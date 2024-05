Sinh viên biểu tình ôn hòa kêu gọi cứu dân Palestine trong lễ ra trường Đại học Michigan.

.

- 1 xe phóng "với tốc độ cao" đâm vào cổng Bạch Ốc đêm thứ Bảy, tài xế chết tức khắc.

- Sinh viên biểu tình ôn hòa kêu gọi cứu dân Palestine trong lễ ra trường Đại học Michigan

- John Eastman, Luật sư một thời của Trump, bị treo giấy phép hành nghề tại thủ đô

- Cộng Hòa tin rằng Trump sẽ thắng ở 2 thành trì Dân Chủ là Minnesota và Virginia.

- Dân Chủ tin rằng Biden sẽ chiến thắng ở 2 tiểu bang từng là hang ổ Cộng Hòa là North Carolina và Florida.

- Nam diễn viên Jeff Daniels: hãy bầu Biden, đừng bầu Trump

- Trump nói rằng người da trắng đang bị kỳ thị tại Hoa Kỳ, và Trump hứa rằng khi đắc cử Tổng Thống lần nữa, Trump sẽ xóa bỏ sự kỳ thị da trắng

- Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Michael Steele chỉ trích Trump: Trump không thú nhận thua vì cái tôi kiêu hãnh của Trump.

- DB Dean Phillips (D-Minn.) trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên kêu gọi B Henry Cuellar (D-Texas) từ chức sau khi bị truy tố tội nhận hối lộ

- 1/3 là kẻ bên ngoài đã vào Đại học Columbia để biểu tình ủng hộ Palestine. Đa số là trí thức chuyên gia.

- Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ, vô điều kiện và vĩnh viễn ở tất cả các khu vực của Gaza"

- Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq: đã bắn hỏa tiễn vào hải cảng Haifa của Israel.

- Thủ tướng Israel: Hamas không muốn ngưng bắn

- Hamas đồng ý thả 33 con tin trong vòng đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel. Nhưng muốn ngừng bắn toàn diện

- Gaza: Ít nhất 34.683 người Palestine đã chết và 78.018 người bị thương kể từ ngày 7/10

- Nội các Israel bỏ phiếu đồng thuận đóng cửa thông tấn Al Jazeera tại Israel.

- Một phụ nữ 30 tuổi, bị từ chối cấp độ kiểm soát an ninh tối mật vì là cháu của Kim Jong Un

- Mỹ: hơn 1 triệu trẻ em đã mất cha hoặc mẹ do sử dụng ma túy quá liều hoặc bạo lực súng đạn trong 2 thập niên qua. Gần 100.000 trẻ em như thế chỉ trong năm 2020.

- Quận Los Angeles: bắt 8 nghi phạm, tịch thu kho hàng trộm trị giá hàng triệu đô

- Quận Los Angeles: cảnh sát bắn chết 1 người tâm thần cầm dao ở phố Hàn

- Quận Cam: giết bạn gái và chú bạn gái, rồi bị thương nặng vì tự sát.

- Alabama: Minh Thanh Nguyen bị bắt, truy tố tội hiếp dâm rồi giết cô Dương Thị Thủy Trường

- California: Hồ sơ Biện lý Thiên Hồ kiện thành phố Sacramento về trì trệ vô gia cư sẽ có phán quyết tuần sau

- TIN VN. Mưa và giông lốc ở Long An, TP HCM làm tốc mái, cây đổ.

- HỎI 1: Dân Mỹ gốc Á có 63% gửi tiền về thân nhân ở quê cũ để giúp gia đình chi tiêu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chi tiêu gia đình Mỹ cho 1 trẻ em là 11.505 USD mỗi năm cho mỗi đứa trẻ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-5/5/2024) ⚪ ---- Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết một chiếc xe di chuyển "với tốc độ cao" đã đâm vào cổng khu phức hợp Bạch Ốc vào đêm thứ Bảy, khiến tài xế thiệt mạng. Trong một tuyên bố, các quan chức cho biết "không có mối đe dọa" nào đối với Bạch Ốc sau khi chiếc xe đâm vào chướng ngại vật ngay trước 10h30 giờ tối.

.

Tuyên bố cho biết: “Các biện pháp an ninh đã được thực hiện khi cảnh sát dọn sạch chiếc xe và cố gắng hỗ trợ người lái xe được phát hiện đã chết”. Cảnh sát Thủ đô Washington sẽ điều tra vụ tai nạn cùng với Sở Mật vụ. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố: “Tại thời điểm này, vụ này chỉ được Đơn vị điều tra các vụ va chạm lớn của Ty cảnh sát Thủ đô điều tra như một vụ va chạm giao thông”.

.

⚪ ---- Michigan: Các sinh viên biểu tình đoàn kết với Gaza đã phất cờ cờ và khắn vấn đầu keffiyeh của Palestine, đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản chiến trong lễ ra trường của Đại học Michigan hôm thứ Bảy. Video trên mạng xã hội cho thấy các sinh viên mặc trang phục tốt nghiệp và hô vang: “Bom Israel, UMich trả tiền!” và "Hôm nay bạn đã giết bao nhiêu đứa trẻ [Palestine]?"

.

Một bức ảnh cho thấy một chiếc máy bay dường như mang biểu ngữ bầu trời phía trên trường đại học với thông điệp: “Hãy thoái vốn ra khỏi Israel ngay bây giờ! Palestine tự do!” Cảnh sát xếp hàng với áo giáp đen, mũ bảo hiểm và gậy trong tư thế sẵn sàng. Theo hãng tin AP, một biểu ngữ có nội dung: “Không còn trường đại học nào ở Gaza”. Tại một thời điểm, một số sinh viên tốt nghiệp đã xuất hiện để bước ra khỏi buổi lễ trong khi mang theo cờ Palestine và mặc khăn keffiyeh trong khi các sinh viên đứng xem vỗ tay.

.

Hình ảnh ở Đại học Michigan trong lễ ra trường.

.

Cuộc biểu tình, cùng với nhiều cuộc biểu tình khác do sinh viên lãnh đạo trên khắp các trường đại học Hoa Kỳ, diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến chết chóc của Israel ở Gaza kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas khiến hơn 1.100 người Israel thiệt mạng. Để đáp lại, lực lượng Israel đã giết chết hơn 34.000 người Palestine trên khắp Gaza trong khi khiến 2 triệu người sống sót phải di dời qua dải đất hẹp trong bối cảnh nạn đói do Israel hạn chế viện trợ. Theo Liên hợp quốc, Israel cũng đã phá hủy mọi trường đại học ở Gaza, ngoài ra còn giết chết ít nhất 5.479 sinh viên, 261 giáo viên và 95 giáo sư đại học.

.



.

Hãng tin AP đưa tin, không có vụ bắt giữ nào được báo cáo trong buổi lễ của Đại học Michigan, nơi có hàng chục nghìn người tham dự, đồng thời cho biết thêm rằng khi Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos Del Toro phát biểu trước đám đông, có lúc ông đã nói: “Thưa quý vị, nếu các bạn có thể vui lòng, xin chú tâm về bục thuyết trình."



Theo hãng tin AP, khi chứng nhận lời tuyên thệ cho các sinh viên sĩ quan tốt nghiệp ở Đại học Michigan, Del Toro cho biết các chiến binh gửi học ở đây sẽ “bảo vệ các quyền tự do mà chúng ta rất trân trọng”, bao gồm cả “quyền biểu tình một cách hòa bình”.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm Chủ nhật đã chia sẻ trên một bài đăng trên X rằng Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ, vô điều kiện và vĩnh viễn ở tất cả các khu vực của Gaza", trong khi có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Islamic Cooperation Organization (ICO) ở Gambia.

.

Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng "sự phong tỏa con người ở Gaza" phải được dỡ bỏ hoàn toàn, đồng thời cần phải tiến hành thêm các cuộc trao đổi con tin. Ông cũng kêu gọi cấm vận vũ khí và thương mại ngay lập tức đối với Israel. Amir-Abdollahian nhấn mạnh rằng quân đội Israel phải rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza, đồng thời nói thêm rằng Israel phải “bị ngăn chặn, đưa ra công lý và trừng phạt”.

.

⚪ ---- Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo (Islamic Resistance) ở Iraq hôm Chủ nhật cho biết trong một tuyên bố rằng họ một lần nữa nhắm mục tiêu vào cảng biển quốc tế lớn nhất của Israel, Haifa. Họ viết: “Các chiến binh chúng tôi đã hướng các tên lửa hành trình tiên tiến vào cảng Haifa trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine”, đồng thời nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Palestine. Vẫn chưa xác định được thiệt hại tiềm tàng vì phía Israel vẫn chưa nói về vụ tấn công.

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật nhấn mạnh rằng ông không nên bị đổ lỗi vì thiếu thỏa thuận ngừng bắn. Netanyahu nhấn mạnh trong một video đăng trên mạng xã hội: "Chính Hamas đang ngăn cản thỏa thuận. Chúng tôi đang làm việc bằng mọi cách có thể để giải thoát những người bị bắt cóc. Đây là điều chúng tôi quan tâm hàng đầu. Israel đã và vẫn sẵn sàng đình chiến trong cuộc chiến để giải thoát những người bị bắt cóc."

.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Israel sẽ không khuất phục trước các yêu cầu của Hamas, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ "tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình". Ông Netanyahu tuyên bố rằng mặc dù Israel vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận nhưng Hamas là bên vẫn "cố thủ trong lập trường của mình".

.

⚪ ---- Tờ Al-Akhbar đưa tin Hamas đã đồng ý thả 33 con tin trong vòng đầu tiên của cuộc đàm phán mới nhất về thỏa thuận ngừng bắn mới với Israel. Cơ quan này cũng lưu ý rằng quyết định này sẽ đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm trước đây của tổ chức. Tin tức này được đưa ra sau khi có cáo buộc Hamas sắp chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

.

Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh cho biết nhóm này mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm chấm dứt “sự xâm lược” của Israel ở Gaza, đồng thời đổ lỗi cho ông Netanyahu vì đã “phá hoại” các cuộc đàm phán ngoại giao sắp nối lại ở Cairo. Nhóm Palestine cho biết họ muốn có sự đảm bảo từ Hoa Kỳ rằng Israel sẽ không tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, vì các quan chức ở Israel - quốc gia vẫn chưa cử phái đoàn đến Cairo - khẳng định cuộc tấn công sẽ xảy ra bất kể có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không.

.

⚪ ---- Ít nhất 34.683 người Palestine đã chết và 78.018 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Số người chết ở Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là 1.139, với hàng chục người vẫn bị Hamas giam làm con tin.

.

⚪ ---- Nội các Israel đã bỏ phiếu đồng thuận đóng cửa các hoạt động của cơ quan thông tấn Al Jazeera tại Israel. Bộ trưởng truyền thông cho biết các lệnh chống lại mạng tin này “sẽ có hiệu lực ngay lập tức”. Thông tấn này nói rằng người Palestine ở Gaza coi lệnh cấm Al Jazeera của Israel là một 'động thái tuyệt vọng'. Đây là phần cuối cùng trong hoạt động dường như nhằm trấn áp mọi lời chỉ trích về những gì đang diễn ra trên thực địa trên Dải Gaza.

.

Al Jazeera đã ghi lại những hành động tàn bạo, những hành động diệt chủng, sự lây lan của nạn đói và những hành động đi ngược lại luật nhân quyền quốc tế và đi ngược lại tất cả các chuẩn mực quốc tế về việc tiến hành chiến tranh hoặc chiến tranh, và đó là điều không thực sự êm tai với Chính phủ Israel.

.

Israel đã giết chết nhà báo Hamza Dahdouh của Al Jazeera, con trai cả của Wael Dahdouh, người đứng đầu kênh Gaza của hãng tin này, vào ngày 7 tháng 1/2024. Vào ngày 15/12/2023, nhà quay phim người Ả Rập Al Jazeera Samer Abudaqa đã bị tấn công bằng máy bay không người lái khiến Wael Dahdouh, ở Khan Younis bị thương và chảy máu đến chết khi các y sĩ bị quân Israel ngăn cản tiếp cận anh ta. Quân Israel cũng đã giết nhà báo kỳ cựu người Ả Rập Al Jazeera Shireen Abu Akleh vào ngày 11/5/2022 khi cô đang đưa tin về Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Nhiều nhà báo của Al Jazeera cũng bị thương bởi các cuộc tấn công của Israel trong quá khứ.

.

⚪ ---- John Eastman, Luật sư một thời của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã bị tạm thời treo giấy phép hành nghề tại thủ đô Washington DC, theo phán quyết của Chánh án Anna Blackburne-Rigsby thuộc Tòa kháng án thủ đô. Sự lương thiện pháp lý của Eastman bị đặt dấu hỏi sau khi ông tham gia vào nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.

.

Trước đó, Eastman đã bị tước giấy phép ở California, nơi Thẩm phán Yvette Roland của Hội đồng Luật khoa Tiểu bang California ra phán quyết rằng luật sư này đã đưa ra "những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm" về cuộc bầu cử năm 2020 và khiến công chúng xông vào bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

⚪ ---- Cộng Hòa tin rằng Trump sẽ thắng ở 2 thành trì Dân Chủ là Minnesota và Virginia. Các quan chức hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump tin rằng họ có thể lật đổ các thành trì của đảng Dân chủ là Minnesota và Virginia vào tay Trump vào tháng 11, họ nói với các nhà tài trợ sau cánh cửa đóng kín tại cuộc họp kín của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC hôm thứ Bảy.

.

Theo hai người có mặt tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons tại đây, sau khi thực hiện các cuộc khảo sát nội bộ, nhà thăm dò ý kiến ​​Tony Fabrizio và các cố vấn cấp cao Susie Wiles và Chris LaCivita đã thuyết trình tập trung vào tài chính, thông điệp và bản đồ chính trị. Những con số của Fabrizio, được đăng trên một slide được chia sẻ với NBC News, cho thấy Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden với tỷ số chênh lệch nhỏ ở các tiểu bang xung đột quan trọng từ năm 2020 - bao gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona và Georgia.

.

⚪ ---- Ngược lại, Dân Chủ tin rằng Biden sẽ chiến thắng ở 2 tiểu bang từng là hang ổ Cộng Hòa là North Carolina và Florida. Cuộc thảo luận của phe Trump về việc mở rộng bản đồ bầu cử sâu hơn vào lãnh thổ của Đảng Dân chủ là Minnesota và Virginia diễn ra khi nhóm tái tranh cử của Biden cho biết họ đang để mắt tới North Carolina - nơi mà Đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng trong ba cuộc đua tổng thống liên tiếp - và Florida, nơi Đảng Cộng hòa đã chiếm ưu thế. trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

.

Biden đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2020 với cách biệt 74 phiếu đại cử tri, với chiến thắng ở các tiểu bang quan trọng là Wisconsin, Arizona và Georgia đến từ lợi thế tích lũy khoảng 44.000 phiếu bầu.

.

⚪ ---- Nam diễn viên Jeff Daniels cho biết ông hy vọng các cử tri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 cuối cùng sẽ chọn Tổng thống Biden trong bối cảnh mà ông gọi là “cuộc chiến tranh dân chủ” đang diễn ra. Nam diễn viên “The Newsroom” nói rằng cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa, đã “nói chuyện hạ thấp” với người dân Trung Tây và những cử tri ở “giữa” đang “nhìn thấy” Cộng Hòa “tự hủy diệt”.

.

“Trump nói dối chúng ta. Và chúng tôi hiểu điều đó,” Daniels nói trong lần xuất hiện thứ Sáu trên chương trình “Morning Joe” của MSNBC, nơi Daniels quảng bá cho bộ phim truyền hình Netflix mới “A Man in Full”.

.

⚪ ---- Trump nói rằng người da trắng đang bị kỳ thị tại Hoa Kỳ, và Trump hứa rằng khi đắc cử Tổng Thống lần nữa vào tháng 11 này, Trump sẽ xóa bỏ sự kỳ th5i người da trắng cụ thể. Reuters ghi rằng cam kết của Donald Trump trong việc chống lại cái mà ông gọi là “cảm giác chống người da trắng” ở Mỹ có thể sẽ khuyến khích các đồng minh đang tìm cách dỡ bỏ các chương trình của chính phủ và doanh nghiệp được tạo ra để chống phân biệt chủng tộc và thúc đẩy sự đa dạng trong cuộc sống của người Mỹ.

.

Một số người ủng hộ cao cấp của Trump nói rằng các chính sách bảo vệ người da màu trong lớp học, nơi làm việc và các tổ chức từ thiện cũng nên được điều chỉnh lại để bảo vệ quyền của người da trắng. Trump nói với Time trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba: “Tôi nghĩ rằng có một cảm giác chống người da trắng rõ ràng ở đất nước này. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một vấn đề khó giải quyết. Nhưng tôi nghĩ luật pháp hiện nay rất bất công [đối với dân da trắng].”

.

Trump không nêu rõ các ví dụ về thành kiến ​​chống người da trắng cũng như các quy định chính sách trong cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, trang web tranh cử của Trump đưa ra một số kế hoạch và một số đồng minh của ông đang đưa ra khuyến nghị chi tiết nếu Trump thắng Biden trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

.

Một đề xuất của Trump sẽ đảo ngược mệnh lệnh hành pháp của Biden yêu cầu các cơ quan liên bang đánh giá liệu các cộng đồng chưa được phục vụ - bao gồm người da màu, người Mỹ LGBTQ và người Mỹ ở nông thôn - có thể tiếp cận đầy đủ các chương trình của họ hay không.

Tại các cuộc vận động tranh cử, Trump cam kết sẽ cắt quỹ từ các trường dạy lý thuyết phê phán chủng tộc (critical race theory), một khái niệm học thuật - hiếm khi được dạy ở các trường công - dựa trên tiền đề rằng thành kiến ​​chủng tộc đã được đưa vào các thể chế của Hoa Kỳ.

.

Một cố vấn chiến dịch, Lynne Patton, đã nói với nhà hoạt động bảo thủ và nhà báo Laura Loomer trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm thứ Sáu rằng cô ấy dự đoán Bạch Ốc thứ hai của Trump sẽ từ chối cấp tiền liên bang cho bất kỳ trường học, công ty hoặc tổ chức từ thiện nào ban hành các biện pháp tuyển dụng theo các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập, được biết đến rộng rãi với tên DEI (Diversity, Equity & Inclusion).

.

⚪ ---- Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Michael Steele chỉ trích gay gắt việc cựu Tổng thống Trump không thể thừa nhận mình đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và nói rằng Trump sợ thua cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 vì nó sẽ ảnh hưởng đến điều quan trọng nhất đối với Trump, cái tôi kiêu hãnh của Trump.

.

“Donald Trump sợ thua, vì nó đánh vào cốt lõi của điều quan trọng nhất đối với Trump, đó là cái tôi của Trump, và Trump không muốn làm việc để thực sự giành chiến thắng,” Steele nói trên chương trình “The Weekend” của MSNBC. .” “Trump muốn dụ dỗ, và bắt nạt mọi người tin vào điều gì đó về hệ thống [bầu cử] của chúng ta bởi vì Trump là một người đàn ông quá yếu đuối để có thể thực sự ra ngoài và vận động tranh cử như bất kỳ ứng cử viên bình thường nào khác sẽ ra ngoài và vận động tranh cử.”

.

Bình luận của Steele diễn ra sau cuộc phỏng vấn với cựu tổng thống, người đã từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử tháng 11 của Wisconsin. Trump cho biết Trump sẽ “vui lòng chấp nhận kết quả” của cuộc bầu cử “nếu mọi thứ đều trung thực”.

.

Steele phản bác, nói rằng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ được đảm bảo an toàn. Nhìn về mặt lịch sử, Steele cho biết, nếu Trump nghĩ đến tất cả các cuộc bầu cử trong quá khứ, thì cuộc bầu cử duy nhất “kém trung thực nhất và tham nhũng nhất” là cuộc bầu cử mà Trump đã thua. Steele nói thêm: “Nó chỉ cho thấy sự sai lầm về những gì người đàn ông đang trình bày ở đó”.

.

Trump đã tuyên bố sai sự thật với The Milwaukee Journal trong cuộc phỏng vấn rằng Trump đã thắng Wisconsin vào năm 2020, lặp lại những tuyên bố không chính xác rằng có tình trạng gian lận cử tri phổ biến ở bang này và những nơi khác. Trump liên tục từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử kể từ cuối cuộc đua năm 2020. Ngay cả sau vụ bạo lực xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Trump vẫn do dự về việc liệu Trump có chấp nhận kết quả vào mùa thu này hay không, khi Trump sẽ đối đầu với Tổng thống Biden lần thứ hai.

.

Steele nói rằng nếu Trump thua một lần nữa, đó không phải là do hệ thống bị gian lận, "mà là vì nhiều người bỏ phiếu chống lại Trump hơn là bỏ phiếu cho Trump và hệ thống bầu cử của chúng ta đã xác nhận điều đó."

.

⚪ ---- Dân Biểu Dean Phillips (D-Minn.) đã trở thành đảng viên Đảng Dân chủ đầu tiên kêu gọi Dân Biểu Henry Cuellar (D-Texas) từ chức sau bản cáo trạng của Bộ Tư pháp (DOJ) mà Cuellar và vợ đã phải đối mặt hôm thứ Sáu. Phillips nói trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Mặc dù tiêu chuẩn truy tố của Liên bang rất cao nhưng niềm tin vào chính phủ của chúng tôi lại thấp. Đó là lý do tại sao những người nắm giữ chức vụ và ứng cử viên bị cáo trạng nên từ chức hoặc kết thúc chiến dịch tranh cử của họ, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Bob. Menendez, Donald Trump và Dân biểu Henry Cuellar.”

.

DB Cuellar và vợ bị truy tố với cáo buộc nhận gần 600.000 USD tiền hối lộ và rửa tiền. Trong bản cáo trạng gồm 14 tội danh, Bộ nêu rõ Cuellar bị cáo buộc đã nhận các khoản thanh toán từ một công ty dầu khí thuộc sở hữu của chính phủ Azerbaijan và một ngân hàng Mexico. Cả Cuellar và vợ Imelda đều không nhận tội và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD.

.

Minh Thanh Nguyen

Thien Ho

Mưa và giông lốc ở Long An, TP HCM làm tốc mái, cây đổ.

Cuellar là thành viên thứ hai của Quốc hội bị truy tố, sau Thượng nghị sĩ Bob Menendez (D-N.J.). Bản cáo trạng của Thượng nghị sĩ New Jersey từ Bộ Tư Pháp về tội hối lộ được đưa ra vào năm ngoái.⚪ ---- Ai là kẻ bên ngoài đã vào Đại học Columbia để biểu tình ủng hộ Palestine? Đa số là trí thức chuyên gia. Trong đó có James Carlson, một luật sư 40 tuổi về quyền động vật, đã bị bắt bên trong Hội trường Hamilton của Đại học Columbia sau khi bị điều tra vì tội giật và đốt cờ Israel gần khuôn viên trường.Theo các quan chức trường đại học, khoảng 30% những người bị bắt tại Hamilton Hall không có liên kết với nhà trường, đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng của người ngoài đối với phong trào biểu tình của sinh viên tại Columbia và các trường đại học lân cận. Theo các quan chức thực thi pháp luật cấp cao, nhóm người ngoài bị bắt tại Columbia và City College of New York gần đó bao gồm những cá nhân có lịch sử liên quan đến biểu tình.Rory Wilson, 22 tuổi, một sinh viên năm cuối ở Columbia không tham gia cuộc biểu tình, đã đưa ra một quan điểm khác. Sau nửa đêm ngày thứ Ba, Wilson và một người bạn đứng bên ngoài cửa Hamilton Hall trong vài phút để ngăn những người biểu tình rào chắn đóng cửa lại. Đoạn video do thành phố công bố cho thấy một nhà hoạt động 63 tuổi tên Lisa Fithian là trung tâm của hành động, chỉ đạo những người biểu tình cách rào cửa và gọi Wilson và bạn của anh ta là “lũ khốn nạn”. Wilson, người có nguồn gốc Do Thái nhưng không phải là một tìn đồ thực hành Do Thái giáo, cho biết: “Cô ấy đã ở ngay giữa công việc, hướng dẫn họ cách thiết lập các rào chắn tốt hơn”. Cô Fithian không nằm trong số những người bị bắt hôm thứ Ba.Nhìn chung, trong số 112 người bị bắt tại Đại học Columbia hôm thứ Ba, 32 người không có liên kết với trường học, hay 29%, theo văn phòng thị trưởng và Sở Cảnh sát New York. Trong số 170 người bị bắt tại City College of New York, có 102 người không có quan hệ gì với nhà trường, chiếm 60%.Cô Allie Wong, nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Columbia thuộc khoa triết học, nằm trong nhóm người biểu tình đã thành lập một chuỗi người trước Hamilton Hall. Cô cho biết một cảnh sát đã thô bạo với cô khi họ giải tán đám đông, đánh cô bằng một vật thể lạ khiến đầu cô có vết thương to sưng bằng quả bóng gôn. Cứu hỏa New York cho biết ba người bị thương nhẹ trong vụ bắt giữ. Hai người được đưa đến bệnh viện và một người được điều trị tại hiện trường.Wong, người bị buộc tội xâm phạm, sẽ không bình luận về vai trò của người ngoài trong các cuộc biểu tình. Nhưng cô nói rằng việc mô tả họ là “những kẻ kích động bên ngoài” là “vô căn cứ và không chính xác” vì chủ động biểu tình là sinh viên⚪ ---- Theo báo cáo của CNN vào tháng 5, một phụ nữ 30 tuổi giấu tên đến từ “Quốc gia X” đã bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ từ chối cấp giấy phép an ninh tối mật vào tháng 1/2024. Người phụ nữ có cấp độ kiểm soát an ninh thấp thứ hai đã yêu cầu cấp độ kiểm soát an ninh tối mật vào tháng 10 năm ngoái và kháng cáo sự từ chối của Pentagon. Cô này làm việc ở 1 công ty hợp đồng quốc phòng Hoa Kỳ, và cô có mức độ an ninh đọc hồ sơ mật (secret security clearance) và bị từ chối mức độ đọc hồ sơ an ninh tối mật (top-secret security clearance) vì là cháu của 1nhà độc tài.CNN, tham khảo quyết định được đưa ra bởi một tài liệu công khai từ Văn phòng Điều trần và Kháng cáo của Bộ Quốc phòng, đã báo cáo rằng việc từ chối cấp quyền kiểm tra an ninh của người phụ nữ không dựa trên lịch sử cá nhân của cô ấy về việc có quyền truy cập bí mật. Thay vào đó, đó là do cô có địa vị là họ hàng “thân cận” của một nhà độc tài độc tài đến từ một quốc gia giấu tên, được mô tả là một cá nhân cực kỳ hèn hạ và nguy hiểm đang lãnh đạo một quốc gia thù địch với Hoa Kỳ.Theo dữ liệu gần đây của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 1,25 triệu cá nhân có quyền truy cập Tối mật và 1,69 triệu cá nhân có quyền truy cập Bí mật và Tối mật cộng lại. Người kháng cáo, được xác định là một phụ nữ ở độ tuổi 30 sinh ra ở Quốc gia X, được tiết lộ là em gái nửa dòng máu (half-sister) của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, 40 tuổi, dựa trên các chi tiết bổ sung trong phán quyết.Người nộp đơn, được xác định là một phụ nữ ở độ tuổi 30 sinh ra ở Quốc gia X, được tiết lộ là em họ (cross-cousin) của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, 40 tuổi, dựa trên các chi tiết bổ sung trong phán quyết. Khi từ chối quyền truy cập tối mật của cô ấy, thẩm phán hành chính của vụ án, Edward Loughran lưu ý rằng người nộp đơn đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ sinh ra ở Hoa Kỳ và đã làm việc như một nhà thầu quốc phòng trong nhiều năm. Phán quyết còn nêu rõ rằng người nộp đơn và gia đình cô ấy, bao gồm cả cha mẹ và anh chị em, đã chuyển đến Hoa Kỳ vào những năm 1990s và có quốc tịch Hoa Kỳ. Người ta đề cập rằng họ không có liên lạc với người thân ở Quốc gia X.Ngoài ra, phán quyết nhấn mạnh rằng Quốc gia X, nơi người phụ nữ sinh ra và nơi thành viên thân thiết trong gia đình của cô ấy nắm giữ một vị trí quyền lực, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tham gia vào các cuộc tấn công mạng và hoạt động gián điệp chống lại Hoa Kỳ, đồng thời coi những người đào thoát là kẻ phản bội, có thể bị trả thù. Mặc dù gia đình đã đổi tên khi đến Hoa Kỳ nhưng mẹ của người nộp đơn vẫn lo sợ bị trả thù.Chỉ có 4 quốc gia nằm trong danh sách khủng bố cấp nhà nước là Cuba, Bắc Hàn, Iran và Syria. Trong số này, Bắc Hàn và Iran được liệt vào danh sách tham gia vào các cuộc tấn công mạng, trong đó Bắc Hàn có hành động trả đũa đáng chú ý. Hồ sơ cố tình thiếu chi tiết cụ thể liên quan đến người nộp đơn và gia đình cô ấy. Loughran lưu ý về những chi tiết mơ hồ của người nộp đơn: “Không thể nói quá cụ thể về người nộp đơn và gia đình cô ấy mà không có nguy cơ bị lộ danh tính của cô ấy”.Tiến sĩ Marek Posard, nhà xã hội học quân sự tại Tập đoàn RAND, gợi ý với CNN rằng thông tin có trong hồ sơ cho thấy cá nhân được đề cập có thể đến từ Bắc Hàn. Dì của Kim Jong-un, Ko Yong-sook, và chồng bà, Park Gun (sau này gọi là Ri Gang), đã đào thoát sang Hoa Kỳ vào năm 1998. Họ trốn thoát cùng hai con trai và một con gái thông qua sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ và Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA). Đáng chú ý, Mỹ không thông báo cho chính phủ Nam Hàn về việc họ đào tẩu vào thời điểm đó. Ban đầu được gọi là “Ko Young-sook”, sau này được cho là “Ko Yong-sook” dựa trên các báo cáo trước đây trên tờ báo Rodong Sinmun của Bắc Hàn.⚪ ---- Theo nghiên cứu, số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều và thương tích liên quan đến súng đã đạt mức kỷ lục ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây và nó tạo ra “gánh nặng kép” cho những đứa trẻ phải đối mặt với nguy cơ mất cha mẹ và tự tử ngày càng tăng, theo một nghiên cứu mới. Nhìn chung, hơn 1 triệu trẻ em đã mất cha hoặc mẹ do sử dụng ma túy quá liều hoặc bạo lực súng đạn trong hai thập niên qua, theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Bảy trên tạp chí y khoa JAMA – và gánh nặng đã tăng lên đáng kể theo thời gian.Nghiên cứu cho thấy gần 100.000 trẻ em mất cha mẹ vì sử dụng ma túy quá liều hoặc bạo lực súng đạn chỉ trong năm 2020 – gần gấp ba lần so với năm 1999. Hai nguyên nhân tử vong này chiếm 23% tổng số ca tử vong của cha mẹ vào năm 2020, gần gấp đôi so với năm 1999.⚪ ---- Quận Los Angeles: Có 8 nghi phạm đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện hàng hóa bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la trong một vụ bố ráp ở Nam California. Số lượng lớn hàng hóa đã bị tịch thu là đánh cắp từ nhiều cửa hàng bán lẻ ở California, Nevada và Arizona. Nhóm trộm bán lẻ đã vận chuyển những món đồ bị đánh cắp đến các địa điểm trên khắp Quận Los Angeles và bán chúng cho nhiều hoạt động “hàng rào” khác nhau.“Hàng rào tội phạm” là một cá nhân hoặc doanh nghiệp cố tình mua hàng hóa và tài sản bị đánh cắp rồi bán chúng để kiếm lời. Thông thường, hàng hóa bị đánh cắp có thể là kết quả của các vụ cướp giật và trộm cắp bán lẻ. Cảnh sát cho biết những người dân địa phương mua sắm tại các cửa hàng có hàng rào bí mật có thể không biết rằng các sản phẩm này đã bị đánh cắp thông qua một hoạt động tội phạm bán lẻ có tổ chức.Những bức ảnh cảnh sát cho thấy về trận bố ráp cho thấy nhiều loại hàng hóa bị đánh cắp bao gồm thuốc không kê đơn, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp, cùng với các vật dụng cá nhân và vệ sinh. Cảnh sát phát hiện một nhà kho lớn chứa đầy những thùng hàng bị đánh cắp trị giá nhiều triệu đôla. Bên cạnh bắt 8 người, cảnh sát cũng tịch thu 1 khẩu súng và lượng lớn tiền mặt.⚪ ---- Quận Los Angeles: Hôm thứ Bảy, các nhà chức trách đã công bố thêm thông tin chi tiết về vụ cảnh sát bắn chết một người đàn ông có vấn đề về sức khỏe tâm thần, người được cho là có trang bị dao ở ngoại ô Koreatown. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau 11 giờ sáng thứ Năm tại một căn hộ ở khu 400 South Gramercy Place, theo Sở Cảnh sát Los Angeles, ban đầu cho biết các cảnh sát đã phản ứng với báo cáo về một “người đàn ông bạo lực”.Cảnh sát đã gặp nhân viên của Sở Sức khỏe Tâm thần Quận Los Angeles (DMH), những người đang cố gắng giam Yong Yang vào y viện. Theo LAPD, nhân viên DMH đã được cha mẹ của Yang gọi đến hiện trường do “hành vi thất thường và đe dọa của anh ta”.Nhân viên DMH xác định rằng Yang là mối nguy hiểm cho người khác và khuyên các cảnh sát rằng họ đã hoàn tất thủ tục giấy tờ để đưa anh ta vào diện giám sát tâm thần trong 72 giờ. Một chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa Yang đến bệnh viện gần đó. Nhiều người đã cố gắng liên lạc với Yang và khuyến khích anh ta rời khỏi nhà, tuy nhiên anh ta từ chối. Cảnh sát lấy chìa khóa, đi lên cầu thang hẹp dẫn đến cửa trước và thông báo rằng họ đang mở cửa trước.Cảnh sát cho biết: “Khi họ làm như vậy, người ta quan sát thấy Yang đứng trong phòng khách cách đó vài mét, trang bị một con dao làm bếp lớn. Một lúc sau, Yang tiến về phía các cảnh sát và một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đã xảy ra.” Yang chết tại hiện trường và một con dao dài 11 inch với lưỡi dài 6 inch đã được thu hồi tại địa điểm.⚪ ---- Quận Cam: giết bạn gái cũ và chú bạn gái, rồi bị thương nặng vì tự sát. Hai nạn nhân của một vụ giết người tự sát ở Santa Ana đã được xác định hôm thứ Sáu khi có thêm thông tin. Nhà chức trách xác định nạn nhân là Jordan Block, 25 tuổi và Brian Martin, 64 tuổi. Cô cháu gái và chú, những người mà các nhà điều tra tin rằng đã bị bạn trai của người phụ nữ bắn chết, được tìm thấy trong một căn hộ của một khu phức hợp thương mại ở Santa Ana.Cảnh sát cho biết Block đang đến thăm Martin, chú của cô vào hôm thứ Năm thì bạn trai của cô cũng xuất hiện. Cảnh sát cho biết, cháu gái đã gọi 911 để báo cho nhà chức trách rằng bạn trai của cô đã đâm cô và chú của cô. Mặc dù cảnh sát đến trong vòng vài phút nhưng họ phát hiện hai người đã chết.Martin có một bộ sưu tập lớn những thanh kiếm cổ, một trong số đó được tìm thấy bên ngoài nhà để xe đầy máu. Cảnh sát cũng tìm thấy bạn trai của Jordan với vết thương do đạn bắn tự sát. Anh này đang trong tình trạng nguy kịch vào chiều thứ Sáu.⚪ ---- Alabama: Thông tin mới đã được đưa ra ánh sáng về vụ sát hại một cô gái tuổi teen vào cuối năm 2023, bao gồm cả cách các cảnh sát theo dõi nghi phạm và một vụ tấn công tình dục.bị cáo buộc tội hiếp dâm rồi giết người và cướp và giết người trong cái chết của Dương Thị Thủy Trường, 17 tuổi. Nguyễn bị bắt vào tháng 12 năm 2023.Trong phiên điều trần sơ bộ hôm thứ Sáu, các nhà điều tra đã vạch ra nguyên nhân khiến họ nghi ngờ Nguyễn, bao gồm cảnh quay từ camera an ninh từ một tiệm làm móng và Dollar Store cũng như những tiếng ping từ điện thoại của anh ta vào ngày xảy ra án mạng. Cảnh sát Dothan cho biết trên camera đã nhìn thấy Nguyễn rời tiệm M3 Nails ở Dothan, nơi làm việc của Nguyen, chỉ sau 10 giờ sáng ngày hôm đó và được nhìn thấy đi về phía nhà của Trương ở số 100 đường Sedona Lane. Nhà cách tiệm chưa tới 600m.Theo các nhà điều tra, Nguyen trước đây dan díu với mẹ của Trương và sống chung ở Mississippi trước khi chuyển đến Dothan. Cặp đôi sau đó chia tay được cho là vì Trương và hai em gái không ưa Nguyễn. Cảnh sát cho biết, khi thẩm vấn, Nguyễn sau đó đã nói với họ rằng anh cảm thấy bị gia đình Truong không tôn trọng nhưng phủ nhận việc đến nhà Truong vào sáng hôm đó.Các nhà điều tra tại phiên tòa cho biết sau đó người ta nhìn thấy Nguyễn lên xe tải, rời tiệm làm móng và lái xe đến Dollar Store, một cửa hàng kim khí, trước khi về nhà. Cùng ngày hôm đó, mẹ và em gái phát hiện Trương đang nằm úp mặt trên giường, bị thương nặng. Những người ứng cứu đầu tiên đã cố gắng cứu mạng cô tại nhà, nhưng sau đó cô đã chết sau khi được chuyển đến bệnh viện địa phương.Theo báo cáo khám nghiệm tử thi tiết lộ trong phiên điều trần, Trường chết do bị siết cổ. Báo cáo cũng cho biết cô bị bầm tím ở cổ họng, cánh tay và mặt. Gia đình ngay lập tức chỉ ra Nguyễn là nghi phạm tiềm năng. Các cuộc xét nghiệm DNA đã được tiến hành trên bộ quần áo được cho là Nguyễn đang mặc trên người, và nhà chức trách đã thực hiện xét nghiệm DNA trên người Trường.Vào thời điểm Nguyễn bị bắt, y bị cáo buộc tội giết người đại hình. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết tội danh đó đã được nâng lên thành tội giết người có thể tử hình sau khi người ta phát hiện ra Trương đã bị tấn công tình dục và các đồ vật trong phòng ngủ của cô bị mất tích. Nguyễn hiện đang bị giam tại Nhà tù Quận Houston và không được tại ngoại. Vụ án của Nguyen hiện đã được gửi tới đại bồi thẩm đoàn.⚪ ---- California: Cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 tháng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư giữa quan chức thành phố Sacramento và Biện lý quậnvẫn đang tiếp diễn. Ho đã đưa ra lập luận vào sáng thứ Sáu rằng vụ kiện của họ chống lại thành phố liên quan đến tình trạng vô gia cư không nên làm nhẹ đi.Thẩm phán tòa cao hiện đang xem những phần nào trong vụ kiện do Biện lý Quận Sacramento đệ trình chống lại thành phố liên quan đến tình trạng vô gia cư nên được tiến hành. Ho nói: “Mọi người có thể hỏi tại sao Biện lý lại tham gia khiếu nại tình trạng vô gia cư, suy cho cùng, nhiệm vụ cốt lõi của Biện lý là an toàn công cộng."Hồ đã đệ đơn kiện thành phố vào tháng 9, cho rằng ông lo sợ cho sự an toàn của nhân viên và người dân khi đi bộ qua các khu trại để đến tòa án: “Bất kể cách giải quyết trong trường hợp này và vụ kiện này là một chiến thắng cho người dân thường, đó là một chiến thắng hàng ngày bởi vì trong bảy tháng kể từ khi vụ kiện được đệ trình, thành phố đã thực thi và dọn dẹp nhiều hơn so với bảy năm trước. và bạn có thể nhìn vào bảng điều khiển dữ liệu của riêng họ và thấy điều đó.”Hồ sơ kiện của Hồ được chia thành ba phần: Thứ nhất, việc thành phố bị cáo buộc không thực thi luật liên quan đến tình trạng vô gia cư là một mối phiền toái cho công chúng. Thứ hai, thành phố bị cáo buộc vi phạm quy định về nước khi không giữ sạch các công viên và vỉa hè khỏi các khu cắm trại. Thứ ba, thành phố bị cáo buộc vi phạm quy định về cá và trò chơi bằng cách cho phép cắm trại gây ô nhiễm đường thủy.Thẩm phán đã đưa ra phán quyết dự kiến hôm thứ Sáu nói rằng thiếu bằng chứng cho những khiếu nại về phiền toái và luật nước. Luật sư phía thành phố cho biết “thành phố từ chối bình luận cho đến khi có phán quyết cuối cùng”. Thị trưởng Darrell Steinberg lặp lại quan điểm này, nói với ABC10 “đó là một phán quyết dự kiến, chúng tôi sẽ có bình luận khi có phán quyết cuối cùng”. Phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào tuần tới.⚪ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Cơn mưa lớn cùng giông lốc, nhiều phòng trọ ở Long An tốc mái, cột điện gãy, một số cây xanh tại TP HCM ngã đổ, chiều 5/5. Hơn 15h, trận mưa đầu mùa kéo dài hơn 30 phút ở khu vực huyện Thủ Thừa, Long An. Mưa kèm giông lốc khiến 17 căn phòng trọ của ông Huỳnh Văn Việt nằm ở ấp 3 tốc mái. Một số tấm tôn bay hàng chục mét, làm đổ trụ điện, chắn ngang quốc lộ 1 gây ùn tắc cục bộ. Chính quyền cử lực lượng quân sự, công an đang đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục sau khi sự cố xảy ra khoảng 30 phút. Ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Long An, cho biết đây là cơn mưa lớn đầu tiên ở tỉnh với lượng nước lớn, giúp giải nhiệt cho cây trồng sau thời gian nắng nóng kéo dài. Ngoài Thủ Thừa, TP Tân An và huyện Bến Lức cũng ghi nhận mưa to. Trước đó, khô hạn kéo dài khiến 20.000 người dân Long An ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền đã phải công bố thiên tai hạn mặn khẩn cấp, cấp độ 4 độ rủi ro rất lớn, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 160 tỷ đồng.⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ gốc Á có 63% gửi tiền về thân nhân ở quê cũ để giúp gia đình chi tiêu?ĐÁP 1: Đúng thế. Họ là nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc lớn duy nhất của Hoa Kỳ ở quốc gia có đa số người nhập cư, theo Pew Research nhận thấy - và hiện tại tổ chức này cho biết dữ liệu khảo sát cho thấy hầu hết người Mỹ gốc Á nói rằng họ đã đóng góp cho các tổ chức từ thiện của Hoa Kỳ. Pew cho biết những người trưởng thành gốc Á có nhiều khả năng nói rằng họ đã làm từ thiện ở Hoa Kỳ hơn là ở quê hương châu Á của tổ tiên họ, ở mức 64% cho hoạt động từ thiện ở Hoa Kỳ và 20% cho quốc gia gốc Á của họ.Pew cho biết trong số những người Mỹ gốc Á cho biết họ đã gửi tiền chuyển về nước trong 12 tháng trước cuộc khảo sát, lý do phổ biến nhất, ở mức 63%, là để giúp đỡ các thành viên trong gia đình trong các chi tiêu thông thường hàng ngày, với 50% cho biết họ gửi tiền để giúp đỡ gia đình về chi phí chăm sóc sức khỏe.Dữ liệu của Pew cho thấy vào năm 2021, các quốc gia gốc của người Mỹ gốc Á đã nhận được khoảng 63 tỷ USD tiền chuyển tiền được gửi từ người thân của họ ở Hoa Kỳ và các quốc gia nằm trong số những quốc gia nhận tiền chuyển tiền lớn nhất bao gồm Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. và Ấn Độ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chi tiêu gia đình Mỹ cho 1 trẻ em là 11.505 USD mỗi năm cho mỗi đứa trẻ?ĐÁP 2: Đúng thế. Không có gì ngạc nhiên khi việc nuôi dạy con cái rất tốn kém, nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết các bậc cha mẹ đều ngạc nhiên về số tiền họ chi tiêu. Đối với tất cả mọi thứ từ chăm sóc trẻ em đến thể thao, học nhạc và vô số đồ ăn, các bậc cha mẹ cho biết, trung bình các gia đình chi 11.505 USD mỗi năm cho mỗi đứa trẻ.Theo một cuộc khảo sát gần đây của LendingTree, 75% phụ huynh cho biết việc nuôi dạy con cái tốn kém hơn nhiều so với dự kiến và những chi phí đó đã buộc hầu hết các gia đình phải hy sinh tài chính. Hơn 55% cha mẹ thừa nhận họ đã mắc nợ để trang trải các chi phí liên quan đến con cái, 81% cho biết họ đã giảm chi tiêu cá nhân và 37% cho biết họ đã trì hoãn việc đầu tư hoặc nghỉ hưu.Chi tiết: