Chợ búa suy giảm. Hình trên tại Sài Gòn cho thấy kinh tế chưa hồi phục đầy đủ: một số cơ sở kinh doanh còn đóng cửa.

.

- Hỗn loạn: 1 chiếc Boeing 787 của United Airlines với 312 hành khách hạ cánh khẩn ở New York, làm 22 người bị thương

- Trump phóng lên mạng hình Biden bị trói tay chân kiểu trói heo

- Nhiều luật gia kêu gọi đưa Trump vào tù (vì Trump đang quy chế tại ngoại sau khi trình diện nhà tù Georgia)

- Luật sư của Jeffrey Clark nói Clark được Trump bổ nhiệm làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp vài giờ trong năm 2021 nên vô tội vì chỉ làm theo lệnh Trump

- Các nhà báo và chính khách rủ nhau chôm đồ có huy hiệu phi cơ Air Force One.

- Biện lý Manhattan: Trump chửi mắng con gái Thẩm phán là vi phạm lệnh bịt miệng, gây lo sợ các nhân chứng và bồi thẩm tiềm năng

- Israel bắn vào xe của Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon: gây bị thương 3 cảnh sát và một thông dịch viên dân sự

- Hamas đàm phán với 4 điều kiện: Israel phải dừng mọi hành động thù địch, rút khỏi Gaza, cho người Palestine di tản về nhà của họ và để viện trợ nhân đạo vào Gaza.

- TT Biden lặng lẽ OK gói viện trợ quân sự mới dành cho Israel, bao gồm bom và chiến đấu cơ.

- Zelensky: quân Ukraine sẽ bắt đầu lui dần, trừ khi Mỹ tăng viện trợ vũ khí

- Thủ tướng Ba Lan: châu Âu đang ở "thời kỳ tiền chiến tranh" và sẽ nguy ngập nếu Ukraine thua Nga.

- Nam Hàn: làm tàu cao tốc để giảm thời gian đi lại giữa trung tâm Seoul và ngoại ô, hy vọng giới trẻ kết hôn, đẻ con

- Thái Lan: dự luật hợp pháp hóa sòng bạc hy vọng kiếm thêm du khách

- Nhật Bản lão hóa tăng, thiếu công nhân, cần nhập lao động thêm 4 ngành nghề mới.

- Cô Lisa Archbold họp báo: bị kéo ra khỏi chuyến bay của Delta Air Lines vì không mặc nịt ngực. Delta Air Lines xin lỗi.

- Thị trấn hưu trí giàu nhất Hoa Kỳ: 1. Ranchos Palos Verdes, CA; 2. Highland Park, IL; 3. Bainbridge Island, WA; 4. East Honolulu, HI; 5. Melville, NY; 6. Laguna Beach, CA; 7. Paramus, NJ; 8. Naples, FL; 9. Walnut Creek, CA; 10. Cerritos, CA.

- Kirkland, Washington: bắt 5 người liên hệ 17 vụ trộm nhắm vào cộng đồng gốc Á.

- TIN VN. Lào Cai, Yên Bái: Mưa đá, giông lốc làm 300 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái.

- TIN VN. Đắt đỏ nhất là: Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh. Ngược lại là: Bến Tre, Nam Định, Quảng Trị.

- HỎI 1: Gallup: 48% dân Mỹ lo ngại về dân nhập cư (tăng từ 41% năm ngoái), 43% lo ngại sẽ có tấn công khủng bố (tăng từ 36% năm ngoái)? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trong 2 thập niên, 47,000 trẻ em Mỹ từ 10 tới 19 tuổi đã tự sát? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/3/2024) ⚪ ---- Một chiếc Boeing 787 của United Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Phi trường Quốc tế Stewart New York sau "cơn hỗn loạn cực độ". Phi cơ đang bay từ Tel Aviv và hướng tới Newark. Trong số 312 hành khách trên phi cơ, có 22 người bị thương, 7 người trong số họ phải nhập viện vì bị thương nhẹ, theo các dịch vụ khẩn cấp. Hiện vẫn chưa rõ liệu các yếu tố khác có góp phần gây ra vụ việc hay không.

.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống được cho là của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã bị chỉ trích hôm thứ Sáu vì đăng một đoạn video lên mạng xã hội có hình ảnh Tổng thống Joe Biden bị trói kiểu trói heo (hog-tied) trên cửa sau của một chiếc xe tải chạy qua. Ban tranh cử của Biden đã nhanh chóng lên án đoạn video gợi ý tổn hại về thể chất đối với tổng thống đương nhiệm của đảng Dân chủ.

.

Biden đã miêu tả đối thủ có thể là đối thủ năm 2024 của mình là người thoải mái gợi lên hình ảnh của Đức Quốc xã liên quan đến người nhập cư, đồng thời nhấn mạnh trong các bài phát biểu rằng nỗ lực của Trump nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 cuối cùng đã dẫn đến một cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ.

.

Michael Tyler, giám đốc truyền thông của chiến dịch Biden cho biết: “Trump thường xuyên kích động bạo lực chính trị và đã đến lúc mọi người phải nghiêm túc xem xét Trump – chỉ cần hỏi các cảnh sát Điện Capitol đã bị tấn công để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta vào ngày 6 tháng 1”.

.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố nói rằng họ “không xác nhận hay bình luận về các vấn đề tình báo bảo vệ”. Trump đã đăng đoạn video lên trang mạng xã hội Truth Social của mình. Chú thích của Trump cho biết đoạn video được quay ở Long Island, New York hôm thứ Năm, khi cựu tổng thống đến dự đám tang một sĩ quan cảnh sát thành phố New York thiệt mạng khi bị dừng giao thông.

.

Đoạn video được đăng tải cho thấy một chiếc xe tải chạy ngang qua được trang trí bằng dòng chữ “Trump 2024” và những lá cờ tuyên bố ủng hộ cảnh sát, với hình ảnh Biden dường như bất lực với tay chân bị trói được sơn ở phía sau xe.

.

⚪ ---- Nhiều chuyên gia pháp lý kêu gọi đưa Trump vào tù. Trump gặp rắc rối sau khi đăng hình ảnh gây tranh cãi lên mạng xã hội. Đầu ngày thứ Sáu, cựu tổng thống đã đăng một đoạn video mô tả một chiếc xe tải lớn với một số lá cờ và biển hiệu ủng hộ Mỹ. Ở phía sau Xe tải là bức tranh vẽ Biden bị trói. Điều đó đã gây náo động trên mạng xã hội.

.

Cựu công tố viên liên bang Joyce Vance cho rằng có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với Trump. Vance nói sau khi báo cáo được lưu hành: "Qua kinh nghiệm, tôi biết cách Sở Mật vụ tương tác với những người đưa ra lời đe dọa chống lại POTUS, ngay cả những mối đe dọa mà họ không thể thực hiện. Điều này, theo quan điểm của một cựu Tổng thống, là hoàn toàn vượt quá giới hạn. Đã đến lúc ngừng để Trump vi phạm các quy tắc. Đã lâu rồi."

.

Cựu phóng viên Philadelphia Inquirer và người phụ trách chuyên mục Will Bunch chỉ nói đơn giản: "Thu hồi quyền bảo lãnh tại ngoại của Trump."

.

Học giả khoa học chính trị Tim Hogan nói rằng, nếu Sở Mật vụ "không làm gì về việc Trump vi phạm luật liên bang gây ra mối đe dọa đối với Tổng Thống thì nên sa thải giám đốc Sở Mật vụ và chuyển vấn đề lên Bộ Tư Pháp để xét xử các cáo buộc. Bởi vì Trump đang được tại ngoại nên ông ấy có thể sẽ bị giữ để chờ xét xử." Ông Trump nên bị giam giữ, ông nói thêm. (Ghi chú: Trump đã trình diện nhà tù Fulton, chụp hình, nghe lệnh truy tố, và sau đó tạm được tại ngoại.)

.

Nhà báo điều tra Victoria Brownworth nói, "Rất tiếc! Vào [Thứ Sáu Tuần Thánh] Trump đã đăng một hình ảnh trên Truth Social về Biden bị trói bằng dây thừng ở phía sau một chiếc xe bán tải,” cô đưa tin hôm thứ Sáu. "Có bao nhiêu cách mà Trump phải nói cho bạn biết kế hoạch của anh ta là gì? Đừng bao giờ quên Trump đã cố gắng xúi giục dân MAGA giết Phó Tổng Thống [Pence] của chính mình vào ngày 6 tháng 1/2021."

.

Ngay cả nam diễn viên Jon Cryer cũng lên tiếng: "Cựu tổng thống đáng hổ thẹn của chúng ta, một kẻ hiếp dâm và lừa đảo đã bị xét xử, hiện đang bị cáo trạng với 88 tội nghiêm trọng, vừa đăng ảnh một người ủng hộ miêu tả bạo lực chống lại đối thủ chính trị của mình trên mạng xã hội."

.

⚪ ---- Một luật sư của Jeffrey Clark - quan chức Bộ Tư pháp mà Donald Trump đã hy vọng sẽ giúp lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 - bây giờ tuyên bố rằng thân chủ của ông, trong một thời gian ngắn, vài giờ đồng hồ, đã được cựu tổng thống bổ nhiệm làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp, theo Politico. Luật sư Harry MacDougald đã đưa ra khẳng định này trong phiên tòa xét xử kỷ luật đối với Clark hôm thứ Năm, trước những cáo buộc rằng Clark đã gây áp lực buộc Bộ Tư Pháp yêu cầu các tiểu bang hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

.

LS này nói: “Có một khoảng thời gian trong ngày 3 tháng 1/2021, ông Clark là quyền Bộ Trưởng Tư Pháp cho đến khi tổng thống thay đổi quyết định vào ngày hôm đó”. Trong khi âm mưu lật đổ lãnh đạo Bộ Tư Pháp của Trump đã được đưa tin, MacDougald là người đầu tiên công khai cáo buộc rằng người trung thành với Trump đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này vào ngày 3 tháng 1/2021.

.

Các báo cáo cho biết Trump đã từ bỏ kế hoạch vài giờ sau đó khi các quan chức cảnh báo Trump sẽ có sự từ chức hàng loạt. Nhật ký của Bạch Ốc từ ngày hôm đó liệt kê nhiều cuộc gọi tới Clark từ Phòng Bầu dục và một cuộc gọi tới “Quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Clark”. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp của Clark vẫn nghi ngờ về việc liệu cuộc hẹn có thực sự được thực hiện hay không, vì cho rằng đó có thể là một lời đề nghị bằng lời nói chưa bao giờ được viết thành văn bản. Nghĩa là, Clark chạy tội rằng trong cương vị quyền Bộ Trưởng Tư Pháp, Clark chỉ thi hành lệnh của Trump.

.

⚪ ---- Rủ nhau chôm đồ của Air Force One. Các phóng viên và chính trị gia đi cùng Joe Biden trên chiếc Air Force One dường như không thể không ăn trộm đồ từ nó — một vấn đề đã trở nên phổ biến đến mức lãnh đạo Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc (White House Correspondents Association) gần đây đã gửi email cho các thành viên để nhắc họ không ăn trộm, Politico đưa tin hôm thứ Sáu. Đây được cho là một vấn đề đã tồn tại từ lâu trên máy bay, khiến một số vật dụng như ly đựng rượu whisky được chạm khắc, ly rượu vang và “gần như bất cứ thứ gì có phù hiệu Lực lượng Air Force One trên đó” đều biến mất sau gần như mỗi chuyến bay.

.

Một nhà báo nói với Politico rằng, trong chuyến bay đầu tiên trên máy bay, họ đã bị một phóng viên ngồi cạnh thúc giục chôm cái ly. Theo Politico, họ được bảo: “Mọi người đều làm điều đó”. Tin đồn đã lan truyền trong giới nhà báo về việc ai là kẻ trộm nhiều nhất, và một số người được cho là đã chỉ ra một thượng nghị sĩ giấu tên là kẻ trộm quà lưu niệm khét tiếng nhất, với một phụ tá hay nói với Politico rằng họ đã đánh cắp “mọi thứ không được cột lại”.

.

Trong số những món đồ đắt tiền nhất được cho là đã bị chôm có biển số Air Force One viền vàng, chúng dần dần bị đánh cắp từng chiếc một trong nhiều chuyến đi. Chưa có ai bị trừng phạt vì những vụ trộm cắp này, nhưng hiệp hội phóng viên sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề này, theo Politico đưa tin.

.

⚪ ---- New York: Các công tố viên Manhattan và cựu Tổng thống Trump đang tranh cãi về phạm vi của lệnh bịt miệng áp đặt lên Trump trong vụ án hình sự truy tố Trump về tội giả giấy tờ để giấu việc chi tiền bịt miệng các cô, chưa đầy ba tuần kể từ khi bắt đầu phiên tòa. Trump gần đây chửi mắng cô con gái của Thẩm phán Juan Merchan trong các bài đăng trên mạng xã hội sau khi Merchan trong tuần này từ chối trì hoãn phiên tòa xét xử Trump và chấp thuận yêu cầu bịt miệng Trump của các công tố viên.

.

Trong những lá thư riêng biệt được công bố vào thứ Sáu, văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg (D) và các luật sư của Trump đã tranh luận về việc liệu lệnh bịt miệng có bảo vệ gia đình của cả luật sư quận và thẩm phán hay không. Lệnh này giới hạn các tuyên bố công khai của Trump về “thành viên gia đình của bất kỳ cố vấn hoặc nhân viên nào” liên quan đến vụ án.

.

Tuy nhiên, nó rõ ràng cho phép Trump tiếp tục tấn công Bragg và dường như cũng không hạn chế những tuyên bố của Trump về thẩm phán. Công tố viên Joshua Steinglass viết trong một lá thư gửi thẩm phán: “Người dân tin rằng Lệnh ngày 26 tháng 3 được đọc đúng cách để bảo vệ các thành viên gia đình của Tòa án. Nhưng để tránh mọi nghi ngờ… Tòa án này hiện nên làm rõ hoặc xác nhận rằng Lệnh bảo vệ các thành viên gia đình của Tòa án, Biện lý quận và tất cả các cá nhân khác được đề cập trong Lệnh.”

.

Nhóm pháp lý của Trump đã bác bỏ quan điểm này, cho rằng yêu cầu làm rõ của các công tố viên dẫn đến việc mở rộng các hạn chế. “Các điều khoản rõ ràng của lệnh bịt miệng không áp dụng theo cách mà Công tố tuyên bố, điều mà họ dường như thừa nhận bằng cách đề xuất sự cần thiết phải ‘tránh mọi nghi ngờ’,” các luật sư của Trump, Susan Necheles và Todd Blanche viết trong thư của họ.

.

Trong thư của các công tố viên, Steinglass kêu gọi thẩm phán cảnh báo Trump rằng Trump đang vi phạm lệnh bịt miệng và trừng phạt Trump nếu Trump tiếp tục vi phạm nó, cho rằng các cuộc tấn công của Trump rất có thể ảnh hưởng đến các nhân chứng và những người khác: “Có nghĩa là, các nhân chứng xét xử tiềm năng và bồi thẩm đoàn tương lai hiện không phải là đối tượng bị cáo buộc tội sẽ có thể lo sợ bản thân và các thành viên gia đình của họ phải chịu những cuộc tấn công tương tự. Nỗi sợ hãi này không phải là giả thuyết: trong quá trình chuẩn bị xét xử, nhiều nhân chứng tiềm năng đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc với Công tố về sự an toàn của chính họ và của các thành viên trong gia đình họ nếu họ xuất hiện với tư cách là nhân chứng chống lại bị cáo Trump”.

.

⚪ ---- Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin Israel đã nhắm mục tiêu vào xe của Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) bằng máy bay không người lái gần làng Rmeish ở miền nam Lebanon. Vụ tấn công đã làm bị thương 3 cảnh sát và một thông dịch viên dân sự là nhân viên của Cơ quan giám sát ngừng bắn của LHQ (UNTSO) đang tuần tra trong khu vực. Israel đã bác bỏ các cáo buộc, phủ nhận mọi liên quan đến vụ pháo kích vào xe UNIFIL.

.

⚪ ---- Hamas nhấn mạnh hôm thứ Bảy rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp thành công phụ thuộc vào 4 điều kiện. Nhóm Palestine cho biết Israel phải dừng mọi hành động thù địch, rút khỏi Gaza, cho phép người Palestine di tản trở về nhà của họ và để viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Đàm phán ngừng bắn đã đạt được rất ít tiến bộ trong những tháng sau lần tạm dừng xung đột trước đó vào cuối tháng 11/2023. Các cuộc họp dẫn dắt bởi các nhà hòa giải như Qatar và Ai Cập và gần đây được mô tả là "bị mắc kẹt".

.

⚪ ---- Tờ Washington Post hôm thứ Sáu dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao và Pentagon giấu tên cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "lặng lẽ" phê duyệt gói viện trợ quân sự mới dành cho Israel, bao gồm bom và máy bay chiến đấu. Gói hàng được cho là đã được cấp phép trong tuần này bao gồm hơn 1.800 quả bom MK84 2.000 pound và 500 quả bom MK82 500 pound.

.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington kêu gọi Israel tìm giải pháp thay thế cho hoạt động quân sự đã lên kế hoạch ở Rafah nhằm không gây nguy hiểm cho hơn 1,4 triệu dân thường trong khu vực. Tuy nhiên, bất chấp những bình luận này, Mỹ vẫn khẳng định ủng hộ những nỗ lực của Israel trong chiến dịch tấn công Hamas.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post đăng hôm thứ Sáu rằng quân Ukraine sẽ phải bắt đầu lui trong cuộc chiến chống lại Nga trừ khi Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev thêm vũ khí và viện trợ quân sự khác: “Nếu không có viện trợ của Mỹ, nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có hỏa tiễn Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 mm. Có nghĩa là chúng tôi sẽ lùi, rút lui, từng bước một, từng bước nhỏ”.

.

Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội nước ông đang "cố gắng tìm cách nào đó để không rút lui" và rằng "những bước đi thông minh" của quân Ukraine sau khi Nga tiếp quản Avdiivka đã giúp ổn định tình hình trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Ukraine phải thực hiện các bước phản công vì nếu không, “Nga sẽ làm điều đó”.⚪ ---- Ba Lan: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông châu Âu, hôm thứ Sáu rằng châu Âu đang ở "thời kỳ tiền chiến tranh" và sự an toàn của lục địa này sẽ gặp nguy hiểm trừ khi Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga. “Tôi không muốn làm ai sợ hãi, nhưng chiến tranh không còn là khái niệm từ xưa nữa”, Tusk nói. “Đó là sự thật và nó đã bắt đầu từ hơn hai năm trước”, ông nói thêm, đề cập đến thời điểm Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine.Thủ tướng Ba Lan cũng chỉ trích Nga vì cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công khủng bố vào Tòa thị chính Crocus ở Moscow, đồng thời tuyên bố Nga "rõ ràng cảm thấy cần phải biện minh cho các cuộc tấn công ngày càng bạo lực vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine".⚪ ---- Nam Hàn đang triển khai dịch vụ tàu cao tốc nhằm giảm thời gian đi lại giữa trung tâm Seoul và vùng ngoại ô, hy vọng sẽ khuyến khích nhiều thanh niên cân nhắc việc mua nhà ở bên ngoài thành phố và bắt đầu sinh con. Nam Hàn có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và giới trẻ thường viện cớ đi lại xa và nhà ở chật chội, đắt đỏ ở thủ đô Seoul, nơi sinh sống của khoảng một nửa dân số, là những lý do chính khiến họ không kết hôn.Tỷ lệ sinh ở Seoul thậm chí còn thấp hơn mức trung bình toàn quốc và chính phủ đã cố gắng tăng số lượng trẻ sơ sinh thông qua trợ cấp nhưng không thành công. Các quan chức hiện đang đặt hy vọng vào Great Train eXpress (GTX), dự án tàu cao tốc ngầm trị giá 134 nghìn tỷ won (99,5 tỷ USD) mà đến năm 2035 sẽ cung cấp 6 tuyến nối Seoul với một số khu vực xa xôi.Hôm thứ Sáu, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã khánh thành một đoạn của tuyến đầu tiên, sẽ cắt thời gian đi lại từ thủ đô Suseo đến thành phố vệ tinh Dongtan xuống còn 19 phút từ 80 phút như hiện nay trên xe buýt. Ông nói thêm rằng quãng đường đi làm ngắn hơn “sẽ giúp mọi người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vào buổi sáng và buổi tối”.Tuyến này sẽ hoạt động từ thứ Bảy và GTX sẽ là một trong các tàu điện ngầm nhanh nhất thế giới, với các đoàn tàu di chuyển với tốc độ lên tới 180 km/h (112 dặm/giờ). Tuy nhiên, có thể chiều ngược lại xảy ra: một số nhà phân tích cho rằng GTX có thể góp phần làm suy thoái vùng nông thôn Nam Hàn bằng cách thu hút thêm nhiều người đến thủ đô Seoul vốn đã quá đông này.Kim Jin-yoo, giáo sư Quy hoạch Đô thị và Kỹ thuật Giao thông tại Đại học Kyonggi, cho biết: “Để hồi sinh các thị trấn trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, điều quan trọng nhất là trang bị cho các khu vực khác loại cơ sở hạ tầng công cộng tương tự”.⚪ ---- Thái Lan: Một quan chức cho biết hôm thứ Sáu rằng một dự luật hợp pháp hóa sòng bạc ở Thái Lan có thể được thông qua trong nhiệm kỳ hiện tại của chính phủ, khi thủ tướng ủng hộ một động thái mà ông cho rằng sẽ tạo ra việc làm, doanh thu và điều chỉnh lĩnh vực cờ bạc bất hợp pháp đang phát triển mạnh. Sòng bạc hiện là bất hợp pháp ở Thái Lan và hoạt động đánh bạc duy nhất được phép là tại các cuộc đua ngựa do nhà nước kiểm soát và xổ số. Nhưng cờ bạc bất hợp pháp, cá cược bóng đá, sòng bạc ngầm và xổ số vẫn tràn lan.Nhiều người trong ngành công nghiệp trò chơi tin rằng thị trường sòng bạc hợp pháp ở Thái Lan sẽ là một thành công lớn trong việc thu hút nhiều du khách hơn đến một quốc gia vốn là thỏi nam châm thu hút khách du lịch nước ngoài, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cho trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới Macau, nơi duy nhất ở Trung Quốc mà công dân có thể đánh bạc hợp pháp trong sòng bạc.Thứ trưởng Bộ Tài chính Julapun nói: “Chúng tôi phải thừa nhận rằng có nạn cờ bạc bất hợp pháp trong nước. Chúng tôi đang cố gắng loại bỏ (nó) nhưng không thể xóa bỏ nó, vì vậy chúng tôi phải suy nghĩ lại và thấy rằng đã đến lúc phải làm điều này”. Amornvivat nói với các phóng viên rằng Singapore sẽ là một hình mẫu để noi theo.Vấn đề này đã thu hút sự chú ý trong những ngày gần đây khi quốc hội thông qua kế hoạch nghiên cứu khả năng tạo ra các khu phức hợp giải trí có sòng bạc, cũng như các công trình khác như phòng hòa nhạc và địa điểm tổ chức các môn thể thao địa phương như võ đài Muay Thái, chọi gà và đua ngựa. Kế hoạch không nêu rõ có bao nhiêu khu phức hợp như vậy sẽ được tạo ra nhưng khuyến nghị chúng nên được đặt trong phạm vi 100 km (62 dặm) tính từ sân bay. Thái Lan đặt mục tiêu đón kỷ lục 40 triệu du khách nước ngoài trong năm nay.⚪ ---- Nhật Bản hôm thứ Sáu đã bổ sung bốn ngành mới vào chương trình thị thực lao động có tay nghề nước ngoài nhằm giải quyết tình trạng thiếu tài xế trong nước bằng cách cho phép nhiều người hơn có thời gian lưu trú lên đến 5 năm. Quyết định của Nội các nâng các ngành đủ điều kiện theo thị thực Lao động có tay nghề đặc định số 1 lên 16. Việc mở rộng, bao gồm vận tải đường bộ và đường sắt cũng như lĩnh vực lâm nghiệp và gỗ, là lần đầu tiên kể từ khi hệ thống này được giới thiệu vào năm 2019.Nhu cầu lao động nước ngoài của Nhật Bản đã tăng lên một phần do tỷ lệ sinh giảm. Cũng có những lo ngại về tình trạng thiếu hụt rõ rệt trong ngành vận tải và hậu cần, vốn có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn khi giới hạn mới về số giờ làm thêm đối với tài xế bắt đầu vào tháng 4, được gọi là "vấn đề năm 2024".Nhật Bản có kế hoạch tiếp nhận tới 820.000 người nước ngoài theo thị thực lao động có tay nghề trong 5 năm tài chính tiếp theo kể từ tháng 4/2024, nhiều hơn gấp đôi con số mà họ ước tính sẽ được chấp nhận trong 5 năm cho đến năm tài chính 2023 kết thúc vào tháng 3.Tại cuộc họp trước quyết định của Nội các, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi đã yêu cầu các bộ trưởng liên quan “chuẩn bị tiếp nhận (lao động nước ngoài) ngay lập tức và nỗ lực hiện thực hóa một xã hội hòa nhập”. Là một phần của việc bổ sung lĩnh vực vận tải đường bộ, những người nước ngoài có tay nghề cao sẽ được chấp nhận làm tài xế xe buýt, taxi và xe tải bởi các công ty đã được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chứng nhận.⚪ ---- Các cô nhớ mặc nịt ngực (bra) khi lên phi cơ. Một người phụ nữ bị kéo ra khỏi chuyến bay của Delta Air Lines vì không mặc nịt ngực đã yêu cầu hãng hàng không này đổi chính sách. Cô Lisa Archbold đã họp báo với luật sư Gloria Allred hôm thứ Năm, nói rằng cô đã lên chuyến bay của mình tại Sân bay Thành phố Salt Lake vào tháng 1/2024, mặc thoải mái trong chiếc áo sơ mi và quần trắng rộng rãi. Nhưng ngay sau khi toàn bộ máy bay đã ổn định chỗ ngồi, một tiếp viên hàng không đã đến chỗ cô và yêu cầu cô nói chuyện riêng, hộ tống Archbold ra khỏi máy bay.Cô Archbold cho biết: “Tôi đã bị nhắm đến và làm nhục”, đồng thời mô tả rằng cô cảm thấy như thể mình là tội phạm. Archbold nghi ngờ chiếc máy bay có vấn đề với việc hành khách không mặc áo ngực. Allred nói: “Nhân viên cửa khẩu nói với cô ấy rằng khi hành khách mặc quần áo phản cảm hoặc hở hang, chính sách chính thức của Delta là loại họ ra khỏi chuyến bay”.Cô Archbold cho biết cô được phép bay với điều kiện phải mặc một chiếc áo khác bên ngoài chiếc áo đang mặc. Khi cô trình bày vấn đề với tiếp viên hàng không, cô khẳng định quan chức này đã nói với cô rằng chính sách chính thức của Delta là “phụ nữ phải che đậy”. Khi NBC Los Angeles liên hệ với Delta về quy định trang phục và trường hợp của Archbold, hãng hàng không này đã phản hồi bằng cách nói rằng đầu năm nay đại diện của Delta đã liên hệ với Archbold để xin lỗi cô.⚪ ---- Đầu tháng này, trang tài chính cá nhân GoBankingRates.com đã xếp hạng các thị trấn hưu trí giàu nhất nước này. Trang web đã kiểm tra các thành phố của Mỹ với dân số tối thiểu 15.000 người, trong đó ít nhất 25% cư dân từ 65 tuổi trở lên. Sau đó, 131 thành phố đủ điều kiện được xếp hạng theo thu nhập hộ gia đình trung bình dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ năm 2022 của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.Trong số 10 thị trấn hưu trí giàu nhất nước, nơi giàu có nhất có thu nhập hộ gia đình trung bình là 166.747 USD/năm trong khi thu nhập trung bình của thị trấn số 10 là 124.460 USD. Các thị trấn ở California thống trị danh sách, trong đó California không chỉ là nơi có thị trấn hưu trí giàu nhất nước mà còn có 4 trong số 10 thị trấn hàng đầu. Trong khi đó, Florida, một trong những bang được người về hưu ưa chuộng nhất trên toàn quốc, có một thành phố ở top 10 của danh sách người giàu.

Thị trấn hưu trí giàu nhất nước Mỹ: Ranchos Palos Verdes, California. Ranchos Palos Verdes, California được xếp hạng là thị trấn hưu trí giàu có nhất, với thu nhập hộ gia đình trung bình là 166.747 USD. Thành phố ven biển này là vùng ngoại ô của Los Angeles và được biết đến với những con đường mòn đi bộ đường dài rộng lớn, khu học chánh được đánh giá cao và giá trị bất động sản cao, theo nền tảng xếp hạng giáo dục Niche. Cư dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 26,2% tổng dân số, chỉ có dưới 11.000 người cao tuổi sống ở Ranchos Palos Verdes.

.

Theo Zillow, giá trị trung bình một ngôi nhà ở Rancho Palos Verdes là 1.909.216 USD, tăng 8,4% so với năm qua. Theo phân tích tháng 1 của GoBankingRates.com, để nghỉ hưu ở một thành phố ở California như Ranchos Palos Verdes, bạn sẽ cần tối thiểu 1.432.425 USD cho 25 năm nghỉ hưu hoặc tối thiểu 1.720.630 USD cho 30 năm nghỉ hưu.

.

10 thị trấn hưu trí giàu nhất nước Mỹ:

1. Ranchos Palos Verdes, California

2. Highland Park, Illinois

3. Bainbridge Island, Washington

4. East Honolulu, Hawaii

5. Melville, New York

6. Laguna Beach, California

7. Paramus, New Jersey

8. Naples, Florida

9. Walnut Creek, California

10. Cerritos, California

.

⚪ ---- Cảnh sát thị trấn Kirkland (tiểu bang Washington) đã bắt 5 nghi phạm vào sáng Chủ nhật, những người bị tình nghi dàn dựng ít nhất 17 vụ trộm nhắm vào các thành viên của cộng đồng Nam Á. Cảnh sát Kirkland cho biết cuộc điều tra của họ bắt đầu vào tháng 2 khi các thành viên của cộng đồng Nam Á bày tỏ lo lắng với cơ quan thực thi pháp luật về sự gia tăng các vụ trộm ở khu dân cư ảnh hưởng đến cộng đồng của họ.

.

Cảnh sát cho biết vào cuối tháng 2 rằng camera giám sát và một nhân chứng đã chụp được hình ảnh của ba nghi phạm và biển số của một chiếc xe hơi cho thuê có liên quan đến một vụ trộm ở khu dân cư ở khu North Rose Hill. Cảnh sát cho biết một trong những nghi phạm, được xác định là một người đàn ông đến từ Palmdale, California, có tiền sử phạm tội lâu dài và từng bị kết án trọng tội.

.

Cảnh sát cho biết các nhà điều tra sau đó phát hiện ra nghi phạm thường xuyên di chuyển giữa 2 tiểu bang California và Washington trong khi sử dụng “tài sản cho thuê ngắn hạn” để thay đổi địa điểm. Theo các quan chức, những kẻ bị tình nghi là kẻ trộm cũng đã thuê xe hơi và đổi biển số xe của họ bằng biển số bị đánh cắp.

.

Các thám tử Kirkland và các thành viên ProAct đã bắt 5 người đàn ông đến từ Nam California, truy tố họ về nhiều vụ trộm thực hiện ở các Quận Kirkland, King và Snohomish. Cảnh sát cho biết cũng đã thu hồi một số món đồ bị nghi bị đánh cắp, bao gồm hơn 17.000 USD tiền mặt và nhiều túi xách cao cấp.

.

⚪ ---- Vẫn còn đóng cửa:

---- Chợ búa suy giảm. Hình trên tại Sài Gòn cho thấy kinh tế chưa hồi phục đầy đủ: một số cơ sở kinh doanh còn đóng cửa.

.

⚪ ---- TIN VN. Lào Cai, Yên Bái: Mưa đá, giông lốc làm 300 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Theo ANTV. Những ngày qua giông lốc, mưa đá tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại Lào Cai, mưa lớn cục bộ kèm theo giông lốc, mưa đá, sét đánh đã làm hơn 100 nhà ở bị thiệt hại, tốc mái tại các huyện Mường Khương, Bát Xát. Theo thống kê, tổng thiệt hại trong đợt thiên tai này của Lào Cai lên đến trên 5,1 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Yên Bái, trong 2 ngày qua liên tục xảy ra lốc xoáy, kèm theo mưa đá ở nhiều nơi, khiến 1 người bị thương, gần 200 nhà dân bị sập đổ và tốc mái, trên 20 ha lúa, ngô và cây lâm nghiệp bị thiệt hại.

.

⚪ ---- TIN VN. Đắt đỏ nhất là: Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh. Ngược lại là: Bến Tre, Nam Định, Quảng Trị. Theo Báo Tiền Phong. Theo thống kê, giá cả sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ nhất cả nước, theo sau là TPHCM, Quảng Ninh... với sự phát triển sôi động dẫn đến mức giá một số nhóm hàng dịch vụ cao hơn so với các địa phương khác. Ở chiều ngược lại, Bến Tre, Nam Định, Quảng Trị, Sóc Trăng và Gia Lai lần lượt là các địa phương có mức giá thấp. Năm 2023, thứ tự đắt đỏ giữa các vùng kinh tế - xã hội không biến động nhiều so với năm 2022. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí có giá cả đắt đỏ nhất cả nước. Vị trí thứ hai là vùng Đông Nam Bộ, tiếp theo lần lượt là Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.

.

⚪ ---- HỎI 1: Gallup: 48% dân Mỹ lo ngại về dân nhập cư (tăng từ 41% năm ngoái), 43% lo ngại sẽ có tấn công khủng bố (tăng từ 36% năm ngoái)?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo thăm dò gần đây, số người Mỹ nói rằng họ lo lắng về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai đã tăng lên trong năm qua. Khảo sát của Gallup, được công bố hôm thứ Sáu, cho thấy số người lo lắng “rất nhiều” về sự gia tăng nhập cư bất hợp pháp đã tăng 7%. Theo báo cáo, con số này có thể so sánh với những người nói tương tự về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra.

.

Khoảng 48% những người được khảo sát cho biết họ lo lắng “rất nhiều” về tác động của việc nhập cư bất hợp pháp, tăng từ mức 41% vào tháng 3 năm 2023. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 43% người dân lo lắng về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai, từ mức 36% vào thời điểm này năm ngoái.

Chi tiết:

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/4564228-more-americans-say-worried-illegal-immigration-terrorism-2024-survey/

.

⚪ ---- HỎI 2: Trong 2 thập niên, 47,000 trẻ em Mỹ từ 10 tới 19 tuổi đã tự sát?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một phân tích mới cho thấy tỷ lệ tự tử bằng mọi phương pháp của Hoa Kỳ đã tăng đều đặn đối với thanh thiếu niên từ năm 1999 đến năm 2020. Báo cáo cho thấy trong suốt hai thập niên đó, hơn 47.000 người Mỹ trong độ tuổi từ 10 đến 19 đã thiệt mạng vì tự tử và con số này tăng mạnh qua từng năm. Và trong khi tỷ lệ tự tử bằng súng tăng 5,3% mỗi năm trong giai đoạn 1999-2020 ở nam giới thì tỷ lệ này thậm chí còn tăng nhanh hơn (7,8% mỗi năm) ở nữ giới.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/29/suicides-rise-adolescents-teens/7121711726721/

.

.