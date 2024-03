Nhiều lần trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang, khi TT Biden (giữa) phát biểu tới những câu tuyệt vời, Phó Tổng Thống Kamala Harris (trái) đứng dậy vỗ tay, trong khi Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (phải) mặt quạu lại.

.

- TT Biden trong Thông điệp Liên bang: Trump đã nói với Putin rằng "hãy làm bất cứ điều gì ông muốn", dẫn tới Nga xâm lược Ukraine.

- Biden: việc làm tăng, lương tăng, lạm phát giảm, xây nhà máy làm chip ở Mỹ tăng

- Khi Biden vừa bắt đầu đọc diễn văn Thông Điệp Liên Bang, mạng xã hội của Trump bỗng đứt mạng

- Biden: đã cắt giảm thâm hụt quốc gia hơn một ngàn tỷ đô, yêu cầu đại công ty và các tỷ phú nộp thuế nhiều hơn, sẽ giảm thuế cho người dưới lương 400.000 USD/năm

- Biden kêu gọi Cộng hòa thông qua luật an ninh quốc gia và biên giới, tố Trump xúi Cộng Hòa cản trở

- Trump thanh minh: nhờ Trump, NATO mới mạnh; Putin xâm lăng Ukraine vì coi thường Biden

- Biden: xây bến tàu ngoài biển để viện trợ cứu đói dân Gaza

- Biden: đang ngăn cản chính sách kinh tế bất công bằng của TQ

- Phản đối Biden: Trump bênh vực TikTok.

- Dư luận tuyệt vời: Biden đã chinh phục hầu hết các nhà bình luận khó tính nhất. Những người gièm pha MAGA chỉ trích Biden có tính quá đảng phái. Báo Rolling Stone: Biden đầy nghị lực và nhanh nhẹn bất ngờ. Báo New York Times: "Đây không phải là Ông già Joe. Đây là Joe Mạnh Mẽ. Đây là Joe Nổi Giận. Đây là Joe Lớn Tiếng"

- Tuần sau, tài sản của Trump sẽ bị tòa siết, nếu không nộp 83,3 triệu đô cho cô E. Jean Carroll

- Công tố đặc biệt Jack Smith nộp hồ sơ vụ truy tố Trump trộm hồ sơ mật: Trump xin miễn tố là lý luận phù phiếm

- Phụ tá lâu năm của Trump, Brian Jack, ứng cử Dân biểu ở Georgia

- Hạ viện Hoa Kỳ OK cấm TikTok có mặt trên các cửa hàng ứng dụng Hoa Kỳ

- Pháp lập xưởng sản xuất vũ khí cho Ukraine trên đất Ukraine

- Nếu Trump được Cộng Hòa đề cử ứng cử tổng thống, chính quyền Biden sẽ chia sẻ thông tin tình báo với Trump

- Cựu bác sĩ Bạch Ốc và bây giờ là đương nhiệm Dân biểu Ronny Jackson (R-TX) bị Hải quân âm thầm giáng chức

- 1 phi cơ chở 235 khách từ San Francisco tới nhật, rớt bánh xe làm bẹp vài xe dưới đất, hạ khẩn ở phi trường Los Angeles

- Anh sẽ mở hành lang hàng hải để viện trợ nhân đạo cho Gaza cùng với Mỹ

- Cao ủy Nhân quyền LHQ: người định cư Israel bạo lực đối với người Palestine ở Bờ Tây tăng cực độ. Israel cho người định cư Israel năm 2023 xây thêm 24.300 căn hộ trên đất Palestine.

- Gaza: 80.878 người Palestine chết, 72.402 người bị thương vì bom Israel.

- Bộ Ngoại giao Bahrein lên án Israel duyệt kế hoạch xây 3.500 đơn vị định cư ở West Bank (đất truyền thống của Palestine)

- Mỹ và Jordan viện trợ nhân đạo bằng cách thả dù thực phẩm vào Gaza

- Los Angeles: người Mỹ gốc Do Thái biểu tình, xin ngưng bắn ngay ở Gaza

- Anh: Anh sẽ cấp quân lực Ukraine hơn 10.000 phi cơ và xuồng không người lái chống Nga

- NATO: Thụy Điển đã chính thức vào NATO

- Lãnh đạo Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell: Mỹ phải tiếp tục ủng hộ Đài Loan

- Thủ đô Nam Hàn sẽ thêm 1.000 khu vườn vào năm 2026

- Bà MacKenzie Scott (vợ cũ của Jeff Bezos) tặng từ thiện nhiều tỷ USD/năm tập trung về chủng tộc và/hoặc giới tính, bị Elon Musk chụp mũ là thân Đảng Dân Chủ

- Nữ quyền TQ chống Tập Cận Bình: 44% nữ giới không muốn lấy chồng, sinh con

- Thị trưởng Đài Bắc: muốn mời nhạc sĩ Taylor Swift tới biểu diễn để kiếm lợi kinh tế, nhưng cần ít nhất một năm chuẩn bị

- 10 tiểu bang giá thuê nhà/chung cư cao nhất: 1. Hawaii: $1,983/tháng; 2. California: $1,927; 3. Massachusetts: $1,684; 4. New York: $1,636; 5. New Jersey: $1,629; 6. Washington: $1,620; 7. Maryland: $1,603; 8. Colorado: $ 1,580; 9. Virginia: $1,497; 10. Florida: $1,474.

- Hộ dân California phải trả hóa đơn trung bình 2.576 USD/tháng trong khi một hộ gia đình trung bình ở Mỹ chi 1.402 USD/tháng.

- Quận Los Angeles: đang lái xe xa lộ, bị trúng đạn.

- Quận Cam: Huntington Beach cấm nhiều lá cờ (thực tế, cấm cờ Pride).

- Houston: Thương xá sẽ bùng nổ, có nhiều chất Sài Gòn hơn.

- TIN VN. Bắt bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành.

- TIN VN. Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị bắt.

- TIN VN. Thực hư chuyện hơn 1.500 công nhân ngừng việc đòi cải thiện bữa ăn và thưởng lương tháng 13.

- HỎI 1: Trong 12 tháng qua, 1/5 dân Mỹ gốc Á ở thành phố New York bị hành hung vì chủng tộc? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 9/10 dân Mỹ nói sức khỏe tâm thần nguy hại hơn ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-8/3/2024) ⚪ ---- Y hệt như trong phim: một phi cơ hành khách rơi bánh xe... Một chuyến bay của United Airlines bị rơi bánh xe khi cất cánh tại Phi trường San Francisco đã hạ cánh an toàn xuống Phi trường Quốc tế Los Angeles vào chiều thứ Năm 7/3/2024. Phi cơ ban đầu dự định đến Nhật Bản nhưng phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một bánh xe rơi khỏi chiếc Boeing 777-200. Một số xe hơi dưới một bãi đậu xe gần phi trường San Francisco đã bị vỏ xe phi cơ rơi trúng, trong đó có một xe hơi đang đậu bị vỡ cửa sổ phía sau xe.

.

Hãng hàng không đã đưa ra tuyên bố xác nhận việc bánh xe phi cơ rơi và cho biết đã sắp xếp để tất cả 235 hành khách trên chuyến bay tiếp tục chuyến đi. Theo United, hành khách khởi hành trở lại từ LAX lúc 6:30 chiều Thứ năm. United cho biết trong một tuyên bố: “Chiếc 777-200 có 6 bánh xe trên mỗi thanh chống hạ cánh chính của nó. Phi cơ được thiết kế để hạ cánh an toàn khi vỏ xe bị thiếu hoặc hư hỏng."

.

Hãng hàng không thương mại xác nhận chuyến bay United 35, một chiếc Boeing 777-200, bị mất một lvỏ xe, trên phi cơ có 235 hành khách, 10 tiếp viên, và 4 phi công. Hạ cánh khẩn xong ở Los Angeles xong, chờ 5 tiếng đồng hồ sau phi cơ khác đưa hành khách bay tiếp sang Nhật.

.

Các quan chức cho biết các đội cứu hỏa Los Angeles đã có mặt tại LAX trong tình trạng sẵn sàng trong khi phi cơ tiếp cận phi trường. Đường băng đã bị đóng cửa đối với các phương tiện giao thông hàng không khác trong một thời gian ngắn để có thể dọn sạch mọi mảnh vỡ.



Bánh xe phi cơ rơi vào một bãi đậu xe gần phi trường San Francisco. Phi cơ bay tới Phi trường LAX ở Los Angeles thì hạ cánh khẩn. Hình: cảnh sát.

.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nhấn mạnh trong Thông điệp Liên bang rằng người tiền nhiệm Donald Trump đã nói với người đồng cấp Nga khi đó là Vladimir Putin rằng "hãy làm bất cứ điều gì ông muốn", do đó cho phép Nga hoạt động quân sự ở Ukraine. Biden nhấn mạnh mục tiêu bài phát biểu của ông là "đánh thức Quốc hội" vào "thời điểm chưa từng có" này khi "nền dân chủ đang bị tấn công" trong và ngoài nước.

.

Ông nhấn mạnh rằng Putin sẽ "không dừng lại ở Ukraine" và "Ukraine có thể ngăn chặn Putin nếu chúng ta sát cánh cùng Ukraine và cung cấp vũ khí cũng như phương tiện để tự vệ." Biden nói thêm rằng viện trợ mà Kiev đáng lẽ nhận được đã bị chặn bởi "những người muốn rời xa vai trò lãnh đạo thế giới của chúng ta".

.

“Chúng ta sẽ không bỏ đi. … Chúng ta sẽ không cúi đầu,” Biden nhấn mạnh. Biden lưu ý rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "liên minh quân sự mạnh nhất mà thế giới từng thấy", đặc biệt là khi Phần Lan và Thụy Điển đã gia nhập tổ chức này. Biden tái khẳng định nhóm NATO phải giúp đỡ Ukraine vì “lịch sử đang theo dõi”.

.

⚪ ---- Trong khi Biden vừa bắt đầu đọc diễn văn Thông Điệp Liên Bang, mạng xã hội của Trump bỗng nhiên đứt mạng, nên không có thông tin thời gian thực nào lên ở mạng này. Truth Social, nền tảng truyền thông xã hội do Trump Media & Technology Group (TMTG) tạo ra, đã bị sập khi bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu.

.

Trang web gặp trục trặc cùng thời điểm với bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Biden bắt đầu, khiến trang hồ sơ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không tải được. Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội, Trump đã bóng gió về khả năng đăng bình luận trên Truth Social trong thời gian Biden phát biểu.

.

⚪ ---- Biden nói trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang rằng Hoa Kỳ là thủ đô sản xuất của thế giới, với “800.000 việc làm sản xuất mới ở Mỹ và đang tăng lên”. Biden nói rằng đất nước đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh doanh nhỏ "lịch sử" đối với người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha, đồng thời nói thêm rằng khoảng cách tiền lương giữa các chủng tộc là nhỏ nhất trong 20 năm. “Tiền lương tiếp tục tăng, lạm phát tiếp tục giảm”, Biden nhấn mạnh và nói thêm rằng “cuộc hạ cánh đang và sẽ nhẹ nhàng”.

.

Biden tuyên bố rằng nhờ Đạo luật Khoa học và CHIPS, Hoa Kỳ đang đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển "hơn bao giờ hết". Ông nói thêm rằng các công ty tư nhân đang đầu tư "hàng tỷ USD" để xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới ở Mỹ.

.

⚪ ---- Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang rằng chính quyền của ông đã cắt giảm thâm hụt quốc gia hơn một nghìn tỷ đô la và đặt mục tiêu giảm hơn nữa. Biden nhấn mạnh rằng ông có ý định yêu cầu các tập đoàn phải trả "phần thuế công bằng" cho họ. Ông nhấn mạnh: “Mã số thuế công bằng là cách chúng ta làm cho đất nước này trở nên vĩ đại”. Biden cũng đề xuất nâng mức thuế đối với các tỷ phú lên tối thiểu 25%, đồng thời nói thêm rằng “không tỷ phú nào phải trả mức thuế liên bang thấp hơn giáo viên, nhân viên vệ sinh hoặc y tá”.

.

Hơn nữa, Biden đã tấn công người tiền nhiệm Donald Trump vì Trump đã giảm thuế cho các tập đoàn và những người có thu nhập cao, điều này đã "làm bùng nổ thâm hụt liên bang". Biden nói thêm rằng chính quyền của Trump đã "làm tăng thêm khoản nợ quốc gia" hơn "bất kỳ chính quyền nào khác trong lịch sử".

.

⚪ ---- Biden đã kêu gọi các Dân cử Cộng hòa tại Quốc hội trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang thông qua kế hoạch an ninh quốc gia được đề xuất và "hoàn thành dự luật này. Chúng ta cần phải hoàn thành việc này,” Biden nhấn mạnh. Ông chỉ trích người tiền nhiệm Donald Trump vì đã thúc giục Đảng Cộng hòa cản trở, nhấn mạnh rằng Đảng Cộng hòa coi đó là vấn đề chiến thắng chính trị.

.

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng ông đối nghịch với Trump vì Biden "không phỉ báng người nhập cư, không chia rẽ các gia đình di dân và không cấm mọi người vì đức tin của họ. Hoa Kỳ là nhà của mọi người từ mọi nơi trên Trái đất. Tất cả chúng ta đều đến từ đâu đó nhưng tất cả chúng ta đều là người Mỹ."

.

Hơn nữa, Biden nhấn mạnh sự sẵn sàng "sửa chữa biên giới". Ông cũng chỉ trích việc đảng Cộng hòa bác bỏ dự luật được đề xuất vì một số thành viên khác của đảng đó đã tham gia tạo ra nó. "Bạn không thích dự luật đó phải không? Những người bảo thủ đó đã tập hợp lại và nói rằng đó là một dự luật tốt?" Biden nêu câu hỏi.

.

⚪ ---- Trump thanh minh ngay sau khi Biden nói Trump làm NATO suy yếu. Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social rằng Trump là nguyên nhân chính tạo nên sức mạnh hiện tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang rằng NATO là "liên minh quân sự mạnh nhất mà thế giới từng thấy", điều này khiến Trump đáp trả rằng "NATO chỉ trở nên mạnh mẽ, nhờ tôi mà tôi có được các quốc gia NATO để trả tiền. Hầu hết họ đều phạm pháp."

.

Trump nói thêm trong một bài đăng sau đó rằng "dưới thời các Tổng thống khác, NATO đã phá sản". Đáp lại cáo buộc của Biden rằng Biden cho phép hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bằng cách nói với người đồng cấp Nga khi đó là Vladimir Putin "hãy làm bất cứ điều gì mà ông ấy muốn", Trump viết rằng "Putin chỉ xâm lược Ukraine vì Putin không tôn trọng Biden."

.

⚪ ---- Biden cho biết trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ lắp đặt một bến tàu tạm thời ngoài khơi bờ biển Gaza, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực ở Dải Gaza. Biden tuyên bố rằng bến tàu sẽ được các tàu chở hàng sử dụng để dỡ thực phẩm, nước uống và các vật tư khẩn cấp khác, đồng thời nói thêm rằng bến tàu sẽ cho phép "sự gia tăng lớn" viện trợ nhân đạo được chuyển đến Gaza.

.

“Hamas có thể chấm dứt xung đột bằng cách hạ vũ khí và thả con tin,” Biden tiếp tục nói, đồng thời nói thêm rằng Israel có “gánh nặng gia tăng vì Hamas ẩn náu trong bệnh viện và giữa dân thường.” Ông nhấn mạnh rằng Israel có "trách nhiệm cơ bản" trong việc bảo vệ thường dân vô tội, mô tả cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza là "đau lòng". Biden kêu lên: “Hoa Kỳ sẽ không nghỉ ngơi” cho đến khi các con tin bị Hamas bắt giữ được thả ra.

.

Nhiều lần trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang, khi TT Biden (giữa) phát biểu tới những câu tuyệt vời, Phó Tổng Thống Kamala Harris (trái) đứng dậy vỗ tay, trong khi Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (phải) mặt quạu lại.

.

⚪ ---- Biden nhấn mạnh rằng chính quyền của ông phản đối những gì ông mô tả là chính sách kinh tế không công bằng của Trung Quốc. “Chúng tôi đứng lên vì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”, Biden cũng nói đến việc tăng quan hệ của Mỹ với các nước khác trong khu vực. Biden cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt của chính quyền ông đối với Trung Quốc đảm bảo rằng "các công nghệ tiên tiến của Mỹ không thể được sử dụng" ở đó. Hơn nữa, Biden tuyên bố người tiền nhiệm Donald Trump chưa bao giờ thực sự ngăn cản TQ. Bden nói: “Tôi muốn cạnh tranh chứ không muốn xung đột với Trung Quốc.”

.

⚪ ---- Phản đối Biden: Trump bênh vực TikTok. Trump viết trên Truth Social rằng nếu Hoa Kỳ cấm TikTok của ByteDance Ltd., thì "Facebook và Zuckerschmuck sẽ tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh của họ. Tôi không muốn Facebook, kẻ đã gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua, làm tốt hơn. Họ là kẻ thù thực sự của nhân dân.” Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật vào thứ Năm nhằm vô hiệu hóa TikTok trên các cửa hàng ứng dụng trong nước, do đó đẩy dự luật này lên Thượng viện.

.

⚪ ---- Dư luận tuyệt vời. Biden đã chinh phục các nhà bình luận khó tính nhất (trừ MAGA). Tổng thống Biden đã đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang lần thứ ba và có thể là cuối cùng vào tối thứ Năm — và Biden có thể đã xóa tan một số lo ngại về tuổi tác của ông. Những người ủng hộ ca ngợi Tổng thống Biden là người đầy năng lực, sáng suốt, trong khi những người gièm pha chỉ trích bài phát biểu này là quá đảng phái - nhưng không hề nói là kém sức thuyết phục.

.

Tim Dickinson, viết trên báo Rolling Stone: Biden bước vào buổi tối với một danh sách dài các chủ đề gai góc cần giải quyết, và ông ấy đã làm điều đó với nghị lực và sự nhanh nhẹn bất ngờ. Màn trình diễn đầy năng lượng của Biden đã đánh bại những kẻ gièm pha đang hy vọng vào một lễ hội hớ hênh của một người đàn ông mất trí nhớ.

.

Garrett Haake, viết trên NBC News: Ban vận động tranh cử của Biden nên cân nhắc việc để tổng thống đi du lịch cùng một nhóm đảng viên Đảng Cộng hòa ở Hạ viện đang la ó khi ông Biden bước ra chiến dịch tranh cử. Ông Biden có vẻ tràn đầy năng lượng khi chơi đòn thế gót chân, theo phong cách môn võ đô vật WWE.

.

Jonathan Lemire, viết trên báo Politico: Biden đã có một bài phát biểu sôi nổi và nhanh chóng trong 67 phút với âm lượng lớn. Ông Biden có một số vướng víu nhưng cũng khiến các nhân viên của mình hài lòng với cách ông ấy chen lấn với các đảng viên Đảng Cộng hòa. Ông Biden tự cho mình là một người có kinh nghiệm và vững vàng, ngay cả khi ông Biden răng đã dài ra rồi.

.

Doug Schoen, viết trên Fox News: Bài phát biểu nảy lửa, hiếu chiến và cực kỳ đảng phái của Biden đã trả lời câu hỏi liệu Biden có thể tái tranh cử hay không, nhưng chỉ dành cho những người độc lập theo Đảng Dân chủ và nghiêng về Đảng Dân chủ, những người có xu hướng bỏ phiếu cho người đương nhiệm chủ tịch. Đối với phần còn lại của cử tri, bài phát biểu rõ ràng là không có gì nổi bật vì màn trình diễn kéo dài 80 phút là một danh sách gây tranh cãi và gây chia rẽ về các đề xuất và thành tích của các đảng phái."

.

Peter Baker, viết trên báo New York Times: "Đây không phải là Ông già Joe. Đây là Joe Mạnh Mẽ. Đây là Joe Nổi Giận. Đây là Joe Lớn Tiếng. Ông Biden đã có “một trong những bài phát biểu mang tính đối đầu nhất mà bất kỳ tổng thống nào từng đưa ra tại diễn đàn Hạ viện, vấp phải sự chỉ trích gay gắt không kém từ các đối thủ Đảng Cộng hòa của ông.



Ban biên tập Tạp chí Wall Street Journal: "Bài phát biểu của ông Biden là một cuộc biểu tình kéo dài và gây chia rẽ cho các đảng viên Đảng Dân chủ. Hầu hết các bài phát biểu như vậy ít nhất đều có nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu xuyên suốt lối đi, nếu chỉ như một cử chỉ. Bài phát biểu này không có, thậm chí không liên quan đến vấn đề viện trợ cho Ukraine, nơi ông cần sự hỗ trợ của Đảng Cộng hòa nhất.

.

David Von Drehle, viết trên Washington Post: Công việc đầu tiên của Đội Biden là chấm dứt những lời xì xào trong Đảng Dân chủ về việc bằng cách nào đó đã đẩy ông già ra khỏi xe. Thông điệp Liên bang — trong nhiều thập niên là một sự kiện nhằm tìm kiếm mục đích — đã quản lý được điều đó.

.

⚪ ---- Tuần sau, tài sản của Trump sẽ bị tòa siết, nếu không nộp tiền cho một nữ nhân. Thẩm phán trong vụ Trump bị kiện và thua kiện về tội phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll từ chối lời đề nghị của Trump để có thêm thời gian trả tiền. Hiện tại, nỗ lực thu thập 83,3 triệu đô la có thể bắt đầu vào tuần tới.

.

Với thời hạn để Donald Trump bắt đầu trả tiền trong vụ kiện phỉ báng E. Jean Carroll sắp đến gần, một thẩm phán liên bang ở New York hôm thứ Năm đã bác bỏ lời cầu xin thêm thời gian của cựu tổng thống. Trump có kế hoạch kháng cáo phán quyết trị giá 83,3 triệu USD và muốn có thêm ba ngày nữa để "hoàn tất các thỏa thuận về trái phiếu". Trừ khi Trump nhận được lệnh của tòa án kịp thời, Carroll có thể bắt đầu cố gắng thu 83,3 triệu đô la vào tuần tới, theo USA Today; phán quyết sẽ có hiệu lực siết nợ từ thứ Hai tới.

.

Thêm vào áp lực tài chính là 454 triệu USD, bao gồm cả tiền lãi, mà Trump phải nợ sau khi thua một vụ Trump bị kết tội gian lận tài chánh ở New York. Một thẩm phán khác bác bỏ đề nghị của ông rằng Trump nên đặt cọc 100 triệu USD để trì hoãn việc thanh toán đầy đủ trong vụ kiện đó. Trump muốn câu giờ, kéo dài mọi chuyện qua ngày bầu cử tháng 11/2024 mà Trump hy vọngt hắng kiện, lúc đó chỉ cần làm một vài chuyện là sẽ được giúp tiến bạc tỷ, như cậu con rể khi rời Bạch Ốc năm 2021. Thí dụ: 24 giờ là có hòa bình ở Ukraine, hay tuyên bố ủng hộ Israel xây các khu định cư trên đất Palestine...

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu trong hồ sơ tòa án đệ trình hôm thứ Năm 7/3/2024 rằng yêu cầu miễn tố hình sự từ nhóm luật sư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong vụ truy tố Trump vì giấu tài liệu mật là "phù phiếm". Smith gọi những lập luận của Trump xin quyền miễn tố trong vụ truy tố Trump, cáo buộc rằng Trump đã giữ lại một cách bất hợp pháp nhiều tài liệu mật sau khi rời Bạch Ốc, là "phù phiếm", đồng thời nói thêm rằng "Ngay cả khi một cựu Tổng thống có thể yêu cầu một số quyền miễn tố về hình sự đối với các hành vi chính thức. -- và Trump không thể -- Trump không thể hưởng lợi từ bất kỳ quyền miễn tố nào như vậy trong trường hợp này."

.

Các luật sư của Trump cũng tuyên bố rằng các tài liệu này không bị xử lý sai vì Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) cho phép cựu tổng thống sở hữu chúng. Smith viết: “Việc Trump dựa vào PRA làm cơ sở để bác bỏ cáo trạng là sai. PRA không miễn tố Trump khỏi luật hình sự.” Smith viết, nhấn mạnh rằng yêu cầu miễn tố của Trump chỉ đơn giản là một chiến thuật trì hoãn phiên tòa.

.

⚪ ---- Phụ tá lâu năm của Trump, Brian Jack, đã nộp đơn xin tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ tại Khu vực Quốc hội thứ 3 của tiểu bang Georgia vào thứ Năm, theo Politico đưa tin. Jack đang tìm cách kế nhiệm Dân biểu Cộng hòa Drew Ferguson, người đã tuyên bố nghỉ hưu vào tháng 12 năm 2023. Trump khuyến khích Jack tranh cử vào Quốc hội trong một bài đăng trên Truth Social, mô tả Jack là một người "trung thành, trung thực và chính trực". Trump tiếp tục nói rằng Jack có "sự chứng thực hoàn toàn và toàn diện". Tham gia ban vận động tranh cử của Trump năm 2016, Jack vẫn là một trong những phụ tá phục vụ lâu nhất của cựu tổng thống.

.

⚪ ---- Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vào thứ Năm ủng hộ nghị quyết cấm TikTok có mặt trên các cửa hàng ứng dụng trong nước nếu ByteDance từ chối bán công ty cho một chủ sở hữu không phải người Trung Quốc. Đạo luật này bây giờ sẽ được chuyển tới Thượng viện. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa ra dự luật để bảo vệ người Mỹ khỏi “các hoạt động giám sát và gây ảnh hưởng kỹ thuật số của các chế độ có thể vũ khí hóa dữ liệu cá nhân của họ để chống lại họ”.

.

Ứng dụng mạng xã hội TikTok trước đó gửi một thông báo gửi người dùng Hoa Kỳ: "Quốc hội đang lên kế hoạch cấm hoàn toàn TikTok. Hãy lên tiếng ngay bây giờ - trước khi chính phủ của bạn tước bỏ quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp của 170 triệu người Mỹ… Hãy cho Quốc hội biết TikTok có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và yêu cầu họ bỏ phiếu KHÔNG."

.

.

⚪ ---- Nếu Trump giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, chính quyền Biden có ý định chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với Trump, bất chấp thực tế là Trump hiện đang bị điều tra vì trộm và giấu các tài liệu mật, POLITICO đưa tin. Hai nguồn tin nói với hãng tin này rằng mặc dù Tổng thống Biden cấm Trump nhận các cuộc họp báo tình báo sau khi Trump bị loại khỏi Bạch Ốc, nhưng hiện tại không có kế hoạch nào từ chối Trump nhận thông tin mật theo tiêu chuẩn dành cho một người được đề cử.

.

Một cựu quan chức cấp cao nói rằng dựa trên những thông tin rò rỉ về lịch sử của ông, họ sẽ “sợ” cho Trump quyền truy cập vào thông tin tình báo mật. “Ý tôi là, ai biết được Trump sẽ làm kiểu lộ hồ sơ mật nào” họ nói thêm. Tuần trước, thẩm phán Hoa Kỳ giám sát phiên tòa xét xử tài liệu mật của Trump bày tỏ nghi ngờ rằng phiên tòa có thể bắt đầu vào tháng 7/2024, nêu nghi ngờ Thẩm phán này có thể kéo qua sau ngày bầu cử. Trump hiện đang phải đối mặt với 40 tội danh vì giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và ba phiên tòa hình sự bổ sung về việc xử lý tài liệu.

.

⚪ ---- Cựu bác sĩ Bạch Ốc và bây giờ là đương nhiệm Dân biểu liên bang Ronny Jackson (R-TX) đã bị Hải quân âm thầm giáng chức vào tháng 7 năm 2022 sau khi báo cáo của tổng thanh tra Pentagon chứng minh các cáo buộc về “hành vi không phù hợp” và bắt nạt nhân viên, theo báo The Washington Post. Jackson từng được Trump đề cử làm Thứ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh nhưng thất bại vì tai tiếng bắt nạt nhân viên, sau đó Trump bổ nhiệm Jackson làm Trưởng Cố Vấn Y Tế Bạch Ốc.

.

Báo WP đưa tin rằng việc Hải quân cách chức Jackson không được báo cáo trước đó đã hạ Jackson xuống cấp đại tá Hải quân (Navy captain) thay vì cấp phó đô đốc (rear admiral). Tuy nhiên, ông vẫn tự mô tả mình là một “sĩ quan cấp đô đốc” đã nghỉ hưu trên trang web quốc hội của mình và được các đồng minh Đảng Cộng hòa của ông, bao gồm cả Trump, nhắc đến công khai như vậy.

.

Jackson vẫn chưa bình luận về việc bị giáng chức. Một phát ngôn viên của Hải quân được dẫn lời nói rằng “những cáo buộc có căn cứ” chống lại Jackson - bắt nạt cấp dưới, "nuôi dưỡng một môi trường làm việc tiêu cực" và sử dụng rượu không đúng cách - "không phù hợp với các tiêu chuẩn mà Hải quân yêu cầu đối với các lãnh đạo của mình và do đó, Bộ trưởng Hải quân đã thực hiện hành động hành chính vào tháng 7 năm 2022.”

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tiết lộ hôm thứ Sáu rằng một số nhà sản xuất vũ khí của Pháp có kế hoạch thiết lập cơ sở sản xuất thiết bị quân sự của họ ở Ukraine trong tương lai: “Ba công ty của Pháp sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các công ty Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực phi cơ không người lái và thiết bị mặt đất, để sản xuất phụ tùng trên đất Ukraine và có thể cả đạn dược trong tương lai”.Bộ trưởng Quốc phòng nói rõ rằng Pháp không có kế hoạch triển khai quân chiến đấu cho các hoạt động trên bộ ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Emmanuel Macron không có ý định thể hiện mong muốn tham gia vào "sự đồng chiến" liên quan đến tình hình Ukraine.⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Anh sẽ mở một hành lang hàng hải để dễ dàng viện trợ nhân đạo cho Gaza cùng với Hoa Kỳ và các đối tác khác. Hôm Thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ xây dựng một bến tàu tạm thời ngoài khơi Gaza để chuyển tới Gaza thực phẩm, nước uống và các vật tư khẩn cấp khác. Cameron nói: “Chúng tôi tiếp tục thúc giục Israel cho phép nhiều xe tải hơn vào Gaza như cách nhanh nhất để nhận viện trợ cho những người cần nó”, đồng thời nhấn mạnh rằng dân thường ở Dải Gaza đang “rất cần nhân đạo”.⚪ ---- Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk hôm thứ Sáu cho biết bạo lực và các hành vi vi phạm khác của những người định cư Israel đối với người Palestine ở Bờ Tây (West Bank) đã tăng lên "cấp độ mới gây sốc" kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột hiện tại giữa Israel và Hamas vào ngày 7 tháng 10/2023 Ông đánh giá rằng việc leo thang bạo lực có nguy cơ "loại bỏ mọi khả năng thực tế" trong việc thành lập một nhà nước Palestine.Turk cho biết việc mở rộng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây, lãnht hổ Palestine nhưng đã bị quân Israel chiếm đóng, vốn là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, đã đạt kỷ lục mới vào năm 2023, lên tới 24.300 đơn vị gia cư mới xây lên. Ông cho biết việc mở rộng các khu định cư là một tội ác chiến tranh vì nó tương đương với việc di chuyển dân số Israel vào đất chiếm đóng.⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza hôm thứ Sáu cho biết số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 lên 80.878. Với 72.402 người đã bị thương. Trong 24 giờ qua, thêm 78 người chết và 104 người bị thương. Một số nạn nhân vẫn đang ở dưới đống đổ nát và trên đường và quân đội Israel đã ngăn cản các đội cứu thương và dân phòng tiếp cận họ.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Bahrein hôm thứ Năm đã lên án trên mạng X quyết định của Israel phê duyệt việc xây dựng 3.500 đơn vị định cư ở West Bank, vùng đất truyền thống của Palestine và hiện do quân Israel kiểm soát. Tương tự, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết động thái của Israel là "làm tăng thêm sự bất ổn trong khu vực và cản trở nỗ lực đạt được hòa bình lâu dài". Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "tăng cường nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức để tránh thiệt hại thêm về nhân mạng".⚪ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) và Lực lượng Không quân Hoàng gia Jordan đã hỗ trợ nhân đạo kết hợp để cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực phía bắc Gaza vào thứ Tư. CENTCOM đăng trên X: “Các máy bay C-130 của Mỹ đã thả hơn 38.000 bữa ăn, cung cấp hỗ trợ nhân đạo cứu sống ở Bắc Gaza, giúp dân thường tiếp cận được viện trợ quan trọng.” Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã đồng ý tiến hành chung một hoạt động thả dù cứu đói trong khu vực.⚪ ---- Los Angeles: biểu tình vì Palestine. Một nhóm người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở Gaza đã tập trung trên Xa lộ 110 ở trung tâm thành phố Los Angeles vào sáng thứ Năm. Biểu tình tập trung gần giao lộ Đại lộ S. Beaudry và Đại lộ Wilshire, trên cầu vượt phía trên xa lộ 110. Không giống như các cuộc biểu tình trước đây ở khu vực trung tâm thành phố L.A., giao thông không bị gián đoạn kể từ 9:30 giờ sáng.Hành động hôm thứ Năm được thực hiện bởi IfNotNow LA, một nhóm người Mỹ gốc Do Thái kêu gọi hòa bình và công lý trong cuộc xung đột nóng bỏng giữa Israel và Palestine. Noa Kupertz, người tổ chức IfNotNow, nói với Abovian: “Hôm nay chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, bao gồm việc trao đổi con tin và chấm dứt cuộc bao vây ở Gaza”.Nhóm này treo biểu ngữ trên cầu vượt có nội dung “Biden và DNC (Ủy ban Dân chủ Quốc gia) hãy ngừng bắn ngay bây giờ”, có thể nhìn thấy trên xa lộ 110. Kupertz nói: “Chúng tôi ở đây với tư cách là những người Do Thái ở Mỹ sử dụng tiếng nói của mình nhưng thực sự sử dụng sức mạnh của thông điệp bằng các biểu ngữ của chúng tôi sáng nay để thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng trước Thông điệp Liên bang”.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm thứ Năm tuyên bố rằng Anh sẽ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine hơn 10.000 phi cơ không người lái để sử dụng ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại Nga, tăng cam kết tài chính của họ "từ 200 triệu bảng lên 325 triệu bảng" và phần còn lại cấp cho công ty phi cơ không người lái lớn nhất của Anh.Thông báo của Shapps trên tài khoản X của ông diễn ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Kiev, nơi ông khuyến khích “các đối tác quốc tế tham gia cùng Anh trong nỗ lực này. Những phi cơ không người lái này “là phi cơ không người lái có góc nhìn thứ nhất (FPV), 1000 phi cơ không người lái tấn công một chiều đã được nghiên cứu và phát triển ở Anh, cũng như phi cơ và xuồng không người lái giám sát và hàng hải”.⚪ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố trong một bài đăng đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Năm rằng Thụy Điển đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): “Việc Thụy Điển gia nhập làm cho NATO mạnh hơn, Thụy Điển an toàn hơn và toàn bộ Liên minh an toàn hơn. Tôi mong được kéo cờ của họ tại trụ sở NATO vào thứ Hai”. Đầu tuần này, Tổng thống Hungary Tamas Szuyok đã chính thức ký phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.⚪ ---- Mỹ phải tiếp tục ủng hộ Đài Loan, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 45 năm ban hành Đạo luật Quan hệ Đài Loan hôm thứ Tư (6/3). McConnell nói: “Mối quan hệ đối tác Mỹ-Đài Loan đã trở thành một chỉ số ngày càng quan trọng cho thấy quyết tâm của lưỡng đảng Mỹ vào thời điểm mà các đồng minh cũng như đối thủ của chúng ta đều nghi ngờ về độ tin cậy của các cam kết của chúng ta”.Ông nói, đầu tư vào năng lực quân sự và quốc phòng sẽ chứng minh cho các đồng minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rằng Mỹ hiểu tầm quan trọng của khu vực và sự cạnh tranh chiến lược đang diễn ra ở đó, điều mà nước này không thể bỏ qua. McConnell cho biết chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng gấp đôi kể từ năm 2015 và sẽ tăng 7,2% trong năm nay. Ông nói, sự gia tăng lớn này nhằm cho phép Bắc Kinh “thống trị các nước láng giềng và chống lại khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ trong khu vực”.McConnell cho biết, Đài Loan đã thẳng thắn về việc mở rộng chủ nghĩa độc tài, lên án sự xâm lược của Nga ở châu Âu và sự hiếu chiến của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thượng nghị sĩ ca ngợi Đài Loan có “một nền dân chủ mạnh mẽ” và “nền kinh tế công nghệ cao, hiện đại, đổi mới”. Ông nói, người Đài Loan đã chấp nhận một xã hội và thị trường tự do và quyết tâm “ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược. Đứng về phía đối tác và chống lại kẻ thù là những nhiệm vụ cơ bản trước mắt”. Ghi nhận: Thượng nghị sĩ McConnell có vợ là người Đài Loan, và bố vợ là sĩ quan Quốc Dân Đảng di tản từ Hoa Lục sang Đài Loan.⚪ ---- Thủ đô Nam Hàn sẽ thêm nhiều hoa lá, cỏ cây hơn là bê tông cốt sắt. Chính quyền thành phố Seoul hôm thứ Năm đã công bố kế hoạch tạo ra khoảng 1.000 khu vườn trên toàn thành phố vào năm 2026 để cung cấp cho ndân nhiều không gian xanh hơn nhằm nỗ lực giúp giảm bớt căng thẳng. Sáng kiến này có tên là "Dự án khu vườn hấp dẫn, khu vườn đồng hành" (Attractive garden, companion garden project) nhằm tạo ra vành đai xanh kết nối thành phố và chống biến đổi khí hậu.Dự án sẽ tạo ra 300 "khu vườn hấp dẫn" mỗi năm, với mục tiêu thành lập 897 khu vườn vào năm 2026, cũng như khoảng 100 "khu vườn đồng hành" nhắm đến tầng lớp dễ bị tổn thương trong xã hội. Công ty có kế hoạch đầu tư 265,9 tỷ won (200 triệu USD) vào dự án. Thành phố trích dẫn một kết quả nghiên cứu, rằng việc chiêm ngưỡng một khu vườn giúp giảm mức độ lo lắng xuống 20% so với quang cảnh thành phố và dành thời gian ngắm nhìn khu vườn ít nhất một lần một tuần giúp giảm 60% mức độ căng thẳng.Những khu vườn nhỏ sẽ được lắp đặt ở 167 vị trí gần khu dân cư để người dân có thể cảm nhận được sự thay đổi của mùa và 279 khu vườn sẽ được lắp đặt tại các điểm trong trung tâm thành phố, bao gồm gần lề đường, nóc các tòa nhà và cầu vượt. 451 khu vườn khác sẽ được bổ sung mới tại các công viên lớn trong thành phố. Dự án cũng liên quan đến việc hình thành khoảng 100 "khu vườn đồng hành" dành riêng cho trẻ em, người già và người khuyết tật.⚪ ---- Bà MacKenzie Scott đã trở thành một người có quyền lực trong giới từ thiện, quyên góp hàng tỷ USD cho các tổ chức từ thiện kể từ khi ly hôn với người sáng lập Amazon Jeff Bezos vào năm 2019. Tuy nhiên, hoạt động từ thiện đó rõ ràng đã thu hút sự giận dữ của một tỷ phú: chủ công ty mạng X, Elon Musk, người đã lên tiếng, chỉ trích bà cho Scott trên nền tảng truyền thông xã hội X trong tuần này, theo Business Insider.Hoạt động từ thiện của Scott: Tuy nhiên, bà MacKenzie Scott lộ ý thân Dân Chủ nên làm nhiều người ngứa mắt. Hôm thứ Tư, một người dùng X đã lưu ý rằng, theo trang web Yield Loving của Scott, "hơn một nửa số tổ chức mà bà Scott đã quyên góp cho đến nay đều giải quyết các vấn đề về chủng tộc và/hoặc giới tính".Câu trả lời của Musk: "'Những người vợ cũ siêu giàu ghét người bạn đời cũ của họ' ... nên được liệt kê trong số 'Những lý do làm chết nền văn minh phương Tây', theo Musk viết trên X để đáp lại, trong một tweet đã bị xóa.Tại sao? Mặc dù Business Insider lưu ý rằng gần đây Musk đã lên tiếng phản đối các sáng kiến đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), nhưng trước đây Musk đã phàn nàn về bà Scott. Musk cho rằng Scott "phải chịu trách nhiệm về các vấn đề chính trị của mình" và là một phần lý do khiến Musk quay lưng lại với đảng Dân chủ. Trong một dòng tweet vào tháng 5 năm 2022, Musk viết: "Đảng Dân chủ trở nên tiêu cực trong ~12 tháng qua. Ít nhất một phần trong số đó là khoản quyên góp của bà Mackenzie cho PAC [ủy ban chính trị] với tư cách là tổ chức từ thiện."Musk xác nhận trong một tweet sau đó rằng ông muốn nói đến MacKenzie Scott và nói thêm: "Có thể nói rằng Mackenzie Scott không hẳn là một fan cuồng nhiệt của chồng cũ của cô ấy. Thật không may, rất nhiều người khác đang bị vướng vào giữa các làn đạn." Musk cũng đã quyên góp hàng tỷ USD, bao gồm 5,7 tỷ USD cổ phiếu Tesla cho Quỹ Musk của mình vào năm 2021.⚪ ---- Cuộc chiến nữ quyền Hoa Lục có một lựa chọn không làm Tập Cận Bình hài lòng: 44% giới nữ không muốn lấy chồng. Nhà văn chuyên về viết quảng cáo tự do Chai Wanrou nói rằng hôn nhân là một thể chế không công bằng. Giống như nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc, cô là một phần của phong trào đang phát triển nhằm hình dung về một tương lai không chồng, không con, đặt ra cho chính phủ một thách thức mà họ có thể phải đối mặt. Nhà hoạt động nữ quyền 28 tuổi nói tại một quán cà phê ở thành phố Tây An: “Bất kể bạn cực kỳ thành công hay chỉ bình thường, phụ nữ vẫn là người phải hy sinh nhiều nhất ở nhà”.Cô nói với Reuters: "Nhiều người kết hôn ở thế hệ trước, đặc biệt là phụ nữ, đã hy sinh bản thân và sự phát triển sự nghiệp của mình mà không có được cuộc sống hạnh phúc như họ đã hứa. Sống tốt cuộc sống của chính mình ngày nay đã đủ khó khăn rồi". Chủ tịch Tập Cận Bình năm ngoái đã nhấn mạnh sự cần thiết phải "nuôi dưỡng một nền văn hóa mới về hôn nhân và sinh con" khi dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp và số ca sinh mới đạt mức thấp lịch sử.Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang cũng cam kết sẽ "làm việc hướng tới một xã hội thân thiện với việc sinh con" và tăng cường các dịch vụ chăm sóc trẻ em trong báo cáo công việc của chính phủ năm nay. Nhưng ngày càng nhiều phụ nữ có học thức, phải đối mặt với tình trạng bất an chưa từng có trong bối cảnh thanh niên thất nghiệp kỷ lục và suy thoái kinh tế, đang tán thành "chủ nghĩa độc thân".Theo dữ liệu chính thức, dân số độc thân trên 15 tuổi của Trung Quốc đạt kỷ lục 239 triệu người vào năm 2021. Số lượng ghi danh kết hôn tăng nhẹ vào năm ngoái do tồn đọng đại dịch, sau khi đạt mức thấp lịch sử vào năm 2022. Một cuộc khảo sát của Đoàn Thanh niên Cộng sản năm 2021 với khoảng 2.900 thanh niên thành thị chưa kết hôn cho thấy 44% phụ nữ không có ý định kết hôn.Nhiều người Trung Quốc đang trì hoãn việc kết hôn, với độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu tăng lên 28,67 vào năm 2020 từ mức 24,89 vào năm 2010, theo dữ liệu điều tra dân số. Tại Thượng Hải, con số này đạt 30,6 đối với nam và 29,2 đối với nữ vào năm ngoái, theo thống kê của thành phố. Lü Pin, một nhà hoạt động nữ quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết: “Hoạt động nữ quyền về cơ bản là không được phép (ở Trung Quốc), nhưng việc từ chối kết hôn và sinh con có thể nói là… một hình thức bất tuân bất bạo động đối với nhà nước phụ hệ.”⚪ ---- Thị trưởng thành phố Đài Bắc Tưởng Vạn An (Chiang Wan-an) cho biết hôm thứ Tư (6/3) rằng ông có thể mời ngôi sao nhạc pop Taylor Swift biểu diễn tại Taipei Dome. Cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa một số quốc gia Đông Nam Á sau khi Singapore thừa nhận đã cung cấp cho ngôi sao này những ưu đãi để tổ chức buổi hòa nhạc “Eras Tour” duy nhất của cô trong khu vực tại Singapore.Tờ Washington Post đưa tin, những lời chỉ trích đã khiến Thủ tướng Lý Hiển Long phải bảo vệ chính phủ của mình trước những lời chỉ trích từ Thái Lan và Philippines. Tưởng bất ngờ phải đối mặt với câu hỏi về Swift tại cuộc họp của Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Trung Quốc, Đài Loan (CNAIC), theo Đài phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI). Một khán giả đã hỏi thị trưởng liệu ông có thể mời ca sĩ nhạc pop đến Đài Bắc để giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương hay không. Anh ấy nói rằng cá nhân anh ấy sẽ hy vọng như vậy, vì anh ấy đã tham dự buổi hòa nhạc của Taylor Swift cùng vợ ở California 15 năm trước.Tuy nhiên, Tưởng Vạn An cho biết việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc như vậy cần ít nhất một năm, trong khi Taipei Dome phải tập trung tổ chức các sự kiện thể thao. Cuối tuần trước, sân vận động mới đã chào đón hơn 30.000 người hâm mộ để phá kỷ lục tham dự một trận bóng chày ở Đài Loan. Tuy nhiên, thành phố sẽ vui mừng chào đón buổi biểu diễn của các ca sĩ và ban nhạc đẳng cấp thế giới, Tưởng Vạn An kết luận.⚪ ---- California nổi tiếng là có chi phí sinh hoạt cao, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một báo cáo mới cho thấy California có giá thuê nhà/chung cư cao thứ hai ở Mỹ. Doxo, một dịch vụ thanh toán hóa đơn, đã công bố báo cáo Thanh toán hóa đơn hộ gia đình hàng năm, cho thấy trung bình người dân California phải trả 1.927 USD/tháng tiền thuê nhà hay chunhg cư. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ để xác định thứ hạng.Đây là 10 tiểu bang Hoa Kỳ có giá thuê cao nhất:1. Hawaii: $1,983/tháng2. California: $1,9273. Massachusetts: $1,6844. New York: $1,6365. New Jersey: $1,6296. Washington: $1,6207. Maryland: $1,6038. Colorado: $ 1,5809. Virginia: $1,49710. Florida: $1,474Báo cáo cho thấy 32% hộ gia đình Mỹ phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, trung bình là 1.300 USD. Về California, báo cáo cho thấy người dân phải trả trung bình 2.576 USD hóa đơn hàng tháng, trong khi một hộ gia đình trung bình ở Mỹ chi 1.402 USD hóa đơn hàng tháng. Một báo cáo của Cục Phân tích Kinh tế năm 2021 cho thấy chi phí sinh hoạt trung bình hàng năm của California là $53,082 mỗi đầu người dân. Thực tế, nhiều cư dân California không có lương cao như thế, họ phải sống chung, chia sẻ nơi ở đông người, và nhiều người lãnh trợ cấp xã hội, trợ cấp tiền nhà, phiếu trợ cấp thực phẩm, bếp ăn từ thiện.⚪ ---- Quận Los Angeles: đang lái xe xa lộ, bị trúng đạn. Một người lái xe hơi đã phải nhập viện sau khi bị bắn trên Xa lộ 60 ở Thành phố City of Industry vào sáng thứ Năm. Vụ trúng đạn xảy ra ở phía tây của xa lộ gần Crossroads Parkway ngay sau 6 giờ sáng. Người gọi điện báo cáo rằng ai đó đã bắn vào họ khi họ đang đi trên xa lộ, một phát ngôn viên của Đội tuần tra đường cao tốc California nói với KTLA. Video quay từ trên không từ Sky5 cho thấy một chiếc xe đã lao qua lề đường cao tốc cùng với một số xe tuần tra CHP. Tài xế đã phải nhập viện với vết thương do đạn bắn vào chân.⚪ ---- Quận Cam: bãi biển sẽ bớt màu sắc hơn, Huntington Beach cấm nhiều lá cờ. Các cử tri ở Huntington Beach trong tuần này đã thông qua một biện pháp cấm hầu hết các lá cờ phi chính phủ - bao gồm cả cầu vồng Pride (giới tính thứ ba) - ra khỏi các khu đất của thành phố. Bản sửa đổi hiến chương quy định rằng các lá cờ duy nhất được Huntington Beach treo trên đất thành phố sẽ là cờ Hoa Kỳ, cờ California, cờ Quận Cam, cờ thành phố, cờ POW-MIA, cờ của 6 Lực lượng Vũ trang, và, trong thời gian thi Thế vận hội Olympic mùa hè là cờ Olympic.Kết quả sơ bộ cho thấy Đề luật này đã được thông qua với 58,17% số phiếu bầu hoặc 22.337 phiếu bầu. Câu hỏi này nhận được sự ủng hộ đa số từ hội đồng thành phố, với 4 người ủng hộ và 3 người phản đối. Giám đốc điều hành Trung tâm LGBTQ Quận Cam Peg Coley nói với NBC: “Đó là thông điệp ‘Chúng tôi muốn dìm hình ảnh về LGBTQ + tại Huntington Beach’. Có một lỗ hổng có thể cho phép cờ Pride được tung bay trong tương lai: bất kỳ lá cờ nào cũng có thể tung bay nếu được hội đồng đồng thuận cho phép.⚪ ---- Houston: Thương xá sẽ bùng nổ, có nhiều chất Sài Gòn hơn. Ngôi sao truyền hình thực tế Washington Ho đang mang thương hiệu hiểu biết về kinh doanh, tính cách táo bạo đến Texas. Báo Houston Chronicle đưa tin công ty White House Global Properties của Hồ sẽ sớm khởi công xây dựng một trung tâm mua sắm mới ở khu vực Little Sài Gòn, Houston, Texas. Ho là anh cả của gia tộc Ho xuất hiện trên House of Ho trên HBO Max trong hai mùa bắt đầu từ tháng 12/2020.Hoodline đưa tin dự án trị giá 20 triệu đô la này dự kiến sẽ mang lại cho khu vực lân cận một sự đổi mới rất cần thiết. Dự án rộng 50.000 foot vuông sẽ bao gồm tổng cộng 20 nhà hàng và nhà bán lẻ. Nó dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm 2025. Hiện 40% diện tích đã được cho thuê. IMD Houston báo cáo rằng Ho hy vọng sẽ thu hút được cả các nhà bán lẻ địa phương và toàn quốc.Khu phố này được biết đến không chính thức với cái tên Little Sài Gòn, nhưng Khu chợ Bellaire cũng bao gồm sự đại diện từ các nền văn hóa khác, nằm phía tây của Phố Tàu Houston. Hồ đã có kế hoạch làm điều gì đó tương tự ở San Jose (Bắc California), Quận Cam (Nam California), và có thể cả những khu vực khác ở Houston có đông người Việt sinh sống. (Dịch theo AsAmNews của Asian American Media Inc.)⚪ ---- TIN VN. Bắt bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành. Theo Báo Tuổi Trẻ. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu Pháo). Ngày 8-3, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan để điều tra về tội nhận hối lộ.⚪ ---- TIN VN. Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị bắt. Theo VnExpress. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, cựu chủ tịch, bị Bộ Công an tạm giam để điều tra cáo buộc nhận hối lộ. Ngày 8/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra cũng bắt ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông vận tải; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông vận tải; ông Phạm Ngọc Cương, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.⚪ ---- TIN VN. Thực hư chuyện hơn 1.500 công nhân ngừng việc đòi cải thiện bữa ăn và thưởng lương tháng 13. Theo Báo Người Lao Động. Hơn 1.500 công nhân Công ty TNHH Timber Industries (chuyên sản xuất gỗ nội thất tại Khu công nghiệp Tam Phước, TP Biên Hoà) đã ngừng việc tập thể vào ngày 6-3 để yêu cầu cải thiện bữa ăn, thưởng tháng 13. Ngày 6-3, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cả ngàn công nhân ở TP Biên Hòa tập trung trước cổng Công ty TNHH Timber Industries, để phản đối chủ doanh nghiệp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác liên ngành giải quyết tranh chấp lao động tập thể của TP Biên Hoà và tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hoà giải.⚪ ---- HỎI 1: Trong 12 tháng qua, 1/5 dân Mỹ gốc Á ở thành phố New York bị hành hung vì chủng tộc?ĐÁP 1: Đúng thế. Hôm nay, Thứ Năm, Tổ chức Người Mỹ gốc Á (TAAF: The Asian American Foundation) đã công bố những phát hiện của Nghiên cứu An toàn của Người Mỹ gốc Á đầu tiên: Nghiên cứu An toàn của NYC (Asian American Perspectives: NYC Safety Study), một báo cáo kiểm tra sự an toàn của cư dân người Mỹ gốc Á ở Thành phố New York.Khảo sát của TAAF cho thấy cứ 5 người Mỹ gốc Á ở NYC thì có 1 người bị hành hung vì chủng tộc của họ trong 12 tháng qua; 54% từng trải qua sự việc do thù ghét đã không báo cáo cho bất kỳ ai. Cuộc khảo sát này là một nghiên cứu mang tính đại diện dựa trên mẫu gồm 1.000 người Mỹ gốc Á ở New York, từ 16 tuổi trở lên, được thực hiện từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2023.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gần 9/10 dân Mỹ nói sức khỏe tâm thần nguy hại hơn ung thư?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tháng Ba là Tháng Nhận thức về Sức khỏe Não bộ và hai nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ lo lắng về sức khỏe tâm thần hơn là sức khỏe thể chất. Theo Chỉ số sức khỏe Mỹ Axios-Ipsos mới nhất, người Mỹ hiện coi sức khỏe tâm thần kém là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng, xếp sau béo phì và đại dịch opioid. Báo cáo tiết lộ rằng gần 9 trong số 10 người nói rằng họ coi các vấn đề sức khỏe tâm thần là một mối đe dọa xã hội nghiêm trọng hiện vượt xa khả năng tiếp cận súng ống, ung thư hoặc Covid-19.Chi tiết: