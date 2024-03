Cuba: nhiều cuộc biểu tình ở các thành phố lớn để phản đối nạn cúp điện và thiếu lương thực, bị công an giải tán gấp vì không biểu tình chống Mỹ. Cuba tố người lưu vong xúi giục.

- Cuba: nhiều cuộc biểu tình ở các thành phố lớn để phản đối nạn cúp điện và thiếu lương thực, bị công an giải tán gấp vì không biểu tình chống Mỹ. Cuba tố người lưu vong xúi giục.

- Hậu quả khi Trump chửi mắng cô Nikki Haley: nhiều đại gia quyên tiền cho Haley chuyển sang gom tiền cho Biden.

- Sơ bộ Arizona, Ohio, Kansas, Illinois, Florida: Biden, Trump gom phiếu đại biểu.

- MAGA hoảng loạn: ứng cử Dân biểu Cộng Hòa Derek Myers gửi nhầm email 4 giờ trước khi phòng phiếu đóng cửa

- Chỉ còn 5 ngày nữa, Trump phải kiếm hơn nửa tỷ đôla tiền mặt để nộp trái phiếu thế chấp. Nếu không kiếm đủ, thì...

- Trump đệ đơn kháng cáo lên Tòa Tối cao Hoa Kỳ xin miễn tố

- Peter Navarro (cựu cố vấn thương mại Bạch Ốc của Trump) vào tù thọ án 4 tháng

- Trump hăm dọa Châu Âu: NATO phải bắt đầu đối xử “công bằng” với Mỹ, đừng lợi dụng Mỹ

- Trump la trời: sẽ bán tài sản địa ốc để nộp trái phiếu thế chấp trị giá 464 triệu USD để kháng cáo.

- Luật Texas cho bắt và trục xuất di dân sau khi được Tòa Tối Cao cho áp dụng, vài giờ sau đã bị một Tòa kháng cáo chận lại. Chính phủ Mexico từ chối nhận di dân từ Texas, trừ công dân Mexico.

- Gaza: 31.923 người Palestine chết, 74.096 người bị thương vì bom Israel

- Israel chỉ trích quyết định của Canada ngừng bán vũ khí cho Israel. Hạ viện Canada kêu gọi thành lập nhà nước Palestine

- Ngoại trưởng Canada: Canada ngừng mọi hoạt động xuất cảng vũ khí trong tương lai sang Israel

- Chính quyền Biden trao cho Intel tài trợ trực tiếp 8,5 tỷ USD phục hồi lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn của Mỹ

- Boeing: Sản xuất chậm để tăng chất lượng.

- Thế Vận Paris: các vận động viên Nga và Belarus sẽ không được phép tham gia cuộc diễn hành trong lễ khai mạc

- Nhà văn tỷ phú từ thiện MacKenzie Scott trao tặng 640 triệu đô la cho 361 tổ chức từ thiện, bất vụ lợi

- Trung Quốc: quý bà rủ nhau nín đẻ, hàng trăm bệnh viện sản khoa đóng cửa.

- California: Một em bé 3 tuổi lái xe tải đâm chết một bé gái 2 tuổi

- Quận Los Angeles: 2 người nhập viện khi tài xế lạc tay lái và tông vào một tòa nhà y tế

- Năm 2023 ở Nam Hàn: 14.700 cuộc hôn nhân có chồng Nam Hàn và vợ là người nước ngoài, 33,5% là cô dâu Việt, 18,1% là cô dâu TQ, 13,7% là cô dâu Thái Lan.

- Biden ra quảng cáo mới, chiêu dụ phiếu bầu từ cử tri gốc Á ở các tiểu bang chiến trường

- Australia: bị công tố truy tố tội sát nhân trong khi buôn ma túy, Đức Nguyễn xin thú tội ngộ sát

- Canada: Cong Thanh Pham bị truy tố tội tấn công tình dục sau khi gạ gẫm dạy nạn nhân tiếng Anh

- RFA. Tín đồ Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên chết bất thường sau khi bị công an đem ra đấu tố.

- TIN VN. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ.

- TIN VN: 100 lãnh đạo của 50 doanh nghiệp TQ tới Sóc Trăng, muốn hợp tác về lúa gạo Việt Nam.

- HỎI 1: Dân Mỹ xem kẻ thù lớn nhất là: 41% nói TQ, 26% nói là Nga, 9% là Iran, 5% nói chính là Mỹ, 4% nói là Bắc Hàn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ưa đọc tin trên phone hơn: 87% dân Mỹ gốc Latin, 55% Mỹ trắng, 50% Mỹ đen? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/3/2024) ⚪ ---- Chính quyền Biden sẽ trao cho Tập đoàn Intel khoản tài trợ trực tiếp 8,5 tỷ USD theo Đạo luật Khoa học và CHIPS, theo Bạch Ốc tiết lộ trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Hơn nữa, công ty có đủ điều kiện nhận khoản vay 11 tỷ USD.

Bạch Ốc nêu chi tiết: “Thông báo này sẽ hỗ trợ việc xây dựng và mở rộng các cơ sở của Intel ở Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon, tạo ra gần 30.000 việc làm và hỗ trợ hàng chục nghìn việc làm gián tiếp”. Bạch Ốc chỉ rõ dự luật này nhằm mục đích phục hồi lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ và sẽ cho phép nước này sản xuất “khoảng 20% số chip tiên tiến nhất thế giới vào cuối thập niên này”.

Intel đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Bộ Thương mại Hoa Kỳ, trong đó hãng hứa sẽ "hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp đào tạo lực lượng lao động". Công ty sẽ tiếp tục cung cấp “chăm sóc trẻ em chất lượng cao, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận cho người lao động của mình” cũng như tăng “số tiền hoàn trả và thời gian cho chương trình chăm sóc dự phòng”.

