Hôm nay Chủ nhật 10/3/2024, hàng trăm người Tây Tạng đã tập trung biểu tình tưởng niệm 65 năm lưu vong, tại thị trấn đồi Dharamsala phía bắc Ấn Độ, nơi ở của Đức Đạt Lai Lạt Ma kể từ khi ngài trốn khỏi Tây Tạng vài ngày sau cuộc nổi dậy ngày 10 tháng 3/1959.

.

- Tây Tạng tưởng niệm 65 năm lưu vong

- Đức Giáo Hoàng Francis: Ukraine hãy can đảm, phất cờ trắng, xin hòa với Nga

- Ty Cobb (cựu luật sư Bạch Ốc thời Trump): quá nhiều chứng cớ để Trump vào tù, cách duy nhất để thoát tù là thắng cử tháng 11/2024

- Biden: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang "làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp đỡ" khi giết bừa bãi ở Gaza

- Biden: lệnh ngừng bắn 6 tuần ở Dải Gaza vẫn có thể đạt được trước khi tháng chay Hồi giáo, bắt đầu vào ngày mai 11/3

- Báo cáo đặc biệt của LHQ: cuộc chiến ở Dải Gaza không bắt đầu “vào ngày 7/10" mà chỉ là "chiến tranh tăng cường độ" được Israel đưa tới mức khốc liệt "chưa từng có".

- Quân Israel đột kích 2 thành phố Palestine ở Bờ Tây, bắt giam 2 nam, 1 nữ

- Israel dội bom nam Lebanon: 1 gia đình 4 người và 1 người khác chết

- Tàu quân đội Mỹ xây cảng ngoài khơi Gaza để viện trợ thực phẩm và y tế cho người Palestine.

- Israel: Canada và Thụy Điển đã sai lầm khi khôi phục viện trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA)

- Mỹ tiến hành thả dù vào phía bắc Gaza cứu đói dân Gaza

- Trump chỉ trích Biden yếu đuối, giận dữ, dễ nổi nóng…

- Trump: sẽ xóa bỏ mọi chính sách biên giới mở do Biden ban hành ngay khi vào Bạch Ốc lần nữa

- Biden ký 6 dự luật tài trợ, ngăn chính phủ đóng cửa

- Nga: Mỹ đã tự "làm ô nhục" khi dính líu đến Ukraine.

- Cuối năm 2022, Mỹ đã chuẩn bị toàn diện nhằm đối phó Nga có thể bắn vũ khí nguyên tử vào Ukraine

- GIẢI OSCAR 2024. Chiều nay, bạn hãy mở TV ra xem: Lễ trao giải Oscar 2024 tưng bừng

- Điều tra hình sự về trường hợp phi cơ Boeing 737 Max bung một tấm thân phic ơ bị tách ra

- Thị trấn đắt đỏ nhất cho gia đình 2 người lớn và 2 đứa con, cần lương: San Francisco, CA ($339,123); San Jose, CA ($334,547); Boston, MA ($319,738); Arlington, VA ($318,573); New York City, NY ($318,406); Oakland, CA ($316,243); Urban Honolulu, HI ($299,520); Irvine, CA ($291,450); Santa Ana, CA ($291,450); Portland, OR ($289,786)

- Quận Los Angeles: Chó robot hỗ trợ cảnh sát.

- Quận Los Angeles: 1 ông băng qua xa lộ 101, bị 7 xe tông, cán lên, chết ngay

- TIN VN. Bộ Công Thương đề nghị nhập điện gió từ Lào.

- TIN VN. Nợ thuế gần 100 tỉ đồng, dệt may Gia Định bị dừng làm thủ tục hải quan.

- TIN VN. Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh.

- ĐỔI GIỜ: Nếu bạn chưa đổi giờ đêm qua, thì ngay bây giờ, hãy vặn đồng hồ thêm 1 tiếng đồng hồ.

- HỎI 1: Căng thẳng nhất là dân Uzbekistan, nhì là dân Anh. Hạnh phúc nhất là dân Cộng hòa Dominica, nhì là Sri Lanka? ĐÁP 1: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/3/2024) ⚪ ---- Ty Cobb, người từng là luật sư Bạch Ốc dưới thời cựu Tổng thống Trump, lập luận rằng “sự thật khủng khiếp” trong nhiều vụ kiện pháp lý của Trump và có lẽ Trump “rất khó” điều hướng trong các trận chiến khác nhau. Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ được đề cử cho cuộc bầu cử tháng 11, đang gặp phải một mạng lưới rắc rối pháp lý phức tạp đang diễn ra tại các phòng xử án trên khắp đất nước. Cựu tổng thống đã khai là không phạm tội đối với 91 cáo buộc hình sự trong bốn cáo trạng của tiểu bang và liên bang, đồng thời có liên quan đến hơn nửa tá vụ kiện dân sự.

.

“Trump có quá nhiều thứ đến nỗi có lẽ Trump không thể đưa ra bất kỳ điều cụ thể nào mà bạn biết, mức độ tập trung mà Trump mong muốn. Trump phải dựa vào rất nhiều luật sư khác nhau và rất nhiều nhóm luật sư khác nhau, một số người khá có năng lực, những người khác chưa nổi bật,” Cobb nói với Alex Witt của MSNBC.

.

Cobb lập luận rằng vì Trump đã “phụ thuộc rất nhiều” vào các luật sư của mình, điều mà theo ông, điều này hóa ra lại có vấn đề. “Thứ nhất, sự thật thật khủng khiếp. Hành vi của Trump rất đáng trách và Trump là đối tượng của 91 tội danh nghiêm trọng, bốn cáo trạng riêng biệt và nhiều vụ án dân sự. Trump đã mất gần nửa tỷ đô la”, Cobb nói. “Vậy ra đây không phải là một con tàu lướt êm.”

.

Trước đây, Cobb từng lập luận rằng Trump là “mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ mà chúng ta từng thấy”. Ông đã chỉ trích chiến lược câu giờ của đội ngũ pháp lý của Trump vì họ đã tìm cách trì hoãn một số vụ Trump bị truy tố cho đến sau cuộc bầu cử. Nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy, Cobb lập luận rằng Trump có thời gian để trì hoãn và kháng cáo các vụ kiện nếu Trump tái đắc cử vào mùa thu, nhưng nói rằng nếu Trump thua Tổng thống Biden thì “Trump sẽ phải ngồi tù”.

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm Chủ nhật chỉ trích mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ, khẳng định rằng Mỹ đã tự "làm ô nhục" khi dính líu đến Ukraine. Zakharova nhấn mạnh một cuộc phỏng vấn gần đây trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhầm lẫn khi hoán đổi Ukraine với Afghanistan và Iraq, nói rằng ngay từ đầu Mỹ "không nên can dự vào Ukraine".

.

Trái ngược với các báo cáo trên phương tiện truyền thông gợi ý một sự nhầm lẫn đơn giản, Zakharova cho rằng sự trượt dốc của Biden cho thấy một quan điểm sâu sắc hơn mà nhiều người chia sẻ rằng Mỹ đã làm hoen ố danh tiếng của mình thông qua các hành động trong "dự án" Ukraine.

.

⚪ ---- Người Tây Tạng ở Ấn Độ hôm Chủ nhật đã phất cờ quê hương trong các cuộc biểu tình đánh dấu 65 năm kể từ khi cuộc nổi dậy thất bại bị Trung Quốc đàn áp, khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma và hàng ngàn đồng bào phải chạy trốn. Các nhà lãnh đạo cảnh báo về một “mối đe dọa hiện hữu” đối với cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập niên của người Tây Tạng lưu vong nhằm giành quyền tự trị lớn hơn cho một quê hương mà nhiều người chưa từng thấy.

.

Hôm nay Chủ nhật, hàng trăm người Tây Tạng đã tập trung biểu tình tưởng niệm 65 năm lưu vong, tại thị trấn đồi Dharamsala phía bắc Ấn Độ, nơi ở của Đức Đạt Lai Lạt Ma kể từ khi ngài trốn khỏi Tây Tạng vài ngày sau cuộc nổi dậy ngày 10 tháng 3/1959.

.

Lhagyari Namgyal Dolkar, 37 tuổi, thành viên quốc hội của chính phủ Tây Tạng lưu vong, cho biết: “Lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là cách để khuếch đại tiếng nói của người Tây Tạng tới cộng đồng quốc tế mà còn là thời gian để tất cả người dân Tây Tạng suy ngẫm.”

.

.

Đức Đạt Lai Lạt Ma mới 23 tuổi khi trốn khỏi thủ đô Lhasa của Tây Tạng sau khi binh lính Trung Quốc tổng bố ráp cuộc nổi dậy, vượt qua dãy Himalaya đầy tuyết để vào Ấn Độ. Nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo chưa bao giờ trở lại. Đức Đạt Lai Lạt Ma, hiện 88 tuổi, đã từ chức người đứng đầu chính trị nhân dân vào năm 2011, chuyển giao quyền lực thế tục cho một chính phủ được khoảng 130.000 người Tây Tạng trên khắp thế giới lựa chọn một cách dân chủ.

.

Penpa Tsering, vị giữ chức Sikyong (thường dịch là Thủ Tướng) hay người đứng đầu chính phủ đó, cho biết hôm Chủ nhật rằng họ không tìm kiếm sự độc lập hoàn toàn cho Tây Tạng, mà theo đuổi chính sách "Trung đạo" lâu đời nhằm tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn và "giải quyết xung đột Trung-Tây Tạng thông qua đối thoại" nhằm duy trì văn hóa, bản sắc Tây Tạng.

.

Nhiều người Tây Tạng lưu vong lo ngại Bắc Kinh sẽ chỉ định người kế vị đối thủ của Đức Đạt Lai Lạt Ma, củng cố quyền kiểm soát vùng đất mà họ đã đổ quân vào năm 1950. Tây Tạng trong nhiều thế kỷ đã luân phiên giữa độc lập và kiểm soát bởi Trung Quốc, nước nói rằng họ "giải phóng hòa bình" cao nguyên gồ ghề và mang lại cơ sở hạ tầng và giáo dục. Trung Quốc nói Tây Tạng là một phần không thể thiếu của đất nước TQ.

.

Ấn Độ đã tiếp đón giới lãnh đạo Tây Tạng lưu vong trong nhiều thập niên và bản thân nước này là đối thủ trong khu vực của Trung Quốc. Căng thẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới bùng lên sau cuộc đụng độ chết người ở biên giới trên dãy Himalaya vào năm 2020.

.

Ông Tsering gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ, bao gồm cả chính phủ Ấn Độ và Hoa Kỳ, những người "cam kết vì sự thật và tự do", ông nói trong một bài phát biểu. Ông nói: “Khi bản sắc Tây Tạng đang đối mặt với một mối đe dọa hiện hữu, các bạn là trụ cột và nguồn sức mạnh nội tâm của chúng tôi để duy trì cuộc đấu tranh vì tự do của chúng tôi”.

.

Phật tử Tây Tạng tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân thứ 14 của người lãnh đạo một tổ chức có niên đại sáu thế kỷ, được các nhà sư lựa chọn theo truyền thống Phật giáo cổ xưa. Những người Tây Tạng lưu vong sống ở thành phố Dharamshala của Ấn Độ hôm nay kỷ niệm 65 năm cuộc nổi dậy chống lại Trung Quốc. Trở lại năm 1959, vụ việc đã khiến hơn 80.000 người Tây Tạng phải chạy trốn sang Ấn Độ cùng với nhà lãnh đạo tinh thần Đạt Lai Lạt Ma.

.

Học để giữ bản sắc Phật giáo Tây Tạng

TQ biến các di sản văn hóa ở Thủ đô Tây Tạng trở thành khu du lịch hốt bạc.

.

.

⚪ ---- Thông tấn Palestine WAFA đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã đột kích hai thành phố của Palestine ở Bờ Tây (West Bank) vào sáng Chủ nhật. Lực lượng Israel đã bắt giữ 3 công dân, trong đó có một phụ nữ, tại thành phố Ramallah và chuyển họ đến một trung tâm giam giữ. Ngoài ra, Israel còn đột kích thành phố Birzeit và xét nhà trong khu vực. LHQ trước đó đã cảnh báo mức độ bạo lực của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở Bờ Tây đã lên đến "mức độ mới đáng kinh ngạc" kể từ ngày 7/10.

.

⚪ ---- Al Mayadeen đưa tin một số thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon. Thông tấn xã Quốc gia Lebanon tiết lộ rằng một gia đình 4 người cùng với một cá nhân khác đã thiệt mạng trong vụ dội bom ở Kharba Salem. Cụ thể, Israel được cho là đã cho Lebanon thời hạn đến ngày 15/3 để đạt được thỏa thuận chính trị và trục xuất Hezbollah khỏi biên giới.

.

⚪ ---- Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine Francesca Albanese nhấn mạnh vào tối thứ Bảy rằng cuộc chiến ở Dải Gaza không bắt đầu “vào ngày khủng khiếp” 7/10. Báo cáo viên tiết lộ rằng báo cáo sắp tới của cô sẽ tiết lộ các cuộc tấn công mới nhất vào Dải Gaza chỉ là "các phương pháp chiến tranh tăng cường" được Israel sử dụng, đưa các cuộc tấn công lên cấp độ "mới" và "chưa từng có". Bộ Y tế Gaza cho biết gần 31.000 người đã thiệt mạng tại vùng đất Palestine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10.

.

⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENCOM) thông báo rằng tàu quân đội của Mỹ đã được điều động từ Căn cứ chung Langley-Eustis đến Đông Địa Trung Hải “để hỗ trợ nhân đạo cho Gaza bằng đường biển”, như Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố trước đó. Trong Thông điệp Liên bang, Biden tuyên bố rằng ông đã chỉ đạo quân đội Hoa Kỳ xây dựng một cảng ở Gaza để hỗ trợ chuyển hàng viện trợ, bao gồm thực phẩm và vật tư y tế cho người Palestine.

.

CENCOM tuyên bố: “Besson, một tàu hải vận hạm, đang mang theo thiết bị đầu tiên để thiết lập một bến tàu tạm thời nhằm cung cấp các nguồn cung cấp nhân đạo quan trọng”. Trước đó, Washington đã thả dù một đợt hỗ trợ cực kỳ cần thiết khác xuống khu vực phía bắc Dải Gaza. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng không thể có thêm 30.000 người Palestine thiệt mạng do hậu quả của việc truy đuổi Hamas.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Dải Gaza vẫn có thể đạt được trước khi tháng Ramadan, tháng linh thiêng của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11/3. “Giám đốc CIA của tôi [William Burns] đang ở trong khu vực ngay lúc này và vẫn đang nói về nó,” Biden nhận xét.

.

Tổng thống lưu ý trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với MSNBC đã chia sẻ hôm thứ Bảy rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ đảm bảo việc trao đổi tù nhân và cho phép các bên "xây dựng" hiệp định đình chiến đó. Tổng thống Mỹ ước tính “lệnh ngừng bắn toàn diện” sẽ giúp Hamas “sống sót” và “xây dựng lại”. Ngoài ra, Biden xác nhận sẵn sàng tới Israel và phát biểu trước quốc hội Israel, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chia sẻ quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với MSNBC hôm thứ Bảy rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang "làm tổn thương Israel nhiều hơn là giúp đỡ" khi không quan tâm đầy đủ đến số người chết ngày càng tăng ở Dải Gaza. “Những gì đang xảy ra, ông ấy có quyền bảo vệ Israel và truy đuổi Hamas”, Biden nhấn mạnh nhưng nói thêm rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để bảo vệ sinh mạng vô tội của người Palestine.

.

Tổng thống Mỹ đề cập rằng ông khuyên ông Netanyahu không nên lặp lại những sai lầm trong quá khứ của Washington, như truy đuổi Bin Laden và xâm lược Iraq, Afghanistan. "Việc phòng thủ của Israel vẫn rất quan trọng. Vì vậy sẽ không có lằn ranh đỏ [nơi] tôi sẽ cắt bỏ tất cả vũ khí để họ không có Vòm sắt [Iron Dome] để bảo vệ", Biden nói và nói thêm rằng không thể có thêm 30.000 người Palestine chết nữa vì Israel truy đuổi Hamas.

.

(Ghi chú: khi Biden nói không có lằn ranh đỏ [red line] nghĩa là Biden nói Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Israel, chứ không dùng việc cắt giảm viện trợ để áp lực Israel ngưng bắn như một số dân cử Dân Chủ đã yêu cầu. Trước đó có tin đồn Biden muốn dùng cắt giảm viện trợ để buộc Israel ngưng bắn để kiếm phiếu khối cử tri "uncommited", khi Bạch Ốc đòi Pentagon nộp danh mục các vũ khí sẽ gửi tới Israel.)

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump nhận xét rằng ông nắm giữ "lợi thế lớn nhất từ trước đến nay" so với Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. “Chúng tôi đang dẫn trước ông ấy với những con số mà đảng Dân chủ chưa từng thấy trước đây”, Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở Georgia hôm thứ Bảy, nhấn mạnh rằng ông vẫn dẫn trước Biden 8 điểm ở tiểu bang này theo dữ liệu mới nhất. Trump nói: “Biden là một tổng thống yếu đuối, giận dữ, dễ nổi nóng…hy vọng rằng điều gì đó sẽ xảy ra vì họ không có gì để vận động… Chính quyền Biden đã thất bại hoàn toàn.”

.

⚪ ---- Donald Trump cam kết trong cuộc biểu tình ở Georgia hôm thứ Bảy rằng sẽ chấm dứt mọi chính sách biên giới mở do Biden ban hành ngay khi ông tiếp quản Phòng Bầu dục: “Nếu bạn định đến đất nước của chúng tôi, bạn sẽ đến một cách hợp pháp. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để loại bỏ những quái vật mà Joe Biden cho định cư để đe dọa và giết người Mỹ”, Trump nhấn mạnh khi đề cập đến vụ giết sinh viên y tá 22 tuổi, Laken Riley, người đã bị giết bởi một người bị nghi ngờ là người di cư từ Venezuela, Jose Antonio Ibarra. Riley được báo cáo mất tích vào tháng trước sau khi được cho là bị bắt cóc khi đang chạy bộ tại Đại học Georgia. Cảnh sát mô tả vụ giết Riley là một "tội ác cơ hội".

.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat hôm thứ Bảy cho biết Canada và Thụy Điển đã sai lầm khi khôi phục nguồn tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi nhận được "thông tin dựa trên tình báo" về cáo buộc cơ quan này có liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10: “Việc quay trở lại tài trợ cho UNRWA sẽ không thay đổi thực tế rằng tổ chức này là một phần của vấn đề và sẽ không phải là một phần của giải pháp ở Dải Gaza”.

.

Đầu ngày hôm Thứ Bảy, Thụy Điển đã cùng Canada khôi phục nguồn tài trợ cho cơ quan LHQ bằng cách phân bổ 400 triệu krona Thụy Điển (~35 triệu euro) cho năm nay. Stockholm lưu ý rằng nguồn vốn bổ sung có thể được phát hành trong năm nay khi cơ quan này tuân thủ cam kết tăng cường “giám sát nội bộ” và “kiểm soát”.

.

⚪ ---- Quân đội Hoa Kỳ hôm thứ Bảy cho biết họ đã tiến hành các đợt thả dù vào phía bắc Gaza trong ngày, sử dụng máy bay C-130 của Không quân Hoa Kỳ và các binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ chuyên biệt. Hoạt động này nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo, bao gồm 41.400 bữa ăn và 23.000 chai nước, cho dân thường trong khu vực.

.

Các đợt thả dù gần đây phù hợp với cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ tới Gaza nhằm giải quyết những lo ngại về tốc độ hỗ trợ chậm chạp đến khu vực bị bao vây. Nó cũng xuất hiện sau khi Washington phủ nhận trước đó về việc họ có liên quan đến một trường hợp thả dù chết người xảy ra vào tuần trước.

.

TIN VN. Bộ Công Thương đề nghị nhập điện gió từ Lào.

TIN VN. Nợ thuế gần 100 tỉ đồng, dệt may Gia Định bị dừng làm thủ tục hải quan.

TIN VN. Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký sáu dự luật tài trợ của chính phủ thành luật vào thứ Bảy, giải quyết các biện pháp tạm thời trong nhiều tháng nhằm ngăn việc chính phủ đóng cửa. Các dự luật chi tiêu được lưỡng đảng ủng hộ, bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, báo hiệu một bước đột phá đối với các nhà lập pháp. Sự chú ý bây giờ chuyển sang việc hoàn tất dự luật tài trợ thứ hai trước thời hạn ngày 22 tháng 3.⚪ ---- CNN dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ đưa tin, vào cuối năm 2022, Mỹ đã tiến hành chuẩn bị toàn diện nhằm đề phòng khả năng xảy ra một cuộc tấn công nguyên tử của Nga vào Ukraine. Mỹ tập trung vào khả năng Nga sử dụng vũ khí nguyên tử, đặc biệt nếu phải đối mặt với những thất bại đáng kể, như đã thấy trong những bước tiến của Ukraine đối với thành phố Kherson do Nga chiếm đóng.Mức độ nghiêm trọng của tình hình được cho là đã dẫn đến những nỗ lực tiếp cận khẩn cấp, với việc Ngoại trưởng Antony Blinken, Tướng Mark Milley và Giám đốc CIA Bill Burns trực tiếp làm việc với những người đồng cấp Nga của họ.⚪ ----- Đức Giáo Hoàng Francis nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Ukraine nên có cái can đảm phất cờ trắng để xin hòa đàm với Nga. Ngài nói Ukraine nên can đảm đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga và không xấu hổ khi ngồi cùng bàn để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa ra lời kêu gọi của mình trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình vào tháng trước với đài truyền hình Thụy Sĩ RSI, được phát sóng một phần vào thứ Bảy 9/3/2024.“Tôi nghĩ rằng người mạnh nhất là người nhìn vào tình hình, nghĩ đến người dân và có lòng dũng cảm cầm cờ trắng và đàm phán”, Đức Giáo Hoàng Francis nói và cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán nên diễn ra với sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế.Ukraine vẫn kiên quyết không tham gia trực tiếp với Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhiều lần nói rằng quyền chủ động trong các cuộc đàm phán hòa bình phải thuộc về quốc gia bị xâm lược, và nếu công nhận thực tế ranh giới như Nga đòi, nghĩa là phải chịu mất đất cho Nga.Nga đang lấy lại động lực trên chiến trường trong cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ ba và Ukraine đang sắp hết đạn dược. Trong khi đó, một số đồng minh phương Tây của Ukraine đang tế nhị nêu ra triển vọng gửi quân tới.Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni hôm thứ Bảy cho biết Đức Giáo Hoàng Francis đã sử dụng thuật ngữ “cờ trắng” mà người phỏng vấn đã sử dụng. Ông đã đưa ra tuyên bố làm rõ sau khi những bình luận “cờ trắng” của Giáo hoàng làm dấy lên những lời chỉ trích rằng ngài đứng về phía Nga trong cuộc xung đột.Trong suốt cuộc chiến, Đức Giáo Hoàng Francis đã cố gắng duy trì tính trung lập ngoại giao truyền thống của Vatican, nhưng điều đó thường đi kèm với sự đồng tình rõ ràng với lý do căn bản của việc Nga xâm chiếm Ukraine, chẳng hạn như khi ngài lưu ý rằng NATO đang “sủa trước cửa Nga” với việc mở rộng về phía đông của họ.Đức Giáo Hoàng Francis đã nói trong cuộc phỏng vấn với RSI rằng “từ thương lượng là một từ dũng cảm”. Ngài nói: “Khi bạn thấy mình bị đánh bại, mọi việc không diễn ra tốt đẹp, bạn phải có can đảm để đàm phán. Đàm phán không bao giờ là đầu hàng”. Đức Giáo Hoàng Francis cũng nhắc nhở mọi người rằng một số quốc gia đã đề nghị đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột.⚪ ---- Tờ Wall Street Journal đưa tin Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra hình sự về trường hợp phi cơ Boeing 737 Max trong chuyến bay của Alaska Airlines, nơi một tấm thân máy bay bị tách ra, khiến phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp ở Portland vào ngày 5 tháng 1.Thông tin tài liệu và nguồn được các phương tiện truyền thông trích dẫn cho thấy các nhà điều tra đang làm việc với cả hành khách và thành viên phi hành đoàn có liên quan đến sự kiện này. Các nhà chức trách được cho là đang đi sâu vào các tác động hình sự tiềm ẩn liên quan đến vụ một tấm ráp thân phi cơ bung ra trên chuyến bay.Boeing đã thừa nhận trong một lá thư gửi Quốc hội rằng họ không thể tìm thấy hồ sơ về công việc được thực hiện trên tấm cửa bị bung ra trên chuyến bay của Alaska Airlines qua Oregon hai tháng trước. Ziad Ojakli, phó chủ tịch điều hành Boeing và nhà vận động hành lang chính phủ, viết cho Thượng nghị sĩ Maria Cantwell hôm thứ Sáu: “Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào như vậy”. Công ty cho biết "giả thuyết khả thi" của họ là hồ sơ về việc tháo và lắp lại bảng điều khiển trên dây chuyền lắp ráp cuối cùng của 737 MAX ở Renton, Washington, chưa bao giờ được tạo ra, mặc dù hệ thống của Boeing yêu cầu điều đó.⚪ ---- California: Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết người Mỹ khó có thể chi trả được 1.000 USD cho trường hợp khẩn cấp. Trang web tài chính cá nhân SmartAsset gần đây đã xem xét dữ liệu từ MIT Living Wage Calculator (Máy tính mức lương sinh hoạt của MIT), ước tính mức lương đủ sống cần thiết để hỗ trợ các quy mô gia đình khác nhau trên toàn quốc dựa trên dữ liệu chi tiêu cho thực phẩm, chăm sóc trẻ em, bảo hiểm, nhà ở, vận chuyển, v.v. Sau đó, dữ liệu đó được áp dụng cho một phương pháp lập ngân sách phổ biến được gọi là quy tắc 50/30/20 - tức là 50% ngân sách sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, 30% dành cho “mong muốn” và 20% dành cho nợ, tiết kiệm hoặc đầu tư – để tìm mức lương trước thuế cần thiết để sống thoải mái ở 99 thành phố lớn nhất nước.Sống ở một trong hai bờ biển được chứng minh là đắt đỏ nhất đối với những người kiếm tiền độc thân và các gia đình. Thành phố New York là thành phố đắt đỏ nhất đối với một người trưởng thành độc thân với mức giá 138.570 USD, trong khi San Francisco là thành phố đắt đỏ nhất đối với các gia đình ở mức 339.123 USD.Có 7 trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất cho một người trưởng thành độc thân và 5 trong số 10 thành phố đắt đỏ nhất cho các gia đình đều ở California, theo SmartAsset xác định. Các thành phố đắt đỏ nhất bao gồm nhiều nơi đôngd ân Việt: San Francisco, San Jose, Irvine, Santa Ana, Oakland, San Diego và Chula Vista.Tại ba thành phố ở California, hai người lớn cần kiếm được hơn 300.000 USD để có thể sống thoải mái với hai đứa con: San Francisco, San Jose và Oakland.Đắt nhất cho gia đình 2 người lớn và 2 đứa con, cần lương:San Francisco, CA ($339,123)San Jose, CA ($334,547)Boston, MA ($319,738)Arlington, VA ($318,573)New York City, NY ($318,406)Oakland, CA ($316,243)Urban Honolulu, HI ($299,520)Irvine, CA ($291,450)Santa Ana, CA ($291,450)Portland, OR ($289,786)⚪ ---- GIẢI OSCAR 2024. Chiều nay, bạn hãy mở TV ra xem: Lễ trao giải Oscar 2024 đang tưng bừng với những hình ảnh đẹp nhất trong làng phim. Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 96, dự kiến phát sóng vào hôm nay, Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3, sẽ phát sóng trên kênh ABC ở Hoa Kỳ bắt đầu lúc 7 giờ tối giờ Miền Đông, tức 3 giờ chiều giờ Caliofrnia (xin nhớ là giờ mới, vì đêm qua là đổi giờ). Tuy nhiên, trước một hay 2 giờ sẽ có các cuộc phỏng vấn bên lề ở nhiều đài TV.Đài ABC sẽ có chương trình truyền hình "Đếm ngược tới lễ trao giải Oscar: Trực tiếp trên thảm đỏ!" ("Countdown to Oscars: On the Red Carpet Live!") để xem các cuộc phỏng vấn trực tiếp từ thảm đỏ với một số người được đề cử và người dẫn chương trình của đêm.Phim nào hy vọng nhiều giải nhất năm nay? Dự kiến, một trong ba phim sau: Phim Oppenheimer của Christopher Nolan là phim được đề cử nhiều nhất trong năm, với tổng số 13 đề cử; Phim Poor Things của Yorgos Lanthimos theo sát phía sau với 11 đề cử và phim Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese với 10 đề cử.Phần trình diễn ca khúc cũng sẽ tuyệt vời. Toàn bộ 5 ca khúc được đề cử ở hạng mục Bài hát nguyên gốc hay nhất (the best original song category) sẽ được trình diễn trong chương trình. Ca sĩ đều là nổi tiếng.Ryan Gosling sẽ lên sân khấu cùng Mark Ronson để biểu diễn "I'm Just Ken" trong phim "Barbie". "What Was I Made For?", một ca khúc ăn khách khác từ bộ phim thành công đó, sẽ do Billie Eilish và Finneas O'Connell trình diễn.Becky G sẽ biểu diễn "The Fire Inside" trong "Flamin' Hot", Jon Batiste sẽ biểu diễn "It Never Went Away" trong "American Symphony" và Scott George, cùng với Osage Singers, sẽ biểu diễn "Wahzhazhe (A Song For My People)" từ phim "Killers of the Flower Moon".⚪ ---- Quận Los Angeles: Chó robot hỗ trợ cảnh sát. Ty cảnh sát LAPD cho biết cảnh sát đã sử dụng con chó robot của Bộ, hay còn gọi là "phương tiện mặt đất không người lái bốn chân", hai lần trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2023: một lần để quan sát một người đàn ông trong lúc kình nhau bị nghi ngờ bắn súng vào căn hộ hàng xóm của anh ta, và một lần cố gắng ghìm súng kên nhau trong khi cảnh sát thương lượng với một tay súng trên xe buýt.Mỗi lần sử dụng chó robot cần có sự chấp thuận của Phó Giám đốc LAPD, người đứng đầu Cục Chống khủng bố và Hoạt động Đặc biệt, David Kowalski, và Bộ sẽ báo cáo việc sử dụng đó cho Ban Ủy viên Cảnh sát và Hội đồng Thành phố mỗi quý, sau các cuộc biểu tình của công chúng rằng robot có thể được sử dụng để mang vũ khí. Robot được trang bị một camera và một cánh tay có khớp nối có thể được sử dụng để nhặt hoặc thao tác một vật thể, như nắm và xoay núm cửa.LAPD cho biết trong báo cáo mới nhất hôm thứ Sáu, robot đã được sử dụng vào ngày 17 tháng 10/2023, trong cuộc đối đầu giữa đặc nhiệm SWAT và một tay súng và y đã bắn phát súng vào sàn nhà của những người hàng xóm ở tầng trên của anh ta. Robot được đặt ở hành lang và nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ máy quay video của nó "cho phép các cảnh sát giữ khoảng cách an toàn với nghi phạm" trong quá trình đàm phán. Tay súng đã bị bắt sau khi "chất hóa học" được phun vào căn hộ.Lần sử dụng thứ hai là vào ngày 8 tháng 11 tại Hollywood, khi cảnh sát được gọi đến để báo cáo về một người đàn ông trên xe buýt được trang bị súng. SWAT đã sử dụng robot để "tạo rào cản giữa nghi phạm và khẩu súng", và LAPD cho biết người đàn ông đã đầu hàng và bị bắt.⚪ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã chết sau khi bị ít nhất sáu chiếc xe tông vào trên Xa lộ 101 vào tối thứ Sáu, và cuộc điều tra sơ bộ cho thấy rằng anh đã bị “hơn 7 chiếc xe đâm vào,” theo cảnh sát cho biết. Tai nạn xảy ra ở hướng bắc của 101 phía nam Đại lộ Vineyard ở Oxnard vào khoảng 9:15 giờ tối.Nạn nhân, người chỉ được xác định là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, đang cố gắng băng qua tất cả các làn đường của xa lộ từ dải phân cách trung tâm đến lề đường phía đông thì bị một thanh niên 19 tuổi đi trên một chiếc xe bán tải tông vào. Sau vụ va chạm, nhiều xe khác đã tông vào người đi bộ… theo điều tra, có thể có tới 7 xe đã cán lên người đi bộ này.Nhiều tài xế vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với cảnh sát. Tất cả những người lái xe - bao gồm cả thanh niên 19 tuổi ban đầu tông vào người đàn ông - đều được xác định là không say rượu hoặc ma túy. Không rõ nạn nhân có bị say gì khi chết hay tại sao lại băng qua xa lộ hay không.⚪ ----Theo Báo Tài Chính Doanh Nghiệp. Giá điện nhập khẩu từ Lào sẽ được thực hiện theo Hiệp định giữa Chính phủ hai nước, EVN sẽ thỏa thuận với chủ đầu tư đảm bảo không vượt mức trần. Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng duyệt chủ trương nhập điện và cho phép đấu nối lưới vào nhà máy điện gió Trường Sơn từ Lào về Việt Nam.⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) vừa có Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với Công ty CP Dệt may Gia Định (Q.1, TP.HCM). Cụ thể, tại Quyết định 351 về cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Dệt may Gia Định (số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cho biết, dệt may Gia Định bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan vì nợ thuế quá hạn 90 ngày.⚪ ----. Theo Báo Lao Động. Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động những ngày đầu tháng 3, dự án của Công ty Bình Dương có 246 căn biệt thự, nhà phố, nằm trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh (TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Các căn biệt thự trong tình trạng bỏ hoang, vắng bóng người ở. Hiện nay, ngoài phần thô khối nhà đã cơ bản hoàn thành thì các hạng mục khác vẫn ngổn ngang, dang dở. Hạng mục hạ tầng xung quanh khu vực bị xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Phía ngoài dự án vẫn quây tôn, với nhiều hạng mục thi công dang dở.⚪ ---- ĐỔI GIỜ: Nếu bạn chưa đổi giờ đêm qua, thì ngay bây giờ, hãy vặn đồng hồ thêm 1 tiếng đồng hồ. Hầu hết người Mỹ “tiến một giờ về phía trước” vào Chủ nhật để phù hợp với ánh nắng mặt trời, nghĩa là giấc ngủ của bạn mất một giờ. Buổi sáng tối hơn và nhiều ánh sáng buổi tối hơn cùng nhau khiến đồng hồ cơ thể của bạn bị rối loạn - điều đó có nghĩa là thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày có thể gây ra chứng khó ngủ trong nhiều tuần hoặc lâu hơn. Các nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra sự gia tăng các cơn đau tim và đột quỵ ngay sau khi thay đổi thời gian vào tháng Ba.Có nhiều cách để dễ dàng điều chỉnh, bao gồm cả việc đón nhiều ánh nắng hơn để giúp thiết lập lại nhịp sinh học để có giấc ngủ ngon. Tiến sĩ Eduardo Sanchez thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association) cho biết: “Không giống như khi một người di chuyển qua nhiều múi giờ, thời gian mất bao lâu sẽ rất khác nhau đối với những người khác nhau. Hãy hiểu rằng cơ thể bạn đang chuyển đổi.”Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu lúc 2 giờ sáng Chủ nhật 10/3/2024, một giờ ngủ đã biến mất ở hầu hết nước Mỹ. Nghi thức sẽ đảo ngược vào ngày 3 tháng 11/2024 khi đồng hồ “quay ngược một giờ” khi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc.Hawaii và hầu hết Arizona không thực hiện chuyển đổi mùa xuân, tuân theo thời gian tiêu chuẩn quanh năm cùng với Puerto Rico, American Samoa, Guam và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Trên toàn thế giới, hàng chục quốc gia cũng áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, bắt đầu và kết thúc vào những ngày khác nhau.Một số người cố gắng chuẩn bị cho cơn buồn ngủ tiết kiệm ánh sáng ban ngày bằng cách đi ngủ sớm hơn một chút trước hai hoặc ba đêm. Với một phần ba người Mỹ trưởng thành chưa nhận được đủ 7 giờ ngủ mỗi đêm như khuyến nghị, việc bắt kịp có thể khó khăn.⚪ ---- HỎI 1: Căng thẳng nhất là dân Uzbekistan, nhì là dân Anh. Hạnh phúc nhất là dân Cộng hòa Dominica, nhì là Sri Lanka?ĐÁP 1: Đúng thế. Một khảo sát mới cho thấy sự suy giảm sức khỏe tinh thần trên toàn cầu, trong đó nướcc Anh đứng ở vị trí thứ hai trong các nước khốn khổ nhất. Sapien Labs, một nhóm nghiên cứu, đã thực hiện cuộc khảo sát "Trạng thái tinh thần của thế giới" ("Mental State of the World") hàng năm, đặt câu hỏi cho hơn 400.000 người ở 71 quốc gia. Kết quả cho thấy sự thiếu phục hồi sau tổn thất về sức khỏe tâm thần ban đầu của đại dịch.Anh đạt điểm thấp 49 trên thang đo Chỉ số Sức khỏe Tâm thần (MHQ: Mental Health Quotient), từ -100 (rất không hài lòng) đến 200. Điều này khiến họ xếp ngay trên Uzbekistan, quốc gia có điểm thấp nhất. Đáng chú ý, 35% người Anh cho biết họ cảm thấy “đau khổ”.Nghiên cứu này đã phát hiện một cách thú vị về mối tương quan giữa sự giàu có và sự bất hạnh, trong đó các quốc gia giàu có có điểm số thấp hơn. Những nơi hạnh phúc nhất thế giới, Cộng hòa Dominica, Sri Lanka và Tanzania, đều là những quốc gia đang phát triển, không nói tiếng Anh nhưng chắc chắn biết cách tận hưởng cuộc sống tốt hơn nhiều quốc gia phát triển.Úc, Tajikistan, Brazil, Nam Phi, Vương quốc Anh và Uzbekistan được xếp hạng kém nhất trong danh sách. Châu Âu và Bắc Mỹ nhìn chung có kết quả kém, cho thấy một xu hướng rộng hơn.Chi tiết: