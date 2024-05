- 3 Dân Biểu Cộng Hòa trình dự luật: lưu đày người biểu tình bênh vực Palestine vào Gaza để buộc làm dịch vụ cộng đồng. - Học sinh trung học Mỹ ở Austin (TX), Chicago (IL), Salem (OR), Berkeley (CA)... biểu tình, phản đối Biden giúp thảm sát dân Palestine ở Gaza - Gần 700 giảng viên đại học Mỹ gốc Do Thái ký thư chung gửi TT Biden xin đừng ủng hộ dự luật Nhận thức về Chủ nghĩa bài Do Thái (AAA)

Biểu tình ở Art Institure of Chicago: sinh viên ủng hộ Palestine cắm trại, sinh viên ủng hộ Israel quấn cờ Israel và cờ Mỹ đứng kên. Dân biểu Mỹ ra dự luật đòi lưu đày sinh viên ủng hộ Palestine vào Gaza lao động cộng đồng.

- Tesla Inc. sẽ đầu tư hơn nửa tỷ đô la vào mạng Supercharger năm 2024.

- Nhật Bản: 1 máy bay Boeing chở khách của United Airlines phải quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc

- TQ tố cáo Mỹ bổ sung 37 doanh nghiệp TQ vào danh sách hạn chế thương mại

- TQ nổi giận vì Mỹ đưa tàu khu trục USS Halsey vào Biển Đông.

- Trump xin các tỷ phú dầu mỏ 1 tỷ đôla, hứa sẽ đảo ngược 100 quy định môi sinh của Biden ngay trong ngày đầu vào Bạch Ốc

- Với hỗ trợ từ các nhà khoa học môi trường và y tế, Biden đã ra hơn 100 quy định về bảo vệ môi trường

- Cô Stormy Daniels xuất hiện trước tòa y hệt như trình diễn thời trang, tỏ ra "khiêm tốn và trong trắng"

- Cô Stormy Daniels bị luật sư của Trump chất vấn rằng có phải cô bịa đặt chuyện dan díu với Trump, cô nói rằng cô không nói dối. LS của Trump tái đệ trình xin xét xử sai để hủy phiên tòa

- Fitch Ratings: nếu Trump thắng cử 2024, tăng thuế với TQ tới 60% và đánh thuế 10% đối với tất cả hàng nhập vào Mỹ sẽ làm GDP Mỹ giảm từ 0,4% đến 0,8%.

- Tòa kháng án bác nỗ lực của Hunter Biden (con trai TT Biden) về hồ sơ truy tố 3 tội liên hệ tới mua súng

- 13 thẩm phán (do Trump bổ nhiệm) nói sẽ không thuê sinh viên Đại học Columbia vì đã biểu tình ủng hộ Palestine

- Vợ được tặng 1 hàng hiệu, Tổng Thống Nam Hàn xin lỗi toàn dân (chuyện không có ở VN)

- JAMA Psychiatry: hơn 320.000 trẻ em ở Mỹ mất cha hay mẹ do sử dụng ma túy quá liều trong thập niên qua. Gần 650.000 người từ 18-64 tuổi chết vì ma túy quá liều từ năm 2011-2021.

- Gần 112.000 khẩu súng được báo cáo là bị đánh cắp vào năm 2022 và chỉ hơn 1/2 trong số đó là từ xe hơi

- Quận Cam: vô gia cư ở Quận Cam đã tăng 28% trong hai năm qua, hiện có 7.322 người vô gia cư

- Quận Cam: 1 người trộm nhiều cây vĩ cầm thế kỷ 19, lủng chi phiếu, cướp ngân hàng, bị bắt

- Quận Cam: 1 người cướp ngân hàng, bị bắt

- AP: thương mại với Mỹ sẽ bất lợi sau khi 1 quan chức vận động cho công đoàn độc lập bị công an bắt vì lấy cớ "lộ bị mật nhà nước"

- Reuters: Thảm đỏ mời Putin, VN hoãn nói chuyện với Liên Âu.

- Anh quốc: 4 ông gốc Việt bị kêu án tù vì trồng cần sa

- TIN VN. TPHCM sẽ giải tỏa 5.800 căn nhà làm 5 dự án lớn.

- TIN VN. Yêu cầu làm rõ vụ một nữ Việt kiều tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ.

- TIN VN. Thông tin bất ngờ vụ hơn 100 công nhân bị trừ lương vì công ty mất hàng: công ty phải hoàn tiền lương trở lại.

- HỎI 1: Chỉ 4% người về hưu đang sống trong mơ, và chỉ 4% đang “sống trong cơn ác mộng”? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trẻ em thụ động, ưa ngồi xem TV sẽ tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và chết yểu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/5/2024) ⚪ ---- Giám đốc điều hành Tesla Inc., Elon Musk, đã nhắc lại hôm thứ Sáu rằng công ty sẽ đầu tư hơn nửa tỷ đô la vào mạng Supercharger năm 2024. Ông nêu chi tiết trong bài đăng trên mạng xã hội: “Tesla sẽ chi hơn 500 triệu USD để mở rộng mạng lưới Supercharger của chúng tôi để tạo ra hàng nghìn bộ sạc MỚI trong năm nay”. Musk tiếp tục nói rằng số tiền này chỉ dành cho các địa điểm mới và mở rộng chứ không phải chi phí vận hành, "vốn cao hơn nhiều".

⚪ ---- Nhật Bản: Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu rằng một máy bay chở khách của United Airlines Inc. đã buộc phải quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Fukuoka ở Nhật Bản. Theo thông tin được Bộ và cảnh sát chia sẻ, máy bay đã phải hạ cánh sau khi báo cáo trục trặc ở vạt cánh. Bản thân máy bay này thuộc loại Boeing 737. Chuyến bay 166 dự kiến ​​đi từ Fukuoka đến Guam.

⚪ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Sáu đã tố cáo quyết định của Hoa Kỳ bổ sung 37 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại vì lo ngại về an ninh. TQ "kiên quyết phản đối điều này", nhấn mạnh rằng trong một thời gian dài, Mỹ "đã mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia", lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất cảng. Người phát ngôn còn nhận xét thêm rằng động thái này “gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty” và đang ảnh hưởng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. TQ kêu gọi Mỹ dừng ngay “các hành vi sai trái” và nói thêm rằng họ sẽ thực hiện các bước cần thiết để “bảo vệ quyền lợi của mình”.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân đội Trung Quốc hôm thứ Sáu tuyên bố rằng việc tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Halsey hôm Thứ Sáu xâm nhập vào vùng biển Trung Quốc là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ là “kẻ chủ mưu gây ra rủi ro an ninh”. Người phát ngôn của Bộ chỉ huy, Đại tá Tian Junli cho biết tàu đã đi vào vùng biển Trung Quốc mà không được phép, kích động lực lượng không quân phải theo dõi, giám sát, cảnh báo và trục xuất tàu. Hơn nữa, ông nhấn mạnh hành động này thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đồng thời là bằng chứng cho thấy mục tiêu của Mỹ là “bá quyền hàng hải” và quân sự hóa Biển Đông.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự kiến ​​​​sẽ trình bày một báo cáo "rất quan trọng" trước Quốc hội vào cuối hôm nay, Thứ Sáu, sẽ chỉ trích Israel, theo Axios đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời ba quan chức Mỹ. Báo cáo của Blinken sẽ nêu chi tiết một loạt sự kiện xảy ra trong cuộc xung đột ở Gaza, sau khi chỉ trích nhiều hoạt động quân sự của Israel, cuối cùng sẽ kết luận rằng Israel không hề vi phạm luật pháp quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế khi sử dụng vũ khí Mỹ ở Dải Gaza. Sau đó là phổ biến bản ghi nhớ an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Biden.

⚪ ---- Điều phối viên khẩn cấp cấp cao của UNICEF tại Gaza Hamish Young cảnh báo hôm thứ Sáu rằng không có nhiên liệu và viện trợ nhân đạo "hầu như không có" nào được chuyển đến Dải Gaza trong 5 ngày qua. Tuyên bố của ông mâu thuẫn với tuyên bố của Israel rằng "hàng chục" xe tải viện trợ đã vào khu vực ngày hôm qua. Young nói: “Chúng tôi đang cạo đáy thùng. Đây vốn là một vấn đề lớn đối với người dân và tất cả các tổ chức nhân đạo nhưng trong vài ngày tới, nếu không được khắc phục, việc thiếu nhiên liệu có thể khiến các hoạt động nhân đạo bị đình trệ."

⚪ ---- Lực lượng Israel đã mở rộng các hoạt động quân sự, nhắm vào các tòa tháp dân cư và các cơ sở công cộng trên khắp Rafah bằng máy bay F-16 và máy bay không người lái tấn công. Theo UNRWA, khoảng 110.000 người Palestine đã chạy trốn khỏi Rafah kể từ khi Israel bắt đầu tiến quân về phía đông Rafah và tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố này hôm thứ Hai.

⚪ ---- Ít nhất 34.904 người Palestine đã chết và 78.514 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Số người chết ở Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là 1.139 với hàng chục người vẫn bị giam giữ.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Đức hôm thứ Sáu đã lên mạng X để tố cáo các cuộc biểu tình "bạo lực" chống lại Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Đông Jerusalem: "Israel phải đảm bảo bảo vệ các cơ sở và nhân sự của LHQ tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. LHQ cần có khả năng thực hiện nhiệm vụ quan trọng của họ ở Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem".

Trong khi đó, khi cuộc chiến ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn, theo nhiều báo cáo, Israel đang lên kế hoạch thực hiện một số hoạt động nhỏ hơn ở Rafah nhằm cố gắng tránh phản ứng dữ dội hơn nữa từ cộng đồng quốc tế.

⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết hôm thứ Sáu rằng Tây Ban Nha và Ireland sẵn sàng công nhận Nhà nước Palestine, cùng với nhiều thành viên khác trong khối sẽ theo sau: “Đây là một hành động mang tính biểu tượng có tính chất chính trị. Hơn cả một quốc gia, nó công nhận ý chí tồn tại của quốc gia đó.” Ông lưu ý rằng Bỉ có thể sẽ làm theo và cũng đề cập đến Slovenia. Bình luận của Borrell được đưa ra trước một cuộc bỏ phiếu khác tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) về việc Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

⚪ ---- Israel đang lên kế hoạch thực hiện một số hành động nhỏ hơn và riêng biệt ở Rafah để tránh tranh chấp trực tiếp với Mỹ và cộng đồng quốc tế về chiến dịch quân sự của nước này tại thành phố Gazan, theo Al-Akhbar đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn nguồn tin từ Lebanon. Theo họ, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang xem xét đối phó với Rafah theo từng khu vực thay vì bằng một động thái lớn. Họ nói thêm rằng tình hình ở đó đang “trở nên tồi tệ hơn”. Cáo buộc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa nước ông sẽ không cung cấp vũ khí cho Israel nếu xâm chiếm Rafah.

⚪ ---- Dân Biểu Andy Ogles (R-TN) đã trình một dự luật tại Hạ viện hôm thứ Tư nhằm đưa những người biểu tình ở các đại học Mỹ vào phục vụ cộng đồng ở Gaza. Theo Fox News, dự luật không đề cập cụ thể đến các cuộc biểu tình phản đối việc Israel tàn sát người Palestine ở Gaza đã lan rộng khắp các đại học trên khắp Hoa Kỳ nhưng nhắm vào bất kỳ ai bị kết tội “hoạt động bất hợp pháp”. Văn bản đầy đủ của dự luật chưa được công bố, nhưng tiêu đề cho biết nó sẽ “yêu cầu những người bị kết án về hoạt động bất hợp pháp trong khuôn viên đại học bắt đầu từ và sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, phải cung cấp dịch vụ cộng đồng ở Gaza.”

Ogles cho biết khoảng thời gian tối thiểu mà người biểu tình phải ở Gaza sẽ là 6 tháng. Ông nói: “Nếu bạn ủng hộ một tổ chức khủng bố và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong khuôn viên trường, bạn nên nếm mùi dược liệu của chính mình”. Ogles cũng gợi ý rằng ông hy vọng những người biểu tình sẽ bị giết ở Gaza khi nói, "Tôi cá rằng những người ủng hộ Hamas này sẽ không tồn tại được một ngày, nhưng hãy cho họ cơ hội."

Dự luật được đồng tài trợ bởi Dân Biểu Jeff Duncan (R-SC) và Randy Weber (R-TX). Đây là đạo luật mới nhất trong một loạt đạo luật được đưa ra tại Quốc hội nhằm trấn áp các cuộc biểu tình vốn bị dán nhãn sai lầm là “chống Do Thái” mặc dù thực tế là nhiều sinh viên gốc Do Thái cũng đang tham gia biểu tình.

Sinh viên MIT biểu tình, bị giải tán.

⚪ ---- Không chỉ ở các trường đại học: Trên nhiều nơi ở nước Mỹ, học sinh trung học đã phản đối cuộc chiến ở Gaza - và Quốc hội đang chú ý đến điều đó. Những người trẻ dưới 18 tuổi đã tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình ngồi và bãi khóa tại trường học, nơi năm học thường kéo dài đến tháng Sáu. Versha Sharma, tổng biên tập tạp chí Teen Vogue, cho biết: “Thế hệ của họ thực sự được xác định bởi rất nhiều phong trào phản kháng toàn cầu”.

Sinh viên USC và Thiên chúa giáo mang biểu ngữ có tên Chúa Jesus ra biểu tình ủng hộ Israel. Có vẻ là thánh chiến?

Nhiều học sinh trung học đã tổ chức biểu tình ngồi và biểu tình ở Chicago; Salem, Oregon; Austin, Texas; và khắp tiểu bang Washington. Lần đầu tiên, lãnh đạo các khu học chánh công lập K-12 (từ mẫu giáo tới lớp 12) ở một số thành phố cấp tiến đã làm chứng hôm thứ Tư trước cùng một ủy ban Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã chất vấn các viện trưởng Harvard và Columbia.

Các quan chức học khu [K-12] từ Berkeley, California, Thành phố New York và Quận Montgomery, Maryland, bác bỏ những cáo buộc rằng họ đã dung túng chủ nghĩa bài Do Thái tại trường học của họ. Họ được yêu cầu giải trình về phản ứng của mình trước những sự kiện như học sinh phản đối một giáo viên thân Israel tại một trường trung học ở NYC.

⚪ ---- Austin, Texas: Học sinh tại một số trường trung học ở Austin đã bước ra khỏi lớp để thể hiện sự thất vọng của mình đối với cuộc chiến Israel-Hamas, được cho là đã khiến hơn 30.000 người chết ở Gaza. Khoảng 100 học sinh bước ra khỏi lớp vào chiều thứ Hai tại trường trung học McCallum và diễn hành khoảng một dặm quanh khuôn viên trường và hô vang khẩu hiệu “Học sinh cùng nhau có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn”. Các học sinh của trường trung học McCallum nằm trong số những học sinh tại một số trường trung học ở quận Austin đã tổ chức các cuộc biểu tình vào chiều thứ Hai để ủng hộ những người Palestine bị thảm sát.

⚪ ---- Chicago, Illinois: Học sinh trung học Chicago đã tham gia phong trào phản kháng ủng hộ người Palestine. Nhiều học sinh từ trường trung học Jones Prep ở South Loop đã tổ chức biểu tình ngồi hôm thứ Tư để ủng hộ người Palestine, trong khi một nhóm học sinh Do Thái phản đối cho biết họ dự định biểu tình cầm cờ Israel. Các cuộc biểu tình ngồi tương tự cũng diễn ra tại Hancock Prep ở West Eldon và một số trường trung học khác. Một số phụ huynh Do Thái đã tụ tập bên ngoài Trường Jones College Prep High School trong cuộc biểu tình hôm thứ Tư, bao gồm cả Claudia Mendelson, người nói với báo Axios rằng các con của cô rất lo lắng: "Tôi nghĩ chúng sợ hãi. Chúng cảm thấy không thoải mái."

Biểu tình ở Art Institure of Chicago: sinh viên ủng hộ Palestine cắm trại, sinh viên ủng hộ Israel quấn cờ Israel và cờ Mỹ đứng kên. Dân biểu Mỹ ra dự luật đòi lưu đày sinh viên ủng hộ Palestine vào Gaza lao động cộng đồng.

⚪ ---- Biden không hù dọa nổi. Benjamin Netanyahu đang phản ứng bất chấp lời cảnh báo từ Tổng thống Biden về một cuộc xâm lược Rafah dự kiến. Sau khi Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ tạm dừng vận chuyển vũ khí tấn công tới Israel nếu Israel tiến hành cuộc xâm lược trên bộ, Netanyahu đã đưa ra thông điệp video: “Nếu chúng ta phải đứng một mình, chúng ta sẽ đứng một mình. Nếu cần, chúng ta sẽ chiến đấu bằng móng tay. Nhưng chúng ta có nhiều thứ hơn là móng tay."

Một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết Israel đã có đủ vũ khí cần thiết cho cuộc xâm lược Rafah. Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết: “Quân đội có vũ khí cho các nhiệm vụ mà họ lên kế hoạch và cho các nhiệm vụ ở Rafah nữa - chúng tôi có những thứ chúng tôi cần”.

Tuy nhiên, có vẻ như động thái của Mỹ sẽ buộc Israel phải thay đổi chiến lược ở một mức độ nào đó - “có thể chúng ta sẽ phải tiết kiệm cách sử dụng vũ khí và tấn công nhiều mục tiêu hơn mà không cần bom chính xác,” theo lời cựu cố vấn an ninh quốc gia Jacob Nagel nói với New York Times. Hiện thời Biden bị nhiều cử tri Dân Chủ quy trách nhiệm tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine.

⚪ ---- Lãnh đạo phong trào Houthi ở Yemen, Abdel Malik Badr al-Din al-Houthi, cảnh báo hôm thứ Năm rằng nhóm này sẽ nhắm mục tiêu vào “bất kỳ tàu nào của bất kỳ công ty nào” liên quan đến việc cung cấp hàng cho Israel để đáp trả sự xâm lược của Israel đối với Rafah. "Bất cứ khi nào kẻ thù có xu hướng leo thang, chúng ta phải leo thang hơn nữa", al Houthi nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm được Iran hậu thuẫn đang xem xét "giai đoạn leo thang thứ năm và thứ sáu" của cuộc xung đột, bao gồm "những lựa chọn rất quan trọng, nhạy cảm và có ảnh hưởng." Người đứng đầu Houthi nói thêm rằng "không có ranh giới" nào có thể ngăn chặn nhóm chiến binh thực hiện hành động của mình.

⚪ ---- Hội đồng khoa của Đại học University of Southern California (USC), với lý do tự do học thuật và tự do ngôn luận, đã chỉ trích Viện trưởng Carol Folt và Hiệu trưởng Andrew Guzman vì phản ứng của họ khi gọi cảnh sát đàn áp các cuộc biểu tình của sinh viên ủng hộ Palestine. Khoa đã đồng ý hôm thứ Tư cho lập 1 ban đặc nhiệm để điều tra các hành vi sai trái của Viện trưởng và Hiệu trưởng, bao gồm "lệnh cấm một giáo sư vào trường; hủy bỏ bài diễn văn của thủ khoa; hủy bỏ các hoạt động khai giảng; đàn áp biểu tình trong khuôn viên trường; và nhổ bỏ những người biểu tình ra khỏi khuôn viên trường."

"Xét rằng vì tự do đại học, tự do phát biểu và quyền bày tỏ quan điểm của mọi người là những giá trị trung tâm của Đại học... Do vậy Hội đồng khoa khiển trách Viện trưởng Folt và Hiệu trưởng Guzman," theo Hội đồng khoa cho biết trong nghị quyết đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu 21-7 với sáu phiếu trắng.

Viện trưởng Folt thú nhận trong một tuyên bố rằng tình hình tại USC đã thể hiện một "khoảnh khắc rất thấp kém. Hiệu trưởng Guzman và tôi hoan nghênh sự hợp tác liên tục với Ban đặc nhiệm mới được thành lập. Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là đón mừng 19.000 sinh viên tốt nghiệp Khóa 2024 của USC.”

⚪ ---- Cô Stormy Daniels xuất hiện trước tòa y hệt như trình diễn thời trang. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cô trong khi nghe lời khai của cô trong phiên tòa xét xử Donald Trump về tiền bịt miệng. Tờ New York Times ghi rằng cô đã "mặc quần áo cho lịch sử — và bồi thẩm đoàn", mặc dù do không có camera bên trong phòng xử án Manhattan nên công chúng chỉ có thể nhìn thấy cô qua các bản phác thảo và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ấy ra vào trụ sở Tòa án Tối cao Tiểu bang.

Cô mặc trang phục thể thao, lịch sự (nhưng không quá bảo thủ), cũng như "trang điểm nhẹ nhàng" và các kiểu tóc khác nhau, Daniels "đã từ chối tuân theo những kỳ vọng" về cách tìm kiếm một thủ tục như vậy, coi cả xuất thân của cô ấy là một nghệ sĩ biểu diễn trưởng thành và được ưu tiên trên sự xuất hiện của các nhân chứng (đặc biệt là phụ nữ) có thể tác động đến bồi thẩm đoàn như thế nào.

Bài báo NYT chỉ ra rằng phụ nữ làm chứng trong một trường hợp mà nhân vật giới tính nổi bật thường được khuyên nên tỏ ra "khiêm tốn và trong trắng"; một bộ đồ bảo thủ thường được khuyến khích. Tờ NY Times lưu ý: “Cô Daniels không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là một đạo diễn phim và là một nhà văn. Cô hiểu sức mạnh của nghệ thuật kể trong phim và chi tiết kể chuyện - đặc biệt là chi tiết kể về quần áo. Và cô ấy sẵn sàng thách thức câu chuyện."

⚪ ---- Ngành công nghiệp dầu mỏ tham gia vào cuộc bầu cử năm 2024, với động lực hỗ trợ để Donald Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai. Tờ Washington Post đưa tin Trump đã gặp các giám đốc điều hành hàng đầu của ngành dầu mỏ tại Mar-a-Lago vào tháng trước và yêu cầu họ quyên góp 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử của ông. Theo tờ WP, yêu cầu này đã “làm choáng váng” một số giám đốc điều hành, nhưng Trump coi đây là một khoản đầu tư khôn ngoan: Nếu tái đắc cử, ông hứa sẽ “ngay lập tức đảo ngược hàng chục quy tắc và chính sách về môi trường của Tổng thống Biden ngay ngày đầu Trump nhậm chức.”

Trong khi đó, báo Politico loan tin rằng các công ty dầu lớn đang soạn thảo các sắch lệnh hành pháp để Trump sẽ ký khi nhậm chức nhằm dọn đường cho việc khoan nhiều hơn, mở rộng xuất cảng khí đốt tự nhiên và đẩy lùi các sáng kiến ​​​​của Biden (Biden muốn tăng số lượng xe điện, giảm xe chạy xăng). Lý do các hãng dầu soạn trước các sắc lệnh gium Trump vì lo ngại chiến dịch tranh cử của Trump sẽ quá bận rộn với những rắc rối pháp lý của cựu tổng thống nên sẽ không có thời gian để tập trung vào chính sách năng lượng.

⚪ ---- Nơi chiều ngược lại, với hỗ trợ từ các nhà khoa học môi trường và y tế, Biden đã mô tả biến đổi khí hậu là một "mối đe dọa hiện hữu" và chính quyền của ông đã hoàn thiện hơn 100 quy định về mọi thứ, từ ô nhiễm không khí đến hóa chất độc hại đến bảo vệ đất và nước công cộng, theo Washington Post. Ngược lại, Trump nói với các nhà điều hành dầu mỏ rằng các quy định mới của Sở Môi Sinh EPA dưới thời Biden về khí thải từ ống khói xe hơi là "nực cười" và Bạch Ốc của ông đã "làm suy yếu hoặc xóa bỏ" hơn 100 quy tắc môi trường.

⚪ ---- Một nhóm gần 700 giảng viên đại học Mỹ gốc Do Thái đã ký một lá thư gửi Tổng thống Biden hôm thứ Tư kêu gọi Biden không ủng hộ Đạo luật Nhận thức về Chủ nghĩa bài Do Thái (Antisemitism Awareness Act). Các học giả đã đặt vấn đề với việc đạo luật sử dụng định nghĩa về chủ nghĩa bài Do Thái của Liên minh Nhận thức Holocaust Quốc tế (IHRA), điều này làm dấy lên lo ngại rằng những lời kêu gọi ngưng bắn Gaza và chỉ trích chính đáng đối với nhà nước Israel có thể bị chụp mũ là chống Do Thái theo dự luật.

Dự luật đã dễ dàng được Hạ viện thông qua vào tuần trước, mặc dù 21 đảng viên Đảng Cộng hòa và 70 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại nó, trong đó nhiều người bày tỏ quan ngại tương tự như các giảng viên. “Sự chỉ trích đối với nhà nước Israel, chính phủ Israel, các chính sách của chính phủ Israel, hay hệ tư tưởng Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái - về bản chất - không phải là chống Do Thái,” bức thư gửi cho các lãnh đạo Biden và Thượng viện viết.

“Theo đó, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của mình bác bỏ mọi nỗ lực nhằm đưa định nghĩa về chủ nghĩa bài Do Thái vào luật liên bang nhằm kết hợp chủ nghĩa bài Do Thái với những lời chỉ trích nhà nước Israel,” thư tiếp tục.

Bức thư khẳng định, bằng cách sử dụng định nghĩa IHRA trong luật liên bang, dự luật có thể “vô hiệu hóa và bịt miệng người Mỹ gốc Do Thái - trong số những người khác - những người ủng hộ nhân quyền cho người Palestine hoặc chỉ trích các chính sách giết bừa bãi của Israel”.

Bức thư tiếp tục: “Bằng cách ngăn chặn những lời chỉ trích đối với Israel, định nghĩa của IHRA củng cố quan điểm nguy hiểm rằng bản sắc Do Thái gắn bó chặt chẽ với mọi quyết định của chính phủ Israel. Khác xa với việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, động thái này hứa hẹn sẽ khuếch đại những mối đe dọa thực sự mà người Mỹ gốc Do Thái đã phải đối mặt.”

TIN VN. TPHCM sẽ giải tỏa 5.800 căn nhà làm 5 dự án lớn.

TIN VN. Yêu cầu làm rõ vụ một nữ Việt kiều tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ.

TIN VN. Thông tin bất ngờ vụ hơn 100 công nhân bị trừ lương vì công ty mất hàng: công ty phải hoàn tiền lương trở lại.

Tổng cộng có 694 giảng viên Do Thái từ các trường cao đẳng và đại học trên cả nước và một số trên khắp thế giới đã ký vào văn bản này tính đến chiều thứ Tư.⚪ ---- Cô Stormy Daniels đã kết thúc lời khai của mình trong phiên tòa xét xử Donald Trump chi tiền bịt miệng, và hôm thứ Năm đã mang đến những cuộc trao đổi gay gắt hơn giữa cô và một luật sư bào chữa cho Trump đang cố gắng làm suy yếu uy tín của cô.“Cô đã bịa ra tất cả chuyện này phải không?” Luật sư Susan Necheles của Trump đã hỏi, đề cập đến lời kể của Daniels về cuộc gặp gỡ tình dục với cựu tổng thống vào năm 2006. “Không,” Daniels trả lời, theo New York Times.“Cô có rất nhiều kinh nghiệm tạo ra những câu chuyện giả mạo về tình dục,” Necheles nói tại một thời điểm, ám chỉ đến sự nghiệp của Daniels với tư cách là một nữ diễn viên đóng phim người lớn. Cô Daniels trả lời: "Đó không phải là cách tôi nói. Tình dục trong phim rất chân thực, giống y hệt những gì đã xảy ra với tôi [và Trump] trong căn phòng đó.”Cô Daniels cũng nói với tòa án rằng cô chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Trump về khoản tiền 130.000 USD mà cô nhận được từ Michael Cohen để giữ im lặng về đêm dan díu. LS Necheles hỏi: “Cô không có kiến thức cá nhân về sự tham gia của Trump trong giao dịch đó hoặc những gì Trump đã làm hoặc đã không làm”. Cô Daniels trả lời, "Không trực tiếp, không."Luật sư bào chữa cho Trump đã đưa ra quan điểm rằng Trump không liên quan đến khoản thanh toán. Các công tố viên cho biết Trump đã che đậy việc này một cách bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình.Công tố viên Susan Hoffinger đã hỏi cô Daniels rằng liệu việc nói sự thật về Trump xét về mặt cân bằng có mang lại lợi ích hay tiêu cực cho cô hay không. "Không," Daniels trả lời, và cô dường như bị nghẹn lời, theo tờ NY Times.Cuối ngày thứ Năm, các luật sư của Trump có kế hoạch tái đệ trình đơn kêu gọi xét xử sai (mistrial: nếu xét xử sai, sẽ hủy bỏ phiên tòa) dựa trên lời khai của Daniels, theo tờ Washington Post đưa tin.⚪ ---- Fitch Ratings Inc. hôm thứ Năm cảnh báo rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump có thể dẫn đến sự sụt giảm cả về sản xuất trong nước Mỹ và trên toàn thế giới, đồng thời làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Fitch cho biết trong báo cáo của mình: “Trump cảnh báo có thể tăng thuế đối với Trung Quốc lên tới 60% và mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập cảng của Mỹ” có thể làm giảm tổng sản phẩm quốc nội GDP dao động từ 0,4% đến 0,8%."Hơn nữa, cơ quan này cảnh báo rằng nếu các đối tác thương mại của Mỹ đáp trả bằng việc tăng thuế trả đũa, tác động lên GDP của Mỹ có thể còn thiệt hại lớn hơn và “kéo dài hơn”. Fitch cho rằng thuế quan tăng cao sẽ dẫn đến lạm phát gia tăng, có khả năng lên tới 0,4 điểm phần trăm, "nhưng chỉ trong ngắn hạn".⚪ ---- Tòa kháng án Hoa Kỳ khu vực thứ ba hôm thứ Năm đã bác nỗ lực của Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhằm bác bỏ vụ kiện về súng của Hunter ở Delaware: “Đơn kháng cáo này bị bác bỏ vì bị cáo không chứng minh được lệnh của Tòa án quận có thể kháng cáo trước phán quyết cuối cùng.” Hunter Biden bị truy tố vào tháng 9/2023 với ba tội danh liên quan đến việc mua súng mà anh thực hiện vào năm 2018.⚪ ---- Đại học Columbia đang phải đối mặt với nhiều phản ứng dữ dội hơn vì các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường, lần này là từ hơn chục thẩm phán liên bang bảo thủ đã viết một lá thư vào cuối tuần qua cho Viện trưởng Đại học Columbia Minouche Shafik để thông báo với bà rằng họ sẽ không xem xét sinh viên tốt nghiệp Columbia cho vị trí thư ký hoặc các hợp đồng công việc khác —cả sinh viên trường Luật của trường luật của Columbia và ngành khác của trường —theo tin của Wall Street Journal.Nhóm 13 thẩm phán, tất cả đều là những người được cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm, lưu ý rằng họ sẽ ghi sổ đen bất kỳ sinh viên nào theo học tại Columbia một cách hiệu quả, bắt đầu từ đợt nhập học vào mùa thu này; theo Washington Post, các sinh viên hiện tại có vẻ sẽ không bị ảnh hưởng.Bức thư: “Những kẻ gây rối đã đe dọa bạo lực, hành hung và phá hủy tài sản”, nhóm 13 thẩm phán viết trong thư ngày 6 tháng 5 gửi cho Shafik. “Là những thẩm phán thuê thư ký luật hàng năm để phục vụ trong cơ quan tư pháp liên bang, chúng tôi đã mất niềm tin vào Columbia với tư cách là một tổ chức giáo dục đại học.”Trường Columbia đã trở thành "vườn ươm của sự mù quáng", theo các thẩm phán viết và nói thêm rằng "quyền tự do ngôn luận bảo vệ sự phản đối, không xâm phạm và chắc chắn không có hành động hoặc đe dọa bạo lực hoặc khủng bố." Nó nói thêm rằng các quan điểm tư tưởng đa dạng nên được phép trong khuôn viên trường chứ không chỉ dành cho cánh tả.Tiền lệ: James Ho và Elizabeth Branch, các thẩm phán tòa án lưu động, người đứng đầu viết bức thư, đã cho biết rằng hồi năm 2022 và 2023 rằng họ sẽ không thuê sinh viên tốt nghiệp từ các trường luật của Stanford và Yale sau khi các diễn giả bảo thủ tại các trường đó bị sinh viên phản đối.Phản hồi của Columbia: Trong một tuyên bố, Gillian Lester, hiệu trưởng Trường Luật Columbia, nói đơn giản, "Chúng tôi tự hào rằng sinh viên tốt nghiệp Trường Luật Columbia luôn được các nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực tư nhân và công cộng, bao gồm cả ngành tư pháp, tìm kiếm để mời làm việc." Vẫn chưa có lời nào từ Viện trưởng Shafik.Phản hồi: Không phải ai cũng đồng ý rằng tẩy chay theo sổ đen là một cách công bằng để giải quyết những bất đồng về cách xử lý các cuộc biểu tình ở Columbia. Nikia Gray thuộc Hiệp hội National Association for Law Placement nói: “Việc tẩy chay toàn bộ sinh viên Columbia không đạt mục đích gì. Các quyết định tuyển dụng phải dựa trên trình độ và hành vi cá nhân của từng ứng viên, chứ không phải dựa trên ngôi trường có tên trên bằng tốt nghiệp của họ.”Cựu Thẩm phán liên bang và tiểu bang Jeremy Fogel lưu ý rằng các thẩm phán [bảo thủ] có vẻ không khách quan lắm khi thực hiện động thái này, đồng thời nói thêm rằng việc tẩy chay sinh viên luật Columbia "có thể trừng phạt những người có thể không liên quan đến các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường."⚪ ---- Vợ được tặng 1 hàng hiệu, Tổng Thống Nam Hàn xin lỗi toàn dân. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã xin lỗi công chúng về việc vợ ông là Kim Keon Hee đã nhận chiếc túi xách Christian Dior từ một mục sư vào năm 2022, trong cuộc họp báo kỷ niệm hai năm nhiệm kỳ tổng thống của ông, hôm thứ Năm. Đây là lần đầu tiên ông công khai xin lỗi về vấn đề này, vì trước đó ông đã bày tỏ sự hối tiếc thay vì đưa ra lời xin lỗi chính thức.Tuy nhiên, tổng thống phản đối việc phe đối lập thúc đẩy tiến hành một cuộc điều tra của luật sư đặc biệt về vấn đề này và một cáo buộc riêng về việc bà Kim có liên quan đến vụ bê bối thao túng chứng khoán, mô tả đây là "thủ đoạn chính trị để che giấu sự thật". Đây là cuộc họp báo đầu tiên của Yoon sau 631 ngày, sau cuộc gặp cuối cùng với các phóng viên vào ngày 17 tháng 8 năm 2022, để kỷ niệm 100 ngày đầu tiên ông nắm quyền.⚪ --- Theo nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí JAMA Psychiatry, hơn 320.000 trẻ em ở Mỹ đã mất cha hay mẹ do sử dụng ma túy quá liều trong thập niên qua. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong tăng nhanh trong thời gian này, tăng hơn gấp đôi từ năm 2011 đến năm 2021.Kết quả cho thấy khoảng 27 trẻ em trên 100.000 có cha hay mẹ chết vì dùng thuốc quá liều vào năm 2011. Mười năm sau, 63 trẻ em trên 100.000 trẻ em mất cha mẹ vì sử dụng ma túy gây chết người.Hồ sơ tử vong trên toàn quốc cho thấy gần 650.000 người từ 18 đến 64 tuổi chết vì dùng ma túy quá liều từ năm 2011 đến năm 2021. Trong số đó, ước tính có khoảng 321.566 người để lại một đứa trẻ, dựa trên dữ liệu từ các cuộc khảo sát sử dụng ma túy.⚪ ---- Một phân tích dữ liệu FBI của nhóm an toàn súng Everytown cho thấy tỷ lệ súng bị đánh cắp từ xe hơi ở Mỹ đã tăng gấp ba lần trong thập niên qua, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp súng bị đánh cắp lớn nhất ở nước này. Theo báo cáo phân tích dữ liệu của FBI từ 337 thành phố ở 44 tiểu bang, tỷ lệ súng bị đánh cắp từ xe hơi tăng gần như hàng năm và tăng vọt trong đại dịch coronavirus cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trong việc mua vũ khí ở Mỹ.Trong một số trường hợp, vũ khí bị đánh cắp đã xuất hiện tại hiện trường vụ án. Vào tháng 7 năm 2021, một khẩu súng lấy từ một chiếc xe hơi không khóa ở Riverside, Florida, đã được dùng để giết một lính Duyên phòng 27 tuổi khi cô cố gắng ngăn chặn một vụ trộm xe hơi ở khu phố của mình.Báo cáo của Everytown cho thấy gần 112.000 khẩu súng được báo cáo là bị đánh cắp vào năm 2022 và chỉ hơn một nửa trong số đó là từ xe hơi - thường là khi chúng đậu trên đường lái xe hoặc bên ngoài nhà người dân. Con số này tăng so với khoảng 1/4 tổng số vụ trộm cắp trong năm 2013, khi nhà cửa là nơi dẫn đầu về các vụ trộm súng, theo báo cáo cho biết.⚪ ---- Quận Cam: Dân số vô gia cư ở Quận Cam đã tăng vọt trong hai năm qua, theo báo cáo Point In Time Summary. Quận cho biết số lượng người vô gia cư trong quận đã tăng 28%, tương đương khoảng 1.600, kể từ năm 2022. Phân khúc dân số không có nnhà ở ở đã tăng 37% trong cùng khung thời gian đó.Theo báo cáo, có 7.322 người vô gia cư ở Quận Cam. Theo quận, trong số những người dân không được che chở, có 2.031 người, tức khoảng một nửa, mắc chứng rối loạn lạm dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, cuộc kiểm đếm trong 5 năm chỉ cho thấy mức tăng 7% từ năm 2019 đến năm 2024, do dân số vô gia cư đã giảm từ năm 2019 đến năm 2022.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 57 tuổi dự kiến sẽ ra tòa lần đầu tại tòa liên bang hôm thứ Năm với cáo buộc ăn trộm những cây vĩ cầm đắt tiền và cướp một ngân hàng ở Irvine. Mark Meng đã bị truy tố hôm thứ Ba về tội cướp ngân hàng và lừa đảo qua đường dây. Y bị cáo buộc âm mưu "đánh cắp những cây đàn violin cao cấp và bán lại để thu lợi cá nhân" từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2023.Mark Meng bị buộc tội ăn cắp một cây vĩ cầm Lorenzo Ventapane chế tạo năm 1823 trị giá 175.000 USD; một cây vĩ cầm Guilio Degani làm năm 1903 trị giá 55.000 USD; một cây vĩ cầm Caressa & Francais năm 1913 trị giá 40.000 USD; một cây vĩ cầm Gand & Bernardel làm năm 1870 trị giá 60.000 USD; và một chiếc vĩ cầm Francais Lott trị giá 7.500 USD, theo FBI. Y bị cáo buộc đã bán số đàn violin bị đánh cắp cho một đại lý ở Los Angeles.Y cũng bị cáo buộc cướp một chi nhánh Ngân hàng Hoa Kỳ tại 4180 Barranca Parkway ở Irvine vào khoảng 1:20 chiều. Theo FBI, ngày 2 tháng 4, y đưa mẩu giấy cho nhân viên ngân hàng đòi trao 18.000 USD nhưng được đưa 446 USD.Khi cướp, y lúc đó ngụy trang bằng khăn rằn, kính râm và đeo găng tay cao su, được nhìn thấy trong đoạn video giám sát đang phóng đi trong một chiếc xe minivan màu trắng giống hệt những chiếc Toyota Sienna mà các cảnh sát từ Irvine nhìn thấy tại nhà y vào ngày 11 tháng 4 mà xe này đăng bộ bởi bạn gái y, theo các quan chức liên bang cho biết.Theo các nhà điều tra, Mark Meng bị cáo buộc đã liên hệ với các cửa hàng đàn violin trên khắp Hoa Kỳ để mượn một cây đàn trong thời gian dùng thử, tự nhận mình là một nhà sưu tập. FBI cáo buộc, sau khi nhận được những cây vĩ cầm để dùng thử, y giữ chúng lâu hơn đã hứa và sau đó gửi chi phiếu cho người cho mượn đàn cổ, gửi lại thêm nhiều tờ chi phiếu trước đó bị trả lại hoặc tuyên bố rằng y đã cố gắng hoàn trả đàn nhưng chúng đã bị thất lạc qua đường bưu điện.⚪ ---- Quận Cam: Theo Sở Cảnh sát Anaheim, một người đàn ông đã bị bắt vào chiều thứ Tư vì tình nghi cướp ngân hàng và bắt con tin ở Anaheim. Vụ việc xảy ra tại ngân hàng BMO vào khoảng 4h40 giờ chiều trên dãy nhà 4500 của Đại lộ E. La Palma.Khi cảnh sát đến, họ tìm thấy nghi can bắt 1 người làm con tin và cả 2 bị rào chắn trong một căn phòng bên trong ngân hàng. Nghi can đã bị bắt và người bị bắt cóc không bị tổn hại gì. Hiện chưa rõ liệu nghi can có trang bị vũ khí hay không.⚪ ---- Bản tin AP viết từ Bangkok:vì "cố tình tiết lộ bí mật nhà nước", theo công an CSVN hôm thứ Năm, một diễn biến mà các nhà phân tích cho rằng có thể làm tổn hại đến nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các điều kiện thương mại thuận lợi hơn cho xuất cảng sang Hoa Kỳ.Không có thêm thông tin chi tiết nào về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Bình - ngoài thông báo trên trang web của công an thủ đô Hà Nội - nhưng các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng ông bị giam giữ vì ủng hộ ý tưởng thành lập công đoàn độc lập, vốn bị chính quyền Cộng sản cấm đoán. Họ cũng nói rằng đó là dấu hiệu của sự đàn áp đang tiếp diễn, trước đây chủ yếu nhắm vào các blogger, các nhà bảo vệ môi trường và các nhóm xã hội dân sự.Ông Bình, người đứng đầu Vụ Pháp chế, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, có thể phải đối mặt với án tù từ hai đến 15 năm vì tiết lộ bí mật nhà nước theo pháp luật ở nhà nước độc đảng, độc tài này. Một hồ sơ ngắn gọn về Bình trên trang web của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế năm ngoái cho biết luật sư 51 tuổi này cũng từng làm việc cho Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc.Việc bắt giữ ông lần đầu tiên được báo cáo vào đầu tuần này bởi Dự án 88, một tổ chức đa quốc gia nhỏ theo dõi và thúc đẩy nhân quyền và tự do dân sự ở Việt Nam. Nó mô tả Bình là một nhà cải cách ủng hộ các công đoàn độc lập. “Vụ bắt giữ Bình diễn ra trong bối cảnh một làn sóng đàn áp mới ở Việt Nam,” nhóm này cho biết trong báo cáo đề ngày thứ Hai. Nhóm cho biết vụ bắt giữ Bình là “vụ bắt giữ đầu tiên một nhà cải cách chính phủ trong những năm gần đây”.Dự án 88 vào tháng 2 đã công bố cái mà họ mô tả là chỉ thị an ninh quốc gia bí mật năm 2023 của Đảng CSVN ra lệnh trấn áp các nhóm lao động, xã hội dân sự và các tổ chức nước ngoài được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.Nhóm này cho biết Bình đã dẫn đầu các nỗ lực phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế Liên Hợp Quốc, nếu được thông qua sẽ đảm bảo cho người lao động quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần sự cho phép trước. Vấn đề cải cách lao động rất quan trọng đối với Việt Nam vì lý do kinh tế.John Sifton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết hôm thứ Tư: “Sẽ hoàn toàn sai lầm khi cho rằng công nhân Việt Nam có thể tổ chức công đoàn hoặc tiền lương của họ là kết quả của sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý”.Ông nói thêm: “Không có một công đoàn độc lập nào tồn tại ở Việt Nam và không có khuôn khổ pháp lý hoạt động nào để thành lập công đoàn hoặc để người lao động thực thi quyền lao động”.Murray Hiebert, cộng tác viên cấp cao của Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết, tình trạng thương mại được nâng cấp cũng có ý nghĩa quan trọng mang tính biểu tượng đối với chính phủ Việt Nam.Các quan chức Việt Nam coi việc Hoa Kỳ tiếp tục xếp Việt Nam vào “tình trạng phi thị trường là một sự xúc phạm và gây hoang mang khi xét đến tầm quan trọng của Việt Nam đối với Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác thương mại và đầu tư”, theo Hiebert nói.“Hà Nội cũng cảm thấy bị xúc phạm khi bị đưa vào nhóm 12 quốc gia [phi thị trường] bao gồm Trung Quốc, Nga và các quốc gia trước đây liên kết với Liên Xô,” Hiebert nói trong một email gửi tới Associated Press.Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AP.⚪ ---- Reuters:. Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo với Liên Âu rằng họ không thể tổ chức cuộc họp vào tuần tới với quan chức hàng đầu của khối về các biện pháp trừng phạt Nga, khi Hà Nội chuẩn bị cho chuyến viếng thăm có thể có của Tổng thống Nga Vladimir Putin.Việt Nam đang nỗ lực theo đuổi chính sách đối ngoại trung lập trong quan hệ với các cường quốc thế giới. Họ đã tránh lên án việc Nga tấn công Ukraine, một quan điểm mà các nước phương Tây cho là quá gần gũi với Điện Kremlin.Đặc phái viên thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Âu, David O'Sullivan, sẽ tới Đông Nam Á vào tuần tới và dự kiến gặp các quan chức Việt Nam vào ngày 13-14/5, nhưng Hà Nội yêu cầu hoãn cuộc gặp "vì các nhà lãnh đạo VN quá bận để gặp ông ấy”, theo một nhà ngoại giao nắm rõ tình hình cho biết.Ba nhà ngoại giao khác xác nhận việc hoãn chuyến thăm, trong đó một người cho biết Việt Nam đã đề xuất tháng 7 là một thời điểm thay thế. Đại diện Liên Âu tại Việt Nam chưa có bình luận ngay lập tức.⚪ ---- Anh quốc:biến một đơn vị công nghiệp thành xưởng sản xuất cần sa đã bị bỏ tù. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 1800 cây cần sa giá trị hơn 1 triệu bảng Anh khi đột kích vào cơ sở này ở đường Crondall, Exhall. Điền Phan, 47 tuổi, không có nơi ở cố định, được cho là cầm đầu của nhóm. Anh ta bị kêu án tù bốn năm hai tháng sau khi nhận tội sản xuất cần sa.Sửu Lộ, 51 tuổi; Tấn Trần, 23 tuổi; và Sơn Hoàng, 32 tuổi, không có nơi ở cố định, mỗi người bị kết án hai năm tám tháng tù sau khi bị kết tội sản xuất cần sa. Khi cảnh sát lục soát căn hộ này vào tháng 10 năm ngoái, họ phát hiện nó đã được chuyển đổi thành 17 phòng khác nhau, mỗi phòng chứa cần sa ở các giai đoạn trưởng thành khác nhau.Ngoài ra còn có một khu vực có giường và một nhà bếp tạm bợ, nơi họ tin rằng nhóm này sinh sống. Phan và Lo đều bị bắt khi cảnh sát đột kích vào tòa nhà. Ít lâu sau, Trần và Hoàng đều được tìm thấy đang trốn trong vách ngăn trên tường.⚪ ----Theo Báo Lao Động. TPHCM sẽ giải tỏa 5.800 căn nhà để cải tạo rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng, kênh Tẻ nhằm giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước. Cuộc đại di dời nhà ven kênh rạch. TPHCM sẽ chi hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp), với tuyến rạch chính dài gần 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh dài hơn 2,2 km (nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi). Để làm dự án, có khoảng 2.122 căn nhà ven kênh phải giải tỏa, chủ yếu ở quận Bình Thạnh khoảng 2.122 căn, quận Gò Vấp là 137 căn. Tổng chi phí bồi thường, tái định cư khoảng 6.354 tỉ đồng.⚪ ----Theo tin VTV. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu xác minh việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy định của ngành đối với bệnh viện và người hành nghề, cương quyết xử lý nghiêm vi phạm. Ngày 8/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đang yêu cầu làm rõ vụ việc liên quan đến một trường hợp người bệnh trở nặng và nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tân Hưng (quận 7), sau đó được chuyển sang BV Quân Y 175 hồi sức tích cực, nhưng không qua khỏi. Theo đó, trường hợp này là một phụ nữ (SN 1960, ngụ quận 10, nữ Việt kiều) nhập viện BVĐK Tân Hưng lúc 10h18 ngày 27/3 để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh nhân được chẩn đoán thừa mỡ bụng, đùi, cánh tay, chùng da bụng, mông lép, da thừa mí mắt, còn túi độn ngực 2 bên.⚪ ----Sau khi công đoàn thành phố can thiệp, ban giám đốc công ty TNHH Nobland Việt Nam đã trả lại tiền cho hơn 100 công nhân. Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc công ty Nobland trừ lương của công nhân vì bị mất hàng, thành phố đã chỉ đạo Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố phối hợp, hỗ trợ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại công ty TNHH Nobland Việt Nam. Ngày 10/5, tại hội nghị trao đổi ý kiến của doanh nghiệp với hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức, đại diện Công đoàn Khu chế xuất - Khu công nghiệp Thành phố cho biết đã làm việc với công ty Nobland Việt Nam và công ty này đồng ý trả lại số tiền khấu trừ lương tháng 4 của người lao động. Trước đó, tập thể công nhân khu vực hoàn thành của công ty TNHH Nobland Việt Nam (quận 12, TPHCM) phản ánh việc 112 công nhân ở khu vực này bị công ty tự ý trừ tiền vào lương tháng 4 với lý do là công ty bị mất hàng.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ 4% người về hưu đang sống trong mơ, và chỉ 4% đang “sống trong cơn ác mộng”?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ công ty quản lý tài sản Schroders, chỉ 4% người về hưu ngày nay cho biết họ đang “sống trong mơ”. Và chiều ngược lại - có 4% - cho biết họ đang “sống trong cơn ác mộng”.Hầu hết những người được hỏi đều rơi vào khoảng giữa - 44% cho biết họ cảm thấy thoải mái; 34% cho rằng họ không tuyệt vời nhưng cũng không tệ; và 15% cho biết họ đang gặp khó khăn, theo kết quả làm tròn.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trẻ em thụ động, ưa ngồi xem TV sẽ tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và chết yểu?ĐÁP 2: Đúng thế. Trẻ em và thanh niên ưa thụ động có thể có trái tim to, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu nhận thấy hành vi ít vận động góp phần tới 40% vào tổng mức tăng kích thước trái tim ở độ tuổi từ 17 đến 24. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc thiếu vận động giúp tim của thanh thiếu niên to ra mà không phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ khác như béo phì hoặc huyết áp cao.Nhà nghiên cứu Andrew Agbaje cho biết trong một thông cáo báo chí rằng hành vi ít vận động ở thời thơ ấu và thanh thiếu niên giống như một "quả bom hẹn giờ". Ông là phó giáo sư dịch tễ học lâm sàng và sức khỏe trẻ em tại Đại học University of Eastern Finland ở Kuopio.Mặt khác, những đứa trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất nhẹ nhàng sẽ giảm được 49% mức tăng khối lượng tim. Agbaje cho biết: “Hoạt động thể chất nhẹ nhàng là liều thuốc giải độc hiệu quả cho tình trạng ít vận động. Thật dễ dàng để tích lũy từ 3 đến 4 giờ hoạt động thể chất nhẹ nhàng hàng ngày”.Ví dụ về hoạt động thể chất nhẹ nhàng bao gồm các trò chơi ngoài trời, dắt chó đi dạo, chạy việc vặt, đi bộ và đạp xe đến cửa hàng hoặc đến trường, đi dạo trong công viên, chơi trong rừng, làm vườn và các trò chơi thông thường như bóng rổ, bóng đá, gôn, ném đĩa...Chi tiết: