Nội Chính Chỉ Thị Cho Tòa VC

HANOI -- Có một hiện tượng: hễ phúc thẩm các hồ sơ các nhà dân chủ là cứ y án.Các bản tin RFA, VOA, BBC đã phân tích hiện tượng này tại Việt Nam.Bản tin RFA kể: Y án sơ thẩm đối với facebooker Trần Minh Lợi.Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 7 giữ y án đối với facebooker Trần Minh Lợi, chủ tài khoản Facebook “Diệt giặc nội xâm”.Tại phiên tòa, facebooker Trần Minh Lợi và 4 luật sư bào chữa khẳng định rằng ông Trần Minh Lợi hoàn toàn không có tội. Ngoài ra, ông Lợi còn tự đưa ra các bằng chứng để bào chữa cho những việc làm tố cáo các sai phạm của cán bộ ngân hàng Agribank Đắk Lắk và cán bộ công an tại tỉnh Đắk Nông.Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Tỉnh Đắk Nông bác bỏ tất cả quan điểm bào chữa của các luật sư và của ông Lợi, cho rằng việc ông Lợi ghi âm, ghi hình tại ngân hàng và cơ quan công an dù không trục lợi nhưng nhằm thực hiện các ý đồ cá nhân. Do đó, đại diện Viện kiểm sát tỉnh Đắk Nông cho rằng đây là hình thức mua chuộc cán bộ để hưởng lợi, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan chức năng nên mức án đối với ông Lợi là phù hợp.Trước đó vào ngày 27 tháng 3 năm 2017, ông Trần Minh Lợi bị tòa tỉnh Đắk Nông tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 11/7 tuyên bố họ “thất vọng sâu sắc” về việc một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên bản án đối với ba nhà hoạt động nhân quyền là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc.Tuyên bố của đại sứ quán cho rằng cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” mà nhà chức trách sử dụng để kết án là một khái niệm “mơ hồ”.Qua tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ kêu gọi Việt Nam “lập tức thả tự do” cho những cá nhân này và tất cả những tù nhân lương tâm khác, và “cho phép các cá nhân tại Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ” một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt.Phiên xử phúc thẩm các ông Thuận, Điển và Phúc diễn ra hôm 10/7 ở Hà Nội. Tòa đã tuyên y án đối với ba ông.Trước đó, hồi cuối tháng 1 năm nay, một phiên tòa khác đã tuyên án ông Thuận 8 năm tù giam, ông Điển 6 năm rưỡi và ông Phúc 6 năm tù giam. Ba ông còn bị quản chế từ 4 đến 5 năm sau khi mãn hạn tù.Cơ quan công tố cáo buộc rằng ba ông đã “tuyên truyền chống nhà nước” vì cho đăng lên mạng xã hội các video clips bị coi là “xuyên tạc” các sự kiện chính trị, kinh tế và văn hóa diễn ra ở Việt Nam. Trong khi đó, giới hoạt động và những người mong muốn Việt Nam tiến bộ cho rằng các đoạn video đó phản ánh một cách trung thực và khách quan những vấn đề xảy ra ở trong nước, được nhiều người quan tâm.Sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án hôm 10/7, ngoài tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ, tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ cũng ra một tuyên bố ở Frankfurt, Đức, hôm 11/7, nói hội thấy rằng đó là một bản án “bất công và vô lý” đối với ba nhà hoạt động nhân quyền.Hội khẳng định các ông Thuận, Phúc và Điển “chỉ sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin” để bày tỏ các quan điểm chính trị khác biệt với quan điểm của chính quyền cộng sản Việt Nam.Trong quan điểm của hội, chính quyền cộng sản Việt Nam “đàn áp, bắt giữ và cầm tù” ba nhà hoạt động là sự “vi phạm nghiêm trọng” Hiến pháp Việt Nam, các công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự.VOA ghi rằng Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố họ “cực lực lên án” những vi phạm nhân quyền trong vụ án nói trên của chính quyền Việt Nam. Họ cũng yêu cầu chính quyền “trả tự do ngay lập tức và không điều kiện” cho ba nhà hoạt động.Bản tin BBC ghi nhận rằng hôm 11/7, trả lời BBC từ Phú Yên, Luật sư LS Võ An Đôn, người từng bào chữa cho blogger Mẹ Nấm, lý giải: "Theo như tôi hiểu, hầu hết các bản án cho các nhà hoạt động đều có sự chỉ đạo trước từ phía an ninh. Do vậy các phiên tòa phúc thẩm được tiến hành xét xử theo đúng hình thức, thủ tục của pháp luật thôi.""Có nhiều phiên tòa diễn ra nhanh, nhưng cũng có phiên kéo dài, do các luật sư đưa ra nhiều chứng cứ mâu thuẫn với lời buộc tội.""Nhưng bản án chính trị thường được tuyên nặng, với mục đích mang tính răn đe để người khác nhìn vào không dám làm...""Vai trò của các luật sư trong các phiên tòa xử các nhà hoạt động này cũng chỉ mang tính hình thức thôi.""Nhưng dù sao thì luật sư cũng mang tính cầu nối thông tin giữa bị cáo và người nhà, cũng như công luận.""Còn việc bào chữa của luật sư với việc giảm án thì dường như chẳng có tác dụng gì." LS Võ An Đôn kết luận.Tuy nhiên, theo một quy định đề ngày 8/4/2013 của Đảng CSVN thì Ban Nội chính tỉnh ủy mới là bên "chỉ đạo, định hướng các vụ xử án".