Joe Biden và Donald Trump tái đấu. Cả 2 đều đủ phiếu đại biểu trong đêm 12/3/2024 theo kết quả bầu sơ bộ trong ngày của nhiều tiểu bang.

- Trump nêu ra khả năng cắt giảm An sinh xã hội và Medicare. Đảng Dân chủ tấn công.

- PTT Kamala Harris:bầu cử tháng 11/2024 là để bảo vệ các quyền tự do cơ bản cho dân Mỹ, chống các đ dọa của Trump

- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ chúc mừng Biden trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ 2024

- Trump đủ số lượng 1.215 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên đảng Cộng hòa; Trump đấu tố Biden

- DB Alexandria Ocasio-Cortez lên án Elon Musk can thiệp bầu cử năm 2022, Musk thanh minh.

- Hồ sơ Biện lý Bragg truy tố Trump ở tòa New York: Trump sẽ khai vô tội vì Trump chỉ làm theo lời luật sư khuyên, nếu sai luật là do luật sư

- Một nhóm Cộng hòa chống Trump sẽ chi 50 triệu USD để ngăn Trump chiến thắng tháng 11/2024

- Kinh tế Mỹ tăng tốc, vay tiền mua nhà tăng vọt...

- Anh quốc: Metro Bank cắt giảm 1.000 việc làm

- Putin: sẵn sàng nổ bom nguyên tử nếu cần.

- Nhà hoạt động dân chủ Nga đang lưu vong ở Latvia cũng bị Putin cho người tấn công bằng búa

- Putin: cần hòa đàm theo thực tế chiến trường

- Ít nhất 300 lính Ukraine tấn công qua biên giới Nga, bị đầy lui

- Nga: phòng không Nga đã bắn rớt 58 phi cơ không người lái của Ukraine

- Tình báo Ukraine: bắn phi cơ không người lái vào 3 nhà máy lọc dầu ở Nga

- Phần Lan báo động cho Châu Âu: Nga sẽ gây chiến lâu dài.

- TT Biden: gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD vẫn không đủ, cần giúp thêm để khỏi quá muộn

- Gaza: 31.272 người Palestine chết, 73.024 bị thương.

- Một đoàn 6 xe viện trợ nhân đạo LHQ vào cứu trợ Gaza

- Mỹ: thêm gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine

- Tình báo Mỹ: TQ qua mạng TikTok sẽ ảnh hưởng bầu cử Hoa Kỷ

- IBM: sẽ cắt giảm việc làm trong bộ phận tiếp thị và truyền thông

- Trộm xe nhiều nhất từ tháng 1 đến tháng 7/2023: 1. California: 99.769 xe; 2. Texas: 55.365; 3. Florida: 22.393; 4. Washington: 21.182; 5. Illinois: 20.820; 6. Colorado: 17.909; 7. New York: 16.100; 8. Ohio: 15.681; 9. Georgia: 14.101; 10. Missouri: 13.374 xe.

- California: Dự luật 1413 của Thượng viện tiểu bang sẽ cho tiểu bang California miễn đổi giờ

- Quận Cam: 1 ông bắn nhiều phát súng, bị bắt

- HỎI 1: Gần 3/4 thanh thiếu niên nói thiếu điện thoại thông minh thì đời thêm an vui? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 88% phụ nữ nói các cô có tham vọng, dù bị nhiều cản trở? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/3/2024) ⚪ ---- Kinh tế Mỹ tăng tốc, vay tiền mua nhà tăng vọt... Theo Khảo sát đơn xin thế chấp hàng tuần (Weekly Mortgage Applications Survey) của Hiệp hội Ngân hàng thế chấp (MBA: Mortgage Bankers Association) hôm thứ Tư, số đơn đăng bộ thế chấp vay mua nhà ở Hoa Kỳ đã tăng 7,1% trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 3.

Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm ở mức 6,84% so với 7,02% vào tuần trước. Chỉ số Tái cấp vốn (Refinance Index) tăng lên 480,3 từ mức 428,1 của tuần trước, trong khi Chỉ số Mua hàng tăng lên 147,7 từ 141,1.

⚪ ---- Anh quốc: Metro Bank Plc đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ cắt giảm 1.000 việc làm vào giữa tháng 4 để tiết kiệm gần 50 triệu bảng Anh trong quý đầu tiên của năm 2024. Một khoản tiết kiệm chi phí 30 triệu bảng Anh khác dự kiến sẽ xảy ra trong những tháng cuối năm.

Việc sa thải khoảng 22% lực lượng lao động của họ đã vượt qua mức 20% trước đó được công bố vào tháng 11 và đã được xác nhận trong quá trình công bố kết quả của ngân hàng cho cả năm 2023, trong đó ngân hàng báo cáo tổng khoản vay ròng giảm 6% hàng năm ở mức £ 12,297 triệu trong khi tiền gửi giảm 2% xuống còn 15,623 triệu bảng Anh.

⚪ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đánh dấu chiến thắng đề cử của Joe Biden và vạch ra những điểm thảo luận chính cho chiến dịch bầu cử năm 2024: cuộc chiến cho các quyền tự do căn bản là chống lại Trump. Bà Harris nhấn mạnh cam kết của Biden-Harris đối với việc vận động tích cực, thừa nhận vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo tái tranh cử. Cô coi cuộc tổng tuyển cử sắp tới là một thời điểm quan trọng, nhấn mạnh mối đe dọa mà Trump nhắm vào nền dân chủ và “các quyền tự do cơ bản”. Harris nhấn mạnh: “Bây giờ, cuộc tổng tuyển cử thực sự bắt đầu và sự tương phản không thể rõ ràng hơn”.

⚪ ---- Chính thức đủ phiếu đại biểu. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bài phát biểu sau khi được Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) chính thức đề cử đã ăn mừng những chiến thắng gần đây của ông, đặc biệt là vào Siêu Thứ Ba ngày 12 tháng 3/2024, nơi những con số chưa từng có đã đảm bảo cho ông được đề cử làm ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa.

Trump bày tỏ lo ngại về những thách thức của quốc gia, bao gồm nền kinh tế đang gặp khó khăn, sự thiếu tôn trọng trên trường thế giới và sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề nhập cư. Ông khẳng định sự cấp thiết phải tập trung đánh bại Tổng thống Joe Biden, người mà ông cho là "tổng thống tồi tệ nhất" trong lịch sử đất nước. “Chúng ta phải thắng một cuộc bầu cử và chúng ta nên thắng đậm vì chưa có ai làm công việc đó tệ hơn Joe Biden,” Trump nói.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Washington với 43 phiếu đại biểu, qua đó trở thành ứng cử viên tổng thống giả định của Đảng Cộng hòa. Trump đã đảm bảo đủ số lượng 1.215 phiếu đại biểu cần thiết cho việc đề cử với sự phân bổ đại biểu từ tiểu bang Washington. Trước cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba ở Mississippi, Georgia và tiểu bang Washington, Trump có 1.075 phiếu đại biểu. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã giành được chiến thắng tại tiểu bang này theo dự đoán của NBC News, với 92 phiếu đại biểu Đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng.

Trump sẽ chính thức được đề cử tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào tháng 7. Trong khi đó, về phía Đảng Dân chủ, Biden đã giành đủ số phiếu đại biểu để đảm bảo được đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ. Do đó, hai ứng cử viên sẽ có một trận tái đấu, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầu tiên có màn tái đấu như vậy kể từ năm 1956.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) Jaime Harrison bày tỏ sự nhiệt tình khi Tổng thống Mỹ Joe Biden trở thành ứng cử viên được cho là của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trong một tuyên bố, Harrison nhấn mạnh cam kết của Biden trong việc bảo vệ nền dân chủ và tương lai của quốc gia. “Donald Trump đang thực hiện một chiến dịch tập trung vào việc trả thù, và lợi ích cá nhân của Trump. Tổng thống Biden đang thực hiện một chiến dịch tập trung vào điều khiến đất nước chúng ta trở nên vĩ đại: người dân Mỹ,” ông nói. Minyon Moore, Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Quốc gia Đảng Dân chủ, lặp lại quan điểm của Harrison, thúc đẩy đại hội sắp tới ở Chicago như một sự kiện quan trọng.

⚪ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez bị cho là đã tuyên bố rằng Elon Musk, chủ mạng xã hội X, đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội để thực hiện hành vi "can thiệp bầu cử" bằng cách "thay đổi thuật toán" nhằm ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ vào năm 2022, theo nhà báo Tucker Carlson báo cáo. Carlson cho biết trong một bài đăng trên X rằng DB Cortez đã đưa ra cáo buộc trong một cuộc họp mật có sự tham dự của “các quan chức từ Bộ Tư pháp Biden” hôm thứ Ba. Musk trả lời bài đăng của Carlson, nói rằng ông "đã biến thuật toán thành nguồn mở và trung lập với tất cả các bên", thêm rằng "tiêu chuẩn" của Cortez giải thích thuật toán của ông là "can thiệp bầu cử."

⚪ ---- Đảng Dân chủ tấn công sau khi Trump nêu ra khả năng cắt giảm An sinh xã hội và Medicare. Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng “có rất nhiều điều” có thể được thực hiện đối với các quyền lợi “về mặt cắt giảm”, một bình luận mà Tổng thống Biden ngay lập tức nắm bắt. Ban vận động tranh cử của Biden đã tung ra một quảng cáo mới, chỉ ra những bình luận của Trump so với những bình luận của Biden trong Thông điệp Liên bang tuần trước.

Điều này đánh dấu lần thứ hai trong nhiều chu kỳ tranh cử mà Dân chủ nêu vấn đề này sau những sai lầm của Cộng hòa. Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng hòa Quốc gia lúc bấy giờ là Rick Scott (R-Fla.) hồi năm 2022 sẽ hủy bỏ tất cả luật liên bang, bao gồm cả An sinh xã hội, đã ám ảnh các đảng viên Cộng hòa trong suốt chu kỳ tranh cử đó, khiến họ phải lùi bước trước một chủ đề mà đảng Dân chủ yêu thích.

Nhưng Cộng Hòa vẫn ưa thích cắt giảm An sinh Xã hội và Medicare để làm nhẹ gánh. Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D-Va.) nói: “Không có chương trình nào phổ biến hơn, và mặc dù biết điều đó, những người như Thượng nghị sĩ Scott và Trump - họ vẫn luôn đến đó, vẫn đòi cắt giảm. Họ mơ hồ về cách thực hiện, nhưng họ luôn đi đến đó.”

Đảng Cộng hòa đã cố gắng tránh xa lời kêu gọi của Scott hai năm trước, cho rằng ông không phát biểu đại diện cho đại đa số đảng viên. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hòa-Ky.) đã cố gắng làm rõ điều đó. Và chính Scott đã loại bỏ An sinh xã hội và Medicare khỏi đề xuất của mình. Nhưng các nỗ lực của Trump khi giữ chức Tổng Thống đã ra sức cắt giảm Luật bảo hiểm y tế giá rẻ ACA (còn gọi là ObamaCare) vẫn không thực hiện được.

Biden đã bắt đầu sử dụng những tuyên bố của Trump trong các điểm dừng tranh cử, nói hôm thứ Hai tại New Hampshire, “Nếu ai đó cố gắng cắt giảm An sinh xã hội hoặc Medicare hoặc tăng tuổi nghỉ hưu một lần nữa, tôi sẽ ngăn họ lại. Sáng nay, Donald Trump cho biết việc cắt giảm An sinh xã hội và Medicare lại được đưa lên bàn đàm phán.”

Biden và Trump tái đấu.

⚪ ---- Trump dự kiến chạy tội trong hồ sơ truy tố ở tòa New York cuối tháng này bằng lý luận: Trump vô tội vì Trump chỉ làm theo lời khuyên của luật sư, nghĩa là Trump không có ý vi phạm luật mà chỉ vì bị luật sư xúi phạm luật. Trump có ý định tranh luận rằng ông thực sự được miễn tội trong trường hợp thanh toán tiền im lặng cho cô Stormy Daniels vào năm 2016.

.

Trong hồ sơ tòa án được công bố công khai hôm thứ Ba, các luật sư của Trump đã đưa ra thông báo về kế hoạch sử dụng kiểu lập luận "lời khuyên của luật sư", tuyên bố rằng Trump không nghĩ rằng mình đang phạm tội vì luật sư của ông là một phần của thử thách. Hồ sơ viết: “Tổng thống Trump có ý định thu thập bằng chứng liên quan đến sự hiện diện, sự tham gia và lời khuyên của các luật sư trong các sự kiện liên quan dẫn đến các cáo buộc trong Bản cáo trạng. Tổng thống Trump không có ý định cần thiết để thực hiện hành vi nêu trong bản cáo trạng.”

.

Vụ án ở New York, do Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg giám sát, liên quan đến nhiều khoản tiền bịt miệng được thực hiện cho cựu ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc tổng tuyển cử năm 2016 để ngăn cản cô lên tiếng về cáo buộc ngoại tình của họ. Cựu “người sửa chữa” Trump và là tội phạm bị kết án Michael Cohen, luật sư riêng của Trump vào thời điểm đó, dự kiến ​​sẽ làm chứng trong vụ án.

.

Các luật sư và cố vấn của Trump trước đây đã nói với Rolling Stone rằng họ hy vọng Trump không lên tiếng khi vụ việc được tiến hành, vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 3/2024.

.

Ý nghĩa của việc Trump sử dụng lập luận “lời khuyên của luật sư” vượt ra ngoài chiến lược bào chữa; đối với nhóm công tố của Bragg, nó có thể cho phép họ xem các thông tin liên lạc đặc quyền của luật sư-khách hàng. Luật sư của Trump đã đoán trước được diễn biến này, viết rằng “đây không phải là lời bào chữa theo lời khuyên của luật sư chính thức”, nhưng Thẩm phán Juan Meacham sẽ quyết định xem điều đó có đúng hay không.

.

Việc nộp đơn hôm thứ Ba diễn ra một ngày sau khi các luật sư của Trump yêu cầu quyền miễn tố trong vụ kiện tiền bịt miệng do quyết định đang chờ phán quyết của Tòa Tối cao về việc liệu Trump có được miễn truy tố đối với các hành vi đã thực hiện khi ông còn đương chức hay không. Vấn đề được đưa lên Tòa Tối cao bắt nguồn từ vụ can thiệp bầu cử của Bộ Tư pháp, một trong bốn vụ án hình sự chống lại cựu tổng thống.

.

⚪ ----- Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza hôm thứ Tư cho biết số người Palestine chết trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Hamas và Israel lên tới 31.272 người, bị thương kể từ khi bắt đầu chiến tranh đã tăng lên 73.024. Thêm 88 thường dân chết trong 24 giờ qua và 135 người bị thương. Bộ nói thêm rằng 72% nạn nhân của chiến tranh là phụ nữ và trẻ em.

.

⚪ ---- Một đoàn xe viện trợ nhân đạo từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến vào thành công phía bắc Dải Gaza, tổ chức này tiết lộ hôm thứ Tư: “Với người dân ở phía bắc Gaza đang bên bờ vực nạn đói, chúng tôi cần giao hàng mỗi ngày và chúng tôi cần các điểm vào thẳng phía bắc”. Đoàn xe gồm 6 xe tải đã được phối hợp cẩn thận với Israel để đảm bảo hàng viện trợ đến được với những người cần giúp đỡ và không đến tay Hamas. Constantinos Kombos, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cyprus, tiết lộ rằng con tàu thứ hai chở hàng viện trợ cho Gaza hiện đang được chất hàng ở Larnaca, Cyprus.

.

⚪ ---- Đang lưu vong cũng bị Putin truy sát. Đồng minh lâu năm của Alexei Navalny (nhà hoạt động dân chủ chết trong tù Nga) đã bị tấn công bên ngoài nhà của ông ở Lithuania. Tờ Guardian đưa tin Leonid Volkov đang ở trong sân nhà mình vào tối thứ Ba thì bị đánh bằng búa và xịt hơi cay. Cửa sổ xe của anh cũng bị đập vỡ. Theo BBC, Volkov, người từng là chánh văn phòng của Navalny cho đến khi lãnh đạo phe đối lập qua đời vào tháng trước khi đang thụ án tù ở Bắc Cực thuộc Nga, bản thân phải đối mặt với các cáo buộc có động cơ chính trị ở Nga và đã sống ở nước ngoài trong nhiều năm để bảo vệ chính mình.

.

Một thành viên trong nhóm của anh ta, người đã đăng những bức ảnh về vết thương của Volkov lên mạng xã hội, nói rằng mặc dù kẻ tấn công không nói gì trong vụ hành hung, nhưng "Tất nhiên đây là một cuộc tấn công chính trị rõ ràng, không có nghi ngờ gì ở đây."

.

"Người đàn ông đã tấn công tôi trong sân, đánh vào chân tôi khoảng 15 lần. Chân tôi không sao cả. Đi lại rất đau", Volkov sau đó nói trên Telegram. "Tuy nhiên, tôi đã bị gãy tay." Ông đổ lỗi cho tay sai của Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công nhưng nói rằng điều đó sẽ không làm ông nản lòng. “Chúng tôi sẽ làm việc và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”, ông viết. Vợ anh cũng đồng ý và viết trong bài đăng của mình: "Tất cả chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn nữa. Và với sự tức giận còn lớn hơn nữa".⚪ ---- Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào 3 nhà máy lọc dầu ở Nga, Ukrinform đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin. Các cuộc tấn công nhắm vào 3 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga nằm ở Ryazan, Kstovo (vùng Nizhniy Novgorod) và Kirisha (vùng Leningrad) vào đầu giờ thứ Tư, và theo báo cáo, là một phần của chiến dịch đặc biệt rộng lớn hơn nhằm làm tê liệt nền kinh tế Nga.⚪ ---- Ít nhất 300 chiến binh từ Ukraine đã vượt qua biên giới Nga để vào vùng Belgorod đêm 12 tháng 3, TASS đưa tin hôm thứ Tư. Họ cho biết: “Các chiến binh được hỗ trợ bởi xe bọc thép”, đồng thời lưu ý rằng, “do hành động khéo léo và chuyên nghiệp của các đơn vị pháo binh Rosgvardia, 30 chiến binh và hai khẩu súng cối đã bị phá hủy.” Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã ngăn chặn thành công nỗ lực xâm nhập vào một số khu vực của đất nước của "những kẻ phá hoại Ukraine".⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư thông báo rằng các phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy thành công tổng cộng 58 phi cơ không người lái (UAV) của Ukraine ở một số khu vực chỉ trong một đêm: "Trong đêm qua và sáng 13/3, các nỗ lực của chính quyền Kyiv nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng cách sử dụng các loại phi cơ không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đã chặn và tiêu diệt 58 phi cơ không người lái trên lãnh thổ Liên bang Nga. lãnh thổ Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Leningrad và Ryazan."Tại Belgorod, khoảng 45.000 người bị mất điện do pháo kích của quân đội Ukraine. Hơn nữa, ở Ryazan, một cơ sở chế biến dầu đã bốc cháy sau cuộc tấn công của phi cơ không người lái Ukraine, khiến một số người bị thương.⚪ ---- Putin dọa nổ bom nguyên tử. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ra tín hiệu rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với chủ quyền của Nga. Khi được truyền thông Nga đặt câu hỏi về việc liệu ông có sử dụng kho dự trữ nguyên tử của Nga trong cuộc chiến với Ukraine hay không, ông Putin cho biết cho đến nay điều đó là không cần thiết. Ông cũng giải thích rằng Tổng thống Biden, người mà ông gọi là chính trị gia kỳ cựu, hiểu rõ mối nguy hiểm của sự leo thang, hãng tin AP đưa tin.Tuy nhiên, Putin nói rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử nếu có mối đe dọa đối với “sự tồn tại của nhà nước Nga, chủ quyền và độc lập của Nga. Bình luận của Putin lặp lại những nhận xét mà ông đưa ra vào cuối tháng trước trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga, nơi ông khoe về kho vũ khí nguyên tử của quốc gia - bao gồm cả hỏa tiễn siêu thanh mới. Lời đe dọa mới cũng xuất hiện một ngày sau khi Bạch Ốc công bố gói viện trợ quân sự khẩn cấp mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói đầu tiên thuộc loại này kể từ cuối tháng 12, khi luật viện trợ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội.⚪ ---- Putin kêu gọi hòa đàm theo thực tế. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Dmitry Kiselyov của Russia-1 và RIA Novosti hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nước này sẵn sàng đàm phán về Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải "dựa trên thực tế chứ không phải mơ tưởng".Putin nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể xảy ra đều không nên bị lạm dụng để “tạm dừng việc tái vũ trang của Kiev” và phải đưa ra những đảm bảo an ninh cho Nga. Ông cũng đề cập đến Ba Lan trong cuộc phỏng vấn, cáo buộc rằng Ba Lan mong muốn đòi lại "những vùng đất mà họ coi là của mình về mặt lịch sử và đã được chuyển giao cho Ukraine", cảnh báo rằng nếu Ba Lan gửi quân đến Ukraine, quân Ba Lan sau đó sẽ không rời đi. Putin cũng nói rằng việc Nga phát triển hỏa tiễn liên lục địa Avangard đã "vô hiệu hóa" hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ.⚪ ---- Phần Lan báo động cho Châu Âu: Nga sẽ gây chiến lâu dài. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo hôm thứ Tư cho biết Nga rõ ràng đang chuẩn bị cho một "cuộc chiến lâu dài" với các quốc gia phương Tây và đặt ra mối đe dọa quân sự cơ bản và lâu dài đối với châu Âu. Phát biểu tại Nghị viện Châu Âu, Orpo cảnh báo rằng "những năm tới sẽ tràn ngập nguy hiểm và mối đe dọa tấn công sắp xảy ra", nếu châu Âu "không đáp ứng đầy đủ trước thách thức này" vì "Nga rõ ràng đang chuẩn bị cho xung đột lâu dài. Cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine không chỉ là một cuộc xung đột ở biên giới lục địa của chúng ta; nó là nhắc nhở rõ ràng về sự mong manh của nền hòa bình […] Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài - hơn 1.300 km - với Nga, hiểu tầm quan trọng của thời điểm này. Phần Lan chưa bao giờ lơ là trong vấn đề an ninh, quốc phòng.”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba tuyên bố rằng gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD mới đây cho Ukraine là "không đủ. Không đủ với những gì chúng tôi thông báo hôm nay. Quốc hội phải thông qua dự luật an ninh quốc gia lưỡng đảng ngay bây giờ, trong đó bao gồm tài trợ khẩn cấp cho Ukraine. Mỹ phải hành động trước khi thực sự là quá muộn”. "Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Ba kêu gọi Hạ viện Hoa Kỳ "thông qua bản bổ sung càng sớm càng tốt" để cho phép Hoa Kỳ tiếp tục gửi "hỗ trợ an ninh quan trọng cho Ukraine, bổ sung kho đạn dược của quân đội Hoa Kỳ và đầu tư cơ sở công nghiệp vào kho vũ khí của chúng ta."⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Ba xác nhận rằng Washington sẽ gửi thêm gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Ukraine rất cần được tiếp tục hỗ trợ, Sullivan nhấn mạnh trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng gói mới nhất sẽ giải quyết một số nhu cầu gần đây nhất của Kiev."Gói này chứa một lượng lớn đạn pháo và GMLRS cho HIMARS. Đó là sự hỗ trợ mà Ukraine rất cần để giữ phòng tuyến trước các cuộc tấn công của Nga và đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội liên tục của Nga ở phía Đông và các khu vực khác" của đất nước Ukraine, theo Sullivan ghi nhận. Ông nhấn mạnh loại đạn này sẽ giúp súng Ukraine bắn "chỉ trong một thời gian ngắn". Không đề cập đến việc chuyển tiếp Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội (ATACMS).⚪ ---- Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (DNI) Avril Haines hôm thứ Ba nhận xét rằng không thể loại trừ khả năng Trung Quốc cố gắng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 thông qua TikTok của ByteDance Ltd. Các quan chức tình báo Mỹ cũng chia sẻ những lo lắng của họ rằng Nga có thể cố gắng tác động đến cuộc bầu cử và bản chất dân chủ của họ.Cũng trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray cảnh báo rằng “Người Mỹ cần tự hỏi liệu họ có muốn trao cho chính phủ Trung Quốc khả năng kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của họ hay không, liệu họ có muốn người Trung Quốc Chính phủ có khả năng tiếp cận thông tin họ nhận được thông qua thuật toán đề xuất của họ và liệu họ có muốn cung cấp cho chính phủ Trung Quốc khả năng tận dụng dữ liệu hay không."⚪ ---- Một nhóm Cộng hòa chống Trump đang lên kế hoạch chi 50 triệu USD cho chiến dịch ngăn Trump chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc. Cử tri đảng Cộng hòa chống Trump có kế hoạch chia sẻ video chứng thực của những người ủng hộ Trump trước đây, những người sẽ chia sẻ lý do tại sao họ sẽ không ủng hộ cựu tổng thống vào tháng 11/2024.Chiến dịch này được dàn dựng bởi Sarah Longwell, một chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, người từ lâu đã chỉ trích Trump. Kế hoạch này nhằm vào các cử tri “ôn hòa của Đảng Cộng hòa” và các cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa ở các tiểu bang xung đột bằng các video. Nhóm đã có chiến lược tương tự vào năm 2020, khi họ chia sẻ hơn 1.000 lời chứng thực trong cuộc bầu cử mà Tổng thống Biden đã thắng.Các quảng cáo có lời chứng thực của cựu cử tri Trump sẽ được triển khai trên TV, nền tảng phát trực tuyến, bảng quảng cáo, đài phát thanh và phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Họ sẽ phổ biến ở các tiểu bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin.⚪ ---- Tập đoàn Máy Kinh doanh Quốc tế (IBM) đã thông báo cho nhân viên của mình rằng họ có ý định cắt giảm việc làm trong bộ phận tiếp thị và truyền thông, CNBC đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Jonathan Adashek, giám đốc truyền thông của IBM, đã công bố quyết định của công ty trong một cuộc họp ngắn với nhân viên, mặc dù ông không nêu rõ số lượng việc làm sẽ bị cắt giảm. Vào tháng 8 năm 2023, IBM cho biết họ đang có kế hoạch thay thế khoảng 8.000 việc làm bằng trí tuệ nhân tạo.⚪ ---- Bị trộm xe nhiều nhất là California. Nghiên cứu mới của MarketWatch Guides cho thấy Hoa Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng 25% số vụ trộm xe hơi từ năm 2019 đến năm 2022, và sự gia tăng số vụ trộm được cảm nhận rõ nhất ở California. Theo Cục Tội phạm Bảo hiểm Quốc gia (NICB), hơn một triệu xe hơi đã bị trộm vào năm 2022 và xu hướng đó không có dấu hiệu dừng lại; NICB cho biết gần 500.000 xe đã bị đánh cắp chỉ trong nửa đầu năm 2023 và dữ liệu của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia cho thấy cứ 32 giây lại có một chiếc xe ở Mỹ bị đánh cắp.Tại California, tổng số 99.769 vụ trộm xe đã được báo cáo từ tháng 1 đến tháng 7/2023, nhiều hơn 44.000 vụ so với tiểu bang gần nhất tiếp theo là Texas (55.365 xe). MarketWatch Guides cho biết, Illinois đã chứng kiến số vụ trộm xe tăng 38% từ năm 2022 đến năm 2023, được xếp hạng là mức tăng cao nhất trên toàn quốc.Mười tiểu bang có nhiều vụ trộm xe nhất từ tháng 1 đến tháng 7/2023:1. California: 99.769 xe2. Texas: 55.3653. Florida: 22.3934. Washington: 21.1825. Illinois: 20.8206. Colorado: 17.9097. New York: 16.1008. Ohio: 15.6819. Georgia: 14.10110. Missouri: 13.374 xe.⚪ ---- California: Một dự luật mới của California có thể chấm dứt đổi giờ ở California. Theo nội dung của dự luật, Dự luật 1413 của Thượng viện tiểu bang, do Thượng nghị sĩ tiểu bang Roger Niello (R-Fair Oaks) giới thiệu, sẽ “bãi bỏ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (daylight saving time) trong tiểu bang”.Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ nên loại bỏ việc thay đổi thời gian theo mùa để sử dụng thời gian tiêu chuẩn quanh năm. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Giấc ngủ Lâm sàng (Journal of Clinical Sleep Medicine), “Hoa Kỳ nên loại bỏ sự thay đổi thời gian theo mùa để chuyển sang thời gian cố định trên toàn quốc, quanh năm”.⚪ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã bắn nhiều phát súng vào nơi anh cư trú ở Nam Quận Cam đã bị bắt hôm thứ Bảy. Cảnh sát đã được gọi đến khu 31000 của Golden Lantern vì một người đàn ông đã bắn súng trường. Các thành viên trong gia đình đã di tản khỏi nhà, mặc dù hiện chưa rõ có bao nhiêu người sống tại nơi cư trú. Khu vực xung quanh cũng bị phong tỏa trong thời gian ngắn vì người đàn ông tiếp tục nổ súng sau khi người trong nhà bỏ chạy.Một số phát súng gần như đã bắn trúng các cảnh sát bên ngoài ngôi nhà cũng như trực thăng của cảnh sát trưởng. Hiện chưa rõ y có cố tình bắn vào cảnh sát hay không, nhưng cảnh sát đã không bắn trả. Tay súng đã đầu hàng một cách hòa bình khoảng một tiếng rưỡi sau khi chính quyền gọi đặc nhiệm SWAT đến hiện trường. Y bị bắt vì tình nghi âm mưu giết người và tên của y không được tiết lộ.

⚪ ---- HỎI 1: Gần 3/4 thanh thiếu niên nói thiếu điện thoại thông minh thì đời thêm an vui?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew, gần 3/4 thanh thiếu niên Hoa Kỳ cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hoặc bình yên khi không mang theo điện thoại bên mình. Trong một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai, Pew cũng nhận thấy rằng mặc dù có mối liên hệ tích cực với việc không sử dụng điện thoại, nhưng hầu hết thanh thiếu niên vẫn không hạn chế việc sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội.

Bất chấp những lo ngại ngày càng tăng, hầu hết thanh thiếu niên cho biết điện thoại thông minh giúp họ sáng tạo và theo đuổi sở thích dễ dàng hơn, trong khi 45% cho biết nó giúp họ học tốt ở trường. Hầu hết thanh thiếu niên cho biết lợi ích của việc sử dụng điện thoại thông minh lớn hơn những tác hại đối với những người ở độ tuổi của họ. Theo Pew, gần như tất cả thanh thiếu niên Hoa Kỳ (95%) đều có quyền truy cập vào điện thoại thông minh.

Đa số thanh thiếu niên cho biết điện thoại thông minh giúp những người ở độ tuổi của họ dễ dàng theo đuổi sở thích và mối quan tâm hơn (69%) và sáng tạo (65%). Gần một nửa (45%) cho biết những thiết bị này đã giúp thanh thiếu niên học tập tốt ở trường dễ dàng hơn.

Chi tiết:

https://abcnews.go.com/US/wireStory/teens-report-feeling-happy-peaceful-smartphones-pew-survey-108012362

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 88% phụ nữ nói các cô có tham vọng, dù bị nhiều cản trở?

ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát hàng năm của SurveyMonkey Women at Work của CNBC cho thấy lực lượng lao động nữ cảm thấy thất vọng với nhiều công việc hơn và ít cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn và đang nghĩ đến việc nghỉ việc. SurveyMonkey thực hiện nghiên cứu từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 với mẫu gần 20.000 người trưởng thành, khoảng một nửa trong số đó là phụ nữ; những phát hiện này tiết lộ lý do tại sao phụ nữ thất vọng và họ đang tìm kiếm sự tiến bộ hơn ở đâu.

Sự thay đổi đáng kể nhất so với năm ngoái là số phụ nữ được tăng lương ít hơn: chỉ 39% trong năm nay, giảm so với 44% năm ngoái. Và 17% phụ nữ nói rằng mức lương của họ thực sự thấp hơn so với một năm trước, tăng so với 15% số người được hỏi cho biết lương đã giảm vào năm ngoái. Gần như mọi phụ nữ trả lời cuộc khảo sát đều cho biết cô rất tham vọng (48%) hoặc hơi tham vọng (40%).

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2024/03/12/cnbc-women-at-work-survey-2024.html

.