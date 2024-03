Quận Cam: Tony Lâm mất tích, cảnh sát xin giúp tìm giùm. Cảnh sát bắt Nhân Nguyễn và Phi Nguyễn tình nghi bắt cóc.

- Các bình luận gia: Trump thua hay thắng vào tháng 11/2024, địa ngục cũng sẽ bủng nổ

- Biện Lý Willis nói trên CNN về mối tình đã qua: Tôi chưa làm điều gì bất hợp pháp, và chuyến xe lửa [vụ truy tố Trump] vẫn chạy tới

- Trump quy chụp Biden có tội, phạm luật... liền bị dân mạng giễu: Trump đã xin quyền miễn tố cho Biden, và Trump chỉ vu khống vì không có chứng cớ nào

- Biden, Trump thắng sơ bộ ở Louisiana

- TT Biden tăng nỗ lực tiếp cận cử tri da màu: chìa khóa để thắng cử tháng 11/2024

- TT Biden ký gói tài trợ chính phủ trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để duy trì hoạt động chính phủ

- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bị nữ Dân Biểu Lauren Boebert giễu cợt: "Người ta nói tui giống bà Pelosi quá, tui cần xài Botox vậy."

- Giúp tiền cho Trump: Các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa giàu sụ không chịu giúp Trump nộp tiền thế chấp

- Đại sứ Nga tại Mỹ: Mỹ không hề thông báo cho Đại sứ quán Nga về thông tin Mỹ có về khủng bố sắp tấn công Moscow

- Mỹ hứa giúp Nga điều tra vụ tấn công khủng bố ở Moscow

- Gaza: 32.226 người Palestine chết, 74.518 người bị thương vì Israel tấn công

- Hamas: thêm 1 con tin Israel chết vì đói và thiếu thuốc tây

- Biển Đông: Bộ Quốc phòng TQ kêu gọi Philippines đừng thực hiện bất kỳ hành động "khiêu khích" nào

- Nhật Bản: quá hạn thị thực, người Việt Nam đông nhất với khoảng 15.000 người. Lao động VN đang có 565.000 người đang ở Nhật.

- Thống đốc California Gavin Newsom thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza.

- Ô nhiễm không khí nhất Mỹ là: 1. Coraopolis, PA. 2. Forest Park, GA. 3. Cave Junction, OR. 4. Happy Camp, CA. 5. Adrian, MI.

- Tội phạm: 5 tiểu bang an toàn nhất là: 1. New Hampshire. 2. Maine. 3. Rhode Island. 4. Connecticut. 5. New Jersey.

- 5 tiểu bang nguy hiểm nhất là: 1. New Mexico. 2. Arkansas. 3. Louisiana. 4. Colorado. 5. California.

- Có tới 1/3 trong số 12.000 tù nhân ở các nhà tù Quận Los Angeles không thể ra tòa vì thiếu xe buýt

- Quận Los Angeles: xe đụng chết người đi bộ, rồi phóng chạy.

- Little Saigon, Quận Cam: Tony Lâm mất tích, cảnh sát xin giúp tìm giùm. Cảnh sát bắt Nhân Nguyễn và Phi Nguyễn tình nghi bắt cóc.

- TIN VN. Kinh tế khó khăn dẫn tới kết quả: Tiêu thụ ô tô liên tục lao dốc.

- TIN VN. Doanh nghiệp đối mặt với điều tra chống bán phá giá kính cường lực của Ấn Độ.

- TIN VN. Có 752 người siêu giàu với tốc độ tăng trưởng gấp 3 Thái Lan, Việt Nam thành miền đất hứa 'dụ' loạt thương hiệu xa xỉ Cartier, Longines, Bertazzoni… ồ ạt “đổ bộ”.

- HỎI 1: Ấn Độ báo động về điện thoại di động: 60% trẻ em cơ nguy nghiện kỹ thuật số? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhật Bản: 63,2% dân nói kinh tế cá nhân không thoải mái? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/3/2024) ⚪ ---- Biển Đông: Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật kêu gọi Philippines đừng thực hiện bất kỳ hành động "khiêu khích" nào và tuyên bố rằng TQ sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình: “Nếu Philippines liên tục thách thức điểm mấu chốt của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn và quyết đoán để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của mình”.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã triển khai vòi rồng chống lại các tàu dân sự Philippines được thuê để tiếp tế cho quân đội ở Biển Đông đang tranh chấp, gây ra "thiệt hại đáng kể", theo các quan chức Philippines.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Louisiana với 88,8% số phiếu bầu và giành được thêm 47 đại biểu, theo dự đoán của NBC News. Ngoài ra, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở cùng tiểu bang, nhận được sự ủng hộ của 88,2% cử tri và giành được 42 đại biểu. Cả Trump và Biden đều đã đảm bảo được đề cử tổng thống của các đảng chính trị tương ứng của họ.

⚪ ---- Ban vận động tranh cử của Tổng thống Biden đang tăng cường nỗ lực tiếp cận cử tri da màu trước cuộc bầu cử tháng 11 với cựu Tổng thống Trump và trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy một số cử tri Da đen và Latinh đang quay lưng lại với Đảng Dân chủ. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Biden tuần trước đã tung ra quảng cáo nói chuyện trực tiếp với cử tri Da đen ở các tiểu bang chiến trường, cho rằng một nhiệm kỳ khác của Trump sẽ là một “thảm họa” đối với dân da màu.

Một ngày sau, ban tranh cử công bố một chương trình thu hút cử tri gốc Latinh - và Biden đã nói trong thời gian ghé thăm Arizona rằng cử tri gốc Latinh là “lý do phần lớn khiến tôi đánh bại Donald Trump”. Chiến lược gia đảng Dân chủ Michael Starr Hopkins cho biết, các chuyến đi của Biden tới Michigan, Georgia, Arizona và Nevada trong những tuần gần đây cho thấy sự hiểu biết ngày càng tăng rằng “thắng bại sẽ chủ yếu ở các tiểu bang chiến trường và ở những nơi có cử tri da màu trẻ tuổi. Cách duy nhất để đảng Dân chủ giành chiến thắng là cử tri Da đen có mặt tại các cuộc bỏ phiếu."

Theo phân tích của Pew Research về chu kỳ trước, vào năm 2020, cử tri Da đen đã bỏ phiếu áp đảo cho Biden thay vì Trump, 92% số phiếu bầu cho Biden. Về cử tri gốc Lairnh, Biden giành được 59% phiếu bầu của người gốc Tây Ban Nha so với 38% của Trump.

Nhưng khi cuộc đua hướng tới cuộc tái đấu vào năm 2024 - và khi cả hai chiến dịch đều nhắm đến các cử tri thiểu số - có những dấu hiệu cho thấy tỷ lệ cử tri da màu ngày càng thất vọng với Đảng Dân chủ mà họ đã trung thành từ lâu.

Theodore Johnson, cố vấn cấp cao về chủng tộc và chính trị bầu cử tại tổ chức tư vấn New America, cho biết: “Đó là một rủi ro rất lớn,” trước nguy cơ cử tri da màu quay lưng với chiến dịch tranh cử của Biden vào tháng 11. “Nếu những người đó ngồi nhà, người chiến thắng mà tôi cảm nhận rằng đó sẽ là Trump.”

Cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào tháng trước cho thấy sự dẫn đầu của đảng Dân chủ trong việc ưu tiên đảng phái của người Mỹ da đen đã giảm 20 điểm trong ba năm qua và vị trí dẫn đầu của Dân Chủ đối với người trưởng thành gốc Tây Ban Nha đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Một cuộc thăm dò của CBS News từ cuối tháng 2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cử tri Da đen đối với Biden đã giảm từ 87% năm 2020 xuống còn 76% trong năm nay. Một cuộc thăm dò của USA Today/Đại học Suffolk vào tháng 1 cho thấy Biden chỉ nhận được 63% sự ủng hộ của cử tri Da đen.

“Đã từng có một cuộc di cư khỏi Đảng Cộng hòa, không phải vì Bush mà vì Barack Obama. Và có sự quay trở lại của Đảng Cộng hòa, không phải vì Trump mà vì Obama không còn đứng đầu bảng nữa”, Johnson nói. “Chào mừng trở lại nước Mỹ thời hậu Tổng thống da đen.” Hopkins cho biết: Nhiều cử tri Da đen “bảo thủ hơn tôi nghĩ mọi người mong đợi và hiểu”.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis (D) cảnh báo rằng “chuyến xe lửa đang chạy tới” trong vụ truy tố Trump trong vụ Trump lật ngược bầu cử 2020 tại Georgia, bất chấp nỗ lực làm chậm vụ án trong bối cảnh phát hiện ra mối quan hệ lãng mạn một thời của cô với một cựu công tố đặc biệt. Willis, người đã tránh bị loại khỏi vụ án sau khi chỉ định bạn trai cũ của cô vào chức Công tố đặc biệt, cho biết quá trình kéo dài hàng tuần trình bày chi tiết để làm sáng tỏ về mối tình của cô không làm hỏng vụ án chính vì nhóm của cô vẫn “đang tiếp tục làm việc”.

Cô nói với CNN hôm thứ Bảy: “Trong khi điều đó đang diễn ra, chúng tôi đã viết những bản tóm tắt phản hồi, chúng tôi vẫn đang giải quyết vụ việc theo cách cần phải làm. Tôi không cảm thấy như chúng tôi đã bị chậm lại chút nào. Tôi thực sự nghĩ rằng đã có những nỗ lực để làm chậm đoàn xe lửa này, nhưng chuyến xe lửa vẫn đang chạy tới.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Willis cho biết cô không cảm thấy mình phải lấy lại danh tiếng sau vụ bê bối: “Hãy nói cho rõ ràng, tôi không có gì xấu hổ vì bất cứ điều gì mình đã làm. Bạn biết đấy, tôi đoán tội ác lớn nhất của tôi là có mối tình với một người đàn ông nhưng đó không phải là điều khiến tôi thấy xấu hổ và tôi biết rằng mình chưa làm điều gì bất hợp pháp.”

⚪ ---- Nếu Trump thất cử tháng 11/2024, Trump sẽ nói là có gian lận và địa ngục lại bùng nổ. Những lời tiên tri về sự diệt vong tại các cuộc biểu tình và trên mạng xã hội, đã làm dấy lên lo ngại rằng Trump đang tạo ra một núi lửa bầu cử có thể bùng nổ vào tháng 11. Trong khi đã có nhiều bình luận đánh giá tác động của chiến thắng của Trump, một số chuyên gia cảnh báo rằng thất bại của Trump có thể tạo ra một bài kiểm tra căng thẳng nghiêm trọng không kém đối với nền dân chủ Mỹ.

Michael Fanone, một cảnh sát đã nghỉ hưu, người bị thương nặng bởi những kẻ bạo loạn ủng hộ Trump tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021, cho biết: “Bất kể Donald Trump thắng hay thua thì sẽ xảy ra bạo lực, và nếu thua thì Trump sẽ không thừa nhận và sẽ kích động mọi người thực hiện hành vi bạo lực, giống như Trump đã làm trong những tuần và tháng trước ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nếu Trump thắng, tôi cũng tin rằng sẽ có bạo lực xảy ra bởi những người ủng hộ Trump, nhắm vào những người trước đây đã cố gắng buộc Trump phải chịu trách nhiệm, cho dù đó là nhà báo, những công dân bình thường như tôi, các quan chức Bộ Tư pháp, chính phủ và các cơ quan chức năng như công tố viên liên bang. Trump cũng nói rằng Trump sẽ báo thù khi vào Bạch Ốc.”

Kể từ khi tuyên bố tranh cử vào tháng 11/2022, Trump đã tăng cường các tuyên bố mang tính kích động và phân biệt chủng tộc trong quá trình tranh cử. Trump đã hứa sẽ ân xá cho những kẻ nổi dậy ngày 6 tháng 1, đề nghị xử tử Tướng Mark Milley và khẳng định rằng những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp đang “đầu độc máu của đất nước chúng ta”.

⚪ ---- Trong khi Trump tự biện hội rằng Tổng Thống luôn luôn có quyền miễn tố, thì Trump lại không chấp nhận quyền miễn tố đối với Tổng Thống Biden. May mắn, Biden không có ý định quậy phá Trump. Trump đã tự hạ thấp khả năng bảo vệ pháp lý của chính mình bằng một bài đăng trên Truth Social và người dùng trang này đã nhanh chóng chỉ ra điều đó vào thứ Bảy.

Trump, người hiện đang nộp đơn lên Tòa Tối cao để có được quyền miễn tố hoàn toàn của tổng thống ngay cả trong những trường hợp hành vi "vượt quá giới hạn", đã lên mạng xã hội quy tội cho Biden kiểu như quyền miễn tố chỉ nên xài cho Trump mà đừng xài cho Biden. Trump đã tuyên bố mà không có bằng chứng rằng tất cả các vụ án dân sự và hình sự của ông đều được đưa ra vì Tổng thống Joe Biden: "Tại thời điểm nào thì hành động của một Tổng thống đương nhiệm sử dụng LUẬT PHÁP chống lại đối thủ của mình nhằm mục đích can thiệp bầu cử, bị coi là BẤT HỢP PHÁP?" Trump đã hỏi hôm thứ Bảy.

Trong phần bình luận trên bài đăng Truth Social của Trump, tài khoản có tên "TRUTH" đã nói như sau: "Ồ, vậy là bạn không muốn có quyền miễn tố hoàn toàn cho các tổng thống sao? hahaha"

Một tài khoản có tên Mr Magoo nói thêm, "Làm sao điều đó có thể là bất hợp pháp? Theo bạn, anh ấy [Biden] hoàn toàn có quyền miễn tố chứ?"

Frannie lặp lại những cảm xúc tương tự: "Theo bạn, các tổng thống [như Biden] không nên có quyền miễn tố hoàn toàn sao?"

Willson, người được xác định là "Đảng Cộng hòa McCain", còn thẳng thắn hơn: "DONALD, miễn là Biden còn là tổng thống, ông Biden không làm gì là bất hợp pháp!"

Người dùng tên Tom viết: "Theo quyền miễn tố mà bạn đang xin áp dụng, không có gì Tổng thống làm là BẤT HỢP PHÁP."

Một người dùng khác, BruceLee2022, cho biết họ là đảng viên Đảng Cộng hòa đang tìm kiếm bằng chứng về sự vô tội của Trump: “Bằng chứng Biden đứng đằng sau những rắc rối của bạn ở đâu? Hãy đưa ra bằng chứng. Tại sao bạn lại cố gắng trì hoãn [các phiênt òa] liên tục? Tôi là người theo Đảng Cộng hòa và tôi cần bằng chứng về sự vô tội của bạn."

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy đã ký gói tài trợ chính phủ trị giá 1,2 nghìn tỷ USD để duy trì hoạt động ở Washington, vài giờ sau khi Thượng viện thông qua biện pháp này trong phiên họp sáng sớm. Chữ ký của Biden chấm dứt cuộc đấu tranh kéo dài nhiều tháng của Quốc hội nhằm đảm bảo kế hoạch chi tiêu dài hạn mà không cần dùng đến biện pháp tạm thời.

Thượng viện vào sáng sớm thứ Bảy đã thông qua gói chi tiêu trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, tránh được kịch bản trong đó một số cơ quan được liên bang tài trợ sẽ đóng cửa sau nửa đêm Thứ Bảy. Biện pháp này bao gồm khoảng 70% chi tiêu tùy ý của chính phủ và hoàn thành quy trình phân bổ ngân sách cho năm tài chính 2024 gần sáu tháng sau khi kết thúc theo lịch trình.

Sau khi chống lại một số sửa đổi, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Charles Schumer, D-N.Y., tuyên bố đã đạt được thỏa thuận và Thượng viện đã bỏ phiếu 74-24 để phê chuẩn biện pháp này, vài giờ sau khi Hạ viện thông qua nó trước đó trong ngày với tỷ lệ 286-134. Đạo luật dài 1.000 trang bao gồm sáu dự luật tài trợ riêng biệt cần phải được thông qua trước thời hạn tối thứ Sáu sắp tới để tránh việc chính phủ đóng cửa.

⚪ ---- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bị nữ Dân Biểu Lauren Boebert giễu cợt về ngoại hình. Dân biểu Cộng Hòa Lauren Boebert (Colorado) cho biết hôm thứ Sáu rằng gần đây bà đã bị một nhóm sinh viên tại Điện Capitol nhầm với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Dân Chủ). Bà đã đưa ra nhận xét này trong một buổi phát trực tiếp trên nền tảng bảo thủ Rumble khi bà phản đối việc thông qua dự luật tài trợ chính phủ trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la. Bà kể lại giai thoại, nói rằng một nhóm sinh viên trong khu phức hợp Điện Capitol đã nói: "Này, đó là Nancy Pelosi. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, là tôi! Giống như, ôi Chúa, ôi Chúa, tôi cần một ít Botox. Tôi không nghĩ mình từng bị xúc phạm đến vậy trong đời."

Boebert đang phải đối mặt với một cuộc chiến tái tranh cử khó khăn ở quận 4 của tiểu bang Colorado - một ghế bảo thủ hơn quận 3 mà bà hiện đang đại diện - sau khi người chiếm giữ chiếc ghế này, Dân Biểu Cộng hòa Ken Buck, tuyên bố đột ngột từ chức trong tháng này. Một cuộc bầu cử đặc biệt để lấp chỗ trống của Buck sẽ diễn ra cùng lúc với cuộc bầu cử sơ bộ toàn nhiệm kỳ vào ngày 25/6 - và những người trong đảng Cộng Hòa sẽ chọn một ứng cử viên vào ngày 28 tháng 3.

Boebert cho biết bà không có ý định tự mình tham gia cuộc bầu cử đặc biệt (ở quận 4) vì nó sẽ kích hoạt một cuộc bầu cử đặc biệt khác ở quận 3. Điều đó làm tăng khả năng những người trong đảng có thể chọn một trong những đối thủ chính hiện tại của bà để điền vào ghế trong cuộc bầu cử đặc biệt, giúp họ có lợi thế hơn bà trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Boebert nói trên buổi phát trực tiếp thứ Sáu: “Họ đang gian lận ủy ban tuyển dụng để đề cử lựa chọn của các cơ sở”, đồng thời khẳng định DB Buck (người từ chức) - người mà cô mệnh danh là "Ken Buckle" - đang ủng hộ một "ứng cử viên ưu-tiên-cho-Ukraine" một cách riêng tư. Boebert tuyên bố: “Ken Buck không còn được tôn trọng ở quận 4 của Colorado nữa."

⚪ ---- Giúp tiền cho Trump? Tại sao các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa giàu sụ không chịu giúp Trump nộp tiền thế chấp trong khi Trump kháng cáo? Nhiều thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa hôm thứ Tư đã cười nhạo đề nghị họ đóng góp vào tài khoản của Trump để ông có thể đăng một khoản bảo lãnh trong vụ án mà họ chỉ trích thẳng thừng là không công bằng.

“Tôi trong túi chỉ có khoảng 12 đô la,” Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.), một trong những đồng minh thân cận nhất của Trump trên Đồi Capitol, cười khúc khích khi được phóng viên HuffPost hỏi liệu ông có sẵn sàng mở ví của mình hay không.

“Tôi lạc quan rằng Trump sẽ tìm ra cách. Trump là một chàng trai khá tháo vát,” Thượng nghị sĩ Rick Scott (R-Fla.) nói. Scott, người có tài sản ròng lên tới hàng trăm triệu, là một trong những thượng nghị sĩ giàu có nhất và là một trong số ít người có thể đóng góp một cách có ý nghĩa cho sự nghiệp của Trump.

Một số nhà bình luận cánh hữu thậm chí còn kêu gọi các nhà tài trợ giàu có của Đảng Cộng hòa can thiệp và giúp bảo lãnh cho Trump. “Tại sao không có nhiều tỷ phú Đảng Cộng hòa đề nghị cho Tổng thống Trump vay tiền để nộp đơn kháng cáo trong vụ án kinh hoàng ở bang NY?” Chuyên gia Fox News Mark Levin đã hỏi tuần này trên X, trước đây là Twitter. “Không ai trong số họ đủ khả năng để giúp đỡ hoặc tham gia cùng những người khác để giúp đỡ? Đó là một sự xúc phạm."Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan (R-Alaska) dường như ngạc nhiên trước ý tưởng đơn thuần về việc các thượng nghị sĩ đích thân đóng góp cho người mà họ ủng hộ cho vị trí tổng thống, cười liên tục trước khi bước vào thang máy của Thượng viện. TNS Sullivan hỏi HuffPost mà không trả lời câu hỏi: "Bạn đang giễu à?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Coraopolis, Pennsylvania:19,3 µg/m3

2. Forest Park, Georgia: 17.6 µg/m3

3. Cave Junction, Oregon: 17.1 µg/m3

4. Happy Camp, California: 16.8 µg/m3

5. Adrian, Michigan: 16.6 µg/m3

6. Claymont, Delaware: 16.5 µg/m3

7. Robesonia, Pennsylvania: 16.3 µg/m3

8. Attleboro, Massachusetts: 15.8 µg/m3

9. Elwood, Illinois: 15.6 µg/m3

10. Huntington, Indiana: 15.5 µg/m3

⚪ ---- California: Một phân tích mới về dữ liệu tội phạm cho biết California là một trong những tiểu bang nguy hiểm nhất nước Mỹ, theo bảng xếp hạng gần đây của Forbes Advisor, trong đó thu thập dữ liệu công khai về tội phạm bạo lực và tài sản cũng như khả năng trở thành nạn nhân của tội phạm. Tiểu bang New Hampshire là nơi an toàn nhất để sinh sống, nơi dân số đồng nhất, trình độ học vấn cao và thu nhập trung bình góp phần tạo nên tỷ lệ tội phạm thấp.

California xếp thứ năm với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 4,99 trên 1.000 cư dân; tỷ lệ tội phạm tài sản là 23,43 trên 1.000 cư dân; và khả năng trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực là 1 trên 200. Loại bắt giữ phổ biến nhất ở California là vì vi phạm lạm dụng ma túy. Phân tích cho biết có 199.860 vụ bắt giữ như vậy vào năm 2022.

Năm tiểu bang an toàn nhất, theo bảng xếp hạng, là: 1. New Hampshire. 2. Maine. 3. Rhode Island. 4. Connecticut. 5. New Jersey.

Ngược lại, 5 tiểu bang nguy hiểm nhất là: 1. New Mexico. 2. Arkansas. 3. Louisiana. 4. Colorado. 5. California.

⚪ ---- Có tới 1/3 trong số 12.000 tù nhân ở các nhà tù Quận Los Angeles không thể ra hầu tòa vì thiếu xe buýt hoạt động, và các giám sát viên quận đã đưa ra một đề xuất nhằm cố gắng khắc phục vấn đề. Sở Cảnh sát chỉ có 23 xe buýt có thể hoạt động trong tổng số 82 chiếc, và có những ngày chỉ có sáu chiếc hoạt động. Các quan chức cho biết xe hư của hệ thống vận chuyển tù nhân đã khiến bảy nhà tù của quận quá đông đúc với những người bị giam giữ, những người có thể đã được thẩm phán trả tự do hoặc bị kết án vào nhà tù tiểu bang—nếu họ ra hầu tòa.

Ban Giám Sát đã đồng thuận bỏ phiếu hôm thứ Ba để thực hiện một kế hoạch tạm thời nhằm có thêm xe buýt chạy từ nhà tù đến tòa án và các cuộc hẹn y tế. Nó bao gồm việc mượn xe từ các quận lân cận và yêu cầu Bộ Cải huấn và Phục hồi California giúp vận chuyển tù nhân đến các nhà tù của tiểu bang.

Một báo cáo về liệu đề xuất này có khả thi hay không và cách thanh toán cho nó sẽ đến hạn sau 45 ngày. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là khoảng một nửa số người bị giam giữ ở quận đang chờ xét xử và chưa bị kết án về một tội nào. Nhiều người ngồi tù vì không thể nộp tiền bảo lãnh.

Ngân sách quận hiện tại bao gồm tiền để mua thêm 20 xe buýt, nhưng việc mua sắm đó vẫn chưa diễn ra tính đến thứ Ba. Hội đồng quản trị cho biết sẽ mất tới 1 năm rưỡi để những chiếc xe buýt mới xuất hiện và được tăng cường cải tạo an ninh.

⚪ ---- Quận Los Angeles: xe đụng chết đi bộ, rồi phóng chạy. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, một người lái xe đã tông chết một người đàn ông vào sáng sớm thứ Bảy rồi phóng xe bỏ đi trước khi cảnh sát tới hiện trường. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 12:54 giờ sáng tại khu vực đường số 8 và đường Alvarado ở khu Westlake của Los Angeles. Nạn nhân, một người đàn ông 35 tuổi, đang đi bộ trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường được đánh dấu thì một người lái xe đi về hướng Tây trên đường số 8 đã tông vào anh, làm chết ngay tại hiện trường. Không có mô tả nào về chiếc xe của nghi phạm tính đến sáng thứ Bảy.

⚪ ---- Little Saigon, Quận Cam: Hôm thứ Sáu, cảnh sát đã yêu cầu giúp đỡ trong việc tìm kiếm một người đàn ông 61 tuổi mà họ nghi ngờ bị bắt cóc vào tuần trước tại khu vực Midway City. Cảnh sát đang tìm kiếm Tony Lâm, người được nhìn thấy lần cuối vào ngày 15/3 gần dãy nhà 14000 Hunter Lane trong cộng đồng Quận Cam. Lâm được mô tả là cao 5 foot 7, nặng 145 pound, tóc đen và mắt nâu. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Lâm mặc áo sơ mi, giày tối màu và quần jean xanh.

Cuộc điều tra về vụ mất tích của Lâm bắt đầu hôm thứ Sáu khi một nhân chứng gần Hunter Lane và Madison Avenue báo cáo về một vụ bắt cóc có thể xảy ra. Cảnh sát nghi ngờ nạn nhân đã bị hành hung và bắt cóc trên đường lái xe về nhà. Cảnh sát cho biết Lâm đã có thời gian ở nhà hàng LV Restaurant and Lounge ở Westminster và nhà hàng 171 Sky ở Garden Grove vào tối ngày 14 tháng 3: “Khi Lam trở về nơi ở của mình, Lâm đã chạm trán với một người đàn ông đeo mặt nạ trên đường lái xe về nhà mình. Ngay sau đó, anh ta bị hành hung và bị ép ngồi trên 1 chiếc xe lạ và phóng chạy." Từ khi Lam mất tích, Lâm không liên lạc với bất kỳ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp nào.

Cảnh sát đã bắt 2 người đàn ông – Nhân Nguyễn, 49 tuổi và Phi Nguyễn, 53 tuổi – vì nghi ngờ bắt cóc nghiêm trọng. Nhân Nguyễn bị bắt giam vào ngày 15 tháng 3 và Phi Nguyễn bị bắt hôm thứ Ba, theo trung sĩ cảnh sát Frank Gonzalez cho biết. Cả hai người đàn ông đều bị truy tố trọng tội bắt cóc để đòi tiền chuộc/tống tiền hoặc phạm tội cướp hoặc tội phạm tình dục. Họ vẫn chưa đưa ra lời biện hộ, theo hồ sơ tòa án cho thấy.

Hai người đàn ông này vẫn chưa nói cho các nhà điều tra biết họ có thể tìm thấy Lâm ở đâu. Nhà chức trách chưa tiết lộ cách họ xác định được hai nghi phạm cũng như động cơ có thể có trong vụ án. Bất cứ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Cam theo số (714) 647-7000. Muốn ẩn danh xin gọi Cơ quan ngăn chặn tội phạm Quận Cam theo số (855) TIP-OCCS.

⚪ ---- TIN VN. Kinh tế khó khăn dẫn tới kết quả: Tiêu thụ ô tô liên tục lao dốc. Theo Báo Người Lao Động. Hai tháng đầu năm 2024 ghi nhận doanh số bán ô tô giảm sâu 50%/tháng và chưa có dấu hiệu phục hồi trong tháng 3 này. Thông thường, tháng cuối năm âm lịch là tháng tiêu thụ ô tô mạnh nhất để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết. Thời điểm này, người tiêu dùng có khả năng chi trả khoản tiền lớn sau một năm tích cóp và nhận thưởng. Tuy nhiên, tháng chạp năm Quý Mão 2023, tức tháng 1-2024, lại ghi nhận doanh số giảm sâu khi chỉ hơn 19.000 xe được bán ra, giảm 50% so với tháng 12-2023. Đến tháng 2-2024, theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), chỉ bán ra được 11.500 chiếc, tiếp tục giảm hơn 40% so với tháng trước. Ông Đào Công Quyết, đại diện VAMA, cho rằng thị trường ô tô ảm đạm một phần là do chưa khơi thông được thị trường bất động sản, các hoạt động tín dụng, xuất khẩu, dịch vụ cùng nhiều ngành kinh tế khác đều khó khăn khiến dòng tiền bị tắc nghẽn. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kết thúc từ tháng 12-2023 đã khiến sức mua ô tô giảm đáng kể.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp đối mặt với điều tra chống bán phá giá kính cường lực của Ấn Độ. Theo Thời Báo Tài Chính VN. Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương, Ấn Độ đang điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với kính cường lực tráng và không tráng có xuất xứ, hoặc nhập khẩu từ Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động có biện pháp ứng phó. Cục Phòng vệ thương mại cho biết, đã nhận được thông tin về việc Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo ban hành Bản câu hỏi điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng kính cường lực tráng và không tráng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể, thông báo được phát ra ngày 19/3/2024 nêu rõ, thời kỳ điều tra bán phá giá là từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023. Thời kỳ điều tra thiệt hại là từ ngày 1/4/2020 đến ngày 31/12/2023.

⚪ ---- TIN VN. Có 752 người siêu giàu với tốc độ tăng trưởng gấp 3 Thái Lan, Việt Nam thành miền đất hứa 'dụ' loạt thương hiệu xa xỉ Cartier, Longines, Bertazzoni… ồ ạt “đổ bộ”. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Dự kiến đến năm 2028, dân số siêu giàu Việt Nam sẽ đạt 978, tăng khoảng 30% so với năm 2023 và nằm trong top 5 Châu Á-Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hồng Kông, và Singapore. Số người siêu giàu ở Việt Nam, là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên được ước tính khoảng 752 vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm trước đó. Mức tăng này thấp hơn các nước láng giềng như Malaysia (4,3%), Indonesia (4,2%), và Singapore (4%), nhưng lại cao gấp ba lần Thái Lan với chỉ 0,8%. Dự kiến đến năm 2028, dân số siêu giàu Việt Nam sẽ đạt 978, tăng khoảng 30% so với năm 2023 và nằm trong top 5 Châu Á-Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hồng Kông, và Singapore. Báo cáo của Knight Frank cũng ghi nhận, Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn cho sản phẩm cao cấp như trang sức, rượu, xe ô tô…. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về nhập khẩu giai đoạn 2018 – 2022 đối với đồ trang sức là 8%, xe hơi là 26%, rượu vang 6% và đồng hồ 8%.

⚪ ---- HỎI 1: Ấn Độ báo động về điện thoại di động: 60% trẻ em cơ nguy nghiện kỹ thuật số?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới đã tiết lộ rằng khoảng 60% trẻ em trong độ tuổi từ 5-16 có những hành vi biểu hiện khả năng nghiện kỹ thuật số, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các chiến lược hiệu quả để giảm thiểu những tác động tiêu cực này. Cuộc khảo sát dựa trên quy mô mẫu gồm 1.000 phụ huynh, được thực hiện bởi công ty Ấn Độ về giải pháp phụ huynh thông minh Baatu Technologies Pvt.

Chi tiết:

https://www.ndtvprofit.com/technology/60-children-at-risk-of-digital-addiction-survey

⚪ ---- HỎI 2: Nhật Bản: 63,2% dân nói kinh tế cá nhân không thoải mái?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy tỷ lệ người dân không cảm thấy thoải mái về tài chính và không có triển vọng ổn định kinh tế đứng ở mức kỷ lục 63,2%. Kết quả phản ánh giá cả tăng cao là kết quả tồi tệ nhất kể từ khi chủ đề này được thêm vào cuộc thăm dò ý kiến vào năm 2008. Trong khảo sát dư luận xã hội về ý thức xã hội, người trả lời được yêu cầu lựa chọn lý do không hài lòng với xã hội, với nhiều câu trả lời được phép.

Trong tổng số người được hỏi, 28,6% cho biết việc nuôi dạy con cái là khó khăn. Tiếp theo là khó khăn của người trẻ trong việc trở nên độc lập trong xã hội, được 28,2% cho rằng và khó khăn để phụ nữ đóng vai trò tích cực trong xã hội, được 26,2% lựa chọn.

Khi được hỏi về các lĩnh vực mà Nhật Bản đang đi theo chiều hướng xấu, 69,4%, tỷ lệ lớn nhất, chọn giá tăng, gần như không thay đổi so với 70,5% trong cuộc khảo sát trước đó được thực hiện vào năm 2022. Tiếp theo là điều kiện tài chính của nước này ở mức 58,4%, tiếp theo là nền kinh tế ở mức 58,1%.

Chi tiết:

https://www.japantimes.co.jp/business/2024/03/23/economy/financially-uncomfortable-japan-survey/

.