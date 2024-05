Được xóa nợ do Pacific Airlines trả hết tàu bay, Vietnam Airlines lãi kỷ lục 4.334 tỷ đồng (~ 171 triệu USD) trong quý 1/2024.

.

- Nhà thờ rủ nhau cầu nguyện cho Trump.

- Trump hứa sẽ trục xuất từ 15 tới 20 triệu di dân lậu vì họ là cựu tù hình sự ở quê nhà họ. CNN nói Trump nói sai.

- Trump: Venezuela mở cửa nhà tù, giúp đưa tù hình sự nhập cư lậu vào Mỹ. Fox phải nói rằng không có chứng cớ.

- Kenneth Chesebro (cựu luật sư của Trump), đồng phạm của Trump ở Georgia, đã không bị truy tố vì âm mưu tương tự ở Arizona, có lẽ vì đã chịu khai

- Dân Biểu Cộng Hòa Elise Stefanik đệ đơn yêu cầu Bộ tư pháp điều tra Công tố đặc biệt Jack Smith về tội quấy rối Trump trong mùa bầu cử

- 38% quan chức bầu cử địa phương khắp Hoa Kỳ bị “đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng”

- Nếu Trump thắng cử 2024, Trump sẽ dùng quân lính trục xuất hàng loạt di dân lậu (theo luật: di dân lậu vào Mỹ được nộp đơn xin tỵ nạn, chờ xét xử), sẽ ủng hộ các tiểu bang áp dụng lệnh cấm phá thai, sẽ ân xá tù nhân bạo loạn 6/1/2021

- Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật chống chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên đại học

- Trump thú nhận Trump đã nói với các nhân viên Mật vụ rằng Trump muốn tới Điện Capitol vào ngày bạo loạn 6/1/2021

- Lưỡng viện Arizona OK xóa bỏ luật năm 1864 (luật cấm phá thai gần như toàn bộ)

- Trump nói rằng tội hình sự thời Biden tăng vọt lan tràn, nhưng thống kê nói tội bạo lực thời Trump tăng, thời Biden giảm rất nhiều

- Trump thề sẽ truy tố Biden. Nhưng Trump đang xin Tòa Tối Cao miễn tố cho các Tổng thống. Trong quá khứ, Trump từng điều tra các đối thủ chính trị: bà Clinton, James Comey (Giám đốc FBI), cựu TNS John Kerry

- Mở cửa cho đồng tính: Giáo hội United Methodist hủy lệnh cấm mục sư đồng tính, nói không sai giáo lý Ky Tô

- Chính quyền Biden xóa nợ 6 tỷ USD thời sinh viên cho 317.000 người đã theo học tại Art Institutes

- Gaza: 34.596 người Palestine bị Israel giết, bị thương là 77.816 người.

- Liên Âu: sẽ viện trợ 1 tỷ euro cho Lebanon.

- Iran: trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể của Anh và Mỹ vì giúp Israel diệt chủng dân Palestine

- Thủ tướng Israel nói với Ngoại trưởng Mỹ là sẽ không đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn, chỉ cho ngừng bắn tạm nếu thả con tin

- Chống chính phủ Israel không phải là bài Do Thái. DB Mỹ gốc Do Thái Sara Jacobs (D-Calif.) nói bà đã bỏ phiếu chống dự luật trấn áp chủ nghĩa bài Do Thái vì sẽ “bóp nghẹt” quyền tự do ngôn luận.

- Nhiều người Palestine ở Gaza lo sợ Mỹ lấy cớ xây cầu tàu cho hàng viện trợ nhằm giúp Israel chiếm đóng Gaza vĩnh viễn

- Peloton: Giám đốc điều hành Barry McCarthy ra đi

- Số lượng việc làm bị cắt ở Mỹ đạt 64.789 trong tháng 4, giảm 28%

- Hãng dầu Shell doanh thu giảm 17%

- Qualcomm doanh thu quý 2 tăng 37% lên 2,3 tỷ USD.

- Đài Loan: thấy 15 khinh khí cầu giám sát của TQ bay quanh Đài Loan

- Một kỹ sư tố giác Boeing ráp phi cơ kém an toàn chết bí ẩn

- Mưa lớn: 1 cao tốc bị sập ở miền nam Trung Quốc, 18 xe lọt hố, ít nhất 48 người chết

- Tập Cận Bình sẽ nổi giận: Nam Hàn có thể sắp vào đối tác an ninh AUKUS (Úc-Anh-Mỹ)

- Thống kê: Mỹ tạo ra thêm 192.000 việc làm trong khu vực tư nhân trong tháng 4, tăng so với 184.000 việc tháng 3.

- Lợi nhuận quý 1 của Huawei đã tăng hơn 5 lần (tăng 564%) so với cùng kỳ năm ngoái

- Google đã sa thải 200 nhân viên từ các nhóm “Nòng cốt” để chuyển một số việc làm sang Ấn Độ và Mexico.

- Bố là người Mỹ, mẹ là người Hàn, 2 con nhỏ bị mẹ bắt cóc về Nam Hàn, bố ra tòa kiện nhiều năm mới đưa về Mỹ được, 2 bé bị mẹ nhồi sọ phải ghét bố

- Wisconsin: 1 cậu 14 tuổi cầm súng tới trường trung học cơ sở, bị cảnh sát bắn chết

- Canada: Tommy Hoàng bị tra tấn, cướp, giết chết, 4 nghi can nhận tội, kể cả bạn gái cũ thú tội ngộ sát

- Quận Los Angeles: 1 tay súng đdí theo 1 xe, bắn chết một hành khách xe kia, rồi phóng đi

- Nhật Bản: 1 nam giới gốc Việt ở Kawaguchi bị đâm chết, nghi can là 1 đồng hương bị cảnh sát bắt

- Houston: kẻ trộm đột nhập nhà của luật sư Chi Nguyen, bị người trong nhà bắn bị thương

- VOA: USCIRF lại đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách Cần quan tâm Đặc biệt.

- RFA: Hà Nội: Giáo xứ Thái Hà phản đối Bệnh viện Đống Đa xây mới toà nhà 8 tầng trên đất nhà thờ.

- TIN VN. Được xóa nợ do Pacific Airlines trả hết tàu bay, Vietnam Airlines lãi kỷ lục 4.334 tỷ đồng (~ 171 triệu USD) trong quý 1/2024.

- TIN VN. Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trần Thanh Mẫn lên điều hành Quốc hội.

- HỎI 1: Nghiên cứu: 1/3 người Mỹ gốc Á đã bị kỳ thị, thù nghịch về thể chất hay lời năm trong năm 2023, và 60% lo ngại họ sẽ bị kỳ thị trong 5 năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khảo sát: 39% thanh niên giới tính thứ ba LGBTQ suy tính tự sát trong năm 2023, với 12% đã cố gắng tự sát? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/5/2024) ⚪ ---- Peloton Interactive Inc. cho biết hôm thứ Năm rằng giám đốc điều hành (CEO) của công ty, Barry McCarthy, sẽ từ chức và sẽ trở thành cố vấn chiến lược của công ty vào cuối năm nay: “Với đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ và Công ty hiện có nền tảng vững chắc, Hội đồng quản trị đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để tìm kiếm Giám đốc điều hành tiếp theo của Peloton.” Chủ tịch Peloton Karen Boone và Giám đốc Chris Bruzzo sẽ đóng vai trò là đồng CEO tạm thời. Ngoài ra, Peloton thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 15% lực lượng lao động của mình trên toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 400 thành viên trong nhóm. Cổ phiếu của công ty đã tăng 8,07% trong phiên giao dịch tiếp thị trước sau tin tức này.

.

⚪ ---- Challenger, Gray & Christmas Inc. cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm rằng số lượng việc làm bị cắt giảm ở Hoa Kỳ đạt 64.789 trong tháng 4, giảm 28% so với mức 90.309 được ghi nhận trong tháng 3. Việc cắt giảm việc làm giảm 3,3% trong tháng 4 so với cùng tháng năm 2023.

.

Phó chủ tịch cấp cao của công ty Andrew cho biết: "Thị trường lao động vẫn thắt chặt. Nhưng khi chi phí lao động tiếp tục tăng, các công ty sẽ tuyển dụng chậm hơn và chúng tôi dự đoán sẽ cần phải cắt giảm thêm. Con số thấp trong tháng 4 này có thể là khoảng lặng trước cơn bão". Challenger cảnh báo.

.

Kể từ đầu năm, các công ty đã công bố 322.043 lần sa thải, thấp hơn 4,6% so với khung thời gian tương ứng một năm trước đó. Với 14.737 việc làm bị cắt giảm trong tháng 4, ngành công nghiệp ô tô đã vượt xa tất cả các ngành khác, được thúc đẩy bởi quyết định gần đây của Tesla về việc cắt giảm 14.000 vị trí hoặc 10% lực lượng lao động toàn cầu. Số việc làm bị cắt giảm trong lĩnh vực này đã tăng 108% lên tổng số 20.189 trong bốn tháng đầu năm 2024.

.

⚪ ---- Hãng dầu Shell plc đã công bố hôm thứ Năm rằng thu nhập đã điều chỉnh của họ cao hơn ước tính là 7,7 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh là 18,7 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024. Hai con số này lần lượt giảm 20% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập của hãng dầu khổng lồ thuộc về các cổ đông trong quý báo cáo ở mức 7,4 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu của hãng giảm 17% so với cùng kỳ, đạt 72,5 tỷ USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bị suy giảm 9% xuống còn 1,13 USD.

.

⚪ ---- Qualcomm Incorporated thông báo rằng doanh thu ròng trong quý 2 năm tài chính 2024 đã tăng 37% lên 2,3 tỷ USD. Với doanh thu tăng 1% lên 9,4 tỷ USD, công ty cho biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu cũng tăng 36% lên 2,06 USD. Công ty dự đoán doanh thu trong quý thứ ba sẽ nằm trong khoảng từ 8,8 tỷ USD đến 9,6 tỷ USD, trong khi ước tính thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo GAAP của họ là từ 1,74 đến 1,94 USD. Cổ phiếu của Qualcomm đã tăng 5,38% trong giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo được công bố trên thị trường ở New York.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 15 khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc bay lượn trên eo biển Đài Loan hôm thứ Năm. Theo thông báo, 4 trong số các vật thể được phát hiện đã vi phạm không phận phía trên hòn đảo tranh chấp. Bộ không tiết lộ thêm thông tin liên quan đến khinh khí cầu, nhưng vụ này nhấn mạnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc.

.

⚪ ---- Một người tố giác đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vấn đề an toàn với máy bay Boeing đã chết trong một hoàn cảnh bí ẩn, theo tờ Seattle Times đưa tin hôm thứ Tư. Joshua Dean, cựu kiểm toán viên chất lượng tại công ty chi nhánh Spirit AeroSystems của Boeing, đã qua đời sau khi tờ Seattle Times mô tả là “một căn bệnh ngắn và đột ngột”. Dean, 45 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi và nhiễm trùng vi khuẩn – MRSA – phải trải qua hai tuần trong tình trạng nguy kịch trước khi qua đời vào thứ Ba, theo dì của anh nói với tờ báo. Theo tờ này, khi làm việc cho Spirit, Dean đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Hàng không Liên bang FAA cáo buộc “hành vi sai trái nghiêm trọng và trắng trợn của ban quản lý chất lượng cấp cao đối với dây chuyền sản xuất 737”.

.

Anh ta bị sa thải vào tháng 4/2023, sau đó anh cáo buộc với Bộ Lao động rằng đó là do anh ta tiếp tục nêu lên lo ngại về lỗi sản xuất ở Boeing. “​​Suy nghĩ của chúng tôi hướng về gia đình Josh Dean. Sự mất mát đột ngột này là một tin tức đáng kinh ngạc ở đây và đối với những người thân yêu của anh ấy”, người phát ngôn của Spirit cho biết. Cái chết của Dean xảy ra hai tháng sau cái chết của John Barnett, một cựu nhân viên Boeing, người được phát hiện đã chết vì vết thương do súng tự gây ra khi đang đưa ra lời khai trong một vụ kiện tố giác chống lại công ty Boeing. Tờ báo đưa tin cả Dean và Barnett đều được đại diện bởi cùng một công ty luật ở Nam Carolina.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Năm cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 34.596 người, bị thương là 77.816 người. Trong 24 giờ qua, có 28 thường dân chết trong bối cảnh 3 cuộc tấn công của lực lượng Israel.

.

⚪ ---- Liên Âu hôm thứ Năm đã công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro nhằm mục đích củng cố “khả năng phục hồi kinh tế xã hội” của Lebanon. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đăng trên X: "Lebanon và người dân có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ lâu dài của Liên Âu. Đây là lý do tại sao tôi vui mừng công bố gói hỗ trợ trị giá 1 tỷ euro cho Lebanon. Nó sẽ góp phần vào khả năng phục hồi kinh tế xã hội của Lebanon. Cũng như an ninh và ổn định chung của Lebanon."

.

Hơn nữa, Von der Leyen cho biết trong cuộc họp báo ở Beirut rằng Liên Âu sẽ hỗ trợ Lực lượng vũ trang Lebanon “thiết bị và đào tạo để quản lý biên giới” để ngăn chặn dòng người di cư không có giấy tờ từ nước này đến châu Âu.

.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Năm thông báo rằng chính phủ Iran đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể của Anh và Mỹ vì "viện trợ" và "tài trợ" cho "các hành động khủng bố" của Israel chống lại người dân Palestine. Các biện pháp trừng phạt cáo buộc Tập đoàn Lockheed Martin, General Dynamics và Công ty Kỹ thuật Skydio đồng lõa với "những hành động tàn ác" của Israel chống lại người dân Gaza bằng cách cung cấp vũ khí, đạn dược và máy bay không người lái cho Israel.

.

Ngoài ra, Iran còn áp đặt các biện pháp nhắm vào Tập đoàn Chevron vì bị cáo buộc “hỗ trợ” Israel khai thác các giếng khí đốt ở phía đông Địa Trung Hải. Trong số các cá nhân Mỹ bị trừng phạt có Jason Greenblatt, cựu đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông dưới thời chính quyền Trump, Tướng Lục quân Mỹ Bryan P. Fenton và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Mỹ Brad Cooper. Iran cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, Phó Tổng Tham mưu trưởng Sharon Nesmith, cũng như Hải quân Hoàng gia Anh tại Hồng Hải HMC Diamond, Không quân Hoàng gia Akrotiri ở Cyprus và Rafael của Anh.

.

⚪ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong cuộc gặp hôm thứ Tư rằng ông sẽ không đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn và chấm dứt các hoạt động của Israel ở Gaza để đổi lấy một thỏa thuận giải phóng con tin Israel. Một quan chức Israel nói với The Times of Israel: “Ông ấy nói với Blinken rằng chúng tôi quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận và quyết tâm lật đổ Hamas”.

.

Trong nhiều tháng, Hamas tuyên bố sẽ thả tất cả các con tin Israel còn lại để đổi lấy một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút quân khỏi Gaza và thả các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn khẳng định rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng chỉ là tạm thời. Netanyahu cũng nói với Blinken rằng Israel sẽ xâm chiếm thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi có hơn 1 triệu dân thường. Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông, Thủ tướng Netanyahu cho biết: “Chiến dịch của Rafah không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Thủ tướng Netanyahu đã nói rõ điều này với Bộ trưởng Blinken.”

.

⚪ ---- Chống chính phủ Israel không phải là bài Do Thái. Dân Biểu Mỹ gốc Do Thái Sara Jacobs (D-Calif.) cho biết bà đã bỏ phiếu chống lại dự luật trấn áp chủ nghĩa bài Do Thái (antisemitism) trong khuôn viên trường đại học bởi vì, theo quan điểm của bà, chủ nghĩa chống chủ nghĩa Do Thái (anti-Zionism) không phải là chủ nghĩa bài Do Thái “vốn dĩ” và là biện pháp đã được Hạ viện thông qua. sẽ “bóp nghẹt” quyền tự do ngôn luận.

.

Jacobs chia sẻ lời giải thích của mình bằng cách rút ra từ kinh nghiệm của bản thân khi đối mặt với chủ nghĩa bài Do Thái trong cuộc sống cá nhân và nói thêm rằng cô ấy “quan ngại sâu sắc” về sự trỗi dậy của nó trên khắp đất nước. Jacobs nói trong một tuyên bố sau khi dự luật được thông qua ở hạ viện: “Là một phụ nữ Do Thái, tôi đã trải qua chủ nghĩa bài Do Thái trong suốt cuộc đời mình. Tôi từng bị gọi là kike khi đang đợi đồ uống ở quán bar khi còn học đại học. Tôi đã nghe quá nhiều ‘câu chuyện cười’ về mái tóc xoăn và chiếc mũi to của mình”.

.

Cô tiếp tục: “Tôi nhớ các bạn cùng lớp của tôi nghĩ thật buồn cười khi nói rằng mọi người ‘là người Do Thái’ khi ai đó sống tằn tiện. “Tôi biết sự thù hận và thiếu hiểu biết ẩn sau tất cả những bình luận này và cách chúng có thể nhanh chóng leo thang thành bạo lực - và tôi vô cùng lo ngại về sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái ở San Diego và trên toàn quốc.”

.

Đảng viên Đảng Dân chủ California cho biết cô ủng hộ quyền tồn tại của Israel nhưng cô biết nhiều người đặt câu hỏi về điều đó và có mối liên hệ “sâu sắc” với đạo Do Thái. “Nhưng tôi không tin rằng chủ nghĩa chống Do Thái vốn là chủ nghĩa bài Do Thái. Tôi ủng hộ quyền tồn tại của Israel, nhưng tôi cũng biết nhiều người đặt câu hỏi liệu Israel có nên tồn tại như một quốc gia Do Thái có mối liên hệ sâu sắc với đạo Do Thái của họ hay không,” Jacobs nói.

.

Cô cùng với 69 đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại Đạo luật Nhận thức về Chủ nghĩa bài Do Thái (Antisemitism Awareness Act). Dự luật sẽ yêu cầu Bộ Giáo dục, khi áp dụng luật chống phân biệt đối xử, sử dụng định nghĩa về chủ nghĩa bài Do Thái của Liên minh Tưởng niệm Holocaust Quốc tế (IHRA: International Holocaust Remembrance Alliance). Dự luật sẽ hệ thống hóa định nghĩa của biện pháp về chủ nghĩa bài Do Thái và tất cả các tổ chức nhận tài trợ của liên bang sẽ có nghĩa vụ tuân thủ.

.

Định nghĩa của IHRA về chủ nghĩa bài Do Thái là “một nhận thức nhất định về người Do Thái, có thể được thể hiện là sự căm ghét đối với người Do Thái. Các biểu hiện ngôn ngữ và thể chất của chủ nghĩa bài Do Thái nhắm vào các cá nhân và/hoặc tài sản của người Do Thái hoặc không phải Do Thái, hướng tới các tổ chức cộng đồng và cơ sở tôn giáo của người Do Thái.” Dự luật được thông qua với số phiếu 320-91. Có 70 đảng viên Đảng Dân chủ đã cùng với 21 đảng viên Đảng Cộng hòa phản đối biện pháp hiện đang được đưa lên Thượng viện.

.

Dự luật được thông qua trong bối cảnh các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra tại các trường đại học trên khắp đất nước, với một số biểu hiện nghiêng về chủ nghĩa bài Do Thái. Jacobs cho biết dự luật không giải quyết “một cách hiệu quả” sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và hạn chế các quyền của Tu chính án thứ nhất.

.

⚪ ---- Nhiều người Palestine ở Gaza lo sợ Mỹ lấy cớ xây cầu tàu cho hàng viện trợ nhằm liên minh với Israel chiếm đóng đất này và sẽ không cho dân Palestine trở lại. Islam Al-Astal, một phụ nữ Palestine phải di dời khỏi Thành phố Gaza, lo ngại việc xây dựng bến tàu của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một thỏa thuận an ninh lâu dài cho khu vực, ngăn cản những người di dời khác trở về nhà của họ ở thành phố phía bắc.

.

Nhiều người Palestine đã bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ "chiếm đóng" Gaza đang bị chiến tranh tàn phá sau khi Washington gần đây tuyên bố thiết lập một bến tàu ngoài khơi vùng đất ven biển bị bao vây. Nói chuyện với báo The New Arab, người dân địa phương ở Dải Gaza tiết lộ rằng các tàu khổng lồ của Mỹ đã được phát hiện đang di chuyển về phía bờ Thành phố Gaza khi lực lượng an ninh Mỹ giám sát việc xây dựng bến tàu.

.

Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng bến tàu, được cho là sẽ được sử dụng để cung cấp viện trợ cho khu vực bị bao vây, sẽ sẵn sàng "trong vòng một tuần". Blinken cho biết chuyến hàng sơ cứu đi thẳng từ Jordan đến cửa khẩu Beit Hanoun sẽ khởi hành vào thứ Ba. “Bến tàu hải quân sẽ hỗ trợ các nỗ lực nhằm cung cấp viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza”, Bộ Tư lệnh Trung ương Quân đội Hoa Kỳ cho biết trong một bài đăng trên tài khoản X của mình. Hôm thứ Hai, Pentagon cho biết chi phí xây dựng bến tàu sẽ ít nhất là 320 triệu USD. Nhiều người Palestine ở Dải Gaza vẫn hoài nghi về ý định của Mỹ xây dựng bến tàu và tự hỏi liệu đây có phải là một phần trong sự hợp tác lâu dài với Israel để chiếm đóng lãnh thổ hay không.

.

⚪ ---- Nhà thờ rủ nhau cầu nguyện cho Trump. Một diễn giả tại cuộc vận động tranh cử hôm thứ Tư của cựu Tổng Thống Donald Trump ở Wisconsin đã cầu nguyện xin Chúa Jesus trừng phạt những người chịu trách nhiệm truy tố cựu tổng thống. Trước khi Trump có thể lên sân khấu ở Waukesha, một diễn giả đã mời đám đông cầu nguyện cùng cô.

.

Người phụ nữ cầu xin Chúa: “Và vì vậy, hôm nay chúng tôi gọi tới ngài và xin ngài ban cho Tổng thống Trump sự khôn ngoan và sáng suốt, sức mạnh và quyết tâm để đưa đất nước tráng lệ của chúng ta trở lại thành thành phố sáng ngời trên một ngọn đồi. Lạy Chúa, xin hãy khơi dậy giữa chúng con những người nam nữ sẽ cam kết khôi phục đất nước chúng con theo những nguyên tắc và lý tưởng của những người cha lập quốc của chúng con. Và nếu đó là ý muốn của ngài, hãy nâng Tổng thống Trump lên lãnh đạo sứ mệnh lớn lao này.”

.

Nữ diễn giả kêu gọi Chúa “khuấy động trái tim của người dân trên khắp vùng đất vĩ đại này để khao khát công lý thực sự để cai trị đất nước chúng ta. Chúng tôi xin ngài tạo một hàng rào bảo vệ xung quanh Tổng thống Trump và giải cứu ông ấy khỏi các cuộc tấn công vô căn cứ cũng như loại bỏ những người đang phá hoại công lý trong hệ thống pháp luật của chúng tôi. Nhân danh Chúa Jesus, amen."

.

⚪ ---- Một đồng phạm của Donald Trump ở Georgia đã không bị truy tố vì âm mưu tương tự ở Arizona, và lời giải thích tốt nhất là người này đang hợp tác với các công tố viên, theo một nhà phân tích pháp lý cho biết vào tối thứ Tư. Andrew Weissmann, cựu công tố viên hàng đầu trong nhóm của cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller, đã xuất hiện trên chương trình The Last Word With Lawrence O'Donnell của MSNBC, nơi ông được hỏi về luật sư và đồng phạm của Trump, Kenneth Chesebro.

.

Cụ thể, người dẫn chương trình lưu ý rằng Chesebro “đã tới Arizona để hợp tác với cuộc điều tra này”. Weissmann nói thêm, “Đó dường như là lý do chính khiến anh ta không bị buộc tội ở đây là vì anh ta thực sự đang hợp tác, hoặc có lẽ tôi nên nói ít nhất là hợp tác đủ để không bị buộc tội.”

.

⚪ ---- Trump lặp lại những tuyên bố sai lầm rằng nhiều người di dân lậu từng là tù nhân hoặc đã bị đưa vào trại giam ở quê nhà của họ. CNN cho biết không có dữ liệu nào chứng minh ý kiến ​​cho rằng sự gia tăng số người nhập cư dẫn đến tội phạm gia tăng. Hầu hết các thước đo về tội phạm bạo lực ở Mỹ thực tế đã giảm. Trump nói với Time rằng ông sẽ nhắm mục tiêu trục xuất ra khỏi Mỹ từ 15 triệu đến 20 triệu người mà ông nói là không có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ. Số lượng chính xác của người nhập cư không có giấy tờ là không rõ ràng. Nhưng có lẽ ít hơn con số Trump nói.

.

Trung tâm Nghiên cứu Pew ước tính số lượng người di cư không có giấy tờ ở Mỹ là khoảng 10,5 triệu vào năm 2021. Ước tính của Pew thừa nhận dân số có thể đã tăng lên khi có nhiều người cố gắng vào Mỹ hơn. Tính đến năm 2021, ước tính khoảng 3% dân số Hoa Kỳ và khoảng 22% dân số sinh ra ở nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ.

.

⚪ ---- Trump: Venezuela mở cửa nhà tù, giúp đưa tù hình sự nhập cư lậu vào Mỹ. Fox phải nói rằng không có chứng cớ. Donald Trump đã dựa vào luận điệu chống người nhập cư của mình khi đưa ra tuyên bố về việc nhập cư từ Venezuela vào Mỹ. Nhưng cựu tổng thống sau đó nói không nhớ được khi được hỏi về nguồn thống kê của ông. Trump, ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa, đã kết thúc cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Fox 2 Detroit, Roop Raj bằng cách nói: “Một thống kê trước khi chúng ta đi. Venezuela có rất nhiều tội phạm. Một ngày nọ, họ đã công bố tỷ lệ tội phạm giảm 72% trong năm ngoái. Bạn biết tại sao mà? Họ đã chuyển tất cả tội phạm của mình từ Venezuela sang nước Mỹ lâu đời và [Tổng thống Joe] Biden đã để họ làm điều đó. Đó là một sự ô nhục."

.

Raj hỏi Trump, "Nhưng thưa ông, những con số đó đến từ đâu?"

Trump bối rối đáp lại: “Uhhh, tôi đoán là tôi lấy chúng từ báo chí trong trường hợp này. Tôi nghĩ đó là một tuyên bố của liên bang hoặc thực ra là chúng đến từ Venezuela. Họ đến từ Venezuela.”

Raj, người có cuộc phỏng vấn đầy đủ với Trump sẽ phát sóng vào thứ Năm, cho biết: “Chúng tôi sẽ phải kiểm tra điều đó”.

.

Trump đã đưa ra tuyên bố tương tự về tác động của việc người Venezuela nhập cư vào Mỹ đối với số liệu thống kê tội phạm quốc gia của chính họ trước đây - nhưng với một con số khác. Ông nói với những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình ở Green Bay, Wisconsin, vào ngày 2 tháng 4: “Tội phạm ở Venezuela đã giảm 67% vì họ đang bắt giữ các băng nhóm và tội phạm của họ rồi đưa họ vào Hoa Kỳ một cách rất tử tế”.

.

PolitiFact, trang web kiểm tra thực tế chính trị phi lợi nhuận, mô tả trường hợp xoay chuyển của Trump là cường điệu. Báo cáo lưu ý rằng tội phạm đã giảm ở Venezuela, nhưng không bằng tỷ lệ phần trăm lớn như Trump tuyên bố. Vì khó có số liệu chính thức nên con số này có thể vào khoảng 20% ​​đến 30%. Trang web này cũng trích dẫn các nguồn tin địa phương nói rằng nó ngừng hoạt động vì nhiều yếu tố khác nhau - bao gồm cả nền kinh tế và sự hợp nhất của tội phạm có tổ chức - chứ không phải như Trump nói, việc chuyển các nhà tù sang Mỹ.

.

⚪ ---- Một cuộc khảo sát với các quan chức bầu cử địa phương trên khắp Hoa Kỳ cho thấy 38% báo cáo gặp phải “đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng” và 54% lo ngại về sự an toàn của đồng nghiệp của họ, theo một báo cáo công bố hôm thứ Tư bởi Trung tâm Tư pháp Brennan. Khảo sát với hơn 925 quan chức bầu cử địa phương vào tháng 2 và tháng 3 cũng cho thấy 62% lo ngại về việc các nhà lãnh đạo chính trị cố gắng can thiệp vào cách các quan chức bầu cử thực hiện công việc của họ.

.

13% quan chức địa phương trả lời cho biết họ “lo ngại về việc phải đối mặt với áp lực phải chứng nhận kết quả có lợi cho một ứng cử viên hoặc đảng cụ thể”. NBC News đã đưa tin về các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng mà các nhân viên bầu cử phải đối mặt khi cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 đến gần. Nhiều khu vực nói họ cần nhiều tiền hơn để tăng cường an ninh và đào tạo thêm về những việc cần làm nếu có đe dọa đối với sự an toàn của nhân viên bầu cử.

.

Đối mặt với các nhân viên bầu cử là những tuyên bố sai sự thật lan truyền sau cuộc bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông, những người khẳng định cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp” từ Trump vì các nhân viên bầu cử đã thao túng kết quả.

.

⚪ ---- Công tố viên đặc biệt Jack Smith đang can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024 bằng cách đệ đơn cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump, theo quy chụp từ Dân Biểu Elise Stefanik, R-N.Y., trong đơn khiếu nại đạo đức nộp hôm thứ Ba. Trước đó Smith đã truy tố hai vụ kiện chống lại Trump - một vụ Trump bị cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và vụ kia Trump bị cáo buộc can thiệp để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

Stefanik cho biết vào sáng thứ Ba trong một bài đăng trên X. Stefanik đã gửi kèm một bản sao đơn khiếu nại đạo đức được đệ trình hôm thứ Ba lên Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn của Bộ Tư Pháp chống lại “Cố vấn đặc biệt Jack Smith của chính phủ Biden”.

.

⚪ ---- Chính phủ Trump sẽ làm gì, nếu Trump thắng cử... Donald Trump đã dành chút thời gian ở Palm Beach, Florida, để trò chuyện với phóng viên Eric Cortellessa về một hồ sơ mới có tựa đề "If He Wins" trên báo Time. Cựu tổng thống, người muốn trở thành tổng thống tiếp theo, đã trình bày chi tiết về chính quyền tiếp theo của ông sẽ như thế nào.

.

Về người di cư: Trump nói rằng ông muốn thực hiện một chương trình trục xuất hàng loạt mạnh mẽ hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông, sử dụng Lực lượng Vệ binh Quốc gia nếu cần. Và "nếu họ [Vệ binh] không thể, thì tôi sẽ sử dụng [các binh chủng khác của] quân đội."

.

Về phá thai: Trump cho biết ông sẽ ủng hộ các tiểu bang áp dụng lệnh cấm phá thai một phần hoặc toàn bộ trong việc giám sát việc mang thai của phụ nữ, cũng như để các tiểu bang quyết định xem có truy tố những phụ nữ phá thai hay không. "Việc tôi có thấy thoải mái hay không" với những vụ truy tố như vậy không liên quan, "bởi vì các tiểu bang sẽ đưa ra những quyết định đó."

.

Về bạo loạn 6/1/2021: Những người bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 được Trump gọi là: "Tôi gọi họ là những người yêu nước 6 tháng 1." Về việc liệu Trump có cân nhắc ân xá cho tất cả họ nếu trở thành tổng thống hay không, Trump trả lời: "Có, hoàn toàn có thể."

.

Vụ Putin giam phóng viên Mỹ Evan Gershkovich: Khi được hỏi tại sao Trump vẫn chưa kêu gọi trả tự do cho phóng viên Wall Street Journal đang bị giam ở Nga, Trump lưu ý, "Tôi đoán vậy vì tôi còn rất nhiều việc khác đang làm." Tuy nhiên, ông nói: "Phóng viên nên được thả và anh ta sẽ được thả. Tôi không biết liệu anh ta có được thả dưới thời Biden hay không. Tôi sẽ yêu cầu anh ta được thả."

.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã thông qua một dự luật chống chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên đại học, một biện pháp cứng rắn trong khi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine làm náo loạn các trường đại học trên khắp đất nước. Hạ viện đã phê chuẩn đạo luật lưỡng đảng - có tiêu đề là Đạo luật Nhận thức về Chủ nghĩa bài Do Thái (Antisemitism Awareness Act) và do Dân Biểu Mike Lawler (R-N.Y.) giới thiệu - trong cuộc bỏ phiếu 320-91, gửi đến Thượng viện để xem xét.

.

Dự luật sẽ yêu cầu Bộ Giáo dục sử dụng định nghĩa hoạt động của Liên minh Tưởng niệm Holocaust Quốc tế (IHRA: International Holocaust Remembrance Alliance) về chủ nghĩa bài Do Thái khi thực thi luật chống phân biệt đối xử. Nhóm này định nghĩa chủ nghĩa bài Do Thái là “một nhận thức nhất định về người Do Thái, có thể được thể hiện dưới dạng sự căm ghét đối với người Do Thái” và “các biểu hiện ngôn từ và thể chất của chủ nghĩa bài Do Thái nhắm vào các cá nhân và/hoặc tài sản của người Do Thái hoặc không phải Do Thái, đối với các tổ chức cộng đồng Do Thái và cơ sở tôn giáo [Do Thái].”

.

Tổ chức này cung cấp một số ví dụ về những gì được coi là chủ nghĩa bài Do Thái, bao gồm việc kêu gọi làm hại người Do Thái nhân danh hệ tư tưởng cấp tiến hoặc quan điểm cực đoan về tôn giáo, và cáo buộc các cá nhân Do Thái đã bịa ra hoặc phóng đại Holocaust, cùng nhiều trường hợp khác.

.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine tại hàng chục khuôn viên trường đại học trên toàn quốc đã leo thang trong những ngày gần đây, với lời lẽ của một số người biểu tình chuyển sang chủ nghĩa bài Do Thái. Người biểu tình đã chiếm một tòa nhà tại Đại học Columbia, khiến cảnh sát phải phản ứng, trục xuất. Theo CNN, hơn 1.500 người đã bị bắt trong khuôn viên trường đại học kể từ ngày 18/4.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Tư xác nhận rằng ông đã nói với các nhân viên Mật vụ rằng ông muốn đến Điện Capitol vào ngày bạo loạn 6/1/2021, trong khi chế nhạo tuyên bố rằng ông đã lao vào các sĩ quan trong xe của mình khi họ từ chối. Trump, phát biểu trước những người ủng hộ ở Wisconsin, đã phàn nàn rất nhiều về các vụ kiện pháp lý của mình khi Trump bắt đầu tấn công các nhà lập pháp đã điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol.

.

“Bạn có nhớ người đã nói rằng tôi đã tấn công một nhân viên Mật vụ ở phía trước xe không? Đó không phải là kiểu của tôi. Tôi là một người tình, không phải một chiến binh”, Trump nói với những người ủng hộ ở Waukesha. "Nhớ lấy? Và đây là những kẻ cứng rắn. Bạn biết những anh chàng Mật vụ này, tôi ghét phải thừa nhận điều đó, họ trẻ hơn tôi một chút. Chỉ một chút thôi.”

.

⚪ ---- Các nhà lập pháp Arizona hôm thứ Tư đã bỏ phiếu bãi bỏ một đạo luật có từ thời Nội chiến cấm gần như tất cả các hoạt động phá thai, sau khi 2 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tham gia cùng với tất cả các đảng viên Đảng Dân chủ. Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã có đủ số phiếu để thông qua đạo luật bãi bỏ đạo luật năm 1864 với tỷ lệ chênh lệch rất nhỏ, 16-14. Tất cả 14 đảng viên Đảng Dân chủ đều bỏ phiếu xóa luật năm 1864, sự tham gia của hai đảng viên Đảng Cộng hòa: Thượng nghị sĩ tiểu bang Shawnna Bolick và T.J. Shope. Dự luật sẽ được chuyển đến Thống đốc Katie Hobbs (D), người đã hứa sẽ ký nó.

.

⚪ ---- Jeff Asher là nhà phân tích dữ liệu tội phạm có trụ sở tại New Orleans, từng làm việc tại CIA và Bộ Quốc phòng. Anh có xu hướng thận trọng khi mô tả các xu hướng trong công việc của mình. Trong bối cảnh những luận điệu về tội phạm gay gắt vốn là chủ đề chính trị và đang tiếp tục diễn ra trong năm nay - cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh bảo thủ của ông trong Quốc hội cũng như giới truyền thông đang thôi phồng xu hướng tội phạm ở Mỹ - Asher đã cẩn thận sàng lọc dữ liệu.

.

Câu chuyện anh kể tuy diễn ra chậm nhưng hoàn toàn trái ngược với lời kể sai sự thật của Trump. Khi dữ liệu ban đầu cho thấy số vụ giết người giảm trên toàn quốc năm ngoái, Asher đã cẩn thận. Khi sự suy giảm lớn tiếp tục, ông viết vào tháng 12 rằng ông đã “thấy đủ” và sẵn sàng tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang chứng kiến số vụ giết người giảm mạnh.

.

Asher viết trên mạng: “Tội giết người giảm mạnh ở Hoa Kỳ vào năm 2023, có thể là một trong những tốc độ giảm nhanh nhất từng được ghi nhận”. Asher nói với USA TODAY rằng mức giảm số vụ giết người là "có khả năng lớn về mặt lịch sử", và không chỉ số vụ giết người đang giảm. Ông viết, dữ liệu sơ bộ năm 2023 của FBI “vẽ nên bức tranh” về sự sụt giảm lớn về tỷ lệ tội phạm nói chung.

.

Đó không phải là bức tranh mà Trump và những người ủng hộ ông đang vẽ ra trong chiến dịch tranh cử, khi các cử tri có thể sẽ nghe nhiều hơn trong những tháng tới những quy chụp rằng Tổng thống Joe Biden là người yếu kém về tội phạm. Lời Trump phóng đại về tội phạm ngày càng leo thang khi Trump phải đối mặt với nguy cơ phạm tội của chính mình, với việc cựu tổng thống lập luận rằng các công tố viên đang phớt lờ vấn đề tội phạm thực sự ở Mỹ để theo đuổi một “cuộc săn phù thủy” chính trị chống lại Trump.

.

Mùa hè năm ngoái, ông đã phàn nàn về "sự bẩn thỉu và mục nát" ở Washington, D.C. khi quay trở lại thủ đô của quốc gia để buộc tội về các cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Vận động tranh cử ở Georgia vào tháng trước, nơi Trump đang đấu tranh với các cáo buộc hình sự bổ sung ở cấp tiểu bang, Trump tuyên bố rằng “tội phạm đang lan tràn khắp Hoa Kỳ và mất kiểm soát hơn bao giờ hết”.

.

FBI báo cáo rằng tội phạm bạo lực đã tăng ước tính 5,6% vào năm 2020 (năm mà Trump giữ ghế Tổng Thống) và vẫn ở mức cao đó vào năm 2021, chỉ giảm 1%. Nghĩa là tội phạm tăng trong thời Trump. Ước tính số vụ giết người tăng 29% vào năm 2020 là đặc biệt gây sốc và số vụ giết người đã tăng thêm 4,3% vào năm 2021 ước tính.

.

Tới thời Biden, tội phạm giảm. Ước tính tội phạm quốc gia của FBI cho năm 2022 cho thấy tội phạm bạo lực giảm 1,7% và số vụ giết người ít hơn 6,7%. Dữ liệu tội phạm hoàn chỉnh của FBI cho năm 2023 sẽ không được công bố cho đến mùa thu, nhưng các báo cáo hàng quý cho thấy tội phạm bạo lực tiếp tục giảm.Asher trích dẫn dữ liệu FBI sơ bộ năm 2023 để dự đoán rằng những con số cuối cùng trong năm có thể cho thấy mức giảm "đáng kể". Dữ liệu quý 3 của FBI cho thấy các vụ giết người ước tính giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2022 và tội phạm bạo lực nhìn chung giảm 8,2%.Báo cáo quý 4 năm 2023 công bố vào tháng 3/2024 cho thấy tội phạm tài sản ước tính giảm 4%, tội phạm bạo lực giảm 6% và số vụ giết người giảm 13% so với năm 2022. Báo cáo quý 4 bao gồm toàn bộ năm dương lịch 2023 và có thể được coi là báo cáo sơ bộ cho báo cáo cuối năm.⚪ ---- Trump muốn truy tố Biden. Nhưng Trump đang xin Tòa Tối Cao cho các Tổng thống xứng đáng được miễn tố. Khi luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump tranh luận trước Tòa án Tối cao vào tuần trước rằng thân chủ của ông sẽ được miễn tố khỏi cáo buộc âm mưu lật đổ cuộc bầu cử vừa qua, ông đã yêu cầu các thẩm phán hình dung ra một thế giới trong đó các cựu tổng thống không ngừng bị truy đuổi tại tòa án bởi những người kế vị của họ.“Liệu một ngày nào đó Tổng thống Biden có thể bị cáo buộc tội xúi giục người nhập cư vào đất nước bất hợp pháp vì chính sách biên giới của ông ấy không?” luật sư D. John Sauer hỏi.Điều Sauer không đề cập đến là Trump đã làm nhiều việc như bất kỳ ai để nâng cao khả năng đe dọa các đối thủ chính trị bằng việc truy tố. Vào năm 2016, những người ủng hộ Trump đã chào đón việc nhắc đến Hillary Clinton bằng những khẩu hiệu “Nhốt bà Hillary lại”. Trong chiến dịch tranh cử hiện tại của mình, Trump đã cảnh báo rõ ràng về ý định sử dụng hệ thống pháp luật làm vũ khí trả thù chính trị, với những tuyên bố thường xuyên rằng Trump có thể truy tố Tổng thống Joe Biden và gia đình ông.Trên thực tế, Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao thực thi một quy tắc - rằng ở Hoa Kỳ, các quan chức nhà nước không tham gia vào các cuộc truy tố chính trị ăn miếng trả miếng - mà Trump đã đe dọa phá bỏ trong nhiều năm. Khi hứa sẽ xử lý Bộ Tư pháp của mình đối với Biden, Trump đã đặt cơ sở cho chính những điều kiện mà Trump đang yêu cầu các thẩm phán đề phòng bằng cách cấp cho Trump quyền miễn trừ.Quan điểm của Trump là chính Biden là người đã chính trị hóa công lý bằng cách theo đuổi Trump trên nhiều mặt trận khi họ đối đầu nhau trên con đường tranh cử. Tuy nhiên, khi đưa ra lập luận đó, Trump đã tìm cách né tránh thực tế rằng chưa có cựu tổng thống nào phải đối mặt với nhiều cáo buộc hoặc nhiều bằng chứng về hành vi sai trái như Trump.Hai vụ án liên bang chống lại Trump được đưa ra bởi một công tố viên đặc biệt hoạt động phần lớn độc lập với Bộ Tư pháp, trong khi hai vụ án hình sự khác chống lại Trump được đưa ra bởi các Biện lý quận địa phương ở New York và Georgia.Nghịch lý thay, nếu Tòa Tối cao quyết định rằng các tổng thống được hưởng quyền miễn tố ở một mức độ nào đó đối với các hành động chính thức của họ khi còn đương chức, thì phán quyết này sẽ tước đi của Trump một trong những chủ đề chính mà Trump và các đồng minh đã thúc đẩy trong suốt chiến dịch tranh cử hiện tại: rằng Biden cần phải được như vậy. Và nếu Trump giành chiến thắng vào tháng 11, Trump sẽ thấy khó khăn hơn nhiều, nếu không muốn nói là không thể khởi kiện Biden về bất kỳ hành động nào mà Biden đã thực hiện khi nhậm chức.Mùa xuân năm ngoái, Trump thề rằng nếu đắc cử lần nữa, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để “theo dõi” Biden và gia đình ông. Và gần đây nhất là hai tuần trước, Trump đã đăng một lời đe dọa không giấu giếm trên mạng xã hội, nói rằng nếu Tòa Tối cao bác bỏ tuyên bố của Trump về quyền miễn tố tổng thống, điều đó cũng sẽ “tước bỏ” quyền miễn trừ của Biden.Cuối tuần qua, Eric Trump, một trong những con trai của Trump, đã cân nhắc về việc truy tố Biden trong tương lai. Xuất hiện trên Fox News, anh ta nói rằng nếu tòa án từ chối quyền miễn tố đối với cha anh ta, điều đó có nghĩa là “họ” - anh ta không nói chính xác ý anh ta là ai - sẽ có thể truy đuổi Biden vì những việc như làm cạn kiệt nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia.Lịch sử đã chỉ ra rằng cựu tổng thống Trump và các đồng minh của Trump sẵn sàng sử dụng hệ thống tư pháp để chống lại những kẻ thù được cho là của họ. Bộ Tư pháp của Trump, dưới sự chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đã chỉ định một Công tố đặc biệt, John Durham, để điều tra các nhà điều tra đã tiến hành cuộc điều tra về mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump.Trump cũng nhiều lần khuyến khích điều tra những người chỉ trích chính trị của Trump, trong đó có bà Clinton; James Comey, người bị Trump sa thải khỏi vị trí giám đốc FBI; và John Kerry, cựu thượng nghị sĩ và ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Barack Obama. (Không ai trong số họ bị Bộ tư pháp hay Biện lý truy tố.)Với tư cách là tổng thống, Trump muốn một số kẻ thù chính trị được cho là của ông, bao gồm cả Comey, bị IRS điều tra, theo một trong những chánh văn phòng Bạch Ốc của ông. Tuy nhiên, đối với tất cả những lời hứa của Trump về việc tiến hành một số cuộc điều tra hình sự chống lại Biden, những lời thề này được đưa ra khi rất khó tìm thấy bằng chứng thực tế về hành vi phạm tội của tổng thống Biden.Sau hơn một năm điều tra, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dường như đã rút lui khỏi nỗ lực đưa ra cáo buộc luận tội Biden. Một thủ tục luận tội riêng biệt chống lại Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng an ninh nội địa của Biden, đã nhanh chóng bị gạt sang một bên khi nó đến Thượng viện.⚪ ---- Mở cửa cho đồng tính. Giáo hội United Methodist hôm thứ Tư đã hủy bỏ lệnh đã kéo dài 40 năm cấm công nhận các mục sư đồng tính, với tỷ lệ áp đảo thông qua biện pháp này trong cuộc họp đại biểu toàn quốc ở Charlotte, N.C. Các đại biểu của Đại hội đồng UMC hôm thứ Tư đã thông qua một chính sách sửa đổi chấm dứt việc cấm phong chức cho những người “tự nhận thực hành đồng tính luyến ái”.Các đại biểu cũng thông qua một sự thay đổi chính sách ngăn cản các giáo đoàn UMC địa phương trừng phạt các giáo sĩ hoặc nhà thờ vì đã ban phước cho các đoàn thể đồng giới. Một thay đổi riêng biệt dự kiến được xem xét vào thứ Năm tuần sau sẽ loại bỏ lệnh cấm thực sự của giáo hội đối với việc các giáo sĩ ban phước cho các cặp đồng giới.Sự thay đổi cuối cùng sẽ loại bỏ cách diễn đạt trong Nguyên tắc xã hội (Social Principles) của nhà thờ có nội dung "thực hành đồng tính luyến ái ... không phù hợp với lời dạy của Cơ đốc giáo." Các quyết định được đưa ra sau nhiều năm tranh chấp dẫn đến khoảng 25% giáo đoàn bảo thủ United Methodist rời bỏ giáo phái. Hơn 40% giáo đoàn UMC Texas đã rời đi.⚪ ---- Chính quyền Biden hôm thứ Tư cho biết họ sẽ xóa các khoản nợ sinh viên vay trị giá 6 tỷ USD đối với những người theo học tại Art Institutes, một hệ thống các trường cao đẳng vì lợi nhuận đã đóng cửa cơ sở cuối cùng vào năm 2023 do bị cáo buộc gian lận. AP cho biết, chuỗi này đã thu hút sinh viên bằng những lời nói dối "tràn lan", Bộ Giáo dục đang sử dụng quyền lực để hủy bỏ các khoản vay dành cho sinh viên đối với những người vay bị đại học của họ lừa dối. Bộ cho biết, chiến thuật của chuỗi đã khiến những người đi vay phải vay số tiền nợ cao cho các chương trình không trả hết.Tổng thống Biden cho biết trong một tuyên bố: “Tổ chức này đã làm sai lệch dữ liệu, cố tình đánh lừa sinh viên và lừa những người đi vay gánh hàng núi nợ mà không mang lại triển vọng nghề nghiệp đầy hứa hẹn khi họ kết thúc quá trình học”. Cụ thể: Bộ Giáo dục sẽ tự động xóa các khoản vay đối với 317.000 người đã theo học tại bất kỳ cơ sở nào của các trường cao đẳng Art Institutes trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2004 đến ngày 16/10/2017. Người vay sẽ không cần thực hiện bất kỳ hành động nào và các khoản thanh toán đã được thực hiện đối với khoản vay sẽ được hoàn lại.Tổng cộng, chính quyền Biden cho biết họ đã phê duyệt việc hủy bỏ gần 160 tỷ USD khoản nợ dành cho sinh viên thông qua nhiều chương trình hiện có. Trong tổng số đó, 28,7 tỷ USD đã xóa nợ đối với những người bị trường đại học của họ lừa hoặc đến học tại các trường đột ngột đóng cửa.⚪ ---- Một đoạn đường cao tốc bị sập vào sáng sớm thứ Tư ở miền nam Trung Quốc, khiến xe lật nhào và khiến ít nhất 48 người chết, theo truyền thông nhà nước. Theo tuyên bố từ chính quyền thành phố Meizhou, tỉnh Quảng Đông, 18 chiếc xe hơi đã rơi xuống dốc sau khi đoạn đường cao tốc dài 17,9 mét bị sập. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng. Theo Tân Hoa Xã, số người chết đã tăng lên 48 vào sáng thứ Năm, và 30 người bị thương. Các khu vực của tỉnh Quảng Đông đã chứng kiến lượng mưa và lũ lụt kỷ lục trong hai tuần qua cũng như mưa đá.⚪ ---- Tập Cận Bình sẽ nổi giận. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn cho biết khả năng Nam Hàn tham gia một phần quan hệ đối tác an ninh AUKUS nằm trong số các nội dung chương trình nghị sự mà nước này đã thảo luận với Australia trong cuộc họp “hai cộng hai” ("two plus two" meeting, tức họp 4 người, gồm Ngoại Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng 2 nước) giữa các lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng của hai nước hôm thứ Tư.Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik đưa ra nhận xét này trong cuộc họp báo chung, lưu ý rằng việc Hàn Quốc có thể tham gia vào quan hệ đối tác an ninh song phương, bao gồm Australia, Anh và Mỹ, sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực. “Trong cuộc họp hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về khả năng hợp tác với AUKUS Pillar 2,” Shin nói thông qua một thông dịch viên để trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo chung được phát trực tiếp được tổ chức sau cuộc hội đàm giữa các bộ trưởng ở Melbourne.Shin nói: “Chúng tôi rất hoan nghênh việc các thành viên (AUKUS) đang coi Nam Hàn là đối tác của Trụ cột 2. Năng lực khoa học và công nghệ khác biệt của Nam Hàn sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định cho sự phát triển của Trụ cột 2 của AUKUS và hòa bình khu vực”.Quan hệ đối tác AUKUS, ra mắt vào tháng 9 năm 2021, đã thu hút sự chú ý ở Nam Hàn sau khi một quan chức Mỹ vào tháng 3 đề cập đến Nam Hàn và Nhật Bản là những đối tác tiềm năng đang được các thành viên AUKUS xem xét hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, được gọi là Trụ cột 2, bao gồm lượng tử. tính toán, trí tuệ nhân tạo và siêu âm. Liệu chủ đề này có được thảo luận tại cuộc họp hai cộng hai vào thứ Tư hay không là tâm điểm chú ý.AUKUS (viết tắt của: Úc, Anh, Mỹ) phần lớn được coi là một nhóm các quốc gia có cùng chí hướng được thành lập để chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cũng lặp lại quan điểm này, mô tả Nam Hàn là một quốc gia chia sẻ các giá trị mà đất nước của ông có liên kết chiến lược. Marles nói: “Khi AUKUS Pillar 2 phát triển, tôi nghĩ sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai.⚪ ---- Theo báo cáo hàng tháng của công ty xử lý bảng lương ADP công bố hôm thứ Tư, bảng lương tư nhân của Hoa Kỳ đã tăng trong tháng 4. ADP báo cáo Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 192.000 việc làm trong khu vực tư nhân trong tháng 4, tăng so với 184.000 việc làm được báo cáo ban đầu vào tháng 3.Nhà kinh tế trưởng Nela Richardson của ADP cho biết: “Việc tuyển dụng diễn ra trên diện rộng vào tháng 4. Chỉ có lĩnh vực thông tin – viễn thông, truyền thông và công nghệ thông tin – tỏ ra yếu kém, báo cáo tình trạng mất việc làm và tốc độ tăng lương nhỏ nhất kể từ tháng 8 năm 2021.”Hoạt động tạo việc làm được dẫn đầu bởi lĩnh vực dịch vụ với 145.000 việc làm mới được tạo ra. Sản xuất hàng hóa tạo thêm 47.000 việc làm trong tháng 4. Mức tăng lương của người lao động hàng năm trong tháng 4 là 9,3% đối với những người thay đổi công việc và 5% đối với những người lao động ở lại. Mức tăng lương cho công nhân xây dựng ở lại cao nhất ở mức 5,9%.⚪ ---- Lợi nhuận quý đầu tiên của Huawei đã tăng hơn 5 lần (tăng 564%) so với cùng kỳ năm ngoái, một hồ sơ của công ty cho thấy hôm thứ Ba, khi công ty bị Mỹ trừng phạt tiếp tục phục hồi và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của đối thủ Apple tại Trung Quốc. Huawei từ lâu đã thấy mình bị mắc kẹt giữa cuộc cạnh tranh công nghệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, vốn đã cảnh báo thiết bị của hãng có thể được sử dụng cho các hoạt động gián điệp của Trung Quốc – những cáo buộc mà Huawei phủ nhận.Các lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào năm 2019 hạn chế khả năng tiếp cận của công ty với các linh kiện do Mỹ sản xuất đã hạn chế đáng kể hoạt động sản xuất điện thoại thông minh của Huawei vào thời điểm đó. Kể từ đó, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã phản ứng bằng cách đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác bao gồm 5G, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lái xe thông minh nhằm giải cứu doanh số bán hàng đang sụt giảm.Lợi nhuận ròng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 lên tới 2,7 tỷ USD, tăng 564% so với quý đầu tiên năm ngoái, theo kết quả do công ty mẹ của Huawei nộp trên trang web chính thức và được đại diện của công ty xác nhận. Doanh thu trong kỳ cũng tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24,7 tỷ USD, hồ sơ cho thấy.⚪ ---- CNBC cho biết, Google đã sa thải ít nhất 200 nhân viên từ các nhóm “Nòng cốt” của mình, trong một đợt tái tổ chức sẽ bao gồm việc chuyển một số việc làm sang Ấn Độ và Mexico. Theo trang web của Google, đơn vị cốt lõi chịu trách nhiệm xây dựng nền tảng kỹ thuật đằng sau các sản phẩm chủ lực của công ty và bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng. Các nhóm cốt lõi bao gồm các đơn vị kỹ thuật chủ chốt từ công nghệ thông tin, nhóm phát triển nhu liệu Python, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nền tảng bảo mật, nền tảng ứng dụng, nhà phát triển cốt lõi và các vai trò kỹ thuật khác nhau.Hồ sơ cho thấy ít nhất 50 vị trí bị loại là về kỹ thuật tại văn phòng công ty ở Sunnyvale, California. Theo tài liệu nội bộ được CNBC xem, nhiều nhóm cốt lõi sẽ thuê các vai trò tương ứng ở Mexico và Ấn Độ. Asim Husain, phó chủ tịch Hệ sinh thái nhà phát triển Google, đã thông báo tin tức về việc sa thải nhóm của mình trong một email vào tuần trước. Ông cũng phát biểu tại tòa thị chính và nói với các nhân viên rằng đây là kế hoạch cắt giảm lớn nhất đối với nhóm của ông trong năm nay, một tài liệu nội bộ cho thấy.Alphabet đã cắt giảm số lượng nhân sự kể từ đầu năm ngoái, khi công ty công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 12.000 việc làm, tương đương 6% lực lượng lao động của mình, sau sự suy thoái của thị trường quảng cáo trực tuyến. Ngay cả khi quảng cáo kỹ thuật số phục hồi gần đây, Alphabet vẫn tiếp tục thu hẹp quy mô, với việc sa thải nhiều tổ chức trong năm nay.

⚪ ---- Các chị Việt Nam có chồng Mỹ, khi xích mích, nên đọc kỹ bản tin này. Công dân Mỹ John Sichi gần đây đã được đoàn tụ với hai đứa con của mình sau cuộc hành trình kéo dài nhiều năm để tìm lại chúng sau khi người vợ Nam Hàn bắt cóc 2 con về lại xứ Hàn. Gia đình Sichi, vốn sống ở California, đã trải qua biến động khi vợ anh biến mất cùng 2 con vào cuối năm 2019 sau khi chuyển đến Nam Hàn.

.

Hiện được tái định cư ở San Francisco, Sichi và 2 đứa con của anh - một bé trai 7 tuổi và một bé gái 5 tuổi - đang hàn gắn lại cuộc sống của mình và hình dung về một tương lai từng tưởng chừng như đã mất. Họ trở về Hoa Kỳ vào ngày 18/4 và những đứa trẻ đang điều chỉnh lại cuộc sống ở Mỹ khi chuẩn bị đi học và vào mẫu giáo. Hai bé cũng đang liên lạc với những người thân ở Mỹ, một số người họ chưa từng gặp trước đây.

.

Nhưng bọn trẻ vẫn còn khá bối rối. Theo người cha, trong 4 năm xa cách cha, bà mẹ của 2 đứa trẻ đã miêu tả Sichi và những người thân ở Mỹ của họ dưới góc nhìn nhồi sọ. Sichi nói và nói thêm rằng họ đang làm việc với bác sĩ tâm thần và trị liệu trẻ em: "Điều đó khiến 2 em bé bối rối. Đó là một sự thay đổi lớn và họ không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nói về cuộc sống của họ ở Nam Hàn và cuộc sống ở Mỹ cũng như lý do họ chuyển trường."

.

Câu chuyện của Sichi bắt nguồn từ tháng 11 năm 2019, khi người vợ Nam Hàn của anh, họ Lee, đưa các con của họ từ San Francisco về thăm Nam Hàn và biến mất luôn. Bất chấp lệnh của Tòa án Thượng thẩm Quận San Francisco trao quyền nuôi con duy nhất cho Sichi và yêu cầu đưa bọn trẻ trở về Hoa Kỳ, cô Lee vẫn từ chối tuân theo.

.

Cô cũng bất chấp các phán quyết của Tòa án Gia đình Seoul và các tòa kháng án sau đó, cáo buộc cô về tội bắt cóc trẻ em quốc tế theo công ước Hague Abduction Convention. Hiệp ước quốc tế, được phê chuẩn tại Nam Hàn vào năm 2012, nhằm mục đích bảo vệ trẻ em khỏi bị cha hoặc mẹ đưa đi hoặc giữ lại xuyên biên giới một cách sai trái. Theo công ước, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra lệnh hồi hương nhanh chóng trẻ em về Hoa Kỳ vào tháng 2/2022.

.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều nỗ lực của các quan chức tòa án để thực thi lệnh, họ không thể lấy lại được những đứa trẻ do cô Lee phản kháng mạnh mẽ và 2 đứa trẻ không chịu tách khỏi mẹ của chúng. Trong vài năm qua, anh Sichi bị vướng vào mê cung các thủ tục pháp lý và những rào cản quan liêu. Anh phải vào các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với Tòa án Tối cao và Bộ Tư pháp, cơ quan giám sát việc thực thi công ước.

.

Sichi giải thích, một thách thức đáng kể trong việc thực thi lệnh trả lại phát sinh từ việc tòa án dựa vào ý kiến của bọn trẻ về việc sắp xếp cuộc sống của chúng. Trong quá trình thi hành án, một quan chức tòa án đã hỏi các em: “Các em muốn sống với mẹ hay bố?” và 2 bé nói từ chối sống với bố Sichi. Các quy định liên quan quy định rằng tòa án không thể cưỡng chế việc hồi hương trái với ý muốn của trẻ em.

.

Quyết định này có vẻ không công bằng với Sichi, vì bọn trẻ chưa thể hiểu hết hoàn cảnh. Anh Sichi nói: “Hai bé không biết tại sao lại đột ngột chuyển đến Nam Hàn và vô cùng căng thẳng trong tình huống mẹ 2 bé trở nên xúc động trước sự chứng kiến của cảnh sát và quan chức tòa án”.

.

Theo tài liệu tòa án mà The Korea Times có được, một bác sĩ tâm thần trẻ em đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với bọn trẻ cho rằng phản ứng của chúng có thể bị ảnh hưởng bởi mẹ. Theo tài liệu, cô ấy dường như đã nhồi sọ 2 em bé và mô tả ông bố là "kẻ bắt cóc" và "người xấu".

.

Vụ án của anh Sichi đã có một bước đột phá đáng kể vào tháng 1 khi Tòa án Tối cao thực thi quy tắc thực thi mới đối với các vụ án theo Công ước Bắt cóc Hague Abduction Convention. Quy định này không còn yêu cầu sự đồng ý của trẻ em trong quá trình thực hiện lệnh trả lại và yêu cầu sự có mặt của các chuyên gia phúc lợi trẻ em tại địa điểm để đảm bảo an toàn cho trẻ.

.

Luật sư Min Ji-won (Công ty luật IPG, đại diện pháp luật của Sichi) cho biết: “Nhận thấy những sai sót trong quy định lỗi thời được ban hành năm 1982, có vẻ không phù hợp với thực tế khi giải quyết các vụ án liên quan đến trẻ nhỏ, Bộ Tư pháp đã làm việc với Tòa án Tối cao để đưa ra quy định mới. Nghe có vẻ hơi kỳ quặc khi không hỏi ý kiến trẻ em khi dắt chúng đi. Nhưng trên thực tế, trẻ em ở độ tuổi còn rất nhỏ chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra và nên nghe ai. Đây chính là điều đã xảy ra trong trường hợp của Sichi."

.

⚪ ---- Một khu học chánh ở Wisconsin cho biết một tay súng đang hoạt động đã bị "vô hiệu hóa" bên ngoài một trường trung học cơ sở ở Mount Horeb hôm thứ Tư và không có ai bên trong tòa nhà bị thương. Các nhà chức trách cho biết, không nêu chi tiết, rằng "kẻ tấn công bị cáo buộc" đã bị tổn hại thế nào. Nguồn tin cho ABC News biết rằng tay súng là 1 cậu học sinh 14 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết.

.

Một nhân chứng cho biết cô nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy trẻ em chạy trốn. Học khu Madison cho biết trong một số bài đăng trên Facebook bắt đầu vào khoảng 11:30 giờ sáng rằng học sinh tại tất cả các trường trong học khu đang bị phong tỏa và các thành viên trong gia đình được yêu cầu không đến bất kỳ trường nào.

.

Một bài đăng vào khoảng giữa trưa cho biết: “Cuộc khám xét ban đầu tại trường cấp hai không phát hiện thêm nghi phạm nào. Điều quan trọng là chúng tôi không có báo cáo nào về việc có cá nhân bị tổn hại, ngoại trừ kẻ tấn công.” Trong một bài đăng trước đó, khu học chánh cho biết “mối đe dọa đã được vô hiệu hóa bên ngoài tòa nhà”.

.

⚪ ---- Canada: Một thẩm phán ở Hamilton đã nghe các tranh luận hôm thứ Ba về việc bạn gái cũ của Tommy Hoàng phải ở tù bao lâu. Cô là một trong bốn người đã nhận tội giết hại và tra tấn dã man Hoàng. Cô Madeline Peternel bị kết tội ngộ sát, vì đã gọi Hoàng đến căn hộ của cô với kế hoạch cướp anh ta, và đó là nơi 3 người khácnhào ra đánh và giết chết Hoang một cách dã man.

.

Hồ sơ Tòa cho biết đó là vào đêm ngày 10 tháng 2/2021, Tommy Hoàng, 30 tuổi, bị đánh đập và tra tấn dã man tại một căn hộ ở phía đông Hamilton. Hoàng qua đời trong bệnh viện khoảng hai tuần sau đó, sau khi ngừng hỗ trợ sự sống. Mất máu được xác định là nguyên nhân dẫn đến cái chết, xuất phát từ nhiều vết thương - bao gồm nứt hộp sọ, vết chém vào cổ và vết đâm ở tay và chân. Cô Peternel đã nhận tội ngộ sát cùng với Daniel Holland và Robyn Cove. Còn Jason Long đã nhận tội giết người cấp độ hai.

.

Có bằng chứng cho thấy Hoang đã bị tra tấn - với những vết thương trên móng tay và một số vũ khí đẫm máu được tìm thấy trong căn hộ, bao gồm cả một chiếc máy gọt khoai tây. Peternel không bị buộc tội gây thương tích cho Hoàng. Một người hàng xóm cho biết đã nghe thấy cô hét lên "dừng lại, dừng lại đi, anh đang giết anh ta à?"

.

Tòa nói rằng cô Peternel dù không muốn giết Hoang nhưng vẫn thực hiện kế hoạch của nhóm là trộm xe và cướp nhà của Hoàng, trong khi gia đình Hoang đang ngủ trên lầu. Công tố đang yêu cầu mức án 10 năm tù giam, kèm theo mức phạt cho thời gian thụ án. Bên bào chữa đang yêu cầu mức án 5 năm - mô tả sự hối hận thực sự, chân thực và rõ ràng của cô. Phiên tòa tuyên án tiếp tục hôm thứ Tư, khi thẩm phán dự kiến sẽ nghe những tranh luận từ bị cáo Jason Long, người đã nhận tội giết người cấp độ hai trong vụ án này.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một tay súng đã bắn chết một hành khách sau khi truy đuổi xe của nạn nhân qua khu phố Granada Hills ở Los Angeles trong đêm. Vụ này được báo cáo vào khoảng 12:45 giờ rạng sáng thứ Tư gần Đại lộ Shoshone và Phố Rinaldi. Xe của nạn nhân lúc đó đang bị truy đuổi bởi một nghi phạm không rõ danh tính và y đã bắn chết hành khách, theo một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết.

.

Hành khách 19 tuổi được chuyển đến bệnh viện địa phương và được xác nhận đã tử vong. Không có mô tả nào về chiếc xe của nghi phạm hoặc tay súng đã lái xe bỏ chạy sau vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết vụ nổ súng được cho là không liên quan đến băng đảng.

.

⚪ ---- Nhật Bản: Cảnh sát điều tra vụ đâm chết một người đàn ông gốc Việt ở Kawaguchi, tỉnh Saitama hôm 30/4 đã bắt một người Việt vì nghi ngờ vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh và có thể đã giết người. Tối 29/4, một người đàn ông được phát hiện chảy máu gần cầu thang tầng 4 của một tòa nhà chung cư ở Kawaguchi. Anh được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ nói đã chết. Theo Cảnh sát tỉnh Saitama, người đàn ông này là một công nhân xây dựng người Việt Nam 33 tuổi sống trong căn hộ. Khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta chảy máu đến chết do nhiều vết đâm.

.

Theo cảnh sát tỉnh, vào khoảng 9 giờ tối. Ngày 29/4, một người đàn ông đã gọi điện cho dịch vụ cấp cứu sau khi chứng kiến cảnh “người nước ngoài cầm dao cãi nhau” trong khuôn viên chung cư. Cảnh sát tới hiện trường thì phát hiện một người đàn ông bị ngã gục.

.

Cảnh sát tỉnh đang điều tra vụ án theo hướng giết người và dựa trên lời khai của nhân chứng và đoạn phim camera an ninh, đã xác định được một công dân Việt Nam ở độ tuổi 30 có thể liên quan đến vụ án. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 30 tháng 4, cảnh sát đã bắtngười đàn ông này vì nghi ngờ ở lại quá hạn thị thực trái phép và đang điều tra về liên hệ vụ giết người.

.

⚪ ---- Houston: Chi Nguyen, một luật sư nổi tiếng về thương tích cá nhân, đã giúp bắt giữ một nghi phạm đột nhập vào nhà của gia đình ông hôm thứ Hai. Cảnh sát Houston nói với ABC13 rằng khi cảnh sát đến ngôi nhà trên Đường Telephone Road gần Beatty ở phía đông nam, họ phát hiện kẻ đột nhập đã bị bắn. Luật sư Nguyễn không sống ở nhà này nhưng thân nhân Nguyen ở đây. Một bảng quảng cáo lớn quảng cáo hãng luật Pusch and Nguyen nằm ngay góc trước nhà.

.

Theo cảnh sát, Nguyễn không phải là người bắn kẻ trộm, nhưng một nhân chứng cho biết anh ta đã giữ chặt nghi phạm cho đến khi cảnh sát đến hiện trường. Nguyễn và đối tác của ông, Anthony Pusch, được biết đến với khẩu hiệu quảng cáo thông minh, "Chúng tôi thúc đẩy, bạn thắng" ("We push, you win"). Các biển quảng cáo của họ xuất hiện trên nhiều con đường ở Houston.

.

Hôm thứ Hai, giữa ban ngày, người nhà của Nguyễn đã bắn trúng một kẻ đột nhập. Cảnh sát Houston cho biết đây là hành động tự vệ vì người đàn ông đã dùng một vật kim loại lao vào anh ta. Người hàng xóm Francisco Saldana kể về cảnh Nguyễn ghìm chặt nghi phạm ngay giữa đường. Cảnh sát Houston cho biết nghi phạm Rene Blanco, 40 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện và dự kiến sẽ bình phục. Blanco, người mà một thành viên trong gia đình nói đã giả làm tài xế giao hàng để vào nhà Nguyen, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc trộm cắp.

.

⚪ ---- VOA: USCIRF lại đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách Cần quan tâm Đặc biệt. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) hôm 1/5 công bố báo cáo tự do tôn giáo 2024, tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là Quốc gia Cần quan tâm Đặc Biệt (CPC) vì cho rằng chính quyền nước này “đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng”, điều mà Hà Nội từ trước đến nay luôn bác bỏ. USCIRF, cơ quan độc lập giám sát các hoạt động tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập, nhận định tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2023 “không có gì thay đổi” so với năm 2022 trong khi chính quyền sử dụng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo để đàn áp các nhóm tôn giáo của người thiểu số và các nhóm tôn giáo không được chính phủ công nhận. “Nhà chức trách tiếp tục bách hại những cộng đồng tôn giáo độc lập không tuân thủ sự kiểm soát của nhà nước”, báo cáo viết. “Nhà chức trách tiếp tục bách hại các nhóm tôn giáo sắc tộc như người Thượng và người Hmong theo đạo Tin Lành, các Phật tử Khmer Krom, và những người Hmong theo đạo Dương Văn Mình”.

.

⚪ ---- RFA: Hà Nội: Giáo xứ Thái Hà phản đối Bệnh viện Đống Đa xây mới toà nhà 8 tầng trên đất nhà thờ. Theo Đài Á Châu Tự Do. Bệnh viện Đống Đa vấp phải sự phản đối khi lên kế hoạch xây dựng một toà nhà mới bao gồm hai tầng hầm và sáu tầng nổi trong khuôn viên vốn trước đây thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Kế hoạch này nằm trong dự án “Đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đống Đa” và toà nhà mới có diện tích mặt sàn mỗi tầng là 1.220 mét vuông, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 264 tỷ đồng. Vị trí tòa nhà này sẽ nằm ở khu vực giáp công viên, phía sau Tu viện của Nhà Dòng mà hiện nay đang được dùng làm Bệnh viện Đống Đa. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Phụ trách truyền thông của Tu viện DCCT Hà Nội, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết bệnh viện và ban quản lý dự án tổ chức một buổi lấy ý kiến nhân dân vào sáng ngày 25/4 tại trụ sở UBND phường Quang Trung, quận Đống Đa. Ông cho biết DCCT và Nhà thờ Thái Hà đang soạn thảo nhiều văn bản để gửi các cơ quan hữu trách với đề nghị dừng thực hiện dự án, giữ nguyên hiện trạng để các bên có thể gặp gỡ và đưa ra những giải pháp đồng thuận.

.

⚪ ---- TIN VN. Được xóa nợ do Pacific Airlines trả hết tàu bay, Vietnam Airlines lãi kỷ lục 4.334 tỷ đồng (~ 171 triệu USD) trong quý 1/2024. Theo báo An Ninh Tiền Tệ. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/3, Vietnam Airlines vẫn còn lỗ lũy kế 36.742 tỷ đồng. Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu gần 28.270 tỷ đồng, tăng trên 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu một quý cao nhất kể từ khi Vietnam Airlines chuyển mô hình thành công ty cổ phần từ năm 2015. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn doanh thu giúp công ty lãi gộp 4.048 tỷ đồng trong quý vừa qua, gấp 2 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 62,5% còn 137 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng gần gấp đôi lên mức 1.470 tỷ đồng do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng. Trong kỳ, hãng bay này lỗ ròng gần 650 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá do công ty có nhiều khoản nợ vay bằng ngoại tệ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng. Tuy nhiên, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận khác đạt 3.672 tỷ đồng. Kết quả, hãng bay này báo lãi ròng đạt 4.334 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 103 tỷ đồng. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục mà doanh nghiệp này ghi nhận trong một quý kể từ khi thành lập.

.

⚪ ---- TIN VN. Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trần Thanh Mẫn lên điều hành Quốc hội. Theo Báo Tuổi Trẻ. Chiều 2-5, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ. Ngày 2-5, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

.

⚪ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: 1/3 người Mỹ gốc Á đã bị kỳ thị, thù nghịch về thể chất hay lời năm trong năm 2023, và 60% lo ngại họ sẽ bị kỳ thị trong 5 năm tới?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, khoảng 1 trong 3 người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương phải đối mặt với sự căm ghét về danh tính của họ trong năm qua. Cuộc khảo sát STAATUS, do Savanta Research thực hiện, cho thấy hơn 30% người Mỹ gốc Á cho biết họ bị gọi là kẻ nói xấu và 29% cho biết họ bị lạm dụng thể chất hoặc lời nói trong năm qua.

.

Cuộc thăm dò cho biết: “Tâm lý chống người châu Á đã ăn sâu vào đất nước này, vượt ra ngoài các luận điệu chính trị ngày nay và đám mây của COVID-19”. Trong đại dịch COVID-19, sự căm ghét chống lại người Mỹ gốc Á đã gia tăng ở Mỹ. Nhưng theo cuộc khảo sát, chỉ khoảng 1/3 người Mỹ tin rằng sự căm ghét chống lại người Mỹ gốc Á đã gia tăng kể từ đó.

.

Nhưng người Mỹ gốc Á không đồng ý. Khoảng 41% người Mỹ gốc Á trong cuộc khảo sát nghĩ rằng họ có khả năng trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công thể xác, và 59 phần trăm cho rằng ít nhất họ sẽ có khả năng trở thành nạn nhân của sự phân biệt đối xử trong 5 năm tới.

.

Nhưng sự khác biệt nảy sinh trong quan điểm chính trị. Những người Mỹ gốc Á xác định là đảng viên Đảng Dân chủ có nhiều khả năng cảm thấy bị phân biệt đối xử hơn những người Mỹ gốc Á xác định là đảng viên Đảng Cộng hòa.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/race-politics/4635533-asian-americans-aanhpi-hate-survey/

.

⚪ ---- HỎI 2: Khảo sát: 39% thanh niên giới tính thứ ba LGBTQ suy tính tự sát trong năm 2023, với 12% đã cố gắng tự sát?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát toàn quốc của Dự án Trevor, tổ chức phòng chống tự tử hàng đầu quốc gia dành cho thanh thiếu niên LGBTQ, cho thấy hơn 1/10 thanh niên ở Hoa Kỳ được xác định là LGBTQ đã cố gắng tự tử vào năm 2023. Cuộc khảo sát tập trung vào sức khỏe tâm thần của những người trẻ LGBTQ, bao gồm câu trả lời từ 18.000 người từ 13 đến 24 tuổi, theo một bản tin công bố phát hiện này.

.

Cuộc khảo sát cho thấy hơn một phần ba thanh niên LGBTQ, tương đương 39%, đã nghiêm túc cân nhắc việc tự tử trong năm qua. Con số đó thậm chí còn cao hơn đối với thanh niên chuyển giới và không thuộc giới tính nhị phân với tỷ lệ 46%. Trong số tất cả thanh thiếu niên LGBTQ, 12% đã cố gắng tự tử trong năm qua. Cuộc khảo sát cho thấy, bất chấp những rủi ro này, một nửa thanh niên LGBTQ muốn được chăm sóc sức khỏe tâm thần không thể nhận được.

.

Nguy cơ tự tử có liên quan chặt chẽ đến việc "chống LGBTQ+ trở thành nạn nhân", bao gồm cả hoạt động chính trị gần đây và hành vi bắt nạt liên quan đến bản sắc giới tính hoặc tình dục của họ. Những người cho biết họ từng bị bắt nạt cho biết "tỷ lệ cố gắng tự tử cao hơn đáng kể trong năm qua", Dự án Trevor cho biết và 90% những người được khảo sát cho biết "sức khỏe của họ bị ảnh hưởng tiêu cực do chính trị gần đây".

Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/trevor-project-lgbtq-survey-mental-health-suicide/

.

.