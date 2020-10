Dân Biểu Liên Bang Correa, Lowenthal Kêu Gọi Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam Trả Tự Do Ngay Lập Tức Cho Nhà Hoạt Động Dân Chủ Phạm Đoan Trang

Washington, DC - Dân biểu liên bang Lou Correa (CA-46) và Alan Lowenthal (CA-47), cùng với các đồng viện đã gửi một lá thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo để bày tỏ mối lo ngại về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam blogger, nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang. Trong thư, các nhà lập pháp kêu gọi ông ngoại trưởng Mike Pompeo cam kết bảo vệ các giá trị của tự do và dân chủ mà Hoa Kỳ luôn luôn tôn trọng, và thúc đẩy nhà nước Cộng sản Việt Nam phóng thích Phạm Đoan Trang ngay lập tức.

Thư của các nhà lập pháp quốc hội California khẳng định rằng Phạm Đoan Trang là một blogger nổi tiếng, nhà báo độc lập, một nhà hoạt động nhiệt thành và tranh đấu cho nền dân chủ tại Việt Nam. Thư cũng cho rằng nhà vận động dân chủ Phạm Đoan Trang không vi phạm pháp luật và chỉ thực hiện các quyền tự do căn bản của Hiến pháp Việt Nam. Các nhà lập pháp kêu gọi bộ ngoại giao và ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong các cuộc gặp gỡ song phương với nhà nước Cộng sản Việt Nam phải mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi họ ngừng đàn áp người bất đồng chính kiến chỉ tranh đấu với thái độ ​​ôn hòa, trong đó có việc ưu tiên trả tự do cho Phạm Đoan Trang vô điều kiện và ngay lập tức.

Dân biểu liên bang Correa cũng nói thêm rằng, vụ bắt Phạm Đoan Trang là hành vi sai trái, cần phải chấn chỉnh ngay lập tức. Theo ông, Phạm Đoan Trang không hề vi phạm và bị bắt vì thực hiện các quyền tự do căn bản của con người. Ông kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ không chỉ tranh đấu cho tự do của Phạm Đoan Trang mà còn cả nền tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam.

Còn theo Dân biểu liên bang Lowenthal thì Phạm Đoan Trang là một nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ nhân quyền, cần được tôn vinh vì sự phục vụ và tình yêu của cô đối với đất nước. Cũng theo ông thì Phạm Đoan Trang là một nhân vật hoạt động dân chủ được quốc tế công nhận, người đã truyền cảm hứng cho vô số nhà hoạt động ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Thượng nghị sĩ Lowenthal khẳng định rằng ông ủng hộ nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đầy can đảm và ủng hộ việc cô đòi nhà nước Việt Nam ban hành luật cải cách bầu cử Quốc hội.

Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Phạm Đoan Trang là một blogger nổi tiếng, một nhà văn, nhà báo, và nhà hoạt động dân chủ nhiệt thành đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt ngày 6 tháng 10 năm 2020 vì chia sẻ tin tức về vụ nhà nước tại địa phương đàn áp đẫm máu người dân xã Đồng Tâm trong một cuộc tranh chấp đất đai.

Ngoài các Dân biểu liên bang Lou Correa và Alan Lowenthal, lá thư còn mang chữ ký của các nhà lập pháp Zoe Lofgren, Deb Haaland, James P. McGovern, Barbara Lee, Juan Vargas, David N. Cicilline, Ro Khanna, Harley Rouda, Katie Porter và Steve Cohen.