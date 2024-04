Sài gòn, Miền Tây khô hạn. Hình trên: mưa Sài Gòn hồi 5 năm về trước. Người được giới thiệu cầu mưa cho TP.HCM nói sẽ dùng cách cầu nguyện, sau 4 ngày sẽ có mưa. Hậu Giang xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng; cảnh báo hạn hán, thiếu nước mặt.

- Israel: Iran phóng 300 phi cơ không người lái và tên lửa, bị bắn rớt 99%

- Iran: tấn công Israel là để trả đũa Israel không kích lãnh sự quán Iran, làm chết 2 tướng Iran

- Mỹ: sẽ hợp tác với các đồng minh và tiếp tục hỗ trợ phòng thủ của Israel

- Thủ tướng Ý: họp G7 lến án Iran

- Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập các đại sứ Anh, Pháp và Đức, chỉ trích

- Gaza: Ít nhất 33.729 người Palestine đã bị giết và 76.371 người bị thương từ ngày 7 tháng 10.

- Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu một dự luật ủng hộ Israel vào tuần tới

- Ngoại trưởng Na Uy lo ngại Iran sẽ tấn công Israel, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế

- 25 thủy thủ có mặt trên tàu hàng MSC Aries bị Vệ binh Iran bắt giữ

- Trump khoe là "người gần như trung thực nhất trên thế giới". Thế giới Internet cười không thôi.

- Trump sẽ làm gì, nếu thắng cử tháng 11/2024? Sẽ gỡ bỏ nhiều giám sát tài chính.

-Pew: cử tri Dân chủ (49%) và Cộng hòa (48%), trái ngược với năm 2020, khi Dân chủ lợi thế từ 51% đối với 46%. Cử tri Da đen theo Dân chủ giảm từ 91% hồi năm 2016 còn 83% hồi năm 2023.

- Thăm dò: TT Biden (45%) kể như huề điểm với Trump (46%)

- Tối thiểu 16 cựu viên chức Bạch Ốc của Trump, từ Phó Tổng Thống Pence tới các Bộ trưởng Quốc phòng, Tư pháp... kêu gọi đừng bầu cho Trump

- Nếu TQ xâm chiếm Đài Loan, Mỹ có thể cắt quan hệ ngoại giao với TQ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA)

- Thổ Nhĩ Kỳ: Người cuối cùng trong số 174 người mắc kẹt trong cáp treo cao trên một ngọn núi đã được cứu

- Ít nhất 12 tiểu bang hiện có dự luật hợp pháp hóa an tử (tự sát bình an) được bác sĩ hỗ trợ.

- Texas: Một nhạc sĩ bắn chết mẹ và bố dượng, bị bắt

- Quận Cam: Marcus Eriz bị kết án từ 40 năm tù tới chung thân vì bắn chết cậu bé 6 tuổi đang ngồi sau xe của mẹ trên xa lộ.

- Quận Cam: Quang Trương bị kết án 3 năm quản chế vì đưa hơn 2 tá chim họa mi từ VN vào phi trường LAX

- Missouri: truy tố Timothy Hester vì năm 2023 bắn chết Chaviz Nguyen và bắn bị thương bạn gái đang mang thai của Nguyen.

- Texas: Danny Nguyễn lái xe gắn máy, bị đụng chết

- TIN VN. Người được giới thiệu cầu mưa cho TP.HCM nói sẽ dùng cách cầu nguyện, sau 4 ngày sẽ có mưa.

- TIN VN. Hậu Giang xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng; cảnh báo hạn hán, thiếu nước mặt.

- TIN VN. Sài Gòn: Nữ sinh quỳ lạy xin tha, chịu trận đòn hội đồng gần 10 phút trong lớp học.

- HỎI 1: Khoảng 1/4 giáo viên kinh nghiệm trường đóng cửa vì súng năm ngoái? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 85% học sinh trung học Mỹ muốn học về tài chánh nhưng trường không dạy? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/4/2024) ⚪ ---- Israel hôm Chủ Nhật cho biết hơn 300 phi cơ không người lái và tên lửa đã được phóng từ Iran, Iraq và Yemen nhằm vào Israel, đồng thời nói thêm rằng phần lớn chúng đã bị bắn rớt trên bầu trời. Israel nêu chi tiết hơn rằng Iran đã phóng 185 phi cơ không người lái, 110 tên lửa đất đối đất và 36 tên lửa hành trình. Israel cho biết 99% phi đạn này đã bị phòng không Israel vô hiệu hóa.

⚪ ---- Iran hôm Chủ Nhật cho biết họ thực hiện cuộc tấn công để đáp trả cuộc đột kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4 và nói rằng vấn đề hiện có thể "được coi là đã kết thúc". Iran giải thích rằng Iran tấn công Israel là trả đũa vụ Israel không kích khu đại sứ quán Iran ở thủ đô Syria ngày 1/4 làm 13 người chết, trong đó có 2 tướng Iran và 5 cố vấn quân sự Iran.

⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cam kết sẽ hợp tác với các đồng minh và đối tác trên toàn cầu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel, đồng thời chỉ trích hành động Iran trả đũa Israel. Tuyên bố hôm Chủ nhật, Blinken nói rằng Mỹ lên án cuộc tấn công của Iran “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất”. Ông nhấn mạnh cam kết của Mỹ hỗ trợ quốc phòng Israel và bảo vệ nhân viên Mỹ: “Mặc dù chúng tôi không tìm cách leo thang, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ phòng thủ của Israel và như Tổng thống đã nói rõ, chúng tôi sẽ bảo vệ nhân viên Mỹ”.

⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nói rằng một cuộc họp video giữa các nhà lãnh đạo G7 đã chính thức được triệu tập để thảo luận về cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ý, hiện đang giám sát vai trò chủ tịch G7, đã lên lịch cuộc họp vào đầu giờ chiều, giờ châu Âu. Phù hợp với những nhận xét trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cuộc họp nhằm mục đích đồng bộ hóa phản ứng ngoại giao gắn kết trước hành động quân sự của Iran.

⚪ ---- Hãng tin ILNA đưa tin Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập các đại sứ Anh, Pháp và Đức sau những chỉ trích của họ về cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào Israel, cáo buộc ba nước áp dụng "tiêu chuẩn kép", vì sự phản đối của họ đối với tuyên bố của Hội đồng Bảo an LHQ do Nga đề xuất lên án cuộc tấn công của Israel vào khu đại sứ quán Iran ở Syria.

Iran bày tỏ sự thất vọng với các thành viên phương Tây của Hội đồng Bảo an LHQ vì họ đã không lên án vụ tấn công của Israel vào lãnh sự quán nước này ở Syria hôm 1/4 khiến 7 thành viên Vệ binh Cách mạng thiệt mạng.

⚪ ---- Gaza: Ít nhất 33.729 người Palestine đã bị giết và 76.371 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7 tháng 10. Số người chết ở Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas là 1.139, với hàng chục người vẫn bị Hamas giam giữ.

⚪ ---- Lãnh đạo đa số Hạ viện Hoa Kỳ Steve Scalise hứa rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu một dự luật ủng hộ Israel vào tuần tới sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công. Scalise viết trong một tuyên bố: “Trước cuộc tấn công phi lý của Iran vào Israel, Hạ viện sẽ đổi từ lịch trình lập pháp đã công bố trước đó vào tuần tới để xem xét luật hỗ trợ đồng minh Israel của chúng tôi và buộc Iran và các nhóm khủng bố phải chịu trách nhiệm”. Có thông tin cho rằng Israel có kế hoạch đáp trả hoạt động quân sự của Iran.

⚪ ---- Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide hôm thứ Bảy bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhằm vào Israel, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế và đảm bảo bảo vệ dân thường. Bộ trưởng Ngoại giao tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh leo thang”. Ngoài ra, Eide lên án vụ tấn công gần đây vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng cơ sở ngoại giao.

⚪ ---- Tập đoàn vận tải Ý-Thụy Sĩ MSC báo cáo rằng 25 thủy thủ đã có mặt trên tàu khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ chiếc tàu hàng container MSC Aries ở vùng Vịnh. Theo tuyên bố của nhóm, con tàu đã bị chính quyền Iran chặn lại bằng trực thăng khi đi qua eo biển Hormuz. MSC bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc và cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo an toàn cho thuyền viên và sự trở lại của tàu.

⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Bảy đã tuyên bố tại một cuộc biểu tình rằng ông là "người gần như trung thực nhất trên thế giới". Các mạng Internet đã phản ứng bằng cách chế nhạo Trump và chỉ ra những lời nói dối trước đó của cựu tổng thống. Trump đưa ra nhận xét tại một cuộc vận động tranh cử ở Schnecksville, Pennsylvania, nơi Trump cho rằng Trump đã bị thử thách hơn bất kỳ ai khác khi Trump vẫn còn đương chức tổng thống Hoa Kỳ. Cựu tổng thống lưu ý rằng Trump bị cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến Nga, Ukraine, v.v.

Trump nói tại sự kiện vận động tranh cử cuối tuần: “Hàng triệu trang giấy nghiên cứu, họ vẫn không tìm thấy gì”. Sau đó, Trump nói thêm, "điều đó khiến tôi có lẽ là người trung thực nhất, gần như, trên thế giới, tôi nghĩ vậy."

Trang web của ban vận động Biden-Harris, liền gọi Trump là kẻ nói dối vì: “Trump đã nói dối rằng Trump là ‘người gần như trung thực nhất trên thế giới’. Trong khi đó, luật sư bảo thủ George Conway và nhà hoạt động chống Trump cũng lên tiếng, lặp lại những gì chiến dịch tranh cử của Biden đề xuất.

⚪ ---- Trump sẽ làm gì, nếu thắng cử tháng 11/2024? Theo một cuộc xem xét các tài liệu công khai và các cuộc phỏng vấn với những người liên minh với Trump, Bạch Ốc của Trump sẽ tìm cách giảm mạnh quyền lực của các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái, Quốc hội đã mở rộng sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ đối với ngành tài chính để ngăn chặn sự lặp lại của cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu năm 2008.

Theo các cuộc phỏng vấn và đề xuất từ các nhóm có ảnh hưởng, Donald Trump có thể sẽ tiếp tục nỗ lực thu hẹp quy mô những cải cách đó, nếu đắc cử, cũng như cắt giảm các biện pháp bảo vệ đối với các nhà đầu tư và người đi vay quy mô nhỏ, đồng thời cho phép các công ty huy động tiền mà ít bị giám sát chặt chẽ hơn. Reuters đã nói chuyện với khoảng chục người đã đưa ra lời khuyên hoặc được Trump hoặc các đồng minh của ông tư vấn.

Một số ý tưởng trong quỹ đạo chính sách hiện tại của Trump đã được lưu truyền từ lâu trong các cuộc thảo luận kinh tế bảo thủ. Chúng bao gồm việc cắt giảm Đạo luật Dodd-Frank, một bộ quy tắc khủng hoảng tài chính sau năm 2008 nhằm giảm rủi ro hệ thống. Một ý tưởng khác là giúp các công ty tư nhân dễ dàng huy động vốn hơn - từ đó mở ra khả năng tiếp cận các quỹ và chứng khoán tư nhân kém minh bạch hơn và khó giao dịch hơn.

Các ý tưởng chính sách gần đây hơn bao gồm tấn công các khoản đầu tư và tiết lộ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), giúp sàng lọc các doanh nghiệp dựa trên các yếu tố có ý thức xã hội hoặc khả năng cắt giảm nhân viên tại các cơ quan quản lý thông qua cơ chế được gọi là Lịch trình F (Schedule F), sẽ phân loại lại tới 50.000 công chức trong chính phủ là những người được bổ nhiệm chính trị dễ dàng thay thế.

⚪ ---- Trung tâm Nghiên cứu Pew nhận thấy rằng Hoa Kỳ gần như bị chia rẽ giữa các cử tri được xác định là Đảng Dân chủ (49%) và Đảng Cộng hòa (48%), theo báo The Hill. Điều đó trái ngược với thời điểm dẫn đầu cuộc bầu cử năm 2020, khi đảng Dân chủ nắm giữ lợi thế từ 51% đến 46%. Tuy nhiên, nó phù hợp hơn với các khối dân số.

Nhìn chung, Đảng Cộng hòa "đã đạt được những lợi ích lớn trong số cử tri không có bằng đại học, cử tri nông thôn và cử tri theo đạo Tin lành da trắng", theo New York Times, trong khi "Đảng Dân chủ đã nắm giữ các khu vực bầu cử quan trọng, chẳng hạn như cử tri Da đen (mặc dù số lượng đang giảm) và cử tri trẻ tuổi hơn, đồng thời đã giành được chỗ đứng trong số những cử tri có trình độ đại học."

⚪ ---- Cuộc thăm dò ý kiến ​​của 10.000 cử tri đã đăng bộ cho thấy tỷ lệ cử tri Da đen theo Đảng Dân chủ hoặc Đảng Dân chủ thiên về giảm từ mức cao nhất là 91% vào năm 2016 xuống còn 83% vào năm 2023, theo Washington Post. Trong cùng khoảng thời gian đó, tỷ lệ cử tri gốc Tây Ban Nha trong phe Dân chủ đã giảm từ 68% xuống 61%.

Sự thay đổi quan trọng: Các cử tri da trắng không có bằng đại học gần như bị chia rẽ giữa các đảng gần đây như năm 2007, nhưng họ bắt đầu chuyển sang Cộng Hòa khi Barack Obama làm tổng thống, theo Washington Post. Năm ngoái, họ nghiêng về đảng Cộng hòa với tỷ lệ từ 63% đến 33%.

⚪ ---- Một cuộc thăm dò của The New York Times và Siena College cho thấy Tổng thống Joe Biden và Donald Trump gần như huề nhau, ngang ngửa. Trong khi Trump có 46% so với 45% của Biden trong cuộc khảo sát mới nhất, khoảng cách đã thu hẹp từ mức 5 điểm vào cuối tháng Hai. Báo NY Times đưa tin rằng Biden đã đạt được lợi ích trong số những người ủng hộ ông vào năm 2020 trong khi Trump mất một số người ủng hộ trong cuộc bầu cử vừa qua.

Cuộc thăm dò cho thấy 7/10 cử tri cho rằng Biden, ở tuổi 81, đã quá già để trở thành một tổng thống hiệu quả trong khi chỉ có 4/10 nghĩ như vậy về Trump, người đã 77 tuổi. Ngoài ra, còn có những dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Biden của Israel đang làm tổn thương ông với những cử tri trẻ tuổi: Chỉ 4% những người dưới 45 tuổi cho biết họ hoàn toàn tán thành cách ông xử lý các vấn đề đối ngoại.

Trong khi đó, Trump phải đối mặt với một số nguy cơ từ các vấn đề pháp lý của mình. Hơn một nửa số người được hỏi cho biết những cáo buộc mà Trump phải đối mặt trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng Stormy Daniels bắt đầu từ thứ Hai là có phần nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.

⚪ ---- Sarah Matthews đang làm việc tại Bạch Ốc vào ngày 6 tháng 1/2021 thì một đám đông gồm những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Cô thấy các nhân viên của Trump đã cố gắng thuyết phục Trump lên án bạo lực trong nhiều giờ mà không thành công.

Matthews nói với USA TODAY: “Trong mắt tôi, việc ông Trump không giữ đúng lời tuyên thệ nhậm chức là một sự lơ là hoàn toàn nghĩa vụ. Tôi đã mất hết niềm tin vào ông Trump vào ngày hôm đó.” Matthews đã từ chức phó Giám đốc Truyền thông sau ngày 6 tháng 1. Cô coi Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, người đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 và sẽ tái phạm.

Quang Trương

Chaviz Nguyen

Danny Nguyễn

Matthews là thành viên của một nhóm lớn các cựu quan chức chính quyền Trump, những người đã phản đối gay gắt cựu tổng thống khi Trump tìm cách quay trở lại Phòng Bầu dục. Nhiều người đang đặt câu hỏi về khả năng của Trump cho chức vụ tổng thống đều nắm giữ các vị trí cấp cao trong Bạch Ốc, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Mike Pence và nhiều thành viên nội các.Những người chỉ trích Trump trong chính quyền của Trump thường chỉ ra một số mối lo ngại chính: mối đe dọa mà họ tin rằng Trump đặt ra cho nền dân chủ, cách xử lý các vấn đề an ninh quốc gia và tính cách của Trump. Số lượng các quan chức của Trump - tối thiểu là 16 người - lên tiếng chống lại ông chủ cũ của họ và mức độ chỉ trích nghiêm khắc của họ là rất bất thường.Theo 3 nhà sử học về tổng thống và một nhà khoa học chính trị được USA TODAY phỏng vấn, nó không có tiền lệ lịch sử trong thế kỷ trước. Lindsay Chervinsky, thành viên cấp cao tại Trung tâm Lịch sử Tổng thống tại Đại học Southern Methodist, cho biết: “Tôi không nghĩ chúng ta từng chứng kiến điều gì như thế này, chắc chắn là không trong 100 năm qua”.Matthews, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đều nói với USA TODAY rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump. Những nhân vật chủ chốt khác của chính quyền Trump từng đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với cựu tổng thống bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, chánh văn phòng John Kelly và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.⚪ ---- Nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan, Hoa Kỳ có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với TQ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan (TRA), một chuyên gia cho biết hôm thứ Bảy tại một diễn đàn ở Đài Bắc, trích dẫn một điều khoản thường bị bỏ qua trong đạo luật. Guermantes Lailari, một học giả thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng của Đài Loan, nhấn mạnh một điều khoản trong Mục 2 của TRA, mà ông cho rằng có thể có tác động đáng kể đến quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung nếu Trung Quốc có hành động quân sự chống lại Đài Loan.Điều khoản nêu rõ chính sách của Hoa Kỳ là nêu rõ rằng "quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dựa trên kỳ vọng rằng tương lai của Đài Loan sẽ được xác định bằng các biện pháp hòa bình". Nói cách khác, nếu Trung Quốc gây chiến với Đài Loan, Mỹ và Trung Quốc sẽ “xong việc”, Lailari nói tại diễn đàn kỷ niệm 45 năm thành lập TRA, do Hiệp hội Cộng hòa Formosa tổ chức.⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ: Người cuối cùng trong số 174 người mắc kẹt trong cáp treo cao trên một ngọn núi ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa đến nơi an toàn hôm thứ Bảy, gần 23 giờ sau khi một chiếc xe trên dây cáp va vào cột và nổ tung, khiến một người thiệt mạng và 7 người bị thương khi họ lao thẳng xuống những tảng đá bên dưới.Bộ trưởng Nội vụ Ali Yerlikaya tuyên bố hoàn thành thành công chiến dịch cứu hộ trên X. Tổng cộng có 607 nhân viên tìm kiếm cứu nạn và 10 máy bay trực thăng tham gia, bao gồm các đội từ cơ quan ứng phó khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, Cảnh sát biển, đội cứu hỏa và đội cứu hộ trên núi, các quan chức nói. AP đưa tin, trực thăng có khả năng quan sát ban đêm đã tiếp tục giải cứu người dân suốt đêm.⚪ ---- Ít nhất 12 tiểu bang hiện có dự luật hợp pháp hóa an tử (tự sát bình an) được bác sĩ hỗ trợ. Tám tiểu bang và thủ đô Washington, DC, đã cho phép điều đó, nhưng chỉ dành cho cư dân của họ. Vermont và Oregon cho phép bất kỳ người Mỹ đủ điều kiện nào đến tiểu bang của họ để tìm cái chết an tử. Bệnh nhân phải ít nhất 18 tuổi, trong vòng sáu tháng kể từ khi chết và được đánh giá để đảm bảo họ có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.Hai tiểu bang đã đi theo hướng ngược lại. Kansas có một dự luật nhằm hình sự hóa hơn nữa những người giúp đỡ ai đó trong cái chết được bác sĩ hỗ trợ. Tiểu bang West Virginia đang yêu cầu cử tri đưa lệnh cấm an tử hiện tại vào hiến pháp tiểu bang.Những người phản đối, bao gồm nhiều nhóm tôn giáo và các nhà lập pháp, phản đối về mặt đạo đức với chính quan điểm khi ai đó kết liễu cuộc đời mình. Họ lập luận rằng ngay cả khi có các biện pháp bảo vệ, quyết định này có thể được đưa ra vì những lý do sai lầm, bao gồm trầm cảm hoặc áp lực từ gia đình do họ phải chăm sóc.⚪ ---- Texas: Một nhạc sĩ ở Austin đang phải đối mặt với cáo buộc giết người sau khi cảnh sát nói rằng anh đã giết cha mẹ mình. Hôm thứ Tư, Dillon Bridgers, 30 tuổi, đã bị đưa vào nhà tù Quận McClennan. Bridgers bị truy tố tội bắn chết mẹ và cha dượng của mình trong một ngôi nhà ở West, một thị trấn nằm ngay phía bắc Waco. Cảnh sát biết được sự xáo trộn sau khi mẹ của Bridgers gọi 911.Cảnh sát cho biết âm thanh từ cuộc gọi bao gồm âm thanh của Bridgers la mắng nạn nhân, cũng như tiếng súng và âm thanh của ai đó ngã xuống đất. Cảnh sát cho biết khi đến hiện trường, Bridgers đã gọi 911 để thú nhận tội giết 2 người.⚪ ---- Quận Cam: Marcus Eriz đã bị kết án từ 40 năm tù cho tới chung thân vì đã bắn chết một cậu bé 6 tuổi đang ngồi sau xe của mẹ cậu trên xa lộ. Eriz, hiện 27 tuổi, đã bị kết án tại Tòa Quận Cam ở Santa Ana vì tội giết Aiden Leos vào tháng 5/2021 khi cậu bé đang được mẹ chở trên đường đến trường mẫu giáo. Eriz đã bị bồi thẩm đoàn xử có tội hồi tháng 1/2024 về tội giết người cấp độ hai và bắn vào một chiếc xe có người.Hồ sơ tòa ghi rằng Eriz và bạn gái của anh ta là cô Wynne Lee, đang đi làm thì cô Lee cắt ngang chiếc xe hơi do mẹ của Leos lái, người đã đáp lại bằng một cử chỉ thô lỗ. Thế là Eriz rút súng, thò tay ra ngoài cửa sổ và bắn một phát vào chiếc xe của người mẹ, xuyên qua cốp xe và xuyên qua tim cậu bé Leos. Cô Wynne Lee sau đó phóng xe đi.Cảnh sát truy nã kẻ giết người trong hơn hai tuần, đã bắt giữ Eriz và Lee bên ngoài căn hộ của họ ở Costa Mesa sau khi truy đuổi chiếc xe màu trắng mà Lee đang lái. Cô Lee đã không nhận tội đồng phạm, và đang bị xét xử riêng.⚪ ---- Quận Cam:, 54 tuổi, ở Westminster, hôm thứ Sáu đã bị kết án 3 năm quản chế và đã có thời gian thi hành án vì cố gắng đưa những con chim họa mi biết hót có nguy cơ tuyệt chủng từ Việt Nam vào Los Angeles. Quang Trương đã nhận tội vào năm 2017 với cáo buộc sau khi bị bắt tại Phi trường Quốc tế Los Angeles.Khi nhân viên kiểm tra của LAX kiểm tra hành lý của Trường sau hành trình dài 8.000 dặm, họ tìm thấy hơn hai chục con chim trong vali được trang bị lồng giấu kín. Những con chim họa mi (hwamei) biết hót nhỏ bé của Trung Quốc - có thể có giá vài đô la một con ở Đông Nam Á - có thể kiếm lời được tới 1.000 đô la khi bán bất hợp pháp tại một số chợ Trung Hoa ở Nam California và được cho là mang lại may mắn.Một đồng phạm, Sony Dong, 61 tuổi, ở Garden Grove, đã bị kết án 18 tháng tù liên bang vào năm 2018 vì âm mưu buôn lậu loài chim biết hót vào Los Angeles. Anh ta bị bắt vào tháng 12 năm 2016 tại LAX khi đang chờ chuyến bay China Airlines của Trương từ Việt Nam đến. Năm 2010, Dong bị kết án 4 tháng tù liên bang sau khi anh bị phát hiện cùng với 14 con chim biết hót châu Á còn sống, được bọc riêng trong vải, buộc vào chân và mắt cá chân khi anh ta cố gắng đi qua LAX sau chuyến bay kéo dài 15 giờ từ Việt Nam.⚪ ---- Missouri: Thiếu niên Timothy Hester hiện đang bị truy tố với tư cách người lớn trong vụ nổ súng năm 2023 giết chếtvà làm bị thương bạn gái đang mang thai của Nguyen. Hester bị truy tố tội giết người cấp độ một, bốn tội phạm có vũ trang, tấn công cấp độ một và hai tội sử dụng vũ khí trái phép. Lệnh bắt đã được ban hành và sau khi bị giam giữ, anh ta sẽ bị giam tại Nhà tù Quận Greene mà không được bảo lãnh.Vào ngày 14 tháng 11/2023, Chaviz Nguyễn, 26 tuổi và bạn gái đang lái xe đến College St. và Grant Ave., gần Nhà hát Hollywood trước đây. Cảnh sát cho biết Elysha Bedell, Hester và một người vị thành niên khác đã bắn từ xe của họ vào xe của Nguyễn. Nguyễn chết ngay tại hiện trường, còn bạn gái Nguyen bị thương nặng do vết đạn bắn.Bedell cũng bị buộc tội giết người cấp độ một, bốn tội phạm có vũ trang, tấn công cấp độ một và hai tội sử dụng vũ khí trái phép. Bedell sẽ có phiên tòa khác vào ngày 9 tháng 5. Vị thành niên thứ ba đang bị giam tại Trung tâm giam giữ vị thành niên Quận Greene.⚪ ---- Texas:đã chết bi thảm trong một vụ tai nạn đâm xe rồi bỏ chạy hôm thứ Năm ở Fort Worth. Nguyễn đang lái xe gắn máy thì bị một chiếc xe hơi Chevy Camaro tông vào khoảng 5:45 giờ chiều, trên Đường cao tốc Alliance Gateway gần Đường Alta Vista. Tài xế xe Camaro đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Nguyễn, 28 tuổi, đã chết tại hiện trường.Cảnh sát tiếp tục truy tìm tài xế chiếc Camaro. Chiếc xe của nghi phạm được các nhà điều tra mô tả là một chiếc Camaro mui mềm màu xanh đậm với vành và đèn hậu bị hư hỏng ở phía hành khách. Người lái xe tông Nguyễn rồi trơ tráo bỏ trốn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bị bắt. Rời khỏi hiện trường vụ tai nạn là một tội ác, nhưng số liệu thống kê chỉ ra rằng khoảng 11% tổng số vụ va chạm liên quan đến tài xế đâm rồi bỏ chạy. Nhiều nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường vì say rượu, lái xe không có giấy phép hoặc lo ngại sẽ bị bắt nếu vẫn ở lại.⚪ ---- TIN VN.Theo báo Tuổi Trẻ. Sáng 14-4, ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Chi cục Thủy lợi TP.HCM về khả năng cầu mưa, cho biết từng cầu cho lúa ở Hà Nội bớt ngã đổ vì gió. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14-4, ông Hoàng chia sẻ mong được chấp thuận được cầu mưa cho TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Cầu mưa cho TP.HCM bằng… cầu nguyện. Ông Hoàng cho biết có kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu độc lập về lĩnh vực biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn. Ông đã từng cầu mưa cho Lâm Đồng, Bến Tre… và một số tỉnh khác. Khi Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi việc cầu mưa bằng cách nào? Áp dụng khoa học kỹ thuật hay phương pháp nào khác? Ông Hoàng cho biết ông chỉ cầu nguyện. Sau khoảng 4 ngày thì sẽ có mưa, nếu người dân thành tâm thì mưa sẽ sớm hơn.⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Chính sách và cuộc sống. Lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào tỉnh không đủ, ngành chức năng, người dân cần sử dụng tiết kiệm nước, chủ động ứng phó phù hợp, hiệu quả. Từ ngày 14-21/4, ở Hậu Giang diễn ra hạn hán, thiếu nước mặt. Cụ thể, lượng nước mặt trên sông Hậu chảy vào tỉnh tiếp tục giảm so với những ngày đầu tháng 4. Lượng nước trên các sông, kênh, rạch không đủ cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp dịch vụ. Cụ thể, lượng nước thiếu hụt được dự báo như sau: Huyện Long Mỹ thiếu từ 20%- 30%; huyện Vị Thuỷ thiếu từ 12%-18%; thị xã Long Mỹ thiếu từ 10%-15%...⚪ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Trí. Dù đã liên tục xin lỗi, quỳ gối xin tha thứ nhưng một nữ sinh ở TPHCM vẫn bị nhóm bạn liên tục tát, đạp, đá, đập đầu xuống nền nhà. Sự việc trên xảy ra tại Trường Trung học cơ sở (THCS) Tân Phú (thành phố Thủ Đức, TPHCM). Theo đoạn clip gần 10 phút được lan truyền trên mạng xã hội ngày 14/4, một nữ sinh mặc đồng phục áo trắng váy ca rô, đeo khăn quàng đỏ bị nhóm nữ sinh khác đánh hội đồng ngay trong lớp học. Nhóm bạn có khoảng 10 bạn, đa số mặc đồng phục thể dục. Ở phía cửa lớp, một học sinh mặc đồng phục áo trắng váy ca rô đứng canh cửa.⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 1/4 giáo viên kinh nghiệm trường đóng cửa vì súng năm ngoái?ĐÁP 1: Đúng thế. Theo dữ liệu được Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố trực tuyến trong tuần này, một số lượng đáng kể các nhà giáo dục ở Hoa Kỳ - khoảng 1 trên 4 - cho biết họ đã trải qua trường hợp trường học của họ bị đóng cửa liên quan đến súng trong năm ngoái. Các vụ xả súng ở trường học đang ở mức kỷ lục. Education Week cho biết tổng số vụ nổ súng ở trường học vào năm 2023 là cao thứ hai so với bất kỳ năm nào kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi chúng vào năm 2018.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có 85% học sinh trung học Mỹ muốn học về tài chánh nhưng trường không dạy?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát gần đây của Intuit cho thấy học sinh trung học Hoa Kỳ muốn học về tài chính cá nhân ở trường nhưng nhiều em không được tiếp cận với các khóa học như vậy ở trường, trong khi các bậc cha mẹ có thể miễn cưỡng dạy con mình về kiến thức tài chính. Cuộc khảo sát về Giáo dục Tài chính của Intuit cho thấy 85% học sinh trung học ở Hoa Kỳ cho biết họ quan tâm đến việc tìm hiểu về các chủ đề tài chính ở trường và 95% những người hiện đang theo học chương trình giảng dạy tài chính thấy rằng chương trình này hữu ích.Chi tiết: