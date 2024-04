- Thủ khoa USC có lập trường ủng hộ Palestine bị tước quyền đọc diễn văn ra trường. - Apple Inc. nói muốn tăng đầu tư vào VN - Ông bà Biden phổ biến tờ khai thuế 2023: trả thuế liên bang thực tế là tỷ suất 23,7%. Tặng từ thiện năm 2023 là 20.477 USD cho 17 hội từ thiện - Tỷ phú Mark Cuban: nộp thuế 288.000.000 USD cho năm 2023, "không như một cựu tổng thống..." ám chỉ Trump.

Bốc hơi: Sáng Thứ Ba, cổ phiếu của công ty mẹ đằng sau Truth Social, Trump Media & Technology Group, đã giảm tới 9% sau tiếng chuông khai mạc ở Thị trường Chứng khoán Wall Street...

QUẬN CAM (VB-16/4/2024) ⚪ ---- Bank of America Corp. đã công bố hôm thứ Ba rằng thu nhập ròng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đạt 6,7 tỷ USD, giảm 18% so với mức 8,2 tỷ USD một năm trước đó. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm 19% xuống 0,76 USD, trong khi doanh thu giảm 1% xuống 25,8 tỷ USD, cả hai đều vượt quá mong đợi.

.

Chủ tịch và là Giám đốc điều hành Brian Moynihan nhận xét: “Chúng tôi đã báo cáo một quý khởi sắc nhờ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoạt động tốt, có thêm khách hàng và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ. Chúng tôi đã đạt 36,9 triệu tài khoản chi phiếu tiêu dùng, với 21 quý liên tiếp tăng trưởng tài khoản séc ròng”. Cổ phiếu của công ty đã giảm 0,70% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố báo cáo bán với giá 35,7 USD/cổ phiếu.

.

⚪ ---- Johnson and Johnson (J&J) đã công bố hôm thứ Ba rằng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 đã tăng 2,3% lên 21,4 tỷ USD. Thu nhập ròng của công ty lên tới 5,3 tỷ USD trong ba tháng được báo cáo. Hơn nữa, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của J&J đã tăng từ mức lỗ 0,19 USD vào năm ngoái lên mức tăng 2,20 USD trong quý này. Công ty hiện kỳ vọng doanh thu hoạt động sẽ đạt từ 88,7 tỷ USD đến 89,1 tỷ USD, với mức trung bình mới là 88,0 tỷ USD và doanh thu được báo cáo ước tính trong khoảng từ 88,0 tỷ USD đến 88,4 tỷ USD và mức trung bình là 88,2 tỷ USD. Cổ phiếu J&J đã giảm 1,40% sau khi công bố kết quả trong phiên giao dịch tiếp thị trước ở New York.

.

⚪ ---- Cơ quan thống kê Eurostat của Ủy ban Châu Âu tiết lộ trong báo cáo công bố hôm thứ Ba rằng thặng dư thương mại hàng hóa quốc tế ở khu vực Eurozone đứng ở mức 23,6 tỷ euro trong tháng 2, cao hơn mức thặng dư 3,6 tỷ euro được ghi nhận trong cùng tháng năm 2023. Tại Liên Âu, con số này ở mức 22,1 tỷ euro, cải thiện mức thặng dư hàng năm là 2,0 tỷ euro.

.

Khu vực đồng euro ghi nhận xuất cảng trị giá 235,0 tỷ euro, tăng nhẹ 0,3% so với mức hàng năm và nhập cảng đạt 211,4 tỷ euro, giảm 8,4% so với cùng tháng năm trước. Tại Liên Âu, xuất cảng đạt 210,6 tỷ euro, tăng 0,7% so với tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, nhập cảng giảm 9,0% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 155,5 euro.

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple Inc. hôm thứ Ba tuyên bố rằng ông muốn cải thiện các khoản đầu tư của công ty tại Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Cook nói ý định của Apple là mở rộng chi tiêu cho nhà cung cấp trong khu vực. Việc này có thể củng cố sự hiện diện đáng kể của Apple tại Việt Nam, nơi công ty đã tạo ra khoảng 200.000 việc làm. Chính phủ Việt Nam đã phản ứng tích cực với cam kết của Apple, với việc Thủ tướng Chính phủ tuyên bố thành lập nhóm công tác để hỗ trợ các khoản đầu tư của Apple tại Việt Nam.

.

⚪ ---- Theo một báo cáo, chuông báo động đã vang lên trên một số container đông lạnh trên tàu chở hàng Dali vài giờ trước khi tàu rời cảng và đâm sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore một cách thảm khốc. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với hãng tin AP rằng các cảnh báo cho thấy nguồn điện trên tàu không ổn định khi nó vẫn đang neo đậu. Tàu Dali sau đó bị mất điện khi rời cảng và đến gần cây cầu — như được chỉ ra qua các video cho thấy đèn tắt rồi bật lại trong video về sự kiện ngày 26 tháng 3 — cuối cùng đã tông vào một trụ đỡ và khiến cây cầu bị sập.

.

Sáu thành viên của đội sửa đường trên cầu vào thời điểm xảy ra vụ va chạm đã thiệt mạng, hai người trong số đó vẫn chưa được tìm thấy. Hôm thứ Hai, các nhà chức trách thông báo rằng thi thể thứ tư đã được tìm thấy sau khi được tìm thấy mắc kẹt bên trong một phương tiện xây dựng bị mất tích ở sông Patapsco. Thông báo này được đưa ra cùng ngày FBI xác nhận họ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về các sự kiện dẫn đến vụ tai nạn.

.

⚪ ---- Thủ khoa USC có lập trường ủng hộ Palestine bị tước quyền đọc diễn văn ra trường. Đại học Nam California (USC: University of Southern California) cho biết thủ khoa của trường sẽ không còn phát biểu tốt nghiệp trong năm nay nữa, với lý do “những rủi ro an ninh” qua các cuộc bàn tán trên mạng xã hội xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas. Ban đầu USC nói rằng cô Asna Tabassum, sinh viên năm thứ tư đến từ thị trấn Chino Hills, California, đã được chọn là thủ khoa và sẽ phát biểu cùng với hai á khoa. Nhưng trong một bản tin hôm thứ Hai, USC cho biết cô sẽ không phát biểu tại buổi lễ nữa sau khi cuộc thảo luận về việc lựa chọn cô gây ra báo động.

.

Hủy bỏ bài nói chuyện của thủ khoa đưa ra sau khi một số sinh viên, cựu sinh viên và những người khác phàn nàn với trường USC về mạng xã hội của Tabassum, trong đó có tiểu sử Instagram liên kết đến một trang web ủng hộ Palestine. Hiệu trưởng Andrew Guzman cho biết trong một tuyên bố "cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đã phát triển bao gồm nhiều tiếng nói bên ngoài USC và leo thang đến mức tạo ra những rủi ro đáng kể liên quan đến an ninh."

.

Guzman cho biết nhà trường không thể bỏ qua những nguy cơ tương tự dẫn đến quấy rối và bạo lực tại các cơ sở khác. Ông nói thêm rằng Bộ An toàn Công cộng và đội an toàn trong khuôn viên trường đã tham khảo ý kiến để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn đối với lễ tốt nghiệp, thường thu hút khoảng 65.000 người.

.

Cô Tabassum viết một tuyên bố được đưa ra thông qua Hội đồng Council on American-Islamic Relations-Los Angeles: “Lẽ ra lễ tốt nghiệp là thời điểm ăn mừng cho gia đình, bạn bè, giáo sư và bạn cùng lớp của tôi, nhưng những tiếng nói chống Hồi giáo và chống Palestine đã khiến tôi phải hứng chịu một chiến dịch căm thù phân biệt chủng tộc vì niềm tin không khoan nhượng của tôi vào nhân quyền cho tất cả mọi người.” Lễ khai giảng năm 2024 được lên kế hoạch vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 5.

.

⚪ ---- Sáng Thứ Ba, cổ phiếu của công ty mẹ đằng sau Truth Social, Trump Media & Technology Group, đã giảm tới 9% sau tiếng chuông khai mạc ở Thị trường Chứng khoán Wall Street sau khi thông tin nền tảng truyền thông xã hội này nói sẽ ra mắt dịch vụ truyền hình trực tiếp sau thời gian thử nghiệm kéo dài sáu tháng. Tập đoàn truyền thông này thông báo rằng nội dung phát trực tuyến của họ sẽ được tung ra theo ba giai đoạn. Ban đầu, nó sẽ có thể truy cập được trên các nền tảng Android, iOS và Web, sau đó là ứng dụng phát trực tuyến hàng đầu Truth Social "độc lập" dành cho điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị khác. Cuối cùng, các ứng dụng phát trực tuyến sẽ được phát hành cho TV gia đình.

.

Giám đốc điều hành của tập đoàn, Devin Nunes, cho biết: “Với nội dung phát trực tuyến của mình, chúng tôi mong muốn cung cấp một ngôi nhà cố định cho tin tức và giải trí chất lượng cao vốn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử của các kênh và dịch vụ phân phối nội dung khác”. Cổ phiếu của công ty đã giảm 9,02% và được bán ở mức 24,21 USD mỗi cổ phiếu lúc 9:48 sáng theo giờ ET.

.

⚪ ---- Phá giá đôla để tăng xuất cảng... Các cố vấn chủ chốt của Donald Trump được cho là đang âm mưu những cách mới để phá giá đồng tiền Mỹ nếu Trump thắng cử tổng thống vào tháng 11, theo Politico đưa tin. Động thái này sẽ là một nỗ lực mạnh mẽ và đầy rủi ro nhằm nâng cao xuất cảng của Mỹ và giảm thâm hụt thương mại với cái giá phải trả là lạm phát tăng cao và gây nguy hiểm cho sự thống trị toàn cầu của đồng đô la cũng như vị thế là đồng tiền dự trữ chính của thế giới.

.

Ba cựu quan chức thời Trump nói với Politico, những kế hoạch có khả năng bùng nổ đang được mơ ước bởi Robert Lighthizer, một cựu quan chức chính quyền Trump, người cũng lãnh đạo chính sách kinh tế tại Viện America First Policy Institute của ông. Lighthizer là sự lựa chọn tiềm năng của ghế Bộ trưởng Tài chính cho Trump, nhưng các nguồn tin cảnh báo rằng âm mưu phá giá tiền tệ có thể biến mất nếu Trump bổ nhiệm người khác. Nó có thể sẽ bị thị trường Wall Street và các đồng minh phản đối, vì vậy một nhà điều hành mới do Trump bổ nhiệm sẽ ít có khả năng theo đuổi nó hơn.

.

⚪ ---- Khi ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử tội phạm lấy tiền bịt miệng của Donald Trump diễn ra tại phòng xử án ở Manhattan hôm thứ Hai, chiến dịch tái tranh cử của Trump đã gửi một tin nhắn tới những người ủng hộ nói rằng Trump “có thể bị vào tù suốt đời”. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý trước đây đã nói với báo Business Insider rằng khả năng Trump phải ngồi tù bất cứ lúc nào nếu ông bị kết án trong vụ án là gần như không có.

.

Các chuyên gia pháp lý đã nói với BI rằng những người phạm tội lần đầu hầu như không bao giờ phải ngồi tù vì những trọng tội không bạo lực, cấp độ thấp mà Trump phải đối mặt. Dù vậy, Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg vẫn có thể tìm cách nhốt Trump nếu Trump bị kết án, các chuyên gia nói với BI, vì mỗi tội danh làm sai lệch hồ sơ kinh doanh có thể dẫn đến mức án tối đa là 4 năm tù. Công tố cũng có thể yêu cầu các hình phạt có khả năng cao hơn - bao gồm phạt tiền nặng, phục vụ cộng đồng và quản chế - trong trường hợp cựu tổng thống 77 tuổi bị kết án.

.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã nộp 146.629 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào năm 2023 sau khi báo cáo thu nhập là 619.976 USD, theo tờ khai thuế chung của họ được công bố hôm thứ Hai nhân thời hạn nộp thuế liên bang. Ông bà phải trả mức thuế liên bang thực tế là 23,7%.

.

Nó đánh dấu năm thứ 26, ông Biden công bố tờ khai thuế liên bang trong thời gian hoạt động công khai của mình. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dự kiến của Đảng Cộng hòa, một lần nữa từ chối công bố bản khai thuế liên bang mới nhất của mình sau khi Trump phá vỡ truyền thống lưỡng đảng về việc các tổng thống tiết lộ giấy thuế.

.

Trong một tuyên bố, Bạch Ốc cho biết: “Một lần nữa thể hiện cam kết minh bạch với người dân Mỹ, Tổng thống Biden đã công bố nhiều tờ khai thuế nhất so với bất kỳ tổng tư lệnh nào khi còn đương nhiệm. Tổng thống Biden tin rằng tất cả những người làm việc trong Phòng Bầu dục phải cởi mở và trung thực với người dân Mỹ, đồng thời truyền thống lâu đời về việc công bố tờ khai thuế hàng năm của tổng thống sẽ tiếp tục không bị phá vỡ."

.

Lương tổng thống của Biden là 400.000 USD/năm. Jill Biden báo cáo kiếm được 85.985 USD từ Trường Cao đẳng Northern Virginia Community College, nơi bà giảng dạy. Gia đình Biden đã thu được 129.876 USD tiền lãi chịu thuế, lương hưu và niên kim (annuities), phúc lợi An sinh xã hội và phân phối IRA - nhiều hơn so với năm 2022, khiến thu nhập tăng đột biến. Jill Biden cũng báo cáo 4.115 USD tiền bản quyền từ các lần xuất bản sách trước đó.

.

Gia đình Biden báo cáo đã tặng từ thiện với tổng trị giá 20.477 USD cho 17 tổ chức từ thiện, trong đó có 5.000 USD cho Quỹ Beau Biden, được đặt theo tên con trai quá cố của gia đình Biden. Ông Biden cũng phải trả 30.908 USD tiền thuế thu nhập ở Delaware, trong khi Jill Biden báo cáo đã nộp 3.549 USD tiền thuế ở Virginia.

.

⚪ ---- Tỷ phú Mark Cuban cho biết ông rất vui khi được đóng phần thuế công bằng - không giống như một cựu tổng thống (ám chỉ Trump). Cuban viết trên X: "Tôi trả những gì tôi nợ. Tôi sẽ chuyển khoản tới Sở Thuế IRS 288.000.000 USD. Đất nước này đã làm rất nhiều điều cho tôi, tôi tự hào đóng thuế hàng năm. Hãy gắn thẻ một cựu tổng thống mà bạn biết là không làm như vậy nhé." Cuban viết như là một lời châm chọc cựu Tổng thống Donald Trump.

.

Trump đã lảng tránh khi nói về tờ khai thuế của mình. Khi đắc cử lần đầu vào năm 2016, Trump tuyên bố rằng Trump đang được kiểm toán và sẽ công bố tờ khai thuế khi hoàn tất. Các phần trong tờ khai thuế trước đây của Trump cũng được các cơ quan truyền thông như The New York Times thu được. Vào năm 2020, NY Times đưa tin rằng họ đã thu được các tờ khai thuế trị giá hơn hai thập niên cho Trump và các doanh nghiệp của ông, theo đó Trump đã không đóng bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào trong 10 năm. Trump đã trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017, trong hai năm đầu giữ chức Tổng Thống.

.

⚪ ---- Hôm nay Thứ Ba chọn tiếp... Hôm Thứ Hai trong số 96 bồi thẩm viên tiềm năng đầu tiên được đưa ra tòa, khoảng một nửa nói với Thẩm phán Juan Merchan rằng họ không thể vô tư trong phiên tòa xét xử Trump. Do vậy, họ được mời về nhà. Điều đó có thể đoán trước được - Trump xét cho cùng là tổng thống phân cực nhất thời hiện đại. Và ở New York, ông là gương mặt nổi bật của các tờ báo lá cải của thành phố trong nhiều thập niên trước đó. Chọn bồi thẩm đoàn cũng là việc công tố và bào chữa xem xét hồ sơ nhân khẩu học và hành vi của các bồi thẩm viên tiềm năng để tìm manh mối về cách họ có thể nghiêng về phía nào.

.

Hôm thứ Hai, các bên đã cân nhắc những người như, trong mô tả của Associated Press: “Một cư dân West Harlem đã kết hôn, làm việc trong lĩnh vực bán hàng, có trình độ học vấn đại học, thích hoạt động ngoài trời và có chế độ ăn uống tin tức bao gồm The New York Times, Daily Mail, Fox News và một số tin từ MSNBC.” Một người như vậy có thể ủng hộ Trump, chống Trump hay vô tư? Cuối cùng, sẽ có 12 bồi thẩm viên và 6 người là dự khuyết. Quá trình lựa chọn đầy đủ có thể dễ dàng kéo dài sang tuần tới.

.

⚪ ---- Cuốn băng sẽ xuất hiện. Đã gần tám năm kể từ khi cái gọi là cuốn băng Access Hollywood tung ra thế giới chính trị như một quả bom. Nó vẫn là một chủ đề tranh luận - kể cả trong phòng xử Trump hôm thứ Hai. Đoạn ghi âm được đưa ra ánh sáng vào tháng 10 năm 2016, nhưng các sự kiện được ghi lại đều có từ năm 2005.

.

Người ta nghe giọng Trump khoe khoang bằng những ngôn từ cực kỳ sinh động với người dẫn chương trình truyền hình Billy Bush về phụ nữ. Nổi tiếng nhất, Trump cho rằng “khi bạn là một ngôi sao… bạn có thể làm bất cứ điều gì - kể cả việc thò tay nắm lấy hạ bộ của phụ nữ."

.

Các công tố viên muốn có thể phát đoạn băng cho các bồi thẩm đoàn, nhưng đội bào chữa của Trump đã phản đối. Hôm thứ Hai, Thẩm phán Merchan tái khẳng định phán quyết trước đó, cho rằng việc cho phép phát bản ghi âm giọng Trump sẽ là có hại, nhưng các công tố có thể trích dẫn từ đó. Công tố cũng có thể trích dẫn từ các email nội bộ của chiến dịch tranh cử Trump sau khi đoạn băng được phát hành.

.

Ý chính của vụ truy tố là khi trả tiền cho Daniels để giữ im lặng, Trump đang tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016, và đó mới là tội hình sự. Do vậy, đoạn băng “Access Hollywood” có thể được sử dụng để nhấn mạnh lý do tại sao vấn đề bịt miệng cô Daniels lại quan trọng về mặt chính trị đến vậy. Tuy nhiên, các luật sư của Trump cho rằng ngay cả những bằng chứng mà thẩm phán đã cho phép cũng là “cực kỳ tục tĩu” và “có tính chất thành kiến”.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục xuất hiện trong phiên tòa xét xử hình sự ở Manhattan - hoặc có thể vào thẳng nhà tù. NBC News đưa tin, đó là lời cảnh báo của Thẩm phán Juan Merchan đối với ứng cử viên Đảng Cộng hòa hôm thứ Hai, khi việc lựa chọn bồi thẩm đoàn vẫn tiếp tục trong vụ án mà các công tố viên cáo buộc Trump âm mưu làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels vào đêm trước ngày tranh cử năm 2016.

.

Như NBC News đã lưu ý, lời cảnh báo là lời nhắc tiêu chuẩn dành cho các bị cáo hình sự. Nhưng đây là lần đầu tiên lời cảnh báo này được gửi tới một cựu tổng thống Mỹ. Katie Phang, nhà phân tích pháp lý của MSNBC, đưa tin Trump thừa nhận quyền và trách nhiệm tham dự phiên tòa trong cuộc trao đổi với Merchan (vị thẩm phán mà Trump đã nhiều lần công kích trên Truth Social). Trump cũng hứa sẽ cư xử đúng mực.

.

Merchan nói với Trump, theo bản ghi mà Phang đăng trên X: “Nếu ông làm gián đoạn quá trình tố tụng, ông có thể bị đuổi ra khỏi phòng xử án và phải ngồi tù dựa trên hành vi của ông và phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra khi ông vắng mặt,. Nếu ông không xuất hiện ra tòa, sẽ có một vụ bắt giữ. Do vậy, ông có hiểu không?"

.

“Tôi biết,” Trump trả lời.

.

⚪ ---- Hầu hết đảng viên Đảng Cộng hòa tin tưởng Donald Trump hơn tin Pentagon hoặc các phương tiện truyền thông khi cung cấp thông tin về cuộc chiến ở Ukraine, theo một cuộc thăm dò đáng ngạc nhiên của CBS News tiết lộ hôm Chủ nhật. Gần 80% đảng viên Đảng Cộng hòa tin lời Trump nói về cuộc chiến ở Ukraine.

.

Trong khi đó, 60% đảng viên Đảng Cộng hòa tin tưởng Pentagon, với 56% tin vào các bản tin quân sự của Fox News và các phương tiện truyền thông bảo thủ. Chỉ có 33% đảng viên Đảng Cộng hòa tin các nhà báo từ vùng chiến sự, trong khi 27% tin vào Bộ Ngoại giao.

.

Kết quả chỉ ra rằng Trump đang chiến thắng trong cuộc chiến nhận thức của công chúng trong Cộng Hòa - ít nhất là đối với Ukraine. Trump đã nhiều lần khoe khoang rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ không xảy ra nếu ông còn đương chức và rằng Trump có thể kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Trump từng nói rằng hòa bình sẽ tới bằng cách thúc đẩy Ukraine cắt đất cầu hòa.

.

⚪ ---- Chỉ vài phút trước khi phiên tòa lịch sử của Trump bắt đầu vào sáng thứ Hai, Donald Trump đã viết lên mạng rằng trong khi nỗ lực để minh oan cho tên tuổi của mình, Trump sẽ “Đấu tranh cho TỰ DO của 325 TRIỆU NGƯỜI MỸ!” Nhưng chỉ vài giờ sau, có vẻ như điều duy nhất mà Trump đang phải đấu tranh là cơn buồn ngủ của chính Trump, theo The New York Times. "Ông Trump dường như đã gật đầu vài lần, miệng trễ xuống và đầu gục xuống ngực”, theo phóng viên kỳ cựu Maggie Haberman viết trong bản tóm tắt quá trình tố tụng buổi sáng tại tòa nhà Tòa án Hình sự Thành phố New York ở Manhattan.

.

Trump cũng “bực tức và kiệt sức”, Haberman kể lại, đồng thời nói thêm rằng ông dường như giật mình tỉnh giấc nhiều lần khi luật sư của ông, Todd Blanche, chuyển qua một số ghi chú. Cựu tổng thống hiện đang bị xét xử vì bị cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy mối quan hệ ngoại tình giữa ông và một ngôi sao phim người lớn tên Stormy Daniels.

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành (CEO) của Tesla Inc. và SpaceX và Chủ tịch X Corp., Elon Musk, hôm thứ Hai đã mô tả phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là "rõ ràng là một hành vi tham nhũng của luật pháp". Musk viết trên X, để đáp lại cựu ứng cử viên cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Vivek Ramaswamy, người đã chỉ trích vụ án là “một cuộc đàn áp chính trị đang xé nát đất nước chúng ta”. Trong khi đó, Trump, người bắt đầu phiên tòa hôm nay, đã chia sẻ dòng tweet của Musk trên Truth Social.

⚪ ---- Khi những đồn đoán tiếp tục xoay quanh việc Donald Trump sẽ chọn ai làm người đứng vai ứng cử viên Phó Tổng Thống năm 2024 của mình, ứng cử viên Độc lập và nhà hoạt động chống vaccine nổi tiếng Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố rằng ông đã được ban tranh cử của Trump tiếp cận và đề nghị làm việc ứng viên Phó.Trong một video đăng lên Truth Social tuần trước, Trump đã yêu cầu các đảng viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu cho Kennedy, gọi ông là “ứng cử viên cánh tả cấp tiến nhất trong cuộc đua” từ nhóm đối thủ đảng Dân chủ của ông, Tổng thống Joe Biden, và dự kiến sẽ hút phiếu Dân Chủ để làm hại Biden.⚪ ---- Phó Biện lý quận New York truy tố Donald Trump đã yêu cầu các biện pháp trừng phạt hôm thứ Hai sau khi cáo buộc cựu tổng thống vi phạm lệnh bịt miệng trong phiên tòa xét xử về gian lận hồ sơ để che giấu tiền bịt miệng các cô. Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, các công tố viên ra hiệu rằng họ sẽ yêu cầu Thẩm phán Juan Merchan buộc Trump về tội coi thường tòa án. Họ cáo buộcTrump đã vi phạm lệnh bịt miệng ba lần sau khi thẩm phán nói Trump không được nói về nhân chứng tiềm năng, nhân viên tòa án hoặc gia đình của họ.Sau đó, Trump vẫn tiếp tục gọi các nhân chứng Stormy Daniels và Michael Cohen là “hai kẻ bất lương” trong một bài đăng trên Truth Social, cùng với các bình luận khác. Molly Crane-Newman của New York Daily News đưa tin từ phòng xử án: “Các công tố viên muốn Trump trả 3 nghìn đô la tiền trừng phạt vì vi phạm lệnh bịt miệng cấm những tuyên bố phi pháp về các nhân chứng trong 3 bài đăng trên Truth Social gần đây”.Công tố viên nói rằng Trump có thể đã vi phạm lệnh bịt miệng một lần nữa vào sáng hôm đó. Ông nói: “Hoàn toàn có khả năng nó được thực hiện trong tòa án này”. Công tố viên đã yêu cầu mức phạt 1.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm. Họ yêu cầu thẩm phán bỏ tù Trump nếu Trump vi phạm lệnh một lần nữa. Trump cũng sẽ phải xóa các bài đăng vi phạm trên mạng xã hội nếu Thẩm phán đồng ý với các công tố.⚪ ---- Nội các chiến tranh Israel đã quyết định trả đũa "rõ ràng và mạnh mẽ" chống lại cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do Iran thực hiện hôm thứ Bảy, theo tờ Times of Israel đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn đài truyền hình địa phương Channel 12. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và Tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi cho rằng Israel nên có hành động đáp trả nhưng không làm tổn hại đến liên minh do Mỹ dẫn đầu vốn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Israel tự vệ trước cuộc tấn công của Iran.Israel có ý định truyền tải thông điệp rằng họ "sẽ không cho phép một cuộc tấn công quy mô như vậy xảy ra mà không có phản ứng". Truyền thông cho biết thêm, phản ứng sẽ được phối hợp với Hoa Kỳ. Nhưng Mỹ đã nói là sẽ không hỗ trợ hành vi trả đũa.⚪ ---- Kênh 12 đưa tin hôm thứ Hai rằng Israel muốn đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào lãnh thổ của họ xảy ra vào cuối tuần nhưng không muốn tham gia vào một "cuộc chiến tổng lực". Báo cáo đưa ra sau cuộc họp của nội các chiến tranh Israel, được thành lập sau cuộc tấn công của Hamas vào nước này vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, kết thúc mà không đưa ra tuyên bố chính thức nào.Hơn nữa, có cáo buộc cho rằng Israel đang tìm cách lôi kéo Mỹ tham gia vào hành động của mình. Trong khi đó, Washington Post đưa tin Israel đang khám phá các phương án trả đũa Iran mà không gây căng thẳng với các đồng minh và mất đi sự ủng hộ của họ.⚪ ---- Các bác sĩ Palestine nói với Al Jazeera rằng họ đã phát hiện ra một ngôi mộ tập thể khác ở gần Bệnh viện al-Shifa của Thành phố Gaza, nơi gần đây đã bị binh lính Israel bao vây, với 9 thi thể được cho là của các bệnh nhân được tìm thấy cho đến nay.⚪ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cho biết lễ khai mạc Thế vận hội Paris được lên kế hoạch trên sông Seine có thể được chuyển đến sân vận động quốc gia của đất nước nếu mối đe dọa an ninh được coi là quá cao. Pháp đang trong tình trạng cảnh báo an ninh cao trước Thế vận hội và Paralympic Paris. Mối lo ngại về an ninh đặc biệt cao đối với lễ khai mạc, bao gồm việc thuyền chở các vận động viên dọc sông Seine trong cuộc diễn hành dài 3,7 dặm và đám đông khổng lồ theo dõi từ bờ kè.Ông Macron cho biết lực lượng thực thi pháp luật của Pháp sẽ được huy động ở mức độ đặc biệt để đảm bảo an ninh cho sự kiện ngoài trời. “Nhưng nếu chúng tôi cho rằng có rủi ro, tùy thuộc vào phân tích của chúng tôi về bối cảnh, chúng tôi có các kịch bản dự phòng”, ông Macron nói. "Có kế hoạch B và kế hoạch C."Các nhà tổ chức ban đầu đã lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ khai mạc cho khoảng 600.000 người, hầu hết đều xem miễn phí từ các bờ sông. Nhưng những lo ngại về an ninh và hậu cần đã khiến chính phủ dần dần thu hẹp lại tham vọng của mình. Đầu năm nay, tổng số khán giả đã giảm xuống còn khoảng 300.000 và chỉ theo lời mời. Khoảng 10.500 vận động viên cũng sẽ tham gia..⚪ ---- Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản được cho là đang gây áp lực buộc Google LLC phải cải cách các hoạt động kinh doanh của mình sau những hạn chế bị cáo buộc đối với việc cộng tác quảng cáo tìm kiếm với Yahoo! Inc., theo báo Nikkei Asia vào thứ Hai. Các nguồn tin cũng tiết lộ rằng Google đã gửi kế hoạch cải tiến để giải quyết vấn đề.Cụ thể, những người trong cuộc tiết lộ rằng cơ quan giám sát đã thông báo cho Google vào tháng trước rằng những thay đổi trước đó của họ đối với quan hệ đối tác với Yahoo liên quan đến việc hiển thị quảng cáo di động liên quan đến tìm kiếm trên các trang web của bên thứ ba có thể cấu thành vi phạm các quy định chống độc quyền của Nhật Bản. Người quen thuộc với vấn đề này lưu ý rằng Google đã rút lại yêu cầu của mình sau kết quả của cuộc điều tra.⚪ ---- Các siêu thị bách hóa Target đang bổ sung camera vào các làn đường mà khách tự thanh toán tiền, nhằm ngăn chặn mất trộm. CNN đưa tin công nghệ này có tên TruScan, có thể nhận biết khi nào các món hành [mà bạn mua] không được quét. Theo Bloomberg, công nghệ này sẽ cảnh báo người mua hàng khi các mặt hàng không được quét. Máy ảnh TruScan cũng có thể theo dõi những người không đưa món hàng lên quét hay không quét chúng một cách chính xác.Máy ảnh không phải là thay đổi duy nhất mà công ty thực hiện đối với các làn đường tự thanh toán. Tháng trước, nhà bán lẻ này đã bắt đầu giới hạn số lượng mặt hàng mà mọi người có thể mua bằng hình thức tự thanh toán tại 2.000 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty Target cho biết giới hạn 10 mặt hàng được thực hiện để tăng tốc độ thanh toán tại các trạm đó.⚪ ---- Sở Thuế IRS có thể đang nợ bạn, và bạn đã quên đòi. IRS nói là đang nợ hàng chục ngàn cư dân California từ năm 2020 - nhưng mọi người cần phải hành động nhanh chóng để đảm bảo họ không để mất tiền. IRS gần đây đã thông báo rằng gần một triệu người trên toàn quốc chưa yêu cầu hoàn lại tiền cho năm tính thuế 2020. Con số này bao gồm 88.200 cư dân California mà IRS nợ họ 94,2 triệu USD, theo IRS.Các quan chức IRS cho biết hàng năm, khoảng 1 tỷ đến 1,5 tỷ USD tiền hoàn lại không có người nhận, so với khoảng 300 tỷ USD tiền hoàn lại đã được trả. Theo luật liên bang, người nộp thuế thường có ba năm để nộp đơn và yêu cầu hoàn thuế cho đến khi số tiền đó trở thành tài sản của Kho bạc Hoa Kỳ. Hạn chót bạn đòi tiền IRS nợ bạn sẽ là ngày 17 tháng 5/2024 để yêu cầu hoàn lại tiền cho năm 2020, theo IRS.⚪ ---- Quận Riverside, California: Bí mật thì giữ bí mật, Học khu muốn lộ ra, Bộ Giáo dục bảo cấm lộ ra. Học khu Thống nhất Murrieta Valley sẽ không ban hành “chính sách buộc phải tiết lộ” gây tranh cãi sau khi Bộ Giáo dục California nói rằng học khu này vi phạm các quy tắc giáo dục. Học khu đã thông báo cho nhân viên, học sinh và gia đình về việc đảo ngược trong một lá thư gửi đi hôm thứ Sáu. Được hội đồng nhà trường học khu phê duyệt vào tháng 8/2023, chính sách này sẽ yêu cầu trường phải thông báo cho gia đình học sinh nếu các em bị xác định là chuyển giới.Hhọc khu đã bỏ phiếu vào tháng trước để giữ nguyên chính sách này, nhưng Bộ đã có kế hoạch khác. Học khu khẳng định chính sách "mách bu rằng em này giới tính thứ 3" vẫn chưa được thực thi. Bộ Giáo dục cho biết chính sách Học khu đã “tách ra và chỉ nhắm tới một nhóm học sinh dựa trên các đặc điểm được pháp luật bảo vệ của nhóm đó về việc xác định hoặc thể hiện giới tính khác với giới tính được xác định khi sinh ra”. Bộ cho biết chính sách "lộ ra đó" chính là phân biệt đối xử đối với học sinh LGBT+.⚪ ---- Quận Cam: Một phụ nữ đã chết và 3 người nhập viện trong một vụ tai nạn giữa 3 chiếc xe hơi có thể do sử dụng ma túy hoặc rượu ở Quận Cam. Tai nạn báo cáo vào rạng sáng sớm thứ Hai vào khoảng 00:11 giờ sáng tại khu vực Đại lộ Orangethorpe và Đại lộ Harbor ở Thành phố Fullerton, theo Sở Cảnh sát Fullerton cho biết.Khi đến nơi, cảnh sát tìm thấy một chiếc BMW màu trắng, 1 chiếc Chevrolet Silverado màu đen và 1 chiếc Toyota Rav 4 màu xanh lam ở giữa giao lộ với "thiệt hại lớn". Một phụ nữ, cư dân 62 tuổi ở Anaheim, ngồi trên ghế hành khách của Rav 4, được đã chết tại chỗ. Tên của cô ấy không được tiết lộ. Cảnh sát tin rằng chiếc BMW đang lái xe về phía nam trên làn đường số một thì đâm vào đuôi chiếc Toyota Rav 4 đang dừng đèn đỏ. Chiếc BMW sau đó đã tông vào chiếc Chevrolet Silverado ở bên người lái, chiếc xe này cũng đang dừng đèn đỏ ở làn đường số hai.⚪ ---- Taiwan: Một tòa án đã quyết định không cho phép các thẩm phán công dânvào năm ngoái do lo ngại về rào cản ngôn ngữ và sự phản đối của cả bị cáo và gia đình nạn nhân. (Ghi chú: thẩm phán công dân là "citizen judges" không phải thẩm phán chuyên nghiệp "professional judges.")Một người đàn ông Việt Nam 26 tuổi họ Nguyễn đã bị truy tố tội giết người đồng hương 22 tuổi cũng họ Nguyễn, người mà anh đã đâm 21 nhát vào tháng 8/2023. Anh sẽ bị xét xử theo Đạo luật Thẩm phán Công dân, nhưng Tòa án quận Cao Hùng hôm thứ Hai (15/4) cho biết việc phụ thuộc vào dịch vụ dịch thuật trong các thủ tục pháp lý sẽ khiến các thẩm phán khó có thể tập trung và đưa ra quyết định chính xác, theo CNA đưa tin.Theo phán quyết của tòa án, thủ tục tố tụng trong vụ án này chủ yếu dựa vào dịch vụ dịch thuật, điều này có thể kéo dài quá trình xét xử và khiến thẩm phán công dân mất tập trung vào các vấn đề quan trọng. Ngoài ra, người nhà nạn nhân không cư trú tại Đài Loan và có khuynh hướng phản đối thủ tục tố tụng của thẩm phán công dân, thường ưu tiên các thẩm phán chuyên nghiệp.Sau khi thấy Nguyễn đã nhận tội, tòa cho rằng xét xử thông thường sẽ phục vụ tốt hơn lợi ích của bị cáo và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của nạn nhân. Hơn nữa, khả năng dịch thuật của các phiên dịch viên trong hoạt động tư pháp là khác nhau. Nguyễn và bạn gái đồng hương sang Đài Loan làm việc nhưng được phân công làm việc ở hai công ty khác nhau, dẫn đến mối quan hệ xa xôi giữa Cao Hùng (Kaohsiung) và Bình Đông (Pingtung). Ngày 27/8/2023, Nguyễn hẹn gặp bạn gái tại một khách sạn ở Fengshan, Cao Hùng.Sau khi lời đề nghị ở lại qua đêm bị từ chối, anh Nguyen trở nên tức giận và dùng dao đâm nạn nhân 21 nhát vào ngực, đầu và các vùng khác khiến cô tử vong. Sau cuộc điều tra của Văn phòng Công tố quận Cao Hùng, Nguyễn bị truy tố tội giết người.⚪ ---- Quận Los Angeles: Bảo lãnh tại ngoại được ấn định ở mức 2 triệu đô la cho, một đầu bếp tự kinh doanh, 41 tuổi, sau khi Nguyen bị bắt vì bắn nhiều phát đạn – ước tính từ 30 đến 50 phát – từ sân thượng của một tòa nhà chung cư ở Marina Del Rey trong khi phát trực tiếp sự kiện trên truyền thông xã hội. Cảnh sát Los Angeles đã phản ứng với tiếng súng tại Pearl Apartments trên dãy nhà 4100 của Via Marina vào khoảng 10:15 giơp2 tối Thứ Bảy. Khi đến nơi, các cảnh sát gặp phải tiếng súng nổ từ trên sân thượng.Cảnh sát đóng cửa các con phố xung quanh bao gồm Via Dolce và Via Marina ở phía nam Đại lộ Washington, đồng thời ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ cho người dân. Cảnh sát từ trực thăng đã phát hiện Nguyễn trên sân thượng, chủ động bắn súng trường. Nguyen được cho là đã trang bị một số loại súng, bao gồm súng trường AR-15 và nhiều súng lục, đồng thời được nhìn thấy nạp đạn nhiều lần trong vụ nổ súng.Cuối cùng, Nguyễn đã bị cảnh sát siết vòng vây, bắt giữ và tạm giam vào khoảng 1 giờ sáng Chủ nhật. Không có thương tích nào được báo cáo sau vụ nổ súng. Cảnh sát tiếp tục khám xét khu vực để tìm bằng chứng, nhân chứng và bất kỳ nạn nhân nào. Cảnh sát thị trấn Marina del Rey đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với họ theo số 310-482-6000.⚪ ---- Utah: Một vụ đột nhập đầy hận thù và phân biệt chủng tộc đã buộc một doanh nghiệp do người gốc Việt làm chủ phải đóng cửa trong 4 tháng. Cuối tuần này, Watercreek Nails and Spa tại 300 West và 600 South chính thức mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12. Người đồng sở hữucho biết: “Để thay thế mọi thứ, chúng tôi phải tiêu tốn hơn 100.000 USD.Vào ngày 7 tháng 12, những kẻ đột nhập đã đập vỡ cửa trước và phá hủy hệ thống an ninh Wi-Fi để không có gì có thể ghi lại được trên camera. Họ phá hủy bồn ngâm chân và phá bỏ bồn rửa, làm ngập sàn nhà và cơ sở kinh doanh bên cạnh. Bọn tội phạm còn phun sơn lên các kệ và ghế spa, đồng thời viết những dòng chữ khổng lồ chửi mắng “f--- China” trên tường vì tưởng cô là ngườia Trung Hoa.Cô Phạm nói: “Thực ra chúng tôi là người Việt Nam nhưng tôi không nghĩ họ có thể phân biệt được.” Pham cho biết tất cả sự ủng hộ của cộng đồng mà cô nhìn thấy đều khiến cô cảm động. Cô nói: “Tôi phải đi ra phía sau, hít một hơi thật sâu và quay lại cư xử bình thường."Vào tháng 12, Cảnh sát thành phố Salt Lake nói với FOX 13 News rằng họ đang truy nã 3 người đàn ông có liên quan đến vụ phá hoại. Pham cho biết cô chưa biết về bất kỳ vụ bắt giữ nào. Thật khó chịu khi cô ấy biết rằng họ vẫn có thể ở ngoài đó. Cô nói: “Chúng tôi quá mạnh. Họ thực sự không thể đè bẹp hay hạ gục chúng tôi.”⚪ ---- Một trong những tiệm trang sức lâu đời nhất ở Bắc California đang thu dọn mảnh vỡ sau một trong những vụ cướp ban ngày có vũ trang trắng trợn nhất mà nơi này từng chứng kiến. Kinh hoàng xảy ra ở tiệm vàngở Khu Phố Tàu của Oakland (Bắc California) vào khoảng 12:30 giờ trưa hôm Thứ Tư.Tony Trịnh, kể lại: “Chúng tôi đã từng bị cướp vài lần trước đây nhưng không đến mức trắng trợn như thế này. Tám người, hai xe hơi bỏ chạy và rút súng. Tôi nghĩ, mẹ tôi có bị bắn không? Bố tôi có bị bắn không? Có nhân viên nào trong cộng đồng của chúng tôi bị thương không?"Camera giám sát cho thấy bà mẹ 69 tuổi Diane đang cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp và la hét cầu cứu khi 8 người vũ trang đập phá gần như mọi chiếc tủ và lục soát tiệm. Vào thời điểm đó, không có nhân viên bảo vệ trực, người chồng 76 tuổi của Diane xông vào, tay cầm súng khiến các nghi phạm sợ hãi bỏ chạy.Tony, người ước tính khoảng 85% đến 90% hàng trong tiệm vàng đã bị vơ vét đi trong vụ trộm. Giấc mơ Mỹ của bà Diane tan biến sau chưa đầy một phút. Tony nói: “Mẹ tôi bị suy sụp và bố tôi suy sụp." Trận cướp tàn khốc đó càng trở nên tồi tệ hơn sau khi gia đình để bảo hiểm kinh doanh của họ hết hiệu lực do lệ phí bảo hiểm tăng cao.Tony nói: “Thật khó khăn, mẹ tôi là người đứng đầu đàn - khi bà đau khổ, tôi cũng phải chịu đựng điều tương tự từ bà”. Tội phạm trong khu vực là nguyên nhân thúc đẩy Tony trở thành giám đốc điều hành của Hội đồng Cải thiện Phố Tàu ở Oakland (Oakland Chinatown Improvement Council). Bất chấp những gì đã xảy ra, anh vẫn lạc quan. "Tôi đã thấy sự tiến bộ to lớn mặc dù tôi không cảm thấy như vậy. Về vấn đề làm sạch và an toàn, chúng tôi có các cảnh sát đi bộ – trong thời kỳ đại dịch mà chúng tôi không có.”Bá Diane nói rằng bà sẽ trở lại tiệm vàng làm việc vào thứ Sáu, điều này sẽ gửi đi một thông điệp lớn hơn. Tony cho biết: "Chúng ta không thể để nỗi sợ hãi thắng mình! Cách duy nhất để giảm tội phạm là tăng lượng giao thông, sự kiện, con người để có thêm nguồn lực. Một Khu Phố Tàu mạnh mẽ ở Oakland sẽ mạnh mẽ đối với mọi cộng đồng ở Oakland".Hội đồng Cải thiện Khu Phố Tàu ở Oakland đã bắt đầu gây quỹ GoFundMe:để giúp bù đắp khoản lỗ lớn. Cảnh sát Oakland nói với ABC7 News rằng cuộc điều tra về vụ án này đang diễn ra và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy trình báo. Tuy đây là Khu Phố Tàu, nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp gốc Việt.⚪ ---- TIN VN. CTheo báo Tiền Phong. Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của VKSND TPHCM, nữ đại gia đã bỏ trốn và bị Công an TP HCM truy tìm. Ngày 16-4, Công an TPHCM cho biết vừa ra thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia). Bà Hiền được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỉ đồng. Sau khi Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 6 bị can khác bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần.⚪ ---- TIN VN.Theo báo Quốc Hội TV. Tính đến hết tháng 2 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng âm, giảm 2,5% so với cuối năm trước. Đồng thời, nợ xấu tại các công ty tài chính hiện khoảng gần 15%, ở mức đáng báo động. Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng và quy định, thực tiễn thu hồi nợ”, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức sáng nay 16/4 tại Hà Nội. Nói về nguyên nhân khiến nợ xấu tại các công ty tài chính ở mức báo động, nhiều ý kiến nhấn mạnh, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế, còn có những yếu tố chủ quan là khách hàng cố tình chây ỳ, thành lập các hội nhóm “bùng nợ” trên mạng xã hội. Tình trạng rủ nhau “quỵt nợ" vay tiêu dùng tràn lan, không chỉ gây khó cho các công ty tài chính tiêu dùng hoạt động đúng pháp luật mà còn còn tạo ra hệ luỵ với cả người đi vay, gián tiếp để "tín dụng đen" bùng phát.⚪ ---- TIN VN. 'Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. Ông Lê Minh Hoàng - người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP Hồ Chí Minh" giải trình với công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) về những đề xuất của mình thời gian qua. Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông Lê Minh Hoàng (SN 1967, ở xã Mỹ Thành) lên làm việc liên quan nội dung ông này được giới thiệu vào TPHCM "cầu mưa", giúp người dân Nam Bộ thoát cảnh hạn hán. Trước đó, ông Lê Minh Hoàng được TS Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ văn hóa và Khoa học - công nghệ thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký giới thiệu "người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng" gửi đến Chi cục Thủy lợi TPHCM. Thông tin từ UBND huyện Mỹ Đức, ông Hoàng thừa nhận những thông tin đưa ra về khả năng "cầu mưa" là chưa chính xác. UBND huyện sẽ chờ báo cáo cụ thể từ xã để có các bước tiếp theo và xem xét hình thức xử lý với ông này. Đồng thời, địa phương đã yêu cầu Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Thành kiểm điểm vì ký xác nhận cho ông Hoàng có khả năng "cầu cho cây lúa bớt đổ" vào năm 2023. Quan điểm của huyện đây là vụ việc có tính chất mê tín dị đoan, do đó cán bộ xã ký xác nhận cho sự việc này là khó chấp nhận.⚪ ---- HỎI 1: Gallup: 57% dân Mỹ nói họ cảmt hấy tốt hơn nếu được ngủ nhiều hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới, đa số người Mỹ nói rằng họ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được ngủ nhiều hơn. Nhưng ở Hoa Kỳ, nơi việc làm đều theo cao tốc, ngủ đủ giấc có thể giống như một giấc mơ. Cuộc thăm dò của Gallup, công bố hôm thứ Hai, cho thấy 57% người Mỹ nói rằng họ sẽ cảm thấy tốt hơn nếu được ngủ nhiều hơn, trong khi chỉ có 42% nói rằng họ ngủ đủ số lượng cần thiết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc thăm dò của Gallup kể từ năm 2001; vào năm 2013, khi người Mỹ được hỏi lần cuối, kết quả gần như ngược lại - 56% nói rằng họ có đủ thời gian ngủ cần thiết và 43% nói rằng họ không ngủ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gần 1/2 cư dân Houston nói giá điện cao nhất trời, 64% cư dân Gulf Coast ở Texas trả hóa đơn điện gian nan?ĐÁP 2: Đúng thế. Khoảng 47% cư dân khu vực Houston có thu nhập thấp đến trung bình cho biết họ coi hóa đơn tiền điện của mình là không thể chấp nhận được - một tỷ lệ cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn tiểu bang - theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố trong tháng này bởi Viện Nghiên cứu Texas Energy Poverty Research Institute (TEPRI).Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Austin, tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp năng lượng công bằng, cũng nhận thấy rằng 64% người tham gia khảo sát ở khu vực Vịnh Gulf Coast (Texas) cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn tiền điện hầu hết các tháng. Nhiều người được hỏi ở khu vực Houston cũng cho biết họ cắt giảm chi phí quần áo, thực phẩm và giải trí để thanh toán các hóa đơn đó, và những hy sinh đó đặc biệt phổ biến ở những người da màu, với 35% số người được hỏi nói rằng họ cắt giảm ít nhất một thứ thiết yếu. nhu cầu của hộ gia đình, so với 14% số người da trắng trả lời.Trên toàn tiểu bang, bản Khảo sát Tiếng nói Cộng đồng trong Năng lượng (Community Voices in Energy Survey) của TEPRI cho thấy 40% người dân Texas có thu nhập từ thấp đến trung bình coi hóa đơn năng lượng của họ là vượt quá khả năng chi trả, trong khi gần 50% cho biết họ gặp khó khăn để đáp ứng chi phí điện hàng tháng.Chi tiết: