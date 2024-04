- Nghi ngờ Đội tình báo 29155 của Nga đã dùng vũ khí vi sóng tấn công quan chức Mỹ. - Có thể Nga đã đưa vũ khí độc cho VN: công nghệ gây Hội chứng Havana làm điếc tai, mờ mắt, buồn nôn cho 2 nhà ngoại giao Mỹ và 9 sĩ quan Mỹ. Buộc Phó TT Harris hoãn tới Hà Nội 3 giờ. - Cộng hòa Hạ viện đòi đổi tên Phi trường Quốc tế Dulles ven đô thành Phi trường Quốc tế Trump - Vụ án hình sự tại New York: Thẩm p

Hình trên: Hồi tháng 8/2021, Phó Tổng Thống Kamala Harris cầm vòng hoa tới đặt trước tượng đài cố Thượng nghị sĩ McCain bên Hồ Trúc Bạch, Hà Nội, nơi McCain rơi phi cơ năm 1967 khi còn là phi công tác chiến trong Cuộc Chiến VN. Hà Nội nên học: Bà Harris tự cầm dù, không ai cầm dù che cho bà. Chuyến bay bà tới Hà Nội hoãn 3 giờ vì nghi Hà Nội dùng vũ khí độc.

.

- Nghi ngờ Đội tình báo 29155 của Nga đã dùng vũ khí vi sóng tấn công quan chức Mỹ.

- Có thể Nga đã đưa vũ khí độc cho VN: công nghệ gây Hội chứng Havana làm điếc tai, mờ mắt, buồn nôn cho 2 nhà ngoại giao Mỹ và 9 sĩ quan Mỹ. Buộc Phó TT Harris hoãn tới Hà Nội 3 giờ.

- Cộng hòa Hạ viện đòi đổi tên Phi trường Quốc tế Dulles ven đô thành Phi trường Quốc tế Trump

- Vụ án hình sự tại New York: Thẩm phán Juan Merchan mở rộng lệnh bịt miệng Trump, cấm chửi mắng thân nhân người troing tòa. Trump phản ứng ồn ào: bị bịt miệng quá độ.

- Trump kinh hoàng: cô Hope Hicks (cựu giám đốc truyền thông và thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump) sẽ ra tòa khai cho Biện lý Bragg

- Trump còn một độc chiêu để câu giờ miễn ra tòa New York nhiều tuần lễ sau ngày 15/4/2024: sa thải toàn bộ các luật sư, xin thuê luật sư mới

- Vụ án dân sự (hộ sự) tại New York: Trump nộp bond trị giá 175 triệu USD để bắt đầu quá trình kháng cáo

- Cổ phiếu Trump Media bốc hơi cả tỷ USD sau khi Truth Social báo cáo lỗ 58,2 triệu USD vào năm 2023, mà chỉ thu vào có 4,1 triệu USD. Tài sản giấy của Trump tuần trước là 6 tỷ USD bây giơ còn 3,8 tỷ USD.

- Công ty General Electric (GE) tách làm 3 công ty đại chúng độc lập là GE HeathCare, GE Aerospace và GE Vernova.

- Cổ phiếu Xiaomi tăng hơn 10% sau khi ra mắt chiếc xe điện (EV) đầu tiên, Speed Ultra 7 (SU7).

- Phần Lan: cậu học sinh 12 tuổi vào trường bắn 3 học sinh khác, làm 1 chết và 2 bị thương

- Quân Israel giết 7 tình nguyện viên cứu trợ tại Gaza, có 1 công dân 2 quốc tịch Mỹ-Canada, 1 Úc, 1 Anh, 1 Ba Lan và 1 người Palestine. Thủ tướng Israel nói chỉ vô ý. Anh kêu gọi Israel "ngay lập tức điều tra".

- Thủ tướng Israel: đã đưa ra một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas để láy con tin về

- Gaza: 32.916 người Palestine chết, 75.494 người bị thương vì bom Israel từ 7/10

- Israel: sẽ truy đuổi kẻ thù “mọi nơi, mọi ngày” sau khi Iran đổ lỗi cho Israel về cái chết của ít nhất 7 lính Vệ binh tại lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria

- Nhật: sẽ khôi phục hỗ trợ tài chính cho Cơ quan Cứu trợ và Công tác cho người tị nạn Palestine

- Mỹ suy tính bán cho Israel thêm 50 phi cơ chiến đấu F-15, cùng với 30 dàn hỏa tiễn không đối không, Đạn liên hoàn JDAM

- Đâm dao tại một thương xá ở miền trung Israel đã làm 2 người đàn ông và 1 thiếu niên bị thương. Hung thủ bị bắn chết.

- Samsung dẫn đầu: tháng 2, Samsung bán 19,69 triệu điện thoại, chiếm 20% thị phần; Apple bán được 17,41 triệu chiếc với thị phần 18%

- OpenAI đã phát triển công cụ nhái giọng nói: Voice Engine chỉ cần 15 giây nghe giọng mẫu, là sẽ nhái giọng y hệt

- Tennessee: Một người bị bắn chết và 5 người khác bị thương trong một nhà hàng. Tay súng phóng chạy.

- Một chiếc Boeing 787 Dreamliner do United Airlines vận hành hạ cánh khẩn ở Chicago vì kính chắn gió bị nứt.

- Phụ nữ từ 18 đến 65 tuổi uống ít nhất 8 ly rượu/tuần có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 51%, uống 3 ly/ngày sẽ mắc bệnh tim cao hơn 68%. Đàn ông ít rủi ro hơn.

- Houston: cảnh sát cố vấn các ngôi chùa để ngăn ngừa các vụ đột nhập, trộm thùng tiền

- HỎI 1: California ngày càng xanh màu Dân Chủ? ĐÁP 2: Đúng thế.

- HỎI 2: Tiểu bang Missouri: hơn 70% giáo viên K-12 (từ lớp 12 trở xuống) nghiêm túc dự tính bỏ nghề dạy, vì học trò hỗn, lương thấp, căng thẳng? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/4/2024) ⚪ ---- Công ty General Electric (GE) hôm thứ Ba đã hoàn tất việc phân chia hoạt động kinh doanh của mình thành ba công ty đại chúng độc lập là GE HeathCare, GE Aerospace và GE Vernova. Theo tuyên bố của công ty, GE Aerospace sẽ bắt đầu giao dịch từ hôm nay, Thứ Ba 2/4/2024, trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) với mã cổ điển “GE”, trong khi GE Vernova, đơn vị năng lượng, sẽ giao dịch trên NYSE với ký hiệu “GEV”. Cả hai công ty mới thành lập "sẽ cùng nhau rung chuông khai trương tại NYSE." Đối với GE HealthCare, công ty này đã trở thành công ty độc lập vào tháng 1 năm 2023 và được niêm yết trên chỉ số Nasdaq với ký hiệu "GEHC".

.

"Với sự ra mắt thành công của ba công ty đại chúng, độc lập hiện đã hoàn tất - hôm nay đánh dấu bước cuối cùng lịch sử trong quá trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm của GE. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ của chúng tôi, khả năng phục hồi và sự cống hiến của họ để đạt được thời điểm quan trọng này," Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GE Aerospace Lawrence Culp Jr. nhận xét.

.

⚪ ---- Trung Quốc: Cổ phiếu của Tập đoàn Xiaomi đã tăng hơn 10% vào thứ Ba, sau khi công ty ra mắt chiếc xe điện (EV) đầu tiên, Speed Ultra 7 (SU7). Hôm Thứ Ba là ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi công ty tung ra SU7 trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Xiaomi tiết lộ họ đã nhận được 88.898 đơn đặt hàng cho SU7 chỉ sau 24 giờ ra mắt. Công ty cũng khoe rằng chiếc xe này sẽ có giá thấp hơn 4.000 USD so với Model 3 của Tesla, đồng thời cung cấp phạm vi lái xe dài hơn. Xiaomi giao dịch cao hơn 11,38% tại Hồng Kông lúc 10:17 sáng theo giờ ET.

.

⚪ ---- Một phi trường lớn ở vùng ven thủ đô sẽ đổi tên thành phi trường Trump? Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang nỗ lực đổi tên Phi trường Quốc tế Dulles theo tên Donald Trump, cựu tổng thống hai lần bị luận tội, bị truy tố bốn lần, người đã bị Tổng thống Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Fox News đưa tin rằng Dân Biểu Guy Reschenthaler (R-PA) tin rằng việc đổi tên phi trường quốc tế lớn nằm ngay bên ngoài thủ đô của đất nước theo tên Trump là một ý tưởng hay vì “trong đời tôi, đất nước chúng ta chưa bao giờ vĩ đại hơn dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald J. Trump.”

.

Dân biểu Cộng hòa này giải thích: “Khi hàng triệu du khách trong nước và quốc tế bay qua phi trường, không có biểu tượng nào tốt hơn cho sự tự do, thịnh vượng và sức mạnh hơn việc nghe câu ‘Chào mừng đến với Phi trường Quốc tế Trump’ khi họ hạ cánh trên đất Mỹ”.

.

Những tuyên bố của Reschenthaler rằng Trump đã ban hành một thời kỳ hoàng kim cho nước Mỹ là đáng nghi ngờ vì tỷ lệ tán thành Trump chưa bao giờ vượt quá 50% trong toàn bộ nhiệm kỳ của Trump và cho rằng Trump đã kích động một cuộc bạo loạn chết người tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ sau khi từ chối nhượng bộ cuộc bầu cử, Trump đã thua hơn 7 triệu phiếu bầu trên toàn quốc. Gian lận, trốn thuế, gian dâm, nói dối, chửi mắng tục tĩu... Không gia đình tử tế nào muốn dạy con mình thành 1 người như vậy.

.

Ngoài ra, Trump đặc biệt không được lòng người dân Washington D.C., vì chưa đến 6% cử tri D.C. ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, so với hơn 92% cử tri trong thành phố đã bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, đề nghị của Reschenthaler đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bao gồm các Dân biểu Michael Waltz (R-FL), Andy Ogles (R-TN), Chuck Fleischmann (R-TN), Paul Gosar (R-AZ), Barry Moore (R-AL) và Troy Nehls (R-TX). Đảng Cộng hòa năm 1998 đã đặt tên phi trường quốc tế lớn khác của D.C. theo tên cựu Tổng thống Ronald Reagan.

.

⚪ ---- Vụ án hình sự tại New York: Thẩm phán Juan Merchan, hiện đang chủ trì vụ án do Biện Lý Alvin Bragg truy tố cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền cho nữ nhơn im lặng, đã mở rộng lệnh bịt miệng Trump hôm Thứ Hai, cấm Trump tấn công các thành viên gia đình của các công tố viên và của chính thẩm phán, Politico đưa tin. Phiên tòa sẽ bắt đầu ngày 15/4.

.

Việc mở rộng lệnh này được đưa ra sau khi Trump tấn công bằng lời nói với con gái của Thẩm phán Merchan là cô Loren Merchan, gọi cô là "kẻ ghét Trump điên cuồng" và cáo buộc cô đăng ảnh Trump ngồi sau song sắt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo điều tra của các quan chức tòa án, cô hoàn toàn không liên hệ vụ đăng ảnh, vì tài khoản mạng này cô đã rời bỏ từ lâu, và rồi đã bị một người khác chiếm dụng khi bức ảnh được đăng.

.

Merchan viết trong lệnh: “Người quan sát bình thường bây giờ, sau khi nghe các cuộc tấn công gần đây của Bị cáo [Trump], phải rút ra kết luận rằng nếu họ liên hệ tới các thủ tục tố tụng này, dù chỉ là tạm thời, họ nên lo lắng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người thân yêu của họ. Những mối lo ngại như vậy chắc chắn sẽ cản trở việc thực thi công lý công bằng.”

.

⚪ ---- Trump liền phản ứng ồn ào. Trump đã chỉ trích thẩm phán New York giám sát phiên tòa xét xử tội phạm liên quan đến tiền bịt miệng của Trump hôm thứ Ba, sau khi Trump mở rộng lệnh bịt miệng trong vụ án, cho rằng thật không công bằng khi những người khác “có thể nói về” Trump.

.

Trump viết hôm thứ Ba trong một bài đăng trên Truth Social: “Tôi vừa được thông báo rằng một Thẩm phán New York tham nhũng khác, Juan Merchan, đã bịt miệng tôi để tôi không thể nói về tình trạng tham nhũng và xung đột đang diễn ra trong phòng xử án của ông ta liên quan đến một vụ án mà mọi người, kể cả Biện Lý, cảm thấy lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Họ có thể nói về tôi, nhưng tôi không thể nói về họ? Điều đó nghe có vẻ công bằng phải không? Thẩm phán này nên rút lui và vụ án nên được hủy bỏ. Hầu như chưa bao giờ có một thẩm phán nào mâu thuẫn hơn thẩm phán này. TÌNH TRẠNG CAN THIỆP BẦU CỬ ở mức tồi tệ nhất!”

.

Thẩm phán Juan Merchan đã đưa ra phán quyết vào tối thứ Hai nhằm mở rộng lệnh bịt miệng của cựu tổng thống nhằm hạn chế các cuộc tấn công của ông chống lại con gái của Merchan, Loren, một nhà tư vấn chính trị của đảng Dân chủ. Lệnh cấm Trump mở miệng đối với những người liên hệ tới phiên tòa và thân nhân của họ giải thích rằng khi bị Trump chửi mắng, thì họ thấy lo sợ cho bản thân và cả gia đình. Đã từng xảy ra chuyện người MAGA của Trump hăm dọa, quấy rối các viên chức, bồi thẩm tòa.

.

⚪ ---- Trump kinh hoàng: cô Hope Hicks (cựu giám đốc truyền thông và thư ký báo chí cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump) sẽ ra làm nhân chứng cho Biện Lý Bragg trong vụ Trump chi tiền để b5t miệng nữ nhơn khi tới gần ngày bầu cử năm 2016. Ra làm nhân chứng cho Biện lý còn có: Michael Cohen (cựu luật sư của Trump), ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, cựu người mẫu Playboy Karen McDougal, David Pecker (cựu Giám đốc điều hành American Media, chủ nhiệm báo lá cải National Enquirer, nơi mua các tin về các cô rồi dìm tin vào bóng tối để cứu Trump).

.

Bragg sẽ gọi Hicks làm nhân chứng truy tố trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng bắt đầu vào ngày 15 tháng 4, theo một nguồn tin nói với MSNBC. Năm ngoái, Hicks đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn ở New York, nơi đã bỏ phiếu truy tố Trump về tội vi phạm luật tài chính và thuế của chiến dịch tranh cử khi trả tiền cho cô Stormy Daniels vào năm 2016 để che giấu cáo buộc ngoại tình.

.

Cohen khai [với công tố] rằng cô Hicks là một phần của cuộc điện thoại diễn ra vào ngày 8 tháng 10/2016, trong đó cô Daniels nói với Trump rằng cô Daniels sẽ chia sẻ câu chuyện ngoại tình của Trump và cô với báo National Enquirer. Theo Cohen, Hicks cũng tham gia một cuộc gọi trong đó đạt được thỏa thuận để Trump trả cho Daniels 130.000 USD vì sự im lặng của cô.

.

Sau đó cô Hicks tiếp tục trở thành cố vấn hàng đầu của Bạch Ốc cho Trump sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng đã từ chức vào năm 2018. Hicks cũng đã làm chứng trước ủy ban tuyển chọn của Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 rằng cô đã nói với Trump rằng không có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của Trump rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là “gian lận”.

.

Các công tố viên cho biết Pecker đã gặp Trump vào năm 2015 và dàn xếp một thỏa thuận “bắt và giết” ("catch and kill": mua tin độc quyền rồi dìm luôn), theo đó báo National Enquirer sẽ trả tiền cho cô McDougal (cựu người mẫu Playboy) vì câu chuyện của cô này về cáo buộc ngoại tình với Trump chỉ để ngăn nó được công bố. Pecker và cô McDougal cũng được cho là sẽ được gọi làm nhân chứng trong phiên tòa.

.

⚪ ---- Trump còn một độc chiêu để câu giờ nhiều tuần lễ, hoặc vài tháng, để khỏi ra tòa ngày 15/4/2024. Đó là sa thải toàn bộ các luật sư của Trump, và Thẩm phán đành phải chờ Trump thuê luật sư mới, và phải cho luật sư mới thời gian nghiên cứu vụ án. Một chuyên gia pháp lý cảnh báo hôm thứ Hai rằng Donald Trump có thể đang chuẩn bị sa thải hàng loạt đội ngũ pháp lý của mình trong nỗ lực cuối cùng nhằm trì hoãn các phiên tòa hình sự đang đến gần của ông.

.

Chỉ gần 2 tuần lễ trước khi vụ án về tiền bịt miệng của Trump dự kiến ​​ra tòa - đây sẽ là phiên tòa đầu tiên trong số bốn phiên tòa hình sự được bồi thẩm đoàn xét xử - cựu luật sư Hoa Kỳ Joyce Vance đã viết rằng Trump đang tuyệt vọng tìm mọi cách để tránh nó. Cô Vance giải thích trên substack Civil Discourse của mình rằng Trump có thể cố gắng buộc Thẩm phán Juan Merchan tự rút lui. Nhưng nếu không làm được điều đó, Trump chỉ có ba lựa chọn.

.

Cô viết: “Còn có những chiến lược lâu đời của những người tuyệt vọng: (1) bị bệnh hoặc (2) tìm thấy một thành viên trong gia đình bị bệnh hoặc sắp chết, và (3) sa thải luật sư của bạn.” Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa ở New York sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 4.

.

Joyce hỏi: “Điều gì xảy ra nếu Trump sa thải cácluật sư của Trump. Đây có thể là một vấn đề khó khăn vì bị cáo có quyền lựa chọn luật sư và luật sư cần có đủ thời gian để chuẩn bị. Nhưng Trump có rất nhiều luật sư trong nhóm của mình và Thẩm phán phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Trump sẽ phải tranh luận về một vấn đề quan trọng đã nảy sinh với các luật sư của ông ấy trước khi Thẩm phán đồng ý cho họ ra khỏi vụ án, và sẽ rất khó để làm điều đó với tất cả luật sư. Thẩm phán có thể yêu cầu Trump tiếp tục với các luật sư còn lại, bởi vì nếu Trump làm điều này vào giờ thứ mười một, nó sẽ trông có vẻ bịa đặt. Nhưng đây vẫn là vấn đề mà Thẩm phán phải thận trọng để tránh những rắc rối khi kháng cáo, và cho đến nay, Thẩm phán Merchan đã thể hiện mình là một luật gia cẩn thận, tỉ mỉ.”

.

⚪ ---- Vụ án dân sự (hộ sự) tại New York: Trump đã bảo đảm một khoản tiền thế chấp bảo lãnh trị giá 175 triệu USD để bắt đầu quá trình kháng cáo của Trump trong vụ lừa đảo dân sự ở New York. Trái phiếu, được hỗ trợ bởi công ty Knight Specialty Insurance Company (Công ty Bảo hiểm Đặc biệt Knight), đã được luật sư đại diện cho công ty đệ trình vào thứ Hai.

.

Việc đăng trái phiếu của Trump đã cho phép Trump thách thức một phán quyết, vốn không chỉ áp đặt một hình phạt đáng kể mà còn bao gồm việc cấm Trump và một số giám đốc điều hành hàng đầu của Trump Organization lãnh đạo bất kỳ công ty nào ở Thành phố New York trong các thời hạn khác nhau. Trước đó, Trump đã thuyết phục thành công tòa kháng án giảm số tiền thế chân khỏi mức phạt 454 triệu USD ban đầu do Thẩm phán Tòa án Tối cao Manhattan, Arthur Engoron, áp đặt.

.

⚪ ---- Cổ phiếu của Tập đoàn Trump Media and Technology Group giảm mạnh hôm thứ Hai sau khi công ty đứng sau Truth Social tiết lộ rằng họ đã lỗ hơn 58 triệu USD vào năm ngoái 2023. Theo báo cáo của CNBC, công ty đã công bố khoản lỗ ròng 58,2 triệu USD vào năm 2023, với doanh thu 4,1 triệu USD. Con số này tăng so với doanh thu chỉ 1,47 triệu USD vào năm 2022, mặc dù công ty đã báo cáo lợi nhuận 50,5 triệu USD trong năm đó.

.

Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt vào tuần trước, vào lúc họ hoàn tất việc sáp nhập với công ty mẹ DWAC. Tỷ lệ sở hữu của Donald Trump là 78,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 6 tỷ USD vào tuần trước, mặc dù hiện tại con số này đã giảm xuống còn khoảng 3,8 tỷ USD. Nhưng Trump hiện không có tiền mặt vì không được phép bán trong vòng 6 tháng.

.

Giá cổ phiếu đã giảm hơn 20% vào chiều thứ Hai 1/4/2024. CNN đưa tin, số lượng người dùng Truth Social đang giảm và các kế toán viên đã cảnh báo trong báo cáo hôm thứ Hai của Trump Media rằng các khoản lỗ "gây ra nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động của nó". Theo cháu gái của Trump, Mary Trump, "không có vũ trụ nào trong đó một công ty có doanh thu hàng năm là 4,1 triệu USD và MẤT 58 triệu USD trong một năm lại có trị giá 10 tỷ USD." Nghĩa là cổ phiếu dỏm.

.

⚪ ---- Theo BBC News trên Yahoo News: Nghi ngờ Đội tình báo 29155 của Nga đã dùng vũ khí vi sóng tấn công quan chức Mỹ. Một căn bệnh bí ẩn ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ trong những năm gần đây có liên quan đến một đơn vị tình báo Nga. Các nhân viên đóng quân trên toàn cầu mắc "Hội chứng Havana" đã báo cáo các triệu chứng không giải thích được như chóng mặt. Theo một cuộc điều tra chung của The Insider, Der Spiegel và 60 Minutes của CBS, họ có thể đã trở thành mục tiêu của vũ khí âm thanh của Nga. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc. Các quan chức Mỹ trước đây cho biết khó có khả năng một thế lực nước ngoài phải chịu trách nhiệm.

.

Nhưng trong đánh giá về "sự kiện sức khỏe bất thường" (AHIs: anomalous health incidents) - được đưa ra vào năm ngoái - họ không đưa ra bất kỳ lời giải thích thay thế nào. Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận có mức độ tin cậy khác nhau trong đánh giá giữa các cơ quan tình báo khác nhau có liên quan. Hiện tượng này được đặt tên theo thủ đô Havana của Cuba - nơi phát hiện trường hợp đầu tiên vào năm 2016 - mặc dù báo cáo mới cho thấy những trường hợp đầu tiên có thể xảy ra ở Đức hai năm trước đó. Các trường hợp khác đã được báo cáo trên khắp thế giới, từ Washington đến Trung Quốc.

.

Hôm thứ Hai, Pentagon cho biết một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng tham dự các cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái ở Lithuania đã trải qua các triệu chứng tương tự như hội chứng Havana. Các nhân viên Mỹ mắc chứng bệnh này - bao gồm cả nhân viên Bạch Ốc, CIA và FBI - đã phàn nàn về tình trạng chóng mặt, đau đầu, khó tập trung và có âm thanh dữ dội, đau đớn trong tai.

.

Hơn 1.000 báo cáo về căn bệnh bí ẩn đã được đưa ra, trong đó có hàng chục trường hợp chính thức được coi là không thể giải thích được. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thông qua luật nhằm hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia (NIH) được công bố vào tháng trước cho biết quét MRI đã không phát hiện được bằng chứng về chấn thương não ở hàng chục nhân viên Hoa Kỳ đã báo cáo AHI.

.

Từ lâu đã có nghi ngờ rằng những người bị ảnh hưởng đã bị tấn công bởi năng lượng trực tiếp hoặc vi sóng bắn ra từ các thiết bị ẩn - một khả năng đã được thừa nhận trong một báo cáo tình báo trước đó của Mỹ. Cuộc điều tra truyền thông mới cáo buộc rằng các thành viên của một đơn vị tình báo quân sự cụ thể của Nga - được gọi là 29155 - có thể đã nhắm mục tiêu vào não của các nhà ngoại giao Mỹ bằng vũ khí "năng lượng định hướng".

.

CBS: Có thể Nga đã đưa cho Việt Nam công nghệ gây Hội chứng Havana đối với nhiều quan chức Mỹ!

Hình trên: Hồi tháng 8/2021, Phó Tổng Thống Kamala Harris cầm vòng hoa tới đặt trước tượng đài cố Thượng nghị sĩ McCain bên Hồ Trúc Bạch, Hà Nội, nơi McCain rơi phi cơ năm 1967 khi còn là phi công tác chiến trong Cuộc Chiến VN. Hình như đây là bài học cho quan chức VN: Bà Harris tự cầm dù, không ai cầm dù che cho bà.

Thanh Long Tự

Sơn Phạm

Nó nói rằng có bằng chứng cho thấy các thành viên của đơn vị đã được bố trí ở các thành phố trên khắp thế giới vào những thời điểm nhân viên Mỹ báo cáo sự cố. Đơn vị bí mật này thực hiện các hoạt động ở nước ngoài và có liên quan đến các vụ việc bao gồm vụ cố gắng đầu độc Sergei Skripal, một cựu điệp viên Nga ở Anh vào năm 2018. Là một phần của cuộc điều tra, The Insider - một trang web tập trung vào Nga - đưa tin rằng một sĩ quan trong đơn vị 29155 đã được khen thưởng vì công việc của họ liên quan đến việc phát triển "vũ khí âm thanh không gây chết người".Một nạn nhân của hội chứng - một đặc vụ FBI - kể với 60 Minutes về trải nghiệm của cô khi bị một lực mạnh tấn công tại nhà riêng ở Florida năm 2021. Cô nói với chương trình: “Nó nổ Bam, bên trong tai phải của tôi, nó giống như một nha sĩ đang khoan steroid. Cảm giác khi nó đến quá gần màng nhĩ của bạn? Cứ như vậy, gấp 10 lần.” Người phụ nữ – được biết đến với cái tên Carrie – cho biết cuối cùng cô đã bất tỉnh và sau đó gặp vấn đề về trí nhớ và sự tập trung.⚪ ----Hai thông tấn lớn của Hoa Kỳ cùng loan một tin đặc biệt của đài CBS: vũ khí độc của Nga trao cho chính phủ Việt Nam để gây ra hội chứng lạ đối với các viên chức Hoa Kỳ.Bản tin RFA (Đài Á Châu Tự Do) viết: "Đài truyền hình CBS mới đây đưa ra bằng chứng mới cho thấy, Nga có thể có liên quan - và có thể chính người Việt Nam đã được cung cấp công nghệ có thể gây ra Hội chứng Havana cho nhiều quan chức Hoa Kỳ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Hà Nội năm 2021.Chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Hà Nội hồi tháng 8/2021 đã bị trì hoãn trong ba tiếng do “một sự cố sức khỏe bất thường” theo thông báo của Đại Sứ quán Mỹ tại Hà Nội lúc đó.Hội chứng Havana là thuật ngữ của Chính phủ Mỹ thường dành cho cái gọi là các cuộc tấn công Hội chứng Havana - một căn bệnh bí ẩn xảy ra với nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ trong những năm gần đây với những triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, đau nửa đầu và các vấn đề về thị giác và thính giác có thể tồn tại trong một thời gian dài.Căn bệnh này lần đầu tiên được báo cáo bởi quan chức của Đại Sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô La Habana của Cuba vào năm 2016.Theo nội dung của Chương trình 60 Minutes mà đài CBS (Mỹ) phát sóng tối ngày 31/3, những triệu chứng của căn bệnh này xảy ra với hai nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam và chín viên chức khác của Bộ Quốc phòng tới Hà Nội từ trước để chuẩn bị cho chuyến thăm nói trên.Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng tới chuyến thăm của bà Harris ngoài việc phái đoàn của bà phải ở lại Singapore thêm ba tiếng. Một số nhân viên bị ảnh hưởng bởi Hội chứng Havana được đưa ra ngoài Việt Nam.Xin đọc toàn văn bản tin RFA ở đây:Đọc tin VOA ở đây:⚪ ---- Phần Lan: Cảnh sát cho biết, một học sinh 12 tuổi đã nổ súng tại một trường trung học ở miền nam Phần Lan và bắn 3 học sinh khác hôm thứ Ba. Một trong nhóm học sinh bị thương đã chết, trong khi hai học sinh còn lại bị thương nặng, theo AP. Nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã phong tỏa trường trung học cơ sở với khoảng 800 học sinh ở thành phố Vantaa, ngay bên ngoài thủ đô Helsinki, sau khi nhận được cuộc gọi về vụ nổ súng lúc 9h08 sáng giờ địa phương.Cảnh sát cho biết cả tay súng và người bị thương đều 12 tuổi. Nghi phạm đã bị bắt tại khu vực Helsinki vào thứ Ba tuần sau với một khẩu súng ngắn trong người. Theo Bộ Nội vụ Phần Lan, tại quốc gia Bắc Âu với 5,6 triệu dân này, có hơn 1,5 triệu khẩu súng được cấp phép và khoảng 430.000 người có giấy phép. Săn bắn và sở hữu súng có truyền thống lâu đời ở quốc gia Bắc Âu có dân cư thưa thớt này.⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Ba kêu gọi Israel "ngay lập tức điều tra và đưa ra lời giải thích đầy đủ, minh bạch" về cuộc không kích giết chết 7 nhân viên cứu trợ của World Central Kitchen đang phân phát viện trợ cứu đói ở Dải Gaza, trong đó có một công dân Anh. Ông gọi vụ này là "vô cùng đau buồn" và nhấn mạnh rằng "điều cần thiết là những người lao động nhân đạo phải được bảo vệ và có thể thực hiện công việc của họ".Thủ tướng Anh Rishi Sunak không kêu gọi điều tra trong tuyên bố của mình. Ông cho biết quan điểm của Vương quốc Anh là "từ lâu rằng Israel có cả ý định và khả năng tuân thủ luật nhân đạo quốc tế". Ông lặp lại lời kêu gọi của chính phủ Anh về việc tạm dừng nhân đạo ngay lập tức để cung cấp thêm viện trợ cho người Palestine ở Gaza và thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.⚪ ---- Cuộc tấn công của Israel đã giết chết 7 tình nguyện viên cứu trợ , bao gồm một công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Canada, một phụ nữ Úc, công dân Anh, một người đàn ông Ba Lan và một người đàn ông Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đã "vô ý tấn công người vô tội" khi Lực lượng Phòng vệ Israel cam kết điều tra vụ tấn công "ở cấp độ cao nhất". Người sáng lập WCK Jose Andres đã chỉ trích chính phủ Israel, nói rằng họ "cần phải ngăn chặn hành vi giết người bừa bãi này".⚪ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba thông báo về việc đưa ra một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đề xuất này đã được gửi đến nhóm để xem xét. Văn phòng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố sau khi vòng đàm phán mới ở Cairo kết thúc: “Israel hy vọng các nhà hòa giải sẽ hành động mạnh mẽ hơn chống lại Hamas để thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận”. Netanyahu và những người còn lại trong chính phủ của ông đã khẳng định rằng không thể có lệnh ngừng bắn mới nếu nó không bao gồm việc thả các con tin mà Hamas bắt cóc khi nhóm này tấn công Israel vào ngày 7/10/2023.⚪ ---- Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành công bố hôm thứ Ba, số người Palestine chết ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã tăng lên 32.916 người. Ước tính mới nhất của Bộ cho thấy 75.494 người bị thương tại khu vực này kể từ ngày 7 tháng 10. Trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 71 người Palestine chết và 102 người bị thương.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm thứ Ba cảnh báo rằng Israel sẽ truy đuổi kẻ thù “mọi nơi, mọi ngày” sau khi Iran đổ lỗi cho Israel về cái chết của ít nhất 7 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong cuộc tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria. “Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trên nhiều mặt trận, trong tấn công và phòng thủ. Chúng ta thấy bằng chứng về điều này hàng ngày, kể cả trong những ngày gần đây”, Gallant lưu ý trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Knesset. Israel không thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công.⚪ ---- Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hôm thứ Ba tuyên bố rằng Nhật sẽ khôi phục hỗ trợ tài chính cho Cơ quan Cứu trợ và Công tác của Liên hợp quốc (LHQ) cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA): “Tình hình nhân đạo trên lãnh thổ Gaza của Palestine tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Trách nhiệm của đất nước chúng tôi là ứng phó với cuộc khủng hoảng với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).” Kamikawa nói thêm rằng khoản quyên góp trị giá 35 triệu USD, dự kiến ban đầu cho năm tài chính 2023 kết thúc vào tháng 3, sẽ sớm đến tay cơ quan.⚪ ---- Chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét khả năng bán thêm tới 50 phi cơ chiến đấu F-15, cùng với 30 dàn hỏa tiễn không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 và một số lượng chưa xác định bộ dụng cụ Đạn liên hoàn tấn công trực tiếp (Joint Direct Attack Munition) có thể chuyển đổi không cần điều khiển, theo Politico đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn một phụ tá quốc hội và một cá nhân thân cận với cuộc thảo luận.Mặc dù việc cung cấp vũ khí có thể mất nhiều năm mới đến tay quân đội Israel nhưng những người quen thuộc với vấn đề này cho biết việc mua bán đã được "thông báo không chính thức" tới các nhóm quốc hội có liên quan. Báo cáo này được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Israel sau câu hỏi liên quan đến việc cung cấp bom.⚪ ---- Một vụ tấn công bằng dao tại một thương xá ở miền trung Israel đã khiến 2 người đàn ông và 1 thiếu niên bị thương nặng trước khi cảnh sát bắn chết kẻ tấn công. Vụ tấn công xảy ra vào tối Chủ nhật sau khi một "kẻ khủng bố" trang bị hai con dao đến thương xá Friendly Shopping Mall ở Gan Yanve, cách Ashdod 6 dặm về phía đông và bắt đầu đâm người, gây thương tích "tương đối nghiêm trọng" cho 3 người đàn ông, 25, 20 tuổi. và 17. Đoạn phim cho thấy nghi phạm chạy ra khỏi thương xá, nhưng bị 1 cảnh sát bên ngoài vật té, đè xuống đất. Một cảnh sát thứ 2 tới, bắn chết kẻ tấn công.⚪ ---- Samsung Electronics giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số điện thoại thông minh toàn cầu chỉ 5 tháng sau khi nhường lại cho Apple. Sự trở lại dẫn đầu là nhờ hiệu suất mạnh mẽ của điện thoại thông minh Galaxy S24 mới được hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI. Samsung đã nhường vị trí số 1 cho Apple vào tháng 9/2023, nhưng Galaxy 24, trang bị một loạt chức năng AI, đã nhận được phản ứng tích cực trên thị trường kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024.Vào tháng 2, Samsung đã bán được 19,69 triệu điện thoại thông minh, chiếm 20% thị phần, đánh bại Apple, hãng đã bán được 17,41 triệu điện thoại với thị phần 18%, theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research. Samsung trở lại vị trí số 1 là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ tại thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.Hãng sản xuất dòng điện thoại thông minh Galaxy duy trì vị trí dẫn đầu tại thị trường châu Âu với 34% thị phần. Ngoài ra, hãng còn có sự gia tăng đáng chú ý về thị phần tại thị trường Mỹ, vốn thường do các sản phẩm của Apple thống trị, tăng lên 36% từ 20% trong tháng 1. Thị phần của Apple tại thị trường Mỹ đã giảm từ 64% xuống 48% trong cùng thời kỳ.⚪ ---- OpenAI đã phát triển một công cụ nhái giọng nói mà họ thừa nhận là quá rủi ro để có thể phát hành ra công chúng ngay bây giờ. Công ty sản xuất trí tuệ nhân tạo ChatGPT đã tung ra "bản xem trước quy mô nhỏ" của Voice Engine, và giải thích: "Chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng và sáng suốt để phát hành rộng rãi hơn do có khả năng lạm dụng giọng nói tổng hợp. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại về việc triển khai tiếng nói tổng hợp một cách có trách nhiệm và cách xã hội có thể thích ứng với những khả năng mới này.”Bài đăng trên blog cho biết nhu liệu Voice Engine chỉ yêu cầu một mẫu âm thanh đọc dài 15 giây, cùng với nhập văn bản (text input), được sử dụng để "tạo ra giọng nói có âm thanh tự nhiên gần giống với người nói ban đầu" và sẽ sử dụng "giọng nói giàu cảm xúc và thực tế". Voice Engine trong thử nghiệm quy mô nhỏ, bao gồm lồng tiếng theo kịch bản cho công nghệ giáo dục và các bản dịch giữ nguyên giọng nhấn (accent) và giọng gốc của người nói. Nói dễ hiểu: ứng dụng thì vô cùng, đặc biệt cho giáo dục về ngôn ngữ, nhưng có thể bị lạm dụng (thí dụ: nhái giọng nói của Biden để ra lệnh dội bom nguyên tử đâu đó...)⚪ ---- Tennessee: Một người bị bắn chết và 5 người khác bị thương trong vụ nổ súng bên trong một nhà hàng ở khu phố Salemtown của Nashville, Tennessee vào 3 giờ chiều Chủ nhật. Nghi phạm nam đến nhà hàng cùng một phụ nữ. Cảnh sát Nashville nói trong cuộc họp báo tại hiện trường, nghi phạm và nạn nhân đã xảy ra tranh cãi và súng nổ. Người đàn ông bị bắn chết là Allen Beachem, 33 tuổi. Tình trạng của các nạn nhân khác không được công bố ngay lập tức. Cảnh sát đã xác định được nghi phạm 46 tuổi và chiếc xe dùng để bỏ trốn khỏi hiện trường với hình ảnh từ video an ninh do nhà hàng cung cấp.⚪ ---- Cục Hàng không Liên bang FAA xác nhận, một chiếc Boeing 787 Dreamliner do United Airlines vận hành đã phải hạ cánh khẩn ở Chicago vào tối Chủ nhật vì kính chắn gió bị nứt. Chuyến bay 262 của United buộc phải hạ cánh ở Chicago, khoảng 11:30 giờ tối hôm Chủ nhật sau khi báo cáo kính chắn gió bị nứt sau khi rời Sân bay Quốc tế Denver để đến London, FAA cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Các nhà điều tra chưa xác định được nguyên nhân khiến kính chắn gió bị nứt, buộc máy bay phải hạ cánh sau hơn hai giờ bay.⚪ ---- Nghiên cứu mới nhất về nguy cơ của rượu cho thấy: Phụ nữ từ 18 đến 65 tuổi uống ít nhất 8 ly rượu mỗi tuần - trung bình hơn 1 ly mỗi ngày - có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với những người uống ít hơn, theo Science Daily. Họ có nguy cơ mắc bệnh như vậy cao hơn tới 51%.Nguy cơ lớn nhất đối với những phụ nữ nghiện rượu (3 ly trở lên trong một ngày): Những phụ nữ này có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 68% so với những người uống rượu vừa phải, được xác định là từ 3 đến 14 ly mỗi tuần, theo Yahoo News.Đàn ông uống rượu say (bốn ly trở lên trong một ngày) cũng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn (33%) nhưng con số này rõ rệt nhất ở phụ nữ. Nghiên cứu từ dữ liệu của hơn 430.000 người trong nhóm y tế Kaiser Permanente Northern California. Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại Phiên họp khoa học thường niên của Đại học American College of Cardiology vào tháng Tư.⚪ ---- Houston Chronicle kể về nỗ lực của cảnh sát ngăn chận các vụ đột nhập các ngôi chùa để bưng, hay cạy thùng tiền. Hiển nhiên truyền thống giữ tiền mặt là vô cùng bất lợi. Tại cổng vào chùaở phía nam Houston, cảnh sát David Silva đã khảo sát khu nhà, tìm cách bảo vệ nó khỏi những vụ trộm có thể xảy ra.Cựu giám đốc (hay Trụ trì?) ngôi chùa Eric Le cần lời khuyên sau một loạt vụ đột nhập tại các ngôi chùa quanh Houston vào tháng 1 và tháng 2 khiến một số thành viên cộng đồng Phật giáo lo sợ cho sự an toàn của họ. Viên chức khuyên chùa nên đầu tư vào camera mới, thêm đèn chiếu sáng và ốc vít dài hơn cho khung cửa. Silva cũng khuyên không nên gửi tiền vào ngân hàng theo lịch trình cố định để bọn tội phạm không bám theo một khuôn mẫu nào đó.“Tôi không muốn quý vị thường xuyên nghĩ như vậy, nhưng quý vị phải suy nghĩ như một tên trộm,” Silva giải thích, đi dọc theo con đường rải sỏi bên ngoài một hang động xốp cách nhiệt màu nâu và trắng mở ra hội trường chính.Ngoài lời khuyên về an ninh, Silva và cảnh sátđã đến chùa vào ngày 22 tháng 3 để xây dựng mối quan hệ với quản trị chùa về các vụ cướp, trộm và tấn công chùa khác. Sở Cảnh sát Houston hy vọng rằng những chuyến viếng thăm sẽ khiến những người đi chùa cảm thấy an toàn hơn khi gọi điện và báo cáo bất kỳ trường hợp hành vi đáng ngờ nào.Hồi tháng 2/2024, bốn người đàn ông đến chùa và gõ cửa nhà xe kéo cạnh cổng, khiến Ni sư 84 tuổi sống bên trong sợ hãi. Những người đàn ông cuối cùng đã rời đi sau 10 phút. Cảnh sát Houston cho biết họ đang theo dõi bốn vụ trộm, một vụ âm mưu trộm và một vụ cướp xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán, thúc đẩy một cuộc họp cộng đồng của các Phật tử trên khắp Houston hồi tháng Ba.Hai ngôi chùa ở phía tây nam Houston là Trung tâm Cam Lo Community Center và Tu Viện Hương Nghiêm bị đột nhập vào tháng Giêng cùng ngày, và ngôi chùa cũ cũng bị trộm vào mùa thu. Hai tháng trước, ai đó đã ném bom tự chế cocktail Molotov vào một ngôi chùa Phật giáo ở New Caney.Hồi mùa thu năm 2023, các thùng quyên góp ở chánh điện bị đột nhập, kẻ trộm vứt lư hương và các đồ thờ cúng khác xuống đất tại chùa Thanh Long Tự. Ban quản trị chùa đã không gọi cảnh sát cho đến năm sau, khi họ nhận thấy tin tức về các ngôi chùa khác bị trộm và nhận ra rằng có thể có một khuôn mẫu.Cảnh sát Houston cho biết những tội ác này có thể liên quan đến Tết Nguyên đán, khi bọn tội phạm nghi ngờ các ngôi chùa có nhiều tiền mặt nhất. Nhà chức trách cũng cho biết họ nghi ngờ một nhóm người đi trên một chiếc xe tải nhỏ đang nhắm mục tiêu vào các ngôi chùa ở địa phương và trên toàn quốc. Chỉ huy Cảnh sát Houston, ông Nathan Nguyễn, cho biết nhóm này có thể đang cố gắng “ẩn náu” trước sự chú ý gần đây nhưng có thể sẽ quay lại Houston sau đó.Thủy Lê, một luật sư làm việc cho chùa Thanh Long Tự, và phụ tá của cô đã gọi điện đến hơn chục ngôi chùa khác nhau trong và xung quanh thành phố, để hỏi thông tin chi tiết về những vụ đột nhập có thể xảy ra do tội ác này. Văn phòng luật này đã thúc đẩy cuộc họp và phát hiện ra rằng ít nhất 12 ngôi chùa “đã có ai đó trộm cắp, khủng bố hoặc gây ra một số hành vi phá hoại,” bà nói tại cuộc họp cộng đồng vào tháng Ba.⚪ ---- HỎI 1: California ngày càng xanh màu Dân Chủ?ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới từ Viện Chính sách Công California (PPIC: Public Policy Institute of California) cho thấy những người California trẻ tuổi, được định nghĩa là những người từ 18 đến 34, có xu hướng tự do hơn những cư dân lớn tuổi. Trong 30 năm qua, California đã phát triển từ một tiểu bang nghiêng về Đảng Cộng hòa thành một tiểu bang có cội rễ Dân chủ vững chắc. Và nó có thể sẽ tiếp tục như vậy trong những năm tới nếu kết quả của PPIC là đúng.Đó là bởi vì những người California trẻ tuổi có nhiều khả năng (58%) tự nhận mình là Đảng Dân chủ hoặc Không ưu tiên Đảng nào với khuynh hướng Dân chủ hơn những người California lớn tuổi (52%) và có nhiều khả năng tự gọi mình là người theo chủ nghĩa cấp tiến, 42% đến 30%.Giới trẻ ít có khả năng tự nhận mình là đảng viên Đảng Cộng hòa: Chỉ 22% thanh niên California làm như vậy và chỉ 23% tự cho mình là người bảo thủ. Trong số những người được xác định là đảng viên Đảng Cộng hòa, họ ít có khả năng bị phân cực hơn những người dân California lớn tuổi.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Tiểu bang Missouri: hơn 70% giáo viên K-12 (từ lớp 12 trở xuống) nghiêm túc dự tính bỏ nghề dạy, vì học trò hỗn, lương thấp, căng thẳng?ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho biết hơn 70% giáo viên Missouri trả lời đã suy nghĩ nghiêm túc về việc rời bỏ nghề này. Todd Fuller, phát ngôn viên của Hiệp hội giáo viên tiểu bang Missouri (MSTA), cho biết tổ chức này đã khảo sát các giáo viên trường công K-12 của bang và có khoảng 2.300 người phản hồi.Cuộc khảo sát mới nhất tốt hơn một chút so với kết quả của năm 2021 và kém hơn so với năm 2019. Vào năm 2021, khoảng 79% giáo viên cho biết họ đã nghiêm túc nghĩ đến việc từ bỏ nghề dạy. Trong cuộc khảo sát MSTA năm 2019, khoảng 63% số người được hỏi trả lời rằng họ đã nghiêm túc cân nhắc việc rời bỏ nghề. Fuller cho biết những lý do hàng đầu khiến giáo viên muốn rời đi là do căng thẳng, hành vi của học sinh và thiếu lương.Chi tiết: