Texas: lốc xoáy thổi sập nhà, mưa, lụt nhiều nơi. Hơn một chục khu học chánh ở phía bắc Houston đã hủy các lớp học hôm thứ Sáu vì mưa lụt...

- Texas: lốc xoáy thổi sập nhà, mưa, lụt nhiều nơi. Nhiều nơi ven sông di tản cưỡng bách.

- Trump tới Wisconsin, từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử của tiểu bang này nếu thua phiếu Biden. Nhưng Bạch Ốc: Biden sẽ chấp nhận thua Trump nếu kết quả đếm phiếu như thế.

- Sở Cảnh sát Philadelphia từ chối yêu cầu của Đại học Pennsylvania xin dùng bạo lực giải tán khu trại sinh viên ủng hộ Palestine.

- 53 nhà báo Palestine đang bị quân Israel giam giữ.

- Mỹ: tin rằng Israel không “tiêu diệt” Hamas ở Gaza hoàn toàn được

- Thổ Nhĩ Kỳ: ngưng toàn bộ thương mại với Israel cho đến khi Israel cho viện trợ vào Gaza

- Israel: 1 người đàn ông Israel bị Hamas bắt cóc hồi tháng 10 đã chết, thi thể đang bị dân quân Palestine nắm giữ.

- Oregon: ít nhất 30 người biểu tình đã bị bắt tại Đại học Portland State University. Hơn 2.000 người biểu tình đã bị bắt trong khuôn viên nhiều đại học Hoa Kỳ.

- Biden nói biểu tình vô ích, Biden không đổi chính sách về Israel, nhưng biểu tình ôn hòa sẽ được phép

- New York: Bộ Giáo dục điều tra sự phân biệt đối xử chống người Palestine tại Đại học Columbia

- LHQ: việc tái thiết Gaza hậu chiến sẽ tốn từ 30 tỷ đến 40 tỷ USD và "có thể mất nhiều thập niên".

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thế giới Hồi giáo ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

- Quận Los Angeles: Hơn 130 người biểu tình chống Israel đã bị bắt hôm thứ Năm, 1/2 không phải sinh viên

- TNS Bernie Sanders (I-Vt.) đòi xóa tất cả nợ sinh viên và đòi miễn phí cao đẳng và đại học công lập để thêm bác sĩ, y tá gốc da đen, Latin, da đỏ...

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bàn hợp tác quốc phòng với Úc, Nhật, Nam Hàn

- Arizona: Thống đốc ký luật mới, gỡ bỏ lệnh năm 1864 cấm phá thai gắt gao, nhưng chưa hiệu lực sớm

- Nam Hàn: 65,1% học sinh học nhiều giờ hơn là khuyến nghị

- Nam Hàn: 40% nhân viên văn phòng Nam Hàn từ 20 đến 50 tuổi tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ chiếm việc làm của họ

- Đài Loan cấm công dân làm việc cho các Viện Khổng Tử, dân thường sẽ bị phạt tiền, công chức sẽ bị phạt tù

- Pew: 42% người Mỹ coi TQ là kẻ thù, tăng từ 25% cách đây 2 năm và đạt mức cao nhất trong 5 năm.

- Sau 1 thập niên giảm kiểm toán vì thiếu nhân viên, Sở Thuế IRS bắt đầu truy gắt thuế của những người thu nhập trên 10 triệu USD/năm, công ty có tài sản trên 250 triệu USD. Sẽ công bằng, giảm kiểm toán dân da đen

- Cởi truồng 100% trong 10 ngày: du lịch tàu biển “Con thuyền khỏa thân lớn”

- Quận Los Angeles: Cảnh sát xin giúp truy tìm tay súng bắn nhiều phát, giết 1 cậu 19 tuổi

- Quận Los Angeles: thiếu nữ 20 tuổi say rượu lái xe, cán chết 1 ông vô gia cư

- Quận Los Angeles: 2 học trò đánh nhau, 1 bị đâm dao

- Quận Cam: Cảnh sát truy lùng 4 người trộm cửa hàng Champs Sports

- Singapore: 1 nữ công dân Việt Nam trong nhóm 12 người bị bắt, truy tố vì sửa ảnh, ghép ảnh "thân mật" để tống tiền

- Boston: Vincent Phan (học sinh lớp 6) thắng “Giải thưởng Nhà thơ của Năm” của Boston Scores

- California: Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Lên Tiếng Phản Đối Hội Đồng Giám Sát Quận Los Angeles về Việc Tôn Vinh Jane Fonda

- TIN VN. TP Sài Gòn và Đồng Nai mưa lớn.

- TIN VN: Đồng Nai: Hoàn thành vớt 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây.

- HỎI 1: Khoảng 40% chủ nhà ở Hoa Kỳ hiện nay sẽ không mua nổi nhà nếu bây giờ đang tìm mua? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo AI không hữu ích trong phòng cấp cứu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/5/2024) ⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tại trụ sở Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Hawaii. Hai bên đã thảo luận các cách để tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương, bao gồm thông qua hiệp ước AUKUS về Vũ khí dẫn đường và vật liệu nổ của Australia và của Anh quốc, nhằm tăng cường khả năng sản xuất vũ khí dẫn đường của Australia.

Austin cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara để thảo luận về việc "động thổ" hợp tác phát triển quốc phòng và quan hệ ba bên với Nam Hàn, cùng các vấn đề khác. Austin nói: “Liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chúng tôi đang thực hiện những bước đi lịch sử để làm sâu sắc thêm mối quan hệ quốc phòng của mình”.

⚪ ---- Lệnh cấm năm 1864 của Arizona đối với hầu hết các vụ phá thai đã bị khai tử trên giấy và sẽ mất hiệu lực nhiều tháng sau. Thống đốc Đảng Dân chủ Katie Hobbs đã ký một luật mới bãi bỏ luật cũ hôm thứ Năm, một ngày sau khi nó được Thượng viện tiểu bang thông qua. Bà Hobbs chỉ trích "lệnh cấm được 27 người đàn ông thông qua trước khi Arizona là một tiểu bang, vào thời điểm nước Mỹ đang có chiến tranh về quyền sở hữu nô lệ, thời điểm trước khi phụ nữ có thể bỏ phiếu", theo AP đưa tin.

Tòa án tối cao của Arizona đã ra phán quyết vào tháng trước rằng lệnh cấm là "có thể thi hành" và nó vẫn có thể có hiệu lực trong một thời gian giới hạn. Dự luật bãi bỏ sẽ không có hiệu lực cho đến 90 ngày sau khi phiên họp lập pháp hiện tại kết thúc và Kris Mayes, Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ của tiểu bang Arizona, cho biết lệnh cấm năm 1864 về phá thai có thể được thi hành trước ngày 27/6/2027.

⚪ ---- Texas: lốc xoáy thổi sập nhà, mưa, lụt nhiều nơi. Hơn một chục khu học chánh ở phía bắc Houston đã hủy các lớp học hôm thứ Sáu vì thời tiết và nơi trú ẩn được mở cửa ở một số cộng đồng. Lệnh di tản cưỡng bách đã được ban hành gần Houston hôm thứ Năm đối với một số cư dân sau trận mưa lớn ở Texas khiến người lái xe mắc kẹt, đường phố ngập lụt và trường học phải đóng cửa khi các quan chức cảnh báo rằng điều kiện ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề có thể trở nên tồi tệ hơn.

Lốc xoáy tấn công nhiều vùng ở Texas, dự báo thời tiết khắc nghiệt hơn vào cuối tuần. Nhiều cơn lốc xoáy tấn công Texas vào thứ Năm gần Abilene, trong đó có một cơn lốc xoáy ở Hawley đã được người săn bão Russ Contreras ghi lại trên camera. Văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở San Angelo cho biết vào tối thứ Năm X: “Chúng tôi đã xác nhận có nhiều cơn lốc xoáy vào tối nay. Hãy chú ý đến thời tiết và đảm bảo bạn có cách nhận được cảnh báo!" Cơ quan thời tiết cũng đăng một bản đồ cho thấy nơi lốc xoáy tấn công.

Học khu Độc lập Hawley cho biết trong một tuyên bố trên Facebook rằng “Cộng đồng Hawley đã bị ảnh hưởng khá nặng nề và có một số gia đình đã mất nhà cửa”. Học khu cho biết mặc dù trường học dường như không bị thiệt hại lớn nhưng lại có lũ lụt "khá đáng kể" trên sân. Học khu cũng cho biết thứ Sáu sẽ là một ngày linh hoạt đối với học sinh, có nghĩa là trường sẽ mở cửa theo lịch trình thường xuyên cho những học sinh có thể theo học, tuy nhiên việc đi học không bắt buộc và sẽ không được thực hiện.

Lệnh di tản nhiều nơi gần sông San Jacinto. Ở phía đông nam của tiểu bang Texas, Quận Harris hôm thứ Năm đã đưa ra tuyên bố về thảm họa và lệnh sơ tán bắt buộc đối với cư dân trên Ngã ba phía Đông của Sông San Jacinto ở Houston. Người dân phải sơ tán khỏi nhà vì nguy cơ ngập nước cao và họ nên rời đi càng sớm càng tốt. Các quan chức cho biết đoạn sông San Jacinto cao gần 78 feet so với mực nước biển, thấp hơn mực nước của Bão Harvey khoảng 3 feet.

Theo báo cáo của FOX Weather, tổng lượng mưa trong 24 giờ đã vượt quá 7 inch trong khu vực, với tổng lượng mưa trong vài ngày qua gần khoảng 1 foot. Văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở San Angelo cho biết khả năng thời tiết khắc nghiệt vẫn tiếp tục diễn ra trong khu vực vào thứ Sáu với nguy cơ xảy ra bão dữ dội vào buổi chiều và buổi tối từ nhẹ đến nhẹ.

NWS cho biết: “Mưa đá lớn, gió mạnh và thậm chí lốc xoáy sẽ lại có thể xảy ra”. Dự kiến vào thứ Bảy, cơ quan thời tiết cho biết những cơn giông bão lan rộng hơn vào ban ngày và ban đêm sẽ dẫn đến “khả năng xảy ra lượng mưa lớn trên khắp các khu vực của Trung Tây Texas."

NWS cho biết lượng mưa có thể đủ lớn để gây ra lũ quét trên đường phố, lạch, suối và các khu vực trũng thấp khác. Ngoài ra, các cơn bão vào thứ Bảy sẽ gây ra “nguy cơ lớn nhất đối với mưa đá rất lớn có đường kính lớn hơn 2 inch”.

⚪ ---- Donald Trump đã nói chuyện với báo Milwaukee Journal Sentinel trong chuyến đi qua tiểu bang Wisconsin trong tuần này và ông từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử của tiểu bang xung đột. “Nếu mọi thứ đều trung thực, tôi sẵn sàng chấp nhận kết quả”, ông Trump nói với tờ báo. “Nếu không, bạn phải đấu tranh cho quyền lợi của đất nước.” Trump nói thêm rằng "Tôi sẽ làm hại đất nước nếu tôi nói khác." Trong khi đó, Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm cho biết Tổng thống Biden sẽ chấp nhận kết quả và không đưa ra tiêu chuẩn nào cho kết quả đó.

Các cuộc thăm dò: Biden đã chiến thắng tại tiểu bang này vào năm 2020 sau khi Trump giành được vào năm 2016 — cả hai chiến thắng đều cách biệt chưa đến 1 điểm phần trăm — và Trump dẫn trước một cách mong manh từ 48,8% đến 47% trong cuộc thăm dò trung bình mới nhất của Real Clear Politics. US News lưu ý rằng Wisconsin là một trong số ít các tiểu bang có thể quyết định tốt cuộc bầu cử và cơ quan này hiện đang xếp cuộc đua vào danh mục "nghiêng ngửa".

'Bức tường xanh:' Phân tích của US News cho thấy Wisconsin có thể quan trọng hơn đối với Biden khi Biden tìm cách giữ vững "bức tường xanh" của Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Dự đoán của Trump: Trump nói đã tiên đoán rằng Trump sẽ thắng ở Wisconsin và cuộc bỏ phiếu đó sẽ hợp pháp. Về điều gì sẽ khiến điều đó trở nên như vậy theo quan điểm của Trump: "Tôi muốn những người bỏ phiếu bỏ phiếu trung thực. Tôi muốn các lá phiếu được kiểm đếm một cách trung thực. Tôi không muốn mọi người đến cơ quan lập pháp và nhận được những thứ không được phê duyệt rồi thực hiện nó."

⚪ ---- Pennsylvania: Sở Cảnh sát Philadelphia đã từ chối yêu cầu của Đại học Pennsylvania về việc dùng bạo lực giải tán một khu trại sinh viên ủng hộ Palestine. Thay vào đó, cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp bằng chứng cho thấy cuộc biểu tình gây ra mối nguy hiểm sắp xảy ra, theo báo The Daily Pennsylvanian. Cảnh sát đã tăng cường hiện diện trong khuôn viên trường Penn vào thứ Năm, đồng thời tạo ra hàng rào chắn và xe đạp giữa những người biểu tình và một nhóm người phản đối ủng hộ Israel.

Hôm Thứ Sáu tuần trước, chủ tịch lâm thời của Penn, J. Larry Jameson, đã kêu gọi giải tán các cuộc biểu tình, cho rằng sinh viên đang vi phạm chính sách cơ sở vật chất của trường đại học. Hôm thứ Ba, các quan chức trường đại học cho biết họ đã mở “một số vụ kỷ luật sinh viên” đối với những sinh viên phản đối. Cuộc biểu tình được cho là bao gồm các sinh viên từ một số trường đại học khác nhau ở Philadelphia, bao gồm Penn, Đại học Drexel và Đại học Temple.

⚪ ---- Trong một tuyên bố đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới (World Press Freedom Day), Hiệp hội Tù nhân Palestine đã đưa ra lời nhắc nhở rằng 53 nhà báo Palestine hiện đang bị lực lượng Israel giam giữ. Nhóm này cho biết 43 nhà báo đã bị giam từ ngày 7 tháng 10, trong đó có 4 người được cho là "bị buộc phải biến mất" vì Israel không cung cấp thông tin về tình trạng hoặc nơi ở của họ. Hiệp hội Tù nhân cho biết: “Việc nhắm mục tiêu vào các nhà báo Palestine đã và vẫn là một trong những chính sách nổi bật nhất mà lực lượng chiếm đóng theo đuổi trong suốt lịch sử của nó”.

⚪ ---- Tờ New York Times hôm thứ Năm đưa tin các quan chức Mỹ có “niềm tin rộng rãi” rằng mục tiêu “tiêu diệt” Hamas ở Gaza của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là không thể đạt được. Trong suốt 7 tháng qua, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ không tin rằng Israel có thể đạt được các mục tiêu của mình ở Gaza, tuy nhiên chính quyền Biden vẫn tiếp tục ủng hộ việc tàn sát người Palestine ở Dải Gaza.

Vào tháng 3, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã công bố “đánh giá mối đe dọa” hàng năm của họ và cho biết Israel sẽ phải đối mặt với “sự kháng cự vũ trang kéo dài” trong “nhiều năm tới” và quân đội Israel sẽ phải nỗ lực để phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas.

Báo Washington Post cũng đưa tin vào tháng 3 rằng Mỹ không nghĩ rằng Israel có những mục tiêu rõ ràng hoặc có thể đạt được kể từ tháng 10. Một nguồn tin quen thuộc với cuộc họp của chính quyền Biden ngày 27/10 về tình hình ở Gaza nói với WP: “Chúng tôi chưa bao giờ có cảm giác rõ ràng rằng Israel có một mục tiêu quân sự có thể xác định và có thể đạt được. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có cảm giác không biết người Israel sẽ làm những gì họ nói sẽ làm như thế nào”.

Bất chấp sự khác biệt trong thông điệp công khai, không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Biden đang gây áp lực thực sự lên Netanyahu để ngăn chặn cuộc xâm lược Rafah khi viện trợ quân sự của Mỹ tiếp tục đổ về. Cho đến nay, cuộc tàn sát của Israel do Mỹ hậu thuẫn đã giết chết 34.596 người, trong đó có hơn 14.000 trẻ em, theo số liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế Gaza.

⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm cho biết họ sẽ đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Israel cho đến khi Israel cho phép viện trợ vào Gaza mà không bị cản trở trong cuộc tấn công chống lại phiến quân Hamas trên lãnh thổ: "Xuất cảng và nhập cảng đến và từ Israel đã bị đình chỉ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp mới này... cho đến khi chính phủ Israel cho phép một dòng viện trợ nhân đạo không bị gián đoạn tới Gaza." Ngoại trưởng Israel Israel Katz trước đó hôm thứ Năm đã cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phá vỡ các thỏa thuận giữa hai nước bằng cách ngăn chặn xuất nhập cảng của Israel.

⚪ ---- Chính phủ Israel cho biết một người đàn ông Israel bị Hamas bắt cóc hồi tháng 10 đã chết, đồng thời cho biết thi thể của người đàn ông này đang được dân quân được Iran hậu thuẫn ở vùng Gaza của Palestine nắm giữ. Không có thông tin về thời điểm ông qua đời hoặc làm thế nào được công bố ra công chúng.

Or, 49 tuổi và hai trong số ba đứa con của ông, Alma 13 tuổi và Noam 17 tuổi, nằm trong số 253 người Israel và công dân nước ngoài bị Hamas bắt cóc khỏi nhà của họ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, châm ngòi cho cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. hiện đã có cuộc chiến kéo dài gần bảy tháng với Israel ở Gaza.

Vợ ông, Yonat, đã bị giết cùng với khoảng 1.200 người Israel khác trong cuộc tấn công ban đầu của Hamas, trong khi Alma và Noam được thả vào tháng 11 trong một thời gian ngừng bắn ngắn ngủi trong cuộc giao tranh cho phép trao đổi tù nhân do Israel bắt giữ và các con tin do Hamas bắt giữ. .

⚪ ---- Oregon: Cảnh sát Portland hôm thứ Sáu thông báo rằng ít nhất 30 người biểu tình đã bị bắt tại Đại học Portland State University (PSU) sau cả ngày liên tục nỗ lực chiếm lấy khuôn viên của trung tâm giáo dục. Số liệu sơ bộ tiết lộ lúc 10:37 tối (giờ địa phương) lưu ý rằng "mặc dù các cảnh sát không gặp phải sự kháng cự nào khi dọn dẹp các tầng trên cùng của thư viện PSU, nhưng họ đã gặp phải rào chắn, hành vi phá hoại bao gồm làm hỏng hệ thống báo cháy và các vật dụng có thể gây hư hỏng dường như đã được dàn dựng để tấn công các cảnh sát được cử đến để giành lại không gian."

Một đoạn video được lan truyền cho thấy một người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị ngã xuống đất khi chạy tới tông vào một cảnh sát. Thị trưởng Portland Ted Wheeler cho biết trước đó: “Tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận, nhưng hành vi hình sự, đe dọa và bạo lực không phải là quyền tự do ngôn luận”. Theo CNN, hơn 2.000 người đã bị bắt trong khuôn viên nhiều đại học Hoa Kỳ kể từ khi các cuộc biểu tình kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel-Hamas lan sang các trường đại học lớn ở Mỹ.

⚪ ---- Biden nói biểu tình vô 1ich, Biden không đổi chính sách về Israel. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã đề cập đến các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đang diễn ra tại một số trường đại học Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng “không có chỗ trong khuôn viên trường hoặc ở Mỹ cho chủ nghĩa bài Do Thái hoặc bất kỳ lời nói căm thù nào”.

Phát biểu trong cuộc họp báo đột xuất, Biden cho biết ở Mỹ mọi người đều có quyền biểu tình "nhưng không có quyền gây hỗn loạn". Ông nói thêm rằng các cuộc biểu tình bạo lực là không phù hợp với luật pháp và nhấn mạnh rằng pháp quyền “phải được duy trì”. Ngoài ra, nguyên thủ quốc gia Mỹ đảm bảo rằng các cuộc biểu tình ở trường đại học sẽ không khiến ông thay đổi chính sách của mình ở Trung Đông.

⚪ ---- New York: Bộ Giáo dục đang điều tra sự phân biệt đối xử chống người Palestine tại Đại học Columbia trong bối cảnh các cuộc biểu tình gần đây ở đó, theo Palestine Legal. Nhóm Palestine Legal cho biết hôm thứ Năm: “Hôm nay @EDcivilrights thông báo @Columbia đang bị điều tra liên bang về hành vi phân biệt chủng tộc chống người Palestine, bao gồm cả việc mời cảnh sát NYPD mặc trang bị chống bạo động để bắt giữ các sinh viên Palestine và các sinh viên liên quan phản đối nạn diệt chủng của Israel ở Gaza.”

Văn phòng Dân quyền của Bộ Giáo dục phải xem xét tất cả các khiếu nại được đưa ra, nhưng Palestine Legal cho biết “họ chỉ mở một cuộc điều tra chính thức khi xác định được các sự kiện cần được xem xét sâu hơn”.

Cuộc điều tra diễn ra một tuần sau khi Palestine Legal đệ đơn khiếu nại cáo buộc Columbia phân biệt đối xử với sinh viên Palestine và những người biểu tình vì Gaza, tạo ra một môi trường không an toàn cho họ. Đơn khiếu nại chỉ trích việc sử dụng cảnh sát để giải tán các cuộc biểu tình và lời đe dọa được ban giám hiệu trường đưa vào Vệ binh Quốc gia, điều mà nhà trường cho biết đã không xảy ra.

Thông báo này cũng được đưa ra hai ngày sau khi Columbia gọi cho Sở cảnh sát New York (NYPD) để lấy lại Hamilton Hall và dọn dẹp khu cắm trại sau khi những người biểu tình chiếm giữ khuôn viên. Khoảng 300 người đã bị bắt trong quá trình này.

Radhika Sainath, luật sư cấp cao của Palestine Legal, cho biết: “Luật pháp rất rõ ràng, nếu các trường đại học không ngừng đàn áp phân biệt chủng tộc đối với người Palestine và những người ủng hộ họ - họ sẽ có nguy cơ mất nguồn tài trợ của liên bang”.

⚪ ---- Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hôm thứ Năm nói, ước tính việc tái thiết Gaza sau chiến tranh sẽ tiêu tốn từ 30 tỷ đến 40 tỷ USD và "có thể mất nhiều thập niên". Phó Tổng thư ký kiêm Giám đốc Văn phòng khu vực của UNDP tại các quốc gia Ả Rập Abdallah Al Dardari cho biết: “Quy mô tàn phá là rất lớn và chưa từng có… đây là sứ mệnh mà cộng đồng toàn cầu chưa từng thực hiện kể từ Thế chiến thứ hai”. Ngoài ra, cơ quan Liên hợp quốc cho biết cho đến nay, khoảng 70% nhà cửa ở Dải Gaza đã bị phá hủy, cảnh báo con số này có thể lên tới 80% hoặc 90% nếu xung đột tiếp tục.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Gambia Adama Barrow, hôm thứ Năm đã kêu gọi thế giới Hồi giáo “hành động đoàn kết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và đảm bảo tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc”.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp với Phái đoàn Liên minh Dân chủ Quốc tế (UID) ở Ankara, ông Erdogan nói rằng "Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện lập trường khôn ngoan và dũng cảm không chỉ đối với Hồi giáo và tư tưởng bài ngoại mà còn đối với cuộc khủng hoảng Gaza kéo dài 7 tháng." Ông tiếp tục chỉ trích phương Tây vì đã “giảng dạy” người khác về tự do và dân chủ trong khi có “các chính sách đạo đức giả về các vụ thảm sát ở Gaza”.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Hơn 130 người biểu tình chống Israel đã bị bắt hôm thứ Năm tại khuôn viên Đại học California, Los Angeles (UCLA), theo Trung sĩ Alejandro Rubio của Đội tuần tra đường cao tốc California (CHP) nói với Fox News Digital: “CHP là một trong số các cơ quan thực thi pháp luật đã đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của khuôn viên trường. CHP đã hỗ trợ bắt giữ hơn 130 người biểu tình và những người này sẽ bị Sở Cảnh sát UCLA xử lý”.

Trước đó, tờ New York Post đưa tin gần một nửa số người biểu tình chống Israel tại Đại học Columbia và Cao đẳng Thành phố New York không phải là sinh viên của những trường đó mà là "người ngoài trường".

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) hôm thứ Năm đề nghị hủy bỏ tất cả các khoản nợ của sinh viên và cho miễn phí cho các trường cao đẳng và đại học công lập để sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe người da đen, người Latinh và người Mỹ bản địa của đất nước.

Nguyen Lan Dung

Vincent Phan

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

TP Sài Gòn và Đồng Nai mưa lớn

Đồng Nai: Hoàn thành vớt 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây

“Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần xóa nợ cho sinh viên và miễn học phí cho tất cả các trường cao đẳng và đại học công lập, để tất cả mọi người - bất kể hoàn cảnh - đều có thể nhận được nền giáo dục họ cần, bao gồm cả trường y,” Sanders nói trong phiên điều trần của ủy ban Thượng viện về thiếu nhân viên chăm sóc sức khỏe thiểu số và tỷ lệ tử vong bà mẹ cao ở Hoa Kỳ.Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tăng số lượng nhân viên chăm sóc sức khỏe thuộc nhóm thiểu số hành nghề trong lĩnh vực này, nhưng tỷ lệ bác sĩ và y tá là người da đen, người Latinh và người Mỹ bản địa vẫn ở mức thấp đáng kinh ngạc. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các trường Cao đẳng Y khoa Hoa Kỳ, phần lớn bác sĩ và y tá ở Mỹ là người da trắng, tiếp theo là người Mỹ gốc Á.Theo Hiệp hội Y khoa Quốc gia, tổ chức lớn nhất đất nước đại diện cho các bác sĩ da đen, chỉ có 5,7% bác sĩ Hoa Kỳ là người da đen, mặc dù có khoảng 14% người Mỹ xác định là người da đen. Khoảng 6% bác sĩ ở Hoa Kỳ xác định là người Latinh và ít hơn 1% xác định là người Mỹ da đỏ bản địa.Tỷ lệ y tá đã đăng ký hành nghề ở quốc gia là người Da đen, người Latinh và hoặc người Mỹ bản địa gần như giống nhau. Theo Hiệp hội các trường Cao đẳng Điều dưỡng Hoa Kỳ, vào năm 2022, khoảng 6% y tá (RN) đã đăng ký trong nước là người da đen, 0,4% được xác định là người Mỹ bản địa hoặc thổ dân Alaska và khoảng 7% được xác định là người gốc Tây Ban Nha.Một trong những rào cản lớn nhất trong việc theo đuổi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe đối với nhiều người Mỹ da đen, người Latinh và người Mỹ bản địa là gánh nặng tài chính về học phí đại học và trường y.⚪ ---- Nam Hàn: Một cuộc khảo sát của tổ chức phúc lợi trẻ em cho thấy, cứ 10 trẻ em Nam Hàn trong năm học thì có 6 giờ dành nhiều thời gian cho việc học hơn mức khuyến nghị. ChildFund Korea công bố kết quả sau khi khảo sát 10.140 học sinh từ năm nhất tiểu học đến năm 2 trung học vào tháng 12/2023.Trong số những người được khảo sát, 65,1% dành nhiều thời gian học tập hơn mức được cho là phù hợp, trong khi gần 13% học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được khảo sát cho rằng thời gian họ thường dành cho việc học là “quá mức”.Cuộc khảo sát cho thấy thời gian học trung bình ngoài trường học đạt 2 giờ 17 phút đối với học sinh tiểu học năm cuối và 2 giờ 47 phút đối với học sinh tiểu học năm cao hơn. Con số tương ứng của học sinh cấp hai và cấp ba lần lượt là 3 giờ 12 phút và 3 giờ 33 phút.Tổ chức này khuyến nghị thời gian học tập, ngoại trừ giờ học, là dưới một giờ đối với học sinh tiểu học năm cuối và dưới hai giờ đối với học sinh tiểu học năm cao hơn. Khuyến nghị học tối đa 2 tiếng rưỡi đối với học sinh cấp hai và tối đa ba giờ đối với học sinh trung học.Cuộc khảo sát cũng lưu ý rằng 18,8% trẻ em ngủ ít hơn mức khuyến nghị. Học sinh tiểu học ngủ trung bình 9 giờ, trong khi mức trung bình tương ứng của học sinh cấp 2 và cấp 3 lần lượt là 7 giờ 51 phút và 6 giờ 32 phút.Hơn 60% các em được khảo sát cho biết họ dành thời gian rảnh để xem video trên điện thoại thông minh ở nhà một mình thay vì dành thời gian cho bạn bè hoặc gia đình. Theo cuộc khảo sát, hơn 13% bị mất ngủ, phần lớn là do sử dụng điện thoại thông minh vào đêm khuya, tiếng ồn hoặc các lý do môi trường khác và các công việc chưa hoàn thành.⚪ ---- Nam Hàn: Một phần đáng kể nhân viên văn phòng Nam Hàn từ 20 đến 50 tuổi tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế công việc của họ trong tương lai. Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu & Chính sách Nhu liệu (Software Policy & Research Institute) có tiêu đề "Việc sử dụng AI sáng tạo và nhận thức về tiềm năng thay thế sức lao động của con người", 39,8% số người được hỏi đã sử dụng AI sáng tạo trong ba tháng qua.Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12/2023, bao gồm 1.038 nhân viên văn phòng từ khu vực thủ đô và sáu thành phố đô thị, phản ánh những thay đổi xã hội đáng kể kể từ khi ra mắt ChatGPT của OpenAI vào tháng 11 năm 2022.Nó cho thấy 33,6% số người được hỏi nhìn thấy khả năng thực sự của AI sẽ thay thế họ, với khung thời gian dự đoán nhiều nhất cho sự thay thế đó là trong vòng 6 đến 10 năm với tỷ lệ 46,3% và 28,5% mong đợi điều đó có thể xảy ra trong vòng 5 năm. Cụ thể, 48,8% người dùng AI sáng tạo hiện tại trong công việc của họ tin rằng AI có thể thay thế họ.⚪ ---- Hội đồng Các vấn đề Đại lục (MAC: Mainland Affairs Council) cho biết hôm thứ Năm rằng các Viện Khổng Tử đã được thêm vào danh sách các cơ quan chính trị, chính phủ và quân sự của Trung Quốc mà công dân Đài Loan bị cấm làm việc. MAC cho biết việc sửa đổi một đạo luật hiện hành cấm công dân Đài Loan làm việc cho bất kỳ tổ chức nào của TQ liên quan đến các vấn đề liên quan đến bản sắc và lòng trung thành quốc gia, mặt trận thống nhất hoặc đe dọa an ninh quốc gia.Cụ thể, các hướng dẫn sửa đổi cấm công dân Đài Loan làm việc tại Viện Khổng Tử (Confucius Institutes) - viện giáo dục phi lợi nhuận được TQ tài trợ để truyền bá văn hóa TQ. Những điều này cũng bị nghi ngờ là công cụ để gây ảnh hưởng chính trị. Cũng được thêm vào danh sách đen còn có Hiệp hội Quan hệ xuyên eo biển Đài Loan (ARATS: Association for Relations Across the Taiwan Straits) - cơ quan bán chính thức của TQ phụ trách xử lý các vấn đề kỹ thuật và kinh doanh với Đài Loan - cũng như Liên đoàn Thanh niên Toàn TQ và Liên đoàn Thanh niên Toàn TQ, Liên đoàn đồng bào Đài Loan.Theo Đạo luật quản lý mối quan hệ giữa người dân khu vực Đài Loan và khu vực đại lục (Đạo luật xuyên eo biển), những công dân làm việc cho các tổ chức bị cấm như vậy có thể bị phạt từ 100.000 Đài tệ đến 500.000 Đài tệ (3.077-15.389 USD). Nếu người vi phạm là quan chức chính phủ hoặc người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, tình báo Trung Quốc hoặc các cơ quan liên quan khác mà công việc của họ liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia hoặc thông tin mật khác, họ cũng có thể phải đối mặt với án tù lên tới 3 năm.⚪ ---- Theo một cuộc khảo sát hàng năm của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Tư, khoảng 42% người Mỹ hiện coi Trung Quốc là kẻ thù, tăng từ 25% cách đây hai năm và đạt mức cao nhất trong 5 năm. Theo báo cáo, một nửa số người Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh và chỉ 6% coi nước này là đối tác.Phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang tìm cách ổn định quan hệ Mỹ-Trung để tránh những tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột, đồng thời vẫn cố gắng chống lại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về nhiều vấn đề khác nhau, từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine đến Đài Loan và nhân quyền.⚪ ---- Sở Thuế IRS đang thay đổi mọi thứ. Cơ quan thuế cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ “thực hiện hành động nhanh chóng và quyết liệt” để trấn áp những cá nhân và công ty không nộp thuế đúng cách. IRS hiện có nguồn tài trợ để xem xét kỹ hơn nhờ dòng tiền từ Đạo luật Giảm lạm phát, hay IRA, cơ quan này cho biết. “Trước IRA, hơn một thập niên cắt giảm ngân sách đã khiến IRS không thể bắt kịp với bộ công cụ ngày càng phức tạp mà những người nộp thuế không khai đúng thu nhập của họ nhằm trốn thuế.”Tỷ lệ kiểm toán của các triệu phú đã giảm hơn 70% từ năm 2010 đến năm 2019 và tỷ lệ kiểm toán của các tập đoàn lớn giảm hơn 50%. IRS ước tính hiện có khoảng chênh lệch thuế 683 tỷ USD do người nộp thuế khai báo thiếu thu nhập, trả thiếu những khoản họ nợ hoặc không khai báo gì cả.Khi kiểm toán nhiều người nộp thuế hơn, IRS cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu nhiều hơn vào một số nhóm:. Những người giàu có thu nhập trên 10 triệu USD.. Các công ty có tài sản trên 250 triệu USD.. Quan hệ đối tác phức tạp với tài sản hơn 10 triệu USD.. Các tập đoàn và người nộp thuế có thu nhập cao sử dụng máy bay thương gia, như máy bay phản lực tư nhân, cho mục đích cá nhân.Ủy viên IRS Daniel Werfel cho biết những người có thu nhập dưới 400.000 USD và các doanh nghiệp nhỏ sẽ không bị kiểm toán nhiều hơn do những thay đổi này.IRS cho biết họ cũng muốn giảm tập trung vào những người nộp thuế da đen, có thu nhập thấp, những người thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc kiểm toán. Một nghiên cứu từ tháng 1/2023 với sự tham gia của các nhà nghiên cứu trường đại học và Bộ Tài chính đã phát hiện ra rằng các thuật toán dựa trên dữ liệu của IRS đã cứ chọn những người nộp thuế Da đen để kiểm toán với tỷ lệ gấp 4,7 lần những người nộp thuế không phải Da đen.⚪ ---- Cởi hết 100% trong 10 ngày. Một trải nghiệm độc đáo sẽ ra khơi vào năm 2025 và bỏ lại tất cả quần áo. Theo đài WFLA của NBC Miami, “Con thuyền khỏa thân lớn” sẽ khởi hành từ Miami trong chuyến hành trình kéo dài 10 ngày đến vùng biển Caribe. Bare N Needities & Travel, một công ty đã tổ chức các kỳ nghỉ khỏa thân từ năm 1990, sẽ tiếp quản tài Norwegian Pearl từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 14/2, nơi hành khách khỏa thân sẽ đến thăm là Bahamas, Puerto Rico, St. Maarten, Dominica, Martinique và St. Lucia.Mặc dù đây là chuyến du ngoạn không mặc quần áo nhưng sẽ có một số quy tắc phải tuân theo, chẳng hạn như mặc quần áo trong phòng ăn và khách được khuyến khích dùng khăn tắm hoặc quần lót để ngồi trong phòng khánh tiết, sàn hồ bơi và khu vực ăn tự chọn. Việc vuốt ve hoặc chạm vào cơ thể không phù hợp đều bị cấm, cũng như khỏa thân trước các tàu khác trong cảng. Đồ lót và trang phục gợi dục cũng không được phép.Theo công ty du lịch, một quy tắc quan trọng khác sẽ mang lại sự yên tâm nhất định cho những người sợ kết thúc trên mạng xã hội là việc chụp ảnh và quay video bất kỳ hành khách nào mà không có sự đồng ý của họ đều bị cấm. Bất kỳ ai không tuân thủ phép lịch sự và phép xã giao sẽ bị đuổi khỏi tàu. Để biết thêm thông tin về Chiếc thuyền khỏa thân lớn, hãy truy cập tại đây:⚪ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát đang xin sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định để tìm một hoặc nhiều người chịu trách nhiệm về vụ bắn chết một người đàn ông 19 tuổi hôm thứ Tư ở Granada Hills. Sở Cảnh sát Los Angeles Devonshire đã trả lời các cuộc gọi vô tuyến về vụ nổ súng ngay trước 1 giờ sáng tại dãy nhà 17500 trên Phố Rinaldi. Tại hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân nằm trên đường với nhiều vết thương do đạn bắn.Bản tin của LAPD cho biết nhân viên y tế của Sở Cảnh sát Los Angeles đã đến địa điểm và đưa người đàn ông đến bệnh viện, nơi anh ta từ trần. Không rõ điều gì có thể dẫn đến vụ nổ súng chết người. Danh tính người chết được giữ kín để chờ thông báo cho người thân của anh ta. Cảnh sát chưa có thông tin gì về nghi phạm. Ai có thông tin về vụ án này hãy liên hệ với cảnh sát LAPD theo số 818-374-9550. Muốn giấu tên có thể gọi cho Cơ quan ngăn chặn tội phạm khu vực L.A. theo số 800-222-8477 hoặc để lại thông tin trực tuyến: https://www.lacrimestoppers.org/⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông vô gia cư nằm trong một con hẻm đã bị một nữ tài xế 20 tuổi nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn tông chết ở khu Westlake của Los Angeles vào sáng sớm thứ Năm. Vụ này được báo cáo ngay sau 1h30 giờ sáng tại khu vực đường S. Alvarado và Maryland.Thiếu nữ lái xe không rõ danh tính đang đi về phía bắc trong một con hẻm gần đó thì tông vào một người đàn ông 32 tuổi mà cảnh sát cho biết đang nằm. Nạn nhân chưa rõ danh tính, cảnh sát cho biết là người vô gia cư, được cho là đã chết tại hiện trường. Người lái xe, chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp, đã ở lại hiện trường nhưng bị bắt vì nghi ngờ DUI, say rượu lái xe.⚪ ---- Quận Los Angeles: Theo cảnh sát Downey, hai học sinh đã tham gia vào một cuộc hỗn chiến dẫn đến một học sinh bị đâm tại trường trung học Warren hôm 1/5/2024 lúc 12:23 giờ chiều. Vụ đâm khiến trường phải đóng cửa nhưng được dỡ bỏ ngay sau khi học sinh bị giam giữ. Hai học sinh này biết nhau và cảnh sát cho biết không có mối đe dọa nào đối với bất kỳ ai khác tại trường. Theo cảnh sát, vết thương của nạn nhân bị đâm không nguy hiểm đến tính mạng. Hoạt động giảng dạy bình thường đã trở lại ở trường trung học. Các thám tử Downey tiếp tục điều tra vụ đâm.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang truy lùng một nhóm nghi phạm bị truy nã vì tội trộm cắp có tổ chức tại một trung tâm mua sắm ở Quận Cam. Theo Sở Cảnh sát Irvine, bốn nghi phạm được cho là đã nhắm mục tiêu vào một cửa hàng Champs Sports tại Irvine Spectrum. Họ bị cáo buộc đã đánh cắp các sản phẩm Nike từ nhà bán lẻ trước khi chạy trốn khỏi trung tâm mua sắm trên hai chiếc xe – một chiếc SUV Mitsubishi Outlander màu xám và một chiếc sedan Volkswagen Passat màu đen.Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh các nghi phạm – được cho là hai nam và hai nữ. Không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố về vụ trộm vì nhóm này vẫn chưa bị bắt. Bất kỳ ai nhận ra nghi phạm hoặc có thêm thông tin về vụ án, vui lòng gửi email tới njohnson@cityofirvine.org.⚪ ---- Singapore: Một nữ công dân Việt Nam bị cho là có liên quan đến một nhóm chỉnh sửa ảnh để sử dụng nhằm mục đích tống tiền đã bị truy tố trước tòa. Những bức ảnh của các cá nhân, bao gồm cả các chính trị gia, đã bị chỉnh sửa để cho họ thấy những tình huống thân mật giường chiếu. Côlà một trong 12 người đang bị điều tra vì nghi ngờ sử dụng tài khoản ngân hàng và thẻ SIM để tống tiền. Cô bị cáo buộc đã giúp người khác đảm bảo quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng do UOB cung cấp.Bảy người đàn ông và bốn phụ nữ khác, trong độ tuổi từ 18 đến 46, vẫn đang bị điều tra. Nữ công dân Việt Nam 23 tuổi bị truy tố vào ngày 2 tháng 5 với tội tạo điều kiện truy cập trái phép vào tài liệu máy tính theo Đạo luật lạm dụng máy tính. Cô Dung không nhận tội, sẽ bị tạm giam để điều tra thêm. Vụ án của cô sẽ được xét xử lại vào ngày 9 tháng 5. Cô ấy được cho là thành viên của một nhóm cá nhân đã gửi thư tống tiền từ tháng 3 đến tháng 4 có chứa những bức ảnh được chỉnh sửa để cho thấy người nhận ở tư thế thân mật hoặc thỏa hiệp.⚪ ---- Boston:thắng giải thơ. Cậu học sinh lớp 6 của Trường Kennedy School (PJK), Vincent Phan, đã nhận được “Giải thưởng Nhà thơ của Năm” (Poet of the Year Award) của Boston Scores vào ngày 26 tháng 4 để ghi nhận tài ngôn ngữ và khả năng trình diễn của em. Cậu bé 12 tuổi là người chiến thắng trong cuộc thi thơ giữa hơn chục học sinh học khu Boston Public School. Phan được khen ngợi vì sự khéo léo và sáng tạo.Sáng tác của Vincent, “Achievements” (“Thành tích”) mô tả sự bền bỉ, niềm tự hào về bản thân và cảm giác hồi hộp khi được thỏa mãn; cho dù đó là “nuốt 10 viên kẹo dẻo” hay lập “kỷ lục thế giới” cá nhân. Cậu Vincent Phan là con của ông Dung Phan.Rebeca Villatoro, Điều phối viên Elementary School Enrichment, thuộc Boston Scores cho biết: “Hàng năm, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc dành cho các nhà thơ, trong đó hai học sinh từ tất cả các trường của chúng tôi viết một bài thơ gốc, ghi nhớ và biểu diễn trước khán giả. Ban giám khảo cảm thấy đặc biệt ấn tượng với bài thơ của Vincent. Nhiều người trong văn phòng của tôi nói với tôi rằng khi họ muốn lên tinh thần, họ sẽ đọc bài thơ của cậu Vincent Phan. Thật là có động lực.”Villatoro đã trao cho Vincent một tấm bảng và học bổng “Nhà thơ của năm” đầu tiên của Boston Scores. Boston Scores là một tổ chức phi lợi nhuận hợp tác với Trường Công lập Boston để cung cấp cho thanh thiếu niên thành thị các lớp học bóng đá và hỗ trợ sau giờ học.⚪ ---- California:Lên Tiếng Phản Đối Hội Đồng Giám Sát Quận Los Angeles về Việc Tôn Vinh Jane Fonda. Theo thông cáo từ Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn. Sacramento – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Huntington Beach) đã lên tiếng chỉ trích quyết định của các giám sát viên Quận Los Angeles về việc tôn vinh nhà hoạt động thân Cộng Sản Jane Fonda như một nữ anh hùng vì hòa bình và công bằng xã hội nhân dịp tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ. Thượng Nghị Sĩ đã yêu cầu trong một lá thư rằng Hội Đồng Giám Sát Quận Los Angeles phải hủy bỏ tuyên bố của mình và đưa ra lời xin lỗi với nửa triệu người Mỹ gốc Việt ở California.Trong khi Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và các nhân viên của bà tham gia nhiều chương trình tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư vào hôm Thứ Ba, để tôn vinh những người sống sót và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, thì các giám sát viên Quận Los Angeles đã công nhận hôm đó là “Ngày Jane Fonda” để vinh danh nữ tài tử này. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trốn khỏi miền Nam Việt Nam sau khi Sài Gòn thất thủ và đã đấu tranh cho quyền lợi của người Việt ở Mỹ và quê hương bà. Trong một phiên họp tại Thượng Viện California, bà đã giới thiệu Dự Luật SB 1407 để cho phép những người sống sót chủ nghĩa cộng sản dựng đài tưởng niệm trong khuôn viên tòa nhà Quốc Hội.Đia hạt Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đại diện bao gồm Little Sài Gòn – là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài Việt Nam. Thượng Nghị Sĩ cho biết: “Tôi bị sốc và ghê tởm khi thấy các giám sát viên Quận Los Angeles tuyên bố ngày 30 Tháng Tư là ‘Ngày Jane Fonda.’”“Có lẽ họ đã quên rằng ‘Hanoi Jane’ từng tuyên truyền chống lại quân đội Mỹ và đất nước Hoa Kỳ trong khi những người lính dũng cảm này đang chiến đấu tại Việt Nam. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói: “Không thể tưởng tượng được rằng các giám sát viên Quận Los Angeles lại ca ngợi bà Fonda như một nữ anh hùng trong khi 300,000 binh sĩ Mỹ và binh sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong lúc chiến đấu cho tự do và dân chủ để ngăn chặn việc Cộng Sản chiếm đóng miền Nam Việt Nam.”Chiến tranh đã giết chết hàng triệu người ở cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam.Trong nhiều năm, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã chỉ trích bà Fonda và chồng bà, cựu Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden, vì đã hợp tác với chính phủ Bắc Việt để phá hoại Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn từng bị buộc phải rời khỏi cuộc họp của Thượng Viện California vào năm 2017 vì đã lên tiếng chống lại ông Hayden khi các đồng viện của bà tìm cách tưởng nhớ ông sau khi ông qua đời.⚪ ---- TIN VN.. Theo VnExpress. Nhiều nơi ở TP HCM và Đồng Nai có mưa nặng hạt trong 10-20 phút giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng, oi bức, chiều 3/5. Vậy là, không cần cầu mưa, mà mưa vẫn tới.⚪ ---- TIN VN:. Theo Báo Nhân Dân. Sáng 3/5, Thượng úy Lê Minh Tấn, Đội trưởng Đội nuôi trồng thủy sản, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, việc vớt khoảng 200 tấn xác cá trên hồ Sông Mây đã hoàn thành. Thượng úy Lê Minh Tấn cho biết, những ngày qua, đơn vị đã huy động tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên liên tục vớt, đưa số cá chết trên hồ Sông Mây lên bờ để hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Đến chiều 2/5, việc vớt xác cá chết đã hoàn thành, ước khoảng 200 tấn. Sau khi hoàn thành việc thu dọn xác cá chết dưới hồ Sông Mây, lực lượng chức năng xử lý công đoạn rải vôi khử mùi hôi và ủ số cá chết trên để làm phân vi sinh. Theo báo cáo, do hạn hán kéo dài khiến hồ Sông Mây cạn trơ đáy, diện tích mặt nước từ 196ha giảm xuống chỉ còn khoảng 2ha. Độ sâu nơi sâu nhất chỉ khoảng 1m nước, khiến cá chết hàng loạt.⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 40% chủ nhà ở Hoa Kỳ hiện nay sẽ không mua nổi nhà nếu bây giờ đang tìm mua?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 40% chủ nhà ở Hoa Kỳ không đủ khả năng mua nhà nếu họ đang tìm mua một ngôi nhà hiện nay. Cuộc khảo sát do cơ quan bất động sản Redfin công bố cho biết gần 2 trong 5 chủ sở hữu nhà lo ngại rằng họ sẽ không thể mua được căn nhà hiện tại nếu định mua vào năm 2024.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo AI không hữu ích trong phòng cấp cứu?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy trí tuệ nhân tạo AI có thể giúp các bác sĩ bằng cách điền vào các giấy tờ thuộc lòng, nhưng nó sẽ không sớm hữu ích trong phòng cấp cứu. Các nhà nghiên cứu cho biết chương trình ChatGPT của OpenAI đã đưa ra những kết luận không nhất quán khi đưa ra các trường hợp mô phỏng bệnh nhân bị đau ngực. AI trả về các mức đánh giá rủi ro tim khác nhau cho cùng một dữ liệu bệnh nhân – không phải là điều mà các bác sĩ muốn thấy khi ứng phó với trường hợp cấp cứu y tế.Chi tiết: