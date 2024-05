- Vùng đất thánh của ba tôn giáo lớn sẽ từ từ vắng mặt sắc tộc Palestine, không chỉ vì bom và mồ chôn tập thể, nhưng cũng vì Mỹ nhận nhiều người Palestine vào Mỹ diện tỵ nạn. - 1.000 lính Mỹ sẽ đặt chân lên mép biển Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin: lính Mỹ có quyền bắn trả, nếu bị bắn - LHQ: Israel xâm lược trên bộ vào thành phố Rafah phía nam Gaza sẽ là thảm kịch không thể diễn tả bằng l

Los Angeles, California: Đêm Thứ Ba, cảnh sát chờ những người ủng hộ Israel (chống người ủng hộ Palestine) vào phá lều trại của người ủng hộ Palestine trước, rồi mới vào bố ráp, dọn sạch khu lều trại của các sinh viên ủng hộ Palestine.

- Vùng đất thánh của ba tôn giáo lớn sẽ từ từ vắng mặt sắc tộc Palestine, không chỉ vì bom và mồ chôn tập thể, nhưng cũng vì Mỹ nhận nhiều người Palestine vào Mỹ diện tỵ nạn.

- 1.000 lính Mỹ sẽ đặt chân lên mép biển Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin: lính Mỹ có quyền bắn trả, nếu bị bắn

- LHQ: Israel xâm lược trên bộ vào thành phố Rafah phía nam Gaza sẽ là thảm kịch không thể diễn tả bằng lời.

- Bộ trưởng Tài chính Israel kêu gọi “hủy diệt hoàn toàn” Rafah và các thành phố khác ở Dải Gaza theo lệnh Đấng tiên tri Moses

- Gaza: 34.568 người Palestine chết, 77.765 người bị thương.

- Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Israel nói Mỹ muốn ngừng bắn và thỏa thuận con tin "ngay bây giờ.

- New York City: cảnh sát nhổ lều, dẹp sạch Đại học Columbia, bắt hơn 100 sinh viên

- Trump ca ngợi Cảnh sát NY vì đã giải tán SV biểu tình ủng hộ Palestine: lẽ ra dẹp từ lâu

- Los Angeles, California: sau khi người ủng hộ Israel vào phá lều trại của sinh viên ủng hộ Palestine, cảnh sát vào nhổ lều, dọn sạch trường UCLA

- New York: 2 dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Jamaal Bowman (D-NY) bất bình vì cảnh sát New York tràn vào Đại học Columbia

- TNS Rick Scott (R-FL) đòi Bộ Tư pháp truy tố các sinh viên biểu tình bênh vực Palestine

- Kế quả bầu cử đặc biệt: Dân Chủ thêm 1 ghế Hạ viện. Tim Kennedy (Dân Chủ) thắng lớn với 68,2% phiếu bầu sau khi đếm 94% phiếu.

- Thẩm phán tòa kháng án bác bỏ yêu cầu của Trump đòi dừng phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Trump, bác luôn yêu cầu đòi Thẩm phán Merchant lui

- Thẩm phán cho Trump tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron ở Florida vào ngày 17/5

- Trump bị tòa phạt về phạt 9.000 USD vì liên tục vi phạm lệnh bịt miệng, nếu vi phạm nữa sẽ vào tù

- CVS Health doanh thu quý 1 tăng 3,7%

- Pfizer Inc. doanh thu quý 1 giảm 20%

- 1 phản lực quân sự F-16 đã rơi ở New Mexico.

- Walmart đóng cửa 51 trung tâm y tế ở 5 tiểu bang và chấm dứt các dịch vụ chăm sóc ảo. Vẫn còn 4.600 nhà thuốc và hơn 3.000 trung tâm khám mắt

- Công ty sản xuất đồ trang sức xa xỉ Cartier sơ xuất: đôi bông tai bằng vàng và kim cương giá 14.000 USD bán chỉ 14 USD. Chận không kịp, đã bán 2 bộ.

- California: Hàng triệu người Mỹ sẽ thấy hóa đơn internet tăng cao hơn vì chương trình chính phủ bao cấp giá 30 USD/tháng cạn

- California: tăng hơn 67.000 cư dân vào năm 2023 - mức tăng 0,17%

- Quận Los Angeles: 16 người bị thương vì 1 xe buýt của Đại học USC đụng xe điện ngầm

- Quận Los Angeles: Cha mẹ của một cậu bé 4 tuổi bị chết ở Palmdale đã bị kết án mỗi người hơn 20 năm tù tới chung thân về tội giết con và tra tấn

- Quận Cam: Cảnh sát Santa Ana mặc quần jeans (vải denim xanh) trong 1 ngày để gây ý thức chống tấn công tình dục

- Singapore: tìm được xác cô Đặng Hoàng Ly Na, 33 tuổi, trên sông, xác đưa về VN cho con gái 11 tuổi lễ tang.

- Oklahoma: Tuan Tran bị bắt và bị truy tố tội 4 tội biển thủ số tiền 150.000 USD từ công ty.

- HỎI 1: Công chức liên bang hiện 64% vừa làm từ xa, vừa tới công sở, và 30% hoàn toàn làm từ xa? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 50% dân Canada nói đường sá lái xe nguy hiểm hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/5/2024) ⚪ ---- CVS Health Corporation đã công bố hôm thứ Tư rằng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023 đã có ​​mức tăng hàng năm là 3,7%, đạt 88,4 tỷ USD. Thu nhập ròng đạt 2,2 tỷ USD, so với thu nhập ròng 3,4 tỷ USD được đăng ký trong cùng quý năm 2023. Thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,88 USD so với 1,65 USD, cũng thấp hơn dự báo. Công ty đã cắt giảm dòng tiền cả năm 2024 từ hướng dẫn hoạt động xuống ít nhất 10,5 tỷ USD từ ít nhất 12,0 tỷ USD trong khi hướng dẫn EPS pha loãng theo GAAP dự kiến ​​​​ít nhất là 5,64 USD từ mức ít nhất là 7,06 USD.

.

⚪ ---- Pfizer Inc. tiết lộ hôm thứ Tư rằng doanh thu của họ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14,9 tỷ USD. Thu nhập ròng giảm 44% so với cùng kỳ xuống còn 3,1 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 44% xuống 0,55 USD. Công ty đã tái khẳng định triển vọng năm 2024 của mình, bao gồm doanh thu nằm trong khoảng từ 58,5 tỷ USD đến 61,5 tỷ USD và điều chỉnh EPS pha loãng trong khoảng từ 2,15 đến 2,35 USD.

.

⚪ ---- Fox News dẫn lời các quan chức đưa tin một máy bay phản lực quân sự F-16 đã bị rơi ở phía Tây Căn cứ Không quân Holloman ở New Mexico. Phi công, người duy nhất trên máy bay, đã nhảy dù thành công và được đưa đến bệnh viện để được chăm sóc y tế. Các quan chức căn cứ đã mở một cuộc điều tra để tìm nguyên nhân tai nạn, cảnh báo tất cả các nhân viên tránh xa hiện trường để tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại có trên máy bay. Giá trung bình một chiếc F-16 là 63 triệu USD.

.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết số người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 34.568 người. Tổng số người bị thương kể từ đầu chiến tranh đã tăng lên 77.765. Trong 24 giờ qua, có 33 thường dân thiệt mạng trong bối cảnh 4 cuộc tấn công của lực lượng Israel cũng khiến 57 người bị thương.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư đã gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog và nhấn mạnh rằng Mỹ muốn đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin "ngay bây giờ. Chúng tôi quyết tâm đạt được một lệnh ngừng bắn để đưa các con tin về nhà và thực hiện nó ngay bây giờ. Và lý do duy nhất khiến điều đó không đạt được là vì Hamas. Có một đề xuất trên bàn. Và khi chúng tôi 'Tôi đã nói, không được trì hoãn, không có lý do gì cả'." Ông nhắc lại rằng mạng sống của dân thường ở Gaza phải được bảo vệ và họ phải được cung cấp “sự hỗ trợ mà họ cần: thực phẩm, thuốc men, nước uống, nơi trú ẩn”.

.

⚪ ---- Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths nói hôm thứ Tư rằng một cuộc xâm lược trên bộ vào thành phố Rafah phía nam Gaza sẽ là một "thảm kịch không thể diễn tả bằng lời. Đối với hàng trăm nghìn người đã chạy trốn đến điểm cực nam của Gaza để thoát khỏi bệnh tật, nạn đói, mồ chôn tập thể và giao tranh trực tiếp, một cuộc xâm lược trên bộ sẽ gây ra nhiều tổn thương và chết chóc hơn nữa.” Ông hoan nghênh việc Israel mở lại cửa khẩu Erez ở phía bắc Gaza để nhận viện trợ từ Cảng Ashdod và Jordan, tuy nhiên, lưu ý rằng những cải tiến này không thể coi là lý do biện minh cho một cuộc tấn công quân sự vào Rafah.

.

⚪ ---- Vùng đất thánh của ba tôn giáo lớn sẽ từ từ vắng mặt sắc tộc Palestine, không chỉ vì bom và mồ chôn tập thể, nhưng cũng vì Hoa Kỳ sẽ đón nhận nhiều người vào Mỹ trong diện tỵ nạn. CBS News đưa tin, trích dẫn các tài liệu nội bộ của chính phủ liên bang, Hoa Kỳ được cho là đang xem xét chào đón một số người Palestine từ Dải Gaza vào Hoa Kỳ.

.

Các tài liệu cho thấy các quan chức cấp cao thuộc một số cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đã thảo luận về lựa chọn đưa những người Palestine từ Gaza có thành viên gia đình trực tiếp là công dân Mỹ vào. Hơn nữa, "các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ" đã thảo luận về kế hoạch đưa thêm người Palestine ra khỏi Gaza, xử lý họ như những người tị nạn nếu họ vượt qua một loạt các cuộc kiểm tra về tính đủ điều kiện, y tế và an ninh. Kế hoạch này sẽ yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ với Ai Cập và sẽ đưa những người tị nạn này bay sang Mỹ.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich hôm thứ Hai kêu gọi “hủy diệt hoàn toàn” Rafah và các thành phố khác ở Dải Gaza: “Không có biện pháp nửa vời nào cả. Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat – sự hủy diệt hoàn toàn. ‘Bạn sẽ xóa sạch ký ức về Amalek khỏi dưới bầu trời.’

.

Việc Smotrich nhắc đến “Amalek” là từ một dòng trong Phục truyền luật lệ ký (Deuteronomy), một cuốn sách trong Kinh thánh tiếng Do Thái. Amalek là một quốc gia mà người Israel cổ đại được lệnh phải tiêu diệt, và trong sách Samuel, người Israel được lệnh “giết cả đàn ông và đàn bà, trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh”.

.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đây đã so sánh Gaza với Amalek, nơi được coi là bằng chứng về luận điệu diệt chủng trong vụ án diệt chủng của Nam Phi chống lại Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế. “Bạn phải nhớ những gì Amalek đã làm với bạn, Kinh thánh của chúng tôi nói. Và chúng tôi ghi nhớ và chúng tôi đang chiến đấu”, ông Netanyahu nói vào tháng 10.

.

Việc “tiêu diệt” Rafah đồng nghĩa với cái chết của hơn 1 triệu thường dân đang trú ẩn ở đó. Ông Netanyahu hôm thứ Ba tuyên bố rằng Israel sẽ xâm chiếm thành phố “dù có hay không” một thỏa thuận về con tin với Hamas.

.

Smotrich cho biết bất kỳ thỏa thuận con tin nào với Hamas sẽ là một “thất bại nhục nhã” đối với Israel. “Đừng phất cờ trắng. Đừng để Sinwar làm bẽ mặt chúng ta một lần nữa và giành chiến thắng trong cuộc chiến. Một chính phủ chịu áp lực quốc tế và dừng chiến tranh giữa chừng sẽ mất quyền tồn tại vào thời điểm đó”, ông nói.

.

Ông cũng kêu gọi tiêu diệt Hezbollah ở Lebanon, nói rằng Israel phải “dọn dẹp, với sự giúp đỡ của Chúa Trờii, chỉ bằng một đòn, là tiêu Hezbollah độc ác ở phía bắc, và thực sự gửi đi một thông điệp rằng điều gì sẽ xảy ra với những kẻ làm hại người Do Thái là giống như những người đã cố làm hại chúng ta trong quá khứ – họ sẽ bị tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt. Và nó sẽ còn vang vọng trong nhiều thập niên tới.”

.

(Ghi chú của người dịch tin: Sách Phục truyền, Deuteronomy, dẫn trên là sách thứ 5 trong Kinh Cựu Ước, Old Testament, là lời dạy của ngài Moses. Lý do nhiều người Mỹ đạo Thiên chúa ủng hộ Israel vì Kinh Tân Ước cũng là sách Thánh của các hệ phái Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao nhiều người Mỹ thầm kín ủng hộ bạo lực của Israel, cho dù họ không nói công khai.)

.

⚪ ---- 1.000 lính Mỹ sẽ đặt chân lên mép biển Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Ba thừa nhận rằng có khả năng 1.000 lính Mỹ được triển khai ngoài khơi Gaza như một phần của dự án xây dựng bến tàu có thể bị bắn và cho biết họ sẽ có thể bắn trả. Austin đã đưa ra nhận xét này trong cuộc trao đổi với Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Austin nói: “Họ có quyền bắn trả để tự bảo vệ mình."

.

Khi được hỏi liệu có khả năng quân đội Mỹ sẽ bị ai đó ở Gaza tấn công hay không, Austin nói: “Điều đó có thể xảy ra”. Khu vực tập kết bến tàu đã bị tấn công bằng súng cối. Không ai bị thương trong vụ việc và chỉ có thiệt hại nhỏ được báo cáo, nhưng nó làm tăng nguy cơ đối với quân đội Mỹ ngay ngoài khơi Gaza.

.

Hamas và các nhóm chiến binh Palestine khác ở Gaza coi Mỹ là về phe Israel trong cuộc xung đột vì Mỹ cung cấp hầu hết số bom mà Israel thả xuống Gaza. Mỹ cũng cung cấp việc chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ chính trị mạnh mẽ cho việc tàn sát người Palestine. Austin khẳng định sẽ không có "sự hiện diện trên bộ" của lính Mỹ ở Gaza, nhưng DB Gaetz cho biết việc triển khai bến tàu không khác nhiều so với việc đưa quân vào Dải Gaza.

.

⚪ ---- New York City: CNN dẫn lời Sở Cảnh sát New York (NYPD) đưa tin, khuôn viên của Đại học Columbia, bao gồm cả tòa nhà Hamilton Hall của trường, đã được dọn sạch khỏi những người biểu tình ủng hộ Palestine. Được biết, hơn 100 sinh viên đã bị trói và áp giải lên xe buýt sau khi các sĩ quan NYPD mặc trang phục chống bạo động sử dụng một cây cầu tạm để đi vào Hội trường Hamilton có rào chắn qua cửa sổ tầng hai.

.

Tờ New York Times đưa tin "khoảng năm" xe buýt rời khỏi cơ sở sau khi chở đầy người biểu tình. Một phát ngôn viên của trường đại học cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì những người biểu tình đã chọn cách leo thang tình hình thông qua hành động của họ. Sau khi trường Đại học qua đêm biết rằng Hamilton Hall đã bị chiếm đóng, phá hoại và phong tỏa, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.” NYPD nói với hãng tin rằng không có ai bị thương trong chiến dịch. Columbia đã yêu cầu NYPD duy trì sự hiện diện trong khuôn viên trường cho đến ít nhất là ngày 17 tháng 5.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi Sở Cảnh sát New York (NYPD) vì đã giải tán những người biểu tình ủng hộ Palestine tại Đại học Columbia, theo AP. Trump đã gọi điện trực tiếp tới một chương trình trên Fox News để bày tỏ rằng sự can thiệp của NYPD lẽ ra phải đến sớm hơn. “Nhưng lẽ ra mọi chuyện không bao giờ nên đến mức này,” Trump nói, đề cập đến việc các sinh viên đã chiếm được tòa nhà Hamilton Hall. Ông nói: “Đáng lẽ họ phải làm điều đó sớm hơn rất nhiều so với trước khi tiếp quản tòa nhà vì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu họ ở trong lều thay vì một tòa nhà. Và cũng gây ra thiệt hại to lớn”.

.

⚪ ---- Los Angeles, California: Đêm Thứ Ba, cảnh sát chờ những người ủng hộ Israel (chống người ủng hộ Palestine) vào phá lều trại của người ủng hộ Palestine trước, rồi mới vào bố ráp, dọn sạch khu lều trại của các sinh viên ủng hộ Palestine. Bạo lực bùng phát trong khuôn viên trường UCLA vào rạng sáng hôm nay, thứ Tư sau khi đại học này tuyên bố việc dựng lều ủng hộ người Palestine là bất hợp pháp. Ngay trước nửa đêm, những người phản biểu tình đeo mặt nạ bắt đầu cố gắng dỡ bỏ khu cắm trại trong khi những người biểu tình giữ vững lập trường, một số đeo kính bảo hộ và mũ bảo hiểm. Tờ Los Angeles Times đưa tin, một số cuộc ẩu đả đã nổ ra trong những giờ sau đó, đồng thời lưu ý rằng có thời điểm những người biểu-tình-chống-biểu-tình đeo mặt nạ đã ném pháo hoa, gỗ và hàng rào kim loại vào các lều trại.

.



Một số người biểu tình ủng hộ Palestine cho biết đã bị trúng một hóa chất tương tự như bình xịt hơi cay, lựu đạn phát sáng, và đáp trả bằng hiện vật. Các quan chức UCLA cho biết họ đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Cảnh sát Los Angeles, những người đã đến với trang phục chống bạo động vào khoảng 1h40 sáng giờ địa phương. Mary Osako, phó hiệu trưởng phụ trách Truyền thông Chiến lược của UCLA cho biết: “Chúng tôi phát bệnh vì bạo lực vô nghĩa này và nó phải chấm dứt”.





Theo tờ LA Times, các cảnh sát không can thiệp vào các cuộc đụng độ mà xếp thành hàng gần khu cắm trại, lúc đó những người phản biểu tình bắt đầu rời đi. KABC có cảnh quay trực tiếp về những nỗ lực của cảnh sát nhằm di chuyển nhóm người biểu tình ủng hộ Israel cuối cùng. Ananya Roy, giáo sư về quy hoạch đô thị, phúc lợi xã hội và địa lý, cho biết cô "xấu hổ về trường đại học của mình" vì không có phản ứng với những người biểu tình chống biểu tình. Cô nói trên tờ LA Times: “Nó giúp mọi người không bị trừng phạt khi đến khuôn viên trường của chúng tôi với tư cách là một đám đông hung hãn”.





Trường đại học trước đó tuyên bố việc cắm trại "là bất hợp pháp và vi phạm chính sách của trường đại học." Chủ tịch Đại học California Michael V. Drake cho biết các trường sẽ "làm tất cả những gì có thể để bảo vệ những cuộc biểu tình và bày tỏ ý kiến này... nhưng những cuộc biểu tình bất hợp pháp gây rối vi phạm quyền của đồng bào chúng ta là không thể chấp nhận được."

.

Viện trưởng UCLA Gene Block đề cập đến "các trường hợp bạo lực" và sinh viên "bị chặn về mặt vật lý khỏi việc tiếp cận các khu vực của khuôn viên trường." Ông cho biết các sinh viên Do Thái đã rơi vào trạng thái sợ hãi. Trại Đoàn kết Palestine (Palestinian Solidarity Encampment) phản bác rằng "những kẻ xâm lược theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái" đã "không ngừng quấy rối chúng tôi bằng lời nói và thể chất, cố gắng xông vào trại một cách thô bạo và đe dọa chúng tôi bằng vũ khí." PSE nói thêm rằng những nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng cắm trại là "sự tiếp nối của một lịch sử lâu dài những nỗ lực nhằm ngăn chặn hoạt động của sinh viên và bịt miệng những tiếng nói ủng hộ Palestine."

.

⚪ ---- New York: Các dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Jamaal Bowman (D-NY) bày tỏ sự kinh hoàng khi cảnh sát New York tràn vào Đại học Columbia vào tối thứ Ba và rạng sáng Thứ Tư, đột nhập vào một tòa nhà dành cho sinh viên và xua đuổi những người biểu tình bị rào chắn bên trong bằng dây buộc. “Tôi phẫn nộ trước mức độ hiện diện của cảnh sát được kêu gọi đối với những sinh viên biểu tình bất bạo động,” DB Bowman phóng tweet và thêm vào một chủ đề rằng “việc quân sự hóa các khuôn viên trường đại học, sự hiện diện rộng rãi của cảnh sát và bắt giữ hàng trăm sinh viên là trực tiếp phản đối vai trò của giáo dục là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta.”

.

Ông kêu gọi lãnh đạo Đại học Columbia giảm leo thang tình hình “trước khi nó dẫn đến tổn hại thêm”, lời kêu gọi được lặp lại bởi DB Ocasio-Cortez, người đã thúc giục Thị trưởng Eric Adams can thiệp và đảo ngược tiến trình. Cô viết trên X: “Nếu bất kỳ đứa trẻ nào bị tổn thương tối nay, trách nhiệm sẽ thuộc về thị trưởng và các hiệu trưởng trường đại học. Các nhà lãnh đạo và trường học khác đã tìm ra con đường an toàn, giảm leo thang. Điều này trái ngược với sự lãnh đạo và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Một cơn ác mộng đang hình thành.”

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-FL) đang yêu cầu Bộ Tư pháp truy tố các sinh viên đại học biểu tình bênh vực Palestine để chiến dịch quân sự tàn bạo của Israel ở Gaza. Theo báo Axios, TNS Scott đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, cáo buộc rằng các nhóm sinh viên ủng hộ Palestine “đang âm mưu vi phạm quyền công dân của một nhóm tôn giáo thiểu số”. (ám chỉ Do Thái Giáo)

Scott hỏi liệu Bộ có “điều tra và truy tố” những người đứng đầu các nhóm sinh viên hay không, đồng thời thúc giục Bộ “loại bỏ” các nguồn tài trợ của họ. Khẳng định của Scott rằng việc các sinh viên yêu cầu các đại học ngưng đầu tư với một quốc gia nước ngoài là cấu thành hành vi vi phạm “quyền dân sự”, trái ngược hoàn toàn với hàng loạt vụ bắt giữ bạo lực những người biểu tình ôn hòa trong khuôn viên các trường đại học trên khắp đất nước, cũng như vụ Mỹ hậu thuẫn Israel giết 34.000 người Palestine ở Gaza.⚪ ---- Hôm qua, Thứ Ba, là ngày bầu cử đặc biệt cho một ghế Dân biểu liên bang ở New York. Kết quả lúc nửa khuya cho thấy Dân Chủ có thêm 1 ghế Hạ viện liên bang ỡ Khu vực bầu cử thứ 26 của New York. Thượng nghị sĩ tiểu bang Dân chủ Tim Kennedy có 68,2% phiếu bầu khi đếm xong 94,2% phiếu bầu đã được tính đến 11:20 giờ tối, theo Associated Press. Kennedy đã thắng Gary Dickson (R), Giám sát viên thị trấn West Seneca. Tỷ lệ thắng với 68,2% phiếu bầu thì không có thể nào đảo ngược.Kennedy sẽ kế nhiệm Dân biểu thuộc Đảng Dân chủ Brian Higgins ở quận có trụ sở tại Buffalo. Sau khi Kennedy tuyên thệ nhậm chức tại Capitol Hill, đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ giảm xuống chỉ còn 217-213, có nghĩa là Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ chỉ có thể bỏ phiếu cho một đảng viên Cộng hòa trong cuộc bỏ phiếu theo đường lối đảng phái.Tuy nhiên, bộ ba cuộc bầu cử đặc biệt trong hai tháng tới để giành các ghế trống của Đảng Cộng hòa - bao gồm cả cuộc đua kế nhiệm cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ở California - sẽ giúp mở rộng lợi thế của Đảng Cộng hòa trong Hạ viện.Tổng chi tiêu quảng cáo cho cuộc tranh cử đạt khoảng 1 triệu USD, phần lớn đến từ chiến dịch tranh cử của Kennedy. Các điểm của Kennedy ca ngợi nỗ lực của Kennedy trong việc hỗ trợ các gia đình lao động, ủng hộ quyền phá thai và nỗ lực của Kennedy để thông qua “luật súng mạnh mẽ hơn” tại Thượng viện tiểu bang sau khi một kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng giết chết 10 người trong vụ xả súng hàng loạt tại siêu thị Buffalo vào tháng 5 năm 2022.⚪ ---- Theo ABC News, một thẩm phán tòa kháng án đã bác bỏ yêu cầu của Donald Trump về việc tạm dừng phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của Trump. Nhóm pháp lý của Trump đã yêu cầu Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan phải rút lui và phải đình chỉ hồ sơ truy tố. Cả hai yêu cầu đều bị từ chối mà không có lời giải thích vào chiều thứ Ba. Đầu tháng này, các luật sư của Trump đã đệ đơn yêu cầu Merchan rút lui nhưng thẩm phán này đã nhanh chóng từ chối, giống như ông đã làm với yêu cầu tương tự được đưa ra vào tháng 8.Đồng thời, các luật sư của Trump đã kiện ông ra tòa kháng án. Trước đó vào thứ Ba, Merchan đã phạt Trump 9.000 USD vì vi phạm lệnh bịt miệng và yêu cầu ông xóa một số bài đăng “vi phạm” khỏi tài khoản Truth Social của mình. Tòa án đã nghe lời khai của nhân chứng từ Keith Davidson, cựu luật sư của Stormy Daniels vào thứ Ba, khi phiên tòa bước vào tuần thứ ba.⚪ ---- Thẩm phán đã cho Trump hài lòng về một yêu cầu: Cựu tổng thống sẽ được phép tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron ở Florida vào ngày 17 tháng 5, theo Newsweek đưa tin. Trump trước đó đã phàn nàn rằng Trump sẽ bị cấm tham dự, nhưng Thẩm phán Juan Merchan hôm thứ Ba cho biết Trump có thể đi. Tờ New York Times lưu ý vẫn chưa rõ liệu phiên tòa sẽ tạm dừng hay Trump sẽ chỉ được miễn tham dự vào ngày hôm đó.⚪ ---- Donald Trump đã bị tòa án phạt về tội coi thường tòa án hôm thứ Ba và bị phạt 9.000 USD vì liên tục vi phạm lệnh bịt miệng, trong đó lệnh cấm Trump đưa ra tuyên bố công khai về các nhân chứng, bồi thẩm đoàn và một số người khác có liên quan đến vụ án tiền bịt miệng ở New York của Trump. Nếu tái phạm, thẩm phán cảnh báo, Trump có thể bị bỏ tù. Các công tố viên đã cáo buộc 10 hành vi vi phạm, nhưng Thẩm phán Juan Mercan ở New York phát hiện có 9 hành vi vi phạm.Phán quyết này là một lời khiển trách gay gắt đối với cựu tổng thống đảng Cộng hòa, người luôn khẳng định rằng Trump đang thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Merchan viết rằng Trump "theo đây bị cảnh báo rằng Tòa án sẽ không tha thứ cho việc tiếp tục cố ý vi phạm các mệnh lệnh hợp pháp của mình và nếu cần thiết và phù hợp trong các tình huống, Tòa án sẽ áp dụng hình phạt giam giữ."Trump nhìn chằm chằm xuống chiếc bàn trước mặt khi thẩm phán đọc phán quyết, hơi cau mày. Phán quyết được đưa ra vào đầu tuần thứ hai lấy lời khai trong vụ án lịch sử. Trump phải trả tiền phạt trước khi kết thúc giờ làm việc vào thứ Sáu, theo Merchan cho biết trong một văn bản phán quyết. Merchan cho biết Trump phải xóa 7 bài viết chửi mắng vì vi phạm khỏi tài khoản Truth Social của mình và hai bài đăng khỏi trang web chiến dịch của mình trước 2:15 giờ chiều giờ miền đông ngày thứ Ba.Merchan cũng đang cân nhắc các cáo buộc vi phạm lệnh bịt miệng khác của Trump và sẽ nghe tranh luận vào thứ Năm. Tòa án sẽ tiếp tục lại vào thứ Ba sau với Gary Farro, một nhân viên ngân hàng đã giúp cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, mở các tài khoản, trong đó có tài khoản mà Cohen đã dùng để mua sự im lặng của cô Stormy Daniels.⚪ ---- Walmart hôm thứ Ba đã thông báo sẽ đóng cửa tất cả 51 trung tâm y tế của họ ở 5 tiểu bang và chấm dứt các dịch vụ chăm sóc ảo. Walmart cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Ba: “Quyết định đóng cửa tất cả 51 trung tâm y tế trên khắp 5 tiểu bang và ngừng cung cấp dịch vụ chăm sóc ảo không hề dễ dàng. Qua kinh nghiệm quản lý các trung tâm Walmart Health và Walmart Health Virtual Care, chúng tôi xác định rằng không có mô hình kinh doanh bền vững nào để chúng tôi tiếp tục."Danh sách 51 trung tâm y tế sắp đóng cửa nằm ở Arkansas, Florida, Georgia, Illinois và Texas. Các dịch vụ Chăm sóc ảo của Walmart Health có sẵn trực tuyến trên toàn quốc. Nhà bán lẻ quốc gia sẽ tiếp tục vận hành gần 4.600 nhà thuốc và hơn 3.000 trung tâm khám nhãn khoa trên toàn quốc.⚪ ---- Công ty sản xuất đồ trang sức xa xỉ Cartier không nổi tiếng với việc cho đi đồ đạc, nhưng trong trường hợp của một người đàn ông Mexico, họ đã làm như vậy. Rogelio Villarreal đang lướt qua trang web của Cartier trong một khoảnh khắc nhàn rỗi thì nhận được một lời đề nghị có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. “Tôi toát mồ hôi lạnh,” anh viết trên tài khoản X, trước đây gọi là Twitter. Công ty Cartier rõ ràng đã mắc sai lầm khi niêm yết đôi bông tai bằng vàng và kim cương với giá 237 peso (14 USD), thay vì giá chính xác là 237.000 peso (14.000 USD). Villarreal đặt mua hai bộ.Sau đó là nhiều tháng qua lại, trong đó anh nói rằng Cartier đã tặng anh một giải khuyến khích thay vì đồ trang sức, và trong thời gian đó các quan chức Mexico đã ủng hộ quan điểm của anh rằng công ty nên tôn trọng mức giá đã quảng cáo. Villarreal cuối cùng đã nhận được đôi bông tai vào tuần trước, với mức giá của anh, và anh đã đăng một đoạn video lên mạng ghi lại cảnh mình mở hộp hàng hóa.Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi với sự chú ý của công chúng - không phải tất cả những thứ lấp lánh đều là vàng - và vào thứ Hai đã đăng, "Được rồi, hãy nói về chuyện khác, tôi mệt mỏi vì đôi khuyên tai là thứ duy nhất mà mọi người biết về tính cách của tôi."Vụ án của Villarreal đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng trong thời điểm đặc biệt phân cực ở Mexico trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 2 tháng 6. Một số nhà quan sát chỉ trích Villarreal vì đã lợi dụng những gì họ coi là sai lầm trung thực của công ty trang sức hàng đầu. Một số người cho rằng anh ta nên trả lại đôi bông tai hoặc nộp thuế cho chúng. Có người gọi anh là kẻ trộm.⚪ ---- California: Hàng triệu người Mỹ sẽ sớm thấy hóa đơn internet tăng cao hơn do một chương trình phổ biến của chính phủ cung cấp khoản giảm giá 30 USD hàng tháng cho những dịch vụ internet đang cạn kiệt nguồn vốn. Tháng 4 sẽ là tháng cuối cùng được tài trợ đầy đủ cho Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP: Affordable Connectivity Program), được triển khai vào năm 2021 nhằm cung cấp Internet trợ cấp cho hàng triệu hộ gia đình. Chương trình này cực kỳ phổ biến đối với người dân California, với hơn 2,9 triệu hộ gia đình đã tham gia tại tiểu bang tính đến ngày 8 tháng 2.Số tiền cuối cùng của chương trình dự kiến sẽ được phân phối vào tháng 5 cho các hộ gia đình như một phần lợi ích trước khi quỹ cạn kiệt hoàn toàn. Chính phủ liên bang đã kêu gọi các công ty internet cung cấp quyền truy cập internet với chi phí thấp để thay thế cho chương trình, nhưng không có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Chính quyền Biden trước đó đã kêu gọi Quốc hội cấp thêm 6 tỷ USD để gia hạn chương trình đến cuối năm, nhưng các nhà lập pháp vẫn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào.ACP không phải là chương trình thời đại dịch duy nhất đã bị ngừng hoạt động gần đây. Năm ngoái, các phúc lợi SNAP (tem phiếu thực phẩm) trong thời kỳ đại dịch của California đã ngừng phân phối thêm tiền cho các gia đình đủ điều kiện và hàng triệu cư dân trong tiểu bang cũng có nguy cơ mất bảo hiểm Medi-Cal (y tế cho dân nghèo, khuyết tật) theo một chính sách khác trong thời kỳ đại dịch.⚪ ---- California: Tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ đang tăng dân số. California đã tăng dân số vào năm ngoái lần đầu tiên kể từ năm 2019, theo một ước tính mới được chính quyền Thống đốc Gavin Newsom công bố hôm thứ Ba. Mức tăng ròng chỉ hơn 67.000 cư dân vào năm 2023 - mức tăng 0,17% - đã ngăn chặn xu hướng giảm dân số kéo dài ba năm, bao gồm cả sự sụt giảm dân số đầu tiên so với cùng kỳ năm trước của tiểu bang trong năm điều tra dân số quan trọng năm 2020 mà sau đó dẫn đến California mất ghế quốc hội Tiểu bang ước tính California hiện có hơn 39,1 triệu cư dân.Chính quyền Newsom đã đổ lỗi cho sự sụt giảm này là do sự kết hợp giữa tỷ lệ tử vong gia tăng trong đại dịch coronavirus, tỷ lệ sinh giảm và sự chậm lại trong hoạt động nhập cư quốc tế hợp pháp do đại dịch gây ra và các quy định nhập cư chặt chẽ hơn dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.⚪ ---- Quận Los Angeles: Tổng cộng 16 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt của Đại học USC và một tàu điện ngầm va chạm nhau ở Los Angeles vào sáng thứ Ba lúc 11:54 giờ sáng trên Đại lộ Exposition giữa Đại lộ Normandie và Phố Figueroa gần khuôn viên USC. Tàu điện là tuyến Metro E, đi từ Santa Monica đến Đông Los Angeles.Chiếc xe buýt vận tải do Đại học USC điều hành được cho là có ít nhất hai người ngồi vào thời điểm va chạm và cho biết thêm rằng cả hai đều phải nhập viện, một người bị thương nhẹ và một người bị thương nhẹ. Nhiều hành khách đi tàu bị thương. Có tới 9 người yêu cầu được chuyển đến bệnh viện, trong khi khoảng 15 người được nhìn thấy đang được điều trị tại hiện trường. Lúc đó trên tàu có khoảng 30 người. Metro thông báo trên mạng xã hội rằng vụ tai nạn sẽ tạm thời ngừng hoạt động trên tuyến Metro E giữa ga Expo/Vermont và ga Jefferson/USC.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cha mẹ của một cậu bé 4 tuổi ở Palmdale đã bị kết án hơn 20 năm tù chung thân vào thứ Ba về tội giết người và tra tấn bắt nguồn từ cái chết của con trai họ vào tháng 7/2019, được báo cáo ban đầu là một vụ chết đuối. Jose Maria Cuatro Jr., 32 tuổi, bị kết án 32 năm tù tới chung thân, trong khi Ursula Elaine Juarez, 30 tuổi, nhận 22 năm tù tới chung thân vì cái chết của Noah Cuatro, ban đầu được cho là chết đuối.Cả Cuatro và Juarez đều bị truy tố cách đây 4 năm về cái chết của con trai họ, Noah Cuatro. Hai người báo cáo về một vụ đuối nước trong bể bơi gia đình họ ở khu 1200 đường East Avenue S vào khoảng 4 giờ chiều ngày 5 tháng 7/2019. Đầu tiên, cậu bé được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực Palmdale và sau đó đến Bệnh viện Nhi đồng Los Angeles, nơi cậu được thông báo đã chết vào ngày hôm sau.⚪ ---- Quận Cam: Sở Cảnh sát Santa Ana khuyến khích cảnh sát mặc quần jeans (vải denim xanh) trong một ngày để thể hiện lập trường mang tính biểu tượng chống lại tấn công tình dục và nâng cao nhận thức nhằm kỷ niệm 25 năm Ngày Denim, được thành lập tại Los Angeles vào năm 1999. Robert Rodriguez, Quyền Cảnh sát trưởng cho biết: “Ngày Denim là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về mức độ phổ biến của tấn công tình dục và tầm quan trọng của việc hỗ trợ những người sống sót. Bằng cách tham gia Ngày Denim, sở cảnh sát thể hiện tình đoàn kết với những người sống sót sau bạo lực tình dục và tái khẳng định cam kết cung cấp hỗ trợ nhân ái và hiệu quả cho những người đã trải qua tổn thương như vậy.”Như người sáng lập Patricia Giggans đã giải thích trong lá thư kỷ niệm 25 năm về ngày này, “Ngày Denim năm 1999 là một cuộc biểu tình nhỏ ở một công viên ở trung tâm thành phố Los Angeles. Chúng tôi mời mọi người mặc quần jeans đến để phản đối quan niệm sai lầm rằng trang phục bạn mặc có thể dẫn đến bị cưỡng hiếp và tấn công tình dục, một trong nhiều quan niệm sai lầm và dối trá về phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời lấy đó làm cái cớ để đổ lỗi cho nạn nhân.”⚪ ---- Singapore: Thi thể một phụ nữ được tìm thấy trôi trên sông Singapore gần khu vực Clarke Quay vào ngày 26/4/2024. Theo Shin Min Daily News, danh tính người phụ nữ được xác định là, 33 tuổi, người Việt. Roland Tay, người đảm nhận dịch vụ mai táng, người đã giúp sắp xếp đưa thi thể của cô về Việt Nam, nói với Shin Min rằng anh quyết định cung cấp dịch vụ tang lễ miễn phí. Đó là sau khi anh phát hiện ra cô là một bà mẹ đơn thân sống ở một ngôi làng nhỏ với một cô con gái 11 tuổi.Tay muốn con gái có thể nhìn thấy mẹ lần cuối. Shin Min đưa tin Đặng chỉ đến Singapore làm việc chưa đầy một tuần trước khi qua đời. Theo Shin Min, Đặng có vấn đề về phổi nhưng vẫn quyết định đến Singapore để làm việc tại một cửa hàng giải trí ban đêm vì cô, khi còn là một đứa trẻ, có cha mẹ già ở nhà và cần tiền cho gia đình. Trước đó có thông tin cảnh sát nhận được tin báo về một thi thể trên sông Singapore vào khoảng 11h ngày 26/4. Điều tra sơ bộ đã loại trừ hành vi hình sự. Các cuộc điều tra sâu hơn vẫn đang được tiến hành.⚪ ---- Oklahoma:, cư dân Quận Cleveland, đã bị cáo buộc tội biển thủ hàng ngàn đô la từ các tài khoản. Vào ngày 22/4, Tuan Tran, 48 tuổi, đã bị bắt và bị truy tố tội 4 tội tham ô sau một cuộc điều tra về hành vi của ông với tư cách là Giám đốc Thông tin của công ty Fowler Holding Company. Công ty phát hiện ra Tran đã biển thủ và đích thân đòi hàng nghìn đô la tiền thuộc sở hữu hợp pháp của công ty.Trần đã phục vụ tại Fowler hơn 15 năm. Ông chịu trách nhiệm về nhiều nhiệm vụ công nghệ thông tin khác nhau, bao gồm mua sắm, sắp xếp hồ sơ và liên lạc với các nhà cung cấp. Công ty đã dùng biên pháp pháp lý vào tháng 10 khi có sự khác biệt về tài chính của công ty liên quan đến hoạt động của Trần. Sau gần sáu tháng, các nhà điều tra biết được rằng Tran đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để biển thủ số tiền 150.000 USD từ nhiều tài khoản. CCSO cho biết Tran đã sử dụng thẻ tín dụng do công ty phát hành để sử dụng cá nhân, thu về hơn 83.000 USD và thực hiện hơn 500 lần mua hàng.Các nhà điều tra cho biết Tran cũng đã nghĩ ra một “hệ thống giảm giá” với các nhà cung cấp, đảm bảo tài khoản của Tran sẽ được hoàn lại tiền cho các mặt hàng đã mua cho công ty. Tran bị buộc tội lạm dụng tài nguyên của công ty, bao gồm cả việc thiết lập đường dây điện thoại cá nhân cho bản thân và gia đình. Theo CCSO, Tran đã nhận được tiền hối lộ từ các công ty do Fowler ký hợp đồng, vượt quá giá trị 50.000 USD.⚪ ---- HỎI 1: Công chức liên bang hiện 64% vừa làm từ xa, vừa tới công sở, và 30% hoàn toàn làm từ xa?ĐÁP 2: Đúng thế. Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo chính phủ khác để yêu cầu người lao động quay trở lại văn phòng, một cuộc khảo sát mới với các nhân viên liên bang cho thấy phần lớn vẫn làm việc theo lịch trình kết hợp - và coi môi trường làm việc trực tiếp của họ là kém. Được thực hiện bởi Federal News Network, một nguồn tin tức kỹ thuật số và đài AM có trụ sở tại D.C. tập trung vào các cơ quan chính phủ Liên bang, cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 4 đã thu được 6.338 phản hồi từ các nhân viên liên bang hiện tại. 30% số người được hỏi cho biết họ làm việc hoàn toàn từ xa, 6% làm việc hoàn toàn trực tiếp và 64% còn lại theo đuổi sự kết hợp giữa làm việc từ xa và tại văn phòng.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 50% dân Canada nói đường sá lái xe nguy hiểm hơn?ĐÁP 2: Đúng thế. Công ty The Travelers Companies, Inc. đã công bố kết quả Khảo sát rủi ro khi lái xe mất tập trung của khách du lịch Canada năm 2024, cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của những người lái xe ở Canada về an toàn đường bộ. Khảo sát cho thấy gần 50% số người được hỏi cho rằng đường sá nguy hiểm hơn so với năm trước. Ngoài ra, một số lượng đáng kể người lái xe thừa nhận có hành vi lái xe mất tập trung, với khoảng một phần ba báo cáo có liên quan đến các vụ va chạm hoặc thoát hiểm trong gang tấc do những hành động đó gây ra.Những phiền nhiễu phổ biến bao gồm xem bản đồ hoặc đọc chỉ đường (72%), sử dụng công nghệ rảnh tay để nói chuyện điện thoại (67%) và ăn uống khi lái xe (60%).Chi tiết: