- Bồi thẩm sáng nay tới phiên tòa lúc 11 giờ, nghe tiếp lời David Pecker (điều hành báo lá cải National Enquirer) kể chuyện nhận tiền để dìm tin Trump vui sex

- Sáng nay Thẩm phán Juan Merchan sẽ xem có cần phạt Trump vi phạm lệnh bịt miệng hay không

- Thăm dò: trong số cử tri đã ghi danh, Biden (51%) hơn Trump (48%); trong số cử tri chắc chắn đi bầu, Biden (53%) vẫn hơn Trump (47%)

- Luật sư bào chữa nói Trump vô tội vì khi tranh cử thì chi tiền sai trái, dìm tin... chính là dân chủ

- Walt Nauta (người hầu của Trump) được hứa cứ nói dối FBI, thì Trump sẽ ân xá khi Trump thắng cử tháng 11/2024

- Hồ sơ FBI: Văn khố năn nỉ Trump, nhờ cả các con Trump, xin trả hồ sơ mật, đều vô ích

- Bộ trưởng Tư pháp New York bị Tòa chận lại: trái phiếu 175 triệu USD mà Trump nộp là hợp lệ

- Trump lộ ý bất mãn vì Thẩm phán Merchan dùng làm chứng cớ: đoạn video Trump nói nhảm, vụ Trump bị phạt 454 triệu USD vì gian lận, vụ tòa dân sự phạt vì xúc phạm nhà văn E. Jean Carroll

- Đảng Cộng hòa Georgia đã chi hơn 1,7 triệu USD chi phí pháp lý cho những người bị Biện Lý Fani Willis truy tố vụ lật ngược bầu cử

- Cựu Dân biểu Cộng hòa Liz Cheney kêu gọi Tòa Tối cao trả lời Trump, từ chối quyền miễn tố tuyệt đối

- Nhiều đại học Mỹ bùng nổ các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, đòi ngưng bắn Gaza, bị cảnh sát bắt khoảng 100 người: Đại học Yale, Đại học NYU, Đại học Columbia, Đại học Boston; MIT và UC Berkeley.

- Cao ủy Nhân quyền LHQ: quân Israel sắp vào Rafah, dẫn đến "tội ác tàn bạo hơn nữa".

- Gaza: 34.183 người Palestine chết, 77.143 người bị thương vì bom đạn Israel.

- Hamas: các ngôi mộ tập thể, mộ mới nhất có 283 xác ở bệnh viện Nasser, là chứng cớ Israel diệt chủng dân Palestine.

- General Motors doanh thu quý lên tới 43 tỷ USD, tăng 7,6%

- GE Aerospace doanh thu quý 1 tăng 34% lên 8,1 tỷ USD

- PepsiCo doanh thu quý đầu 2024 đạt 18,25 tỷ USD, tăng 2,3%

- Thương vụ Apple tại TQ giảm 19% trong quý 1

- 2 trực thăng quân sự Malaysia đụng nhau, rơi, 10 lính chết

- LHQ: châu Á là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trong năm 2023

- TQ lụt lớn, di tản hơn 110.000 người

- Zelensky cảm ơn Thủ tướng Anh sau khi Anh nói sẽ thêm 617 triệu USD tài trợ quân sự.

- Ukraine lên án: Nga đã phá hủy 50 triệu mét vuông nhà ở ở Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện

- Nhiều nước châu Âu, kể cả Anh, Tây Ban Nha, Hoà Lan và Ba Lan, miễn cưỡng nhượng các ổ phòng không của mình cho Ukraine.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Ukraine thương vong 500.000 quân nhân.

- Hải quân Singapore hạ thủy tàu ngầm mới ở xưởng đóng tàu Đức.

- Nam Hàn: đi ăn tiệm đắt hơn, sinh viên tiết kiệm, các tiệm ăn gần các đại học sập tiệm.

- Úc châu: xin các nạn nhân bị rắn cắn đừng mang rắn theo khi vào cấp cứu

- Ủy ban Châu Âu điều tra về ứng dụng video TikTok vì hành vi gây nghiện

- Chuỗi các tiệm trang phục nam nữ nổi tiếng Express Inc. đã nộp đơn xin phá sản, đóng cả trăm tiệm

- California: 1 phụ nữ đã chết trong vụ đâm dao trên chuyến tàu điện ngầm tới Universal Studio City.

- California: 1 bác sĩ phẫu thuật bị sa thải vì ưa ngó chỗ kín người đã gây mê, trong khi điều tra được nghỉ cả năm và lãnh hơn 1 triệu đô

- Anh báo động: di dân lậu từ VN rủ nhau đi thuyền nhỏ vào Anh qua eo biển Manche, tăng gấp 10 lần trong năm nay.

- TIN VN. 206 tỉ USD kiều hối đã đổ về Việt Nam. Riêng 2023, kiều hối vào Sài Gòn cao gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

- TIN VN. 'Campuchia đào kênh Funan Techo sẽ đảo lộn hệ sinh thái miền Tây'.

- TIN VN. Bình Dương lên kế hoạch di dời 2.900 nhà máy đến vị trí mới.

- HỎI 1: Có tới 70% dân Mỹ muốn chống lại biến đổi khí hậu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2; Nhờ khoa học, tuổi già ngày càng tới châm hơn, so với các thế hệ trước? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/4/2024) ⚪ ---- Công ty General Motors hôm thứ Ba nói rằng doanh thu của họ trong ba tháng đầu tiên của năm tài chính 2024 lên tới 43 tỷ USD, tăng 7,6% so với mức hàng năm. Trong kỳ báo cáo, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông đã tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước, lên 2,9 tỷ USD, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 51,5% lên 2,56 USD. Công ty xe đã sửa đổi hướng dẫn cho cả năm 2024 trở lên và hiện dự kiến thu nhập ròng thuộc về các cổ đông sẽ ở mức từ 10,1 tỷ USD đến 11,5 tỷ USD, so với mức trước đó là từ 9,8 tỷ USD đến 11,2 tỷ USD. Cổ phiếu của GM đã tăng 5,16% trong giờ giao dịch trước giờ mở cửa ở New York, được bán ở mức 45,34 USD mỗi cổ phiếu.

⚪ ---- GE Aerospace hôm thứ Ba nói rằng doanh thu được điều chỉnh trong quý đầu tiên của năm 2024 đã tăng 34% lên 8,1 tỷ USD trên cơ sở độc lập. Tổng số đơn đặt hàng trong cùng kỳ báo cáo lên tới 11 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động tăng 24% lên 1,5 tỷ USD. GA Aerospace đã cập nhật hướng dẫn cả năm để phản ánh lợi nhuận hoạt động từ 6,2 tỷ USD đến 6,6 tỷ USD, tốt hơn so với triển vọng tháng 3.

⚪ ---- PepsiCo hôm thứ Ba nói doanh thu ròng của hãng trong quý đầu tiên 2024 đạt 18,25 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo GAAP trong quý đã tăng 6% lên 1,48 USD, trong khi EPS cốt lõi ở mức 1,61 USD. Trong khi đó, thu nhập ròng GAAP thuộc về PepsiCo lên tới 2,1 tỷ USD.

⚪ ---- Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, doanh số bán hàng của Apple Inc. tại Trung Quốc đã giảm 19% trong ba tháng tính đến tháng 3. Đây là kết quả hoạt động hàng quý tồi tệ nhất của công ty kể từ năm 2020. Theo dữ liệu, doanh số bán hàng của công ty có trụ sở tại Bắc California tụt hậu so với Vivo và Honor và gần như ngang bằng với Huawei Technologies Co. Toàn bộ thị trường tăng khoảng 1,5%, được thúc đẩy bởi các thương hiệu địa phương như Honor Device Co. và Xiaomi Corp.

⚪ ---- Hai máy bay trực thăng quân sự ở Malaysia đã đụng nhau và rơi trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh của Hải quân Hoàng gia Malaysia sắp tới, khiến toàn bộ 10 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, theo tin Hải quân nước này hôm thứ Ba. Bộ trưởng Quốc phòng Datuk Seri Khaled Nordin nói sẽ lập ban đặc nhiệm để điều tra. Cụ thể, vụ va chạm xảy ra giữa trực thăng hoạt động hàng hải AgustaWestland AW139 và trực thăng hạng nhẹ Fennec do Airbus sản xuất.

⚪ ---- Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố hôm thứ Ba nói rằng châu Á là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trong năm 2023, với lũ lụt và bão đứng đầu danh sách các yếu tố gây thương vong và thiệt hại kinh tế. Các nhà khoa học cảnh báo về điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt vì biến đổi khí hậu do khí nhà kính do con người thải ra khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Trung Quốc là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết trong một báo cáo vào tháng 11 năm ngoái rằng 72 trạm thời tiết quốc gia đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục hàng ngày và 346 trạm đã phá kỷ lục hàng tháng trong mùa lũ vừa qua. Trong khi đó, TQ cũng phải hứng chịu hạn hán và những đợt nắng nóng gay gắt trong những tháng gần đây.

⚪ ---- Trung Quốc đã di tản hơn 110.000 người khi mưa lớn tiếp tục tấn công tỉnh Quảng Đông phía nam. Chính quyền đã nâng mức báo động cao nhất hôm thứ Ba khi các cơn bão không có dấu hiệu giảm bớt. Lũ lụt đã giết chết 4 người và 10 người khác được báo cáo mất tích, chỉ trong đợt thời tiết khắc nghiệt mới nhất tấn công Trung Quốc khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến nước này.

Mưa xối xả đã khiến các con sông ở Quảng Đông dâng cao, khiến truyền thông nhà nước phải cảnh báo về nguy cơ lũ lụt ở mức “cỡ một thế kỷ mới thấy một lần”.



Các hình ảnh quay từ khắp Quảng Đông (Guangdong) cho thấy các ngôi làng, đất nông nghiệp và thành phố bị ngập lụt, cùng với những cây cầu bị sập và các phương tiện trôi nổi. Ngoài 110.000 người đã được di tản, ít nhất 25.000 người đang ở nơi trú ẩn khẩn cấp. Tại thủ phủ Quảng Châu, chính quyền đã ghi nhận lượng mưa tích lũy trong tháng 4 là 609 mm, đây là lượng mưa hàng tháng cao nhất kể từ khi việc lưu giữ kỷ lục bắt đầu vào năm 1959.



Dòng lũ kéo dài đã tấn công khu vực Châu thổ sông Châu Giang (Pearl River Delta), một trung tâm sản xuất và là một trong những khu vực đông dân nhất đất nước trong gần một tuần. Là nơi sinh sống của khoảng 127 triệu người, khu vực này thường có mưa lớn vào khoảng tháng 9. Những năm gần đây, nơi đây phải hứng chịu những trận mưa bão và lũ lụt dữ dội và thường xuyên hơn.





“Xin hãy nhanh chóng đề phòng và tránh xa những khu vực nguy hiểm như vùng trũng thấp dễ bị lũ lụt”, chính quyền thành phố ven biển Thâm Quyến – thành phố lớn thứ ba Trung Quốc – cho biết khi cảnh báo đỏ được ban hành. Họ cảnh báo: “Hãy chú ý đến mưa lớn và các thảm họa xảy ra như ngập úng, lũ quét, lở đất, lở đất và sụt lún mặt đất”.

⚪ ---- Sáng nay, Thứ Ba 23/4/2024, Thẩm phán Juan Merchan sẽ xem xét liệu có cần phạt cựu Tổng Thống Donald Trump vì liên tục vi phạm lệnh bịt miệng (lệnh này cấm Trump bình luận công khai về các nhân chứng hoặc bồi thẩm đoàn trong vụ án hình sự về tiền bịt miệng) hay không. Merchan sẽ tổ chức một phiên điều trần vào lúc 9:30 sáng thứ Ba theo giờ miền đông sau khi Biện Lý quận Manhattan đệ đơn cáo buộc Trump liên tục vi phạm lệnh bịt miệng bằng cách đăng lên mạng xã hội chửi mắng luật sư cũ và người sửa chữa của Trump là Michael Cohen, cũng như than phiền về bồi thẩm đoàn.

Các công tố viên muốn Thẩm phán Merchan phạt Trump 1.000 USD cho mỗi lần vi phạm và nhắc nhở ông rằng “những hành vi vi phạm các hạn chế của Tòa án này trong tương lai đối với các tuyên bố ngoài tư pháp của ông có thể bị trừng phạt không chỉ bằng các khoản tiền phạt bổ sung mà còn có thời hạn giam giữ lên đến ba mươi ngày”.

Bồi thẩm đoàn đã được lệnh tới phiên tòa lúc 11 giờ sáng nay theo giờ miền đông để bắt đầu ngày thứ hai của phiên tòa. Nhân chứng David Pecker (của phía công tố) dự kiến ​​sẽ tiếp tục lời khai của mình sau một thời gian ngắn trình bày hôm thứ Hai. Với tư cách là chủ tịch lúc bấy giờ của American Media Inc., công ty xuất bản báo lá cải National Enquirer, Pecker bị cáo buộc đã giúp môi giới thỏa thuận dìm thông tin với cô Stormy Daniels, trung tâm của vụ án.

⚪ ---- Tóm lược những điểm chính của phiên tòa hôm Thứ Hai 22/4/2024: Công tố nói rằng Trump đã lên kế hoạch "làm hỏng cuộc bầu cử tổng thống năm 2016": Vụ án dành cho bồi thẩm đoàn không đơn giản là tiền bịt miệng, mà là giả giấy tờ kinh doanh để che tiền bịt miệng, đó là những khoản tiền thanh toán bất hợp pháp nhằm cố gắng gây ảnh hưởng bất hợp pháp đến cuộc bầu cử năm 2016. Công tố Matthew Colangelo đã giải thích cho bồi thẩm đoàn nghe rằng thông qua những nỗ lực của Trump, cùng với Michael Cohen và cựu giám đốc American Media Inc. David Pecker, để ngăn chặn những thông tin gây tổn hại được đưa ra ánh sáng trong cuộc bầu cử năm 2016. Pecker là nhân chứng đầu tiên, ra khai chưa đầy 30 phút vào sáng thứ Hai trước khi phiên tòa hoãn lại trong ngày. Anh dự kiến ​​sẽ tiếp tục làm chứng vào hôm nay, thứ Ba.

Luật sư bào chữa nói Trump vô tội: Luật sư bào chữa Todd Blanche bắt đầu tuyên bố mở đầu bằng khẳng định đơn giản: “Donald Trump vô tội”. Blanche nói với bồi thẩm đoàn rằng câu chuyện không đơn giản như các công tố viên đặt ra và lập luận rằng Trump không liên quan đến bất kỳ hồ sơ kinh doanh nào mà ông bị cáo buộc làm giả ngoài việc ký vào chi phiếu. Blanche không chối các dấu vết trên giấy tờ, nhưng ông lập luận với bồi thẩm đoàn rằng không có gì bất hợp pháp khi ký các thỏa thuận dìm thông tin, bịt miệng - và ngay cả khi cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thì cũng là dân chủ.

⚪ ---- Phiên tòa Florida vụ Trump giấu hồ sơ mật: Người hầu của Donald Trump, Walt Nauta, được hứa rằng nếu Nauta bị buộc tội nói dối FBI, thì Trump sẽ ân xá cho Nauta khi Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2024, theo ghi chú từ cuộc phỏng vấn với một nhân chứng trong cuộc điều tra tài liệu mật liên bang. Một bản tóm tắt đã được biên tập lại về cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2022 do nhân chứng – người được xác định là “Người 16” và được mô tả là người từng làm việc trong Bạch Ốc của Trump – đưa cho FBI – đã được công khai trong hồ sơ tòa án mới được tiết lộ trong vụ án hình sự hôm thứ Hai.

Nauta bị truy tố vào tháng 6 năm ngoái vì đã nói dối FBI và cản trở cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith, cùng với Trump, người bị buộc tội cản trở và xử lý sai thông tin mật và quốc phòng. Cả Trump và Nauta đều không nhận tội.

⚪ ---- Một cuộc phỏng vấn mới được tiết lộ của FBI với một nhân vật thânc ận của Trump còn ẩn danh đối với báo chí đã tiết lộ một số chi tiết khiến người ta phải kinh ngạc về vụ án tài liệu mật của Donald Trump — cụ thể là các thành viên trong gia đình Trump đã cầu xin Trump trả lại văn khố tài liệu mật. Theo bản ghi nhớ của FBI được công bố hôm thứ Hai, vào cuối tháng 10 / đầu tháng 11 năm 2021, một cá nhân giấu tên đã cầu xin cựu tổng thống, nói với ông rằng “bất cứ thứ gì ông có, hãy trả lại tất cả”.

Nhưng cố gắng lý luận trực tiếp với Trump đã không thành công. Thay vào đó, Trump “muốn biết làm thế nào mà mọi người lại biết về vấn đề này”. Khi được thông báo rằng tất cả đã được ghi lại bằng văn bản, Trump trả lời “chúng tôi sẽ kiểm tra và suy nghĩ về việc đó”.

Vì vậy, thay vì điều đó, cá nhân này kể rằng họ đã thúc giục một số người thân cận Trump trong nỗ lực phối hợp để yêu cầu Trump trả lại tài liệu. Điều đó bao gồm việc tiếp cận với một số đứa con của anh ấy. Tên của những cá nhân được phỏng vấn hoặc liên quan đến kế hoạch này đã được bôi đen [để ẩn danh] trước khi cuộc phỏng vấn được công bố. Theo Michael Cohen, những người thúc giục Trump trả hồ sơ mật có thể có cả Ivanka Trump và Jared Kushner.

Kể từ đó, Trump đã công khai thú nhận đã lấy các hồ sơ nhạy cảm. Trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm trước trên Newsmax, Trumpnói rằng ông thực sự đã lấy các tài liệu mật, mô tả quá trình đóng gói chúng một cách minh bạch khi rời nhiệm sở. “Tôi đã tiếp nhận chúng một cách rất hợp pháp,” Trump nói. “Và tôi không hề giấu chúng.”

⚪ ---- Điểm thăm dò: Biden tăng vọt. Tổng thống Biden đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump một cách sít sao trong một cuộc thăm dò cử tri quốc gia mới, với vị trí dẫn đầu của ông tăng nhẹ khi thu hẹp phạm vi những người cho biết họ chắc chắn có kế hoạch bỏ phiếu vào tháng 11. Cuộc thăm dò của Marist/PBS NewsHour công bố hôm thứ Hai cho thấy Biden dẫn trước Trump với tỷ lệ 51% đến 48% trong số cử tri đã đăng ký, một sự gia tăng nhẹ so với một cuộc thăm dò được công bố hồi đầu tháng cho thấy Biden dẫn trước 50% đến 48%.

Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ dẫn đầu của Biden tăng lên 53% lên 47% khi chỉ tính những người cho biết họ chắc chắn có kế hoạch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong số các cử tri độc lập, hai người có tỷ lệ bằng nhau là 49%, với 2% cho biết họ chưa quyết định.

Biden vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc thăm dò ngay cả khi cuộc khảo sát được mở rộng để bao gồm các ứng cử viên độc lập và bên thứ ba, như Robert F. Kennedy Jr., Cornel West và Jill Stein.

Khi bao gồm ba ứng cử viên đó, Biden vẫn dẫn trước Trump với tỷ số 43-38 trong số cử tri đã đăng ký, trong đó Kennedy giành được 14% tỷ lệ ủng hộ. Kennedy đã thu hút được sự ủng hộ từ 8% đảng viên Đảng Dân chủ được khảo sát và 10% đảng viên Đảng Cộng hòa, cũng như 27% đảng viên độc lập.

⚪ ---- Bộ trưởng Tư pháp New York bị Tòa chận lại. Thẩm phán New York Arthur Engoron hôm thứ Hai đã chấp thuận khoản trái phiếu trị giá 175 triệu USD mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng là có giá trị để thế chấp trong khi kháng cáo bản án gian lận dân sự mà Trump bị tòa phạt 364 triệu USD trước đó.

Để phê duyệt trái phiếu, thẩm phán yêu cầu Công ty bảo hiểm đặc biệt Knight, công ty phát hành trái phiếu, duy trì quyền kiểm soát duy nhất đối với tài khoản trị giá 175 triệu USD, đồng thời công ty và Trump phải đăng báo cáo tài chính hàng tháng để chứng minh rằng họ có đủ tiền để trang trải trái phiếu. Thẩm phán cũng ra lệnh cho công ty chỉ định một đại diện do tòa án chỉ định ở New York và cấm sửa đổi thỏa thuận của công ty với Trump nếu không có sự chấp thuận của tòa án. Trước đó, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York nộp hồ sơ nói rằng tiền thế chân của Trump nên bị Tòa bác bỏ vì là tiền ma, không có giá trị tiền mặt.

.⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Hai lộ ý bất mãn với việc thẩm phán đưa ra cách thẩm vấn Trump nếu Trump đứng ra đối chất trong phiên tòa xét xử lấy tiền bịt miệng liên quan đến vụ bê bối tình dục với nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Theo thủ tục, trước khi cho phép mở các cuộc tranh luận, Thẩm phán New York Juan Merchan đã tổ chức cái gọi là phiên điều-trần-Sandoval để xác định những gì được chấp nhận nếu Trump bị thẩm vấn chéo.

Thẩm phán phán quyết rằng đoạn băng Access Hollywood trong đó Trump khoe về việc có quyền tấn công tình dục phụ nữ là công bằng cho bên công tố. Merchan cũng cho đưa ra các hành vi vi phạm lệnh bịt miệng của Trump và phán quyết chống lại Trump trong một vụ lừa đảo dân sự có hiệu lực, trong đó cựu tổng thống nợ 454 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại. (Ghi chú của người dịch tin: nghĩa là, chuyện Trump bị phạt bên Tòa Dân Sự [của Thẩm phán Engoron] có thể để Biện lý dùng làm chứng cớ trong Tòa Hình Sự [của Thẩm phán Merchan].)

Erica Orden viết cho Politico: “Khi Merchan đang đọc danh sách những phát hiện trước đó mà các công tố viên có thể sử dụng để kiểm tra chéo Trump nếu Trump làm chứng, thì Trump liên tục lắc đầu rầu rĩ”.

Thẩm phán tiếp tục nói rằng Trump có thể phải đối mặt với hai vụ kiện phỉ báng do nhà văn E. Jean Carroll đưa ra (ở Tòa Dân Sự), người cho rằng bị cáo đã cưỡng hiếp cô. Hai bồi thẩm đoàn tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng, trong khi một bồi thẩm đoàn tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm về tội lạm dụng tình dục người phụ nữ. Trump cho biết ông có ý định đứng ra bảo vệ chính mình, mặc dù một số chuyên gia cho rằng đó không phải là một ý tưởng hay đối với ông.

⚪ ---- Đảng Cộng hòa Georgia đã chi hơn 1,7 triệu USD chi phí pháp lý cho những người dính líu đến vụ lật ngược bầu cử năm 2020 của Donald Trump. Báo Atlanta Journal-Constitution tiết lộ hôm thứ Hai rằng khoản chi khổng lồ bắt đầu từ năm 2022 và chi trả các khoản phí cho nhiều đồng phạm trong vụ lừa đảo ở Quận Fulton. Nó đã trở thành khoản chi tiêu hàng đầu của đảng trong một năm bầu cử.

Con số này đạt 1,5 triệu USD vào tháng 3, cộng thêm 237.000 USD nữa trong tháng đó. Con số này khác xa so với số tiền 400.000 USD mà đảng đã bỏ ra để tổ chức đại hội cấp tiểu bang với sự góp mặt của Trump là diễn giả chính.

Báo cáo giải thích rằng Chủ tịch Đảng Cộng hòa Georgia Josh McKoon, chủ tịch trước đây của đảng Cộng Hòa, David Shafer và 15 đại cử tri giả mạo bị cáo buộc khác là những người đã gây gánh nặng cho đảng bằng các hóa đơn pháp lý.

Báo AJC nhắc lại: “Các đại cử tri Đảng Cộng hòa đã nộp cho chính quyền tiểu bang và liên bang các tài liệu tuyên bố rằng họ là đại cử tri ‘được bầu hợp lệ’ từ tiểu bang mà họ nói rằng Trump đã thắng. Họ tuyên bố vào thời điểm đó rằng họ làm như vậy để bảo vệ các quyền hợp pháp của Trump trong trường hợp thất bại của ông ấy bị đảo ngược."

Đảng Cộng Hòa cũng đã tạo ra một nhân vật phản diện là Biện Lý Fani Willis, người mà họ miêu tả là “đảng phái mù quáng” và “điên cuồng quyền lực”. Họ đang hứa sẽ kiện cô Willis nhằm cố gắng thu lại các khoản phí pháp lý ngày càng tăng.

⚪ ---- Cựu Dân biểu Đảng Cộng hòa Liz Cheney (Wyo.) kêu gọi Tòa Tối cao bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về quyền miễn tố tuyệt đối, khi Tòa này nghe các tranh luận về vấn đề này vào thứ Năm 25/4, đồng thời cho rằng nỗ lực của ông nhằm trì hoãn và né tránh phiên tòa thường trực có nguy cơ vi phạm các thể chế luật pháp của Mỹ.

Cheney, người phục vụ trong ủy ban tuyển chọn của Hạ viện điều tra về bạo loạn 6 tháng 1/2021, đã viết một bài xã luận đăng trên The New York Times vào Chủ nhật 21/4. Cheney viết trong bài báo: “Là một bị cáo hình sự, ông Trump từ lâu đã có quyền truy cập vào tài liệu của đại bồi thẩm đoàn liên bang liên quan đến bản cáo trạng ngày 6 tháng 1 của ông ta và tất cả lời khai mà ủy ban tuyển chọn của chúng tôi có được. Trump biết tất cả những nhân chứng này đã tuyên thệ và hiểu những rủi ro mà Trump phải đối mặt tại phiên tòa. Đó là lý do tại sao Trump đang làm mọi thứ có thể để cố gắng trì hoãn phiên tòa hình sự liên bang ngày 6 tháng 1 cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11.”⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba đã cảm ơn Thủ tướng Anh Rishi Sunak sau khi Anh tuyên bố sẽ cung cấp thêm 500 triệu bảng (=617 triệu USD) tài trợ quân sự. Sunak cũng tiết lộ Anh cũng sẽ cung cấp cho Ukraine “gói thiết bị lớn nhất từ trước đến nay”, bao gồm 60 tàu thuyền, 1.600 tên lửa tấn công và phòng không, 400 quân xa và 4 triệu viên đạn vũ khí nhỏ.⚪ ---- Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại nghiêm trọng 50 triệu mét vuông nhà ở ở Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện, theo hãng tin Ukraine Economichna Pravda đưa tin hôm 22/4, dẫn lời chủ tịch đảng "Servant of the People" đang cầm quyền, Olena Shulyak. Cho đến nay, hơn 640.000 trường hợp hư hỏng hoặc phá hủy nhà ở đã được báo cáo trong ứng dụng thống nhất của dịch vụ điện tử Diia.Bà nói: “Nga đã phá hủy trong hai năm những gì lẽ ra phải mất 5 năm để xây dựng”, đồng thời cho biết thêm rằng trước cuộc xâm lược, trung bình 10 triệu mét vuông nhà ở được xây dựng mỗi năm ở Ukraine. “Vào năm 2023, chúng tôi đã nhận được 98.000 đơn đăng ký gia cư (yêu cầu bồi thường), 52.000 đơn đã được phê duyệt - người dân đã nhận được 5 tỷ UAH (gần 856 triệu USD) tiền bồi thường cho nhà ở bị hư hại.”⚪ ---- Tờ Le Monde của Pháp hôm 22/4 dẫn lời một nhà ngoại giao Đức đưa tin, các quốc gia trên khắp châu Âu, bao gồm Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan, đều miễn cưỡng nhượng lại hệ thống phòng không của mình cho Ukraine. Mỹ, Đức và Hoà Lan đã chuyển giao ba khẩu đội Patriot cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược toàn diện. Đức đã gửi 12 hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T (với 22 hệ thống khác hứa sẽ được chuyển giao). Mỹ cũng cung cấp 12 hệ thống NASAMS.“Các nước khác từ chối rời các ổ phòng không”, nhà ngoại giao nói, đề cập đến 4 quốc gia thành viên. Ba Lan đang tìm cách duy trì khả năng phòng không của mình do nằm gần Ukraine và Belarus. Một nguồn tin của Pháp khi liên lạc với ấn phẩm này tiết lộ rằng Pháp và Ý cũng gặp phải những thách thức đáng kể trong việc cung cấp hệ thống SAMP/T, đối tác Pháp-Ý của Patriot.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Ba ước tính rằng thương vong của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh lên tới gần 500.000 quân nhân. Ông nói trong cuộc họp với các quan chức quân sự: “Tiềm năng chiến đấu cao của chúng tôi cho phép chúng tôi liên tục bắn vào kẻ thù và không cho phép hắn giữ tuyến phòng thủ”.Shoygu cũng báo cáo rằng tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng "đáng kể" công suất và sẽ tiếp tục tăng quy mô sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự phổ biến nhất. Ngoài ra, ông cho biết Nga sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường phòng không và phòng thủ tên lửa, nhằm "cung cấp sự bảo vệ chất lượng cao cho các đối tượng quan trọng nhất của hệ thống chỉ huy và kiểm soát, lực lượng hạt nhân chiến lược và các binh chủng."⚪ ---- Khi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng trong các khuôn viên trường đại học trên khắp nước Mỹ, hàng chục sinh viên đã bị bắt tại các cuộc biểu tình tại Đại học Yale và Đại học New York hôm thứ Hai.Tại Yale, 47 người biểu tình đã bị bắt sau khi các quan chức của trường cảnh báo họ vào cuối tuần rằng các vụ bắt giữ sắp xảy ra với lý do “những hành động gây hại và ngôn ngữ đe dọa”. Họ cũng đã bị đề nghị xử lý kỷ luật, có thể bao gồm cả việc đình chỉ học ở trường đại học. Các quan chức Yale cho biết một số người bị bắt giữ được cho là "người ngoài", không phải sinh viên.Tại Đại học NYU, một phát ngôn viên cho biết khoảng 50 người đã biểu tình "không được phép" hôm thứ Hai và nhiều người khác sau đó đã vi phạm các rào cản để tham gia cùng họ. Không rõ cuối cùng có bao nhiêu người bị bắt, nhưng trong số bị bắt có các giảng viên của NYU. Trường đại học đã báo cáo về "hành vi gây rối, gây rối và chống đối" cũng như các vụ việc chống Do Thái, đồng thời cho biết nhiều người biểu tình được cho là người ngoài chứ không phải sinh viên.Tờ Washington Post đưa tin về bối cảnh biểu tình (thường liên quan đến việc cắm trại) tại một số đại học khác, bao gồm Đại học Columbia, nơi gần đây các lớp học đã được chuyển sang trực tuyến; Đại học Boston; Đại học Bắc Carolina ở Đồi Chapel; Viện Công nghệ Massachusetts; và Cao đẳng Pomona của California và UC Berkeley. Báo Axios bổ sung thêm danh sách các nơi bùng nổ biểu tình: Đại học Tufts và Cao đẳng Emerson vào danh sách.Trong khi những người phản đối cuộc biểu tình nói rằng sinh viên gốc Do Thái không được bảo vệ trong khuôn viên trường, những người biểu tình nói rằng họ nổi giận với những trường học mà họ coi là đồng lõa với nạn diệt chủng dân Palestine do Israel thực hiện ở Gaza.Theo CNN, Tổng thống Biden hôm thứ Hai cho biết ông lên án "các cuộc biểu tình chống Do Thái" và ông cũng lên án "những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người Palestine", một bình luận mà ông không giải thích thêm. Bản thân Biden bị xem là hỗ trợ Israel diệt chủng dân Palestine, một cuộc chiến giữa hai dân tộc Palestine và Do Thái ở Thánh Địa, mà một số người xem là thánh chiến đã được tiên tri.⚪ ---- Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk hôm thứ Ba cảnh báo rằng hoạt động theo kế hoạch của Israel ở miền nam Gaza có thể dẫn đến "tội ác tàn bạo hơn nữa". Ông nhắc rằng 1,2 triệu thường dân Palestine đang bị 'ép buộc' vào thành phố Rafah trong khu vực. Turk cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông "kinh hoàng" trước việc phát hiện ra những ngôi mộ tập thể tại bệnh viện Nasser và al-Shifa ở Gaza. Ông lên án việc Lực lượng Phòng vệ Israel phá hủy hai cơ sở này, cũng như các cuộc tấn công gần đây vào Gaza làm chết hơn 34 ngàn người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.⚪ ---- Cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 34.183 người Palestine kể từ ngày 7 tháng 10, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tiết lộ hôm thứ Ba. Theo ước tính của Bộ, 77.143 người Palestine đã bị thương tại Gaza. Ngoài ra, các cơ quan y tế cho biết 32 người Palestine đã chết và 59 người bị thương trong 24 giờ qua do các cuộc tấn công mới nhất của Israel.⚪ ---- Hamas hôm thứ Hai cho biết những ngôi mộ tập thể được phát hiện gần đây trong sân của Khu liên hợp y tế Nasser ở Khan Younis, miền nam Gaza là “bằng chứng bổ sung mới” về “nạn diệt chủng” do Israel thực hiện. Hamas kêu gọi cộng đồng quốc tế "kích hoạt các nghị quyết liên quan cũng như các biện pháp tạm thời do Tòa án Công lý Quốc tế ban hành, để cứu nhân dân chúng tôi khỏi cuộc chiến diệt chủng này." Trước đó, giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự ở Khan Younis nói với CNN rằng 283 xác được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Nasser sau khi quân Israel rút khỏi khu vực.⚪ ---- Hải quân Singapore hôm thứ Hai (22/4) đã hạ thủy tàu ngầm lớp Invincible thứ tư mang tên Inimitable, được thiết kế để hoạt động trong vùng biển Singapore. Bộ trưởng cấp cao Teo Chee Hean chủ trì lễ hạ thủy tại xưởng đóng tàu thyssenkrupp Marine Systems (tkMS) ở Kiel, Đức.Buổi lễ có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Heng Chee How, Phó Đô đốc Hải quân Đức Jan Christian Kaack, Tư lệnh Hải quân Singapore, Phó đô đốc Sean Wat, và nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của 2 nước.⚪ ---- Nam Hàn: đi ăn tiệm đắt hơn, sinh viên tiết kiệm, các tiệm ăn gần các đại học sập tiệm. Tại các khu thương mại xung quanh các trường đại học ở Seoul, các quán cà phê, nhà hàng và cửa hàng cung cấp các lựa chọn chi phí thấp vẫn đang cố gắng tồn tại. Tuy nhiên, các nhà hàng tính giá thông thường đang ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh. Điều này là do việc tăng giá gần đây đã ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của sinh viên và giới trẻ. Kết quả là đã có sự thay đổi lớn tại các khu thương mại thuộc khu vực trường đại học của Seoul.Vào ngày 18/4, tại khu mua sắm Đại học Nữ sinh Ewha (Ewha Womans University) ở Seoul, một số tiệm đã bị đóng cửa và vật liệu xây dựng vương vãi bên trong. Nhiều tiệm treo biển đóng cửa, sang tiệm trên đường từ cổng chính của Đại học Nữ sinh Ewha về phía ga xe lửa Sinchon. Chủ một tiệm ăn kiểu phương Tây trước đây đủ nổi tiếng để có danh sách khách đứng chờ bày tỏ sự thất vọng: “Tôi ngỡ kinh doanh sẽ khởi sắc sau đại dịch, nhưng với khách giảm và chi phí nguyên liệu, nhân công tăng cao, và tiền thuê nhà, cuối cùng tôi phải đóng cửa.”⚪ ---- Úc châu: Các chuyên gia y tế ở Úc đang kêu gọi các nạn nhân bị rắn cắn ngừng mang theo những con rắn gây hại đến bệnh viện. Tiến sĩ Adam Michael, giám đốc khoa cấp cứu tại Bệnh viện Bundaberg ở Queensland, cho biết một nạn nhân nghi bị rắn cắn đã đến khám vào đầu tháng này cùng với một con rắn nâu phương Đông cực độc đựng trong một hộp nhựa kém an toàn.Ông nói với ABC News: “Các nhân viên bệnh viện đã lo sợ và hậu quả nghiêm trọng của việc đó là làm chậm trễ thời gian điều trị của mọi người. Chúng tôi muốn mọi người có thể được khám và đánh giá nhanh chóng và việc có một con rắn sống trong phòng sẽ làm mọi chuyện chậm lại.”Bác sĩ Geoff Isbister, một nhà nghiên cứu chất độc lâm sàng tại Đại học Newcastle, cho biết ông đã nghe nói về một số trường hợp nạn nhân bị rắn cắn mang theo con rắn khi đi điều trị: “Điều này khá nguy hiểm vì không ai trong bệnh viện có thể xác định được nó. Nếu con rắn đó lọt vào phòng cấp cứu thì đó sẽ là một thảm họa lớn.”Ông cho biết nhân viên bệnh viện không được đào tạo để nhận dạng rắn, nhưng họ có thể thực hiện các xét nghiệm để xác định xem nạn nhân bị rắn cắn có cần dùng thuốc kháng nọc độc hay không.⚪ ---- Ủy ban Châu Âu cho biết hôm thứ Hai đã chính thức mở một cuộc điều tra về ứng dụng video TikTok do Trung Quốc sở hữu qua phiên bản TikTok Lite của nó. Ủy ban cho biết, trước thứ Ba, TikTok phải nộp báo cáo đánh giá rủi ro nêu rõ nghiên cứu của mình về những rủi ro mà chương trình có thể gây ra, bao gồm các tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở trẻ vị thành niên và “đặc biệt là do tính năng mới kích thích hành vi gây nghiện” và đồng thời cũng như các biện pháp mà TikTok đã thực hiện để giải quyết những rủi ro đó.“Do TikTok không thể gửi bản đánh giá rủi ro mà lẽ ra phải được thực hiện trước khi ra mắt TikTok Lite, ủy ban nghi ngờ hành vi vi phạm DSA sơ bộ và cho rằng có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe tâm thần của người dùng,” ủy ban cho biết trong một tuyên bố.⚪ ---- Chuỗi các tiệm trang phục nam nữ nổi tiếng Express Inc. đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, khi công ty thời trang này muốn bán phần lớn các cửa hàng của mình. Express có trụ sở bản doanh tại Columbus (Ohio) cũng là công ty mẹ của các thương hiệu Bonbons và Upwest, sẽ đóng cửa một số hoạt động của mình trong quá trình này. Trong một thông báo đề cập đến việc nộp đơn phá sản hôm thứ Hai, công ty cho biết họ có kế hoạch đóng cửa 95 cửa tiệm bán lẻ Express và tất cả các cửa hàng UpWest.Theo trang web của Express, công ty hiện đang vận hành khoảng 530 cửa tiệm bán lẻ Express và Express Factory Outlet tại Hoa Kỳ và Puerto Rico, bên cạnh khoảng 60 cửa tiệm Bonobos Guideshop, 12 cửa tiệm UpWest cũng như các hoạt động trực tuyến cho các thương hiệu này.⚪ ---- California: Một phụ nữ đã chết trong vụ đâm vào sáng sớm thứ Hai trên một chuyến tàu điện ngầm giữa ga North Hollywood và Universal/Studio City. Vụ đâm xảy ra khoảng 5 giờ sáng trên chuyến tàu hướng về trung tâm thành phố Los Angeles trước khi đến ga Universal/Studio City trên Đại lộ Lankershim. Trong một tuyên bố, Metro cho biết nhân viên an ninh đã hỗ trợ nạn nhân cho đến khi nhân viên y tế đến. Cô chết tại một bệnh viện.Ty cảnh sát LAPD cho biết đây là một cuộc tấn công hoàn toàn vô cớ, thoạt nhìn. Kẻ tấn công bị bắt khoảng 30 phút sau đó gần Đại lộ Ventura và Đại lộ Vineland. Bất kỳ ai có thông tin về tội phạm đều được yêu cầu gọi đến Đường dây nóng ngăn chặn tội phạm khu vực LA theo số 800-222-TIPS hoặc 800-222-8477.⚪ ---- California: 1 bác sĩ phẫu thuật của Trung tâm Y tế Harbor-UCLA, người bị cáo buộc có nhiều hành vi sai trái, bao gồm cả một số hành vi phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc, đã bị bệnh viện sa thải. Bác sĩ Louis Kwong, đối tượng của 1 đơn kiện chống lại quận đệ trình vào năm ngoái, đã bị sa thải sau “cuộc điều tra kéo dài hai năm cho thấy ông thường xuyên nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục của bệnh nhân đã được gây mê và không bao giờ tiết lộ rằng ông nhận tiền từ 1 công ty thiết bị y tế mà công ty có sản phẩm mà bác sĩ này đã sử dụng cho bệnh nhân.”Các nhà điều tra nhận thấy Kwong cũng đã nhận hơn 700.000 USD từ một công ty sản xuất các sản phẩm thay thế khớp nối và chưa bao giờ báo cáo xung đột lợi ích đó cho quận. Cho đến khi bị sa thải, BS Kwong vẫn được nghỉ hành chính có lương trong khi điều tra. Tờ L.A. Times đưa tin: “Tốc độ chậm đã giúp Kwong nhận được hơn một triệu đô la mà không cần làm việc. Vào năm 2023 - năm mà Kwong không làm việc một ngày nào - Kwong là nhân viên được trả lương cao thứ tám của quận, theo hồ sơ lương được đăng trong tháng này.”⚪ ---- Báo Express của Anh loan tin,trong năm nay nhiều hơn bất kỳ công dân nước nào khác. Trong khi Chính phủ Anh tìm cách giảm số lượng công dân Albania vào nAnh thông qua các chuyến tàu nhỏ đầy nguy hiểm thì số lượng người di cư từ Việt Nam đã tăng vọt trong những tháng qua. Họp báo ngày 22 tháng 4 và tập trung vào Dự luật Rwanda, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết: "Lượng người [di dân lậu] Việt Nam đã tăng gấp 10 lần và hiện chiếm gần như toàn bộ mức tăng số lượng thuyền nhỏ mà chúng ta đã thấy trong năm nay."Đầu tháng này, Bộ Nội vụ đã đổ lỗi cho sự gia tăng số lượng tàu nhỏ đến là do số lượng dân Việt Nam tham gia vào hành trình nguy hiểm qua các tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới ngày càng tăng. Ngày 15/4, người phát ngôn chính thức của Thủ tướng nói “số lượng người Việt Nam ngày càng tăng” là một lý do khiến Quốc hội cần thông qua Dự luật Rwanda, cho rằng nó sẽ giúp “cứu mạng những người bị các băng nhóm buôn người bóc lột”.Số người Việt Nam thực hiện hành trình nguy hiểm này đã tăng hơn gấp đôi vào năm ngoái, từ 505 người vào năm 2022 lên 1.323 người vào năm 2023. Gia tăng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm nay, khiến công dân Việt Nam trở thành nhóm người di cư qua eo biển Manche đông nhất.Việc di dân lậu Việt Nam đến Anh không phải là hiện tượng mới, nổi bật là vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh ở Essex năm 2019. Khi biên giới ở cả Pháp và Anh đã siết đối với các xe tải băng qua eo biển Manche, những người di dân bắt đầu coi việc vượt biển bằng thuyền nhỏ là một lựa chọn khả thi hơn, bất chấp nguy hiểm sóng gió. Người di dân Việt Nam thường bị các băng nhóm buôn bán sang Anh để làm việc trong các quán làm móng tay, trang trại cần sa, nhà hàng và buôn bán tình dục.⚪ ---- TIN VN.Riêng 2023, kiều hối vào Sài Gòn cao gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tuổi Trẻ. Theo thống kê từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993 đến hết 2022 đạt trên 190 tỉ USD, gần bằng lượng vốn FDI giải ngân trong cùng thời kỳ. Nếu tính cả năm 2023 thì lũy kế đạt khoảng 206 tỉ USD. Năm 2023 kiều hối chảy về Việt Nam ước đạt khoảng 16 tỉ USD, riêng TP.HCM là khoảng 9,46 tỉ USD, tăng 43,3% so với năm 2022 - cao gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài.⚪ ---- TIN VN.. Theo VnExpress. Kênh đào Funan Techo từ sông Mekong ra vịnh Thái Lan sẽ làm thiếu hụt nguồn nước ngọt, tăng xâm nhập mặn, đảo lộn hệ sinh thái tại miền Tây Việt Nam, theo các chuyên gia. Ngày 19/5/2023 Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn dự án Hệ thống Logistics và Điều hướng Tonle Bassac, còn gọi là kênh đào Funan Techo, sau 26 tháng nghiên cứu. Kênh dự kiến dài 180 km, nối từ Prek Takeo trên sông Mekong đến Prek Ta Ek và Prek Ta Hing trên sông Bassac, sau đó đổ ra Vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia. Kênh chảy qua 4 tỉnh gồm Kandal, Takeo, Kampot và Kep, hai bên có khoảng 1,6 triệu người sinh sống. TS Lê Anh Tuấn, Giảng viên chính Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Cần Thơ, cho biết kênh Funan Techo khi hình thành chắc chắn tác động tiêu cực đến Đồng bằng sông Cửu Long. "Kênh Funan Techo khi vận hành, miền Tây Việt Nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, canh tác, sản xuất; mặn xâm nhập sâu và nhiều hơn; các hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn", TS Tuấn nói.⚪ ---- TIN VN.Theo báo Kinh Tế Sài Gòn. Bình Dương đang thí điểm di dời ba nhà máy đến vị trí thích hợp. Đây là một trong những nhà máy đầu tiên trong kế hoạch di dời gần 2.900 nhà máy, doanh nghiệp mà tỉnh này đang thực hiện. Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ di dời gần 2.900 nhà máy, doanh nghiệp ở các thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một và Tân Uyên. Quá trình di dời sẽ thực hiện từ năm 2024 đến cuối năm 2030. Để đảm bảo quá trình di dời diễn ra thuận lợi và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động, tỉnh Bình Dương đã lên kế hoạch ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 70% dân Mỹ muốn chống lại biến đổi khí hậu?ĐÁP 1: Đúng thế. Nắng nóng kỷ lục, bão, cháy rừng đều là những tin tức nóng hổi trong những năm gần đây. Và mặc dù không phải ai cũng đồng ý rằng những sự kiện như thế này là kết quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, nhưng chúng có liên quan đến ý kiến của người dân về vấn đề này: đại đa số người Mỹ, có tới 70%, cảm thấy Hoa Kỳ cần phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, trong đó những người cho biết đã trải qua thời tiết khắc nghiệt có nhiều khả năng phải đối mặt với vấn đề này hơn. nói rằng chúng ta nên làm như vậy ngay bây giờ.Quan điểm về biến đổi khí hậu từ lâu đã gắn liền với tinh thần đảng phái và hiện nay vẫn vậy, nhưng tuổi tác cũng là một yếu tố. Những người Mỹ trẻ tuổi, bao gồm cả những đảng viên Cộng hòa trẻ tuổi, thậm chí còn có nhiều khả năng nói rằng Hoa Kỳ cần phải thực hiện các bước để ít nhất là cố gắng làm chậm lại quá trình này.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2; Nhờ khoa học, tuổi già ngày càng tới châm hơn, so với các thế hệ trước?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy quan niệm của mọi người về "tuổi già" là bản thân sự lão hóa, với những người trung niên và người cao tuổi tin rằng tuổi già bắt đầu muộn hơn so với những người cùng lứa tuổi từ nhiều thập niên trước. Nghiên cứu này xoay quanh câu hỏi "Ở độ tuổi nào bạn sẽ miêu tả một người là già?"Nhiều thập niên trước, những người sinh năm 1911 đã xác định thời điểm bắt đầu tuổi già là 71 khi họ được hỏi câu hỏi đó ở tuổi 65, các nhà nghiên cứu đưa tin hôm thứ Hai trên tạp chí Psychology and Aging. Nhưng những người sinh năm 1956 cho biết tuổi già bắt đầu ở tuổi 74 khi được hỏi ở tuổi 65, theo các nhà nghiên cứu nhận thấy.Chi tiết: