- Một học sinh trung học gốc Á ở Maryland bị bắt vì lên kế hoạch xả súng ở trường học - Thẩm phán Juan Merchan: đã chọn xong 12 bồi thẩm, 1 dự khuyết, hôm nay Thứ Sáu sẽ chọn thêm 5 dự kuyết bồi thẩm - Trump cơ nguy bị điều tra hình sự về trốn thuế thu nhập: 50 triệu USD không thấy trong tờ khai thuế

QUẬN CAM (VB-19/4/2024) ⚪ ---- Úc châu: Một cậu bé 16 tuổi đâm hai giáo sĩ Thiên chúa giáo trong một buổi lễ ở nhà thờ ở Sydney đã bị cảnh sát cáo buộc về tội khủng bố. Các nhà chức trách cho biết vụ đâm được tuyên bố là một hành động khủng bố vì động cơ tôn giáo bị nghi ngờ của cậu thiếu niên và vì cậu bé đã phải di chuyển tới 90 phút từ nhà đến Nhà thờ Christ the Good Shepherd ở vùng ngoại ô phía tây Sydney, AP đưa tin.

Cậu thiếu niên, ban đầu được báo cáo là 15 tuổi, đã nói bằng tiếng Ả Rập về việc Nhà tiên tri Muhammad bị xúc phạm sau khi đâm Giám mục Mar Mari Emmanuel và Linh mục Isaac Royel trong buổi lễ của Chính thống giáo Assyrian vào tối thứ Hai. Sau đó thiếu niên đã bị giáo dân chế ngự, bị thương nặng ở tay. Thẩm phán đã đề nghị cậu bé nên được đánh giá sức khỏe tâm thần khi bị giam giữ.

⚪ ---- Maryland: Một học sinh trung học ở Maryland đã bị bắt và bị cáo buộc tội đe dọa bạo lực hàng loạt sau khi cảnh sát cho biết họ phát hiện ra bằng chứng cho thấy thiếu niên này đã lên kế hoạch thực hiện vụ xả súng ở trường học, nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Vụ bắt giữ hôm thứ Tư diễn ra sau khi nhà chức trách phát hiện ra một tài liệu dài 129 trang mà họ nói được viết bởi Alex Ye, 18 tuổi, Sở Cảnh sát Quận Montgomery cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm.

Theo lệnh bắt giữ thiếu niên, các nhà chức trách biết được các bài viết sau cuộc trao đổi mà Ye thực hiện qua tin nhắn Instagram với một người không rõ danh tính, người cảm thấy một vụ nổ súng ở trường học là “sắp xảy ra”. Lệnh bắt cho biết, người không rõ danh tính biết Ye khi đang điều trị nội trú tại một cơ sở tâm thần địa phương. Ye gọi các bài viết này là “hồi ký của Ye”, bắt đầu bằng tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng đây là một tác phẩm hư cấu, theo lệnh bắt giữ cho biết.

“Trong tài liệu, Ye viết về việc thực hiện một vụ xả súng ở trường học và lên kế hoạch thực hiện hành động đó. Ye cũng dự tính nhắm mục tiêu vào một trường tiểu học và nói rằng anh ta muốn nổi tiếng”, cảnh sát cho biết trong thông cáo báo chí. Lệnh khám xét mà các nhà điều tra thu được “dẫn đến việc tìm kiếm trên Internet, các bản vẽ và tài liệu liên quan đến mối đe dọa bạo lực hàng loạt”.

Cảnh sát cho biết họ đã được FBI thông báo về những bài viết bị cáo buộc của Ye, điều này đã thúc đẩy hai cơ quan tiến hành một cuộc điều tra chung. Ye đang bị giam giữ tại Đơn vị Xử lý Trung tâm Quận Montgomery để chờ phiên điều trần tại ngoại. Không rõ Ye có luật sư hay không.

Theo lệnh bắt giữ, Ye nhập viện vào tháng 12 năm 2022 vì “đe dọa ‘bắn trường học’, có ý định giết người và tự sát”. Sau đó, học sinh này phải nhập viện 5 tháng vào năm 2023 tại Đơn vị Nhi khoa Johns Hopkins vì “có ý định giết người”.

Gần đây hơn vào ngày 15 tháng 3, các đặc vụ FBI đã phỏng vấn một cố vấn trường học, người đã làm việc với học sinh này từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 và cho biết Ye sẽ “bày tỏ những suy nghĩ bạo lực như xả súng vào trường học, muốn làm tổn thương người khác và sẽ mỉm cười khi nói điều đó”. ”, theo lệnh bắt giữ.

Học sinh này “đã nói rằng anh ta muốn bắn vào trường tiểu học Wootton HS và ‘trường tiểu học của mình’, nhưng chưa bao giờ nêu tên trường tiểu học. Người cố vấn biết trường đó là Trường tiểu học Lakewood,” lệnh bắt giữ cho biết.

Alex Ye (hình cảnh sát phổ biến)

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Sáu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Nhóm Bảy nước (G7) ở Capri, Blinken tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh của Israel, cũng như sự cống hiến của Israel trong việc ngăn chặn leo thang hơn nữa.

Ông bình luận về cuộc tấn công trả đũa được báo cáo của Israel nhằm vào Iran bằng cách nói rằng Mỹ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công nào của Israel. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng Washington không ủng hộ hoạt động lớn đã được lên kế hoạch của Israel tại thành phố Rafah của Gazan.

Ngoài ra, Blinken nhận xét G7 đã thảo luận về các phương án cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Ông nói thêm rằng không có bằng chứng nào về việc bán vũ khí trực tiếp từ Trung Quốc sang Nga trong khi khẳng định có "đầu vào và linh kiện".

⚪ ---- Sky News Arabia đưa tin, một phát ngôn viên của Cơ quan Vũ trụ Iran (ISA) tuyên bố rằng phòng không của Iran đã đánh chặn và bắn hạ "một số" máy bay không người lái trên tỉnh Isfahan của miền trung Iran. Người phát ngôn này nói với hãng tin này rằng "Mọi chuyện xảy ra là một nỗ lực thất bại và nhục nhã đối với hàng không Israel", ám chỉ vụ tấn công. Một báo cáo khác của Thông tấn xã Mehr nêu chi tiết con số, cho rằng hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa ba máy bay không người lái (UAV).

⚪ ---- Các vụ nổ được cho là đã xảy ra trên thành phố Isfahan ở miền trung Iran, cùng với các vụ nổ khác được nghe thấy ở thành phố As-Suwayda phía nam Syria và khu vực Baghdad của Iraq và tỉnh Babil vào thứ Sáu, báo The Jerusalem Post đưa tin. Sky News Arabia bổ sung vào báo cáo bằng cách nói rằng ba vụ nổ "lớn" đã xảy ra ở Isfahan, trong khi truyền thông Iraq đưa tin về việc nhìn thấy máy bay chiến đấu trên Erbil và Mosul.

Các báo cáo khác của phương tiện truyền thông địa phương cho thấy một "máy bay Israel" đã nhắm mục tiêu vào Sân bay Al-Thalaa ở As-Suwayda. Ngoài ra, một quan chức Hoa Kỳ nói với ABC News rằng tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm ở Iran.

⚪ ---- Georgia: Một cuộc thăm dò do Fox News thực hiện cho thấy cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn dẫn đầu trong cuộc kiểm tra lá phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ở Georgia so với người kế nhiệm ông, Joe Biden. So với tháng 1, Trump vẫn giữ nguyên mức 51% vào tháng 4. Mặt khác, Biden đã thu hẹp khoảng cách với Trump, nhận được 45% sự ủng hộ trong tháng 4 so với 43% trong tháng 1. Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 6 điểm.

Trở lại cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, cuộc đua đặc biệt sít sao, với việc Biden giành chiến thắng và nhận được 49,5% số phiếu bầu, trong khi Trump bám sát ngay phía sau với 49,2%. Các quan chức Cộng Hòa ở tiểu bang Georgia lúc đó bị Trump áp lực lật ngược kết quả bằng cách phải "tìm cho ra" 11,790 phiếu cho Trump để hơn Biden 1 phiếu (Biden lúc đó thắng Trump ở Georgia 11,779 phiếu), và cú phone này của Trump đã bị ghi âm.

⚪ ---- Các thành viên trong đại gia đình của dòng họ Kennedy phần lớn đã xa lánh chiến dịch tranh cử tổng thống của Robert F. Kennedy Jr., gọi nó là nguy hiểm và chính thức ủng hộ việc Tổng thống Biden tái tranh cử. Dòng họ Kennedy đã đưa ra sự chứng thực chính thức và nhấn mạnh vào thứ Năm, Politico đưa tin, xuất hiện cùng Biden vào thứ Năm tại Philadelphia.

“Chúng tôi muốn làm rõ cảm giác của mình rằng cách tốt nhất để nước Mỹ tiến tới là bầu lại Joe Biden và Kamala Harris trong 4 năm nữa,” Kerry Kennedy nói trước cuộc họp. Cô dẫn đầu khẩu hiệu "bốn năm nữa" và không đề cập đến anh trai cô, người đang tìm cách phá phiếu Biden, trong bài phát biểu của cô.

Cô nói rằng Biden là "người đấu tranh cho tất cả các quyền và tự do mà cha và các chú tôi đã bảo vệ", ám chỉ cố Tổng thống Kennedy, các Thượng nghị sĩ Robert và Edward Kennedy. Và cô nói, Donald Trump thì không. Cô Kerry Kennedy nói tại sự kiện: “Tôi chỉ có thể tưởng tượng những lời nói dối và hành vi thái quá của Donald Trump sẽ khiến cha tôi kinh hoàng như thế nào”. Đáp lại, Tổng Thống Biden nói: “Thật là một vinh dự đáng kinh ngạc khi nhận được sự ủng hộ của gia tộc Kennedy.”

⚪ ---- Theo một báo cáo, các nhà điều tra của Ủy ban Đạo đức Hạ viện đang đặt câu hỏi để tìm hiểu xem liệu Dân Biểu Matt Gaetz (R-FL) có sử dụng ma túy bất hợp pháp tại các bữa tiệc ở Florida sau khi ông trở thành thành viên Quốc hội hay không. Các nguồn tin quen thuộc với công việc của ủy ban nói với ABC News rằng hội đồng đã nhận được một lời khai bằng văn bản từ một người phụ nữ tuyên bố đã tham dự một bữa tiệc vào mùa hè năm 2017 ở Florida mà Gaetz tham dự, cáo buộc rằng bữa tiệc có sử dụng ma túy bao gồm MDMA và cocaine.

Người phụ nữ cũng khẳng định sự kiện này có sự tham gia của 1 cô gái vị thành niên, người đang là trung tâm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những cáo buộc rằng Gaetz đã quan hệ tình dục với cô bé khi cô này 17 tuổi. Các nguồn tin cho biết người phụ nữ tuyên bố đã nhìn thấy cô gái vị thành niên khỏa thân khi đó tại bữa tiệc nhưng không nói liệu cô có biết về các hoạt động tình dục bị cáo buộc của Gaetz với cô hay không. DB Gaetz đã liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái. Người phát ngôn của Gaetz nói với ABC News rằng ông không nhớ đã tham dự bữa tiệc và cho biết ông không sử dụng ma túy trái phép kể từ khi trở thành Dân biểu.

⚪ ---- Trump cơ nguy bị điều tra hình sự về trốn thuế thu nhập. Trọng tâm của đơn khiếu nại hình sự do cơ quan giám sát Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (CREW: Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) đệ trình lên Bộ Tư pháp là một khoản vay bí ẩn trị giá 50 triệu USD đã được Trump liệt kê trong tiết lộ của ông với tòa án, mà tiền này có thể có thật và cũng có thể là không tồn tại.

Vào cuối tháng 1, tờ Daily Beast đã đưa tin về một báo cáo "bom tấn" từ thẩm phán đã nghỉ hưu Barbara Jones, người được Thẩm phán Arthur Engoron giao nhiệm vụ giám sát Trump và tài chính của Tổ chức Trump trong phiên tòa xét xử gian lận tài chính kết thúc với khoản tiền phạt 355 triệu USD.

Vào thời điểm đó, Jones viết rằng cô cảm thấy bối rối trước thông tin được chuyển cho cô ấy, đồng thời nói với tòa án rằng “trong các cuộc thảo luận gần đây với Trump Organization, nó chỉ ra rằng họ đã xác định rằng khoản vay này chưa bao giờ tồn tại và do đó nó sẽ bị xóa khỏi danh sách mọi biểu mẫu sắp tới được gửi tới Văn phòng Đạo đức Chính phủ (OGE: Office of Government Ethics) và cũng sẽ bị xóa khỏi các phiên bản tiếp theo của [báo cáo tài chính doanh nghiệp].”

Thắc mắc về khoản vay chưa bao giờ được trả lời, điều này khiến CREW phải yêu cầu DOJ nhờ FBI vàođiều tra. Hồ sơ của CREW yêu cầu một cuộc điều tra xem liệu Trump có liên tục nói dối cố ý 9 lần trong hồ sơ của chính mình gửi lên chính phủ hay không.

⚪ ---- Thẩm phán Juan Merchan thông báo vào chiều Thứ Năm rằng tòa án của ông không còn trong quá trình lựa chọn 12 bồi thẩm viên cần thiết cho phiên tòa xét xử Donald Trump bằng tiền bịt miệng. “Chúng tôi có bồi thẩm đoàn của mình,” thẩm phán nói với phòng xử án ở Manhattan của mình. "Bay giờ là chọn người dự khuyết." Tờ Washington Post đưa tin một người dự khuyết đã được chọn, còn lại năm người dự khuyết bồi thẩm vẫn chưa được chọn.

Merchan cho biết ông dự định hoàn thành nhiệm vụ đó vào thứ Sáu và dự kiến sẽ trình bày những lập luận mở đầu vào thứ Hai. Cựu tổng thống đã phàn nàn rằng Merchan đang "gấp rút" quá trình tố tụng sau khi 7 bồi thẩm đầu tiên được chọn trong hai ngày. Tuy nhiên, hai trong số bảy người đó đã bị sa thải khi giai đoạn lựa chọn bồi thẩm đoàn của phiên tòa tiếp tục vào thứ Năm, chỉ để được thay thế bởi một cặp người mới vào cuối ngày.

Cảnh báo với giới truyền thông: Merchan nói rằng từ nay trở đi, các phóng viên nên sử dụng "lẽ thường" khi mô tả các bồi thẩm viên (để giữ an ninh cho họ, để họ không bị suy đoán là ai). Ông nói với NBC News: “Thực sự không cần phải đề cập đến việc một trong những bồi thẩm có giọng nói Ireland”. Ông nói rằng các nhà báo nên ngừng đưa tin về câu trả lời của các bồi thẩm tiềm năng đối với các câu hỏi về công việc của họ.

Các công tố viên yêu cầu Trump bị coi thường và bị phạt vì các bài đăng trên mạng xã hội mà họ cho rằng đã vi phạm lệnh bịt miệng bằng cách tấn công các nhân chứng và bồi thẩm đoàn, AP đưa tin. Trong một bài đăng của Truth Social được công tố viên Christopher Conroy trích dẫn, Trump lặp lại tuyên bố của Fox News rằng các nhà hoạt động cấp tiến muốn vào nằm vùng trong bồi thẩm đoàn, nên đã nói dối để được vào bồi thẩm đoàn. Merchan đã không đưa ra phán quyết ngay lập tức về hành vi vi phạm có thể xảy ra.

⚪ ---- Hoa Kỳ đang gây áp lực buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải đồng ý về thỏa thuận trong đó Israel sẽ công nhận tư cách nhà nước của Palestine, với cử chỉ tương ứng là Saudi Arabia công nhận Israel, theo một số quan chức Washington và Riyadh nói với The Wall Street Journal hôm thứ Năm.

Theo các quan chức, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia đang ở giai đoạn kết thúc, Mỹ đang cố tình đề xuất với Saudi Arabia một quan hệ đối tác quốc phòng có cấu trúc chặt chẽ hơn và một nỗ lực hồi sinh hướng tới thành lập một nhà nước Palestine.

Các nguồn tin của Saudi nói rằng một thỏa thuận có khả năng thành công có thể mang lại cho Israel một "chiến lược rút lui" khỏi Dải Gaza sau khi xung đột kết thúc, trong khi Mỹ được cho là đang đề xuất một sáng kiến sau chiến tranh liên quan đến việc triển khai quân đội từ các quốc gia Ả Rập để đảm bảo an ninh cho khu vực Gaza.

Hạn hán khốc liệt, nhiều diện tích cà phê ở Gia Lai bị cháy khô.

Ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố tội loạn luân. Các luật sư nêu nghi vấn công an đưa tin giả.

⚪ ---- Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) hôm thứ Năm rằng hòa bình ở Trung Đông không thể đạt được cho đến khi Palestine được công nhận là một "quốc gia độc lập và có chủ quyền". Safadi cáo buộc Israel "man rợ, phân biệt chủng tộc và báo thù" chống lại người dân Palestine và lên án "sự kiêu ngạo và vô nhân đạo như vậy trong lịch sử hiện đại."Ông đặc biệt chỉ trích Israel vì đã di dời 2/3 dân số Gaza và biến khu vực này thành một "đống đổ nát". Cuối ngày, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu về yêu cầu của Palestine để có được tư cách thành viên đầy đủ của LHQ, nhưng Hoa Kỳ đã cho biết họ sẽ phủ quyết nghị quyết này.⚪ ---- Giám đốc CIA William Burns hôm thứ Năm cho biết Ukraine có thể thua trong cuộc chiến với Nga trước cuối năm nay nếu Mỹ không cung cấp viện trợ cần thiết. “Với sự thúc đẩy từ sự hỗ trợ quân sự, cả về mặt thực tế và tâm lý, người Ukraine hoàn toàn có khả năng tự đứng vững cho đến năm 2024 và chọc thủng quan điểm kiêu ngạo của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin rằng thời gian đang đứng về phía ông ấy,” Burns nói tại George W. Diễn đàn về Lãnh đạo của Trung tâm Tổng thống Bush.Ông cảnh báo: “Có một nguy cơ rất thực tế là Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024, hoặc ít nhất đặt Putin vào một vị trí mà về cơ bản ông ấy có thể đưa ra các điều khoản cho một giải pháp chính trị”.Đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã công bố các dự luật viện trợ nước ngoài và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu dự luật có nhận được đủ sự ủng hộ từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hay không.⚪ ---- Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm thứ Năm thông báo rằng một công dân Ba Lan bị nghi ngờ đề xuất với Nga âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bị bắt sau một hoạt động chung của 2 sở an ninh Ukraine và Ba Lan.Theo SBU, người đàn ông Ba Lan có ý định do thám an ninh của sân bay quốc tế Ba Lan "Rzeszow Ulma" để hỗ trợ các cơ quan tình báo Nga trong việc có khả năng âm mưu ám sát Zelensky trong chuyến thăm Ba Lan của ông này. Cụ thể, Văn phòng Tổng công tố Ukraine ban đầu thông báo cho Ba Lan về một vụ ám sát có thể xảy ra và cung cấp bằng chứng quan trọng.Nghi phạm bị buộc tội làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài. "Vụ án này là một bằng chứng khác cho thấy Nga là mối đe dọa không chỉ đối với Ukraine và người Ukraine mà còn đối với toàn bộ thế giới tự do. Chế độ tội phạm của Điện Kremlin không ngừng cố gắng phá hoại an ninh châu Âu và toàn cầu", theo Tổng công tố Andriy Kostin nói.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Năm thông báo rằng Bộ đã phê duyệt việc bán máy bay Basler BT-67 cho mục đích quân sự và các yếu tố liên quan đến hậu cần và hỗ trợ chương trình với chi phí ước tính là 143 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Pentagon cho biết Argentina đã yêu cầu mua máy bay Basler BT-67 cùng các thiết bị và dịch vụ bổ sung, bao gồm động cơ dự phòng, phụ tùng và bộ phận sửa chữa, vật tư tiêu hao, phụ kiện, dịch vụ sửa chữa và hoàn trả, cũng như đào tạo nhân sự.Pentagon cho biết thêm: “Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh lớn ngoài NATO, một lực lượng ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở Nam Mỹ”. Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nhà thầu chính cho thương vụ mua bán tiềm năng này sẽ là Basler Turbo Transforms.⚪ ---- NHật Bản: động đất 6.6 độ, nhiều người bị thương. Ít nhất 9 người bị thương vào cuối ngày thứ Tư sau khi một trận động đất mạnh 6,6 độ richter tấn công một khu vực rộng lớn ở phía tây Nhật Bản. Trận động đất lúc 11:14 giờ tối. Có 6 người ở tỉnh Ehime và một người ở tỉnh Kochi bị thương nhẹ, trong khi hai người ở tỉnh Oita thuộc vùng Kyushu, phía tây nam Nhật Bản bị thương. Đường sắt Shikoku cho biết các dịch vụ trên một số tuyến đã bị hủy từ đầu ngày thứ Năm.Shikoku Electric Power cho biết một lỗi van đã làm giảm 2% công suất điện của lò phản ứng số 3 tại khu liên hợp hạt nhân Ikata ở tỉnh Ehime, mặc dù không có vấn đề lớn nào trong hoạt động tổng thể. Tại Sukumo, 23 người đã di tản tạm thời, trong khi nguồn cung cấp nước trong thành phố bị gián đoạn do vỡ đường ống tại nhiều địa điểm. Mười cư dân ở Yusuhara, tỉnh Kochi, cũng tạm thời bị cô lập do cây đổ.⚪ ---- Mỹ báo động nhiều tiểu bang: Làm đẹp coi chừng chích nhằm Botox dỏm. CDC đang cảnh báo về các mũi tiêm Botox giả đã đưa một số người phải nhập viện ở nhiều tiểu bang. Có 19 phụ nữ ở 9 tiểu bang đã trải qua những phản ứng có hại. Theo báo cáo của HealthDay, 9 người đã phải nhập viện và 4 người được điều trị bằng thuốc kháng độc do lo ngại rằng Botox - một dạng độc tố botulinum đã được tinh chế - đã lan ra ngoài vị trí tiêm.CDC đã cảnh báo về các mũi tiêm "giả hoặc xử lý sai", được quảng cáo là làm giảm nếp nhăn bằng cách làm tê liệt tạm thời các cơ mặt, trong một thông cáo báo chí, nhấn mạnh rằng các mũi tiêm đến "từ những cá nhân không có giấy phép hoặc không được đào tạo hoặc ở những cơ sở không chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả làm tại nhà và spa."Sự lây lan của độc tố botulinum có thể dẫn đến ngộ độc, một bệnh có thể gây tử vong. Có 5 người đã được xét nghiệm bệnh ngộ độc, với kết quả âm tính. Tuy nhiên, mọi người cho biết đã gặp phải các triệu chứng ngộ độc bao gồm nhìn mờ hoặc nhìn thấy 2 ảnh, sụp mí mắt, khó nuốt, khô miệng, nói ngọng, khó thở, mệt mỏi và suy nhược nói chung. CDC cho biết những người đang cân nhắc việc tiêm Botox nên xác nhận rằng nơi cung cấp dịch vụ được cấp phép và đào tạo cũng như sử dụng sản phẩm đã được FDA phê duyệt và được lấy từ một nguồn đáng tin cậy.Các triệu chứng cục bộ, bao gồm bầm tím và đau, có thể xảy ra với Botox, theo USA Today. Nhưng nếu bạn tiêm thuốc và gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn, hãy tìm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Các mũi tiêm được CDC báo cáo được thực hiện ở Tennessee, Colorado, Florida, Illinois, Kentucky, Nebraska, New Jersey, New York và tiểu bang Washington.⚪ ---- Công ty Boeing đã đặt mục tiêu đưa xe hơi bay đến châu Á vào năm 2030, Nikkei đưa tin hôm thứ Năm, dẫn lời Giám đốc Công nghệ của công ty là ông Todd Citron. Boeing nói có ý định dấn thân vào ngành này để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hiệu quả tại các thành phố đông đúc ở châu Á. Để đạt được điều này, Boeing đang tích cực nghiên cứu phát triển các kiểu xe cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) thông qua công ty con của mình, Wisk Aero.Chiến lược của công ty liên quan đến việc đạt được chứng nhận tại Hoa Kỳ trước khi mở rộng hoạt động sang châu Á. Quan chức này cho biết Boeing hiện đang đánh giá nhiều quốc gia ở châu Á là điểm khởi đầu tiềm năng cho sáng kiến xe bay của mình. Một trong những quốc gia đang được xem xét là Nhật Bản, nơi công ty vừa thành lập cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Nagoya.⚪ ---- Kỷ lục thế giới: 353 nữ diễn viên ballet đồng diễn trên đầu ngón chân tròn 1 phút. Khách sạn Plaza nổi tiếng của New York đã tổ chức một sự kiện phá kỷ lục Guinness thế giới với sự tham gia của 353 nữ diễn viên ballet cùng lúc. Tổ chức phi lợi nhuận Youth America Grand Prix, tổ chức các cuộc thi dành cho các vũ công trẻ, đã kỷ niệm 25 năm thành lập bằng cách tập hợp các nữ diễn viên ba lê mặc váy trắng tại khách sạn và yêu cầu tất cả họ múa "en pointe" -- thuật ngữ múa ba lê để chỉ việc nhảy trên ngón chân -- cho trọn một phút.Nỗ lực hôm thứ Tư đã lập kỷ lục về số lượng vũ công ballet nhiều nhất đồng thời từ một sự kiện năm 2019 có sự góp mặt của 309 vũ công, bao gồm cả người dẫn chương trình trò chuyện Kelly Ripa.⚪ ---- Chicago: Một trận hỏa hoạn ban đêm đã phá hủy một nhà hàng hoàn toàn mới sắp mở cửa ở khu Edgewater của Chicago. Chủ xe bán đồ ăn ở Chicago,, vừa phải vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe cho nhà hàng mới của mình, Lunchbox, tại 1535 W. Devon Ave. Cuộc kiểm tra đã được lên kế hoạch vào sáng thứ Năm. Nhưng bây giờ, thay vì chuẩn bị cho buổi khai trương tưng bừng, Nguyễn đang chuẩn bị giấy tờ bảo hiểm – sau khi một trận hỏa hoạn xóa sổ địa điểm truyền thống của anh ngay ranh giới Edgewater và Rogers Park vào tối thứ Tư.Nguyên cho biết anh muốn kiểm tra lại một số điều trước cuộc kiểm tra rất quan trọng dự kiến diễn ra vào thứ Năm, và đến vào khoảng 9 giờ tối. Anh nói: “Tôi mở cửa sau và một đám khói đen bay thẳng vào mặt tôi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không đến. Ai biết được? Nó có thể đã bị thiêu rụi." Thế là Nguyen gọi cứu hỏa.Các nhà điều tra vụ cháy ở Chicago chưa cho biết nguyên nhân gây cháy nhưng xác định vụ cháy là do tai nạn. Không ai bị thương. Kinh doanh bắt đầu từ một chiếc xe bán đồ ăn cách đây 10 năm. John Nguyễn và vợ là Tanya, cố gắng vượt qua khi đại dịch COVID-19 ập đến – và sau đó mua mặt tiền cửa tiệm Devon Avenue.⚪ ---- Nam California: Nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tình trạng vô gia cư, California đã phân bổ 192 triệu đô la tài trợ giải quyết tình trạng đóng trại cho 17 cộng đồng. Thống đốc Gavin Newsom và Thị trưởng San Bernardino, cùng với các lãnh đạo tiểu bang và địa phương khác, đã công bố khoản tài trợ trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm Thứ Năm 18 tháng 4 năm 2024.San Bernardino sẽ nhận được gần 4,6 triệu đô la từ khoản tài trợ này, nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư trong thành phố. Thị trưởng Helen Trần bày tỏ lòng biết ơn về nguồn tài trợ, nhấn mạnh tác động tiềm tàng của nó. “Như quý vị đã biết, thành phố San Bernardino có dân số vô gia cư lớn nhất trong quận của chúng tôi. Tôi rất vui vì chúng tôi sẽ nhận được gần 4,6 triệu đô la tài trợ cho việc cắm trại để cung cấp nguồn lực cho các cá nhân trong thành phố của chúng tôi,” Tran nói.Cô Helen Tran ca ngợi sự cống hiến của nhân viên địa phương và sự lãnh đạo của Thống đốc Newsom, đồng thời nói thêm, “Đây là minh chứng cho chính phủ của chúng ta và phản ánh cam kết chung của chúng ta về lòng nhân ái, khả năng phục hồi và phẩm giá. Tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và kiên cường hơn cho tất cả mọi người.”⚪ ---- San Jose: Cảnh sát nói hôm thứ Năm rằng 3 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ bắt cóc và tra tấn một người đàn ông trong một ngôi nhà ở East San Jose hồi đầu năm nay. Ngày 15 tháng 2/2024, cảnh sát được gọi đến bệnh viện địa phương sau khi có báo cáo về một "tình huống đáng ngờ". Cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân, người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đến bệnh viện.Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân bị bắt cóc 2 ngày trước đó. Sau đó anh ta được đưa đến một ngôi nhà ở số 2600 của Million Court, không xa Công viên Đồi Groesbeck. Nhiều nghi phạm đã giam nạn nhân và tra tấn, hành hung nhiều lần. Nạn nhân sau đó đã được bọn gian thả ra. Ngày 9 tháng 4, cảnh sát đã bắt 2 nghi phạm, được xác định là, 50 tuổi và, 30 tuổi, ở San Jose. Nghi phạm thứ ba,, 49 tuổi, bị bắt ở Sunnyvale.Theo các nhà điều tra, Nguyễn cũng bị truy tố tội tấn công bằng vũ khí chết người và đe dọa hình sự bắt nguồn từ một vụ việc xảy ra tại một cơ sở kinh doanh trên đường Story vào ngày 14 tháng 2. Nguyễn cũng bị Quận Santa Clara nêu tên là nghi phạm chính trong một chuỗi các vụ trộm bán lẻ có tổ chức.Các thám tử cho biết họ cũng thu giữ bằng chứng liên quan đến tội phạm, cùng với máy đánh bạc trái phép và cần sa mua bán trái phép. Cả ba nghi phạm đều đã bị giam vào Nhà tù Quận Santa Clara với nhiều tội danh, bao gồm cướp, bắt cóc, tra tấn và tấn công bằng vũ khí chết người. Hồ sơ nhà tù cho thấy các nghi phạm bị giam giữ mà không được tại ngoại.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Môi Trường. Vùng biên giới huyện Đức Cơ đang phải đối mặt với nắng hạn gay gắt, đồng khô ruộng khát, cây cối tiêu điều. Khô hạn khốc liệt đã gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng của người dân. Đặc biệt, cây cà phê đang phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng khi nhiều diện tích đang bị khô cháy trước sự bất lực của người dân cũng như chính quyền địa phương. Từ UBND xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) đến làng Kluh Yeh, rất nhiều vườn cà phê dọc hai bên đường đã bất đầu bị cháy, là vàng khô. Nguồn nước tưới từ các giếng khoan, khe suối thời điểm này gần như không còn nên nhiều hộ dân chỉ còn biết nhìn vườn cà phê của gia đình chết cháy.⚪ ---- TIN VN.Theo báo Pháp Luật Thành Phố. Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Sáng ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe.Trong khi đó, đài RFA (Á Châu Tự Do) viết: "Một luật sư từng tham gia bào chữa cho ông Vân nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh: “Theo tôi biết, ông Lê Tùng Vân không bị buộc chấp hành án phạt tù vì cao tuổi, sức yếu, nhiều bệnh tật… Do vậy, không có chuyện ‘sau khi chấp hành án tù hơn 1 năm thì bị khởi tố tiếp tội loạn luân’ như thông tin của một số bài báo trên mạng.”..."RFA cũng ghi nhận: "Ba trong số năm luật sư bào chữa trong vụ án gồm các ông Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, và Đào Kim Lân phải sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị vào tháng 6/2023 sau khi công an Long An triệu tập các luật sư để làm việc vì có đơn tố cáo các ông có dấu hiệu phạm tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” trong quá trình bào chữa."⚪ ---- HỎI 1: Phê cần sa: 16% dân Mỹ hút ít nhất 10 ngày/tháng, hầu hết là dân nghèo, lương thấp?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Gallup công bố hôm thứ Năm, tỷ lệ sử dụng cần sa thường xuyên cao nhất được tìm thấy ở những người Mỹ trưởng thành có thu nhập thấp, có trình độ học vấn thấp hơn. Gallup định nghĩa “sử dụng cần sa thường xuyên” là sử dụng nó trong tối thiểu 10 ngày mỗi tháng. Tần suất sử dụng thường xuyên thay đổi tùy theo thu nhập và trình độ học vấn.Theo Gallup, mức sử dụng thường xuyên cao nhất được ghi nhận ở những người trưởng thành ở Hoa Kỳ kiếm được ít hơn 24.000 USD mỗi năm - ở mức 16% - và những người đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học trở xuống - ở mức 13%.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Lên mạng, 17% thanh thiếu niên bị bắt nạt trực tuyến về cân nặng?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới tiết lộ, thanh thiếu niên thường xuyên bị bắt nạt về cân nặng của họ trên mạng xã hội và tình trạng bắt nạt tăng lên sau mỗi giờ họ dành cho các trang này. Theo kết quả được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí PLOS One, gần một phần năm thanh thiếu niên (17%) cho biết họ đã từng bị bắt nạt trực tuyến liên quan đến cân nặng. Thống kê ở các mạng dị biệt nhau.. Instagram, được 55% thanh thiếu niên sử dụng, có nguy cơ bắt nạt cân nặng tăng 35%. Facebook, được 50% thanh thiếu niên sử dụng, có nguy cơ tăng 39%. TikTok, được 49% thanh thiếu niên sử dụng, có nguy cơ tăng 26%. Snapchat, được 38% thanh thiếu niên sử dụng, có nguy cơ tăng 25%Chi tiết: