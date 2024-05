Hình trên là lụt Brazil: lũ lụt lớn làm ít nhất 75 người chết trong 7 ngày qua và 103 người khác mất tích.

- DB Hakeem Jeffries (Dân Chủ, NY): Mỹ có thể sẽ đưa quân Mỹ vào Ukraine để giúp chống Nga. NATO đã cân nhắc đưa quân NATO vào Ukraine giúp.

- Brazil: lũ lụt lớn làm ít nhất 75 người chết trong 7 ngày qua và 103 người khác mất tích. Ít nhất 155 người bị thương, 88.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

- Úc châu: cậu 16 tuổi đâm chết một người, rồi tấn công cảnh sát, bị bắn chết

- TT Pháp Macron và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nói sẽ cần sân chơi bình đẳng cho quan hệ chính trị và thương mại toàn cầu.

- Trump chụp mũ Biden là Phát xít Đức, chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith, vu khống Dân chủ gian lận bầu cử vì nhờ phiếu dân nghèo lãnh "trợ cấp xã hội" (welfare) bất kể luật welfare là lưỡng đảng lâu đời

- Cử tri mất hứng với bầu cử 2024

- Tranh cử Tổng Thống 2024 sẽ tốn kém nhất, ước tính 10,2 tỷ USD sẽ được chi cho quảng cáo, vượt kỷ lục hơn 1 tỷ USD của năm 2020.

- Trump nói về danh sách ứng viên Phó Tổng Thống cho Trump: TNS Tim Scott, DB Elise Stefanik, DB Byron Donalds, TNS Marco Rubio, Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem...

- Báo The Hill thắc mắc: tại sao nhà thờ rủ nhau ủng hộ Trump, bất kể Trump sống nghịch với Kinh Thánh, cả đời gian dâm, nói dối, lừa bịp, chửi mắng người khác

- Nathan Wade (cựu công tố đặc biệt của Quận Fulton): tình cảm lãng mạn với Biện lý quận Fani Willis là bình thường của xã hội, chỉ tiếc là đã làm lu mờ vụ truy tố Trump và đồng phạm

- Hamas: sẽ tiếp tục đàm phán bất kể quân Israel đang tấn công Rafah

- Ai Cập: Hamas tấn công cửa khẩu Kerem Shalom đã phá hoại cuộc đàm phán về ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

- Liên Âu: cần lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở Gaza để thả con tin và cứu đói cho những người đang chết đói

- Nhân quyền LHQ lên án Israel cấm hãng tin Al Jazeera hoạt động

- Hãng tin Al Jazeera nói sẽ kiện vì bị Israel cấm hoạt động (bất kể hơn 140 nhà báo Palestine đã bị Israel giết kể từ cuộc chiến Gaza)

- Brazil độc chiêu du lịch: Madonna hòa nhạc miễn phí, khoảng 1,6 triệu người tới thắp sáng Bãi biển Copacabana, số lượng người tham dự đông thứ ba lịch sử.

- Thống đốc California tuyên bố tháng 5/2024 là Tháng Di sản của người Mỹ gốc Do Thái.

- Quận Los Angeles: Nổ súng, 7 người bị thương.

- Quận Santa Barbara: Bị xe cảnh sát dí đuổi, tới ngõ cụt, cô gái quay xe, lái xe tông thẳng vào xe cảnh sát.

- Quận Cam: một người phóng xuống hồ Laguna Lake, biến mất luôn

- Houston: bị cướp, đánh tới liệt bán thân, cô Nhung Truong kiện khu thương xá Dun Huang Plaza lẽ ra nơi này phải an toàn hơn

- TIN VN. Nữ du khách tố bị nhóm cho thuê mô tô nước đánh thủng màng tai khi đi du lịch ở Ninh Thuận.

- HỎI 1: Xe điện còn chậm: Dân Canada chống lệnh cấm xe xăng nhiều gấp 4 lần người ủng hộ cấm xe xăng từ 2035? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 62% phụ huynh kiệt sức vì chăm sóc con? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/5/2024) ⚪ ---- Úc châu: Các quan chức cho biết hôm Chủ nhật, một cậu thiếu niên 16 tuổi cầm dao tấn công đã bị cảnh sát bắn chết sau khi đâm chết một người đàn ông ở thành phố Perth, bờ biển phía tây nước Úc. Vụ này xảy ra tại bãi đậu xe của một cửa hàng kim khí ở ngoại ô Willetton vào tối thứ Bảy, AP đưa tin. Thủ tướng Tây Úc Roger Cook nói với các phóng viên hôm Chủ nhật rằng thiếu niên, được cảnh sát mô tả là người da trắng, theo CNN, đã tấn công người đàn ông và sau đó lao vào các cảnh sát trước khi cậua bị bắn.

“Có dấu hiệu cho thấy cậu đã bị cực đoan hóa trên mạng”, Cook nói trong một cuộc họp báo. “Nhưng tôi muốn trấn an cộng đồng ở giai đoạn này rằng có vẻ như thiếu niên đã hành động một mình”, Cook nói thêm. Tại hiện trường, một người đàn ông khoảng 30 tuổi được tìm thấy với vết thương ở lưng. Ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định, theo một tuyên bố của cảnh sát cho biết.

⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của đối thoại Liên Âu-Trung Quốc trong môi trường quốc tế hiện nay. Trong cuộc gặp giữa cả hai nhà lãnh đạo và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một sân chơi bình đẳng cho tất cả các chủ thể quốc tế, nhấn mạnh nhu cầu công bằng và tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ chính trị và thương mại toàn cầu.

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại cam kết của Trung Quốc ưu tiên châu Âu trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại, xem mối quan hệ với châu Âu qua lăng kính chiến lược và dài hạn. Về phần mình, von der Leyen đề cập rằng “Trung Quốc và Liên Âu có chung lợi ích về hòa bình và an ninh” đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của “việc vận hành hiệu quả trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

⚪ ---- Brazil: Chính quyền địa phương hôm Chủ nhật cho biết lũ lụt lớn ở bang Rio Grande do Sul, miền nam Brazil đã khiến ít nhất 75 người chết trong 7 ngày qua và 103 người khác được báo cáo mất tích. Ít nhất 155 người bị thương, trong khi thiệt hại do mưa khiến hơn 88.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

AP đưa tin, khoảng 16.000 người đã trú ẩn trong các trường học, phòng tập thể dục và các nơi trú ẩn khác. Lũ lụt để lại sự tàn phá, bao gồm lở đất, đường bị cuốn trôi và cầu sập trên khắp nước. Các nhà khai thác báo cáo cắt điện và thông tin liên lạc. Theo cơ quan dân phòng, hơn 800.000 người không có nguồn cung cấp nước.

Vào tối thứ bảy, nhiều người dân ở thị trấn Canoas đứng lên vai trong nước bùn và tạo thành chuỗi người để kéo thuyền chở người đến nơi an toàn, theo video được mạng tin tức UOL chia sẻ. Mực nước sông Guaiba đạt mức kỷ lục 17,5 feet vào lúc 8h sáng Chủ Nhật theo giờ địa phương, vượt qua mức trong trận lụt lịch sử năm 1941.

Thống đốc tiểu bang Eduardo Leite cho biết hôm Chủ nhật: “Tôi nhắc lại và nhấn mạnh: sự tàn phá mà chúng tôi đang phải hứng chịu là chưa từng có”. Trước đây ông đã nói rằng tiểu bang sẽ cần một "loại 'Kế hoạch Marshall' để được xây dựng lại." Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đến Rio Grande do Sul vào Chủ nhật, theo AP.

Theo Viện Khí tượng Quốc gia, ở một số khu vực, chẳng hạn như thung lũng, sườn núi và thành phố, lượng mưa hơn 11,8 inch đã rơi trong vòng chưa đầy một tuần. Mưa lớn là thảm họa môi trường thứ tư trong năm, sau lũ lụt vào tháng 7, tháng 9 và tháng 11 năm 2023 khiến 75 người thiệt mạng.

⚪ ---- Mỹ có thể sẽ đưa quân Mỹ vào Ukraine để giúp chống Nga. Dân biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ, NY), lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, nói Hoa Kỳ phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine để ngăn chặn một cuộc chiến tranh rộng hơn và ông đổ lỗi sự chậm trễ trong viện trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga là do "phe ủng hộ Putin" trong Đảng Cộng hòa, theo đài CBS đưa tin.

Jeffries nói trong một cuộc phỏng vấn với Norah O'Donnell trong chương trình 60 Minutes: “Chúng ta không thể để Ukraine thất thủ vì nếu điều đó xảy ra thì rất có khả năng Mỹ sẽ phải tham gia vào cuộc xung đột - không chỉ bằng tiền của chúng ta mà còn với các chiến binh nam và nữ của chúng ta.”

Tháng trước, Quốc hội đã thông qua một dự luật được chờ đợi từ lâu nhằm cung cấp 61 tỷ USD viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Báo cáo cho biết thêm, gói viện trợ lớn đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2022, được đưa ra sau nhiều tháng đấu tranh và bế tắc tại Quốc hội, do đảng Cộng hòa ngăn viện trợ, những người đang bị chia rẽ về viện trợ nước ngoài cho Ukraine.

DB Jeffries nói: “Có một phe ủng hộ Putin ngày càng tăng trong đảng Cộng hòa, không muốn ủng hộ Ukraine và vì lý do nào đó tin rằng Nga không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ”. Tại Hạ viện, Jeffries tuyên bố Dân Biểu Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đang dẫn đầu nhóm ủng hộ Putin.

Ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với tờ Economist tái khẳng định Pháp không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, cho rằng vấn đề này sẽ phát sinh "hợp pháp" nếu Nga đột phá chiến tuyến của Ukraine và nếu Ukriane đưa ra yêu cầu như vậy.

AFP dẫn một nguồn tin cho biết, các nước thành viên NATO ở châu Âu đã nghiên cứu khả năng gửi quân của Liên minh NATO tới giúp Ukraine trong nhiều tuần qua.

⚪ ---- Cử tri mất hứng. Ít cử tri hào hứng với cuộc bầu cử hơn thường lệ. Cử tri không thực sự hào hứng với cuộc đua năm 2024, đặc biệt là so với các cuộc bầu cử trước đây. Cuộc thăm dò quốc gia gần đây nhất của NBC News cho thấy mức độ quan tâm thấp nhất vào thời điểm này trong chu kỳ bầu cử kể từ năm 2012, với 64% cử tri đã ghi danh đánh giá mức độ quan tâm của họ là “9” hoặc “10” trên thang điểm nhiệt tình 10 điểm.

Đó là một mức giảm đáng kể so với 74% cho biết họ rất quan tâm đến cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 2020. Sự quan tâm đã không thay đổi trong nhiều tháng, nhưng các cuộc bầu cử trước đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhiệt tình khi gần đến tháng 11. Vào tháng 3 năm 2012, 67% cử tri trong một cuộc thăm dò của NBC News cho biết họ rất quan tâm đến cuộc bầu cử và tỷ lệ này đã tăng lên 77% vào tháng 10 năm đó.

⚪ ---- Hơn 10 tỷ USD sẽ bơm vào quảng cáo. Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, hơn 400 triệu USD đã được chi cho quảng cáo trong cuộc đua tổng thống, bao gồm cả hàng triệu USD được chi trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ủy ban Super PAC đồng minh của Trump, MAGA Inc., là một trong những nhóm chi tiêu nhiều nhất cho đến Chủ nhật, phần lớn tập trung vào 45,6 triệu đô la đã chi cho đến nay để đảm bảo sự đề cử của Đảng Cộng hòa cho Trump.

Nhưng chiến dịch tranh cử của Biden đã làm lu mờ Trump trên sóng truyền hình và phát thanh, chi nhiều hơn gấp đôi cho quảng cáo cho đến Chủ nhật. Biden đã có lợi thế rất lớn trước Trump trên sóng truyền hình kể từ khi cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley lui khỏi cuộc tranh cử đề cử GOP vào đầu tháng 3. Kể từ khi Haley bỏ cuộc đua và bắt đầu cuộc tổng tuyển cử, chiến dịch của Biden đã chi 24,5 triệu USD cho quảng cáo, trong khi chiến dịch của Trump chỉ chi 50.000 USD.

Super PAC đồng minh của Biden cũng là nhóm duy nhất đặt trước thời lượng phát sóng từ thứ Hai đến Ngày bầu cử vào tháng 11. Cho đến nay, Future Forward PAC đã chi 130 triệu USD cho việc đặt trước quảng cáo cho đến ngày 5 tháng 11, trong khi MAGA Inc. đã chi 728.000 USD cho việc đặt trước quảng cáo trong tương lai. AdImpact đã dự đoán rằng cuộc đua năm 2024 sẽ tốn kém nhất, ước tính 10,2 tỷ USD sẽ được chi cho quảng cáo, vượt kỷ lục hơn 1 tỷ USD của năm 2020.

⚪ ---- Donald Trump đã nói chuyện với những người ủng hộ tại một cuộc hội ngộ của các nhà tài trợ ở Mar-a-Lago vào thứ Bảy sau một tuần dài ở tòa, và Trump đã tận dụng cơ hội này để trút giận lên những kẻ thù chính trị của Trump. Nhiều cơ quan truyền thông đã thu được âm thanh của bài phát biểu, bao gồm New York Times, NBC News và Washington Post. Vài ý nổi bật như sau.

“Bọn họ đang điều hành chính quyền Gestapo,” Trump nói, đưa ra sự so sánh giữa Bạch Ốc của Biden và Đức Quốc xã. "Và đó là thứ duy nhất họ có. Và đó là cách duy nhất để họ giành chiến thắng, theo quan điểm của họ, và điều đó thực sự đang giết chết họ. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm."

Trump chụp mũ Bạch Ốc đã dàn dựng nhiều vụ kiện pháp lý khác nhau chống lại Trump. Trump gọi Công tố đặc biệt Jack Smith là "thằng khốn kiếp" và nói rằng Smith "kém hấp dẫn cả bên trong lẫn bên ngoài. Đây là một kẻ kém hấp dẫn."

Trump vu khống đảng Dân chủ gian lận trong bầu cử với sự giúp đỡ của "trợ cấp xã hội" (welfare). Câu nói của Trump: "Khi bạn là đảng viên Đảng Dân chủ, về cơ bản bạn bắt đầu ở mức 40% vì bạn có dịch vụ dân sự, bạn có công đoàn và bạn có trợ cấp xã hội. Và đừng đánh giá thấp trợ cấp xã hội. Họ nhận được trợ cấp xã hội để đi bỏ phiếu, và sau đó họ gian lận, trên hết - họ gian lận." Báo NY Times đối chiếu với mức 47% gây tranh cãi do Mitt Romney nói hồi năm 2012.

(Góp ý: Thực tế, hệ thống trợ cấp an sinh xã hội, kể cả tem phiếu thực phẩm cho dân nghèo và y tế dân nghèo đều là từ các luật lưỡng đảng, không phải là do riêng Dân Chủ dựng lên để kiếm phiếu dân nghèo. Các hệ thống an sinh đó đều là phiếu 2 đảng, nhưng Trump nói như thế chỉ vì đa số dân nghèo, dân da màu đều bầu cho Dân Chủ nhiều hơn Cộng Hòa, vì chính khách Cộng Hòa hầu hết là muốn giảm thuế dân giàu, muốn cắt giảm trợ cấp dân nghèo, và muốn cấm công đoàn hoạt động.)

Trump nói ngay trong đám đông hôm Thứ Bảy: “Bất kỳ ai góp 1 triệu USD ngay bây giờ cho Đảng Cộng hòa… tôi sẽ cho phép các bạn lên đây và phát biểu.” Báo Washington Post đưa tin lúc đó có 2 người chịu như thế, một trong số họ nói: "Donald J. Trump là người mà Thiên Chúa đã chọn."

⚪ ---- Donald Trump theo 1 bản ghi âm từ một sự kiện Mar-a-Lago gần đây mà Axios Sunday thu được, trong đó nói về một số người đang tranh giành vị trí ứng viên Phó Tổng Thống cho Trump— tất cả những người mà ông dường như có đánh giá rất cao. Một số người có tên trong danh sách bao gồm Thượng nghị sĩ Tim Scott (R-SC), (“Là một ứng cử viên, anh ấy đã làm rất tốt, nhưng với tư cách là người đại diện, anh ấy thật không thể tin được”), Dân biểu Elise Stefanik (R-NY), (“ Một người rất thông minh. Cô ở ngoại ô New York khi tôi gặp cô… chúng tôi không hề nhận ra rằng cô sẽ là một nhân tố lớn đến vậy”), Dân biểu Byron Donalds (R-FL), (“Ai đó đã tạo ra điều gì đó rất đặc biệt về mặt chính trị... Tôi thích sự đa dạng như bạn sẽ nói. Tôi thích sự đa dạng”), và Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL) (“Tên của anh này sắp được đề cử cho vị trí phó tổng thống!”), cùng những người khác.

Cũng có tên trong danh sách còn có Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, người dường như đã không còn được yêu mến trong bối cảnh một loạt vụ bê bối kỳ quái xung quanh cuốn hồi ký sắp phát hành của Noem, trong đó cô thừa nhận đã bắn chết con chó săn 14 tháng tuổi của mình. Cô Noem viết rằng cô bắn con chó chết vì hành vi kém cỏi của nó. Trong sách, cô cũng đã khai man rằng đã gặp Nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un. Tuy nhiên, điều đó dường như không làm Trump bận tâm. Cựu tổng thống cho biết Noem là “người mà tôi yêu quý”, đồng thời nói thêm: “Cô Noem đã ở bên tôi, một người ủng hộ tôi và tôi đã ủng hộ cô này trong một thời gian dài”.

⚪ ---- Báo The Hill thắc mắc, rằng vì sao nhà thờ rủ nhau tin Trump, rủ nhau bầu Trump. Một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại Donald Trump là tại sao rất nhiều giáo dân Cơ đốc lại có cái nhìn tích cực về Trump. Trong số 46 người từng làm tổng thống, chỉ có ba người không theo đạo Thiên Chúa. Nhưng không ai trong số 46 người - ngoại trừ Donald Trump - thường xuyên và công khai vi phạm các giáo lý cơ bản của Cơ đốc giáo. Thực tế, Trump đã viết trong cuốn sách “Think Big” của mình, tố cáo những người theo đạo Cơ đốc là “bọn ngu” (fools), “bọn ngốc” (idiots) và “bọn khờ” (schmucks).

Hãy xem xét Mười Điều Răn trong Kinh Thánh. Các cuộc truy tố của Trump cho thấy Trump đã vi phạm số 9 (“Bạn không nên làm chứng gian”) và số 10 (“Bạn không được tham của người”). Và bây giờ Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho phép Trump vi phạm Điều răn thứ 8: “Ngươi không được trộm cắp”.

Tuy nhiên, trước khi phiên tòa bịt miệng Trump tiết lộ những chi tiết tục tĩu về cuộc đời ông, một cuộc thăm dò của Pew cho thấy 2/3 số người theo đạo Tin lành Phúc âm da trắng (white evangelical protestants) có thiện cảm với cựu tổng thống. Giờ đây, Trump đã liên minh với những người theo chủ nghĩa dân tộc theo đạo Cơ đốc (Christian nationalists), những người muốn từ bỏ sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước và biến các giá trị của họ thành luật. Nói cách khác, những lời chỉ trích của thiểu số sẽ được áp đặt lên toàn bộ đất nước.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, các cuộc thăm dò ý kiến ​​chỉ ra rằng hơn 80% người theo đạo Tin lành da trắng đã bỏ phiếu cho Trump. Theo một nhà lãnh đạo tôn giáo, cựu quan chức hàng đầu của hội nghị Southern Baptist Convention, Russell Moore, một số lượng đáng kể những người theo đạo Cơ đốc bảo thủ cho rằng những lời dạy của Chúa Giê-su quá cấp tiến: “Điều đó không còn hiệu quả nữa”. Họ thích đi theo Trump trong các cuộc chiến văn hóa của Mỹ.

Trump mở đầu một số cuộc vận động tranh cử của mình bằng một đoạn video bắt đầu, “Vào ngày 14 tháng 6/1946, Chúa nhìn xuống thiên đường mà Ngài đã hoạch định và nói: Tôi cần một người chăm sóc, vì vậy Chúa đã ban cho chúng tôi Trump.” Mục sư truyền hình Phúc âm Hank Kunneman mô tả cáo buộc hình sự của cựu tổng thống là cuộc chiến giữa thiện và ác. “Bàn tay của Chúa ở trên Trump và =Trump không thể bị ngăn cản.”

Nhung Trương

Nữ du khách tố bị nhóm cho thuê mô tô nước đánh thủng màng tai khi đi du lịch ở Ninh Thuận

So sánh lời nói và hành vi của Trump với Kinh thánh Cơ đốc. Trong lời khai tuyên thệ trong phiên tòa xét xử Trump đòi tiền bịt miệng, Chủ nhiệm của National Enquirer tiết lộ rằng Donald Trump đã “hợp tác với tờ báo lá cải khét tiếng quốc gia để… bôi nhọ các đối thủ chính trị của mình bằng những lời dối trá và ám chỉ đáng xấu hổ”. Kinh Thánh dạy: “Ngươi không được làm chứng dối hại người lân cận mình”. (Exodus 20:16).Theo Châm-ngôn 6:16-19 (Proverbs 6:16-19), Chúa ghét “kẻ làm chứng gian buông ra lời dối trá và kẻ gieo sự tranh cạnh giữa anh em”. Tờ Washington Post phát hiện ra rằng Trump đã nói gần 30.600 lời nói dối khi còn là tổng thống, hơn sáu lời nói dối mỗi ngày. Các nhà biên tập và sử học đã gọi ông là “kẻ nói dối thành thạo và hiệu quả” nhất từ ​​trước đến nay trong nền chính trị Hoa Kỳ,” và là “kẻ nói dối hàng loạt”, người “sẽ nói bất cứ điều gì để làm hài lòng những người ủng hộ hoặc chính ông”.Trump bị kết tội âm mưu kéo dài nhiều năm để đánh lừa những người cho vay bằng cách trình bày sai giá trị tài sản của ông. Vậy mà Kinh Thánh nói: “Kẻ nào gian dối sẽ chẳng được ở trong nhà tôi” (Psalm - Thi Thiên 101:7).Giờ đây, Trump đang bán Kinh thánh để thu lợi từ chính cuốn kinh thánh đã lên án nhiều hành động của ông. Những hành vi phi Kitô giáo của Trump đặc biệt nghiêm trọng khi chúng đe dọa gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được đối với môi trường. Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia chỉ ra rằng: “Chúng tôi không phải là chủ sở hữu của sự sáng tạo”. Thay vào đó, “chúng ta… được Đức Chúa Trời triệu tập để ‘làm việc và chăm sóc nó.’” (Sáng Thế Ký 2:15)Tuy nhiên, chính quyền Trump đã đảo ngược, thu hồi hoặc hủy bỏ hơn 100 quy định về môi trường. Ông đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận quốc tế nhằm kiểm soát nguồn gốc của mọi cuộc khủng hoảng môi trường, hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trump vẫn gọi biến đổi khí hậu là một “trò lừa bịp”. Và ông hứa rằng “khoan, khoan, khoan” sẽ là một trong những mệnh lệnh đầu tiên của ông nếu ông giành được chức vụ một lần nữa.⚪ ---- Nathan Wade, cựu công tố đặc biệt của Quận Fulton liên quan đến vụ can thiệp bầu cử chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng lần đầu tiên hôm Chủ nhật kể từ khi từ chức khỏi vụ án sau cuộc chiến loại bỏ tư cách công khai về mối tình lãng mạn giữa ông với Biện lý quận Fani Willis.Wade, người đã từ chức khỏi vụ kiện vào tháng trước sau phán quyết của thẩm phán, thừa nhận rằng ông có những hối tiếc nhất định về mối quan hệ nhưng vẫn bảo vệ tính toàn vẹn của vụ kiện chống lại Trump và những người khác trong tương lai. Wade nói với Linsey Davis của ABC News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền: “Những mối tình lãng mạn ở nơi làm việc cũng mang đậm chất Mỹ như chiếc bánh táo. Nó xảy ra với tất cả mọi người. Nhưng nó đã xảy ra với cả hai chúng tôi.""Bạn có hối hận về điều đó không?" Davis hỏi.Wade trả lời: “Tôi rất tiếc vì vấn đề riêng tư đó đã trở thành tâm điểm của cuộc truy tố rất quan trọng này. Đây là một vụ án rất quan trọng. Tôi ghét việc cuộc sống cá nhân của tôi đã bắt đầu làm lu mờ những vấn đề thực sự trong vụ án.”Việc Wade từ chức khỏi vụ án diễn ra vài giờ sau khi Thẩm phán Scott McAfee từ chối loại bỏ hoàn toàn tư cách của Willis, nhưng ra phán quyết rằng cô Willis hoặc Wade phải rút lui khỏi vụ án do "có vẻ ngoài không đứng đắn" xuất phát từ mối tình lãng mạn của họ xảy ra khi họ đang truy tố Trump và đồng phạm.⚪ ---- Người phát ngôn của nhóm chiến binh Palestine Hamas, Abd al-Latif al-Qanou nhấn mạnh rằng nhóm này "sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán một cách tích cực và với trái tim rộng mở" bất chấp thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về lệnh sơ tán thường dân Palestine cư trú tại Rafah, theo AFP đưa tin hôm thứ Hai.Al-Qanou nói thêm rằng thỏa thuận này rất quan trọng "để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và đáp ứng các yêu cầu của người dân chúng tôi". Trước đó, một phóng viên của Axios đã đưa tin rằng quyết định của Israel bắt đầu sơ tán người dân Palestine khỏi Rafah sẽ dẫn đến việc đình chỉ các cuộc đàm phán.⚪ ---- Đài truyền hình Al Qahera trực thuộc nhà nước Ai Cập đưa tin hôm thứ Hai, dẫn lời một quan chức Ai Cập, cuộc tấn công chết người của Hamas nhằm vào cửa khẩu Kerem Shalom của Gaza đã phá hoại cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Nguồn tin nói thêm rằng các nhà đàm phán Ai Cập đang tăng cường đàm phán để ngăn chặn sự leo thang hiện tại giữa các bên.Gần như cùng lúc đó, Axios dẫn lời một quan chức Hamas đưa tin rằng các bên đã gần đạt được thỏa thuận nhưng quyết định của Israel bắt đầu sơ tán người dân Palestine khỏi Rafah sẽ dẫn đến việc đình chỉ các cuộc đàm phán.⚪ ---- Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell Fontelles, đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp vào thứ Hai liên quan đến tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza. Borrell đưa ra nhận xét này ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kêu gọi 100.000 dân thường sơ tán khỏi các khu vực phía đông Rafah trước một chiến dịch đã được lên kế hoạch ở thành phố Gazan.“Một lệnh ngừng bắn là khẩn cấp để giải phóng con tin và mang lại sự cứu trợ cho những người đang chết đói”, Borrell nói trên X đồng thời lên án mạnh mẽ loạt tên lửa gần đây do Hamas và Hồi giáo Jihad bắn vào khu vực Kerem Shalom. Ông cũng tái khẳng định nghĩa vụ của Israel trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận an toàn và không bị cản trở với hỗ trợ nhân đạo. Trước đây, người ta biết rằng quân đội Israel đã phát lệnh sơ tán dân thường thông qua tờ rơi, tin nhắn và điện thoại. Hành động này được thực hiện sau khi Israel và Hamas không đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào Chủ nhật.⚪ ---- Văn phòng Nhân quyền LHQ đã lên mạng X vào Chủ nhật để bình luận về quyết định mới nhất của Israel nhằm ngăn chặn hãng tin Al Jazeera hoạt động ở nước này: "Một phương tiện truyền thông tự do và độc lập là điều cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Giờ đây, thậm chí còn hơn thế nữa với những hạn chế chặt chẽ về việc đưa tin từ Gaza. Tự do ngôn luận là một quyền quan trọng của con người. Chúng tôi kêu gọi chính phủ bãi bỏ lệnh cấm". Trước đó, Al Jazeera tuyên bố sẽ thách thức động thái này một cách hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình và các nhà báo.⚪ ---- Mạng truyền thông Al Jazeera hôm Chủ nhật đã tố cáo quyết định của Israel đóng cửa văn phòng tại nước này cũng như "rút lại chứng nhận hoạt động." Cơ quan truyền thông này cho biết trong một tuyên bố rằng động thái của Israel là một "hành động hình sự vi phạm nhân quyền và quyền cơ bản được tiếp cận thông tin. Việc Israel nhắm mục tiêu trực tiếp và giết hại các nhà báo, bắt giữ, đe dọa và đe dọa sẽ không ngăn cản Al Jazeera thực hiện cam kết đưa tin, trong khi hơn 140 nhà báo Palestine đã bị giết kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza.”Al Jazeera nhấn mạnh rằng họ sẽ sử dụng tất cả các kênh pháp lý có sẵn thông qua các tổ chức pháp lý quốc tế để bảo vệ quyền lợi và nhân viên của mình. Trong khi đó, Hiệp hội Foreign Press Association cho rằng động thái này nên được coi là "nguyên nhân gây lo ngại cho tất cả những người ủng hộ báo chí tự do".⚪ ---- Ước tính có khoảng 1,6 triệu người đã thắp sáng Bãi biển Copacabana ở Brazil vào tối thứ Bảy, biến buổi hòa nhạc miễn phí của Madonna thành một bữa tiệc trọn vẹn — có thể là buổi hòa nhạc có số lượng người tham dự đông thứ ba trong lịch sử. Người hâm mộ đổ về bờ biển và vài dãy nhà gần bãi biển Rio de Janiero nổi tiếng, bất chấp cái nóng oi bức để nghe những bài hát như “Vogue” và “Like a Pray” của biểu tượng nhạc pop 65 tuổi. Để đáp ứng đám đông khổng lồ, hơn 3.000 cảnh sát đã đóng quân xung quanh khu vực, lính cứu hỏa phun nước vào người hâm mộ và cung cấp nước uống miễn phí để giúp người xem buổi hòa nhạc mát mẻ.An toàn về nhiệt là mối lo ngại ngày càng tăng ở Rio sau khi một người hâm mộ chết vì say nắng trong buổi hòa nhạc của Taylor Swift vài tháng trước. Thành phố đã chi khoảng 3,9 triệu USD để tài trợ cho sự kiện, cùng với nguồn vốn bổ sung do các đối tác tư nhân cung cấp và chính quyền ước tính số tiền này có thể thu về lên tới 60 triệu USD. “Rio, chúng ta đang ở đây, ở nơi đẹp nhất trên thế giới, với đại dương, những ngọn núi, Chúa Jesus,” Madonna nói với đám đông, ám chỉ đến bức tượng Chúa Kitô Cứu Thế. "Tuyệt vời hư ảo."⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã tuyên bố tháng 5/2024 là Tháng Di sản của người Mỹ gốc Do Thái. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm Chủ nhật, Newsom ca ngợi những thành tựu của những người nhập cư Do Thái, những người “tìm kiếm lời hứa về tự do và cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới” ở California, nơi có dân số Do Thái đông thứ hai ở Hoa Kỳ.“Tháng này, chúng ta ghi nhận đức tin bền bỉ, sự kiên trì và kiên cường của người Do Thái và đề cao nhiều cách mà người Mỹ gốc Do Thái làm phong phú thêm nền văn hóa, chính trị, xã hội dân sự của chúng ta và vô số lĩnh vực khác,” Newsom nói. “Khi chúng ta tôn vinh những thành tựu này, chúng ta cũng phải thừa nhận sự mù quáng và bạo lực mà người Do Thái đã phải đối mặt trong suốt lịch sử và điều đó vẫn tồn tại một cách đáng xấu hổ cho đến ngày nay.”⚪ ---- Quận Los Angeles: Nổ súng, 7 người bị thương. Có 7 người bị thương vào đêm thứ Bảy trong vụ nổ súng ở Long Beach. Cảnh sát trả lời vào khoảng 11:15 giờ tối. đến khu vực South Street và Paramount Boulevard. Bốn người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ba người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.Chưa ai bị bắt, và chưa có mô tả về tay súng. Khu vực này gần các nhà hàng, trạm xăng và một số cơ sở kinh doanh khác.⚪ ---- Quận Santa Barbara: Bị xe cảnh sát dí đuổi, tới ngõ cụt, cô gái lái xe tông vào xe cảnh sát. Một cô gái 18 tuổi ở Quận Ventura đã bị bắt sau khi xe cô bị dượt bởi các xe cảnh sát CHP trong một cuộc rượt đuổi qua nhiều quận và đâm vào một chiếc xe của đội. Theo thông tin sơ bộ từ CHP, các cảnh sát đã được thông báo về một cuộc truy đuổi đang tiến vào khu vực Ventura từ Quận Santa Barbara ngay trước 9 giờ tối. Thứ bảy.Các đơn vị đóng quân ở phía nam của Xa lộ 101 tại Đường Telephone Road để chặn chiếc sedan Infiniti G37 đời 2012 của cô gái, nhưng cô đã đi ra khỏi xa lộ rồi lái về hướng Auto Mall Drive trước khi rẽ vào 1 ngõ cụt. Xe cô gái quay ra ngõ cụt và tăng tốc, tông vào… một trong những xe tuần tra. Video từ hiện trường cho thấy xe cảnh sát CHP bị hư hại nặng ở phần đầu xe.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Fullerton và nhân viên cứu hỏa được điều động vào khoảng 7 giờ tối đêm Thứ bảy đến hồ Laguna Lake, nằm giữa đường Euclid và Đại lộ Harbor ở phía nam Xa lộ Imperial. Kristy Wells thuộc Sở Cảnh sát Fullerton cho biết: “Khi đến nơi, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa được thông báo rằng một người đàn ông đã xuống hồ, cố gắng bơi qua hồ Laguna Lake, nhưng không thấy trồi lên”.Đơn vị lặn của Sở Cảnh sát Quận Cam đã được gọi đến địa điểm và xác định được vị trí của người đàn ông được cho là đã chết tại hiện trường. Không có hành vi chơi xấu nào bị nghi ngờ. Tên của nạn nhân chưa được tiết lộ để chờ thông báo cho người thân. Các quan chức cho biết hồ Laguna Lake là nơi tuyệt vời cho các hoạt động ngoài trời như đạp xe và đi bộ đường dài nhưng việc bơi lội bị cấm.⚪ ---- Houston, Texas:, một bà mẹ ba con người Việt 44 tuổi, đang kiện khu thương xá Dun Huang Plaza ở Houston sau khi cô bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau một vụ cướp xảy ra ở cùng khu vực vào năm ngoái. Cô khởi kiện trung tâm mua sắm nhằm thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn những người khác phải chịu chung số phận như cô. Tuy nhiên, khu thương xá nói họ có các biện pháp an ninh của họ và họ đã báo cáo kịp thời cho cảnh sát. Thương xá Dun Huang Plaza gợi ý rằng chính phủ cần phải thêm nỗ lực an toàn cho cộng đồng.Camera giám sát cho thấy vào ngày 13/2/2023, Joseph Harrell, 17 tuổi, tấn công cô Trương để cướp tại khu nhà 9800 của Bellaire ở Houston. trước đó, Harrell quan sát thấy Trương rút tiền từ một ngân hàng ở khu phố Tàu trước khibám theo cô hơn 20 dặm đến Bellaire. Cô Trương đã rút một số tiền lớn để chuẩn bị cho chuyến đi thăm gia đình ở Việt Nam sắp tới. Cô bị tấn công tới gãy xương sườn và chấn thương cột sống nặng khiến cô không thể đi lại được.Hồi tháng 10/20023, Harrell bị kết án 30 năm tù trong trại cải huấn của tiểu bang sau khi y nhận tội cướp tài sản nghiêm trọng gây thương tích nghiêm trọng cho Troung. Cùng với luật sư của Trương, Nick Ware, nạn nhân tin rằng vụ kiện mới có thể thúc đẩy Dun Huang Plaza giải quyết và giảm tỷ lệ tội phạm tại trung tâm mua sắm Chinatown, để sẽ lợi ích cho cộng đồng.LS Ware đã đệ đơn kiện thương xá Dun Huang Plaza do sơ suất, nhấn mạnh rằng trung tâm mua sắm cần phải có đủ các biện pháp an ninh để bảo vệ cả nhân viên và khách quen. Ông gợi ý rằng nếu có đủ an ninh, kẻ tấn công có thể đã bị ngăn cản nhắm mục tiêu vào khu vực này. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Truong đã chân thành bày tỏ những khó khăn to lớn mà cô phải đối mặt, bao gồm cả trách nhiệm chăm sóc con cái giữa cú sốc và đau buồn.Đáp lại, thương xá Dun Huang Plaza chỉ ra rằng vụ tấn công là một vụ cướp có chủ đích, trong đó nạn nhân bị theo dõi từ một ngân hàng cách đó 30 dặm sau khi cô rút tiền mặt. Deqing Yang tại Cơ quan bảo hiểm Allwin nói với Click2 Houston, “Mặc dù Dun Huang Plaza có biện pháp kiểm soát an ninh đầy đủ với các đội tuần tra an ninh tại chỗ, nhưng trong những trường hợp cướp có chủ đích như thế này, vụ nàycó thể xảy ra nhanh đến mức nhân viên bảo vệ có thể không có mặt ngay tại hiện trường.” Theo Yang, lẽ ra chính phủ cần có những nỗ lực an toàn cộng đồng rộng rãi hơn.⚪ ---- TIN VN.. Báo Công an Nhân dân. Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này đang phối hợp UBND, Công an huyện Ninh Hải và Đồn biên phòng Vĩnh Hải tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc nữ du khách đến từ Hà Nội bị hành hung tại bãi Kinh ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Trước đó vào sáng 5/5, tài khoản Facebook “D.Linh Nguyễn” đăng tải trên mạng xã hội thông tin kèm đoạn clip có thời lượng 59 giây, với nội dung phản ánh bị một nhóm người cho thuê mô tô nước tại biển bãi Kinh – Bình Hưng (ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) hành hung gây thủng màng tai trái. Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận đang liên hệ nữ du khách để động viên, xin lỗi và nắm thêm thông tin, xử lý vụ việc.⚪ ---- HỎI 1: Xe điện còn chậm: Dân Canada chống lệnh cấm xe xăng nhiều gấp 4 lần người ủng hộ cấm xe xăng từ 2035?ĐÁP 1: Đúng thế. Khi các nhà khoa học cảnh báo rằng thế giới cần chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch để hạn chế biến đổi khí hậu, người Canada vẫn còn thờ ơ với xe điện, theo một cuộc khảo sát do Nanos Research thực hiện cho CTV Tin tức. Nanos đã khảo sát 1.086 người Canada trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến ngày 1/5 để đánh giá mức độ ủng hộ của họ đối với lệnh cấm giả định đối với việc sử dụng ô tô và xe SUV chạy bằng xăng kể từ năm 2035, cảm nhận của họ về các ưu đãi năng lượng xanh, mức độ tin tưởng của họ rằng Canada sẽ có đủ cơ sở hạ tầng sạc trong tương lai và mức độ quan tâm của họ đến việc sở hữu một chiếc xe điện. Cuộc khảo sát cho thấy người Canada có xu hướng phản đối thay vì ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn sử dụng các phương tiện chạy bằng khí đốt cao gần gấp bốn lần kể từ năm 2035.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 62% phụ huynh kiệt sức vì chăm sóc con?ĐÁP 2: Đúng thế. Từ "kiệt sức" thường gắn liền với sự căng thẳng liên quan đến nghề nghiệp. Tuy nhiên, công việc nuôi dạy con cái thường vô hình này có thể gây tổn hại lớn đến sức khỏe tinh thần của một người như một công việc được trả lương. Trên thực tế, 62% phụ huynh cảm thấy kiệt sức vì trách nhiệm làm cha mẹ, theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học tiểu bang Ohio.Chi tiết: