Quận Cam: Derek Trần (Dân Chủ) vào chung kết tháng 11 để tranh ghế Dân Biểu của Michelle Steel (Cộng Hòa). (Photo: Derek Tran (@derektranCA45) / X)

- GIỜ CHÓT: Tòa kháng án New York đã cho Trump thêm 10 ngày để nộp tiền thế chấp kháng cáo và cắt số tiền nửa tỷ đô cần nộp xuống còn 175 triệu USD.

- Tòa New York về hình sự nghe Biện Lý Bragg và luật sư của Trump tranh biện: Thẩm phán Mercan có vẻ lộ ý sẽ cho xử Trump sớm

- TNS Lisa Murkowski có thể sắp rời bỏ Cộng Hòa

- Fani Willis (Biện lý quận Fulton) nói rằng bà là công tố duy nhất tại Hoa Kỳ đủ "can đảm" để truy tố Trump vụ lật ngược bầu cử ở Georgia. Willis kêu gọi báo chí chú trọng sự thật và hãy rời những màn bi kịch.

- TT Biden xem xét lệnh hành pháp "khắc nghiệt" để giải quyết tình hình nhập cư ở biên giới với Mexico

- Đổi giọng sau khi rời ghế Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc. Cô Ronna McDaniel: Biden thắng cử 2020 chính đáng, ngày 6/1/2021 không nên có

- Ủy ban Quốc gia Dân chủ nổi giận vì đài NBC thuê cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Ronna McDaniel

- Hai giải xổ số Mega Millions và Powerball lên gần 2 tỷ USD.

- Dave Calhoun (Giám đốc điều hành Boeing) sẽ từ chức cuối năm 2024

- Công ty viễn thông Ericsson sẽ cắt giảm khoảng 1.200 nhân viên ở Thụy Điển

- Nghiên cứu mới: Nền văn minh cổ Trung Hoa là xuất phát từ văn minh cổ Ai Cập, do di dân Ai Cập đi từ biển vào

- Đại sứ Mỹ tại Ukraine: Nga bắn hỏa tiễn siêu thanh, Ukraine cần được giúp vũ khí tối tân hơn

- Gaza: 32.333 người Palestine chết, 74.694 người bị thương từ ngày 7 tháng 10

- Chuyên gia Trung Đông: Israel sử dụng nạn đói để buộc dân Palestine phải rời bỏ Gaza vì mục tiêu tái lập các khu định cư cho người Israel.

- 6 Dân biểu Dân chủ gửi thư cho TT Biden đòi dẫn luật viện trợ để ngừng viện trợ Israel vì tội phong tỏa Gaza gây nạn đói bất nhân.

- Israel đồng ý với đề xuất của Mỹ: Hamas thả 40 con tin, Israel sẽ thả 700 tù nhân Palestine, trong đó có 100 người đang thụ án chung thân

- Cao ủy Liên Âu Josep Borrell phản đối Israel sáp nhập 800 hectar lãnh thổ West Bank (nơi từ lâu Israel chiếm đóng) của Palestine vào đất Israel vĩnh viễn

- Bộ trưởng Quốc phòng Israel bất đồng về dự luật nghĩa vụ quân sự được thông qua ở tình trạng hiện tại.

- Ba Lan nổi giận vì hỏa tiễn Nga bắn vào không phận Ba Lan rồi thoát ra sau 39 giây

- Ukraine: Trong 24 giờ qua, Nga bắn 234 phi cơ không người lái FPV vào dân thường Ukraine ở 3 chiến tuyến

- Nga: phi cơ MiG-31 của Nga bay chặn các phic ơ ném bom B-1B của Không quân Mỹ gần biên giới Biển Barents

- Nga: Một phụ nữ bị bắt tại sân bay vì nói có bom trong túi xách, nhưng khám không có

- Mỹ, Nhật tái bố trí phòng tuyến Biển Đông.

- Thế giới kinh hoàng, điều tra: Trung Quốc phá giá thép.

- Indonesia: vớt thêm 3 xác người tị nạn Rohingya, tổng cộng 70 thuyền nhân Rohingya "đã chết hoặc mất tích" sau khi cứu được 75 người từ 1 thuyền lật ngoài khơi

- Đài Loan: TikTok bị phân loại là mối đe dọa an ninh quốc gia ở Đài Loan.

- Quận Los Angeles: một bé gái 4 tuổi băng qua đường, bị xe đụng chết

- 5 Quận Nam California: các băng trộm nhà nghề từ các nước Nam Mỹ tới đột nhập, vơ vét các nhà giàu Nam California

- Quận Cam: Cảnh sát Irvine bắt 3 người đàn ông đến từ Chile nghi là băng trộm quốc tế

- Quận Cam: Derek Trần (Dân Chủ) vào chung kết tháng 11 để tranh ghế Dân Biểu của Michelle Steel (Cộng Hòa)

- Houston: Cảnh sát đang truy lùng hai tài xế đã tông chết một bà cụ gốc Á trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy

- RFA: Hơn 10.000 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam trong năm qua.

- TIN VN. Bỏ đề xuất CSGT được trích 70% tiền xử phạt vi phạm giao thông.

- Tin VN. Bắc Ninh: Dòng kênh ô nhiễm, cá chết nổi trắng, đồng ruộng nứt nẻ.

- TIN VN. 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra bị áp mức thuế chống bán phá giá.

- HỎI 1: Khoảng 61% dân Mỹ nói sẽ có thế chiến trong 5 tới 10 năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 80% dân Mỹ nói ảnnh hưởng tôn giáo đang suy giảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/3/2024) ⚪ ---- Hai giải xổ số khổng lồ, một sẽ xổ vào đêm nay và một sẽ xổ vào đêm mai. Không ai trúng giải độc đắc Mega Millions hoặc Powerball trong các kỳ quay gần đây nhất của hai giải xổ số này và tổng số tiền cộng lại hiện ở mức gần 2 tỷ USD. NBC News đưa tin giải độc đắc Mega Millions đã tăng lên 1,1 tỷ USD và Powerball lên 800 triệu USD.

Nếu ai đó khớp tất cả sáu số trong kỳ quay Powerball đêm nay Thứ Hai, giải thưởng sẽ lớn thứ sáu trong lịch sử trò chơi (giải độc đắc lớn nhất từ ​​trước đến nay: 2,04 tỷ USD). Cuộc quay số Mega Millions diễn ra vào tối ngày mai, Thứ Ba và nếu có người chiến thắng thì đó sẽ là giải độc đắc lớn thứ năm trong lịch sử trò chơi đó (giải độc đắc lớn nhất từ trước đến nay: 1,602 tỷ USD).

⚪ ---- Dave Calhoun, Giám đốc điều hành Boeing, đã công bố quyết định từ chức vào cuối năm 2024 hôm thứ Hai như một phần của cuộc cải tổ quản lý của công ty trong bối cảnh các hoạt động sản xuất và an toàn của hãng phi cơ khổng lồ đang bị giám sát chặt chẽ.

Trong thư gửi nhân viên của mình, Calhoun nhấn mạnh rằng vụ tai nạn [rơi mất 1 tấm bửng của than phi cơ của] Chuyến bay 1282 của Hãng hàng không Alaska Airlines là "thời điểm bước ngoặt đối với Boeing", nhấn mạnh rằng công ty phải tiếp tục ứng phó với vụ tai nạn này một cách "hoàn toàn minh bạch". Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng phải đưa ra cam kết tổng thể về an toàn và chất lượng ở mọi cấp độ trong công ty”.

Ngoài ra, Stan Deal, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Boeing Commercial Airplanes, sẽ rời công ty ngay lập tức, với Stephanie Pope được chỉ định là người kế nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quản trị Larry Kellner cũng sẽ từ chức và rời chức vụ tại cuộc họp thường niên của Boeing vào tháng 5. Cổ phiếu của công ty tăng hơn 2,31% trong thời gian giao dịch trước giờ mở cửa.

⚪ ---- Công ty viễn thông và nối mạng Telefonaktiebolaget LM Ericsson đã công bố vào thứ Hai rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 1.200 nhân viên ở Thụy Điển trong nỗ lực cắt giảm chi phí: “Biện pháp này là một phần trong các sáng kiến toàn cầu nhằm cải thiện tình hình chi phí, bao gồm cắt giảm số lượng nhân viên, đồng thời duy trì các khoản đầu tư quan trọng đối với vị trí dẫn đầu về công nghệ của Ericsson. Các sáng kiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động sẽ tiếp tục trong suốt năm 2024.” Khoảng 1.200 người sẽ bị sa thải, và công ty đã "bắt đầu đàm phán với các công đoàn".

⚪ ---- TIN GIỜ CHÓT: Sáng hôm nay, Thứ Hai. Một tòa kháng án ở New York đã cho cựu Tổng thống Donald Trump thêm 10 ngày để nộp tiền thế chấp bảo lãnh để đáp ứng phán quyết gian lận dân sự và cắt số tiền cần thiết xuống còn 175 triệu USD. Trump đang phải đối mặt với thời hạn thứ Hai để đảm bảo một khoản tiền bảo lãnh cho toàn bộ phán quyết trị giá 464 triệu USD.

⚪ ---- Khi độc giả đọc những dòng này vào buổi sáng Thứ Hai, phiên tòa New York đang diễn tiến, với cựu Tổng Thống Donald Trump xuất hiện trước tòa... Trump trở lại phòng xử án ở New York hôm thứ Hai khi các luật sư của ông đấu tranh với Biện Lý Alvin Bragg rằng cần trì hoãn phiên tòa thêm vì đã có thêm các tài liệu mới được chuyển giao trong vụ truy tố Trump vì tội giả mạo hồ sơ kinh doanh để che giấu tiềng tiền bịt miệng bạn tình của Trump.

Theo lịch trình cũ, hôm nay Thứ Hai lẽ ra là phiên tòa xét xử Trump, nhưng một diễn biến bất ngờ đã khiến phiên tòa bị trì hoãn cho đến ít nhất là giữa tháng 4/2024 la sớm nhất. Thay vào đó, thẩm phán Juan Mercan mở phiên điều trần hôm Thứ Hai để nghe 2 phía: luật sư Trump đòi hoãn 90 ngày, nhưng Biện Lý Bragg chỉ muốn 30 ngày, nghĩa là, ngày bắt đầu xét xử Trump là giữa tháng 4/2024.

Thẩm phán Mercan cho biết ông sẽ chỉ thảo luận về các tài liệu từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ chứ không thảo luận về các cáo buộc khác của Trump về việc phát hiện vi phạm. Sau khi xem xét các tài liệu mới, Mercan cũng cho biết ông không cảm thấy có những vấn đề thực tế lớn cần giải quyết. Mercan nói: “Sau khi làm như vậy, tòa án này cho rằng thực sự không có câu hỏi quan trọng nào về thực tế cần được giải quyết. Sự thật là như vậy và các chứng cớ đưa ra chứng minh điều đó.” Ngay lúc này, chưa biết Thẩm phán Mercan sẽ ra phán quyết lúc nào, nhưng có vẻ như Thẩm phán lộ ý muốn xét xử Trump kể từ tháng sau. Có thể chiều nay, hay đêm nay sẽ có phán quyết?

⚪ ---- Một Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa có thể sắp bỏ đảng. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, kinh hoàng trước viễn ảnh ứng cử của Donald Trump và đường lối của đảng Cộng Hòa của bà, lộ ý sẽ không loại trừ việc rời khỏi Cộng Hòa. Bà là đảng viên Cộng hòa kỳ cựu của Alaska, một trong 7 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu kết tội Trump trong phiên tòa luận tội lần thứ hai sau hậu quả của ngày 6 tháng 1/2021, đã quay lưng với Trump và nói rằng bà “hoàn toàn” sẽ không bỏ phiếu cho Trump.

Murkowski nói với CNN: “Tôi ước rằng với tư cách là đảng viên Đảng Cộng hòa, chúng tôi có… một ứng cử viên mà tôi có thể ủng hộ. Tôi chắc chắn không thể đứng sau Donald Trump.” Khi được hỏi liệu bà có trở thành một người độc lập hay không, Murkowski nói: “Ồ, tôi nghĩ tôi có tư tưởng rất độc lập.” Và bà nói thêm: “Tôi chỉ tiếc là đảng của chúng tôi dường như đang trở thành đảng của Donald Trump.”

Bị hỏi thêm rằng liệu điều đó có nghĩa là bà có thể bỏ đảng để trở thành một người độc lập hay không, Murkowski nói: “Tôi đang tìm đường đi qua một số thời điểm chính trị rất thú vị. Hãy cứ để nó ở đó.” Bây giờ, Murkowski rõ ràng là bà đã sẵn sàng quăng bỏ Cộng Hòa vì Trump.

Khi được hỏi về những bình luận gần đây của Trump rằng những người Do Thái bỏ phiếu cho đảng Dân chủ là những người “thù ghét” Do Thái giáo của họ, Murkowski nói rằng đó là một “tuyên bố cực kỳ sai lầm và khủng khiếp”. Và TNS Murkowski đã phản bác lại khi được hỏi vào tuần trước về những lời lẽ gây tranh cãi khác của Trump, cụ thể là ông coi các tù nhân ngày 6 tháng 1 là “con tin” và “những người yêu nước” cần được ân xá.

Murkowski nói: “Tôi không nghĩ rằng nó [ngày bâo loạn] có thể được bênh vực. Những gì xảy ra vào ngày 6 tháng 1 là… một nỗ lực của những người xông vào tòa nhà nhằm ngăn chặn việc chứng nhận bầu cử của một cuộc bầu cử. Nó không thể được bênh vực.”

⚪ ---- Fani Willis, Biện lý quận Fulton (Georgia), nói với các phóng viên trong tuần này rằng bà là công tố viên duy nhất trong cả nước có đủ "can đảm" để truy tố cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ tìm cách lật ngược bầu cử ở Georgia. Trong một sự kiện tôn giáo mùa Lễ Phục Sinh ở College Park hôm thứ Bảy dành cho các gia đình gặp khó khăn, cô Willis, 52 tuổi, lần đầu tiên nói chuyện với giới truyền thông kể từ khi một thẩm phán ra phán quyết rằng cô có thể tiếp tục tham gia vụ án.

.

Willis nói với Đài FOX 5 Atlanta: “Có một Biện lý quận trong tiểu bang [Georgia]– và thực sự trên khắp đất nước [Hoa Kỳ]– đã can đảm làm điều này và cô ta vẫn tiếp tục làm điều đó. Vụ truy tố hình sự xảy ra ở Quận Fulton, không phải do bất cứ điều gì tôi đã làm, mà do hành động của người khác, và khi một vụ án rơi vào phạm vi quyền hạn của tôi, tôi sẽ truy tố nó và mọi việc chỉ dừng lại ở đó [tòa án]."

Mặt khác, trong một ám chỉ khác rằng báo chí nên rời bỏ các chuyện giựt gân ngoài lề, nói trong bài phát biểu với Atlanta News First, Biện Lý Willis kêu gọi giới truyền thông chỉ nên tập trung vào "các cáo buộc, sự thật và luật pháp và hãy rời bỏ lại tất cả những màn bi kịch."

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang xem xét các mệnh lệnh hành pháp "khắc nghiệt" để giải quyết tình hình nhập cư ở biên giới với Mexico, theo báo Axios đưa tin hôm Chủ nhật. Các nguồn tin cho biết chính quyền đang theo dõi chặt chẽ số lượng người nhập cư, thường tăng vào mùa xuân. Bản tin nói Biden có thể ký lệnh “cấm mọi người vào Mỹ nếu họ vượt biên trái phép và khiến mọi người khó vượt qua cuộc phỏng vấn đầu tiên trong quá trình xin tị nạn”. Tuy nhiên, Bạch Ốc khẳng định giải pháp tốt nhất sẽ là một thỏa thuận lưỡng đảng tại Quốc hội, nơi nhiều Dân biểu Cộng Hòa muốn ngăn cản Biden để sẽ kiếm phiếu cho Trump.

⚪ --- Đổi giọng sau khi rời ghế Chủ Tịch Ủy Ban Cộng Hòa Toàn Quốc. Cô Ronna McDaniel, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, hôm Chủ nhật đã gọi cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 là “không thể chấp nhận được” sau nhiều năm cô noi chệch hướng về vấn đề này. McDaniel, người đang gia nhập ban biên tập đài NBC News với tư cách là nhà phân tích chính trị sau khi rời RNC vào đầu tháng này, nói với hãng tin này rằng cuộc bạo loạn ở Điện Capitol “không đại diện cho đất nước chúng ta. Nó chắc chắn không đại diện cho đảng [Cộng Hòa] của tôi.”

“Chúng ta không nên tấn công Điện Capitol; chúng ta không nên có bạo lực,” cô nói thêm. Khi được hỏi tại sao cô ấy không đưa ra lời chỉ trích như vậy với tư cách là chủ tịch RNC, McDaniel trả lời: “Khi bạn là chủ tịch RNC, bạn sẽ có một lời chỉ trích cho cả nhóm. Ngay bây giờ, tôi đã có thể trở thành chính mình hơn một chút.”

McDaniel thừa nhận hôm Chủ nhật rằng Biden đã thắng cuộc bầu cử năm 2020 một cách “công bằng và bình đẳng” ngay cả khi cô bày tỏ lo ngại về “các vấn đề” với cuộc bỏ phiếu. “Tôi tin rằng cả hai đều có thể đúng,” cô nói.

Khi được hỏi về những lời chỉ trích về nhiệm kỳ RNC của cô và sự đổ lỗi mà một số người đổ lỗi cho cô về hàng loạt tổn thất của Cộng hòa, McDaniel nói, “Tôi rất khó phản đối điều đó. Trong thời gian tôi làm chủ tịch, chúng tôi đã có nhiều phụ nữ trong Quốc hội hơn bao giờ hết trong lịch sử đảng của chúng tôi… chúng tôi đã có nhiều người thiểu số hơn trong đảng của mình và điều đó không tự nhiên xảy ra.”

⚪ ---- Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đã nổi giận với đài NBC vì đã thuê cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel, nói rằng báo chí có nhiệm vụ chấm dứt việc khuyến khích “sự dối trá và lừa dối MAGA” của “Donald Trump và những tay sai của ông ta — bao gồm cả Ronna McDaniel.”

Chủ tịch DNC Jamie Harrison cho biết trong một tuyên bố: “Nói dối về kết quả bầu cử năm 2020 lên đến đỉnh điểm khi Donald Trump khuyến khích những người ủng hộ Trump ngừng việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Việc cho phép một trong những kiến trúc sư chủ chốt của thời kỳ đáng xấu hổ đó ở đất nước chúng ta minh oan cho vai trò của cô ấy [McDaniel] trong những gì đã xảy ra và sau đó đưa ra 'bình luận' liên tục về chính trị Mỹ, sẽ gây bất lợi cho các nhà báo đã tự làm hại mình để đưa tin về bạo lực và sự tàn bạo tại Điện Capitol để người dân Mỹ biết sự thật. Ronna McDaniel là một kẻ nói dối đã được chứng minh và không có chỗ trong một cuộc trò chuyện trung thực và khách quan về tương lai của đất nước này.”

Người dẫn chương trình Meet the Press trước đây Chuck Todd đã chỉ trích mạng lưới truyền hình NBCvào Chủ nhật về việc tuyển dụng McDaniel, nói rằng cô ấy [McDaniel] có “vấn đề về uy tín”. Việc tuyển dụng của cô đã được NBC công bố hôm thứ Sáu.

⚪ ---- Nền văn minh cổ Trung Hoa là xuất phát từ văn minh cổ Ai Cập? Theo báo Foreign Policy, đề tài này nêu lên trong 1 cuộc thuyết trình vào một ngày chủ nhật vào tháng 3/2024, một giáo sư ngành địa hóa học tên Sun Weidong trình bày trước khán giả là người thường, các sinh viên và giáo sư tại Đại học University of Science and Technology tại Hefei, thủ phủ của tỉnh Anhui, miền đông Trung Quốc.

Trong nhiều lý do nêu lên có một điểm vê mô tả của nhà sử học Tư Mã Thiên về địa hình của đế chế Hạ (Xia empire), triều đại sáng lập Trung Quốc, có niên đại từ năm 2070 đến 1600 trước Công nguyên. Tư Mã Thiên đã viết về dòng sông của nền văn minh khai sáng này y hệt Nile - dòng sông Ai Cập nổi tiếng và đồng bằng của nó – với 9 nhánh của nó chảy vào Địa Trung Hải. Như thế, đó là vấn đề GS Sun nói trong năm qua về nghiên cứu nhiều thập niên của ông: khai sáng văn minh TQ là những lưu dân Ai Cập thời cổ.

Một chứng cớ là đồ đồng cổ Trung Quốc. Vào những năm 1990 khi đang thực hiện việc xác định niên đại bằng phép đo phóng xạ các đồ đồng cổ của Trung Quốc; trước sự ngạc nhiên của ông, thành phần hóa học của chúng gần giống với thành phần hóa học của đồ đồng Ai Cập cổ đại hơn là quặng bản địa Trung Quốc. Sun lập luận rằng công nghệ thời đồ đồng của Trung Quốc, được các học giả cho là lần đầu tiên thâm nhập vào vùng tây bắc đất nước thông qua Con đường tơ lụa thời tiền sử, thực ra đến bằng đường biển.

Theo ông, những người mang công nghệ vào TQ cổ là người Hyksos, những người Tây Á cai trị các vùng phía bắc Ai Cập với tư cách là người nước ngoài từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 16 trước Công nguyên, cho đến khi cuối cùng họ bị trục xuất. Ông nói rằng người Hyksos trước đó sở hữu hầu hết các công nghệ đáng chú ý - luyện kim đồng, xe ngựa, chữ viết, thực vật và động vật thuần hóa - mà các nhà khảo cổ học đã phát hiện tại thành phố cổ Yin, thủ đô của triều đại thứ hai của Trung Quốc, nhà Thương, giữa 1300 và 1046 trước Công nguyên Vì người Hyksos được biết đến là người đã phát triển những con tàu phục vụ chiến tranh và thương mại giúp họ có thể đi đến biển Đỏ và Địa Trung Hải, nên Sun suy đoán rằng một nhóm dân cư nhỏ đã thoát khỏi triều đại đang sụp đổ của họ bằng cách sử dụng công nghệ đi biển mà cuối cùng đã đưa họ và nền văn hóa Thời đại Đồ đồng của họ tới bờ biển của Trung Quốc. Hóa ra, cái gì tuyệt vời nhất của TQ đều là đồ nhập cảng?

⚪ ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine hôm thứ Hai cho biết khi viết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng Nga đã bắn vào Kiev bằng hỏa tiễn siêu thanh sáng Thứ Hai. Theo bà, "những tiếng nổ lớn" có thể được nghe thấy khắp thành phố. Đại sứ Bridget A. Brink nói thêm rằng trong 5 ngày qua, Nga đã "phóng hàng trăm hỏa tiễn và máy bay không người lái" chống lại Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng Kiev phải được hỗ trợ ngay lập tức. “Không có một giây phút nào để mất,” bà nhận xét.

⚪ ----- Cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 32.333 người Palestine kể từ ngày 7 tháng 10, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Gaza hôm thứ Hai. Tổng số người bị thương kể từ đầu chiến tranh đã tăng lên 74.694. Trong 24 giờ qua, đã có 11 cuộc tấn công riêng biệt của lực lượng Israel nhằm vào dân thường, khiến ít nhất 107 người chết và 176 người khác bị thương. Các bác sĩ Palestine nói với Al-Jazeera rằng ít nhất 30 người đã bị quân Israel giết chết ở Rafah trong 24 giờ qua.

⚪ ---- Adel Abdel Ghafar, nhà phân tích tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu (Middle East Council on Global Affairs), cho biết Israel đang sử dụng nạn đói như một “vũ khí chiến tranh” ở Gaza để gây áp lực buộc người dân Palestine phải rời khỏi vùng đất bị bao vây. Ông nói với Al Jazeera rằng “giấc mơ” của nhiều chính trị gia cực hữu ở Israel là biến Gaza thành “không thể ở được” đối với người Palestine, với mục tiêu tái lập các khu định cư cho người Israel.

Ông nói: “Việc phá hủy trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng [đang khiến Gaza] gần như không thể ở được và nó sẽ buộc cộng đồng quốc tế phải tiếp nhận thêm người tị nạn và làm giảm dân số ở Gaza. Tôi nghĩ Israel muốn một lượng lớn dân số rời đi và trở thành người tị nạn ở nơi khác.”

⚪ ---- Sáu thành viên Đảng Dân chủ cấp cao tại Hạ viện đã gửi thư cho Tổng thống Biden hôm thứ Bảy kêu gọi ông viện dẫn luật hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ để đình chỉ viện trợ quân sự cho Israel do nước này phong tỏa Gaza vì nạn đói. Thư viết: “Trước tình hình nhân đạo thảm khốc và ngày càng nghiêm trọng ở Gaza, chúng tôi kêu gọi thực thi Đạo luật Hành lang Viện trợ Nhân đạo (Mục 620I của Đạo luật Foreign Assistance Act)."

Việc Israel phong tỏa và hạn chế viện trợ đã đẩy người dân Gaza đến bờ vực nạn đói. Ngoại trưởng Antony Blinken gần đây thừa nhận rằng 100% dân số Gaza đang “gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở mức độ nghiêm trọng”, nhưng chính quyền Biden vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự vô điều kiện cho chiến dịch của Israel.

Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với việc Israel tàn sát người Palestine ở Gaza đã gây ra sự gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải thương mại có liên kết với Israel, mà Mỹ đã đáp trả bằng cách phát động một chiến dịch ném bom mới ở Yemen. Nguy cơ xảy ra chiến tranh lớn trong khu vực tiếp tục gia tăng, nhưng các chính trị gia Mỹ vẫn cho rằng việc ủng hộ Israel thảm sát dân Palestine là vì lợi ích quốc gia của Mỹ.

Bức thư gửi cho Biden có chữ ký của các Dân biểu Joaquin Castro (D-TX), James P. McGovern (D-MA), Sara Jacobs (D-CA), Jan Schakowsky (D-IL), Barbara Lee (D-CA) ) và Chellie Pingree (D-ME). Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT) và bảy thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi một bức thư tương tự cho Biden vào đầu tháng này.

Kho dự trữ vũ khí hạt nhân không được công bố của Israel cũng vi phạm luật hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cấm viện trợ của Hoa Kỳ cho các quốc gia có vũ khí hạt nhân không ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ lách luật này bằng cách không chính thức thừa nhận rằng Israel có vũ khí hạt nhân. Một phức tạp của cuộc chiến Trung Đông lại là tâm thức thánh chiến của một số chính khách, trong đó Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu từng trích dẫn Kinh Cựu Ước khi nói về cuộc chiến.

Gói tài trợ chính phủ trị giá 1,2 nghìn tỷ USD mà Tổng thống Biden đã ký thành luật hôm thứ Bảy bao gồm 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm cho Israel và cũng cắt giảm tài trợ cho cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên hợp quốc, UNRWA, khi dân Gaza đang trên bờ vực nạn đói.

⚪ ---- Israel đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về trao đổi tù nhân-con tin sẽ thả khoảng 700 tù nhân Palestine, trong đó có 100 người đang thụ án chung thân vì giết công dân Israel, để đổi lấy việc thả 40 con tin Israel, theo chi nhánh CNN Kan News đưa tin hôm Chủ nhật, trích dẫn một nguồn tin quan chức cấp cao của Israel.Đầu cuối tuần trước, nhà phân tích Barak Ravid của CNN, dẫn lời một quan chức Israel giấu tên, đã tweet rằng Israel đã đồng ý với “đề xuất bắc cầu” của Mỹ về số lượng tù nhân Palestine sẽ được trả tự do cho mọi con tin bị Hamas bắt giữ. Theo Ravid, Israel đã đồng ý với đề xuất do Giám đốc CIA Bill Burns đưa ra. Burns đang ở Doha, Qatar, nơi Hamas và Israel đang đàm phán thông qua trung gian.Ravid cho biết các phái đoàn hiện đang chờ phản hồi của Hamas. Một nguồn tin ngoại giao tóm tắt về vấn đề này đã xác nhận với CNN về tính chính xác trong thông tin của Ravid nhưng cho biết các vấn đề tồn đọng vẫn còn, bao gồm cả việc nhập viện trợ và “tái bố trí quân sự của Israel” ở Gaza. CNN đã liên hệ với các quan chức Israel và Hamas về tình trạng của cuộc đàm phán. Đề xuất mới nhất của Hamas trong tháng này yêu cầu thả khoảng 700 đến 1.000 tù nhân Palestine. Israel vào thời điểm đó mô tả những yêu cầu này là “lố bịch” và “vô lý”.⚪ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell hôm Chủ nhật đã chỉ trích quyết định của Israel tuyên bố sáp nhập 800 ha lãnh thổ Bờ Tây (West Bank, đất của Palestine bị Israel chiếm đóng từ lâu) là "đất nhà nước" và có kế hoạch xây dựng các khu định cư mới trên đó.Borrell nói: "Việc tịch thu đất bị chiếm đóng là vi phạm luật pháp quốc tế. Liên Âu sẽ không công nhận những thay đổi đối với đường biên giới năm 1967, kể cả ở Jerusalem, trừ khi các bên đồng ý. Những hành động bất hợp pháp như vậy chỉ góp phần gây căng thẳng và làm suy yếu an ninh của Israel mà Liên Âu cam kết thực hiện."⚪ ---- Israel: Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz được cho là đã đưa ra cảnh báo, nêu rõ ý định rút khỏi chính phủ nếu dự luật liên quan đến nghĩa vụ quân sự được thông qua ở tình trạng hiện tại. Dự luật, được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ, tìm cách miễn trừ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho những người Do Thái Haredi Chính thống cực đoan ở Israel. Gantz, người ủng hộ việc đưa nhóm giáo dân này vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đã bày tỏ lập trường kiên quyết của mình về vấn đề này.⚪ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Andrzej Šejna tuyên bố Bộ Ngoại giao Ba Lan dự định triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw, Sergey Andreev, về cáo buộc hỏa tiễn Nga bắn vào không phận Ba Lan. Vụ bắn xảy ra gần làng Osierdow ở Lublin Voivodeship, giáp biên giới Ukraine, nơi một hỏa tiễn được cho là đã đi vào không phận Ba Lan và thoát ra sau 39 giây, theo báo cáo của Lực lượng vũ trang Ba Lan. Để đáp lại cáo buộc vi phạm bầu trời này, Ba Lan yêu cầu Moscow làm rõ.⚪ ---- Ukraine: Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã sử dụng 234 phi cơ không người lái FPV tấn công dân thường Ukraine ở các khu vực tiền tuyến Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya và Kherson, Lực lượng phòng vệ miền Nam đưa tin trên Telegram ngày 24/3. Điều này đánh dấu mức tăng gần 40% so với ngày hôm trước.Ngoài ra, việc quân đội Nga sử dụng đạn phân mảnh (fragmentation munitions: đạn tự bể thành hàng trăm viên đạn bi nhỏ hơn) thả từ UAV đã tăng 15% mỗi ngày. Chỉ trong ngày cuối cùng, 269 quả đạn pháo như vậy đã được thả xuống và 13 máy bay không người lái tấn công Lancet đã được phóng đi. Lực lượng Phòng vệ miền Nam đã ghi nhận tính hiệu quả của chiến tranh điện tử Ukraine đối với các loại vũ khí này.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc MiG-31 của Nga đã chặn các máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ gần biên giới Biển Barents, ngăn chặn vi phạm không phận. Vụ này được cho là xảy ra khi cơ quan kiểm soát không phận Nga phát hiện một máy bay đang đến gần. Một máy bay chiến đấu MiG-31 đã được triển khai để nghênh chiến và xác định các mục tiêu được xác nhận là máy bay ném bom B-1B của Mỹ. Khi máy bay chiến đấu Nga đến gần, máy bay ném bom Mỹ thay đổi hướng đi, tránh vào không phận Nga.⚪ ---- Nga: Một người phụ nữ đã bị chính quyền bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow sau khi cô này khai rằng có một quả bom trong túi xách của mình. Tuy nhiên, khi kiểm tra không tìm thấy chất nổ. Theo TASS, không phát hiện thấy vật dụng cấm nào trên người hành khách khi khám xét kỹ lưỡng đồ đạc của cô. Cảnh sát đã bắt cô để thẩm vấn. Bất chấp sự gián đoạn do báo động sai gây ra, chuyến bay mà cô đi vẫn cố gắng khởi hành đúng lịch trình. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh sự thận trọng ngày càng tăng do vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow hôm thứ Sáu, khiến hơn 100 người thiệt mạng.⚪ ---- Mỹ, Nhật tái bố trí phòng tuyến Biển Đông. Tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ công bố kế hoạch xem xét lại hiệp ước an ninh song phương giữa họ trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ đưa ra thông báo này tại Bạch Ốc vào ngày 10/4, theo 5 người quen thuộc với vấn đề này.Theo báo cáo, các kế hoạch sẽ bao gồm "tái cơ cấu bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Nhật Bản để tăng cường lập kế hoạch hoạt động và tập trận giữa các quốc gia". Một trong những mô hình đang được xem xét được cho là bao gồm việc thành lập một "lực lượng đặc nhiệm chung quân sự mới của Mỹ sẽ trực thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ" ở Hawaii và cuối cùng sẽ được chuyển đến Nhật Bản.⚪ ---- Thế giới kinh hoàng: Trung Quốc phá giá thép. Brazil, một thành viên của BRICS do Trung Quốc đứng đầu, đã tiến hành một loạt cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc bán phá giá các sản phẩm công nghiệp như thép sau khi hàng nhập cảng giá rẻ gia tăng gây thiệt hại cho các nhà sản xuất địa phương. Các nhà sản xuất thép hàng đầu của Nam Hàn, POSCO và Hyundai Steel, cũng đang xem xét nộp đơn điều tra việc bán phá giá các tấm thép xuất cảng, bao gồm cả thép tấm từ Trung Quốc. Có thông tin tiết lộ rằng xuất cảng thép từ Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 8 năm là 15,9 triệu tấn chỉ riêng trong tháng 1 và tháng 2 năm ngoái.

Sự gia tăng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng như thép đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng giảm phát xuất cảng của Trung Quốc. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang nỗ lực phục hồi và tiêu dùng trong nước trì trệ, Trung Quốc xuất cảng hàng tồn kho với giá chiết khấu, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp quan trọng như xe điện, pin và bán lẻ.

Mặc dù người tiêu dùng có thể được hưởng lợi từ các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc trong thời gian ngắn, nhưng tình trạng tràn hàng lại mang đến thách thức cho các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. Các công ty Nam Hàn buộc phải hy sinh lợi nhuận và giảm giá đến mức tối đa để duy trì khả năng cạnh tranh trước làn sóng giá rẻ tràn vào. Tình hình đặc biệt khó khăn đối với các công ty đã tích lũy nợ trong đại dịch COVID-19, gây nguy hiểm cho khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của họ.

⚪ ---- Indonesia: thảm cảnh thuyền nhân tái diễn ven bờ biển Indonesia. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn tỉnh Aceh cho biết thi thể của ba người tị nạn Rohingya đã được tìm thấy trên biển khi chính quyền Indonesia kết thúc cuộc tìm kiếm những người sống sót trên một chiếc thuyền bị lật gần tỉnh Aceh. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết hôm thứ Sáu rằng hơn 70 người Rohingya "được cho là đã chết hoặc mất tích", nếu được xác nhận sẽ là tổn thất nhân mạng lớn nhất trong một vụ việc như vậy từ đầu năm đến nay.

Có 75 người đã được cứu khỏi chiếc thuyền hôm thứ Năm - chở 44 đàn ông, 22 phụ nữ và 9 trẻ em - sau khi họ co ro trên thân tàu bị lật suốt đêm. Theo hãng tin AP, ngư dân lần đầu tiên phát hiện ba thi thể trên biển và báo cáo với chính quyền địa phương vào thứ Bảy. Mirza Saprinadi, người đứng đầu hoạt động quốc gia của cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia, nói với hãng tin Reuters rằng hai thi thể đã được xác định là phụ nữ, đồng thời cho biết thêm các quan chức nhập cư đã xác nhận các nạn nhân là người Rohingya.

Faisal Rahman, nhân viên UNHCR ở Aceh, cho biết một số người sống sót cũng đã giúp nhận dạng các thi thể. Faisal Rahman, nhân viên UNHCR ở Aceh, cho biết vào tối thứ Bảy: “Chúng tôi đã xác minh khi đưa một trong những người tị nạn đi xác minh và xác minh rằng họ đã ở cùng nhau trên thuyền”.

Dữ liệu của UNHCR cho thấy hơn 2.300 người Rohingya đã đến Indonesia vào năm ngoái, vượt qua số lượng người đến trong bốn năm trước đó cộng lại. UNHCR cho biết vào tháng Giêng rằng con số ít nhất 569 người Rohingya chết hoặc mất tích trong năm 2023 khi cố gắng chạy trốn khỏi Myanmar hoặc Bangladesh là cao nhất kể từ năm 2014. Khoảng 1 triệu người Rohingya chủ yếu theo đạo Hồi sống ở Bangladesh với tư cách là người tị nạn từ Myanmar.

⚪ ---- Đài Loan: Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Audrey Tang cho biết nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc TikTok đã được phân loại là mối đe dọa an ninh quốc gia ở Đài Loan. Trong phiên điều trần lập pháp, Tang nói rằng các tác nhân thù địch nước ngoài có quyền kiểm soát đáng kể, không nhất thiết trực tiếp mà gián tiếp, đối với nền tảng này. Do đó, bà gọi nó là “sản phẩm nguy hiểm” ở Đài Loan, với lý do lo ngại về an ninh thông tin quốc gia, theo CNA.

TikTok hiện bị các cơ quan chính phủ Đài Loan cấm sử dụng. Tang cho biết Nội các sẽ xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các trường học, cơ quan phi chính phủ cũng như các không gian và lĩnh vực khác. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh TikTok đang phải đối mặt với lệnh cấm ở Mỹ, động thái mới nhất trong một loạt động thái nhằm đáp lại những lo ngại về an ninh liên quan đến Trung Quốc.

Vào ngày 13 tháng 3, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật có thể cấm ứng dụng này nếu công ty mẹ Trung Quốc, ByteDance, không bán nền tảng này cho một công ty Hoa Kỳ trong vòng sáu tháng. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo 352-65 của lưỡng đảng. Dự luật hiện sẽ được chuyển đến Thượng viện để bỏ phiếu, nơi các nhà lập pháp cho biết họ sẽ xem xét kỹ hơn về tính khả thi và hoàn cảnh. Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ ký thành luật.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Theo Sở Cảnh sát Long Beach, một bé gái 4 tuổi đã chết vào tối thứ Sáu ở Long Beach sau khi bị một chiếc xe bán tải đâm. Tai nạn báo cáo ngay trước 7 giờ tối. gần giao lộ của Đại lộ Paramount và Đường 55. Ở đó, bé gái đang băng qua bên ngoài lối qua đường dành cho người đi bộ thì một chiếc xe tải đi về hướng đông trên Đường 55 tông vào bé. Đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện gần đó và chết vì vết thương.

Theo nhà chức trách, người lái xe, chỉ được xác định là một người đàn ông 25 tuổi đến từ Downey, đã ở lại hiện trường và hợp tác điều tra. Các yếu tố bên ngoài như tốc độ, lái xe kém hoặc lái xe mất tập trung dường như không phải là nguyên nhân tai nạn.

⚪ ---- Quận Cam: California có nhiều điểm thu hút du khách, nhưng có một điểm đặc biệt khiến cảnh sát lo ngại là “du lịch trộm cắp” đang gia tăng. Tờ Los Angeles Times mới đây đưa tin, những tên trộm đến California từ các nước Nam Mỹ để thực hiện các vụ cướp ngày càng hoạt động tích cực trong vài tháng qua. Cảnh sát Los Angeles đã thành lập một đội đặc nhiệm để giải quyết vấn đề.

Theo tờ L.A. Times, “khách du lịch” bao gồm du khách đến từ Chile, Peru, Ecuador và Colombia, các nhóm này đã tham gia vào hàng trăm vụ đột nhập ở các quận Los Angeles, Quận Cam, San Diego, Ventura và Santa Barbara. Tờ báo đưa tin, họ thường hoạt động tích cực ở những khu dân cư giàu có.

Theo FOX 11, những tên trộm đã đột kích vào những ngôi nhà ven sông có bến tàu riêng và sử dụng thiết bị gây nhiễu để phá vỡ hệ thống an ninh, theo FOX 11. Một báo cáo năm 2022 từ ABC 7 về một vụ trộm du lịch rõ ràng ở cộng đồng Bay Area của Hillsborough lưu ý rằng bọn trộm có xu hướng nhắm mục tiêu những ngôi nhà tiếp giáp với các khu vực như sân gôn.

Theo tờ Times, một nhóm "du khách" có liên quan đến ít nhất 30 vụ trộm ở West Los Angeles, báo cáo rằng một trong những thành viên của họ đã chuyển hơn 23.000 đô la đến Chile và cảnh sát đã tìm thấy số quần áo và phụ kiện hàng hiệu bị đánh cắp trị giá 1 triệu đô la trong một chiếc xe có liên quan đến phi hành đoàn. Theo FOX 11, khách du lịch có thể đến California trong tối đa 90 ngày mà không cần phải xin thị thực hoặc được xem xét thông qua việc Chile tham gia Chương trình miễn thị thực của Hoa Kỳ.

⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Irvine đã bắt giữ ba người đàn ông đến từ Chile bị cáo buộc là thành viên của một đường dây tội phạm có tổ chức quốc tế thực hiện các vụ trộm ở khu dân cư, nhà chức trách cho biết hôm thứ Bảy. Cảnh sát tiến hành giám sát vào khoảng 6:50 chiều. Thứ Sáu tại các khu phố Turtle Rock và Shady Canyon để giải quyết các vụ trộm trong khu dân cư khi họ nhận thấy một chiếc xe khả nghi trong bãi đậu xe, theo Sở Cảnh sát Irvine.

Một cảnh sát đã tiến hành dừng giao thông đối với chiếc xe có 3 người đang lái xe đi. Trên xe có vật dụng khả nghi như mặt nạ, găng tay, kềm búa... Người lái xe được xác định là Julio Cordova-Martinez, 55 tuổi và các hành khách được xác định là Ricardo Navarete Loyola, 19 tuổi và Leopoldo Jara-Araya, 57 tuổi. Họ đã bị giam tại Nhà tù Quận Cam.

⚪ ---- Quận Cam: Derek Trần sẽ tranh ghế Dân Biểu vòng chung kết. Cơ quan Đăng bộ Cử tri Quận Cam chứng nhận kết quả bầu cử sơ bộ rằng Derek Tran (cựu quân nhân Hoa Kỳ, luật sư bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp nhỏ) sẽ vào chung kết cuộc Tổng tuyển cử tháng 11/2024 và đối đầu với Dân Biểu Cộng hòa đương nhiệm Michelle Steel tại Khu vực Quốc hội thứ 45 của California. Địa hạt này là nơi Tổng thống Joe Biden đã thắng Trump hồi năm 2020 với tỷ lệ +6%.

Mặc dù Derek Trần mới tham gia cuộc đua vào tháng 10 năm ngoái, nhưng Tran đã nhanh chóng xây dựng được một liên minh mạnh mẽ, cả ở địa phương và quốc gia, đồng thời tích lũy được nguồn lực phù hợp. Ủy viên Hội đồng Garden Grove, Đảng viên Đảng Dân chủ Kim Nguyễn-Penaloza, người có số phiếu nhiều hàng thứ 3, đã chính thức ủng hộ Derek Trần khi có tin về kết quả.

Nghị viên Nguyen-Penaloza đưa ra tuyên bố: “Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Derek Tran và chúc anh ta gặp nhiều may mắn trong cuộc tổng tuyển cử. Đã đến lúc chúng ta đoàn kết với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ để đánh bại Michelle Steel tham nhũng.”

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Derek Tran đã đưa ra tuyên bố sau: “Tôi vô cùng biết ơn người dân CA-45 vì đã chọn tôi đối đầu với Michelle Steel và đấu tranh vì lợi ích tốt nhất của các gia đình Quận Cam. Tôi muốn thừa nhận những đối thủ chính của mình vì đã thực hiện các chiến dịch tranh cử mạnh mẽ và tôi mong muốn được làm việc với họ khi chúng ta tiến tới mục tiêu chung: loại bỏ chính trị gia tham nhũng và cực đoan Michelle Steel ra khỏi chức vụ [Dân Biểu], đồng thời mang lại cho các gia đình ở Quận Cam một hình thức đại diện và sự ủng hộ mà họ xứng đáng nhận được trong hội trường Quốc hội.

“Nếu được trao một nhiệm kỳ khác, Michelle Steel sẽ tiếp tục đặt chính trị cực hữu của mình lên hàng đầu, tạo điều kiện cho đảng Cộng Hòa của bà hỗn loạn và rối loạn chức năng, đồng thời bỏ phiếu chống lại lợi ích của người dân California thuộc tầng lớp trung lưu. Chúng ta không thể chấp nhận khả năng lãnh đạo thất bại của bà Steel nữa và đó là lý do tại sao tôi sẵn sàng chống trả.

“Tôi muốn cảm ơn gia đình, bạn bè, nhóm vận động của tôi và quan trọng nhất là người dân địa hạt CA-45 - vì đã đứng lên chống lại chủ nghĩa cực đoan và nỗi sợ hãi, thay vào đó chọn đặt các giá trị công lý, tự do và cơ hội lên hàng đầu. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đặt niềm tin vào tôi. Bây giờ đã đến lúc phải làm việc.”

⚪ ----- Houston: Cảnh sát đang truy lùng hai tài xế đã tông chết một bà cụ gốc Á trong một vụ tông xe rồi bỏ chạy vào tối thứ Tư ở phía tây Quận Harris, Texas. Cảnh sát Quận Harris (HCSO) nhận được báo cáo về xác một cụ bà nằm giữa Đường Howell-Sugarland gần Trường Trung học Cơ sở O'Donnell vào khoảng 10:30 giờ tối. Cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân, người được cho là đã chết tại hiện trường.

Các nhân chứng thông báo với cảnh sát rằng xe đụng đầu tiên liên quan là xe bán tải Chevrolet, chiếc xe này không dừng lại sau khi tông vào người phụ nữ. Chiếc Cadillac Escalade được xác định là xe thứ hai tông vào cụ bà và cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát tiết lộ rằng nạn nhân đang mang theo một lượng đáng kể vật tư y tế, bao gồm cả găng tay cao su và đang sử dụng xe tập đi vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nhà chức trách không tin cụ bà là người vô gia cư, mặc dù danh tính của cụ bà đã được xác định và đang chờ được công bố.

⚪ ---- RFA: Hơn 10.000 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam trong năm qua. Theo Đài Á Châu Tự Do. Các lực lượng thuộc Hải quân Việt Nam trong năm qua đã xua đuổi trên 10.000 lượt tàu cá nước ngoài bị cho xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Số liệu vừa nêu được thông báo tại hội nghị gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024 do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức hồi ngày 21/3 tại thành phố Hải Phòng.

⚪ ---- TIN VN. Bỏ đề xuất CSGT được trích 70% tiền xử phạt vi phạm giao thông. Theo VnExpress. Chính phủ bỏ nội dung "lực lượng CSGT được trích 70% tiền xử phạt vi phạm" trong dự thảo mới nhất Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại khoản 1 điều 5 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 15/3, cơ quan soạn thảo đề xuất quy định lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương. Tuy nhiên, dự thảo luật mới nhất chuẩn bị xin ý kiến tại phiên họp đại biểu Quốc hội chuyên trách (26-27/3) không còn nội dung này.

⚪ ---- Tin VN. Bắc Ninh: Dòng kênh ô nhiễm, cá chết nổi trắng, đồng ruộng nứt nẻ. Theo Báo Lao Động. Việc nguồn nước kênh Tào Khê bị ô nhiễm không chỉ hủy hoại các sinh vật sống dưới nước mà còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cuộc sống của người dân. Kênh Tào Khê bắt đầu từ TP Từ Sơn, qua huyện Tiên Du và 7 xã, phường của thị xã Quế Võ. Đây là một trong những tuyến kênh thủy lợi quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, là nguồn tưới chính phục vụ gần 4,7 nghìn ha diện tích đất nông nghiệp của 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận của phóng viên vào những ngày cuối tháng 3.2024, tại khu vực cống La Miệt, nước kênh Tào Khê chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Cá chết nổi nhiều trên mặt kênh. Do là nguồn nước tưới tiêu chính cho sản xuất nông nghiệp địa phương, vì vậy việc nước kênh Tào Khê ô nhiễm thời gian qua khiến người dân không dám bơm nước vào ruộng lúa. Nhiều khu vực cánh đồng bị nứt nẻ vì thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

⚪ ---- TIN VN. 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra bị áp mức thuế chống bán phá giá. Theo Báo Hải Quan. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dẫn nguồn từ Undercurrentnews cho hay, Mỹ đã nâng nhẹ mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp cá tra Việt Nam so với mức sơ bộ ban hành vào tháng 9/2023, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với “giai đoạn xem xét” trước đó. Theo đó, mức thuế cuối cùng cho POR 19 đã được ấn định ở mức 0,18 USD/kg đối với 5 công ty, gồm: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX), Tập đoàn Cafatex, Tập đoàn Hùng Vương và các công ty liên kết, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Quốc tế (IDI), và Công ty Cổ phần Thủy sản Lộc Kim Chi. Trong 2 tháng đầu năm 2024, cá tra xuất khẩu sang Mỹ đạt 34 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Với thông tin tích cực từ thuế vào thị trường Mỹ, cá tra Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng tốt tại thị trường này trong năm nay.

⚪ ---- HỎI 1: Khoảng 61% dân Mỹ nói sẽ có thế chiến trong 5 tới 10 năm tới?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của YouGov, hầu hết người Mỹ cho rằng sẽ có một cuộc chiến tranh thế giới khác trong vòng 5 đến 10 năm tới. Khoảng 61 phần trăm người Mỹ trong cuộc khảo sát cho biết “[rất] có khả năng” hoặc “[s]phần nào” rằng một cuộc chiến tranh thế giới khác sẽ xảy ra trong vòng 5 đến 10 năm tới. Khoảng 18 phần trăm người Mỹ trong cùng một cuộc khảo sát nói rằng họ “không chắc chắn” về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới khác trong cùng khoảng thời gian.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/defense/4551787-most-americans-in-new-survey-say-another-world-war-likely-in-next-5-10-years/

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 80% dân Mỹ nói ảnnh hưởng tôn giáo đang suy giảm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới cho thấy hầu hết người Mỹ tin rằng vai trò của tôn giáo trong xã hội đang suy giảm và họ không hài lòng về điều đó. Cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy khoảng 80% người trưởng thành ở Mỹ nghĩ rằng tôn giáo đang mất dần ảnh hưởng đối với đời sống Mỹ. Đây là tỷ lệ người Mỹ đưa ra quan điểm này cao nhất chưa từng có trong nghiên cứu của Pew. Hầu hết những người đồng ý rằng ảnh hưởng của tôn giáo đang suy giảm đều không hài lòng với xu hướng này.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/media/most-americans-think-religions-influence-declining-not-good-thing-poll-says

