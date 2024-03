- Hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh: Đức Giáo Hoàng Francis bắt đầu 4 ngày cho Lễ Phục Sinh - 1 thẩm phán đề nghị tước giấy phép hành nghề luật của California đối với John Eastman vì giúp Trump lật ngược bầu cử 2020 - Phe bảo thù truy tìm bí ẩn gia đình Biden bằng cách trộm 1 cuốn nhật ký con gái của Biden - Trump lại chửi mắng bầu phiếu qua thư. Bầu qua thư cần cho cử tri lao động, không thể nghỉ việ

Hôm nay là ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng Francis trông sức khỏe có vẻ ổn định khi ngài bắt đầu bốn ngày đầy sự kiện căng thẳng dẫn đến Lễ Phục sinh.

- Hôm nay là Thứ Năm Tuần Thánh: Đức Giáo Hoàng Francis bắt đầu 4 ngày cho Lễ Phục Sinh

- 1 thẩm phán đề nghị tước giấy phép hành nghề luật của California đối với John Eastman vì giúp Trump lật ngược bầu cử 2020

- Phe bảo thù truy tìm bí ẩn gia đình Biden bằng cách trộm 1 cuốn nhật ký con gái của Biden

- Trump lại chửi mắng bầu phiếu qua thư. Bầu qua thư cần cho cử tri lao động, không thể nghỉ việc vào Thứ Ba để đi bầu

- Biden, với góp mặt của Barack Obama và Bill Clinton, đã quyên kỷ lục 25 triệu USD trong 1 đêm

- Thăm dò của Đại học Quinnipiac: Biden đang dẫn trước Trump sát nút

- Cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark khai ở Hội Đồng Luật Thủ Đô D.C. về lý do giúp Trump lật ngược bầu cử 2020: bí mât giữa luật sư và khách là Trump

- Trump đã chi hơn 100 triệu USD cho luật sư và các chi phí pháp lý 3 năm qua: trung bình hơn 90.000 USD/ngày

- Trump chửi mắng Thẩm phán Juan Merchan và cô con gái, cô Loren Merchan hiện là cố vấn chính trị đảng Dân chủ

- Biden lại làm khó Tập Cận Bình: Mỹ ép các đồng minh ngừng cung cấp TQ các công cụ sản xuất chip quan trọng

- Apple hoãn ra mắt chiếc iPhone màn hình gập lại, có thể suy tính từ bỏ dự án hoàn toàn vì thiếu hãng cung cấp phù hợp

- Giám đốc Sở Tình báo Đối ngoại Nga thăm Bắc Hàn, tăng hợp tác

- Nga: vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow có liên hệ tới những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

- Nga vu khống Ukraine: đồng lõa với Nhà nước Hồi giáo ISIS để chống Nga

- Viên chức về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chức: vì Biden tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine

- Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine công bố danh sách 22 bộ trưởng mới để thành lập Nội các mới.

- Gaza: 32.552 người Palestine chết, 74.980 người bị thương.

- Lính Israel bắn chết 2 người Palestine không vũ trang phất cờ trắng, lấy xe ủi xúc xác chôn trong cát và rác

- Bệnh viện Gaza: em bé Mohammed Naeem al-Najar, 6 tuổi, chết vì đói. Nhiều em bé khác đang chết dần.

- Chuẩn bị chiến tranh: Nhật Bản nâng cấp 5 phi trường và 11 hải cảng, từ dân sự có thể xài cho quân sự

- Thế vận hội Paris dự kiến sẽ tốn công quỹ Pháp từ 3-5 tỷ euro (3,2-5,4 tỷ USD).

- Nam Hàn đang có 51,71 triệu dân, tới năm 2072 sẽ chỉ còn 36,22 triệu dân với hơn 1/2 là 65 tuổi trở lên

- Caltrans sẽ chi 1 tỷ USD trong 4 năm tới để lắp đặt làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ khắp California

- Quận Los Angeles: nữ sinh 16 tuổi đã chết sau hơn một tuần bị đánh trong nhà vệ sinh của trường

- Quận San Diego: Học khu San Diego sa thải 480 người, trong đó có 226 giáo viên

- Quận Cam: Đụng xe ở xa lộ 67, liên hệ 6 chiếc xe, 1 người bị thương.

- Quận Cam: nghi can vào ngân hàng nói có bom, bị cảnh sát bắn chết

- Quận Cam: nhiều nghi can gốc Việt bị bắt vì kéo băng đảng lên San Jose tấn công.

- TIN VN. Doanh nghiệp miền Tây "chết yểu", tỷ lệ người thất nghiệp cao nhất cả nước.

- TIN VN. Giấc mơ "sáng Hà Nội, trưa TP.HCM" sẽ thành hiện thực với đường sắt tốc độ cao 70 tỷ USD, chạy 350km/h?

- TIN VN. Hà Nội: Thường xuyên khuyến cáo người dân bảo mật tài khoản, một chuyên gia kinh tế vừa bị hack gần nửa tỷ trong tài khoản ngân hàng.

- HỎI 1: Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza: 55% dân Mỹ không tán thành, chỉ có 36% tán thành? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hóa chất gia dụng có độc tố gây hại não bộ, dẫn tới các bệnh thần kinh? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-28/3/2024) ⚪ ---- Ban giám đốc Apple đã hoãn lịch ra mắt chiếc iPhone màn hình gập sang quý đầu tiên của năm 2027, theo DigiTimes Asia đưa tin hôm thứ Năm. Tuy nhiên, công ty cũng có thể cân nhắc việc từ bỏ dự án hoàn toàn. Báo cáo trước đó từ báo Alpha Biz của Nam Hàn cho rằng sự chậm trễ trong việc ra mắt là do khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp cho các linh kiện chính, đặc biệt là màn hình có thể gập lại. Apple đang phải đối mặt với những thách thức trong việc tìm hãng cung cấp có chất lượng cao như ý. Tin đồn trước đây chỉ ra rằng Apple đang ở giai đoạn đầu phát triển 2 điện thoại thông minh màn hình gập khác nhau có thiết kế giống vỏ sò với khả năng gập ngang.

⚪ ---- Hôm nay là ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng Francis trông sức khỏe có vẻ ổn định khi ngài bắt đầu bốn ngày đầy sự kiện căng thẳng dẫn đến Lễ Phục sinh, và tái lập lời thề thụ phong vào ngày Giáo hội Công giáo La Mã đánh dấu ngày Chúa Jesus thành lập chức linh mục vào đêm trước khi bị đóng đinh.

Đức Giáo Hoàng Francis, người gần đây đã hạn chế tham gia diễn thuyết vì mệt mỏi liên quan đến những cơn viêm phế quản và bệnh cúm, đã đọc một bài giảng dài trong “Thánh lễ Truyền Dầu” Thứ Năm Tuần Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng kêu gọi các linh mục hãy có lòng nhân ái, thừa nhận khi họ “đi lạc khỏi con đường thánh thiện” và tránh sự dối trá, không trung thực và đạo đức giả.

Trong thời gian phục vụ, vị giáo hoàng 87 tuổi đã lập lại lời thề của mình cùng với hàng ngàn linh mục trong vương cung thánh đường và các loại dầu làm phép sẽ được sử dụng trong các bí tích của Giáo hội. Ngày Thứ Năm Tuần Thánh là để kỷ niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Jesus với các tông đồ vào đêm trước khi Người chết.

Vào chiều thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ chủ trì một nghi lễ rửa chân truyền thống tại khu vực dành cho phụ nữ của một nhà tù ở Rome. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên tổ chức nghi thức rửa chân bên ngoài các nhà thờ, thường là trong nhà tù, nhà dưỡng lão hoặc nhà tế bần, tiếp tục tục lệ mà ngài đã bắt đầu khi còn là tổng giám mục Buenos Aires. Và cũng là vị giáo hoàng đầu tiên mời phụ nữ và những người không theo đạo Thiên Chúa tham gia phục vụ. Buổi lễ lặp lại cử chỉ khiêm nhường của Chúa Jesus đối với các tông đồ vào đêm trước khi Người chết.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden tại thành phố New York, với sự góp mặt của 2 cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, đã quyên được số tiền kỷ lục 25 triệu USD. Đó là tiền gây quỹ cao nhất từ trước đến nay cho một sự kiện chính trị, quy tụ hơn ba thập niên lãnh đạo của đảng Dân chủ, bao gồm cả cuộc trò chuyện trên sân khấu do Stephen Colbert điều hợp. Gây quỹ tổ chức tại Radio City Music Hall nhằm hỗ trợ cho Biden, người sẽ đối đầu với Donald Trump, ứng cử viên dự kiến là của Đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024.

⚪ ---- Cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac cho thấy Tổng thống Biden đang dẫn trước Donald Trump từ 48% đến 45% khi cuộc thăm dò chỉ hỏi về hai ứng cử viên đó. Tuy nhiên, khi câu hỏi mở rộng để bao gồm các ứng cử viên bên thứ ba Robert F. Kennedy Jr. (độc lập), Cornel West (độc lập) và Jill Stein (Đảng Xanh), Trump đã dẫn trước Biden 39% đến 38%, theo The Hill.

Trong khi đó, Biden đang kè sát nút Trump trong các cuộc thăm dò từ 6 tiểu bang chiến trường, theo tờ Guardian đưa tin: Trump vẫn dẫn trước, nhưng Biden đang thu hẹp khoảng cách ở Arizona, Nevada và North Carolina; họ huề điểm ở Pennsylvania và Michigan; và Biden hiện đang dẫn đầu một điểm phần trăm ở Wisconsin.

⚪ ---- Một thẩm phán đã khuyến nghị tước giấy phép hành nghề luật của California đối với John Eastman vì Eastman đã ra sức giúp cựu Tổng thống Trump bám giu74 Bạch Ốc sau khi Trump thất cử năm 2020. Eastman, cựu hiệu trưởng trường luật, phải đối mặt với 11 cáo buộc kỷ luật tại Tòa án Hội đồng Luật khoa Tiểu bang California xuất phát từ việc Eastman vẽ ra chiến lược pháp lý để yêu cầu Phó Tổng thống lúc đó là Mike Pence từ chối chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống Biden bất kể phiếu của Biden nhiều hơn phiếu của Trump.

Khuyến nghị của Thẩm phán Yvette Roland tại Tòa án Luật khoa Tiểu bang California, được đưa ra hôm thứ Tư, hiện được chuyển đến Tòa án Tối cao California để đưa ra phán quyết cuối cùng. Eastman có quyền kháng cáo quyết định của tòa án cấp cao. Luật sư của Eastman, Randall Miller, đã không trả lời ngay lập tức email yêu cầu bình luận về quyết định của thẩm phán. California State Bar (Tòa án Hội đồng Luật khoa Tiểu bang California) là cơ quan quản lý và là hệ thống tòa án duy nhất ở Hoa Kỳ chuyên về kỷ luật luật sư.

Eastman còn phải đối mặt riêng với các cáo buộc hình sự ở Georgia trong vụ án cáo buộc Trump và 18 đồng minh âm mưu lật ngược sự thất bại của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Georgia. Eastman, hiện không nhận tội, đã lập luận rằng ông chỉ đang làm công việc luật sư của Trump khi thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Ông đã tố cáo vụ việc là nhằm vào các luật sư "vì sự vận động nhiệt tình của họ thay mặt cho khách hàng của họ."

Eastman cũng là một trong những đồng phạm giấu tên trong vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 do Công tố đặc biệt Jack Smith đưa ra, nhưng Eastman không bị truy tố trong vụ án liên bang. Hội đồng Luật California cáo buộc rằng Eastman đã vi phạm quy tắc kinh doanh và nghề nghiệp của tiểu bang khi đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cấu thành các hành vi "suy thoái đạo đức, không trung thực và tham nhũng". Cơ quan này cho biết, khi làm như vậy, ông đã "vi phạm nghĩa vụ này nhằm thực hiện âm mưu chiếm đoạt ý chí của người dân Mỹ và lật ngược kết quả bầu cử cho chức vụ cao nhất đất nước - một cuộc tấn công nghiêm trọng và chưa từng có vào nền dân chủ của chúng ta."

⚪ ---- Phe bảo thù truy tìm bí ẩn gia đình Biden bằng cách trộm 1 cuốn nhật ký... Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư cho biết người phụ nữ thừa nhận đã đánh cắp cuốn nhật ký của cô Ashley (con gái Tổng thống Joe Biden) và giúp bán nó cho các nhà hoạt động bảo thủ có thể bị bắt ngay sau ngày thứ Sáu sau khi bỏ qua việc tuyên án. Aimee Harris lẽ ra bị kết án ở Manhattan vào chiều thứ Tư. Các luật sư của cô trước đó đã nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Laura Swain rằng cô Harris (cư dân Florida) "không thể" về New York tham dự phiên tòa vì "chăm sóc trẻ em và các vấn đề khác".

Việc tuyên án của Harris đã bị hoãn lại hai lần trong năm nay vì những vấn đề tương tự. Với việc Harris xuất hiện qua video, Thẩm phán Swain đã hoãn tuyên án cho đến ngày 9 tháng 4. Thẩm phán cho biết sẽ ra lệnh bắt giữ Harris vào chiều thứ Sáu trừ khi cô Harris nộp các tài liệu bổ sung bao gồm bản khai tài chính vào trưa ngày hôm đó.

“Tôi hy vọng tôi không phải làm thế,” Swain nói. "Cả bạn và các con của bạn đều không cần Cảnh sát Hoa Kỳ tìm kiếm bạn, tìm thấy bạn và đưa bạn đến New York." Lệnh bắt giữ có thể khiến Harris phải ngồi tù, một số phận mà cô có thể sẽ không phải đối mặt khi tuyên án. Công tố đã yêu cầu Swain kết án Harris sáu tháng quản thúc tại gia và ba năm thả tự do có giám sát, trong khi cô Harris yêu cầu chỉ quản chế.

Harris và một cư dân Florida khác, Robert Kurlander, đã nhận tội vào ngày 25 tháng 8/2022 về âm mưu thực hiện hành vi vận chuyển tài sản bị đánh cắp giữa các tiểu bang liên quan đến nhật ký của Ashley Biden. Harris đã đánh cắp cuốn nhật ký sau khi ở tại một ngôi nhà ở Delray Beach, Florida, nơi Ashley Biden từng ở và đang cất giữ cuốn nhật ký cũng như các tài sản khác.

Harris đã nhờ Kurlander giúp bán cuốn nhật ký, ảnh gia đình Ashley Biden và các vật phẩm khác cho nhóm hoạt động bảo thủ Project Veritas, các tờ báo cho biết họ trả cho họ 20.000 USD mỗi thứ. Văn phòng Biện Lý ở Manhattan cho biết liên lạc của Harris với Kurlander cho thấy cô được thúc đẩy một phần bởi mong muốn "làm hại chiến dịch của Ứng cử viên-1" - ám chỉ đến cuộc tranh cử thành công vào Bạch Ốc năm 2020 của đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Không rõ nhật ký có liên hệ chính trị nào.

Kurlander dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 12 tháng 4. Project Veritas cho biết Harris và Kurlander khẳng định họ đã lấy được cuốn nhật ký một cách hợp pháp. Nhóm cho biết họ không xuất bản một câu chuyện nào vì không thể xác nhận cuốn nhật ký là xác thực và thay vào đó đã sắp xếp để gửi nó đến cơ quan thực thi pháp luật ở Florida. Project Veritas thường xuyên tung ra các đoạn phim camera quay bí mật nhằm mục đích bôi nhọ các tổ chức thiên tả.

⚪ ---- Trump lại chửi mắng bầu phiếu qua thư. Các quan chức của Đảng Cộng hòa dường như nhận ra rằng họ đã tự đặt mình vào thế bất lợi lớn khi bầu phiếu qua thư và họ đã gửi tín hiệu rằng họ sẽ làm nhiều hơn để khuyến khích cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu qua thư trong kỳ bầu cử này. Tuy nhiên, tờ Washington Post đưa tin rằng họ có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện điều này vì cựu Tổng thống Donald Trump, tiếp tục chỉ trích hoạt động này là dễ bị lừa đảo mặc dù thực tế là không có bằng chứng nào chứng minh khẳng định này.

“Bất cứ khi nào có liên quan đến thư, bạn sẽ có hành vi gian lận”, Trump nói hồi đầu tháng này. "Thật tệ là người ta không nói điều đó. Họ không muốn nói điều đó." Một tháng trước, Trump tuyên bố rằng "bỏ phiếu qua thư hoàn toàn là tham nhũng" và nói với Laura Ingraham của Fox News rằng "nếu bạn bỏ phiếu qua thư, bạn sẽ nghiễm nhiên có gian lận."

Những tuyên bố này đã khiến các thành viên Đảng Cộng hòa thất vọng, những người tin rằng Trump đã tự bắn vào chân mình - và đảng của họ - trong những năm qua khi không khuyến khích bỏ phiếu qua thư. Chẳng hạn, chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, Cody Hall, nói rằng "hoàn toàn có thể" việc Trump coi thường việc bỏ phiếu qua thư đã "làm ông ấy phải trả giá trong cuộc bầu cử vừa qua."

Nhưng Hall nói rằng ngay cả khi Trump ngừng tấn công hoạt động này, đảng vẫn cần dành nhiều nguồn lực hơn để giáo dục cử tri của họ. Tại sao trước giờ bầu qua thư có lợi cho Dân Chủ? Tất cả những cuộc bầu cử Hoa Kỳ đều tổ chức vào Thứ Ba trong tuần, để không can thiệp vào ngày nghỉ cuối tuần của người dân và để tiết kiệm với các phòng phiếu ở gần nhà cử tri, thường là ở trạm cứu hỏa, trường học hay nhà thờ. Nhưng cử tri Dân Chủ đa số là dân lao động, khó có thể xin nghỉ một hay 2 giờ đồng hồ và lái xe về trạm phiếu gần nhà để bầu phiếu, nên bầu phiếu qua thư được Dân Chủ ưa chuộng.

⚪ ----- Một viên chức về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết cô sẽ từ chức vì chính sách của chính quyền Biden tiếp tay Israel thảm sát dân Palestine tại Gaza trong một bài quan điểm của CNN hôm thứ Tư.

.

Sheline tiếp tục: “Tuy nhiên, với tư cách là đại diện của một chính phủ đang trực tiếp cho phép điều mà Tòa án Công lý Quốc tế đã tuyên bố có thể là một cuộc diệt chủng ở Gaza, công việc như vậy gần như trở nên bất khả thi. Không thể phục vụ một chính quyền gây ra những hành động tàn bạo như vậy, tôi đã quyết định từ chức tại Bộ Ngoại giao.”

Vào tháng 10, Josh Paul, người từng giữ chức vụ giám đốc quốc hội và công vụ tại Cục Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao, cho biết ông cũng từ chức vì lý do tương tự. Pal nói trong một lá thư rằng anh rời bỏ vai trò của mình do bị tổn hại do việc “cung cấp vũ khí sát thương cho Israel” vượt quá những điều tốt đẹp mà anh ấy có thể làm ở vị trí này. Paul nói: “Chúng ta không thể vừa ủng hộ tự do vừa chống lại nó. Và chúng ta không thể vì một thế giới tốt đẹp hơn trong khi lại góp phần tạo nên một thế giới tồi tệ hơn về mặt vật chất.”

Để phản ứng rõ ràng trước quyết định từ chức của Sheline, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng “có rất nhiều quan điểm trong Bộ Ngoại giao về chính sách của chúng tôi đối với Gaza, cũng như có sự đa dạng rộng rãi trong quan điểm và ý kiến trong toàn xã hội Mỹ về vấn đề này và những vấn đề khác.”

Hôm thứ Hai, ít nhất 12 người Palestine ở Gaza đã chết đuối khi cố gắng bơi ra lấy lại những thủng viện trợ cứu đói thả dù lạc ra biển, theo cơ quan y tế Palestine. Hơn 31.000 người Palestine đã chết trong cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza kể từ khi bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái.

⚪ ---- Cựu quan chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark hôm thứ Tư khẳng định thân chủ của ông là Donald Trump khi ông cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 từ bên trong. Tại phiên điều trần kỷ luật trước Hội Đồng Luật Thủ Đô D.C. Bar, Ủy viên Patricia Matthews lưu ý rằng Clark đã nhiều lần viện dẫn đặc quyền của luật sư-khách hàng khi từ chối trả lời các câu hỏi.

"Ông Clark, ông đã nhiều lần khẳng định đặc quyền của luật sư-khách hàng," Matthews nói. “Anh là luật sư cho ai?”

“Là Luật sư cho Tổng thống Trump, người đứng đầu cơ quan hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ,” Clark trả lời.

Vào thời điểm đó, luật sư của Clark, Harry MacDougald, đã thúc giục thân chủ của mình sử dụng quyền im lặng trong Tu chính án số 5 để chống lại việc tự buộc tội. Matthews hỏi lại câu hỏi và Clark làm theo lời khuyên của luật sư. Clark nói: “Vì vậy, tôi sẽ đáp lại điều đó bằng cách viện dẫn cùng một nhóm đặc quyền, với tất cả sự tôn trọng: Tu chính án thứ năm tại thời điểm này, đặc quyền hành pháp, đặc quyền thực thi pháp luật, đặc quyền quy trình thảo luận và đặc quyền giữa luật sư (Ckarj) và khách hàng (Trump).”

Chuyên gia pháp lý Marcy Wheeler cho rằng câu trả lời của Clark là vấn đề đối với Trump và chính ông. Wheeler nói: "Điều đó... dường như gây ra vấn đề khó cho cả hai người (Trump và Clark)."

Giáo sư luật Anthony Michael Kreis đồng ý: “Hoặc Jeff Clark không hiểu đặc quyền của luật sư-khách hàng hoạt động như thế nào trong Bộ Tư Pháp, hoặcanh ta làm công việc ngoài giờ với tư cách là luật sư riêng của Trump bên ngoài phạm vi văn phòng công của anh ta và không thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào mà chỉ mang màu sắc văn phòng cho mục đích tranh cử."

Ryan J. Reilly của NBC cho rằng Clark đã đưa ra câu trả lời sai (vì lúc đó Clark là công chức Bộ Tư Pháp): "Câu trả lời đúng dành cho một luật sư (cựu) của Bộ Tư pháp: khách hàng của bạn là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!" (chứ không phải luật sư riêng cho ai, dù là Tổng Thống Trump thuê để lật ngược bầu cử)

⚪ ---- Theo một phân tích mới, Donald Trump đã chi hơn 100 triệu USD cho luật sư và các chi phí pháp lý khác liên quan đến nhiều vụ kiện và cáo buộc hình sự chống lại ông. Phân tích của New York Times cho thấy cựu tổng thống đã chi trung bình hơn 90.000 USD mỗi ngày cho các chi phí pháp lý trong hơn ba năm - mặc dù không có khoản tiền nào trong số đó được trả bằng tiền của chính Trump mà thay vào đó hầu như hoàn toàn đến từ các khoản quyên góp được quyên góp từ khi thất cử năm 2020.

Tuy nhiên, những tài khoản đó gần như trống rỗng, vì vậy Trump bây giờ phải quyết định xem có nên tự trả các khoản chi phí pháp lý đáng kinh ngạc của mình hay tìm một nguồn tài chính khác.

⚪ ---- Donald Trump hôm thứ Tư đã chửi mắng Thẩm phán Juan Merchan, người giám sát phiên tòa New York trong hồ sơ Biện Lý Alvin Bragg truy tố Trump. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump gọi lệnh bịt miệng Trump do Thẩm phán Merchan đưa ra là "bất hợp pháp, phi Mỹ, vi hiến" và coi Thẩm phán Merchan là "cố gắng một cách sai trái nhằm tước bỏ Quyền Tu chính án thứ nhất của tôi để lên tiếng chống lại việc Vũ khí hóa Thực thi Pháp luật" của các đối thủ Đảng Dân chủ.

Trump nói thêm rằng con gái của thẩm phán, cô Loren Merchan hiện là cố vấn chính trị đảng Dân chủ, “vừa đăng một bức ảnh chụp tôi [Trump] sau song sắt, mục tiêu rõ ràng của cô và khiến tôi hoàn toàn không thể có được một phiên tòa công bằng.” AP lưu ý rằng lệnh của Thẩm phán Merchan bịt miệng Trump không cấm Trump bình luận về Thẩm phán hoặc người thân của ông ta.

.

Thẩm phán này đã ban hành lệnh bịt miệng cấm cựu tổng thống tấn công các nhân chứng, công tố viên, nhân viên tòa án và bồi thẩm đoàn trong vụ án. Thẩm phán Juan M. Mercan đã ban hành lệnh hôm thứ Ba, một ngày sau khi ông bác bỏ nỗ lực của Trump nhằm trì hoãn phiên tòa một lần nữa và xác nhận nó sẽ bắt đầu vào ngày 15/4. Lệnh này cũng cấm Trump đưa ra nhận xét về thành viên gia đình của các công tố viên và luật sư liên quan đến vụ án. trường hợp, CNN báo cáo.⚪ ---- TT Biden lại làm khó Tập Cận Bình. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã thúc ép các đồng minh của Hoa Kỳ ngừng cung cấp các công cụ sản xuất chip quan trọng cho khách hàng Trung Quốc. Thứ trưởng Bộ Thương mại về Công nghiệp và An ninh Alan Estevez chia sẻ trong một hội nghị: “Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh của mình để xác định điều gì là quan trọng đối với dịch vụ và điều gì không quan trọng đối với dịch vụ. Chúng tôi đang thúc đẩy việc không bảo trì các thành phần chính đó và đây là những cuộc thảo luận mà chúng tôi đang có với các đồng minh của mình.”Trong khi đó, sáng sớm hôm Thứ Tư 27/3/2024, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh và Washington không chỉ nên tôn trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc thị trường, đồng thời không cản trở sự phát triển kinh tế của nhau.⚪ ---- Tổng thống Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) Mahmoud Abbas hôm thứ Năm đã công bố danh sách 22 bộ trưởng mới để thành lập Nội các mới. Chính phủ sắp nhậm chức có kế hoạch tuyên thệ trước ông Abbas vào Chủ nhật tới, sau khi Thủ tướng được chỉ định Mohamed Mustafa trình bày danh sách bộ trưởng và chương trình làm việc được đề xuất. Thông báo của Abbas về việc sắp xếp lại chính phủ theo sau việc cựu Thủ tướng Mohammad Shtayyeh từ chức và Hoa Kỳ ủng hộ một Chính quyền Palestine được củng cố để quản lý kịch bản thời hậu chiến ở Gaza với sự phản đối của Israel.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Năm cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel đã tăng lên 32.552. Tổng số người bị thương kể từ khi bắt đầu chiến tranh đã tăng lên 74.980. Con số này tăng lên sau khi 62 thường dân chết trong 24 giờ qua vì 6 cuộc tấn công của quân Israel cũng khiến 91 người bị thương trong 24 giờ qua.---- Lính Israel đã bắn chết hai người đàn ông Palestine không vũ trang ở tầm gần ở Gaza, thi thể của họ bị máy ủi của quân đội chôn trong cát và rác, đoạn phim phát sóng mà Al Jazeera thu được đã chiếu cho thấy. Hai người đàn ông liên tục vẫy những thứ có vẻ như là vải trắng, ra hiệu đầu hàng và thể hiện rằng họ không gây ra mối đe dọa.Một phóng viên của Al Jazeera cho biết, họ ở gần Bùng binh Nabulsi, phía tây nam Thành phố Gaza và đang cố gắng trở về nhà ở phía bắc Dải Gaza qua Phố al-Rashid, con đường khả thi duy nhất. Đây là nơi họ chạm trán với binh lính Israel. Đoạn video dài 2:10 phút, có phụ đề (click:cc):



https://youtu.be/rjYudMS3q1s?si=omWpjm2JZW2Kqzoi

⚪ ---- Hôm Thứ Năm, em bé Mohammed Naeem al-Najar, 6 tuổi, đã chết vì đói tại Bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza. Cũng tại bệnh viện này, em bé Leila Juneid, sinh ra trong cuộc chiến ở Gaza, đã nhập viện hôm thứ Tư và được đưa vào ICU vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Các tổ chức nhân đạo, bao gồm cả LHQ, cho biết Israel đang ngăn cản việc tiếp cận viện trợ bằng cách đóng cửa các cửa khẩu biên giới và áp đặt các hạn chế nghiêm khắc. Trong khi đó, em bé Maram Mansour đang chết chậm vì đói ở bệnh viện này.

Video về bé Mansour (click vào Translate):

https://twitter.com/AJA_Palestine/status/1773278888145166651

⚪ ---- Ủy ban Điều tra Nga hôm thứ Năm cho biết họ đã xác nhận mối liên hệ giữa vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Viết trên tài khoản Telegram của mình, Ủy ban lưu ý rằng "việc làm việc với những kẻ khủng bố bị giam giữ, việc kiểm tra các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính đã dẫn đến bằng chứng về mối liên hệ của chúng với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine." Ngoài ra, cơ quan này còn tiết lộ rằng một nghi phạm khác liên quan đến việc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công đã bị bắt giữ.

Cuộc tấn công diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 3, đã cướp đi sinh mạng của 143 người, theo ước tính mới nhất của chính quyền Nga, và Ukraine kể từ đó đã phủ nhận rằng họ có bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công.

.

⚪ ---- Giám đốc Sở Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin đã đến thăm Bắc Hàn từ ngày 25 đến 27/3, theo RIA đưa tin hôm thứ Năm. Khi ở Bình Nhưỡng, Naryshkin đã gặp Lee Chang Dae, Bộ trưởng An ninh Bắc Hàn. Chủ đề họp là về tình hình toàn cầu và tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh khu vực. Họ cũng thảo luận các cách để tăng cường hợp tác giữa Nga và Bắc Hàn nhằm đối phó với áp lực từ bên ngoài và "các hoạt động gián điệp và âm mưu ngày càng gia tăng của các thế lực thù địch", theo sở tình báo cho RIA biết.

⚪ ---- Nga vu khống Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư bày tỏ nghi ngờ về khả năng của Nhà nước Hồi giáo ISIS trong việc dàn dựng vụ tấn công chết người vào Tòa thị chính Crocus của Moscow vào thứ Sáu tuần trước, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng.

.

Zakharova chỉ trích việc truyền thông phương Tây nhanh chóng quy trách cho Nhà nước Hồi giáo là một nỗ lực để che chắn cho Ukraine và các đồng minh phương Tây khỏi bị đổ lỗi: "Để tránh sự nghi ngờ từ tập thể phương Tây, họ cần phải khẩn trương nghĩ ra điều gì đó, vì vậy họ đã nhờ đến ISIS, rút con át chủ bài ra khỏi tay áo và theo đúng nghĩa đen là vài giờ sau vụ tấn công khủng bố, truyền thông phương Tây phổ biến chính xác những phiên bản này."

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận việc phiến quân Hồi giáo thực hiện vụ tấn công nhưng ngụ ý vai trò tiềm tàng của Ukraine trong việc tạo điều kiện cho những kẻ tấn công trốn thoát.

⚪ ---- Chuẩn bị chiến tranh: Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp 5 phi trường và 11 hải cảng, chỉ định chúng để quân đội và duyên phòng sử dụng trong trường hợp chiến tranh, trong bối cảnh lo ngại về sự xâm lấn trên biển của Trung Quốc và khả năng chiến tranh ở Đài Loan. Gần 1/2 trong số 16 cơ sở thương mại, bao gồm các phi trường Naha và Nagasaki, nằm ở tỉnh Okinawa hoặc đảo chính Kyushu ở phía tây nam, dường như nhằm tăng cường phòng thủ xung quanh các hòn đảo xa xôi phía tây nam của Nhật.

Kế hoạchsẽ sớm được thông qua tại cuộc họp các bộ trưởng liên quan, mở đường cho dự án khởi công vào năm tài chính tiếp theo từ tháng 4. Dự kiến sẽ phân bổ 35 tỷ yên (230 triệu USD) cho năm đầu tiên. Các đường băng phi đạo và sân đậu dài hơn dự kiến sẽ xây tại các phi trường được chỉ định để sử dụng cho chiến đấu cơ và vận tải cơ. Các hải cảng sẽ cần những bến cảng có thể tiếp nhận các tàu khu trục và các tàu lớn khác.

⚪ ---- Kiểm toán viên quốc gia Pháp cho biết hôm thứ Ba Thế vận hội Paris năm nay dự kiến sẽ tiêu tốn của nhà nước từ 3-5 tỷ euro (3,2-5,4 tỷ USD). Pierre Moscovici, người đứng đầu cơ quan kiểm toán, nói: “Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác chi phí của Thế vận 2024. Dự kiến sẽ có giá từ 3, 4 hoặc 5 tỷ euro.” Moscovici đã ước tính vào tháng 1 năm ngoái rằng chi phí cuối cùng đối với người nộp thuế sẽ là "khoảng 3 tỷ euro", tăng so với ước tính ngân sách chính phủ vào thời điểm đó là 2,44 tỷ euro.

Dự luật cho mỗi kỳ Thế vận hội thường tăng lên trong các giai đoạn chuẩn bị sau khi xuất hiện các chi phí chưa được cấp ngân sách hoặc cần thêm vốn để đẩy nhanh công việc xây dựng còn dang dở. Trước nguy cơ thợ đình công, Pháp hiện đang đàm phán về tiền thưởng một lần cho các nhân viên khu vực công sẽ làm việc trong Thế vận hội, với khoản tiền thưởng riêng cho cảnh sát lên tới 500 triệu euro.

⚪ ---- Nam Hàn đang chuyển sang dân số già hơn, với tỷ lệ sinh giảm và sinh ít hơn, dẫn đến dự đoán đến năm 2072 (tức, 48 năm nữa), gần một nửa dân số sẽ ở độ tuổi 65 trở lên. Theo Thống kê Hàn Quốc, dân số Nam Hàn vào năm 2023 đứng ở mức 51,71 triệu người, trong đó người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên chiếm 18,2% tổng dân số. Người ta dự đoán rằng đến năm 2072, nhóm dân số cao tuổi sẽ chiếm gần một nửa dân số.

Thống kê ước tính tổng dân số vào năm 2072 sẽ vào khoảng 36,22 triệu người (giảm từ 51,71 triệu người hiện nay). Trong dân số lúc đó, 47,7% (17,27 triệu) sẽ ở độ tuổi từ 65 trở lên. Người ta cũng dự đoán đến năm 2072, số người trong độ tuổi 0-14 sẽ là 2,38 triệu người (6,6%) và số người trong độ tuổi 15-64 là 16,58 triệu người (45,8%).

⚪ ---- Cơ quan Caltrans cho biết họ sẽ chi 1 tỷ USD trong bốn năm tới để lắp đặt làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ trên khắp California và San Diego. Một trong những dự án đang hoàn thiện ở Thung lũng Carmel, nơi Caltrans đang mở rộng đường dành cho xe đạp dưới Xa lộ Liên tiểu bang 5. Những người đi dọc làn đường dành cho xe đạp giữa Quốc lộ 56 và Xa lộ Liên tiểu bang 5 gần đây phải đi đường vòng và hiện tại, họ phải đi chung Đường Carmel Valley với các phương tiện.

Khi công trình hoàn thành, đường hầm dưới Xa lộ Liên tiểu bang 5 cùa quận San Diego sẽ nối hai đường dành cho xe đạp và cho phép người đi xe đạp tránh giao thông. Dự án này là một phần trong kế hoạch đầu tư đường dành cho xe đạp và làn đường dành cho người đi bộ trị giá 1 tỷ USD được triển khai trong tháng này trên toàn tiểu bang.

Seth Cutter, Nhà lập kế hoạch cấp cao của Caltrans ở San Diego cho biết, mục đích của làn đường dành cho xe đạp là giúp mọi người ra khỏi xe hơi của họ. Sutter cho biết, hiện tại ở Quận San Diego, khoảng 1% người dân đi lại bằng xe đạp, khoảng 2% đi xe trolley (xe điện nội ô) và khoảng 5% đi xe buýt.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cô gái 16 tuổi đã chết hơn một tuần sau vụ đánh nhau tại trường trung học của cô ở Nam Los Angeles, do một chấn thương do lực tác động trúng đầu, theo một quan chức y tế cho biết hôm thứ Ba. Video quay lại cuộc ẩu đả tại trường trung học Manual Arts High Schoolvào ngày 5 tháng 3 cho thấy Shaylee Mejia đập đầu vào vách phòng vệ sinh và ngã xuống.

Mẹ của cô bé là bà Maria Juarez, cho biết con gái bà kêu đau đầu vài ngày sau vụ ẩu đả nhưng vẫn tiếp tục đi học. Cuối tuần đó, Shaylee ngất xỉu trong một bữa tiệc và được một người bạn đưa đến bệnh viện. Shaylee không bao giờ tỉnh lại và bị tuyên bố đã chết 6 ngày sau đó. Hôm thứ Ba 26/3/2024, báo cáo ban đầu của Giám định Y tế Quận Los Angeles mô tả cái chết ngày 15/3 là “ngẫu nhiên” và do “Di chứng của chấn thương đầu”.

Juarez cho biết tuần trước rằng cô tin rằng con gái mình đã chết do đánh nhau trong phòng vệ sinh của trường. Cô cho biết Shaylee bắt đầu trở về nhà với những vết bầm tím khắp cơ thể, có lẽ là do đánh nhau, chỉ vài tháng sau khi nhập học tại trường này. Juarez cho biết cô đã kể với nhà trường về những vụ đánh nhau mà cô cho rằng con gái mình bị bắt nạt nhưng các quan chức không làm gì cả. Gia đình Shaylee cho biết họ đã thuê luật sư và đang xem xét hành động pháp lý. Cảnh sát cũng đang điều tra.

⚪ ---- Quận San Diego: Giáo viên của Học khu Thống nhất San Diego biểu tình phản đối quyết định sa thải hàng trăm giáo viên. Tại thời điểm này, 226 giáo viên trong Học khu Thống nhất San Diego đã nhận được giấy thông báo sa thải, cùng với hàng trăm nhân viên hỗ trợ và quản trị viên. Tổng cộng, hơn 480 vị trí có khả năng bị loại bỏ, bao gồm giáo viên, nhân viên giáo dục đặc biệt, tài xế xe buýt, nhân viên căng tin và quản trị viên.

Họ giương cao các biển hiệu và tiếng nói của mình, các giáo viên và các nhân viên khác của Học khu Thống nhất San Diego đã biểu tình hôm thứ Ba, lên tiếng phản đối hàng trăm vụ sa thải sắp xảy ra. Nhiều người đã đến cuộc họp hội đồng quản trị học khu tối thứ Ba để phản đối những mảnh giấy màu hồng này cả bên ngoài lẫn bên trong.

⚪ ---- Quận Cam: Đụng xe ở xa lộ 67, liên hệ 6 chiếc xe, 1 người bị thương. Một vụ va chạm sáu chiếc xe đã làm tắc nghẽn một bên xa lộ 57 hôm thứ Ba, làm ít nhất một người bị thương và làm tắc nghẽn giao thông ít nhất sáu dặm. Tai nạn được báo cáo lúc 12:47 giờ chiều ở phía bắc của xa lộ gần Đại lộ Chapman ở Fullerton, theo Đội tuần tra xa lộ California. Có ít nhất một người bị thương trong vụ tai nạn. Xe kẹt về phía bắc của xa lộ khoảng sáu dặm.

⚪ ---- Quận Cam: Một vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát đã xảy ra vào chiều thứ Ba sau khi có đe dọa đánh bom trong một vụ cướp có thể xảy ra tại 1 ngân hàng Fullerton. Cảnh sát Fullerton được gọi đến hiện trường ở dãy nhà 100 đường W. Bastanchury lúc 5:09 giờ chiều, vì một vụ cướp ngân hàng có thể xảy ra, trong đó nghi phạm cho biết anh này có một thiết bị nổ.

Cảnh sát đến trong vòng hai phút sau cuộc gọi và bắt đầu di tản nhân viên. Khi ở bên trong ngân hàng, các nhân chứng cho biết nghi phạm "đã lộ ra 1 hộp có vẻ là thiết bị nổ". Cảnh sát đã bắn chết nghi phạm tại chỗ. Trong khi xác nghi phạm nằm bất động, gần cửa trước của chi nhánh ngân hàng, đội phá bom sử dụng robot và máy bay không người lái để phân tích hộp lạ nằm cạnh nghi phạm.

⚪ ---- Quận Cam: nhiều nghi can gốc Việt bị bắt vì kéo băng đảng lên San Jose tấn công. Có 6 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ tấn công ở San Jose năm ngoái được cho là có liên quan đến băng đảng, cảnh sát cho biết hôm thứ Tư. Nạn nhân đã bị nhiều nghi phạm tấn công vào đêm ngày 18/10/2023 tại một cơ sở kinh doanh trên dãy nhà 2300 đường Senter gần đường Tully. Nạn nhân bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình điều tra, các thám tử xác định vụ tấn công có động cơ băng đảng và xác định được sáu nghi phạm. Các thám tử đã nhận được lệnh bắt giữ và lệnh khám xét các ngôi nhà ở San Jose và các cộng đồng Garden Grove, Santa Ana và Westminster ở Quận Cam. Nngày 20 tháng 3, cảnh sát đã bắt giữ các nghi phạm và thực hiện lệnh truy nã ở miền bắc và miền nam California.

Một trong những nghi phạm, được xác định là Christian Sung, 31 tuổi, đã bị bắt ở San Jose và bị đưa vào Nhà tù Quận Santa Clara. Một nghi phạm khác, được xác định là Trí Nguyễn, 38 tuổi, ở Garden Grove, đã bị Bộ An ninh Nội địa bắt giữ trong một cuộc điều tra riêng và đang bị giam giữ. Các nghi phạm còn lại đã bị bắt tại Quận Cam và bị đưa vào Nhà tù Quận Cam. Hai nghi phạm, được xác định là Francisco Ocampo, 34 tuổi và Anthony Nguyen, 31 tuổi, đã bị bắt ở Garden Grove. Trong khi đó Branden Un, 28 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ở Westminster và Bảo Nguyễn, 31 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ ở Garden Grove.

Khi thực hiện lệnh khám xét, vũ khí, ma túy, tiền mặt và máy in 3-D đã được tìm thấy. Trong số vũ khí bị thu giữ có một khẩu súng trường tấn công và 15 khẩu súng ngắn, trong đó có 11 khẩu chưa được đăng ký, 3 khẩu do tư nhân sản xuất và 1 khẩu bị đánh cắp. Khám xét cũng thu được hơn 80.000 USD tiền mặt, 13,5 kg MDMA, 6 kg methamphetamine, 2 kg cocaine và 2 kg heroin. Tất cả các nghi phạm đều đã bị bắt vì tình nghi tấn công bằng vũ khí chết người.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp miền Tây "chết yểu", tỷ lệ người thất nghiệp cao nhất cả nước. Theo Báo Dân Trí. Theo thống kê của VCCI chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, trên 90% doanh nghiệp thành lập mới trong vùng không tồn tại được qua năm đầu tiên. Tỷ lệ lao động thất nghiệp trong vùng cao nhất cả nước. "Doanh nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long thiếu và yếu! Mỗi năm có trên 10.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhưng trên 90% số đó... chết yểu", ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói tại buổi họp mặt doanh nghiệp hội viên diễn ra ở Cần Thơ chiều 28/3.

⚪ ---- TIN VN. Giấc mơ "sáng Hà Nội, trưa TP.HCM" sẽ thành hiện thực với đường sắt tốc độ cao 70 tỷ USD, chạy 350km/h? Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật. Báo cáo lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT tái khẳng định phương án đường sắt tốc độ cao với vận tốc thiết kế 350km/h. Với vận tốc này, từ Hà Nội đi TP.HCM sẽ chỉ mất 5 tiếng. Theo các chuyên gia đường sắt tính toán nếu đường sắt tốc độ cao đi vào hoạt động, với tốc độ trung bình khoảng 350km/h thì đi từ Hà Nội vào TP HCM chỉ mất khoảng gần 6 tiếng, tính cả giờ dừng đỗ ở các ga (quãng đường 1.540km), từ Hà Nội vào Vinh - Nghệ An mất hơn 1 tiếng. Do vậy, thay vì lựa đi máy bay và đường bộ thì người dân có thể lựa chọn đi tàu tốc độ cao, có thể “ăn sáng ở Hà Nội và ăn trưa tại TP HCM". “Bay từ Hà Nội vào TP.HCM chúng ta mất 5 tiếng từ trung tâm nọ đến trung tâm kia, phải thay đổi phương thức vận tải nhiều lần, nhưng với tốc độ 300 km/giờ, chúng ta chỉ mất 6 tiếng để đi từ đây vào TP.HCM, kể cả dừng đỗ ở ga, vì đường sắt từ Hà Nội vào TP.HCM là 1.540 km. Đấy là đường sắt tốc độ cao trong tương lai”, ông Vũ Anh Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trên VOV.

⚪ ---- TIN VN. Hà Nội: Thường xuyên khuyến cáo người dân bảo mật tài khoản, một chuyên gia kinh tế vừa bị hack gần nửa tỷ trong tài khoản ngân hàng. Theo Báo An Ninh Tiền Tệ. Trong chia sẻ mới đây, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế kể lại: "Tôi là chuyên gia về kinh tế và thường xuyên lên diễn đàn khuyến nghị mọi người cần cẩn thận, bảo vệ thông tin tài khoản ngân hàng. Thế nhưng, chính tôi cũng từng mất tiền vì nhóm lừa đảo". Vị chuyên gia này kể lại, khoảng 3 tháng trước, tài khoản ngân hàng của ông Hiếu tại ngân hàng N. hack mất gần 500 triệu đồng. Theo ông Hiếu, "nhóm lừa đảo mạo danh tôi yêu cầu ngân hàng cấp lại mật khẩu mới. Ngân hàng gửi mật khẩu OTP vào số điện thoại của tôi nhưng thực tế thiết bị nhận được tin nhắn lại là điện thoại Xiaomi. Còn điện thoại của tôi là hãng IPhone và không nhận được mã OTP. Nhóm lừa đảo sau khi nhận mã OTP đã đổi lại mật khẩu tài khoản ngân hàng và nhanh chóng thực hiện rút tiền. Tổng số tiền bị mất lên tới gần 500 triệu đồng". Ông Hiếu cho biết, hiện ông đã làm đơn khiếu nại lên ngân hàng và phía công an. Phía công an cũng đang điều tra vụ việc.

⚪ ---- HỎI 1: Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza: 55% dân Mỹ không tán thành, chỉ có 36% tán thành?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Sau khi ủng hộ một cách sít sao hành động quân sự của Israel ở Gaza vào tháng 11, người Mỹ hiện phản đối chiến dịch này với tỷ lệ chắc chắn. 55% hiện không tán thành hành động của Israel, trong khi 36% tán thành. Kết quả mới nhất là từ cuộc khảo sát từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 3. Cuộc chiến Israel-Hamas đã kéo dài 5 tháng và dẫn đến cái chết của hàng chục nghìn người Palestine và hơn 1.000 người Israel. Phần lớn Gaza đã bị phá hủy, làm phức tạp thêm nỗ lực cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân Palestine vẫn sống ở đó. Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, trong đó có chính quyền Biden, đã kêu gọi ngừng bắn nhưng hai bên tham chiến không thể đạt được đồng thuận.

Chi tiết:

https://news.gallup.com/poll/642695/majority-disapprove-israeli-action-gaza.aspx

⚪ ---- HỎI 2: Hóa chất gia dụng có độc tố gây hại não bộ, dẫn tới các bệnh thần kinh?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà khoa học hôm thứ Hai cho biết, nhiều loại hóa chất gia dụng, bao gồm cả những chất có trong thuốc xịt tóc, thuốc xịt đồ nội thất và chất khử trùng, có thể gây ra mối đe dọa cho sức khỏe não bộ và có thể liên quan đến các bệnh về thần kinh như bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis) và bệnh tự kỷ (autism).

.

Một nghiên cứu của Trường Y thuộc Đại học Case Western Reserve có trụ sở tại Ohio, được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, cho thấy 292 trong số 1.823 hóa chất phổ biến được kiểm tra là độc đối với một loại tế bào não đặc biệt gọi là oligodendrocyte, tạo ra lớp cách nhiệt bảo vệ xung quanh các tế bào thần kinh.

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều hơn các vật dụng như thuốc xịt khử trùng trong cuộc sống hàng ngày kể từ đại dịch COVID-19 và mọi người thường xuyên tiếp xúc với các chất độc tiềm ẩn hơn. Nó cũng lưu ý rằng nhiều sản phẩm điện tử và đồ nội thất cũng chứa những chất độc như vậy mà mọi người sử dụng hàng ngày.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/03/25/household-chemicals-brain-health-study/7751711306234/

.