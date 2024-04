Hình trên: Hà Nội chờ tin Vương Đình Huệ vào lò. Báo Tiếng Dân: Dẫn phái đoàn tới TQ, níu áo Tập, Chủ Tịch Quốc Hội VN Vương Đình Huệ hy vọng chờ lên chức Tổng Bí Thư CSVN, khi phái đoàn về, đệ tử ruột trong phái đoàn bị bắt khi bước ra phi cơ, Huệ có thể sắp xin về hưu.

- TT Biden: tăng gấp 3 lần mức thuế 7,5% hiện tại đối với thép và nhôm nhập cảng từ TQ.

- GS Luật: Trump càng im lặng, càng tốt.

- Người dẫn chương trình Fox News lỡ miệng, nói Trump gian dâm chỉ là chuyện nhỏ.

- Cựu luật sư của Donald Trump, Michael Cohen: Trump xin tòa nghỉ 1 ngày để Trump dự lễ ra trường của con út, nhưng chưa từng dự lễ ra trường của các con khác (Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump và Tiffany Trump)

- Đã chọn 7 bồi thẩm. Hôm nay, phiên tòa xét xử Trump nghỉ một ngày, sẽ mở lại ngày mai, Thứ Năm.

- Bất mãn ban biên tập cấp tiến, liền tiếp đạn cho Trump và Cộng Hòa, 1 biên tập viên NPR bị rầy, kỷ luật.

- Thăm dò Yahoo News/YouGov: 57% nói truy tố Trump là “nghiêm trọng”, 73% nói âm mưu lật ngược kết quả bầu cử là nghiêm trọng, 69% nói trộmy tài liệu mật từ Bạch Ốc là tội nghiêm trọng, 69% nói cản trở chứng nhận bầu cử tổng thống là tội nghiêm trọng

- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner: cần gấp viện trợ Ukraine “trong tuần này”.

- Cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump: tòa truy tố Trump là "sự ô nhục".

- Thẩm phán: Không cho Trump dự buổi Tòa Tối Cao tranh luận về quyền miễn tố của tổng thống ngày 25/4, nhưng còn suy nghĩ chuyện Trump xin dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai vào tháng 5.

- Hôm Thứ Ba, 7 bồi thẩm viên đầu tiên được chọn

- Cô Kara McGee, được tòa phỏng vấn và rớt bồi thẩm: ngó mặt Trump trong tòa thì chỉ là 1 gã đời thường

- Cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley sẽ gia nhập Viện nghiên cứu Hudson Institute

- Sau khi gặp Thủ Tướng Phạm Minh Chính, CEO của Apple suy tính mở xưởng ở Indonesia

- Toshiba cắt giảm 5.000 nhân viên tại Nhật

- Liên Âu & TQ trên đà leo thang thành một cuộc chiến thương mại toàn diện.

- Hạ viện: TQ ngập lụt Mỹ loại ma túy fentanyl để hại giới trẻ Mỹ

- Thêm nhiều dân Mỹ xin vay tiền mua nhà: đơn xin vay thế chấp tăng 3,3% trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 4.

- LHQ gây quỹ tổng trị giá 2,8 tỷ USD để giúp người Palestine cư trú ở cả Dải Gaza và Bờ Tây

- Israel tiêu diệt chỉ huy chiến trường cấp cao của Hezbollah Ismail Yosef Baz ở nam Lebanon

- Hy Lạp: Lễ thắp sáng ngọn đuốc Olympic, sẽ chạy 5 ngàn cây số tới Thế Vận Paris

- Kinh tế TQ: GDP hàng năm tăng 5,3% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3

- Tăng chi phí sinh hoạt COLA thêm 8,7% cho tiền An sinh xã hội năm 2023, năm nay sẽ ít hơn

- New York: 2 cảnh sát bị 1 tay súng bắn chết, tay súng cũng bị bắn hạ

- Quận Los Angeles: 62 người vô gia cư chết tại Long Beach trong 3 năm qua

- Quận San Diego: khoảng một chục di dân lậu đi ca nô từ biển tấp vào, lên bờ, chạy biến mất vào Carlsbad.

- Quận Cam: Một xe hơi lao xuống sườn đồi dốc cao 120 feet với ít nhất hai người bên tron

- Georgia: Julia Nguyen-Goulart tranh cử vị trí thẩm phán quận Whitfield.

- Báo Tiếng Dân: Dẫn phái đoàn tới TQ, níu áo Tập, Chủ Tịch Quốc Hội VN Vương Đình Huệ hy vọng chờ lên chức Tổng Bí Thư CSVN, khi phái đoàn về, đệ tử ruột trong phái đoàn bị bắt khi bước ra phi cơ, Huệ có thể xin về hưu.

- TIN VN. Kiều hối về TP Sài Gòn tăng kỷ lục trong 3 năm.

- HỎI 1: Khoảng 80% nói rằng tổ chức của họ là nạn nhân của gian lận thanh toán, với 65% nói chi phiếu là dễ gian lận nhất? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 81% bác sĩ tin rằng trí tuệ nhân tạo y khoa GenAI sẽ cải thiện sự tương tác của nhóm chăm sóc với bệnh nhân? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/4/2024) ⚪ ---- Thêm nhiều người xin vay tiền mua nhà. Theo bản Khảo sát đơn xin thế chấp hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) được công bố hôm thứ Tư, số đơn đăng ký thế chấp ở Hoa Kỳ đã tăng 3,3% trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 4.

Theo báo cáo, lãi suất hợp đồng trung bình đối với các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã tăng lên 7,13% so với mức 7,01% của tuần trước, đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023. Trong khi đó, Chỉ số tái cấp vốn tăng 0,5% so với tuần trước, trong khi Chỉ số mua hàng được điều chỉnh theo mùa tăng 5% hàng tuần.

