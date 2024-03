Nam Hàn báo động: hàng trăm cô VN lấy chồng Nam Hàn, nhập tịch Nam Hàn, rồi ly hôn và rồi tái hôn với đàn ông Việt để đưa chồng mới vào Nam Hàn.

- Reuters: hàng chục triệu giáo dân tin rằng Trump là do Chúa gửi tới bất kể mọi chuyện gian dâm, trốn thuế

- Nổi giận vì cô Stormy Daniels kể chuyện chung giường với Trump, dân MAGA bắn ngựa cô Daniels suýt chết

- Trump kẹt tiền, phải hủy 1 sự kiện ở Arizona tuần trước để tiết kiệm.

- New York: Biện Lý Bragg yêu cầu xét xử Trump ngày 15/4, khỏi cho Trump trì hoãn nữa.

- Thẩm phán Amy Berman Jackson quăng bỏ đơn kiện đòi cấm người thẻ xanh (chưa nhập tịch Mỹ) bầu các chức địa phương

- Biện lý Quận Fulton lên kế hoạch thúc đẩy đưa Trump ra xét xử vào thời điểm trước ngày bầu cử tháng 11/2024

- Trump đạt được 1 thỏa thuận gây quỹ với Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC: gánh tiền luật sư cho Trump

- Trump hăm dọa Mike Pence buổi sáng ngày bạo loạn 6/1/2021: đời mi tiêu tùng nếu xác nhận Biden thắng cử Tổng Thống 2020

- Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York lộ ý muốn tịch biên sân Seven Springs, sân gôn của Trump và khu đất tư nhân ở phía bắc Manhattan.

- New York: Công tố tố Trump đưa ra những cáo buộc "ngớ ngẩn và sai sự thật"

- Stefanie Lambert (Luật sư ủng hộ Trump) trình diện cảnh sát Michigan

- Nga: không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với Crimea hoặc các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga.

- TQ: không tham gia nhiều hội nghị hòa bình viề Ukraine vì Nga không được mời

- Maryland: Sở Cảnh sát Ridgely ngưng làm việc, chờ điều tra

- Ngoại trưởng Israel triệu tập phó đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, rầy vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Thủ Tướng Israel sẽ bị Chúa Trời Allah đẩy xuống địa ngục.

- Gaza: Thả dù cứu đói cũng trở ngại, 5 gói hàng viện trợ không bung dù

- Ngoại trưởng Hoa Kỳ: cần thành lập nhà nước Palestine và chấm dứt xung đột ở Gaza.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson: sẽ mời Thủ tướng Israel nói trước lưỡng viện

- Pew: 84% người Đài Loan và 82% người Hồng Kông tin rằng dân chủ đa đảng tốt hơn hệ thống độc đảng

- Nam Hàn báo động: tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 cơ nguy tin tặc TQ quậy phá, chiêu dụ bầu ứng cử viên thần TQ

- Báo động cho năm 2100, khoảng 97% quốc gia toàn cầu có tỷ lệ sinh dưới mức thay thế là 2,1 con/mẹ

- Massachusetts: ca ghép thận heo vào người lần đầu thành côngchữa bệnh thận giai đoạn cuối

- Bảo hiểm State Farm General: không gia hạn khoảng 30.000 hợp đồng bảo hiểm tài sản và 42.000 hợp đồng bảo hiểm căn hộ thương mại ở California

- Quận Los Angeles: 1 nữ sinh 16 tuổi bị bạn cùng trường trung học đánh tới xỉu, vài ngày sau thì chết

- Quận Los Angeles: Một người đàn ông chết vì lái xe gắn máy, tông xe hơi, té vào xe lửa

- Boston: bị truy tố tội cướp, Michael Nguyễn bị kêu án 70 tháng tù giam và 3 năm quản chế.

- Texas: Philip Nguyễn bị truy tố vì cầm súng chĩa vào 3 cảnh sát

- Alabama: bị truy tố tội bắn chết một người, Alec Tran khai vô tội

- TIN VN. Ai đứng sau trường Đại học tư thục tại Bắc Ninh có nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp giả, thậm chí Chủ tịch còn chưa học hết lớp 7?

- TIN VN. Lượng xe ô tô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3 tăng 63,7%.

- HỎI 1: Hạnh phúc, hài lòng với tình hình hiện nay: 75% cử tri ủng hộ Biden nói thế, 62% người ủng hộ Trump cũng nói thế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hộ gia đình Mỹ xài dịch vụ giải trí video trực tuyến tốn 61 USD/tháng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/3/2024) ⚪ ---- Một thị trấn nhỏ ở Bờ Đông của tiểu bang Maryland đã đình chỉ toàn bộ lực lượng cảnh sát trong khi chờ kết quả điều tra của các công tố viên tiểu bang, một quyết định phần lớn không giải thích được khiến người dân bị sốc, hoài nghi và lo lắng. Với việc Sở Cảnh sát Ridgely tạm thời không còn tồn tại, các cơ quan an toàn công cộng khác đã đồng ý lấp đầy khoảng trống. Nhưng cư dân của thị trấn lịch sử với khoảng 1.600 người này lo ngại về thời gian phản ứng nếu họ cần hỗ trợ. Và họ hoàn toàn không biết lý do tại sao sở cảnh sát của họ lại đóng cửa, AP đưa tin.

Trong một tuyên bố được đăng lên trang web của chính quyền thị trấn vào tuần trước, các quan chức cho biết ủy ban gồm ba thành viên của Ridgely đã “đình chỉ lương toàn bộ Sở Cảnh sát Ridgely” và rằng một cuộc điều tra đang đượcCông tố Tiểu bang tiến hành, nơi điều tra các vụ án về hành vi sai trái nơi công cộng, gian lận bầu cử, vi phạm luật đạo đức, v.v. Giám đốc Điều hành Ridgely David Crist đã từ chối cung cấp cho AP những thông tin cơ bản nhất về việc đình chỉ, bao gồm cả số lượng cảnh sát trong lực lượng. Trang web của Bộ cho biết họ tuyển dụng khoảng nửa tá cảnh sát.

⚪ ---- Đối với những người ủng hộ cựu Tổng Thống Trump, họ không chịu nổi khi có những người tình của Trump xuất hiện. Và một con ngựa suýt chết vì đạn cao su. Cô Stormy Daniels đã cáo buộc những người ủng hộ Donald Trump bắn ngựa của cô trong bối cảnh phản ứng dữ dội về cáo buộc ngoại tình của cô với cựu tổng thống. Trong một bộ phim tài liệu mới, ngôi sao phim người lớn đã nói về việc phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng bạo lực kể từ quyết định năm ngoái của các công tố viên New York truy tố Trump về cáo buộc trả tiền để bịt miệng cô.

Cô Daniels kể lại một sự việc xảy ra tại nhà cô khi có người tiếp cận con ngựa của cô để dụ cô ra ngoài. “Họ bắn con ngựa bằng đạn cao su”, cô Daniels, 45 tuổi, không ra đối đầu với những kẻ đột nhập cho biết. Con ngựa sống sót nhưng vẫn còn dấu vết từ nơi bị bắn. Sau khi công khai tuyên bố vào năm 2018 rằng cô đã quan hệ tình dục với ông Trump hơn một thập niên trước đó, cô Daniels nói với bộ phim tài liệu của NBC rằng cuộc đời cô đã thay đổi khi cô trở thành nhân vật bị những người ủng hộ ông ghét bỏ, quậy phá.

⚪ --- Trump kẹt tiền, phải hủy 1 sự kiện ở Arizona tuần trước để tiết kiệm. Cựu Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính ngày càng gia tăng trong chiến dịch tranh cử của mình - đến mức ông được cho là bị buộc phải phân loại các tiểu bang mà ông có đủ khả năng để tổ chức các cuộc vận động tranh cử.

Theo báo cáo mới của CNN, Trump đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Arizona vào cuối tuần trước, cùng ngày ông vận động ở Ohio để ủng hộ ứng cử viên Thượng viện được ông ủng hộ là Bernie Moreno, nhưng đã rút lui vào phút cuối. Hai nguồn tin trích dẫn nói, Trump hủy sự kiện ở Arizona vì mong muốn tiết kiệm tiền.

⚪ ---- Bản tin Reuters ghi nhận: nhiều giáo dân Mỹ tin rằng Trump là do Chúa gửi tới. “Đây thực sự là một cuộc chiến giữa thiện và ác,” nhà truyền giáo truyền hình Phúc âm Hank Kunneman nói về hàng loạt cáo buộc hình sự mà Donald Trump phải đối mặt. “Có điều gì đó ở Tổng thống Trump khiến kẻ thù lo sợ: Đó gọi là sự xức dầu [tấn phong]”.

Mục sư Nebraska, người đã phát biểu trên chương trình tin tức truyền hình cáp “FlashPoint” vào mùa hè năm ngoái, là một trong số nhiều tiếng nói trên các phương tiện truyền thông Cơ đốc đang thúc đẩy một thông điệp có tỷ lệ trong Kinh thánh: Cuộc đua tổng thống năm 2024 là cuộc chiến vì linh hồn nước Mỹ, và một Trump bị đàn áp có được sự bảo vệ của Chúa.

Tác giả, nhân vật truyền thông và nhà tiên tri tự xưng Lance Wallnau cho biết vào tháng 10/2023 trên "The Jim Bakker": "Họ chỉ đang cố gắng làm phá sản Trump. Họ đang cố gắng lấy đi tất cả những gì Trump có. Họ đang cố gắng đưa Trump vào tù. Bàn tay của Chúa ở trên anh ta và anh ta không thể bị ngăn cản."

Trong cả hai cuộc bầu cử năm 2016 và 2020, các cử tri theo đạo Tin lành đã kiên quyết ủng hộ Trump bất chấp những cáo buộc về ngoại tình và hành vi sai trái tình dục mà Trump phủ nhận. Với việc Trump hiện phải đối mặt với hàng chục cáo buộc hình sự khi Trump theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai, một số phương tiện truyền thông Cơ đốc giáo đang củng cố sự ủng hộ của Trump bằng cách miêu tả ông như một công cụ của ý muốn Chúa, người phải đối mặt với sự đàn áp của kẻ thù.

Mặc dù những người đưa ra những tuyên bố này phần lớn nằm ngoài dòng chính thống của các phương tiện truyền thông Cơ đốc giáo, nhưng họ đã tích lũy được lượng người theo dõi trực tuyến đáng kể và thông điệp của họ vang vọng trên các chương trình phát thanh, truyền hình cáp và các nền tảng phát trực tuyến tiếp cận hàng triệu người Mỹ mỗi ngày.

Vô số rắc rối pháp lý của cựu tổng thống bao gồm các cáo buộc lạm dụng tình dục và gian lận tài chính. Vào tháng 5, bồi thẩm đoàn đã quyết định Trump phải bồi thường 5 triệu USD vì lạm dụng tình dục một nhà văn tạp chí vào những năm 1990 và sau đó coi bà là kẻ nói dối. Trump cũng đang phải đối mặt với một phiên tòa hình sự với cáo buộc che đậy việc trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm. Trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong cả hai trường hợp.

Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 7 của Reuters/Ipsos, hàng loạt hành động pháp lý đã giúp tăng cường sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa đối với Trump thay vì làm giảm đi sự ủng hộ này. Khoảng 80 triệu người Mỹ tự mô tả mình là những người theo đạo Tin lành được tái sinh hoặc theo đạo Tin lành - khoảng một phần tư dân số - đã tạo nền tảng cho sự thăng tiến nhanh chóng của ông, và mức độ cử tri đi bầu của họ vào tháng 11 này có thể chứng tỏ sự quan trọng trong một cuộc cạnh tranh chặt chẽ với đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden.

Các cuộc phỏng vấn của Reuters với 10 chuyên gia về tiếp cận chính trị dựa trên đức tin, khoa học chính trị, truyền thông và tôn giáo đã vạch ra những đường nét của không gian truyền thông Cơ đốc giáo ủng hộ rộng rãi Trump và các chính sách của Trump, mặc dù đưa ra những quan điểm khác nhau về bất kỳ sứ mệnh tôn giáo nào mà Trump có thể có và nêu bật một sự thay đổi trong thông điệp ở rìa trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử này.

Nhiều Cơ đốc nhân bảo thủ từ lâu đã dựa vào các phương tiện truyền thông Cơ đốc giáo để đấu tranh cho các mục tiêu chính trị gắn liền với đức tin của họ, như chống chủ nghĩa cộng sản và chống phá thai. Nhưng điều mới về chu kỳ bầu cử này là sự ủng hộ không hề nao núng dành cho Trump và tần suất ông được miêu tả là nhà lãnh đạo "được Chúa chọn", Brian Calfano, giáo sư khoa học chính trị và báo chí tại Đại học Cincinnati, người đã nghiên cứu về sự gia tăng của giới hiểu biết về truyền thông, cho biết.

Wallnau và Kunneman đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về bài viết này, trong khi đại diện của người dẫn chương trình FlashPoint Gene Bailey và Bakker từ chối bình luận. Chiến dịch tranh cử của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận.

⚪ ---- New York: Biện Lý Bragg yêu cầu xét xử Trump ngày 15/4, khỏi cho hoãn nữa. Các công tố viên tiểu bang New York hôm thứ Năm cho biết chưa đến 300 trong số hơn 170.000 tài liệu gần đây được chuyển cho luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump có khả năng liên quan đến việc bào chữa hình sự của Trump và vụ án cáo buộc hồ sơ kinh doanh giả mạo để che giấu vụ chi tiền cho các cô bạn của Trump sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 15/4.

Trong hồ sơ tòa án, văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg cho biết phần lớn bằng chứng được các công tố viên liên bang đưa ra mà họ coi là mới và có liên quan đều bắt nguồn từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về luật sư Michael Cohen của Trump và không liên quan đến các cáo buộc chống lại Trump.

"Đủ rồi là đủ rồi. Những chiến thuật này [câu giờ] của bị cáo và luật sư bào chữa nên được dừng lại,” hồ sơ của Biện Lý cho biết, đề cập đến những nỗ lực của Trump nhằm trì hoãn hoặc làm trật bánh phiên tòa hơn nữa. Phiên điều trần về vấn đề này dự kiến diễn ra vào thứ Hai 25/3, khi thẩm phán có thể ấn định ngày xét xử mới.

⚪ ---- Thủ đô thì muốn rằng người cầm thẻ xanh, dù chưa có quốc tich Mỹ, là có quyền bầu cử các chức vụ thấp ở địa phương, như nghị viên, vì họ có đóng thuế, chỉ bị cấm bầu các chức liên bang. Tòa bây giờ cũng đồng ý: Một thẩm phán liên bang ở thủ đô Washington, D.C., đã bác bỏ đơn kiện thách thức luật ở địa hạt này cho phép những người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương. Tòa phán quyết rằng các nguyên đơn không chứng minh được luật vi phạm quyền của họ.

Trong một ý kiến ​​được đưa ra hôm thứ Năm, Thẩm phán Amy Berman Jackson đã ra phán quyết chống lại một nhóm bảy nguyên đơn - tất cả đều là công dân Hoa Kỳ và đã đăng bộ bỏ phiếu ở D.C. - những người cho rằng “Đạo luật sửa đổi quyền bầu cử của cư dân địa phương năm 2022” của thành phố vi phạm các quyền của họ trong Tu chính án thứ năm.

Theo tài liệu của tòa án, luật được Hội đồng thủ đô D.C. thông qua vào năm 2022 đã loại bỏ yêu cầu về quyền công dân khi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thành phố, cho phép những người không phải là công dân được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương chứ không phải liên bang. Điều này bao gồm việc có thể bỏ phiếu cho các quan chức địa phương, cùng với các sáng kiến địa phương, trưng cầu dân ý, bãi nhiệm hoặc các biện pháp sửa đổi hiến chương. Luật cũng cho phép cư dân không phải là công dân tranh cử vào các vai trò trong chính quyền D.C. và phục vụ trong Ban bầu cử thành phố, theo hồ sơ tòa án.

⚪ ---- Cô Fani Willis, Biện lý Quận Fulton, tuy đang gặp khó khăn, vẫn đang lên kế hoạch thúc đẩy mục tiêu đưa Donald Trump ra xét xử vào thời điểm trước cuộc bầu cử tháng 11/2024, và dự định yêu cầu thẩm phán chủ trì vụ án hình sự Georgia sắp xếp ngày xét xử ngay trong mùa hè này, theo ba người quen với suy nghĩ của cô tiết lộ với CNN.

Đó là một bước đi táo bạo khi xem xét những trở ngại mà Willis phải đối mặt trong việc đưa vụ án trở lại đúng hướng sau hai tháng chệch hướng vì chuyện tình cảm lãng mạn với công tố đặc biệt Nathan Wade, làm Thẩm phán Scott McAfee phải chận lại để xét xem có nên để cô tiếp tục chủ trì việc truy tố Trump và đồng phạm hay không. Tuy hồ sơ truy tố tiếp tục, nhưng thêm nan đề mới: cô dễ bị tổn thương về mặt chính trị trước cuộc tái tranh cử của chính cô vào chức Biện Lý quận Fulton vào tháng 11/2024.

Fani Willis suýt bị loại vì mối quan hệ lãng mạn của cô với công tố viên chính, Nathan Wade, người đã từ chức vào thứ Sáu tuần trước sau lời khiển trách gay gắt từ Thẩm phán McAfee. Hôm thứ Tư, McAfee đã chấp nhận yêu cầu từ Trump và các đồng phạm của Trump để nhóm này kháng cáo, có nghĩa là nguy cơ bị loại ra khỏi hồ sơ truy tố vẫn còn đeo bám Willis.

Các nguồn tin thân cận với văn phòng Công tố Quận Fulton cho biết sự không chắc chắn [vì có kháng cáo] của vụ án liên bang không ngăn cản Thẩm phán McAfee ấn định ngày xét xử. Theo một nguồn tin quen thuộc với hồ sơ, các công tố viên Quận Fulton cho biết trong một email gần đây gửi tới các luật sư bào chữa rằng họ dự định phản hồi yêu cầu miễn tố của Trump trong vòng hai tuần kể từ quyết định của Tòa án Tối cao.

Các công tố viên tin rằng Thẩm phán McAfee có thể đặt vấn đề miễn tố sang một bên cho đến khi Tòa Tối cao ra phán quyết, đồng thời tạm thời bảo đảm vụ truy tố ở Georgia gần sẵn sàng nhất có thể nếu các thẩm phán quyết định Trump có thể bị truy tố, theo nhiều nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ bên trong văn phòng Biện lý Willis nói với CNN. Hiện chưa có dấu hiệu gì từ Thẩm phán McAfee về yêu cầu của cô Willis xin định ngày xử sớm.

⚪ ---- Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận gây quỹ độc đáo với Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc RNC, theo đó các khoản quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp đến Ban vận động tranh cử của ông và một ủy ban hành động chính trị sẽ thanh toán các hóa đơn pháp lý của ông trước khi RNC bị cắt giảm, hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn lời mời gây quỹ. Thỏa thuận đó đảm bảo Trump sẽ nhận được một dòng tiền mặt mà ông có thể sử dụng để trả cho các luật sư của mình khi họ đấu tranh pháp lý trên nhiều mặt trận, bao gồm cả bốn cáo trạng hình sự của ông từ năm ngoái.

Tin tức này được đưa ra khi Save America PAC đã chi số tiền khổng lồ 76 triệu USD cho các luật sư của Trump trong suốt hai năm qua. Với việc các đối thủ chính của Trump đã bị đánh bại rõ ràng trong những tháng gần đây, Trump đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát RNC vào tháng 3 — nhờ một số người ủng hộ trung thành nhất của Trump đã bỏ phiếu vào các vai trò quan trọng theo lệnh của ông, bao gồm cả con dâu của ông, Lara Trump, người đã tiếp quản vị trí lãnh đạo của đảng này vào vị trí gây quỹ vào thời điểm ủy ban đang thiếu tiền mặt.

Trump hy vọng sẽ đảo ngược mức thâm hụt đó tại một sự kiện gây quỹ trị giá nhiều đô la ở Palm Beach, Florida, vào ngày 6 tháng 4. Ủy ban Dân Chủ Toàn quốc DNC đã tra hỏi Trump về thỏa thuận tài trợ độc đáo kia vào thứ Năm, nói trong một tuyên bố rằng đó là bằng chứng cho thấy Trump là “kẻ phá hoại” đang trong “tình trạng hỗn loạn tài chính.”

⚪ ---- Trump hăm dọa Mike Pence buổi sáng ngày bạo loạn 6/1/2021: nếu ông xác nhận Biden thắng cử Tổng Thống thì sự nghiệp của ông sẽ tiêu đời. Tờ New York Times đưa tin về một cảnh báo chưa được tiết lộ trước đây mà Tổng thống Trump khi đó đã gửi cho Mike Pence vào buổi sáng xảy ra vụ bạo lực ở Điện Capitol: “Mike, đây sẽ là kẻ giết chết sự nghiệp chính trị nếu bạn làm điều này,” Trump nói với phó tổng thống của mình trong một cuộc điện thoại vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, đề cập đến nhiệm vụ chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 của Pence vào cuối ngày hôm đó.

Câu nói này được người hầu của Trump nhớ lại, người đã nói chuyện với hội đồng Hạ viện điều tra vụ bạo lực xảy ra vào năm 2022. Nó chưa từng được báo cáo trước đây. Người phục vụ cũng nói rằng sau khi Trump được thông báo rằng một thường dân đã bị bắn, thì Trump "gần như không có phản ứng gì." Ở một điểm khác, người hầu này không nhớ đã nghe thấy Trump dùng lời lẽ thô tục để mô tả Pence là kẻ hèn nhát vào ngày hôm đó, như những người khác đã nhớ lại. Câu chuyện xuất hiện vài ngày sau khi Pence cho biết ông sẽ không ủng hộ Trump làm tổng thống trong năm nay.

⚪ ---- Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York có thể đã tìm thấy thứ gì đó trong danh mục bất động sản của Donald Trump mà Bộ có thể muốn tịch biên. CNN đưa tin, hồ sơ mới của tiểu bang ở Quận Westchester có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang tiến tới tịch biên Seven Springs, sân gôn của Trump và khu đất tư nhân ở phía bắc Manhattan.

Nếu phán quyết của tòa án trị giá 464 triệu USD chống lại Trump, các con trai của ông là Donald Trump Jr. và Eric Trump, cũng như Trump Organization không được thanh toán, thì việc tịch thu tài sản như vậy có thể xảy ra tiếp theo. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York đã nộp lên phán quyết vào ngày 6 tháng 3, động thái mà chủ nợ sẽ thực hiện để cố gắng tịch biên tài sản.

Văn phòng đã đệ trình phán quyết tại Thành phố New York, nơi có một số tài sản của cựu tổng thống, bao gồm Tháp Trump Tower, nhưng không phải ở Florida hay Illinois, theo hồ sơ tòa án cho thấy. Trump còn bốn ngày nữa để đáp ứng với phán quyết hoặc yêu cầu tòa án phê chuẩn số tiền nhỏ hơn cho khoản trái phiếu mà Trump sẽ phải đăng trong khi kháng cáo bản án gian lận.

Trump đã đăng hôm thứ Năm trên mạng xã hội rằng quyết định của ông về vấn đề đó sẽ được "tòa án hướng dẫn", theo ABC News. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Letitia James cho biết bà sẽ bắt đầu tịch thu tài sản của Trump nếu ông trễ hạn thanh toán. Một luật sư cho biết việc đó sẽ mất một thời gian. Kevin O'Brien nói: “Những tài sản này rất lớn, chúng đang có nợ,” và nói thêm, “và chúng đang có người thuê”.

⚪ ---- New York: Các công tố viên hôm thứ Năm đã cáo buộc Donald Trump đưa ra những cáo buộc "ngớ ngẩn và sai sự thật" chống lại họ về thời điểm Bộ Tư Pháp Liên Bang tiết lộ hàng nghìn trang bằng chứng có thể có trong vụ án hình sự truy tố trump giả mạo giấy tờ kinh doanh để che giấu tiền bịt miệng nữ nhân trong khi Trump tìm cách trì hoãn phiên tòa hơn nữa.

Một phiên tòa ban đầu đã được lên kế hoạch vào ngày 25 tháng 3. Trump, đang tìm cách giành lại chức tổng thống Hoa Kỳ trong năm nay, đã không nhận tội đối với 34 tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh vì tìm cách che giấu khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 đô la mà luật sư cũ của ông và người sửa chữa Michael Cohen đã thực hiện cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016.

Nhưng Thẩm phán Juan Mercan tuần trước đã trì hoãn phiên tòa cho đến ít nhất là giữa tháng 4 để cho Trump thêm thời gian xem xét các tài liệu liên quan đến Cohen, một nhân chứng quan trọng của công tố, đã bị văn phòng Bộ Tư Pháp [liên bang] Hoa Kỳ ở Manhattan bổ túc hồ sơ.

Thẩm phán sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 25/3 về yêu cầu của Trump bác bỏ vụ kiện hoặc trì hoãn phiên tòa thêm 90 ngày. Trump cũng đang tìm cách trừng phạt văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, người đã khởi kiện vụ án, vì bị cáo buộc cố gắng chôn giấu thông tin có thể làm tổn hại đến uy tín của Cohen (hồ sơ bổ túc là Bộ Tư Pháp liên bang gửi tới, không liên hệ tới Biện Lý Bragg, hiện truy tố Trump theo luật tiểu bang New York).

Trong hồ sơ tòa án hôm thứ Năm, văn phòng của Bragg cho biết hầu hết tài liệu mới không liên quan đến vụ án hoặc các bản sao tài liệu mà Trump đã có. Văn phòng cũng cho biết họ đã làm việc chăm chỉ để cung cấp bằng chứng tiềm năng cho Trump. Các công tố viên tiểu bang viết: “Bị cáo đã phản ứng với những tiết lộ của (các công tố viên liên bang) … bằng cách san bằng những cáo buộc hoang đường và sai sự thật về hành vi sai trái và hành vi sai trái”.

⚪ ---- MAGA Michigan bị bẻ càng. Luật sư ủng hộ Trump, Stefanie Lambert, đã trình diện cơ quan thực thi pháp luật ở Michigan hôm thứ Năm như một phần bản cáo trạng cáo buộc bà can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020, theo CNN. Hôm thứ Hai, Lambert bị bắt giam tại thủ đô D.C., sau khi xuất hiện tại phiên điều trần cho khách hàng của cô là Patrick Byrne, cựu Giám đốc điều hành Overstock, người đang bị Dominion Voting Systems kiện vì tội phỉ báng.

Nữ luật sư Lambert bị bắt vì không xuất hiện tại phiên điều trần trước bản cáo trạng cáo buộc cô cố gắng chiếm đoạt và truy cập vào các máy bỏ phiếu ở Michigan hồi năm 2020. Cô cũng bị cáo buộc từ chối tuân theo lệnh của tòa án về việc nộp dấu vân tay. Lambert được thả sau một đêm ngồi tù với điều kiện cô phải trình diện cảnh sát ở Michigan.

Công tố viên đặc biệt DJ Hilson xác nhận rằng cô Lambert đã trình diện và cho biết thẩm phán của Tòa án Quận Oakland đã hủy bỏ lệnh bắt vì cô ấy đã tự nộp mình “với mục đích duy nhất là thu thập DNA và dấu vân tay của cô”. Luật sư của cô, Daniel Hartman nói rằng dấu vân tay của cô sẽ không được nhập vào hệ thống “cho đến khi có lệnh tiếp theo của tòa án”.⚪ ---- Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm thứ Sáu nhấn mạnh quan điểm của Nga là không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa nào đối với Crimea hoặc các vùng lãnh thổ mới được sáp nhập vào Nga. Trong cuộc phỏng vấn với trang web Argumenty I Fakty, Peskov tuyên bố rằng Nga không thể cho phép tồn tại một quốc gia láng giềng có ý định chính thức giành lại Crimea bằng mọi cách.Hơn nữa, ông cũng giải thích quan điểm của Điện Kremlin về tình trạng hiện tại của “hoạt động quân sự đặc biệt. Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh. Vâng, nó bắt đầu như một hoạt động quân sự đặc biệt, nhưng ngay khi nhóm này được thành lập ở đó, tập thể phương Tây đã tham gia vào đó và đứng về phía Ukraine, và nó đã trở thành một cuộc chiến tranh giành quyền lợi của chúng ta."⚪ ---- Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Li Hui cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc đã không tham gia một số hội nghị hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vì chỉ một phía được mời tham dự. Ông lưu ý rằng những hội nghị như vậy thiếu tính đại diện và không thể đạt được kết quả đáng kể hoặc đóng vai trò tích cực thích hợp trong việc khôi phục hòa bình. Lui cũng giải thích rằng Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận, với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên.⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm thứ Sáu đã triệu tập phó đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ sau những bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tấn công Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo truyền thông Israel, phát biểu tại một cuộc biểu tình hôm thứ Năm, Erdogan đe dọa sẽ "gửi [Netanyahu] đến gặp Chúa Trời Allah để chăm sóc anh ta, khiến anh ta đau khổ và nguyền rủa anh ta".Ngoại trưởng Katz nói trong một tuyên bố: "Không có Chúa nào lắng nghe những người ủng hộ sự tàn bạo và tội ác chống lại loài người do những người bạn Hamas man rợ của bạn gây ra. Hãy im lặng và xấu hổ thay bạn!" Thổ Nhĩ Kỳ hiện không có đại sứ ở Tel Aviv sau khi Đại sứ Sakir Ozkan Torunlar bị triệu hồi sau khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10/2023.⚪ ---- Thả dù cứu đói cũng trở ngại. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tuyên bố trong một bài đăng trên X, rằng hai máy bay C-17 của Không quân Hoa Kỳ đã thả “hơn 50.600 suất ăn tương đương của Hoa Kỳ” xuống phía bắc Dải Gaza hôm thứ Năm. Mỹ đặt mục tiêu chuyển 80 gói hàng viện trợ, tuy nhiên, 5 gói hàng viện trợ không bung dù, khiến chúng lao thẳng xuống “khu vực không có dân cư”, không gây thiệt hại. CENTCOM nhấn mạnh rằng viện trợ nhân đạo sẽ nhằm mục đích "giảm bớt đau khổ của con người" ở Gaza, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục vận chuyển hàng không.⚪ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng hoạt động quân sự “quy mô lớn” tiềm năng của Israel sẽ là một “sai lầm”. Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ở Cairo, Blinken tiết lộ rằng Washington dự định thảo luận về cách đối phó với "mối đe dọa từ Hamas" mà không tiến hành chiến dịch quân sự ở thành phố cực nam của Gaza với các quan chức Israel vào tuần tới.Blinken nhấn mạnh rằng trong cuộc gặp với những người đồng cấp Ai Cập, các bên đã thảo luận về Gaza thời hậu chiến và nói thêm rằng khu vực này sẽ ủng hộ cải cách Chính quyền Palestine. Ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng khả năng hội nhập tiềm năng của Israel trong khu vực phụ thuộc vào việc thành lập nhà nước Palestine và việc chấm dứt xung đột ở Gaza.⚪ ---- Cộng Hòa Hạ Viện tích cực hỗ trợ quân Israel trong chiến dịch quân sự ở Gaza, trong khi Thượng Viện Dân Chủ kêu gọi ngưng bắn ngay để bớt chết dân Palestine. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson nói với CNBC hôm thứ Năm rằng ông dự định mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại 1 phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ. “Chúng tôi chắc chắn sẽ gia hạn lời mời đó,” ông nói và cho biết thêm rằng các thỏa thuận đang được thực hiện để sắp xếp thời gian.Về việc Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer có thể từ chối tham gia Thượng viện vào Hạ viện để nghe bài phát biểu của Netanyahu, Johnson nói rằng việc đưa ra những lời mời này là tùy ông ta và nếu không có sự hỗ trợ của Thượng viện thì "điều đó cũng không sao cả." Xác nhận của ông được đưa ra một ngày sau khi Axios đưa ra thông tin rằng Johnson đang cân nhắc lời mời như vậy và sau khi Schumer nổi cơn thịnh nộ chống lại chính trị gia Trung Đông này.⚪ ---- Hầu hết mọi người đều tin rằng dân chủ là một cách tốt để quản lý ở cả Đài Loan và Hồng Kông, theo một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Khảo sát cho thấy 84% người Đài Loan và 82% người Hồng Kông tin rằng dân chủ đa đảng tốt hơn hệ thống độc đảng, được cai trị bởi các chuyên gia, cai trị bởi một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hoặc cai trị bởi quân đội.Tuy nhiên, ở Hồng Kông, có 43% người ủng hộ sự cai trị của các chuyên gia. Trong khi đó, chỉ 18% người Đài Loan thích ý tưởng này. Người Đài Loan cực lực phản đối sự cai trị của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và sự cai trị của quân đội, với 91% không tán thành. Chế độ độc đảng chỉ kém phổ biến hơn một chút với tỷ lệ chống là 90%, trong khi tỷ lệ không tán thành ở Hồng Kông là 76%.Giáo dục là một yếu tố đáng chú ý trong việc quyết định câu trả lời cho câu hỏi hình thức cai trị nào là tốt nhất, điều này đã được tìm thấy trong cuộc khảo sát Pew năm 2023. Những người có học vấn có nhiều khả năng ủng hộ lối sống dân chủ nhất. Một con số khổng lồ là 93% người Đài Loan có trình độ học vấn cao tin rằng đây là con đường để đi, so với 77% những người có trình độ học vấn thấp hơn.Tương tự, những người có trình độ học vấn thấp hơn được cho là có nhiều khả năng ủng hộ chế độ độc đảng hoặc quân đội và chế độ chuyên chế. Ở Hồng Kông, điều này có nghĩa là 26% người có trình độ học vấn thấp hơn ủng hộ hệ thống độc đảng, trái ngược với sự ủng hộ của 12% ở những người có trình độ học vấn cao hơn. Hồng Kông hiện đang bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) độc đảng.⚪ ---- Nam Hàn: Trước cuộc tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4, mối lo ngại về khả năng Trung Quốc can thiệp đang gia tăng, được thúc đẩy bởi một báo cáo của tổ chức cố vấn bảo thủ Hoa Kỳ Heritage Foundation. Báo cáo cảnh báo rằng TQ có thể sử dụng các hoạt động mạng để gây ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4, với hy vọng có thêm nhiều chính trị gia thân Bắc Kinh vào Quốc hội Nam Hàn.Bắc Kinh có lịch sử sử dụng một số phương pháp để tác động đến dư luận Nam Hàn thông qua các chiến dịch thông tin sai lệch và các đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc. Năm 2022, một nhà hàng Trung Quốc ở Seoul bị nghi ngờ hoạt động như một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc.Vào tháng 11/2023, Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn đã xác định được 38 trang web tin tức giả mạo bằng tiếng Hàn được cho là cố gắng gây ảnh hưởng đến dư luận bằng cách phát tán các nội dung ủng hộ Trung Quốc và chống Mỹ. Họ bị nghi ngờ được điều hành bởi các công ty Trung Quốc.Kang Jun-young, giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Ngoại ngữ Hankuk, cho biết: “Bắc Kinh đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Canada và Úc, vì vậy họ có thể can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4. Họ có thể sử dụng các trò troll trên internet hoặc các chatbot AI để khuấy động tình cảm của công chúng hoặc thổi phồng sự ủng hộ của công chúng đối với một đảng hoặc ứng cử viên thân Trung Quốc. TQ cũng có thể cố gắng huy động sự tham gia của người dân gốc Hoa để ủng hộ các ứng cử viên thân Trung Quốc.”⚪ ---- Một nghiên cứu mới dự đoán, đến năm 2050, khoảng 3/4 quốc gia trên thế giới sẽ chứng kiến tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức thay thế, nghĩa là dân số của họ sẽ giảm dần. Và đến năm 2100, hầu hết các quốc gia (97%) dự kiến sẽ có tỷ lệ sinh dưới mức thay thế là 2,1 con trên một phụ nữ, báo cáo tương tự kết luận.Xu hướng này sẽ không xảy ra ở mọi nơi cùng một lúc. Các nước giàu hơn sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất bởi tỷ lệ sinh giảm, trong khi các quốc gia nghèo hơn vẫn duy trì tỷ lệ sinh cao hơn. Đó là nhận định của các nhà nghiên cứu tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Trường Y thuộc Đại học Washington ở Seattle.Theo báo cáo, 29% trẻ sơ sinh được sinh ra ở châu Phi cận Sahara vào năm 2021. Nhưng đến năm 2100, hơn một nửa (54%) tổng số trẻ sơ sinh sẽ được sinh ra ở khu vực đó, nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục.Năm 1950, trung bình một phụ nữ trên toàn cầu sinh khoảng 5 người con; đến năm 2021 đã giảm xuống còn 2,2 (vừa trên mức thay thế), với 110 trong số 204 quốc gia đã lập biểu đồ tỷ lệ sinh dưới mức thay thế. Theo báo cáo, ở một số quốc gia như Nam Hàn hay Serbia, tỷ lệ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất là 1,1. Ngược lại, tỷ lệ sinh của quốc gia Chad cận Sahara đứng ở mức 7 em bé/phụ nữ vào năm 2021.⚪ ---- Bệnh viện Đa khoa Massachusetts hôm thứ Năm đã công bố ca ghép thận heo được chỉnh sửa gen thành công đầu tiên trên thế giới vào người sống. Bệnh nhân Rick Slayman, 62 tuổi, đang mắc bệnh thận giai đoạn cuối và bệnh viện cho biết ông đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện ngay sau ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ vào thứ Bảy này."Tôi đã là bệnh nhân của Trung tâm Cấy ghép Đa khoa Tiểu Bang Mass (Mass General Transplant Center) trong 11 năm và có mức độ tin cậy cao nhất đối với các bác sĩ, y tá và nhân viên lâm sàng đã chăm sóc cho tôi. Khi quả thận được cấy ghép của tôi bắt đầu bị hỏng vào năm 2023, tôi lại tin tưởng vào đội ngũ chăm sóc của mình tại MGH để đáp ứng mục tiêu không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn mở rộng nó", Slayman nói.Thận heo được cung cấp bởi eGenesis của Cambridge, Mass., và đã trải qua 69 lần chỉnh sửa bộ gen bằng công nghệ CRISPR-Cas9 để loại bỏ các gen heo có hại và bổ sung một số gen nhất định của con người để cải thiện khả năng tương thích của con người.Thành công với ca cấy ghép này có thể mở ra cơ hội giải quyết tình trạng thiếu nội tạng trên toàn thế giới. Theo Mạng lưới Chia sẻ Nội tạng Hoa Kỳ (United Network for Organ Sharing), chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã có hơn 100.000 người đang chờ ghép tạng. Có 17 người chết mỗi ngày trong khi chờ đợi nội tạng.⚪ ---- Công ty Bảo hiểm State Farm General Insurance Company có kế hoạch không gia hạn khoảng 30.000 hợp đồng bảo hiểm tài sản và 42.000 hợp đồng bảo hiểm căn hộ thương mại ở California, theo công bố hôm thứ Tư. State Farm, công ty bảo hiểm lớn nhất California tính đến năm 2022, cho biết động thái này sẽ tác động đến 2% tổng hợp đồng bảo hiểm của họ trong tiểu bang và được thực hiện để đảm bảo “tính bền vững lâu dài”.Việc 42.000 căn hộ thương mại không được gia hạn thể hiện sự rút lui hoàn toàn khỏi thị trường căn hộ thương mại ở California. Theo State Farm, 30.000 hợp đồng không gia hạn còn lại sẽ ảnh hưởng đến chủ nhà, nhà cho thuê và các chính sách bảo hiểm tài sản khác. Thông báo chỉ áp dụng cho khách hàng ở California. Công ty cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 20/8.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một cô gái 16 tuổi đã chết sau khi mẹ cô cho biết cô bị thương nặng do đánh nhau ở trường. Cô nói các quan chức của trường đã không ngăn được những kẻ bắt nạt nhắm vào cô gái. Video trên điện thoại di động ghi lại cảnh ẩu đả bạo lực giữa hai cô gái tuổi teen trong phòng tắm tại Trường Trung học Manual Arts High School ở Nam Los Angeles.Nạn nhân, Shaylee Mejia, được nhìn thấy đập đầu vào quầy hàng và có lúc ngã xuống. Mẹ của cô gái, Maria Juarez, rất đau khổ và tin rằng con gái mình đã chết vì cuộc chiến trong phòng tắm đó. Mejia vào học tại trường trung học Manual Arts khoảng tám tháng trước, sau khi Juarez, một bà mẹ đơn thân có hai con, chuyển cả gia đình đến một căn hộ mới.Sau vài tháng ở trường, cô cho biết Mejia bắt đầu trở về nhà với những vết bầm tím khắp cơ thể, có lẽ là do đánh nhau. Cô đã chụp ảnh các vết thương và khiếu nại với các quan chức nhà trường và cảnh sát trong trường nhưng cho biết không có biện pháp nào được thực hiện để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, con gái cô tiếp tục là mục tiêu của những kẻ bắt nạt ở trường, và một số cảnh đánh nhau được bạn bè của cô bé ghi lại trên điện thoại di động.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã chết vào tối thứ Tư sau khi anh bị văng ra khỏi xe máy và va chạm với một đoàn xe lửa đang di chuyển ở Long Beach. Cảnh sát cho biết vào khoảng 5:55 giờ chiều Thứ Tư, cảnh sát dã tới vì các báo cáo về một vụ tai nạn ở khu vực Đường 8 và Đại lộ Long Beach.Các cuộc điều tra cho thấy một người đàn ông lái chiếc mô tô Triumph đời 2014 đã cố gắng vượt qua một chiếc Honda Civic khi đang đi về hướng bắc trên Đại lộ Long Beach thì anh đã tông vào cản sau của xe hơi. Người đàn ông bị văng khỏi xe máy vào một đoàn tàu điện ngầm đang chạy tới về phía nam. Người đàn ông chết tại hiện trường. Danh tính chưa được công bố.⚪ ---- Theo báo Chosun Ilbo,tăng vọt. Nhìn kỹ vào số liệu thống kê liên quan, hiện tượng này càng rõ rệt hơn. Theo Thống kê Hàn Quốc, năm 2022 có 792 phụ nữ Nam Hàn kết hôn với đàn ông Việt Nam, tăng 35,2% so với năm trước (586 người). Tỷ lệ tăng này cao gấp 4,7 lần so với tỷ lệ tăng chung của các cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Nam Hàn và đàn ông nước ngoài, là 7,5% vào năm ngoái.Trong thập niên qua, số lượng cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Nam Hàn Qvà đàn ông Việt Nam đã tăng gần gấp ba, từ 279 trường hợp vào năm 2013. Ngược lại, số đàn ông có quốc tịch Mỹ, Trung Quốc và Canada kết hôn với phụ nữ Nam Hàn lại giảm 21.%, 47% và 41% tương ứng trong cùng thời kỳ.Phân tích thống kê về hôn nhân và ly hôn của Thống kê Hàn Quốc cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguyên nhân khiến phụ nữ Nam Hàn kết hôn với đàn ông Việt Nam ngày càng tăng.Thống kê Hàn Quốc báo cáo rằng trong số 556 phụ nữ Nam Hàn tái hôn với đàn ông Việt Nam vào năm 2022, có 482 (86,7%) là người Nam Hàn nhập tịch. Tất cả 480 phụ nữ này đều có nguồn gốc từ Việt Nam và có quốc tịch Nam Hàn thông qua việc kết hôn với đàn ông Nam Hàn rồi ly hôn. Nói cách khác, hầu hết phụ nữ Nam Hàn lấy chồng Việt Nam đều có nguồn gốc từ Việt Nam và trở thành công dân Nam Hàn thông qua các cuộc hôn nhân trước với đàn ông Nam Hàn.Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng một số phụ nữ Việt Nam có thể muốn kết hôn với đàn ông Nam Hàn chỉ để có được quốc tịch Nam Hàn. Trên mạng, người ta thường thấy đàn ông Nam Hàn phàn nàn về việc vợ Việt bỏ họ và hơn 300 trường hợp đã được trình báo lên trung tâm nghiên cứu liên quan đến những vụ việc tương tự trong năm qua.⚪ ---- Boston:, 23 tuổi, cư dân Quincy thuộc băng đảng đường phố Dorchester đã bị thẩm phán liên bang kết án gần sáu năm tù hôm thứ Tư vì vai trò của anh trong vụ đột nhập vào nhà ở Canton vào năm 2018. Michael Nguyễn bị Thẩm phán Tòa án cấp cao Hoa Kỳ William G. Young kết án 70 tháng tù giam và ba năm quản chế.Vào tháng 12, Nguyễn đã nhận tội âm mưu tham gia vào một băng đảng tội phạm, còn được gọi là âm mưu RICO, và âm mưu can thiệp vào thương mại bằng cách đe dọa hoặc bạo lực. Nguyen là người đầu tiên trong số 3 bị cáo bị tuyên án trong vụ án này. Hai người còn lại đang chờ tuyên án.Các công tố viên cho biết Nguyễn là thành viên của Cameron Street, một băng đảng bạo lực có trụ sở chủ yếu ở Dorchester. Do vậy Nguyen thường xuyên thâm nhập vào lãnh thổ của băng đảng đối thủ để tiến hành giám sát các thành viên khác của Cameron Street.Vào tháng 7/2018, Nguyễn và các thành viên khác của Cameron Street là Brendon Amado, ở Randolph, và Deronde Bethea đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Canton. Họ bước vào bằng cửa sau, đeo mặt nạ, mặc áo hoodie sẫm màu và mang theo súng. Một nạn nhân chạy ra ngoài và gọi 911. Nạn nhân thứ hai được đưa vào phòng khách và bị hành hung. Nguyễn, Amado và Bethea lục soát nhà, đòi “đồ đạc đâu, tiền đâu, bạn trai của cô đâu?”Nguyen, Amado và Bethea sau đó đã bỏ trốn sau khi lấy trộm 2.000 USD tiền mặt và một chiếc két sắt. Cảnh sát đã truy đuổi chiếc xe bán tải và xe của Nguyen tông vào 1 xe cảnh sát. Nguyễn được xác định qua hồ sơ điện thoại và chiếc giày mà Nguyen bỏ lại trong cuộc rượt đuổi. Amado và Bethea đã được xác định trên đoạn phim giám sát cửa hàng tiện lợi ngay trước vụ cướp. Họ dự kiến sẽ bị kết án vào tháng 5/2024.⚪ ---- Texas: Một cuộc gọi 911 báo cáo một người đàn ông mang súng muốn tự làm hại mình đã trở thành một tình huống nguy hiểm đối với 3 cảnh sát thị trấn Killeen vào đầu năm nay khi người đàn ông đó được cho là đã chĩa súng vào họ. Hôm thứ Tư, đại bồi thẩm đoàn Quận Bell đã truy tố, 26 tuổi, ở Killeen về ba tội nghiêm trọng cấp độ một là hành hung nghiêm trọng một công chức, một tội về hành vi gây chết người bằng cách nổ súng và một tội sở hữu súng trái phép. Nguyễn đang bị giam tại Nhà tù Quận Bell hôm thứ Năm với số tiền bảo lãnh là 800.000 USD. Nguyen bị đưa vào tù kể từ ngày 6 tháng 2/2024.⚪ ---- Alabama:, 25 tuổi, cư dân Mobile, bị truy tố tội bắn chết một người đàn ông khác tại khu chung cư Mobile hồi đầu tuần đã không nhận tội tại phiên tòa hôm thứ Năm. Tran bị các buộc tội giết chết Aeron Lao, 24 tuổi vào Chủ nhật tại Bel Air Apartments, gần đường Cottage Hill và Đại lộ Bel Air. Lao và Tran biết nhau và đã cãi nhau ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng. Một thẩm phán hôm thứ Năm đã ấn định phiên điều trần sơ bộ cho Trần vào tháng tới. Theo hồ sơ nhà tù, Tran dự kiến có phiên điều trần về tiền thế chân vào thứ Sáu.⚪ ----Theo Báo An Ninh Tiền Tệ. Hơn 10 năm xây dựng và phát triển, trường Đai học tư thục này đã có 18 ngành đào tạo trình độ đại học và 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ. Đoàn Xuân Tiếp, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc, mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm học lớp 7 thì nghỉ cho nên ông Tiếp không có bằng THCS. Sau đó, ông Tiếp đi bộ đội và có quá trình công tác sau này. Hiện tại, ông Tiếp đã đi học Thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên Tiến sĩ.⚪ ----. Theo báo Quân đội Nhân dân. Theo tin tức từ số liệu sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 3, cả nước nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. So với nửa cuối tháng 2-2024, lượng xe ô tô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3 tăng tới 63,7% (tương đương tăng 3.647 xe), trong khi kim ngạch tăng 41,22%. Tính chung từ đầu năm đến 15-3, cả nước nhập khẩu 25.783 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 524,62 triệu USD. Về thị trường nhập khẩu, 3 cái tên dẫn đầu đều nằm ở châu Á gồm: Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Indonesia dẫn đầu về số lượng với 7.088 xe, kim ngạch 99,67 triệu USD. Thái Lan với 5.646 xe, kim ngạch 112,67 triệu USD; Trung Quốc với 2.912 xe, kim ngạch hơn 81 triệu USD.⚪ ---- HỎI 1: Hạnh phúc, hài lòng với tình hình hiện nay: 75% cử tri ủng hộ Biden nói thế, 62% người ủng hộ Trump cũng nói thế?ĐÁP 1: Đúng thế. Mức độ hạnh phúc trong cuộc sống của bạn có ảnh hưởng đến người bạn sẽ bầu chọn vào tháng 11 này không? Một cuộc khảo sát mới do PolCom và Mainstreet Research của Đại học Florida Atlantic thực hiện đã phát hiện ra rằng những người ủng hộ đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden nhìn chung hạnh phúc hơn những người Mỹ ủng hộ đảng Cộng hòa và Donald Trump.Tiến sĩ Carol Bishop Mills, giáo sư truyền thông của FAU, đồng giám đốc PolCom và là chuyên gia về giao tiếp quan hệ, cho biết: “Điều quan trọng là phải hiểu hạnh phúc vì nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và sự hài lòng của người dân, từ đó hình thành hành vi bỏ phiếu của họ. Như được chứng minh bằng câu hỏi dai dẳng của Ronald Reagan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980, ‘Hôm nay bạn có khá hơn so với bốn năm trước không?’ Việc nắm bắt được tình cảm của công chúng đối với quản trị và hiệu quả chính sách là rất quan trọng - đặc biệt là trong bầu không khí chính trị đầy tranh cãi ngày nay.”Sử dụng “Mức độ hài lòng với thang đo cuộc sống” (“Satisfaction with Life Scale”) được thiết lập tốt để đo lường mức độ hạnh phúc tổng thể, cuộc thăm dò cho thấy những hiểu biết sâu sắc về mức độ hạnh phúc tương quan với khuynh hướng chính trị, tuổi tác và tình trạng kinh tế. Ví dụ, 69% cử tri Đảng Dân chủ cho biết họ cảm thấy ít nhất là “hài lòng một chút” với cuộc sống của họ, tình cảm này được chia sẻ bởi 66% cử tri Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng lớn khi tập trung vào cuộc đua tổng thống tiềm năng vào năm 2024, với 75% người ủng hộ Biden bày tỏ sự hài lòng, so với 62% người ủng hộ Trump.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Hộ gia đình Mỹ xài dịch vụ giải trí video trực tuyến tốn 61 USD/tháng?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo báo cáo "Digital Media Trends" (Xu hướng Truyền thông Kỹ thuật số) thường niên lần thứ 18 của Deloitte, trung bình, các hộ gia đình Mỹ sử dụng dịch vụ giải trí video trực tuyến cho biết họ chi 61 USD mỗi tháng cho 4 dịch vụ. Con số này tăng 27% so với mức 48 USD mỗi tháng trong cuộc khảo sát năm ngoái.Cuộc khảo sát chỉ ra rằng mức tăng giá trong danh mục này có thể gần đến mức đột phá: Chỉ hơn một phần ba (36%) số người được khảo sát cho biết nội dung có sẵn trên các dịch vụ phát video trực tuyến không đáng giá. Và gần một nửa (48%) số người được hỏi cho biết họ sẽ hủy dịch vụ VOD đăng ký yêu thích của mình nếu giá hàng tháng tăng thêm 5 USD mỗi tháng.