⚪ ---- Sản xuất chậm để tăng chất lượng. Giám đốc tài chính (CFO) của Công ty Boeing Brian West tiết lộ hôm thứ Tư rằng nhà sản xuất phi cơ sẽ hạn chế sản xuất mẫu 737 trong vài tháng tới để "củng cố" chất lượng của mẫu này. Phát biểu tại Hội nghị Công nghiệp Toàn cầu của Bank of America (BofA) ở London, West giải thích điều đó có nghĩa là Boeing sẽ không sản xuất 38 chiếc phi cơ 737 như thường lệ. Ngoài ra, ông khẳng định Boeing sẽ không “vội vàng” hay “đi quá nhanh” với quy trình kiểm tra chất lượng. Quyết định của Boeing được đưa ra sau một loạt vấn đề kỹ thuật mà phi cơ của họ gặp phải gần đây, trường hợp mới nhất là khi chiếc 737 của United Airlines bị mất một tấm bửng (panel) khi đang bay.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas kiểm soát hôm thứ Tư cho biết tổng số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã lên tới 31.923. Bộ này cho biết thêm rằng 74.096 người đã bị thương tại khu vực bị chiến tranh tàn phá kể từ ngày 7 tháng 10. Theo cơ quan y tế, trong 24 giờ qua, lực lượng Israel đã tiến hành 10 cuộc tấn công khiến 104 người Palestine thiệt mạng và 162 người bị thương.

⚪ ---- Ngoại trưởng Israel Israel Katz hôm thứ Ba chỉ trích quyết định của Canada ngừng bán vũ khí cho Israel, nhấn mạnh rằng thật "đáng tiếc" khi chính phủ Canada đã thực hiện một bước nhằm "làm suy yếu" quyền tự vệ của Israel trước "những kẻ khủng bố" Hamas. Katz viết trong một bài đăng trên X: “Lịch sử sẽ phán xét hành động hiện tại của Canada một cách khắc nghiệt.”

Quyết định tạm dừng tất cả hoạt động xuất khẩu vũ khí trong tương lai sang Israel được đưa ra sau khi kiến nghị của quốc hội giành được đa số phiếu tại Hạ viện, trong đó các đảng kêu gọi Canada hợp tác “hướng tới thành lập nhà nước Palestine”. Ottawa cũng khôi phục nguồn tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) sau cáo buộc về sự liên quan của cơ quan này trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10.

⚪ ---- Cuba: nhiều cuộc biểu tình ở các thành phố lớn để phản đối nạn cúp điện và thiếu lương thực. Trong một diễn biến quan trọng, các cuộc biểu tình hiếm hoi bùng nổ ở Cuba khi cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng. Cuối tuần qua, người dân Cuba đã bày tỏ sự bất bình trên đường phố, một cảnh tượng hiếm thấy ở đất nước do cộng sản cai trị. Các cuộc biểu tình, gây ra bởi tình trạng thiếu hụt trầm trọng và khủng hoảng kinh tế, báo hiệu một cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc.

Biểu tình ở Cuba hiếm khi xảy ra do sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Cuối tuần qua thì bộc phát: Tình trạng thiếu lương thực và cắt điện đã dẫn đến các cuộc biểu tình công khai. Trong khi đó, suy thoái kinh tế và lạm phát đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng..

Tia lửa bất đồng chính kiến là ở thành phố Santiago, nơi những bà mẹ tuyệt vọng và không thể nuôi con mình đã phải đối mặt với các quan chức chính phủ. Hành động tuyệt vọng này nhanh chóng nhen lên ngọn lửa phản kháng, lan sang các khu vực lân cận.

Thành phố kế tiếp bùng nổ biểu tình: Sau các cuộc biểu tình ban đầu, những cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở El Cobre, một minh chứng cho tác động lan rộng của cuộc khủng hoảng. Các cuộc biểu tình hiếm hoi ở Cuba đã nổi lên khi cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng, với các video lan truyền trên các nền tảng tin tức trên toàn thế giới. Người dân Cuba, trước đây chịu sức nặng của những hạn chế của chính phủ, hiện đang công khai yêu cầu thay đổi.

Truyền thông nhà nước Cuba xác nhận các cuộc biểu tình ở Santiago, trong khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana cho biết cũng có báo cáo về các cuộc biểu tình ở một số tỉnh khác trên khắp hòn đảo. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng đề cập đến các cuộc biểu tình trong một bài đăng trên mạng xã hội, mặc dù ông không nói rõ chúng xảy ra ở đâu.

Khi đưa tin về các sự kiện ở Santiago, tổ chức tin tức liên kết với chính phủ El Necio cho biết, “Do mất điện kéo dài nhiều giờ do thiếu nhiên liệu và các tình huống khác phát sinh từ cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, một số người đã xuống đường” để phản đối.

Tới buổi tối, chính phủ Cuba quy chụp cho Cuba lưu vong. Vào buổi tối, Chủ tịch Cuba cáo buộc “những kẻ khủng bố” chống chính phủ mà ông nói có trụ sở tại Hoa Kỳ đã kích động các cuộc biểu tình, nói rằng chúng “khuyến khích các hành động chống lại trật tự của đất nước”. Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel viết trên X: “Một số người đã bày tỏ sự không hài lòng với tình hình dịch vụ điện và phân phối thực phẩm. Bối cảnh này đang bị kẻ thù của Cách mạng lợi dụng nhằm gây bất ổn."

Không đủ ăn nơi thiên đường lao động xã hội chủ nghĩa..

Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng các cuộc biểu tình trong một bài đăng trên trang Facebook của mình: “Chúng tôi biết về các báo cáo về các cuộc biểu tình ôn hòa ở Santiago, Bayamo, Granma và những nơi khác ở Cuba. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng nhân quyền của người biểu tình và quan tâm đến nhu cầu chính đáng của người dân Cuba.”

Trước đó cùng ngày, Beatriz Jhonson Urrutia, Bí thư Đảng Cộng sản Cuba ở Santiago, đã có mặt tại các cuộc biểu tình ở thành phố đó để “đối thoại với người dân và nghe những lời phàn nàn của họ”, El Necio nói, không có báo cáo về vụ bắt giữ hoặc bạo lực.

Biểu tình ở Cuba mau chóng bị dập tắt vì không phải biểu tình chống Mỹ.

⚪ ---- Hậu quả khi Trump lớn tiếng chửi mắng cô Nikki Haley: nhiều đại gia quyên tiền cho Haley chuyển sang gom tiền cho Biden. CNBC đưa tin, dẫn nguồn tin, nửa tá nhà gây quỹ lớn cho Nikki Haley hiện đang nỗ lực kiếm tiền mặt cho Joe Biden. Trong số đó có cựu Chủ tịch MGM Harry Sloan, người được ông trùm Hollywood Jeffrey Katzenberg, người đồng chủ trì chiến dịch tranh cử của tổng thống, thúc giục giúp bầu lại Biden. Sloan, người đã quyên góp được 550.000 USD cho Haley thông qua các hoạt động gây quỹ và hiện dự định quyên góp một khoản cho Biden, cho biết: “Những người tôi biết nói chung là doanh nhân Đảng Cộng hòa, họ sẽ lắng nghe ý kiến của tôi”.

Chủ tịch tài chính chiến dịch Biden Rufus Gifford thuộc nhóm WhatsApp có tên “Những người ủng hộ Haley cho Biden”. Bi hài thay, CNBC cho biết, Donald Trump đã giúp nhóm của Biden nỗ lực thu hút các nhà tài trợ của Haley khi Trump nói vào tháng 1 rằng Trump không muốn tiền của họ. “Bất kỳ ai thực hiện ‘Đóng góp’ cho [Haley] kể từ thời điểm này trở đi, sẽ bị cấm vĩnh viễn ra khỏi phe MAGA. Chúng tôi không muốn và sẽ không chấp nhận họ”, theo Trump viết trên Truth Social.

⚪ ---- Sơ bộ ở Illinois và Kansas: Biden và Trump thắng. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Illinois hôm qua, Thứ Ba 19/3/2024, cả Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều giành chiến thắng trong các cuộc tranh cử tương ứng của họ, theo dự đoán của Associated Press. Trong khi đó, theo dự đoán của CNN, cả Biden và Trump đều chuẩn bị giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở Kansas, củng cố vị trí của họ với tư cách là những người dẫn đầu khi họ chuẩn bị cho trận tái đấu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.

Kansas có tổng cộng 33 đại biểu Đảng Dân chủ và 39 đại biểu Đảng Cộng hòa, trong khi Illinois có 147 đại biểu Đảng Dân chủ và 64 đại biểu Đảng Cộng hòa. Mặc dù vậy, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Chicago chỉ vượt quá 20%, phản ánh mối lo ngại về tỷ lệ tham gia thấp trong lịch sử. Để so sánh, cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2020 có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là hơn 37% và cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016 ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 53,52%.

⚪ ---- Sơ bộ Arizona, Ohio, Florida: Biden, Trump gom phiếu đại biểu. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tương ứng của họ ở Arizona theo dự đoán của Associated Press, thậm chí còn thu hút được nhiều đại biểu hơn trước trận tái đấu của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Arizona có 43 đại biểu Đảng Cộng hòa và 72 đại biểu Đảng Dân chủ. Cả Trump và Biden trước đó đều giành được chiến thắng ở Kansas, Illinois và Ohio. Ngoài ra, Trump tiếp tục giành chiến thắng tại tiểu bang quê nhà Florida, trong khi đảng Dân chủ ở Florida đã hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ của họ, thay vào đó chọn trao toàn bộ 224 đại biểu của họ cho Biden. Trong khi đó, tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện của Đảng Cộng hòa ở Ohio, doanh nhân Bernie Moreno được Trump hậu thuẫn đã chiếm ưu thế trước các đối thủ của mình.

⚪ ---- Ban vận động tranh cử của Derek Myers, một ứng cử viên yêu thích MAGA tại Hạ viện ở Ohio, đã vô ý đưa ra tuyên bố thất cử 4 giờ trước khi các cuộc bỏ phiếu ở tiểu bang này đóng cửa vào thứ Ba. “Tối nay đã không diễn ra như chúng tôi mong đợi, nhưng như chúng tôi biết, cuộc đua này đã được quyết định ngay từ vòng sơ loại,” email viết. “Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Dân biểu đắc cử. Tôi mong được đoàn kết đằng sau vị dân cử mới và làm việc với vị đó để đưa Tổng thống Trump tái đắc cử vào Bạch Ốc và trục xuất Joe Biden”.

Bản Tuyên bố trong email này cũng đi kèm với một bài phát biểu nhượng bộ được ghi âm trước, trong đó Myers tuyên bố, “Như tôi đã nói với mọi người trong quá trình vận động tranh cử, 'Tôi đang ở độ tuổi 30s và nếu tôi không thắng cuộc đua này thì cũng không sao - bởi vì Tôi còn 30 hoặc 50 năm nữa.'”

Ban vận động của Myers đã rút lại thông báo sớm khoảng 10 phút sau, với dòng tiêu đề: “XIN BỎ EMAIL QUÝ VỊ VỪA NHẬN ĐƯỢC.” Trong một tuyên bố tiếp theo trên X, Myers giải thích rằng hai email đã được chuẩn bị cho buổi tối, một email tuyên bố chiến thắng và một email khác thừa nhận thất cử. Ông nói: “Email thất cử và chúc mừng đối thủ đã được gửi do nhầm lẫn khi nó đang được tải vào cổng phân phối phương tiện truyền thông, dưới dạng bản nháp, trong trường hợp bị mất. Thật vô ý, người ta đã click vào nút ‘gửi ngay’ thay vì nút ‘bản nháp’.”

⚪ ---- Chỉ còn 5 ngày nữa, Trump phải kiếm hơn nửa tỷ đôla tiền mặt để nộp trái phiếu thế chấp. Thẩm phán Arthur Engoron, người giám sát phiên tòa xét xử gian lận dân sự của Trump, đã ra lệnh cho Trump phải trả mức án phạt 454 triệu USD theo các hình phạt mà văn phòng Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York yêu cầu, cơ quan đã kiện Trump vào năm 2022 về các hành vi kinh doanh gian dối.

Với tiền lãi cộng thêm 112.000 USD/ngày mà Trump không trả, cựu tổng thống hiện nợ tiểu bang 456,8 triệu USD. Các luật sư của Trump đang tìm cách có được một khoản bảo lãnh để việc thi hành phán quyết gây chú ý sẽ tự động bị tạm dừng trong khi họ kháng cáo phán quyết của Engoron. Nhưng để có được trái phiếu bảo lãnh, Trump phải nộp tài sản thế chấp trị giá bao gồm 120% phán quyết - tức là hơn 557 triệu USD, theo các luật sư cho biết trong hồ sơ tòa án.

Toàn bộ số tiền trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 25 tháng 3, cùng ngày phiên tòa xét xử tội phạm liên quan đến tiền bịt miệng của Trump dự kiến ​​tiến hành trước khi việc hủy tài liệu vào phút cuối đã trì hoãn quá trình tố tụng ít nhất một tháng.

Phán quyết trong phiên tòa xét xử gian lận được đưa ra cùng với khoản nợ 91 triệu USD khác mà Trump nợ trong vụ án phỉ báng liên quan đến nhà văn nữ E. Jean Carroll. Trump đã có thể bảo đảm một khoản bảo đảm cho phán quyết đó, nhưng không rõ ông đã đưa ra tài sản thế chấp nào để làm như vậy. Liệu Trump có đủ nửa tỷ tiền mặt không? Tóm lại là không. Giá trị tài sản ròng của Trump từ lâu đã không rõ ràng, các nhà ước tính như Forbes và Bloomberg ước tính tài sản của Trump nằm trong khoảng từ 2,6 tỷ USD đến 3,1 tỷ USD. Nhưng số tiền mặt Trump có trong tay lại là một câu hỏi khác.

Trong khi bản thân Trump nói với các luật sư tại văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York vào năm ngoái rằng Trump có “về cơ bản vượt quá 400 triệu USD tiền mặt”, thì con số đó vẫn kém xa số tiền mà Trump hiện phải nợ theo phán quyết - và phải đưa ra như một trái phiếu để ngăn chặn thực thi.

Các luật sư của Trump hôm thứ Hai cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công ty bảo đảm được Bộ Tài chính phê duyệt sẵn sàng bảo lãnh một trái phiếu tốn kém như vậy, vấn đề cốt lõi là Trump không thể thế chấp một trong nhiều tài sản của mình. Nhà môi giới bảo hiểm mà họ đã tư vấn, Gary Giulietti, đã viết trong 1 bản khai rằng 1 công ty như Trump Organization đầu tư phần lớn tài sản vào bất động sản, khiến việc có được trái phiếu kháng cáo với toàn bộ số tiền của phán quyết là “điều không thể thực tế”.

Will Thomas, giáo sư luật kinh doanh tại Đại học Michigan, cho biết bất động sản chắc chắn có thể được chấp nhận dưới hình thức trái phiếu đảm bảo, nhưng không có gì ngạc nhiên khi những người cho vay không quan tâm: “Không người cho vay nào, công ty bảo hiểm, bất kỳ ai - họ không muốn có bất động sản. Họ chỉ muốn tiền mặt. Khi bạn đang giao dịch với một thứ gì đó có quy mô như thế này, tôi không ngạc nhiên khi nói đến những khoản tiền thực sự lớn này, họ sẽ rất miễn cưỡng mua bất động sản.”

Nếu Trump không thể tìm thấy tiền mặt thì sao? Trump đã yêu cầu tòa án cấp cao hơn chấp nhận khoản tiền bảo lãnh trị giá 100 triệu đô la trong khi quá trình kháng cáo diễn ra, đồng thời viết trong hồ sơ tòa án rằng phán quyết đáng kinh ngạc khiến việc đảm bảo một khoản tiền bảo đảm cho toàn bộ số tiền là “không thể”. Việc gửi toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ tự động dừng việc thực thi các hình phạt.

Một thẩm phán cấp kháng cáo ở New York tạm thời từ chối tạm dừng phán quyết, nhưng toàn bộ hội đồng thẩm phán của tòa kháng cáo đó có thể đưa ra quyết định khác. Nếu toàn bộ hội đồng cho phép Trump đăng một trái phiếu nhỏ hơn, kháng cáo của cựu tổng thống có thể được tiếp tục mà không cần phán quyết có hiệu lực.

Hội đồng kháng cáo có thể tùy ý ra quyết định hoãn hoặc tạm dừng phán quyết trước ngày 25 tháng 3 để tổ chức phiên điều trần về vấn đề này hoặc tìm ra thỏa hiệp với Trump và văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York trước khi hết giờ.

Nếu hội đồng kháng cáo đầy đủ không đạt được thỏa hiệp với Trump và không có trái phiếu nào được đăng, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James (D) có thể bắt đầu thi hành phán quyết của Engoron bằng cách bắt đầu tịch thu tài sản của Trump, bao gồm một số tài sản nổi tiếng nhất ở Manhattan của ông, chẳng hạn như như Tháp Trump Tower và tòa nhà 40 Wall Street.

James đã nói rằng nếu Trump không có đủ tiền để trả bản án, văn phòng của bà có ý định tìm kiếm “cơ chế thi hành phán quyết tại tòa án”. Tuy nhiên, không có khả năng James sẽ bắt đầu bán tài sản của Trump ngay lập tức để thu số tiền phán quyết, Thomas nói. Thomas giải thích: Mặc dù cô James có quyền hợp pháp để làm như vậy, nhưng điều đó sẽ “rủi ro và hung hãn theo cách có thể không mang lại lợi ích cho cô”.

Thay vào đó, văn phòng Bộ Tư Pháp New York có thể tịch thu tài sản nhưng hứa sẽ không bán hoặc làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh hiện tại cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc, ngăn chặn những thiệt hại không thể khắc phục được.

Các kịch bản khác có thể bao gồm việc Trump nhanh chóng bán bớt tài sản để đạt được số tiền trái phiếu trước thứ Hai, nộp đơn xin phá sản hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà tài trợ giàu có bên thứ ba - mặc dù điều đó có thể gây ra những rắc rối do chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump.

Thomas nói: “Kết quả rất có thể xảy ra, nếu tôi phải dự đoán, là Tòa kháng cáo sẽ cho phép tạm hoãn một số hình thức tùy ý. Mặt khác, ngay cả khi đó là con đường có khả năng xảy ra nhất, tôi sẽ nói rằng hầu như mọi lựa chọn khác đều không tốt cho Trump - và chúng có mức độ từ xấu đến thảm họa”.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) hôm thứ Ba liên quan đến quyết định của tòa kháng án liên bang ở thủ đô DC bác bỏ yêu cầu miễn tố của Trump trong vụ lật ngược bầu cử 2020.

"Từ năm 1789 đến năm 2023, không có cựu Tổng thống hay đương nhiệm nào phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì các hành vi chính thức của mình— vì lý do chính đáng. Tổng thống không thể hoạt động và bản thân Tổng thống không thể giữ được sự độc lập quan trọng của mình nếu Tổng thống phải đối mặt với truy tố hình sự vì các hành vi chính thức sau khi ông ấy rời nhiệm sở," theo bản tóm tắt viết.

Tòa án Tối cao đã đồng ý xem xét liệu Trump, với tư cách là cựu tổng thống, có thể khẳng định quyền miễn tố của tổng thống đối với cáo buộc liên quan đến việc lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 hay không.

⚪ ---- Peter Navarro, cựu cố vấn thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã trình diện tại nhà tù Miami hôm thứ Ba sau khi Tòa Tối cao trước đó bác bỏ yêu cầu vào phút cuối của ông về việc hoãn việc tự đầu thú vào tù. Vị phụ tá 74 tuổi của Trump sẽ bắt đầu chấp hành bản án 4 tháng tù sau khi từ chối tuân thủ trát đòi hầu tòa của Ủy ban Lựa chọn Hạ viện sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1.

CNN dẫn lời ông Navarro nói với các phóng viên trước khi đến nhà tù rằng vụ án chống lại ông là một "cuộc tấn công chưa từng có vào sự phân chia quyền lực theo hiến pháp". Năm ngoái, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Amit Mehta đã ra phán quyết rằng Navarro đã cung cấp không đủ bằng chứng cho thấy cựu tổng thống Trump đã viện dẫn đặc quyền hành pháp khiến Navarro không thể xuất hiện trước hội đồng Hạ viện vào ngày 6 tháng 1.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên có khả năng của Đảng Cộng hòa, đã khẳng định rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải bắt đầu đối xử “công bằng” với Mỹ. Nhận xét này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn sắp tới với Nigel Farage cho GB News, được Politico xem hôm thứ Ba.

Thẩm phán Andrew Oldham không đồng tình, ủng hộ luật vẫn có hiệu lực cho đến khi có thêm những tranh luận được đưa ra. Tuy nhiên, quyết định của đa số sẽ khôi phục việc giữ luật, cho thấy việc tạm dừng thực thi luật này. Một áp lực với Texas: Chính phủ Mexico đã nói rõ là Mexico không nhận dân nhập cư do Texas bàn giao, chỉ trừ công dân Mexico.

⚪ ---- Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói với tờ Toronto Star hôm thứ Ba rằng Canada sẽ ngừng mọi hoạt động xuất cảng vũ khí trong tương lai sang Israel sau khi Quốc hội Canada thông qua một kiến nghị không mang tính ràng buộc về vấn đề này.

Quyết định này được thúc đẩy bởi việc Nicaragua kháng cáo lên Tòa án Công lý Quốc tế cáo buộc Đức "tạo điều kiện" cho nạn diệt chủng người Palestine thông qua việc họ hỗ trợ tài chính cho Israel. Hôm Thứ Hai, Joly đề cập rằng Canada đã cho xuất cảng chỉ riêng hàng hóa không gây chết người sang Israel kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Xét đến căng thẳng leo thang trong xung đột, không có giấy phép nào được cấp kể từ ngày 8 tháng 1/2024.

⚪ ---- Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm thứ Ba thông báo rằng các vận động viên Nga và Belarus sẽ không được phép tham gia cuộc diễn hành trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris. Quyết định này phù hợp với lập trường của IOC về cuộc chiếnở Ukraine và sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus trong Thế vận hội.

Tuy nhiên, những người được cấp tư cách trung lập vẫn có thể đứng ngó, chứng kiến sự kiện từ xa. Về vấn đề đó, IOC đã trình bày chi tiết quy trình kiểm tra đối với các vận động viên từ các quốc gia này, nhấn mạnh rằng để đạt được tứ cách trung lập, những người tham gia không được tán thành việc xâm chiếm Ukraine cũng như không được liên kết với lực lượng quân sự hoặc an ninh của quốc gia họ.

Khoảng 36 vận động viên có hộ chiếu Nga và 22 vận động viên có hộ chiếu Belarus dự kiến sẽ đáp ứng các tiêu chí này cho Thế vận hội Paris. Ủy ban vẫn chưa quyết định về sự tham gia của các vận động viên có tư cách trung lập này trong lễ bế mạc vào ngày 11/8.

⚪ ---- Nhà văn tỷ phú từ thiện MacKenzie Scott, đã hứa sẽ tặng 1 triệu đô la cho mỗi tổ chức vào năm ngoái thông qua một “cuộc kêu gọi mở” cho các đơn xin của các hội từ thiện này. Có vẻ như bà đã thay đổi ý định. Vào thứ ba, bà tuyên bố sẽ trao tặng 640 triệu đô la cho 361 tổ chức, theo báo cáo của AP. Điều đó khiến vòng quyên góp đầu tiên của tổ chức Yield Give của bà nhiều hơn gấp đôi số tiền mà Scott đã cam kết ban đầu để đáp lại đơn xin từ các tổ chức phi lợi nhuận. Kể từ khi bà bắt đầu quyên tặng hàng tỷ đô la vào năm 2019—với tổng số tiền hiện tại là 16,5 tỷ đô la—Scott và nhóm của bà đã nghiên cứu và lựa chọn các tổ chức mà không cần quy trình đăng bộ và cung cấp cho họ những món quà lớn, không hạn chế.

Khoảng 6.353 tổ chức phi lợi nhuận đã nộp đơn xin trợ cấp 1 triệu USD khi đơn xin được mở. 279 tổ chức phi lợi nhuận nhận được điểm cao nhất từ hội đồng đánh giá bên ngoài đã được trao 2 triệu USD mỗi tổ chức, trong khi 82 tổ chức ở cấp thứ hai nhận được 1 triệu USD mỗi tổ chức. Những hội từ thiện được trao tặng tiền theo lựa chọn thông qua một quy trình nhiều lớp, trong đó những người nộp đơn sẽ chấm điểm những người nộp đơn giống nhau và sau đó các tổ chức hàng đầu sẽ được một nhóm chuyên gia bên ngoài xem xét.

⚪ ---- Trung Quốc: quý bà rủ nhau nín đẻ, nhiều bệnhv iện sản khoa đóng cửa. Nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã ngừng cung cấp dịch vụ đỡ đẻ cho trẻ sơ sinh trong năm nay, theo hãng tin Daily Economic News đưa tin, đồng thời các chuyên gia trong ngành cảnh báo về một "mùa đông sản khoa" do nhu cầu giảm trong bối cảnh số ca sinh mới giảm kỷ lục. Nhiều bệnh viện ở nhiều tỉnh khác nhau, bao gồm miền đông Chiết Giang và miền nam Giang Tây, trong hai tháng qua đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa khoa sản, theo thông báo mà Reuters xem được.

Bệnh viện Nhân dân số 5 của thành phố Cám Châu ở Giang Tây cho biết trên tài khoản WeChat chính thức rằng các dịch vụ sản khoa sẽ đóng cửa từ ngày 11/3. Bệnh viện Y học cổ truyền Giang Sơn của Chiết Giang thông báo trên trang WeChat rằng hoạt động kinh doanh sản khoa của họ sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 2.

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp vào năm 2023 do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và tỷ lệ tử vong cao do COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình suy thoái mà các quan chức lo ngại sẽ có tác động lâu dài sâu sắc đến tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế. Số lượng bệnh viện phụ sản đã giảm từ 807 vào năm 2020 xuống còn 793 vào năm 2021. Truyền thông địa phương, trong đó có Daily Economic News, cho biết số lượng trẻ sơ sinh giảm mạnh đồng nghĩa với việc nhiều bệnh viện không thể tiếp tục vận hành khoa sản.

Nhiều phụ nữ ở Trung Quốc chọn cách không có con do chi phí chăm sóc con cái cao, không muốn kết hôn hoặc tạm dừng sự nghiệp trong một xã hội truyền thống nơi họ vẫn được coi là người chăm sóc chính và nơi mà sự phân biệt giới tính vẫn còn phổ biến. Hãng tin tài chính Yicai đưa tin ngày càng nhiều trẻ sơ sinh được sinh ra tại các bệnh viện trên khắp Trung Quốc trong Năm con Rồng, bắt đầu vào ngày 10 tháng 2, với biểu tượng con rồng của cung hoàng đạo Trung Quốc được cho là đặc biệt tốt lành. Tuy nhiên, các nhà nhân khẩu học cho rằng sự bùng nổ "con rồng" sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

⚪ ---- California: Một đứa trẻ 3 tuổi ngồi sau tay lái của một chiếc xe tải đã đâm chết một bé gái 2 tuổi vào cuối tuần qua ở Bắc California. Cảnh sát thị trấn Woodland cho biết, bé gái 2 tuổi đang đứng gần một quầy bán bánh taco ở rìa bãi đậu xe tại một trạm xăng ở dãy nhà 300 phố Tây ở Woodland thì bị xe tông vào chiều thứ Bảy. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay trước 4 giờ chiều. giờ địa phương và xác định bé gái mới biết đi đã bị xe đụng và được người nhà chở đến bệnh viện, nơi bé qua đời vì vết thương.

Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông là chủ chiếc xe tải đang chạy khi đang đậu ở một cây xăng. Một đứa trẻ 3 tuổi ngồi ở ghế sau xe tải trên ghế xe. Cảnh sát cho biết, khi người đàn ông bước vào cửa hàng ở trạm xăng, cậu bé 3 tuổi đã rời khỏi ghế và ngồi vào ghế lái. Sau đó, chiếc xe tải bắt đầu di chuyển và va chạm với đứa trẻ 2 tuổi. Bé 2 tuổi được gia đình xác định tên là Ailahni Sanchez Martinez.

“Con bé luôn vui vẻ, thích khiêu vũ và mang lại niềm vui cho gia đình,” mẹ cô Rosa Martinez nói với chi nhánh NBC KCRA ở Sacramento, lưu ý rằng Ailahni chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật thứ ba của cô bé.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Hai người phải nhập viện khi tài xế lạc tay lái và tông vào một tòa nhà y tế ở Pomona vào tối thứ Hai. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11:15 giờ tối. Cảnh sát nói có vẻ như người lái xe đang tăng tốc trên Xa lộ 10 hướng Tây trên đường Orange Grove và Artesia thì tông vào biển cấm vào trên đường rtrụ sởtòa nhà y tế. Hai người được đưa đến bệnh viện Pomona Valley. Tình trạng của họ không được biết rõ. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

⚪ ---- Báo Korea Times ghi rằng, theo Sở Thống kê Hàn Quốc hôm thứ Ba, hơn 10% các cuộc hôn nhân ở Nam Hàn năm 2023 là giữa người Nam Hàn và người nước ngoài, tăng lên mức cao nhất trong 13 năm. Tổng số cuộc hôn nhân quốc tế đạt 19.700 cuộc hôn nhân vào năm 2023, tăng 18,3% so với một năm trước đó.

Các cuộc hôn nhân quốc tế chiếm 10,2% trong số 193.700 cuộc hôn nhân được báo cáo trên toàn quốc vào năm 2023 – tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2010 khi con số này ở mức 10,5%. Thống kê Hàn Quốc cho biết: “Tỷ lệ các cặp đôi quốc tế trong số tất cả các cặp vợ chồng mới cưới vào năm 2023 là rất đáng chú ý”, đồng thời lưu ý rằng tỷ lệ này đã ở mức trên 10%, hầu hết vào những năm 2000 nhưng vẫn ở mức một con số từ năm 2011 đến năm 2022.

Đặc biệt, tỷ lệ này đã giảm xuống mức thấp nhất là 6,8% trong đại dịch COVID-19, khi chính phủ thắt chặt các hạn chế đi lại để hạn chế sự lây lan của virus. Trong số 19.700 cuộc hôn nhân quốc tế, có 14.700 cuộc hôn nhân có chồng là người Nam Hàn và vợ là người nước ngoài. Con số này đã tăng 22,5% so với một năm trước đó. Số lượng các cặp vợ chồng gồm vợ Nam Hàn và chồng nước ngoài tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước lên 5.000.

Trong số vợ nước ngoài, 33,5% là người Việt Nam, 18,1% là người Trung Quốc và 13,7% là người Thái. Trong số những người chồng nước ngoài, 27,7% là công dân Mỹ, trong khi 18,4% là người Trung Quốc và 15,8% là người Việt Nam.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử của Biden đã phát hành một quảng cáo mới nhắm đến cử tri người Mỹ gốc Á và người dân đảo Thái Bình Dương ở các tiểu bang chiến trường, nhằm nêu bật các khoản đầu tư của Biden vào các doanh nghiệp nhỏ.

Phim quảng cáo [của Biden] kể về cặp vợ chồng và chủ doanh nghiệp nhỏ Jenny Poon và Odeen Domingo. Cặp đôi thảo luận về những chi phí ngày càng tăng khi nuôi một gia đình và điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Bất chấp những lo ngại về tài chính, cặp đôi cho biết họ vẫn có thể phát triển và mở thêm địa điểm thứ hai, thuê người mới và xem chi phí của gia đình họ giảm xuống. “Mọi thứ ngày càng tốt hơn,” Domingo nói.

Theo cuộc điều tra dân số, người Mỹ gốc Á sở hữu 612.194 doanh nghiệp vào năm 2020, mức cao nhất trong số tất cả các nhóm thiểu số. Số lượng doanh nghiệp thuộc sở hữu của người châu Á trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đặc biệt lớn, vượt xa đáng kể quyền sở hữu của các nhóm khác.

Quảng cáo này nối tiếp quảng cáo của chiến dịch từ tháng 11 nêu bật hành trình của gia đình người tị nạn và di sản Việt Nam của Poon, là một phần trong thương vụ mua quảng cáo trị giá 30 triệu USD của ban vận động của Biden.

Vị trí mới, cùng với những vị trí khác trong chiến dịch quảng cáo mùa xuân của chiến dịch, sẽ chạy trên YouTube và TV thông minh, nhắm đến các cử tri người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương trên khắp các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

Người Mỹ gốc Á, lực lượng cử tri tăng trưởng nhanh nhất, dự kiến sẽ chiếm hơn 6% số cử tri đủ điều kiện vào tháng 11. Và họ đang trở nên hiện diện đáng kể ở các tiểu bang xung đột như Nevada, nơi họ chiếm 11% dân số. Theo cuộc thăm dò ý kiến của AAPI Data/AP-NORC, nền kinh tế, đặc biệt là lạm phát, đã trở thành vấn đề ưu tiên của khối, với 31% coi đây là mối quan tâm hàng đầu.

⚪ ---- Australia: Đức Nguyễn, 44 tuổi, bị cáo buộc đã dụ một người đàn ông khác vào xe ngồi để buôn bán ma túy trước khi bắn vào vai nạn nhân. Nhưng Nguyen phủ nhận mình có ý định giết hoặc làm bị thương nặng Brian Laidlaw vào chiều ngày 12/7/2022. Nguyễn và bạn gái tổ chức gặp ông Laidlaw bên ngoài một tòa nhà công cộng để buôn bán ma túy ở vùng ngoại ô nội thành Melbourne của Fitzroy.

Cặp đôi đã mượn chiếc Audi của một người bạn nhưng đã đổi biển số sang một cặp biển số ăn trộm trước khi lái xe đến địa chỉ Phố Napier. Đoạn phim CCTV cho thấy ông Laidlaw đi tới xe của Nguyễn ngay sau 4 giờ chiều và ngồi vào ghế hành khách phía trước. Vài phút trôi qua trước khi đoạn phim cho thấy ông Laidlaw chạy ra khỏi xe rồi ngã xuống đường.

Người ta cho rằng Nguyễn, người ngồi ở ghế sau, đã bắn vào vai phải của ông Laidlaw với ý định giết chết hoặc làm ông bị thương nặng. Khám nghiệm tử thi cho thấy viên đạn xuyên qua hai động mạch chính trước khi găm vào ngực trái của ông Laidlaw. Sau khi nổ súng, các công tố viên cho rằng Nguyễn và bạn gái đã đến nhà một cộng sự ở Balwyn, nơi họ vứt khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 22 và năm viên đạn còn lại.

Các thám tử đã thu giữ hung khí được cho là giết người cùng với điện thoại của Nguyễn và người phụ nữ khi họ bị bắt vào ngày 13 tháng 7. Khi bắt đầu phiên tòa xét xử tội giết người hôm thứ Ba, Nguyễn chính thức nhận tội ngộ sát, nhưng nói không có ý định giết người. Phiên tòa xét xử trước Thẩm phán Christopher Beale vẫn tiếp tục.

⚪ ---- Canada: Cong Thanh Pham, cư dân Toronto trước đây bị buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ mà y đề nghị dạy tiếng Anh đã bị bắt sau một vụ việc tương tự. Nạn nhân đã báo cảnh sát về vụ tấn công tình dục vào ngày 13/2 và cho biết nghi phạm đã đề nghị dạy ngôn ngữ cho cô, cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 19/3.

Cảnh sát cho biết sau lần gặp đầu tiên, nghi phạm đã “thuyết phục” nạn nhân đến nơi ở của y gần Bloor Street West và Brock Avenue, trong khu Dufferin Grove của thành phố. Họ cho biết cô đã bị tấn công tình dục tại địa điểm đó trong hai lần riêng biệt. Vụ tấn công tình dục thứ ba, được cho là xảy ra tại một tòa nhà thương mại ở khu vực đường Yonge và Wellington, cũng đã được trình báo với cảnh sát.

Cảnh sát cho biết nghi phạm thường xuyên đến thư viện nhưng không rõ hắn gặp nạn nhân ở đâu. Công Thanh Phạm, 34 tuổi, cư dân Toronto, đang phải đối mặt với ba tội tấn công tình dục liên quan đến các vụ việc bị cáo buộc. Cảnh sát xác nhận với đài CTV News Toronto rằng Phạm trước đây đã bị cáo buộc tội tấn công tình dục một phụ nữ mà Pham đề nghị dạy tiếng Anh vào mùa hè năm ngoái. Cảnh sát tin rằng có thể còn có những nạn nhân khác và công bố hình ảnh cập nhật của bị cáo vào thứ Ba.

⚪ ---- RFA. Tín đồ Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên chết bất thường sau khi bị công an đem ra đấu tố. Theo Đài Á Châu Tự Do. Một tín đồ của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk bị cho là đã thắt cổ tự tử trong ngày 08/3, chỉ ba tháng sau khi chính quyền địa phương đem ông này ra đấu tố trước buôn làng nhằm buộc ông phải bỏ đạo. Ông Y Bum Bya, sinh năm 1975, cư trú ở buôn Ko Tam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông là thầy truyền đạo kiêm thủ quỹ của hội thánh bị Nhà nước xem là tổ chức phản động, một số tín đồ của hội thánh này từng bị sách nhiễu và bỏ tù. Sáng ngày 08/3, người dân trong buôn tìm thấy ông ở tư thế treo cổ trên mái vòm của một ngôi mộ trong khu nghĩa địa, cách nhà ông khoảng 500 mét. Trong thông cáo phát hành ngày 19/3 từ tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên cho rằng ông Y Bum Bya bị sát hại sau nhiều lần bị đánh đập, đe doạ bởi công an địa phương và bị đưa ra kiểm điểm trước cư dân trong khu vực.

⚪ ---- TIN VN. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hạ cánh an toàn. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 20-3, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

⚪ ---- TIN VN: 100 lãnh đạo của 50 doanh nghiệp TQ tới Sóc Trăng, muốn hợp tác về lúa gạo Việt Nam. Theo Báo Tiền Phong. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM cho biết, doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn trao đổi với chuyên gia lúa gạo của Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác sâu rộng hơn, nhất là trong việc trồng lúa và tăng giá trị lúa gạo, trong bối cảnh xâm nhập mặn đang diễn ra. Ngày 20/3, hơn 100 lãnh đạo doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Trung Quốc đã có mặt tham dự chương trình gặp gỡ tại Sóc Trăng. Trong đó, đoàn 50 DN Trung Quốc được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay đặt chân tới Sóc Trăng, trong đó có rất nhiều thương hiệu lớn về nông - lâm - thủy sản, thương mại, logistic... Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - đã giới thiệu với đoàn DN Trung Quốc về quy mô kinh tế cả tỉnh, các thế mạnh đang có, tiềm năng tương lai, đặc biệt với dự án cảng biển Trần Đề, cầu Đại Ngãi...

⚪ ---- HỎI 1: Dân Mỹ xem kẻ thù lớn nhất là: 41% nói TQ, 26% nói là Nga, 9% là Iran, 5% nói chính là Mỹ, 4% nói là Bắc Hàn?

ĐÁP 1: Đúng thế. Có 41% người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ hiện nay, khiến nước này trở thành đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ trong năm thứ tư liên tiếp. Nga đứng thứ hai với 26%, tiếp theo là Iran với 9%. Hiện nay, 5% người trưởng thành trên toàn quốc nêu tên nước Mỹ, vượt qua Bắc Hàn ở mức 4%.

Tỷ lệ 5% coi Hoa Kỳ là kẻ thù lớn nhất của quốc gia là tỷ lệ cao nhất mà Gallup đã ghi nhận kể từ lần đầu tiên đặt câu hỏi này vào năm 2001. Trước đó, không quá 2% người Mỹ (bao gồm 1% vào năm 2023) từng xác định Hoa Kỳ là lãnh thổ của mình. kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình.

Chi tiết:

https://news.gallup.com/poll/612170/americans-china-nation-top-foe-russia-second.aspx

⚪ ---- HỎI 2: Ưa xem tin trên phone hơn: 87% dân Mỹ gốc Latin, 55% Mỹ trắng, 50% Mỹ đen?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần 9 trong 10 người Latinh (87%) cho biết đôi khi họ nhận được tin tức từ các thiết bị kỹ thuật số và 65% nói rằng họ thích dạng tin tức này hơn TV, đài phát thanh hoặc báo in. Sự thay đổi mạnh mẽ sang việc sử dụng tin tức kỹ thuật số của người Latino diễn ra trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng tăng về thông tin sai lệch trực tuyến cũng như việc sử dụng AI tổng hợp và các tác phẩm giả mạo sâu, đặc biệt là trong cuộc bầu cử năm nay.

Khảo sát quốc gia về người Latinh năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Pew trên các phương tiện truyền thông công bố hôm thứ Ba cho thấy người Mỹ gốc Latinh có nhiều khả năng thích nhận tin tức từ các thiết bị kỹ thuật số hơn người Mỹ da trắng (55%) và người Mỹ da đen (50%).

Người Latinh cũng có nhiều khả năng nhận được tin tức từ mạng xã hội hơn người lớn da trắng và da đen, chủ yếu là do người trưởng thành gốc Latinh có xu hướng trẻ hơn các nhóm khác.

Gần 3/4 người gốc Latinh dưới 50 tuổi (73%) thích xem tin tức của họ trên các thiết bị kỹ thuật số, trong đó có 27% đặc biệt thích mạng xã hội.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2024/03/19/latino-news-consumption-digital-devices-tv-radio-print