⚪ ---- Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết hôm thứ Tư rằng công ty đang "xem" Indonesia như một địa điểm sản xuất tiềm năng. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của Cook với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Cook nói với báo chí sau cuộc họp: "Tôi nghĩ khả năng đầu tư ở Indonesia là vô tận. Tôi nghĩ có rất nhiều nơi tuyệt vời để đầu tư và chúng tôi đang đầu tư. Chúng tôi tin tưởng vào đất nước này."

Trước đó một ngày, Cook cũng tuyên bố tương tự về cam kết của công ty trong việc mở rộng chi tiêu cho các nhà cung cấp trong khu vực tại Việt Nam, nơi Apple đã tạo ra khoảng 200.000 việc làm. Bình luận được đưa ra sau cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

⚪ ---- Tập đoàn Toshiba đang xem xét cắt giảm tới 5.000 nhân viên tại Nhật Bản, theo Nikkei đưa tin hôm thứ Tư. Những người quen thuộc với kế hoạch này cho biết việc sa thải phần lớn sẽ liên quan đến “các bộ phận hỗ trợ tại trụ sở chính” và công ty sẽ khuyến khích việc nghỉ hưu tự nguyện.

Toshiba bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Tokyo vào tháng 12 năm 2023 sau khi Đối tác công nghiệp Nhật Bản (JIP) mua hơn 78% cổ phiếu của hãng này. JIP cho biết họ có kế hoạch giúp Toshiba có nhiều lợi nhuận hơn và sẽ bắt đầu thảo luận về việc cắt giảm việc làm với các liên đoàn lao động vào tháng 5. Theo Nikkei, đợt sa thải này có thể là đợt sa thải lớn nhất kể từ năm 2015 và chiếm 7% lực lượng lao động trong nước của Toshiba.

⚪ ---- Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Trung Quốc Jens Eskelund cho biết hôm thứ Tư rằng Liên Âu và Trung Quốc đang tiến tới một "tai nạn tàu hỏa chuyển động chậm" khi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng có nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến thương mại toàn diện.

“Một vụ tai nạn tàu hỏa vẫn chưa xảy ra, nhưng chúng ta có thể thấy điều đó sẽ xảy ra nếu chúng ta tiếp tục đi theo hướng di chuyển như hiện nay”, Eskelund nói trong một cuộc họp ở Quảng Châu. “Chúng ta cần các nhà lãnh đạo ngồi lại và khám phá những cách có thể tránh để điều này trở thành một cuộc chiến thương mại toàn diện. Và tôi nghĩ mọi việc đang trở nên hơi cấp bách.”

Cũng tại cuộc họp này, quan chức Liên Âu nói thêm rằng các cuộc họp cấp cao gần đây đều mang tính tích cực, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể xem xét chuỗi cung ứng toàn cầu nếu không có Trung Quốc vì nước này là nhà sản xuất lớn nhất thế giới.

⚪ ---- Theo một báo cáo được công bố hôm thứ Ba bởi một ủy ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ, Trung Quốc đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng chất gây nghiện fentanyl ở Mỹ bằng cách trợ cấp trực tiếp cho việc sản xuất nguyên liệu được những kẻ buôn lậu sử dụng để sản xuất thuốc ở nước ngoài. Các nhà điều tra của ủy ban cho biết họ đã truy cập một trang web của chính phủ TQ tiết lộ các khoản giảm thuế cho việc sản xuất tiền chất fentanyl cụ thể cũng như các loại ma túy tổng hợp khác miễn là các công ty đó bán chúng bên ngoài Trung Quốc.

Các phát hiện của báo cáo được công bố hôm thứ Ba như một phần của phiên điều trần xem xét vai trò của Trung Quốc trong đại dịch fentanyl ở Hoa Kỳ. Hầu hết các trường hợp tử vong do dùng thuốc quá liều ở Hoa Kỳ tiếp tục có liên quan đến fentanyl và các loại thuốc phiện tổng hợp khác. Fentanyl rẻ tiền ngày càng được sử dụng trong các loại thuốc khác mà người mua thường không hề hay biết. TQ không chỉ trợ cấp cho việc sản xuất tiền chất hóa học mà báo cáo còn cho biết họ còn cản trở các cuộc điều tra đối với các nhà sản xuất bất hợp pháp bằng cách cảnh báo các mục tiêu điều tra khi cảnh sát Hoa Kỳ gửi yêu cầu hỗ trợ chính thức.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tăng gấp ba lần mức thuế 7,5% hiện tại đối với thép và nhôm nhập cảng từ Trung Quốc, với lý do TQ cạnh tranh không công bằng đối với công nhân Mỹ từ “các sản phẩm thay thế giá rẻ giả tạo của Trung Quốc được sản xuất với lượng khí thải cao hơn”. Biden cũng chỉ đạo chính quyền của mình hợp tác với Mexico để ngăn chặn việc trốn thuế đối với thép và nhôm nhập cảng từ Mexico vào Mỹ, bao gồm cả hàng từ Trung Quốc.

Bạch Ốc cho biết thêm rằng USTR đang mở cuộc điều tra về “các hoạt động thương mại không công bằng” của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và hậu cần. Theo tuyên bố, cuộc điều tra diễn ra sau đơn thỉnh cầu của 5 công đoàn Hoa Kỳ cho rằng “nỗ lực thống trị lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và hậu cần toàn cầu của Trung Quốc được xây dựng dựa trên các chính sách phi thị trường hung hăng và can thiệp hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác.”

⚪ ---- Tiếp đạn cho Trump và Cộng Hòa, 1 biên tập viên NPR bị rầy, kỷ luật. Biên tập viên NPR (cơ quan thông tấn bất vụ lợi có hơn 1.000 trạm phát thanh tại Hoa Kỳ), người đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với người chủ của mình hiện đã bị cơ quan truyền thông đình chỉ. NPR công bố động thái này hôm thứ Ba, nói rằng Uri Berliner đang "chính thức bị trừng phạt" vì bài tiểu luận của mình bằng việc đình chỉ công tác 5 ngày không lương bắt đầu từ thứ Sáu.

Bài viết của Berliner phàn nàn rằng NPR thiên về cánh tả đã được phản bác trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên do Chủ bút của tờ báo viết, và trong câu chuyện thông báo về hình phạt dành cho Berliner, NPR nói rằng bài của Berliner "đã khiến nhiều đồng nghiệp của ông trong NPR nổi giận..." Bài viết của Berliner cũng bị cho là làm lộ ra các đánh giá nội bộ hàng tháng về phạm vi phủ sóng của mạng và cung cấp đạn mới cho các nhà phê bình đảng Cộng hòa bảo thủ và đảng phái đối với NPR, bao gồm cả ... Donald Trump.

USA Today đưa tin Berliner đã nhận được lời khiển trách chính thức vì Berliner không nhận được sự chấp thuận cần thiết để viết cho một hãng tin khác. Berliner cũng bị cáo buộc tiết lộ thông tin độc quyền bí mật về nhân khẩu học của khán giả và thính giả trong bài luận của mình. Theo USA Today, lời khiển trách được cho là "lời cảnh báo cuối cùng" của Berliner, với bất kỳ hành vi vi phạm chính sách NPR nào trong tương lai sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Berliner nói với NPR rằng anh ta không kháng cáo biện pháp kỷ luật.

⚪ ---- Trump càng im lặng, càng tốt. Nhà phân tích pháp lý Jeffrey Toobin cho rằng những tuyên bố của cựu Tổng thống Trump sau ngày thứ hai của phiên tòa xét xử tiền bịt miệng - tập trung vào việc làm giả hồ sơ kinh doanh - có thể gây tổn hại cho ông. Toobin nói với Anderson Cooper của CNN vào tối thứ Ba rằng những bình luận “có thể được đưa ra trước bồi thẩm đoàn” có thể quay trở lại ám ảnh cựu tổng thống trong vụ án. Tuy nhiên, nhà phân tích nói thêm, Trump cũng có thể lật ngược tình thế và nói rằng Trump không xử lý hồ sơ kinh doanh của riêng mình.

“Hãy nhớ rằng, toàn bộ vụ án đều liên quan đến việc làm giả các hồ sơ kinh doanh này. Và bạn biết đấy, Trump có khả năng sẽ lập luận rằng, 'Tôi điều hành một công ty trị giá hàng tỷ đô la. Tôi không biết các kế toán viên, những người kế toán ghi chép mọi việc như thế nào'. Đó sẽ là một vấn đề lớn trong vụ án.”

“Làm thế nào chính phủ có thể chứng minh rằng Trump biết và khởi xướng hoặc ít nhất ủng hộ ý tưởng rằng những khoản tiền này được ghi là chi phí pháp lý?” Toobin hỏi và nói thêm rằng cựu tổng thống đã “tự bắt giam chính mình” trong các tuyên bố của mình. “Nhưng bạn biết rằng đoạn video đó có thể được phát trước bồi thẩm đoàn, không nghi ngờ gì nữa.”

Phân tích của ông được đưa ra sau khi Trump nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Ba sau ngày thứ hai lựa chọn bồi thẩm đoàn kết thúc phiên tòa hình sự lịch sử. Cựu tổng thống cho biết ông đã đánh dấu các khoản hoàn trả ở trung tâm của vụ việc là một “chi phí pháp lý”, trước khi lưu ý rằng các kế toán viên đã làm điều đó.

“Tôi đang trả tiền cho luật sư và chúng tôi đánh dấu nó là chi phí pháp lý - một kế toán viên nào đó. Tôi không biết,” Trump nói với các phóng viên. “Đánh dấu nó như một khoản chi phí pháp lý. Đó chính xác là những gì nó đã xảy ra. Và bạn bị truy tố về điều đó?

Giáo sư luật Jessica Roth phát biểu trước Toobin trên CNN, mô tả nhận xét của Trump là một “tuyên bố thú vị. Tôi không nghĩ chúng ta nên phóng đại mức độ buộc tội của nó. Tên của Trump - Trump đã ký một số chi phiếu cho Michael Cohen để hoàn trả cho Cohen những khoản phí này,” Roth nói.

⚪ ---- Fox News buộc mồm, nói Trump gian dâm là chuyện nhỏ. Người dẫn chương trình của Fox News, cô Laura Ingraham, hôm thứ Hai đã lỡ miệng kể tội Trump, khi kể lại ngày đầu tiên của phiên tòa, trong đó Trump bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy các khoản thanh toán nhằm bịt miệng nam diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels về cáo buộc ngoại tình của họ trước cuộc bầu cử năm 2016.

Cô Ingraham cố gắng bêu xấu tòa, tấn công uy tín của Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, Thẩm phán Juan Mercan và nhân chứng ngôi sao Michael Cohen, cựu luật sư của Trump. Nhưng sau đó cô ấy lộ ý như đã thừa nhận bất kể Trump đã phủ nhận mọi quan hệ bất chính với Daniels: “Stormy Daniels nghĩ rằng cô có đòn bẩy đối với Trump hồi năm 2016 và cô đã sử dụng đòn bẩy đó để rút một số tiền. Và giống như những chính trị gia khác đã mắc phải những sai lầm đáng xấu hổ, Donald Trump dường như đang cố gắng cho trôi qua sự việc đó.”

Luật sư Bradley P. Moss đăng trên X: “Ủa kìa, có phải cô Ingraham đã thừa nhận rằng Trump ngoại tình không? Bởi vì Trump chắc chắn chưa thú nhận điều đó.”

Một người dùng X khác bình luận: “Vậy chờ đã, cô Laura Ingraham về cơ bản đang nói, 'Có ai trong chúng ta chưa trả tiền cho người mà chúng ta đang ngoại tình để chúng ta có thể tiếp tục và được bầu làm Tổng thống?' Trump vẫn thật ngoạn mục.”

⚪ ---- Cựu luật sư của Donald Trump, Michael Cohen, tuần này cho biết thật là “buồn cười” khi Trump than về phiên tòa xét xử tiền bịt miệng có khả năng ngăn cản Trump tham dự lễ tốt nghiệp trung học của cậu con trai tuổi vị thành niên Barron Trump. Thực tế, Thẩm phán Juan Merchan chưa quyết định liệu tòa án có thể hoãn lại vào ngày 17 tháng 5 để Trump dự lễ tốt nghiệp trung học của cậu Barron.

Tuy nhiên, Cohen nhấn mạnh rằng ông “không hề biết” rằng Trump đã từng tham dự lễ tốt nghiệp của những người con khác của ông là Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump và Tiffany Trump.

⚪ ---- Hôm nay Thứ Tư, phiên tòa xét xử Trump nghỉ một ngày, và sẽ mở lại vào ngày mai, Thứ Năm. Hôm Thứ ba đã chọn được 7 bồi thẩm viên. Thứ Năm sẽ chọnt iếp. Sẽ có tổng cộng 12 bồi thẩm viên được chọn, với ít nhất sáu người dự khuyết để phục vụ trong phiên tòa, dự kiến xét xử sẽ kéo dài từ sáu đến tám tuần. Dưới đây là danh sách 7 người đã được chọn làm bồi thẩm cho phiên tòa cho đến nay.

. Bồi thẩm thứ nhất, Trưởng Bồi thẩm đoàn: Một người đàn ông gốc Ireland và hiện sống ở West Harlem. Anh làm việc ở bộ phận bán hàng và đọc tin tức từ The New York Times, Daily Mail, Fox News và MSNBC. Anh sẽ đóng vai trò là người đứng đầu nhóm bồi thẩm.

Bồi thẩm thứ hai: Là phụ nữ, người New York bản địa và đã làm y tá khoa ung thư trong 15 năm. Cô dành thời gian rảnh rỗi bên gia đình, bạn bè và ưa dắt chó đi chơi công viên.

Bồi thẩm thứ ba: Một người đàn ông gốc châu Á từ trẻ đến trung niên sống ở Chelsea và lớn lên ở Oregon. Anh là luật sư của một công ty.

Bồi thẩm thứ tư: Một người đàn ông trung niên sinh ra ở Puerto Rico đã sống ở Lower East Side hơn 40 năm. Anh nói với tòa rằng anh “không có thời gian rảnh” cho sở thích và tự kinh doanh. Vợ anh là nhà văn, còn con làm việc trong lĩnh vực bán hàng và nghiên cứu.

Bồi thẩm thứ năm: Một phụ nữ da đen, trẻ và là người gốc Harlem, từng đã dạy Ngôn ngữ và Nghệ thuật Anh trong tám năm. Cô chưa bao giờ kết hôn và không có con, và cô cho biết cô coi mình là một người có tâm hồn sáng tạo.

Bồi thẩm thứ sáu: Một nhân viên của Disney, trước đây là sinh viên. Cô có ba người bạn cùng phòng, cô chưa lập gia đình và cô không có con.

Bồi thẩm thứ bảy: Sống ở Upper East Side nhưng gốc ở Bắc Carolina. Anh là một luật sư dân sự đã kết hôn và có hai con. Anh ưa đọc tin từ The New York Times, The Wall Street Journal, New York Post, The Washington Post, WNYC và nghe podcast “SmartLess” và “Car Talk”.

Tòa án sẽ triệu tập lại vào thứ Năm để xem xét việc lựa chọn các bồi thẩm đoàn còn lại. Thẩm phán chỉ ra rằng quá trình chọn bồi thẩm có thể kết thúc vào cuối tuần này.

⚪ ---- Khi phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu tổng thống Mỹ bắt đầu vào tuần này ở Manhattan, nhiều người Mỹ hơn bao giờ hết (57%) nói về những tội ác cơ bản mà bị cáo Donald Trump đã bị buộc tội - “làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán tiền bịt miệng cho một công ty”. ngôi sao khiêu dâm” — là “nghiêm trọng”, theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov.

Con số đó tăng sáu điểm phần trăm so với lần cuối cùng Yahoo News và YouGov hỏi về trường hợp tiền bịt miệng, vào tháng 12 năm 2023. Mức cao trước đó là 54% vào tháng 9 năm 2023.

Cuộc khảo sát với 1.746 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, cho thấy mức độ nghiêm trọng được nhận thấy của các trọng tội khác của Trump cũng gia tăng tương tự:

Gần 3/4 người Mỹ (73%, một mức cao mới) hiện nói rằng “âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống” là một tội nghiêm trọng, tăng từ mức 66% vào tháng 12.

Toàn bộ 69% (một mức cao mới khác) hiện nói rằng “lấy tài liệu mật từ Bạch Ốc và cản trở nỗ lực lấy lại chúng” là một tội nghiêm trọng, tăng từ 63% vào tháng 12.

Và tỷ lệ tương tự (69%) hiện cho rằng “cố cản trở việc chứng nhận bầu cử tổng thống” là một tội nghiêm trọng, tăng từ mức 64% vào tháng 12.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ Mike Turner hôm thứ Ba đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua đạo luật nhằm cung cấp thêm vốn cho Ukraine “trong tuần này”. Turner nói trong tuyên bố: “Hôm nay, trong một cuộc họp ngắn mật, Ủy ban của chúng tôi đã được thông báo về sự cần thiết cấp thiết phải cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong tuần này. Hoa Kỳ phải chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Putin ngay bây giờ vì tình hình thực địa của Ukraine rất nghiêm trọng.”

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước đó đã lưu ý rằng các dự luật riêng biệt về viện trợ cho các đồng minh của họ ở nước ngoài, Ukraine, Israel và Đài Loan, có thể được đưa ra bỏ phiếu trong những ngày tới khi gói an ninh trị giá 96 tỷ USD gặp bế tắc ở hạ viện quốc hội.

⚪ ---- Mặc dù bỏ qua phiên tòa hình sự của chồng ở New York, bà Melania Trump được cho là tin rằng việc truy tố là một "sự ô nhục" có thể cản trở chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Trích dẫn một người hiểu biết trực tiếp về những bình luận của bà, báo The New York Times đưa tin rằng Melania tin rằng phiên tòa hình sự bịt miệng bằng tiền đang diễn ra là không công bằng — sau một thời gian dài phủ nhận nó là “vấn đề của anh ấy”.

Cuối tuần này, bà Melania dự kiến sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với Trump tại một sự kiện dành cho Nhóm Cộng hòa Log Cabin tại Mar-a-Lago. Phiên tòa xoay quanh một chủ đề nhạy cảm đối với cựu đệ nhất phu nhân: việc Trump được cho là đã trả tiền để bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels về cáo buộc ngoại tình của họ.

Hình ảnh chụp qua điện thoại: di dân lậu tấp vào bờ biển quận San Diego, chạy tràn lên bờ.

Julia Nguyen-Goulart

Kiều hối về TP Sài Gòn tăng kỷ lục trong 3 năm

Báo Tiếng Dân: Dẫn phái đoàn tới TQ, níu áo Tập, Chủ Tịch Quốc Hội VN Vương Đình Huệ hy vọng chờ lên chức Tổng Bí Thư CSVN, khi phái đoàn về, đệ tử ruột trong phái đoàn bị bắt khi bước ra phi cơ, Huệ có thể xin về hưu.

Hình ảnh Hà Nội

Sau khi tin tức về vụ ngoại tình - lẽ ra xảy ra chỉ 4 tháng sau khi Melania sinh con trai Barron - vỡ lở, bà đã hủy chuyến đi đến Davos, Thụy Sĩ cùng chồng. “Cuối cùng thì bà có thể quyết định thành bại trong việc ứng cử của ông Trump,” theo lời cựu thư ký báo chí của Melania, Stephanie Grisham, nói. “Và cuối cùng, bà có thể cứu hoặc làm hỏng ông Trump.”⚪ ---- Thẩm phán New York giám sát phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết Trump không thể tham dự các cuộc tranh luận về quyền miễn tố của tổng thống tại Tòa án Tối cao vào tuần tới. Quyết định đưa ra sau khi thẩm phán trước đó nói là trì hoãn quyết định cho phép Trump tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai ông Barron vào tháng 5.Những nỗ lực của Trump nhằm hủy bỏ một số ngày nhất định của phiên tòa xét xử tiền bịt miệng dự kiến sẽ kéo dài hàng tuần, nếu không muốn nói là vài tháng, diễn ra khi ngày xét xử đầu tiên chính thức diễn ra ở Manhattan. Quyết định không cho phép Trump có mặt ở thủ đô Washington, D.C., vào ngày 25/4, khi Tòa Tối cao chuẩn bị xét xử các tranh luận bằng miệng về yêu cầu miễn tố của tổng thống mà Trump đang đưa ra trong vụ án hình sự liên bang của mình, được đưa ra ngay trước khi phiên tòa ở New York hoãn lại hôm thứ Hai.“Tranh luận trước Tòa Tối cao là một vấn đề lớn và tôi chắc chắn có thể đánh giá cao lý do tại sao khách hàng của bạn muốn có mặt ở đó, nhưng phiên tòa xét xử tại Tòa Tối cao New York… cũng là một vấn đề lớn,” theo lời Thẩm phán Juan Merchan nói với luật sư của Trump, Todd Blanche, khi từ chối yêu cầu để Trump dự phiên Tòa Tối Cao: “Tôi sẽ gặp Trump ở đây vào tuần tới.”Theo luật của tiểu bang New York, Trump phải tham dự toàn bộ phiên tòa trừ khi ông được thẩm phán cho phép đặc biệt để bỏ qua. Trong phát biểu bên ngoài phòng xử án, Trump chỉ trích Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D) vì đã tham dự phiên tòa cả ngày, cho rằng bên ngoài tòa án, những người dân đang bị “cướp và giết cả ngày”.⚪ ---- Hôm Thứ Ba, 7 bồi thẩm viên đầu tiên được chọn khi phiên tòa xét xử Trump về tiền bịt miệng kết thúc vào ngày thứ nhì. Trump trở lại phòng xử án ở Manhattan hôm thứ Ba để tiếp tục lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử tội phạm tiền bịt miệng của ông. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài ít nhất vài ngày vì hàng trăm người dân New York sẽ được giảm xuống còn 12 bồi thẩm viên với 6 người dự khuyết.Hơn một nửa trong số gần 100 bồi thẩm đoàn tương lai trong vòng lựa chọn bồi thẩm đoàn đầu tiên hôm thứ Hai gần như ngay lập tức được miễn nhiệm sau khi họ nói rằng họ không thể công bằng hoặc vô tư trong một phiên tòa liên hệ tới cuộc bầu cử năm 2016 của Trump. Đến chiều thứ Ba, đợt đầu tiên gồm 96 bồi thẩm viên tiềm năng bắt đầu xét xử vào ngày hôm trước đã giảm xuống còn 24 người.⚪ ---- Cô Kara McGee, người bồi thẩm bị sa thải trong khi vụ án xét xử Trump lựa chọn bồi thẩm, đã kể lại trải nghiệm “kỳ quặc” khi giao tiếp bằng mắt trong phòng xử án với Trump, bị cáo đang xét xử — người, trong trường hợp này, tình cờ lại là một cựu tổng thống bị luận tội hai lần — trong một cuộc phỏng vấn bên ngoài Tòa án Hình sự Manhattan. McGee nói với CNN rằng cô không biết liệu mình có ở đó để tham dự phiên tòa xét xử Trump hay không cho đến khi cô thực sự bước vào phòng xử án và nhìn thấy “nhân vật nổi tiếng ngoài đời” đang ngồi ở bàn bào chữa.Cô cho biết cuộc gặp gỡ với Trump, người mà cô chưa từng gặp trực tiếp trước đây, là một nghiên cứu trái ngược. Một mặt, McGee cho biết cô nhận ra rằng mình đang chứng kiến “lịch sử đang hình thành và dù kết quả của chuyện này có ra sao thì mọi thứ về sau sẽ bị ảnh hưởng bởi nó”. Tuy nhiên, cùng lúc đó, McGee tiếp tục, “Bạn thấy ông Trump ngồi đó, và kiểu như, 'Ồ, đó chỉ là một tay đực rựa thôi. Trump chỉ là một anh chàng thôi.”⚪ ---- Theo một thông cáo báo chí, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley sẽ gia nhập Viện Hudson Institute, một tổ chức tư vấn bảo thủ ở Washington, D.C., với tư cách là Chủ tịch tiếp theo của Walter P. Stern. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Hudson John P. Walters cho biết: “Nikki là một nhà lãnh đạo hiệu quả và đã được chứng minh về cả chính sách đối nội và đối ngoại. Trong thời đại chính trị toàn cầu có nhiều biến động, bà vẫn là người kiên định bảo vệ tự do và là người ủng hộ hiệu quả cho an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Chúng tôi rất vinh dự khi có bà gia nhập Hudson.”Động thái mới của Haley được đưa ra sau khi bà rời khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng 3 sau thất bại nặng nề vào ngày Siêu Thứ Ba trước cựu Tổng thống Donald Trump. Bà đã vận động tranh cử với một chương trình nghị sự trung dung so với các đối thủ của mình, điều này đã giúp bà nhận được sự ủng hộ của nhiều cử tri.Các thành viên bảo thủ nổi tiếng khác cũng đã tham gia nhóm nghiên cứu Hudson. Ví dụ, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Elaine Chao đã gia nhập nhóm vào năm 2021.⚪ ---- Liên hợp quốc chuẩn bị bắt đầu một chiến dịch gây quỹ vào hôm nay, Thứ Tư, tìm kiếm khoản quyên góp với tổng trị giá 2,8 tỷ USD để hỗ trợ cho người Palestine cư trú ở cả Dải Gaza và Bờ Tây (West Bank), theo một số cơ quan truyền thông đưa tin hôm thứ Ba. Theo Andrea De Domenico, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo ở vùng lãnh thổ Palestine, khoảng 90% số tiền này sẽ được phân bổ để hỗ trợ Dải Gaza.⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm thứ Ba tuyên bố họ đã tiêu diệt chỉ huy chiến trường cấp cao của Hezbollah Ismail Yosef Baz trong một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào làng Ain Baal ở miền nam Lebanon: “Yosef Baz đã tham gia vào việc thúc đẩy và lên kế hoạch phóng tên lửa vào Israel từ khu vực ven biển ở Lebanon”. Trong khi đó, các hãng thông tấn Israel đưa tin, báo động tên lửa đã được kích hoạt tại thị trấn Ya'ara ở miền bắc Israel do có thể xảy ra một cuộc tấn công của Hezbollah từ lãnh thổ Lebanon.⚪ ---- Lễ thắp sáng ngọn đuốc Olympic mang tính biểu tượng vào sáng sớm thứ Ba tại Olympia, Hy Lạp, báo trước sự sắp diễn ra của Thế vận hội Paris 2024 vào mùa hè này. Buổi lễ tại địa điểm sân vận động nơi Thế vận hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 776 trước Công nguyên đã thu hút nhiều ngôi sao và công chúng.Buổi lễ được dàn dựng đánh dấu sự khởi đầu của cuộc rước đuốc truyền thống, trong đó các vận động viên mang ngọn đuốc đi hơn 3.100 dặm (= 4989km, gọi tắt là 5 ngàn cây số) trong năm nay đến địa điểm diễn ra Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris.Chủ tịch IOC Thomas Bach phát biểu trước lễ thắp đuốc: “Trong thời điểm khó khăn mà chúng ta đang trải qua, với chiến tranh và xung đột gia tăng, mọi người đã chán với tất cả sự căm ghét, hung hăng và những tin tức tiêu cực mà họ phải đối mặt ngày này qua ngày khác, Thế vận hội thể hiện một thông điệp toàn cầu tích cực hơn về hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia."⚪ ---- Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tăng nhẹ trong quý đầu tiên nhờ thành tích mạnh mẽ từ các lĩnh vực xuất cảng, sản xuất và dịch vụ, với việc Đảng Cộng sản cầm quyền cho biết hôm thứ Ba rằng kết quả sơ bộ “tiếp tục động lực tốt” cho sự phục hồi của nền kinh tế đất nước sau Covid -19.Tăng trưởng GDP hàng năm đạt 5,3% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, tăng từ mức 5,2% trong quý 4 và 1,6% theo quý, cao hơn 0,4% so với tháng 10 đến tháng 12, nhờ "các yếu tố tích cực tích lũy, tạo nên nền tảng vững chắc để đạt được các mục tiêu phát triển hàng năm", theo Cục Thống kê Quốc gia cho biết trong một thông cáo báo chí.⚪ ---- Lạm phát nhanh vào cuối đại dịch đã dẫn đến mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) lịch sử là 8,7% đối với phúc lợi An sinh xã hội (Social Security) vào năm 2023. Những người lao động đã nghỉ hưu chưa được tăng lương lớn như vậy trong bốn thập niên. Tuy nhiên, Khảo sát về niềm tin nghỉ hưu (RCS: Retirement Confidence Survey) năm 2023 do Viện nghiên cứu lợi ích nhân viên phi lợi nhuận (EBRI: Employee Benefit Research Institute) thực hiện cho thấy nhiều người về hưu tiếp tục phải vật lộn với khó khăn tài chính vào năm ngoái.Craig Copeland, Giám đốc Wealth Benefits của EBRI nói: “Niềm tin của cả người lao động và người về hưu vào khả năng tài trợ cho việc nghỉ hưu của họ đã giảm đáng kể vào năm 2023.Lần cuối cùng xảy ra sự suy giảm niềm tin ở mức độ này là vào năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.”RCS cũng nhận thấy rằng 58% người về hưu dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể chi tiêu để theo kịp tốc độ tăng giá. Thêm vào những lo ngại đó, lợi ích An sinh xã hội có mức COLA nhỏ hơn 3,2% trong năm nay, khiến nhiều người nhận thất vọng. Thật vậy, 71% người về hưu được khảo sát bởi The Senior Citizens League (TSCL), một nhóm vận động người cao tuổi phi lợi nhuận, cho biết chi phí hộ gia đình đã tăng hơn 3,2% và 53% đã tiêu hết tiền tiết kiệm khẩn cấp của họ.Vì mục đích đó, nhiều người về hưu có lẽ đang hy vọng (và thậm chí có thể mong đợi) mức tăng phúc lợi lớn hơn vào năm tới. Thật không may, dự báo mới nhất từ TSCL cho thấy COLA của An sinh xã hội một lần nữa lại bị thu hẹp vào năm 2025.⚪ ---- New York: Hai cảnh sát đã chết sau một vụ đấu súng nổ ra tại một khu dân cư ở tiểu bang New York có liên quan đến một chiếc xe hơi trước đó đã trốn tránh trạm dừng giao thông, nhà chức trách cho biết. Hai người chết được xác định là cảnh sát Syracuse Michael Jensen và Trung úy Michael Hoosock, cảnh sát trưởng Quận Onondaga.Họ thiệt mạng vào tối Chủ nhật trong cuộc đọ súng bên ngoài một ngôi nhà ở Liverpool, vùng ngoại ô ven hồ của Salina. Tay súng được xác định là Christopher Murphy, 33 tuổi, đã thiệt mạng do bị bắn trả.⚪ ---- Quận Los Angeles: 62 người vô gia cư chết tại Long Beach trong 3 năm. Trụ sở của dự án Project Homekey Best Western ngoài Đại lộ Long Beach có 20 trong số 62 trường hợp tử vong của những người vô gia cư ghi danh vào 12 nơi tạm trú hoặc chương trình giúp người vô gia cư do thành phố tài trợ kể từ năm 2021. Địa điểm, tọa lạc tại 1725 Long Beach Blvd., từng là tâm điểm lo ngại của các nhân viên cũ phàn nàn rằng việc thiếu nhân sự có thể góp phần làm tăng số ca tử vong của những người đăng ký tại cơ sở. Tổng cộng có 8 người chết tại chỗ, 11 người khác chết bên ngoài - chủ yếu là tại bệnh viện.Dự án Project Home Key cung cấp nhà ở và dịch vụ chuyển tiếp tạm thời cho người vô gia cư. Thành phố Long Beach viết trong một bản văn: “Nguyên nhân tử vong hàng đầu, khi nguyên nhân được xác định, là ung thư."Địa điểm Project Homekey, do Tổ chức Illumination Foundation có bản doanh tại Quận Cam điều hành, đã được trao ba hợp đồng hàng năm trị giá 2 triệu USD trở lên để vận hành cơ sở 99 giường cho người vô gia cư kể từ tháng 3 năm 2021. Các giám đốc điều hành của Illumination Foundation đã cảnh báo Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Người vô gia cư Long Beach, Paul Duncan về những lo ngại của nhân viên phụ trách về việc thiếu nhân viên y tế và cố vấn cai nghiện ma túy.⚪ ---- Quận San Diego: khoảng một chục di dân lậu đi ca nô từ biển tấp vào, lên bờ, chạy biến mất vào Carlsbad. Video từ điện thoại di động cho thấy một chiếc thuyền máy đang lao nhanh vào bờ tại Bãi biển Thành phố Bắc Carlsbad vào khoảng 11 giờ sáng thứ Bảy. Có ít nhất 15 đến 20 người đã nhảy ra khỏi chiếc thuyền khả nghi. Đoạn video cho thấy hầu hết họ trốn thoát vào một chiếc SUV đang chờ sẵn trên phố Garfield và Đại lộ Grand ở Carlsbad rồi phóng đi.Các đặc vụ Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ và các đặc vụ ngăn chặn Hàng hải và Hàng không CBP đã phản ứng và tìm thấy một con tàu bị bỏ rơi khi tàu này tấp vào bờ. CBP Air và Marine Operations đã bắt giữ con tàu. CBP cho biết cho đến nay chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện liên quan đến sự kiện này.Thị trưởng Carlsbad Keith Blackburn cho biết: “Mối quan tâm thực sự của tôi là nạn buôn người. Họ đang mang theo thứ gì vậy? ma túy, vũ khí và ai nằm trong danh sách theo dõi khủng bố đến bằng thuyền?"Bất chấp những lo ngại đó, theo báo cáo giữa năm ngoái của SANDAG, tội phạm chống nhân loại, bao gồm cả buôn người đã giảm vào năm 2023. Một đánh giá của NBC News về dữ liệu tội phạm có sẵn năm 2024 cho thấy mức độ tội phạm đã giảm ở các thành phố tiếp nhận nhiều người di cư nhất.⚪ ---- Quận Cam: Một chiếc xe hơi đã lao khỏi con đường ở Newport Beach và lao xuống sườn đồi dốc cao 120 feet với ít nhất hai người bên trong, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Tai nạn ban đầu được báo cáo ngay sau 10:30 giờ sáng. Cảnh sát xa lộ cùng với phi hành đoàn trực thăng của Cứu hỏa Quận Cam tới cấp cứu. Đến 10h35, một người đã được đưa lên xe hơi an toàn thành công. Hiện chưa rõ mức độ thương tích của họ.⚪ ---- Georgia:tuyên bố cô đang tranh cử vị trí chánh án thẩm phán quận Whitfield. Nguyet-Goulart cho biết, trong một thông cáo báo chí, cô có “nền tảng giáo dục vững chắc về tội phạm học và xã hội học từ Đại học Bắc Carolina ở Charlotte,” nhưng không liệt kê bằng cấp hoặc chứng chỉ. Cô đã sống ở Quận Whitfield từ năm 2010.Nguyen-Goulart cho biết, trong tuyên bố đã chuẩn bị sẵn, cô hoạt động trong lĩnh vực tư pháp hình sự bắt đầu với tư cách là một nhân viên quản chế trọng tội của tiểu bang Georgia, từng là đội trưởng tòa án của Cơ quan Tư pháp Conasauga. Cô nói được vinh danh bởi 2 huy chương Gold Commissioner Awards — một cho hoạt động tòa án "Court Services" và một cho phục vụ công đồng "Community Service."Cô cho biết cô sở hữu hai doanh nghiệp là Express Bail Bonding và Excellent Clean. Cô hứa rằng nếu cô ấy được bầu làm Thẩm phán, cô và gia đình sẽ không còn sở hữu hoặc liên kết với bất kỳ công ty bảo lãnh tại ngoại "bail bond" tại Georgia nào nữa. Cô nói rằng cô ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ.Cô có lập trường bảo thủ, vì viết không ưa các nơi có khuynh hướng cấp tiến, rằng: "Cùng nhau, chúng ta hãy kiên quyết quyết tâm xây dựng Quận Whitfield an toàn hơn, mạnh mẽ hơn - cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta và cho các thế hệ mai sau. Hãy bỏ phiếu 'Không' cho các hành vi như của NYC (Thành phố New York), Chicago và California bằng cách bỏ phiếu cho Julia Nguyen-Goulart.”⚪ ---- TIN VN.. Theo Người Lao Động. Kiều hối chuyển về TP HCM trong quý đầu năm tăng cao nhất trong 3 năm qua, góp phần tăng nguồn cung ngoại tệ trong bối cảnh tỉ giá chịu nhiều sức ép. Chiều tối 17-4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết trong quý I/2024, kiều hối chuyển về thành phố đạt 2,86 tỉ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây. So với tổng lượng kiều hối chuyển về năm 2023, kiều hối chuyển về thành phố trong quý I/2024 bằng 30,3%. Thống kê sơ bộ cho thấy kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỉ trọng cao nhất với 59,1%, tăng 86,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ châu Âu và châu Úc giảm.⚪ ----Bài viết nhan đề "Ứng viên số 1 chức Tổng bí thư, Vương Đình Huệ sẽ dừng cuộc chơi?" của Lê Văn Đoành trên Báo Tiếng Dân ghi nhận, trích:"Mặc dù Võ Văn Thưởng đã bị loại khỏi vị trí A2, nhưng chính trường Việt Nam xem ra vẫn chưa hạ nhiệt. Những cuộc so găng tranh giành vị trí chóp bu trong đảng Cộng sản Việt Nam từ bây giờ cho tới Đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra đầu năm 2026, vẫn tiếp tục gay cấn, đầy kịch tính và hấp dẫn cho đến phút cuối.Cho đến sáng ngày 7-4-2024, là ngày đầu tiên trong chuyến đi năm ngày của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, nhiều người chắc chắn rằng Vương Đình Huệ sẽ thay Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế A1, làm lãnh tụ tối cao, Tổng bí thư khoá 14. Thế nhưng, đời luôn có chữ “nhưng” cay nghiệt…Chiều 12-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc. Ngay khi vừa bước ra khỏi máy bay, ông Phạm Thái Hà, thành viên trong phái đoàn đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an mời về trụ sở làm việc. Xem như Phạm Thái Hà đã bị bắt, nhưng Bộ Công an chưa công bố trên cổng thông tin Bộ Công an.[...]Để hiểu thêm nội tình, cần trở lại các diễn biến của những ngày trước đó.Sáng 7-4-2024, phái đoàn Vương Đình Huệ ra sân bay đi Trung Quốc, thì chiều tối cùng ngày, Bộ Công an đã “tóm” Nguyễn Duy Hưng và một số thuộc cấp của Hưng. Dù bị bắt từ hôm 7-4, nhưng tám ngày sau, chiều 15-4-2024, Bộ Công an mới công bố thông tin bắt giữ Nguyễn Duy Hưng.... [...]Dự đoán Vương Đình Huệ sẽ viết đơn xin nghỉ. Nếu không làm như vậy, Huệ chắc chắn sẽ hứng tiếp “seri đòn” từ phía Bộ Công an để biến thành “củi”....Chi tiết:⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 80% nói rằng tổ chức của họ là nạn nhân của gian lận thanh toán, với 65% nói chi phiếu là dễ gian lận nhất?ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 80% số người được hỏi báo cáo rằng tổ chức của họ là nạn nhân của hoạt động gian lận thanh toán, hoặc họ đã thực tế hay bị âm mưu gian lận hồi năm 2023, theo Khảo sát "2024 AFP Payments Fraud and Control Survey" do công ty Truist bảo trợ.Con số này phản ánh mức độ gian lận thanh toán tăng 15% trong năm 2022 và là tỷ lệ cao nhất được báo cáo kể từ năm 2018. Chi phiếu (checks) tiếp tục là phương thức thanh toán dễ bị lừa đảo nhất, với 65% số người được hỏi cho biết tổ chức của họ đã phải đối mặt với các cuộc gian lận kiểu này.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 81% bác sĩ tin rằng trí tuệ nhân tạo y khoa GenAI sẽ cải thiện sự tương tác của nhóm chăm sóc với bệnh nhân?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới của Wolters Kluwer Health được công bố hôm Thứ Ba cho thấy 40% bác sĩ Hoa Kỳ sẵn sàng sử dụng trí tuệ nhân tạo Generative AI (GenAI) trong năm nay khi tương tác với bệnh nhân tại điểm chăm sóc. Các phát hiện này phản ánh sự chấp nhận nhanh chóng của công nghệ mới một cách rộng rãi hơn, với 68% cho biết họ đã thay đổi quan điểm trong năm qua và hiện có nhiều khả năng nghĩ rằng GenAI sẽ có lợi cho việc chăm sóc sức khỏe.. Có 81% bác sĩ cho biết GenAI sẽ cải thiện sự tương tác của nhóm chăm sóc với bệnh nhân.. Hơn 1/2 tin rằng GenAI sẽ tiết kiệm cho họ 20% thời gian hoặc hơn.. Hơn 68% cho biết nó có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tìm kiếm nhanh chóng các tài liệu y khoa.. Với 59% bác sĩ nói có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tóm tắt dữ liệu về bệnh nhân từ hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR).Chi tiết: