miệng Michael Cohen.” Trump nói hôm thứ Sáu. Thẩm phán Juan Merchan dường như đồng ý, yêu cầu các công tố viên vào chiều thứ Sáu yêu cầu Cohen ngừng đưa ra những bình luận công khai về Trump hoặc về phiên tòa xét xử bằng tiền bịt miệng của ông ta.

.

Luật sư của Trump đã đưa vấn đề lên thẩm phán, trong đó Todd Blanche yêu cầu hạn chế Cohen "giống như cách mà Tổng thống Trump làm." Những lời chế nhạo của Cohen bao gồm việc mặc một chiếc áo sơ mi có hình Trump sau song sắt và đăng một đoạn video về điều đó lên video TikTok, theo New York Times. Cohen, người dự kiến làm chứng cho cơ quan công tố vào tuần tới, từ chối bình luận về chỉ thị mới. Các công tố viên nói với thẩm phán hôm thứ Sáu rằng họ có quyền kiểm soát hạn chế đối với nhân chứng của họ.

.

⚪ ---- Phiên tòa sắp xong. Các công tố viên cho biết họ có thể kết thúc phần của họ trong vụ án sớm nhất là vào thứ Năm, tờ New York Times đưa tin. Đó là sau khi nhân chứng ngôi sao của họ, cựu người sửa chữa Trump, Michael Cohen, ra làm chứng. Cohen dự kiến sẽ ra tòa vào thứ Hai 13/5 và các công tố viên cho biết họ chỉ có một nhân chứng khác ngoài Cohen. Sau đó, các luật sư bào chữa sẽ bắt đầu triệu tập các nhân chứng của chính họ - câu hỏi lớn là liệu chính Trump có được triệu tập hay không.

.

Lời khai của cô Stormy Daniels thống trị các tiêu đề trong tuần này, mặc dù những người khác cũng ra làm chứng sau cô hôm thứ Năm và thứ Sáu. Họ là cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump, Madeleine Westerhout, hai phụ tá luật sư từ văn phòng Biện lý quận Manhattan và hai nhân viên viễn thông (một từ Verizon và một từ AT&T).

.

Westerhout khai với tòa án về việc sắp xếp một cuộc gặp giữa Trump và Cohen vào đầu năm 2017, trong đó họ thảo luận về khoản thanh toán 130.000 USD cho Daniels để giữ im lặng về cáo buộc hẹn hò với Trump cũng như về cách thư từ (bao gồm cả chi phiếu) đến được với Trump tại Phòng Bầu dục. Những người khác nói về các khía cạnh kỹ thuật của văn bản, nhật ký điện thoại và những thứ tương tự.

.

⚪ ---- Một hội đồng tòa kháng án liên bang hôm thứ Sáu đã giữ nguyên bản án hình sự đối với Steve Bannon vì đã thách thức trát đòi hầu tòa từ ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ. AP đưa tin, một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa kháng án Hoa Kỳ thuộc Khu vực DC đã bác bỏ những thách thức của Bannon đối với việc ông coi thường bản án của Quốc hội. Bannon đã bị kết án bốn tháng tù, nhưng thẩm phán giám sát vụ án đã cho phép Bannon được tự do chờ kháng cáo.

.

Sau phán quyết hôm thứ Sáu, Bannon không được lệnh bắt đầu thụ án ngay lập tức, BBC đưa tin. Các luật sư của ông có thể yêu cầu toàn bộ tòa phúc thẩm DC xét xử vụ việc. Bannon có 7 ngày để yêu cầu tòa án xem xét lại. Trong phán quyết nhất trí, hội đồng xét xử đã bác bỏ lập luận của Bannon rằng y đã làm theo lời khuyên của luật sư khi bất chấp trát đòi hầu tòa. Thẩm phán Bradley Garcia viết: “Lời khuyên bào chữa chính xác của luật sư này không hề biện hộ chút nào”. Ủy ban quốc hội lúc đó yêu cầu lời khai của Bannon về việc y tham gia vào nỗ lực của Donald Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

⚪ ---- Ẩn sâu trong câu trả lời cộc lốc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson (R-LA) khi được hỏi trực tiếp về tuyên bố của Donald Trump về quyền miễn tố tuyệt đối của tổng thống là một sự tránh né quan trọng: ngay cả Johnson cũng không thể ủng hộ điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn với Politico, DB Johnson được hỏi liệu ông có nghĩ rằng một tổng thống nên được bảo vệ tuyệt đối khỏi bị truy tố hay không, Johnson trả lời: “Tổng thống nào? Và khi nào?"

.

Mặc dù ban đầu Johnson lập luận rằng một tổng thống phải được phép miễn tố một số hình phạt, ngay cả đồng minh trung thành của Trump cũng không đi xa đến mức ủng hộ lời biện hộ miễn tố tuyệt đối của Trump. Khi được hỏi lần thứ hai về việc liệu một tổng thống có nên có quyền miễn tố tuyệt đối hay không, Johnson nói: “Ồ, không, tôi nghĩ điều đó quan trọng.”

.

Johnson nói thêm rằng các tổng thống Mỹ phải “có khả năng đưa ra những quyết định quan trọng ngay lập tức mà không phải lo lắng về chịu trách nhiệm về việc đó.” Johnson nhanh chóng cố gắng rút lại câu trả lời của mình. “Hãy nhìn xem, đó không phải là câu hỏi mà tôi phải vật lộn,” ông nói về câu hỏi trọng tâm có thể quyết định tiến trình lịch sử Hoa Kỳ, hiện đang được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cân nhắc.

.

⚪ ---- Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) thông báo Nam Phi đã đệ trình thêm “yêu cầu khẩn cấp” yêu cầu ra lệnh cho Israel rút khỏi Rafah như một phần của các biện pháp khẩn cấp bổ sung trong vụ án liên quan đến nạn diệt chủng: "Tình hình do cuộc tấn công của Israel vào Rafah gây ra và nguy cơ cực độ mà nó gây ra đối với nguồn cung cấp nhân đạo và các dịch vụ cơ bản ở Gaza, đối với sự tồn tại của hệ thống y tế Palestine và đối với sự sống còn của người Palestine ở Gaza với tư cách một cộng đồng sẽ không chỉ làm tình hình hiện tại leo thang mà còn làm nảy sinh những sự thật mới gây tổn hại không thể khắc phục được đối với quyền của người dân Palestine ở Gaza”.

Nam Phi cũng yêu cầu tòa án buộc Israel cấp quyền vào Gaza không hạn chế cho các đại diện của Liên hợp quốc, nhân viên y tế, những người đang tìm cách sơ tán, các tổ chức nhân đạo đề nghị hỗ trợ, cũng như các nhà báo và điều tra viên.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự vào Rafah "không chậm trễ" vì nó "có nguy cơ gây ra tình huống thảm khốc cho dân thường ở Gaza". Pháp tiếp tục kêu gọi Israel mở lại cửa khẩu Rafah hướng tới Ai Cập để đảm bảo việc bảo vệ dân thường và đảm bảo cho họ quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo quan trọng.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan đã bác bỏ tuyên bố vào đầu ngày thứ Bảy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông mời UAE tham gia vào cơ quan hành chính dân sự ở Gaza: "Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tố cáo các tuyên bố của Netanyahu về việc mời UAE tham gia quản lý dân sự đối với Dải Gaza bị chiếm đóng, nơi đang nằm dưới sự chiếm đóng của Israel. UAE nhấn mạnh rằng Thủ tướng Israel không có bất kỳ tư cách pháp lý nào để thực hiện bước này và Nhà nước UAE từ chối tham gia vào bất kỳ kế hoạch nào nhằm tạo vỏ bọc cho sự hiện diện của Israel ở Dải Gaza."

.

⚪ ---- Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Vermont, tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu rằng nếu Israel tấn công quân sự vào thành phố phía nam Rafah ở Gaza, điều đó sẽ dẫn đến việc chấm dứt mọi hỗ trợ quân sự do Hoa Kỳ cung cấp cho chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu: "Trong những năm qua, Hoa Kỳ đã cung cấp hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel. Chúng ta phải nói rõ rằng: xâm lược Rafah đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho chính phủ cực đoan, cánh hữu của Netanyahu. Chúng ta không thể tiếp tục đồng lõa với thảm họa nhân đạo này."

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết trong một báo cáo đệ trình lên Quốc hội vào cuối ngày thứ Sáu rằng thật “hợp lý khi đánh giá” rằng Israel đã sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp theo những cách “không phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc của Israel vào các vật phẩm quốc phòng do Mỹ sản xuất, thật hợp lý khi đánh giá rằng các vật phẩm quốc phòng thuộc phạm vi NSM-20 (NSM-20 yêu cầu nước nhận viện trợ không có quyền phạm luật nhân đạo quốc tế) đã được quân Israel sử dụng kể từ ngày 7 tháng 10 trong những trường hợp không phù hợp với nghĩa vụ luật quốc tế của nước này hoặc với các thông lệ tốt nhất đã được thiết lập cho giảm thiểu thiệt hại dân sự."

.

Tuy nhiên, chính quyền cho biết họ vẫn thấy rằng Israel “không vi phạm các điều khoản của thỏa thuận vũ khí”. Theo báo cáo, kéo dài từ ngày 7 tháng 10 đến cuối tháng 4, không có bằng chứng nào cho thấy Israel đã cấm viện trợ nhân đạo vào Gaza, điều này sẽ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Quan chức cấp cao của Hamas, Khalil Al-Hayya hôm thứ Sáu cho biết nhóm này đang tìm kiếm lệnh ngừng bắn và con tin thực sự cho thỏa thuận trao đổi tù nhân, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đã bị Israel cản trở vì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn chiến tranh tiếp tục. Al-Hayya nói với Al Araby TV: "Hamas không đình chỉ hay rút khỏi các cuộc đàm phán. Quân chiếm đóng đã đi ngược lại đề xuất của các nhà hòa giải". Trước đó, nhóm này tuyên bố rằng họ sẽ xem xét lại chiến lược đàm phán của mình sau khi Israel từ chối đề xuất ngừng bắn mới nhất và đưa các cuộc đàm phán "trở lại bình thường".

.

⚪ ---- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ phiếu rộng vào hôm thứ Sáu để cấp “các quyền và đặc quyền” mới cho Palestine và kêu gọi Hội đồng Bảo an xem xét lại yêu cầu của Palestine trở thành thành viên thứ 194 của LHQ. Họ đã thông qua nghị quyết do Ả Rập và Palestine bảo trợ bằng số phiếu 143-9 (trong đó, VN bỏ phiếu thuận) với 25 phiếu trắng. Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại nó, cùng với Israel, Argentina, Séc, Hungary, Micronesia, Nauru, Palau và Papua New Guinea.

.

Cuộc bỏ phiếu phản ánh sự ủng hộ rộng rãi trên toàn cầu đối với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại LHQ, với nhiều quốc gia bày tỏ sự phẫn nộ trước số người chết ngày càng leo thang ở Gaza và lo ngại về một cuộc tấn công lớn của Israel ở Rafah, một thành phố phía nam nơi có khoảng 1,3 triệu người Palestine đang tị nạn.

.

Nó cũng thể hiện sự ủng hộ ngày càng tăng đối với người Palestine. Một nghị quyết của Đại hội đồng vào ngày 27/10 kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza đã được thông qua tỷ phiếu 120-14 với 45 phiếu trắng. Đó chỉ là vài tuần sau khi Israel phát động cuộc tấn công quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas ở miền nam Israel khiến 1.200 người thiệt mạng.

.

Mặc dù nghị quyết hôm thứ Sáu mang lại cho Palestine một số quyền và đặc quyền mới, nhưng nó tái khẳng định rằng nước này vẫn là một quốc gia quan sát viên phi thành viên, không có tư cách thành viên đầy đủ của LHQ và quyền bỏ phiếu trong Đại hội đồng hoặc tại bất kỳ hội nghị nào. Và Hoa Kỳ đã nói rõ rằng họ sẽ phong tỏa tư cách thành viên và tư cách nhà nước của người Palestine cho đến khi các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel giải quyết được các vấn đề then chốt, bao gồm an ninh, ranh giới và tương lai của Jerusalem, đồng thời dẫn đến giải pháp hai nhà nước.Phó đại sứ Hoa Kỳ Robert Wood cho biết hôm thứ Sáu rằng để Hoa Kỳ ủng hộ quy chế nhà nước của Palestine, các cuộc đàm phán trực tiếp phải đảm bảo an ninh và tương lai của Israel với tư cách là một quốc gia Do Thái dân chủ và rằng người Palestine có thể sống trong hòa bình trong một quốc gia của riêng họ. Mỹ cũng phủ quyết một nghị quyết của hội đồng được ủng hộ rộng rãi vào ngày 18/4, vốn sẽ mở đường cho tư cách thành viên đầy đủ trong LHQ đối với Palestine.⚪ ---- Một thiếu niên quay video cảnh mẹ mình bị một cảnh sát trưởng Louisiana bắt giữ vào năm 2020 đã được bồi thẩm đoàn liên bang trao 185.000 đô la trong một vụ kiện về nỗ lực can thiệp vào đoạn ghi âm của một cảnh sát. De'Shaun Johnson mới 14 tuổi khi cảnh sát đến nhà gia đình anh ở Giáo xứ St. Tammany Parish để thẩm vấn mẹ anh, Teliah Perkins, về cáo buộc bà đã lái mô tô mà không đội mũ bảo hiểm - cáo buộc mà luật sư của bà cho rằng là vô căn cứ và chưa bao giờ bị truy tố.Cuộc đối đầu chuyển sang bạo lực và video cho thấy người phụ nữ bị ép xuống đất. Một vụ kiện chống lại các đại biểu đã được Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ và công ty luật Reid Collins & Tsai đệ trình như một phần của dự án Phòng thí nghiệm Công lý của ACLU, nhằm giải quyết các cáo buộc về hành vi lạm dụng của cảnh sát.Tòa kháng án liên bang phần lớn đứng về phía Cảnh sát Giáo xứ St. Tammany về nhiều cáo buộc, dập tắt phần lớn vụ kiện về việc cảnh sát sử dụng vũ lực. Nhưng nó cho phép vụ kiện tiếp tục diễn ra vì cáo buộc rằng một cảnh sát đã can thiệp vào việc Johnson sử dụng điện thoại của mình để quay phim vụ bắt giữ. ACLU cho biết người cảnh sát đã bước tới trước mặt Johnson khi cậu bắt đầu ghi hình vụ bắt giữ và đe dọa Johnson bằng súng điện Taser.Vào ngày 1 tháng 5, sau phiên tòa dân sự của tòa án liên bang ở New Orleans, bồi thẩm đoàn cho biết có bằng chứng cho thấy hành động của cảnh sát Ryan Moring cấu thành “cố ý gây đau khổ về tinh thần” và trao cho thiếu niên 185.000 USD. Nora Ahmed, giám đốc pháp lý ACLU của Louisiana, cho biết trong một bản tin sau phán quyết: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy công lý được phục vụ cho De’Shaun”.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát mới của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khi bị ung thư tấn công, bạn có thể dễ dàng mắc nợ, ngay cả khi có bảo hiểm y tế. Khảo sát, dựa trên phản hồi của gần 1.300 bệnh nhân ung thư và những người sống sót từ ngày 18/3 đến ngày 14/4, cho thấy 47% mắc nợ y tế. Một nửa số người được hỏi nói rằng khoản nợ vượt quá 5.000 USD. Và 2/3 đã phải vật lộn với nợ nần trong hơn một năm và 1/3 đã giải quyết nó trong hơn ba năm.Hầu hết tất cả - 98% - cho biết họ có bảo hiểm y tế khi khoản nợ bắt đầu tăng lên. Arthur Caplan, người đứng đầu Bộ phận Đạo đức Y khoa tại Trung tâm Y tế NYU Langone ở Thành phố New York, nói với NBC News: "Những phương pháp điều trị ung thư này có thể tiếp tục. Họ cũng có thể tốn rất nhiều tiền cho việc xét nghiệm chẩn đoán, xét nghiệm di truyền và chẳng bao lâu sau bạn sẽ nói, 'À ha, tôi có chính sách trị giá một triệu đô la và nó đã biến mất.' "⚪ ---- Liam và Olivia đã cùng nhau đứng đầu danh sách tên em bé dành cho bé trai và bé gái mới chào đời ở Hoa Kỳ vào năm 2023. Sở An sinh Xã hội hàng năm theo dõi tên được đặt cho các bé trai và bé gái ở mỗi tiểu bang, với những cái tên có từ năm 1880. Cơ quan này thu thập tên từ các đơn xin cấp thẻ An sinh Xã hội. Danh sách mới nhất đã được phát hành hôm thứ Sáu.Sau Liam, những cái tên phổ biến nhất dành cho con trai theo thứ tự là: Noah, Oliver, James, Elijah, Mateo, Theodore, Henry, Lucas và William.Và sau Olivia, những cái tên phổ biến nhất dành cho con gái là Emma, Charlotte, Amelia, Sophia, Mia, Isabella, Ava, Evelyn và Luna.⚪ ---- Colorado: Góa phụ của một người đàn ông qua đời sau khi chiếc Tesla của anh ta chệch khỏi đường và đâm vào một cái cây khi anh đang sử dụng hệ thống lái tự động một phần của nó đang kiện nhà sản xuất xe, cho rằng việc tiếp thị công nghệ của họ là sai lầm một cách nguy hiểm. Hệ thống Autopilot đã khiến Hans Von Ohain không thể giữ chiếc Model 3 Tesla của mình trên đường ở Colorado vào năm 2022, theo đơn kiện do Nora Bass đệ trình lên tòa án bang vào ngày 3 tháng 5. Von Ohain chết sau khi xe tông vào cây và ngọn lửa bùng lên nhưng một hành khách đã có thể trốn thoát.Theo báo cáo của Đội tuần tra bang Colorado, Von Ohain đã say rượu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Tesla cung cấp hai hệ thống tự động một phần, Autopilot và hệ thống “Tự lái hoàn toàn” phức tạp hơn, nhưng công ty cho biết cả hai hệ thống này đều không thể tự lái, bất chấp tên gọi của chúng. Vụ kiện cũng được đệ trình thay mặt cho đứa con duy nhất của Von Ohain và Bass, cáo buộc rằng Tesla, đối mặt với áp lực tài chính, đã phát hành hệ thống Autopilot trước khi nó sẵn sàng được sử dụng trong thế giới thực.Đơn kiện cũng tuyên bố công ty đã "coi thường sự thật và sự an toàn của người tiêu dùng một cách liều lĩnh", trích dẫn một video quảng cáo năm 2016. “Bằng cách trưng bày một chiếc xe Tesla điều hướng giao thông mà không cần đặt tay lên vô lăng, Tesla đã vô trách nhiệm khiến người tiêu dùng tin rằng phương tiện của họ sở hữu những khả năng vượt xa thực tế,” họ nói về video.Tháng trước, Tesla đã trả một số tiền không được tiết lộ để giải quyết một vụ kiện riêng đưa ra các yêu cầu tương tự, do gia đình của một kỹ sư ở Thung lũng Silicon, người đã chết trong một vụ tai nạn năm 2018, khi sử dụng Autopilot đưa ra. Chiếc Model X của Walter Huang rẽ ra khỏi làn đường của nó và bắt đầu tăng tốc trước khi lao vào hàng rào bê tông nằm ở giao lộ trên đường cao tốc đông đúc ở Mountain View, California.⚪ ---- California: Ủy ban Tiện ích Công cộng California đã thông qua một khoản phí hàng tháng mới gây tranh cãi đối với các hóa đơn tiện ích ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân California hôm thứ Năm với tỷ lệ bỏ phiếu 4-0. Quyết định nhất trí được đưa ra bất chấp sự phản đối rộng rãi trong tuần này từ những người đóng thuế và nhà lập pháp, những người cho rằng nó trừng phạt các hộ gia đình nhỏ trong khi lại thưởng cho những nơi xài nhiều năng lượng.Kế hoạch yêu cầu hầu hết cư dân trả thêm 24 USD/tháng - khoảng 300 USD/năm - ngoài số tiền họ sử dụng điện. Kế hoạch này cũng kêu gọi giảm giá "dựa trên mức tiêu thụ" từ 5 xuống 7 xu mỗi kilowatt giờ. Khoản phí cố định $24 ảnh hưởng đến những người nhận điện từ Công ty Điện và Khí đốt Thái Bình Dương do Ủy ban Tiện ích Công cộng California, SoCal Edison và Công ty Điện và Khí đốt San Diego quản lý.NBC Los Angeles đưa tin, các công ty điện lực tranh luận rằng nguồn tài trợ từ mức giá cố định mới sẽ được dành để bảo trì lưới điện mà họ cho rằng đang bị gánh chịu một cách không công bằng bởi quá nhiều cư dân có thu nhập thấp sống ở các khu vực có mức sử dụng cao. Người phát ngôn của CPUC nói với Newsweek rằng khoản phí cố định dự kiến sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.⚪ ---- California có mức thâm hụt ngân sách là 27,6 tỷ USD, theo Thống đốc Gavin Newsom công bố hôm thứ Sáu - một khoảng cách lớn đến mức ông đang đề xuất cắt giảm 10.000 việc làm còn trống của tiểu bang và đình chỉ một số khoản khấu trừ thuế kinh doanh được sử dụng rộng rãi. Ông phác thảo khoản thâm hụt hôm thứ Sáu như một phần trong ngân sách tiểu bang trị giá 288 tỷ USD mà ông đề xuất cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Đây là mức thâm hụt lớn nhất so với bất kỳ tiểu bang nào.Newsom cũng đang đề xuất cắt giảm tài trợ cho 260 chương trình khác nhau của tiểu bang. Khoản cắt giảm một lần sẽ bao gồm 2 tỷ USD cho băng thông rộng nhằm mở rộng kết nối băng thông rộng, 500 triệu USD để cải thiện “việc lưu trữ nước” ở tiểu bang đang bị hạn hán và cắt 272 triệu USD cho các dịch vụ tìm việc người lãnh phúc lợi của California.California cũng sẽ tiết kiệm thêm 81 triệu đô la bằng cách ngừng hoạt động các đơn vị nhà ở với 4.600 giường trên 13 nhà tù của tiểu bang và loại bỏ 300 triệu đô la trợ giúp liên quan đến đại dịch cho các sở y tế công cộng của tiểu bang và địa phương. Chi tiêu liên tục cho chương trình học bổng dành cho sinh viên đại học ngành sư phạm thuộc tầng lớp trung lưu theo đuổi chứng chỉ giảng dạy sẽ bị cắt giảm 510 triệu USD. Như thế sẽ không thu hẹp khoảng cách, và California dường như đang hướng tới thâm hụt nhiều hơn trong tương lai: Số thu thuế doanh nghiệp giảm 15% so với năm ngoái, mức giảm lớn thứ tư trong 40 năm qua.⚪ ---- Quận Cam: Một bác sĩ 79 tuổi ở Irvine đang phải đối mặt với cáo buộc sờ soạng hai bệnh nhân nữ. Công tố cho biết bác sĩ John Carl Hoefs đã bị truy tố 7 trọng tội liên quan đến tình dục và dự kiến sẽ thụ lý tòa vào ngày 13/6. Hoefs bị cho là xoa nắn ngực của một bệnh nhân mắc bệnh gan trong 5 cuộc hẹn khác nhau bắt đầu từ năm 2020, và khi cô cố che mình bằng chiếc áo choàng được đưa cho cô trong lần khám bệnh, ông lại kéo nó xuống để lộ ngực của cô, theo các công tố viên.Kimberly Edds từ Phòng Biện lý Quận Cam cho biết: “Hoefs đang điều trị bệnh gan cho bệnh nhân này. Khi cô ấy cố gắng che đậy bản thân trong mỗi lần thì Hoefs nhất quyết kéo áo để lộ ngực của cô ấy trong phần còn lại của khám bệnh."Các công tố cáo buộc bác sĩ này bị cáo buộc sờ ngực một bệnh nhân khác trong một lần khám vào tháng 11/2016 và trong một lần khám khác vào tháng 10/2017. Bác sĩ đã bị bắt hôm thứ Sáu và đóng tiền bảo lãnh 500.000 đô la và được thả tại ngoại.Một người dùng Yelp đã để lại bài đánh giá về bác sĩ vào năm ngoái, nói rằng bác sĩ Hoefs đã "lật áo choàng để lộ bộ ngực của [cô ấy]", kêu gọi những phụ nữ khác "tránh xa văn phòng". Không rõ liệu người đánh giá có liên kết với cuộc điều tra đang diễn ra hay không. Ai có thông tin có thể liên quan đến các nhà điều tra đều được yêu cầu gọi cho Thám tử Rebecca Steen của cảnh sát Irvine theo số 949-724-7170.⚪ ---- TIN VN.. Theo VnEconomy. Số lượt khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 4 tháng qua, ước đạt hơn 4,9 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với 4 tháng năm 2023. Trong đó, khách trong nước hơn 4,4 triệu lượt khách, tăng 25,6%; khách quốc tế hơn 514.000 lượt, gấp 3 lần.⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Các công nhân cho biết rất khó khăn khi tiếp cận nhà ở xã hội, nguồn cung khan hiếm, chỉ thấy trên tivi, khi đối thoại với Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi. "Chúng tôi chỉ nghe nhà ở xã hội trên tivi, báo đài, thực sự không biết dự án ở đâu, mua thế nào, vay vốn ra sao", anh Nguyễn Trần Đăng Minh, công nhân Công ty dịch vụ công ích quận 10, nói tại chương trình gặp gỡ lãnh đạo thành phố do Liên đoàn lao động TP HCM tổ chức, chiều 11/5.⚪ ---- TIN VN:Báo Người Lao Động. Sự việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn). Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện này cho biết đã nắm được sự việc và yêu cầu nhà trường báo cáo. Từ sáng ngày 11-5, xôn xao trên các diễn đàn học sinh, phụ huynh TP HCM là lá đơn "Đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025” được in sẵn, để trống phần tên cho học sinh, phụ huynh điền tên. Nội dung của lá đơn này ngoài thông tin của phụ huynh, học sinh và số điện thoại liên hệ, còn có nội dung là “Căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông – hệ công lập. Nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu (tên học sinh) không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, khóa ngày 6/6/2024". Nội dung lá đơn ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội, nhiều ý kiến phản hồi gay gắt khi cho rằng nhà trường đã vì thành tích mà không cho em học sinh trên được quyền thi tuyển vào lớp 10.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Chiều thứ năm, ngày 9 tháng 5, báo cáo về cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review – UPR) chu kỳ bốn của Việt Nam do nhóm ba nước Kazakhstan, Bulgaria và Paraguay soạn thảo được công bố. Ngày 10/5, tại phiên họp thứ 17, bản báo cáo sẽ chính thức thông qua tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bản báo cáo cho biết, có 14 nước đặt câu hỏi trước, 133 nước phát biểu hôm 7/5, và 320 khuyến nghị đã được đưa ra. Trưởng phái đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, Việt Nam sẽ xem xét kỹ các khuyến nghị, và trả lời trước khóa họp thường kỳ lần thứ 57 của Hồi đồng Nhân quyền LHQ vào tháng 9-10 năm 2024.Liên bang Cộng hòa Đức hỏi rằng: “Có bao nhiêu người đã bị truy tố về các tội danh “xâm phạm anh ninh quốc gia” theo điều 109, 117 và 331 Bộ luật Hình sự trong kỳ báo cáo ? Có bao nhiêu người trong số này đã kháng án, và có bao nhiêu người được thả ra như vô tội?” Thụy Điển muốn biết : “Việt Nam đang làm thế nào để đảm bảo rằng xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động đầy đủ và tự do mà không sợ bị trả thù?” ; Vương quốc Anh quan tâm : “Việt Nam sẽ thực hiện những bước nào để đảm bảo luật sư có thể hành nghề một cách tự do mà không sợ bị quấy rối, đe dọa hay bắt giữ?” Hoa Kỳ lo âu về quyền lao động : “Khi nào Việt Nam sẽ sửa đổi luật lao động để cho phép thành lập các công đoàn độc lập ?”Vương quốc Na Uy và Hoa Kỳ thắc mắc về trường hợp các nhà bảo vệ môi trường bị bắt và xử án từ hai năm đến năm (05) năm tù trong UPR chu kỳ 4 : “Chính phủ Việt Nam khẳng định rằng các lãnh đạo NGO như Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng và những người khác không bị bắt vì họat động môi trường, mà vì trốn thuế, nên phải bị xử lý như những người vi phạm pháp luật. Việt Nam giải thích thế nào về cách đối xử và tuyên án khác nhau khi gần 99% số vụ trốn thuế không bị tạm giam và phạt tù nặng nề ?” Phái đoàn Việt Nam không có trả lời cụ thể nào cho những câu hỏi trên... Nhiều chi tiết quan trọng ở đây:⚪ ---- HỎI 1: Ngày Lễ Mẹ, có phải 60% bà mẹ muốn vui bên con, 20% bà mẹ muốn lui về đơn độc?ĐÁP 1: Đúng thế. Bạn đang băn khoăn không biết mua gì cho Ngày Lễ Mẹ năm nay? Một cuộc khảo sát mới của YouGov có thể cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về những việc cần làm. Khảo sát với 500 bà mẹ Mỹ cho thấy bữa ăn ngoài là điều các bà mẹ mong muốn số 1. Tiếp theo là hoa, đồ vật do người tặng làm thủ công và một tấm thiệp quà tặng. Quần áo, sản phẩm làm đẹp và kỳ nghỉ được xếp ở cuối danh sách.Dưới đây là năm món quà hàng đầu mà các bà mẹ cho biết họ muốn nhận được trong Ngày của Mẹ:36% - Được đưa đi ăn/uống.31% - Hoa.29% - Đồ do người tặng làm thủ công.28% - Thẻ quà tặng.24% - Thiệp chúc mừng.Các bà mẹ muốn trải qua Ngày Lễ Mẹ như thế nào? Cuộc thăm dò của YouGov cho thấy 60% muốn dành thời gian cho con cái. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 42% bà mẹ muốn ra ngoài ăn uống, trong khi 32% cho biết họ muốn ở nhà. 31% khác cho biết họ muốn dành thời gian cho mẹ hoặc gia đình và 20% cho biết họ muốn có thời gian ở một mình.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Thăm dò: 61% giáo viên Georgia, 63% giáo viên khắp Hoa Kỳ muốn bỏ nghề vì bị học sinh bạo lực hành hung?ĐÁP 2: Đúng thế. Phần lớn giáo viên trả lời cuộc khảo sát độc quyền của Channel 2 Action News cho biết họ đã cân nhắc việc nghỉ việc vì lo ngại về sự an toàn của mình trong lớp học. Chúng tôi đã khảo sát gần 1.000 người tham gia tại Georgia và hơn 8.000 người trên toàn quốc. Cuộc khảo sát đã cho chúng tôi một cái nhìn thống kê về những gì giáo viên đang trải qua. Hai trong số ba người nói với chúng tôi rằng họ từng là nạn nhân của một vụ tấn công bạo lực bởi một học sinh.Chúng tôi nhận thấy 61% giáo viên Georgia tham gia cuộc khảo sát cho biết họ đã cân nhắc việc nghỉ việc hoặc nghỉ hưu vì bạo lực đối với giáo viên.Chúng tôi cũng đã khảo sát các giáo viên ngoài Georgia -- hơn 8.000 nhà giáo ở 34 tiểu bang -- và câu trả lời gần như giống hệt với 63% đang cân nhắc rời bỏ nghề vì lý do an toàn. Sau ba thập nir6n làm nghề, một giáo viên trung học ở Quận DeKalb, người muốn chúng tôi giấu danh tính, cho biết cô ấy là một trong những giáo viên đã tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi. "Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh. Tôi đang suy ngẫm mỗi ngày, ‘Tôi có nên nghỉ hưu bây giờ không?’” giáo viên DeKalb nói. Mùa đông vừa qua cô đã bất ngờ bị một học sinh dùng vật kim loại đánh vào mặt.Chi tiết: